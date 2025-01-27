บล็อก ClickUp

10 เครื่องมือ AI สำหรับการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

27 มกราคม 2568

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ช่วยสร้างระบบที่สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ที่เคยเป็นเพียงเรื่องในนิยายวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นจริงได้ แม้ว่าปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันอาจไม่ได้มีสติปัญญาสูงส่งเหมือน Skynet จาก The Terminator แต่มันก็ช่วยให้เราสามารถทำงานอัตโนมัติและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แม้จะมีความก้าวหน้าสำคัญเหล่านี้ ผู้ใช้จำนวนมากยังคงสงสัยว่าระบบ AI สามารถเลียนแบบสติปัญญาและการตัดสินใจของมนุษย์ในสถานการณ์สำคัญได้หรือไม่ แม้ว่าจะยังไม่มีสิ่งใดสามารถทดแทนภูมิปัญญาของมนุษย์ได้ (ในตอนนี้) แต่คุณสามารถใช้เครื่องมือ AIในการตัดสินใจ เพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น!

เมื่อการขาดแคลนไอเดียกลายเป็นปัญหาใหญ่มากกว่าการท้าทายที่สร้างสรรค์ ทีมที่ฉลาดจะใช้เครื่องมือ AI เหล่านี้เพื่อสำรวจแนวโน้มของข้อมูล และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในสถานการณ์ต่าง ๆ

ในคู่มือนี้ เราได้รวบรวมเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับ ซึ่งช่วยเสริมสร้างมุมมองของมนุษย์และเปลี่ยนแปลงวิธีการตัดสินใจทางธุรกิจของเรา! 🤖

เครื่องมือ AI สำหรับการตัดสินใจคืออะไร?

เครื่องมือ AI สำหรับการตัดสินใจหมายถึงซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ใช้ 알고ริทึมขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จในขอบเขตของการเรียนรู้, การวิเคราะห์, และการเข้าใจข้อมูลเชิงรวม, ตลอดจนการแก้ปัญหา. เนื่องจากลักษณะการวิเคราะห์ของกิจกรรมเหล่านี้, คุณสามารถคาดหวังให้ระบบ AI ที่มุ่งเน้นการตัดสินใจสามารถทำได้ดังต่อไปนี้:

  • มีการเขียนโปรแกรมให้ทำงานเลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ในระดับหนึ่ง
  • เรียนรู้จากข้อมูลและพัฒนาแบบจำลองการทำนายจากการเรียนรู้ของเครื่อง
  • ให้เหตุผลและวิเคราะห์ข้อมูล และดำเนินการตามที่ต้องการ

เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้ธุรกิจได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า เช่น พฤติกรรมผู้บริโภคและความต้องการที่คาดการณ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการข้อมูล คุณอาจสงสัยว่าข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีข้อดีอย่างไร คำตอบคือ รูปแบบ

แม้ว่า AI อาจไม่มีความคิดสร้างสรรค์เท่ากับมนุษย์ แต่ สามารถตรวจจับรูปแบบ ที่เรามักมองข้ามจากเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องได้ ด้วยการรวบรวมแนวโน้มและการวิเคราะห์สำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ มันจะช่วยให้คุณเข้าใจปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ได้ดีขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดจะปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินใจของคุณ

ตัวอย่างเช่น เมื่อเครื่องมือวิเคราะห์ AI แนะนำว่าผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นกำลังซื้อสินค้าชนิดหนึ่ง คุณสามารถดำเนินการใหญ่สองประการได้: เพิ่มการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่คาดการณ์ไว้ หรือ ใช้ความนิยมของสินค้าเพื่อแนะนำเข้าสู่ตลาดโลก 🌍

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการตัดสินใจ?

นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือ AI เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ:

  1. ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล: เนื่องจากการตัดสินใจที่ใช้ AI นั้นหมุนรอบข้อมูลเชิงลึก คุณจึงต้องหาเครื่องมือที่เข้ากันได้กับข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์
  2. ความถูกต้องของการประเมิน: ระบบ AI ทุกระบบมีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาด แต่เครื่องมือที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีมักจะมีอัตราความถูกต้องที่มั่นคง ซึ่งนำไปสู่การได้รับตัวชี้วัดที่ดีขึ้นและการตัดสินใจที่ประสบความสำเร็จ
  3. การตรวจจับข้อผิดพลาด: ไม่มีทางผิดพลาดกับสิ่งนี้ ค้นหาเครื่องมือที่สามารถระบุข้อผิดพลาดในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างแม่นยำ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในโครงการ
  4. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและมาตรฐานความปลอดภัย
  5. ความสามารถในการสร้าง: มองหาเครื่องมือ AI ที่สามารถช่วยคุณสร้างรายงานหรือสร้างเนื้อหา (เช่น กรณีศึกษา) เพื่ออำนวยความสะดวกในการฝึกวิเคราะห์
  6. ความยืดหยุ่น: ลองหาเครื่องมือที่ทุกคนในบริษัทสามารถใช้ได้ ไม่ใช่แค่เฉพาะทีมไอทีเท่านั้น คุณอาจต้องการตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ AI ที่คุณเลือกนั้นรองรับทีมเฉพาะ เช่นทีมพัฒนาซอฟต์แวร์หรือทีมบริการลูกค้าด้วยหรือไม่🎧

10 เครื่องมือ AI ที่คัดสรรมาอย่างดีสำหรับกระบวนการตัดสินใจ

จากปัจจัยข้างต้น เราได้คัดสรร 10 เครื่องมือ AI ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการตัดสินใจ ซึ่งสามารถช่วยในหนึ่งหรือหลายขั้นตอนของการแก้ปัญหา เช่น การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การเพิ่มประสิทธิภาพ และการคาดการณ์ อ่านรีวิวของแต่ละเครื่องมือเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม! 🌈

1.คลิกอัพ

ClickUp 3.0 มุมมอง AI ทั่วไป
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างเทมเพลต หรือสร้างข้อความได้อย่างรวดเร็วด้วยคู่หูในการระดมสมองที่ดีที่สุดในโลก

หากคุณกำลังมองหาโซลูชันครบวงจรเพื่อยกระดับกระบวนการตัดสินใจของคุณ—พบกับ ClickUp! 🥰

แพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับทุกความต้องการในการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ โครงการหรือการวางแผนแบบอไจล์ แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงClickUp AI— ผู้ช่วย AI ในตัวที่สามารถช่วยธุรกิจประเมินข้อมูลโครงการและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

สมมติว่าคุณต้องทำการวิจัยและระดมความคิดสำหรับแคมเปญการตลาดใหม่ สิ่งที่คุณต้องทำคือ:

  1. เปิดใช้ ClickUp AI จากแถบเครื่องมือหรือศูนย์ควบคุมของคุณ
  2. สำรวจคำแนะนำเฉพาะบทบาทมากกว่า 100 รายการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัย
  3. เลือกหรือปรับแต่งข้อความเริ่มต้นตามบทบาทและจุดประสงค์ของคุณ

ต้องการเขียนกรณีศึกษาหรือบทความหรือไม่? ด้วยฟีเจอร์Write With AIของ ClickUp คุณสามารถรับรายงาน สรุปเนื้อหา และบล็อกทั้งฉบับได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ผลลัพธ์มีความสม่ำเสมอสูงเพราะ AI ของ ClickUp ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี!

เครื่องมือ AI ของ ClickUp สำหรับทีมการตลาด เขียนตัวอย่างกรณีศึกษา
ฟังก์ชัน AI ของ ClickUp ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถสร้างเอกสารสำคัญ เช่น กรณีศึกษา ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

คุณยังสามารถใช้ผู้ช่วย AI เพื่อเขียนอีเมลที่มีรูปแบบสมบูรณ์แบบ คำอธิบายสินค้า และสิ่งของในชีวิตประจำวันอื่น ๆ ได้เพื่อประหยัดเวลา

ClickUpAI มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และตรวจจับข้อผิดพลาดภายในข้อมูล มีสายตาที่เฉียบคมต่อรายละเอียดและสามารถค้นหาสิ่งที่ดูไม่ถูกต้องในเนื้อหาได้ ไม่ว่าจะเป็นไวยากรณ์ การไหลของเนื้อหา หรือโทนการเขียน หากคุณไม่มีเวลาอ่านเอกสารยาวๆ ก่อนตัดสินใจ เครื่องมือ AI นี้สามารถ:

  • สรุปเนื้อหาที่เขียนไว้ คำอธิบายงาน และความคิดเห็น
  • สกัดรายการที่ต้องดำเนินการจากข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แล้ว

อย่าลืมลองใช้ฟังก์ชันแปลภาษาของเครื่องมือ AI!

ไม่แน่ใจว่านี่หมายความว่าอย่างไร? ให้ความสามารถในการแปลของ ClickUp AIจัดการให้! มันสามารถแปลได้มากกว่า 10 ภาษาเป็นภาษาอังกฤษ ช่วยให้คุณสำรวจข้อมูลจากทั่วโลกเพื่อการตัดสินใจในวงกว้าง!

สำหรับการตัดสินใจที่ทำให้คุณรู้สึกขนลุก ลองใช้กรอบการตัดสินใจของ ClickUpเพื่อวิเคราะห์ทางเลือกที่แข่งขันกันอย่างเป็นกลาง

เอกสารกรอบการตัดสินใจโดย ClickUp
เพลิดเพลินกับกระบวนการตัดสินใจที่สม่ำเสมอและสม่ำเสมอด้วยเทมเพลตเอกสารกรอบการตัดสินใจของ ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ต้องใช้เวลาในการสำรวจคุณสมบัติ AI ทั้งหมด—แต่ทรัพยากรที่เรียนรู้ได้ง่ายของ ClickUp สามารถช่วยได้
  • แอปพลิเคชันมือถืออาจไม่มีฟังก์ชันการทำงานของ AI แบบครบวงจร

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. Athenic AI (เดิมชื่อ AskEdith)

เอเธนิค เอไอ
ผ่านทาง:Athenic AI

ทีมที่ทำงานกับกราฟและเมตริกตลอดเวลาจะต้องชอบสิ่งนี้แน่นอน! Athenic AI ซึ่งเดิมชื่อ AskEdith เป็นเครื่องมือที่มุ่งเน้นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มอบ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง

เป้าหมายหลักของมันเรียบง่าย—เพื่อช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลจริงมากขึ้น แทนที่จะเสียเวลาไปกับการสร้างสเปรดชีตและตารางคุณสามารถดึงข้อมูลได้ทั้งสำหรับผลิตภัณฑ์และตลาดปัจจุบันของอุตสาหกรรมของคุณ

ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณและเพิ่มกราฟข้อมูลหลายรายการในที่เดียว ด้วย การวิเคราะห์การรักษาลูกค้าแบบกลุ่ม คุณสามารถแสดงความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ในชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยแผนที่ความร้อน นำเครื่องมือนี้ไปไกลกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและผลิตภัณฑ์ด้วยการรายงาน ERP (Enterprise Resource Planning) ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณให้ข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้องแก่สมาชิกในทีมพร้อมกัน โดยพวกเขาสามารถพิมพ์คำถามเพื่อรับคำตอบได้อย่างง่ายดาย ❓

คุณสมบัติเด่นของ Athenic AI

  • บริการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสัญชาตญาณ
  • รวมกราฟหลายกราฟไว้ในแดชบอร์ดเดียว
  • การวิเคราะห์การรักษาผู้เข้าร่วมกลุ่มด้วยแผนที่ความร้อน
  • รายงานระบบ ERP

ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ Athenic

  • อาจทำงานช้าลงเป็นครั้งคราว
  • คุณสมบัติกราฟิกระดับสูงสามารถปรับปรุงได้

การกำหนดราคาของ Athenic AI

  • เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: $60/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Athenic AI

  • G2: 4. 5/5 (น้อยกว่าห้าบทวิจารณ์)

3. บัวพื้น

บัวเชิงผนัง
ผ่าน:ฐานรองผนัง

บัสเซบอร์ด เป็นเครื่องมือ AI อีกตัวหนึ่งที่ให้บริการตัวเลือกการแสดงข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ด้วยการใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทำให้ทีมวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และข้อมูลสามารถสร้างแดชบอร์ดที่มีสถิติและแผนภูมิที่น่าสนใจได้

การใช้แพลตฟอร์มนี้ง่ายมากและไม่ต้องการประสบการณ์การเขียนโค้ดเลย แผงควบคุมที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ทำให้กระบวนการออกแบบแผนภูมิเป็นเรื่องง่าย! 🍃

แชร์แดชบอร์ดกับเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในทีมและพิจารณาข้อมูลเมตริกเดียวกันร่วมกัน เนื่องจากเครื่องมือนี้กำลังได้รับการปรับปรุงเล็กน้อย คุณสามารถคาดหวังฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมได้หลังจากเปิดตัวเต็มรูปแบบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบัวพื้น

  • การแสดงข้อมูลกราฟิกระดับสูง
  • ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
  • รายงานที่สามารถปรับแต่งได้
  • อนุญาตให้แชร์แดชบอร์ด

ข้อจำกัดของบัวพื้น

  • ยังไม่สามารถใช้งานได้สำหรับสาธารณชน

ราคาบอร์ดฐาน

  • ยังไม่มีราคา

การให้คะแนนและรีวิวของบอร์ดฐาน

  • ยังไม่มีรีวิว

4. เครื่องมือให้คำปรึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์

เครื่องมือให้คำปรึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์
ผ่าน:เครื่องมือให้คำปรึกษาด้าน AI

เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ธุรกิจของคุณด้วยเครื่องมือให้คำปรึกษา AI ด้วยพลังในการให้รายงาน SWOT (จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส, และอุปสรรค), PESTEL (การเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, เทคโนโลยี, กฎหมาย, และสิ่งแวดล้อม),lean canvas, และรายงานบุคลิกผู้ใช้เครื่องมือนี้สนับสนุนการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงสูง

สร้างขึ้นเป็นหลักเพื่อเป็นเครื่องมือ AI สำหรับทีมHRและการตลาด แพลตฟอร์มนี้สามารถช่วยในการตัดสินใจทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้ข้อมูลคำอธิบายบริษัท ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลตลาดเพื่อสร้างการวิเคราะห์ SWOT นอกจากนี้ ด้วยคำอธิบายเดียวกันนี้ คุณยังสามารถรับการวิเคราะห์ PESTEL ที่ให้รายละเอียดปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานปัจจุบันของธุรกิจคุณได้

แพลตฟอร์มนี้ยังเหมาะสำหรับทีมที่มีความคล่องตัวซึ่งต้องการคาดการณ์การวางแผนกำลังคนตามแนวโน้มภายในองค์กร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบริการที่ปรึกษา AI

  • การวิเคราะห์ภายในและภายนอกที่สมบูรณ์
  • รายงานที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • รองรับโปรไฟล์ผู้ใช้ไม่จำกัด

ข้อจำกัดของการให้คำปรึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์

  • ไม่มีแผนฟรี
  • รายงานที่มีอยู่อย่างจำกัด

การให้คำปรึกษาด้าน AI

  • รายเดือน: $12.99/เดือน
  • รายปี: $9.99/เดือน

การจัดอันดับและรีวิวการให้คำปรึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์

  • ยังไม่มีรีวิว

5. Findly AI

Findly.ai
ผ่านทาง:Findly AI

Findly AI คือChatGPTสำหรับการตัดสินใจบนพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล สร้างขึ้นสำหรับนักวิเคราะห์ ตัวแทนขาย ที่ปรึกษา และทีมที่ทำงานระยะไกล แพลตฟอร์มนี้มี อินเทอร์เฟซที่คล้ายแชทบอท ซึ่งใช้งานง่าย เพียงพิมพ์คำถามหรือคำสั่งที่คุณต้องการ ผลลัพธ์ที่ต้องการก็จะปรากฏทันที

ด้วยผู้ช่วย Findly AI คุณสามารถติดตามเทรนด์อีคอมเมิร์ซได้อย่างทันท่วงที ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาว่าสินค้าใดถูกสั่งซื้อ/คืนมากที่สุด เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเติมสต็อกได้อย่างเหมาะสม

สำหรับสถาบันการแพทย์ Findly ยกเลิกการใช้แดชบอร์ดและให้ข้อมูลผู้ป่วยแบบเรียลไทม์พร้อมสถานะของเวชภัณฑ์ในรูปแบบคำถาม-คำตอบ

ทีมยังสามารถเลือกใช้แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือในการแสดงข้อมูลเชิงภาพและแปลงข้อมูลดิบให้กลายเป็นตารางและแผนภูมิได้ ด้วยการผสานกับ Slack คุณสามารถทำให้กระบวนการส่งรายงานข้อมูลไปยังช่องทางที่เฉพาะเจาะจงเป็นไปโดยอัตโนมัติ และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Findly AI

  • อินเทอร์เฟซถาม-ตอบที่ใช้งานง่าย
  • กรณีการใช้งานที่หลากหลาย
  • เครื่องมือการแสดงข้อมูล
  • การผสานรวม Google Analytics และ Slack ที่สะดวก
  • รองรับการส่งออกไฟล์ CSV

ข้อจำกัดของ Findly AI

  • การเพิ่มการผสานระบบเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์
  • ไม่มีการเปิดเผยราคาอย่างโปร่งใส

ราคา Findly AI

  • ฟรี
  • แผนราคาแบบขั้นบันได เริ่มต้นที่ €49/เดือน

Findly AI คะแนนและรีวิว

  • ยังไม่มีรีวิว

6. พล็อตจีพีที

พลอตจีพีที
ผ่าน:PlotGPT

นี่คือสิ่งที่ไม่ได้แค่ได้รับแรงบันดาลใจจาก ChatGPT แต่ขับเคลื่อนโดยมัน—PlotGPT คือ เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ที่ช่วยให้คุณค้นหาและปรับแต่งข้อมูลจาก ChatGPT และ Chat GPT Plus สำหรับทุกอุตสาหกรรม

ตราบใดที่คุณให้คำแนะนำสำหรับตลาดที่เป็นที่รู้จัก PlotGPT จะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ เสริมสร้างทักษะการตัดสินใจของคุณด้วย:

  • รูปแบบข้อมูลและสหสัมพันธ์ที่คล้ายแผนภูมิแบบโต้ตอบ
  • ข้อมูลเชิงลึกของตาราง
  • อินโฟกราฟิก

คุณสมบัติที่โดดเด่นที่นี่คือผู้ใช้สามารถออกแบบและแก้ไขอินโฟกราฟิกได้โดยใช้ตัวแก้ไข VEGA หากคุณต้องการใช้ตัวแสดงผลแบบอื่น PlotGPT จะให้ข้อมูล JSON ต้นฉบับสำหรับการสร้างกราฟแบบกำหนดเอง

โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ดังนั้นคุณจะต้องรอให้ฟีเจอร์และรูปแบบการกำหนดราคาถูกพัฒนาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นใช้ชุดเทมเพลตคำสั่ง ChatGPTของเราเพื่อปรับปรุงการโต้ตอบกับเครื่องมือนี้

คุณสมบัติเด่นของ PlotGPT

  • มีประโยชน์สำหรับการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะสมในแต่ละอุตสาหกรรม
  • อินโฟกราฟิกที่สามารถแก้ไขได้
  • สามารถเข้าถึงได้ชั่วคราว
  • รายงานข้อมูลในรูปแบบตาราง

ข้อจำกัดของ PlotGPT

  • ข้อมูลเชิงลึกสำหรับข้อมูลอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นที่รู้จักอาจไม่น่าเชื่อถือ
  • การชำระเงินจะรับเฉพาะผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น

ราคาของ PlotGPT

  • รายเดือน: €270/เดือน (ลดราคาพิเศษเหลือ €39/เดือน)

คะแนนและรีวิวของ PlotGPT

  • ยังไม่มีรีวิว

7. ฮาล9

ฮาล9
ผ่านทาง:ฮาล9

Hal9 เป็นเครื่องมือรายงาน AI ที่ใช้งานง่ายอีกตัวหนึ่งซึ่งให้บริการ ข้อมูลตามคำขอ สำหรับหลายบทบาท แพลตฟอร์มนี้มีคำสั่งสำเร็จรูปเพื่อช่วยแผนกการตลาด, การขาย, และลอจิสติกส์ในการมองเห็นข้อมูลที่ต้องการภายในไม่กี่นาทีซึ่งส่งเสริมการตัดสินใจปรับปรุงกระบวนการทำงานตามข้อมูลในทุกทีม

เมื่อคุณได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแล้ว คุณสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อทำการแก้ไขทางภาพได้ ด้วยลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ ทุกคนในองค์กรของคุณสามารถเข้าถึงกราฟและแผนภูมิที่สร้างขึ้นได้ คุณสามารถเชื่อมต่อ Hal9 กับฐานข้อมูลในสถานที่หรือใช้กับไฟล์ CSV ได้

โดยรวมแล้ว นี่คือแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้น ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ค่อนข้างใหม่กับการทำงานกับข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกทางอุตสาหกรรม

คุณสมบัติเด่นของ Hal9

  • การวิเคราะห์ข้อมูลข้ามแผนกด้วย AI เชิงสร้างสรรค์
  • การโต้ตอบกับฐานข้อมูลที่สามารถแชทได้
  • รองรับโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์สำหรับองค์กร
  • ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถแบ่งปันได้

ข้อจำกัดของ Hal9

  • ผู้ใช้ไม่สามารถบันทึกผลลัพธ์สุดท้ายในรูปแบบ Python หรือ CSV ได้
  • เวอร์ชันฟรีอาจมีคุณสมบัติที่จำกัดมาก

ราคาของ Hal9

  • ฟรี
  • ติดต่อเพื่อทดลองใช้งานและสอบถามราคา

คะแนนและรีวิว Hal9

  • Capterra: 4. 5/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)

8. อินเทลลิเบส

อินเทลลิเบส
ผ่าน:อินเทลลิเบส

Intellibase ช่วยให้การตัดสินใจของผู้ใช้เป็นไปอย่างมุ่งเน้นผู้ใช้โดยการให้ธุรกิจสามารถ เรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า ด้วยข้อมูลเชิงลึกเช่นคำขอที่ต้องการมากที่สุดและปัญหาการสนับสนุน คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างง่ายดายว่าฟีเจอร์ใดที่ควรพัฒนาต่อไป แนวโน้มคำขอของลูกค้าทุกประเภทจะได้รับการติดแท็กโดยอัตโนมัติและนำเสนอ ทำให้ไม่จำเป็นต้องกรองข้อมูลดิบ 🌝

การใช้คำค้นหาสำหรับแต่ละประเภทข้อมูล จะช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนที่นำทางได้อย่างรวดเร็วเพื่อจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ชมของคุณต้องการจริง ๆและปรับปรุงอัตราการประสบความสำเร็จของลูกค้าได้ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้คำค้นหาว่า 'การผสานระบบ' (integrations) เพื่อค้นหาคำขอสำหรับการผสานระบบที่เฉพาะเจาะจง

นอกจากนี้ ให้เชื่อมต่อ Intellibase กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, HubSpot และ Zendesk เพื่อสื่อสารกับลูกค้าและรักษาการไหลเวียนของข้อมูล

คุณสมบัติเด่นของ Intellibase

  • ให้ข้อมูลแนวโน้มความต้องการของลูกค้า
  • แท็กอัตโนมัติสำหรับแต่ละเทรนด์
  • การค้นหาคำหลักสำหรับข้อมูลเฉพาะ
  • การผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มเช่น Slack และ Zendesk

ข้อจำกัดของอินเทลลิเบส

  • ราคาการสมัครสมาชิกอาจอยู่ในระดับสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • ให้บริการเฉพาะการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเท่านั้น

การกำหนดราคาของอินเทลลิเบส

  • เริ่มต้น: $860/ปี
  • ข้อดี: $4,300/ปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Intellibase

  • Gartner: 4. 2/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)

9. ChartAI

ชาร์ตไอไอ
ผ่าน:ChartAI

ChartAI เป็นซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานที่ขับเคลื่อนด้วย GPT-4 ตามชื่อที่แนะนำ มันเป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพมากกว่า แต่เน้นการสร้างภาพที่ช่วยเพิ่มการตัดสินใจที่อิงตามกระบวนการ ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อสร้าง:

ธุรกิจสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อประหยัดเวลาในการสร้างภาพและเข้าใจข้อมูลที่ต้องการได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การคาดการณ์ตลาดไปจนถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรม ตราบใดที่ GPT-4 สามารถทำได้ ChartAI ก็สามารถทำได้เช่นกัน 💪

หลังจากสมัครใช้ ChartAI แล้ว คุณจะได้รับจำนวนเครดิตหรือจำนวนการตอบกลับที่กำหนดไว้ ซึ่งคุณสามารถใช้ได้ตลอดทั้งเดือน ยิ่งแผนการสมัครสมาชิกของคุณสูงขึ้น คุณก็จะได้รับเครดิตมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChartAI

  • ทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องมือสร้างแผนภาพและจัดการงานวิจัยในเวลาเดียวกัน
  • สร้างภาพตามคำแนะนำที่ง่าย
  • โฮสต์แม่แบบแผนผังต่างๆ
  • วิดีโอสอน

ข้อจำกัดของ ChartAI

  • แผนฟรีอนุญาตให้ใช้ได้สูงสุดเพียงสามเครดิต
  • กราฟิกที่ให้มาอาจดูพื้นฐานเกินไปเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง

ราคา ChartAI

  • แฮกเกอร์: $5/เดือน
  • ที่ปรึกษา: $24/เดือน พร้อมเครดิต 150 เครดิต
  • เริ่มต้น: $99/เดือน พร้อมเครดิต 1,000 เครดิต
  • องค์กรธุรกิจ: $900/เดือน พร้อม 10,000 เครดิต

ChartAI คะแนนและรีวิว

  • ยังไม่มีคะแนนให้

10. การขายที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

สมาร์ตส์เซลส์
ผ่าน:การขายที่ชาญฉลาด

ธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการโทรจากลูกค้าจะพบว่า Smarter Sales มีประโยชน์มาก! 🤝

สำหรับทุกบทสนทนาของลูกค้า Smarter Sales จะให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับโครงการสนับสนุนลูกค้า ด้วยคำแนะนำที่ให้มา ผู้จัดการสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงสำหรับตัวแทนและตัดสินใจในการโค้ชโดยอิงจากข้อมูล

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ผู้จัดการสามารถสนทนาผ่าน AI ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล และสร้างแผนภูมิที่ปรับแต่งตามความต้องการเพื่อแสดงข้อมูลการโทรขายได้ นอกจากนี้ พวกเขายังได้รับประโยชน์จากการบันทึกข้อมูล CRM แบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smarter Sales

  • คำแนะนำที่สร้างโดยระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับแต่ละสาย
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม
  • แชท AI ส่วนบุคคล
  • การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Google Meet และ Zoom

ข้อจำกัดการขายที่ชาญฉลาด

  • ผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใหม่
  • สามารถให้ข้อมูลได้เฉพาะสำหรับบันทึกการสนทนาฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเท่านั้น

การกำหนดราคาการขายที่ชาญฉลาด

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวการขายที่ชาญฉลาด

  • ยังไม่มีรีวิว

ใช้ ClickUp เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่มั่นคง

ตามที่คุณอาจสังเกตเห็นแล้ว เครื่องมือหลายตัวในรายการของเรามีการสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทันทีและการแสดงผลข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการตัดสินใจยังคงเป็นแนวคิดใหม่ ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์หลายตัวที่นำเสนออยู่ในขั้นตอนการพัฒนา

หากคุณต้องการเครื่องมือ AI ที่เสถียรและได้รับการจัดอันดับสูงสุดสำหรับการช่วยในการตัดสินใจลองใช้ ClickUp มันช่วยให้คุณใช้ประโยชน์ไม่เพียงแค่ AI แต่ยังรวมถึงเครื่องมือและเทมเพลตการจัดการโครงการหลากหลายประเภทสำหรับการแก้ปัญหาทุกประเภท! 😻