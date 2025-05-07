บล็อก ClickUp

11 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Leonardo AI ในปี 2025

7 พฤษภาคม 2568

ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ฉันพบว่าตัวเองติดอยู่ในภาวะสร้างสรรค์ที่ซบเซา

ฉันได้ใช้ Leonardo AI สำหรับโปรเจ็กต์ศิลปะของฉันบางส่วน และแม้ว่ามันจะยอดเยี่ยมในตอนแรก แต่ฉันรู้สึกอยากค้นหาอะไรที่สดใหม่กว่า

ดังนั้น ฉันจึงหยุดพัก ชงกาแฟให้ตัวเอง และตัดสินใจใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ทดลองใช้เครื่องมือ AI อื่นๆ

เครื่องมือบางตัวมีคุณสมบัติที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้องการ ในขณะที่บางตัวก็มอบระดับการปรับแต่งที่เหนือกว่า Leonardo AI มันรู้สึกเหมือนฉันได้เปิดโลกใหม่แห่งความเป็นไปได้

หากคุณเคยรู้สึกอยากรู้อยากเห็นว่ามีอะไรอีกบ้างในโลกนี้ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว ฉันได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดของ Leonardo AI ที่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ 🗃️

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Leonardo AI?

มีเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AIมากมายที่คุณสามารถใช้เป็นทางเลือกแทน Leonardo AI ได้ อย่างไรก็ตาม มีคุณสมบัติบางประการที่ทุกเครื่องมือ ต้องมี

นี่คือบางสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Leonardo AI:

  • คุณภาพและความถูกต้องของภาพ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งตรงกับความต้องการของคุณในด้านสไตล์ รายละเอียด และความคิดสร้างสรรค์
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: มองหาความยืดหยุ่นในการปรับพารามิเตอร์หรือการสร้างภาพที่ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะมากขึ้นตามข้อมูลหรือสไตล์ที่กำหนด
  • ความเร็วในการสร้าง: พิจารณาว่าทางเลือกนั้นสามารถผลิตผลลัพธ์ได้เร็วเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานในโครงการที่มีเวลาจำกัด
  • ความสะดวกในการใช้งาน: ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย มีอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้สามารถนำทางและสร้างภาพได้อย่างง่ายดาย
  • การถ่ายโอนสไตล์: ค้นหาเครื่องมือที่ให้คุณสามารถนำลักษณะและสไตล์ของผลงานศิลปะที่มีอยู่มาใช้กับผลงานของคุณได้
  • ชุมชนและการสนับสนุน: มีชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งหรือการสนับสนุนลูกค้าที่เข้าถึงได้สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาและเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Leonardo AI และคู่แข่งในปี 2025

หากคุณพร้อมที่จะสำรวจตัวเลือกใหม่ ๆ นอกเหนือจาก Leonardo AI แล้ว ฉันมีให้คุณพร้อมแล้ว 🤝

เครื่องมือ 11 อันดับแรกเหล่านี้มีคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้น ตั้งแต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายไปจนถึงความสามารถของ AI ขั้นสูง

ฉันจะอธิบายว่าทำไมฉันถึงเลือกพวกเขา

1.คลิกอัพ

แปลงข้อความเป็นรูปภาพได้โดยตรงจากไวท์บอร์ดด้วย ClickUp Brain
สร้างภาพด้วย ClickUp
แปลงข้อความเป็นรูปภาพได้โดยตรงจากไวท์บอร์ดด้วย ClickUp Brain

ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนโครงการสร้างแบบร่าง หรือแสดงภาพกลยุทธ์การตลาด ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถเปลี่ยนแนวคิดที่จับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนได้ เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงการสื่อสาร ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายในแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเดียว

ใช้ไวท์บอร์ดของ ClickUpร่วมกับClickUp Brainเพื่อสร้างภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ในทันทีภายในพื้นที่ทำงานของคุณบน ClickUp เพียงป้อนข้อความที่ต้องการ ผู้ใช้ก็สามารถถ่ายทอดไอเดียออกมาเป็นภาพได้อย่างชัดเจน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดวางแผนโครงการ และทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ฟีเจอร์นี้มอบวิธีการแปลงแนวคิดให้กลายเป็นภาพได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • เปลี่ยนการเขียนของคุณภายในไม่กี่วินาทีให้ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น ตรงประเด็น หรือดึงดูดความสนใจยิ่งขึ้น
  • สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • ไฮไลต์ข้อความใด ๆ แล้วให้แถบเครื่องมือ AI ช่วยปรับปรุง
  • สร้างสรุปและรายการดำเนินการได้ทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการบริหาร
  • แปลภาษาและตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ได้โดยตรงใน ClickUp
  • นำความคิดของคุณมาสู่ชีวิตได้ในไม่กี่นาทีด้วยกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกัน
  • การระดมความคิดด้วยภาพ: เปลี่ยนความคิดให้เป็นภาพเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ: สร้างและแชร์ภาพโดยตรงบนกระดานไวท์บอร์ด
  • การทำงานที่ราบรื่น: บันทึก ส่งออก หรือเชื่อมโยงภาพที่สร้างโดย AI กับงาน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp มีเส้นทางการเรียนรู้ ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าการนำทางผ่านคุณสมบัติมากมายของ ClickUp เป็นเรื่องท้าทาย
  • ไวท์บอร์ดที่มีการสร้างภาพด้วย AI ไม่สามารถใช้บนแอปมือถือได้ (ยัง!)

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. มิดเจอร์นีย์

Midjourney เป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำที่ออกแบบมาเพื่อสร้างภาพจากข้อความป้อนเข้า เป็นทางเลือกแทน Leonardo AI
ผ่าน:Midjourney

Midjourney เป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำในการสร้างภาพจากข้อความที่ป้อนเข้าไป การทำงานผ่าน Discord เป็นหลักช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างผลงานศิลปะในหลากหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นภาพเหมือนจริง ภาพเหนือจริง หรือภาพนามธรรม

ฉันใช้มันสำหรับการออกแบบกราฟิกโดยผสมผสานกับเทมเพลตการออกแบบกราฟิกเพื่อสร้างโลโก้โปสเตอร์ และสื่อการตลาดอื่นๆ ที่น่าสนใจโดยใช้เครื่องมือแก้ไขของมัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Midjourney

  • สร้างและแก้ไขภาพที่ไม่ซ้ำใครและปรับแต่งได้ตามต้องการโดยใช้คำสั่ง Midjourneyที่เรียบง่าย
  • ควบคุมคุณสมบัติของภาพ เช่น ขนาด ความละเอียด และอัตราส่วนภาพ เพื่อการปรับแต่ง
  • เติมภาพและขยายภาพให้เกินขอบเขตเดิม คล้ายกับเครื่องมือ Generative Fill ของ Adobe
  • สร้างภาพคุณภาพสูงด้วยความละเอียดสูงสุด 1,792 x 1,024 พิกเซล

ข้อจำกัดของ Midjourney

  • การสร้างภาพมนุษย์อาจส่งผลให้มีมือหรือใบหน้าเพิ่มเติม
  • ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี
  • อาจต้องมีการกระตุ้นหลายครั้งเพื่อให้ได้ภาพที่ถูกต้อง

ราคาของ Midjourney

  • แผนพื้นฐาน: 10 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนมาตรฐาน: 30 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนโปร: 60 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนเมกะ: 120 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Midjourney

  • G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

3. ง่ายขึ้น

AI แบบง่ายนำเสนอความสามารถในการสร้างงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ ทำให้เป็นทางเลือกที่แข่งขันได้กับ Leonardo AI
ผ่าน:แบบง่าย

ระบบปัญญาประดิษฐ์แบบง่าย (Simplified AI) มอบความสามารถในการสร้างผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ ทำให้เป็นทางเลือกที่แข่งขันได้กับ Leonardo AI ระบบนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย รองรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ด้านศิลปะในระดับต่าง ๆ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ฉันชอบฟีเจอร์แบบโต้ตอบของ Simplified คุณสามารถปรับข้อความกระตุ้นและดูตัวอย่างผลงานศิลปะของคุณได้ทันที ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างสรรค์และช่วยให้สามารถปรับแก้ได้อย่างรวดเร็ว

Simplified ยังมีเครื่องมืออื่น ๆ เช่น ผู้สร้างการนำเสนอด้วย AI, ผู้สร้างโฆษณา, ผู้สร้างภาพตัวอย่าง และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย

  • ป้อนคำหรือวลีใดก็ได้เพื่อสร้างภาพและผลงานศิลปะที่หลากหลาย ตั้งแต่ภาพทิวทัศน์ไปจนถึงงานออกแบบนามธรรม คุณยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างอนิเมะ AI ฟรีได้อีกด้วย
  • สร้างภาพสำหรับวัตถุประสงค์หลากหลาย รวมถึงสื่อการตลาด โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และโครงการส่วนตัว
  • ใช้สไตล์ศิลปะเฉพาะผ่านฟีเจอร์การถ่ายโอนสไตล์ของ Simplified

ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น

  • เครดิตทดลองใช้ไม่เพียงพอในการสำรวจความสามารถของเครื่องมือ
  • การปรับแต่งและฟีเจอร์แอนิเมชันที่จำกัดสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง

ราคาที่ง่ายต่อการเข้าใจ

  • ฟรีตลอดไป
  • แบบง่าย: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กรที่เรียบง่าย: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวที่เรียบง่าย

  • G2: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)

4. Canva

เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ของ Canva โดดเด่นในฐานะทางเลือกของ Leonardo AI ด้วยการเน้นที่ความเรียบง่ายและการผสานรวมอย่างแข็งแกร่ง
ผ่าน:Canva

เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ของ Canva โดดเด่นจากการเน้นความเรียบง่ายและการผสานรวมของ Leonardo AI แม้ว่าทั้งสองจะให้บริการการสร้างภาพด้วย AI แต่ Canva มุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้ที่หลากหลาย โดยนำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและผสานรวมกับชุดเครื่องมือออกแบบที่ครอบคลุมได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือแก้ไขภาพออนไลน์ที่ดีที่สุดอีกด้วย

เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างเนื้อหาภาพทุกประเภท ตั้งแต่โพสต์บนโซเชียลมีเดียไปจนถึงงานนำเสนอและสื่อการตลาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva

  • สร้างกราฟิก, สติกเกอร์, ไอคอน, และภาพประกอบตามต้องการโดยใช้ Magic Media ซึ่งช่วยให้กระบวนการออกแบบง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้
  • ทดสอบสไตล์ต่าง ๆ สำหรับภาพของคุณ เช่น สีน้ำ, ฟิล์ม, นีออน, ดินสอสี, และเรโทรเวฟ
  • รับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับงานศิลปะ AI ของคุณตามการตั้งค่าที่กำหนดไว้และโครงการที่ผ่านมา เพื่อกระบวนการออกแบบที่ง่ายขึ้น
  • ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ในโครงการศิลปะ AI ต่างๆ

ข้อจำกัดของ Canva

  • การสนับสนุนลูกค้าอาจตอบกลับช้าในบางครั้ง
  • ความสามารถในการแก้ไขแบบออฟไลน์ที่จำกัด
  • การปรับขึ้นราคาล่าสุดสำหรับแผนการสมัครสมาชิกบางประเภท

ราคาของ Canva

  • ฟรีตลอดไป
  • Canva Pro: $15/เดือน/ต่อผู้ใช้
  • Canva Teams: $10/เดือน/ต่อผู้ใช้
  • Canva Enterprise: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Canva

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)

5. พาเรโต

Pareto (Tess AI) เป็นแพลตฟอร์มล้ำสมัยที่นำเสนอฟังก์ชันการทำงานจากข้อความเป็นภาพ เป็นทางเลือกแทน leonardo ai
ผ่านทาง:พาเรโต

อันดับที่สี่ในรายการของฉัน Pareto (Tess AI) เป็นแพลตฟอร์มล้ำสมัยที่นำเสนอฟังก์ชันการทำงานจากข้อความเป็นภาพ มีความสามารถในการสร้างภาพด้วย AI ที่ยอดเยี่ยม

รองรับการใช้งานสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ เช่น การออกแบบภายใน การสร้างโลโก้ และการแปลงภาพร่างเป็นภาพจริง นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างภาพได้สูงสุดถึงห้าภาพพร้อมกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการผสานหลายโมเดล ซึ่งรวมเอาโมเดลศิลปะ AI ขั้นสูงกว่า 200 แบบ รวมถึง Leonardo AI, Midjourney และStable Diffusion ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างงานศิลปะ ภาพ และเนื้อหาในหลากหลายสไตล์และรูปแบบได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของพาเรโต

  • สร้างภาพคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Pareto ซึ่งออกแบบมาสำหรับทุกระดับทักษะ
  • ป้อนข้อความกระตุ้นศิลปะและเลือกโมเดล AI ที่คุณต้องการแทนที่จะให้เครื่องมือเลือกให้คุณ
  • ส่งออกผลงานศิลปะหลายรุ่นในรูปแบบที่หลากหลาย พร้อมตัวเลือกการส่งออกที่ยืดหยุ่น

ข้อจำกัดของพาเรโต

  • ต้องการคำแนะนำที่แม่นยำและละเอียด ซึ่งอาจใช้เวลานาน
  • ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของผู้ประเมิน

การกำหนดราคาแบบพาเรโต

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวแบบพาเรโต

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

6. Adobe Firefly

Adobe Firefly เป็นเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Leonardo AI
ผ่านทาง:Adobe Firefly

Adobe Firefly เป็นเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Leonardo AI ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถสร้างภาพคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดาย จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Leonardo AI หากคุณมีระบบนิเวศของ Adobe ที่ผสานรวมอยู่แล้ว นี่เป็นตัวเลือกที่สะดวกมาก

มันใช้แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) และชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเรียนรู้จากภาพนับพันภาพและสร้างภาพใหม่ตามคำแนะนำของข้อความ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Firefly

  • สร้างงานศิลปะด้วย AI จากคำอธิบายเชิงข้อความเพื่อผลิตงานศิลปะที่สมจริงและนามธรรม
  • แก้ไขภาพด้วย 'Generative Fill' เพื่อเพิ่มหรือแทนที่องค์ประกอบต่าง ๆ ด้วยเพียงไม่กี่คำ
  • ทดลองใช้ชุดสีในกราฟิกเวกเตอร์ด้วย 'Vector Recoloring'
  • ทำงานได้อย่างราบรื่นข้ามแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Photoshop และ Illustrator ด้วยการผสานการทำงานของ Firefly กับ Adobe เพื่อให้มั่นใจในความต่อเนื่องของโครงการของคุณ

ข้อจำกัดของ Adobe Firefly

  • บางครั้งไม่ทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
  • ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นระบบคลาวด์ ทำให้การแก้ไขแบบออฟไลน์เป็นไปไม่ได้
  • ยังอยู่ในระยะเบต้า อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้

ราคาของ Adobe Firefly

  • $4. 99/เดือน/ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Adobe Firefly

  • G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

7. DALL. E 2

DALL.E 2 เป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างภาพสมจริงโดยใช้คำอธิบายข้อความ ซึ่งเป็นทางเลือกแทน leonardo ai
ผ่านทาง:DALL.E 2

DALL. E 2 เป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างภาพเสมือนจริงโดยใช้คำอธิบายข้อความ เป็นพัฒนาการที่สำคัญจากรุ่นก่อนหน้า DALL. E 1 โดยใช้โมเดลการกระจายตัว (diffusion model) เพื่อสร้างภาพคุณภาพสูงและมีความสมจริงทางภาพถ่ายมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ดีที่สุด? ChatGPT ผสานรวม DALL-E ทำให้คุณสามารถสร้างภาพตามความต้องการได้ ฉันใช้ DALL-E 2 โดยเฉพาะเพื่อสร้างภาพเหนือจริงสำหรับโปรเจกต์ต่างๆ

คุณสมบัติเด่นที่สุดของ DALL. E 2

  • บรรลุความเร็วและประสิทธิภาพด้วยภาพที่สร้างขึ้นในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที
  • ปรับแต่งสไตล์ศิลปะ เช่น พิกเซลอาร์ต หรือภาพวาดสีน้ำมัน
  • แก้ไขส่วนต่าง ๆ ของภาพเพื่อการปรับแต่งอย่างแม่นยำ
  • รวมองค์ประกอบหลายอย่างเข้าด้วยกันเป็นภาพเดียวเพื่อสร้างโมเดล AI แบบกำหนดเอง, ฉากที่ซับซ้อน, หรือภาพประกอบ

ข้อจำกัดของ DALL. E 2

  • ภาพที่สร้างขึ้นขาดความลึกและดูเป็นนามธรรมเกินไป
  • เวลารอคอยนานขึ้นสำหรับภาพที่ซับซ้อน
  • ไม่มีคู่มือผู้ใช้

ราคาของ DALL. E 2

  • ราคาตามความต้องการ

DALL. E 2 คะแนนและรีวิว

  • G2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

8. ไนท์คาเฟ่

NightCafe เป็นแอปสร้างงานศิลปะด้วย AI ที่หลากหลายสำหรับการสร้าง แชร์ และพูดคุยเกี่ยวกับงานศิลปะที่ไม่เหมือนใคร เป็นทางเลือกแทน leonardo ai
ผ่านทาง:NightCafe

NightCafe เป็นแอปสร้างงานศิลปะด้วย AI ที่หลากหลายสำหรับการสร้าง แชร์ และพูดคุยเกี่ยวกับผลงานศิลปะที่ไม่เหมือนใคร มีอัลกอริธึมขั้นสูง เช่น Stable Diffusion, DALL.E 2, Neutral Style Transfer และการแพร่กระจายแบบนำด้วย CLIP คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับวิสัยทัศน์ทางศิลปะของคุณและสร้างภาพคุณภาพสูงได้

ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถพิมพ์ผลงานสร้างสรรค์ของคุณเป็นงานศิลปะทางกายภาพได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม เช่น ห้องแชทและ AI Art Challenges รายวัน

คุณสมบัติเด่นของ NightCafe

  • ปรับแต่งผลงานศิลปะของคุณโดยเลือกสไตล์หรือธีมทางศิลปะเฉพาะ ช่วยให้สามารถแสดงออกได้อย่างเป็นเอกลักษณ์
  • ปรับแต่งพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น ความเข้มของสไตล์ อัตราส่วนภาพ และอื่น ๆ เพื่อให้ได้สมดุลที่สมบูรณ์แบบในผลงานศิลปะของคุณ
  • แบ่งปันผลงานของคุณและรับข้อเสนอแนะจากชุมชน NightCafe
  • อัปโหลดรูปภาพของคุณและเปลี่ยนให้กลายเป็นผลงานศิลปะ ผสมผสานความทรงจำส่วนตัวเข้ากับความคิดสร้างสรรค์

ข้อจำกัดของ NightCafe

  • ภาพคุณภาพต่ำเนื่องจากการบีบอัด
  • การเซ็นเซอร์สามารถรุนแรงได้

ราคาของ NightCafe

  • AI Beginner: $5.99/เดือน
  • นักเล่นงานอดิเรก AI: $9.99/เดือน
  • ผู้ชื่นชอบ AI: $19.99/เดือน
  • ศิลปิน AI: $49.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ NightCafe

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

9. แจสเปอร์ อาร์ต

Jasper Art ช่วยให้คุณสร้างภาพและงานศิลปะต้นฉบับที่ปลอดค่าลิขสิทธิ์ได้โดยใช้ข้อความป้อนคำสั่ง ซึ่งเป็นทางเลือกแทน leonardo ai
ผ่านทาง:Jasper Art

Jasper Art ช่วยให้คุณสร้างภาพและงานศิลปะต้นฉบับที่ปลอดค่าลิขสิทธิ์ได้โดยใช้ข้อความเป็นคำสั่ง มันผสมผสานแนวคิด คุณลักษณะ และสไตล์ต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นส่วนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ์ Jasper ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในด้านความสามารถในการสร้างเนื้อหา

คุณสามารถสร้างภาพที่สร้างโดย AI ที่สวยงามได้มากเท่าที่คุณต้องการโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนการสร้างภาพ แอปพลิเคชันนี้ช่วยเพิ่มความละเอียดของภาพโดยไม่ลดคุณภาพ คุณเพียงแค่ต้องอัปโหลดภาพเพื่อเพิ่มขนาดเท่านั้น

คุณสมบัติเด่นของ Jasper Art

  • สร้างภาพความละเอียดสูงและดาวน์โหลดในขนาดต่างๆ รวมถึง 512×512, 1024×1024 และ 2048×2048 พิกเซล
  • ใช้ 'โหมดอิสระ' สำหรับคำแนะนำที่ละเอียดและ 'แม่แบบ' สำหรับสไตล์ศิลปะเฉพาะเพื่อเข้าถึงตัวเลือกการป้อนข้อมูลที่ยืดหยุ่น
  • เลือกจากสไตล์ศิลปะหลากหลาย เช่น อะบสแตรก, อะนิเมะ, ดิจิตอล, และเซอร์เรียลลิสม์
  • ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น รูปแบบ สื่อ (สีน้ำและสีน้ำมัน) และคำสำคัญ (ขาวดำหรือเหมือนจริง) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคุณ

ข้อจำกัดของงานศิลปะแจสเปอร์

  • ผลลัพธ์อาจกลายเป็นทั่วไปและขาดความละเอียดอ่อน
  • มักประสบปัญหากับคำสั่งที่ซับซ้อน
  • บริการลูกค้าและการสนับสนุนที่ไม่สม่ำเสมอ

ราคาของ Jasper Art

  • ผู้สร้าง: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Jasper Art

  • G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)

10. สเตเบิล ดิฟฟิวชัน

Stable Diffusion สร้างภาพที่เหมือนจริงจากข้อความที่ป้อน ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับ leonardo ai
ผ่าน:Stable Diffusion

Stable Diffusion สร้างภาพที่เหมือนจริงจากข้อความที่ป้อนเข้าไป โดยอาศัยโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกที่เรียกว่า diffusion model ซึ่งเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างภาพและข้อความที่อธิบายภาพเหล่านั้น

ฉันพบว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในแง่ของการเข้าถึง ราคา และความสามารถในการปรับแต่ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Stable Diffusion

  • สร้างภาพที่มีรายละเอียดและหลากหลายซึ่งให้ความละเอียดสูง สีสันสดใส ความแม่นยำ และสมจริงเหมือนภาพถ่าย
  • เพลิดเพลินกับการสร้างภาพอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่รองรับ GPU เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็ว
  • ใช้ประโยชน์จากใบอนุญาตที่อนุญาตให้ใช้ภาพที่สร้างขึ้นได้ทั้งในเชิงส่วนตัวและเชิงพาณิชย์

ข้อจำกัดของ Stable Diffusion

  • ความล่าช้าในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด
  • จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

ราคาของ Stable Diffusion

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: 10 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • สูงสุด: $20/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Stable Diffusion

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

11. การออกแบบ. ai

ทางเลือกแทน Leonardo AI: Designs.ai ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบด้วยการสร้างงานศิลปะ กราฟิก โลโก้ และวิดีโอแบบกำหนดเองได้อย่างง่ายดาย
ผ่าน:Designs.ai

Designs.ai ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบโดยให้คุณสร้างงานศิลปะ กราฟิก โลโก้ และวิดีโอแบบกำหนดเองได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างอวตาร AI ได้อีกด้วย

คุณสามารถสำรวจภาพและเทมเพลตนับล้านเพื่อสร้างงานศิลปะที่ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณได้ นอกจากนี้ การเรียกดูแกลเลอรีที่กว้างขวางของพวกเขายังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับความต้องการของโครงการของคุณได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Designs.ai

  • ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ของ Leverage Designs.ai เพื่อสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดสายตา
  • ทดลองใช้สไตล์และแนวคิดที่หลากหลายเพื่อวิสัยทัศน์ทางศิลปะของคุณ
  • ส่งออกผลงานออกแบบของคุณในรูปแบบต่างๆ เช่น PNG, PDF และ JPG
  • ใช้ 'ชุดเครื่องมือแบรนด์' เพื่อรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์โดยการจัดเก็บชุดสีและแบบอักษรของคุณ

ข้อจำกัดของไฟล์.ai

  • จำเป็นต้องมีการปรับแต่งด้วยตนเองสำหรับการออกแบบบางประเภท
  • ถือว่าแพงกว่าสำหรับผู้เริ่มต้น
  • การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับผู้ใช้ขั้นสูงช้า

ราคาสำหรับดีไซน์. ai

  • พื้นฐาน: 29 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: 69 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: 199 ดอลลาร์/เดือน

การออกแบบ. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

สร้างภาพด้วย AI ผ่าน ClickUp

ขณะที่คุณกำลังค้นหาทางเลือกอื่น ๆ ของ Leonardo AI อย่าลืมว่าโครงการออกแบบของคุณไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยว ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวแคมเปญการตลาด การจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือการร่วมมือกับทีมต่าง ๆ การออกแบบเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการเท่านั้น

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเครื่องมืออย่าง ClickUp สามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณก้าวไปอีกขั้น

ด้วยคุณสมบัติเช่น ClickUp Brain สำหรับการจับและจัดระเบียบความคิดของคุณ, แม่แบบเพื่อเริ่มต้นการสร้างเนื้อหา, และเอกสารสำหรับการเขียนร่วมกัน, ClickUp มอบมากกว่าการจัดการโครงการ.

มันเชื่อมช่องว่างระหว่างการออกแบบสร้างสรรค์และการปฏิบัติงาน เพื่อให้กระบวนการของคุณเป็นระเบียบ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณในทุกขั้นตอน 🎯

