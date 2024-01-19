5 ค่านิยม Scrum เพื่อยกระดับการปฏิบัติ Agile ของคุณ

ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ความเปิดกว้าง ความเคารพ และความกล้าหาญ ไม่ใช่แค่คำพูดที่ฟังดูดีเท่านั้น แต่เมื่อรวมกันแล้ว จะช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีและทำให้โครงการประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ ยังเป็นค่านิยมหลักของ Scrum อีกด้วย
สครัม ซึ่งปัจจุบันเป็นวิธีการบริหารโครงการแบบอไจล์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีต้นกำเนิดจากบทความในปี 1986 ที่เขียนโดย Hirotaka Takeuchi และ Ikujiro Nonaka สำหรับ Harvard Business Review บทความสำคัญนี้ The New Product Development Game ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทีมอไจล์ส่งมอบผลลัพธ์โครงการที่ประสบความสำเร็จไปตลอดกาล
คุณค่าของ Scrum ทั้งห้าเป็นแกนหลักของการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและช่วยยึดกรอบการทำงานของ Scrum ให้คงอยู่ได้ มาทำความเข้าใจแต่ละข้อกัน
คุณค่าของสครัมคืออะไร?
ค่านิยมของ Scrumคือหลักการพื้นฐานที่ชี้นำพฤติกรรมและการปฏิสัมพันธ์ของทีม Scrum ค่านิยมเหล่านี้ช่วยให้ทีมสร้างความไว้วางใจ ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่า และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ความมุ่งมั่น ความมีสมาธิ ความเปิดเผย ความเคารพ และความกล้าหาญ คือค่านิยมหลักที่เป็นรากฐานของ Scrum
ค่านิยมความคล่องตัวเหล่านี้เน้นการมีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
มีคำศัพท์ Scrum อื่น ๆ อีกมากมาย แต่คุณค่าหลักห้าข้อนี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นความร่วมมือของทีมที่มีประสิทธิภาพและเกิดผล!
การกำหนดคุณค่าหลักทั้งห้าของสครัม
เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ สครัมมาสเตอร์จำเป็นต้องอธิบายความสำคัญของค่านิยมทั้งห้าอย่างชัดเจนให้กับทีมของตน ทีมต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามค่านิยมทั้งห้านี้ด้วย
ความมุ่งมั่น
ความมุ่งมั่นหมายถึงการรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อโครงการปัจจุบันของคุณ ซึ่งรวมถึงการที่สมาชิกในทีมต้องรับผิดชอบงานของตนเองและรู้สึกรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในอดีตด้วย
ในแง่ที่ง่ายที่สุด ความมุ่งมั่นคือการกำหนดผลลัพธ์และยึดมั่นในสิ่งนั้นจนกว่าโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างของความมุ่งมั่นอาจเป็นการที่ทีมตัดสินใจเปิดตัวฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์เฉพาะในช่วงสปรินต์
โฟกัส
การมีสมาธิคือการมีมุมมองที่ชัดเจนและมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่สำคัญจริง ๆ เท่านั้น หมายถึงการทำงานเฉพาะกับองค์ประกอบที่จำเป็นและหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนจากงานที่ไม่สำคัญต่อเป้าหมายของคุณ
ตัวอย่างเช่น พิจารณาทีม Scrum ที่กำลังทำงานร่วมกันในโครงการออกแบบแอป iOS ใหม่สำหรับบริษัทหนึ่ง ทีมนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างแอป iOS อย่างรวดเร็วโดยมีข้อบกพร่องและการแก้ไขให้น้อยที่สุด (และไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างแอปสำหรับ Android, Windows หรือ Mac เพิ่มเติมจากเวอร์ชัน iOS)
ความเปิดเผย
การเปิดกว้างหมายถึงการพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้และความพยายามของคุณ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ยังหมายถึงการแบ่งปันแผนงานโดยรวมขององค์กรกับทีมของคุณอย่างรวดเร็ว
การเปิดกว้างหมายถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเสรีระหว่างพนักงาน ทำให้ทุกคนสามารถทำงานและสื่อสารได้ง่ายขึ้น ในระบบ Scrum ทีมจะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับผู้อื่นในองค์กร ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
ความเคารพ
การให้เกียรติหมายถึงการชื่นชมมุมมองที่หลากหลาย การฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการให้การช่วยเหลือเมื่อจำเป็น การให้เกียรติหมายถึงการปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมด้วยความสุภาพและซื่อสัตย์ และการยอมรับเวลาที่พวกเขาทุ่มเทให้กับความสำเร็จขององค์กร
ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการหารือเกี่ยวกับโครงการ ผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แสดงความเคารพโดยการฟังอย่างตั้งใจถึงความคิดของทีม และให้คุณค่ากับการมีส่วนร่วมของพวกเขาก่อนที่จะตัดสินใจ
ความกล้าหาญ
ความกล้าหาญหมายถึงการมีความมั่นใจที่จะเสี่ยงและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่พนักงานเปิดใจเรียนรู้จากความผิดพลาดและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ในองค์กร ทีม Scrum จะพัฒนาขึ้นโดยการเรียนรู้ร่วมกันจากความผิดพลาดของตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างเช่น หากทีมหนึ่งตัดสินใจเสี่ยงโดยลองใช้เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ พวกเขาสามารถแบ่งปันความรู้นั้นกับทีมอื่นได้ ด้วยวิธีนี้ ทีมต่างๆ สามารถเสริมสร้างความรู้และทักษะซึ่งกันและกันได้
ความแตกต่างระหว่างค่านิยมและหลักการของสครัม
คุณค่าของสครัมคือความเชื่อพื้นฐานที่หล่อหลอมทัศนคติและพฤติกรรมของทีมสครัมในการบริหารโครงการแบบอไจล์
ในทางกลับกัน หลักการของ Scrum คือแนวทางปฏิบัติและกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ในเอกสารต่างๆ เช่น Scrum Guide ซึ่งช่วยให้สมาชิกแต่ละคนในทีมนำค่านิยมเหล่านี้ไปใช้ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง
ในขณะที่ค่านิยมแสดงถึงความเชื่อหลัก หลักการให้โครงสร้างที่เป็นระบบ
ภายใน Scrumคุณมีการวางแผนสปรินต์(รอบการทำงานสั้น ๆ) และพิธีการ (การประชุมเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน) สปรินต์และพิธีการเหล่านี้แปลงความเชื่อเหล่านี้ให้เป็นการกระทำที่เป็นรูปธรรมภายในกรอบการทำงานของ Scrum
คุณค่าและหลักการของสครัมเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและการบริหารโครงการสครัมที่ประสบความสำเร็จ
มาดูความแตกต่างระหว่างทั้งสองอย่างละเอียดกันเถอะ
|ลักษณะ
|ค่านิยมของสครัม
|หลักการของสครัม
|คำนิยาม
|ความเชื่อหลักที่ชี้นำทีม Scrum ทั้งหมด
|แนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหารโครงการอย่างมีโครงสร้าง
|องค์ประกอบสำคัญ
|ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจ, ความเปิดกว้าง, ความเคารพ, ความกล้าหาญ
|การวางแผนสปรินต์ พิธีการ และบทบาทที่ระบุไว้ในคู่มือ Scrum
|บทบาท
|การกำหนดพฤติกรรมและความร่วมมือ
|การจัดให้มีแนวทางที่เป็นระบบในการบริหารโครงการ
|การสมัคร
|การมีอิทธิพลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ของทีมและทัศนคติ
|การให้คำแนะนำในการนำไปใช้ Scrum ในงานประจำวัน
|ผลลัพธ์
|สร้างความไว้วางใจ ความเป็นเจ้าของ และความยืดหยุ่น
|ช่วยให้การจัดการโครงการเป็นระบบและคล่องตัว
บทบาทของค่านิยม Scrum ในชีวิตการทำงานประจำวัน
บทบาทของค่านิยม Scrum ในชีวิตการทำงานประจำวันนั้นคล้ายกับเข็มทิศที่ชี้นำบุคคลและทีมให้ผ่านความซับซ้อนของงานประจำวัน และรักษาความสามัคคีของทีมไว้
ค่านิยม—ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจ, ความเปิดกว้าง, ความเคารพ, และความกล้าหาญ—ทำหน้าที่เป็นกรอบพื้นฐานที่ช่วยกำหนดวิธีที่ผู้คนร่วมมือกันและเผชิญกับความท้าทาย
มาดูกันว่าแต่ละอย่างสามารถนำไปใช้ในชีวิตการทำงานประจำวันได้อย่างไร
บทบาทของ "ความมุ่งมั่น" ในสภาพแวดล้อมการทำงานมืออาชีพ
โครงการ Scrum เกี่ยวข้องกับการสร้างแนวทางที่ทุ่มเทและมั่นคงเพื่อบรรลุเป้าหมาย
เริ่มต้นด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจนและกำหนดกรอบเวลาที่เป็นไปได้จริง จัดลำดับความสำคัญของงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสปรินต์ และให้ความสำคัญกับแต่ละด้านอย่างเต็มที่
สื่อสารและเสริมสร้างความมุ่งมั่นภายในทีม Scrum โดยส่งเสริมความทุ่มเทร่วมกันเพื่อความสำเร็จของโครงการ ประเมินความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ ทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น และรักษาความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามพันธสัญญา
โดยการปลูกฝังความมุ่งมั่นให้เป็นหลักการชี้นำ ทีมสครัมสามารถรับมือกับความท้าทายด้วยความยืดหยุ่นและบรรลุผลลัพธ์โครงการที่ประสบความสำเร็จ
บทบาทของ "การมีจุดมุ่งเน้น" ในสภาพแวดล้อมการทำงานมืออาชีพ
ในการนำโฟกัสไปใช้ในการทำงานประจำวัน ควรจัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดเป้าหมายระยะสั้นที่ชัดเจน และจัดสรรช่วงเวลาเฉพาะสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิ สร้างพื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบ ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอย่างชาญฉลาด และบริหารการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
หลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน พักเบาระหว่างการทำงานเป็นประจำ และลดการประชุมที่ไม่จำเป็น การดำเนินการอย่างตั้งใจเช่นนี้จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสมาธิจดจ่ออย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และรับประกันความสำเร็จในการดำเนินโครงการ
บทบาทของ "ความเคารพ" ในสภาพแวดล้อมการทำงานมืออาชีพ
การนำความเคารพมาเป็นค่านิยมของสครัมในชีวิตการทำงานของคุณในโครงการใด ๆ ก็ตาม หมายถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ร่วมมือกันและเชิงบวก
ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพ ให้คุณค่าต่อมุมมองของผู้อื่น และส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสุภาพ
ยอมรับแนวทางที่เน้นการทำงานเป็นทีมซึ่งยอมรับทักษะของกันและกันและชื่นชมความเชี่ยวชาญของแต่ละคน
การรักษาท่าทีที่เคารพในทุกการสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งให้คุณค่าแก่จุดแข็งของแต่ละบุคคล การผสานความเคารพไว้เป็นคุณค่าของ Scrum ช่วยสร้างที่ทำงานที่ความเข้าใจซึ่งกันและกันและความร่วมมือเจริญเติบโต ซึ่งส่งผลดีต่อความสำเร็จโดยรวมของโครงการ
บทบาทของ "ความเปิดเผย" ในสภาพแวดล้อมการทำงานมืออาชีพ
การส่งเสริมความเปิดกว้างในฐานะค่านิยมของ Scrum หมายถึงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยทางจิตใจภายในองค์กรของคุณ คุณสามารถยอมรับความโปร่งใสและการสื่อสารที่เปิดเผยได้โดยสนับสนุนให้สมาชิกในทีม Scrum ของคุณแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้ที่ไม่พึงประสงค์
จัดตั้งช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างเพื่อรับฟังข้อกังวลและความท้าทายอย่างโปร่งใส พัฒนาทัศนคติที่ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา สร้างบรรยากาศที่ทุกคนรู้สึกสบายใจในการแบ่งปันมุมมองของตนเอง
การปลูกฝังความเปิดกว้างช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและสร้างความไว้วางใจในหมู่สมาชิกทีม Scrum นอกจากนี้ยังช่วยให้ Scrum Master สามารถแนะนำโครงการได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดพลวัตของทีมที่ประสบความสำเร็จ
บทบาทของ "ความกล้าหาญ" ในสภาพแวดล้อมการทำงาน
ความกล้าหาญเป็นค่านิยมสำคัญของ Scrum อีกประการหนึ่งที่สามารถช่วยให้โครงการของคุณบรรลุคุณภาพสูงสุดได้ ความกล้าหาญในสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพเกี่ยวข้องกับการเสริมพลังให้บุคคลเผชิญกับความท้าทายอย่างกล้าหาญและจัดการกับปัญหาอย่างโปร่งใส
กระตุ้นให้สมาชิกในทีมกล้าแสดงความคิดเห็น แบ่งปันความคิดเห็น และแสดงความกังวลโดยไม่ต้องกลัวการถูกตอบโต้ สิ่งนี้จะช่วยสร้างวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับแนวคิดใหม่ๆ และยินดีต้อนรับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์
ในสภาพแวดล้อมที่กล้าหาญ บุคคลมีแนวโน้มที่จะเสี่ยง รับการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมากขึ้น ด้วยการปลูกฝังความกล้าหาญเป็นหลักการนำทาง คุณสามารถเพิ่มคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบร่วมกันต่อความสำเร็จของทีมได้
วิธีการนำค่านิยมหลัก 5 ประการของสครัมไปปฏิบัติ
การนำคุณค่าพื้นฐานของ Scrum ทั้งห้าประการมาปฏิบัติอาจดูเป็นเรื่องยาก แต่คุณสามารถทำได้ด้วยเครื่องมือและกลยุทธ์ที่เหมาะสม เครื่องมืออย่าง ClickUp สามารถช่วยให้การนำคุณค่าทั้งห้าของ Scrum ไปใช้ในโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็ว นี่คือคุณสมบัติเด่นของ ClickUp ที่คุณสามารถใช้เพื่อนำทีม Agileของคุณไปสู่ความสำเร็จ
กระดาน Scrum
กระดาน Scrum ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ Scrum Master และเจ้าของผลิตภัณฑ์ในการนำค่านิยมหลักของ Scrum ไปใช้ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริหารโครงการ
มุมมองบอร์ดของ ClickUpให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของกระบวนการทำงานในสปรินต์แก่ทั้งทีม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ในความคืบหน้าของโครงการ คุณสามารถใช้มันเพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ Scrum หลายเหตุการณ์ในแดชบอร์ดเดียว
การเปิดเผยข้อมูลนี้ช่วยให้ทีมทั้งหมดสามารถมองเห็นสถานะของงาน, ความเกี่ยวข้อง, อุปสรรค, และข้อมูลอื่น ๆ ได้แบบเรียลไทม์ สร้างแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงแหล่งเดียว นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความมุ่งมั่นของทีมในการบรรลุเป้าหมายของสปรินต์อีกด้วย นอกจากนี้ ความสามารถในการอัปเดตสถานะของงานได้อย่างง่ายดายสามารถช่วยให้สมาชิกในทีมรักษาความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้ กระดานสครัมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาความมุ่งมั่นของทีมในการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของสปรินต์ และมุ่งมั่นในการส่งมอบงานตามที่วางแผนไว้
สถานะที่กำหนดเอง
สถานะที่กำหนดเองของ ClickUpมอบวิธีการจัดการงานที่ปรับแต่งได้ ช่วยให้ทีมสามารถกำหนดและติดตามขั้นตอนเฉพาะของงานได้ ซึ่งทำให้การจัดการ Scrum ง่ายขึ้น
สถานะช่วยรักษาความสนใจโดยการให้ภาพที่ชัดเจนว่าแต่ละงานอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนสถานะงานเป็น "กำลังดำเนินการ" แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมในการทำงานนั้นอย่างจริงจัง
ลำดับความสำคัญ
บอร์ด PrioritiesและKanban ของ ClickUpมอบระบบที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงาน ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของ Scrum ในด้านความมุ่งมั่นและการมุ่งเน้น
Scrum Masters และเจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถกำหนดงานเป็นเร่งด่วน สูง ปานกลาง หรือต่ำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการมุ่งมั่นจัดการกับงานที่มีความสำคัญสูงก่อน พร้อมทั้งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของงานภายในทีม
การแสดงลำดับความสำคัญให้เห็นชัดเจนบนกระดานคัมบังช่วยเสริมสร้างจุดมุ่งเน้นนี้ในทุกๆ วัน ความเปิดเผยและความกล้าหาญเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมในการกำหนดเกณฑ์ลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพูดคุยเกี่ยวกับขีดความสามารถในการทำงาน
ประมาณการเวลา
การประมาณเวลาของ ClickAppช่วยให้ทีมสามารถมุ่งมั่นกับเป้าหมายที่สามารถทำได้ด้วยความเคารพต่อพลวัตของทีม
มันส่งเสริมให้ทีมเผชิญกับความเป็นจริงของข้อจำกัดด้านเวลาอย่างโปร่งใส และทำให้การวางแผนโครงการ Scrum ดำเนินไปตามแผน
ClickUp ช่วยให้ Scrum Master และเจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถปลูกฝังความมุ่งมั่น ความมีสมาธิ และความเปิดเผยให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีม Scrum ซึ่งจะช่วยนำทางโครงการของคุณไปสู่ความสำเร็จในที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ของ Scrum ด้วย ClickUp
ค่านิยมของสครัมคือแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ ส่งเสริมความมุ่งมั่น ความมีสมาธิ ความเปิดเผย ความเคารพ และความกล้าหาญภายในทีม
ClickUpในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการทีมที่หลากหลาย ให้ทีมมีความสามารถในการทำให้ค่านิยมเหล่านั้นเป็นจริงอย่างเต็มที่ในการทำงานของพวกเขา
การใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของ ClickUp คุณสามารถนำคุณค่าของ Scrum มาใช้ได้จริงแทนที่จะปล่อยให้เป็นเพียงแนวคิดทางทฤษฎี เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น ทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทาง และทีมของคุณจะเริ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณสามารถปลดล็อกการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม การสนทนาที่สร้างสรรค์ และแนวโน้มตามธรรมชาติในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
พร้อมที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนที่ไม่มีอะไรหยุดยั้งได้หรือไม่?ลองใช้ ClickUpวันนี้
คำถามที่พบบ่อย
1. ค่านิยมของ Scrum มีความสัมพันธ์กับหลักการของ Scrum อย่างไร?
หลักการของ Scrum คือแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ชี้นำการประยุกต์ใช้กรอบการทำงานของ Scrum ในโครงการใดๆ เช่น ในระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือการเปิดตัวแอปพลิเคชัน
หลักการเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถนำไปใช้ Scrum ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยส่งเสริมการร่วมมือ, ความยืดหยุ่น, และการก้าวหน้าแบบวนรอบ
นี่คือคำอธิบายของหลักการ Scrum ทั้งหก พร้อมตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าหลักการเหล่านี้สอดคล้องกับค่านิยมของ Scrum อย่างไร:
1. การควบคุมกระบวนการเชิงประจักษ์
- ความหมาย: การตัดสินใจขึ้นอยู่กับพัฒนาการและหลักฐานในโลกแห่งความเป็นจริง ไม่ใช่แค่ทฤษฎีหรือสมมติฐาน ความโปร่งใส การตรวจสอบ และการปรับตัวเป็นกุญแจสำคัญที่นี่
- การสอดคล้องกับความเปิดกว้าง: ทีมแบ่งปันข้อมูลและความคืบหน้าอย่างเปิดเผย ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะและการปรับเปลี่ยน
- การปรับตัวด้วยความกล้าหาญ: ทีมยอมรับความไม่แน่นอนของกระบวนการเชิงประจักษ์และปรับตัวอย่างกล้าหาญตามคำแนะนำ
2. การจัดระเบียบตนเอง
- ความหมาย: ทีมบริหารจัดการงานของตนเอง โดยตัดสินใจอย่างอิสระภายในกรอบของ Scrum
- การสอดคล้องกับความมุ่งมั่น: ทีมที่ได้รับอำนาจจะมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นต่อเป้าหมายของตนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- การสอดคล้องด้วยความเคารพ: การไว้วางใจและความเคารพในความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลของแต่ละคน ส่งเสริมให้เกิดการจัดการตนเอง
3. การร่วมมือ
- ความหมาย: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, นักพัฒนา, และลูกค้าทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการ
- การสอดคล้องด้วยความเคารพ: มุมมองที่หลากหลายได้รับการให้คุณค่า ส่งเสริมความร่วมมือที่สร้างสรรค์
- การสอดคล้องกับความเปิดกว้าง: ความโปร่งใสและการสื่อสารที่เปิดเผยช่วยให้การประสานงานมีประสิทธิภาพ
4. การจัดลำดับความสำคัญตามคุณค่า
- ความหมาย: คุณลักษณะและงานต่าง ๆ จะถูกจัดลำดับความสำคัญตามคุณค่าที่คุณมอบให้กับลูกค้า
- การสอดคล้องกับจุดมุ่งเน้น: ทีมมุ่งเน้นการส่งมอบงานที่มีคุณค่าสูงสุดเป็นอันดับแรก
- การสอดคล้องกับความมุ่งมั่น: การสอดคล้องกับคุณค่าของลูกค้าช่วยเพิ่มความมุ่งมั่นของทีม
5. การจำกัดเวลา
- ความหมาย: กิจกรรมและการวิ่งสปรินต์ในสครัมมีระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อส่งเสริมความมีสมาธิและความเร่งด่วน
- การสอดคล้องกับเป้าหมาย: การกำหนดกรอบเวลาช่วยให้ทีมหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนและทำงานได้ตามแผน
- การปรับตัวด้วยความเคารพ: ขอบเขตของเวลาช่วยปกป้องเวลาและพลังงานของแต่ละบุคคล
6. การพัฒนาแบบวนซ้ำ:
- ความหมาย: การทำงานถูกแบ่งออกเป็นรอบเล็ก ๆ ที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย (สปรินต์) เพื่อรับข้อเสนอแนะและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- การปรับตัวด้วยความกล้าหาญ: ทีมยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยความกล้าหาญและปรับตัวตามคำแนะนำ
- การสอดคล้องกับความเปิดกว้าง: ความโปร่งใสเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความท้าทายช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางได้
2. ค่านิยมของสครัมช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างไร?
การยึดถือคุณค่าของ Scrum ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความยืดหยุ่น ด้วยการให้ความสำคัญกับงานอย่างเต็มที่ การจัดลำดับความสำคัญของงานค้าง และเป้าหมายสปรินต์ที่ชัดเจน ทีมงานจะมีความสามารถในการทำงานได้มากขึ้น
- ความเปิดเผย เกิดขึ้นได้ผ่านการสื่อสารที่โปร่งใส การหารืออย่างซื่อสัตย์ และวัฒนธรรมของการให้คำแนะนำ
- ความกล้าหาญ เสริมพลังให้ทีมกล้าเสี่ยง ท้าทายข้อสมมติ และกล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งส่งเสริมนวัตกรรม
- ความมุ่งมั่น หมายถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกัน การบรรลุเป้าหมาย และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- ความเคารพ สร้างวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล การรับฟังอย่างตั้งใจ และการเปิดรับความคิดที่หลากหลาย
ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เกิดการร่วมมือที่ดีขึ้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น คุณภาพที่สูงขึ้น และการส่งมอบที่รวดเร็วขึ้น ด้วยการยอมรับคุณค่าเหล่านี้อย่างเต็มใจ ทีม Scrum จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม ประสิทธิภาพ และความรู้สึกเป็นเจ้าของอย่างลึกซึ้ง ซึ่งนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม ลูกค้าที่พอใจ และทีมที่มีส่วนร่วมอย่างสูง
3. เครื่องมืออย่าง ClickUp สามารถช่วยเสริมให้ทีมของฉันยึดมั่นในค่านิยมของ Scrum ได้อย่างไรบ้าง?
ClickUp ช่วยเสริมการยึดมั่นในค่านิยมของ Scrum โดยมอบแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่สอดคล้องกับหลักการสำคัญ ได้แก่ ความมุ่งมั่น ความมีสมาธิ ความเปิดเผย ความเคารพ และความกล้าหาญ
ผ่านการใช้บอร์ด Scrum ของ ClickUpและฟีเจอร์ต่างๆ เช่น สถานะที่กำหนดเอง, ลำดับความสำคัญ, และการประมาณเวลา Scrum Master และเจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถปลูกฝังค่านิยมเหล่านี้ในทีมโครงการของพวกเขาได้
ฟังก์ชันการทำงานของกระดาน Scrum สนับสนุนการมีส่วนร่วมโดยการให้มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของงาน ในขณะที่สถานะที่กำหนดเองช่วยให้การทำงานมีจุดมุ่งหมายและทุ่มเทมากขึ้น ลำดับความสำคัญสอดคล้องกับคุณค่าของการมีส่วนร่วม ส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของในหมู่สมาชิกทีม การประมาณเวลาใน ClickUp ส่งเสริมการตัดสินใจที่กล้าหาญโดยการยอมรับข้อจำกัดด้านเวลาที่เป็นจริงอย่างโปร่งใส ซึ่งสอดคล้องกับคุณค่าของความกล้าหาญ