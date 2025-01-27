ซอฟต์แวร์บัญชีโครงการที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนในโครงการสูงสุดในปี 2025

เป้าหมายสูงสุดของธุรกิจใด ๆ คือการคืนเงินลงทุนและสร้างกำไร. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ธุรกิจต้องบริหารการเงินอย่างไม่มีที่ติ. นี่คือจุดที่การบัญชีโครงการเข้ามาเกี่ยวข้อง. ?
อย่างไรก็ตาม การบัญชีนั้นพูดง่ายกว่าทำ—เป็นหนึ่งในงานที่มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดมากที่สุดในโลก
โชคดีที่สิ่งนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการเกิดขึ้นของ ซอฟต์แวร์บัญชีโครงการ เครื่องมือเหล่านี้ได้ทำให้การบัญชีโครงการง่ายขึ้นผ่านการใช้หน้าจอผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) และการทำงานอัตโนมัติ พวกมันยังมอบคุณสมบัติที่เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณและการทำนายอนาคตเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจทางการเงินเกี่ยวกับโครงการของตนได้บนพื้นฐานของข้อมูล
มาทบทวนซอฟต์แวร์บัญชีโครงการยอดนิยม 10 อันดับ วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละโปรแกรม และสำรวจว่าซอฟต์แวร์เหล่านี้สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างไร ?
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์บัญชีโครงการที่ดีที่สุด?
การบัญชีโครงการแตกต่างอย่างมากจากการบัญชีการเงินทั่วไป เนื่องจากมุ่งเน้นไปที่สุขภาพของโครงการมากกว่าการเสียภาษีและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท เพื่อให้ทำงานได้ดี ซอฟต์แวร์การบัญชีโครงการของคุณควรมีคุณสมบัติเฉพาะตัวดังต่อไปนี้:
- การติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการตามระยะ: โครงการจะผ่านหลายขั้นตอนและเกิดค่าใช้จ่ายตลอดกระบวนการ เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต่อโครงการของคุณอย่างเต็มที่ ซอฟต์แวร์ควรอนุญาตให้ติดตามค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามระยะหรือตามขั้นตอน
- การติดตามเวลา: ฟังก์ชันนี้ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมของคุณสามารถบันทึกจำนวนชั่วโมงที่พวกเขาทำงานในโครงการเฉพาะได้ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการติดตามค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้างในระดับโครงการ
- รายงานเฉพาะโครงการ: ซอฟต์แวร์บัญชีที่ดีควรมีฟีเจอร์การรายงานที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างและส่งออกรายงานทางการเงิน ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด
- การผสานระบบ: หากซอฟต์แวร์บัญชีโครงการของคุณสามารถผสานระบบกับซอฟต์แวร์บัญชีทั่วไปได้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมบัญชีได้อย่างมาก นอกจากนี้ ควรผสานระบบกับแอปพลิเคชันการจัดการโครงการเพื่อให้สามารถซิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความคืบหน้าของงานได้อย่างง่ายดาย
- การจัดทำงบประมาณและการคาดการณ์: การมีตัวเลือกเหล่านี้ในซอฟต์แวร์บัญชีโครงการของคุณช่วยให้คุณสามารถวางแผนล่วงหน้าและได้ภาพรวมทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการในอนาคตของคุณ
ซอฟต์แวร์บัญชีโครงการที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
แม้ว่าจะมีโซลูชันการบัญชีโครงการมากมายหลายร้อยรายการ แต่มีเพียงไม่กี่รายการเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์ข้างต้น เราได้วิเคราะห์ตัวเลือกที่มีอยู่ สิ่งที่พวกเขานำเสนอ และสิ่งที่ขาดหายไป เพื่อรวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์บัญชีโครงการ 10 อันดับแรกนี้ มาดูกันว่าใครบ้างที่ผ่านการคัดเลือก! ?
1.คลิกอัพ
ClickUp นำเสนอฟีเจอร์การจัดการโครงการมากมาย รวมถึงฟีเจอร์ที่ออกแบบมาสำหรับการบัญชีโครงการโดยเฉพาะ เริ่มต้นด้วยการติดตามเวลาของ ClickUp ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถติดตามและบันทึกเวลาที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
กระบวนการติดตามนั้นง่ายมาก—คุณเพียงแค่คลิกปุ่มเพื่อเริ่มการติดตาม เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว คุณหรือสมาชิกในทีมของคุณสามารถหยุดเวลาได้ ซึ่งจะถูกเพิ่มเข้าไปในภารกิจที่เลือกโดยอัตโนมัติ สมาชิกในทีมของคุณสามารถทำเครื่องหมายการบันทึกเวลาเป็น เรียกเก็บเงินได้ เพื่อออกใบแจ้งหนี้ หรือแม้กระทั่งทิ้งความคิดเห็นหากมีสิ่งใดผิดปกติ ⏲️
นอกเหนือจากการติดตามเวลาแล้ว คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้โดยใช้หมุดหมาย (milestones) ด้วยClickUp Milestones คุณสามารถทำเครื่องหมายงานเฉพาะภายในโครงการ และเมื่อคุณทำงานเหล่านั้นเสร็จ ความคืบหน้าของโครงการและสถานะของงานจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ คุณสามารถกำหนดสถานะงานและโครงการแบบกำหนดเอง หรือเลือกจากสถานะเริ่มต้นที่มีให้ เช่น:
- อยู่ในเส้นทาง
- ล่าช้า
- กำลังดำเนินการ
- รอดำเนินการ
เมื่อสมาชิกในทีมของคุณเสร็จสิ้นงานต่างๆ และบันทึกเวลาการทำงาน อาจกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น แต่ไม่ใช่กับClickUp Accounting— มุมมองตาราง ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลหลายรายการพร้อมกันได้
มุมมองตาราง ยกระดับสเปรดชีตไปอีกขั้น ด้วยการเชื่อมโยงงาน สมาชิกในทีม และแม้แต่เอกสารภายในเซลล์ สร้างฐานข้อมูลงานที่ทำเสร็จแล้วในรูปแบบที่มองเห็นได้และโต้ตอบได้
คุณและสมาชิกในทีมของคุณสามารถอัปเดตเซลล์และเพิ่มบันทึก, รายการเวลา, สถานะงาน, ค่าใช้จ่าย และรายละเอียดอื่น ๆ สำหรับแต่ละงานได้อย่างง่ายดาย จากนั้นคุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของคุณก่อนทำการทำธุรกรรมได้
ClickUp ยังสามารถช่วยให้การรายงานลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากคุณสามารถสร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้าได้ ด้วยแดชบอร์ด ClickUp คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตสำหรับการรายงาน, การออกใบแจ้งหนี้, การแจ้งเตือนการชำระเงิน, และอื่น ๆ อีกมากมาย เมื่อคุณพอใจกับผลลัพธ์แล้ว คุณสามารถส่งให้ลูกค้าที่เกี่ยวข้องผ่านลิงก์ที่สามารถแชร์ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับงานบัญชี
- การติดตามเวลา
- แดชบอร์ดของลูกค้า
- ตารางสเปรดชีตอเนกประสงค์ในรูปแบบมุมมองตาราง
- มีเทมเพลตสำเร็จรูปมากมาย รวมถึงเทมเพลตการบัญชี ClickUpเพื่อช่วยในการรายงานทางการเงินและการวางแผนธุรกิจ
- โครงการเป้าหมาย
- ระบบอัตโนมัติและการแจ้งเตือน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
- ความหลากหลายของฟีเจอร์อาจซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้รับเหมาอิสระ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี*
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. เน็ตซูอิท
Oracle's NetSuite เป็นชุดซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่ครบวงจร ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดการการดำเนินงาน วางแผนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มาพร้อมกับ SuiteProjects—ซอฟต์แวร์บัญชีโครงการที่ช่วยให้บริษัทจัดการค่าใช้จ่าย ความสามารถในการทำกำไร และงบประมาณในระดับโครงการ พร้อมรายงานเชิงลึก ?
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณ และความสามารถในการทำกำไรกับการคาดการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเรียกว่าการติดตามการคาดการณ์
กราฟและรายงานที่เข้าใจง่ายช่วยให้การตีความข้อมูลเป็นเรื่องง่าย ในขณะเดียวกัน การผสานรวมกับ NetSuite Cloud Accounting จะเชื่อมโยงธุรกรรมทั้งหมดของคุณกับรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปโดยอัตโนมัติ
SuiteProjects ยังมีการสนับสนุนการออกใบแจ้งหนี้ในตัว ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างและส่งใบแจ้งหนี้แบบประจำได้ สุดท้าย แดชบอร์ดและรายงานจะช่วยให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้การแบ่งปันข้อมูลทางการเงินของโครงการและข้อมูลอื่น ๆ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NetSuite
- การบัญชีหลายโครงการพร้อมพื้นที่เฉพาะ
- การผสานรวมกับระบบบัญชีบนคลาวด์ NetSuite และซอฟต์แวร์ ERP NetSuite
- การติดตามการพยากรณ์
- การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณเทียบกับที่เกิดขึ้นจริง
- การออกใบแจ้งหนี้พร้อมรองรับการออกใบแจ้งหนี้แบบอัตโนมัติเป็นประจำ
- แดชบอร์ดและรายงานที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ NetSuite
- UI อาจดูน่ากลัวเล็กน้อย
- อาจแพงเกินไปสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
ราคาของ NetSuite
- ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ
คะแนนและรีวิว NetSuite
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,400 รายการ)
3. Freshbooks
Freshbooks นำเสนอวิธีการใหม่ สดใหม่ ในการใช้ซอฟต์แวร์บัญชี ช่วยให้คุณสามารถจัดการบัญชีของหลายโครงการได้ในเวลาเดียวกัน พร้อมด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ได้รับการขัดเกลาอย่างดีเยี่ยม ทำให้งานบัญชีที่บางครั้งน่าเบื่อกลายเป็นเรื่องสนุกและน่าสนใจมากขึ้น ✨
ฟังก์ชันการติดตามเวลา ช่วยให้คุณบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับโปรเจ็กต์ใด ๆ ได้ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มเข้าไปในใบแจ้งหนี้ได้ คุณสามารถเลือกเทมเพลตและออกแบบใบแจ้งหนี้ที่ดูเป็นมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที
การติดตามค่าใช้จ่ายก็ง่ายเช่นกัน:
- รวบรวมบิลทั้งหมดของคุณ
- ถ่ายรูปพวกเขา
- อัปโหลดไปยัง Freshbooks
แพลตฟอร์มจะดึงข้อมูลจำนวนค่าใช้จ่าย วันที่ และรายละเอียดผู้ขายโดยอัตโนมัติ จากนั้นคุณสามารถเริ่มวางแผนงบประมาณได้ เนื่องจาก ฟังก์ชันการติดตามงบประมาณ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าค่าใช้จ่ายของคุณจะไม่เกินควบคุม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshbooks
ข้อจำกัดของ Freshbooks
- ฟีเจอร์การสแกนใบเสร็จเพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายอาจล่าช้า
- แอปนี้อาจไม่สามารถปรับขนาดได้สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Freshbooks
- ไลท์: $4. 25/เดือน
- บวก: $7.50/เดือน
- พรีเมียม: 13.75 ดอลลาร์/เดือน
- เลือก: ราคาพร้อมให้บริการตามคำขอ
ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี*
คะแนนและรีวิวของ Freshbooks
- G2: 4. 5/5 (650+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,300+ รีวิว)
4. Certinia (เดิมชื่อ FinancialForce)
Certinia เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลซอฟต์แวร์ Salesforce ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันสามารถผสานการทำงานกับ "สมาชิกในครอบครัว" ได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น มันสามารถดึงข้อมูลลูกค้าของคุณจาก Salesforce CRM ได้ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลลูกค้าด้วยตนเอง
มันช่วยให้คุณสามารถจัดการบัญชีของทุกโครงการของคุณได้ และติดตามรายได้ตลอดจนค่าใช้จ่ายในระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ของวงจรชีวิตของโครงการของคุณ การติดตามแบบเรียลไทม์ของรายได้ที่วางแผนไว้ และการเงินของโครงการช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของโครงการ ค่าใช้จ่าย และข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ได้
และด้วยการผสานรวมกับระบบบัญชีของ Certinia ทุกธุรกรรมของคุณจะถูกซิงค์กับรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปโดยอัตโนมัติ
สุดท้ายนี้ ยังช่วยให้สามารถ คาดการณ์ทางการเงิน และติดตามการคาดการณ์ตามธุรกรรมและข้อมูลที่มีในบัญชีของคุณ รวมถึง Salesforce CRM ได้อีกด้วย ซึ่งสามารถช่วยในการคาดการณ์กระแสเงินสด ความสามารถในการทำกำไร และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ได้อย่างมีประโยชน์
คุณสมบัติเด่นของ Certinia
- การผสานรวม Salesforce
- การติดตามการเงินของโครงการแบบหลายขั้นตอน
- ติดตามรายได้ที่วางแผนไว้
- การจัดทำงบประมาณโครงการและการติดตามงบประมาณ
- การพยากรณ์และการติดตามการพยากรณ์
ข้อจำกัดของเซอร์ทินเนีย
- การโหลดใช้เวลานานสำหรับผู้ใช้บางราย
- เครื่องมือการนำเสนอข้อมูลอาจไม่สามารถแสดงข้อมูลล่าสุดได้
ราคาของเซอร์ทินเนีย
- ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ
คะแนนและรีวิวของ Certinia
- G2: 4. 1/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 3. 8/5 (40+ รีวิว)
5. วิ่ง
Runn เป็นซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรเป็นหลัก แต่มาพร้อมกับคุณสมบัติการบัญชีโครงการที่มีประโยชน์บางอย่าง มีฟังก์ชันการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดสรรทรัพยากรทางการเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ
ติดตามแผนงาน เทียบกับงบประมาณที่คุณกำหนดไว้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ใช้จ่ายเกินงบประมาณ ฟังก์ชันการติดตามเวลาจะช่วยให้คุณติดตามเวลาที่จัดสรรไว้หรือเวลาที่ทีมงานของคุณใช้ไปกับโครงการเฉพาะ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย ?
แต่บางทีส่วนที่ดีที่สุดของ Runn คือความสามารถในการ เพิ่มโครงการที่ยังไม่แน่นอน ใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อเพิ่มโครงการที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาต่อรองลงในแผนงานของคุณ เมื่อเพิ่มแล้ว Runn จะแสดงภาพให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหากโครงการเหล่านั้นได้รับการยืนยันแล้วจะส่งผลต่อสถานะทางการเงินของคุณอย่างไร
คุณสมบัติเด่นของ Runn
- พื้นที่เฉพาะสำหรับโครงการหลายโครงการ
- การวางแผนสำหรับโครงการที่ยังไม่แน่นอน
- การติดตามเวลา
- การจัดทำงบประมาณและการวางแผน
- การพยากรณ์
- รายงานคุณสมบัติพร้อมตัวชี้วัดที่สามารถปรับแต่งได้
ข้อจำกัดในการทำงาน
- การผสานระบบแบบกำหนดเองอาจใช้เวลาในการตั้งค่า
- ระดับการอนุญาตบางระดับไม่สามารถใช้ได้
การกำหนดราคาของ Runn
- ฟรี
- ข้อดี: $8/เดือน
- องค์กร: ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ
ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี*
คะแนนและรีวิวของ Runn
- G2: 4. 5/5 (1 รีวิว)
- คำแนะนำซอฟต์แวร์: 4. 8/5 (20+ รีวิว)
6. การคาดการณ์
ระบบมีคุณสมบัติการบัญชีโครงการเพียงไม่กี่อย่าง แต่โดยรวมแล้ว พวกมันทำให้เป็นโซลูชันที่แข็งแกร่งมากในการติดตามการเงินของโครงการของคุณ
มันช่วยให้คุณสามารถ ติดตามงบประมาณโครงการแบบเรียลไทม์ เพื่อระบุสิ่งที่ทำให้คุณเสียเงินและสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับคุณ รายงานที่ครอบคลุมยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดที่คุณสูญเสียเงินมากที่สุดในพอร์ตโฟลิโอโครงการของคุณ เพื่อให้คุณสามารถหยุดโครงการที่เกินขอบเขตก่อนที่จะทำลายการเงินของบริษัทคุณจนพังทลาย ?
Forecast สามารถเชื่อมต่อกับ QuickBooks และ Xero ได้ ทำให้ธุรกรรมของโครงการทั้งหมดสามารถซิงค์ไปยังซอฟต์แวร์บัญชีกลางได้โดยอัตโนมัติ การแจ้งเตือนความเสี่ยงที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะแจ้งเตือนคุณล่วงหน้าเมื่อใกล้จะเกินงบประมาณของคุณ
คาดการณ์คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การติดตามโครงการในระดับพอร์ตโฟลิโอ
- การออกใบแจ้งหนี้ที่ชาญฉลาดและอัตโนมัติ
- การคาดการณ์และเตือนภัยงบประมาณโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
- ผสานการทำงานกับระบบบัญชีอื่น ๆ เช่น Xero และ QuickBooks รวมถึงระบบบริหารโครงการ เช่น Asana และ Monday.com
- การติดตามเวลา
- การออกใบแจ้งหนี้
ข้อจำกัดของการคาดการณ์
- อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- การเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการที่ใช้เวลาและวัสดุไม่สามารถทำได้
การคาดการณ์ราคา
- ข้อดี: ราคาสามารถสอบถามได้
- เพิ่มเติม: ราคาสามารถสอบถามได้
การคาดการณ์คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
7. Paymo
Paymo อาจฟังดูเหมือนใครบางคนกำลังขอให้คุณ จ่ายมากขึ้น แต่ในความเป็นจริง มันช่วยให้คุณประหยัดเงินและสร้างรายได้มากขึ้นจากโครงการของคุณ โดยให้ฟีเจอร์ต่างๆ สำหรับ:
- การจัดทำงบประมาณ
- การติดตามค่าใช้จ่าย
- การติดตามความสามารถในการทำกำไร
Paymo ยังให้บริการการติดตามเวลาและวิธีการเรียกเก็บเงินตามงานสำหรับสมาชิกในทีมของคุณ รองรับ มากกว่า 85 สกุลเงิน และ 15 ภาษาสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ ซึ่งทำให้มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Paymo
แม่แบบใบแจ้งหนี้ช่วยให้การสร้างใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่ายอย่างมาก ในขณะที่การประมวลผลการชำระเงินแบบบูรณาการทำให้การชำระเงินและการรับเงินจากลูกค้าของคุณง่ายยิ่งขึ้นไปอีก ?
สุดท้ายนี้ Paymo สามารถเชื่อมต่อกับ QuickBooks และ Xero เพื่อซิงโครไนซ์ค่าใช้จ่ายของโครงการของคุณกับรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paymo
- การจัดทำงบประมาณ
- การติดตามค่าใช้จ่าย
- การติดตามเวลา
- ออกใบแจ้งหนี้ในมากกว่า 15 ภาษาและ 85+ สกุลเงิน
- การเชื่อมต่อ PayPal, Stripe และ Authorize.net สำหรับการรับชำระเงิน
- การติดตามผลกำไรในระดับโครงการและระดับลูกค้า
- การผสานรวมกับบริการบัญชีอื่น ๆ (QuickBooks, Xero, เป็นต้น)
ข้อจำกัดของ Paymo
- ไม่มีแอปเฉพาะสำหรับ MacOS และ iOS
- ฟังก์ชันการทำงานของแอป Android มีข้อจำกัดอยู่บ้างเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ Paymo
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5 ต่อเดือน
- สำนักงานขนาดเล็ก: $10. 9/เดือน
- ธุรกิจ: $16. 9/เดือน
ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี*
คะแนนและรีวิว Paymo
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
8. ไมสเตอร์แพลน
Meisterplan เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการและการวางแผนกำลังคนที่มีฟังก์ชันการบัญชีโครงการมาตรฐานฝังอยู่ภายใน
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถวางแผนงบประมาณและติดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับงบประมาณที่กำหนดไว้, ดำเนินการ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์, และประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการตามการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
Meisterplan สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมทั้งหมด, แพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะ, และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลโครงการมาวิเคราะห์
คุณสมบัติเด่นของ Meisterplan
- เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- การวางแผนงบประมาณ
- การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์
- รายงานทางการเงิน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการ
ข้อจำกัดของไมสเตอร์แพลน
- คุณสมบัติการปฏิบัติการจัดการโครงการ เช่น การวางแผนงาน ไม่พร้อมใช้งาน
- คุณสมบัติการวางแผนทรัพยากรแบบไม่เต็มเวลาสามารถปรับปรุงได้
ราคาของไมสเตอร์แพลน
- พื้นฐาน: 660 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: 880 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: 2,480 ดอลลาร์/เดือน
ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี*
การให้คะแนนและรีวิวของไมสเตอร์แพลน
- G2: 4. 8/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. Kantata (เดิมชื่อ Mavenlink)
Kantata เกิดขึ้นจาก Mavenlink และ Kimble ซึ่งเป็นสองผู้นำด้านซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติสำหรับบริการวิชาชีพ (PSA)
แพลตฟอร์มนี้มอบฟังก์ชันการวางแผนงบประมาณและการคาดการณ์พร้อมรายละเอียดที่ละเอียดเพื่อให้คุณสามารถวางแผนสำหรับทุกแง่มุมของโครงการของคุณได้ มันให้คุณติดตามการคาดการณ์รายได้และการรับรู้ในเวลาจริงพร้อมให้ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อดำเนินโครงการภายในงบประมาณที่จัดสรรไว้
ฟังก์ชันการออกใบแจ้งหนี้ในตัว ช่วยให้การเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเป็นเรื่องง่าย พร้อมฟีเจอร์พิเศษที่ช่วยในการปิดงวดสิ้นเดือนโดยอัปเดตการคาดการณ์เมื่อมีการรับรู้รายได้ นอกจากนี้ การติดตามเวลาและค่าใช้จ่ายในระดับโครงการยังช่วยให้คุณและสมาชิกในทีมบันทึกต้นทุนโครงการได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Kantata
- การพยากรณ์แบบเรียลไทม์
- การจัดทำงบประมาณ
- การออกใบแจ้งหนี้ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
- การติดตามเวลา
- การติดตามค่าใช้จ่าย
- รายงานและแดชบอร์ด
ข้อจำกัดของคันตาตา
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูล้าสมัยไปหน่อย
- การใช้ฟีเจอร์ต่างๆ อาจทำให้รู้สึกหนักใจเล็กน้อยในช่วงแรก
การกำหนดราคา Kantata
- ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ
คะแนนและรีวิวของคันตาตา
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
10. เซจ
Sage นำเสนอโซลูชันการบัญชีที่หลากหลายสำหรับอุตสาหกรรมและกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน รวมถึงการบัญชีการเงินทั่วไป โมดูลการบัญชีโครงการของมันมาพร้อมกับ Sage Intacct และทำให้การติดตามเวลา การเรียกเก็บเงินโครงการ การคำนวณต้นทุนบริการ และการรับรู้รายได้เป็นไปโดยอัตโนมัติ เพื่อทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
แผนภูมิแกนต์, รายงานความสามารถในการทำกำไรของโครงการ, และรายงานความสามารถในการทำกำไรของลูกค้าช่วยให้คุณเข้าใจ:
- เงินของคุณไปไหน: ค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่สุด
- มาจากไหน: ลูกค้าหรือโครงการที่ทำกำไรมากที่สุด?
การผสานรวมกับระบบบัญชีทั่วไปของ Sage จะซิงค์ธุรกรรมของโครงการทั้งหมดของคุณไปยังรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป และฟังก์ชันการออกใบแจ้งหนี้ในตัวช่วยให้คุณออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
แดชบอร์ดเฉพาะบทบาทช่วยให้ลูกค้าและเพื่อนร่วมงานของคุณทราบถึงขั้นตอนของโครงการและสร้างรายงานเกี่ยวกับสถานะของโครงการ การใช้ทรัพยากร รายได้ ค่าใช้จ่าย ฯลฯ เพื่อให้ได้ภาพรวมของความสามารถในการทำกำไรของโครงการ
คุณสมบัติเด่นของ Sage
- การจัดทำงบประมาณและการติดตามงบประมาณ
- การพยากรณ์รายได้
- การติดตามเวลา
- การออกใบแจ้งหนี้
- การผสานรวมกับระบบบัญชีทั่วไปของ Sage
- แดชบอร์ดเฉพาะบทบาท
ข้อจำกัดของเซจ
- ปัญหาการซิงโครไนซ์การชำระเงินเป็นครั้งคราว
- แดชบอร์ดไม่รวมอยู่ในแผนพื้นฐาน
การตั้งราคาแบบชาญฉลาด
- ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ
คะแนนและรีวิวของ Sage
- G2: 4. 3/5 (2,800+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)
เพิ่มศักยภาพกำไรของโครงการด้วยซอฟต์แวร์บัญชีโครงการที่แข็งแกร่ง
การบัญชีโครงการอาจเป็นงานที่น่าเบื่อและใช้เวลามาก และการจัดทำงบประมาณและการคาดการณ์ทางการเงินอาจยิ่งท้าทายมากขึ้นไปอีก ซอฟต์แวร์การบัญชีโครงการที่มั่นคงสามารถช่วยคุณได้ในทั้งสองด้าน หากคุณยังสงสัยว่าจะเลือกซอฟต์แวร์การบัญชีตัวไหน นี่คือคำแนะนำของเรา: เลือกใช้ ClickUp! ?
ClickUp ช่วยให้คุณจัดการบัญชีของคุณได้โดยการอัตโนมัติและทำให้กระบวนการเป็นระบบผ่านมุมมองตารางและแดชบอร์ด. คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งของมันสามารถช่วยคุณวางแผน, งบประมาณ, และทำนายเกือบทุกตัวชี้วัดทางการเงินได้.ลงทะเบียนใช้ ClickUp—คุณไม่อยากจะกลับไปใช้ซอฟต์แวร์บัญชีอื่น ๆ อีกเลย.