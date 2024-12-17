10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Stable Diffusion ในการสร้างงานศิลปะในปี 2025

ตลอดปีที่ผ่านมา คุณอาจได้เห็นข่าวมากมายเกี่ยวกับ ChatGPT และเครื่องมือสร้างข้อความด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) อื่น ๆ อยู่บ่อยครั้ง แต่ข้อความบนหน้ากระดาษ (หรือหน้าจอ) นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่องค์กรและนักออกแบบสมัยใหม่ใช้ประโยชน์จาก AI เครื่องมืออย่าง Stable Diffusion ยังช่วยให้คุณสร้างภาพ AI ที่สวยงามน่าทึ่งสำหรับการใช้งานส่วนตัวหรือในเชิงธุรกิจได้อีกด้วย
แต่ไม่มีเครื่องมือสร้างภาพใดที่สมบูรณ์แบบ—ไม่ใกล้เคียงเลย ด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณอาจต้องการเครื่องมือทางเลือกเพื่อสร้างภาพที่สมจริง
บางทีอาจเป็นเพราะความซับซ้อนของตัวสร้างงานศิลปะ AI ของ Stable Diffusion ซึ่งอาจใช้เวลามาก หรืออาจเป็นเพราะคุณพยายามปรับแต่งพารามิเตอร์ที่จำเป็นในการสร้างภาพคุณภาพสูง
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณกำลังมองหาวิธีอื่นในการสร้างงานศิลปะด้วย AI อยู่ใช่ไหม? เราได้มาช่วยคุณแล้วด้วยคู่มือทางเลือก Stable Diffusion ที่ดีที่สุดนี้
อะไรคือผู้สร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์?
โปรแกรมสร้างภาพด้วย AI คือแอปพลิเคชันที่สร้างภาพตามข้อความที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป
โมเดล AI ที่ใช้การเรียนรู้เชิงลึกทำให้กระบวนการสร้างภาพจากข้อความนี้เป็นไปได้ โมเดลนี้ฝึกฝนตัวเองจากภาพและสไตล์ศิลปะทุกประเภท และต้องการเพียงไม่กี่คำเพื่อสร้างภาพต้นฉบับตามความรู้ที่มี นอกจากนี้ยังเรียนรู้ตลอดเวลา ทำให้ความสามารถในการสร้างภาพคุณภาพสูงดีขึ้นเมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่องและซ้ำๆ
เครื่องมือสร้างศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์ใช้แบบจำลองการกระจาย(diffusion model) ซึ่งเป็นประเภทของปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถแยกโครงสร้างของภาพที่กำลังประเมินได้ แบบจำลองนี้ช่วยให้สามารถสร้างภาพที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงกันแต่ไม่ซ้ำกันได้จากคำแนะนำทางข้อความ
แบบจำลองการสร้างภาพด้วยการแพร่กระจายได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมา ความสามารถในการสร้างงานศิลปะหรือกราฟิกที่มีประโยชน์ และปรับเปลี่ยนภาพที่มีอยู่ได้ทำให้การค้นหาระบบการสร้างภาพที่เหมาะกับความต้องการของคุณมีความสำคัญมากกว่าที่เคย—ไม่ว่าจะเป็น Stable Diffusion หรือทางเลือกอื่น ๆ
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Stable Diffusion?
ก่อนที่จะเข้าสู่รายการเต็มของทางเลือกสำหรับ Stable Diffusion, มาตรวจสอบปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือสร้างภาพ:
- ความง่ายในการใช้งาน:เครื่องมือ AI สำหรับนักออกแบบใด ๆ ก็ตามจำเป็นต้องเรียนรู้ได้ง่าย แม้ความสามารถในการสร้างภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็ไม่มีประโยชน์หากแอปพลิเคชันใช้งานไม่ได้
- ความเร็วในการใช้งาน: ความสามารถในการสร้างภาพด้วย AI นั้นรวดเร็วแค่ไหน? Stable Diffusion ขึ้นชื่อเรื่องความช้า ดังนั้นทางเลือกอื่นควรให้ความสำคัญกับความเร็วเป็นอันดับแรก
- AI ที่เชื่อถือได้: ไม่ว่าเครื่องมือจะใช้โมเดล AI ของตัวเองหรือใช้โมเดลที่มีอยู่แล้วและได้รับการปรับแต่งอย่างดี เครื่องมือควรมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะสร้างภาพที่น่าทึ่งอย่างสม่ำเสมอซึ่งตรงกับคำสั่งที่ให้ไว้
- ตัวเลือกการแก้ไข: เครื่องมือที่เหมาะสมช่วยให้คุณสามารถแก้ไขและปรับแต่งภาพที่สร้างขึ้นใหม่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์
- สิทธิ์การใช้งานที่ชัดเจน: แม้แต่ภาพที่น่าทึ่งที่สุดก็ไม่มีความหมายหากซอฟต์แวร์นั้นไม่มีความสามารถในการใช้งานศิลปะดิจิทัลหลังจากที่คุณสร้างมันขึ้นมาแล้ว
- ชุมชนที่แข็งแกร่ง: Stable Diffusion มีชุมชนขนาดใหญ่บนเครือข่ายเช่น Reddit และ Discord ดังนั้นทางเลือกใด ๆ ก็ควรมีโอกาสที่คล้ายกันในการช่วยเหลือการสร้างภาพและการแก้ไขภาพด้วย AI
10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Stable Diffusion ที่ควรใช้ในปี 2025
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดของเราสำหรับ Stable Diffusion ซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างภาพที่น่าทึ่งตามคำแนะนำภาษาธรรมชาติของคุณ
1.คลิกอัพ
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดระเบียบโครงการออกแบบไวร์เฟรม หรือสร้างภาพกลยุทธ์การตลาด ClickUp ช่วยให้ทีมเปลี่ยนแนวคิดที่จับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเสริมสร้างการสื่อสาร จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเดียวClickUp Whiteboardsช่วยให้ทีมสร้างภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้โดยตรงในพื้นที่ทำงานของ ClickUp
ผู้ใช้สามารถใช้ClickUp Brainเพื่อนำความคิดมาสู่ชีวิตในรูปแบบที่มองเห็นได้—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด,การวางแผนโครงการ, และการร่วมมือทางสร้างสรรค์. นี่คือวิธีที่ราบรื่นในการเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นภาพโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม.
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- เปลี่ยนการเขียนให้ดูเป็นมืออาชีพ ตรงประเด็น หรือน่าสนใจยิ่งขึ้นในทันที
- สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ไฮไลต์ข้อความใด ๆ แล้วให้แถบเครื่องมือ AI ช่วยปรับปรุง
- สร้างสรุปและรายการดำเนินการได้ทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการบริหาร
- แปลภาษาและตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ภายในแพลตฟอร์ม ClickUp
- นำความคิดของคุณมาสู่ชีวิตได้ในไม่กี่นาทีด้วยกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกัน
- การระดมความคิดด้วยภาพ: เปลี่ยนความคิดให้เป็นภาพเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ: สร้างและแชร์ภาพโดยตรงบนกระดานไวท์บอร์ด
- การทำงานที่ราบรื่น: บันทึก ส่งออก หรือเชื่อมโยงภาพที่สร้างโดย AI กับงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าการนำทางผ่านคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของ ClickUp เป็นเรื่องท้าทาย
- กระดานไวท์บอร์ดพร้อมการสร้างภาพด้วย AI ยังไม่มีให้บริการบนแอปมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. มิดเจอร์นีย์
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างภาพจากข้อความที่มีชื่อเสียงที่สุดที่มีอยู่ Midjourney เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับ Stable Diffusion มันสร้างภาพผ่านการสนทนาใน Discord ทำให้การคัดสรรงานศิลปะ AI เป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องมีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Midjourney
- บอทแบบบูรณาการให้คำแนะนำเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สร้างงานศิลปะดิจิทัลได้ภายในไม่กี่นาที
- การมีอยู่ของมันภายใน Discord มอบให้ผู้ใช้ชุมชนที่แข็งแกร่งเพื่อมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น
- แกลเลอรีรายการโปรดช่วยให้คุณติดตามและบันทึกภาพที่ดีที่สุดที่คุณสร้างขึ้น
- ระดับราคาช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพได้ไม่จำกัดในราคาเดียว
ข้อจำกัดของ Midjourney
- มีให้เฉพาะผู้ใช้ที่มีบัญชี Discord ที่ใช้งานอยู่เท่านั้น
- Midjourney มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับโมเดลการแพร่กระจายอื่น ๆ ในรายการนี้
ราคาของ Midjourney
- แผนพื้นฐาน: $10/เดือน
- แผนมาตรฐาน: $30/เดือน
- โปรแพลน: $60/เดือน
- แผนเมก้า: $120/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Midjourney
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
3. Craiyon
Crayon เป็นเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น มีระบบสร้างภาพจากข้อความที่เรียบง่าย ช่วยให้คุณเลือกสร้างงานศิลปะ ภาพวาด และภาพถ่ายได้หลากหลาย ไม่เหมือนกับโปรแกรมอื่น ๆ ที่คล้ายกับ Stable Diffusion Crayon มีแพ็กเกจฟรีที่ให้คุณทดลองใช้งานเครื่องมือสร้างภาพได้โดยไม่ต้องผูกมัดใด ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Craiyon
- คำแนะนำเชิงลบช่วยให้คุณสามารถระบุรายละเอียดเฉพาะเมื่อสร้างภาพ เช่น การระบุว่าภาพที่มีอยู่ไม่ควรมีเทคโนโลยีใดๆ รวมอยู่ด้วย
- "คำแนะนำถัดไป" ใช้ ChatGPT เพื่อแนะนำคำถามภาษาธรรมชาติใหม่โดยอิงจากข้อมูลที่คุณกรอกไว้ก่อนหน้านี้
- แบบจำลองที่ผสานรวมช่วยให้คุณเห็นภาพงานศิลปะที่สร้างโดย AI ของคุณบนเสื้อยืดและสินค้าอื่น ๆ
- ไม่มีขีดจำกัดจำนวนภาพที่คุณสามารถสร้างได้ภายในแพ็กเกจราคาของคุณ
ข้อจำกัดของ Craiyon
- ความเร็วของเซิร์ฟเวอร์ที่จำกัดอาจทำให้การสร้างภาพไม่น่าเชื่อถือในช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่น
- การสร้างภาพจากข้อความที่มีเฉพาะบนเดสก์ท็อปนี้ไม่รองรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ Craiyon
- ฟรี
- ผู้สนับสนุน: $5/เดือน
- มืออาชีพ: $20/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Craiyon
- G2: 4. 3/5 (3+ รีวิว)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
4. อาร์ตสมาร์ท
ArtSmart AI เป็นเครื่องมือสร้างภาพที่ล้ำสมัยด้วยการใช้แบบจำลองการกระจาย (diffusion models) ที่เพิ่มความซับซ้อนอีกระดับหนึ่ง นอกเหนือจากการป้อนข้อความแล้ว คุณยังสามารถอัปโหลดกราฟิกของคุณเองเพื่อช่วยให้เครื่องมือเรียนรู้และปรับปรุงผลลัพธ์ของมันให้ดีขึ้นตามเวลา ที่ดีที่สุดคือ แบบจำลองการสร้างศิลปะนี้สามารถทำสิ่งนั้นได้ในขณะที่ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกการสร้างภาพด้วย AI ที่ใช้งานง่ายที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
คุณสมบัติเด่นของ ArtSmart
- การอัปโหลดรูปภาพพร้อมคำแนะนำข้อความของคุณช่วยให้สร้างภาพที่สมจริงมากขึ้น
- การแก้ไขภาพแบบ AI-first ปรับแต่งผลงานศิลปะของคุณให้สมบูรณ์แบบหลังจากการสร้างครั้งแรก
- พรีเซ็ตที่ช่วยเสริมทำให้การสร้างภาพที่สมจริงเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องตั้งค่ามาก
- ความสามารถในการจัดระเบียบภาพที่สร้างขึ้นให้เป็นคอลเลกชันช่วยให้ค้นหาได้ง่ายขึ้นในภายหลัง
ข้อจำกัดของ ArtSmart
- บางภาพที่สร้างขึ้นอาจมีสีเพี้ยน ซึ่งอาจทำให้เสียเวลาและเครดิตไปโดยเปล่าประโยชน์
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือนมาพร้อมกับเครดิตจำนวนจำกัดซึ่งคุณมีแนวโน้มที่จะใช้หมดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับพื้นฐาน
ราคาของ ArtSmart
- พื้นฐาน: $16/เดือน
- มาตรฐาน: $24.50/เดือน
- ธุรกิจ: $32. 50/เดือน
คะแนนและรีวิว ArtSmart
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
5. ดัล-อี 2
Dall-E 2 เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการทางเลือกแทน Stable Diffusion. ผู้ก่อตั้ง ChatGPT ที่ OpenAI ได้ใช้แนวคิดที่ง่าย ๆ ในการสร้างมันขึ้นมา: เพียงกรอกข้อความของคุณลงไป และคุณจะได้รับภาพสี่ภาพที่นำเสนอการตีความที่แตกต่างกันแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามข้อความของคุณ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dall-E 2
- การเติมภาพช่วยให้คุณสามารถขยายภาพของคุณได้มากขึ้นผ่านการเลื่อนแนวนอนและแนวตั้ง
- การสร้างตัวเลือกสี่ตัวพร้อมกันช่วยให้การสร้างภาพศิลปะที่ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณง่ายขึ้น
- การอัปเดตบ่อยครั้งช่วยให้ความสามารถในการสร้างภาพของคุณขยายตัวต่อไปผ่านแบบจำลองการแพร่กระจายที่มีชีวิต
- มันใช้ภาพถ่ายที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ดังนั้นคุณสามารถใช้ผลลัพธ์ทั้งหมดในเชิงพาณิชย์ได้ตามต้องการ
ข้อจำกัดของ Dall-E 2
- บางครั้งมันอาจสับสนหรือละเลยคำแนะนำที่ยาวเมื่อสร้างภาพ
- ระยะเวลาการประมวลผลอาจนานกว่า Stable Diffusion และทางเลือกบางตัว
ราคาของ Dall-E 2
- ภาพขนาด 1024×1024 พิกเซล: $0. 02 ต่อคำขอภาพ
- ภาพขนาด 512×512 พิกเซล: $0. 018 ต่อคำขอภาพ
- ภาพขนาด 256×256 พิกเซล: $0. 016 ต่อคำขอภาพ
Dall-E 2 คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิว 3+ รายการ)
6. เรียกใช้ปัญญาประดิษฐ์
Invoke AI เป็นเครื่องมือสร้างภาพที่ไม่เหมือนใครสำหรับมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ นอกเหนือจากการใช้ข้อความเพื่อกำหนดแนวทางแล้ว ยังผสานความสามารถในการสร้างภาพด้วย AI เข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ เพื่อสร้างภาพที่ตรงกับวิสัยทัศน์และความต้องการในระดับมืออาชีพของคุณ
เรียกใช้คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- มันนำเสนอคุณสมบัติการสร้างภาพขั้นสูง รวมถึงความสามารถในการวาด แก้ไข และปรับปรุงผลงานของคุณ
- อินเทอร์เฟซแบบแคนวาสแบบบูรณาการช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างภาพได้
- มันผสานการทำงานโดยตรงกับเครื่องมือออกแบบ เช่น Photoshop และ Illustrator
- คุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูงปกป้องฐานข้อมูลของคุณและประวัติการแจ้งเตือน
เรียกใช้ข้อจำกัดของ AI
- ข้อความที่เป็นการกระตุ้นบางประเภทอาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้โปรแกรมสร้างภาพนี้เหมาะสำหรับงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
- แบบจำลองการแพร่กระจายมีตัวกรองน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ เช่น Dall-E 2 ในการคัดกรองเนื้อหาที่อาจเป็นไปได้หรือเนื้อหาเชิงลบ
เรียกใช้การกำหนดราคาด้วย AI
- Community Edition: ฟรี
- อินดี้: $13/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
เรียกใช้การให้คะแนนและรีวิวโดย AI
- G2: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
- Capterra: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
7. DreamStudio
DreamStudio ใช้เอนจิน Stable Diffusion แต่ก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างภาพผ่าน AI ได้เช่นกัน เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและโอเพนซอร์สที่ยอดเยี่ยม ซึ่งสามารถสร้างภาพในรูปแบบใดก็ได้โดยใช้คำสั่งข้อความและการอัปโหลดภาพ
ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม Stability AI เป็นเจ้าของ DreamStudio (เดิมชื่อ Stable Diffusion) เครื่องมือออกแบบด้วย AI นี้ช่วยสร้างงานศิลปะคุณภาพสูงสำหรับทุกวัตถุประสงค์ รวมถึงภาพประกอบและภาพเสมือนจริง 🖼️
ป้อนข้อความที่คุณต้องการหรืออัปโหลดรูปภาพ จากนั้นเลือกสไตล์และขนาดที่คุณต้องการ DreamStudio จะทำงานอย่างรวดเร็ว สร้างสรรค์ผลงานหลากหลายรูปแบบตามจินตนาการของคุณ เครื่องมือนี้จะจดจำประวัติการใช้งานของคุณ เพื่อให้คุณสามารถติดตามผลงานทั้งหมดและกลับมาดูได้อีกครั้ง
หากคุณต้องการแก้ไขรูปภาพ ให้ไปที่ตัวแก้ไข ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานที่ไม่มีขีดจำกัด พร้อมด้วยเลเยอร์ที่ช่วยให้คุณเพิ่ม ลบ และปรับเปลี่ยนองค์ประกอบแต่ละส่วนของผลงานของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มความละเอียดของรูปภาพได้ในไม่กี่วินาที!
คุณสมบัติเด่นของ DreamStudio
- คุณสมบัติการแก้ไขอย่างละเอียดช่วยให้คุณปรับปรุง, ขยาย, หรือปรับเปลี่ยนภาพของคุณได้
- หน่วยความจำแบบทันทีช่วยให้คุณกลับไปใช้และปรับปรุงคำสั่งก่อนหน้าเพื่อสร้างภาพ
- การผสานรวม API นำแบบจำลองการแพร่กระจายของมันเข้ามาในเครื่องมือและพื้นที่ทำงานที่คุณมีอยู่แล้ว
- สามารถสร้างภาพได้สูงสุด 10 ภาพจากคำสั่งเดียว
ข้อจำกัดของ DreamStudio
- การเข้าสู่ระบบหลังจากใช้เวอร์ชันฟรีจะรีเซ็ตความจำของคำสั่งของคุณ ทำให้คุณต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
- มันมีพรีเซ็ตน้อยกว่าทางเลือก Stable Diffusion ส่วนใหญ่ในรายการนี้ ซึ่งต้องการการตั้งค่าที่ละเอียดมากขึ้น
ราคาของ DreamStudio
- 1. 18 ต่อ 100 เครดิตการสร้าง
คะแนนและรีวิวของ DreamStudio
- G2: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
- Capterra: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
8. คลิป
OpenAI ได้รวมเอาสิ่งที่ดีที่สุดของ ChatGPT และ Dall-E 2 มาสร้างเป็น CLIP ซึ่งแตกต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้ CLIP สามารถเรียนรู้จากภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างภาพที่ดีขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง มันไม่ใช่แค่เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI อย่าง Stable Diffusion แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถ "มองเห็น" อินเทอร์เน็ตได้อย่างแท้จริงและสร้างงานศิลปะที่ดีขึ้นตามผลลัพธ์
คุณสมบัติเด่นของ CLIP
- เครือข่ายประสาทที่ครอบคลุมของมันสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลมากกว่าตัวเลือกอื่น ๆ
- การผสานรวมกับ ChatGPT และ Dall-E 2 ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชั้นนำในตลาดที่มีอยู่
- มันมีฐานข้อมูลภาพที่ใหญ่กว่าเดิมอย่างทวีคูณ ให้เลือกใช้งานได้ โดยมีภาพประมาณ 400 ล้านภาพ
ข้อจำกัดของคลิป
- CLIP ไม่ใช่ตัวสร้างภาพที่แท้จริง ทำให้มีความซับซ้อนมากกว่าตัวเลือกส่วนใหญ่ในรายการนี้
- การใช้งานมีให้เฉพาะผู้ใช้บางรายเท่านั้น เนื่องจาก OpenAI กำลังปรับปรุงโมเดล
ราคา CLIP
- OpenAI ยังไม่ได้กำหนดราคา
คะแนนและรีวิว CLIP
- G2: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
- Capterra: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
9. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับสนามเด็กเล่น
Stable Diffusion มีความสามารถยอดเยี่ยมในการสร้างภาพ ในขณะที่ Playground AI โดดเด่นในฐานะโปรแกรมแก้ไขภาพอัตโนมัติ แม้ว่าจะมีความสามารถในการสร้างงานศิลปะต้นฉบับอยู่บ้าง แต่ฟีเจอร์ที่ทำให้โปรแกรมนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Stable Diffusion นั้นเน้นไปที่การปรับแต่งงานศิลปะที่คุณมีอยู่แล้ว
คุณสมบัติเด่นของ Playground AI
- มันมอบความสามารถในการใช้คำสั่งแก้ไขแบบข้อความโดยการเน้นส่วนหนึ่งของภาพ จากนั้นเขียนว่าคุณต้องการให้แอปแก้ไขส่วนนั้นอย่างไร
- ตัวเลือกการยกเว้นช่วยให้คุณสามารถลบองค์ประกอบที่ไม่ต้องการออกจากภาพได้
- การแก้ไขภาพแบบผสมช่วยให้คุณรวมภาพที่มีอยู่หลายภาพเข้าด้วยกันเป็นผลงานต้นฉบับใหม่
- ฟีเจอร์ Moodboard ช่วยให้การทำงานร่วมกับทีมของคุณเป็นเรื่องง่ายเมื่อสร้างแคนวาสภาพขนาดใหญ่
ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ในสนามเด็กเล่น
- มันมีตัวเลือกการสร้างภาพต้นฉบับที่จำกัดเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ
- เวอร์ชันฟรีมีเวลารอในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้มาก และมีข้อจำกัดในด้านคุณภาพและความละเอียด
ราคาของ Playground AI
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน
- เทอร์โบ: $36/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Playground AI
- G2: 4. 8/5 (2+ รีวิว)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
10. ซินเธเซีย
ไม่ใช่ภาพทั้งหมดที่นิ่ง Synthesia ครองตำแหน่งในรายชื่อทางเลือกของ Stable Diffusion ด้วยการเป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ที่ดีที่สุดในตลาด เพียงเขียนข้อความ เลือกภาพที่ต้องการ แล้วดูซอฟต์แวร์สร้างวิดีโอที่น่าสนใจสำหรับผู้ชมของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Synthesia
- ปรับแต่งวิดีโอของคุณด้วยเทมเพลตสไตล์ที่หลากหลายและอวาตาร์เสมือนมากกว่า 140 แบบ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของมันคล้ายกับแอปนำเสนอเช่น PowerPoint เพื่อช่วยให้การเปลี่ยนมาใช้ตัวสร้างนี้ง่ายขึ้น
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ติดตั้งมาในตัวช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มันเป็นแอปที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอได้อย่างยืดหยุ่นจากอุปกรณ์ใดก็ได้
ข้อจำกัดของ Synthesia
- เสียง AI อาจฟังดูไม่เป็นธรรมชาติและไม่สมจริงเท่าเสียงพากย์จริง
- การฝึกเสียง AI ให้ออกเสียงคำที่ไม่ค่อยพบได้ถูกต้องอาจเป็นเรื่องยาก
ราคา Synthesia
- ส่วนตัว: $22. 50/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Synthesia
- G2: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
เปลี่ยนการสร้างภาพของคุณด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
Stable Diffusion อาจเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม แต่ไม่ใช่โอกาสเดียวในการสร้างศิลปะด้วย AI ยังมีทางเลือกอื่น ๆ ของ Stable Diffusion มากมายที่สามารถช่วยคุณเพิ่ม AI เข้าไปในกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ โดยใช้ประโยชน์จากแบบจำลองศิลปะ AI ล่าสุดเพื่อสร้างภาพที่ผู้ชมของคุณจะชื่นชอบ
และนั่นยังไม่รวมถึงโอกาสที่คุณจะได้ค้นพบเมื่อนำการผสานรวม AI ของคุณไปไกลกว่า AI ที่สร้างภาพจากข้อความ
ClickUp ไม่ใช่โปรแกรมสร้างภาพ แต่เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานยุคใหม่ที่อาจเป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณ ที่ดีที่สุดคือ แผนเริ่มต้นใช้งานฟรีทั้งหมด ช่วยให้คุณทดลองใช้เครื่องมือนี้ควบคู่ไปกับทางเลือกอื่น ๆ ที่คุณชื่นชอบสำหรับ Stable Diffusion
แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่?สร้างบัญชี ClickUp ฟรีของคุณเพื่อเริ่มต้นวันนี้!