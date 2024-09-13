วิธีสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพฐานความรู้ AI ของคุณ

งานความรู้ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกบางแห่ง เช่น Apple, Alphabet, Amazon และ Microsoft ล้วนเป็นธุรกิจด้านเทคโนโลยี
การเติบโตของงาน รวมถึงเงินเดือนสูงสุด ล้วนอยู่ในตำแหน่งงานที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ "ตำแหน่งงานที่เติบโตเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดในปัจจุบัน ล้วนขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และความยั่งยืน"ตามรายงานของเวทีเศรษฐกิจโลก(WEF)
ในความเป็นจริงตามการศึกษาของ WEF ทักษะทางปัญญา เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่น ความตระหนักในตนเอง ความอยากรู้อยากเห็น และความรู้ทางเทคโนโลยี อยู่ในอันดับต้น ๆ ของทักษะที่มีความต้องการสูง
โดยสรุปแล้ว คุณค่าที่แท้จริงในเศรษฐกิจแห่งความรู้ก็คือ ความรู้ นั่นเอง อย่างไรก็ตาม พนักงานมักประสบปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นอยู่เป็นประจำ Gartner พบว่า47% ของพนักงานประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และที่น่ากังวลคือ 32% ต้องตัดสินใจผิดพลาดเนื่องจากปัญหาดังกล่าว
สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดบางประการคือ:
การแพร่กระจายของแอปพลิเคชัน: ข้อมูลกระจายอยู่ในแอปพลิเคชันมากเกินไปโดยไม่มีวิธีการรวมศูนย์ในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น
ข้อมูลไม่เป็นระเบียบ: เคยรู้สึกไหมว่าคุณมีสเปรดชีตมากเกินไปสำหรับรายงานเดียวกัน แต่กลับไม่มั่นใจในข้อมูลของสเปรดชีตไหนเลย? นั่นแหละ!
การเข้าถึงที่จำกัด: ความซับซ้อนของแอปพลิเคชันต่างๆ ก่อให้เกิดปัญหาในการควบคุมการเข้าถึง และพนักงานมักไม่ต้องการเสียเวลาดำเนินการตามขั้นตอนที่ยุ่งยากเพื่อขออนุญาตเข้าถึงระบบ
การขาดการฝึกอบรม: องค์กรมักคิดว่าพนักงานของตนรู้วิธีค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิด
การจัดการความรู้: ที่สำคัญที่สุด ความรู้ขององค์กรไม่ได้ถูกบันทึก จัดหมวดหมู่ จัดระเบียบ เก็บรักษา และปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพเสมอไป
ฐานความรู้ AI เป็นโซลูชันที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขช่องว่างเหล่านี้ ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจภาพรวมและรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก AI สำหรับฐานความรู้ขององค์กรของคุณ เราจะอธิบายวิธีการสร้างและรักษาให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมด้วย
ฐานความรู้ AI คืออะไร?
ฐานความรู้ AI คือศูนย์กลางข้อมูลขององค์กรที่รวบรวมไว้อย่างศูนย์กลาง สามารถให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ตามความต้องการผ่านอินเทอร์เฟซแชทอัจฉริยะ สรุปได้ว่า คือแชทบอทที่สามารถตอบคำถามของคุณได้บนพื้นฐานของข้อมูลทั้งหมดของคุณ แม้ว่าจะกระจายอยู่ในแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ก็ตาม
ฐานความรู้ของ AI ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
องค์ประกอบหลักบางประการของเครื่องมือ AI สำหรับการจัดการความรู้ได้แก่:
- ข้อมูล: การรวมข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างที่มีอยู่ทั่วทั้งองค์กร
- การเรียนรู้ของเครื่อง: ความสามารถของเครื่องมือในการประมวลผล ทำความเข้าใจ และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความต้องการ
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP): ความสามารถของเครื่องมือในการเข้าใจคำถาม/คำสั่งที่ผู้ใช้แสดงออกมาในภาษาของมนุษย์
- แชทบอท: ฐานความรู้ของ AI มักจะเป็นแชทบอทหรืออินเทอร์เฟซการสนทนาที่ผู้ใช้โต้ตอบด้วย
ฐานความรู้ของ AI ทำงานอย่างไร?
โดยแก่นแท้แล้ว ฐานความรู้ของ AI มีความคล้ายคลึงกับฐานความรู้แบบดั้งเดิม กล่าวคือ ทั้งสองประเภทต่างก็คัดสรร/สร้าง จัดระเบียบ และนำเสนอข้อมูลให้กับพนักงานเพื่อนำไปใช้ อย่างไรก็ตาม AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการใช้งานได้อย่างทวีคูณ
แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องวิเคราะห์ข้อมูลและจัดระเบียบข้อมูลโดยอัตโนมัติ ตามคำสำคัญ แบบจำลองจะติดแท็กข้อมูลจากบทความ, ไฟล์สเปรดชีต, เอกสาร, และรูปแบบอื่น ๆ สำหรับเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM), การจัดการโครงการ, ทรัพยากรมนุษย์, เป็นต้น
พวกเขาสร้างเครือข่ายของข้อมูลที่เชื่อมโยงกันเพื่อแสดงผลลัพธ์เมื่อมีคำถาม
ฐานความรู้ของ AI แตกต่างจากฐานความรู้แบบดั้งเดิมอย่างไร?
ฐานความรู้ของ AI เป็นการอัปเกรดจากฐานความรู้แบบดั้งเดิม นี่คือวิธีการ
โครงสร้าง
สำหรับผู้เริ่มต้นซอฟต์แวร์การจัดการความรู้แบบดั้งเดิมมักประกอบด้วยบทความหรือเอกสารที่เชื่อมโยงกันเป็นกลุ่ม คู่มือการใช้งานของสิ่งที่คุณเคยซื้อเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของฐานความรู้แบบง่าย
ฐานความรู้ของ AI คือข้อมูลพื้นฐานที่ถูกจัดระเบียบและติดแท็กอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องผ่านข้อมูลทั้งหมดเพื่อเข้าถึงข้อมูล ซึ่งคือประเด็นต่อไป
การเข้าถึง
ฐานความรู้แบบดั้งเดิมสามารถเข้าถึงได้ผ่านพอร์ทัลหรือโฟลเดอร์ ผู้ใช้จะต้องทำการค้นหาหากข้อมูลสามารถค้นหาได้ หรือสแกนผ่านเอกสาร/หน้าเว็บเพื่อหาสิ่งที่ต้องการ
ในฐานความรู้ การเข้าถึงจะผ่านแชทบอทแบบโต้ตอบที่คุณสามารถถามคำถามและได้รับคำตอบที่เรียบง่าย
การประมวลผล
ในฐานความรู้แบบดั้งเดิม คุณจะได้รับข้อมูลและต้องประมวลผลด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการทราบราคาของเครื่องมือสำหรับผู้ใช้ 52 คน ฐานความรู้แบบดั้งเดิมจะบอกว่า "ราคาต่อผู้ใช้คือ $15 สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 50 คน และ $12 ต่อผู้ใช้หลังจากนั้น" คุณต้องทำการคำนวณด้วยตนเอง
ฐานความรู้ของ AI จะคำนวณราคาและให้คุณเป็นตัวเลข
ประเภทของเนื้อหาฐานความรู้มีอะไรบ้าง?
ต่างจากฐานความรู้แบบดั้งเดิม ฐานความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถประมวลผลข้อมูลที่มีปริมาณ ความหลากหลาย และความเร็วสูงกว่าได้ ประเภทของเนื้อหาที่พบบ่อยซึ่งสนับสนุนฐานความรู้ AI ได้แก่:
เนื้อหาที่มีโครงสร้าง: โดยทั่วไปแล้วนี่คือสิ่งที่ฐานความรู้แบบดั้งเดิมของคุณใช้ ซึ่งรวมถึงบทความ คำถามที่พบบ่อย คู่มือการใช้งาน ฯลฯ
เนื้อหาที่ไม่มีโครงสร้าง: นอกเหนือจากเนื้อหาที่มีโครงสร้างแล้ว ฐานความรู้ของ AI ยังสามารถรับข้อมูลจากอีเมล แชท ระบบ CRM/เครื่องมือจัดการโครงการ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย ฯลฯ ได้ แม้ว่าจะไม่ได้จัดรูปแบบอย่างสม่ำเสมอก็ตาม เครื่องมือ AI บางชนิดยังสามารถเข้าใจรูปภาพและไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ ได้อีกด้วย
นี่คือข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของการใช้ฐานความรู้ AI อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ข้อได้เปรียบเพียงอย่างเดียว มาดูประโยชน์เพิ่มเติมของฐานความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI กัน
ประโยชน์ของฐานความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ฐานความรู้ AI เป็นวิธีการใหม่ในการทำงาน มันเปลี่ยนวิธีการที่พนักงานค้นหาข้อมูล จากการค้นหาผ่านบทความหรือดูวิดีโอ ไปสู่การตั้งคำถามที่ถูกต้อง นี่อาจเป็นกลยุทธ์การจัดการความรู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากและมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน แล้วทำไมต้องทำ?
ความเร็ว
ฐานความรู้ AI ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลและการค้นหาคำตอบรวดเร็วขึ้นอย่างมาก มันขจัดความจำเป็นในการค้นหาเอกสารอย่างละเอียด การลองใช้คำค้นหาต่างๆ การประเมินว่าข้อมูลนั้นตรงที่คุณต้องการหรือไม่ ฯลฯ AI นำคุณตรงไปยังคำตอบทันที
โบนัส: แปดเคล็ดลับในการจัดการเวลาให้ดีขึ้นด้วยฐานความรู้
ความเรียบง่าย
สำหรับพวกเราที่คุ้นเคยกับยุคอินเทอร์เน็ต ฐานความรู้ของ AI นั้นใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ เพียงแค่ค้นหาข้อมูลใน Google คุณสามารถถามคำถามได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนกับการพูดคุยกับคนอื่น การประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศพนักงานและการฝึกอบรมในที่ทำงานนั้นสามารถมีประโยชน์อย่างมหาศาล
ประสิทธิภาพการทำงาน
ฐานความรู้ AI ช่วยประหยัดเวลาได้มากพวกมันลดเวลา 30% ที่พนักงานความรู้ใช้ไปกับการค้นหาข้อมูลอย่างมากซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตและความมีประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
ประสบการณ์ของผู้ใช้
คุณเคยพยายามแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์หรือบัญชีอีเมลของคุณหรือไม่? คุณยังจำความรู้สึกที่ต้องอ่านข้อมูลเป็นหน้าๆ เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาเล็กๆ ได้ไหม?
ฐานความรู้ของ AI จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น พวกมันมอบให้ผู้ใช้ได้สัมผัสกับอินเทอร์เฟซที่ชาญฉลาด ใช้งานง่าย และมีการโต้ตอบได้ พวกมันช่วยให้การสนทนาอยู่ในบริบทที่เหมาะสม โดยต่อยอดจากคำถามก่อนหน้าของผู้ใช้ การปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลเช่นนี้สามารถเปลี่ยนแปลงการให้บริการลูกค้าได้อย่างมหาศาล!
หากประโยชน์เหล่านี้ได้ทำให้คุณตัดสินใจลองใช้ฐานความรู้ AI แล้ว นี่คือเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดบางตัวที่จะช่วยสนับสนุนคุณ
ซอฟต์แวร์ฐานความรู้ AI ที่ดีที่สุด
ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกใช้เพื่อสร้างฐานความรู้ของคุณนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง นี่คือเครื่องมือซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่ดีที่สุดบางตัวที่คุณควรตรวจสอบ
1. ClickUp: ฐานความรู้ AI ที่ดีที่สุดสำหรับโครงการ
ClickUp คือซอฟต์แวร์บริหารจัดการสถานที่ทำงานแบบครบวงจรที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยพลังของ AIClickUp Brainคือเครือข่ายประสาทเทียมตัวแรกที่เชื่อมโยงงาน เอกสาร และผู้คนของคุณเข้าด้วยกันอย่างชาญฉลาด
จุดเด่นที่ใหญ่ที่สุดของ ClickUp Brain คือ ผู้จัดการความรู้ AI สามารถให้คำตอบได้ทันทีจากงานใด ๆ ที่อยู่ในแพลตฟอร์มหรือเชื่อมต่อเข้ากับแพลตฟอร์ม
ตัวอย่างเช่น ภายใน ClickUp ระบบสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ หรือว่าการเผาผลาญสำหรับสปรินต์นี้เป็นอย่างไร ในทางกลับกัน หากคุณได้ผสาน Google Calendar ของคุณเข้ากับ ClickUp แล้ว AI ก็สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับตารางเวลาของคุณได้
นอกเหนือจาก AI Knowledge Manager แล้ว ClickUp Brain ยังช่วยอัตโนมัติการอัปเดต, การประชุมสแตนด์อัพ, รายงานความคืบหน้า, การตรวจทาน, การสร้างบันทึกจากการประชุมจากวิดีโอ, เป็นต้น
ราคา: คุณสามารถเพิ่ม ClickUp Brain ให้กับแผนการชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
2. Zendesk: เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้า
Zendesk เป็นแพลตฟอร์มบริการลูกค้าที่ผสานการสื่อสารผ่านอีเมล แชท โซเชียลมีเดีย และการให้บริการตนเอง เครื่องมือ AI จะรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อนำเสนอคำตอบที่เหมาะสมตามบริบท
สามารถระบุหัวข้อที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการตรวจสอบคำถามของลูกค้า, ตั๋ว, และคำร้องเรียน. คุณสมบัติการสร้างเนื้อหาของ AI ของมันช่วยสนับสนุนการสร้างเนื้อหา, สร้างร่างแรกให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไข.
ในระดับอินเทอร์เฟซ แชทบอทของ Zendesk ติดตั้งได้ง่ายและช่วยให้คุณกำหนดบุคลิกของมันได้เช่นกัน ทำให้กลายเป็นเพื่อนดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมบริการลูกค้า
ราคา ฟีเจอร์ AI ได้ถูกผสานรวมไว้ในแพ็กเกจการสมัครสมาชิก Zendesk ซึ่งมีราคาเริ่มต้นที่ $55 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
3. Slite: เหมาะที่สุดสำหรับทีมระยะไกล
Slite เป็นฐานความรู้ที่ใช้ AI ออกแบบมาเพื่อทำให้การแบ่งปันข้อมูลง่ายขึ้นในทีมที่ทำงานระยะไกล อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างวิกิของบริษัท, บันทึกการประชุม, ออกแบบกระบวนการทำงาน, เอกสารกระบวนการ, เป็นต้น
คุณสมบัติ AI ของมันช่วยปรับปรุงการเขียนด้วยการสรุปและตรวจสอบไวยากรณ์ รองรับการแปลภาษาข้ามภาษา อนุญาตให้คุณนำเข้าเอกสารจาก Notion, Google Docs หรือรูปแบบอื่น ๆ นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับ Slack, Trello, Figma และเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับการแบ่งปันข้อมูล
ราคาแพ็กเกจเริ่มต้นที่ $8 ต่อสมาชิกต่อเดือน
4. Tettra: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ภายในองค์กร
Tettra เป็นฐานความรู้ภายในองค์กรที่ช่วยจัดระเบียบข้อมูลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนพนักงานได้ดียิ่งขึ้น การผสานรวมกับ Slack ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาคำตอบได้โดยตรงจากเครื่องมือที่พวกเขาคุ้นเคยมากที่สุด
เช่นเดียวกับเครื่องมือส่วนใหญ่ คุณสามารถนำเข้าเนื้อหาจาก Google Docs, Notion, ไฟล์ notepad ฯลฯ ได้ คุณสามารถเน้นข้อมูลที่ล้าสมัย ระบุช่องว่างของความรู้ และรักษาฐานความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ราคาTettra เริ่มต้นที่ $4 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับแผนพื้นฐาน
5. Notion: สำหรับการทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของความรู้
Notion ผสานความรู้ของ ChatGPT เข้ากับข้อมูลการจัดการของคุณเพื่อสร้างอินเทอร์เฟซที่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้ ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมจะช่วยให้คุณได้รับคำตอบ สร้างเนื้อหา เขียนได้ดีขึ้น สรุปเอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ยังสามารถสรุปรายงานความก้าวหน้า สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ และระบุข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ในการตัดสินใจที่สำคัญได้อีกด้วย
ราคาคุณสามารถเพิ่ม AI ลงในพื้นที่ทำงาน Notion ของคุณได้ในราคาเริ่มต้นที่ $8 ต่อสมาชิกต่อเดือน
ซอฟต์แวร์ฐานความรู้ AI แต่ละตัวมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันและให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน การเลือกตัวที่เหมาะสมและสร้างระบบบนพื้นฐานของมันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของงานความรู้ของคุณ นี่คือแนวทางที่ครอบคลุมในการสร้างฐานความรู้ AI ของคุณเอง
วิธีสร้างฐานความรู้สำหรับปัญญาประดิษฐ์
การสร้างฐานความรู้ AI นั้นหมายถึงมากกว่าการเลือกซอฟต์แวร์และอัปโหลดไฟล์ การใช้ประโยชน์จาก AI อย่างเต็มที่จำเป็นต้องมีแนวทางที่เป็นระบบ กรอบการทำงานด้านล่างนี้เสนอจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการตั้งค่าด้วยเครื่องมือจัดการความรู้ เช่น ClickUp
1. กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต
คุณสามารถสร้างฐานความรู้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ เช่น บริการตนเองสำหรับลูกค้าของคุณ การสนับสนุนตัวแทนสำหรับทีมของคุณ ประสบการณ์พนักงานสำหรับนักพัฒนาของคุณ ความรู้ทั่วไปสำหรับนักเขียนของคุณ เป็นต้น ความต้องการแต่ละประเภทเหล่านี้ต้องการข้อมูลนำเข้า ซอฟต์แวร์ และการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น ก่อนที่คุณจะสร้างฐานความรู้ ให้กำหนดวัตถุประสงค์ของมันก่อน
วัตถุประสงค์
กำหนดวัตถุประสงค์ที่เรียบง่ายสำหรับฐานความรู้ AI ของคุณ กำหนดเป้าหมายของคุณให้ชัดเจน ทำให้สมเหตุสมผลและสามารถวัดผลได้
ขอบเขต
แม้ว่าฐานความรู้ของ AI จะทรงพลัง แต่ก็ไม่ใช่ยาวิเศษสำหรับทุกปัญหา เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ควรกำหนดขอบเขตการใช้งานให้ชัดเจน รู้ว่าอะไรอยู่ในขอบเขตและอะไรอยู่นอกขอบเขต
ผู้ใช้
ระบุผู้ที่จะใช้ฐานความรู้และประเภทของข้อมูลที่พวกเขาต้องการ ใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจตลอดวงจรชีวิต
2. เลือกซอฟต์แวร์และโมเดล AI ที่เหมาะสม
เมื่อคุณทราบวัตถุประสงค์ของคุณแล้ว ให้เลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ. นี่คือคำถามที่คุณควรถามผู้ขายซอฟต์แวร์ของคุณ.
- AI ประกอบด้วยอะไรบ้าง? ซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่ดีต้องผสานการเรียนรู้ของเครื่องและ NLP เพื่อตอบคำถามของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มันมีคุณสมบัติอะไรบ้าง? นอกเหนือจากการตอบคำถามแล้ว มันสามารถตรวจสอบการสะกดคำ แก้ไขไวยากรณ์ สรุปรายงาน กรอกแบบฟอร์ม ฯลฯ ได้หรือไม่?
- อินเทอร์เฟซดูเป็นอย่างไร? แชทบอทใช้งานง่ายหรือไม่? สามารถปรับให้เข้ากับน้ำเสียงและสไตล์ขององค์กรคุณได้หรือไม่?
- มันผสานรวมกับอะไร? ฐานความรู้ที่ผสานรวมและใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ ในที่ทำงานสามารถเป็นโบนัสที่ยอดเยี่ยม
- สามารถปรับขนาดได้หรือไม่? เมื่อองค์กรและข้อมูลของคุณเติบโตขึ้น เครื่องมือ AI สามารถขยายตามความต้องการของคุณได้หรือไม่?
ตัวอย่างเช่น หากคุณได้กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณว่าเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการโครงการ ขอบเขตคือแนวปฏิบัติทางวิศวกรรมขององค์กรของคุณ และผู้ใช้คือผู้จัดการโครงการ นักพัฒนา และสครัมมาสเตอร์ ClickUp Brain เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับสิ่งนี้
อย่างไรก็ตาม คำถามที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องถามเกี่ยวกับสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ AI คือว่ามันจะให้ความโปร่งใสและการตรวจสอบได้หรือไม่. เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุแหล่งข้อมูลของตน ต่างจาก ClickUp Brain.
ตามที่ได้รายงานไว้ใน Tech Crunchเมื่อต้นปีนี้ว่า "สิ่งที่น่าสนใจในที่นี้คือ ClickUp ได้สร้างระบบขึ้นในลักษณะที่ไม่เพียงแต่จะอ้างอิงแหล่งที่มาทั้งหมดเท่านั้น แต่ยังถามผู้ใช้ล่วงหน้าว่าควรสร้างเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับพวกเขาตามผลการค้นหาหรือไม่"
3. รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล
การจัดการความรู้ที่ดีขึ้นอยู่เกือบทั้งหมดกับข้อมูลที่คุณป้อนเข้าไป ดังนั้น ก่อนที่จะนำฐานความรู้มาใช้ ให้เตรียมข้อมูลของคุณให้พร้อม
คัดสรรข้อมูล
รวบรวมคำถามที่พบบ่อย เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ อีเมลคำแนะนำ และอื่นๆ ของคุณ ดูเครื่องมือทั้งหมดที่คุณใช้และข้อมูลที่อาจมีอยู่ในนั้น
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างฐานความรู้สำหรับทีมสนับสนุนลูกค้า คุณอาจต้องการใช้ข้อมูลจากการโต้ตอบกับลูกค้าผ่าน CRM อีเมล แชทสด และช่องทางอื่นๆ
สร้างข้อมูล
ข้อมูลบางอย่างอาจมีอยู่ในความคิดของผู้คนเท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว พนักงานอาวุโสจะรู้กระบวนการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งอาจไม่ได้ถูกบันทึกไว้ ในกรณีเช่นนี้ ให้เขียนมันลงไป
- ใช้ภาษาที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้เป้าหมาย
- ทำให้คำศัพท์ที่ซับซ้อนหรือเทคนิคที่ผู้ใช้อาจไม่คุ้นเคยเข้าใจง่ายขึ้น
- รวมสื่อภาพประกอบ เช่น ตาราง แผนภาพ รูปภาพ ฯลฯ
โบนัส:วิธีสร้างวิกิ
ClickUp Docs เป็นวิธีที่สะอาด ใช้งานง่าย และทำงานร่วมกันได้ในการสร้างข้อมูลสำหรับฐานความรู้ ฝังบุ๊กมาร์ก ตาราง รูปภาพ และอื่นๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับเอกสารของคุณ แบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแสดงความคิดเห็นและอัปเดต แปลงรายการในเอกสารเป็นงานและติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
จัดระเบียบข้อมูล
นำข้อมูลไปไว้ในโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง และติดแท็กให้เหมาะสม. รวมแหล่งความรู้ไว้ใน Docs Hub. ตรวจสอบเอกสาร ClickUp ทุกฉบับ และแปลงให้เป็นฐานความรู้อย่างเป็นทางการของบริษัทคุณ. หากฟังดูเหมือนงานที่ต้องทำมากมาย ClickUp มีเทมเพลตฐานความรู้ให้เลือกมากมาย.
เทมเพลตฐานความรู้ของ ClickUpสามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นสำหรับคุณ. เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้เต็มที่ และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ ช่วยให้คุณสร้างและจัดระเบียบความรู้ของคุณตามหมวดหมู่ แผนก กระบวนการ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
เพื่อการจัดระเบียบข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น เลือกเครื่องมือ AI ที่สามารถทำงานนี้ให้คุณได้โดยอัตโนมัติ ClickUp Brain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพฐานความรู้ของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยการจัดหมวดหมู่ ติดแท็ก และจัดระเบียบข้อมูลโดยอัตโนมัติ
4. นำ AI ไปใช้และทดสอบ
อัปโหลดข้อมูลทั้งหมดที่คุณรวบรวมไว้เข้าสู่แพลตฟอร์ม AI สำหรับการฝึกอบรม แพลตฟอร์มเช่น ClickUp Brain ได้รับการฝึกอบรมไว้ล่วงหน้าแล้ว สามารถนำข้อมูลของคุณไปสร้างคำตอบได้ทันที สำหรับการนำไปใช้ที่รวดเร็วขึ้น ให้เลือกเครื่องมือเช่นนี้
จากนั้น เมื่อคุณได้ตั้งค่าฐานความรู้ของ AI เรียบร้อยแล้ว ให้ทดสอบมัน ถามคำถามที่คุณคาดหวังว่าผู้ใช้จะถาม สร้างกลุ่มทดสอบเบต้าขนาดเล็กจากกลุ่มผู้ใช้ของคุณเพื่อทดลองใช้งาน ใช้โอกาสนี้ในการระบุข้อบกพร่อง ช่องว่างของข้อมูล หรือความไม่ถูกต้อง (ถ้ามี)
แม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมหลายอย่างสำหรับการนำความรู้ฐานข้อมูล AI ของคุณไปใช้ แต่คุณก็ยังไม่พ้นจากความท้าทายทั้งหมด นี่คืออุปสรรคบางประการที่คุณอาจเผชิญและวิธีเอาชนะมัน
ความท้าทายและโอกาสในการนำฐานความรู้ AI ไปใช้
การนำฐานความรู้ AI มาใช้ในปัจจุบันนั้นง่ายขึ้น เข้าถึงได้มากขึ้น และคุ้มค่ากว่าที่เคยเป็นมา แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะทำได้ง่าย ความท้าทายที่มักพบเจอมีดังต่อไปนี้
ขาดข้อมูล
ส่วนใหญ่ขององค์กรไม่ได้บันทึกความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและโครงการของตนอย่างจริงจัง น้อยกว่าที่มีระบบซึ่งพวกเขาใช้มานานพอที่จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวันได้เพียงพอ หากไม่มีข้อมูล ฐานความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะประสบปัญหา
ลงทุนเวลาในการคัดสรร สร้าง และจัดระเบียบข้อมูลเพื่อการนำไปใช้ฐานความรู้ AI ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เนื้อหาล้าสมัย
ความรู้ขององค์กรจำเป็นต้องได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ หากไม่มีการอัปเดต AI จะแบ่งปันความรู้ที่ล้าสมัยกับผู้ใช้
กำหนดตารางเวลาสำหรับการอัปเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ติดแท็กเอกสารแต่ละฉบับด้วยเวลาที่อัปเดตเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบได้ตามต้องการ คุณยังสามารถทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติโดยการตั้งการแจ้งเตือนการอัปเดตได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณอาจระบุว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดต้องได้รับการอัปเดตทุกปี
เครื่องมือไม่เหมาะสม
ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำทุกอย่างได้. ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าสามารถให้บริการตนเองได้ อาจไม่เหมาะสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กร.
ใช้เวลาในการประเมินเครื่องมือต่าง ๆ อย่างละเอียด เลือกเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการของคุณอย่างแม่นยำ หากเครื่องมือไม่เหมาะกับคุณตั้งแต่แรกเริ่ม ให้สอบถามผู้ขายว่าพวกเขาสามารถปรับแต่งเครื่องมือให้คุณได้หรือไม่
การประดิษฐ์ล้อใหม่
ฐานความรู้ AI จะทำงานได้ดีหากสามารถเสริมระบบที่คุณมีอยู่ได้ หากคุณมีฐานความรู้อยู่แล้ว อย่าทิ้งมันไปและเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด แต่ให้พัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่
ใช้ลำดับชั้นของข้อมูลเพื่อจัดโครงสร้างเนื้อหาฐานความรู้ AI ของคุณ อัปเดตเอกสารและอัปโหลดไปยังเครื่องมือใหม่ของคุณ
สิ่งที่เราเห็นในวันนี้ในตลาดเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความเป็นไปได้ที่ฐานความรู้ของ AI เปิดให้ใช้. อนาคตดูสดใสขึ้น.
อนาคตของฐานความรู้ปัญญาประดิษฐ์
ฐานความรู้ของระบบปัญญาประดิษฐ์กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะพัฒนาให้มีความสำคัญมากขึ้นในอนาคตอันใกล้
ปัญญาประดิษฐ์ครบวงจร
ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้า หรือพนักงานที่กำลังเริ่มทำงานในองค์กรใหม่ อนาคตของฐานความรู้ AI อยู่ที่การดูแลกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ
ระบบ AI จะนำผู้ใช้ผ่านทุกขั้นตอนของเส้นทางของพวกเขา และช่วยเหลือพวกเขาในทุกขั้นตอนของทาง พร้อมเตรียมความพร้อมให้พวกเขาประสบความสำเร็จ
ไม่ต้องทำงานเกี่ยวกับงานอีกต่อไป
ทุกวันนี้ ธุรกิจต่างๆ ทำงานเกี่ยวกับงานมากมาย ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการใช้เวลาในการเขียนบันทึกประจำวัน ตรวจสอบว่าใครทำอะไรและเมื่อไหร่ เป็นต้น ในอนาคต AI จะช่วยลดงานเหล่านี้ลง
การสร้างความรู้โดยอัตโนมัติ
ในอนาคต ฐานความรู้ของปัญญาประดิษฐ์จะสามารถเข้าใจกระบวนการและสร้างเอกสารประกอบสำหรับกระบวนการเหล่านั้นได้
ตัวอย่างเช่น หากตัวแทนแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าเฉพาะรายด้วยวิธีหนึ่ง โดยที่ไม่มีข้อมูลในฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ระบบ AI ในอนาคตจะสร้างข้อมูลนั้นขึ้นมาและแจ้งเตือนเพื่อขออนุมัติ
การเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นจากความรู้สู่การปฏิบัติ
ระดับต่อไปของกรณีการใช้งาน AIในด้านการจัดการความรู้จะเปลี่ยนจากข้อมูลไปสู่การกระทำอย่างรวดเร็ว. ตัวอย่างเช่น หากมีผู้สอบถามเกี่ยวกับนโยบายเงินกู้สำหรับพนักงานของบริษัท AI จะสามารถพาผู้ใช้ผ่านขั้นตอนการสมัคร เอกสารที่จำเป็น ระยะเวลา และอื่น ๆ ได้.
จนถึงตอนนี้ เทคโนโลยี AI ได้เริ่มต้นการเดินทางที่แข็งแกร่งผ่านการสร้างเนื้อหา, การทำงานอัตโนมัติ, และการประมวลผลข้อมูล ขั้นตอนต่อไปอาจเป็นสิ่งใดก็ได้ตั้งแต่ผู้ช่วยที่ทำงานด้วยเสียงไปจนถึงเครื่องมือการเขียนโค้ดอัตโนมัติ ในอนาคต AI จะเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้น
ใช้ความรู้ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย ClickUp Brain
ผลกระทบของการทำงานด้านความรู้ต่อโลกกำลังเพิ่มขึ้นทุกวัน การทำงานอัตโนมัติและความรู้กำลังได้รับความนิยมและเข้ามาแทนที่งานที่ต้องใช้แรงงานอย่างรวดเร็ว ในโลกเช่นนี้ การเข้าถึง วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเป็นทักษะที่มีค่าที่สุด ฐานความรู้ AI ทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้น
ซอฟต์แวร์แบ่งปันความรู้ด้วยAI ที่ดีจะช่วยให้ข้อมูลองค์กรที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย เชื่อมโยงข้อมูลแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน และมอบภาพรวมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้ นอกจากนี้ยังช่วยทำงานซ้ำๆ ที่ยุ่งยากโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณมีเวลาและสมาธิมากขึ้นสำหรับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เครื่องมือที่ทรงพลังพอที่จะบรรลุทุกสิ่งนี้ได้จำเป็นต้องมีความรอบคอบ ClickUp Brain คือสิ่งนั้นอย่างแท้จริง ออกแบบมาโดยรอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการภายใน ClickUp และเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณได้ผสานรวมไว้ AI จะเข้าใจบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณอย่างลึกซึ้ง และให้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง
จาก "งานของฉันวันนี้มีอะไรบ้าง?" ถึง "อธิบายกระบวนการ QA ให้ฉันฟัง" ClickUp Brain สามารถจัดการกับคำถามใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย ยิ่งไปกว่านั้น? มันจะแสดงแหล่งที่มาให้คุณดู สร้างความไว้วางใจและความโปร่งใสในความสัมพันธ์ของคุณกับ AI
ลองใช้ ClickUp Brain ดูสิ แล้วคุณจะเห็นว่ามันทำงานอย่างไรทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้