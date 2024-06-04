คู่มือการใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงานด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วยการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและแรงกดดันจากตลาด องค์กรต่าง ๆ จึงต้องค้นหาวิธีลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น การทำงานอัตโนมัติในงานประจำวัน งานซ้ำ ๆ และงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้
นี่คือจุดที่ปัญญาประดิษฐ์สามารถปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมได้ตามการศึกษาของ McKinsey การทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติสามารถเพิ่มอัตราการเติบโตของผลิตภาพทั่วโลกได้ถึง 0.8-1.4% ต่อปี
ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจและส่งเสริมการสร้างกำไรโดยการลดต้นทุน ขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ผสานอัลกอริทึมขั้นสูงและการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจ การนำระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงานของปัญญาประดิษฐ์มาใช้จะดำเนินการตามงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
AI สามารถถือได้ว่าเป็นรูปแบบที่ก้าวหน้าของระบบอัตโนมัติ แต่ก็เป็นความจริงเช่นกันว่าเครื่องมือ AI สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติได้ องค์กรส่วนใหญ่ได้เริ่มเดินทางบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลแล้วโดยการผสานระบบอัตโนมัติและ AI เข้ากับกระบวนการทำงานของตน มาเรียนรู้เพิ่มเติมกันเถอะ!
อะไรคือการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์?
การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AI เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์ AI และเครื่องมือจัดการกระบวนการทำงานเพื่อดำเนินการงานต่างๆ โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ การกำจัดข้อมูลที่ป้อนโดยมนุษย์ในงานที่ทำซ้ำๆ สามารถลดขอบเขตของข้อผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพอย่างมาก และมอบความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับธุรกิจ
ตัวอย่างเช่น ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AI สามารถนำมาใช้ในแผนกการตลาดและขายเพื่อสร้างลูกค้าเป้าหมาย, ติดตามเส้นทางการขาย, สร้างแคมเปญที่ตรงเป้าหมาย, และส่งอีเมลขายที่ปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจที่มีอยู่และงานที่ใช้เวลานานได้ การทำให้กระบวนการที่ต้องทำด้วยมือเป็นอัตโนมัติอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้ทรัพยากรของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับกิจกรรมที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับธุรกิจมากขึ้น
ปัญหาเวิร์กโฟลว์ใดบ้างที่ระบบอัตโนมัติ AI สามารถแก้ไขได้?
ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AI สามารถแก้ไขปัญหาของกระบวนการทางธุรกิจหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานประจำ เช่น การป้อนข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ระบบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด ปรับปรุงความสามารถในการตัดสินใจ ทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบ และลดระยะเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาด
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลง พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและความรับผิดชอบทางธุรกิจ
นี่คือบางพื้นที่ที่เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานด้วย AIสามารถช่วยได้:
บริการลูกค้า
คุณสามารถใช้ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AI สำหรับงานบริการลูกค้า เช่น:
- ส่งการตอบกลับคำขอข้อมูล
- การเปิดและปิดตั๋ว
- การแก้ไขปัญหา
- การสั่งซื้อและการยกเลิกคำสั่งซื้อ
ลดเวลาการตอบสนอง และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า. แชทบอทที่สามารถปรับแต่งได้สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในความสำเร็จของระบบการทำงานอัตโนมัติของ AI ของคุณ.
การจัดการข้อมูล
งานเช่นการดึงข้อมูลจากเอกสารและป้อนข้อมูลลงในสเปรดชีตหรือฐานข้อมูลสามารถทำได้โดยอัตโนมัติด้วย AI การป้อนข้อมูลด้วยมืออาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งกระบวนการทำงานอัตโนมัติสามารถหลีกเลี่ยงได้ สิ่งนี้ยังเป็นจริงสำหรับ:
- การนับข้อมูล
- การคำนวณ
- การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
- การสร้างรายงาน
กิจกรรมห่วงโซ่อุปทาน
งานด้านซัพพลายเชนและการจัดการคำสั่งซื้อยังได้รับประโยชน์อย่างมากจากกระบวนการทำงานอัตโนมัติด้วย AI และระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ ลดการแทรกแซงด้วยมือ จาก:
- การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
- การจัดการสินค้าคงคลัง
- การติดตามการจัดส่ง
- การสร้างเอกสาร
การขายและการตลาด
ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ งานขายและการตลาดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ เนื่องจากคุณต้องจัดการกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า โอกาสทางธุรกิจ และอื่นๆ ระบบอัตโนมัติด้วย AI สามารถ:
- สร้างเนื้อหาสำหรับการขายและการตลาด
- ตอบคำถามลูกค้าเบื้องต้น
- ติดตามผลกับลูกค้าเป้าหมาย
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณ
- ส่งอีเมลติดตามผล
บัญชี
แผนกบัญชีสามารถทำงานพื้นฐานให้เป็นอัตโนมัติได้ เช่น:
- การติดตามค่าใช้จ่าย
- การสร้างและประมวลผลใบแจ้งหนี้
- การทำเครื่องหมายสถานะการชำระเงิน
การทำเช่นนี้จะช่วยให้พนักงานมีเวลาในการพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินและจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนได้หากเกิดขึ้น แผนกใดที่มี งานที่อิงกับกระบวนการ สามารถได้รับประโยชน์จากระบบการทำงานอัตโนมัติ สิ่งเดียวที่ต้องพิจารณาคือระบบการทำงานอัตโนมัติด้วย AI ของคุณควรมีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพ
คุณควรค้นหาคุณสมบัติใดบ้างเมื่อสร้างระบบการทำงานอัตโนมัติ?
ทุกองค์กรมีวิธีการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้นความต้องการในการสร้างระบบการทำงานอัตโนมัติจึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวเช่นกัน ก่อนที่จะมองหาคุณสมบัติที่เหมาะสม คุณต้องมีความชัดเจนในเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ
อย่างไรก็ตาม การคำนึงถึงคุณสมบัติพื้นฐานบางประการทุกครั้งที่คุณกำลังมองหาโซลูชันระบบอัตโนมัติสำหรับองค์กรของคุณถือเป็นเรื่องที่ชาญฉลาด:
- ใช้งานง่าย: ทีมของคุณคงไม่พอใจหากต้องทำงานกับเครื่องมือที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะเชี่ยวชาญ คุณเองก็คงไม่อยากต้องค้นหาวิธีแก้ปัญหาใน Google ทุกๆ สองสามชั่วโมงหรือดูวิดีโอสอนยาวๆ เพื่อทำความเข้าใจฟังก์ชันการใช้งาน ดังนั้น ควรเลือกซอฟต์แวร์ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเรียนรู้ได้รวดเร็ว หรือมีคู่มือแนะนำการใช้งานในตัว
- ประหยัดงบประมาณและปรับขนาดได้: พิจารณาความสามารถในการปรับขนาดของเครื่องมือขณะตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ เครื่องมือไม่ควรทำให้กระเป๋าของคุณตึงเครียดเมื่อฐานผู้ใช้เพิ่มขึ้นหรือเมื่อคุณต้องการขยายการดำเนินงาน โซลูชันการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน AI ของคุณควรรองรับฟังก์ชันการทำงานทางธุรกิจระยะยาวของคุณภายในงบประมาณ
- ความสามารถของ AI ขั้นสูง: หากคุณต้องการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในงานสร้างโอกาสทางการขายและการสนับสนุนลูกค้า ควรเลือกโซลูชันแบบครบวงจรที่สามารถตอบโจทย์ทั้งสองด้านนี้ได้
- ผสานรวมได้อย่างง่ายดาย: เครื่องมือควรสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เป้าหมายของคุณคือการได้รับคุณสมบัติมากที่สุดในจำนวนเครื่องมือที่น้อยที่สุด ดังนั้น คุณควรเลือกเครื่องมือที่ทำงานร่วมกันได้ดีเพื่อสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับองค์กรของคุณ
เมื่อใดที่คุณควรพิจารณาการนำมาใช้ของระบบการทำงานอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)
บริษัทมักประสบปัญหาในการตัดสินใจว่าจะนำระบบอัตโนมัติไปใช้ที่ไหนและเมื่อใด สำหรับจุดเริ่มต้น คุณควรนำกระบวนการทำงานอัตโนมัติด้วย AI ไปใช้ในกระบวนการทางธุรกิจใด ๆ ที่มี:
- งานที่ทำซ้ำๆ
- การใช้เวลาสูง
- ประสิทธิภาพต่ำ
- ความต้องการในการตัดสินใจต่ำ
- ปริมาณข้อมูลสูง
ระบุแผนกในบริษัทของคุณที่ติดขัดกับงานประเภทนี้และต้องใช้ความพยายามด้วยมือเป็นเวลานานเพื่อให้งานเสร็จ เมื่อคุณระบุความต้องการได้อย่างเพียงพอแล้ว การหาจุดที่เหมาะสมสำหรับการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ก็จะง่ายขึ้น
เพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น คุณสามารถทำรายการ, กลยุทธ์, และแผนผังเพื่อกำหนดขั้นตอนที่ต้องการในกระบวนการทำงานของ AI ของคุณได้ การทำเช่นนี้สามารถทำได้ดีขึ้นด้วยเทมเพลตแผนผังเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนอยู่ในลำดับที่ถูกต้อง และงานที่สำคัญกว่าจะได้รับความสำคัญสูงขึ้น
แม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ระบุกระบวนการทางธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ด้วย AI ได้ง่ายขึ้น และช่วยในการปรับแต่งกระบวนการทั้งหมดในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
การกำหนดกระบวนการทางธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับการทำงานอัตโนมัติของระบบ AI
มีวิธีมาตรฐานในการกำหนดว่ากระบวนการทางธุรกิจใดในบริษัทของคุณเหมาะสมสำหรับเครื่องมืออัตโนมัติงาน:
การประเมินกระบวนการ
ดำเนินการประเมินกระบวนการที่มีอยู่ทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อ ระบุจุดติดขัดและขั้นตอนการทำงานที่ล่าช้า ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การสื่อสารไปจนถึงงานด้านการสรรหาบุคลากร โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการที่มีปริมาณงานสูงและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการนำระบบอัตโนมัติมาใช้กับขั้นตอนการทำงาน
งานที่อิงตามกฎเกณฑ์
งานบางประเภทของบริษัทต้องการการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและนวัตกรรม แต่หลายงานเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดและซ้ำซากจำเจ งานเหล่านี้ถือเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการทำงานอัตโนมัติ เนื่องจากมี รูปแบบที่คาดการณ์ได้ และถูกควบคุมโดยกฎพื้นฐานที่สามารถดำเนินการโดยซอฟต์แวร์ได้ ตัวอย่างเช่น การส่งอีเมลยืนยันให้กับลูกค้าที่ลงทะเบียนใหม่
การพึ่งพาของมนุษย์
งานที่ต้องพึ่งพาการแทรกแซงด้วยมืออย่างมาก โดยเฉพาะงานที่มนุษย์กำลังทำอยู่แต่ ไม่ต้องการการตัดสินใจที่ซับซ้อน หรือความสามารถในการสร้างนวัตกรรมสูง เป็นเป้าหมายที่ดีสำหรับการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ การทำให้กระบวนการเหล่านี้เป็นอัตโนมัติจะช่วยเร่งเวลาในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
การให้ข้อเสนอแนะและวงจรการสื่อสาร
การทำให้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเป็นระบบอัตโนมัติช่วยอย่างมากในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบริษัทและความพึงพอใจของลูกค้า คุณยังสามารถนำ AI มาใช้ใน ช่องทางการสื่อสาร เพื่อสร้างและส่งคำตอบที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเขียนอีเมลด้วยคำแนะนำจาก AI หรือการบันทึกคำตอบอัตโนมัติสำหรับสถานการณ์เฉพาะ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการรายงาน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและการรายงานสามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้เพื่อให้คุณปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและ ปฏิบัติตามทุกขั้นตอน อย่างถูกต้อง. ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมักสร้างอุปสรรคให้กับองค์กรหากไม่ได้รับการปฏิบัติตามหรือรักษาไว้เป็นอย่างดี. ดังนั้น การมอบหมายกระบวนการเช่นนี้ให้ระบบอัตโนมัติจึงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด.
การตรวจสอบและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
ระบบการทำงานอัตโนมัติด้วย AI สามารถทำการตรวจสอบกระบวนการและแคมเปญแบบเรียลไทม์ได้ คุณสามารถตั้งค่าการตอบสนองต่อ เหตุการณ์หรือตัวกระตุ้นเฉพาะ เพื่อให้การดำเนินการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียเวลา และแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการตัดสินใจต่อไป
การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน
ก่อนที่คุณจะตัดสินใจแทนที่งานที่ต้องทำด้วยตนเองด้วยกระบวนการทำงานของ AI คุณควรทำการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (cost-benefit analysis) เพื่อเข้าใจผลกระทบต่อการคืนทุน (ROI) ของคุณ ให้คุณชั่งน้ำหนักผลกระทบต่อเงินลงทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ และตัดสินใจว่าคุณจะประหยัดเงินและเวลาได้เท่าใด คุณจะสามารถลดขอบเขตของข้อผิดพลาดได้เท่าใด และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างของระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์
หลายธุรกิจทั่วโลกได้เริ่มใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการอัตโนมัติกระบวนการทำงานด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการในองค์กร ตั้งแต่การเขียนอีเมลไปจนถึงการติดตามยานพาหนะในห่วงโซ่อุปทาน การอัตโนมัติสามารถช่วยได้กับทุกสิ่งหากคุณตั้งใจ
กระบวนการทำงานของระบบ AIยังมีผลกระทบอย่างมากต่อกิจกรรมที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เช่น การขาย การให้บริการ หรือการตลาด นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data analysis) และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ (predictive analysis) ทำให้การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานของระบบ AI มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน
มาเจาะลึกเรื่องนี้กันให้มากขึ้น
กรณีศึกษาการอัตโนมัติกระบวนการทำงานด้วย AI
ธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมได้ใช้ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของการดำเนินงาน. ตัวอย่างต่อไปนี้:
- การดูแลสุขภาพ: อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพได้ผสานการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AI สำหรับงานหลายประเภท เช่น การนัดหมาย การสร้างรายงาน การติดตามผล เป็นต้น บริษัทอย่าง PathAI กำลังก้าวไปอีกขั้นโดยใช้ AI เพื่อช่วยนักพยาธิวิทยาในการวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อเยื่อได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น โดยรวมแล้ว กระบวนการทำงานด้วย AI ช่วยสร้างแผนสุขภาพที่เฉพาะบุคคลมากขึ้นและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การเงินและการธนาคาร: ระบบการทำงานด้วย AI ช่วยในเรื่องแชทบอท การซื้อขายด้วยอัลกอริทึม การประมวลผลการชำระเงิน การคำนวณสิทธิ์ประกันภัย และแม้กระทั่งการวางแผนการเงิน นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดการงานบริการลูกค้า ตัวอย่างเช่น Morgan Stanley Assistant เลียนแบบการโต้ตอบของมนุษย์อย่างใกล้ชิดและถูกสร้างขึ้นเพื่อตีความและตอบคำถามเป็นประโยคสมบูรณ์ ซึ่งช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
- การตลาดและการขาย: งานการตลาด เช่น การติดตามแคมเปญ การมีส่วนร่วมกับลูกค้า การตลาดผ่านอีเมล การปรับเนื้อหาและการสื่อสารให้เหมาะสม การวิเคราะห์ผลลัพธ์ ฯลฯ สามารถทำโดยอัตโนมัติด้วยความช่วยเหลือของ AI เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและตรงเป้าหมายมากขึ้น ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซอย่าง Alibaba ใช้ AI ในการสร้างคำอธิบายสินค้าและทำนายพฤติกรรมซื้อของลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้าที่ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคล
- การดำเนินงานทางธุรกิจ: อัตโนมัติงานปฏิบัติการประจำวันหลายอย่าง เช่น การจัดตารางเวลา การกระจายงาน การสร้างและส่งคำเชิญประชุม และอื่น ๆ Generali ผู้ให้บริการประกันภัยและการจัดการสินทรัพย์ระดับโลก ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติในการดำเนินงานทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
การผสานระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AI ในช่องทางการตลาด
คุณสามารถผสานการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AI ในช่องทางการตลาด เช่น อีเมลและโซเชียลมีเดียได้ ใช่ ซอฟต์แวร์อัตโนมัติพื้นฐานสามารถส่งอีเมลตามกำหนดเวลาได้ แต่ซอฟต์แวร์ที่ใช้ AI สามารถทำได้มากกว่านั้น:
- บอกเวลาที่ดีที่สุดในการส่งข้อความตามประสิทธิภาพของอีเมล
- ช่วยออกแบบอีเมล เขียนหัวเรื่อง และรักษาความสอดคล้องของข้อความ
- ทดสอบแบบแยกกลุ่มอีเมลของคุณเพื่อหาว่าองค์ประกอบใดได้ผลดีที่สุด
- ช่วยในการแบ่งกลุ่มผู้ชม, การกำหนดเป้าหมายใหม่, และการแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล
- ช่วยสร้างและแก้ไขรายชื่ออีเมล
แม้ในด้านการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ AI และระบบอัตโนมัติก็มอบการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างข้อมูลเชิงลึกสำหรับการโพสต์ที่มีเป้าหมายมากขึ้นได้เช่นกัน มันสามารถอ่านข้อมูลจำนวนมหาศาลในเวลาจริงได้ ทำให้คุณสามารถเข้าใจพฤติกรรมและความชอบของผู้ชมได้ นอกจากนี้ยังติดตามโพสต์ในอดีตและอนาคต สร้างเนื้อหาวิดีโอและข้อความ และอื่น ๆ อีกมากมาย
ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับจุดสัมผัสกับลูกค้า
แนวคิดเดียวกันของการปรับให้เข้ากับบุคคลและการสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากสำหรับจุดสัมผัสของลูกค้าและปรับปรุงประสบการณ์ของพวกเขากับแบรนด์ ช่องทางที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถ:
- บันทึกการโต้ตอบกับลูกค้าครั้งก่อนเพื่อให้บริการที่สอดคล้องกับบริบท
- สร้างและแก้ไขตั๋วแบบเรียลไทม์
- บันทึกและวิเคราะห์บทสนทนาทางโทรศัพท์
- ให้คำตอบอัตโนมัติ เป็นต้น
ด้วยการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการเรียนรู้ของเครื่อง ทำให้ง่ายต่อการ เลียนแบบการโต้ตอบของมนุษย์จริง กับลูกค้าเพื่อเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมและปรับปรุงคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ในกระบวนการทำงานอัตโนมัติของ AI
บิ๊กดาต้าและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ประกอบด้วยกระบวนการมากมายที่ใช้บิ๊กดาต้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อระบุรูปแบบและความสัมพันธ์ โดยใช้รูปแบบและความสัมพันธ์เหล่านี้ คุณสามารถ:
- กำหนดแนวโน้มตลาด ความต้องการของลูกค้า และผลการดำเนินงานทางการตลาด
- ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- ตัดสินใจทางธุรกิจอย่างถูกต้อง
- ทำนายผลลัพธ์ทางการเงิน
- จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
เมื่อเวลาผ่านไป ธุรกิจต่างๆ ได้เข้าใจถึงข้อดีของการ ผสาน AI เข้ากับข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งการเรียนรู้ของเครื่องช่วยในการสกัดข้อมูลที่มีคุณค่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสร้างรายงานเชิงคาดการณ์ สิ่งนี้ช่วยให้ได้มุมมองแบบ 360 องศาของลูกค้า ปรับราคาและการคาดการณ์ให้เหมาะสมที่สุด เพิ่มการรักษาลูกค้า ระบุและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ เป็นต้น
ความท้าทายในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์
ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AI มีข้อได้เปรียบที่เป็นสากลซึ่งสามารถให้ประโยชน์แก่องค์กรใด ๆ ได้ ระบบนี้แทนที่งานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ด้วยกิจกรรมที่เครื่องจักรสามารถทำได้ ซึ่งหมายความว่าใช้เวลาในการทำงานน้อยลงเพื่อทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสของการสื่อสารผิดพลาด การทำผิดพลาดอย่างไม่ตั้งใจ และการละเลยการตรวจสอบ แม้ว่าอาจมีบางประเด็นที่น่าเป็นห่วง แต่ประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากกว่าข้อเสียอย่างมาก
ข้อเสีย
- คุณภาพและความพร้อมใช้งานของข้อมูล: ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมระบบ AI อาจไม่มีให้ใช้ตลอดเวลา และอาจมีคุณภาพไม่สูงนัก ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการนำแผนการจัดการข้อมูลมาใช้ในองค์กรก่อนที่จะนำ AI มาใช้
- แรงงานที่มีทักษะ: คุณต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงเพื่อระบุความเป็นไปได้ในการทำงานอัตโนมัติของ AI และดำเนินการให้สำเร็จ บริษัทต้องพัฒนาทักษะของพนักงานหรือเลือกใช้แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดน้อยเพื่อรองรับความต้องการด้านการทำงานอัตโนมัติ
- ความท้าทายในการผสานรวม: หากโซลูชัน AI ไม่สามารถผสานรวมกับระบบปัจจุบันของคุณได้ นั่นจะเป็นปัญหา โซลูชันเวิร์กโฟลว์ AI ของคุณต้องสามารถใช้งานร่วมกับระบบที่มีอยู่ได้ ดังนั้นควรเลือกอย่างรอบคอบและเริ่มจากการผสานรวมแพลตฟอร์มที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดก่อน จากนั้นจึงค่อยดำเนินการย้ายระบบทั้งหมด
วิธีเลือกเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานของ AI ที่เหมาะกับทีมของคุณ
มีเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) หลายตัวในตลาด แต่คุณต้องค้นหาว่าโซลูชันใดที่เหมาะกับความต้องการของบริษัทคุณมากที่สุด สำหรับการนี้ คุณต้องพิจารณาปัจจัยบางอย่าง และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
นี่คือบางแง่มุมที่ควรพิจารณา:
กำหนดความต้องการด้านระบบอัตโนมัติของคุณ
ก่อนที่จะมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหา ให้กำหนดว่าแผนกและกระบวนการใดที่ต้องการการอัตโนมัติ จัดลำดับความสำคัญให้กับกระบวนการที่มีความซ้ำซ้อนมากที่สุด และสร้างโซลูชันของคุณขึ้นจากความต้องการเฉพาะของคุณ
ClickUp Automationsเป็นฟีเจอร์อัจฉริยะที่ใช้งานง่ายและครบวงจร ช่วยให้คุณตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ คุณสามารถเพิ่มทริกเกอร์เหตุการณ์เฉพาะสำหรับงานต่าง ๆ ภายใน ClickUp ได้
โซลูชันนี้มอบมากกว่า 100 ประเภทของกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่สามารถผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน. คุณยังสามารถสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งตามความต้องการเพื่อทำให้กระบวนการทำงานที่ต้องการในองค์กรของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น.
ตรวจสอบคุณสมบัติ
แพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติด้วย AI จะถูกนำมาใช้สำหรับงานหลายประเภทในองค์กรของคุณ ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่ามีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการหรือไม่ ควรพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การสร้างแบบลากและวาง การสร้างเนื้อหาโดยอัตโนมัติ ตัวเลือกแชท การสนับสนุนทางอีเมล ตัวแก้ไขภาพแบบวิชวล โซลูชันที่ใช้โค้ดน้อยหรือไม่ต้องใช้โค้ดเลย ฯลฯ
ClickUp Brainคือเครือข่ายประสาทเทียมขั้นสูงที่เชื่อมต่องาน เอกสาร บุคลากร และองค์ความรู้ของบริษัทคุณเข้ากับ AI เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ รับคำตอบสำหรับคำถามของคุณ และสร้างการอัปเดตโดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงด้วยตนเองหรือการเขียนโค้ดด้วยแพลตฟอร์มนี้
ด้วย ClickUp Brain คุณจะได้รับ ผู้จัดการโครงการ AI เพื่อจัดการและอัปเดตงานและกระบวนการประจำวันของคุณ, ผู้จัดการความรู้ AI เพื่อตอบคำถามของคุณโดยอ้างอิงจากเอกสาร งาน และบุคคล, และยังมี นักเขียน AI เพื่อสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งและมีข้อมูลเชิงลึก
งานอัตโนมัติ การอัปเดต และการประชุมสแตนด์อัพ ช่วยให้กิจกรรมประจำวันง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นด้วยการขจัดงานที่ต้องทำซ้ำด้วยมือผ่านโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ตรวจสอบความเข้ากันได้
ตรวจสอบว่าโซลูชันที่คุณต้องการนั้นเข้ากันได้กับระบบที่คุณมีอยู่หรือไม่ เนื่องจากคุณจำเป็นต้องใช้สำหรับการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน หากไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ควรหาโซลูชันที่เหมาะสมกับระบบของคุณมากกว่าการยึดติดกับโซลูชันที่ไม่เข้ากันและต้องเสียเวลาและทรัพยากรในการพยายามผสานรวมให้ใช้งานร่วมกัน
เนื่องจาก ClickUp สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1,000 รายการ คุณจึงไม่น่าจะประสบปัญหาความเข้ากันไม่ได้กับ ClickUp Brain นอกจากนี้ ยังมี API สาธารณะของ ClickUp ที่พร้อมให้คุณนำไปใช้สำหรับการผสานการทำงานแบบกำหนดเองที่คุณต้องการสร้างอีกด้วย
ทดสอบ UI
หากระบบอัตโนมัติของคุณใช้งานง่าย จะทำให้พนักงานของคุณคุ้นเคยกับมันได้เร็วขึ้นมาก ตรวจสอบว่า UI สามารถนำทางได้ง่ายและเหมาะสมสำหรับการทดสอบและการนำไปใช้งาน
ผู้ช่วย AI ของ ClickUp นั้นใช้งานง่ายและสะดวกมาก; เนื่องจากมันทำงานบนพื้นฐานของ NLP คุณไม่จำเป็นต้องคิดคำสั่งหรือโค้ดที่ซับซ้อน เพียงแค่บอกให้รู้ว่าต้องการให้ทำอะไร Brain ก็จะเข้าใจ
เพื่อประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ มันมาพร้อมกับ 100+ คำสั่ง AI ตามบทบาท ที่คุณสามารถใช้ได้ทันทีใช้คำสั่งข้อความ AI ของ ClickUpสำหรับ การใช้งานหลากหลาย เช่น การเขียนแบบทดสอบ การศึกษาการทดสอบผู้ใช้ และอื่นๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถสร้างเนื้อหา ทำการวิจัย สรุปข้อมูล และสร้างข้อมูลประเภทอื่นๆ ด้วย ClickUp Brain
เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตด้วยระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AI
การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AI นำมาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจหลายประการ เช่น ประสิทธิภาพ ความสามารถในการผลิตสูง ความสามารถในการขยายตัว และผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้น ดังนั้น การลงทุนในแพลตฟอร์มการอัตโนมัติด้วย AI จึงเป็นสิ่งที่ควรทำเสมอ แพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถทำให้กระบวนการทำงานของธุรกิจง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน
การนำเครื่องมืออัตโนมัติมาใช้ยังช่วยให้ธุรกิจของคุณพร้อมรับมือกับอนาคตได้อีกด้วย เมื่อเวลาผ่านไป นวัตกรรมและการผสาน AI จะยิ่งเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีบริษัทจำนวนมากขึ้นที่นำ AI มาใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า เพื่อให้คุณไม่ตกเทรนด์ลองใช้ ClickUp ฟรี ตอนนี้เลย !
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
คุณทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติใน AI ได้อย่างไร?
เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ คุณสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องการปรับปรุงและเลือกเครื่องมืออัตโนมัติ AI ที่ตรงกับความต้องการของคุณได้ รับโซลูชันแบบศูนย์กลางสำหรับความต้องการในการทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติทั้งหมดของคุณ และทำให้กระบวนการใด ๆ ที่คุณต้องการเป็นอัตโนมัติด้วยเงื่อนไขที่ควบคุมได้
อะไรคือการอัตโนมัติกระบวนการด้วย AI?
การอัตโนมัติกระบวนการด้วย AI คือแนวคิดในการผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติเข้าด้วยกัน เพื่อขจัดงานที่ต้องทำด้วยมือออกจากกระบวนการทางธุรกิจ คุณสามารถใช้ความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่องและการแก้ไขตนเองของ AI เพื่อทำให้กระบวนการในเวิร์กโฟลว์ของคุณเป็นอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มอัตราการรักษาลูกค้า และลดเวลาและต้นทุน
AI สามารถนำมาใช้เพื่อระบบอัตโนมัติได้อย่างไร?
ปัญญาประดิษฐ์สามารถใช้การเรียนรู้ของเครื่องและกระบวนการภาษาธรรมชาติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากและระบุรูปแบบต่างๆ มันเรียนรู้จากข้อมูลใหม่นี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไป รูปแบบของระบบอัตโนมัติอัจฉริยะนี้สามารถนำไปใช้ในงานต่างๆ เช่น การทดสอบผู้ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้บรรลุผลผลิตที่สูงขึ้นและการตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้น