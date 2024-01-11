28 กรณีการใช้งานและแอปพลิเคชันของ AI สำหรับทีมองค์กรในปี 2025

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่เคยหยุดที่จะสร้างความประหลาดใจ
ทุกวันนี้ มีเครื่องมือและแอปพลิเคชัน AI ที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคลและธุรกิจได้ทุกรูปแบบ แม้แต่กรณีการใช้งาน AI ก็มีตัวรวบรวมที่เรียกว่า "There's an AI for that" ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มี AI มากกว่า 10,000 รายการ พร้อมใช้งานสำหรับงานมากกว่า 2,500 ประเภท!
จากการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลไปจนถึงการคาดการณ์ความต้องการในการบำรุงรักษา การประยุกต์ใช้ AI นั้นไร้ขีดจำกัด การประหยัดต้นทุนและเวลาจากการทำงานที่ง่ายขึ้น กระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาด ทำให้เทคโนโลยี AI เป็นสิ่งที่ธุรกิจขาดไม่ได้
หากคุณอยากรู้เกี่ยวกับการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในอุตสาหกรรม, ภาคส่วน, หรือกรณีการใช้งานของคุณ, เราได้รวบรวมรายการไว้ให้คุณแล้ว.
แต่ก่อนที่เราจะดำดิ่งสู่กรณีการใช้งานและการประยุกต์ใช้สำหรับองค์กร มาทำความเข้าใจก่อนว่าปัญญาประดิษฐ์ทำงานอย่างไร
ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?
ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาการศึกษาที่เลียนแบบความฉลาดและการให้เหตุผลของมนุษย์โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล ระบุรูปแบบ และทำการคาดการณ์ตามชุดกฎที่ซับซ้อนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยธุรกิจได้อย่างไร?
AI มีความเชี่ยวชาญในการจัดการงานประจำและงานธุรการแทนคุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างมูลค่าสูงกว่า ด้วย AI ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่กินเวลามาก ตอบคำถามลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ พนักงานของคุณจะมีเวลาว่างมากขึ้นในการคิดเชิงกลยุทธ์และสร้างสรรค์
ผลลัพธ์คือพนักงานใช้เวลาในภารกิจซ้ำ ๆ น้อยลง และมีเวลาเพิ่มขึ้นในการใช้ความสามารถของมนุษย์ เช่น จินตนาการ ความเห็นอกเห็นใจ และการแก้ปัญหา ด้วยพลังของ AI ทีมสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรม และช่วยให้ธุรกิจก้าวหน้าไปข้างหน้า
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด
AI ยังสามารถประมวลผลตรรกะเพื่อตัดสินใจอย่างเป็นกลาง ปราศจากอคติ และปฏิบัติงานขั้นสูงในหลากหลายสาขา—ไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วย ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ในการบริหารจัดการฟาร์ม หรือเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาด—ได้รวดเร็วกว่ามนุษย์
แต่การตัดผ่านกระแสความตื่นเต้นเกี่ยวกับ AI และการระบุการนำไปใช้ในทางปฏิบัติสำหรับทีมธุรกิจอาจรู้สึกท่วมท้นได้ ตั้งแต่การขายและการตลาดไปจนถึงการปฏิบัติการและการวิจัยและพัฒนา (R&D) AI กำลังใช้การอัตโนมัติของกระบวนการอย่างเงียบ ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีม
28 กรณีการใช้งาน AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณ
มาเชื่อมช่องว่างระหว่างคำมั่นสัญญาแห่งอนาคตของปัญญาประดิษฐ์กับผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในโลก และค้นพบวิธีที่ทีมของคุณสามารถใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในชีวิตประจำวัน
1. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการตลาด
การตลาดแบบมวลชนได้ตายไปแล้ว คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงการส่งข้อความเดียวกันไปยังทุกคนและหวังว่าบางสิ่งจะติดได้อีกต่อไป การตลาดในยุคของ AI คือความแม่นยำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ผู้ช่วย AI ของ ClickUpได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษเพื่อมอบประโยชน์ของการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลให้กับแคมเปญการตลาดของคุณโดยเฉพาะ มอบชุดคำสั่งที่พร้อมใช้งานให้กับทีมการตลาดเพื่อช่วยในการสร้างเนื้อหา ปรับปรุงแคมเปญ และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างบทความบล็อกที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็ว เขียนคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียที่ดึงดูดใจ หรือสร้างหัวข้ออีเมลที่โน้มน้าวใจ
คุณยังสามารถใช้เพื่อประหยัดเวลาในการบันทึกโน้ตและขั้นตอนถัดไป—มันสามารถสร้างสรุปสำหรับการอัปเดตงาน, หัวข้อความคิดเห็น, และบันทึกการประชุมได้เกือบจะทันที
นอกเหนือจากปัญญาประดิษฐ์ ClickUp ยังมอบพลังให้กับทีมการตลาดด้วยมุมมองและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้มีแนวทางที่เป็นระบบในการวางแผนแคมเปญ จัดระเบียบเนื้อหา และจัดการงานต่างๆ เพียงไม่กี่คลิก คุณสามารถระดมความคิดแคมเปญใหม่ๆ กำหนดบุคลิกภาพของลูกค้า และวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้าเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับความพยายามทางการตลาดของคุณ
สุดท้าย รายงานและแดชบอร์ดที่ครอบคลุมของ ClickUp มอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญ ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและปรับกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่จับต้องได้และการประหยัดค่าใช้จ่าย
นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือการตลาดด้วย AIสามารถทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นได้อย่างไร
กรณีการใช้งาน
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: ทำนายพฤติกรรมของลูกค้าและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด ตัวอย่างเช่น Walmart ใช้ AI ในการคาดการณ์ความต้องการสินค้า ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถปรับปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสมและป้องกันการขาดสต็อก ในขณะที่ Nike ใช้ AI ในการทำนายอัตราการสูญเสียลูกค้า ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถระบุและรักษาลูกค้าที่มีมูลค่าสูงไว้ได้
- โฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล: Cosabella แบรนด์ชุดชั้นใน ใช้ AI ในการสร้างแคมเปญโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย ระบบ AI ของบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า รวมถึงประวัติการซื้อ ประวัติการท่องเว็บ และการโต้ตอบบนสื่อสังคมออนไลน์ จากนั้นระบบ AI จะสร้างแคมเปญโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายตามความสนใจและความชอบของลูกค้า
- การจัดการสื่อสังคมออนไลน์: OwlyWriter AI ของ Hootsuite ช่วยทำงานอัตโนมัติในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การโพสต์อัปเดต การจัดตารางเนื้อหา และการตอบความคิดเห็น Sprinklr AI ช่วยการตลาดขององค์กรโดยการวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ และระบุโอกาสจากผู้มีอิทธิพล
- การเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาด: Adobe Sensei ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์โดยอัตโนมัติตามข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และข้อมูลประสิทธิภาพ IBM's AI ที่ชื่อว่า Watson สามารถระบุและเป้าหมายลูกค้าที่มีมูลค่าสูง ปรับแต่งข้อความทางการตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ
2. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเขียน
ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ของ AI ทำให้มันยอดเยี่ยมในการเขียนวรรณกรรมคุณภาพสูง ปรับแต่ง ฝึกฝน และให้เครื่องมือการเขียนของ AIมีชุดคำสั่งที่ครบถ้วนในการปฏิบัติตาม แล้วคุณสามารถผลิตบทความ บล็อก เอกสารขาว และแม้กระทั่งนวนิยายทั้งเล่มและเนื้อเพลงต้นฉบับออกมาได้
กรณีการใช้งาน
- บริการเช่น Grammarly ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดและเสนอการปรับปรุง ทำให้การเขียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปราศจากข้อผิดพลาด
- ผู้ช่วยเขียน Jasper AI สร้างบทความบล็อก, ข้อความการตลาด, และแม้กระทั่งสคริปต์ตามคำแนะนำของคุณ
- ด้วยคำแนะนำเฉพาะบทบาท เครื่องมือเขียน AI ของ ClickUp สามารถสร้างเนื้อหาที่ขัดเกลาให้ตรงกับความต้องการของคุณได้ สามารถเขียนกรณีศึกษาทางการตลาด อีเมลขาย และเอกสารทางเทคนิค รวมถึงสร้างการนำเสนอขายและบทความบล็อก
- ใช้เครื่องมือเช่น Copyleaks เพื่อตรวจจับเนื้อหาที่เขียนโดย AIหากคุณกำลังทำงานกับนักเขียนสัญญา
3. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการขาย
ความสามารถของ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลการขายในอดีตจำนวนมาก ระบุรูปแบบ และทำนายอนาคต สร้างโอกาสใหม่ให้กับทีมขายในการปรับแต่งแนวทางให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และปิดการขายได้มากขึ้น
กรณีการใช้งาน
- Salesforce Einstein สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าปริมาณมากเพื่อทำนายรูปแบบการซื้อและแนะนำกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
- บันทึกและถอดเสียงการโทรขาย โดยใช้ AI เพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและให้คำแนะนำแก่ตัวแทนขายเพื่อปิดการขายได้มากขึ้น
- Drift ใช้แชทบอทในการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ช่วยให้เจ้าหน้าที่มนุษย์มีเวลาสำหรับการสนทนาที่มีคุณค่ามากขึ้น
4. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการบริการลูกค้า
โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยปรับปรุงการบริการลูกค้าโดยให้ทีมสามารถจัดการกับคำถามได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับแต่งการสื่อสารกับลูกค้าให้เหมาะกับบุคคล และแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่ลูกค้าจะร้องขอ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและความภักดีต่อแบรนด์
กรณีการใช้งาน
- โดมิโน่ พิซซ่า แชทบอท, ดอม, รับคำสั่งซื้อ, ติดตามการจัดส่ง, และแม้กระทั่งสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้าด้วยมุกตลก
- ผู้ช่วย AI ของโรงแรมฮิลตัน, คอนนี่, ตอบคำถามของแขก, แนะนำกิจกรรม, และจองนัดหมายสปา
- ช่างทำผมเสมือนจริงของลอรีอัลใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อแนะนำขั้นตอนการดูแลเส้นผมที่เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยอิงจากภาพถ่ายเซลฟี่
5. ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการท่องเที่ยว
อนาคตของการท่องเที่ยวคือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นตัวขับเคลื่อน AI สามารถนำทางในการผจญภัยท่องเที่ยวของคุณ สร้างแผนการเดินทางที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ และแม้กระทั่งให้บริการทัวร์เสมือนจริงเพื่อพาคุณไปยังดินแดนอันห่างไกล
กรณีการใช้งาน
- "ผู้ช่วยการเดินทาง" ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Emirates ช่วยให้ผู้โดยสารนำทางในสนามบิน จองเที่ยวบิน และแม้กระทั่งจัดการสัมภาระของพวกเขา
- เครื่องมือ AI ของ Trip.com ชื่อ TripGen แนะนำแพ็กเกจท่องเที่ยวและกิจกรรมที่ปรับแต่งตามความสนใจและงบประมาณของคุณ
- เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เช่น Hopper ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายราคาตั๋วเครื่องบินและแนะนำเวลาที่ดีที่สุดในการจองตั๋ว ช่วยคุณประหยัดเงินและหลีกเลี่ยงความเครียด
6. ปัญญาประดิษฐ์เพื่อความบันเทิง
จากการสร้างประสบการณ์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลไปจนถึงการผลักดันขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ AI ช่วยยกระดับความบันเทิง อัลกอริทึมของ AI คัดสรรเพลย์ลิสต์เพลงที่ตรงกับอารมณ์ของคุณ แนะนำภาพยนตร์ที่คุณจะชื่นชอบ และสร้างเรื่องราวที่ปรับเปลี่ยนตามตัวเลือกของคุณ AI ช่วยให้คุณเข้าสู่โลกแฟนตาซีและมีปฏิสัมพันธ์และเล่นกับตัวละครแบบเรียลไทม์
กรณีการใช้งาน
- Lucasfilm's Industrial Light & Magic ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างเอฟเฟกต์พิเศษ ทำให้สิ่งมีชีวิตอย่าง Baby Yoda มีชีวิตขึ้นมา
- Netflix ใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่แนะนำรายการและภาพยนตร์ตามประวัติการรับชมของคุณ นำไปสู่ประสบการณ์การรับชมที่น่าดึงดูด
- MuseNet AI สร้างสรรค์ดนตรีในหลากหลายสไตล์ ตั้งแต่ซิมโฟนีคลาสสิกไปจนถึงเพลงป๊อปสมัยใหม่ ขยายขอบเขตของการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
- เทคโนโลยี MetaHuman ของ Epic Games สร้างตัวละครเสมือนจริงสำหรับเกมและภาพยนตร์ได้อย่างสมจริง ทำให้เส้นแบ่งระหว่างโลกแห่งความจริงและจินตนาการเลือนรางลง
7. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอสังหาริมทรัพย์
ลองนึกภาพการทัวร์เสมือนจริงที่ให้คุณสำรวจบ้านได้จากทุกที่ แชทบอตที่ตอบคำถามตลอด 24 ชั่วโมง และอัลกอริทึมที่ทำนายแนวโน้มตลาดได้อย่างแม่นยำอย่างน่าทึ่ง ปัญญาประดิษฐ์มอบข้อมูลเชิงลึก ระบบอัตโนมัติ และพลังพิเศษให้กับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อทำให้การเดินทางของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
กรณีการใช้งาน
- Zestimates ของ Zillow ใช้ AI ในการทำนายมูลค่าบ้านด้วยความแม่นยำที่น่าทึ่ง ช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
- เครื่องมือค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ Redfin คัดกรองรายการตามความต้องการและงบประมาณของคุณ ช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยาก
- เครื่องมือจัดการอสังหาริมทรัพย์อัตโนมัติจัดการงานต่างๆ เช่น การเก็บค่าเช่า การร้องขอการบำรุงรักษา และการคัดกรองผู้เช่า ช่วยให้ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์มีเวลาว่างมากขึ้น
8. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการบริหารโครงการ
การจัดการโครงการเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนของงาน กำหนดเวลา และทรัพยากร แต่ถ้าคุณมีผู้ช่วยที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ทำนายความเสี่ยง และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นล่ะ? นั่นคือจุดที่ AI เข้ามามีบทบาท เปลี่ยนแปลงวิธีการวางแผน ดำเนินการตัดสินใจ และส่งมอบโครงการของเราอย่างสิ้นเชิง
กรณีการใช้งาน
- Microsoft Project Cortex ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสกัดข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารโครงการและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำเสนอคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และช่วยปรับปรุงการร่วมมือของทีม
- Wrike Analyze ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำนายผลลัพธ์ของโครงการ ระบุความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น และแนะนำการแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม
- WorkBoard ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
- Monday.com ผสานฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น รายงานความคืบหน้าอัตโนมัติและการวิเคราะห์ความรู้สึก เพื่อให้ทีมได้รับข้อมูลและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
9. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
ระบบ AI ทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัติ เช่น การสร้างโค้ด การตรวจสอบโค้ด การให้ความคิดเห็น และการแก้ไขข้อบกพร่อง นอกจากนี้ยังช่วยในการออกแบบอีกด้วย นักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงโค้ดของตนกับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น ในขณะที่ระบบ AI คู่หูของพวกเขาจัดการงานที่น่าเบื่อหน่าย
กรณีการใช้งาน
- GitHub Copilot เป็นผู้ช่วย AI ที่แนะนำโค้ดตามบริบทปัจจุบันของคุณ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของนักพัฒนา
- DeepCode เป็นเครื่องมือตรวจสอบโค้ดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการระบุช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นและข้อผิดพลาดในการเขียนโค้ด ช่วยยกระดับคุณภาพของโค้ด
- IntelliJ IDEA ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อแนะนำชื่อตัวแปร ปรับโครงสร้างโค้ด และแม้กระทั่งระบุข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักพัฒนาอย่างมาก
10. ปัญญาประดิษฐ์เพื่อปัญญาประดิษฐ์
การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ การวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วน และการลองผิดลองถูกมากมาย แต่ปัญญาประดิษฐ์เองก็สามารถให้ความช่วยเหลือที่มีคุณค่าในกระบวนการนี้ได้เช่นกัน มันสามารถประกอบชิ้นส่วนปริศนาเข้าด้วยกัน เสนอชิ้นส่วนใหม่ ๆ ระบุชิ้นส่วนที่ขาดหาย และปรับปรุงการออกแบบได้ ปัญญาประดิษฐ์คือเครื่องมือสูงสุดสำหรับการสร้างปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้น
กรณีการใช้งาน
- แพลตฟอร์ม AutoML เช่น Google AutoML และ Amazon SageMaker ทำให้กระบวนการเรียนรู้ของเครื่องทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การเตรียมข้อมูลไปจนถึงการเลือกและปรับใช้โมเดล
- OpenAI Gym ให้บริการสภาพแวดล้อมจำลองสำหรับการฝึกอบรมและทดสอบอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบเสริมแรง ช่วยเร่งการวิจัยและพัฒนา
- เครื่องมือ AI ที่สามารถอธิบายได้ (XAI) เช่น LIME และ SHAP ช่วยให้นักพัฒนาเข้าใจว่าโมเดล AI ตัดสินใจอย่างไร ทำให้พวกเขาสามารถระบุและแก้ไขอคติและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
- โมเดล AI สร้างสรรค์ เช่น Stable Diffusion และ Dall-E 3 สร้างภาพและข้อความที่สมจริง มอบข้อมูลการฝึกอบรมที่มีคุณค่าสำหรับโมเดล AI อื่นๆ
11. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับทรัพยากรบุคคล
เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับทรัพยากรบุคคลสามารถทำงานที่น่าเบื่อซ้ำซากให้เป็นอัตโนมัติ ทำให้กระบวนการต่าง ๆ ง่ายขึ้น และเพิ่มข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของพนักงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถปลดปล่อยตัวเองจากภาระงานด้านการบริหารจัดการและมุ่งเน้นไปที่การสร้างทีมงานที่มีชีวิตชีวา มีส่วนร่วม และมีประสิทธิภาพสูง
กรณีการใช้งาน
- Workday ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อทำงานอัตโนมัติในงานต่าง ๆ เช่น การจ่ายเงินเดือน การบริหารสวัสดิการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมีเวลาไปมุ่งเน้นที่โครงการเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
- LinkedIn Talent Insights ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์ข้อมูลจาก LinkedIn เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพนักงานปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นผู้สมัครงานในอนาคตแก่บริษัทต่าง ๆ ช่วยให้พวกเขาตัดสินใจในการจ้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ระบบปัญญาประดิษฐ์แปดชั้นช่วยจับคู่ผู้สมัครกับตำแหน่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการจ้างงาน และปรับปรุงคุณภาพการจ้างงาน
12. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับกฎหมายและทีมกฎหมาย
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยให้การวิจัยและการตรวจสอบเอกสารง่ายขึ้น ทนายความสามารถใช้เพื่อทำนายผลลัพธ์ของคดีและปรับกลยุทธ์ทางกฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งนี้ทำให้ทีมกฎหมายสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีกว่าให้กับลูกค้าด้วยเครื่องมือทางกฎหมายที่ขับเคลื่อนด้วย AI
กรณีการใช้งาน
- ลูมินานซ์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์สัญญา, สกัดข้อมูลสำคัญ, และระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น, ช่วยลดเวลาการตรวจสอบและค่าธรรมเนียมทางกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญ
- Kira Systems มีความเชี่ยวชาญในการค้นหาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-discovery) โดยช่วยให้ทีมกฎหมายสามารถคัดกรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างตรงจุด
- Lex Machina วิเคราะห์คลังข้อมูลขนาดใหญ่ของคำพิพากษาและคำวินิจฉัยทางกฎหมาย เพื่อมอบคำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลแก่ทนายความ
13. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังในวงการความปลอดภัยทางไซเบอร์. มันวิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจจับภัยคุกคาม, และตอบสนองต่อปัญหาความปลอดภัยของข้อมูลในเวลาจริง, ทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลของคุณปลอดภัย.
กรณีการใช้งาน
- Darktrace ใช้การตรวจจับความผิดปกติเพื่อระบุและยับยั้งการโจมตีทางไซเบอร์ในแบบเรียลไทม์ ปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามที่ซับซ้อนที่สุด
- Palo Alto Networks Cortex XDR วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยทั้งหมดของคุณ มอบมุมมองแบบรวมศูนย์ของภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้คุณสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
14. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการศึกษา
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการศึกษา โดยเข้ามาแทนที่หลักสูตรที่ตายตัวและการทดสอบมาตรฐาน ปัจจุบัน AI มอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและน่าสนใจ ซึ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละคน
กรณีการใช้งาน
- DreamBox Learningใช้เครื่องมือ AI สำหรับนักเรียนเพื่อประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา และสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลเพื่อเติมเต็มช่องว่างทางความรู้
- Kahoot! ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสร้างแบบทดสอบและการประเมินผลที่น่าสนใจ ทำให้การเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์และน่าตื่นเต้นสำหรับนักเรียนทุกวัย
- Minecraft Education Edition สร้างการจำลองที่สมจริงและงานแบบโต้ตอบ ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (กลุ่มวิชา STEM) และการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- Duolingo ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับแต่งบทเรียนให้เหมาะกับผู้เรียนตามความก้าวหน้าและเป้าหมายของพวกเขา ทำให้การเรียนภาษาเป็นเรื่องสนุกและมีประสิทธิภาพ
15. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับรัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นดิน
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในภาครัฐช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน เพิ่มความโปร่งใส และให้บริการสาธารณะที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล มันคาดการณ์ความต้องการ แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว และรับประกันการให้บริการของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพสำหรับประชาชน
กรณีการใช้งาน
- กองกำลังตำรวจที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของดูไบใช้โดรนที่ติดตั้งปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการจราจรและทำนายจุดเสี่ยงอาชญากรรม เพิ่มความปลอดภัยสาธารณะ
- ระบบสายด่วน 311 ของนครนิวยอร์กใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อทำความเข้าใจคำถามของประชาชนและส่งต่อไปยังแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม ช่วยปรับปรุงเวลาการตอบสนองและการให้บริการ
16. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการก่อสร้าง
ด้วย AI เป็นคู่หูของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงทุกขั้นตอนของกระบวนการก่อสร้างได้ AI สามารถวิเคราะห์แบบแปลน, ปรับการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม, และทำนายความเสี่ยงได้ โดรนและหุ่นยนต์ที่ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์วิชั่นช่วยเหลือในการสำรวจ, ตรวจสอบ, และทำงานทางกายภาพเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
กรณีการใช้งาน
- Autodesk BIM 360 ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างตั้งแต่การวางแผนจนถึงการดำเนินงาน ทำให้การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
- SiteAware ใช้โดรนและเซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบไซต์ก่อสร้างแบบเรียลไทม์ ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ติดตามความคืบหน้า และระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- BuildingConnected เชื่อมโยงบริษัทก่อสร้างกับโซลูชัน AI รวมถึงอุปกรณ์หุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพวัสดุ
17. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการธนาคารและการเงิน
เครื่องมือบัญชีและการเงินด้วย AIปรับคำแนะนำทางการเงินให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ทำให้การทำธุรกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น ตรวจจับการฉ้อโกง และช่วยให้คุณตัดสินใจลงทุนได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น มีแชทบอท AI เพื่อให้บริการลูกค้า และโรโบ-แอดไวเซอร์สำหรับการบริหารความมั่งคั่ง
กรณีการใช้งาน
- Intuit Mint ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดหมวดหมู่การใช้จ่ายของคุณ ติดตามงบประมาณ และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกทางการเงินที่ปรับให้เหมาะกับคุณ ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการเงินของคุณได้
- Upstart เป็นแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งใช้ข้อมูลทางเลือกในการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต เพื่อขยายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับชุมชนที่ขาดโอกาส
- Jumio เป็นแพลตฟอร์มการยืนยันตัวตนที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งใช้การจดจำใบหน้าและเทคโนโลยีชีวมิติอื่น ๆ สำหรับการตรวจจับการฉ้อโกงและการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ปลอดภัย
18. ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ปัญญาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ, และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ. มันมีบทบาทสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและสามารถปรับตัวได้สำหรับมนุษยชาติและโลก.
กรณีการใช้งาน
- แพลตฟอร์ม AI ของ OceanMind วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลมหาสมุทรเพื่อติดตามการประมงผิดกฎหมายและปกป้องระบบนิเวศทางทะเล
- กองทุนสัตว์ป่าโลกใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อศึกษาแบบแผนการเคลื่อนไหวของสัตว์และการใช้ถิ่นที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การอนุรักษ์สำหรับสัตว์ใกล้สูญพันธุ์
- Xyonix ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการระบุและปรับปรุงตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใต้ดินเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
19. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ขยายขอบเขตการเข้าถึง และเพิ่มผลกระทบของกิจกรรมเพื่อสังคมให้ดีขึ้น แพลตฟอร์มการจับคู่ผู้อาสาสมัครที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเชื่อมต่อผู้อาสาสมัครกับโอกาสที่เหมาะสมตามทักษะและความสนใจของพวกเขา ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของผู้อาสาสมัครอย่างมีนัยสำคัญ
กรณีการใช้งาน
- Kindful เป็นแพลตฟอร์มระดมทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของผู้บริจาคและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการระดมทุน เพิ่มจำนวนเงินบริจาคและการรักษาผู้บริจาค
- Charity Navigator เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและการบริหารจัดการขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ช่วยให้ผู้บริจาคตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
20. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ใช้ AI เพื่อสร้างแบบเสื้อผ้าที่นวัตกรรมและส่วนตัวตามเทรนด์, ความชอบของลูกค้า, และขนาดร่างกาย พร้อมทั้งลดของเสียผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน
กรณีการใช้งาน
- Zeekit ใช้การสแกนร่างกาย 3 มิติและการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อสร้างอวตารส่วนบุคคลสำหรับการลองสวมเสื้อผ้าเสมือนจริงและการปรับขนาดเสื้อผ้าที่พอดีตัว ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร
- Unspun สร้างกางเกงยีนส์ที่พอดีกับคุณที่สุดตามความต้องการ ด้วยการสแกนร่างกายของคุณด้วยสมาร์ทโฟน 3 มิติ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดสินค้าคงคลังและของเสียจากแฟชั่นให้เป็นศูนย์
- Textile Exchange เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสิ่งทอ ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ ตัดสินใจเลือกอย่างยั่งยืน
21. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการขนส่ง
เครื่องมือ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร, ช่วยในการวางแผนเส้นทาง, ปรับปรุงความปลอดภัย, และเปลี่ยนแปลงการเดินทางทางบก, ทางอากาศ, และทางทะเลของเรา.
กรณีการใช้งาน
- เทสลา ออโต้ไพลอต เป็นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อควบคุมทิศทาง, เร่งความเร็ว, และเบรก ทำให้การขับขี่ปลอดภัยและสบายมากขึ้น
- Waymo เป็นผู้บุกเบิกด้านรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการนำทางบนถนนในเมืองและทางหลวง โดยให้บริการเรียกรถอัตโนมัติในบางพื้นที่
- ซีเมนส์ โมบิลิตี้ เป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่งที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการทำนายความต้องการบำรุงรักษาสำหรับรถไฟและรถบัส เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันการเสีย
22. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการดูแลสุขภาพ
ปัญญาประดิษฐ์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ มันช่วยให้การวินิจฉัยมีความแม่นยำมากขึ้น สนับสนุนการค้นพบยาใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา นอกจากนี้ยังสามารถติดตามสุขภาพของผู้ป่วยและทำนายผลลัพธ์ได้อีกด้วย
กรณีการใช้งาน
- AlphaFold ของ DeepMind ทำนายโครงสร้างโปรตีนได้อย่างแม่นยำ สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านการพัฒนายาและการแพทย์เฉพาะบุคคล
- BlueDot ติดตามการระบาดของโรคติดเชื้อแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ระบบสาธารณสุขเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้น
- Babylon Health ใช้ผู้ช่วยเสมือนและแชทบอทเพื่อให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันแก่ผู้ป่วย รวมถึงการวินิจฉัยเบื้องต้นและการสนับสนุน
23. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเกษตร
โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร ตรวจสอบสุขภาพของดิน ตรวจจับศัตรูพืช และทำงานเกษตรกรรมโดยอัตโนมัติ เทคโนโลยีนี้ช่วยเสริมศักยภาพให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตผลสูง และยั่งยืนยิ่งขึ้น
กรณีการใช้งาน
- Plantix วิเคราะห์ภาพถ่ายของพืชเพื่อวินิจฉัยโรคและศัตรูพืช ช่วยให้เกษตรกรสามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อปกป้องผลผลิตของพวกเขา
- HarvestAI ใช้ภาพถ่ายทางอากาศและอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อตรวจสอบสุขภาพของพืชผลและทำนายผลผลิต ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าสำหรับการตัดสินใจในการจัดการฟาร์ม
- Terramera ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลดินและแนะนำแผนการใช้ปุ๋ยและธาตุอาหารที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะแต่ละพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืชและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
24. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการผลิต
เครื่องมือ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตและทำนายการเสียหายของเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงการควบคุมคุณภาพและทำให้การทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ ด้วย AI คุณสามารถสร้างโรงงานที่สว่างไสว มีประสิทธิภาพ และผลิตได้มากขึ้น สร้างยุคใหม่แห่งการผลิตที่ยอดเยี่ยม
กรณีการใช้งาน
- Siemens MindSphere เป็นแพลตฟอร์ม AI ที่เชื่อมต่อและวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์ในโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและช่วยให้สามารถคาดการณ์การบำรุงรักษาได้
- GE Predix เป็นแพลตฟอร์ม AI สำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์และเครื่องจักรเพื่อทำนายการล้มเหลวของอุปกรณ์และปรับปรุงตารางการบำรุงรักษาให้เหมาะสม ลดเวลาหยุดทำงานและค่าใช้จ่าย
25. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการทำเหมือง
ด้วยโดรนที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถสแกนภูมิทัศน์และทำแผนที่แหล่งแร่ได้อย่างแม่นยำ แบบจำลองเชิงคาดการณ์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหวและบันทึกทางประวัติศาสตร์เพื่อระบุตำแหน่งการทำเหมืองที่ดีที่สุด ช่วยประหยัดทรัพยากร รถบรรทุกไร้คนขับทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในอุโมงค์เหมืองที่ซับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต
กรณีการใช้งาน
- รถบรรทุกขนถ่ายอัตโนมัติของโคมัตสึสามารถนำทางในเหมืองได้ด้วยตัวเอง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและลดข้อผิดพลาดของมนุษย์
- Descartes Labs วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลทางธรณีวิทยาด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อระบุแหล่งแร่ที่มีศักยภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจ
- MineSense ใช้ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์เพื่อทำให้งานเหมืองใต้ดินเป็นอัตโนมัติ เพิ่มผลผลิตและลดความเสี่ยงสำหรับคนงาน
26. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการประมง
เพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการประมง ทำนายขนาดของปลาที่จับได้ ต่อสู้กับการประมงผิดกฎหมาย และปกป้องชีวิตทางทะเลด้วย AI ให้ AI ช่วยคุณเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความคุ้มค่าและความยั่งยืนในการประมง
กรณีการใช้งาน
- สภาการจัดการทะเล (Marine Stewardship Council) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการติดตามเรือประมงเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีการปฏิบัติตามมาตรฐานการประมงที่ยั่งยืน ซึ่งช่วยปกป้องระบบนิเวศทางทะเล
- โครงการประมงที่มีการบันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วน (FDF) ระบุชนิดของปลาแบบเรียลไทม์ ป้องกันการจับสัตว์น้ำที่ไม่ต้องการ และส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืน
27. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอากาศยาน
โดยการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ (AI) อุตสาหกรรมการบินและอวกาศสามารถเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของการบิน ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของอากาศยาน ทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ และปลดปล่อยทรัพยากรบุคคลเพื่อนำไปใช้ในการสร้างนวัตกรรม
กรณีการใช้งาน
- เฮลิคอปเตอร์ Ingenuity ของ NASA ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ประสบความสำเร็จในการบินบนดาวอังคาร แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ AI ในการสำรวจอัตโนมัติในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
- ระบบตรวจจับความผิดปกติในอวกาศลึกของนาซ่าตรวจสอบข้อมูลของยานอวกาศเพื่อค้นหาความผิดปกติเพื่อปกป้องยานสำรวจและรับประกันความสำเร็จของภารกิจในระยะทางระหว่างดวงดาว
- แอร์บัส สกายไวส์ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอากาศยานเพื่อช่วยให้สายการบินปรับปรุงการบำรุงรักษาและการดำเนินงาน
28. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับพลังงาน (การผลิตและการกระจาย)
ปัญญาประดิษฐ์ยังมีประโยชน์ในระบบโครงข่ายพลังงาน ทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและทนทานต่อความต้องการพลังงานที่เปลี่ยนแปลงได้
กรณีการใช้งาน
- GridBeyond ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการทรัพยากรพลังงานแบบกระจาย เช่น แผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ เพื่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นและทนทานยิ่งขึ้น
- เซนทิเอนท์ เอเนอร์จี วิเคราะห์ข้อมูลจากมิเตอร์อัจฉริยะเพื่อตรวจจับความผิดปกติและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคสามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงที และรับประกันการจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
- DeepMind สำหรับ Google Energy ทำนายความต้องการพลังงานได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ Google และผู้ให้บริการสาธารณูปโภคอื่น ๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์มีการประยุกต์ใช้ที่กว้างขวางและอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในหลายภาคส่วนและอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้บางส่วนของมันยังช่วยปรับปรุงชีวิตประจำวันของเราในวิธีที่ง่ายที่สุด—แต่มีผลกระทบมากที่สุด—เช่นกัน
ClickUp AI: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขั้นสูงสุด
คุณเคยปรารถนาที่จะมีพลังวิเศษที่สามารถทำงานทั้งหมดของคุณให้เสร็จก่อนกำหนดเวลาหรือไม่? เราเองก็เช่นกัน
ทีมองค์กรต่างแสวงหาเครื่องมืออย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
เข้าสู่ClickUp AI. มันคือผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังซึ่งผสานรวมอยู่ในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp และเป็นโซลูชันที่เหมาะที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณตลอดทั้งวันทำงาน.
นี่คือตัวอย่างว่า ClickUp AI สามารถมอบพลังพิเศษที่คุณต้องการได้
รับความช่วยเหลือในการเขียนที่ปรับให้เหมาะกับบทบาทของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานขายที่กำลังเตรียมการนำเสนอที่สมบูรณ์แบบหรือผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่กำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ คุณสามารถได้รับความช่วยเหลือในการเขียนที่คุณต้องการด้วย ClickUp AI มันเข้าใจบริบทของบทบาทและโครงการต่างๆ ในองค์กร มอบแนวคิดและข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะกับงานเขียนของคุณโดยเฉพาะ
ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
ให้ ClickUp ช่วยปรับปรุงการร่วมมือด้วยความสามารถของ AI ของมัน. มันมอบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อร่างอีเมล, สรุปเอกสาร, และแนะนำคำพูดที่ดีขึ้นและไวยากรณ์ที่ถูกต้อง. คุณยังสามารถสร้างรายการที่ต้องทำตามบริบทของงานของคุณ และใช้เครื่องมือเพื่อคิดค้นไอเดียร่วมกับทีมของคุณได้.
ทำลายกำแพงการสื่อสาร
ClickUp AI ทำให้การทำงานร่วมกันข้ามสายงานและข้ามวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้เพื่อแปลข้อความเป็นมากกว่า 10 ภาษาแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจจับข้อความที่ไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือและให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงความชัดเจน
ทำให้งานซ้ำๆ ของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp และปลดปล่อยเวลาของทีมคุณให้มุ่งเน้นไปที่โครงการเชิงกลยุทธ์มากขึ้น ตั้งแต่การสร้างบันทึกการประชุมไปจนถึงการสรุปรายงาน ClickUp AI ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต
นำ AI ที่ฉลาดที่สุดมาสู่ทีมของคุณด้วย ClickUp
ในขณะที่แอปและเครื่องมือ AI เป็นประโยชน์อย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงานทุกที่ บางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้ทำงานได้มากขึ้นคือ...ใช้แอปน้อยลง แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณสามารถลงทุนในแอปเดียวที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น ClickUp
ClickUp AI ไม่ใช่ผู้ช่วย AI ทั่วไป มันปรับตัวให้เข้ากับบทบาทของคุณ ด้วยคำแนะนำที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยที่ผสานเข้ากับแพลตฟอร์มโดยตรง
มันสามารถช่วยลดความเครียดและความเหนื่อยล้าจาก AI ได้โดยการรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว หากคุณยังต้องการโซลูชันเพิ่มเติม คุณสามารถใช้รายการซอฟต์แวร์ AIที่อัปเดตของเราเพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว
ป.ล. ClickUp AI กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยแรงผลักดันจากความมุ่งมั่นในการทำให้ทีมของคุณฉลาดขึ้น เร็วขึ้น และแข็งแกร่งยิ่งขึ้นทดลองใช้ ClickUp ได้เลยตอนนี้