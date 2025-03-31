11 ทางเลือกของ Dall-E สำหรับการสร้างภาพด้วย AI (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

ปัญญาประดิษฐ์ได้เปลี่ยนแปลงการสร้างเนื้อหา และเราไม่ได้พูดถึงแค่การเขียนเท่านั้น
เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันสามารถทำได้ทุกอย่างตั้งแต่การเขียนบทความบล็อกไปจนถึงการสร้างผลงานศิลปะที่น่าทึ่งในหลากหลายสไตล์ 🎨
ไม่ว่าคุณจะรักศิลปะเป็นงานอดิเรกหรือใช้ในงานของคุณ คุณอาจคุ้นเคยกับเครื่องมือสร้างศิลปะด้วย AI หนึ่งในเครื่องมือที่กำลังเป็นที่พูดถึงมากที่สุดคือ Dall-Eซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างภาพจากข้อความของOpenAI บริษัทเดียวกับที่อยู่เบื้องหลัง ChatGPT
แม้ว่า Dall-E จะเป็นเครื่องมือที่กำลังได้รับความนิยม แต่ไม่ใช่เครื่องมือสร้างงานศิลปะเพียงตัวเดียวในตลาด หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องและการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างงานศิลปะ รายการนี้เหมาะสำหรับคุณ
ที่นี่ เราจะบอกคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dall-E และสิ่งที่คุณควรสังเกตเมื่อประเมินเครื่องมือสร้างศิลปะด้วย AI อื่น ๆ จากนั้นเราจะแบ่งปัน 11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Dall-E และเครื่องมือ AIอื่น ๆ สำหรับกระบวนการสร้างสรรค์เนื้อหาศิลปะของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
- เครื่องมือสร้างศิลปะด้วย AI กำลังเปลี่ยนแปลงการสร้างเนื้อหา: เครื่องมือเช่นDall-E ใช้คำสั่งข้อความเพื่อสร้างศิลปะภาพที่หลากหลายและน่าทึ่ง ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายตั้งแต่ผู้รักการสร้างสรรค์ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญ
- Dall-E เป็น AI สร้างภาพจากข้อความที่มีชื่อเสียง แต่ยังมีทางเลือกอื่นอีกมากมาย: แม้ว่า Dall-E จะเป็นที่รู้จักดี แต่ผู้ใช้ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ส่วนติดต่อผู้ใช้ ความสามารถในการแก้ไข การปรับแต่ง ความเร็ว สิทธิการใช้งาน และความหลากหลายของสไตล์ศิลปะ เมื่อเลือกเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI
- ทางเลือกหลากหลายของ Dall-E นำเสนอคุณสมบัติที่หลากหลาย: บทความนี้เน้นถึงทางเลือก 11 รายการ รวมถึง ClickUp, Midjourney, Fotor และอื่น ๆ ซึ่งแต่ละตัวมีจุดเด่นเฉพาะตัวในการสร้างภาพ การแก้ไข และคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การสร้างวิดีโอหรือเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- ClickUp โดดเด่นด้วยการสร้างภาพด้วย AI ที่ผสานรวมอยู่ในแพลตฟอร์ม: ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของพวกเขา ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- แต่ละทางเลือกมีจุดแข็งและข้อจำกัดของตัวเอง: การทบทวนให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีที่สุด ข้อจำกัด ราคา และรีวิวจากผู้ใช้ของแต่ละเครื่องมือ ช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลตามความต้องการเฉพาะของพวกเขา
- เครื่องมือสร้างศิลปะด้วย AI มอบประโยชน์มากมายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย: เครื่องมือเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลา กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และให้โซลูชันที่หลากหลายสำหรับการสร้างแบรนด์ การตลาด และการสร้างเนื้อหาทั่วไป ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จาก AI ในกระบวนการทำงานของตนได้
Dall-E คืออะไร?
Dall-E เป็นเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่รับข้อความคำสั่งและสร้างภาพตามข้อความนั้น เปิดตัวโดย OpenAI ในปี 2021 โดยใช้เทคโนโลยี ChatGPT3 ในการสร้างภาพจากคำสำคัญ
ชื่อ Dall-E ผสมผสานการอ้างอิงถึงจิตรกรชื่อดัง ซัลวาดอร์ ดาลี และหุ่นยนต์ชื่อดังของดิสนีย์ วอลล์-อี มันถูกสร้างขึ้นเพื่อจินตนาการถึงความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีและงานศิลปะใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพรสวรรค์อันโด่งดัง 🤖
Dall-E เป็นเครือข่ายประสาทเทียมที่ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ในการทำงาน โดยอ้างอิงพารามิเตอร์จำนวน 12 พันล้านตัวเมื่อวิเคราะห์คำสั่งและสร้างภาพ
Dall-E 2 คือเวอร์ชันล่าสุดของเครื่องมือ AI นี้ มันสร้างภาพที่มีความละเอียดสูงและเหมือนจริงมากขึ้นเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวครั้งแรก มันใช้สองโมเดลที่แตกต่างกันในการสร้างภาพและให้ภาพที่แม่นยำยิ่งขึ้นตามข้อความที่ป้อน
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Dall-E?
แม้ว่า Dall-E อาจเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ที่มีชื่อเสียงที่สุด แต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกเดียว ยังมีเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ที่แข็งแกร่งอีกมากมายที่อาจเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากกว่า
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI ครั้งต่อไปของคุณ:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมือใหม่ในการสร้างภาพด้วย AI
- ความสามารถในการแก้ไข: แม้ว่าเครื่องมืออาจสร้างภาพที่ยอดเยี่ยมได้ แต่จะดียิ่งขึ้นหากมีฟีเจอร์การแก้ไขเพื่อปรับแต่งและยกระดับการออกแบบ
- คำแนะนำที่ปรับแต่งได้: เมื่อสร้างคำแนะนำสำหรับสร้างภาพจากข้อความ ให้มองหาตัวเลือกที่ให้คุณเพิ่มพารามิเตอร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ
- การสร้างภาพอย่างรวดเร็ว: คุณไม่มีเวลาที่จะนั่งรอเครื่องมือสร้างภาพทั้งวัน มองหาเครื่องมือที่สามารถนำข้อความที่คุณป้อนไปสร้างภาพได้ในไม่กี่วินาที ไม่ใช่หลายนาที
- สิทธิ์การใช้งาน: หากคุณวางแผนที่จะใช้ภาพเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โปรดตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานภาพเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมาย
- หลากหลายสไตล์ศิลปะ: มองหาเครื่องมือสร้างภาพจากข้อความที่สามารถปรับแต่งธีมและสไตล์ศิลปะต่างๆ ได้ เพื่อสร้างภาพที่สมจริง
11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Dall-E ที่ควรใช้ในปี 2025
กำลังมองหาเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ที่ดีที่สุดอยู่หรือไม่? 11 ทางเลือกแทน Dall-E เหล่านี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างภาพและงานศิลปะดิจิทัลคุณภาพสูง ไม่ว่าคุณจะต้องการดีไซน์สำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย อินโฟกราฟิกสำหรับบล็อก หรือภาพถ่ายแนวพอร์ตเทรต ก็มีเครื่องมือที่ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายของคุณ ✨
1.คลิกอัพ
ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนโครงการออกแบบไวร์เฟรม หรือสร้างภาพแนวคิดทางการตลาด ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณเปลี่ยนไอเดียที่จับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนได้อย่างง่ายดาย นี่คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเสริมสร้างการสื่อสาร จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้
ClickUp Whiteboardsช่วยให้ทีมสามารถสร้างภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของ ClickUp เพียงแค่ป้อนข้อความคำสั่ง ผู้ใช้ก็สามารถทำให้แนวคิดมีชีวิตชีวาในรูปแบบภาพได้—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดการวางแผนโครงการ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เป็นวิธีที่ราบรื่นในการเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นภาพโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- เปลี่ยนการเขียนของคุณให้ดูเป็นมืออาชีพ ตรงประเด็น หรือดึงดูดใจยิ่งขึ้นภายในไม่กี่วินาที
- สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้คำสั่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ไฮไลต์ข้อความใด ๆ แล้วให้แถบเครื่องมือ AI ปรับปรุงให้เหมาะสม
- สร้างสรุปและรายการดำเนินการได้ทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานธุรการ
- แปลภาษาและตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ภายในแพลตฟอร์ม ClickUp
- นำความคิดของคุณมาสู่ชีวิตได้ในไม่กี่นาทีด้วยกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกัน
- การระดมความคิดด้วยภาพ: เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นภาพเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ: สร้างและแชร์ภาพโดยตรงบนกระดานไวท์บอร์ด
- การทำงานที่ราบรื่น: บันทึก ส่งออก หรือเชื่อมโยงภาพที่สร้างโดย AI กับงานต่างๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีความท้าทายในการนำทางคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งมากมายของ ClickUp
- ไวท์บอร์ดที่มีการสร้างภาพด้วย AI ยังไม่สามารถใช้บนแอปมือถือได้
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. มิดเจอร์นีย์
ตั้งแต่ 순간ที่คุณลงจอดบนเว็บไซต์Midjourneyจะทำให้คุณหลงใหลอย่างไม่รู้ตัว บรรทัดของโค้ดที่ส่องแสงระยิบระยับอยู่ตรงหน้าคุณ ดึงดูดคุณให้เข้ามาสร้างงานศิลปะดิจิตอลที่สวยงามในไม่กี่วินาที เพียงป้อนคำสั่ง และในไม่กี่วินาที คุณก็จะได้ผลงานศิลปะดิจิตอลที่ยอดเยี่ยม 🖼️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Midjourney
- ปรับแต่งพารามิเตอร์ช่วยให้คุณปรับแต่งการออกแบบได้อย่างละเอียดเพื่อให้ภาพที่สร้างขึ้นตรงตามที่คุณต้องการ
- ปรับแต่งการออกแบบด้วยการปรับแต่งเฉพาะเพื่อให้ภาพที่สร้างขึ้นตรงตามที่คุณต้องการ
- โมเดล AI นำเสนอฟีเจอร์รีมิกซ์ที่ให้คุณรวมภาพสองภาพเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว
- น้ำหนักภาพ, อัตราส่วนภาพ, และพารามิเตอร์ของไทล์ช่วยให้คุณควบคุมภาพของคุณได้
ข้อจำกัดของ Midjourney
- เครื่องมือนี้ไม่สามารถสร้างภาพที่มีคำที่มีความหมายได้—ข้อความทั้งหมดจะกลายเป็นเพียงการปะปนกันของตัวอักษร
- ผู้ใช้บางรายสังเกตเห็นว่ามือและฟันมักมีลักษณะผิดรูปในภาพที่สร้างขึ้น
ราคาของ Midjourney
- พื้นฐาน: $10/เดือน
- มาตรฐาน: $30/เดือน
- ข้อดี: $60/เดือน
- เมก้า: $120/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Midjourney
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. โฟเตอร์
Fotor คือโปรแกรมสร้างและแก้ไขภาพด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อให้การทำความสะอาดและปรับปรุงภาพถ่ายเป็นเรื่องง่าย ใช้คุณสมบัติการสร้างภาพจากข้อความเพื่อสร้างการออกแบบใหม่จากศูนย์หรืออัปโหลดภาพที่มีอยู่เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นทันที ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในตัวเพื่อเปลี่ยนพื้นหลัง, ลบวัตถุ, หรือเพิ่มฟิลเตอร์ 👀
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fotor
- ฟิลเตอร์และเอฟเฟ็กต์ช่วยให้การสร้างภาพที่มีสไตล์เฉพาะเช่นภาพวินเทจหรือบรรยากาศแบบอนิเมะเป็นเรื่องง่าย
- ใช้ตัวสร้างฟอนต์เพื่อเพิ่มข้อความที่ตรงกับสไตล์ของรูปภาพของคุณ
- ด้วยเทมเพลตมากมายหลายสิบแบบ คุณสามารถสร้างคอลลาจ, ปรับสีรูปภาพ, และออกแบบสไตล์สวย ๆ เพื่อแชร์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้
- ใช้ทางลัดเพื่อปรับปรุงภาพถ่ายหรือลบพื้นหลังด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ข้อจำกัดของ Fotor
- ผู้ใช้บางรายสังเกตเห็นว่าฟีเจอร์บางอย่าง เช่น ประวัติการแก้ไขและการจัดเลเยอร์หายไป
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติและอาจมีข้อบกพร่องพร้อมกับการโหลดที่ช้า
ราคาของ Fotor
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $8. 99/เดือน
- โปร+: $19.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Fotor
- G2: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
4. Artguru AI
Artguru รับข้อความและสร้างภาพในเวลาเพียงไม่กี่วินาที อัปโหลดรูปภาพและเลือกสไตล์ เช่น พังก์หรือศิลปะคลาสสิก เพื่อสร้างภาพที่มีสไตล์เฉพาะตัว กำลังมองหาแรงบันดาลใจอยู่หรือไม่? เรียกดูแคตตาล็อกภาพโดยคลิกที่ส่วน "สำรวจ" หรือ "ที่กำลังเป็นที่นิยม"
คุณสมบัติเด่นของ Artguru
- ผู้สร้างอวาตาร์และภาพบุคคลด้วย AI จะใช้เซลฟี่ของคุณเพื่อสร้างภาพที่สมจริงโดยใช้ฟิลเตอร์สไตล์ต่างๆ
- เข้าร่วมชุมชน Discord เพื่อพูดคุยกับผู้สร้างผลงานอื่นๆ หารือเกี่ยวกับศิลปะ และรับแรงบันดาลใจ
- เครื่องมือลบพื้นหลังช่วยให้คุณยกระดับภาพที่มีอยู่ได้ในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาก
- ใช้ Photo Enhancer เพื่อปรับแสง สี และสไตล์ได้ทันทีสำหรับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Artguru
- ไม่มีเวอร์ชันออฟไลน์ของ Artguru ดังนั้นคุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน
- คุณไม่มีการควบคุมรายละเอียดที่ละเอียดมากเท่ากับที่คุณทำได้ในการถ่ายภาพในชีวิตจริง
ราคาของ Artguru
- มินิ: $1. 99/สัปดาห์
- ข้อดี: $3. 99/สัปดาห์
คะแนนและรีวิวของ Artguru
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. ง่ายขึ้น
Simplified คือเครื่องมือสร้างเนื้อหา AIแบบครบวงจรในที่เดียว มีฟีเจอร์สร้างงานศิลปะโดย AI เขียนข้อความโฆษณา และจัดการโซเชียลมีเดียในที่เดียว เพียงคลิกเดียวก็สามารถสร้างภาพด้วย AI และเข้าถึงเทมเพลตและภาพฟรีนับล้านรายการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย
- เครื่องมือออกแบบกราฟิกมากมาย รวมถึงชุดแบรนด์ ให้คุณสร้างภาพที่ตรงกับสไตล์ของคุณเพื่อให้ได้ลุคที่สอดคล้องกัน
- ตัวลบพื้นหลังช่วยประหยัดเวลาเมื่อต้องแก้ไขรูปภาพ
- เทมเพลตมืออาชีพ รวมถึงเครื่องมือสร้างแอนิเมชัน ช่วยขยายตัวเลือกในการออกแบบตามความต้องการของคุณ
- เครื่องมือปรับขนาดภาพอัจฉริยะช่วยให้คุณครอบตัดและปรับขนาดภาพได้ทันทีเพื่อแชร์บนแพลตฟอร์มต่างๆ
ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น
- มีเส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากมีฟีเจอร์และเทมเพลตมากมาย
- อินเทอร์เฟซอาจดูรก ทำให้ยากต่อการค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมในทันที
ราคาที่ง่ายขึ้น
- ออกแบบฟรี: $0
- ดีไซน์โปร: $9/เดือน
- ธุรกิจออกแบบ: $15/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวที่ง่ายขึ้น
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
📮ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI เป็นหลัก สำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียอันยอดเยี่ยมเหล่านี้จะไปไหนต่อ? นี่คือจุดที่คุณจำเป็นต้องมีไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมความคิดให้กลายเป็นงานได้ทันที
และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณระดมความคิด สร้างภาพ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
6. สตาร์รีย์ไอ
เครื่องมือนี้ใช้คำอธิบายเชิงข้อความและโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกและอัลกอริทึมเพื่อสร้างผลงานศิลปะที่สวยงาม สร้างภาพได้สูงสุดห้าภาพต่อวันฟรีและเพลิดเพลินกับการเป็นเจ้าของผลงานอย่างเต็มที่ ปรับแต่งสไตล์และอัตราส่วนภาพเพื่อใช้บนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของ starryai
- มากกว่า 1,000 รูปแบบให้คุณสร้างผลงานชิ้นเอกไม่ว่าคุณจะชอบอนิเมะ ภาพเหมือนจริง หรืออะไรที่แตกต่าง
- ใช้การสร้างจำนวนมากเพื่อสร้างภาพหลายภาพในสไตล์ที่คล้ายกันเพียงคลิกเดียว
- ใช้แอปมือถือบน iOS หรือ Android สำหรับการสร้างผลงานได้ทุกที่ทุกเวลา
- เพลิดเพลินกับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเต็มรูปแบบเพื่อแบ่งปันในแบบที่คุณต้องการ
ข้อจำกัดของ starryai
- มีโอกาสมากมายในการปรับแต่งเมื่อให้คำแนะนำ แต่ไม่มีฟังก์ชันการแก้ไขมากนัก
- เครดิตจำกัดจำนวนภาพที่คุณสามารถสร้างได้ต่อวัน
starryai ราคา
- ฟรี: ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จำกัดจำนวนภาพไม่เกินห้าภาพต่อวัน
คะแนนและรีวิว starryai
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. ฮอทพอท. เอไอ
Hotpot นำเสนอชุดเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ที่สามารถสร้างผลงานชิ้นเอกได้คุณสามารถลบวัตถุ ปรับแต่งศิลปะ และเห็นตัวเองในรูปแบบอวตาร AI ฟีเจอร์อื่นๆ ได้แก่ ความสามารถในการอัปเดตภาพที่มีอยู่โดยการเติมสีในภาพถ่ายเก่าและฟื้นฟูภาพที่เสียหาย 📸
คุณสมบัติเด่นของหม้อไฟ
- แม่แบบสำหรับประเภทภาพที่แตกต่างกันซึ่งแบ่งตามแพลตฟอร์มช่วยให้คุณสร้างภาพที่คุณต้องการสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่หลากหลาย
- ฐานข้อมูลของภาพสต็อก AI ทำให้การแชร์ภาพเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์เป็นเรื่องง่าย
- เครื่องมือหลายสิบชนิดช่วยแยกการสร้างภาพออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
- เครื่องมือจำลองอุปกรณ์และกราฟิกเหมาะสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการเพิ่มการออกแบบศิลปะให้กับผลิตภัณฑ์ของตน
ข้อจำกัดของหม้อไฟ
- การปรับแต่งมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างงานศิลปะอื่น ๆ
- หลังจากสร้างภาพแล้ว คุณจะไม่สามารถแก้ไขได้
ราคาหม้อไฟ
- ตามเครดิต: คุณสมบัติและการตั้งค่าที่แตกต่างกันต้องการจำนวนเครดิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นราคาจะขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เครื่องมือนี้เพื่ออะไร
คะแนนและรีวิวหม้อไฟ
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. ซินเธเซีย
Synthesia แตกต่างจากเครื่องมือส่วนใหญ่ในรายการนี้ตรงที่มันสามารถเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นวิดีโอ ไม่ใช่แค่ภาพนิ่ง ด้วยเสียง AI ที่รองรับมากกว่า 120 ภาษา ทำให้คุณสามารถเข้าถึงผู้ชมของคุณได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เครื่องมือแก้ไขที่ใช้งานง่ายไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หรือทักษะใดๆ ดังนั้นแม้แต่สมาชิกทีมระดับเริ่มต้นก็สามารถเข้ามาทำการเปลี่ยนแปลงได้ 🤩
คุณสมบัติเด่นของ Synthesia
- เลือกจากมากกว่า 140 อวาตาร์เพื่อเป็นตัวแทนแบรนด์หรือเสียงของคุณในวิดีโอ
- เครื่องมือนี้แทนที่การนำเสนอที่น่าเบื่อและข้อความเพื่อสร้างแนวทางที่น่าสนใจและให้ข้อมูลมากขึ้น
- สร้างสคริปต์ ปรับแต่งวิดีโอ ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ และดาวน์โหลด ทั้งหมดในที่เดียว
- ด้วยตัวแก้ไขสไลด์แบบลากและวางที่ใช้งานง่าย คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญก็สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้
ข้อจำกัดของ Synthesia
- แผนบางแผนจำกัดจำนวนวิดีโอที่คุณสามารถสร้างได้
- ผู้ใช้บางรายพบว่าคุณภาพของงานต่ำกว่ามาตรฐานมืออาชีพ ทำให้ใช้งานได้เฉพาะในบางสถานการณ์เท่านั้น
ราคา Synthesia
- ส่วนตัว: 30 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Synthesia
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
9. Gencraft
นำคำไม่กี่คำมาเปลี่ยนเป็นภาพและวิดีโอด้วย Gencraft สร้างไอเดียใหม่ ๆ ด้วยการเพิ่มคำสำคัญเพียงไม่กี่คำและดูว่าตัวสร้างภาพจะถ่ายทอดออกมาเป็นอย่างไร สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่สอดคล้องกันโดยให้เครื่องมือช่วยนำเสียงและสไตล์ของแบรนด์คุณมาผสมผสานในภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Gencraft
- สไตล์เช่นสตรีทแวร์, คอสมิก, และลักชัวรีให้คุณสร้างภาพที่มีบรรยากาศตามที่คุณต้องการ
- ใช้เวลา 30 วินาทีหรือน้อยกว่าในการสร้างภาพ
- หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องการสร้างอะไร ให้พิมพ์คำค้นหาสองสามคำ และเครื่องมือจะให้ไอเดียแก่คุณ
ข้อจำกัดของ Gencraft
- ผู้สมัครสมาชิกที่ไม่ชำระเงินไม่สามารถใช้ภาพเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าได้
- รูปภาพจะถูกเก็บไว้เพียง 30 วันเท่านั้นสำหรับผู้ใช้บัญชีฟรี
การกำหนดราคาของ Gencraft
- เริ่มต้น: $3. 99/สัปดาห์
- ข้อดี: $9.99 ต่อสัปดาห์
การจัดอันดับและรีวิวของ Gencraft
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. Visme
Vismeเป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่สามารถสร้างทุกอย่างตั้งแต่การนำเสนอและแผนภูมิข้อมูลไปจนถึงภาพ ใช้เพื่อสร้างภาพที่มีแบรนด์อย่างรวดเร็ว เช่น กราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดียและวิดีโอ ใช้เป็นเครื่องมือการตลาดด้วย AIเพื่อเพิ่มกราฟิกในการนำเสนอการตลาดหรือเอกสารภายในสำหรับทีม 🙌
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visme
- คลังภาพประกอบด้วยกราฟิกและภาพถ่ายที่ไม่ซ้ำกันนับล้านรายการ
- ค้นหาตามกรณีการใช้งานเพื่อจำกัดคลังภาพให้ตรงกับความต้องการของคุณ
- ทำงานร่วมกับทีมออกแบบของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อเสนอแนะและสร้างไอเดียสำหรับกราฟิกใหม่
- เครื่องมือนี้ยังมีปฏิทินเนื้อหาในตัวและการออกแบบแบบโต้ตอบ
ข้อจำกัดของ Visme
- ผู้ใช้พบข้อผิดพลาดในการจัดวางเลย์เอาต์ซึ่งแก้ไขได้ยาก
- เส้นทางการเรียนรู้มีความชันสูง รวมถึงการเรียนรู้วิธีการใช้งานอินเทอร์เฟซ
ราคาของ Visme
- พื้นฐาน: ฟรี
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- ข้อดี: $59/เดือน
- สำหรับทีม: ราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของ Visme
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
11. DeepAI
DeepAI นำเสนอชุดเครื่องมือสำหรับการสร้างภาพและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ศิลปิน หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด สำรวจคลังภาพ AI เพื่อหาแรงบันดาลใจ หรืออัปโหลดงานออกแบบของคุณเองและแก้ไขด้วยฟีเจอร์ AI
คุณสมบัติเด่นของ DeepAI
- สร้างภาพได้อย่างรวดเร็วโดยการป้อนข้อความที่ต้องการ เลือกสไตล์ และกดปุ่มสร้าง
- ใช้โปรแกรมแก้ไขภาพเพื่อแก้ไขรูปภาพอย่างรวดเร็ว
- ใช้คุณสมบัติความละเอียดสูงพิเศษและการกระจายตัวที่เสถียรสำหรับภาพที่กำหนดเอง
- ค้นหาชุมชนเพื่อหาแรงบันดาลใจและดีไซน์ที่สร้างโดยผู้ใช้รายอื่น
ข้อจำกัดของ DeepAI
- ผู้ใช้บางรายพบว่าเครื่องมือนี้มักสร้างภาพที่เบลอ
- อาจมีข้อบกพร่องและทำงานช้า
ราคาของ DeepAI
- จ่ายตามการใช้งาน: ซื้อเครดิตตั้งแต่ $5 ถึง $1,000
- สมัครเป็น DeepAI Pro: $4.99/เดือน พร้อมวงเงินเครดิต
DeepAI คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อยกระดับกระบวนการของคุณ
ด้วยทางเลือกแทน Dall-E เหล่านี้ คุณสามารถสร้างภาพจากข้อความได้ง่ายกว่าที่เคยประหยัดเวลาและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ด้วยการใช้เครื่องมือเหล่านี้สำหรับการสร้างแบรนด์ การประชาสัมพันธ์ และการตลาด
เมื่อคุณต้องการเครื่องมือที่ครอบคลุมมากขึ้น ไม่มีอะไรดีไปกว่า ClickUpลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มใช้ AI เพื่อปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดของคุณให้ราบรื่นและรู้สึกเหมือนเป็นศิลปินในการทำงาน 🙌