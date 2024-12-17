บล็อก ClickUp
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Stable Diffusion ในการสร้างงานศิลปะในปี 2025

10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Stable Diffusion ในการสร้างงานศิลปะในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
17 ธันวาคม 2567

ตลอดปีที่ผ่านมา คุณอาจได้เห็นข่าวมากมายเกี่ยวกับ ChatGPT และเครื่องมือสร้างข้อความด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) อื่น ๆ อยู่บ่อยครั้ง แต่ข้อความบนหน้ากระดาษ (หรือหน้าจอ) นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่องค์กรและนักออกแบบสมัยใหม่ใช้ประโยชน์จาก AI เครื่องมืออย่าง Stable Diffusion ยังช่วยให้คุณสร้างภาพ AI ที่สวยงามน่าทึ่งสำหรับการใช้งานส่วนตัวหรือในเชิงธุรกิจได้อีกด้วย

แต่ไม่มีเครื่องมือสร้างภาพใดที่สมบูรณ์แบบ—ไม่ใกล้เคียงเลย ด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณอาจต้องการเครื่องมือทางเลือกเพื่อสร้างภาพที่สมจริง

บางทีอาจเป็นเพราะความซับซ้อนของตัวสร้างงานศิลปะ AI ของ Stable Diffusion ซึ่งอาจใช้เวลามาก หรืออาจเป็นเพราะคุณพยายามปรับแต่งพารามิเตอร์ที่จำเป็นในการสร้างภาพคุณภาพสูง

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณกำลังมองหาวิธีอื่นในการสร้างงานศิลปะด้วย AI อยู่ใช่ไหม? เราได้มาช่วยคุณแล้วด้วยคู่มือทางเลือก Stable Diffusion ที่ดีที่สุดนี้

อะไรคือผู้สร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์?

โปรแกรมสร้างภาพด้วย AI คือแอปพลิเคชันที่สร้างภาพตามข้อความที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป

โมเดล AI ที่ใช้การเรียนรู้เชิงลึกทำให้กระบวนการสร้างภาพจากข้อความนี้เป็นไปได้ โมเดลนี้ฝึกฝนตัวเองจากภาพและสไตล์ศิลปะทุกประเภท และต้องการเพียงไม่กี่คำเพื่อสร้างภาพต้นฉบับตามความรู้ที่มี นอกจากนี้ยังเรียนรู้ตลอดเวลา ทำให้ความสามารถในการสร้างภาพคุณภาพสูงดีขึ้นเมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่องและซ้ำๆ

เครื่องมือสร้างศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์ใช้แบบจำลองการกระจาย(diffusion model) ซึ่งเป็นประเภทของปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถแยกโครงสร้างของภาพที่กำลังประเมินได้ แบบจำลองนี้ช่วยให้สามารถสร้างภาพที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงกันแต่ไม่ซ้ำกันได้จากคำแนะนำทางข้อความ

แบบจำลองการสร้างภาพด้วยการแพร่กระจายได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมา ความสามารถในการสร้างงานศิลปะหรือกราฟิกที่มีประโยชน์ และปรับเปลี่ยนภาพที่มีอยู่ได้ทำให้การค้นหาระบบการสร้างภาพที่เหมาะกับความต้องการของคุณมีความสำคัญมากกว่าที่เคย—ไม่ว่าจะเป็น Stable Diffusion หรือทางเลือกอื่น ๆ

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Stable Diffusion?

ก่อนที่จะเข้าสู่รายการเต็มของทางเลือกสำหรับ Stable Diffusion, มาตรวจสอบปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือสร้างภาพ:

  • ความง่ายในการใช้งาน:เครื่องมือ AI สำหรับนักออกแบบใด ๆ ก็ตามจำเป็นต้องเรียนรู้ได้ง่าย แม้ความสามารถในการสร้างภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็ไม่มีประโยชน์หากแอปพลิเคชันใช้งานไม่ได้
  • ความเร็วในการใช้งาน: ความสามารถในการสร้างภาพด้วย AI นั้นรวดเร็วแค่ไหน? Stable Diffusion ขึ้นชื่อเรื่องความช้า ดังนั้นทางเลือกอื่นควรให้ความสำคัญกับความเร็วเป็นอันดับแรก
  • AI ที่เชื่อถือได้: ไม่ว่าเครื่องมือจะใช้โมเดล AI ของตัวเองหรือใช้โมเดลที่มีอยู่แล้วและได้รับการปรับแต่งอย่างดี เครื่องมือควรมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะสร้างภาพที่น่าทึ่งอย่างสม่ำเสมอซึ่งตรงกับคำสั่งที่ให้ไว้
  • ตัวเลือกการแก้ไข: เครื่องมือที่เหมาะสมช่วยให้คุณสามารถแก้ไขและปรับแต่งภาพที่สร้างขึ้นใหม่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์
  • สิทธิ์การใช้งานที่ชัดเจน: แม้แต่ภาพที่น่าทึ่งที่สุดก็ไม่มีความหมายหากซอฟต์แวร์นั้นไม่มีความสามารถในการใช้งานศิลปะดิจิทัลหลังจากที่คุณสร้างมันขึ้นมาแล้ว
  • ชุมชนที่แข็งแกร่ง: Stable Diffusion มีชุมชนขนาดใหญ่บนเครือข่ายเช่น Reddit และ Discord ดังนั้นทางเลือกใด ๆ ก็ควรมีโอกาสที่คล้ายกันในการช่วยเหลือการสร้างภาพและการแก้ไขภาพด้วย AI

10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Stable Diffusion ที่ควรใช้ในปี 2025

นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดของเราสำหรับ Stable Diffusion ซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างภาพที่น่าทึ่งตามคำแนะนำภาษาธรรมชาติของคุณ

1.คลิกอัพ

แปลงข้อความเป็นงานโดยตรงจากไวท์บอร์ดด้วย ClickUp Brain
สร้างภาพด้วย ClickUp
แปลงข้อความเป็นงานโดยตรงจากไวท์บอร์ดด้วย ClickUp Brain

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดระเบียบโครงการออกแบบไวร์เฟรม หรือสร้างภาพกลยุทธ์การตลาด ClickUp ช่วยให้ทีมเปลี่ยนแนวคิดที่จับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเสริมสร้างการสื่อสาร จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเดียวClickUp Whiteboardsช่วยให้ทีมสร้างภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้โดยตรงในพื้นที่ทำงานของ ClickUp

ผู้ใช้สามารถใช้ClickUp Brainเพื่อนำความคิดมาสู่ชีวิตในรูปแบบที่มองเห็นได้—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด,การวางแผนโครงการ, และการร่วมมือทางสร้างสรรค์. นี่คือวิธีที่ราบรื่นในการเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นภาพโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม.

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • เปลี่ยนการเขียนให้ดูเป็นมืออาชีพ ตรงประเด็น หรือน่าสนใจยิ่งขึ้นในทันที
  • สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • ไฮไลต์ข้อความใด ๆ แล้วให้แถบเครื่องมือ AI ช่วยปรับปรุง
  • สร้างสรุปและรายการดำเนินการได้ทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการบริหาร
  • แปลภาษาและตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ภายในแพลตฟอร์ม ClickUp
  • นำความคิดของคุณมาสู่ชีวิตได้ในไม่กี่นาทีด้วยกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกัน
  • การระดมความคิดด้วยภาพ: เปลี่ยนความคิดให้เป็นภาพเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ: สร้างและแชร์ภาพโดยตรงบนกระดานไวท์บอร์ด
  • การทำงานที่ราบรื่น: บันทึก ส่งออก หรือเชื่อมโยงภาพที่สร้างโดย AI กับงาน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าการนำทางผ่านคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของ ClickUp เป็นเรื่องท้าทาย
  • กระดานไวท์บอร์ดพร้อมการสร้างภาพด้วย AI ยังไม่มีให้บริการบนแอปมือถือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

2. มิดเจอร์นีย์

การใช้ Midjourney ผ่านหน้า Discord ของมันเพื่อสร้างภาพของดอกไม้
ผ่านทางMidjourney

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างภาพจากข้อความที่มีชื่อเสียงที่สุดที่มีอยู่ Midjourney เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับ Stable Diffusion มันสร้างภาพผ่านการสนทนาใน Discord ทำให้การคัดสรรงานศิลปะ AI เป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องมีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Midjourney

  • บอทแบบบูรณาการให้คำแนะนำเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สร้างงานศิลปะดิจิทัลได้ภายในไม่กี่นาที
  • การมีอยู่ของมันภายใน Discord มอบให้ผู้ใช้ชุมชนที่แข็งแกร่งเพื่อมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น
  • แกลเลอรีรายการโปรดช่วยให้คุณติดตามและบันทึกภาพที่ดีที่สุดที่คุณสร้างขึ้น
  • ระดับราคาช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพได้ไม่จำกัดในราคาเดียว

ข้อจำกัดของ Midjourney

  • มีให้เฉพาะผู้ใช้ที่มีบัญชี Discord ที่ใช้งานอยู่เท่านั้น
  • Midjourney มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับโมเดลการแพร่กระจายอื่น ๆ ในรายการนี้

ราคาของ Midjourney

  • แผนพื้นฐาน: $10/เดือน
  • แผนมาตรฐาน: $30/เดือน
  • โปรแพลน: $60/เดือน
  • แผนเมก้า: $120/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Midjourney

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน

ลองดูทางเลือกอื่นของ Midjourney เหล่านี้!

3. Craiyon

ขั้นตอนการสร้างแอนิเมชัน AI ใน Craiyon ซึ่งเป็นทางเลือกของ Stable Diffusion
ผ่านทางCraiyon

Crayon เป็นเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น มีระบบสร้างภาพจากข้อความที่เรียบง่าย ช่วยให้คุณเลือกสร้างงานศิลปะ ภาพวาด และภาพถ่ายได้หลากหลาย ไม่เหมือนกับโปรแกรมอื่น ๆ ที่คล้ายกับ Stable Diffusion Crayon มีแพ็กเกจฟรีที่ให้คุณทดลองใช้งานเครื่องมือสร้างภาพได้โดยไม่ต้องผูกมัดใด ๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Craiyon

  • คำแนะนำเชิงลบช่วยให้คุณสามารถระบุรายละเอียดเฉพาะเมื่อสร้างภาพ เช่น การระบุว่าภาพที่มีอยู่ไม่ควรมีเทคโนโลยีใดๆ รวมอยู่ด้วย
  • "คำแนะนำถัดไป" ใช้ ChatGPT เพื่อแนะนำคำถามภาษาธรรมชาติใหม่โดยอิงจากข้อมูลที่คุณกรอกไว้ก่อนหน้านี้
  • แบบจำลองที่ผสานรวมช่วยให้คุณเห็นภาพงานศิลปะที่สร้างโดย AI ของคุณบนเสื้อยืดและสินค้าอื่น ๆ
  • ไม่มีขีดจำกัดจำนวนภาพที่คุณสามารถสร้างได้ภายในแพ็กเกจราคาของคุณ

ข้อจำกัดของ Craiyon

  • ความเร็วของเซิร์ฟเวอร์ที่จำกัดอาจทำให้การสร้างภาพไม่น่าเชื่อถือในช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่น
  • การสร้างภาพจากข้อความที่มีเฉพาะบนเดสก์ท็อปนี้ไม่รองรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันมือถือ

ราคาของ Craiyon

  • ฟรี
  • ผู้สนับสนุน: $5/เดือน
  • มืออาชีพ: $20/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Craiyon

  • G2: 4. 3/5 (3+ รีวิว)
  • Capterra: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน

4. อาร์ตสมาร์ท

ตัวอย่างผลงานศิลปะ AI ที่สร้างขึ้นใน ArtSmart AI ซึ่งเป็นทางเลือกของ Stable Diffusion
ผ่านArtSmart AI

ArtSmart AI เป็นเครื่องมือสร้างภาพที่ล้ำสมัยด้วยการใช้แบบจำลองการกระจาย (diffusion models) ที่เพิ่มความซับซ้อนอีกระดับหนึ่ง นอกเหนือจากการป้อนข้อความแล้ว คุณยังสามารถอัปโหลดกราฟิกของคุณเองเพื่อช่วยให้เครื่องมือเรียนรู้และปรับปรุงผลลัพธ์ของมันให้ดีขึ้นตามเวลา ที่ดีที่สุดคือ แบบจำลองการสร้างศิลปะนี้สามารถทำสิ่งนั้นได้ในขณะที่ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกการสร้างภาพด้วย AI ที่ใช้งานง่ายที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน

คุณสมบัติเด่นของ ArtSmart

  • การอัปโหลดรูปภาพพร้อมคำแนะนำข้อความของคุณช่วยให้สร้างภาพที่สมจริงมากขึ้น
  • การแก้ไขภาพแบบ AI-first ปรับแต่งผลงานศิลปะของคุณให้สมบูรณ์แบบหลังจากการสร้างครั้งแรก
  • พรีเซ็ตที่ช่วยเสริมทำให้การสร้างภาพที่สมจริงเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องตั้งค่ามาก
  • ความสามารถในการจัดระเบียบภาพที่สร้างขึ้นให้เป็นคอลเลกชันช่วยให้ค้นหาได้ง่ายขึ้นในภายหลัง

ข้อจำกัดของ ArtSmart

  • บางภาพที่สร้างขึ้นอาจมีสีเพี้ยน ซึ่งอาจทำให้เสียเวลาและเครดิตไปโดยเปล่าประโยชน์
  • การสมัครสมาชิกแบบรายเดือนมาพร้อมกับเครดิตจำนวนจำกัดซึ่งคุณมีแนวโน้มที่จะใช้หมดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับพื้นฐาน

ราคาของ ArtSmart

  • พื้นฐาน: $16/เดือน
  • มาตรฐาน: $24.50/เดือน
  • ธุรกิจ: $32. 50/เดือน

คะแนนและรีวิว ArtSmart

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
  • Capterra: 5/5 (1 รีวิว)

5. ดัล-อี 2

หน้าจอเริ่มต้นสำหรับการสร้างภาพด้วย AI ใน DALL-E 2
ผ่านทางOpenAI

Dall-E 2 เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการทางเลือกแทน Stable Diffusion. ผู้ก่อตั้ง ChatGPT ที่ OpenAI ได้ใช้แนวคิดที่ง่าย ๆ ในการสร้างมันขึ้นมา: เพียงกรอกข้อความของคุณลงไป และคุณจะได้รับภาพสี่ภาพที่นำเสนอการตีความที่แตกต่างกันแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามข้อความของคุณ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dall-E 2

  • การเติมภาพช่วยให้คุณสามารถขยายภาพของคุณได้มากขึ้นผ่านการเลื่อนแนวนอนและแนวตั้ง
  • การสร้างตัวเลือกสี่ตัวพร้อมกันช่วยให้การสร้างภาพศิลปะที่ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณง่ายขึ้น
  • การอัปเดตบ่อยครั้งช่วยให้ความสามารถในการสร้างภาพของคุณขยายตัวต่อไปผ่านแบบจำลองการแพร่กระจายที่มีชีวิต
  • มันใช้ภาพถ่ายที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ดังนั้นคุณสามารถใช้ผลลัพธ์ทั้งหมดในเชิงพาณิชย์ได้ตามต้องการ

ข้อจำกัดของ Dall-E 2

  • บางครั้งมันอาจสับสนหรือละเลยคำแนะนำที่ยาวเมื่อสร้างภาพ
  • ระยะเวลาการประมวลผลอาจนานกว่า Stable Diffusion และทางเลือกบางตัว

ราคาของ Dall-E 2

  • ภาพขนาด 1024×1024 พิกเซล: $0. 02 ต่อคำขอภาพ
  • ภาพขนาด 512×512 พิกเซล: $0. 018 ต่อคำขอภาพ
  • ภาพขนาด 256×256 พิกเซล: $0. 016 ต่อคำขอภาพ

Dall-E 2 คะแนนและรีวิว

  • G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 5/5 (รีวิว 3+ รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Dall-E เหล่านี้!

6. เรียกใช้ปัญญาประดิษฐ์

ตัวอย่างภาพที่สร้างโดย AI ใน Invoke AI
ผ่านInvoke AI

Invoke AI เป็นเครื่องมือสร้างภาพที่ไม่เหมือนใครสำหรับมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ นอกเหนือจากการใช้ข้อความเพื่อกำหนดแนวทางแล้ว ยังผสานความสามารถในการสร้างภาพด้วย AI เข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ เพื่อสร้างภาพที่ตรงกับวิสัยทัศน์และความต้องการในระดับมืออาชีพของคุณ

เรียกใช้คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI

  • มันนำเสนอคุณสมบัติการสร้างภาพขั้นสูง รวมถึงความสามารถในการวาด แก้ไข และปรับปรุงผลงานของคุณ
  • อินเทอร์เฟซแบบแคนวาสแบบบูรณาการช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างภาพได้
  • มันผสานการทำงานโดยตรงกับเครื่องมือออกแบบ เช่น Photoshop และ Illustrator
  • คุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูงปกป้องฐานข้อมูลของคุณและประวัติการแจ้งเตือน

เรียกใช้ข้อจำกัดของ AI

  • ข้อความที่เป็นการกระตุ้นบางประเภทอาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้โปรแกรมสร้างภาพนี้เหมาะสำหรับงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
  • แบบจำลองการแพร่กระจายมีตัวกรองน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ เช่น Dall-E 2 ในการคัดกรองเนื้อหาที่อาจเป็นไปได้หรือเนื้อหาเชิงลบ

เรียกใช้การกำหนดราคาด้วย AI

  • Community Edition: ฟรี
  • อินดี้: $13/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

เรียกใช้การให้คะแนนและรีวิวโดย AI

  • G2: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
  • Capterra: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน

7. DreamStudio

ภาพที่ถูกสร้างขึ้นใน DreamStudio, ทางเลือกของ Stable Diffusion ที่ใช้เอนจินของ Stable Diffusion
ผ่านทางDreamStudio

DreamStudio ใช้เอนจิน Stable Diffusion แต่ก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างภาพผ่าน AI ได้เช่นกัน เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและโอเพนซอร์สที่ยอดเยี่ยม ซึ่งสามารถสร้างภาพในรูปแบบใดก็ได้โดยใช้คำสั่งข้อความและการอัปโหลดภาพ

ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม Stability AI เป็นเจ้าของ DreamStudio (เดิมชื่อ Stable Diffusion) เครื่องมือออกแบบด้วย AI นี้ช่วยสร้างงานศิลปะคุณภาพสูงสำหรับทุกวัตถุประสงค์ รวมถึงภาพประกอบและภาพเสมือนจริง 🖼️

ป้อนข้อความที่คุณต้องการหรืออัปโหลดรูปภาพ จากนั้นเลือกสไตล์และขนาดที่คุณต้องการ DreamStudio จะทำงานอย่างรวดเร็ว สร้างสรรค์ผลงานหลากหลายรูปแบบตามจินตนาการของคุณ เครื่องมือนี้จะจดจำประวัติการใช้งานของคุณ เพื่อให้คุณสามารถติดตามผลงานทั้งหมดและกลับมาดูได้อีกครั้ง

หากคุณต้องการแก้ไขรูปภาพ ให้ไปที่ตัวแก้ไข ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานที่ไม่มีขีดจำกัด พร้อมด้วยเลเยอร์ที่ช่วยให้คุณเพิ่ม ลบ และปรับเปลี่ยนองค์ประกอบแต่ละส่วนของผลงานของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มความละเอียดของรูปภาพได้ในไม่กี่วินาที!

คุณสมบัติเด่นของ DreamStudio

  • คุณสมบัติการแก้ไขอย่างละเอียดช่วยให้คุณปรับปรุง, ขยาย, หรือปรับเปลี่ยนภาพของคุณได้
  • หน่วยความจำแบบทันทีช่วยให้คุณกลับไปใช้และปรับปรุงคำสั่งก่อนหน้าเพื่อสร้างภาพ
  • การผสานรวม API นำแบบจำลองการแพร่กระจายของมันเข้ามาในเครื่องมือและพื้นที่ทำงานที่คุณมีอยู่แล้ว
  • สามารถสร้างภาพได้สูงสุด 10 ภาพจากคำสั่งเดียว

ข้อจำกัดของ DreamStudio

  • การเข้าสู่ระบบหลังจากใช้เวอร์ชันฟรีจะรีเซ็ตความจำของคำสั่งของคุณ ทำให้คุณต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
  • มันมีพรีเซ็ตน้อยกว่าทางเลือก Stable Diffusion ส่วนใหญ่ในรายการนี้ ซึ่งต้องการการตั้งค่าที่ละเอียดมากขึ้น

ราคาของ DreamStudio

  • 1. 18 ต่อ 100 เครดิตการสร้าง

คะแนนและรีวิวของ DreamStudio

  • G2: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
  • Capterra: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน

8. คลิป

ผ่านCLIP

OpenAI ได้รวมเอาสิ่งที่ดีที่สุดของ ChatGPT และ Dall-E 2 มาสร้างเป็น CLIP ซึ่งแตกต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้ CLIP สามารถเรียนรู้จากภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างภาพที่ดีขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง มันไม่ใช่แค่เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI อย่าง Stable Diffusion แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถ "มองเห็น" อินเทอร์เน็ตได้อย่างแท้จริงและสร้างงานศิลปะที่ดีขึ้นตามผลลัพธ์

คุณสมบัติเด่นของ CLIP

  • เครือข่ายประสาทที่ครอบคลุมของมันสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลมากกว่าตัวเลือกอื่น ๆ
  • การผสานรวมกับ ChatGPT และ Dall-E 2 ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชั้นนำในตลาดที่มีอยู่
  • มันมีฐานข้อมูลภาพที่ใหญ่กว่าเดิมอย่างทวีคูณ ให้เลือกใช้งานได้ โดยมีภาพประมาณ 400 ล้านภาพ

ข้อจำกัดของคลิป

  • CLIP ไม่ใช่ตัวสร้างภาพที่แท้จริง ทำให้มีความซับซ้อนมากกว่าตัวเลือกส่วนใหญ่ในรายการนี้
  • การใช้งานมีให้เฉพาะผู้ใช้บางรายเท่านั้น เนื่องจาก OpenAI กำลังปรับปรุงโมเดล

ราคา CLIP

  • OpenAI ยังไม่ได้กำหนดราคา

คะแนนและรีวิว CLIP

  • G2: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
  • Capterra: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน

9. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับสนามเด็กเล่น

การสร้างภาพประกอบใน Playground AI
ผ่านPlayground AI

Stable Diffusion มีความสามารถยอดเยี่ยมในการสร้างภาพ ในขณะที่ Playground AI โดดเด่นในฐานะโปรแกรมแก้ไขภาพอัตโนมัติ แม้ว่าจะมีความสามารถในการสร้างงานศิลปะต้นฉบับอยู่บ้าง แต่ฟีเจอร์ที่ทำให้โปรแกรมนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Stable Diffusion นั้นเน้นไปที่การปรับแต่งงานศิลปะที่คุณมีอยู่แล้ว

คุณสมบัติเด่นของ Playground AI

  • มันมอบความสามารถในการใช้คำสั่งแก้ไขแบบข้อความโดยการเน้นส่วนหนึ่งของภาพ จากนั้นเขียนว่าคุณต้องการให้แอปแก้ไขส่วนนั้นอย่างไร
  • ตัวเลือกการยกเว้นช่วยให้คุณสามารถลบองค์ประกอบที่ไม่ต้องการออกจากภาพได้
  • การแก้ไขภาพแบบผสมช่วยให้คุณรวมภาพที่มีอยู่หลายภาพเข้าด้วยกันเป็นผลงานต้นฉบับใหม่
  • ฟีเจอร์ Moodboard ช่วยให้การทำงานร่วมกับทีมของคุณเป็นเรื่องง่ายเมื่อสร้างแคนวาสภาพขนาดใหญ่

ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ในสนามเด็กเล่น

  • มันมีตัวเลือกการสร้างภาพต้นฉบับที่จำกัดเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ
  • เวอร์ชันฟรีมีเวลารอในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้มาก และมีข้อจำกัดในด้านคุณภาพและความละเอียด

ราคาของ Playground AI

  • ฟรี
  • ข้อดี: $12/เดือน
  • เทอร์โบ: $36/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Playground AI

  • G2: 4. 8/5 (2+ รีวิว)
  • Capterra: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน

10. ซินเธเซีย

ตัวอย่างการสร้างวิดีโอ AI ใน Synthesia
ผ่านทางSynthesia

ไม่ใช่ภาพทั้งหมดที่นิ่ง Synthesia ครองตำแหน่งในรายชื่อทางเลือกของ Stable Diffusion ด้วยการเป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ที่ดีที่สุดในตลาด เพียงเขียนข้อความ เลือกภาพที่ต้องการ แล้วดูซอฟต์แวร์สร้างวิดีโอที่น่าสนใจสำหรับผู้ชมของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Synthesia

  • ปรับแต่งวิดีโอของคุณด้วยเทมเพลตสไตล์ที่หลากหลายและอวาตาร์เสมือนมากกว่า 140 แบบ
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของมันคล้ายกับแอปนำเสนอเช่น PowerPoint เพื่อช่วยให้การเปลี่ยนมาใช้ตัวสร้างนี้ง่ายขึ้น
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ติดตั้งมาในตัวช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มันเป็นแอปที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอได้อย่างยืดหยุ่นจากอุปกรณ์ใดก็ได้

ข้อจำกัดของ Synthesia

  • เสียง AI อาจฟังดูไม่เป็นธรรมชาติและไม่สมจริงเท่าเสียงพากย์จริง
  • การฝึกเสียง AI ให้ออกเสียงคำที่ไม่ค่อยพบได้ถูกต้องอาจเป็นเรื่องยาก

ราคา Synthesia

  • ส่วนตัว: $22. 50/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Synthesia

  • G2: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Synthesia เหล่านี้!

เปลี่ยนการสร้างภาพของคุณด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

Stable Diffusion อาจเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม แต่ไม่ใช่โอกาสเดียวในการสร้างศิลปะด้วย AI ยังมีทางเลือกอื่น ๆ ของ Stable Diffusion มากมายที่สามารถช่วยคุณเพิ่ม AI เข้าไปในกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ โดยใช้ประโยชน์จากแบบจำลองศิลปะ AI ล่าสุดเพื่อสร้างภาพที่ผู้ชมของคุณจะชื่นชอบ

และนั่นยังไม่รวมถึงโอกาสที่คุณจะได้ค้นพบเมื่อนำการผสานรวม AI ของคุณไปไกลกว่า AI ที่สร้างภาพจากข้อความ

ClickUp ไม่ใช่โปรแกรมสร้างภาพ แต่เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานยุคใหม่ที่อาจเป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณ ที่ดีที่สุดคือ แผนเริ่มต้นใช้งานฟรีทั้งหมด ช่วยให้คุณทดลองใช้เครื่องมือนี้ควบคู่ไปกับทางเลือกอื่น ๆ ที่คุณชื่นชอบสำหรับ Stable Diffusion

แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่?สร้างบัญชี ClickUp ฟรีของคุณเพื่อเริ่มต้นวันนี้!