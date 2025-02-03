10 เครื่องมือที่ควรลองสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจในปี 2025

ทีมของคุณกำลังติดขัดกับงานซ้ำๆ และกระบวนการที่ต้องทำด้วยมือที่ยุ่งยากหรือไม่?
บางครั้งไม่มีทางหลีกเลี่ยงการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง แต่ไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อนที่จะทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นระบบอัตโนมัติได้ ด้วยนวัตกรรมในด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)
คุณไม่จำเป็นต้องรู้วิธีการเขียนโค้ดหรือสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องเช่นกัน เครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจทำให้การนำระบบอัตโนมัติมาใช้กับสมาชิกทีมที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคเป็นเรื่องง่าย—ตราบใดที่คุณเลือกโซลูชันที่เหมาะสม ?️
การเลือกเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ เพื่อจุดประสงค์นี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงสิ่งที่ควรมองหาในเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการและแบ่งปันแพลตฟอร์มอัตโนมัติกระบวนการที่เราชื่นชอบ 10 อันดับแรกประจำปี 2024
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการอัตโนมัติกระบวนการ?
มีเครื่องมือสำหรับอัตโนมัติกระบวนการมากมายในตลาด แต่ซอฟต์แวร์อัตโนมัติกระบวนการทำงานของคุณควรมีคุณสมบัติต่อไปนี้อย่างน้อย
- การอัตโนมัติกระบวนการด้วยหุ่นยนต์ (RPA): RPA เป็นคำที่ฟังดูทันสมัยสำหรับการบอกว่าซอฟต์แวร์ใช้บอทในการทำงานแทนคุณ บางแพลตฟอร์มให้บริการเฉพาะการอัตโนมัติแบบใช้การกระตุ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม แต่ RPA สามารถจัดการงานที่ใช้เวลามากกว่านั้นได้
- การผสานรวม: เราไม่ได้พูดถึงแค่การเชื่อมต่อผ่าน Zapier เท่านั้น มองหาโซลูชันที่สามารถผสานรวมกับ Excel, Gmail, Slack, โซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คุณใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ
- ความสามารถในการปรับขนาด: คุณควรสามารถใช้เครื่องมืออัตโนมัติได้กับหลายกรณีการใช้งาน ตัวอย่างเช่น คุณอาจเริ่มต้นใช้งานเพียงเพื่อการป้อนข้อมูลเท่านั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถขยายการใช้งานเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการสำหรับบัญชี การตลาด และอื่นๆ ได้
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ยิ่งโซลูชันมีความเข้าใจง่ายมากเท่าไร คุณก็จะเห็นคุณค่าของมันได้เร็วขึ้นเท่านั้น เลือกซอฟต์แวร์อัตโนมัติกระบวนการที่ไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดน้อยที่สุด และอินเทอร์เฟซแบบลากและวางก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
เครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
ธุรกิจของคุณต้องการลูกค้าเพิ่มขึ้นเพื่อเติบโต แต่หากคุณได้ใช้กำลังของทีมอย่างเต็มที่แล้ว ถึงเวลาที่จะขจัดปัญหาคอขวดด้วยพลังของหุ่นยนต์ ?
ด้วยเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการที่เหมาะสมทีมของคุณจะทำงานได้เร็วขึ้นในขณะที่บรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKRs) ของพวกเขา
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการกระบวนการทางธุรกิจ เราได้ทำการวิจัยทั้งหมดให้คุณแล้ว ลองดูรายการเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการ 10 อันดับแรกของเราเพื่อกำจัดความไม่มีประสิทธิภาพให้หมดไปตลอดกาล
1.ClickUp
การสลับไปมาระหว่างแท็บเบราว์เซอร์และโปรแกรมต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นใช้เวลามากเกินไป แทนที่จะเสียเวลาค้นหาอีเมล เอกสาร และข้อมูลต่างๆ ให้เก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวกันด้วย ClickUp
ถูกต้องแล้ว:เครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกชั้นนำสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการอีกด้วย ?
ClickUp Automationsช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นเกือบทุกด้าน ตั้งแต่การส่งต่องาน การอนุมัติ ไปจนถึงการพึ่งพาอาศัยกัน ClickUp's process automation tool ช่วยลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองของทีมคุณ ช่วยประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ และเพิ่มการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุน
มันมีพลังงานเพียงพอที่จะรองรับแม้แต่ SOP ที่ซับซ้อนที่สุด เชื่อมั่นใน ClickUp ในการทำงานอัตโนมัติของงานที่ยุ่งยาก เช่น:
- การเปลี่ยนแปลงสถานะ
- การมอบหมายงาน
- การโพสต์ความคิดเห็น
มีระบบอัตโนมัติสำเร็จรูปให้เลือกมากกว่า 100 แบบ แต่คุณสามารถคัดลอกและปรับแต่งระบบของเราให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใครได้เช่นกัน เพียงเลือกทริกเกอร์และเงื่อนไข—ClickUp จะเริ่มจัดการทุกอย่างจากจุดนั้น ?
แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ClickUp มาพร้อมกับเทมเพลตที่มีประโยชน์นับร้อยแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ
ลองใช้เทมเพลต ClickUp Create Process Efficientlyเพื่อสร้างภาพกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณตั้งแต่ต้นจนจบ จะเห็นภาพชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น เมื่อคุณกำหนดขั้นตอนที่ต้องการให้ระบบทำงานได้อย่างแม่นยำแล้ว การสร้างระบบอัตโนมัติก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายในพริบตา ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp AIช่วยคุณประหยัดเวลาได้มากขึ้น ในฐานะผู้ช่วยอัจฉริยะเพียงหนึ่งเดียวที่ปรับให้เหมาะกับบทบาทของคุณ
- คุณสามารถเชื่อมต่อ ClickUp Automations กับแอปต่างๆ เช่น Twilio, Slack, Dropbox, Calendly และ Google Sheets เพื่อจัดการงานทั้งหมดของคุณในแพลตฟอร์มเดียว
- ปรับโครงสร้างกระบวนการทำงานด้วยClickUp WhiteboardsและMind Maps
- ติดตามความสำเร็จของกระบวนการใหม่ของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ด ClickUpของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- ClickUp มีฟีเจอร์มากมาย ซึ่งผู้เริ่มต้นอาจรู้สึกสับสนในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. ห้องปฏิบัติการ CMW
CMW สร้างซอฟต์แวร์อัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ (BPA) เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนแรงงาน. บริษัทโฆษณาตัวเองว่าเป็นโซลูชันอัตโนมัติครบวงจรพร้อมแอปพลิเคชันสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงการรายงาน.
ที่ดีที่สุดคือ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใช้งานทางเทคนิคเพื่อใช้ CMW Lab. มันถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค คุณสามารถลากและวางเพื่อไปสู่ชัยชนะได้. ?
คุณสมบัติเด่นของ CMW Lab
- ใช้ Visual Process Designer เพื่อสร้างแบบจำลองระบบอัตโนมัติของคุณเองได้อย่างรวดเร็ว—ไม่ต้องเขียนโค้ด
- CMW Lab เป็นระบบคลาวด์ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์พิเศษ
- ลดความซับซ้อนในการป้อนข้อมูลด้วย Visual Form Builder จาก CMW Lab
- CMW Lab สามารถผสานการทำงานร่วมกับโซลูชันหลายประเภท รวมถึง Microsoft Outlook
ข้อจำกัดของห้องปฏิบัติการ CMW
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าได้ยาก
- บางคนบอกว่าอินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายและโหลดช้า
ราคาของห้องปฏิบัติการ CMW
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจาก CMW Lab
- G2: 4. 6/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)
3. ActiveBatch
ActiveBatch เป็นเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการที่ยืดหยุ่นซึ่งเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันหรือเซิร์ฟเวอร์ใดก็ได้ เชื่อมต่อ CRM, ERP, ระบบธุรกิจอัจฉริยะ และเครื่องมืออื่นๆ ของคุณกับ ActiveBatch และให้หุ่นยนต์จัดการทุกอย่างตั้งแต่การจัดการงานไปจนถึงประสบการณ์ของลูกค้า
หากคุณมีความรู้ด้านโค้ดอยู่บ้าง ใช้ตัวเชื่อมต่อ REST API แบบ low-code ของ ActiveBatchเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้มากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ ActiveBatch
- เครื่องมือนี้ใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์
- ActiveBatch Job Scheduler เป็นเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ออกแบบมาสำหรับทีมข้ามสายงาน
- ตัวเชื่อมต่อ REST API ทำให้สามารถทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติได้ (ตราบใดที่คุณรู้โค้ดเล็กน้อย)
- ActiveBatch ผสานการทำงานกับ Microsoft Azure, Hadoop, Oracle, SharePoint และอื่นๆ ได้โดยตรง
ข้อจำกัดของ ActiveBatch
- ผู้ใช้กล่าวว่ายากที่จะหาคุณสมบัติบางอย่างใน ActiveBatch
- บางคนกล่าวว่าทริกเกอร์ที่เกิดจากการกระทำไม่ใช่สิ่งที่เชื่อถือได้เสมอไป
ราคาของ ActiveBatch
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ ActiveBatch
- G2: 4. 6/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (55+ รีวิว)
4. ProcessMaker
มันมีราคาสูง แต่ผู้คนชื่นชอบ ProcessMaker เพราะมันผสานพลังของทั้งการอัตโนมัติกระบวนการและปัญญาประดิษฐ์ (AI) หากคุณเคยลองใช้เครื่องมืออัตโนมัติอื่น ๆ แล้วเจอปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ นี่อาจเป็นทางเลือกที่เป็นประโยชน์ซึ่งมาพร้อมกับการเรียนรู้ของเครื่องที่ชาญฉลาด ?
เพื่อทราบ, ProcessMaker ยังมีบริการเฉพาะทางสำหรับธนาคารและการศึกษาระดับสูง ซึ่งอาจช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้
คุณสมบัติเด่นของ ProcessMaker
- สนับสนุนการทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไขด้วยเครื่องมือตัดสินใจ AI
- รับบริการประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ (IDP) เพื่อดึงข้อมูล จัดหมวดหมู่ และระบุข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง
- ProcessMaker มีระบบค้นหาด้วยเทคโนโลยีประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน
- ใช้เทมเพลตสำเร็จรูปของ ProcessMaker หรือสร้างเทมเพลตของคุณเอง
ข้อจำกัดของ ProcessMaker
- คุณจำเป็นต้องรู้โค้ดบางอย่างเพื่อใช้ ProcessMaker อย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีแดชบอร์ดและส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละงาน
ราคาของ ProcessMaker
- แพลตฟอร์ม: $1,475/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
- Enterprise+: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ ProcessMaker
- G2: 4. 3/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (175+ รีวิว)
5. Kissflow
Kissflow เป็นเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการที่แตกต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ ที่มาพร้อมกับการตั้งค่าแบ็กเอนด์ที่ไม่เหมือนใครสำหรับ IT, นักพัฒนา, เจ้าของกระบวนการ, และผู้ใช้ทางธุรกิจ หากหลายแผนกหรือทีมจะใช้เครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการนี้ Kissflow จะทำให้คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องปรับแต่งมากนัก
ตอนนี้ คุณยังจำเป็นต้องรู้โค้ดเล็กน้อยสำหรับแพลตฟอร์มนี้ แต่เมื่อคุณเข้าใจแล้ว คุณจะเห็นประโยชน์ของกฎการทำงานอัตโนมัติที่เน้นแบบฟอร์มของ Kissflow
คุณสมบัติเด่นของ Kissflow
- ใช้กระดานการจัดการกรณีศึกษาเพื่อการติดตามปัญหาและการจัดการกรณี
- Kissflow มีตัวเชื่อมต่อแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- สร้างพอร์ทัลภายนอกสำหรับผู้ขาย ลูกค้า และผู้ร่วมงาน
- เข้าถึงแม่แบบสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน ทรัพยากรบุคคล และการดำเนินงานทางธุรกิจ
ข้อจำกัดของ Kissflow
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการตอบสนองที่ช้าและประสบปัญหาในการส่งออกข้อมูลและรายงาน
- ผู้ใช้รายอื่นรายงานประสบการณ์เชิงลบกับการสนับสนุนลูกค้า
ราคาของ Kissflow
- พื้นฐาน: 1,500 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและความคิดเห็นของ Kissflow
- G2: 4. 3/5 (530+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
6. โบนิตาซอฟต์
Bonitasoft เป็นหนึ่งในเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการที่ใช้โดยนักพัฒนาเป็นหลัก ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนาส่วนหน้า ส่วนหลัง หรือเต็มรูปแบบ Bonitasoft จะช่วยเร่งกระบวนการอัตโนมัติของคุณด้วยเครื่องมือแบบ low-code ที่ใช้งานง่าย
คุณมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือภารกิจอัตโนมัติและองค์ประกอบแบบลากและวาง. มันยังทำให้การPLOYMENTเป็นอัตโนมัติด้วย ดังนั้นหากธุรกิจของคุณมีแอปพลิเคชันของตัวเอง นี่อาจเป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับคุณ.
คุณสมบัติเด่นของ Bonitasoft
- มอบหมายงานตามโครงสร้างองค์กรของคุณ
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
- จัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างด้วยระบบการจัดการกรณีของ Bonitasoft
- Bonitasoft เชื่อมต่อกับ CRM, ECM, ERP, เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย, เว็บเซอร์วิส, ฐานข้อมูล และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Bonitasoft
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ใช่ที่ทันสมัยที่สุดที่เราเคยเห็น
- Bonitasoft มีความเทคนิคเล็กน้อย ทำให้เหมาะสำหรับทีมไอที
ราคาของ Bonitasoft
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Bonitasoft
- G2: 4. 5/5 (4 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
7. ConnectWise
ConnectWise มีเครื่องมือมากมายในชุดซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ให้บริการจัดการระบบ (MSPs) หากคุณไม่ใช่บริษัทไอทีมืออาชีพที่ให้บริการแก่บริษัทอื่น เครื่องมือนี้จะไม่เหมาะกับคุณ
แต่ถ้าคุณเป็นบริษัทไอที ConnectWise PSA จะช่วยอัตโนมัติทุกอย่างตั้งแต่ใบเสนอราคาไปจนถึงความคิดเห็นของลูกค้าและเอกสารไอที นอกจากนี้ยังสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบริษัทของคุณได้อีกด้วย ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ConnectWise
- เครื่องมือ SmileBack รวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าโดยอัตโนมัติ
- ConnectWise PSA ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บเงินออนไลน์, ตั๋วช่วยเหลือ, และการจัดซื้อจัดหาในห่วงโซ่อุปทาน
- จัดการงานทั้งหมด โครงการ และบันทึกเวลาในที่เดียว
- ConnectWise CPQ อัตโนมัติใบเสนอราคาและข้อเสนอ
ข้อจำกัดของ ConnectWise
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวถึงประสบการณ์เชิงลบเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการสนับสนุน
- บางคนบอกว่าแอปเหล่านี้แตกต่างกันมากเกินไป
การกำหนดราคาของ ConnectWise
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ConnectWise
- G2: 3. 9/5 (460+ รีวิว)
- Capterra: 4. ⅕ (รีวิว 230+ รายการ)
8. Quixy
Quixy เป็นเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการแบบไม่ต้องเขียนโค้ด สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจ คุณมีการควบคุมสูงสุดต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ในแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้ 100% นี้
ระดมความคิดเกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ก่อนนำไปใช้ในอินเทอร์เฟซแบบภาพของ Quixy คุณสามารถเพิ่มขั้นตอนได้มากเท่าที่ต้องการ ดังนั้นจึงสามารถออกแบบให้ซับซ้อนได้ตามต้องการ ?
คุณสมบัติเด่นของ Quixy
- สร้างเว็บแอปพลิเคชันของคุณเองด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ง่ายดาย
- เข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การจดจำใบหน้าและการสแกนคิวอาร์โค้ด
- เลือกจากลำดับการทำงานแบบต่อเนื่อง แบบขนาน และแบบมีเงื่อนไข
- Quixy นำเสนอแอปและเทมเพลตสำหรับการติดตามผู้สมัคร การปฐมนิเทศพนักงาน การจัดการโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ Quixy
- Quixy ไม่มีเอกสารประกอบมากนักเพื่อช่วยผู้ใช้ใหม่ในการใช้งานแพลตฟอร์ม
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการใช้งานระบบ
ราคา Quixy
- แพลตฟอร์ม: $20/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- วิธีแก้ไข: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Quixy
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 125 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 25+ รายการ)
9. Camunda
Camunda ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงคาดการณ์, ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์, และปัญญาประดิษฐ์เสริมเพื่อผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณ. Camunda ใช้สถาปัตยกรรมเปิดที่สามารถผสานรวมกับเฟรมเวิร์กเว็บทั่วไปได้เป็นอย่างดี ทำให้ความเข้ากันได้ไม่ใช่ปัญหา.
Camunda ยังมีแดชบอร์ดแสดงสถานะของกระบวนการทำงาน เพื่อให้คุณสามารถเห็นประสิทธิภาพของระบบอัตโนมัติใหม่ของคุณได้อย่างชัดเจน ข้อเสียคือแพลตฟอร์มนี้ต้องใช้โค้ด ดังนั้นจึงควรให้ทีมพัฒนาของคุณเป็นผู้ดูแล ??
คุณสมบัติเด่นของ Camunda
- Camunda สามารถเชื่อมต่อกับจุดสิ้นสุดของกระบวนการใดก็ได้ ทำให้กรณีการใช้งานไม่มีที่สิ้นสุด
- สร้างด้วย Java, Go, Node.js, Python หรือ C#
- Camunda Modeler สร้างแผนภาพกระบวนการผ่านเว็บหรือเดสก์ท็อป
ข้อจำกัดของ Camunda
- เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มเป็นเครื่องมือแบบลากและวางสำหรับสร้างกระบวนการทำงานที่ยังคงต้องการการมีส่วนร่วมของมนุษย์
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าไม่มีเอกสารประกอบที่ดีเพียงพอ ซึ่งอาจทำให้การตั้งค่าและการใช้งานเป็นไปได้ยาก
ราคาของ Camunda
- ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน
- เริ่มต้น: $103 (€99)/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Camunda
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (9 รีวิว)
10. Nintex
จะไม่ดีหรือหากมีเครื่องมือที่สามารถระบุโอกาสในการทำงานอัตโนมัติให้คุณได้? นั่นแหละคือสิ่งที่ Nintex ทำ
Nintex ใช้ AI ในการขุดค้นงานของคุณเพื่อค้นหาและบันทึกกระบวนการของคุณ จากนั้นแพลตฟอร์มจะทำการอัตโนมัติทุกอย่างรวมถึงการวางแผนกระบวนการและการจัดการเอกสารเพื่อช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมของคุณอย่างมาก ⌛
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nintex
- ลองใช้ Nintex analytics เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติ
- Nintex สร้างเอกสารสำหรับการลงนามอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ
- เครื่องมือนี้ประกอบด้วยบอท RPA เพื่อเร่งกระบวนการทำงาน
- สร้างภาพข้อมูลกระบวนการของคุณเพื่อค้นหาพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้
ข้อจำกัดของ Nintex
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้มีความซับซ้อนและใช้งานยาก
- ผู้ใช้รายอื่นต้องการให้มีการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
ราคาของ Nintex
- ข้อดี: 25,000 ดอลลาร์ต่อปี
- พรีเมียม: 50,000 ดอลลาร์/ปี
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Nintex
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ง่ายดาย
ทีมของคุณเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดอยู่แล้ว แต่ซอฟต์แวร์อัตโนมัติการทำงานจะช่วยพาทีมของคุณไปสู่ระดับต่อไป. ละทิ้งงานที่ต้องทำด้วยตนเองและประหยัดเวลาได้มากขึ้นโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการที่ดีที่สุดของปี 2024. ✨
ระบบอัตโนมัติเป็นสิ่งจำเป็น แต่ถึงกระนั้น แพลตฟอร์มส่วนใหญ่ก็ยังคงแยกการทำงานอัตโนมัติของคุณออกจากงานจริงของคุณอยู่ดีประหยัดเวลาและเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวกันด้วย ClickUp เราให้ประโยชน์ของเครื่องมือครบวงจรและระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังอย่างแท้จริงแก่คุณ
ที่ดีที่สุดคือ ClickUp ฟรีตลอดไป.ลงทะเบียนใช้ ClickUp ตอนนี้—ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต.