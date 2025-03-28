10 ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ AI สำหรับบัญชีที่ดีที่สุดในปี 2025

ปัญญาประดิษฐ์เป็นปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงเกมสำหรับทีมการเงิน หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องมือ AIสำหรับงานบัญชี คุณกำลังทำให้สิ่งต่างๆ ซับซ้อนเกินความจำเป็น
เครื่องมือบัญชีด้วย AI สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและเงินได้ในขณะที่ปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจของคุณ. มันทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถใช้ความคิดของคุณไปกับสิ่งที่สำคัญกว่าเช่นการตัดสินใจ. 🤠
พร้อมที่จะให้ระบบบัญชีอัตโนมัติเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณหรือไม่? นี่คือ 10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการบัญชีและการเงินที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
พบกับ AI ของ ClickUp, ClickUp Brain ในวิดีโอนี้
⏰ สรุป 60 วินาที
- ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงทีมการเงินด้วยการทำให้งานบัญชีเป็นอัตโนมัติ
- ประโยชน์หลักของAI ในงานบัญชีได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น ความถูกต้องของรายงานที่ดีขึ้น และการได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- เมื่อเลือกเครื่องมือ AI ให้มองหาการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ การประมวลผลใบแจ้งหนี้ การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ และความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่อง
- เครื่องมือ AI 10 อันดับแรกสำหรับงานบัญชี ได้แก่: ClickUp Vic. ai Bill Indy Zeni Docyt Gridlex Booke Blue Dot Truewind
- คลิกอัพ
- วิค. เอไอ
- บิล
- อินดี้
- เซนี
- Docyt
- กริดเล็กซ์
- บุ๊ค
- จุดสีน้ำเงิน
- ทรูวินด์
- คลิกอัพ
- วิค. เอไอ
- บิล
- อินดี้
- เซนี
- Docyt
- กริดเล็กซ์
- บุ๊ค
- จุดสีน้ำเงิน
- ทรูวินด์
AI ถูกใช้ในบัญชีอย่างไร?
บริษัทบัญชีใช้ซอฟต์แวร์การป้อนข้อมูลมานานแล้วเพื่อลดข้อผิดพลาดของมนุษย์และเพิ่มผลกำไร. เมื่อคุณเพิ่มเทคโนโลยี AI เข้าไปในส่วนผสม, สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น.
การบัญชีเกี่ยวข้องกับการคำนวณ, คณิตศาสตร์, กระบวนการที่มีการควบคุม, และการปฏิบัติตามภาษี. นี่คือบางสิ่งที่ซอฟต์แวร์อัตโนมัติทำได้ดีที่สุด.
ซอฟต์แวร์บัญชีที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้ผู้บัญชีสามารถมอบหมายงานที่น่าเบื่อให้ระบบอัตโนมัติและปรับปรุงการดำเนินงานทางการเงินของตนได้ นี่คือประโยชน์มากมายที่ปัญญาประดิษฐ์นำมาสู่กระบวนการบัญชี:
- การคาดการณ์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์
- การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่รวดเร็วขึ้นด้วยอัลกอริทึมขั้นสูง
- ปรับปรุงความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
- การประมวลผลใบแจ้งหนี้อัตโนมัติที่รวดเร็วราวสายฟ้า
- ข้อมูลเชิงลึกและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
- ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- ความสามารถในการขยายตัวโดยไม่เพิ่มงานที่ต้องทำด้วยมือ
สิ่งที่ควรพิจารณาในเครื่องมือ AI สำหรับการบัญชี
เครื่องมือ AI สำหรับการบัญชีมอบประโยชน์ที่ไม่อาจโต้แย้งได้ ตั้งแต่การปรับปรุงข้อมูลทางการเงินไปจนถึงการอัตโนมัติของงานที่ใช้เวลานาน ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการระบุสิ่งที่คุณต้องการและค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสม
ทุกคนตั้งแต่ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระและสตาร์ทอัพไปจนถึงผู้อำนวยการการเงินของ Fortune 500 และบริษัทบัญชีขนาดใหญ่สามารถใช้คุณสมบัติเช่นนี้ได้:
- การบันทึกบัญชีแบบอัตโนมัติ: เครื่องมือ AI ควรทำการบันทึกบัญชีโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยคุณประหยัดเวลา, ทำให้การตัดสินใจดีขึ้น, ปรับปรุงการจัดการค่าใช้จ่าย, และลดข้อผิดพลาดในเอกสารทางการเงิน
- การประมวลผลใบแจ้งหนี้แบบอัตโนมัติ: ซอฟต์แวร์บัญชีที่ใช้ AI ที่ดีสามารถทำให้การชำระเงินและใบแจ้งหนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงรายงานค่าใช้จ่าย
- การผสานรวม: เครื่องมือบัญชี AI ที่สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของคุณ—ตั้งแต่ Slack ถึง QuickBooks—ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
- การเรียนรู้ของเครื่อง: เครื่องมือ AI ชั้นนำใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อประเมินแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องมีการสอน; นี่คือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการบัญชี
- แม่แบบ: เมื่อต้องทำงานด้วยตนเอง เครื่องมือที่ดีสามารถช่วยเร่งความเร็วได้ด้วยแม่แบบบัญชีแยกประเภท แม่แบบเงินเดือน และแม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการบัญชี
ส่วนที่ยากที่สุดในการค้นหาเครื่องมือ AI สำหรับการบัญชีคือการคัดกรองตัวเลือกทั้งหมด เราได้คัดกรองให้เหลือเพียง 10 เครื่องมือ AI สำหรับการบัญชีที่ดีที่สุด
ด้วยรายการนี้ คุณสามารถประเมินเครื่องมือแต่ละตัวได้ตามคุณสมบัติที่ดีที่สุด ข้อจำกัด ราคา และรีวิว เพื่อตัดสินใจเลือกอย่างถูกต้อง
1.คลิกอัพ
ClickUp Accountingคือซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทางการเงินง่ายขึ้น จัดการบัญชี สร้างรายงานที่แชร์ได้ และให้ClickUp Brainทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวดิจิทัลของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ที่ใหญ่ขึ้นได้
ClickUp Brain คือผู้ช่วยเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อช่วยในทุกเรื่อง ตั้งแต่การจัดการทางการเงิน การจัดทำรายละเอียดโครงการ ไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าของลูกค้าและการอัปเดตการประชุม เราได้พัฒนาเครื่องมือ AI หลายร้อยรายการสำหรับทุกแง่มุมของระบบบัญชีของคุณ
คุณยังสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างสเปรดชีตและสำรวจเทมเพลตสำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงินได้อีกด้วย
ตัวอย่างเช่นแม่แบบบัญชี ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการใบแจ้งหนี้ บันทึกการขาย รายได้ และรายได้ที่คาดการณ์ไว้ของคุณ ติดตามลูกหนี้และเจ้าหนี้ (AR/AP) และใช้การติดตามทรัพยากรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินโดยรวม
ClickUp มีการเชื่อมต่อสำเร็จรูปมากกว่า 1,000 รายการกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในแดชบอร์ดเดียวที่สะดวกและปรับแต่งได้ตามต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เลือกจากเทมเพลตหลายร้อยแบบเพื่อช่วยในทุกสิ่งตั้งแต่การจัดการงบประมาณและกระแสเงินสดไปจนถึงการจัดการโครงการ
- ใช้พลัง AI ของ ClickUp Brain เพื่อสรุปการประชุมวางแผนการเงิน เชื่อมต่อกับลูกค้า สรุปนโยบายการตรวจสอบ อัปเดตรายงานการคาดการณ์ยอดขาย และอื่นๆ
- เลือกจากมากกว่า 100การทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อจัดการงานหลังบ้านให้เป็นระบบอัตโนมัติ
- ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและปรับปรุงสุขภาพทางการเงินของธุรกิจคุณด้วยความช่วยเหลือจากClickUp's ChatGPT Prompts for Finance
- สลับระหว่างมุมมองต่าง ๆ ได้หลายแบบ สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองสำหรับสมาชิกทีมทุกคน และใช้การติดตามเวลาโครงการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กับฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายของ ClickUp (เราได้แก้ไขปัญหานี้ด้วยวิดีโอสอนฟรีสำหรับเกือบทุกสิ่ง)
- ClickUp Brain ไม่มีให้บริการในแผนฟรีตลอดไป
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. วิค. ai
Vic. ai เป็นเครื่องมือประมวลผลใบแจ้งหนี้ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมอัตราความแม่นยำสูงและอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง มันใช้ชุดอัลกอริธึมที่ทรงพลังซึ่งได้รับการฝึกฝนจากใบแจ้งหนี้หลายล้านฉบับ เพื่อทำให้กระบวนการเรียกเก็บเงินเกือบทุกขั้นตอนเป็นอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องใช้แม่แบบหรือกฎที่กำหนดเอง
เมื่อมีการอัปโหลดใบแจ้งหนี้แล้ว Vic. ai สามารถดึงข้อมูลสำคัญจากใบแจ้งหนี้ ตรวจจับเอกสารซ้ำ และนำกระบวนการอนุมัติเข้าสู่ระบบอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นโดยระบุพนักงานที่ต้องตรวจสอบแต่ละขั้นตอนของกระบวนการอนุมัติใบแจ้งหนี้
Vic. ai คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้การผสานการทำงานกับเครื่องมือการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ชั้นนำเพื่อซิงค์ข้อมูลทางการเงินโดยอัตโนมัติ
- ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์โดยให้ Vic. ai ระบุและแจ้งเตือนใบแจ้งหนี้ซ้ำและข้อผิดพลาดทางบัญชีอื่นๆ
- จดจำ รหัส และคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงความถูกต้องและการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
- ปรับปรุงการตัดสินใจทางการเงินโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่อิงจากข้อมูลล่าสุดของบริษัทบัญชีของคุณ
วิค ข้อจำกัดของเอไอ
- ไม่มีข้อมูลราคาที่เห็นได้ชัดเจน; ลูกค้าบางรายรายงานว่าเครื่องมือนี้มีราคาแพงสำหรับนักบัญชีอิสระและธุรกิจขนาดเล็ก
- บทวิจารณ์กล่าวถึงความจำเป็นในการเพิ่มตัวเลือกการจัดเรียงและรายงานเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
Vic. ai ราคา
- ลูกค้าต้องติดต่อ Vic. ai และให้ข้อมูลธุรกิจเพื่อขอใบเสนอราคา
Vic. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. บิล
บิลล์ เป็นเครื่องมือบนระบบคลาวด์ที่ช่วยอัตโนมัติกระบวนการ AR/AP. ออกแบบมาสำหรับสำนักงานบัญชีและธุรกิจที่ต้องการทำให้กระบวนการเรียกเก็บเงินและออกใบแจ้งหนี้เป็นไปอย่างราบรื่น.
ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึง Divvy From Bill ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จัดการเครดิตและค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม Divvy ให้วงเงินเครดิตสูงสุดถึง 15 ล้านดอลลาร์ พร้อมเครื่องมือช่วยควบคุมงบประมาณและจัดการการใช้จ่าย
คุณสมบัติเด่นของบิล
- ใช้กฎอัจฉริยะและกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อชำระเงินและอนุมัติใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ
- ควบคุมการใช้จ่ายข้ามทีม โครงการ แผนก และผู้ขายด้วยการมองเห็นที่เพิ่มขึ้น
- รับเงินคืนสำหรับการใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขด้วยวงเงินเครดิตของ Divvy
- จัดการลูกค้าหลายรายได้อย่างง่ายดายเพื่อดำเนินการใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้ การอนุมัติ และการชำระเงิน
ข้อจำกัดของบิล
- อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบริการบางประเภทและธุรกรรมส่วนบุคคล
- บิลไม่รองรับการสนับสนุนบัตรเครดิต, วิธีการชำระเงิน, และสกุลเงินทั้งหมด
การกำหนดราคาบิล
- จำเป็น: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 79 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวบิล
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
4. อินดี้
อินดี้ คือโปรแกรมระบบการทำงานและระบบบริหารจัดการสำหรับผู้เชี่ยวชาญอิสระ. โปรแกรมนี้ช่วยให้ฟรีแลนซ์สามารถสร้างข้อเสนอ, ร่างสัญญา, ส่งใบแจ้งหนี้, และที่สำคัญที่สุดคือได้รับการชำระเงิน. 🤑
โบนัส:วิธีขอชำระเงินจากลูกค้าอย่างมืออาชีพ
ด้วย Indy คุณสามารถติดตามเวลาของคุณเพื่อการเรียกเก็บเงินที่ง่ายดาย เจรจาเงื่อนไขของสัญญาของคุณ จัดเก็บไฟล์ และดำเนินธุรกิจของคุณได้จากแดชบอร์ดที่สะดวกสบายเพียงหนึ่งเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Indy
- ใช้ประโยชน์จากแผนฟรีและเข้าถึงฟีเจอร์พื้นฐานได้ไม่จำกัด พร้อมสิทธิ์การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงแบบจำกัด
- ให้ผู้ช่วยเขียนAI ของ Indy ช่วยคุณสร้างสัญญาและข้อเสนอโดยใช้เทคโนโลยี ChatGPT
- รวมการทำงานของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวโดยใช้การผสานการทำงานของแอปกับ Zapier และ Google Calendar (เฉพาะแผนชำระเงิน)
- ตั้งค่าใบแจ้งหนี้แบบต่อเนื่อง, เสนอตัวเลือกการชำระเงินหลายช่องทาง, กำหนดอัตราภาษี, และติดตามทุกธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทางภาษี
ข้อจำกัดของอินดี้
- แผนฟรีจำกัดผู้ใช้ไว้ที่สามลูกค้า
- บางรีวิวจากผู้ใช้รายงานว่ามีความไม่ถูกต้องเมื่อทำการบันทึกเวลาด้วยตนเอง
การตั้งราคาแบบอิสระ
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Indy
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
5. เซนี
Zeni ใช้ AI เพื่อทำให้กระบวนการบัญชี การใช้จ่าย และการจัดทำงบประมาณเป็นอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจทางธุรกิจ และผสานรวม AI กับความรู้ของมนุษย์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ใช้ Zeni เพื่อทำให้การติดตามค่าใช้จ่ายประจำวันและการทำบัญชีที่กินเวลานั้นเป็นอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Zeni
- รับมุมมองแบบครอบคลุมจากบนลงล่างเกี่ยวกับการดำเนินงานทางการเงินของคุณด้วยมุมมองหน้าเดียว
- เปรียบเทียบรายงานรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการเงินและระบุแนวโน้ม
- ดึงข้อมูลที่จำเป็นจากใบเสร็จรับเงินและส่งต่อไปยังที่อยู่อีเมลเฉพาะสำหรับการรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูล
- ปรับปรุงการสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหลายทีมด้วยการอัปเดตและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของเซนี
- บางความคิดเห็นจากผู้ใช้ระบุว่ามีความต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจ
- อาจมีราคาแพงสำหรับฟรีแลนซ์ ผู้ประกอบการ และสตาร์ทอัพบางราย
ราคาของ Zeni
- เริ่มต้น: $549/เดือน ชำระรายปี
- การเติบโต: $799/เดือน ชำระรายปี
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Zeni
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. Docyt
Docyt เป็นแพลตฟอร์มการทำบัญชีที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยในการทำงานด้านหลังบ้านและงานบัญชีให้อัตโนมัติ. ได้รับข้อมูลเชิงลึกผ่านรายงานแบบเรียลไทม์ และควบคุมการเงินของธุรกิจคุณในทุกๆ ด้าน.
Docyt ยังช่วยให้คุณสามารถเก็บข้อมูลทางการเงินที่สำคัญทั้งหมดและเอกสารไว้ในที่เดียวที่ปลอดภัย และสร้างห้องนิรภัยแยกต่างหากสำหรับโครงการหรือธุรกิจต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Docyt
- แผนหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การจัดการค่าใช้จ่ายไปจนถึงการทำบัญชีอัตโนมัติสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่
- แอปพลิเคชันมือถือใช้งานง่ายและสะดวกในการใช้งาน มอบเครื่องมือทางการเงินที่ปลอดภัยและข้อมูลทางการเงินที่พร้อมใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
- ใช้คุณสมบัติการติดตามค่าใช้จ่ายเพื่อติดตามและควบคุมงบประมาณและกระแสเงินสดของธุรกิจคุณ
- การผสานรวมกับระบบ POS และ PMS ที่สำคัญส่วนใหญ่เพื่อให้รายงานที่เฉพาะเจาะจงตามอุตสาหกรรม
ข้อจำกัดของ Docyt
- บางรีวิวจากผู้ใช้ระบุว่ามีความยากลำบากในการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าและระยะเวลาการตอบกลับที่ล่าช้า
- ผู้ใช้บางรายกล่าวถึงความจำเป็นในการเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการจัดการโครงการบัญชี
ราคาของ Docyt
- การจัดการค่าใช้จ่าย: 50 ดอลลาร์/เดือน
- การกระทบยอดรายได้: 50 ดอลลาร์/เดือน
- การจัดการบัตรเครดิตองค์กร: 50 ดอลลาร์/เดือน
- มินิ: 149 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อมูลเชิงลึก: 149 ดอลลาร์/เดือน
- ผลกระทบ: $299/เดือน
- ขั้นสูง: 499 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: $999/เดือน
- บริษัทบัญชี & CFO: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Docyt
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
7. กริดเล็กซ์
Gridlex เป็นชุดเครื่องมือทางธุรกิจแบบครบวงจรที่รวมถึง Gridlex Sky ด้วย Sky เป็นซอฟต์แวร์บัญชี ค่าใช้จ่าย และ ERP ที่พัฒนาโดย Gridlex เพื่อช่วยให้กระบวนการทางการเงินง่ายขึ้น
ใช้ Gridlex Sky เพื่อดูแลการบัญชี, การจัดการค่าใช้จ่าย, และระบบ ERP ทั้งหมด พร้อมระบบอัตโนมัติที่สามารถปรับแต่งได้ และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI. Sky สามารถจัดการการออกใบแจ้งหนี้, การเรียกเก็บเงิน, การจ่ายเงินเดือน, การจัดการบัญชีแยกประเภททั่วไป, และอื่น ๆ ได้.
คุณสมบัติเด่นของ Gridlex
- ผู้ใช้ Gridlex Sky ยังได้รับสิทธิ์เข้าถึง Gridlex Rayซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล และ Gridlex Zip ซึ่งเป็นเครื่องมือ CRM และระบบช่วยเหลือลูกค้า
- กำจัดความจำเป็นในการทำงานด้วยตนเองและลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของมนุษย์ด้วยการคำนวณอัตโนมัติสำหรับความสามารถในการทำกำไร รายได้ และค่าใช้จ่าย
- ใช้ฟีเจอร์การจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อจัดระเบียบและเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินและการเรียกร้องค่าใช้จ่ายผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการอนุมัติค่าใช้จ่ายและการคืนเงินเพื่อลดภาระงานด้านการบริหารจัดการ
ข้อจำกัดของ Gridlex
- การขาดรีวิวจากลูกค้าบนแพลตฟอร์มยอดนิยมทำให้ยากต่อการประเมินประสบการณ์โดยรวมของผู้ใช้
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ระบบอัตโนมัติในการรับรู้รายได้ ไม่มีให้บริการในแพ็กเกจราคาเริ่มต้น
ราคาของ Gridlex
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว Gridlex
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. หนังสือ
Booke เป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการทำบัญชีที่ช่วยให้งานบัญชีประจำวันง่ายขึ้น ใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ ยิ่งคุณใช้งานมากเท่าไร AI ก็จะยิ่งทำงานได้ดีขึ้นเท่านั้น
รับการตอบกลับจากลูกค้าที่รวดเร็วขึ้นและหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ซ้ำซากด้วยพอร์ทัลข้อความที่ใช้งานง่ายของ Booke
จองคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนโค้ด จัดหมวดหมู่ธุรกรรม สื่อสารกับลูกค้า และทำงานของคุณให้เป็นอัตโนมัติ
- เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับงานปิดงวดสิ้นเดือน
- ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดได้ในไม่กี่วินาทีด้วยคุณสมบัติการตรวจจับข้อผิดพลาดขั้นสูงของ Booke
- การผสานรวมกับเครื่องมือที่ได้รับความนิยมเช่น QuickBooks และ Xero ช่วยให้คุณสามารถซิงค์ข้อมูลทางการเงินของคุณได้
ข้อจำกัดของหนังสือ
- การขาดรีวิวจากผู้ใช้บนแพลตฟอร์มยอดนิยมทำให้ยากต่อการตัดสินใจโดยอิงจากประสบการณ์ของลูกค้าทั่วไป
- ลูกค้าขั้นต่ำห้าคนต่อแต่ละระดับราคา
การกำหนดราคาของ Booke
- สมาร์ท: 10 ดอลลาร์/เดือนต่อลูกค้า
- พรีเมียม: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อลูกค้าหนึ่งราย
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ระบบบัญชีด้วยปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Booke
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. จุดสีน้ำเงิน
Blue Dot เป็นแพลตฟอร์มการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษีที่ใช้เทคโนโลยีจดสิทธิบัตรเพื่อช่วยให้ธุรกิจมั่นใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษี ลดความเสี่ยงทางภาษีสำหรับการใช้จ่ายแบบผู้บริโภค และรับมุมมองแบบ 360 องศาของธุรกรรมทั้งหมดที่ขับเคลื่อนโดยพนักงาน
ใช้ฐานความรู้ด้านภาษีเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการสำหรับธุรกิจของคุณ และใช้ประโยชน์จากพลังของการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อใช้ข้อมูลภายนอกให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จุดเด่นที่ดีที่สุดของ Blue Dot
- ใช้ VAT Box เพื่อระบุและคำนวณค่าใช้จ่าย VAT ที่มีสิทธิ์หรือเข้าเกณฑ์
- ให้ฟีเจอร์สวัสดิการพนักงานที่ต้องเสียภาษีใช้ประโยชน์จาก AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์ข้อมูลภาษีเงินเดือน
- ปรับปรุงกระบวนการจัดการค่าใช้จ่ายของคุณ และให้ชุดโปรแกรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Blue Dot ตรวจสอบและใช้กฎภาษีเพื่อให้ธุรกิจของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนด
- สร้างรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลที่รับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยลดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลจากมนุษย์ให้น้อยที่สุด
ข้อจำกัดของจุดสีน้ำเงิน
- อาจมีความท้าทายในการทำความเข้าใจประสบการณ์ทั่วไปของลูกค้าเนื่องจากขาดรีวิวจากผู้ใช้บนแพลตฟอร์มยอดนิยม
- ไม่มีข้อมูลราคาที่มองเห็นได้
การกำหนดราคาแบบจุดสีน้ำเงิน
- ลูกค้าต้องติดต่อ Blue Dot และจองการสาธิตเพื่อขอใบเสนอราคาและข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว Blue Dot
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. ทรูวินด์
Truewind เป็นแพลตฟอร์มการเงินและบัญชีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพมีศักยภาพมากขึ้น ให้รายงานรายเดือนที่แม่นยำและโซลูชันทางการเงินที่ปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณ
ผู้ใช้ยังได้รับการเข้าถึงทีมผู้เชี่ยวชาญคอนเซียร์จของทรูวินด์เพื่อให้แน่ใจถึงความแม่นยำและความโปร่งใส
คุณสมบัติเด่นของ Truewind
- ตัดสินใจทางธุรกิจอย่างทันท่วงทีและมีข้อมูลครบถ้วน พร้อมปิดบัญชีรายเดือนได้เร็วขึ้นและงานบัญชีที่มีประสิทธิภาพ
- ติดต่อและทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่สามารถช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการทางการเงินของธุรกิจของคุณ
- รักษาความถูกต้องของการดำเนินงานส่วนหลังให้แม่นยำด้วยเวลาที่ต้องลงมือทำน้อยที่สุด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การขยายธุรกิจของคุณ
- ทำให้กระบวนการทำบัญชีง่ายขึ้นและผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณใช้เพื่อจัดการการเงินอย่างไม่มีความเครียด
ข้อจำกัดของ Truewind
- การขาดความคิดเห็นจากผู้ใช้บนแพลตฟอร์มรีวิวที่ได้รับความนิยม
- ไม่มีข้อมูลราคาและข้อมูลการสมัครสมาชิกที่มองเห็นได้
ราคาของ Truewind
- ลูกค้าต้องนัดหมายการสาธิตกับ Truewind เพื่อขอข้อมูลราคา
Truewind ratings and reviews
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงสุดด้วย AI
การผสานรวมซอฟต์แวร์ AI ได้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการบัญชีและการเงิน. เครื่องมือ AI ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงความถูกต้องและความเร็วของการรายงานทางการเงิน พร้อมมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น. 🌻
หากคุณพร้อมที่จะปรับปรุงกระบวนการทางการเงินของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านของการบริหารการเงิน ถึงเวลาแล้วที่คุณจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเริ่มต้นวันนี้—ลงทะเบียนใช้ ClickUp!