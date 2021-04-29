บล็อก ClickUp
10 KPI การเงินที่ยอดเยี่ยมที่คุณต้องติดตามในปี 2025
Leila Cruz
Leila CruzContent Partnership Specialist
29 เมษายน 2564

ไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโต ทุกบริษัทจำเป็นต้องติดตาม การเงิน ของตนเอง

และในขณะที่โลกการเงินนั้นคาดเดาได้ยากมาก สิ่งหนึ่งที่ยังคงเหมือนเดิมคือ:

ในฐานะ CFO หรือเจ้าของธุรกิจ คุณจำเป็นต้องติดตามผลการดำเนินงานทางการเงินขององค์กรของคุณ

ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถ วางแผนล่วงหน้า และหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินได้ 💸

แต่คุณทำอย่างนั้นได้อย่างไร?

โดยการใช้ ตัวชี้วัดทางการเงิน!

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่า KPI ทางการเงินคืออะไร และเน้นย้ำ10 KPI ทางการเงินที่เจ้าของธุรกิจทุกคนควรติดตาม

มาทำเงินจาก KPI กันเถอะ! 💰

KPI ทางการเงินคืออะไร?

ีย์เพอร์ฟอร์แมนซ์ อินดิเคเตอร์ (KPI) คือตัวชี้วัดที่ใช้วัดประสิทธิภาพของบริษัทในการบรรลุเป้าหมายหลักทางธุรกิจ

ดังนั้นเมื่อพูดถึงการเงิน วัตถุประสงค์หลักของบริษัทของคุณคืออะไร?

คุณต้องการสร้างรายได้มากกว่า รายได้ ที่คุณใช้จ่ายไปกับ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หรือไม่?

คุณต้องการเพิ่มกระแสเงินสดของคุณหรือไม่?

หรือคุณต้องการแหล่ง รายได้ ที่หลากหลายมากขึ้น?

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักทางการเงิน ติดตาม ผลการดำเนินงานของบริษัทในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

โดยสรุปแล้ว ตัวชี้วัดทางการเงิน (KPIs) แสดงให้เห็นถึงสุขภาพทางการเงินของบริษัทคุณ และช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าบริษัทของคุณจะมีกำไรหรือไม่

ไม่แน่ใจว่า KPI แตกต่างจากตัวชี้วัดอย่างไร?

ดูความแตกต่างระหว่าง KPI และเมตริก.

10 ตัวชี้วัดทางการเงินที่คุณต้องติดตาม

นี่คือสิบตัวชี้วัดทางการเงินที่ทีมการเงินของคุณควรลงทุน:

1. กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เป็นตัวชี้วัดทางการเงิน (KPI) ที่ใช้วัดจำนวนเงินสดทั้งหมดที่บริษัทของคุณสร้างขึ้นจากการดำเนินธุรกิจประจำวัน

นี่คือวิธีการคำนวณ:

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด KPI นี้แสดงถึงสุขภาพทางการเงินของบริษัทของคุณ

นอกจากนี้ยังกำหนดว่าบริษัทของคุณสามารถรักษาเงินสดให้ไหลเวียนเป็นบวกได้หรือไม่ หรือคุณจำเป็นต้องใช้เงินทุนภายนอกเพื่อจัดการกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ: เมื่อใช้ตัวชี้วัดนี้ ควรพิจารณา KPI ด้านการดำเนินงาน เช่น อัตรากำไรจากการดำเนินงานหรือกำไรจากการดำเนินงาน เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น

2. อัตราส่วนสภาพคล่อง

ตัวชี้วัด KPI นี้วัดความสามารถของบริษัทของคุณในการชำระหนี้ทั้งหมดภายในหนึ่งปี

นี่คือวิธีการคำนวณ:

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน

อัตราส่วนสภาพคล่อง ที่น้อยกว่า 1.0 บ่งชี้ว่าบริษัทของคุณจะไม่สามารถจัดการกับภาระทางการเงินได้ เว้นแต่คุณจะเพิ่มกระแสเงินสดของคุณ

และถ้าระหว่าง 1. 3–5. 0 ข่าวดี!

มันบ่งบอกถึงความมั่นคงทางการเงิน 😌

อัตราส่วนสภาพคล่องปัจจุบันที่สูงกว่า 5 หมายความว่าบริษัทของคุณมีเงินสดจำนวนมาก (ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี) แต่ก็หมายความว่าบริษัทแทบไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับเงินเหล่านั้นเลย:

3. กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ หรือรายได้สุทธิ คือจำนวนเงินที่บริษัทของคุณมี หลังจาก ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ดอกเบี้ย, ภาษี, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน, เป็นต้น) ถูกหักออกจากรายได้ทั้งหมดของคุณ.

คุณสามารถคำนวณได้โดยอัตโนมัติด้วยเครื่องคำนวณกำไรหรือใช้สูตรง่าย ๆ เพื่อคำนวณตัวชี้วัดทางการเงินนี้ด้วยตนเอง:

กำไรสุทธิ

รายได้สุทธิต่ำหมายความว่าบริษัทของคุณอาจกำลังเผชิญกับปัญหาหลายประการ เช่นการจัดการทรัพยากรที่ไม่ดีหรือรูปแบบการกำหนดราคาที่ไม่มีประสิทธิภาพ

ในทางกลับกัน รายได้สุทธิสูง บ่งชี้ว่าบริษัทของคุณกำลังดำเนินงานได้ดี

4. อัตรากำไรสุทธิ

KPI นี้วัดเปอร์เซ็นต์ของกำไรที่บริษัทผลิตจากรายได้รวมทั้งหมด

อัตรากำไรสุทธิของคุณแสดงให้คุณเห็นถึง ความสามารถในการทำกำไร ของธุรกิจของคุณ

นี่คือวิธีการคำนวณ:

อัตรากำไรสุทธิ

5. อัตรากำไรขั้นต้น

ตัวชี้วัดทางการเงินนี้วัดจำนวนเงิน ที่เหลืออยู่ จากรายได้หลังจากหักเพียงต้นทุนของสินค้าที่ขายแล้วเท่านั้น

อัตรากำไรขั้นต้นหรืออัตรากำไรขั้นต้นแสดงให้คุณเห็นว่าบริษัทของคุณมีสุขภาพทางการเงินที่ดีหรือไม่

นี่คือวิธีการคำนวณ:

อัตรากำไรขั้นต้น

อัตรากำไรขั้นสูง หมายถึงว่าบริษัทของคุณสามารถชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดได้ และยังมีเงินเหลือสำหรับการลงทุนในนวัตกรรมและการเติบโต

คุณรู้ไหมว่าเขาว่าอย่างไร:

6. บัญชีเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้น

บัญชีลูกหนี้การค้าปัจจุบัน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) ที่ใช้วัดจำนวนเงินที่ลูกหนี้ค้างชำระต่อธุรกิจของคุณ

นี่คือวิธีการคำนวณ:

บัญชีเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ชำระ

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพนี้ช่วยให้ทีมการเงินสามารถคาดการณ์จำนวนเงินที่จะได้รับและเวลาที่จะได้รับ

อย่างไรก็ตาม ยอดลูกหนี้การค้าที่สูงหมายความว่าลูกหนี้ของคุณยังคงค้างชำระเงินจำนวนมากอยู่

ทำไมถึงเป็นปัญหา?

หากยอดค้างชำระคงอยู่มานานแล้ว นั่นหมายความว่าบริษัทของคุณอาจมี ปัญหาการเก็บเงิน หรือไม่สามารถจัดการกับลูกหนี้ระยะยาวได้

ในทางกลับกัน บัญชีเจ้าหนี้การค้า วัดจำนวนเงินที่ธุรกิจของคุณเป็นหนี้ต่อผู้จัดหาสินค้า ธนาคาร และเจ้าหนี้

นี่คือวิธีการคำนวณ:

บัญชีเจ้าหนี้การค้า

7. เงินทุนหมุนเวียน

เงินทุนหมุนเวียนของคุณ คือเงินที่พร้อมใช้เพื่อตอบสนองความต้องการระยะสั้นของบริษัทคุณ

ตัวชี้วัด KPI นี้พิจารณาถึงสถานะทางการเงินปัจจุบันของบริษัทของคุณ

เงินทุนหมุนเวียนประกอบด้วยเงินสดที่มีอยู่ การลงทุนระยะสั้น และลูกหนี้การค้า

อย่างไรก็ตาม KPI ทางการเงินนี้บ่งชี้ว่าบริษัทของคุณมีสินทรัพย์ ที่มีอยู่ เพียงพอที่จะชำระหนี้สินทางการเงินระยะสั้นได้หรือไม่

นี่คือวิธีการคำนวณ:

เงินทุนหมุนเวียน

8. ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการเงินนี้วัดจำนวนเงินและทรัพยากรที่บริษัทของคุณลงทุนในการหาลูกค้าใหม่

มันประกอบด้วยทรัพยากรเช่น:

  • ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
  • ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
  • ค่าใช้จ่ายด้านความคิดสร้างสรรค์
  • เงินเดือน

ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของบริษัท

จริง ๆ แล้ว นี่คือตัวชี้วัดทางการเงินที่มีประโยชน์มากในการประเมินความสามารถในการทำกำไรในอนาคตของธุรกิจ

นี่คือวิธีการคำนวณ:

ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า

9. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

ตัวชี้วัด KPI นี้วัดประสิทธิภาพในการใช้เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นของบริษัทคุณ

นี่คือวิธีการคำนวณ:

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่สูง บ่งชี้ว่าบริษัทของคุณกำลังใช้หนี้สินในการสนับสนุนการเติบโตของบริษัท

ปัญหาคืออะไร?

บริษัทของคุณอาจผิดนัดชำระหนี้หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน โอ้โห!

ในทางกลับกัน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่าบริษัทของคุณกลัวที่จะใช้เงินในการลงทุนเพื่อโอกาสในการเติบโต

แล้วอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ดีควรเป็นเท่าไร?

โดยปกติแล้ว อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำกว่าสอง ถือว่าอยู่ในระดับที่จัดการได้

10. อัตราการเติบโตของรายได้

ตัวชี้วัดทางการเงินนี้วัดการเพิ่มขึ้นและการลดลงของรายได้จากการขายของบริษัทระหว่างสองช่วงเวลา

นี่คือวิธีการคำนวณ:

อัตราการเติบโตของรายได้

หากคุณเป็นสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมใหม่ เป็นความคิดที่ดีที่จะติดตามตัวชี้วัดทางธุรกิจนี้

ทำไม?

อัตราการเติบโตของรายได้ที่สูงบ่งชี้ว่าบริษัทของคุณสามารถขยายตัว, หาบุคลากรใหม่, และดึงดูดนักลงทุนได้!

สนใจตัวอย่างเพิ่มเติมหรือไม่? นี่คือ50+ ตัวอย่าง KPI และเทมเพลตสำหรับติดตาม

วิธีติดตามและวัดผล KPI ด้วย ClickUp

กำลังคิดจะติดตามเป้าหมายทางการเงินของคุณด้วยปากกาและกระดาษอยู่หรือเปล่า?

หรือไฟล์ Excel ด้วยเลยล่ะ?

นั่นไม่พอหรอก!

ทำไม?

ปากกาและกระดาษของคุณไม่สามารถอัตโนมัติและ ทำให้กระบวนการ เป็นระบบระเบียบให้คุณได้

นอกจากนี้ คุณจะไม่ได้รับฟีเจอร์การแจ้งเตือนอัตโนมัติที่ทรงพลังหรือฟีเจอร์ติดตามเป้าหมายกับสเปรดชีต

แทนที่นั้น คุณต้องการเพียงซอฟต์แวร์การจัดการ KPI เช่น ClickUp.

ClickUp ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์หลักทางธุรกิจได้อย่างง่ายดาย

ไม่ต้องกังวล เราจะพิสูจน์ให้เห็นจริงตามที่เราพูด 🤑

นี่คือวิธีที่ ClickUp ทำให้การติดตาม KPI ทางการเงินเป็นเรื่องง่าย:

1.เป้าหมาย

เนื่องจาก KPI มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายทางธุรกิจที่สำคัญ คุณจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อน

เป้าหมาย ใน ClickUp เป็นภาชนะระดับสูงที่คุณสามารถแบ่งย่อยออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถวัดผลได้

ทำเป้าหมายเล็ก ๆ ให้สำเร็จ แล้วคุณก็กำลังจะไปถึงเป้าหมายใหญ่!

เป้าหมายที่ต้องการใน ClickUp

ไม่แน่ใจว่าคุณกำลังมีความก้าวหน้าหรือไม่?

ไม่ต้องกังวล ClickUp ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายของคุณแบบ เรียลไทม์ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณใกล้จะบรรลุเป้าหมายมากแค่ไหน

ทุกครั้งที่คุณทำเป้าหมายสำเร็จ เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของคุณจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกได้จากประเภทเป้าหมายต่าง ๆ เช่น:

  • สกุลเงิน: จัดการกำไร ค่าใช้จ่าย และงบประมาณของคุณ
  • ตัวเลข: ตัวเลขเชิงปริมาณ เช่น รายได้เฉลี่ยที่เกิดจากยอดขาย
  • งาน: ตรวจสอบว่าทีมบัญชีของคุณกำลังดำเนินงานให้เสร็จสิ้นอย่าง ถูกต้อง
สำรวจ วิธีใช้ ClickUp เพื่อตั้งเป้าหมายที่ทะลุขีดจำกัดสำหรับทีมของคุณ

2.แดชบอร์ด

แดชบอร์ดใน ClickUp ให้คุณเห็นภาพรวมในระดับสูงของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเงินของคุณ

จัดการเป้าหมายทางการเงินของคุณ ติดตามการใช้จ่ายของคุณ ดูกำไรและการจัดสรรงบประมาณของคุณ... แดชบอร์ดให้ข้อมูลเชิงลึกที่ แม่นยำ เกี่ยวกับประสิทธิภาพทางการเงินของคุณ เพื่อให้คุณสามารถคาดการณ์ได้ว่าธุรกิจของคุณจะอยู่ในอนาคตอย่างไร

แดชบอร์ดใน ClickUp

เพื่อให้ได้ภาพที่ละเอียดยิ่งขึ้น คุณสามารถเพิ่ม วิดเจ็ตที่กำหนดเองหลายรายการลงในแดชบอร์ด KPI ทางการเงินของคุณ เช่น:

  • การคำนวณ: คำนวณข้อมูลเชิงตัวเลข เช่น อัตราของรายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำ
  • แผนภูมิเส้น: สร้างแผนภูมิเส้นแบบกำหนดเองเพื่อติดตามอัตรากำไรสุทธิและอัตรากำไรขั้นต้นของคุณ 📈
  • แผนภูมิแท่ง: ออกแบบแผนภูมิแท่งตามความต้องการเพื่อติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรของคุณ 📊
  • แผนภูมิวงกลม: ใช้แผนภูมิวงกลมแบบกำหนดเองเพื่อแสดงแผนผังค่าใช้จ่ายรายเดือนของธุรกิจของคุณ
  • แผนภูมิแบตเตอรี่: สร้างแผนภูมิแบตเตอรี่เพื่อแสดงตัวชี้วัด KPI ของคุณ 🔋
แผนภูมิแบตเตอรี่ใน ClickUp

โบนัส:แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

3. รายงาน

เช่นเดียวกับที่คุณมีรายงานทางการเงิน คุณก็จำเป็นต้องมีรายงานพนักงานเพื่อดูว่าทีมการเงินของคุณกำลังทำงานตามตัวชี้วัด KPI ของคุณหรือไม่

โชคดีที่ ClickUp อนุญาตให้คุณเพิ่ม วิดเจ็ตตาราง ลงในแดชบอร์ด KPI การเงินของคุณ เช่น:

  • รายงานที่เสร็จสมบูรณ์: ติดตามจำนวนงานที่เสร็จสมบูรณ์โดยแต่ละสมาชิกในทีม
  • ทำงานเกี่ยวกับ: ทำความเข้าใจจำนวนงานที่แต่ละสมาชิกทีมได้ทำในแต่ละวัน สัปดาห์ หรือเดือน
  • คะแนนพื้นที่ทำงาน: ทำให้งานด้านการเงินของคุณกลายเป็นเกมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับกระบวนการทางการเงินของคุณ
  • ใครอยู่เบื้องหลัง: ดูว่าสมาชิกทีมคนใดมีแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและงานที่ค้างอยู่
วิดเจ็ตตารางใน ClickUp

4. การคำนวณ

บอกลาเครื่องคิดเลขของคุณได้เลย เพราะคุณสามารถคำนวณตัวเลขได้โดยตรงใน ClickUp!

ClickUp ช่วยให้คุณทำการคำนวณคอลัมน์ที่ทรงพลังโดยใช้ข้อมูลตัวเลขในรายการงานของคุณ คุณสามารถทำได้ทั้งในมุมมองรายการและมุมมองตาราง

การคำนวณคอลัมน์ใน ClickUp

นอกจากนี้คุณสามารถใช้ฟิลด์สูตรเพื่อคำนวณต้นทุนของคำสั่งซื้อสินค้าใหม่หรือกำไรที่คุณได้รับจากการขายได้

คุณสามารถคำนวณ KPI เช่น เงินทุนหมุนเวียนและต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว!

ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีตัวชี้วัดทั้งหมดเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ จริงๆ นะ 🤩

5.งานที่ทำซ้ำ

ตั้งค่า งานที่ทำซ้ำ สำหรับกระบวนการที่คุณทำซ้ำทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือแม้แต่ทุกไตรมาส

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งงานประจำสำหรับกำหนดเวลายื่นภาษีรายไตรมาสหรือแม้แต่การขอใบแจ้งหนี้

งานที่ทำซ้ำใน ClickUp

ยังไม่เชื่อในความคิดนี้อยู่หรือ?

ไม่ต้องกังวล คุณสามารถใช้การตั้งค่างานซ้ำเพื่อชำระบิลของคุณได้ด้วย!

คุณจะได้รับแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน และหลังจากชำระบิลแล้ว เพียงทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น ระบบจะสร้างงานใหม่สำหรับเดือนถัดไปโดยอัตโนมัติ

6.สถานะที่กำหนดเอง

ในกรณีส่วนใหญ่ งานที่เกี่ยวข้องกับเงินไม่สามารถทำเครื่องหมายว่า "เสร็จ" หรือ "ไม่เสร็จ" ได้เท่านั้น

มีหลายขั้นตอนที่แตกต่างกันในกระบวนการทางการเงิน เช่น การออกใบแจ้งหนี้การจัดทำงบประมาณต้นทุนและรายได้ การรายงานทางการเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย

นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างสถานะที่กำหนดเองได้ เพื่อให้คุณสามารถเห็นความคืบหน้าของคุณในแบบที่คุณต้องการ

สถานะที่กำหนดเองใน ClickUp

7.แม่แบบ

คุ้นเคยกับช่วงเวลาแบบนี้ไหม?

เราทราบดีว่าการจัดระเบียบใบแจ้งหนี้ การรวบรวมข้อมูลลูกค้าและการติดตามใบแจ้งหนี้อาจใช้เวลามาก

โชคดีที่เทมเพลต ใน ClickUp สามารถช่วยคุณจัดการรายได้ ลูกค้า การขาย และอื่นๆ ได้ภายในไม่กี่วินาที

เทมเพลตใน ClickUp

นี่คือบางส่วนของเทมเพลตที่คุณจะได้รับ:

แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยคุณในเรื่อง การเงิน การจัดการโครงการ.

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงิน (KPIs)

นี่คือคำตอบสำหรับคำถาม KPI ทางการเงินที่ร้อนแรง:

1. ตัวชี้วัดล้าหลังคืออะไร?

ตัวชี้วัดที่ล่าช้า หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ตัวอย่างทั่วไปได้แก่ การเติบโตของกำไรและรายได้

เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ล่าช้าจะยืนยันแนวโน้มที่กำลัง ดำเนินอยู่ แล้ว จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการขายหรือซื้อสินทรัพย์

2. ตัวชี้วัดนำคืออะไร?

ตัวชี้วัดนำ คือ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ทำนายเหตุการณ์และแนวโน้มในอนาคตของเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น จำนวนสินค้าที่คุณคาดว่าจะถูกซื้อโดยลูกค้าแต่ละราย

3. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณคืออะไร?

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ด้วยตัวเลข ร้อยละ หรืออัตราส่วน

ตัวอย่างเช่นอัตราการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า หรือ อัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทคุณ

4. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพคืออะไร?

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือปัจจัยที่ไม่เป็นตัวเลข (ความคิดเห็นหรือการรับรู้) ที่กำหนดความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพมักวัด KPI ที่ไม่ใช่ทางการเงิน เช่น ความพึงพอใจของพนักงานและลูกค้า

ปิดบัญชี 📗

ตัวชี้วัดทางการเงิน (KPIs) กำหนดว่าบริษัทของคุณกำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อสร้าง รายได้ และ กำไร.

แต่การเลือกตัวชี้วัดทางการเงินเพียงไม่กี่ตัวจากคลัง KPI ของเราเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น

ท้ายที่สุดแล้ว คุณเพียงแค่พูดว่าคุณต้องการทำเงินและหวังว่าจะดีที่สุดใช่ไหม?

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณอย่างประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องติดตามและบริหารจัดการตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่คุณได้กำหนดไว้

และเพื่อทำสิ่งนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องใช้ ClickUp

ตั้งแต่แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณติดตามการเงินของคุณไปจนถึงฟิลด์สูตรที่ให้คุณทำการคำนวณได้ในพริบตา ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อบรรลุ KPI ของคุณ

รับ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อพิชิตเป้าหมายทางการเงินทั้งหมดของคุณ 👊

