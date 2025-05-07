11 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Leonardo AI ในปี 2025

ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ฉันพบว่าตัวเองติดอยู่ในภาวะสร้างสรรค์ที่ซบเซา
ฉันได้ใช้ Leonardo AI สำหรับโปรเจ็กต์ศิลปะของฉันบางส่วน และแม้ว่ามันจะยอดเยี่ยมในตอนแรก แต่ฉันรู้สึกอยากค้นหาอะไรที่สดใหม่กว่า
ดังนั้น ฉันจึงหยุดพัก ชงกาแฟให้ตัวเอง และตัดสินใจใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ทดลองใช้เครื่องมือ AI อื่นๆ
เครื่องมือบางตัวมีคุณสมบัติที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้องการ ในขณะที่บางตัวก็มอบระดับการปรับแต่งที่เหนือกว่า Leonardo AI มันรู้สึกเหมือนฉันได้เปิดโลกใหม่แห่งความเป็นไปได้
หากคุณเคยรู้สึกอยากรู้อยากเห็นว่ามีอะไรอีกบ้างในโลกนี้ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว ฉันได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดของ Leonardo AI ที่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ 🗃️
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Leonardo AI?
มีเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AIมากมายที่คุณสามารถใช้เป็นทางเลือกแทน Leonardo AI ได้ อย่างไรก็ตาม มีคุณสมบัติบางประการที่ทุกเครื่องมือ ต้องมี
นี่คือบางสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Leonardo AI:
- คุณภาพและความถูกต้องของภาพ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งตรงกับความต้องการของคุณในด้านสไตล์ รายละเอียด และความคิดสร้างสรรค์
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: มองหาความยืดหยุ่นในการปรับพารามิเตอร์หรือการสร้างภาพที่ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะมากขึ้นตามข้อมูลหรือสไตล์ที่กำหนด
- ความเร็วในการสร้าง: พิจารณาว่าทางเลือกนั้นสามารถผลิตผลลัพธ์ได้เร็วเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานในโครงการที่มีเวลาจำกัด
- ความสะดวกในการใช้งาน: ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย มีอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้สามารถนำทางและสร้างภาพได้อย่างง่ายดาย
- การถ่ายโอนสไตล์: ค้นหาเครื่องมือที่ให้คุณสามารถนำลักษณะและสไตล์ของผลงานศิลปะที่มีอยู่มาใช้กับผลงานของคุณได้
- ชุมชนและการสนับสนุน: มีชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งหรือการสนับสนุนลูกค้าที่เข้าถึงได้สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาและเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
👀 โบนัส: สำรวจตัวอย่างที่น่าทึ่งของศิลปะที่สร้างโดย AIเพื่อดูว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถทำอะไรได้บ้าง!
11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Leonardo AI และคู่แข่งในปี 2025
หากคุณพร้อมที่จะสำรวจตัวเลือกใหม่ ๆ นอกเหนือจาก Leonardo AI แล้ว ฉันมีให้คุณพร้อมแล้ว 🤝
เครื่องมือ 11 อันดับแรกเหล่านี้มีคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้น ตั้งแต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายไปจนถึงความสามารถของ AI ขั้นสูง
ฉันจะอธิบายว่าทำไมฉันถึงเลือกพวกเขา
1.คลิกอัพ
ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนโครงการสร้างแบบร่าง หรือแสดงภาพกลยุทธ์การตลาด ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถเปลี่ยนแนวคิดที่จับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนได้ เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงการสื่อสาร ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายในแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเดียว
ใช้ไวท์บอร์ดของ ClickUpร่วมกับClickUp Brainเพื่อสร้างภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ในทันทีภายในพื้นที่ทำงานของคุณบน ClickUp เพียงป้อนข้อความที่ต้องการ ผู้ใช้ก็สามารถถ่ายทอดไอเดียออกมาเป็นภาพได้อย่างชัดเจน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดวางแผนโครงการ และทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ฟีเจอร์นี้มอบวิธีการแปลงแนวคิดให้กลายเป็นภาพได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
📮ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI เป็นหลัก สำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียอันยอดเยี่ยมเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้น? นี่คือจุดที่คุณต้องการไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมสมองให้กลายเป็นงานได้ทันที และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปที่ครบครันสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณคิด วิสัยทัศน์ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- เปลี่ยนการเขียนของคุณภายในไม่กี่วินาทีให้ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น ตรงประเด็น หรือดึงดูดความสนใจยิ่งขึ้น
- สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ไฮไลต์ข้อความใด ๆ แล้วให้แถบเครื่องมือ AI ช่วยปรับปรุง
- สร้างสรุปและรายการดำเนินการได้ทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการบริหาร
- แปลภาษาและตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ได้โดยตรงใน ClickUp
- นำความคิดของคุณมาสู่ชีวิตได้ในไม่กี่นาทีด้วยกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกัน
- การระดมความคิดด้วยภาพ: เปลี่ยนความคิดให้เป็นภาพเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ: สร้างและแชร์ภาพโดยตรงบนกระดานไวท์บอร์ด
- การทำงานที่ราบรื่น: บันทึก ส่งออก หรือเชื่อมโยงภาพที่สร้างโดย AI กับงาน
💫 คุณทราบหรือไม่ ว่าลูกค้ามากกว่า 143,000 รายได้ปฏิวัติการทำงานของพวกเขาด้วย ClickUp Brain? มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 30% และลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 75%!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มีเส้นทางการเรียนรู้ ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าการนำทางผ่านคุณสมบัติมากมายของ ClickUp เป็นเรื่องท้าทาย
- ไวท์บอร์ดที่มีการสร้างภาพด้วย AI ไม่สามารถใช้บนแอปมือถือได้ (ยัง!)
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. มิดเจอร์นีย์
Midjourney เป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำในการสร้างภาพจากข้อความที่ป้อนเข้าไป การทำงานผ่าน Discord เป็นหลักช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างผลงานศิลปะในหลากหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นภาพเหมือนจริง ภาพเหนือจริง หรือภาพนามธรรม
ฉันใช้มันสำหรับการออกแบบกราฟิกโดยผสมผสานกับเทมเพลตการออกแบบกราฟิกเพื่อสร้างโลโก้โปสเตอร์ และสื่อการตลาดอื่นๆ ที่น่าสนใจโดยใช้เครื่องมือแก้ไขของมัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Midjourney
- สร้างและแก้ไขภาพที่ไม่ซ้ำใครและปรับแต่งได้ตามต้องการโดยใช้คำสั่ง Midjourneyที่เรียบง่าย
- ควบคุมคุณสมบัติของภาพ เช่น ขนาด ความละเอียด และอัตราส่วนภาพ เพื่อการปรับแต่ง
- เติมภาพและขยายภาพให้เกินขอบเขตเดิม คล้ายกับเครื่องมือ Generative Fill ของ Adobe
- สร้างภาพคุณภาพสูงด้วยความละเอียดสูงสุด 1,792 x 1,024 พิกเซล
ข้อจำกัดของ Midjourney
- การสร้างภาพมนุษย์อาจส่งผลให้มีมือหรือใบหน้าเพิ่มเติม
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี
- อาจต้องมีการกระตุ้นหลายครั้งเพื่อให้ได้ภาพที่ถูกต้อง
ราคาของ Midjourney
- แผนพื้นฐาน: 10 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนมาตรฐาน: 30 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนโปร: 60 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนเมกะ: 120 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Midjourney
- G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
3. ง่ายขึ้น
ระบบปัญญาประดิษฐ์แบบง่าย (Simplified AI) มอบความสามารถในการสร้างผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ ทำให้เป็นทางเลือกที่แข่งขันได้กับ Leonardo AI ระบบนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย รองรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ด้านศิลปะในระดับต่าง ๆ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ฉันชอบฟีเจอร์แบบโต้ตอบของ Simplified คุณสามารถปรับข้อความกระตุ้นและดูตัวอย่างผลงานศิลปะของคุณได้ทันที ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างสรรค์และช่วยให้สามารถปรับแก้ได้อย่างรวดเร็ว
Simplified ยังมีเครื่องมืออื่น ๆ เช่น ผู้สร้างการนำเสนอด้วย AI, ผู้สร้างโฆษณา, ผู้สร้างภาพตัวอย่าง และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย
- ป้อนคำหรือวลีใดก็ได้เพื่อสร้างภาพและผลงานศิลปะที่หลากหลาย ตั้งแต่ภาพทิวทัศน์ไปจนถึงงานออกแบบนามธรรม คุณยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างอนิเมะ AI ฟรีได้อีกด้วย
- สร้างภาพสำหรับวัตถุประสงค์หลากหลาย รวมถึงสื่อการตลาด โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และโครงการส่วนตัว
- ใช้สไตล์ศิลปะเฉพาะผ่านฟีเจอร์การถ่ายโอนสไตล์ของ Simplified
ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น
- เครดิตทดลองใช้ไม่เพียงพอในการสำรวจความสามารถของเครื่องมือ
- การปรับแต่งและฟีเจอร์แอนิเมชันที่จำกัดสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
ราคาที่ง่ายต่อการเข้าใจ
- ฟรีตลอดไป
- แบบง่าย: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรที่เรียบง่าย: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวที่เรียบง่าย
- G2: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
4. Canva
เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ของ Canva โดดเด่นจากการเน้นความเรียบง่ายและการผสานรวมของ Leonardo AI แม้ว่าทั้งสองจะให้บริการการสร้างภาพด้วย AI แต่ Canva มุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้ที่หลากหลาย โดยนำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและผสานรวมกับชุดเครื่องมือออกแบบที่ครอบคลุมได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือแก้ไขภาพออนไลน์ที่ดีที่สุดอีกด้วย
เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างเนื้อหาภาพทุกประเภท ตั้งแต่โพสต์บนโซเชียลมีเดียไปจนถึงงานนำเสนอและสื่อการตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- สร้างกราฟิก, สติกเกอร์, ไอคอน, และภาพประกอบตามต้องการโดยใช้ Magic Media ซึ่งช่วยให้กระบวนการออกแบบง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้
- ทดสอบสไตล์ต่าง ๆ สำหรับภาพของคุณ เช่น สีน้ำ, ฟิล์ม, นีออน, ดินสอสี, และเรโทรเวฟ
- รับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับงานศิลปะ AI ของคุณตามการตั้งค่าที่กำหนดไว้และโครงการที่ผ่านมา เพื่อกระบวนการออกแบบที่ง่ายขึ้น
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ในโครงการศิลปะ AI ต่างๆ
ข้อจำกัดของ Canva
- การสนับสนุนลูกค้าอาจตอบกลับช้าในบางครั้ง
- ความสามารถในการแก้ไขแบบออฟไลน์ที่จำกัด
- การปรับขึ้นราคาล่าสุดสำหรับแผนการสมัครสมาชิกบางประเภท
ราคาของ Canva
- ฟรีตลอดไป
- Canva Pro: $15/เดือน/ต่อผู้ใช้
- Canva Teams: $10/เดือน/ต่อผู้ใช้
- Canva Enterprise: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)
5. พาเรโต
อันดับที่สี่ในรายการของฉัน Pareto (Tess AI) เป็นแพลตฟอร์มล้ำสมัยที่นำเสนอฟังก์ชันการทำงานจากข้อความเป็นภาพ มีความสามารถในการสร้างภาพด้วย AI ที่ยอดเยี่ยม
รองรับการใช้งานสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ เช่น การออกแบบภายใน การสร้างโลโก้ และการแปลงภาพร่างเป็นภาพจริง นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างภาพได้สูงสุดถึงห้าภาพพร้อมกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการผสานหลายโมเดล ซึ่งรวมเอาโมเดลศิลปะ AI ขั้นสูงกว่า 200 แบบ รวมถึง Leonardo AI, Midjourney และStable Diffusion ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างงานศิลปะ ภาพ และเนื้อหาในหลากหลายสไตล์และรูปแบบได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของพาเรโต
- สร้างภาพคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Pareto ซึ่งออกแบบมาสำหรับทุกระดับทักษะ
- ป้อนข้อความกระตุ้นศิลปะและเลือกโมเดล AI ที่คุณต้องการแทนที่จะให้เครื่องมือเลือกให้คุณ
- ส่งออกผลงานศิลปะหลายรุ่นในรูปแบบที่หลากหลาย พร้อมตัวเลือกการส่งออกที่ยืดหยุ่น
ข้อจำกัดของพาเรโต
- ต้องการคำแนะนำที่แม่นยำและละเอียด ซึ่งอาจใช้เวลานาน
- ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของผู้ประเมิน
การกำหนดราคาแบบพาเรโต
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวแบบพาเรโต
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. Adobe Firefly
Adobe Firefly เป็นเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Leonardo AI ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถสร้างภาพคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดาย จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Leonardo AI หากคุณมีระบบนิเวศของ Adobe ที่ผสานรวมอยู่แล้ว นี่เป็นตัวเลือกที่สะดวกมาก
มันใช้แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) และชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเรียนรู้จากภาพนับพันภาพและสร้างภาพใหม่ตามคำแนะนำของข้อความ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Firefly
- สร้างงานศิลปะด้วย AI จากคำอธิบายเชิงข้อความเพื่อผลิตงานศิลปะที่สมจริงและนามธรรม
- แก้ไขภาพด้วย 'Generative Fill' เพื่อเพิ่มหรือแทนที่องค์ประกอบต่าง ๆ ด้วยเพียงไม่กี่คำ
- ทดลองใช้ชุดสีในกราฟิกเวกเตอร์ด้วย 'Vector Recoloring'
- ทำงานได้อย่างราบรื่นข้ามแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Photoshop และ Illustrator ด้วยการผสานการทำงานของ Firefly กับ Adobe เพื่อให้มั่นใจในความต่อเนื่องของโครงการของคุณ
ข้อจำกัดของ Adobe Firefly
- บางครั้งไม่ทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
- ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นระบบคลาวด์ ทำให้การแก้ไขแบบออฟไลน์เป็นไปไม่ได้
- ยังอยู่ในระยะเบต้า อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้
ราคาของ Adobe Firefly
- $4. 99/เดือน/ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Adobe Firefly
- G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
7. DALL. E 2
DALL. E 2 เป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างภาพเสมือนจริงโดยใช้คำอธิบายข้อความ เป็นพัฒนาการที่สำคัญจากรุ่นก่อนหน้า DALL. E 1 โดยใช้โมเดลการกระจายตัว (diffusion model) เพื่อสร้างภาพคุณภาพสูงและมีความสมจริงทางภาพถ่ายมากยิ่งขึ้น
ส่วนที่ดีที่สุด? ChatGPT ผสานรวม DALL-E ทำให้คุณสามารถสร้างภาพตามความต้องการได้ ฉันใช้ DALL-E 2 โดยเฉพาะเพื่อสร้างภาพเหนือจริงสำหรับโปรเจกต์ต่างๆ
คุณสมบัติเด่นที่สุดของ DALL. E 2
- บรรลุความเร็วและประสิทธิภาพด้วยภาพที่สร้างขึ้นในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที
- ปรับแต่งสไตล์ศิลปะ เช่น พิกเซลอาร์ต หรือภาพวาดสีน้ำมัน
- แก้ไขส่วนต่าง ๆ ของภาพเพื่อการปรับแต่งอย่างแม่นยำ
- รวมองค์ประกอบหลายอย่างเข้าด้วยกันเป็นภาพเดียวเพื่อสร้างโมเดล AI แบบกำหนดเอง, ฉากที่ซับซ้อน, หรือภาพประกอบ
ข้อจำกัดของ DALL. E 2
- ภาพที่สร้างขึ้นขาดความลึกและดูเป็นนามธรรมเกินไป
- เวลารอคอยนานขึ้นสำหรับภาพที่ซับซ้อน
- ไม่มีคู่มือผู้ใช้
ราคาของ DALL. E 2
- ราคาตามความต้องการ
DALL. E 2 คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. ไนท์คาเฟ่
NightCafe เป็นแอปสร้างงานศิลปะด้วย AI ที่หลากหลายสำหรับการสร้าง แชร์ และพูดคุยเกี่ยวกับผลงานศิลปะที่ไม่เหมือนใคร มีอัลกอริธึมขั้นสูง เช่น Stable Diffusion, DALL.E 2, Neutral Style Transfer และการแพร่กระจายแบบนำด้วย CLIP คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับวิสัยทัศน์ทางศิลปะของคุณและสร้างภาพคุณภาพสูงได้
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถพิมพ์ผลงานสร้างสรรค์ของคุณเป็นงานศิลปะทางกายภาพได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม เช่น ห้องแชทและ AI Art Challenges รายวัน
คุณสมบัติเด่นของ NightCafe
- ปรับแต่งผลงานศิลปะของคุณโดยเลือกสไตล์หรือธีมทางศิลปะเฉพาะ ช่วยให้สามารถแสดงออกได้อย่างเป็นเอกลักษณ์
- ปรับแต่งพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น ความเข้มของสไตล์ อัตราส่วนภาพ และอื่น ๆ เพื่อให้ได้สมดุลที่สมบูรณ์แบบในผลงานศิลปะของคุณ
- แบ่งปันผลงานของคุณและรับข้อเสนอแนะจากชุมชน NightCafe
- อัปโหลดรูปภาพของคุณและเปลี่ยนให้กลายเป็นผลงานศิลปะ ผสมผสานความทรงจำส่วนตัวเข้ากับความคิดสร้างสรรค์
ข้อจำกัดของ NightCafe
- ภาพคุณภาพต่ำเนื่องจากการบีบอัด
- การเซ็นเซอร์สามารถรุนแรงได้
ราคาของ NightCafe
- AI Beginner: $5.99/เดือน
- นักเล่นงานอดิเรก AI: $9.99/เดือน
- ผู้ชื่นชอบ AI: $19.99/เดือน
- ศิลปิน AI: $49.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ NightCafe
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. แจสเปอร์ อาร์ต
Jasper Art ช่วยให้คุณสร้างภาพและงานศิลปะต้นฉบับที่ปลอดค่าลิขสิทธิ์ได้โดยใช้ข้อความเป็นคำสั่ง มันผสมผสานแนวคิด คุณลักษณะ และสไตล์ต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นส่วนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ์ Jasper ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในด้านความสามารถในการสร้างเนื้อหา
คุณสามารถสร้างภาพที่สร้างโดย AI ที่สวยงามได้มากเท่าที่คุณต้องการโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนการสร้างภาพ แอปพลิเคชันนี้ช่วยเพิ่มความละเอียดของภาพโดยไม่ลดคุณภาพ คุณเพียงแค่ต้องอัปโหลดภาพเพื่อเพิ่มขนาดเท่านั้น
คุณสมบัติเด่นของ Jasper Art
- สร้างภาพความละเอียดสูงและดาวน์โหลดในขนาดต่างๆ รวมถึง 512×512, 1024×1024 และ 2048×2048 พิกเซล
- ใช้ 'โหมดอิสระ' สำหรับคำแนะนำที่ละเอียดและ 'แม่แบบ' สำหรับสไตล์ศิลปะเฉพาะเพื่อเข้าถึงตัวเลือกการป้อนข้อมูลที่ยืดหยุ่น
- เลือกจากสไตล์ศิลปะหลากหลาย เช่น อะบสแตรก, อะนิเมะ, ดิจิตอล, และเซอร์เรียลลิสม์
- ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น รูปแบบ สื่อ (สีน้ำและสีน้ำมัน) และคำสำคัญ (ขาวดำหรือเหมือนจริง) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคุณ
ข้อจำกัดของงานศิลปะแจสเปอร์
- ผลลัพธ์อาจกลายเป็นทั่วไปและขาดความละเอียดอ่อน
- มักประสบปัญหากับคำสั่งที่ซับซ้อน
- บริการลูกค้าและการสนับสนุนที่ไม่สม่ำเสมอ
ราคาของ Jasper Art
- ผู้สร้าง: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Jasper Art
- G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
10. สเตเบิล ดิฟฟิวชัน
Stable Diffusion สร้างภาพที่เหมือนจริงจากข้อความที่ป้อนเข้าไป โดยอาศัยโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกที่เรียกว่า diffusion model ซึ่งเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างภาพและข้อความที่อธิบายภาพเหล่านั้น
ฉันพบว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในแง่ของการเข้าถึง ราคา และความสามารถในการปรับแต่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Stable Diffusion
- สร้างภาพที่มีรายละเอียดและหลากหลายซึ่งให้ความละเอียดสูง สีสันสดใส ความแม่นยำ และสมจริงเหมือนภาพถ่าย
- เพลิดเพลินกับการสร้างภาพอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่รองรับ GPU เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็ว
- ใช้ประโยชน์จากใบอนุญาตที่อนุญาตให้ใช้ภาพที่สร้างขึ้นได้ทั้งในเชิงส่วนตัวและเชิงพาณิชย์
ข้อจำกัดของ Stable Diffusion
- ความล่าช้าในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด
- จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
ราคาของ Stable Diffusion
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: 10 ดอลลาร์ต่อเดือน
- สูงสุด: $20/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Stable Diffusion
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
11. การออกแบบ. ai
Designs.ai ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบโดยให้คุณสร้างงานศิลปะ กราฟิก โลโก้ และวิดีโอแบบกำหนดเองได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างอวตาร AI ได้อีกด้วย
คุณสามารถสำรวจภาพและเทมเพลตนับล้านเพื่อสร้างงานศิลปะที่ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณได้ นอกจากนี้ การเรียกดูแกลเลอรีที่กว้างขวางของพวกเขายังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับความต้องการของโครงการของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Designs.ai
- ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ของ Leverage Designs.ai เพื่อสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดสายตา
- ทดลองใช้สไตล์และแนวคิดที่หลากหลายเพื่อวิสัยทัศน์ทางศิลปะของคุณ
- ส่งออกผลงานออกแบบของคุณในรูปแบบต่างๆ เช่น PNG, PDF และ JPG
- ใช้ 'ชุดเครื่องมือแบรนด์' เพื่อรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์โดยการจัดเก็บชุดสีและแบบอักษรของคุณ
ข้อจำกัดของไฟล์.ai
- จำเป็นต้องมีการปรับแต่งด้วยตนเองสำหรับการออกแบบบางประเภท
- ถือว่าแพงกว่าสำหรับผู้เริ่มต้น
- การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับผู้ใช้ขั้นสูงช้า
ราคาสำหรับดีไซน์. ai
- พื้นฐาน: 29 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: 69 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: 199 ดอลลาร์/เดือน
การออกแบบ. ai คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
สร้างภาพด้วย AI ผ่าน ClickUp
ขณะที่คุณกำลังค้นหาทางเลือกอื่น ๆ ของ Leonardo AI อย่าลืมว่าโครงการออกแบบของคุณไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยว ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวแคมเปญการตลาด การจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือการร่วมมือกับทีมต่าง ๆ การออกแบบเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการเท่านั้น
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเครื่องมืออย่าง ClickUp สามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณก้าวไปอีกขั้น
ด้วยคุณสมบัติเช่น ClickUp Brain สำหรับการจับและจัดระเบียบความคิดของคุณ, แม่แบบเพื่อเริ่มต้นการสร้างเนื้อหา, และเอกสารสำหรับการเขียนร่วมกัน, ClickUp มอบมากกว่าการจัดการโครงการ.
มันเชื่อมช่องว่างระหว่างการออกแบบสร้างสรรค์และการปฏิบัติงาน เพื่อให้กระบวนการของคุณเป็นระเบียบ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณในทุกขั้นตอน 🎯
ลงทะเบียนใช้ ClickUpและเห็นผลลัพธ์ได้ทันที! 🚀