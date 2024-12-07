กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการนำไปใช้ของ AI สร้างสรรค์ในธุรกิจ

หากคุณยังไม่ได้พิจารณาการนำ AI เชิงสร้างสรรค์มาใช้ในองค์กรของคุณ...คุณควรทำ! 💁🏻
ตามการคาดการณ์ อุตสาหกรรม AI สร้างสรรค์จะกลายเป็นอุตสาหกรรมมูลค่า 356 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 🤯
ไม่ว่าคุณจะมีรายการตรวจสอบอะไรก็ตาม—ไม่ว่าจะเป็นประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญ หรือลดการพึ่งพาทรัพยากรบุคคล—โมเดล AI เชิงสร้างสรรค์สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ นำคุณเข้าใกล้เป้าหมายทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ขึ้นของคุณมากขึ้น 🎯
อยากรู้เพิ่มเติมหรือไม่? อ่านต่อเพื่อสำรวจโลกของ AI สร้างสรรค์และกรณีการใช้งานต่าง ๆ และดูวิธีที่มันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณได้มากมาย มาเริ่มกันเลย! 💃🏻
การนำ AI เชิงสร้างสรรค์มาใช้: สรุปภายใน 60 วินาที
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์คืออะไร?
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า gen AI) เป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง และการประมวลผลภาพ เพื่อระบุรูปแบบพื้นฐานในข้อมูลที่มีอยู่และสร้างคำตอบและเนื้อหาใหม่
เราจะยกตัวอย่างให้คุณดู
สมมติว่าคุณได้เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์แล้ว ทุกอย่างถูกตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว—เว็บไซต์, ร้านค้าออนไลน์, เป็นต้น แต่เมื่อคุณกำลังจะเปิดตัว คุณก็เพิ่งตระหนักว่าคุณยังไม่ได้สร้างคำอธิบายสินค้าเลย 😥
นั่นคือจุดที่โมเดล AI สร้างสรรค์ เช่น ChatGPT, Google Gemini, Claude หรือ Llama เข้ามามีบทบาท พวกเขาต้องการเพียงข้อมูลพื้นฐานจากคุณ เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ ราคา ฯลฯ และเพียงเท่านี้ ภายในไม่กี่วินาที เครื่องมือเหล่านี้จะสร้างคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและเป็นมิตรกับ SEO ที่สะท้อนจุดขายเฉพาะของผลิตภัณฑ์คุณ—เหมือนกับที่นักเขียนคำโฆษณาที่มีประสบการณ์จะทำได้ ✍️
ในความเป็นจริง 'ข้อความ' ไม่ใช่ทั้งหมดเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ยังสร้างเนื้อหาอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น เสียง วิดีโอ รูปภาพ การออกแบบ โค้ดซอฟต์แวร์—แม้กระทั่งข้อมูลสังเคราะห์ และไม่ใช่ มันไม่ใช่เวทมนตร์ 🪄
โดยแก่นแท้แล้ว AI เชิงสร้างสรรค์ขับเคลื่อนด้วยโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกสามประเภท ได้แก่ Variational Autoencoders (VAEs), Generative Adversarial Networks (GANs) และ Transformers:
- Variational Autoencoders (VAEs): VAEs เป็นโมเดลพื้นฐานที่สุดจากทั้งสามแบบ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อเรียนรู้รูปแบบจากข้อมูลฝึกฝน ด้วยการบีบอัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เรียบง่ายขึ้น จากนั้นจึงขยายข้อมูลเดิมเพื่อสร้างข้อมูลใหม่
- เครือข่ายเชิงแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ (GANs): GANs มีความหลากหลายในการใช้งาน โดยจับคู่เครือข่ายประสาทเทียมสองชุดที่ฝึกฝนด้วยข้อมูลในโลกจริง เพื่อสร้างเนื้อหาที่มีความสมจริงสูง เช่น เสียง วิดีโอ ภาพถ่าย เป็นต้น
- ทรานส์ฟอร์เมอร์: ทรานส์ฟอร์เมอร์ส่วนใหญ่ถูกใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาธรรมชาติ พวกมันประมวลผลข้อมูลข้อความจำนวนมากเพื่อเรียนรู้รูปแบบภาษาและบริบทสำหรับการสร้างข้อความที่มีความสอดคล้องกัน
ดังนั้น เมื่อคุณต้องการเนื้อหาสักชิ้น องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งจากสามอย่างนี้ก็จะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้! 🧙
กรณีการใช้งานหลักของ AI เชิงสร้างสรรค์
มีความเป็นไปได้หลายประการสำหรับการนำไปใช้ของ AI สร้างสรรค์ในองค์กร
การสร้างเนื้อหา
เกือบ82% ของผู้เชี่ยวชาญด้านการขายใช้ AI สร้างสรรค์ในการสร้างเนื้อหา และคุณก็ควรทำเช่นกัน
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาแบบยาว เช่น บล็อกและบทความ หรือเนื้อหาการตลาดแบบสั้น เช่น คำอธิบายสินค้าและข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ โซลูชัน AI เชิงสร้างสรรค์สามารถสร้างเนื้อหาเขียนได้หลากหลายรูปแบบ—ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติของพวกมัน
การออกแบบกราฟิก
เครื่องมือ AIสร้างสรรค์เช่น Stable Diffusionและ Midjourney กำลังทำลายขีดจำกัดในการสร้างภาพจากข้อความ
ป้อนข้อความบรรยายและดูว่าเครื่องมือเหล่านี้สร้างภาพที่มีคุณภาพสูงและไม่ซ้ำใครจากศูนย์ได้อย่างไร คุณสามารถใช้เพื่อสร้างโลโก้ ภาพสำหรับโซเชียลมีเดีย โปสเตอร์สำหรับแคมเปญการตลาด และองค์ประกอบกราฟิกอื่นๆ ได้ทันที
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
มีงานที่ต้องใช้ความพยายามสูงหลายอย่างที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องมือ Gen AI ทำให้กระบวนการส่วนใหญ่เป็นอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณต้องการระบุแนวโน้มในผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เฉพาะ เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยเสริมความพยายามของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณระดมความคิดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และแก้ไขข้อบกพร่องในโค้ดของคุณได้อีกด้วย
บริการลูกค้า
แชทบอทและผู้ช่วยเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI สร้างสรรค์ให้การแก้ไขปัญหาของลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ พวกเขาตอบคำถาม แก้ไขปัญหาทั่วไป และแนะนำผลิตภัณฑ์—เพื่อให้ตัวแทนมนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่ซับซ้อนและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น และเพิ่มคุณภาพการบริการลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้า
ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการนำ AI เชิงสร้างสรรค์มาใช้
กำลังคิดที่จะนำ AI สร้างสรรค์มาใช้หรือไม่? ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้!
ขั้นตอนที่ 1: ทำความเข้าใจปัญหาและระบุกรณีการใช้งานที่เป็นไปได้
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์มีการนำไปใช้หลายพันล้านรูปแบบ แต่การใช้มันกับทุกงานทำให้เรื่องซับซ้อนมากขึ้นแทนที่จะง่ายขึ้น ปัญหาเช่น ความไม่สอดคล้องของผลลัพธ์ ความไม่ถูกต้อง และความอ่อนไหวของข้อมูลจะทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น โปรดเลือกปัญหาที่คุณต้องการแก้ไข ด้วยเทคโนโลยีนี้อย่างรอบคอบ จากนั้นให้จัดทำรายการและจัดลำดับความสำคัญของงานหรือกระบวนการที่การนำ AI เชิงสร้างสรรค์ไปใช้จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพ ต้นทุน และความสามารถในการขยายขนาด
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณใช้โมเดล AI สร้างสรรค์ เราขอแนะนำให้เริ่มด้วยงานที่มีความเสี่ยงต่ำก่อน เช่น การป้อนข้อมูล การจัดตารางประชุม การจัดการปฏิทิน ฯลฯ วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในขณะที่ช่วยให้คุณคุ้นเคยกับเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณได้สำรวจการใช้งานเพิ่มเติมเมื่อขยายการใช้งาน
ขั้นตอนที่ 2: ขั้นตอนการสร้างต้นแบบ
ถึงเวลาที่จะสร้างต้นแบบของโมเดล AI เจเนอเรทีฟที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ระบุได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ขั้นตอนหลักในขั้นตอนนี้มีสามขั้นตอน:
#1: การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนแรกในการสร้างแบบจำลอง AI ใด ๆ คือการรวบรวมข้อมูล—หากพูดให้เข้าใจง่ายขึ้น คือการรวบรวมข้อมูลที่จะนำมาใช้เพื่อฝึกฝนและทดสอบแบบจำลองนี้ การทำเช่นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยให้แบบจำลอง AI สามารถระบุรูปแบบและแนวโน้มได้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการสร้างผลลัพธ์ออกมา
ดังนั้น เริ่มต้นด้วยการ ระบุแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เครื่องมือค้นหา หน้าเว็บ หรือข้อมูลของบริษัทของคุณเอง เมื่อคุณทำสิ่งนี้เสร็จแล้ว รวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพสูงทั้งแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างจากแหล่งเหล่านั้น
เนื่องจากข้อมูลที่รวบรวมมาไม่เรียงลำดับและเรียงลำดับเป็นข้อมูลดิบ คุณจึงต้อง ให้บริบทเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำโดยรวมของโมเดล AI สร้างสรรค์ของคุณ นี่คือจุดที่การติดป้ายกำกับข้อมูลเข้ามามีบทบาท
การติดป้ายกำกับข้อมูล หมายถึง การกำหนดแท็กหรือคำอธิบายประกอบที่เกี่ยวข้องกับบริบทให้กับข้อมูล เทคนิคการติดป้ายกำกับข้อมูลที่ได้รับความนิยม ได้แก่ การระดมความคิดเห็นจากกลุ่มคนจำนวนมาก (crowdsourcing) การเรียนรู้เชิงรุก (active learning) และการเรียนรู้แบบถ่ายโอน (transfer learning)
#2: การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น
สิ่งสำคัญคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณป้อนเข้าสู่โมเดล AI สร้างสรรค์ของคุณมีความสอดคล้องและถูกต้อง ดังนั้น เมื่อการติดป้ายกำกับข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ข้อมูลมีความสอดคล้อง ปราศจากสัญญาณรบกวน และมีความเกี่ยวข้อง
ในการเตรียมข้อมูล ให้เริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดข้อมูล นำข้อมูลดิบมาและกำจัดข้อมูลที่มีค่าที่ขาดหายไป ไม่ถูกต้อง หรือซ้ำกันออกไป
เทคนิคการเพิ่มปริมาณข้อมูลและการแบ่งข้อมูลเป็นโทเค็น จะช่วยเพิ่มขนาด ความหลากหลาย และคุณภาพของข้อมูล
จากนั้น แบ่งข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลล่วงหน้าออกเป็นสามประเภท: ชุดฝึกอบรม, ชุดตรวจสอบความถูกต้อง, และชุดทดสอบ ใช้ชุดข้อมูลฝึกอบรมเพื่อฝึกฝนแบบจำลอง AI สร้างสรรค์, ชุดข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องเพื่อปรับแต่งประสิทธิภาพของมัน, และชุดข้อมูลทดสอบเพื่อทดสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพของแบบจำลองสุดท้าย
#3: การเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสม
มีอัลกอริทึม AI เชิงกำเนิดให้เลือกหลากหลายประเภท อย่างไรก็ตาม การเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมที่สุดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะส่งผลต่อคุณภาพและความแม่นยำของผลลัพธ์
เมื่อคุณได้แยกข้อมูลแล้ว ให้เลือกอัลกอริทึมที่ดีที่สุดตามปัญหาของคุณ, กรอบงานการเรียนรู้เชิงลึกที่คุณเลือก, และข้อกำหนดการคำนวณ
นอกจากนี้ ให้ประเมินประสิทธิภาพของมันบนข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลล่วงหน้าของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเหมาะสมสูงสุด
🔎 คุณรู้หรือไม่? อัลเลน นิวเวลล์, เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน และคลิฟฟ์ ชอว์ ได้คิดค้นโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ที่แท้จริงเป็นครั้งแรกในโลก นั่นคือ "ลอจิก เธียอริสต์" ในช่วงปลายปี 1955!
ขั้นตอนที่ 3: ระยะการพัฒนา
ณ จุดนี้ คุณจะมีต้นแบบของโมเดล AI ทั่วไปของคุณพร้อมแล้ว ดังนั้น เรามาเริ่มขั้นตอนการพัฒนาและสร้างโมเดลกัน หากดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบ ขั้นตอนนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าโมเดล AI ทั่วไปของคุณมีประสิทธิภาพ แข็งแกร่ง และพร้อมสำหรับการนำไปใช้งานในระยะยาว
ระยะการพัฒนาประกอบด้วย:
- การเลือกตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสม
- การเลือกเฟรมเวิร์กการประมวลผลข้อมูลที่เหมาะสม
- ออกแบบและปรับปรุงประสิทธิภาพของโค้ด
- การนำเทคนิคการประมวลผลแบบคลาวด์มาใช้เพื่อจัดการกับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่และคำขอการค้นหา
- การบรรจุข้อมูลและโค้ดลงในคอนเทนเนอร์ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
- การนำการแคชข้อมูลมาใช้
เนื่องจากมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้เวลานานในระยะนี้ จึงง่ายต่อการเกิดการจัดการผิดพลาดและไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการ แต่หากคุณใช้ClickUp จะไม่เป็นเช่นนั้น
เครื่องมือจัดการงานแบบครบวงจร ClickUp ประกอบด้วยคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายซึ่งสนับสนุนคุณและทีมของคุณเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดในขณะที่สร้างโมเดล AI เชิงสร้างสรรค์ ต่อไปนี้คือบางส่วนของฟังก์ชันเหล่านั้น:
งานใน ClickUp
ใช้ClickUp Tasksเพื่อจัดการงานพัฒนาทุกชิ้นอย่างสมบูรณ์แบบ
ติดตามความคืบหน้าของงาน, มอบหมายหน้าที่, ปรับลำดับความสำคัญ, และมองเห็นภาพรวมของงานเพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ
วิธีช่วยเหลือเพิ่มเติม:
- เปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองเพื่อให้ได้รับการอัปเดต
- ตั้งงานประจำสำหรับงานที่ทำเป็นประจำ
- มอบหมายความคิดเห็นเพื่อการสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วยการกระทำ
มุมมองใน ClickUp
ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการการทำงานร่วมกันของทีมหรือไม่?ClickUp Viewsคือคำตอบของคุณ!
มองเห็นและจัดการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบในที่เดียว ตรวจสอบสถานะของโครงการในรูปแบบใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ—รายการ ตาราง แผนภูมิแกนต์ หรือปฏิทิน—เพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ!
วิธีช่วยเหลือเพิ่มเติม:
- ปรับแต่งเลย์เอาต์ให้ตรงกับความต้องการของโครงการ
- จัดกลุ่มงานตามผู้รับผิดชอบ, ความสำคัญ, หรือสถานะ
- สลับระหว่างประเภทมุมมองได้อย่างง่ายดาย
ClickUp Docs
ใช้ClickUp Docsเพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณและแบ่งปันไอเดีย ข้อมูลเชิงลึก และข้อเสนอแนะในศูนย์กลางเดียว เพื่อลดขั้นตอนการให้ข้อเสนอแนะซ้ำ
จัดระเบียบทุกรายละเอียดในเอกสารที่ซ้อนกันเพื่อสร้างฐานความรู้ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพัฒนา AI เชิงทั่วไป
วิธีช่วยเหลือเพิ่มเติม:
- เปิดใช้งานการแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์สำหรับทีม
- เวอร์ชันเอกสาร Track สำหรับการอัปเดตอย่างเป็นระบบ
- ฝังมัลติมีเดียเพื่อเนื้อหาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- แชร์ไปยังพื้นที่ทำงานของคุณหรือเผยแพร่สู่สาธารณะด้วยลิงก์ที่ปลอดภัย
การติดตามเวลาด้วย ClickUp
ตรวจสอบการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของสมาชิกในทีมแต่ละคนอย่างใกล้ชิดด้วยClickUp Time Tracking
คุณสามารถใช้เพื่อติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงาน ตั้งค่าประมาณการ ส่งการแจ้งเตือน และดูรายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
วิธีช่วยเหลือเพิ่มเติม:
- สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานเพื่อการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง
- ระบุโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
- ซิงค์กับเครื่องมือภายนอกเพื่อรวบรวมข้อมูล
แดชบอร์ด ClickUp
ตรวจสอบความคืบหน้าโดยรวมของทุกทีมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา AI เชิงกำเนิดด้วยความช่วยเหลือของแดชบอร์ด ClickUp
คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน จัดการปริมาณงาน รับข้อมูลเชิงลึก และมองเห็นสถานะของโครงการทั้งหมดได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส
วิธีช่วยเหลือเพิ่มเติม:
- เพิ่มวิดเจ็ตสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถปรับแต่งได้
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักแบบเรียลไทม์
- กรองข้อมูลเพื่อเน้นที่ตัวชี้วัดเฉพาะ
ขั้นตอนที่ 4: การปรับใช้
เฮ้! หลังจากกระบวนการสร้างต้นแบบและการพัฒนาทั้งหมด ในที่สุดโมเดล AI เจเนอเรทีฟของคุณก็พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานจริงแล้ว นี่คือช่วงเวลาที่โมเดลจะถูกนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมการผลิตจริง และพนักงานหรือลูกค้าของคุณสามารถใช้งานได้ 🥳
คุณสามารถนำ AI สร้างสรรค์มาใช้ในที่ทำงานของคุณได้แล้ว อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่ามันเป็นกระบวนการที่ยาวนาน ดังนั้นทำไมไม่เลือกโซลูชันที่ง่ายกว่า นวัตกรรม และพร้อมใช้งานอย่างClickUp Brain ล่ะ?
โซลูชัน AI สร้างสรรค์ที่ทรงพลังจาก ClickUp, Brain คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกความต้องการด้านระบบอัตโนมัติ วิธีบางประการในการนำ ClickUp Brain ไปใช้ในกระบวนการทำงานของคุณ ได้แก่:
- การเขียนและการจัดการเนื้อหา: สร้างโครงร่างโดยอัตโนมัติ จัดการตารางเวลาเนื้อหา และติดแท็กผู้ร่วมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเนื้อหา ✅
- การมอบหมายงานโครงการ: แนะนำสมาชิกทีมสำหรับงานตามทักษะและความพร้อม และมอบหมายบทบาทโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา ✅
- การจัดระเบียบเอกสาร: จัดเรียงเอกสารโดยอัตโนมัติตามโครงการ, ทีม, หรือวันที่, ทำให้ง่ายต่อการค้นหาไฟล์โดยไม่ต้องจัดระเบียบด้วยตนเอง ✅
- การวิเคราะห์ข้อมูล: วิเคราะห์ข้อมูลโครงการและให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
- การจัดการงาน: สร้าง, อัปเดต, และดึงข้อมูลงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง, ติดตามสถานะ, และส่งการอัปเดตความคืบหน้าอัตโนมัติ
- การตอบกลับฝ่ายสนับสนุนลูกค้า: ให้คำตอบที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับคำถามที่พบบ่อย ส่งต่อคำถามเกี่ยวกับเส้นทางไปยังสมาชิกทีมที่เหมาะสม และบันทึกตั๋วสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ ✅
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—นอกจากจะทรงพลังแล้ว ClickUp Brain ยังใช้งานง่ายและเข้าถึงได้สะดวกอีกด้วย ที่จริงแล้วมันถูกผสานรวมอย่างสมบูรณ์ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp คุณจึงได้รับโซลูชันแบบครบวงจร ไม่จำเป็นต้องติดตั้งแยกต่างหาก!
เหตุใด AI เชิงสร้างสรรค์จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณ
ตั้งแต่การส่งเสริมการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ไปจนถึงการช่วยเหลือในรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละวัน โมเดล AI เชิงสร้างสรรค์สามารถมีส่วนร่วมในการเติบโตของธุรกิจได้ในทุกด้าน 📶
นี่คือข้อได้เปรียบของพวกเขา:
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
สมมติว่าคุณสามารถรวบรวมทีมสร้างสรรค์ที่แข็งแกร่งได้สำเร็จหลังจากหลายปีของการลองผิดลองถูก แต่ถึงอย่างนั้น มันจะรับประกันได้หรือไม่ว่าจะไม่มีอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์? แม้จะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ก็ยังมีวันที่คุณจะประสบกับภาวะหมดไฟสร้างสรรค์ 🤕
การผสานระบบ AI สร้างสรรค์เข้ากับระบบสร้างสรรค์ของคุณ จะมอบระบบสำรองที่ไม่มีวันล้มเหลวให้กับคุณ ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมและอัลกอริทึมขั้นสูง โมเดล AI สร้างสรรค์เหล่านี้จะช่วยให้คุณระดมความคิดใหม่ ๆ ขยายความคิดที่ยังไม่สมบูรณ์ และสร้างผลงานใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เขียน ภาพ หรือเสียง ได้จากศูนย์ ✨
การปรับแต่งเฉพาะบุคคลในระดับสูง
ก่อนที่แบบจำลอง AI สร้างสรรค์จะมีอยู่ เครื่องมือค้นหาคือสิ่งที่เราพึ่งพาสำหรับทุกสิ่ง อย่างไรก็ตาม ส่วนที่ดีที่สุดที่ทำให้ทั้งสองแตกต่างกันคือปริมาณการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล
สมมติว่าคุณต้องการคำแนะนำสำหรับวันหยุดครั้งต่อไปของคุณ ในขณะที่ Google แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมไม่กี่แห่ง เครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์จะวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ เช่น ความชอบ งบประมาณ และประวัติการเดินทางที่ผ่านมาของคุณ เพื่อมอบคำแนะนำที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
ลองนึกถึงจำนวนวิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ ตั้งแต่การยกระดับคุณภาพในทุกการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ไปจนถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและสามารถขยายขนาดได้—ด้วย AI เชิงสร้างสรรค์ ทุกอย่างเป็นไปได้ไร้ขีดจำกัด! 🦸
การตัดสินใจที่ดีขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณในการสร้างนวัตกรรมและเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก ที่สามารถมีทีมเฉพาะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ทางเลือกที่เหมาะสม? AI สร้างสรรค์!
เครือข่ายประสาทเทียมหลายชั้นหลายพันเครือข่ายช่วยให้แบบจำลอง AI เหล่านี้สามารถตีความและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อระบุแนวโน้ม รูปแบบ และความสัมพันธ์ที่นักวิเคราะห์และนักวิจัยที่มีประสบการณ์เท่านั้นที่สามารถทำได้ สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและปรับปรุงกลยุทธ์ของตนโดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ 🤩
การบริการลูกค้าที่ดีขึ้น
ของขวัญและส่วนลดนั้นดี อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง คุณไม่สามารถประนีประนอมกับการแก้ไขข้อสงสัยได้—90% ของลูกค้ามีความเห็นเช่นนั้น
อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องภายในระยะเวลาที่ยอมรับได้ต้องใช้ความพยายามและการประสานงานอย่างมาก คุณจำเป็นต้องมีระบบบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมฐานความรู้ที่รวมศูนย์และทีมงานที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ในเรื่องนี้ ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) เป็นโซลูชันที่คุ้มค่า AI แชทบอทและผู้ช่วยเสมือนสามารถเข้าใจคำถามและให้คำตอบที่เกี่ยวข้องจากฐานความรู้ของคุณได้
นอกจากนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีนี้สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันโดยไม่มีเวลาหยุด คุณจึงสามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้ตลอดเวลา สิ่งนี้ยังช่วยเร่งการแก้ไขปัญหา ทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 😊
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
พนักงานโดยเฉลี่ยใช้เวลาทำงานมากกว่า 50%ไปกับการทำงานซ้ำๆ เช่น การป้อนข้อมูล การสร้างเอกสาร เป็นต้น
หากสิ่งนี้ทำให้คุณนึกถึงพนักงานของคุณ คุณควรรู้สึกกังวล นี่คือเหตุผล:
งานเหล่านี้ไม่ต้องการทักษะหรือความรู้เฉพาะทางใด ๆ หากพนักงานต้องติดอยู่กับงานเหล่านี้ตลอดเวลา คุณกำลังเสียโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของพวกเขาให้ทำงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญของมนุษย์อย่างแท้จริง ในที่สุด นี่กลายเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้องค์กรล้มเหลวในการบรรลุประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อย่างไรก็ตาม การนำไปใช้ของ AI สร้างสรรค์สามารถป้องกันสิ่งนี้ได้ ความสามารถของ AI สร้างสรรค์ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้สูงสุดได้โดยการอัตโนมัติทุกงานที่ทำซ้ำ ๆ ซึ่งทำลายประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานของคุณ
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—เครื่องมืออย่าง ClickUp ยังช่วยผลักดันความคิดริเริ่มนี้ไปอีกขั้น 🥳
ด้วยClickUp Automations คุณสามารถจัดการระบบอัตโนมัติของ AI ทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายในที่เดียว ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการ การตลาด หรือฟังก์ชันธุรกิจอื่น ๆ
ClickUp ยังให้การเข้าถึงเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบ ซึ่งช่วยให้คุณมอบหมายงาน, โพสต์ความคิดเห็น, และติดตามสถานะของทุกงานอัตโนมัติได้อย่างครบถ้วน 🏆
ความสามารถในการขยายขนาด
ปัญหาที่พบบ่อยในองค์กรที่กำลังเติบโตคือขนาด. คุณจะเติบโตได้อย่างไรโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพ? คำตอบอยู่ที่ AI สร้างสรรค์.
แบบจำลอง AI ช่วยให้บริษัทของคุณเติบโตทางธุรกิจได้โดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย ด้วยการทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติและปรับปรุงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูล นอกจากนี้ เครื่องมือ AI อย่าง ClickUp ยังสามารถปรับขนาดขึ้นหรือลงได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณ
ความท้าทายในการนำปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ไปใช้
ใช่ โมเดล AI เชิงสร้างสรรค์สามารถเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณได้ อย่างไรก็ตาม พวกมันก็มีข้อบกพร่องอยู่ไม่น้อยเช่นกัน
ดังนั้น หากองค์กรของคุณยังไม่เคยใช้ AI เชิงสร้างสรรค์ หรือโมเดล AI ใด ๆ มาก่อนเลย นี่คือข้อควรพิจารณาสำคัญที่คุณต้องนำมาพิจารณา ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:
คุณภาพข้อมูลไม่ดี
แบบจำลอง AI สร้างสรรค์ใช้ชุดข้อมูลการฝึกอบรมขนาดใหญ่เพื่อสร้างเนื้อหา คุณภาพและความถูกต้องของคำตอบจากแบบจำลอง AI ของคุณจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลการฝึกอบรมนี้
ข้อกังวลทางจริยธรรม
การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยองค์กรอาจก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสและความเสี่ยงในการนำไปใช้ในทางที่ผิด หากไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ องค์กรอาจเผชิญกับความไม่ไว้วางใจและคำถามด้านจริยธรรม
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
แบบจำลอง AI สร้างสรรค์ต้องพึ่งพาชุดข้อมูลขนาดใหญ่และหลากหลาย ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลพฤติกรรม และข้อมูลที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง การใช้ข้อมูลในระดับสูงเช่นนี้ทำให้แบบจำลองเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการรั่วไหลของข้อมูล ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลอย่างร้ายแรงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล
ความเป็นไปได้ของอคติ
การรับประกันข้อมูลการฝึกอบรมคุณภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการฝึกอบรมอัลกอริทึม AI สร้างสรรค์
หากมันสะท้อนถึงอคติใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ วัฒนธรรม เชื้อชาติ ฯลฯ ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นโดยโมเดลเหล่านี้ก็จะสะท้อนสิ่งเดียวกันนั้นด้วย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ในการสำรวจปี2023ที่จัดทำโดย Applauseเพื่อทำความเข้าใจประสบการณ์ของผู้ใช้กับบริการ AI สร้างสรรค์ ประมาณ 47% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาได้รับข้อมูลที่มีอคติ! 🤔
การสูญเสียความแม่นยำ
เมื่อใช้แบบจำลอง Gen AI คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลนำเข้าของคุณมีรายละเอียดและถูกต้อง หากคุณต้องการให้ผลลัพธ์ของคุณปราศจากข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม เนื้อหาที่สร้างโดย AI อาจมีข้อผิดพลาดได้เช่นกัน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมักถูกมองว่าไม่น่าเชื่อถือ และต้องการการตรวจสอบจากมนุษย์
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการนำ AI เชิงสร้างสรรค์ไปใช้
ตอนนี้ที่คุณทราบเกี่ยวกับข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการนำ AI สร้างสรรค์มาใช้แล้ว นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณเอาชนะปัญหาเหล่านั้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสถานที่ทำงานของคุณ:
ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล ✅
การนำปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์มาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจใด ๆ จะก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล
เพื่อป้องกันสิ่งนี้ ให้บังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ดำเนินการมาตรการเช่น การเข้ารหัสข้อมูล การทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ และการจำกัดการเข้าถึง ส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลเช่น GDPR และ HIPPAA
มาตรการเหล่านี้ช่วยปกป้องคุณและลูกค้าของคุณจากการละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมทั้งเพิ่มความไว้วางใจของผู้ใช้
วางแผนสำหรับการกำกับดูแลของมนุษย์ ✅
ตามที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ คุณภาพของผลลัพธ์จากโซลูชัน AI เชิงสร้างสรรค์ใด ๆ ล้วนขึ้นอยู่กับคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝน
แม้ว่าการฝึกอบรมแบบจำลอง AI สร้างสรรค์ด้วยข้อมูลคุณภาพดีเยี่ยมจะดีกว่าเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ แต่กระบวนการนี้ต้องใช้เวลาและความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
โชคดีที่การวางแผนสำหรับการตรวจสอบโดยมนุษย์เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วขึ้นในการรับประกันว่าผลลัพธ์ของคุณจะไม่มีข้อผิดพลาดเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่สร้างขึ้นโดยแบบจำลอง AI สร้างสรรค์ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนำไปใช้
เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ✅
เริ่มต้นด้วยการนำไปใช้ในขอบเขตจำกัด และค่อยๆ ขยายเมื่อมีหลักฐานที่เพียงพอแล้ว
สำหรับเริ่มต้น คุณสามารถทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ ซึ่งไม่ต้องการความละเอียดรอบคอบเป็นอัตโนมัติได้ เช่น การป้อนข้อมูล การสแกนเอกสาร การตอบกลับอีเมลบางประเภท (เช่น อีเมลแจ้งว่าไม่อยู่ที่ทำงาน) การติดตามคำสั่งซื้อ การตอบคำถามที่พบบ่อยเบื้องต้น เป็นต้น
เมื่อกระบวนการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ให้ขยายขนาดและทำให้งานที่ซับซ้อนมากขึ้นเป็นอัตโนมัติ เพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของ Gen AI
มีแผนงานและนโยบาย AI ที่โปร่งใส ✅
กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจสำหรับการนำไปใช้ของ AI และแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง. สร้างแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการพัฒนาและการนำไปใช้ของ AI และฝึกอบรมพนักงานของคุณเกี่ยวกับการใช้ AI อย่างรับผิดชอบ.
สร้างความไว้วางใจด้วยการนำ AI ที่อธิบายได้มาใช้ นอกจากนี้ ควรประเมินผลกระทบของโครงการ AI อย่างต่อเนื่องและปรับกลยุทธ์ตามความเหมาะสม
แนวโน้มในอนาคตของปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) เป็นเทคโนโลยีที่ทรงพลังซึ่งมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในอัตราที่รวดเร็ว ต่อไปนี้คือแนวโน้มและความเป็นไปได้ที่คุณควรคาดหวังว่าจะได้เห็นในภูมิทัศน์ของปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในปีต่อๆ ไป
การเพิ่มประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์แบบหลายรูปแบบ
ปัจจุบัน โมเดล AI แบบสร้างสรรค์สามารถเข้าใจข้อมูลได้เพียงหนึ่งรูปแบบ (หรือในคำที่ง่ายกว่า คือ ประเภทของข้อมูล เช่น ข้อความ, เสียง, รูปภาพ, เป็นต้น) ในเวลาเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ในอนาคต AI จะสามารถประมวลผลและเข้าใจหลายรูปแบบได้พร้อมกัน ซึ่งจะส่งเสริมโครงการที่ใช้ AI มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานที่ซับซ้อน
การเติบโตของ LLM ขนาดเล็ก
ในปัจจุบัน โมเดลภาษาขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ (LLMs) มีพารามิเตอร์หลายพันล้านตัว ซึ่งช่วยให้โมเดลเหล่านี้สามารถเข้าใจและสร้างภาษาที่หลากหลายได้ อย่างไรก็ตาม การมีพารามิเตอร์จำนวนมากนี้ทำให้โมเดล AI ที่สร้างเนื้อหาได้มีค่าใช้จ่ายสูงและซับซ้อน จึงไม่เหมาะสมสำหรับทีมขนาดเล็ก
ดังนั้น บริษัทพัฒนา AI เชิงสร้างสรรค์จะมุ่งเน้นการสร้าง LLM ขนาดเล็กที่สามารถจัดการงานที่คล้ายคลึงกันได้ในขณะที่ยังคงมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนและเรียบง่าย
การปรับแต่งส่วนบุคคลที่ดีขึ้น
แม้ว่า AI สร้างสรรค์จะสร้างผลลัพธ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ แต่ขอบเขตของมันค่อนข้างจำกัด ในกรณีที่ดีที่สุด มันจะสร้างคำตอบที่ปรับแต่งตามรูปแบบทั่วไป เช่น ความชอบของผู้ใช้หรือพฤติกรรมของลูกค้าเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ในวันข้างหน้า โมเดลเหล่านี้จะสามารถมอบการปรับแต่งที่ละเอียดและเฉพาะบุคคลในระดับบุคคลได้มากขึ้น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรม ความชอบ และการมีปฏิสัมพันธ์ของแต่ละบุคคล
จริยธรรมที่ดีขึ้น
นวัตกรรม AI สร้างสรรค์ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะแก้ไขข้อกังวลทางจริยธรรมที่สำคัญของเทคโนโลยีนี้
ปัญหาเช่นความลำเอียงและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอาจป้องกันได้ง่ายขึ้น นักวิจัยถูกคาดหวังให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสังเคราะห์เพื่อลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลและกรองชุดข้อมูลการฝึกอบรมเพื่อลดความลำเอียงอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ใช้ประโยชน์จาก AI แบบบูรณาการด้วย ClickUp
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ได้กลายเป็นโซลูชันที่น่าทึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เทคโนโลยี AI นี้ช่วยให้การปรับกระบวนการทางธุรกิจให้เหมาะสมที่สุดและการเร่งการเติบโตเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก อันที่จริง เมื่อพิจารณาถึงนวัตกรรมล้ำสมัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตในด้านนี้ การเปลี่ยนไปใช้โซลูชันปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ถือเป็นก้าวที่มีความหวัง
อย่างไรก็ตาม การนำไปใช้จริงอาจทำได้เฉพาะบางธุรกิจเท่านั้น เนื่องจากลักษณะที่ซับซ้อนของกระบวนการและปริมาณความเชี่ยวชาญและเวลาที่ต้องใช้ ทีมงานที่มีทรัพยากรจำกัดอาจต้องการความช่วยเหลือในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI สร้างสรรค์
นี่คือจุดที่แพลตฟอร์มการจัดการงานอเนกประสงค์ของ ClickUp เข้ามามีบทบาท แทนที่จะใช้กระบวนการพัฒนาและนำ AI เชิงสร้างสรรค์มาใช้ที่ยุ่งยาก เพียงแค่ใช้ ClickUp คุณสมบัติที่ใช้งานง่าย รวมถึงเครื่องมือ AI ในตัว ClickUp Brain มอบประสิทธิภาพที่รับประกันได้เช่นเดียวกับ หรืออาจมากกว่านั้น
สมัครบัญชี ClickUpวันนี้และดูการทำงานของ AI ด้วยตัวคุณเอง