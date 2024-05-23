วิธีใช้ AI ในการบัญชี (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)

หากมีสิ่งหนึ่งที่โลกธุรกิจตื่นเต้นในปี 2024 ก็คงไม่พ้นการใช้AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ—ในรูปแบบใหม่และไม่คาดคิด!
การมีอยู่ของ AI สามารถสัมผัสได้ในทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลบนบริการสตรีมมิงไปจนถึงรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง มันเรียนรู้อย่างรวดเร็วจากมนุษย์และนำความรู้นั้นไปเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของเรา
อุตสาหกรรมการบัญชีก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น. เนื่องจากข้อมูลขับเคลื่อนโลกธุรกิจ, แบบฟอร์มการบัญชีและนักบัญชีจึงต้องการหาวิธีใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความถูกต้อง.
เพื่อเข้าใจว่าปัญญาประดิษฐ์สามารถนำมาใช้ในบัญชีได้อย่างไร เราจะสำรวจเครื่องมือ AIต่าง ๆ ที่ช่วยให้กระบวนการบัญชีและระบบการทำงานเร็วขึ้นและแม่นยำขึ้น
การเข้าใจปัญญาประดิษฐ์ในบัญชี
อุตสาหกรรมการบัญชีกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งขับเคลื่อนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างมีกลยุทธ์
การผสานรวมนี้ใช้ประโยชน์จากอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องและการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อทำให้กระบวนการบัญชีต่างๆ เป็นอัตโนมัติและยกระดับประสิทธิภาพ
ผลกระทบของ AI ขยายครอบคลุมงานหลากหลายประเภท รวมถึงการรายงานทางการเงินและการจัดการบัญชีโครงการ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยการตรวจจับกิจกรรมทุจริตอย่างเชิงรุกและทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
ปัญญาประดิษฐ์จะมาแทนที่นักบัญชีหรือไม่?
แม้ว่า AI จะมีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติในหลากหลายด้าน แต่ก็ไม่สามารถทดแทนนักบัญชีมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์
ทักษะพื้นฐานของมนุษย์ เช่น การตัดสินใจที่ดี การสื่อสารที่เปิดกว้าง และการคิดวิเคราะห์ ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานด้านบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ยังคงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการนำทางผ่านปัญหาการบัญชีที่ซับซ้อนและการตัดสินใจ ผ่านการตรวจสอบและการแทรกแซงของมนุษย์ พวกเขาทำให้แน่ใจว่าการนำไปใช้ของหลักการบัญชีมีความถูกต้องและปฏิบัติตามจริยธรรม
ปัญญาประดิษฐ์ในด้านการบัญชีมีประโยชน์หลายประการ บทความนี้จะแสดงรายการประโยชน์ที่โดดเด่นที่สุด
วิธีการใช้ AI ในการบัญชีสำหรับกรณีการใช้งานต่าง ๆ
ซอฟต์แวร์บัญชี AI เปลี่ยนแปลงวิธีที่นักบัญชีจัดการงานประจำวัน ตั้งแต่การป้อนข้อมูลไปจนถึงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ในขณะที่ทำให้ผลลัพธ์มีความแม่นยำมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีสามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง โดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องการความสนใจอย่างเต็มที่
มาเจาะลึกถึงห้าตัวอย่างการใช้งานเฉพาะที่ AI กำลังปฏิวัติกระบวนการทางบัญชี:
1. การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพยากรณ์
ปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินจำนวนมหาศาล ค้นหาลวดลายที่ซ่อนอยู่ และระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมนุษย์อาจมองข้ามได้
การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI-powered predictive analytics) เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงบทบาทของนักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญทางการเงินอย่างมาก ด้วยการทำให้กระบวนการสร้างรายงานซึ่งมักน่าเบื่อหน่ายเป็นระบบอัตโนมัติ ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินสามารถนำความเชี่ยวชาญของตนไปใช้ในหน้าที่ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์มากขึ้น คือ การประเมินผล
อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าผลลัพธ์จาก AI ต้องการความใส่ใจจากมนุษย์อย่างรอบคอบ ในท้ายที่สุด นักบัญชีต้องประเมินความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของการคาดการณ์ที่สร้างขึ้นอย่างละเอียดถี่ถ้วน
กระบวนการประเมินผลนี้ควรครอบคลุมการเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่กำหนดไว้แล้ว, การใช้เทคนิคการตรวจสอบข้าม, การใช้ตัวชี้วัดที่เหมาะสม, และการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงอคติที่อาจเกิดขึ้นภายในข้อมูลหรืออัลกอริทึม
ผ่านการประเมินอย่างเข้มงวดนี้ ความเชี่ยวชาญของมนุษย์ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลเชิงลึกจาก AI ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน
2. การตรวจสอบที่ราบรื่นพร้อมการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการตรวจสอบแบบดั้งเดิมอาจใช้เวลานานและต้องใช้ทรัพยากรมาก AI สามารถทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย การอัตโนมัติการสกัดข้อมูล, การสุ่มตัวอย่าง, และการประเมินความเสี่ยง ซึ่งช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญของตนไปยังพื้นที่ที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ในขณะที่ปรับปรุงประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบโดยรวม
AI สามารถนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบทางประวัติศาสตร์เพื่อระบุจุดอ่อนที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ซึ่งช่วยให้สามารถดำเนินการเชิงรุกมากขึ้นในการรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง
3. การตรวจจับการฉ้อโกงทำได้ง่ายขึ้น
กิจกรรมฉ้อโกงสามารถก่อให้เกิดภัยคุกคามทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ และมักไม่ถูกตรวจพบจนกว่าจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง. ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือทรงพลังในการต่อสู้กับการฉ้อโกง.
อัลกอริทึมขั้นสูงสามารถ วิเคราะห์รูปแบบการใช้จ่ายและระบุธุรกรรมหรือกิจกรรมที่ผิดปกติ ซึ่งเบี่ยงเบนจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ได้ สิ่งนี้ช่วยให้สามารถตรวจจับและสืบสวนเชิงรุก ลดความสูญเสียทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรณีศึกษา: การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อปิดบัญชีม้าเงินหมุนที่ยังใช้งานอยู่
หนึ่งในธนาคารดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตกเป็นเป้าหมายของแผนการฟอกเงินที่ใช้โฆษณาออนไลน์ปลอม ทีมป้องกันการฉ้อโกงของพวกเขาต้องดิ้นรนเพื่อตามให้ทันกับอาชญากรที่เปิดและถอนเงินจากบัญชีม้าอย่างรวดเร็ว
Feedzai บริษัทที่ให้บริการโซลูชันการป้องกันการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงินด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ได้นำ AI มาใช้ในสองวิธีหลักเพื่อรับมือกับความท้าทายนี้:
- BionicIDs: AI โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Deep Learning ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน (BionicIDs) สำหรับผู้ใช้ธนาคารแต่ละราย. ตัวระบุเหล่านี้วิเคราะห์ข้อมูลชีวมิติทางพฤติกรรมของผู้ใช้ (รูปแบบการพิมพ์, การเคลื่อนไหวของเมาส์), การวิเคราะห์พฤติกรรม (วิธีที่พวกเขาสำรวจธนาคารออนไลน์), ข้อมูลอุปกรณ์ (รุ่นโทรศัพท์, ระบบปฏิบัติการ), และข้อมูลเครือข่าย (ที่อยู่ IP, ตำแหน่ง). ภาพรวมที่ครอบคลุมนี้ทำให้ธนาคารสามารถระบุกิจกรรมที่น่าสงสัยได้ แม้ว่าอาชญากรจะใช้ชื่อปลอมหรืออุปกรณ์ที่แตกต่างกันก็ตาม
- การวิเคราะห์เครือข่าย: AI ทำการวิเคราะห์บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของเซสชั่นการธนาคารแต่ละครั้งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงปัจจัยเช่น อุปกรณ์ที่ใช้ การเชื่อมต่อเครือข่าย และตำแหน่งที่ตั้ง ด้วยการสร้างแผนที่ความสัมพันธ์เหล่านี้ AI สามารถระบุการเชื่อมต่อระหว่างบัญชีที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันได้ ตัวอย่างเช่น หากมีการเข้าถึงบัญชีหลายบัญชีจากอุปกรณ์หรือเครือข่ายเดียวกันแม้ว่าจะมีชื่อต่างกัน AI ก็สามารถแจ้งเตือนว่าบัญชีเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรคนเดียวกัน
การผสมผสานเทคนิค AI เหล่านี้ทำให้ธนาคารสามารถ:
- ระบุบัญชีม้าได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เพื่อหยุดยั้งการใช้งานก่อนจะถูกนำไปใช้ในการฉ้อโกง
- เชื่อมโยงบัญชีที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันกับอาชญากรคนเดียวกันโดยอาศัยรูปแบบพฤติกรรมและเครือข่าย
- เข้าใจวิธีการของอาชญากรและทำนายการโจมตีในอนาคต
โดยการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ ธนาคารได้ปิดบัญชีม้าเงินกว่า 400 บัญชี และให้ข้อมูลที่มีค่าแก่ตำรวจเพื่อสืบสวนเครือข่ายอาชญากรรม
4. การทำบัญชีอัตโนมัติ
งานที่ทำซ้ำๆ ได้จำกัดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีมาโดยตลอด โดยใช้เวลาที่มีค่าไปกับการทำงานที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น
การป้อนข้อมูลใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน การกระทบยอดบัญชีธนาคาร และการดูแลบัญชีแยกประเภททั่วไป เป็นงานที่พร้อมสำหรับการนำระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์มาใช้แล้ว
มีความเชี่ยวชาญในการจดจำรูปแบบและสกัดข้อมูล อัลกอริทึมของ AI สามารถทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยความแม่นยำที่เฉียบคมราวกับเลเซอร์ สิ่งนี้ช่วยปลดปล่อยนักบัญชีจากงานที่น่าเบื่อ เช่น การจัดการข้อมูลด้วยตนเอง และลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ได้อย่างมีนัยสำคัญ
เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตการทำบัญชีฟรี 10 แบบใน Excel และ ClickUpเพื่อเร่งกระบวนการของคุณและทำให้การกระทบยอดถูกต้องทุกครั้ง
5. เพิ่มความแม่นยำด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง
ความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินมีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านการบัญชี. ปัญญาประดิษฐ์มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยความแม่นยำอย่างสูง.
อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องสามารถฝึกฝนให้ ระบุความไม่สอดคล้อง, ค่าผิดปกติ, และข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในธุรกรรมทางการเงิน ได้ วิธีการเชิงรุกนี้ช่วยลดโอกาสที่ข้อผิดพลาดจะหลุดรอดไปได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งช่วยปกป้องความถูกต้องของบันทึกทางการเงิน
กรณีศึกษา: การใช้ระบบอัตโนมัติด้านภาษีของ Deloitte ด้วย AI และการเรียนรู้ของเครื่อง
Deloitte ร่วมมือกับ Korticalเพื่อใช้ AI ในกระบวนการทางภาษีของพวกเขา โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อทำให้งานเป็นอัตโนมัติและปรับปรุงประสิทธิภาพ Deloitte ให้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและข้อมูล ในขณะที่ Kortical นำเสนอแพลตฟอร์ม AI และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Kortical ได้สร้างแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องที่สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายภาษีและจัดโครงสร้างข้อมูลลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ ลดเวลาการประมวลผลของมนุษย์จาก 5 ชั่วโมงเหลือเพียง 6 นาที ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพถึง 50 เท่า โครงการนี้ใช้เวลา 6 เดือนและบรรลุความแม่นยำในระดับมนุษย์ (มากกว่า 90%) ในการคำนวณภาษี
นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของ AI ที่กำลังปฏิวัติวงการบัญชี เมื่อเทคโนโลยี AI พัฒนาไป เราสามารถคาดหวังได้ว่าจะมีการประยุกต์ใช้ที่นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานบัญชีไปอีกขั้น
การใช้ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการบัญชี
มีซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการบัญชีที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถทำได้ทุกอย่างหรือไม่?
ClickUpสามารถบรรเทาภาระของงานซ้ำๆ และกระบวนการหลักได้มาก หากไม่ใช่ทั้งหมด
ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มันรองรับทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก ด้วยโซลูชันเฉพาะสำหรับแผนกต่างๆ คุณสามารถทำงานทุกชิ้นเล็กๆ น้อยๆ ตั้งแต่การจัดการงานไปจนถึงการติดตามเวลา บนแพลตฟอร์มเดียวด้วย ClickUp
มาดูกันว่า ClickUp ช่วยนักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินได้อย่างไร
1. เลิกงานบัญชีที่ไร้สาระ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบัญชีของ ClickUpสามารถใช้งานได้หลากหลายวิธีเมื่อผสานรวมกับศักยภาพของ AI บนแพลตฟอร์มนี้
ติดตามทุกการเคลื่อนไหวทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาเส้นทางการตรวจสอบที่สมบูรณ์ด้วยเครื่องมือบัญชี AI ของ ClickUp Brain
ระบบบันทึกกิจกรรมทางการเงินทั้งหมดและแบ่งปันการอัปเดตที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีบันทึกที่สมบูรณ์และถูกต้องสำหรับการตรวจสอบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
จากการลดการใช้แรงงานด้วยระบบอัตโนมัติไปจนถึงการใช้ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติของ AI เพื่อสรุปข้อมูล มาดูกันว่าเราจะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้ในทุกขั้นตอนได้อย่างไร
ก่อนอื่นมาดูกันว่าClickUp Brainสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความแม่นยำของทีมบัญชีของคุณได้อย่างไร:
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ: ClickUp Brain จะแจ้งเตือนคุณเมื่อถึงกำหนดชำระบิลหรือเมื่อถึงกำหนดส่งรายงาน คุณจะไม่พลาดกำหนดส่งงานอีกต่อไป เพราะเครื่องมืออัตโนมัติด้วย AIจะคอยติดตามให้โดยอัตโนมัติ
- การค้นหาอัจฉริยะ: หากคุณต้องการค้นหาใบแจ้งหนี้หรือบันทึกทางการเงินเฉพาะ คลิกอัพ เบรน จะค้นหาอย่างรวดเร็วผ่านไฟล์ทั้งหมดของคุณและฐานความรู้ของบริษัท และแสดงให้คุณเห็นอย่างถูกต้อง
- การวิเคราะห์ข้อมูล: ระบบ AI สามารถตรวจสอบตัวเลขของคุณและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนิสัยการใช้จ่ายของคุณได้ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถติดตาม จัดหมวดหมู่ และจัดระเบียบค่าใช้จ่ายทางธุรกิจได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น ระบบอาจสังเกตเห็นว่าคุณใช้จ่ายเงินจำนวนมากในหมวดหมู่หนึ่ง และแนะนำวิธีลดค่าใช้จ่าย
- สรุปงานและอัปเดต: ใช้ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติของ ClickUp Brain เพื่อสรุปงานย่อย, การสนทนา, หรือบทสนทนาใด ๆ ใน ClickUp ได้ภายในไม่กี่วินาที เพื่อให้คุณเข้าใจบริบทของสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ต้องทำต่อไปในงาน
- รายงานและแดชบอร์ดที่กำหนดเอง: สร้างรายงานจากข้อมูลที่ป้อนและนำเสนอในรูปแบบที่ชัดเจนและดึงดูดสายตา (แผนภูมิและกราฟ) ระบุแนวโน้มได้อย่างง่ายดาย และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลด้วยเครื่องมือ AI สำหรับการแสดงข้อมูล
จาก CFO ของบริษัท Fortune 500 และนักบัญชีรับจ้างอิสระไปจนถึงบริษัทบัญชีขนาดใหญ่ ทุกคนสามารถใช้ ClickUp Brain ได้ด้วยแผน ClickUp แบบชำระเงิน!
2. จัดการทีมบัญชีและลูกค้าในที่เดียว
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบัญชีของ ClickUp มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้ทีมบัญชีสามารถจัดการบุคลากรและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างศูนย์กลางสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทุกโครงการ ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีสามารถแบ่งปันเอกสาร ไฟล์ และบันทึกภายในโครงการ ช่วยขจัดปัญหาข้อมูลกระจัดกระจายและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
คุณสามารถมอบหมายงานใน ClickUpให้กับผู้จัดการฝ่ายบัญชีเฉพาะราย พร้อมกำหนดเส้นตายและลำดับความสำคัญที่ชัดเจน การอัปเดตแบบเรียลไทม์และการติดตามความคืบหน้าช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับงานที่กำลังดำเนินการ สร้างความรับผิดชอบและทำให้มั่นใจว่าโครงการจะดำเนินไปตามกำหนดเวลา
มุมมองแชทของClickUpมอบระบบแชทแบบเรียลไทม์ที่ใช้งานง่ายสำหรับการสื่อสารในทีม การสนทนาสามารถจัดเป็นหัวข้อภายในโครงการเฉพาะ ทำให้เกิดพื้นที่สำหรับการสื่อสารที่มุ่งเน้นและเข้าใจบริบทโดยไม่ต้องรบกวนกล่องจดหมายอีเมล
คุณยังสามารถแชร์เอกสาร, รับคำแนะนำทันที, และฝังวิดีโอหรือลิงก์ไปยังข้อมูลเฉพาะได้
สลับระหว่างมุมมองที่ยืดหยุ่นกว่า 15 แบบเพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้ ตั้งแต่กราฟไปจนถึงการนำเสนอในรูปแบบตารางสเปรดชีต ซึ่งช่วยให้การมอบหมายงานและการติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย
ส่วนที่ดีที่สุดของความสามารถพิเศษของ ClickUpคือคุณสามารถสร้างพอร์ทัลลูกค้าที่ปลอดภัยภายในโครงการเพื่อจัดการพันธมิตรภายนอกและรักษาความสัมพันธ์กับพวกเขาในระยะยาว
ลูกค้าสามารถเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงาน และการอัปเดตโครงการได้โดยไม่ต้องเข้าถึงระบบภายในของคุณโดยตรง ซึ่งเหมาะสำหรับสำนักงานบัญชีขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัดในการจ้างทรัพยากร
คุณสามารถส่งอีเมลหรือการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังลูกค้าเกี่ยวกับกำหนดเวลาหรือการประชุมที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับข้อมูลและมีการมีส่วนร่วมตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
3. ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้กระบวนการบัญชีง่ายขึ้น
คุณสามารถใช้เทมเพลต ClickUp ที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1000 แบบ พร้อมใช้งานสำหรับความต้องการต่าง ๆ ได้—การบัญชี, การออกแบบสร้างสรรค์, การจัดการสื่อสังคม, การจัดการเอเจนซี, การสร้างโพสต์บล็อก, ทรัพยากรบุคคล, และการสรรหาบุคลากร
คุณสามารถสร้างเทมเพลตโดยใช้ ClickUp Brain และClickUp Docsสำหรับกรณีการใช้งานใด ๆ ที่คุณคิดได้!
ตัวอย่างเช่นใช้แม่แบบ SOP การบัญชีของ ClickUpเพื่อให้แน่ใจว่าทีมบัญชีของคุณปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานขององค์กร
ควบคุมกระบวนการทางการเงินที่กระจัดกระจาย! เทมเพลตนี้มอบโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งช่วยปรับปรุงการสร้าง SOP, การสื่อสาร, และการร่วมมือให้ราบรื่น ทำให้แผนกบัญชีของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้าง, อัปเดต, และติดตาม คู่มือมาตรฐานการทำงาน (SOPs) ทั้งหมดของคุณในที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานซ้ำๆ หรือค้นหาเอกสารอีกต่อไป
- สื่อสารการเปลี่ยนแปลง SOP ทันที เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด
- รับการมอบหมายงานอัตโนมัติพร้อมการแจ้งเตือน เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลและรับผิดชอบงานของตนเองอย่างครบถ้วน ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในแผนกบัญชีของคุณ
- ยกระดับการบัญชีโครงการและการติดตาม SOP ของคุณด้วยคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การตอบกลับความคิดเห็น, การทำงานอัตโนมัติ, และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI
การจัดการการเงินทางธุรกิจอาจรู้สึกเหมือนการเล่นเกมไล่ตามไม่ทันตลอดเวลา!
การติดตามธุรกรรม การชำระเงิน และเครดิตนั้นใช้เวลามากแม่แบบสมุดบัญชีของ ClickUpสามารถทำหน้าที่เป็นแม่แบบการทำบัญชีดิจิทัลของคุณได้
เทมเพลตอันทรงพลังนี้บันทึกธุรกรรมทางธุรกิจทุกประเภทด้วยความแม่นยำสูง คิดให้ไกลกว่าการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน เพราะช่วยให้คุณบันทึกธุรกรรมที่ส่งผลกระทบต่อหลายบัญชีพร้อมกันได้:
- เลิกใช้สมุดบัญชีแบบแมนนวล; บันทึกธุรกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของคุณในสมุดบัญชีดิจิทัลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละธุรกรรม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดสูญหายในกระบวนการ
- บันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการทำธุรกรรมแต่ละรายการด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น วันที่ทำธุรกรรม ประเภทสมุดบัญชี ใบเสร็จรับเงิน และหมายเลขรายการ
- ปรับแต่งภาพรวมของภูมิทัศน์ทางการเงินของคุณให้ตรงกับความต้องการของคุณด้วย มุมมองที่ยืดหยุ่น—ตั้งแต่คู่มือเริ่มต้นไปจนถึงส่วนสมุดบัญชีและวารสารที่เข้าถึงได้ง่าย
- ปรับปรุงการติดตามธุรกรรมด้วยคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การติดตามเวลา, แท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, และฟังก์ชันอีเมลที่แข็งแกร่งเพื่อให้แน่ใจว่ามีกระบวนการทำงานทางการเงินที่ครอบคลุม
กำลังมองหาเทมเพลตแบบครบวงจรเพื่อทำให้กระบวนการทางการเงินของคุณง่ายขึ้นอยู่หรือไม่?ลองใช้เทมเพลตบัญชีของ ClickUp
เทมเพลตนี้จัดการกระบวนการทั้งหมดของคุณ—ตั้งแต่การบันทึกใบแจ้งหนี้และการติดตามรายได้ไปจนถึงการคาดการณ์รายได้ในอนาคต ไม่ต้องตามทวงหนี้ค้างชำระอีกต่อไป เพราะคุณสามารถติดตามบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้อย่างง่ายดาย
แต่มันยังดีกว่านั้น! ภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน คุณสามารถจองการประชุม สลับระหว่างมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 9 แบบได้อย่างราบรื่น และใช้ประโยชน์จากแท็กและสถานะที่กำหนดเองได้ ดังนั้น คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายของคุณได้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
ความสามารถอันน่าทึ่งของ AI ในการทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติเมื่อผสานกับเครื่องมืออเนกประสงค์อย่าง ClickUp จะช่วยปลดปล่อยนักบัญชีจากงานที่น่าเบื่อหน่าย มอบของขวัญอันล้ำค่าคือเวลาให้กับพวกเขา
ประสิทธิภาพที่ค้นพบใหม่นี้ช่วยให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนความสนใจไปสู่ด้านที่ความเชี่ยวชาญของมนุษย์มีความสำคัญสูงสุด: การวิเคราะห์เชิงลึก, การให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์, และการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
อนาคตของการบัญชีด้วยปัญญาประดิษฐ์
กระแสนิยมกำลังเปลี่ยนไปสำหรับนักบัญชี ด้วยการสนับสนุนจากปัญญาประดิษฐ์ อาชีพนี้กำลังจะพัฒนาไปอีกขั้น
แม้ว่าปฏิกิริยาจะแตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ: การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า ทศวรรษหน้าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของนักบัญชี ซึ่งต้องการทักษะใหม่จากผู้เชี่ยวชาญ
อย่างไรก็ตาม ส่วนที่ดีที่สุดคือ ClickUp Brain สามารถประมวลผลภาษาธรรมชาติได้ ทำให้ผู้บัญชีสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้โดยไม่ต้องเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรม งานบัญชีจะคล้ายกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกร ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลทางการเงินที่ลึกซึ้งมากขึ้น กุญแจสำคัญในการนำทางผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้คือการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
การนำเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่าง ClickUp มาใช้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้คุณก้าวนำหน้าคู่แข่งได้สมัครใช้ ClickUpวันนี้!