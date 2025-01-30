บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ในปี 2025

30 มกราคม 2568

ทุกความคิดที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากกระดาษยับยู่ยี่แผ่นหนึ่ง เพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่านั้นเอง

พวกเราส่วนใหญ่คิดเป็นภาพ กระดานไวท์บอร์ดช่วยให้คุณฝึกฝน "แสดง อย่าบอก" กระดานไวท์บอร์ดช่วยให้คุณแสดงความคิดในรูปแบบแผนภาพและรูปร่างแทนที่จะเป็นข้อความยาวๆ

นี่คือจุดที่ไวท์บอร์ดสำหรับ Mac โดดเด่นหากคุณเป็นผู้ใช้ Apple—พวกมันมอบผืนผ้าใบและความสะดวกสบายเหมือนสมุดบันทึกหรือไวท์บอร์ดจริง แต่ยังมีข้อดีของการทำงานร่วมกันในยุคสมัยใหม่อีกด้วย

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการเวิร์กช็อประยะไกลกับทีมของคุณเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหรือรับการอัปเดตสถานะในการประชุมประจำวันแบบสแตนด์อัพ กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลก็เป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือการทำงานระยะไกลที่ทันสมัยอย่างแท้จริง

ในโพสต์นี้ เราจะพูดถึงเครื่องมือไวท์บอร์ด 10 อันดับแรกสำหรับ Mac เพื่อช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานและประสบความสำเร็จร่วมกัน

ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดสำหรับ Mac คืออะไร?

ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดสำหรับ Mac คือโปรแกรมที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถระดมความคิด สร้างแผนผังความคิด และแบ่งปันไอเดียโครงการต่างๆ บนไวท์บอร์ดดิจิทัลได้

นี่คือตัวอย่างการใช้งานแอปไวท์บอร์ดสำหรับ Mac:

  • อำนวยความสะดวกในการประชุมและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกในทีมบนอุปกรณ์ Apple ของพวกเขา
  • ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเสมือนของกระดานไวท์บอร์ดจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีทีมงานที่ทำงานทางไกล
  • วางแผนและจัดระเบียบแนวคิดโครงการร่วมกับสมาชิกในทีม

คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดสำหรับ Mac?

นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดชั้นนำ:

  1. สมาชิกในทีมสามารถบันทึกข้อมูลบนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลพร้อมกันได้
  2. วาดแผนภูมิและแผนที่ และแบ่งปันความคิดระหว่างการนำเสนอโดยไม่มีการล่าช้า
  3. การควบคุมการเข้าถึงเพื่อกำหนดว่าใครสามารถดูและแก้ไขอะไรบนกระดานไวท์บอร์ดได้
  4. เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ทีมของคุณใช้งานอยู่แล้ว
  5. แชทแบบเรียลไทม์ขณะใช้ไวท์บอร์ด – สะดวกมากสำหรับการอภิปราย
  6. บันทึกไวท์บอร์ดของคุณหลังการประชุมไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
  7. เครื่องมือไวท์บอร์ดส่วนใหญ่มีราคาที่ยืดหยุ่น ดังนั้นคุณสามารถหาเครื่องมือที่เหมาะกับงบประมาณของคุณได้

ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Mac ที่ควรใช้

เราได้คัดสรรเครื่องมือไวท์บอร์ดชั้นนำสำหรับผู้ใช้ Mac อย่างพิถีพิถัน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่หลากหลาย รีวิวจากลูกค้า และตำแหน่งทางการแข่งขันในฐานะทางเลือกแทนเครื่องมืออื่น ๆ ในตลาด

นี่คือรายการที่เราได้คัดเลือกมา:

1. คลิกอัพ

ClickUp Whiteboards: วิธีใช้ไวท์บอร์ดในทีม
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp Whiteboards
ใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อมอบหมายงาน, ติดแท็กผู้รับผิดชอบ, และทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อเริ่มต้นการร่วมมือครั้งต่อไปของคุณ

ClickUp Whiteboardsเป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบเสมือนจริงที่ช่วยให้ทีมสมัยใหม่สามารถเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง ทั้งหมดนี้อยู่ในที่ทำงานแบบรวมศูนย์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของClickUp แอปพลิเคชันครบวงจรสำหรับการทำงาน Whiteboards สามารถผสานการทำงานกับงาน โครงการ เอกสาร และการสนทนาของคุณได้อย่างราบรื่น ทำให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ClickUp นำเสนอไลบรารีที่ครอบคลุมของเทมเพลตไวท์บอร์ดที่เหมาะกับทุกขั้นตอนการทำงานของคุณ คุณกำลังวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของไอเดียอยู่หรือไม่? กำลังสร้างโครงสร้างองค์กรอยู่หรือเปล่า? หรือกำลังวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า? เทมเพลตของ ClickUp ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การระดมความคิดและการวางแผนง่ายขึ้น พร้อมตัวเลือกสำหรับแผนภูมิแกนต์, แผนผังการไหลของข้อมูล, แผนการขาย, และอื่น ๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

ไวท์บอร์ด: ไวท์บอร์ดของ ClickUp มอบผืนผ้าใบไร้ขีดจำกัดให้คุณแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ เพิ่มรูปทรง สร้างแผนผัง หรือฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย โดยผสานการทำงานกับ ClickUp อย่างสมบูรณ์ ไวท์บอร์ดสามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบภาพเข้ากับงานแต่ละรายการโดยตรง ช่วยให้เปลี่ยนผ่านจากขั้นตอนการวางแผนไปสู่การดำเนินงานได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ

การสร้างภาพด้วย AI ที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย ClickUp Brain: ยกระดับการระดมความคิดไปอีกขั้นด้วย ClickUp Brain เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถแปลงข้อความให้กลายเป็นภาพได้โดยตรงบนผืนผ้าใบ Whiteboard สร้างแผนภาพ แผนภูมิ หรือภาพได้อย่างง่ายดายเพื่อทำให้ไอเดียของคุณเป็นจริงโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ

การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม การตรวจจับการทำงานร่วมกันขั้นสูงของ ClickUp จะแจ้งเตือนคุณเมื่อสมาชิกในทีมพิมพ์ ดูงาน หรือแก้ไขเนื้อหาบนกระดานไวท์บอร์ดหรือเอกสาร ทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบสดๆ ได้ ทำให้การสื่อสารราบรื่นและการตัดสินใจรวดเร็วขึ้น

การผสานงาน: เปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำโดยการเพิ่มงานใหม่หรือที่มีอยู่แล้วลงในกระดานไวท์บอร์ดของคุณโดยตรง ซึ่งช่วยให้การระดมความคิดและการจัดการงานเป็นไปอย่างสอดคล้องโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม

ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ปรับแต่งได้: ClickUp Whiteboards มีเครื่องมือการจัดรูปแบบที่หลากหลาย เช่น โน้ตติด, ข้อความ, รูปร่าง, อีโมจิ และรูปภาพ คุณสามารถสร้างแผนผัง, แผนภาพ และแผนภาพที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ

อินเทอร์เฟซแบบสัมผัส: ใช้ท่าทางธรรมชาติเพื่อร่างภาพ วาด และจัดการวัตถุต่างๆ ได้โดยตรงบนผืนผ้าใบของไวท์บอร์ด อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณโต้ตอบกับไอเดียของคุณได้อย่างสะดวก

โหมดโฟกัส: ลดสิ่งรบกวนโดยเน้นส่วนที่เฉพาะเจาะจงของไวท์บอร์ด เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่สำคัญที่สุด

โหมดมืด: สลับเป็นโหมดมืดเพื่อประสบการณ์ที่สบายตาในระหว่างการระดมความคิดเป็นเวลานาน ลดความเมื่อยล้าของดวงตา และเพิ่มความชัดเจน

การเข้าถึงบนมือถือ: ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ขณะเดินทางด้วยแอป ClickUp บนมือถือ เข้าถึงไวท์บอร์ด จัดการงาน และทำงานร่วมกับทีมได้จากทุกที่ ฟีเจอร์อย่างเมนู Quick Action ช่วยให้คุณสร้างงานและติดตามเวลาได้อย่างง่ายดาย

การแชร์อย่างไร้รอยต่อ: แชร์ไวท์บอร์ดของคุณได้โดยตรงภายใน ClickUp, แทรกไวท์บอร์ดลงในเอกสาร หรือส่งออกเป็นไฟล์ PDF เพื่อแจกจ่ายให้ทีมต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตสำเร็จรูป: เร่งความร่วมมือด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลาย เช่น กระดานวางแผนเส้นทาง แผนภูมิแกนต์ แผนภาพปลา และแผนผังความคิด เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้การวางแผนง่ายขึ้นและช่วยให้ทีมเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว

ความสามารถในการผสานรวม: เชื่อมต่อ ClickUp Whiteboards กับ แอปและเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและประสิทธิภาพที่ไม่สะดุด

🗂️ ไฟล์เก็บถาวร:

สำรวจเทมเพลตที่หลากหลายเหล่านี้เพื่อปรับปรุงการวางแผนและการดำเนินการของคุณให้มีประสิทธิภาพ:

แม่แบบแผนปฏิบัติการ: เปลี่ยนวัตถุประสงค์ให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ ด้วยแม่แบบที่ง่ายต่อการปฏิบัติตาม ซึ่งช่วยให้เกิดความสอดคล้องและความรับผิดชอบ

กระดานไวท์บอร์ดแผนกลยุทธ์: วางแผนเป้าหมายระยะยาวและกลยุทธ์ขององค์กรของคุณในรูปแบบที่ชัดเจนและสามารถทำงานร่วมกันได้

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • เส้นทางการเรียนรู้: คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้เริ่มต้นสับสน และอาจพบว่าซอฟต์แวร์นี้ซับซ้อนในการใช้งาน

ราคาของ ClickUp:

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,200+ รีวิว)

2. ไมโครซอฟต์ ไวท์บอร์ด

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Microsoft Whiteboard
ผ่านทางMicrosoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard เป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ Microsoft 365 เพื่อช่วยให้คุณทำงานร่วมกันแบบดิจิทัล ทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพและน่าสนใจยิ่งขึ้น!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Whiteboard:

  • การร่วมมือแบบอิสระ: คิดค้น, สร้างสรรค์, และร่วมมือกันในรูปแบบภาพ
  • องค์ประกอบเนื้อหาที่หลากหลาย: แสดงความคิดผ่านข้อความ, รูปภาพ, โน้ตติด, หรือตารางโน้ตที่คงความคมชัดในทุกระดับการซูม
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: แก้ไขแคนวาสพร้อมกันได้โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ของคุณ
  • การผสานรวม: ผสานรวมไวท์บอร์ดของคุณกับเครื่องมืออื่น ๆ ในชุด Microsoft 365
  • การเข้าถึง: เข้าถึงไวท์บอร์ดของคุณได้จากทุกที่โดยใช้เครื่อง Windows หรือแอปพลิเคชันเว็บ
  • ความเข้ากันได้กับหลายรูปแบบการป้อนข้อมูล: ออกแบบมาสำหรับการสัมผัส การพิมพ์ และการเขียนด้วยปากกา Whiteboard รองรับความต้องการที่หลากหลาย
  • คลังแม่แบบและรูปร่าง: ใช้แม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าจากคลังแม่แบบและรูปร่างที่หลากหลาย

ข้อจำกัดของ Microsoft Whiteboard:

  • ความน่าเชื่อถือของ Microsoft: ต้องการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft เพื่อใช้งาน Whiteboards
  • ตัวเลือกการปรับแต่งน้อยลง: การปรับแต่งไวท์บอร์ดมีความซับซ้อนเนื่องจากมีตัวเลือกทางภาพน้อย

ราคาของ Microsoft Whiteboard:

หมายเหตุ: แผนราคาต่อไปนี้ครอบคลุมการผสานรวมอื่นๆ เนื่องจาก Microsoft Whiteboard เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft 365:

  • ไมโครซอฟต์ 365 เพอร์ซันนัล: $6.99 ต่อคนต่อเดือน
  • Microsoft 365 Family: $9.99 สำหรับหกคนต่อเดือน
  • Microsoft 365 Business Basic: $6.00/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • Microsoft 365 Business Premium: $22.00/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Microsoft 365 Apps for Business: $8.25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Whiteboard:

  • G2: 4. 1/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

3. มิโร

ตัวอย่างกระดานไวท์บอร์ดสำหรับวาดแผนภาพมิโร
ผ่านทางMiro

Miro เป็นแอปพลิเคชันกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบสำหรับ Mac ที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ ร่วมมือ และสร้างสรรค์ผลงานกับทีมของคุณได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบใดก็ตาม

Miro ให้บริการการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามผ่านMiro workplace. Miro คือซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดของคุณ หากคุณต้องการคิดค้นและสร้างการนำเสนอด้วยเสน่ห์ของกระดานไวท์บอร์ดแบบดั้งเดิม.

คุณสมบัติเด่นของ Miro:

  • โหมดการทำงานที่หลากหลาย: ปรับให้เข้ากับสถานการณ์การทำงานต่างๆ ได้ มอบโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับการระดมความคิด การสร้างแผนภาพ การประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม Scrum การทำแผนผัง การวิจัย การออกแบบ และการวางแผนกลยุทธ์
  • ความสามารถในการระดมความคิด: เครื่องมือและแม่แบบ เช่น กระดาษโน้ต, รูปภาพ, แผนผังความคิด, วิดีโอ, และความสามารถในการวาดภาพ เพื่อช่วยให้คุณและทีมของคุณสามารถระดมความคิดร่วมกันได้
  • การผสานเครื่องมืออย่างไร้รอยต่อ: การผสานกับเครื่องมือยอดนิยมกว่า 100 รายการ เช่น Google Docs, Jira และ Zoom ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปโปรดของคุณ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และลดการสลับไปมาระหว่างหลายแอปพลิเคชัน
  • การออกแบบแบบร่วมมือ: ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบ โดยให้แน่ใจว่ามีแนวทางที่ร่วมมือกันในการออกแบบและการตัดสินใจ

ข้อจำกัดของ Miro:

  • เวอร์ชันฟรีแบบจำกัด: ตัวเลือกจำกัดสำหรับผู้ใช้ฟรี
  • ไม่สามารถบันทึกเทมเพลต: ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างและบันทึกเทมเพลตที่กำหนดเองได้

ราคาของ Miro:

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $8.00 ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 16.00 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Miro:

  • G2: 4. 8/5 (5000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1000+ รีวิว)

4. กระดาน

คิทสแต็ก บอร์ด
ผ่านบอร์ด Kitestack

Boards เป็นเครื่องมือจัดการและวางแผนแบบ Kanban ที่ปรับแต่งได้ ออกแบบโดย Kitestack Softwareระบบการจัดการโครงการนี้สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้อย่างสะดวกผ่านเครื่องมือลากและวางที่ใช้งานง่าย

ฟังก์ชันการทำงานหลายอย่างสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก คุณสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบอร์ด:

  • การจัดการงานที่ยืดหยุ่น: รวบรวมความคิด ไอเดีย และงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนสัปดาห์ของคุณ จัดระเบียบงาน หรือสร้างบอร์ดสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ
  • กระบวนการทำงานแบบคัมบัง: แต่ละบอร์ดประกอบด้วยหลายรายการ ซึ่งสามารถจัดระเบียบได้โดยการสร้างบัตรงาน รายการในรายการ หรือบันทึกภายในนั้น
  • รายการงานโดยละเอียด: กำหนดภาพหน้าปกเฉพาะ ลิงก์ และบันทึกสำหรับแต่ละบัตรงาน
  • ลากและวาง: เพิ่มรูปภาพ, ลิงก์, และรายการใหม่ด้วย UI ที่ใช้งานง่าย
  • โหมดออฟไลน์: ความปลอดภัยของข้อมูลและการเข้าถึงแบบออฟไลน์ เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ข้อจำกัดของคณะกรรมการ:

  • ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้หนัก: ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานทางธุรกิจหรือองค์กร
  • เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลมากกว่า: เหมาะที่สุดสำหรับโครงการส่วนตัว

คณะกรรมการกำหนดราคา:

  • ฟรีตลอดไป
  • บอร์ดมาตรฐาน: $29.99
  • บอร์ดตลอดชีพ: $49.99
  • ขยายเวลาการจองบอร์ด: $39.99
  • การอัปเดตฟีเจอร์ประจำปี: $14.99

คะแนนและรีวิวของคณะกรรมการ:

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

5. MioCreate

MioCreate
ผ่านทางMioCreate

MioCreate เป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันและการสื่อสารสำหรับทีมในหลากหลายอุตสาหกรรม

สร้างแผนผัง, แผนภาพ, แบบจำลอง, และอื่น ๆ; MioCreate ช่วยให้คุณปรับปรุงการทำงานของคุณให้ราบรื่น และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ภายในทีมของคุณ.

คุณสมบัติเด่นของ MioCreate:

  • คุณสมบัติที่ใช้งานง่าย: เข้าถึงเทมเพลตและภาพวาด 200 แบบ, เส้น, ดินสอ, และเครื่องมือรูปร่าง
  • แผนผังและแผนภาพ: สร้างแผนผัง แผนภาพ และกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยรูปทรง สัญลักษณ์ และองค์ประกอบที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
  • การประชุมเสียงออนไลน์: การประชุมเสียงออนไลน์แบบทันทีช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาได้

ข้อจำกัดของ MioCreate:

  • ไม่มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ สำหรับผู้ใช้ฟรี
  • เหมาะสำหรับ โครงการขนาดเล็ก เท่านั้น

ราคาของ MioCreate:

  • แผนฟรี
  • ข้อดี: $4.95 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว MioCreate:

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

6. อธิบายทุกอย่างด้วยไวท์บอร์ด

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Explain Everything
ผ่านทางExplain Everything

Explain Everything Whiteboard มอบโซลูชันครบวงจรสำหรับการสร้างบทเรียนที่น่าสนใจ งานมอบหมาย และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือและระบบที่มีอยู่

คุณสมบัติเด่นของ Explain Everything Whiteboard:

  • การนำเสนอแบบโต้ตอบ: สร้างการนำเสนอที่น่าสนใจและโต้ตอบได้ตั้งแต่เริ่มต้นหรือนำเข้าการนำเสนอที่มีอยู่แล้ว เพิ่มภาพวาดและสไลด์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม
  • วิดีโอไวท์บอร์ดและบทเรียน: เปลี่ยนสื่อการสอนให้กลายเป็นวิดีโอและบทเรียนสั้น ๆ ที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับการแบ่งปันกับทีมหรือลูกค้าของคุณได้ทันที
  • โครงการความร่วมมือ: การสนับสนุนสำหรับงานมอบหมายโครงการร่วมกันหรืองานบ้านกลุ่ม
  • ความยืดหยุ่นในการผสานรวม: ผสานรวมระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS) หรือเครื่องมือการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) ที่คุณชื่นชอบ

ข้อจำกัดของกระดานไวท์บอร์ด Explain Everything:

  • ขาดตัวเลือกการจัดการเวิร์กโฟลว์: ขาดความสามารถในการจัดการโครงการเพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์ รายการโครงการ และงานต่างๆ
  • ไม่รองรับกับ Apple TV

ราคาของ Explain Everything Whiteboard:

  • ฟรี
  • ครู: $34.99 ต่อผู้ใช้ต่อปี
  • ชั้นเรียนและโรงเรียน: 130 ดอลลาร์ต่อครูหนึ่งคนและนักเรียน 30 คนต่อปี

คำอธิบายเกี่ยวกับคะแนนและความคิดเห็นของ Explain Everything Whiteboard:

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (5+ รีวิว)

7. Lucidspark

เทมเพลตกระดานแยกกลุ่มของ Lucidspark
ผ่านทางLucidspark

Lucidspark ช่วยให้คุณทำงานร่วมกัน, คิดค้น, และปรับแต่งความคิดของคุณให้กลายเป็นแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ไม่ว่าคุณจะทำงานจากระยะไกลหรืออยู่ในที่ทำงานจริง ๆ Lucidspark ก็มอบความสามารถในการปรับขนาดและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยระดับองค์กรให้คุณ

คุณสมบัติเด่นของ Lucidspark:

  • ความคิดสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัด: พื้นที่ไร้ขอบเขตที่ทีมสามารถระดมความคิด เชื่อมโยงไอเดีย และค้นพบข้อมูลเชิงลึกได้
  • พร้อมใช้งานสำหรับองค์กร: มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันสำหรับการใช้งานในระดับองค์กร รองรับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ปกป้องข้อมูลสำคัญ และขยายระบบได้ตามความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ
  • เทมเพลตสำหรับการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว: มีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบ รวมถึงแผนผังการตัดสินใจ, ตาราง 2×2, แผนที่การเดินทางของลูกค้า, แผนที่เส้นทาง และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณ

ข้อจำกัดของ Lucidspark:

  • ความน่าเชื่อถือ: การแบ่งปันผลงานของคุณกับบุคคลภายนอกแพลตฟอร์มนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย
  • ไม่มีฟีเจอร์การโทร: ไม่มีการโทรวิดีโอหรือเสียงภายในเครื่องมือ

ราคาของ Lucidspark:

  • ฟรี
  • บุคคล: $7. 95 ต่อเดือน
  • ทีม: $9/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิว Lucidspark:

  • G2: 4. 5/5 (1500+ ฟีเจอร์)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

8. OmniGraffle

ภาพหน้าจอแดชบอร์ด OmniGraffle
ผ่านทางOmniGraffle

OmniGraffle เป็นเครื่องมือที่ทีมของคุณควรเลือกใช้หากคุณต้องการถ่ายทอดแนวคิดที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านแผนภาพที่สวยงาม ดราฟต์ต้นแบบ และกราฟิกเวกเตอร์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OmniGraffle:

  • การสร้างแผนภาพที่หลากหลาย: สร้างแผนภาพที่ละเอียดซึ่งทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนเข้าใจได้ง่าย
  • การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว: Wireframes ช่วยให้คุณสำรวจแนวคิดและไอเดียได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  • การออกแบบระดับมืออาชีพ: เครื่องมือทรงพลังสำหรับการออกแบบกราฟิกเวกเตอร์ระดับมืออาชีพ
  • ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม: สามารถใช้งานได้บน Mac, iPad และ iPhone ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันและต่อเนื่องได้บนอุปกรณ์ต่างๆ

ข้อจำกัดของ OmniGraffle:

  • ราคาแพง: ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือไวท์บอร์ดอื่น ๆ สำหรับ Mac
  • ไม่รองรับการใช้งานย้อนหลัง

ราคา OmniGraffle:

  • ทดลองใช้ฟรี
  • การชำระเงินสำหรับการสมัครสมาชิก: $12. 49 ต่อเดือน
  • การชำระเงินครั้งเดียว: $149.99 สำหรับใบอนุญาตมาตรฐาน $249.99 สำหรับใบอนุญาตโปร
  • $149.99 สำหรับใบอนุญาตมาตรฐาน
  • 249.99 ดอลลาร์ สำหรับใบอนุญาต Pro
  • $149.99 สำหรับใบอนุญาตมาตรฐาน
  • 249.99 ดอลลาร์ สำหรับใบอนุญาต Pro

OmniGraffle รีวิวและคะแนน:

  • G2: 4. 0/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

9. Milanote

ตัวอย่างแดชบอร์ด Milanote
ผ่านทางMilanote

Milanote เป็นแพลตฟอร์มสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการพื้นที่ทำงานร่วมกันและเป็นระเบียบ เพื่อรวบรวม ระดมความคิด และนำโครงการสร้างสรรค์ของคุณให้กลายเป็นจริง

คุณสมบัติเด่นของ Milanote:

  • พื้นที่สร้างสรรค์ที่ครบวงจร: ศูนย์กลางในการรวบรวมและจัดระเบียบทุกแง่มุมของโครงการสร้างสรรค์ของคุณ
  • มู้ดบอร์ดอเนกประสงค์: จัดระเบียบแรงบันดาลใจของคุณลงในมู้ดบอร์ด เพิ่มบันทึกคำอธิบาย รับความคิดเห็นจากลูกค้า และวางแผนงานโครงการ ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานเดียว
  • การร่วมมือข้ามสายงาน: พื้นที่สำหรับการร่วมมือของนักออกแบบ, นักพัฒนา, ผู้จัดการโครงการ, และลูกค้าเพื่อทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
  • พื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่น: รายการสิ่งที่ต้องทำแบบบูรณาการสำหรับการติดตามงานและรองรับรูปแบบภาพต่างๆ รวมถึง JPG, PNG, GIF, SVG และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อจำกัดของ Milanote:

  • ไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้
  • การขาดคุณสมบัติขั้นสูง: ผู้ใช้รายงานการขาดความสามารถขั้นสูงและตัวเลือกเทมเพลต

ราคาของ Milanote:

  • ฟรี
  • จ่ายต่อคน: $9. 99 ต่อเดือน
  • อัปเกรดทีมของคุณ: $49.99 ต่อเดือน (สำหรับผู้ใช้สองคน - 10 คน)

คะแนนและรีวิว Milanote:

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

10. ความโดดเด่น

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การเรียนรู้ออนไลน์ของ Notebility
ผ่านทางNotability

Notability เป็นซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดแบบไดอะแกรมครบวงจรสำหรับ Mac OS ที่ช่วยให้คุณสามารถจดบันทึก ใส่คำอธิบายประกอบในหนังสือ และแสดงแนวคิดของคุณในรูปแบบภาพได้

Notability มอบความสามารถในการจดบันทึก, วาดภาพ, และนำเสนอ พร้อมทั้งช่วยให้คุณจัดระเบียบและลดการใช้กระดาษ

คุณสมบัติเด่นของ Notability:

  • การจดบันทึกที่หลากหลาย: จดบันทึกความคิด นำเข้าและใส่คำอธิบายประกอบในตำราเรียน ซิงค์บันทึกกับเสียง และปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพด้วย Apple Pencil
  • เครื่องมือมัลติมีเดีย: จดบันทึกโดยใช้เครื่องมือมัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบ รวมถึงดินสอดิจิทัล ไฮไลท์แบบลบได้ ข้อความ และเสียง
  • ลายมือและภาพร่างธรรมชาติ: Notability มอบดินสอดิจิทัลที่สมจริง ปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อประสบการณ์การเขียนที่ตอบสนองและแม่นยำ
  • การเล่นเสียง: ในโหมดการเล่นเสียง การแตะที่ใดก็ได้บนโน้ตของคุณจะทำให้เนื้อหาการประชุมของคุณมีชีวิตชีวาขึ้นในเวลาจริง
  • นำเข้า, ใส่คำอธิบายประกอบ, และแชร์: Notability รองรับการนำเข้าและใส่คำอธิบายประกอบของไฟล์หลากหลายประเภท รวมถึง PDF, DOC, PPT, รูปภาพ และอื่น ๆ

ข้อจำกัดด้านความมีนัยสำคัญ:

  • ไม่เหมาะสำหรับองค์กร: เหมาะสำหรับผู้ที่มีงานอดิเรกหรือนักเรียนมากกว่าองค์กร
  • คุณสมบัติการบันทึกโน้ต: ใช้สำหรับการบันทึกโน้ตเป็นหลัก
  • ไม่รองรับโหมดมืด

การกำหนดราคาตามความสำคัญ:

  • แผนฟรี
  • แผนพลัส: $2. 99/เดือน

การจัดอันดับความมีชื่อเสียงและบทวิจารณ์:

  • G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

เลือกซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดสำหรับ Mac ที่เหมาะสม

การค้นหาซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่เหมาะสมซึ่งช่วยให้คุณสร้างสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นเรื่องท้าทาย แม้ว่าจะมีแอปไวท์บอร์ดมากมายให้เลือกใช้ แต่ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดของ ClickUp ก็โดดเด่นเป็นพิเศษ

ด้วย ClickUpความร่วมมือของทีมและแนวคิดนวัตกรรมของคุณสามารถเปลี่ยนเป็นผลงานที่น่าทึ่งได้อย่างไร้รอยต่อ รูปร่างและวัตถุต่างๆ มีชีวิตชีวา และรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณจะพัฒนาเป็นงานและกระบวนการแบบเรียลไทม์

ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด สำรวจClickUp Whiteboardวันนี้