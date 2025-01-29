ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบัญชีที่ดีที่สุด ปี 2025

การบัญชีนั้นซับซ้อนพออยู่แล้ว ทำไมไม่ลองใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระงานล่ะ?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบัญชีเป็นทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนการทำงานทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักบัญชีอิสระ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและที่ปรึกษา
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยนักบัญชีในการคำนวณและแชร์ใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง ติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ปรับปรุงกระบวนการทำงานส่วนตัวให้มีประสิทธิภาพ และสื่อสารกับลูกค้า ความสำเร็จของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบัญชีของคุณมีความเกี่ยวข้องกับผลกำไรของคุณอย่างมาก ดังนั้นคุณต้องมั่นใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกมีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และสามารถเข้าถึงได้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
ด้วยแรงกดดันมากมายที่มากับการเลือกซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบ การทำการวิจัยก่อนการลงทุนในเครื่องมือจัดการโครงการบัญชีที่จะปรากฏในผลการค้นหาของคุณเป็นสิ่งสำคัญ แต่โชคดีสำหรับคุณ คุณมาถูกที่แล้ว!
เราได้ทำการวิจัยและทดสอบเครื่องมือการจัดการโครงการบัญชีที่ดีที่สุดเพื่อสร้างรายการ 10 อันดับที่เราชื่นชอบนี้ พบกับการวิเคราะห์คุณสมบัติสำคัญ ข้อเสีย ข้อมูลราคา การจัดอันดับ และอื่นๆ อีกมากมาย!
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบัญชีคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบัญชีช่วยให้ผู้บัญชีสามารถดูแลกระบวนการทำงานของตนได้, จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า, ติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, ออกใบแจ้งหนี้, และติดตามรายการที่ต้องดำเนินการอย่างใกล้ชิด—นี่ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ!
คิดถึงเครื่องมือนี้เป็นการผสมผสานระหว่างการจัดการโครงการบัญชีกับเครื่องมือCRM อย่างแท้จริง ตามแบบฉบับของการบัญชี ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบัญชีของคุณจำเป็นต้องรองรับมุมมองหลายแบบเพื่อสร้างสเปรดชีต ตาราง และฐานข้อมูลสำหรับการจัดการงบประมาณ ลูกค้า และงานต่าง ๆ เครื่องมือที่ดีที่สุดยังสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าเพื่ออนุมัติหรือดูใบแจ้งหนี้ที่กำลังจะมาถึง
คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การติดตามเวลา ผู้รับผิดชอบหลายคน ความคิดเห็นที่มอบหมายและการทำงานอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงานเป็นสินทรัพย์สำคัญในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบัญชี เนื่องจากคุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้นักบัญชีสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มการร่วมมือ และในท้ายที่สุด เพิ่มผลกำไร
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบัญชีที่ดีที่สุดจะผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ มากมายเพื่อนำข้อมูลเพิ่มเติมเข้าสู่แพลตฟอร์มของคุณและอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ
10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบัญชี
แม้จะมีความรู้นี้ในใจแล้ว การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบัญชีที่ดีที่สุดก็อาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากจำนวนเครื่องมือที่มีอยู่ในตลาดเพียงอย่างเดียว!
งบประมาณ ขนาดทีม อุตสาหกรรม และรูปแบบการทำงาน ล้วนมีบทบาทสำคัญในการชี้นำคุณไปสู่ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ ความท้าทายคือ กระบวนการลองผิดลองถูกด้วยตนเองอาจใช้เวลามากและอาจไม่มีประสิทธิภาพหากไม่มีจุดเริ่มต้นที่สร้างสรรค์
และนั่นคือเหตุผลที่คุณมีเรา!
ใช้รายการรายละเอียดนี้เพื่อเริ่มต้นการค้นหาซอฟต์แวร์ของคุณ เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือการจัดการโครงการบัญชีที่ดีที่สุด 10 รายการสำหรับทุกทีม รวมถึงการเปรียบเทียบอย่างละเอียด ข้อเสีย ราคา รีวิว และอื่น ๆ
1.คลิกอัพ
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีเครื่องมือการแสดงผลข้อมูลหลายร้อยแบบเพื่อช่วยอัตโนมัติงานประจำและรวมการสื่อสารไว้ในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะบริหารบริษัทขนาดใหญ่หรือทีมเล็ก ClickUp ก็ช่วยให้กระบวนการบริหารโครงการของคุณง่ายขึ้น ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่นการทำงานอัตโนมัติและการติดตามเวลาโครงการ คุณสามารถติดตามงานต่างๆ ได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นในเวิร์กโฟลว์ 🧑💻
สำหรับบริษัทขนาดใหญ่เครื่องมือการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของClickUp สามารถทำให้การติดตามเป้าหมายรายเดือนและKPI ทางการเงินเป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับทุกคน ตั้งค่าสเปรดชีตที่รวดเร็วในมุมมองตาราง สร้างแดชบอร์ดระดับสูงสำหรับลูกค้าและโครงการ และรับรายงานที่ช่วยประหยัดเวลาเกี่ยวกับเวลาที่ทุกคนใช้ไป ให้ ClickUp ทำงานหนักแทนคุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด: การเติบโตของธุรกิจและการให้บริการลูกค้าของคุณได้ดียิ่งขึ้น!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การผสานการทำงานกับเครื่องมือทำงานอื่น ๆ มากกว่า 1,000 รายการรวมถึง Zoom, Slack,Google Workspace, Microsoft Office และอื่น ๆ อีกมากมาย
- เพิ่ม การประมาณเวลาที่คุณสามารถแบ่งให้กับทีมเพื่อคาดการณ์ปริมาณงานของคุณ
- สถานะที่กำหนดเองและ หมุดหมายของโครงการเพื่อสื่อสารความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว
- บันทึกเวลาจากหน้าต่างเบราว์เซอร์ใด ๆ ได้ในเวลาเพียงไม่กี่คลิกด้วย ClickUp Chrome Extension
- สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน รายงาน และข้อมูลเชิงลึกตามความต้องการ ด้วย วิดเจ็ตติดตามเวลา
- แบบฟอร์มสำหรับสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีจากการแจ้งข้อบกพร่อง
- คำนวณเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยอัตโนมัติเพื่อความถูกต้องในใบแจ้งหนี้ทุกฉบับ
- สูตรอัตโนมัติเพื่อคำนวณเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างแม่นยำ
- 50+ระบบอัตโนมัติสำหรับงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง
- ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายของมันอาจสร้างเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บางคน
ราคาของ ClickUp
- แผนฟรีตลอดไป
- แผนไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อสมาชิก
- แผนธุรกิจ: 12 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อสมาชิก
- แผนธุรกิจพลัส: 19 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก
- แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
- G2: 4. 7/5 (5,400+ รีวิว)
2. กระบวนการทำงานของ Jetpack
ผู้จัดการบัญชีทราบดีว่าการรักษาความเป็นระเบียบและควบคุมงานประจำวันเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ แต่บ่อยครั้งที่การจัดการการเงินของลูกค้าอาจกลายเป็นเรื่องที่ท่วมท้นและน่าเบื่อหน่าย Jetpack Workflow ช่วยให้กระบวนการบัญชีง่ายขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ
ด้วยอินเทอร์เฟซแบบกราฟิกที่ใช้งานง่าย การมองเห็นงานแบบเรียลไทม์ การกำหนดเส้นตาย การอนุมัติอัตโนมัติ และการส่งใบแจ้งหนี้ที่ง่ายดาย นอกจากนี้ยังผสานรวมกับซอฟต์แวร์บัญชีที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น QuickBooks และ Xero ทำให้คุณไม่ต้องเรียนรู้ระบบใหม่ และเนื่องจาก Jetpack Workflow ช่วยให้คุณสามารถติดตามงานได้รวดเร็วขึ้น คุณจึงสามารถลดความล่าช้าและข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงินได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของกระบวนการทำงาน Jetpack
- ฟังก์ชันการจัดตารางเวลาแบบกำหนดเองเพื่อทำให้กำหนดเวลาเป็นอัตโนมัติ
- มุมมองโครงการของลูกค้าพร้อมตัวกรอง การจัดเรียง และการค้นหา
- หน้าของฉันเพื่อดูความสามารถในการรับงาน
- 2,000+ แอปที่ใช้การเชื่อมต่อ Zapier
- การซิงค์การเรียกเก็บเงินกับ QuickbooksOnline
- ลูกค้าและเอกสารไม่จำกัด
- 70 แม่แบบกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของกระบวนการทำงาน Jetpack
ในฟังก์ชันการค้นหา หากคุณไม่ระมัดระวัง คุณอาจป้อนข้อมูลของลูกค้าผิดคน กล่องค้นหา (จนกว่าจะคลิก) จะแสดงชื่อลูกค้าหนึ่งรายและหน้าจอป้อนข้อมูลด้านล่างจะยังคงเป็นของลูกค้าเดิม —รีวิวจาก Capterra
ฉันหวังว่าคุณจะสามารถติดป้ายกำกับลูกค้าในไฟล์ของพวกเขาได้เหมือนกับที่เราทำกับเทมเพลต นอกจากนี้ ฉันยังอยากเห็นพื้นที่ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านเพื่อเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้า เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีของพวกเขา ซึ่งแม้แต่พนักงาน JetPack ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย —รีวิวจาก Capterra
ราคา Jetpack Workflow
- จัดระเบียบ: $36/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ระดับ: $39/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวการทำงานของ Jetpack
- Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
- G2: 4. 1/5 (10+ รีวิว)
3. QuickBooks
QuickBooks เป็นซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำบัญชีและเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้ธุรกิจจัดการการเงินและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลได้ง่ายขึ้น ด้วย QuickBooks ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บไว้ในที่เดียว ทำให้การเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คุณสามารถใช้มันเพื่อติดตามยอดขายรายวัน, สร้างใบแจ้งหนี้, และบริหารจัดการบัญชีลูกหนี้ได้. นอกจากนี้, QuickBooks ยังมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ เช่น การติดตามการชำระเงินที่ต้องชำระ, การตั้งค่าแผนการชำระเงิน, และการสร้างรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks
- การติดตามรายได้และการจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ
- การติดตามระยะทางธุรกิจโดยอัตโนมัติ
- การจัดการผู้รับเหมา 1099
- โปรแกรมสร้างใบแจ้งหนี้มืออาชีพ
- การวิเคราะห์ต้นทุนงาน
- แอปพลิเคชันมือถือ
- บัญชีแยกประเภททั่วไป
- การบันทึกใบเสร็จ
ข้อจำกัดของ QuickBooks
มักพบข้อผิดพลาดและความยุ่งยากมากมายเมื่อพยายามทำกิจกรรมบางอย่าง การติดต่อฝ่ายสนับสนุนนั้นซับซ้อน ราคาการสมัครสมาชิกแพงและไม่ยืดหยุ่น (เช่น เมื่อคุณสมัครแผนที่สูงขึ้นและเปิดใช้งานฟีเจอร์บางอย่างแล้ว คุณจะไม่สามารถลดระดับแผนของคุณได้อีกต่อไป) —รีวิวจาก G2
ผมรู้สึกว่าฟีเจอร์การรายงานสามารถมีความแข็งแกร่งมากขึ้นได้ นอกจากนี้ ผมคิดว่าฝั่งผู้ใช้ที่เป็นนักบัญชีมีฟีเจอร์บางอย่างที่ขาดหายไปจากมุมมองของเจ้าของธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นตัวเลือกที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในตลาดอีกด้วย —รีวิวจาก Capterra
ราคาของ QuickBooks
- ง่าย เริ่มต้น: $30/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $55/เดือน
- บวก: $85/เดือน
- ขั้นสูง: $200/เดือน
คะแนนและรีวิว QuickBooks
- Capterra: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
4. OfficeTools
OfficeTools เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการสำนักงานที่ออกแบบมาสำหรับทีมบัญชีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบลูกค้าและข้อมูลทางบัญชีได้อย่างเป็นระบบ ด้วย OfficeTools คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ ติดตามเวลาและความคืบหน้าของโครงการ และรับรองการรายงานทางการเงินที่แม่นยำได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดนี้ในขณะเดียวกันก็ช่วยอัตโนมัติงานบริหารโครงการประจำวันส่วนใหญ่ของคุณ
เครื่องมือโซลูชันการบัญชีนี้ยังช่วยให้การทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณง่ายขึ้นด้วยการจัดเก็บเอกสารทางการเงินไว้ในที่เดียวที่ปลอดภัย ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถตรวจสอบเอกสารสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์หลาย ๆ โฟลเดอร์ นอกจากนี้ ยังช่วยกำจัดงานป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ทำให้คุณสามารถใช้เวลาไปกับกิจกรรมที่มีคุณค่าสูงขึ้น เช่น การให้คำปรึกษาหรือการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OfficeTools
- การประมวลผลการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและธุรกรรม ACH ผ่าน OfficeTools Cloud
- ระบบเรียนรู้ของเครื่องที่ติดตั้งไว้ในตัวเพื่อติดแท็กและจัดหมวดหมู่เอกสารโดยอัตโนมัติ
- ฟังก์ชันการติดตามโครงการ
- การผสานรวมกับ Microsoft Exchange
- สถานะการเรียกเก็บเงินของลูกค้าและอัตราค่าบริการ
- มุมมองปฏิทินรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
- ไม่จำกัดผู้ติดต่อ
ข้อจำกัดของ OfficeTools
ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับองค์กรของเราคือฟังก์ชันบางอย่างที่ถูกสร้างไว้ในเครื่องมือสำนักงานไม่สามารถใช้งานร่วมกับผู้ให้บริการรายใหญ่ได้ ทำให้พนักงานของเราต้องเรียนรู้ทางลัดใหม่ ๆ —รีวิวจาก G2
ซอฟต์แวร์นี้ค้างอยู่ตลอดเวลาและแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด —รีวิวจาก Capterra
ราคาของ OfficeTools
- เริ่มต้นที่ $49/ผู้ใช้ต่อเดือน
OfficeTools การให้คะแนนและรีวิว
- Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
- G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
5. Microsoft To Do
Microsoft To Do เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ออกแบบมาเพื่อให้บริษัทบัญชีที่กำลังเติบโตสามารถจัดระเบียบและติดตามงานได้อย่างง่ายดาย ด้วยคุณสมบัติที่เรียบง่ายและการออกแบบที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถเพิ่มงาน ตั้งค่าวันครบกำหนด แนบไฟล์ และเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่
แอปพลิเคชันนี้มอบความสามารถในการค้นหาที่ทรงพลังเพื่อค้นหาข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ผู้บัญชีสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญและทำงานได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังซิงค์ได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันของ Microsoft อื่น ๆ เช่น Outlook และ Office 365 สร้างพื้นที่ทำงานเดียวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานประจำวันของผู้บัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ
ค้นพบ ซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรี เพื่อช่วยจัดการทีมเสมือนจริง!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft To Do
- การแจ้งเตือนและกำหนดส่งในรายการตรวจสอบประจำวัน
- แอปสำหรับ iPhone, Android, Windows และเว็บ
- สมุดวางแผนประจำวันอัจฉริยะ
- การผสานงานกับงานใน Outlook
- แถบด้านข้างสำหรับการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
- พื้นหลังแบบกำหนดเอง
- การแชร์รายการสิ่งที่ต้องทำ
ข้อจำกัดของ Microsoft To Do
การที่ไม่สามารถย้ายรายการจากหนึ่งรายการไปยังอีกรายการหนึ่งได้ เป็นปัญหาที่ทำให้ผมปวดหัวจริงๆ และนอกจากนี้ ควรมีตัวเลือกในการตั้งค่าให้สามารถย้ายงานที่ยังไม่เสร็จไปยังวันถัดไปโดยอัตโนมัติได้ —รีวิวจาก Capterra
บางเวอร์ชันอนุญาตให้ใช้หมวดหมู่ได้ แต่ไม่ใช่ทุกเวอร์ชัน ซึ่งฉันต้องการมากกว่านี้ แม้ว่านี่จะไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับฉัน แต่ก็ทำให้ฉันหวังว่าฉันจะสามารถพึ่งพาการตั้งค่าหมวดหมู่เพื่อจัดระเบียบและดูงานของฉันบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้มากขึ้น —รีวิวจาก Capterra
ราคาของ Microsoft To Do
- Microsoft To Do ฟรีเมื่อใช้บัญชี Microsoft
Microsoft To Do คะแนนและรีวิว
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
6. ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล
Microsoft Excel เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้สเปรดชีตซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยนักบัญชีในการสร้างและนำเสนอรายงานทางการเงิน มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างสเปรดชีตที่มีข้อมูล สูตร การแสดงผลภาพ มาโคร เครื่องมือวิเคราะห์ และอื่นๆ อีกมากมาย
ด้วย Excel นักบัญชีสามารถสร้างรายงานที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสวยงาม Excel มอบวิธีการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าให้กับนักบัญชีในการทำความเข้าใจรายงานทางการเงินและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Excel
- ตารางสำหรับเชื่อมต่อกับข้อมูลจาก Power BI (Business Intelligence)
- การจัดรูปแบบ, กราฟเส้น, และตารางเพื่อสร้างเนื้อหาที่มองเห็นได้
- การผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 อื่น ๆ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ภายในสเปรดชีต
- สูตรสำหรับการคำนวณ
- แอปพลิเคชันบนมือถือ, เดสก์ท็อป และออนไลน์
- ห้องสมุดแม่แบบ
ข้อจำกัดของ Microsoft Excel
การสลับระหว่าง Excel และเวอร์ชันต่างๆ มักไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ —รีวิวจาก Capterra
Microsoft Excel อาจใช้งานได้ยากในบางครั้งเนื่องจากขาดคำแนะนำและบทเรียนที่ละเอียดสำหรับฟีเจอร์บางอย่าง การอธิบายที่โปร่งใสมากขึ้นจะช่วยให้ฉันเข้าใจความสามารถทั้งหมดของโปรแกรมนี้ได้ดีขึ้น —รีวิวจาก G2
ราคาของ Microsoft Excel
- Microsoft Excel มีจำหน่ายเป็นเวอร์ชันเดี่ยวในราคา $159.99 หรือพร้อมกับการสมัครสมาชิก Microsoft 365
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Excel
- Capterra: 4. 8/5 (18,000+ รีวิว)
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
7. Xero Practice Manager
Xero Practice Manager เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการสำนักงานบัญชีที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้สำนักงานบัญชีและที่ปรึกษาด้านภาษีสามารถบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการต่าง ๆ เช่น การทำบัญชี การออกใบแจ้งหนี้ และการรายงานทางการเงิน ทำให้ผู้สอบบัญชีสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงานของสำนักงาน
ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่าย Xero Practice Manager ช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรได้อย่างง่ายดาย ด้วยการขจัดงานป้อนข้อมูลด้วยมือที่ซ้ำซากและน่าเบื่อ พวกเขาจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การให้คำแนะนำและแนวทางที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ซึ่งนำไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Xero Practice Manager
- รายการที่แนะนำเพื่อจัดหมวดหมู่และปรับปรุงรายการธุรกรรมในบัญชีธนาคารให้ตรงกัน
- เครื่องมือจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อยื่นหรือขอเบิกค่าใช้จ่าย
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์บริหารจัดการสำนักงานของ Xero
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้และรายงานตัวอย่าง
- เครื่องมือสำหรับจัดทำรายการสินค้าเพื่อกรอกใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อ
- การจัดการงานและไฟล์
- การติดตามเวลา
ข้อจำกัดของ Xero Practice Manager
ข้อเสียอย่างหนึ่งของ Xero คืออาจมีราคาสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่ซอฟต์แวร์บัญชีที่มีราคาแพงกว่ามีให้ —รีวิวจาก Capterra
สิ่งที่ฉันไม่ชอบเกี่ยวกับ Xero Practice Manager คือส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ดูค่อนข้างล้าสมัย ถึงแม้ว่าจะใช้งานง่าย แต่ฉันหวังว่าการออกแบบจะสามารถปรับปรุงได้ในอนาคตอันใกล้ หวังว่าจะมีตัวเลือกตัวกรองเมื่อค้นหาหน่วยงานที่มีคุณลักษณะเฉพาะด้วย —รีวิวจาก G2
ราคาของ Xero Practice Manager
- ล่วงหน้า: $13/เดือน
- การเติบโต: $37/เดือน
- ก่อตั้ง: $70/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Xero Practice Manager
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- G2: 4. 1/5 (20+ รีวิว)
8. ระบบจัดการภาษี
TaxWorkFlow เป็นระบบบัญชีแบบเวิร์กโฟลว์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักบัญชีในการเตรียมแบบแสดงรายการภาษีได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การจัดระเบียบเอกสารและการบันทึกข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวก TaxWorkFlow ช่วยขจัดงานที่ใช้เวลามาก เช่น การป้อนข้อมูลด้วยมือ ทำให้นักบัญชีสามารถส่งแบบแสดงรายการภาษีที่แม่นยำได้รวดเร็วกว่าที่เคย
โดยการใช้ TaxWorkFlow นักบัญชีสามารถสร้างการคำนวณภาษีที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว จัดทำเอกสารภาษีที่ถูกต้อง และสร้างรายงานได้ในเวลาเพียงเศษเสี้ยวของเวลาที่ต้องใช้ตามวิธีดั้งเดิม ทำให้พวกเขาสามารถให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น และเพิ่มกำไรให้สูงสุด
คุณสมบัติเด่นของ TaxWorkFlow
- ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์หรือภายในองค์กรสำหรับการจัดการเอกสาร
- อีเมลเชิญเข้าร่วมงานสำหรับพนักงานใหม่พร้อมคำแนะนำ
- ตัวกรองแบบดั้งเดิมหรือแบบกำหนดเองเพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ทันที
- มุมมองปฏิทินเพื่อจัดตารางนัดหมายกับลูกค้า
- ระบบจัดการเอกสารและลูกค้า
- ภาพรวมของเวลาและการเรียกเก็บเงิน
- แอปพลิเคชัน Windows ดั้งเดิม
ข้อจำกัดของระบบจัดการภาษี
- อินเทอร์เฟซล้าสมัยเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบัญชีอื่น ๆ
- ไม่มีแผนราคาแบบรายเดือน
ราคา TaxWorkFlow
- ติดต่อ TaxWorkFlow เพื่อขอรายละเอียดแผนราคา
การจัดอันดับและรีวิวของ TaxWorkFlow
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
9. คาร์บอน
Karbon เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการบัญชีที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจที่กำลังเติบโตและสำนักงานบัญชีสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น รวมลูกค้าและระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน และประสานข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว ซอฟต์แวร์นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ทำให้การบริหารโครงการเป็นเรื่องง่าย และนำเสนอโซลูชันแบบบูรณาการที่เชื่อมต่อกับระบบเดิมได้อย่างราบรื่น
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบร่วมมือให้บริการระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัยและระบบการควบคุมการเข้าถึงที่ช่วยให้ทุกคนสามารถเก็บข้อมูลของตนไว้อย่างปลอดภัยและอัปเดตอยู่เสมอ ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายและแดชบอร์ดแสดงศักยภาพ Karbon ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กรของคุณได้อย่างง่ายดาย และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Karbon
- การอัปโหลดและดาวน์โหลดจำนวนมากไปยังรายการงานหรือผู้ติดต่อ
- เทมเพลตการจัดการลูกค้าและการเริ่มต้นใช้งาน
- การผสานรวมกับ Dropbox และ Microsoft OneDrive
- ผู้จัดตารางงานสำหรับการจัดการทรัพยากร
- กระดานคานบันและเส้นเวลาของกิจกรรม
- งานของลูกค้าและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- กระดานผู้นำ
ข้อจำกัดของคาร์บอน
การทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากกับงานหรือทีมหรือการตั้งค่าทั่วไปนั้นไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่สำหรับผู้ใช้ระดับผู้ดูแลระบบ ฉันเข้าใจเหตุผล แต่บางครั้งสิ่งนี้ก็เป็นอุปสรรค หากมีระดับสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้มากขึ้น อาจเพิ่มความสามารถในการทำการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพให้กับสมาชิกทีมที่มีสิทธิ์เข้าถึงสูงกว่าได้ —รีวิวจาก G2
ใน My Week ฉันไม่สามารถมอบหมายงาน/งานบางส่วนสำหรับวันนี้ได้ บางครั้งฉันพบว่าตัวเองเลื่อนดูสัปดาห์ของตัวเองเพื่อค้นหาว่ายังมีอะไรที่ต้องทำให้เสร็จในวันนี้ การย้ายงานไปยัง Working On Now ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเช่นกัน เพราะฉันกำลังทำงานหลายโปรเจกต์ทุกวัน —รีวิวจาก G2
การกำหนดราคาคาร์บอน
- ทีม: $59/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $79/เดือน ต่อผู้ใช้, ชำระเงินรายปี
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Karbon เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Karbon
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
10. หลังคา
Canopy เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับนักบัญชีเพื่อให้สามารถจัดระเบียบและใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มันช่วยจัดการงานเอกสารที่น่าเบื่อซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารลูกค้า ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ และให้มุมมองเดียวของข้อมูลลูกค้าทั้งหมด
แพลตฟอร์มนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของทั้งลูกค้าแต่ละรายและบริษัทโดยรวม ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจที่มีข้อมูลมากขึ้นและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ด้วย Canopy บริษัทบัญชีจะมีความพร้อมมากขึ้นในการทำงานล่วงหน้ากับงานของลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของหลังคา
- การซิงค์ปฏิทินกับ Microsoft และ Google
- ใบแจ้งหนี้แบบครั้งเดียว, แบบประจำ, และแบบกำหนดเวลา
- กล่องจดหมายทั่วโลกเพื่อดูและจัดการอีเมล
- แบบฟอร์มสำเร็จรูปสำหรับคำขอของลูกค้า
- การลงทะเบียนผู้ค้าภายในแอป
- เครื่องมือดำเนินการแบบกลุ่ม
- ตัวกรองที่บันทึกไว้
ข้อจำกัดของหลังคา
พวกเขามีข้อเสียบางประการ เช่น ไม่สามารถส่งข้อความได้ (เราใช้ระบบของบุคคลที่สาม), การรายงานที่ซับซ้อนยังไม่มี (แต่สามารถสร้างได้ง่ายๆ ที่ฝั่งผู้ใช้โดยการส่งออกเป็น CSV และใช้ Excel เล็กน้อย), และข้อบกพร่องเล็กน้อยอื่นๆ แต่ Canopy ได้ใส่ใจในประเด็นเหล่านี้ (ลองไปดูในฟอรั่ม!) และกำลังพัฒนาเพิ่มเติมในระยะยาว —รีวิวจาก Capterra
สิ่งเดียวที่ฉันไม่ชอบเกี่ยวกับ Canopy คือฉันไม่มีตัวเลือกในการเปลี่ยนธีมสีของโปรแกรม ฉันคิดว่าฉันจะชอบ Canopy มากขึ้นหากฉันสามารถปรับแต่ง Canopy ให้เป็นสีของธุรกิจของเราได้ ฉันคิดว่า Canopy อาจมีคุณสมบัติการออกแบบเพิ่มเติมได้ —รีวิวจาก G2
การกำหนดราคาหลังคา
- Canopy มีแผนฟรีสำหรับผู้ติดต่อสูงสุด 500 ราย พร้อมแพ็กเกจเสริมเพิ่มเติมตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของหลังคา
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
- G2: 4. 6/5 (220+ รีวิว)
คุณสามารถไว้วางใจ ClickUp ได้เสมอ
การจัดการโครงการบัญชีที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยหลายปัจจัย นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการค้นหาเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและทรงพลังจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง!
ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถรวมงานของคุณจากหลากหลายแอปพลิเคชันไว้ในที่เดียว และขยายตามการเติบโตของคุณได้ หน้าจอแบบตารางที่มีความยืดหยุ่นของมันช่วยให้คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลที่เข้าใจง่ายและมีรายละเอียดได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดการงาน ใบแจ้งหนี้ และลูกค้า ทั้งหมดจากพื้นที่ทำงานเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังสามารถทำได้ทั้งหมดในทุกแผนราคา
ไม่ว่าทีมของคุณจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่เพียงใด หรือมีงบประมาณเท่าใด ClickUp ก็มีทุกฟีเจอร์ที่จำเป็นในการทำให้โครงการบัญชีของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้น
แล้วคุณรออะไรอยู่?ลองใช้ ClickUp วันนี้เลย 📈