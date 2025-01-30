10 ทางเลือกของ Synthesia AI สำหรับวิดีโอที่สร้างโดย AI ในปี 2025

ปัญญาประดิษฐ์กำลังก้าวหน้าอย่างมากในการเชี่ยวชาญการสร้างเนื้อหา การสร้างภาพ และการเขียนโค้ด
แต่ว่ามันสามารถพิชิตการผลิตวิดีโอได้จริงหรือ?
แน่นอน!
ขอบคุณเครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI คุณสามารถสร้างวิดีโอที่น่าทึ่งได้อย่างง่ายดายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์ราคาแพง
สิ่งที่คุณต้องการคือเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ที่เหมาะสม และคุณสามารถสร้างวิดีโอที่มีความเป็นมืออาชีพสูงได้เพียงไม่กี่นาทีด้วยการป้อนคำสั่งเพียงไม่กี่คำ
แม้ว่า Synthesia จะเป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI ที่ได้รับความนิยม แต่ก็ยังมีข้อเสียบางประการ นี่คือเหตุผลที่เราได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกของ Synthesia AI เพื่อช่วยให้คุณสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพ
แต่ก่อนอื่น เรามาทบทวนและทำความเข้าใจสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อประเมินทางเลือกของ Synthesia AI กันก่อน
คุณควรพิจารณาอะไรเมื่อมองหาทางเลือกแทน Synthesia AI?
เมื่อต้องการเครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI คุณจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญหลายประการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:
- ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาแพลตฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ที่เข้าใจได้สำหรับผู้ใช้ เครื่องมือควรช่วยให้การสร้างวิดีโอเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมากนัก
- การปรับแต่ง: โปรแกรมสร้างวิดีโอ AI ที่ดีควรมีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ช่วยให้คุณปรับแต่งวิดีโอให้ตรงกับความต้องการของคุณได้ ซึ่งรวมถึงตัวเลือกในการแก้ไขภาพ เพิ่มข้อความ เลือกเพลง และรวมองค์ประกอบของแบรนด์
- ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ: ประเมินคุณภาพของวิดีโอที่ผลิตโดยเครื่องมือนี้ มองหาภาพที่คมชัด การเปลี่ยนฉากที่ราบรื่น และผลลัพธ์ที่มีความละเอียดสูง เพื่อให้มั่นใจในผลลัพธ์ระดับมืออาชีพ
- ความสามารถของ AI: ประเมินเทคโนโลยี AI ที่ขับเคลื่อนเครื่องมือนี้ เครื่องยนต์ AI ที่ทรงพลังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างวิดีโอโดยการทำงานอัตโนมัติ สร้างเนื้อหาที่มีชีวิตชีวา และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- การผสานรวม: พิจารณาว่าเครื่องมือสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คุณใช้ได้อย่างราบรื่นหรือไม่ เช่น ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอ ระบบจัดการเนื้อหา หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย ความสามารถในการผสานรวมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่เนื้อหา
- ค่าใช้จ่าย: เปรียบเทียบแผนราคาและรูปแบบการสมัครสมาชิกเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือนี้เหมาะกับงบประมาณของคุณและคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย มองหารูปแบบการกำหนดราคาที่โปร่งใสและพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติ, ขีดจำกัดการจัดเก็บ, และการให้บริการลูกค้า
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Synthesia AI ที่ควรใช้ในปี 2024
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรค้นหาอะไรในทางเลือกแทน Synthesia AI มาดูตัวเลือกบางอย่างกันเถอะ
1. HeyGen
ตัวเลือกแรกในรายการทางเลือกของ Synthesia AI ของเราคือ HeyGen แพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหาโดยใช้ความสามารถของ AI ขั้นสูงสำหรับการสร้างวิดีโอ HeyGen มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอคุณสมบัติใหม่ ๆ และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
โดดเด่นด้วยชุดความสามารถในการสร้างวิดีโอที่ครอบคลุม ทำให้เป็นผู้นำใน AI สร้างสรรค์สำหรับการผลิตวิดีโอ คุณสมบัติที่โดดเด่นได้แก่ ตัวสร้าง AI Avatar, การแปลงข้อความเป็นเสียงด้วย AI และตัวโคลนเสียงด้วย AI
เครื่องมือเหล่านี้สามารถผสานรวมเข้ากับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถทำงานได้มากขึ้นอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ HeyGen
- สร้างวิดีโอที่น่าดึงดูดจากคำอธิบายข้อความด้วยฟีเจอร์ Text-to-Video ของ HeyGen ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเนื้อหาวิดีโอในหัวข้อที่ไม่มีฟุตเทจที่มีอยู่
- ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตวิดีโอด้วยการให้ HeyGen สร้าง เสียงพากย์ สำหรับวิดีโอของคุณด้วย AI
- ชม อวตารที่สร้างโดย AI มีชีวิตชีวาด้วย HeyGen พูดและเคลื่อนไหวสอดคล้องกับเสียงอย่างสมจริง ฟีเจอร์นวัตกรรมนี้มอบทางเลือกที่น่าสนใจแทนการปรากฏตัวของคุณเองบนกล้อง ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและความหลากหลายในการใช้งาน
- ทำให้กระบวนการสร้างวิดีโอเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตสตอรี่บอร์ดพร้อมใช้งานจาก HeyGen ไม่ว่าคุณจะต้องการวิธีแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วหรือแรงบันดาลใจ เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างวิดีโอได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- ปรับแต่งทุกองค์ประกอบของวิดีโอของคุณ—ตั้งแต่ข้อความและรูปภาพไปจนถึงแบบอักษรและสี—ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ เอกลักษณ์ของแบรนด์ ของคุณ
ข้อจำกัดของ HeyGen
- แผนฟรีมีคุณสมบัติจำกัด
- แผนชำระเงินมีราคาแพงกว่าทางเลือกอื่น
ราคา HeyGen
- ฟรี
- ผู้สร้าง: $29/เดือน
- ธุรกิจ: $89/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว HeyGen
- G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
2. ชั่วโมงแรก
Hour One เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอที่ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ธุรกิจสามารถผลิตวิดีโอที่มีผู้นำเสนออย่างมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย ด้วยอวตารมนุษย์เสมือนจริง คุณสามารถสร้างวิดีโอในหลายภาษาได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถปรับแต่งตัวละคร เสียง และเทมเพลตวิดีโอได้ตามต้องการ เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาที่ส่งมอบมีความเฉพาะตัวตามแบรนด์ ด้วยคลังภาษา ตัวละคร เสียง เทมเพลต คำบรรยาย และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย Hour One รองรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงการเรียนรู้และพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ข่าวสาร อีเลิร์นนิง อสังหาริมทรัพย์ และอีคอมเมิร์ซ
ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี Reals, Hour One รับประกันการผลิตวิดีโอคุณภาพระดับสตูดิโอ พร้อมด้วยชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการสร้างเนื้อหาอย่างไร้รอยต่อ
คุณสมบัติเด่นของชั่วโมงแรก
- เปลี่ยนข้อความเพียงบรรทัดเดียวให้กลายเป็นวิดีโอสุดอลังการได้ในทันทีด้วย Video Wizard
- เข้าถึง 200 สำเนียงเสียง ที่ครอบคลุมกว่า 60 ภาษา เพื่อรองรับผู้ชมที่หลากหลาย
- เชิญชวนเพื่อนร่วมทีมให้ร่วมมือกันในโครงการวิดีโอ
- บรรยายวิดีโอของคุณ หรือใช้เทคโนโลยี AI เพื่อโคลนเสียงของคุณ เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอและความเป็นมืออาชีพ
- สำรวจ เทมเพลต ที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลายแบบฟรี เพื่อเร่งกระบวนการสร้างวิดีโอให้รวดเร็วขึ้น
- ผสานความสามารถในการสร้างวิดีโอเข้ากับผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานของคุณผ่านการผสานระบบ API เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายในการใช้งาน
ข้อจำกัดของชั่วโมงแรก
- แม่แบบและตัวละครที่สร้างไว้ล่วงหน้าจำกัดรูปแบบวิดีโอที่มีความเป็นเอกลักษณ์สูง
- แผนฟรีและแม้แต่ระดับที่ต้องชำระเงินจะมีการจำกัดระยะเวลาของวิดีโอ ซึ่งขัดขวางการเล่าเรื่องที่ซับซ้อน
ราคาชั่วโมงแรก
- ฟรี
- ไลท์: 30 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: $112/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
บทวิจารณ์และคะแนนของชั่วโมงแรก
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
3. Renderforest
Renderforest แพลตฟอร์มการสร้างวิดีโอที่ทรงพลังบนระบบคลาวด์ ช่วยขับเคลื่อนการตลาดดิจิทัลของธุรกิจขนาดเล็กด้วยเนื้อหาวิดีโอที่น่าสนใจ ช่วยขจัดความจำเป็นในการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือระบบเรนเดอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง
โครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ของ Renderforest จัดการกับความต้องการด้านหน่วยความจำและการประมวลผลที่จำเป็นในการสร้างวิดีโอได้อย่างราบรื่น
เพียงเข้าสู่เว็บไซต์ของพวกเขา และให้ RenderForest จัดการงานหนักทั้งหมด ให้คุณมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนแคมเปญการตลาดของคุณไปข้างหน้า
คุณสมบัติเด่นของ RenderForest
- ปรับแต่งสี, แบบอักษร, และสไตล์ได้อย่างง่ายดายด้วย เครื่องมือแอนิเมชัน
- ตัดแต่ง เสียงพากย์ ของคุณอย่างแม่นยำด้วยเครื่องมือตัดเสียงพากย์ขั้นสูง ที่มีให้สำหรับผู้ใช้ที่สมัครสมาชิก
- แชร์วิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดายบนโซเชียลมีเดีย หรือเผยแพร่ไปยัง Facebook หรือ YouTube ได้โดยตรง
- แก้ไขวิดีโอของคุณได้อย่างราบรื่นด้วย เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ สำหรับหลากหลายวัตถุประสงค์ รวมถึงอินโทรและเอาท์โทรสำหรับ YouTube ที่ดึงดูดความสนใจ
- เพิ่มข้อความที่ซับซ้อนลงบนวิดีโอของคุณด้วย ชุดเทมเพลตตัวอักษรเคลื่อนไหว
- ปรับสีและเอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวด้วยความสามารถในการแก้ไขที่ใช้งานง่าย ทำให้วิดีโอของคุณดูเป็นอย่างที่คุณต้องการ
- สร้างเนื้อหาที่น่าดึงดูดสำหรับทุกวัตถุประสงค์ด้วยชุดเครื่องมือที่ครบครัน
ข้อจำกัดของ Renderforest
- เวอร์ชันฟรีอนุญาตให้สร้างวิดีโอได้เพียง 3 นาทีเท่านั้น
- เทมเพลตบางแบบอาจมีข้อจำกัดด้านคำ/รูปภาพ/ขนาดเนื่องจากข้อจำกัดด้านการออกแบบ
ราคาของ Renderforest
- ฟรี
- ไลท์: $14.99/เดือน
- ข้อดี: $29.99/เดือน
- ธุรกิจ: $49/เดือน
รีวิวและคะแนนของ Renderforest
- G2: 4. 7/5 (420+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
4. โคโลสเซียน
Colossyan เป็นเครื่องมือ AI ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างวิดีโอสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ ตั้งแต่การตลาดไปจนถึงวิดีโอผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรม มันสามารถครอบคลุมวิดีโอประเภทต่างๆ ได้หลากหลาย
สิ่งที่คุณต้องทำคือเลือกจากเทมเพลตต่าง ๆ, เพิ่มข้อความของคุณ, และคุณก็พร้อมแล้วกับวิดีโอของคุณ.
การใช้ Colossyan ช่วยลดความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อน การตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพ และทักษะขั้นสูง นอกจากนี้ยังรองรับมากกว่า 70 ภาษา ทำให้เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอที่ไม่เหมือนใคร
คุณสมบัติเด่นของโคลอสเซียน
- สร้างวิดีโอคุณภาพสูงสำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น วิดีโอสอน, วิดีโอการตลาด, หรือวิดีโอการฝึกอบรม ช่วยประหยัดเวลาและเงินเมื่อเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิม
- เลือกจากหลากหลาย ผู้บรรยาย AI ที่ปรับแต่งได้สูงเพื่อให้เข้ากับสไตล์และโทนที่ต้องการสำหรับวิดีโอของคุณ รวมถึงตัวเลือกสำหรับสำเนียงที่แตกต่างกันและการปรับแต่งภาพ
- แปลวิดีโอเป็นภาษาท้องถิ่น ได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์แปลภาษาอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของโคลอสเซียน
- การขาดคุณสมบัติที่ตัวเลือก AI ของ Synthesia อื่น ๆ มี
- การขาดปฏิสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการฝึกอบรม
ราคาของโคลอสเซียน
- เริ่มต้น: $27/เดือน
- ข้อดี: $87/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
รีวิวและคะแนนโคลอสเซียน
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
5. Wondershare
Wondershare มีเครื่องมือสร้างวิดีโอที่ได้รับความนิยมสองตัว: Filmora และ Virbo.
ฟิลโมร่า
Filmora เป็นเครื่องมือตัดต่อวิดีโอที่สามารถรองรับผู้ใช้ทุกคนไม่ว่าจะมีประสบการณ์หรือไม่ก็ตาม มีผู้ใช้มากกว่า 100 ล้านคนในกว่า 150 ประเทศและภูมิภาคที่ได้ใช้เครื่องมือนี้แล้วในฐานะหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Synthesia AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Filmora
- ควบคุมลักษณะของวิดีโอของคุณด้วยเครื่องมือ การแก้ไขสีขั้นสูง สำรวจแง่มุมของสี เฉด และแสง เพื่อมอบสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับวิดีโอของคุณ
- ปรับปรุงวิดีโอของคุณด้วยฟีเจอร์ การติดตามการเคลื่อนไหว ผสานข้อความ กราฟิก หรือองค์ประกอบอื่น ๆ เข้ากับการเคลื่อนไหวเดิมได้อย่างกลมกลืน เพื่อสร้างประสบการณ์ภาพที่ต่อเนื่องและเป็นหนึ่งเดียว
- บันทึกหน้าจอของคุณด้วยฟีเจอร์บันทึกหน้าจออันทรงพลังของ Filmora และลบสี เช่น สีเขียว ด้วยฟีเจอร์ Chroma Key
- จัดการกับ รูปแบบ 4K ที่ต้องการความละเอียดสูง ได้อย่างง่ายดายด้วย Filmora. รับประกันการเล่น, การตัดต่อ, และการประมวลผลที่ไม่มีการสะดุด, และให้แน่ใจว่าทุกพิกเซลและรายละเอียดคงอยู่ครบถ้วนตลอดการเดินทางในการตัดต่อของคุณ
ข้อจำกัดของ Filmora
- การประมวลผลวิดีโอขนาดใหญ่หรือความละเอียดสูงอาจช้า
- เวอร์ชันทดลองใช้มีลายน้ำและไม่สามารถเปิดใช้งานแบบออฟไลน์ได้
ราคาของ Filmora
- ฟรี
- แผนรายเดือน: $29.99
- แผนตลอดชีพ: $109.99 (ชำระครั้งเดียว)
- แผนรายปี: $69.99
รีวิวและคะแนนของ Filmora
- G2: 4. 4 /5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5 /5 (660+ รีวิว)
เวอร์โบ
ลองจินตนาการถึงการสร้างสรรค์วิดีโอโปรโมชันระดับมืออาชีพภายในเวลาไม่ถึง 2 นาที โดยไม่ต้องใช้กล้อง นักแสดง หรือทักษะการตัดต่อวิดีโอ—ทั้งหมดนี้ทำได้จากโต๊ะทำงานของคุณ
Wondershare Virbo ใช้ตัวละครเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อนำเสนอเนื้อหาตามบทที่เขียนไว้อย่างมีคุณภาพสูงและปรับแต่งได้ตามต้องการ ทำให้เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์หลากหลาย เช่น การโปรโมท การแนะนำผลิตภัณฑ์ และวิดีโออธิบาย
คุณสมบัติเด่นของ Virbo
- เลือกเทมเพลตจากไลบรารี 'เทมเพลตวิดีโอ' ซึ่งมี วิดีโอที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า มากมายหลายแบบ ลากและวางสินทรัพย์ แก้ไขวิดีโอ และเสร็จสิ้น
- เลือกจาก ตัวละครอวาตาร์ หลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับโทนและวัตถุประสงค์ของวิดีโอของคุณ ดูตัวอย่างและเปลี่ยนตัวละครหลัก/อวาตาร์ของคุณได้ง่ายๆ เพียงคลิกเดียว
- เลือกเสียงสำหรับอวตารของคุณจาก เสียงและสำเนียง มากมายที่มีให้เลือก
- แปลงข้อความของคุณจากภาษาต้นฉบับเป็นภาษาใดก็ได้ตามต้องการด้วยฟีเจอร์ การแปลด้วย AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว
ข้อจำกัดของ Virbo
- บางคุณสมบัติอาจซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ Virbo
- แผน 1,000 เครดิต: $499/ปี
- แผน 1,500 เครดิต: $649/ปี
- แผน 3000 เครดิต: $998/ปี
รีวิวและคะแนนของ Virbo
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (50+ รีวิว)
6. ดี-ไอดี
D-ID เป็นแพลตฟอร์มการสร้างวิดีโอที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น GPT-3 และ ChatGPT เพื่อสร้างวิดีโอที่สร้างโดย AI พร้อมใบหน้า เสียง และการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติ
มันนำเสนอคุณสมบัติและเครื่องมือหลากหลายเพื่อช่วยให้การสร้างวิดีโอคุณภาพสูงสำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ง่ายขึ้น เช่น สื่อสังคมออนไลน์, การตลาด, การศึกษา, และการดูแลสุขภาพ
D-ID เชี่ยวชาญด้านอวตารดิจิทัลและให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย โดยนำเสนอฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การตรวจจับดีพเฟคและการทำให้ข้อมูลไม่ระบุตัวตนเพื่อปกป้องเนื้อหาวิดีโอที่ละเอียดอ่อน การมุ่งเน้นเรื่องความลับทำให้เหมาะสมที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวด เช่น การดูแลสุขภาพและการเงิน
คุณสมบัติเด่นของ D-ID
- เปลี่ยนภาพให้กลายเป็น วิดีโออวตาร AI ที่พูดได้ ด้วย Creative Reality™ Studio
- สร้าง AI สนทนาเสมือนจริง ที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณและแบรนด์ของคุณ
- ผสานรวมแอปพลิเคชันของคุณกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ตามธรรมชาติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผ่าน API
- สนทนากับมนุษย์ดิจิทัลที่มีปฏิสัมพันธ์ในการสนทนาแบบไดนามิกด้วย Chat D-ID
- พัฒนาขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยการผสาน วิดีโอ AI เข้ากับ Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ D-ID
- วิดีโออาจดูไม่สมจริงในบางครั้ง
ราคา D-ID
API
- ฟรี
- สร้าง: $18/เดือน
- เปิดตัว: $50/เดือน
- ขนาด: $198/เดือน
- ราคาที่ไม่มีใครเทียบได้: ราคาที่ปรับแต่งตามความต้องการ
สตูดิโอ
- ฟรี
- ไลท์: $5. 9/เดือน
- ข้อดี: $29/เดือน
- ขั้นสูง: $196/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การตรวจสอบและให้คะแนน D-ID
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
7. DeepBrain AI
DeepBrain AI เชี่ยวชาญด้านโซลูชันการสังเคราะห์วิดีโอด้วยปัญญาประดิษฐ์
นี่คือแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างวิดีโออวตาร AI ที่สมจริงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย ChatGPT
คุณสามารถเลือกจากกลุ่มอวาตาร์ที่พัฒนาจากบุคคลจริงซึ่งพูดได้มากกว่า 80 ภาษา ครอบคลุมหลากหลายเชื้อชาติและช่วงอายุ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้อวาตาร์ AI ที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DeepBrain AI
- สำรวจ สไตล์เสียง หลากหลายเพื่อบรรยายวิดีโอของคุณในกว่า 80 ภาษา
- เลือกจากตัวละครเสมือนจริงกว่า 100 ตัว เพื่อถ่ายทอดข้อความของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หรือปรับแต่งตัวละครให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- เปลี่ยนเนื้อหาที่เขียน เช่น บทความบล็อกหรือการนำเสนอ ให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจ เพิ่มมิติใหม่ให้กับการแบ่งปันข้อมูลของคุณ
- เพิ่มคุณภาพวิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการเพิ่มเพลง, รูปภาพ, หรือข้อความผ่านเครื่องมือที่มีให้
- รับการสนับสนุนในการเขียน การแก้ไขไวยากรณ์ หรือการสร้างไอเดียใหม่สำหรับวิดีโอของคุณโดยตรงจากเครื่องมือ
- เข้าถึงคลังวิดีโอคลิปและเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายเพื่อเร่งกระบวนการสร้างวิดีโอ
ข้อจำกัดของ DeepBrain AI
- อวาตาร์อาจขาดตัวเลือกการปรับแต่งที่ครอบคลุม
- คุณภาพของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการเขียนสคริปต์ที่ผู้ใช้ให้มาอย่างมาก
ราคา DeepBrain AI
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $30/เดือน
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $225/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
รีวิวและคะแนน
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. คำอธิบาย
ด้วย Descript หนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Synthesia AI คุณจะมีแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับการตัดต่อวิดีโอที่ผสานการทำงานกับ AI อย่างลงตัว
ด้วยเครื่องมือและเทมเพลตที่ใช้งานง่าย คุณสามารถใช้ Descript เพื่อสร้างเสียงหลายแทร็ก การบันทึกหน้าจอ คลิป และอื่นๆ ได้
คุณสมบัติการถอดเสียงอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถเพิ่มและแก้ไขคำบรรยายในวิดีโอได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือนี้ให้การเข้าถึงคลังสื่อขนาดใหญ่เพื่อการปรับปรุงเนื้อหาอย่างไร้รอยต่อผ่านการแก้ไขแบบลากและวาง
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- ปรับปรุงคุณภาพเสียงของไฟล์เสียงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ
- ลบคำพูดที่ไม่เป็นมืออาชีพด้วยความสามารถของ Descript ในการ ลบคำเติมที่ไม่จำเป็น ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อาจขาดประสบการณ์ในการพูดหน้ากล้อง
- แก้ไขวิดีโอผ่านเอกสารข้อความด้วย การตัดต่อวิดีโอแบบใช้ข้อความ ประหยัดเวลาเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มแบบดั้งเดิม
- ทำให้การแก้ไขง่ายขึ้นด้วย การถอดเสียงอัตโนมัติ สำหรับการเพิ่มและแก้ไขคำบรรยายได้ง่ายด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้ AI ของ Descript
- เข้าถึง คลังสื่อ ขนาดใหญ่และใช้การแก้ไขแบบลากและวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- มีเส้นทางการเรียนรู้อยู่บ้าง
- ระบบ AI อาจไม่ถูกต้องสำหรับการถอดความอัตโนมัติ
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรี
- ผู้สร้าง: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
รีวิวและคะแนนของ Descript
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 390+)
- Capterra: 4. 8/5 (160+ รีวิว)
9. Elai. io
Elai ใช้เทคโนโลยี AI ในการผลิตวิดีโอโดยตรงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องใช้กล้องหรืออุปกรณ์เสริมที่ซับซ้อน
ด้วยห้องสมุดขนาดใหญ่ของตัวละครเสมือนจริงที่เหมือนมนุษย์ Elai ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอด้วยตัวละครเสมือนจริงที่มีคุณภาพเสียงที่น่าทึ่งและการซิงค์ริมฝีปากที่เหมือนจริง
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีตัวแก้ไขวิดีโอแบบบูรณาการ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือแก้ไขภายนอก
Elai. io คุณสมบัติเด่น
- เลือกจาก อวตาร ที่หลากหลายกว่า 35 แบบ เพื่อเป็นตัวแทนนำเสนอในวิดีโอของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องจ้างนักแสดง
- สร้างตัวตนบน YouTube โดยไม่ต้องปรากฏตัวบนหน้าจอ
- สร้าง เนื้อหาหลายภาษา ได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ด้วยเทคโนโลยีโคลนเสียง การแปลอัตโนมัติ และคำบรรยายปิด
ข้อจำกัดของ Elai. io
- การประมวลผลช้า
- สามารถใช้ AI อวตาร์ได้มากขึ้น
Elai. io ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $29/เดือน
- ขั้นสูง: $125/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Elai. io รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 7/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. ในวิดีโอ
InVideo เป็นผู้สร้างวิดีโอด้วย AI ชั้นนำที่ช่วยให้การสร้างวิดีโอคุณภาพสูงสำหรับโซเชียลมีเดีย การตลาดธุรกิจ และอื่นๆ เป็นเรื่องง่าย
ด้วยเพียงคำอธิบายสั้น ๆ ระบบ AI ของ InVideo สามารถสร้างวิดีโออธิบายและคลิปสั้นสำหรับ YouTube ได้ ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการผ่านเครื่องมือแก้ไขที่ทรงพลังของระบบ
เลือกจากเทมเพลตกว่า 5,000 แบบ และเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น เครื่องสร้างสไลด์โชว์ด้วย AI, อวตารพูดได้, เครื่องสร้างสคริปต์, เครื่องสร้างเสียง และคลังฟุตเทจสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์มากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ InVideo
- เข้าถึงรูปภาพและวิดีโอจากแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Shutterstock และ Storyblocks ผ่าน คลังเนื้อหา
- ใช้สื่อหลากหลายประเภท รวมถึงคลิปวิดีโอสำเร็จรูป ภาพถ่าย เพลง และสติกเกอร์
- เพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอของคุณด้วย คุณสมบัติแอนิเมชัน
- บันทึกเสียงโดยตรงภายใน InVideo
- สำรวจ เครื่องมือ AI เช่น โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ YouTube ด้วย AI, โปรแกรมสร้างสไลด์โชว์, อวตารพูดได้, โปรแกรมสร้างสคริปต์ และโปรแกรมสร้างเสียง
ข้อจำกัดของ InVideo
- แผนฟรีประกอบด้วยองค์ประกอบในห้องสมุดที่จำกัด
- การレンเดอร์วิดีโออาจช้าในบางครั้ง
ราคาของ InVideo
- ฟรี
- พลัส: เริ่มต้นที่ $25/เดือน
- แม็กซ์: เริ่มต้นที่ $60/เดือน
รีวิวและให้คะแนนในวิดีโอ
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)
เครื่องมือ AI สำหรับการจัดการวิดีโออื่น ๆ
ในขณะที่เครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI สามารถช่วยคุณสร้างวิดีโอได้ คุณยังต้องการองค์ประกอบอื่น ๆ ในกลยุทธ์การตลาดของคุณ ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ทางเลือกใดของ Synthesia AI คุณยังต้องการเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีเพื่อช่วยคุณดำเนินการและติดตามกลยุทธ์ของคุณเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
นั่นคือจุดที่เครื่องมือการจัดการโครงการอย่าง ClickUp เข้ามาช่วย!
คลิกอัพ
บอกลาวิธีการสร้างและจัดการเนื้อหาแบบเดิมๆ ไปได้เลย ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้าง ร่วมมือ ปรับแต่ง และจัดการการผลิตเนื้อหาและ กิจกรรมการตลาดวิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดายในที่เดียว นั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ เพื่อจัดเก็บหัวข้อวิดีโอ เขียนสคริปต์ แชร์และรับข้อเสนอแนะ และจัดการกิจกรรมหลังการผลิตวิดีโออีกต่อไป
การสร้างวิดีโอหนึ่งเรื่องต้องผ่านขั้นตอนมากมาย คุณต้องระดมความคิดเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง พัฒนาแนวคิดเรื่องราว เขียนสคริปต์ สร้างปฏิทินเนื้อหา และร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อรับข้อเสนอแนะและคำแนะนำก่อนเริ่มการผลิต—ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการเตรียมงานทั้งหมดนี้
ฟีเจอร์การจัดการโครงการของ ClickUpสามารถช่วยคุณวางแผน จัดระเบียบ และบริหารโครงการวิดีโอของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ
ใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อ
- สร้างพื้นที่ทำงานเพื่อจัดเก็บและจัดการโครงการวิดีโอและงานทั้งหมดของคุณ
- สร้าง รายการสิ่งที่ต้องทำ สำหรับโปรเจกต์วิดีโอของคุณ พร้อมรายการงานที่ต้องดำเนินการ
- มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณรวมถึงตัวคุณเองด้วย
- กำหนดวันครบกำหนดและลำดับความสำคัญเพื่อช่วยให้คุณติดตาม กำหนดเวลา และความสำคัญของงานของคุณ
- อัปเดตสถานะของงานของคุณเพื่อแสดงความคืบหน้าของงาน
- เพิ่มความคิดเห็นและไฟล์แนบให้กับงานของคุณเพื่อ สื่อสารและทำงานร่วมกัน กับสมาชิกในทีมของคุณ
- ใช้มุมมอง, ตัวกรอง, การจัดเรียง, และตัวเลือกการจัดกลุ่มที่แตกต่างกันเพื่อปรับแต่งรายการของคุณและดูงานของคุณในมุมมองที่ต่างกัน
- ใช้ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ,การเชื่อมต่อ ClickUp,และการติดตามเวลาโครงการของ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของคุณในกระบวนการผลิตวิดีโอ
คุณสามารถใช้ประโยชน์จากClickUp Brainสำหรับด้านต่าง ๆ ของกระบวนการสร้างวิดีโอ
- ระดมความคิด สำหรับหัวข้อ, บท, และภาพประกอบโดยใช้ AI Writer for Work ภายใน ClickUp Docs และสร้างรายการหัวข้อสำหรับวิดีโอของคุณ
- เขียนสคริปต์ และคำบรรยายสำหรับวิดีโอของคุณด้วย AI Writer for Work โดยใช้ข้อความเพียงไม่กี่คำ
- ใช้ การผสานวิดีโอ AI กับ Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides และอื่นๆ เพื่อยกระดับการออกแบบของคุณและขยายการเข้าถึงในระดับโลก
- จัดการโครงการวิดีโอและงานของคุณด้วย AI Project Manager คุณสามารถทำให้การสรุปโครงการและการอัปเดตความคืบหน้า, รายการที่ต้องดำเนินการ, การวางแผนงานย่อย, และการกรอกข้อมูลอัตโนมัติเป็นไปโดยอัตโนมัติ
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด; ClickUp ยังมอบให้คุณด้วยClickUp Video Production Template ซึ่งเป็นเทมเพลตรายการพร้อมใช้งานที่ประกอบด้วยงานที่ทำไว้ล่วงหน้า, สถานะ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมองสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตวิดีโอ
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ
- วางแผนและจัดระเบียบงานก่อนการผลิตของคุณ เช่น การระดมความคิด การเขียนบท และการเตรียมอุปกรณ์
- กำหนดเวลาและจัดการงานการผลิตวิดีโอของคุณ เช่น การถ่ายทำ การบันทึกเสียง และการกำกับ
- ติดตามและปรับปรุงงานหลังการผลิตของคุณ เช่น การตัดต่อ การตรวจสอบ และการเผยแพร่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รวมศูนย์การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
- สร้าง โครงร่างวิดีโอ, ไอเดียสคริปต์, คำบรรยาย, ฯลฯ ด้วย AI โดยใช้ ClickUp Brain
- ตัดการประชุมที่ไม่จำเป็นและการอัปเดตซ้ำๆ ออกไป เพิ่มความชัดเจนในโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ทั่วทั้งองค์กรด้วยแพลตฟอร์มศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและความโปร่งใส
- ใช้ ฟีเจอร์การตรวจทาน ของ ClickUp เพื่อรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดวิดีโอของคุณจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
- ใช้ ตัวติดตามเวลา เพื่อควบคุมว่าคุณใช้เวลาไปกับโปรเจกต์ต่างๆ มากน้อยเพียงใด
- สร้างพื้นที่ทำงานของคุณและจัดการงานทั้งหมดของคุณให้ตรงเวลาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เลือกจาก เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ หลากหลายรูปแบบสำหรับทุกการใช้งาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อเดือน
รีวิวและคะแนนของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (4000+ รีวิว)
เริ่มต้นการเดินทางในการสร้างวิดีโอของคุณ!
ตอนนี้ คุณมีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจและเลือกเครื่องมือสร้างวิดีโอที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณแล้ว แนวคิดที่ดีที่สุดคือให้คัดเลือกทางเลือกของ Synthesia AI ที่ดีไว้สักสองสามตัว ทดลองใช้งาน และเลือกใช้งานกับเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด
ไม่ว่าคุณจะเลือกอันไหน คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อจัดการกลยุทธ์และกิจกรรมการตลาดวิดีโอของคุณได้เสมอ ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการเผยแพร่ ในที่เดียวสมัครใช้ClickUp ฟรีวันนี้!