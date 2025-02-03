ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล: 10 เครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับการสร้างภาพข้อมูล

บล็อก ClickUp

การระบุแนวโน้มและรูปแบบในชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือซับซ้อนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลที่ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้า ในขณะเดียวกัน มันก็เป็นกระบวนการที่ใช้เวลามากซึ่งอาจรู้สึกเหมือนการพยายามหาเข็มในกองฟาง ?

ข่าวดีคือคุณมีเครื่องมือการมองเห็นข้อมูลที่ช่วยให้คุณวาดภาพข้อมูลของคุณและตีความมันได้ง่ายขึ้น

ในปัจจุบัน ปัญญาประดิษฐ์กำลังนำเกมการนำเสนอข้อมูลไปสู่ระดับที่สูงขึ้น—เครื่องมือ AI สำหรับการนำเสนอข้อมูลช่วยให้คุณสร้างกราฟ, แผนภูมิ, รายงาน, และแดชบอร์ดที่เปิดเผยรูปแบบที่ซ่อนอยู่ได้ คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ ทำให้กระบวนการของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับปรุงผลผลิตในทุกด้าน

ในบทความนี้ เราจะแนะนำ เครื่องมือการนำเสนอข้อมูลด้วย AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

เครื่องมือการนำเสนอข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?

เครื่องมือการนำเสนอข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ใช้ 알고ริทึมที่แข็งแกร่งเพื่อ วิเคราะห์ชุดข้อมูล, ระบุรูปแบบ, และนำเสนอผลลัพธ์ในรูปแบบที่มองเห็นได้ คิดถึงพวกมันเหมือนกับนักแปล—คุณให้ข้อมูลดิบกับพวกมัน และพวกมันจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแผนภูมิและกราฟที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งช่วยให้คุณสังเกตเห็นแนวโน้มที่อาจไม่ชัดเจนได้

เนื่องจากความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนจำนวนมหาศาลในเวลาเพียงไม่กี่วินาที เครื่องมือ AI สำหรับการแสดงข้อมูลจึงช่วยให้คุณทำการคาดการณ์ที่แม่นยำและกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับบริษัทของคุณในอนาคตได้ ประโยชน์อื่นๆ ของการใช้เครื่องมือเหล่านี้ ได้แก่:

  • ประหยัดเวลา, แรง, และค่าใช้จ่าย
  • การลดอคติในการตัดสินใจ
  • การสร้างภาพข้อมูลที่ปรับแต่งตามความต้องการ
  • การสร้างรายงานอย่างละเอียด
  • การปรับปรุงคุณภาพข้อมูล

ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและกระบวนการต่าง ๆ ได้ และยกระดับประสิทธิภาพไปอีกขั้น ?

วิธีเลือกเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการแสดงผลข้อมูล

หากคุณต้องการเครื่องมือแสดงข้อมูล AI ที่มีคุณภาพ ให้ตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  1. คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง: เครื่องมือควรสามารถตีความข้อมูลและสร้างการแสดงผลแบบภาพได้ โดยต้องการการป้อนข้อมูลโดยตรงจากคุณให้น้อยที่สุด
  2. ความสามารถในการปรับแต่ง: ควรให้คุณสามารถปรับแต่งการแสดงผลให้สอดคล้องกับความต้องการและแนวทางของแบรนด์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น มองหาตัวเลือกในการเปลี่ยนสี, แบบอักษร, และป้ายกำกับข้อมูล
  3. ความสามารถในการปรับขนาด: เครื่องมือนี้ควรมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะวิเคราะห์ทั้งชุดข้อมูลขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน
  4. ความสะดวกในการใช้งาน: ควรมีการจัดวางที่ชัดเจนและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาฝึกอบรมหลายเดือนหรือดูวิดีโอสอน
  5. ตัวเลือกการส่งออก: ควรให้คุณสามารถส่งออกภาพข้อมูลของคุณในรูปแบบต่าง ๆ และแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

10 เครื่องมือ AI สำหรับการสร้างภาพข้อมูลที่ดีที่สุดที่คุณต้องลอง

เราได้คัดกรองเครื่องมือการนำเสนอข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) หลายสิบตัว และคัดเลือก 10 ตัวที่ดีที่สุดซึ่งโดดเด่นในด้านความง่ายในการใช้งานและฟังก์ชันการทำงานขั้นสูง ตรวจสอบรายการของเราและค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับคุณที่สุด! ?

1. ทาโบลัว

แดชบอร์ด Tableau
ผ่าน:Tableau

Tableau เป็นแพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะและวิเคราะห์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันทรงพลัง ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการตัดสินใจของคุณด้วยการช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลของคุณได้ดียิ่งขึ้น

หนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ Tableau ได้รับความนิยมคือความง่ายในการใช้งาน—คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ดเพื่อใช้ตัวเลือกการแสดงผลของเครื่องมือนี้เลย ด้วย การรองรับการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ คุณสามารถ "สื่อสาร" กับ Tableau เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายและปรับแต่งเฉพาะบุคคลจากข้อมูลของคุณได้ในภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย ?

ด้วย ความสามารถในการสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์และการพยากรณ์ ของ Tableau ข้อมูลของคุณสามารถกลายเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตของบริษัทคุณ

คุณสามารถเลือกใช้ Tableau Desktop หากคุณต้องการโซลูชันแบบติดตั้งภายในองค์กร หรือเลือก Tableau Cloud เพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ใช้ประโยชน์จาก Tableau Prep เพื่อทำความสะอาด รวมข้อมูล และจัดรูปแบบข้อมูลของคุณสำหรับการวิเคราะห์และการแสดงผลข้อมูล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tableau

  • ให้บริการโซลูชันทั้งแบบติดตั้งภายในองค์กรและแบบคลาวด์
  • ยอดเยี่ยมสำหรับการวิเคราะห์ CRM
  • การออกแบบแบบลากและวาง
  • การผสานรวมมากมาย

ข้อจำกัดของ Tableau

  • Tableau Server ช้าเป็นบางครั้ง
  • อาจมีราคาแพงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของ Tableau

  • ผู้สร้าง Tableau: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Tableau Explorer: $42/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Tableau Viewer: $15/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว Tableau

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,900 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,100 รีวิว)

2. โพลีเมอร์

โพลีเมอร์
ผ่าน:โพลีเมอร์

ต้องการสร้างภาพข้อมูลและแดชบอร์ดที่ดูเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องเรียนรู้อย่างยากลำบากใช่ไหม? Polymer คือคำตอบ! แพลตฟอร์มนี้ตอบโจทย์ระหว่างการใช้งานที่ง่ายดายกับฟังก์ชัน AI ที่ทรงพลัง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมอีคอมเมิร์ซ การตลาด และฝ่ายขาย

เริ่มต้นใช้งาน Polymer ด้วยการอัปโหลดชุดข้อมูลหรือเลือกตัวเชื่อมต่อ จากนั้นใช้พลังของ AI ของ Polymer เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล แพลตฟอร์มจะ สร้างแดชบอร์ดโดยอัตโนมัติ และให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียด แบ่งปันลิงก์กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง ฝังการแสดงผลของคุณลงในเว็บไซต์ หรือเพิ่มลงในงานนำเสนอ

ด้วย วิดเจ็ตการแสดงผล หลากหลายรูปแบบ (รวมถึงแผนภูมิคอลัมน์และแท่ง, แผนที่ความร้อน, และชุดข้อมูลตามเวลา) แผงควบคุมแบบไดนามิก และเทมเพลต Polymer สามารถเป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ

คุณสมบัติเด่นของพอลิเมอร์

  • โพลี-เอไอ สำหรับการได้รับข้อมูลเชิงลึกทันที และการสร้างแดชบอร์ดอัตโนมัติ
  • ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ด
  • ความสามารถในการฝังแบบสากล (เพิ่มการแสดงผลแบบ Polymer ลงในแอปหรือเว็บไซต์ของคุณ)
  • วิดเจ็ตการแสดงข้อมูลแปดรายการ
  • 20+ แบบฟอร์ม

ข้อจำกัดของพอลิเมอร์

  • อินเทอร์เฟซอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้น
  • อาจได้รับประโยชน์จากการมีแม่แบบเพิ่มเติม

การกำหนดราคาโพลีเมอร์

  • เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • ข้อดี: $20/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • องค์กร: $500/เดือน ต่อบรรณาธิการ

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

การจัดอันดับและรีวิวโพลิเมอร์

  • Product Hunt: 5/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)

โบนัส:เครื่องมือแผนผังความคิดด้วย AI!

3. ซิสเซนส์

ซิสเซนส์
ผ่านทาง:Sisense

ทำความเข้าใจข้อมูลของคุณด้วย Sisense—แพลตฟอร์มที่มาพร้อมอินเทอร์เฟซที่ตอบสนองรวดเร็วและดีไซน์แบบลากและวาง ช่วยให้คุณสร้างภาพข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

Sisense ช่วยให้คุณสร้าง แดชบอร์ดธุรกิจอัจฉริยะแบบโต้ตอบ และเปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจง่าย ด้วยตัวเลือกการคำนวณและแผนภูมิอัจฉริยะ คุณสามารถทำงานกับชุดข้อมูลใดก็ได้และนำเสนอในรูปแบบที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ แดชบอร์ดสามารถปรับแต่งได้ 100%—ปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของคุณด้วยการเพิ่มรูปภาพ ข้อความ หรือวิดีโอ

ทุกการแสดงผลบนแดชบอร์ดของคุณสามารถโต้ตอบได้—พวกมันสามารถสื่อสารกันได้ ทำให้คุณสามารถซูมเข้าไปในข้อมูลเชิงลึกเฉพาะได้

ฟีเจอร์ Blox ของแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะทางที่ใช้งานได้จริง ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากแดชบอร์ดของคุณ—โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดเพียงเล็กน้อย! ?

คุณสมบัติเด่นของ Sisense

  • แดชบอร์ดที่มีการคำนวณและสร้างกราฟด้วยระบบ AI
  • การนำเสนอข้อมูลแบบโต้ตอบด้วยภาพ
  • คุณสมบัติ Blox สำหรับการสร้างแอปวิเคราะห์ผ่านเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • ตัวเลือกการรายงานขั้นสูงและการแบ่งปันข้อมูล

ข้อจำกัดของ Sisense

  • กระบวนการติดตั้งที่ท้าทาย
  • ผู้ใช้บางคนไม่ชอบการอัปเดตบ่อย

ราคา Sisense

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Sisense

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)

4. มังกี้เลิร์น

มังกี้เลิร์น
ผ่านทาง:MonkeyLearn

MonkeyLearn นำเสนอคลังอาวุธสำหรับการวิเคราะห์ข้อความที่ครบครัน เพื่อช่วยให้คุณสกัดข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าจากความคิดเห็นของลูกค้า และเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นไร้สะดุด ?

เครื่องมือนี้มีตัวจำแนกและตัวดึงข้อมูลที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วเพื่อช่วยคุณจัดเรียงและจัดระเบียบข้อมูลของคุณ ไม่ต้องการใช้พวกมันหรือ? ไม่มีปัญหา—สร้างของคุณเอง (โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย) และเพลิดเพลินกับการปรับแต่งสูงสุด

เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ ขั้นตอนแรก คุณเชื่อมต่อข้อมูลข้อความของคุณ (โดยการอัปโหลดไฟล์หรือเชื่อมต่อผ่านแอป) จากนั้นใช้โมเดลการวิเคราะห์ข้อความที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วหรือโมเดลที่คุณสร้างเองเพื่อติดแท็กข้อความของคุณ เมื่อคุณทำการวิเคราะห์เสร็จสิ้น คุณสามารถสร้างการแสดงผลแบบกำหนดเองและรวมข้อมูลหลายแหล่ง (เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองและวันที่) นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมต่อแอปกับเครื่องมือการแสดงผลข้อมูลอื่น ๆ เช่น Tableau หรือ Looker Studio (Google Data Studio) เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MonkeyLearn

  • ตัวเลือกการวิเคราะห์ข้อความที่ทรงพลังพร้อมการแสดงผลแบบกำหนดเอง
  • ให้คุณปรับแต่งตัวจำแนกและตัวสกัดข้อมูลได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมือการแสดงข้อมูลยอดนิยม

ข้อจำกัดของ MonkeyLearn

  • ผู้ใช้บางท่านได้กล่าวว่าเครื่องมือนี้มีราคาสูง
  • การผสานรวมที่จำกัด

ราคาของ MonkeyLearn

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ MonkeyLearn

  • G2: 4/5 (รีวิว 5+ รายการ)
  • TrustRadius: 9. 2/10 (รีวิว 10+ รายการ)

5. พาวเวอร์ บีไอ

ตัวอย่างมุมมองแดชบอร์ด Power BI
ผ่าน:Power BI

Microsoft Power BI สามารถเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงข้อมูลด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณค้นพบรูปแบบที่ซ่อนอยู่และแปลงข้อมูลของคุณให้เป็นการกระทำ

ขอบคุณตัวเลือกในการใช้ Copilot (ผู้ช่วย AI ของ Microsoft) ภายใน Power BI คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของคุณได้อย่างรวดเร็วทันใจ สิ่งที่คุณต้องทำคือป้อนข้อมูลของคุณและอธิบายข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการ จากนั้นเครื่องมือจะดึงข้อมูลเหล่านั้นขึ้นมาให้คุณในทันที

ด้วยตัวเลือกการแสดงข้อมูลของ Power BI และผืนผ้าใบรายงานแบบลากและวาง คุณสามารถระบุแนวโน้มและสร้างรายงานส่วนตัวที่สามารถแชร์ได้

เชื่อมต่อ Power BI กับแอป Microsoft อื่นๆ ที่คุณใช้งานอยู่แล้ว และเพลิดเพลินกับฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยมและความสะดวกสบาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Power BI

  • ใช้ประโยชน์จากพลังของผู้ช่วย AI ของ Microsoft เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
  • แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการข้อมูลทั้งหมดของคุณ
  • ลากและวางรายงานบนผืนผ้าใบ
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับแอปอื่นๆ จากระบบนิเวศของ Microsoft

ข้อจำกัดของ Power BI

  • ขาดตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงสำหรับการแสดงข้อมูล
  • เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน

ราคาของ Power BI

  • Power BI ใน Microsoft Fabric: ฟรี (ตัวเลือกจำกัด)
  • Power BI Pro: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Power BI Premium: $20/เดือนต่อผู้ใช้
  • Power BI Premium ต่อความจุ (Premium SKUs): $4,995/เดือน ต่อความจุ
  • Power BI Premium ต่อความจุ (SKU แบบ Fabric): $262.80 ต่อเดือนต่อความจุ

คะแนนและรีวิวของ Power BI

  • G2: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
  • TrustRadius: 8. 4/10 (1,500+ รีวิว)

6. HiPlot

ไฮพลอต
ผ่านทาง:Meta

HiPlot ของ Facebook เป็นเครื่องมือการนำเสนอข้อมูลแบบเบาและโอเพนซอร์สที่ช่วยให้คุณตรวจจับรูปแบบและแนวโน้มที่ซ่อนอยู่ได้ มันทำงานด้วย กราฟแบบขนาน ซึ่งเป็นประเภทการนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสำหรับการวิเคราะห์และเปรียบเทียบชุดข้อมูลและตัวแปรที่มีมิติสูง

แผนภาพคู่ขนานที่ HiPlot ใช้เพื่อแสดงข้อมูลเป็นแบบโต้ตอบ และคุณสามารถเปลี่ยนสไตล์ของแผนภาพได้ คุณสามารถสร้างแผนภาพตามแกนหนึ่งหรือมากกว่า ปรับช่วงค่า และปรับสีเพื่อให้ภาพของคุณเป็นเอกลักษณ์

โดยค่าเริ่มต้น HiPlot สามารถอ่านไฟล์ JSON และ CSV ได้ คุณสามารถเพิ่มตัวแยกวิเคราะห์ Python เพื่อสร้างการทดลอง HiPlot ได้เช่นกัน

คุณสมบัติเด่นของ HiPlot

  • มุ่งเป้าไปที่นักพัฒนาที่กำลังวิจัยเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
  • การแสดงข้อมูลผ่านแผนภาพคู่ขนานแบบโต้ตอบ
  • โอเพนซอร์ส
  • รองรับไฟล์ JSON และ CSV โดยค่าเริ่มต้น

ข้อจำกัดของ HiPlot

  • ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นกับการแสดงข้อมูลอาจพบว่ามันซับซ้อน
  • ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการใช้แผนภูมิ กราฟ และตาราง

ราคาของ HiPlot

  • ฟรี

HiPlot รีวิวและคะแนน

  • ไม่มีรีวิว

7. อักเกียว

อัคคีโอ
ผ่านทาง:Akkio

Akkio ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อช่วยคุณวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ชัดเจน

คุณสมบัติเด่นของ AI คือ แชท—ให้คุณถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของคุณและได้รับคำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำ โซลูชันนี้สร้างขึ้นจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของ GPT-4 ดังนั้นคุณจึงได้รับคำตอบที่ต้องการโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว นอกจากถามคำถามแล้ว คุณยังสามารถใช้แชทเพื่อสร้างภาพจากข้อมูลของคุณได้อีกด้วย

ระบบ AI ของ Akkio สามารถสร้าง รายงานและแดชบอร์ด ที่ปรับแต่งตามเป้าหมายของคุณได้ เพียงเชื่อมต่อข้อมูลของคุณและอธิบายโครงการ แอปพลิเคชัน หรือปัญหาที่ต้องการ แล้ว Akkio จะสร้างรายงานให้คุณทันทีโดยอิงจากข้อมูลที่ให้มา

เครื่องมือนี้สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มยอดนิยมเช่น Hubspot, Airtable, Salesforceและ Zapier ได้อย่างราบรื่น เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Akkio

  • แชทด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • รายงานและแดชบอร์ดแบบสร้างอัตโนมัติ
  • การคาดการณ์และการพยากรณ์โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง
  • การผสานรวมมากมาย

ข้อจำกัดของ Akkio

  • ขาดคุณสมบัติการเก็บข้อมูลขั้นสูง
  • จำนวนตัวเลือกอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น

ราคาของ Akkio

  • เริ่มต้น: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $499/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
  • ธุรกิจ: $1,499/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
  • องค์กร: กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Akkio

  • G2: 4. 7/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
  • Product Hunt: 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

8. กราฟ

กราฟี
ผ่านทาง:Graphy

ต้องการเครื่องมือสร้างแผนภูมิที่เรียบง่ายใช่ไหม? Graphy คือคำตอบ—แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณแสดงข้อมูลผ่านกราฟได้ฟรี โดยไม่ต้องลงทะเบียน ?

การใช้แพลตฟอร์มนี้ไม่สามารถทำได้ง่ายไปกว่านี้อีกแล้ว. สิ่งที่คุณต้องทำคือกรอกข้อมูลของคุณลงในตารางทางด้านขวาของหน้าจอ และ Graphy จะทำการแสดงผลข้อมูลให้คุณเห็น. คุณสามารถเลือกได้จาก 6 ประเภทของแผนภูมิ ได้แก่ แผนภูมิแท่ง, แผนภูมิเส้น, แผนภูมิผสม, แผนภูมิวงกลม, แผนภูมิกรวย, หรือแผนภูมิความร้อน. คุณสามารถปรับแต่งแผนภูมิของคุณได้โดยการเปลี่ยนธีม, ชุดสี, ฉากหลัง, และขอบเขต.

การลงทะเบียนใช้งานแพลตฟอร์มนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย และคุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงแผนภูมิที่สร้างโดย AI พร้อมข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียด คุณสามารถใช้ AI writer ของ Graphy เพื่อค้นหาความผิดปกติ สรุปข้อมูล และเขียนงานนำเสนอและรายงานได้

คุณสมบัติเด่นของ Graphy

  • นักเขียน AI สำหรับการสร้างข้อมูลเชิงลึกและรายงานจากข้อมูลของคุณ
  • ใช้งานง่าย
  • แสดงข้อมูลของคุณด้วยแผนภูมิหกประเภท
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง

ข้อจำกัดของกราฟ

  • บางฟังก์ชันต้องการการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
  • มุ่งเน้นเฉพาะแผนภูมิ

การกำหนดราคาแบบกราฟ

  • ฟรี
  • บวก: $10/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของกราฟฟี่

  • ไม่มีรีวิว

9. ทางสายตา

ทางสายตา
ผ่าน:Visual.ly

แม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการแสดงข้อมูลโดยตรง แต่คุณสามารถทำให้มันเป็นเครื่องมือได้ กล่าวคือ แพลตฟอร์มนี้เป็น ตลาดออนไลน์ ที่เชื่อมต่อธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ สื่อสังคมออนไลน์ การเขียนเนื้อหา และการตลาด

บน Visually คุณสามารถหาผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยคุณสร้างและเปิดตัววิดีโอ รายงาน อีบุ๊ก อินโฟกราฟิก และอื่น ๆ ได้ เมื่อคุณรวบรวมทีมของคุณแล้ว คุณสามารถทำงานในโครงการการนำเสนอข้อมูลของคุณภายใน Visually Workspace ได้ คุณมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์ และสามารถตรวจสอบกระบวนการทั้งหมด ให้คำแนะนำ และขอแก้ไขจนกว่าคุณจะได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ

คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดทางสายตา

  • ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงข้อมูล
  • ใช้งานง่าย
  • คุ้มค่า

ข้อจำกัดทางสายตา

  • ปัญหาการสื่อสารที่อาจเกิดขึ้น
  • ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมองเห็นข้อมูลด้วยตนเอง

การกำหนดราคาแบบมองเห็นได้

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวทางสายตา

  • G2: 4. 7/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
  • TrustRadius: 9/10 (น้อยกว่า 5 รีวิว)

10. กูเกิล ชาร์ตส์

Google Charts
ผ่านทาง:นักพัฒนา.google

ต้องการเครื่องมือที่มีคลังภาพการแสดงผลข้อมูลขนาดใหญ่หรือไม่? ถ้าใช่ คุณกำลังจะได้พบกับสิ่งที่น่าตื่นเต้นกับ Google Charts! แพลตฟอร์มนี้มีตัวเลือกมากมายที่พร้อมใช้งานสำหรับการแสดงผลข้อมูล ตั้งแต่แผนภูมิแท่งและต้นไม้คำ ไปจนถึงฮิสโตแกรมและช่วงข้อมูล ?

การใช้แพลตฟอร์มนี้ ต้องใช้ JavaScript—คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อฝัง Google Charts ลงในหน้าเว็บของคุณ หลังจากนั้น ให้โหลดไลบรารีที่ต้องการ ระบุข้อมูลที่คุณต้องการแสดงผล และปล่อยให้เครื่องมือทำงานต่อไป

คุณสามารถเชื่อมต่อแผนภูมิกับแดชบอร์ดแบบโต้ตอบเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า เปรียบเทียบข้อมูล และทำการคาดการณ์ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Charts

  • คลังข้อมูลที่ครอบคลุมของแผนภูมิและกราฟสำหรับการแสดงข้อมูล
  • แดชบอร์ดแบบโต้ตอบ
  • ฝังลงในเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Google Charts

  • ปัญหาด้านประสิทธิภาพเมื่อจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่
  • จำเป็นต้องใช้ JavaScript

ราคาของ Google Charts

  • ฟรี

Google Charts รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (700+ รีวิว)

เครื่องมืออื่น ๆ

เครื่องมือที่เราได้แนะนำไปนั้นมีความยอดเยี่ยมในด้านการนำเสนอข้อมูลให้ชัดเจน แต่ขาดชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งจำเป็นสำหรับการจัดการข้อมูล, การกำกับดูแลโครงการและงาน, การร่วมมือ, และการติดตามความคืบหน้า หากคุณกำลังมองหา แพลตฟอร์มครบวงจร ที่สามารถช่วยคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ และมากกว่านั้น ClickUp คือทางเลือกที่คุณควรเลือก

คลิกอัพ

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและงานที่มีความสามารถโดดเด่น บรรจุตัวเลือกมากมายที่ช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมทั้งหมดภายในองค์กรของคุณได้อย่างใกล้ชิดและรับรองการดำเนินงานที่ราบรื่น

หนึ่งในตัวเลือกเหล่านั้นคือClickUp AIผู้ช่วยเขียนที่ทรงพลังซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและต้องทำด้วยตนเองให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้เพื่อเขียนอีเมลที่มืออาชีพ สรุปเอกสารที่ยาวเหยียด คิดค้นไอเดียสร้างรายการที่ต้องทำ หรือสร้างแผนงานโครงการ

การใช้พลังของ ClickUp AI นั้นง่ายมาก—คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ดเลย ClickUp AI สามารถทำงานร่วมกับฟีเจอร์ที่คุณจะชื่นชอบอีกอย่างหนึ่งได้อย่างลงตัว—ClickUp Docs ใช้เพื่อสร้าง แก้ไข แชร์ และจัดการเอกสารสำคัญทั้งหมด พร้อมทั้งป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการละเมิดความปลอดภัย ?

การใช้ ClickUp AI ใน ClickUp Docs

เครื่องมือ AI PMO สรุปโครงการ
ClickUp AI สามารถสร้างเอกสารประเภทต่างๆ ได้ไม่จำกัด เช่น สรุปโครงการ แผนการสอน และเอกสารอื่นๆ เพื่อเร่งกระบวนการทำงานของคุณ

ลองจินตนาการว่าคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่ต้อง เขียนสรุปโครงการ อย่างเร่งด่วน ClickUp AI และ ClickUp Docs พร้อมช่วยเหลือคุณด้วยการผสานพลังพิเศษของพวกเขาเพื่อช่วยให้คุณทำงานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนแรกของคุณคือการเปิดเอกสาร ClickUp และพิมพ์ "/AI tools" ลงไป

รายการแบบเลื่อนลงจะปรากฏบนหน้าจอ เลือก ยอดนิยม ทางด้านขวาของรายการแล้วคลิกที่ โครงการ จากนั้นเลือก รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ป้อนรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง แล้วให้ ClickUp AI สร้างรายละเอียดโครงการที่สมบูรณ์แบบ!

แดชบอร์ด ClickUp

ClickUp 3.0 แดชบอร์ดที่เรียบง่าย
รับมุมมองแบบองค์รวมของสถานะโครงการและงานที่เหลืออยู่ทั่วทั้งทีมหรือแผนกของคุณด้วยแดชบอร์ดใน ClickUp 3.0

ClickUp มีตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งที่สามารถใช้สำหรับการแสดงข้อมูลClickUp Dashboards ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถ:

แดชบอร์ดของ ClickUp มีวิดเจ็ตมากกว่า 50 รายการ (เช่น แผนภูมิที่กำหนดเอง, สปรินต์, และการติดตามเวลา) ที่ช่วยให้คุณปรับแต่งการแสดงผลได้ตามต้องการ เครื่องมืออเนกประสงค์เหล่านี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการวิเคราะห์การตลาด, การจัดการโครงการ, การวางแผนต้นทุน,การจัดการฐานข้อมูล, และการติดตามภาระงาน

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการนำเสนอข้อมูลของคุณหรือต้องการทางลัด ให้ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตของ ClickUp คุณมีตัวเลือกมากกว่า 1,000รายการสำหรับการสร้างแผนผังการไหลของข้อมูล แผนภูมิฟอง หรือแผนผังองค์กร

ยังมีเทมเพลตสำหรับการสร้างและจัดการฐานข้อมูล การวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารโครงการ— ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและรับประกันความสม่ำเสมอ

เครื่องมือ AI สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล: ทำความเข้าใจอดีต ติดตามปัจจุบัน ทำนายอนาคต

ไม่ว่าเทคนิคการแสดงข้อมูลจะขับเคลื่อนด้วย AI หรือไม่ก็ตาม การแสดงข้อมูลที่ได้รับการช่วยเหลือจาก machine learning สามารถมอบประโยชน์มากมายให้คุณได้ พวกมันช่วยคุณค้นหาแบบแผนที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลการวิเคราะห์ของคุณ ทำให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันเพื่อปรับปรุงแง่มุมต่าง ๆ ของธุรกิจของคุณได้

หากคุณต้องการ มากกว่าแค่เครื่องมือแสดงข้อมูลสมัครใช้ ClickUpและเพลิดเพลินกับการจัดการโครงการและงานที่แข็งแกร่ง การจัดระเบียบ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสาร ?