ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล: 10 เครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับการสร้างภาพข้อมูล

การระบุแนวโน้มและรูปแบบในชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือซับซ้อนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลที่ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้า ในขณะเดียวกัน มันก็เป็นกระบวนการที่ใช้เวลามากซึ่งอาจรู้สึกเหมือนการพยายามหาเข็มในกองฟาง ?
ข่าวดีคือคุณมีเครื่องมือการมองเห็นข้อมูลที่ช่วยให้คุณวาดภาพข้อมูลของคุณและตีความมันได้ง่ายขึ้น
ในปัจจุบัน ปัญญาประดิษฐ์กำลังนำเกมการนำเสนอข้อมูลไปสู่ระดับที่สูงขึ้น—เครื่องมือ AI สำหรับการนำเสนอข้อมูลช่วยให้คุณสร้างกราฟ, แผนภูมิ, รายงาน, และแดชบอร์ดที่เปิดเผยรูปแบบที่ซ่อนอยู่ได้ คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ ทำให้กระบวนการของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับปรุงผลผลิตในทุกด้าน
ในบทความนี้ เราจะแนะนำ เครื่องมือการนำเสนอข้อมูลด้วย AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
เครื่องมือการนำเสนอข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?
เครื่องมือการนำเสนอข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ใช้ 알고ริทึมที่แข็งแกร่งเพื่อ วิเคราะห์ชุดข้อมูล, ระบุรูปแบบ, และนำเสนอผลลัพธ์ในรูปแบบที่มองเห็นได้ คิดถึงพวกมันเหมือนกับนักแปล—คุณให้ข้อมูลดิบกับพวกมัน และพวกมันจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแผนภูมิและกราฟที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งช่วยให้คุณสังเกตเห็นแนวโน้มที่อาจไม่ชัดเจนได้
เนื่องจากความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนจำนวนมหาศาลในเวลาเพียงไม่กี่วินาที เครื่องมือ AI สำหรับการแสดงข้อมูลจึงช่วยให้คุณทำการคาดการณ์ที่แม่นยำและกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับบริษัทของคุณในอนาคตได้ ประโยชน์อื่นๆ ของการใช้เครื่องมือเหล่านี้ ได้แก่:
- ประหยัดเวลา, แรง, และค่าใช้จ่าย
- การลดอคติในการตัดสินใจ
- การสร้างภาพข้อมูลที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- การสร้างรายงานอย่างละเอียด
- การปรับปรุงคุณภาพข้อมูล
ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและกระบวนการต่าง ๆ ได้ และยกระดับประสิทธิภาพไปอีกขั้น ?
วิธีเลือกเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการแสดงผลข้อมูล
หากคุณต้องการเครื่องมือแสดงข้อมูล AI ที่มีคุณภาพ ให้ตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง: เครื่องมือควรสามารถตีความข้อมูลและสร้างการแสดงผลแบบภาพได้ โดยต้องการการป้อนข้อมูลโดยตรงจากคุณให้น้อยที่สุด
- ความสามารถในการปรับแต่ง: ควรให้คุณสามารถปรับแต่งการแสดงผลให้สอดคล้องกับความต้องการและแนวทางของแบรนด์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น มองหาตัวเลือกในการเปลี่ยนสี, แบบอักษร, และป้ายกำกับข้อมูล
- ความสามารถในการปรับขนาด: เครื่องมือนี้ควรมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะวิเคราะห์ทั้งชุดข้อมูลขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน
- ความสะดวกในการใช้งาน: ควรมีการจัดวางที่ชัดเจนและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาฝึกอบรมหลายเดือนหรือดูวิดีโอสอน
- ตัวเลือกการส่งออก: ควรให้คุณสามารถส่งออกภาพข้อมูลของคุณในรูปแบบต่าง ๆ และแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
10 เครื่องมือ AI สำหรับการสร้างภาพข้อมูลที่ดีที่สุดที่คุณต้องลอง
เราได้คัดกรองเครื่องมือการนำเสนอข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) หลายสิบตัว และคัดเลือก 10 ตัวที่ดีที่สุดซึ่งโดดเด่นในด้านความง่ายในการใช้งานและฟังก์ชันการทำงานขั้นสูง ตรวจสอบรายการของเราและค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับคุณที่สุด! ?
1. ทาโบลัว
Tableau เป็นแพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะและวิเคราะห์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันทรงพลัง ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการตัดสินใจของคุณด้วยการช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลของคุณได้ดียิ่งขึ้น
หนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ Tableau ได้รับความนิยมคือความง่ายในการใช้งาน—คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ดเพื่อใช้ตัวเลือกการแสดงผลของเครื่องมือนี้เลย ด้วย การรองรับการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ คุณสามารถ "สื่อสาร" กับ Tableau เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายและปรับแต่งเฉพาะบุคคลจากข้อมูลของคุณได้ในภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย ?
ด้วย ความสามารถในการสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์และการพยากรณ์ ของ Tableau ข้อมูลของคุณสามารถกลายเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตของบริษัทคุณ
คุณสามารถเลือกใช้ Tableau Desktop หากคุณต้องการโซลูชันแบบติดตั้งภายในองค์กร หรือเลือก Tableau Cloud เพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ใช้ประโยชน์จาก Tableau Prep เพื่อทำความสะอาด รวมข้อมูล และจัดรูปแบบข้อมูลของคุณสำหรับการวิเคราะห์และการแสดงผลข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tableau
- ให้บริการโซลูชันทั้งแบบติดตั้งภายในองค์กรและแบบคลาวด์
- ยอดเยี่ยมสำหรับการวิเคราะห์ CRM
- การออกแบบแบบลากและวาง
- การผสานรวมมากมาย
ข้อจำกัดของ Tableau
- Tableau Server ช้าเป็นบางครั้ง
- อาจมีราคาแพงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Tableau
- ผู้สร้าง Tableau: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
- Tableau Explorer: $42/เดือน ต่อผู้ใช้
- Tableau Viewer: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Tableau
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,900 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (2,100 รีวิว)
2. โพลีเมอร์
ต้องการสร้างภาพข้อมูลและแดชบอร์ดที่ดูเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องเรียนรู้อย่างยากลำบากใช่ไหม? Polymer คือคำตอบ! แพลตฟอร์มนี้ตอบโจทย์ระหว่างการใช้งานที่ง่ายดายกับฟังก์ชัน AI ที่ทรงพลัง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมอีคอมเมิร์ซ การตลาด และฝ่ายขาย
เริ่มต้นใช้งาน Polymer ด้วยการอัปโหลดชุดข้อมูลหรือเลือกตัวเชื่อมต่อ จากนั้นใช้พลังของ AI ของ Polymer เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล แพลตฟอร์มจะ สร้างแดชบอร์ดโดยอัตโนมัติ และให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียด แบ่งปันลิงก์กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง ฝังการแสดงผลของคุณลงในเว็บไซต์ หรือเพิ่มลงในงานนำเสนอ
ด้วย วิดเจ็ตการแสดงผล หลากหลายรูปแบบ (รวมถึงแผนภูมิคอลัมน์และแท่ง, แผนที่ความร้อน, และชุดข้อมูลตามเวลา) แผงควบคุมแบบไดนามิก และเทมเพลต Polymer สามารถเป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ
คุณสมบัติเด่นของพอลิเมอร์
- โพลี-เอไอ สำหรับการได้รับข้อมูลเชิงลึกทันที และการสร้างแดชบอร์ดอัตโนมัติ
- ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ด
- ความสามารถในการฝังแบบสากล (เพิ่มการแสดงผลแบบ Polymer ลงในแอปหรือเว็บไซต์ของคุณ)
- วิดเจ็ตการแสดงข้อมูลแปดรายการ
- 20+ แบบฟอร์ม
ข้อจำกัดของพอลิเมอร์
- อินเทอร์เฟซอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้น
- อาจได้รับประโยชน์จากการมีแม่แบบเพิ่มเติม
การกำหนดราคาโพลีเมอร์
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- ข้อดี: $20/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- องค์กร: $500/เดือน ต่อบรรณาธิการ
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การจัดอันดับและรีวิวโพลิเมอร์
- Product Hunt: 5/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
โบนัส:เครื่องมือแผนผังความคิดด้วย AI!
3. ซิสเซนส์
ทำความเข้าใจข้อมูลของคุณด้วย Sisense—แพลตฟอร์มที่มาพร้อมอินเทอร์เฟซที่ตอบสนองรวดเร็วและดีไซน์แบบลากและวาง ช่วยให้คุณสร้างภาพข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
Sisense ช่วยให้คุณสร้าง แดชบอร์ดธุรกิจอัจฉริยะแบบโต้ตอบ และเปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจง่าย ด้วยตัวเลือกการคำนวณและแผนภูมิอัจฉริยะ คุณสามารถทำงานกับชุดข้อมูลใดก็ได้และนำเสนอในรูปแบบที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ แดชบอร์ดสามารถปรับแต่งได้ 100%—ปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของคุณด้วยการเพิ่มรูปภาพ ข้อความ หรือวิดีโอ
ทุกการแสดงผลบนแดชบอร์ดของคุณสามารถโต้ตอบได้—พวกมันสามารถสื่อสารกันได้ ทำให้คุณสามารถซูมเข้าไปในข้อมูลเชิงลึกเฉพาะได้
ฟีเจอร์ Blox ของแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะทางที่ใช้งานได้จริง ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากแดชบอร์ดของคุณ—โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดเพียงเล็กน้อย! ?
คุณสมบัติเด่นของ Sisense
- แดชบอร์ดที่มีการคำนวณและสร้างกราฟด้วยระบบ AI
- การนำเสนอข้อมูลแบบโต้ตอบด้วยภาพ
- คุณสมบัติ Blox สำหรับการสร้างแอปวิเคราะห์ผ่านเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ตัวเลือกการรายงานขั้นสูงและการแบ่งปันข้อมูล
ข้อจำกัดของ Sisense
- กระบวนการติดตั้งที่ท้าทาย
- ผู้ใช้บางคนไม่ชอบการอัปเดตบ่อย
ราคา Sisense
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Sisense
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
4. มังกี้เลิร์น
MonkeyLearn นำเสนอคลังอาวุธสำหรับการวิเคราะห์ข้อความที่ครบครัน เพื่อช่วยให้คุณสกัดข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าจากความคิดเห็นของลูกค้า และเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นไร้สะดุด ?
เครื่องมือนี้มีตัวจำแนกและตัวดึงข้อมูลที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วเพื่อช่วยคุณจัดเรียงและจัดระเบียบข้อมูลของคุณ ไม่ต้องการใช้พวกมันหรือ? ไม่มีปัญหา—สร้างของคุณเอง (โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย) และเพลิดเพลินกับการปรับแต่งสูงสุด
เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ ขั้นตอนแรก คุณเชื่อมต่อข้อมูลข้อความของคุณ (โดยการอัปโหลดไฟล์หรือเชื่อมต่อผ่านแอป) จากนั้นใช้โมเดลการวิเคราะห์ข้อความที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วหรือโมเดลที่คุณสร้างเองเพื่อติดแท็กข้อความของคุณ เมื่อคุณทำการวิเคราะห์เสร็จสิ้น คุณสามารถสร้างการแสดงผลแบบกำหนดเองและรวมข้อมูลหลายแหล่ง (เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองและวันที่) นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมต่อแอปกับเครื่องมือการแสดงผลข้อมูลอื่น ๆ เช่น Tableau หรือ Looker Studio (Google Data Studio) เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MonkeyLearn
- ตัวเลือกการวิเคราะห์ข้อความที่ทรงพลังพร้อมการแสดงผลแบบกำหนดเอง
- ให้คุณปรับแต่งตัวจำแนกและตัวสกัดข้อมูลได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือการแสดงข้อมูลยอดนิยม
ข้อจำกัดของ MonkeyLearn
- ผู้ใช้บางท่านได้กล่าวว่าเครื่องมือนี้มีราคาสูง
- การผสานรวมที่จำกัด
ราคาของ MonkeyLearn
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ MonkeyLearn
- G2: 4/5 (รีวิว 5+ รายการ)
- TrustRadius: 9. 2/10 (รีวิว 10+ รายการ)
5. พาวเวอร์ บีไอ
Microsoft Power BI สามารถเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงข้อมูลด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณค้นพบรูปแบบที่ซ่อนอยู่และแปลงข้อมูลของคุณให้เป็นการกระทำ
ขอบคุณตัวเลือกในการใช้ Copilot (ผู้ช่วย AI ของ Microsoft) ภายใน Power BI คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของคุณได้อย่างรวดเร็วทันใจ สิ่งที่คุณต้องทำคือป้อนข้อมูลของคุณและอธิบายข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการ จากนั้นเครื่องมือจะดึงข้อมูลเหล่านั้นขึ้นมาให้คุณในทันที
ด้วยตัวเลือกการแสดงข้อมูลของ Power BI และผืนผ้าใบรายงานแบบลากและวาง คุณสามารถระบุแนวโน้มและสร้างรายงานส่วนตัวที่สามารถแชร์ได้
เชื่อมต่อ Power BI กับแอป Microsoft อื่นๆ ที่คุณใช้งานอยู่แล้ว และเพลิดเพลินกับฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยมและความสะดวกสบาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Power BI
- ใช้ประโยชน์จากพลังของผู้ช่วย AI ของ Microsoft เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
- แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการข้อมูลทั้งหมดของคุณ
- ลากและวางรายงานบนผืนผ้าใบ
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับแอปอื่นๆ จากระบบนิเวศของ Microsoft
ข้อจำกัดของ Power BI
- ขาดตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงสำหรับการแสดงข้อมูล
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
ราคาของ Power BI
- Power BI ใน Microsoft Fabric: ฟรี (ตัวเลือกจำกัด)
- Power BI Pro: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- Power BI Premium: $20/เดือนต่อผู้ใช้
- Power BI Premium ต่อความจุ (Premium SKUs): $4,995/เดือน ต่อความจุ
- Power BI Premium ต่อความจุ (SKU แบบ Fabric): $262.80 ต่อเดือนต่อความจุ
คะแนนและรีวิวของ Power BI
- G2: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
- TrustRadius: 8. 4/10 (1,500+ รีวิว)
6. HiPlot
HiPlot ของ Facebook เป็นเครื่องมือการนำเสนอข้อมูลแบบเบาและโอเพนซอร์สที่ช่วยให้คุณตรวจจับรูปแบบและแนวโน้มที่ซ่อนอยู่ได้ มันทำงานด้วย กราฟแบบขนาน ซึ่งเป็นประเภทการนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสำหรับการวิเคราะห์และเปรียบเทียบชุดข้อมูลและตัวแปรที่มีมิติสูง
แผนภาพคู่ขนานที่ HiPlot ใช้เพื่อแสดงข้อมูลเป็นแบบโต้ตอบ และคุณสามารถเปลี่ยนสไตล์ของแผนภาพได้ คุณสามารถสร้างแผนภาพตามแกนหนึ่งหรือมากกว่า ปรับช่วงค่า และปรับสีเพื่อให้ภาพของคุณเป็นเอกลักษณ์
โดยค่าเริ่มต้น HiPlot สามารถอ่านไฟล์ JSON และ CSV ได้ คุณสามารถเพิ่มตัวแยกวิเคราะห์ Python เพื่อสร้างการทดลอง HiPlot ได้เช่นกัน
คุณสมบัติเด่นของ HiPlot
- มุ่งเป้าไปที่นักพัฒนาที่กำลังวิจัยเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
- การแสดงข้อมูลผ่านแผนภาพคู่ขนานแบบโต้ตอบ
- โอเพนซอร์ส
- รองรับไฟล์ JSON และ CSV โดยค่าเริ่มต้น
ข้อจำกัดของ HiPlot
- ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นกับการแสดงข้อมูลอาจพบว่ามันซับซ้อน
- ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการใช้แผนภูมิ กราฟ และตาราง
ราคาของ HiPlot
- ฟรี
HiPlot รีวิวและคะแนน
- ไม่มีรีวิว
7. อักเกียว
Akkio ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อช่วยคุณวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ชัดเจน
คุณสมบัติเด่นของ AI คือ แชท—ให้คุณถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของคุณและได้รับคำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำ โซลูชันนี้สร้างขึ้นจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของ GPT-4 ดังนั้นคุณจึงได้รับคำตอบที่ต้องการโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว นอกจากถามคำถามแล้ว คุณยังสามารถใช้แชทเพื่อสร้างภาพจากข้อมูลของคุณได้อีกด้วย
ระบบ AI ของ Akkio สามารถสร้าง รายงานและแดชบอร์ด ที่ปรับแต่งตามเป้าหมายของคุณได้ เพียงเชื่อมต่อข้อมูลของคุณและอธิบายโครงการ แอปพลิเคชัน หรือปัญหาที่ต้องการ แล้ว Akkio จะสร้างรายงานให้คุณทันทีโดยอิงจากข้อมูลที่ให้มา
เครื่องมือนี้สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มยอดนิยมเช่น Hubspot, Airtable, Salesforceและ Zapier ได้อย่างราบรื่น เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Akkio
- แชทด้วยปัญญาประดิษฐ์
- รายงานและแดชบอร์ดแบบสร้างอัตโนมัติ
- การคาดการณ์และการพยากรณ์โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง
- การผสานรวมมากมาย
ข้อจำกัดของ Akkio
- ขาดคุณสมบัติการเก็บข้อมูลขั้นสูง
- จำนวนตัวเลือกอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ Akkio
- เริ่มต้น: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $499/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- ธุรกิจ: $1,499/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
- องค์กร: กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Akkio
- G2: 4. 7/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
- Product Hunt: 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
8. กราฟ
ต้องการเครื่องมือสร้างแผนภูมิที่เรียบง่ายใช่ไหม? Graphy คือคำตอบ—แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณแสดงข้อมูลผ่านกราฟได้ฟรี โดยไม่ต้องลงทะเบียน ?
การใช้แพลตฟอร์มนี้ไม่สามารถทำได้ง่ายไปกว่านี้อีกแล้ว. สิ่งที่คุณต้องทำคือกรอกข้อมูลของคุณลงในตารางทางด้านขวาของหน้าจอ และ Graphy จะทำการแสดงผลข้อมูลให้คุณเห็น. คุณสามารถเลือกได้จาก 6 ประเภทของแผนภูมิ ได้แก่ แผนภูมิแท่ง, แผนภูมิเส้น, แผนภูมิผสม, แผนภูมิวงกลม, แผนภูมิกรวย, หรือแผนภูมิความร้อน. คุณสามารถปรับแต่งแผนภูมิของคุณได้โดยการเปลี่ยนธีม, ชุดสี, ฉากหลัง, และขอบเขต.
การลงทะเบียนใช้งานแพลตฟอร์มนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย และคุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงแผนภูมิที่สร้างโดย AI พร้อมข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียด คุณสามารถใช้ AI writer ของ Graphy เพื่อค้นหาความผิดปกติ สรุปข้อมูล และเขียนงานนำเสนอและรายงานได้
คุณสมบัติเด่นของ Graphy
- นักเขียน AI สำหรับการสร้างข้อมูลเชิงลึกและรายงานจากข้อมูลของคุณ
- ใช้งานง่าย
- แสดงข้อมูลของคุณด้วยแผนภูมิหกประเภท
- ตัวเลือกการปรับแต่ง
ข้อจำกัดของกราฟ
- บางฟังก์ชันต้องการการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
- มุ่งเน้นเฉพาะแผนภูมิ
การกำหนดราคาแบบกราฟ
- ฟรี
- บวก: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของกราฟฟี่
- ไม่มีรีวิว
9. ทางสายตา
แม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการแสดงข้อมูลโดยตรง แต่คุณสามารถทำให้มันเป็นเครื่องมือได้ กล่าวคือ แพลตฟอร์มนี้เป็น ตลาดออนไลน์ ที่เชื่อมต่อธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ สื่อสังคมออนไลน์ การเขียนเนื้อหา และการตลาด
บน Visually คุณสามารถหาผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยคุณสร้างและเปิดตัววิดีโอ รายงาน อีบุ๊ก อินโฟกราฟิก และอื่น ๆ ได้ เมื่อคุณรวบรวมทีมของคุณแล้ว คุณสามารถทำงานในโครงการการนำเสนอข้อมูลของคุณภายใน Visually Workspace ได้ คุณมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์ และสามารถตรวจสอบกระบวนการทั้งหมด ให้คำแนะนำ และขอแก้ไขจนกว่าคุณจะได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดทางสายตา
- ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงข้อมูล
- ใช้งานง่าย
- คุ้มค่า
ข้อจำกัดทางสายตา
- ปัญหาการสื่อสารที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมองเห็นข้อมูลด้วยตนเอง
การกำหนดราคาแบบมองเห็นได้
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวทางสายตา
- G2: 4. 7/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
- TrustRadius: 9/10 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
10. กูเกิล ชาร์ตส์
ต้องการเครื่องมือที่มีคลังภาพการแสดงผลข้อมูลขนาดใหญ่หรือไม่? ถ้าใช่ คุณกำลังจะได้พบกับสิ่งที่น่าตื่นเต้นกับ Google Charts! แพลตฟอร์มนี้มีตัวเลือกมากมายที่พร้อมใช้งานสำหรับการแสดงผลข้อมูล ตั้งแต่แผนภูมิแท่งและต้นไม้คำ ไปจนถึงฮิสโตแกรมและช่วงข้อมูล ?
การใช้แพลตฟอร์มนี้ ต้องใช้ JavaScript—คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อฝัง Google Charts ลงในหน้าเว็บของคุณ หลังจากนั้น ให้โหลดไลบรารีที่ต้องการ ระบุข้อมูลที่คุณต้องการแสดงผล และปล่อยให้เครื่องมือทำงานต่อไป
คุณสามารถเชื่อมต่อแผนภูมิกับแดชบอร์ดแบบโต้ตอบเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า เปรียบเทียบข้อมูล และทำการคาดการณ์ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Charts
- คลังข้อมูลที่ครอบคลุมของแผนภูมิและกราฟสำหรับการแสดงข้อมูล
- แดชบอร์ดแบบโต้ตอบ
- ฝังลงในเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Google Charts
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพเมื่อจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- จำเป็นต้องใช้ JavaScript
ราคาของ Google Charts
- ฟรี
Google Charts รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (700+ รีวิว)
เครื่องมืออื่น ๆ
เครื่องมือที่เราได้แนะนำไปนั้นมีความยอดเยี่ยมในด้านการนำเสนอข้อมูลให้ชัดเจน แต่ขาดชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งจำเป็นสำหรับการจัดการข้อมูล, การกำกับดูแลโครงการและงาน, การร่วมมือ, และการติดตามความคืบหน้า หากคุณกำลังมองหา แพลตฟอร์มครบวงจร ที่สามารถช่วยคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ และมากกว่านั้น ClickUp คือทางเลือกที่คุณควรเลือก
คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและงานที่มีความสามารถโดดเด่น บรรจุตัวเลือกมากมายที่ช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมทั้งหมดภายในองค์กรของคุณได้อย่างใกล้ชิดและรับรองการดำเนินงานที่ราบรื่น
หนึ่งในตัวเลือกเหล่านั้นคือClickUp AI—ผู้ช่วยเขียนที่ทรงพลังซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและต้องทำด้วยตนเองให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้เพื่อเขียนอีเมลที่มืออาชีพ สรุปเอกสารที่ยาวเหยียด คิดค้นไอเดียสร้างรายการที่ต้องทำ หรือสร้างแผนงานโครงการ
การใช้พลังของ ClickUp AI นั้นง่ายมาก—คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ดเลย ClickUp AI สามารถทำงานร่วมกับฟีเจอร์ที่คุณจะชื่นชอบอีกอย่างหนึ่งได้อย่างลงตัว—ClickUp Docs ใช้เพื่อสร้าง แก้ไข แชร์ และจัดการเอกสารสำคัญทั้งหมด พร้อมทั้งป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการละเมิดความปลอดภัย ?
การใช้ ClickUp AI ใน ClickUp Docs
ลองจินตนาการว่าคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่ต้อง เขียนสรุปโครงการ อย่างเร่งด่วน ClickUp AI และ ClickUp Docs พร้อมช่วยเหลือคุณด้วยการผสานพลังพิเศษของพวกเขาเพื่อช่วยให้คุณทำงานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์
ขั้นตอนแรกของคุณคือการเปิดเอกสาร ClickUp และพิมพ์ "/AI tools" ลงไป
รายการแบบเลื่อนลงจะปรากฏบนหน้าจอ เลือก ยอดนิยม ทางด้านขวาของรายการแล้วคลิกที่ โครงการ จากนั้นเลือก รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ป้อนรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง แล้วให้ ClickUp AI สร้างรายละเอียดโครงการที่สมบูรณ์แบบ!
แดชบอร์ด ClickUp
ClickUp มีตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งที่สามารถใช้สำหรับการแสดงข้อมูล—ClickUp Dashboards ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถ:
- สร้างสถานการณ์ทางธุรกิจ
- แสดงภาพข้อมูลจากแบบฟอร์ม ClickUpของคุณ
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับโครงการและงานของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร
- จัดการฐานข้อมูลลูกค้า
แดชบอร์ดของ ClickUp มีวิดเจ็ตมากกว่า 50 รายการ (เช่น แผนภูมิที่กำหนดเอง, สปรินต์, และการติดตามเวลา) ที่ช่วยให้คุณปรับแต่งการแสดงผลได้ตามต้องการ เครื่องมืออเนกประสงค์เหล่านี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการวิเคราะห์การตลาด, การจัดการโครงการ, การวางแผนต้นทุน,การจัดการฐานข้อมูล, และการติดตามภาระงาน
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการนำเสนอข้อมูลของคุณหรือต้องการทางลัด ให้ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตของ ClickUp คุณมีตัวเลือกมากกว่า 1,000รายการสำหรับการสร้างแผนผังการไหลของข้อมูล แผนภูมิฟอง หรือแผนผังองค์กร
ยังมีเทมเพลตสำหรับการสร้างและจัดการฐานข้อมูล การวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารโครงการ— ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและรับประกันความสม่ำเสมอ
เครื่องมือ AI สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล: ทำความเข้าใจอดีต ติดตามปัจจุบัน ทำนายอนาคต
ไม่ว่าเทคนิคการแสดงข้อมูลจะขับเคลื่อนด้วย AI หรือไม่ก็ตาม การแสดงข้อมูลที่ได้รับการช่วยเหลือจาก machine learning สามารถมอบประโยชน์มากมายให้คุณได้ พวกมันช่วยคุณค้นหาแบบแผนที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลการวิเคราะห์ของคุณ ทำให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันเพื่อปรับปรุงแง่มุมต่าง ๆ ของธุรกิจของคุณได้
หากคุณต้องการ มากกว่าแค่เครื่องมือแสดงข้อมูลสมัครใช้ ClickUpและเพลิดเพลินกับการจัดการโครงการและงานที่แข็งแกร่ง การจัดระเบียบ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสาร ?