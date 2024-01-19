บล็อก ClickUp
5 ค่านิยม Scrum เพื่อยกระดับการปฏิบัติ Agile ของคุณ

Engineering Team
19 มกราคม 2567

ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ความเปิดกว้าง ความเคารพ และความกล้าหาญ ไม่ใช่แค่คำพูดที่ฟังดูดีเท่านั้น แต่เมื่อรวมกันแล้ว จะช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีและทำให้โครงการประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ ยังเป็นค่านิยมหลักของ Scrum อีกด้วย

สครัม ซึ่งปัจจุบันเป็นวิธีการบริหารโครงการแบบอไจล์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีต้นกำเนิดจากบทความในปี 1986 ที่เขียนโดย Hirotaka Takeuchi และ Ikujiro Nonaka สำหรับ Harvard Business Review บทความสำคัญนี้ The New Product Development Game ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทีมอไจล์ส่งมอบผลลัพธ์โครงการที่ประสบความสำเร็จไปตลอดกาล

คุณค่าของ Scrum ทั้งห้าเป็นแกนหลักของการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและช่วยยึดกรอบการทำงานของ Scrum ให้คงอยู่ได้ มาทำความเข้าใจแต่ละข้อกัน

คุณค่าของสครัมคืออะไร?

ค่านิยมของ Scrumคือหลักการพื้นฐานที่ชี้นำพฤติกรรมและการปฏิสัมพันธ์ของทีม Scrum ค่านิยมเหล่านี้ช่วยให้ทีมสร้างความไว้วางใจ ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่า และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ความมุ่งมั่น ความมีสมาธิ ความเปิดเผย ความเคารพ และความกล้าหาญ คือค่านิยมหลักที่เป็นรากฐานของ Scrum

ค่านิยมความคล่องตัวเหล่านี้เน้นการมีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

มีคำศัพท์ Scrum อื่น ๆ อีกมากมาย แต่คุณค่าหลักห้าข้อนี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นความร่วมมือของทีมที่มีประสิทธิภาพและเกิดผล!

การกำหนดคุณค่าหลักทั้งห้าของสครัม

กระบวนการทำงานแบบสครัม
สร้างกระบวนการทำงานแบบ Scrumที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนภายใน ClickUp

เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ สครัมมาสเตอร์จำเป็นต้องอธิบายความสำคัญของค่านิยมทั้งห้าอย่างชัดเจนให้กับทีมของตน ทีมต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามค่านิยมทั้งห้านี้ด้วย

ความมุ่งมั่น

ความมุ่งมั่นหมายถึงการรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อโครงการปัจจุบันของคุณ ซึ่งรวมถึงการที่สมาชิกในทีมต้องรับผิดชอบงานของตนเองและรู้สึกรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในอดีตด้วย

ในแง่ที่ง่ายที่สุด ความมุ่งมั่นคือการกำหนดผลลัพธ์และยึดมั่นในสิ่งนั้นจนกว่าโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างของความมุ่งมั่นอาจเป็นการที่ทีมตัดสินใจเปิดตัวฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์เฉพาะในช่วงสปรินต์

โฟกัส

การมีสมาธิคือการมีมุมมองที่ชัดเจนและมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่สำคัญจริง ๆ เท่านั้น หมายถึงการทำงานเฉพาะกับองค์ประกอบที่จำเป็นและหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนจากงานที่ไม่สำคัญต่อเป้าหมายของคุณ

ตัวอย่างเช่น พิจารณาทีม Scrum ที่กำลังทำงานร่วมกันในโครงการออกแบบแอป iOS ใหม่สำหรับบริษัทหนึ่ง ทีมนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างแอป iOS อย่างรวดเร็วโดยมีข้อบกพร่องและการแก้ไขให้น้อยที่สุด (และไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างแอปสำหรับ Android, Windows หรือ Mac เพิ่มเติมจากเวอร์ชัน iOS)

ความเปิดเผย

การเปิดกว้างหมายถึงการพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้และความพยายามของคุณ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ยังหมายถึงการแบ่งปันแผนงานโดยรวมขององค์กรกับทีมของคุณอย่างรวดเร็ว

การเปิดกว้างหมายถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเสรีระหว่างพนักงาน ทำให้ทุกคนสามารถทำงานและสื่อสารได้ง่ายขึ้น ในระบบ Scrum ทีมจะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับผู้อื่นในองค์กร ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม

ความเคารพ

การให้เกียรติหมายถึงการชื่นชมมุมมองที่หลากหลาย การฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการให้การช่วยเหลือเมื่อจำเป็น การให้เกียรติหมายถึงการปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมด้วยความสุภาพและซื่อสัตย์ และการยอมรับเวลาที่พวกเขาทุ่มเทให้กับความสำเร็จขององค์กร

ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการหารือเกี่ยวกับโครงการ ผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แสดงความเคารพโดยการฟังอย่างตั้งใจถึงความคิดของทีม และให้คุณค่ากับการมีส่วนร่วมของพวกเขาก่อนที่จะตัดสินใจ

ความกล้าหาญ

ความกล้าหาญหมายถึงการมีความมั่นใจที่จะเสี่ยงและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่พนักงานเปิดใจเรียนรู้จากความผิดพลาดและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ในองค์กร ทีม Scrum จะพัฒนาขึ้นโดยการเรียนรู้ร่วมกันจากความผิดพลาดของตนเองอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างเช่น หากทีมหนึ่งตัดสินใจเสี่ยงโดยลองใช้เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ พวกเขาสามารถแบ่งปันความรู้นั้นกับทีมอื่นได้ ด้วยวิธีนี้ ทีมต่างๆ สามารถเสริมสร้างความรู้และทักษะซึ่งกันและกันได้

ความแตกต่างระหว่างค่านิยมและหลักการของสครัม

คุณค่าของสครัมคือความเชื่อพื้นฐานที่หล่อหลอมทัศนคติและพฤติกรรมของทีมสครัมในการบริหารโครงการแบบอไจล์

ในทางกลับกัน หลักการของ Scrum คือแนวทางปฏิบัติและกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ในเอกสารต่างๆ เช่น Scrum Guide ซึ่งช่วยให้สมาชิกแต่ละคนในทีมนำค่านิยมเหล่านี้ไปใช้ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง

ในขณะที่ค่านิยมแสดงถึงความเชื่อหลัก หลักการให้โครงสร้างที่เป็นระบบ

ภายใน Scrumคุณมีการวางแผนสปรินต์(รอบการทำงานสั้น ๆ) และพิธีการ (การประชุมเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน) สปรินต์และพิธีการเหล่านี้แปลงความเชื่อเหล่านี้ให้เป็นการกระทำที่เป็นรูปธรรมภายในกรอบการทำงานของ Scrum

คุณค่าและหลักการของสครัมเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและการบริหารโครงการสครัมที่ประสบความสำเร็จ

มาดูความแตกต่างระหว่างทั้งสองอย่างละเอียดกันเถอะ

ลักษณะค่านิยมของสครัมหลักการของสครัม
คำนิยามความเชื่อหลักที่ชี้นำทีม Scrum ทั้งหมดแนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหารโครงการอย่างมีโครงสร้าง
องค์ประกอบสำคัญความมุ่งมั่น, ความตั้งใจ, ความเปิดกว้าง, ความเคารพ, ความกล้าหาญการวางแผนสปรินต์ พิธีการ และบทบาทที่ระบุไว้ในคู่มือ Scrum
บทบาทการกำหนดพฤติกรรมและความร่วมมือการจัดให้มีแนวทางที่เป็นระบบในการบริหารโครงการ
การสมัครการมีอิทธิพลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ของทีมและทัศนคติการให้คำแนะนำในการนำไปใช้ Scrum ในงานประจำวัน
ผลลัพธ์สร้างความไว้วางใจ ความเป็นเจ้าของ และความยืดหยุ่นช่วยให้การจัดการโครงการเป็นระบบและคล่องตัว

บทบาทของค่านิยม Scrum ในชีวิตการทำงานประจำวัน

บทบาทของค่านิยม Scrum ในชีวิตการทำงานประจำวันนั้นคล้ายกับเข็มทิศที่ชี้นำบุคคลและทีมให้ผ่านความซับซ้อนของงานประจำวัน และรักษาความสามัคคีของทีมไว้

ค่านิยม—ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจ, ความเปิดกว้าง, ความเคารพ, และความกล้าหาญ—ทำหน้าที่เป็นกรอบพื้นฐานที่ช่วยกำหนดวิธีที่ผู้คนร่วมมือกันและเผชิญกับความท้าทาย

มาดูกันว่าแต่ละอย่างสามารถนำไปใช้ในชีวิตการทำงานประจำวันได้อย่างไร

บทบาทของ "ความมุ่งมั่น" ในสภาพแวดล้อมการทำงานมืออาชีพ

โครงการ Scrum เกี่ยวข้องกับการสร้างแนวทางที่ทุ่มเทและมั่นคงเพื่อบรรลุเป้าหมาย

เริ่มต้นด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจนและกำหนดกรอบเวลาที่เป็นไปได้จริง จัดลำดับความสำคัญของงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสปรินต์ และให้ความสำคัญกับแต่ละด้านอย่างเต็มที่

สื่อสารและเสริมสร้างความมุ่งมั่นภายในทีม Scrum โดยส่งเสริมความทุ่มเทร่วมกันเพื่อความสำเร็จของโครงการ ประเมินความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ ทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น และรักษาความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามพันธสัญญา

โดยการปลูกฝังความมุ่งมั่นให้เป็นหลักการชี้นำ ทีมสครัมสามารถรับมือกับความท้าทายด้วยความยืดหยุ่นและบรรลุผลลัพธ์โครงการที่ประสบความสำเร็จ

บทบาทของ "การมีจุดมุ่งเน้น" ในสภาพแวดล้อมการทำงานมืออาชีพ

ในการนำโฟกัสไปใช้ในการทำงานประจำวัน ควรจัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดเป้าหมายระยะสั้นที่ชัดเจน และจัดสรรช่วงเวลาเฉพาะสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิ สร้างพื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบ ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอย่างชาญฉลาด และบริหารการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

หลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน พักเบาระหว่างการทำงานเป็นประจำ และลดการประชุมที่ไม่จำเป็น การดำเนินการอย่างตั้งใจเช่นนี้จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสมาธิจดจ่ออย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และรับประกันความสำเร็จในการดำเนินโครงการ

บทบาทของ "ความเคารพ" ในสภาพแวดล้อมการทำงานมืออาชีพ

การนำความเคารพมาเป็นค่านิยมของสครัมในชีวิตการทำงานของคุณในโครงการใด ๆ ก็ตาม หมายถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ร่วมมือกันและเชิงบวก

ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพ ให้คุณค่าต่อมุมมองของผู้อื่น และส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสุภาพ

ยอมรับแนวทางที่เน้นการทำงานเป็นทีมซึ่งยอมรับทักษะของกันและกันและชื่นชมความเชี่ยวชาญของแต่ละคน

การรักษาท่าทีที่เคารพในทุกการสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งให้คุณค่าแก่จุดแข็งของแต่ละบุคคล การผสานความเคารพไว้เป็นคุณค่าของ Scrum ช่วยสร้างที่ทำงานที่ความเข้าใจซึ่งกันและกันและความร่วมมือเจริญเติบโต ซึ่งส่งผลดีต่อความสำเร็จโดยรวมของโครงการ

บทบาทของ "ความเปิดเผย" ในสภาพแวดล้อมการทำงานมืออาชีพ

การส่งเสริมความเปิดกว้างในฐานะค่านิยมของ Scrum หมายถึงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยทางจิตใจภายในองค์กรของคุณ คุณสามารถยอมรับความโปร่งใสและการสื่อสารที่เปิดเผยได้โดยสนับสนุนให้สมาชิกในทีม Scrum ของคุณแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้ที่ไม่พึงประสงค์

จัดตั้งช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างเพื่อรับฟังข้อกังวลและความท้าทายอย่างโปร่งใส พัฒนาทัศนคติที่ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา สร้างบรรยากาศที่ทุกคนรู้สึกสบายใจในการแบ่งปันมุมมองของตนเอง

การปลูกฝังความเปิดกว้างช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและสร้างความไว้วางใจในหมู่สมาชิกทีม Scrum นอกจากนี้ยังช่วยให้ Scrum Master สามารถแนะนำโครงการได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดพลวัตของทีมที่ประสบความสำเร็จ

บทบาทของ "ความกล้าหาญ" ในสภาพแวดล้อมการทำงาน

ความกล้าหาญเป็นค่านิยมสำคัญของ Scrum อีกประการหนึ่งที่สามารถช่วยให้โครงการของคุณบรรลุคุณภาพสูงสุดได้ ความกล้าหาญในสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพเกี่ยวข้องกับการเสริมพลังให้บุคคลเผชิญกับความท้าทายอย่างกล้าหาญและจัดการกับปัญหาอย่างโปร่งใส

กระตุ้นให้สมาชิกในทีมกล้าแสดงความคิดเห็น แบ่งปันความคิดเห็น และแสดงความกังวลโดยไม่ต้องกลัวการถูกตอบโต้ สิ่งนี้จะช่วยสร้างวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับแนวคิดใหม่ๆ และยินดีต้อนรับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์

ในสภาพแวดล้อมที่กล้าหาญ บุคคลมีแนวโน้มที่จะเสี่ยง รับการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมากขึ้น ด้วยการปลูกฝังความกล้าหาญเป็นหลักการนำทาง คุณสามารถเพิ่มคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบร่วมกันต่อความสำเร็จของทีมได้

วิธีการนำค่านิยมหลัก 5 ประการของสครัมไปปฏิบัติ

การนำคุณค่าพื้นฐานของ Scrum ทั้งห้าประการมาปฏิบัติอาจดูเป็นเรื่องยาก แต่คุณสามารถทำได้ด้วยเครื่องมือและกลยุทธ์ที่เหมาะสม เครื่องมืออย่าง ClickUp สามารถช่วยให้การนำคุณค่าทั้งห้าของ Scrum ไปใช้ในโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็ว นี่คือคุณสมบัติเด่นของ ClickUp ที่คุณสามารถใช้เพื่อนำทีม Agileของคุณไปสู่ความสำเร็จ

กระดาน Scrum

กระดาน Scrum ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ Scrum Master และเจ้าของผลิตภัณฑ์ในการนำค่านิยมหลักของ Scrum ไปใช้ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริหารโครงการ

มุมมองบอร์ดของ ClickUpให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของกระบวนการทำงานในสปรินต์แก่ทั้งทีม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ในความคืบหน้าของโครงการ คุณสามารถใช้มันเพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ Scrum หลายเหตุการณ์ในแดชบอร์ดเดียว

การเปิดเผยข้อมูลนี้ช่วยให้ทีมทั้งหมดสามารถมองเห็นสถานะของงาน, ความเกี่ยวข้อง, อุปสรรค, และข้อมูลอื่น ๆ ได้แบบเรียลไทม์ สร้างแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงแหล่งเดียว นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความมุ่งมั่นของทีมในการบรรลุเป้าหมายของสปรินต์อีกด้วย นอกจากนี้ ความสามารถในการอัปเดตสถานะของงานได้อย่างง่ายดายสามารถช่วยให้สมาชิกในทีมรักษาความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้ กระดานสครัมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาความมุ่งมั่นของทีมในการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของสปรินต์ และมุ่งมั่นในการส่งมอบงานตามที่วางแผนไว้

กระดาน Scrum ที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp
ใช้กระดาน Scrum ที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp เพื่อดูภาพรวมความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็ว

สถานะที่กำหนดเอง

สถานะที่กำหนดเองของ ClickUpมอบวิธีการจัดการงานที่ปรับแต่งได้ ช่วยให้ทีมสามารถกำหนดและติดตามขั้นตอนเฉพาะของงานได้ ซึ่งทำให้การจัดการ Scrum ง่ายขึ้น

สถานะช่วยรักษาความสนใจโดยการให้ภาพที่ชัดเจนว่าแต่ละงานอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนสถานะงานเป็น "กำลังดำเนินการ" แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมในการทำงานนั้นอย่างจริงจัง

สถานะที่กำหนดเองใน ClickUp
เพิ่มความชัดเจนในขั้นตอนของงานและเสริมสร้างสมาธิของทีม Scrum ด้วยสถานะที่กำหนดเองบน ClickUp

ลำดับความสำคัญ

บอร์ด PrioritiesและKanban ของ ClickUpมอบระบบที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงาน ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของ Scrum ในด้านความมุ่งมั่นและการมุ่งเน้น

Scrum Masters และเจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถกำหนดงานเป็นเร่งด่วน สูง ปานกลาง หรือต่ำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการมุ่งมั่นจัดการกับงานที่มีความสำคัญสูงก่อน พร้อมทั้งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของงานภายในทีม

การแสดงลำดับความสำคัญให้เห็นชัดเจนบนกระดานคัมบังช่วยเสริมสร้างจุดมุ่งเน้นนี้ในทุกๆ วัน ความเปิดเผยและความกล้าหาญเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมในการกำหนดเกณฑ์ลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพูดคุยเกี่ยวกับขีดความสามารถในการทำงาน

มุมมองบอร์ด ClickUp
ส่งเสริมความมุ่งมั่นของทีมด้วยการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ยืดหยุ่นใน ClickUp

ประมาณการเวลา

การประมาณเวลาของ ClickAppช่วยให้ทีมสามารถมุ่งมั่นกับเป้าหมายที่สามารถทำได้ด้วยความเคารพต่อพลวัตของทีม

มันส่งเสริมให้ทีมเผชิญกับความเป็นจริงของข้อจำกัดด้านเวลาอย่างโปร่งใส และทำให้การวางแผนโครงการ Scrum ดำเนินไปตามแผน

การประมาณเวลาใน ClickUp
ใช้การประมาณเวลาใน ClickUp เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับทีมด้วยไทม์ไลน์งานที่เป็นจริงและการตัดสินใจที่กล้าหาญ

ClickUp ช่วยให้ Scrum Master และเจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถปลูกฝังความมุ่งมั่น ความมีสมาธิ และความเปิดเผยให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีม Scrum ซึ่งจะช่วยนำทางโครงการของคุณไปสู่ความสำเร็จในที่สุด

เพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ของ Scrum ด้วย ClickUp

ค่านิยมของสครัมคือแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ ส่งเสริมความมุ่งมั่น ความมีสมาธิ ความเปิดเผย ความเคารพ และความกล้าหาญภายในทีม

ClickUpในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการทีมที่หลากหลาย ให้ทีมมีความสามารถในการทำให้ค่านิยมเหล่านั้นเป็นจริงอย่างเต็มที่ในการทำงานของพวกเขา

การใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของ ClickUp คุณสามารถนำคุณค่าของ Scrum มาใช้ได้จริงแทนที่จะปล่อยให้เป็นเพียงแนวคิดทางทฤษฎี เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น ทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทาง และทีมของคุณจะเริ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณสามารถปลดล็อกการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม การสนทนาที่สร้างสรรค์ และแนวโน้มตามธรรมชาติในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

พร้อมที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนที่ไม่มีอะไรหยุดยั้งได้หรือไม่?ลองใช้ ClickUpวันนี้

คำถามที่พบบ่อย

1. ค่านิยมของ Scrum มีความสัมพันธ์กับหลักการของ Scrum อย่างไร?

หลักการของ Scrum คือแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ชี้นำการประยุกต์ใช้กรอบการทำงานของ Scrum ในโครงการใดๆ เช่น ในระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือการเปิดตัวแอปพลิเคชัน

หลักการเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถนำไปใช้ Scrum ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยส่งเสริมการร่วมมือ, ความยืดหยุ่น, และการก้าวหน้าแบบวนรอบ

นี่คือคำอธิบายของหลักการ Scrum ทั้งหก พร้อมตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าหลักการเหล่านี้สอดคล้องกับค่านิยมของ Scrum อย่างไร:

1. การควบคุมกระบวนการเชิงประจักษ์

  • ความหมาย: การตัดสินใจขึ้นอยู่กับพัฒนาการและหลักฐานในโลกแห่งความเป็นจริง ไม่ใช่แค่ทฤษฎีหรือสมมติฐาน ความโปร่งใส การตรวจสอบ และการปรับตัวเป็นกุญแจสำคัญที่นี่
  • การสอดคล้องกับความเปิดกว้าง: ทีมแบ่งปันข้อมูลและความคืบหน้าอย่างเปิดเผย ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะและการปรับเปลี่ยน
  • การปรับตัวด้วยความกล้าหาญ: ทีมยอมรับความไม่แน่นอนของกระบวนการเชิงประจักษ์และปรับตัวอย่างกล้าหาญตามคำแนะนำ

2. การจัดระเบียบตนเอง

  • ความหมาย: ทีมบริหารจัดการงานของตนเอง โดยตัดสินใจอย่างอิสระภายในกรอบของ Scrum
  • การสอดคล้องกับความมุ่งมั่น: ทีมที่ได้รับอำนาจจะมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นต่อเป้าหมายของตนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • การสอดคล้องด้วยความเคารพ: การไว้วางใจและความเคารพในความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลของแต่ละคน ส่งเสริมให้เกิดการจัดการตนเอง

3. การร่วมมือ

  • ความหมาย: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, นักพัฒนา, และลูกค้าทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการ
  • การสอดคล้องด้วยความเคารพ: มุมมองที่หลากหลายได้รับการให้คุณค่า ส่งเสริมความร่วมมือที่สร้างสรรค์
  • การสอดคล้องกับความเปิดกว้าง: ความโปร่งใสและการสื่อสารที่เปิดเผยช่วยให้การประสานงานมีประสิทธิภาพ

4. การจัดลำดับความสำคัญตามคุณค่า

  • ความหมาย: คุณลักษณะและงานต่าง ๆ จะถูกจัดลำดับความสำคัญตามคุณค่าที่คุณมอบให้กับลูกค้า
  • การสอดคล้องกับจุดมุ่งเน้น: ทีมมุ่งเน้นการส่งมอบงานที่มีคุณค่าสูงสุดเป็นอันดับแรก
  • การสอดคล้องกับความมุ่งมั่น: การสอดคล้องกับคุณค่าของลูกค้าช่วยเพิ่มความมุ่งมั่นของทีม

5. การจำกัดเวลา

  • ความหมาย: กิจกรรมและการวิ่งสปรินต์ในสครัมมีระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อส่งเสริมความมีสมาธิและความเร่งด่วน
  • การสอดคล้องกับเป้าหมาย: การกำหนดกรอบเวลาช่วยให้ทีมหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนและทำงานได้ตามแผน
  • การปรับตัวด้วยความเคารพ: ขอบเขตของเวลาช่วยปกป้องเวลาและพลังงานของแต่ละบุคคล

6. การพัฒนาแบบวนซ้ำ:

  • ความหมาย: การทำงานถูกแบ่งออกเป็นรอบเล็ก ๆ ที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย (สปรินต์) เพื่อรับข้อเสนอแนะและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • การปรับตัวด้วยความกล้าหาญ: ทีมยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยความกล้าหาญและปรับตัวตามคำแนะนำ
  • การสอดคล้องกับความเปิดกว้าง: ความโปร่งใสเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความท้าทายช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางได้

2. ค่านิยมของสครัมช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างไร?

การยึดถือคุณค่าของ Scrum ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความยืดหยุ่น ด้วยการให้ความสำคัญกับงานอย่างเต็มที่ การจัดลำดับความสำคัญของงานค้าง และเป้าหมายสปรินต์ที่ชัดเจน ทีมงานจะมีความสามารถในการทำงานได้มากขึ้น

  • ความเปิดเผย เกิดขึ้นได้ผ่านการสื่อสารที่โปร่งใส การหารืออย่างซื่อสัตย์ และวัฒนธรรมของการให้คำแนะนำ
  • ความกล้าหาญ เสริมพลังให้ทีมกล้าเสี่ยง ท้าทายข้อสมมติ และกล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งส่งเสริมนวัตกรรม
  • ความมุ่งมั่น หมายถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกัน การบรรลุเป้าหมาย และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
  • ความเคารพ สร้างวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล การรับฟังอย่างตั้งใจ และการเปิดรับความคิดที่หลากหลาย

ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เกิดการร่วมมือที่ดีขึ้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น คุณภาพที่สูงขึ้น และการส่งมอบที่รวดเร็วขึ้น ด้วยการยอมรับคุณค่าเหล่านี้อย่างเต็มใจ ทีม Scrum จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม ประสิทธิภาพ และความรู้สึกเป็นเจ้าของอย่างลึกซึ้ง ซึ่งนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม ลูกค้าที่พอใจ และทีมที่มีส่วนร่วมอย่างสูง

3. เครื่องมืออย่าง ClickUp สามารถช่วยเสริมให้ทีมของฉันยึดมั่นในค่านิยมของ Scrum ได้อย่างไรบ้าง?

ClickUp ช่วยเสริมการยึดมั่นในค่านิยมของ Scrum โดยมอบแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่สอดคล้องกับหลักการสำคัญ ได้แก่ ความมุ่งมั่น ความมีสมาธิ ความเปิดเผย ความเคารพ และความกล้าหาญ

ผ่านการใช้บอร์ด Scrum ของ ClickUpและฟีเจอร์ต่างๆ เช่น สถานะที่กำหนดเอง, ลำดับความสำคัญ, และการประมาณเวลา Scrum Master และเจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถปลูกฝังค่านิยมเหล่านี้ในทีมโครงการของพวกเขาได้

ฟังก์ชันการทำงานของกระดาน Scrum สนับสนุนการมีส่วนร่วมโดยการให้มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของงาน ในขณะที่สถานะที่กำหนดเองช่วยให้การทำงานมีจุดมุ่งหมายและทุ่มเทมากขึ้น ลำดับความสำคัญสอดคล้องกับคุณค่าของการมีส่วนร่วม ส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของในหมู่สมาชิกทีม การประมาณเวลาใน ClickUp ส่งเสริมการตัดสินใจที่กล้าหาญโดยการยอมรับข้อจำกัดด้านเวลาที่เป็นจริงอย่างโปร่งใส ซึ่งสอดคล้องกับคุณค่าของความกล้าหาญ