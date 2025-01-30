10 ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ในปี 2025

ทุกความคิดที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากกระดาษยับยู่ยี่แผ่นหนึ่ง เพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่านั้นเอง
พวกเราส่วนใหญ่คิดเป็นภาพ กระดานไวท์บอร์ดช่วยให้คุณฝึกฝน "แสดง อย่าบอก" กระดานไวท์บอร์ดช่วยให้คุณแสดงความคิดในรูปแบบแผนภาพและรูปร่างแทนที่จะเป็นข้อความยาวๆ
นี่คือจุดที่ไวท์บอร์ดสำหรับ Mac โดดเด่นหากคุณเป็นผู้ใช้ Apple—พวกมันมอบผืนผ้าใบและความสะดวกสบายเหมือนสมุดบันทึกหรือไวท์บอร์ดจริง แต่ยังมีข้อดีของการทำงานร่วมกันในยุคสมัยใหม่อีกด้วย
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการเวิร์กช็อประยะไกลกับทีมของคุณเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหรือรับการอัปเดตสถานะในการประชุมประจำวันแบบสแตนด์อัพ กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลก็เป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือการทำงานระยะไกลที่ทันสมัยอย่างแท้จริง
ในโพสต์นี้ เราจะพูดถึงเครื่องมือไวท์บอร์ด 10 อันดับแรกสำหรับ Mac เพื่อช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานและประสบความสำเร็จร่วมกัน
ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดสำหรับ Mac คืออะไร?
ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดสำหรับ Mac คือโปรแกรมที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถระดมความคิด สร้างแผนผังความคิด และแบ่งปันไอเดียโครงการต่างๆ บนไวท์บอร์ดดิจิทัลได้
นี่คือตัวอย่างการใช้งานแอปไวท์บอร์ดสำหรับ Mac:
- อำนวยความสะดวกในการประชุมและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกในทีมบนอุปกรณ์ Apple ของพวกเขา
- ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเสมือนของกระดานไวท์บอร์ดจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีทีมงานที่ทำงานทางไกล
- วางแผนและจัดระเบียบแนวคิดโครงการร่วมกับสมาชิกในทีม
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดสำหรับ Mac?
นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดชั้นนำ:
- สมาชิกในทีมสามารถบันทึกข้อมูลบนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลพร้อมกันได้
- วาดแผนภูมิและแผนที่ และแบ่งปันความคิดระหว่างการนำเสนอโดยไม่มีการล่าช้า
- การควบคุมการเข้าถึงเพื่อกำหนดว่าใครสามารถดูและแก้ไขอะไรบนกระดานไวท์บอร์ดได้
- เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ทีมของคุณใช้งานอยู่แล้ว
- แชทแบบเรียลไทม์ขณะใช้ไวท์บอร์ด – สะดวกมากสำหรับการอภิปราย
- บันทึกไวท์บอร์ดของคุณหลังการประชุมไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
- เครื่องมือไวท์บอร์ดส่วนใหญ่มีราคาที่ยืดหยุ่น ดังนั้นคุณสามารถหาเครื่องมือที่เหมาะกับงบประมาณของคุณได้
ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Mac ที่ควรใช้
เราได้คัดสรรเครื่องมือไวท์บอร์ดชั้นนำสำหรับผู้ใช้ Mac อย่างพิถีพิถัน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่หลากหลาย รีวิวจากลูกค้า และตำแหน่งทางการแข่งขันในฐานะทางเลือกแทนเครื่องมืออื่น ๆ ในตลาด
นี่คือรายการที่เราได้คัดเลือกมา:
1. คลิกอัพ
ClickUp Whiteboardsเป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบเสมือนจริงที่ช่วยให้ทีมสมัยใหม่สามารถเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง ทั้งหมดนี้อยู่ในที่ทำงานแบบรวมศูนย์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของClickUp แอปพลิเคชันครบวงจรสำหรับการทำงาน Whiteboards สามารถผสานการทำงานกับงาน โครงการ เอกสาร และการสนทนาของคุณได้อย่างราบรื่น ทำให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ClickUp นำเสนอไลบรารีที่ครอบคลุมของเทมเพลตไวท์บอร์ดที่เหมาะกับทุกขั้นตอนการทำงานของคุณ คุณกำลังวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของไอเดียอยู่หรือไม่? กำลังสร้างโครงสร้างองค์กรอยู่หรือเปล่า? หรือกำลังวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า? เทมเพลตของ ClickUp ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การระดมความคิดและการวางแผนง่ายขึ้น พร้อมตัวเลือกสำหรับแผนภูมิแกนต์, แผนผังการไหลของข้อมูล, แผนการขาย, และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
ไวท์บอร์ด: ไวท์บอร์ดของ ClickUp มอบผืนผ้าใบไร้ขีดจำกัดให้คุณแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ เพิ่มรูปทรง สร้างแผนผัง หรือฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย โดยผสานการทำงานกับ ClickUp อย่างสมบูรณ์ ไวท์บอร์ดสามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบภาพเข้ากับงานแต่ละรายการโดยตรง ช่วยให้เปลี่ยนผ่านจากขั้นตอนการวางแผนไปสู่การดำเนินงานได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ
การสร้างภาพด้วย AI ที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย ClickUp Brain: ยกระดับการระดมความคิดไปอีกขั้นด้วย ClickUp Brain เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถแปลงข้อความให้กลายเป็นภาพได้โดยตรงบนผืนผ้าใบ Whiteboard สร้างแผนภาพ แผนภูมิ หรือภาพได้อย่างง่ายดายเพื่อทำให้ไอเดียของคุณเป็นจริงโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม การตรวจจับการทำงานร่วมกันขั้นสูงของ ClickUp จะแจ้งเตือนคุณเมื่อสมาชิกในทีมพิมพ์ ดูงาน หรือแก้ไขเนื้อหาบนกระดานไวท์บอร์ดหรือเอกสาร ทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบสดๆ ได้ ทำให้การสื่อสารราบรื่นและการตัดสินใจรวดเร็วขึ้น
การผสานงาน: เปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำโดยการเพิ่มงานใหม่หรือที่มีอยู่แล้วลงในกระดานไวท์บอร์ดของคุณโดยตรง ซึ่งช่วยให้การระดมความคิดและการจัดการงานเป็นไปอย่างสอดคล้องโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ปรับแต่งได้: ClickUp Whiteboards มีเครื่องมือการจัดรูปแบบที่หลากหลาย เช่น โน้ตติด, ข้อความ, รูปร่าง, อีโมจิ และรูปภาพ คุณสามารถสร้างแผนผัง, แผนภาพ และแผนภาพที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ
อินเทอร์เฟซแบบสัมผัส: ใช้ท่าทางธรรมชาติเพื่อร่างภาพ วาด และจัดการวัตถุต่างๆ ได้โดยตรงบนผืนผ้าใบของไวท์บอร์ด อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณโต้ตอบกับไอเดียของคุณได้อย่างสะดวก
โหมดโฟกัส: ลดสิ่งรบกวนโดยเน้นส่วนที่เฉพาะเจาะจงของไวท์บอร์ด เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่สำคัญที่สุด
โหมดมืด: สลับเป็นโหมดมืดเพื่อประสบการณ์ที่สบายตาในระหว่างการระดมความคิดเป็นเวลานาน ลดความเมื่อยล้าของดวงตา และเพิ่มความชัดเจน
การเข้าถึงบนมือถือ: ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ขณะเดินทางด้วยแอป ClickUp บนมือถือ เข้าถึงไวท์บอร์ด จัดการงาน และทำงานร่วมกับทีมได้จากทุกที่ ฟีเจอร์อย่างเมนู Quick Action ช่วยให้คุณสร้างงานและติดตามเวลาได้อย่างง่ายดาย
การแชร์อย่างไร้รอยต่อ: แชร์ไวท์บอร์ดของคุณได้โดยตรงภายใน ClickUp, แทรกไวท์บอร์ดลงในเอกสาร หรือส่งออกเป็นไฟล์ PDF เพื่อแจกจ่ายให้ทีมต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตสำเร็จรูป: เร่งความร่วมมือด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลาย เช่น กระดานวางแผนเส้นทาง แผนภูมิแกนต์ แผนภาพปลา และแผนผังความคิด เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้การวางแผนง่ายขึ้นและช่วยให้ทีมเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
ความสามารถในการผสานรวม: เชื่อมต่อ ClickUp Whiteboards กับ แอปและเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและประสิทธิภาพที่ไม่สะดุด
🗂️ ไฟล์เก็บถาวร:
สำรวจเทมเพลตที่หลากหลายเหล่านี้เพื่อปรับปรุงการวางแผนและการดำเนินการของคุณให้มีประสิทธิภาพ:
แม่แบบแผนปฏิบัติการ: เปลี่ยนวัตถุประสงค์ให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ ด้วยแม่แบบที่ง่ายต่อการปฏิบัติตาม ซึ่งช่วยให้เกิดความสอดคล้องและความรับผิดชอบ
กระดานไวท์บอร์ดแผนกลยุทธ์: วางแผนเป้าหมายระยะยาวและกลยุทธ์ขององค์กรของคุณในรูปแบบที่ชัดเจนและสามารถทำงานร่วมกันได้
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- เส้นทางการเรียนรู้: คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้เริ่มต้นสับสน และอาจพบว่าซอฟต์แวร์นี้ซับซ้อนในการใช้งาน
ราคาของ ClickUp:
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,200+ รีวิว)
2. ไมโครซอฟต์ ไวท์บอร์ด
Microsoft Whiteboard เป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ Microsoft 365 เพื่อช่วยให้คุณทำงานร่วมกันแบบดิจิทัล ทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพและน่าสนใจยิ่งขึ้น!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Whiteboard:
- การร่วมมือแบบอิสระ: คิดค้น, สร้างสรรค์, และร่วมมือกันในรูปแบบภาพ
- องค์ประกอบเนื้อหาที่หลากหลาย: แสดงความคิดผ่านข้อความ, รูปภาพ, โน้ตติด, หรือตารางโน้ตที่คงความคมชัดในทุกระดับการซูม
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: แก้ไขแคนวาสพร้อมกันได้โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ของคุณ
- การผสานรวม: ผสานรวมไวท์บอร์ดของคุณกับเครื่องมืออื่น ๆ ในชุด Microsoft 365
- การเข้าถึง: เข้าถึงไวท์บอร์ดของคุณได้จากทุกที่โดยใช้เครื่อง Windows หรือแอปพลิเคชันเว็บ
- ความเข้ากันได้กับหลายรูปแบบการป้อนข้อมูล: ออกแบบมาสำหรับการสัมผัส การพิมพ์ และการเขียนด้วยปากกา Whiteboard รองรับความต้องการที่หลากหลาย
- คลังแม่แบบและรูปร่าง: ใช้แม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าจากคลังแม่แบบและรูปร่างที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Microsoft Whiteboard:
- ความน่าเชื่อถือของ Microsoft: ต้องการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft เพื่อใช้งาน Whiteboards
- ตัวเลือกการปรับแต่งน้อยลง: การปรับแต่งไวท์บอร์ดมีความซับซ้อนเนื่องจากมีตัวเลือกทางภาพน้อย
ราคาของ Microsoft Whiteboard:
หมายเหตุ: แผนราคาต่อไปนี้ครอบคลุมการผสานรวมอื่นๆ เนื่องจาก Microsoft Whiteboard เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft 365:
- ไมโครซอฟต์ 365 เพอร์ซันนัล: $6.99 ต่อคนต่อเดือน
- Microsoft 365 Family: $9.99 สำหรับหกคนต่อเดือน
- Microsoft 365 Business Basic: $6.00/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Business Premium: $22.00/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Apps for Business: $8.25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Whiteboard:
- G2: 4. 1/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
3. มิโร
Miro เป็นแอปพลิเคชันกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบสำหรับ Mac ที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ ร่วมมือ และสร้างสรรค์ผลงานกับทีมของคุณได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบใดก็ตาม
Miro ให้บริการการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามผ่านMiro workplace. Miro คือซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดของคุณ หากคุณต้องการคิดค้นและสร้างการนำเสนอด้วยเสน่ห์ของกระดานไวท์บอร์ดแบบดั้งเดิม.
คุณสมบัติเด่นของ Miro:
- โหมดการทำงานที่หลากหลาย: ปรับให้เข้ากับสถานการณ์การทำงานต่างๆ ได้ มอบโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับการระดมความคิด การสร้างแผนภาพ การประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม Scrum การทำแผนผัง การวิจัย การออกแบบ และการวางแผนกลยุทธ์
- ความสามารถในการระดมความคิด: เครื่องมือและแม่แบบ เช่น กระดาษโน้ต, รูปภาพ, แผนผังความคิด, วิดีโอ, และความสามารถในการวาดภาพ เพื่อช่วยให้คุณและทีมของคุณสามารถระดมความคิดร่วมกันได้
- การผสานเครื่องมืออย่างไร้รอยต่อ: การผสานกับเครื่องมือยอดนิยมกว่า 100 รายการ เช่น Google Docs, Jira และ Zoom ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปโปรดของคุณ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และลดการสลับไปมาระหว่างหลายแอปพลิเคชัน
- การออกแบบแบบร่วมมือ: ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบ โดยให้แน่ใจว่ามีแนวทางที่ร่วมมือกันในการออกแบบและการตัดสินใจ
ข้อจำกัดของ Miro:
- เวอร์ชันฟรีแบบจำกัด: ตัวเลือกจำกัดสำหรับผู้ใช้ฟรี
- ไม่สามารถบันทึกเทมเพลต: ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างและบันทึกเทมเพลตที่กำหนดเองได้
ราคาของ Miro:
- ฟรี
- เริ่มต้น: $8.00 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 16.00 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Miro:
- G2: 4. 8/5 (5000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1000+ รีวิว)
4. กระดาน
Boards เป็นเครื่องมือจัดการและวางแผนแบบ Kanban ที่ปรับแต่งได้ ออกแบบโดย Kitestack Softwareระบบการจัดการโครงการนี้สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้อย่างสะดวกผ่านเครื่องมือลากและวางที่ใช้งานง่าย
ฟังก์ชันการทำงานหลายอย่างสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก คุณสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบอร์ด:
- การจัดการงานที่ยืดหยุ่น: รวบรวมความคิด ไอเดีย และงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนสัปดาห์ของคุณ จัดระเบียบงาน หรือสร้างบอร์ดสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ
- กระบวนการทำงานแบบคัมบัง: แต่ละบอร์ดประกอบด้วยหลายรายการ ซึ่งสามารถจัดระเบียบได้โดยการสร้างบัตรงาน รายการในรายการ หรือบันทึกภายในนั้น
- รายการงานโดยละเอียด: กำหนดภาพหน้าปกเฉพาะ ลิงก์ และบันทึกสำหรับแต่ละบัตรงาน
- ลากและวาง: เพิ่มรูปภาพ, ลิงก์, และรายการใหม่ด้วย UI ที่ใช้งานง่าย
- โหมดออฟไลน์: ความปลอดภัยของข้อมูลและการเข้าถึงแบบออฟไลน์ เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ข้อจำกัดของคณะกรรมการ:
- ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้หนัก: ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานทางธุรกิจหรือองค์กร
- เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลมากกว่า: เหมาะที่สุดสำหรับโครงการส่วนตัว
คณะกรรมการกำหนดราคา:
- ฟรีตลอดไป
- บอร์ดมาตรฐาน: $29.99
- บอร์ดตลอดชีพ: $49.99
- ขยายเวลาการจองบอร์ด: $39.99
- การอัปเดตฟีเจอร์ประจำปี: $14.99
คะแนนและรีวิวของคณะกรรมการ:
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
5. MioCreate
MioCreate เป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันและการสื่อสารสำหรับทีมในหลากหลายอุตสาหกรรม
สร้างแผนผัง, แผนภาพ, แบบจำลอง, และอื่น ๆ; MioCreate ช่วยให้คุณปรับปรุงการทำงานของคุณให้ราบรื่น และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ภายในทีมของคุณ.
คุณสมบัติเด่นของ MioCreate:
- คุณสมบัติที่ใช้งานง่าย: เข้าถึงเทมเพลตและภาพวาด 200 แบบ, เส้น, ดินสอ, และเครื่องมือรูปร่าง
- แผนผังและแผนภาพ: สร้างแผนผัง แผนภาพ และกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยรูปทรง สัญลักษณ์ และองค์ประกอบที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
- การประชุมเสียงออนไลน์: การประชุมเสียงออนไลน์แบบทันทีช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาได้
ข้อจำกัดของ MioCreate:
- ไม่มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ สำหรับผู้ใช้ฟรี
- เหมาะสำหรับ โครงการขนาดเล็ก เท่านั้น
ราคาของ MioCreate:
- แผนฟรี
- ข้อดี: $4.95 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว MioCreate:
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. อธิบายทุกอย่างด้วยไวท์บอร์ด
Explain Everything Whiteboard มอบโซลูชันครบวงจรสำหรับการสร้างบทเรียนที่น่าสนใจ งานมอบหมาย และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือและระบบที่มีอยู่
คุณสมบัติเด่นของ Explain Everything Whiteboard:
- การนำเสนอแบบโต้ตอบ: สร้างการนำเสนอที่น่าสนใจและโต้ตอบได้ตั้งแต่เริ่มต้นหรือนำเข้าการนำเสนอที่มีอยู่แล้ว เพิ่มภาพวาดและสไลด์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม
- วิดีโอไวท์บอร์ดและบทเรียน: เปลี่ยนสื่อการสอนให้กลายเป็นวิดีโอและบทเรียนสั้น ๆ ที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับการแบ่งปันกับทีมหรือลูกค้าของคุณได้ทันที
- โครงการความร่วมมือ: การสนับสนุนสำหรับงานมอบหมายโครงการร่วมกันหรืองานบ้านกลุ่ม
- ความยืดหยุ่นในการผสานรวม: ผสานรวมระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS) หรือเครื่องมือการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) ที่คุณชื่นชอบ
ข้อจำกัดของกระดานไวท์บอร์ด Explain Everything:
- ขาดตัวเลือกการจัดการเวิร์กโฟลว์: ขาดความสามารถในการจัดการโครงการเพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์ รายการโครงการ และงานต่างๆ
- ไม่รองรับกับ Apple TV
ราคาของ Explain Everything Whiteboard:
- ฟรี
- ครู: $34.99 ต่อผู้ใช้ต่อปี
- ชั้นเรียนและโรงเรียน: 130 ดอลลาร์ต่อครูหนึ่งคนและนักเรียน 30 คนต่อปี
คำอธิบายเกี่ยวกับคะแนนและความคิดเห็นของ Explain Everything Whiteboard:
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (5+ รีวิว)
7. Lucidspark
Lucidspark ช่วยให้คุณทำงานร่วมกัน, คิดค้น, และปรับแต่งความคิดของคุณให้กลายเป็นแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ไม่ว่าคุณจะทำงานจากระยะไกลหรืออยู่ในที่ทำงานจริง ๆ Lucidspark ก็มอบความสามารถในการปรับขนาดและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยระดับองค์กรให้คุณ
คุณสมบัติเด่นของ Lucidspark:
- ความคิดสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัด: พื้นที่ไร้ขอบเขตที่ทีมสามารถระดมความคิด เชื่อมโยงไอเดีย และค้นพบข้อมูลเชิงลึกได้
- พร้อมใช้งานสำหรับองค์กร: มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันสำหรับการใช้งานในระดับองค์กร รองรับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ปกป้องข้อมูลสำคัญ และขยายระบบได้ตามความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ
- เทมเพลตสำหรับการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว: มีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบ รวมถึงแผนผังการตัดสินใจ, ตาราง 2×2, แผนที่การเดินทางของลูกค้า, แผนที่เส้นทาง และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณ
ข้อจำกัดของ Lucidspark:
- ความน่าเชื่อถือ: การแบ่งปันผลงานของคุณกับบุคคลภายนอกแพลตฟอร์มนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- ไม่มีฟีเจอร์การโทร: ไม่มีการโทรวิดีโอหรือเสียงภายในเครื่องมือ
ราคาของ Lucidspark:
- ฟรี
- บุคคล: $7. 95 ต่อเดือน
- ทีม: $9/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว Lucidspark:
- G2: 4. 5/5 (1500+ ฟีเจอร์)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
8. OmniGraffle
OmniGraffle เป็นเครื่องมือที่ทีมของคุณควรเลือกใช้หากคุณต้องการถ่ายทอดแนวคิดที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านแผนภาพที่สวยงาม ดราฟต์ต้นแบบ และกราฟิกเวกเตอร์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OmniGraffle:
- การสร้างแผนภาพที่หลากหลาย: สร้างแผนภาพที่ละเอียดซึ่งทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนเข้าใจได้ง่าย
- การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว: Wireframes ช่วยให้คุณสำรวจแนวคิดและไอเดียได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- การออกแบบระดับมืออาชีพ: เครื่องมือทรงพลังสำหรับการออกแบบกราฟิกเวกเตอร์ระดับมืออาชีพ
- ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม: สามารถใช้งานได้บน Mac, iPad และ iPhone ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันและต่อเนื่องได้บนอุปกรณ์ต่างๆ
ข้อจำกัดของ OmniGraffle:
- ราคาแพง: ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือไวท์บอร์ดอื่น ๆ สำหรับ Mac
- ไม่รองรับการใช้งานย้อนหลัง
ราคา OmniGraffle:
- ทดลองใช้ฟรี
- การชำระเงินสำหรับการสมัครสมาชิก: $12. 49 ต่อเดือน
- การชำระเงินครั้งเดียว: $149.99 สำหรับใบอนุญาตมาตรฐาน $249.99 สำหรับใบอนุญาตโปร
- $149.99 สำหรับใบอนุญาตมาตรฐาน
- 249.99 ดอลลาร์ สำหรับใบอนุญาต Pro
- $149.99 สำหรับใบอนุญาตมาตรฐาน
- 249.99 ดอลลาร์ สำหรับใบอนุญาต Pro
OmniGraffle รีวิวและคะแนน:
- G2: 4. 0/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
9. Milanote
Milanote เป็นแพลตฟอร์มสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการพื้นที่ทำงานร่วมกันและเป็นระเบียบ เพื่อรวบรวม ระดมความคิด และนำโครงการสร้างสรรค์ของคุณให้กลายเป็นจริง
คุณสมบัติเด่นของ Milanote:
- พื้นที่สร้างสรรค์ที่ครบวงจร: ศูนย์กลางในการรวบรวมและจัดระเบียบทุกแง่มุมของโครงการสร้างสรรค์ของคุณ
- มู้ดบอร์ดอเนกประสงค์: จัดระเบียบแรงบันดาลใจของคุณลงในมู้ดบอร์ด เพิ่มบันทึกคำอธิบาย รับความคิดเห็นจากลูกค้า และวางแผนงานโครงการ ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานเดียว
- การร่วมมือข้ามสายงาน: พื้นที่สำหรับการร่วมมือของนักออกแบบ, นักพัฒนา, ผู้จัดการโครงการ, และลูกค้าเพื่อทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
- พื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่น: รายการสิ่งที่ต้องทำแบบบูรณาการสำหรับการติดตามงานและรองรับรูปแบบภาพต่างๆ รวมถึง JPG, PNG, GIF, SVG และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ Milanote:
- ไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้
- การขาดคุณสมบัติขั้นสูง: ผู้ใช้รายงานการขาดความสามารถขั้นสูงและตัวเลือกเทมเพลต
ราคาของ Milanote:
- ฟรี
- จ่ายต่อคน: $9. 99 ต่อเดือน
- อัปเกรดทีมของคุณ: $49.99 ต่อเดือน (สำหรับผู้ใช้สองคน - 10 คน)
คะแนนและรีวิว Milanote:
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
10. ความโดดเด่น
Notability เป็นซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดแบบไดอะแกรมครบวงจรสำหรับ Mac OS ที่ช่วยให้คุณสามารถจดบันทึก ใส่คำอธิบายประกอบในหนังสือ และแสดงแนวคิดของคุณในรูปแบบภาพได้
Notability มอบความสามารถในการจดบันทึก, วาดภาพ, และนำเสนอ พร้อมทั้งช่วยให้คุณจัดระเบียบและลดการใช้กระดาษ
คุณสมบัติเด่นของ Notability:
- การจดบันทึกที่หลากหลาย: จดบันทึกความคิด นำเข้าและใส่คำอธิบายประกอบในตำราเรียน ซิงค์บันทึกกับเสียง และปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพด้วย Apple Pencil
- เครื่องมือมัลติมีเดีย: จดบันทึกโดยใช้เครื่องมือมัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบ รวมถึงดินสอดิจิทัล ไฮไลท์แบบลบได้ ข้อความ และเสียง
- ลายมือและภาพร่างธรรมชาติ: Notability มอบดินสอดิจิทัลที่สมจริง ปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อประสบการณ์การเขียนที่ตอบสนองและแม่นยำ
- การเล่นเสียง: ในโหมดการเล่นเสียง การแตะที่ใดก็ได้บนโน้ตของคุณจะทำให้เนื้อหาการประชุมของคุณมีชีวิตชีวาขึ้นในเวลาจริง
- นำเข้า, ใส่คำอธิบายประกอบ, และแชร์: Notability รองรับการนำเข้าและใส่คำอธิบายประกอบของไฟล์หลากหลายประเภท รวมถึง PDF, DOC, PPT, รูปภาพ และอื่น ๆ
ข้อจำกัดด้านความมีนัยสำคัญ:
- ไม่เหมาะสำหรับองค์กร: เหมาะสำหรับผู้ที่มีงานอดิเรกหรือนักเรียนมากกว่าองค์กร
- คุณสมบัติการบันทึกโน้ต: ใช้สำหรับการบันทึกโน้ตเป็นหลัก
- ไม่รองรับโหมดมืด
การกำหนดราคาตามความสำคัญ:
- แผนฟรี
- แผนพลัส: $2. 99/เดือน
การจัดอันดับความมีชื่อเสียงและบทวิจารณ์:
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
เลือกซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดสำหรับ Mac ที่เหมาะสม
การค้นหาซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่เหมาะสมซึ่งช่วยให้คุณสร้างสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นเรื่องท้าทาย แม้ว่าจะมีแอปไวท์บอร์ดมากมายให้เลือกใช้ แต่ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดของ ClickUp ก็โดดเด่นเป็นพิเศษ
ด้วย ClickUpความร่วมมือของทีมและแนวคิดนวัตกรรมของคุณสามารถเปลี่ยนเป็นผลงานที่น่าทึ่งได้อย่างไร้รอยต่อ รูปร่างและวัตถุต่างๆ มีชีวิตชีวา และรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณจะพัฒนาเป็นงานและกระบวนการแบบเรียลไทม์
ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด สำรวจClickUp Whiteboardวันนี้