บล็อก ClickUp
ซอฟต์แวร์บัญชีโครงการที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนในโครงการสูงสุดในปี 2025

ซอฟต์แวร์บัญชีโครงการที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนในโครงการสูงสุดในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
27 มกราคม 2568

เป้าหมายสูงสุดของธุรกิจใด ๆ คือการคืนเงินลงทุนและสร้างกำไร. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ธุรกิจต้องบริหารการเงินอย่างไม่มีที่ติ. นี่คือจุดที่การบัญชีโครงการเข้ามาเกี่ยวข้อง. ?

อย่างไรก็ตาม การบัญชีนั้นพูดง่ายกว่าทำ—เป็นหนึ่งในงานที่มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดมากที่สุดในโลก

โชคดีที่สิ่งนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการเกิดขึ้นของ ซอฟต์แวร์บัญชีโครงการ เครื่องมือเหล่านี้ได้ทำให้การบัญชีโครงการง่ายขึ้นผ่านการใช้หน้าจอผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) และการทำงานอัตโนมัติ พวกมันยังมอบคุณสมบัติที่เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณและการทำนายอนาคตเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจทางการเงินเกี่ยวกับโครงการของตนได้บนพื้นฐานของข้อมูล

มาทบทวนซอฟต์แวร์บัญชีโครงการยอดนิยม 10 อันดับ วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละโปรแกรม และสำรวจว่าซอฟต์แวร์เหล่านี้สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างไร ?

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์บัญชีโครงการที่ดีที่สุด?

การบัญชีโครงการแตกต่างอย่างมากจากการบัญชีการเงินทั่วไป เนื่องจากมุ่งเน้นไปที่สุขภาพของโครงการมากกว่าการเสียภาษีและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท เพื่อให้ทำงานได้ดี ซอฟต์แวร์การบัญชีโครงการของคุณควรมีคุณสมบัติเฉพาะตัวดังต่อไปนี้:

  1. การติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการตามระยะ: โครงการจะผ่านหลายขั้นตอนและเกิดค่าใช้จ่ายตลอดกระบวนการ เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต่อโครงการของคุณอย่างเต็มที่ ซอฟต์แวร์ควรอนุญาตให้ติดตามค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามระยะหรือตามขั้นตอน
  2. การติดตามเวลา: ฟังก์ชันนี้ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมของคุณสามารถบันทึกจำนวนชั่วโมงที่พวกเขาทำงานในโครงการเฉพาะได้ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการติดตามค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้างในระดับโครงการ
  3. รายงานเฉพาะโครงการ: ซอฟต์แวร์บัญชีที่ดีควรมีฟีเจอร์การรายงานที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างและส่งออกรายงานทางการเงิน ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด
  4. การผสานระบบ: หากซอฟต์แวร์บัญชีโครงการของคุณสามารถผสานระบบกับซอฟต์แวร์บัญชีทั่วไปได้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมบัญชีได้อย่างมาก นอกจากนี้ ควรผสานระบบกับแอปพลิเคชันการจัดการโครงการเพื่อให้สามารถซิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความคืบหน้าของงานได้อย่างง่ายดาย
  5. การจัดทำงบประมาณและการคาดการณ์: การมีตัวเลือกเหล่านี้ในซอฟต์แวร์บัญชีโครงการของคุณช่วยให้คุณสามารถวางแผนล่วงหน้าและได้ภาพรวมทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการในอนาคตของคุณ

ซอฟต์แวร์บัญชีโครงการที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

แม้ว่าจะมีโซลูชันการบัญชีโครงการมากมายหลายร้อยรายการ แต่มีเพียงไม่กี่รายการเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์ข้างต้น เราได้วิเคราะห์ตัวเลือกที่มีอยู่ สิ่งที่พวกเขานำเสนอ และสิ่งที่ขาดหายไป เพื่อรวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์บัญชีโครงการ 10 อันดับแรกนี้ มาดูกันว่าใครบ้างที่ผ่านการคัดเลือก! ?

1.คลิกอัพ

การบันทึกเวลาด้วยตนเองใน ClickUp
บันทึกเวลาขณะทำงานหรือป้อนข้อมูลด้วยตนเองด้วยการติดตามเวลาใน ClickUp

ClickUp นำเสนอฟีเจอร์การจัดการโครงการมากมาย รวมถึงฟีเจอร์ที่ออกแบบมาสำหรับการบัญชีโครงการโดยเฉพาะ เริ่มต้นด้วยการติดตามเวลาของ ClickUp ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถติดตามและบันทึกเวลาที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

กระบวนการติดตามนั้นง่ายมาก—คุณเพียงแค่คลิกปุ่มเพื่อเริ่มการติดตาม เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว คุณหรือสมาชิกในทีมของคุณสามารถหยุดเวลาได้ ซึ่งจะถูกเพิ่มเข้าไปในภารกิจที่เลือกโดยอัตโนมัติ สมาชิกในทีมของคุณสามารถทำเครื่องหมายการบันทึกเวลาเป็น เรียกเก็บเงินได้ เพื่อออกใบแจ้งหนี้ หรือแม้กระทั่งทิ้งความคิดเห็นหากมีสิ่งใดผิดปกติ ⏲️

นอกเหนือจากการติดตามเวลาแล้ว คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้โดยใช้หมุดหมาย (milestones) ด้วยClickUp Milestones คุณสามารถทำเครื่องหมายงานเฉพาะภายในโครงการ และเมื่อคุณทำงานเหล่านั้นเสร็จ ความคืบหน้าของโครงการและสถานะของงานจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ คุณสามารถกำหนดสถานะงานและโครงการแบบกำหนดเอง หรือเลือกจากสถานะเริ่มต้นที่มีให้ เช่น:

  • อยู่ในเส้นทาง
  • ล่าช้า
  • กำลังดำเนินการ
  • รอดำเนินการ

เมื่อสมาชิกในทีมของคุณเสร็จสิ้นงานต่างๆ และบันทึกเวลาการทำงาน อาจกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น แต่ไม่ใช่กับClickUp Accountingมุมมองตาราง ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลหลายรายการพร้อมกันได้

ClickUp 3.0 มุมมองตาราง แบบง่าย
จัดระเบียบ, แยกประเภท, และคัดกรองงานในมุมมองตาราง ClickUp 3.0 เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกได้เร็วขึ้นในทุกงานของคุณ

มุมมองตาราง ยกระดับสเปรดชีตไปอีกขั้น ด้วยการเชื่อมโยงงาน สมาชิกในทีม และแม้แต่เอกสารภายในเซลล์ สร้างฐานข้อมูลงานที่ทำเสร็จแล้วในรูปแบบที่มองเห็นได้และโต้ตอบได้

คุณและสมาชิกในทีมของคุณสามารถอัปเดตเซลล์และเพิ่มบันทึก, รายการเวลา, สถานะงาน, ค่าใช้จ่าย และรายละเอียดอื่น ๆ สำหรับแต่ละงานได้อย่างง่ายดาย จากนั้นคุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของคุณก่อนทำการทำธุรกรรมได้

ClickUp ยังสามารถช่วยให้การรายงานลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากคุณสามารถสร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้าได้ ด้วยแดชบอร์ด ClickUp คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตสำหรับการรายงาน, การออกใบแจ้งหนี้, การแจ้งเตือนการชำระเงิน, และอื่น ๆ อีกมากมาย เมื่อคุณพอใจกับผลลัพธ์แล้ว คุณสามารถส่งให้ลูกค้าที่เกี่ยวข้องผ่านลิงก์ที่สามารถแชร์ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ชุดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับงานบัญชี
  • การติดตามเวลา
  • แดชบอร์ดของลูกค้า
  • ตารางสเปรดชีตอเนกประสงค์ในรูปแบบมุมมองตาราง
  • มีเทมเพลตสำเร็จรูปมากมาย รวมถึงเทมเพลตการบัญชี ClickUpเพื่อช่วยในการรายงานทางการเงินและการวางแผนธุรกิจ
  • โครงการเป้าหมาย
  • ระบบอัตโนมัติและการแจ้งเตือน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
  • ความหลากหลายของฟีเจอร์อาจซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้รับเหมาอิสระ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน

ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี*

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. เน็ตซูอิท

งบประมาณเทียบกับผลจริงของ Oracle NetSuite
ผ่านทาง:Oracle NetSuite

Oracle's NetSuite เป็นชุดซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่ครบวงจร ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดการการดำเนินงาน วางแผนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มาพร้อมกับ SuiteProjects—ซอฟต์แวร์บัญชีโครงการที่ช่วยให้บริษัทจัดการค่าใช้จ่าย ความสามารถในการทำกำไร และงบประมาณในระดับโครงการ พร้อมรายงานเชิงลึก ?

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณ และความสามารถในการทำกำไรกับการคาดการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเรียกว่าการติดตามการคาดการณ์

กราฟและรายงานที่เข้าใจง่ายช่วยให้การตีความข้อมูลเป็นเรื่องง่าย ในขณะเดียวกัน การผสานรวมกับ NetSuite Cloud Accounting จะเชื่อมโยงธุรกรรมทั้งหมดของคุณกับรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปโดยอัตโนมัติ

SuiteProjects ยังมีการสนับสนุนการออกใบแจ้งหนี้ในตัว ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างและส่งใบแจ้งหนี้แบบประจำได้ สุดท้าย แดชบอร์ดและรายงานจะช่วยให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้การแบ่งปันข้อมูลทางการเงินของโครงการและข้อมูลอื่น ๆ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NetSuite

  • การบัญชีหลายโครงการพร้อมพื้นที่เฉพาะ
  • การผสานรวมกับระบบบัญชีบนคลาวด์ NetSuite และซอฟต์แวร์ ERP NetSuite
  • การติดตามการพยากรณ์
  • การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณเทียบกับที่เกิดขึ้นจริง
  • การออกใบแจ้งหนี้พร้อมรองรับการออกใบแจ้งหนี้แบบอัตโนมัติเป็นประจำ
  • แดชบอร์ดและรายงานที่กำหนดเอง

ข้อจำกัดของ NetSuite

  • UI อาจดูน่ากลัวเล็กน้อย
  • อาจแพงเกินไปสำหรับผู้ใช้ทั่วไป

ราคาของ NetSuite

  • ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ

คะแนนและรีวิว NetSuite

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,400 รายการ)

3. Freshbooks

แดชบอร์ด Freshbooks
ผ่านทาง:Freshbooks

Freshbooks นำเสนอวิธีการใหม่ สดใหม่ ในการใช้ซอฟต์แวร์บัญชี ช่วยให้คุณสามารถจัดการบัญชีของหลายโครงการได้ในเวลาเดียวกัน พร้อมด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ได้รับการขัดเกลาอย่างดีเยี่ยม ทำให้งานบัญชีที่บางครั้งน่าเบื่อกลายเป็นเรื่องสนุกและน่าสนใจมากขึ้น ✨

ฟังก์ชันการติดตามเวลา ช่วยให้คุณบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับโปรเจ็กต์ใด ๆ ได้ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มเข้าไปในใบแจ้งหนี้ได้ คุณสามารถเลือกเทมเพลตและออกแบบใบแจ้งหนี้ที่ดูเป็นมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที

การติดตามค่าใช้จ่ายก็ง่ายเช่นกัน:

  1. รวบรวมบิลทั้งหมดของคุณ
  2. ถ่ายรูปพวกเขา
  3. อัปโหลดไปยัง Freshbooks

แพลตฟอร์มจะดึงข้อมูลจำนวนค่าใช้จ่าย วันที่ และรายละเอียดผู้ขายโดยอัตโนมัติ จากนั้นคุณสามารถเริ่มวางแผนงบประมาณได้ เนื่องจาก ฟังก์ชันการติดตามงบประมาณ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าค่าใช้จ่ายของคุณจะไม่เกินควบคุม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshbooks

  • ผสานการทำงานกับแอปการจัดการโครงการ เช่น Asana, Basecamp เป็นต้น
  • การติดตามเวลาและงบประมาณ
  • แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้และบัญชี
  • การแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติและการจัดการการเรียกเก็บเงิน
  • โซลูชันการชำระเงินแบบครบวงจรสำหรับการชำระใบแจ้งหนี้
  • การบันทึกค่าใช้จ่ายพร้อมรูปภาพและอีเมล

ข้อจำกัดของ Freshbooks

  • ฟีเจอร์การสแกนใบเสร็จเพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายอาจล่าช้า
  • แอปนี้อาจไม่สามารถปรับขนาดได้สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของ Freshbooks

  • ไลท์: $4. 25/เดือน
  • บวก: $7.50/เดือน
  • พรีเมียม: 13.75 ดอลลาร์/เดือน
  • เลือก: ราคาพร้อมให้บริการตามคำขอ

ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี*

คะแนนและรีวิวของ Freshbooks

  • G2: 4. 5/5 (650+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (4,300+ รีวิว)

4. Certinia (เดิมชื่อ FinancialForce)

การบัญชีโครงการเซอร์ทินเนีย
ผ่านทาง:Certinia

Certinia เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลซอฟต์แวร์ Salesforce ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันสามารถผสานการทำงานกับ "สมาชิกในครอบครัว" ได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น มันสามารถดึงข้อมูลลูกค้าของคุณจาก Salesforce CRM ได้ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลลูกค้าด้วยตนเอง

มันช่วยให้คุณสามารถจัดการบัญชีของทุกโครงการของคุณได้ และติดตามรายได้ตลอดจนค่าใช้จ่ายในระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ของวงจรชีวิตของโครงการของคุณ การติดตามแบบเรียลไทม์ของรายได้ที่วางแผนไว้ และการเงินของโครงการช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของโครงการ ค่าใช้จ่าย และข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ได้

และด้วยการผสานรวมกับระบบบัญชีของ Certinia ทุกธุรกรรมของคุณจะถูกซิงค์กับรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปโดยอัตโนมัติ

สุดท้ายนี้ ยังช่วยให้สามารถ คาดการณ์ทางการเงิน และติดตามการคาดการณ์ตามธุรกรรมและข้อมูลที่มีในบัญชีของคุณ รวมถึง Salesforce CRM ได้อีกด้วย ซึ่งสามารถช่วยในการคาดการณ์กระแสเงินสด ความสามารถในการทำกำไร และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ได้อย่างมีประโยชน์

คุณสมบัติเด่นของ Certinia

  • การผสานรวม Salesforce
  • การติดตามการเงินของโครงการแบบหลายขั้นตอน
  • ติดตามรายได้ที่วางแผนไว้
  • การจัดทำงบประมาณโครงการและการติดตามงบประมาณ
  • การพยากรณ์และการติดตามการพยากรณ์

ข้อจำกัดของเซอร์ทินเนีย

  • การโหลดใช้เวลานานสำหรับผู้ใช้บางราย
  • เครื่องมือการนำเสนอข้อมูลอาจไม่สามารถแสดงข้อมูลล่าสุดได้

ราคาของเซอร์ทินเนีย

  • ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ

คะแนนและรีวิวของ Certinia

  • G2: 4. 1/5 (1,100+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 8/5 (40+ รีวิว)

5. วิ่ง

ซอฟต์แวร์บัญชีโครงการ Runn
ผ่านทาง:รัน

Runn เป็นซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรเป็นหลัก แต่มาพร้อมกับคุณสมบัติการบัญชีโครงการที่มีประโยชน์บางอย่าง มีฟังก์ชันการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดสรรทรัพยากรทางการเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ

ติดตามแผนงาน เทียบกับงบประมาณที่คุณกำหนดไว้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ใช้จ่ายเกินงบประมาณ ฟังก์ชันการติดตามเวลาจะช่วยให้คุณติดตามเวลาที่จัดสรรไว้หรือเวลาที่ทีมงานของคุณใช้ไปกับโครงการเฉพาะ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย ?

แต่บางทีส่วนที่ดีที่สุดของ Runn คือความสามารถในการ เพิ่มโครงการที่ยังไม่แน่นอน ใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อเพิ่มโครงการที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาต่อรองลงในแผนงานของคุณ เมื่อเพิ่มแล้ว Runn จะแสดงภาพให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหากโครงการเหล่านั้นได้รับการยืนยันแล้วจะส่งผลต่อสถานะทางการเงินของคุณอย่างไร

คุณสมบัติเด่นของ Runn

  • พื้นที่เฉพาะสำหรับโครงการหลายโครงการ
  • การวางแผนสำหรับโครงการที่ยังไม่แน่นอน
  • การติดตามเวลา
  • การจัดทำงบประมาณและการวางแผน
  • การพยากรณ์
  • รายงานคุณสมบัติพร้อมตัวชี้วัดที่สามารถปรับแต่งได้

ข้อจำกัดในการทำงาน

  • การผสานระบบแบบกำหนดเองอาจใช้เวลาในการตั้งค่า
  • ระดับการอนุญาตบางระดับไม่สามารถใช้ได้

การกำหนดราคาของ Runn

  • ฟรี
  • ข้อดี: $8/เดือน
  • องค์กร: ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ

ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี*

คะแนนและรีวิวของ Runn

  • G2: 4. 5/5 (1 รีวิว)
  • คำแนะนำซอฟต์แวร์: 4. 8/5 (20+ รีวิว)

6. การคาดการณ์

ฟังก์ชันการจัดทำงบประมาณตามการคาดการณ์
ผ่าน:การคาดการณ์

ระบบมีคุณสมบัติการบัญชีโครงการเพียงไม่กี่อย่าง แต่โดยรวมแล้ว พวกมันทำให้เป็นโซลูชันที่แข็งแกร่งมากในการติดตามการเงินของโครงการของคุณ

มันช่วยให้คุณสามารถ ติดตามงบประมาณโครงการแบบเรียลไทม์ เพื่อระบุสิ่งที่ทำให้คุณเสียเงินและสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับคุณ รายงานที่ครอบคลุมยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดที่คุณสูญเสียเงินมากที่สุดในพอร์ตโฟลิโอโครงการของคุณ เพื่อให้คุณสามารถหยุดโครงการที่เกินขอบเขตก่อนที่จะทำลายการเงินของบริษัทคุณจนพังทลาย ?

Forecast สามารถเชื่อมต่อกับ QuickBooks และ Xero ได้ ทำให้ธุรกรรมของโครงการทั้งหมดสามารถซิงค์ไปยังซอฟต์แวร์บัญชีกลางได้โดยอัตโนมัติ การแจ้งเตือนความเสี่ยงที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะแจ้งเตือนคุณล่วงหน้าเมื่อใกล้จะเกินงบประมาณของคุณ

คาดการณ์คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การติดตามโครงการในระดับพอร์ตโฟลิโอ
  • การออกใบแจ้งหนี้ที่ชาญฉลาดและอัตโนมัติ
  • การคาดการณ์และเตือนภัยงบประมาณโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
  • ผสานการทำงานกับระบบบัญชีอื่น ๆ เช่น Xero และ QuickBooks รวมถึงระบบบริหารโครงการ เช่น Asana และ Monday.com
  • การติดตามเวลา
  • การออกใบแจ้งหนี้

ข้อจำกัดของการคาดการณ์

  • อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
  • การเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการที่ใช้เวลาและวัสดุไม่สามารถทำได้

การคาดการณ์ราคา

  • ข้อดี: ราคาสามารถสอบถามได้
  • เพิ่มเติม: ราคาสามารถสอบถามได้

การคาดการณ์คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

7. Paymo

ภาพรวมโครงการใน Paymo
ผ่านทาง:Paymo

Paymo อาจฟังดูเหมือนใครบางคนกำลังขอให้คุณ จ่ายมากขึ้น แต่ในความเป็นจริง มันช่วยให้คุณประหยัดเงินและสร้างรายได้มากขึ้นจากโครงการของคุณ โดยให้ฟีเจอร์ต่างๆ สำหรับ:

  • การจัดทำงบประมาณ
  • การติดตามค่าใช้จ่าย
  • การติดตามความสามารถในการทำกำไร

Paymo ยังให้บริการการติดตามเวลาและวิธีการเรียกเก็บเงินตามงานสำหรับสมาชิกในทีมของคุณ รองรับ มากกว่า 85 สกุลเงิน และ 15 ภาษาสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ ซึ่งทำให้มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Paymo

แม่แบบใบแจ้งหนี้ช่วยให้การสร้างใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่ายอย่างมาก ในขณะที่การประมวลผลการชำระเงินแบบบูรณาการทำให้การชำระเงินและการรับเงินจากลูกค้าของคุณง่ายยิ่งขึ้นไปอีก ?

สุดท้ายนี้ Paymo สามารถเชื่อมต่อกับ QuickBooks และ Xero เพื่อซิงโครไนซ์ค่าใช้จ่ายของโครงการของคุณกับรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paymo

  • การจัดทำงบประมาณ
  • การติดตามค่าใช้จ่าย
  • การติดตามเวลา
  • ออกใบแจ้งหนี้ในมากกว่า 15 ภาษาและ 85+ สกุลเงิน
  • การเชื่อมต่อ PayPal, Stripe และ Authorize.net สำหรับการรับชำระเงิน
  • การติดตามผลกำไรในระดับโครงการและระดับลูกค้า
  • การผสานรวมกับบริการบัญชีอื่น ๆ (QuickBooks, Xero, เป็นต้น)

ข้อจำกัดของ Paymo

  • ไม่มีแอปเฉพาะสำหรับ MacOS และ iOS
  • ฟังก์ชันการทำงานของแอป Android มีข้อจำกัดอยู่บ้างเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ Paymo

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $5 ต่อเดือน
  • สำนักงานขนาดเล็ก: $10. 9/เดือน
  • ธุรกิจ: $16. 9/เดือน

ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี*

คะแนนและรีวิว Paymo

  • G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)

8. ไมสเตอร์แพลน

ซอฟต์แวร์บัญชีโครงการ Meisterplan
ผ่านทาง:Meisterplan

Meisterplan เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการและการวางแผนกำลังคนที่มีฟังก์ชันการบัญชีโครงการมาตรฐานฝังอยู่ภายใน

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถวางแผนงบประมาณและติดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับงบประมาณที่กำหนดไว้, ดำเนินการ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์, และประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการตามการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

Meisterplan สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมทั้งหมด, แพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะ, และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลโครงการมาวิเคราะห์

คุณสมบัติเด่นของ Meisterplan

  • เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • การวางแผนงบประมาณ
  • การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์
  • รายงานทางการเงิน
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการ

ข้อจำกัดของไมสเตอร์แพลน

  • คุณสมบัติการปฏิบัติการจัดการโครงการ เช่น การวางแผนงาน ไม่พร้อมใช้งาน
  • คุณสมบัติการวางแผนทรัพยากรแบบไม่เต็มเวลาสามารถปรับปรุงได้

ราคาของไมสเตอร์แพลน

  • พื้นฐาน: 660 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: 880 ดอลลาร์/เดือน
  • พรีเมียม: 2,480 ดอลลาร์/เดือน

ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี*

การให้คะแนนและรีวิวของไมสเตอร์แพลน

  • G2: 4. 8/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

9. Kantata (เดิมชื่อ Mavenlink)

การบัญชีโครงการใน Kantata
ผ่านทาง:Kantata

Kantata เกิดขึ้นจาก Mavenlink และ Kimble ซึ่งเป็นสองผู้นำด้านซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติสำหรับบริการวิชาชีพ (PSA)

แพลตฟอร์มนี้มอบฟังก์ชันการวางแผนงบประมาณและการคาดการณ์พร้อมรายละเอียดที่ละเอียดเพื่อให้คุณสามารถวางแผนสำหรับทุกแง่มุมของโครงการของคุณได้ มันให้คุณติดตามการคาดการณ์รายได้และการรับรู้ในเวลาจริงพร้อมให้ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อดำเนินโครงการภายในงบประมาณที่จัดสรรไว้

ฟังก์ชันการออกใบแจ้งหนี้ในตัว ช่วยให้การเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเป็นเรื่องง่าย พร้อมฟีเจอร์พิเศษที่ช่วยในการปิดงวดสิ้นเดือนโดยอัปเดตการคาดการณ์เมื่อมีการรับรู้รายได้ นอกจากนี้ การติดตามเวลาและค่าใช้จ่ายในระดับโครงการยังช่วยให้คุณและสมาชิกในทีมบันทึกต้นทุนโครงการได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Kantata

  • การพยากรณ์แบบเรียลไทม์
  • การจัดทำงบประมาณ
  • การออกใบแจ้งหนี้ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
  • การติดตามเวลา
  • การติดตามค่าใช้จ่าย
  • รายงานและแดชบอร์ด

ข้อจำกัดของคันตาตา

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูล้าสมัยไปหน่อย
  • การใช้ฟีเจอร์ต่างๆ อาจทำให้รู้สึกหนักใจเล็กน้อยในช่วงแรก

การกำหนดราคา Kantata

  • ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ

คะแนนและรีวิวของคันตาตา

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

10. เซจ

การบัญชีโครงการในระบบ Sage Intacct
ผ่านทาง:Sage

Sage นำเสนอโซลูชันการบัญชีที่หลากหลายสำหรับอุตสาหกรรมและกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน รวมถึงการบัญชีการเงินทั่วไป โมดูลการบัญชีโครงการของมันมาพร้อมกับ Sage Intacct และทำให้การติดตามเวลา การเรียกเก็บเงินโครงการ การคำนวณต้นทุนบริการ และการรับรู้รายได้เป็นไปโดยอัตโนมัติ เพื่อทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น

แผนภูมิแกนต์, รายงานความสามารถในการทำกำไรของโครงการ, และรายงานความสามารถในการทำกำไรของลูกค้าช่วยให้คุณเข้าใจ:

  1. เงินของคุณไปไหน: ค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่สุด
  2. มาจากไหน: ลูกค้าหรือโครงการที่ทำกำไรมากที่สุด?

การผสานรวมกับระบบบัญชีทั่วไปของ Sage จะซิงค์ธุรกรรมของโครงการทั้งหมดของคุณไปยังรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป และฟังก์ชันการออกใบแจ้งหนี้ในตัวช่วยให้คุณออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย

แดชบอร์ดเฉพาะบทบาทช่วยให้ลูกค้าและเพื่อนร่วมงานของคุณทราบถึงขั้นตอนของโครงการและสร้างรายงานเกี่ยวกับสถานะของโครงการ การใช้ทรัพยากร รายได้ ค่าใช้จ่าย ฯลฯ เพื่อให้ได้ภาพรวมของความสามารถในการทำกำไรของโครงการ

คุณสมบัติเด่นของ Sage

  • การจัดทำงบประมาณและการติดตามงบประมาณ
  • การพยากรณ์รายได้
  • การติดตามเวลา
  • การออกใบแจ้งหนี้
  • การผสานรวมกับระบบบัญชีทั่วไปของ Sage
  • แดชบอร์ดเฉพาะบทบาท

ข้อจำกัดของเซจ

  • ปัญหาการซิงโครไนซ์การชำระเงินเป็นครั้งคราว
  • แดชบอร์ดไม่รวมอยู่ในแผนพื้นฐาน

การตั้งราคาแบบชาญฉลาด

  • ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ

คะแนนและรีวิวของ Sage

  • G2: 4. 3/5 (2,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)

เพิ่มศักยภาพกำไรของโครงการด้วยซอฟต์แวร์บัญชีโครงการที่แข็งแกร่ง

การบัญชีโครงการอาจเป็นงานที่น่าเบื่อและใช้เวลามาก และการจัดทำงบประมาณและการคาดการณ์ทางการเงินอาจยิ่งท้าทายมากขึ้นไปอีก ซอฟต์แวร์การบัญชีโครงการที่มั่นคงสามารถช่วยคุณได้ในทั้งสองด้าน หากคุณยังสงสัยว่าจะเลือกซอฟต์แวร์การบัญชีตัวไหน นี่คือคำแนะนำของเรา: เลือกใช้ ClickUp! ?

ClickUp ช่วยให้คุณจัดการบัญชีของคุณได้โดยการอัตโนมัติและทำให้กระบวนการเป็นระบบผ่านมุมมองตารางและแดชบอร์ด. คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งของมันสามารถช่วยคุณวางแผน, งบประมาณ, และทำนายเกือบทุกตัวชี้วัดทางการเงินได้.ลงทะเบียนใช้ ClickUp—คุณไม่อยากจะกลับไปใช้ซอฟต์แวร์บัญชีอื่น ๆ อีกเลย.