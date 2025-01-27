10 เครื่องมือ AI สำหรับการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ช่วยสร้างระบบที่สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ที่เคยเป็นเพียงเรื่องในนิยายวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นจริงได้ แม้ว่าปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันอาจไม่ได้มีสติปัญญาสูงส่งเหมือน Skynet จาก The Terminator แต่มันก็ช่วยให้เราสามารถทำงานอัตโนมัติและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แม้จะมีความก้าวหน้าสำคัญเหล่านี้ ผู้ใช้จำนวนมากยังคงสงสัยว่าระบบ AI สามารถเลียนแบบสติปัญญาและการตัดสินใจของมนุษย์ในสถานการณ์สำคัญได้หรือไม่ แม้ว่าจะยังไม่มีสิ่งใดสามารถทดแทนภูมิปัญญาของมนุษย์ได้ (ในตอนนี้) แต่คุณสามารถใช้เครื่องมือ AIในการตัดสินใจ เพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น!
เมื่อการขาดแคลนไอเดียกลายเป็นปัญหาใหญ่มากกว่าการท้าทายที่สร้างสรรค์ ทีมที่ฉลาดจะใช้เครื่องมือ AI เหล่านี้เพื่อสำรวจแนวโน้มของข้อมูล และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในสถานการณ์ต่าง ๆ
ในคู่มือนี้ เราได้รวบรวมเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับ ซึ่งช่วยเสริมสร้างมุมมองของมนุษย์และเปลี่ยนแปลงวิธีการตัดสินใจทางธุรกิจของเรา! 🤖
เครื่องมือ AI สำหรับการตัดสินใจคืออะไร?
เครื่องมือ AI สำหรับการตัดสินใจหมายถึงซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ใช้ 알고ริทึมขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จในขอบเขตของการเรียนรู้, การวิเคราะห์, และการเข้าใจข้อมูลเชิงรวม, ตลอดจนการแก้ปัญหา. เนื่องจากลักษณะการวิเคราะห์ของกิจกรรมเหล่านี้, คุณสามารถคาดหวังให้ระบบ AI ที่มุ่งเน้นการตัดสินใจสามารถทำได้ดังต่อไปนี้:
- มีการเขียนโปรแกรมให้ทำงานเลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ในระดับหนึ่ง
- เรียนรู้จากข้อมูลและพัฒนาแบบจำลองการทำนายจากการเรียนรู้ของเครื่อง
- ให้เหตุผลและวิเคราะห์ข้อมูล และดำเนินการตามที่ต้องการ
เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้ธุรกิจได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า เช่น พฤติกรรมผู้บริโภคและความต้องการที่คาดการณ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการข้อมูล คุณอาจสงสัยว่าข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีข้อดีอย่างไร คำตอบคือ รูปแบบ
แม้ว่า AI อาจไม่มีความคิดสร้างสรรค์เท่ากับมนุษย์ แต่ สามารถตรวจจับรูปแบบ ที่เรามักมองข้ามจากเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องได้ ด้วยการรวบรวมแนวโน้มและการวิเคราะห์สำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ มันจะช่วยให้คุณเข้าใจปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ได้ดีขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดจะปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินใจของคุณ
ตัวอย่างเช่น เมื่อเครื่องมือวิเคราะห์ AI แนะนำว่าผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นกำลังซื้อสินค้าชนิดหนึ่ง คุณสามารถดำเนินการใหญ่สองประการได้: เพิ่มการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่คาดการณ์ไว้ หรือ ใช้ความนิยมของสินค้าเพื่อแนะนำเข้าสู่ตลาดโลก 🌍
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการตัดสินใจ?
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือ AI เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ:
- ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล: เนื่องจากการตัดสินใจที่ใช้ AI นั้นหมุนรอบข้อมูลเชิงลึก คุณจึงต้องหาเครื่องมือที่เข้ากันได้กับข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์
- ความถูกต้องของการประเมิน: ระบบ AI ทุกระบบมีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาด แต่เครื่องมือที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีมักจะมีอัตราความถูกต้องที่มั่นคง ซึ่งนำไปสู่การได้รับตัวชี้วัดที่ดีขึ้นและการตัดสินใจที่ประสบความสำเร็จ
- การตรวจจับข้อผิดพลาด: ไม่มีทางผิดพลาดกับสิ่งนี้ ค้นหาเครื่องมือที่สามารถระบุข้อผิดพลาดในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างแม่นยำ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในโครงการ
- ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและมาตรฐานความปลอดภัย
- ความสามารถในการสร้าง: มองหาเครื่องมือ AI ที่สามารถช่วยคุณสร้างรายงานหรือสร้างเนื้อหา (เช่น กรณีศึกษา) เพื่ออำนวยความสะดวกในการฝึกวิเคราะห์
- ความยืดหยุ่น: ลองหาเครื่องมือที่ทุกคนในบริษัทสามารถใช้ได้ ไม่ใช่แค่เฉพาะทีมไอทีเท่านั้น คุณอาจต้องการตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ AI ที่คุณเลือกนั้นรองรับทีมเฉพาะ เช่นทีมพัฒนาซอฟต์แวร์หรือทีมบริการลูกค้าด้วยหรือไม่🎧
10 เครื่องมือ AI ที่คัดสรรมาอย่างดีสำหรับกระบวนการตัดสินใจ
จากปัจจัยข้างต้น เราได้คัดสรร 10 เครื่องมือ AI ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการตัดสินใจ ซึ่งสามารถช่วยในหนึ่งหรือหลายขั้นตอนของการแก้ปัญหา เช่น การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การเพิ่มประสิทธิภาพ และการคาดการณ์ อ่านรีวิวของแต่ละเครื่องมือเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม! 🌈
1.คลิกอัพ
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันครบวงจรเพื่อยกระดับกระบวนการตัดสินใจของคุณ—พบกับ ClickUp! 🥰
แพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับทุกความต้องการในการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ โครงการหรือการวางแผนแบบอไจล์ แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงClickUp AI— ผู้ช่วย AI ในตัวที่สามารถช่วยธุรกิจประเมินข้อมูลโครงการและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
สมมติว่าคุณต้องทำการวิจัยและระดมความคิดสำหรับแคมเปญการตลาดใหม่ สิ่งที่คุณต้องทำคือ:
- เปิดใช้ ClickUp AI จากแถบเครื่องมือหรือศูนย์ควบคุมของคุณ
- สำรวจคำแนะนำเฉพาะบทบาทมากกว่า 100 รายการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัย
- เลือกหรือปรับแต่งข้อความเริ่มต้นตามบทบาทและจุดประสงค์ของคุณ
ต้องการเขียนกรณีศึกษาหรือบทความหรือไม่? ด้วยฟีเจอร์Write With AIของ ClickUp คุณสามารถรับรายงาน สรุปเนื้อหา และบล็อกทั้งฉบับได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ผลลัพธ์มีความสม่ำเสมอสูงเพราะ AI ของ ClickUp ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี!
คุณยังสามารถใช้ผู้ช่วย AI เพื่อเขียนอีเมลที่มีรูปแบบสมบูรณ์แบบ คำอธิบายสินค้า และสิ่งของในชีวิตประจำวันอื่น ๆ ได้เพื่อประหยัดเวลา
ClickUpAI มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และตรวจจับข้อผิดพลาดภายในข้อมูล มีสายตาที่เฉียบคมต่อรายละเอียดและสามารถค้นหาสิ่งที่ดูไม่ถูกต้องในเนื้อหาได้ ไม่ว่าจะเป็นไวยากรณ์ การไหลของเนื้อหา หรือโทนการเขียน หากคุณไม่มีเวลาอ่านเอกสารยาวๆ ก่อนตัดสินใจ เครื่องมือ AI นี้สามารถ:
- สรุปเนื้อหาที่เขียนไว้ คำอธิบายงาน และความคิดเห็น
- สกัดรายการที่ต้องดำเนินการจากข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แล้ว
อย่าลืมลองใช้ฟังก์ชันแปลภาษาของเครื่องมือ AI!
ไม่แน่ใจว่านี่หมายความว่าอย่างไร? ให้ความสามารถในการแปลของ ClickUp AIจัดการให้! มันสามารถแปลได้มากกว่า 10 ภาษาเป็นภาษาอังกฤษ ช่วยให้คุณสำรวจข้อมูลจากทั่วโลกเพื่อการตัดสินใจในวงกว้าง!
สำหรับการตัดสินใจที่ทำให้คุณรู้สึกขนลุก ลองใช้กรอบการตัดสินใจของ ClickUpเพื่อวิเคราะห์ทางเลือกที่แข่งขันกันอย่างเป็นกลาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องมือ AI ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้
- ใช้โมเดล AI ที่ปลอดภัยและผ่านการทดสอบแล้ว
- 100+ คำแนะนำเฉพาะบทบาทเพื่อช่วยในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ
- ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
- แบบแผนการตัดสินใจและแผนการพัฒนาสำหรับทีม
- ปฏิบัติตามข้อบังคับของอุตสาหกรรมและมาตรการรักษาความปลอดภัย
- กระดานไวท์บอร์ดและแผนผังความคิด ในตัวสำหรับการตัดสินใจร่วมกัน
- เครื่องมือแปลภาษา
- การตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
- สรุปข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
- การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000ครั้งกับแพลตฟอร์มยอดนิยมเช่น HubSpot และ Zendesk
- เครื่องมือสร้างหัวข้อสนทนาด้วย AI เพื่อรวบรวมการอภิปรายของทีม
- การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ต้องใช้เวลาในการสำรวจคุณสมบัติ AI ทั้งหมด—แต่ทรัพยากรที่เรียนรู้ได้ง่ายของ ClickUp สามารถช่วยได้
- แอปพลิเคชันมือถืออาจไม่มีฟังก์ชันการทำงานของ AI แบบครบวงจร
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. Athenic AI (เดิมชื่อ AskEdith)
ทีมที่ทำงานกับกราฟและเมตริกตลอดเวลาจะต้องชอบสิ่งนี้แน่นอน! Athenic AI ซึ่งเดิมชื่อ AskEdith เป็นเครื่องมือที่มุ่งเน้นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มอบ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง
เป้าหมายหลักของมันเรียบง่าย—เพื่อช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลจริงมากขึ้น แทนที่จะเสียเวลาไปกับการสร้างสเปรดชีตและตารางคุณสามารถดึงข้อมูลได้ทั้งสำหรับผลิตภัณฑ์และตลาดปัจจุบันของอุตสาหกรรมของคุณ
ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณและเพิ่มกราฟข้อมูลหลายรายการในที่เดียว ด้วย การวิเคราะห์การรักษาลูกค้าแบบกลุ่ม คุณสามารถแสดงความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ในชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยแผนที่ความร้อน นำเครื่องมือนี้ไปไกลกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและผลิตภัณฑ์ด้วยการรายงาน ERP (Enterprise Resource Planning) ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณให้ข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้องแก่สมาชิกในทีมพร้อมกัน โดยพวกเขาสามารถพิมพ์คำถามเพื่อรับคำตอบได้อย่างง่ายดาย ❓
คุณสมบัติเด่นของ Athenic AI
- บริการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสัญชาตญาณ
- รวมกราฟหลายกราฟไว้ในแดชบอร์ดเดียว
- การวิเคราะห์การรักษาผู้เข้าร่วมกลุ่มด้วยแผนที่ความร้อน
- รายงานระบบ ERP
ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ Athenic
- อาจทำงานช้าลงเป็นครั้งคราว
- คุณสมบัติกราฟิกระดับสูงสามารถปรับปรุงได้
การกำหนดราคาของ Athenic AI
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $60/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Athenic AI
- G2: 4. 5/5 (น้อยกว่าห้าบทวิจารณ์)
3. บัวพื้น
บัสเซบอร์ด เป็นเครื่องมือ AI อีกตัวหนึ่งที่ให้บริการตัวเลือกการแสดงข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ด้วยการใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทำให้ทีมวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และข้อมูลสามารถสร้างแดชบอร์ดที่มีสถิติและแผนภูมิที่น่าสนใจได้
การใช้แพลตฟอร์มนี้ง่ายมากและไม่ต้องการประสบการณ์การเขียนโค้ดเลย แผงควบคุมที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ทำให้กระบวนการออกแบบแผนภูมิเป็นเรื่องง่าย! 🍃
แชร์แดชบอร์ดกับเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในทีมและพิจารณาข้อมูลเมตริกเดียวกันร่วมกัน เนื่องจากเครื่องมือนี้กำลังได้รับการปรับปรุงเล็กน้อย คุณสามารถคาดหวังฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมได้หลังจากเปิดตัวเต็มรูปแบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบัวพื้น
- การแสดงข้อมูลกราฟิกระดับสูง
- ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
- รายงานที่สามารถปรับแต่งได้
- อนุญาตให้แชร์แดชบอร์ด
ข้อจำกัดของบัวพื้น
- ยังไม่สามารถใช้งานได้สำหรับสาธารณชน
ราคาบอร์ดฐาน
- ยังไม่มีราคา
การให้คะแนนและรีวิวของบอร์ดฐาน
- ยังไม่มีรีวิว
ลองดูเครื่องมือเขียนโค้ดด้วย AI เหล่านี้!
4. เครื่องมือให้คำปรึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์
เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ธุรกิจของคุณด้วยเครื่องมือให้คำปรึกษา AI ด้วยพลังในการให้รายงาน SWOT (จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส, และอุปสรรค), PESTEL (การเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, เทคโนโลยี, กฎหมาย, และสิ่งแวดล้อม),lean canvas, และรายงานบุคลิกผู้ใช้เครื่องมือนี้สนับสนุนการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงสูง
สร้างขึ้นเป็นหลักเพื่อเป็นเครื่องมือ AI สำหรับทีมHRและการตลาด แพลตฟอร์มนี้สามารถช่วยในการตัดสินใจทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้ข้อมูลคำอธิบายบริษัท ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลตลาดเพื่อสร้างการวิเคราะห์ SWOT นอกจากนี้ ด้วยคำอธิบายเดียวกันนี้ คุณยังสามารถรับการวิเคราะห์ PESTEL ที่ให้รายละเอียดปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานปัจจุบันของธุรกิจคุณได้
แพลตฟอร์มนี้ยังเหมาะสำหรับทีมที่มีความคล่องตัวซึ่งต้องการคาดการณ์การวางแผนกำลังคนตามแนวโน้มภายในองค์กร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบริการที่ปรึกษา AI
- การวิเคราะห์ภายในและภายนอกที่สมบูรณ์
- รายงานที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
- รองรับโปรไฟล์ผู้ใช้ไม่จำกัด
ข้อจำกัดของการให้คำปรึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์
- ไม่มีแผนฟรี
- รายงานที่มีอยู่อย่างจำกัด
การให้คำปรึกษาด้าน AI
- รายเดือน: $12.99/เดือน
- รายปี: $9.99/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวการให้คำปรึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์
- ยังไม่มีรีวิว
5. Findly AI
Findly AI คือChatGPTสำหรับการตัดสินใจบนพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล สร้างขึ้นสำหรับนักวิเคราะห์ ตัวแทนขาย ที่ปรึกษา และทีมที่ทำงานระยะไกล แพลตฟอร์มนี้มี อินเทอร์เฟซที่คล้ายแชทบอท ซึ่งใช้งานง่าย เพียงพิมพ์คำถามหรือคำสั่งที่คุณต้องการ ผลลัพธ์ที่ต้องการก็จะปรากฏทันที
ด้วยผู้ช่วย Findly AI คุณสามารถติดตามเทรนด์อีคอมเมิร์ซได้อย่างทันท่วงที ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาว่าสินค้าใดถูกสั่งซื้อ/คืนมากที่สุด เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเติมสต็อกได้อย่างเหมาะสม
สำหรับสถาบันการแพทย์ Findly ยกเลิกการใช้แดชบอร์ดและให้ข้อมูลผู้ป่วยแบบเรียลไทม์พร้อมสถานะของเวชภัณฑ์ในรูปแบบคำถาม-คำตอบ
ทีมยังสามารถเลือกใช้แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือในการแสดงข้อมูลเชิงภาพและแปลงข้อมูลดิบให้กลายเป็นตารางและแผนภูมิได้ ด้วยการผสานกับ Slack คุณสามารถทำให้กระบวนการส่งรายงานข้อมูลไปยังช่องทางที่เฉพาะเจาะจงเป็นไปโดยอัตโนมัติ และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Findly AI
- อินเทอร์เฟซถาม-ตอบที่ใช้งานง่าย
- กรณีการใช้งานที่หลากหลาย
- เครื่องมือการแสดงข้อมูล
- การผสานรวม Google Analytics และ Slack ที่สะดวก
- รองรับการส่งออกไฟล์ CSV
ข้อจำกัดของ Findly AI
- การเพิ่มการผสานระบบเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์
- ไม่มีการเปิดเผยราคาอย่างโปร่งใส
ราคา Findly AI
- ฟรี
- แผนราคาแบบขั้นบันได เริ่มต้นที่ €49/เดือน
Findly AI คะแนนและรีวิว
- ยังไม่มีรีวิว
6. พล็อตจีพีที
นี่คือสิ่งที่ไม่ได้แค่ได้รับแรงบันดาลใจจาก ChatGPT แต่ขับเคลื่อนโดยมัน—PlotGPT คือ เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ที่ช่วยให้คุณค้นหาและปรับแต่งข้อมูลจาก ChatGPT และ Chat GPT Plus สำหรับทุกอุตสาหกรรม
ตราบใดที่คุณให้คำแนะนำสำหรับตลาดที่เป็นที่รู้จัก PlotGPT จะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ เสริมสร้างทักษะการตัดสินใจของคุณด้วย:
- รูปแบบข้อมูลและสหสัมพันธ์ที่คล้ายแผนภูมิแบบโต้ตอบ
- ข้อมูลเชิงลึกของตาราง
- อินโฟกราฟิก
คุณสมบัติที่โดดเด่นที่นี่คือผู้ใช้สามารถออกแบบและแก้ไขอินโฟกราฟิกได้โดยใช้ตัวแก้ไข VEGA หากคุณต้องการใช้ตัวแสดงผลแบบอื่น PlotGPT จะให้ข้อมูล JSON ต้นฉบับสำหรับการสร้างกราฟแบบกำหนดเอง
โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ดังนั้นคุณจะต้องรอให้ฟีเจอร์และรูปแบบการกำหนดราคาถูกพัฒนาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นใช้ชุดเทมเพลตคำสั่ง ChatGPTของเราเพื่อปรับปรุงการโต้ตอบกับเครื่องมือนี้
คุณสมบัติเด่นของ PlotGPT
- มีประโยชน์สำหรับการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะสมในแต่ละอุตสาหกรรม
- อินโฟกราฟิกที่สามารถแก้ไขได้
- สามารถเข้าถึงได้ชั่วคราว
- รายงานข้อมูลในรูปแบบตาราง
ข้อจำกัดของ PlotGPT
- ข้อมูลเชิงลึกสำหรับข้อมูลอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นที่รู้จักอาจไม่น่าเชื่อถือ
- การชำระเงินจะรับเฉพาะผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
ราคาของ PlotGPT
- รายเดือน: €270/เดือน (ลดราคาพิเศษเหลือ €39/เดือน)
คะแนนและรีวิวของ PlotGPT
- ยังไม่มีรีวิว
7. ฮาล9
Hal9 เป็นเครื่องมือรายงาน AI ที่ใช้งานง่ายอีกตัวหนึ่งซึ่งให้บริการ ข้อมูลตามคำขอ สำหรับหลายบทบาท แพลตฟอร์มนี้มีคำสั่งสำเร็จรูปเพื่อช่วยแผนกการตลาด, การขาย, และลอจิสติกส์ในการมองเห็นข้อมูลที่ต้องการภายในไม่กี่นาทีซึ่งส่งเสริมการตัดสินใจปรับปรุงกระบวนการทำงานตามข้อมูลในทุกทีม
เมื่อคุณได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแล้ว คุณสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อทำการแก้ไขทางภาพได้ ด้วยลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ ทุกคนในองค์กรของคุณสามารถเข้าถึงกราฟและแผนภูมิที่สร้างขึ้นได้ คุณสามารถเชื่อมต่อ Hal9 กับฐานข้อมูลในสถานที่หรือใช้กับไฟล์ CSV ได้
โดยรวมแล้ว นี่คือแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้น ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ค่อนข้างใหม่กับการทำงานกับข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกทางอุตสาหกรรม
คุณสมบัติเด่นของ Hal9
- การวิเคราะห์ข้อมูลข้ามแผนกด้วย AI เชิงสร้างสรรค์
- การโต้ตอบกับฐานข้อมูลที่สามารถแชทได้
- รองรับโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์สำหรับองค์กร
- ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถแบ่งปันได้
ข้อจำกัดของ Hal9
- ผู้ใช้ไม่สามารถบันทึกผลลัพธ์สุดท้ายในรูปแบบ Python หรือ CSV ได้
- เวอร์ชันฟรีอาจมีคุณสมบัติที่จำกัดมาก
ราคาของ Hal9
- ฟรี
- ติดต่อเพื่อทดลองใช้งานและสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว Hal9
- Capterra: 4. 5/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
8. อินเทลลิเบส
Intellibase ช่วยให้การตัดสินใจของผู้ใช้เป็นไปอย่างมุ่งเน้นผู้ใช้โดยการให้ธุรกิจสามารถ เรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า ด้วยข้อมูลเชิงลึกเช่นคำขอที่ต้องการมากที่สุดและปัญหาการสนับสนุน คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างง่ายดายว่าฟีเจอร์ใดที่ควรพัฒนาต่อไป แนวโน้มคำขอของลูกค้าทุกประเภทจะได้รับการติดแท็กโดยอัตโนมัติและนำเสนอ ทำให้ไม่จำเป็นต้องกรองข้อมูลดิบ 🌝
การใช้คำค้นหาสำหรับแต่ละประเภทข้อมูล จะช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนที่นำทางได้อย่างรวดเร็วเพื่อจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ชมของคุณต้องการจริง ๆและปรับปรุงอัตราการประสบความสำเร็จของลูกค้าได้ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้คำค้นหาว่า 'การผสานระบบ' (integrations) เพื่อค้นหาคำขอสำหรับการผสานระบบที่เฉพาะเจาะจง
นอกจากนี้ ให้เชื่อมต่อ Intellibase กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, HubSpot และ Zendesk เพื่อสื่อสารกับลูกค้าและรักษาการไหลเวียนของข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ Intellibase
- ให้ข้อมูลแนวโน้มความต้องการของลูกค้า
- แท็กอัตโนมัติสำหรับแต่ละเทรนด์
- การค้นหาคำหลักสำหรับข้อมูลเฉพาะ
- การผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มเช่น Slack และ Zendesk
ข้อจำกัดของอินเทลลิเบส
- ราคาการสมัครสมาชิกอาจอยู่ในระดับสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- ให้บริการเฉพาะการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเท่านั้น
การกำหนดราคาของอินเทลลิเบส
- เริ่มต้น: $860/ปี
- ข้อดี: $4,300/ปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Intellibase
- Gartner: 4. 2/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
9. ChartAI
ChartAI เป็นซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานที่ขับเคลื่อนด้วย GPT-4 ตามชื่อที่แนะนำ มันเป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพมากกว่า แต่เน้นการสร้างภาพที่ช่วยเพิ่มการตัดสินใจที่อิงตามกระบวนการ ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อสร้าง:
- แผนผังงานและแผนผังความคิดเพื่อออกแบบกระบวนการ
- แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี
- แผนภาพลำดับ
- แผนภูมิแกนต์
ธุรกิจสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อประหยัดเวลาในการสร้างภาพและเข้าใจข้อมูลที่ต้องการได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การคาดการณ์ตลาดไปจนถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรม ตราบใดที่ GPT-4 สามารถทำได้ ChartAI ก็สามารถทำได้เช่นกัน 💪
หลังจากสมัครใช้ ChartAI แล้ว คุณจะได้รับจำนวนเครดิตหรือจำนวนการตอบกลับที่กำหนดไว้ ซึ่งคุณสามารถใช้ได้ตลอดทั้งเดือน ยิ่งแผนการสมัครสมาชิกของคุณสูงขึ้น คุณก็จะได้รับเครดิตมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChartAI
- ทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องมือสร้างแผนภาพและจัดการงานวิจัยในเวลาเดียวกัน
- สร้างภาพตามคำแนะนำที่ง่าย
- โฮสต์แม่แบบแผนผังต่างๆ
- วิดีโอสอน
ข้อจำกัดของ ChartAI
- แผนฟรีอนุญาตให้ใช้ได้สูงสุดเพียงสามเครดิต
- กราฟิกที่ให้มาอาจดูพื้นฐานเกินไปเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง
ราคา ChartAI
- แฮกเกอร์: $5/เดือน
- ที่ปรึกษา: $24/เดือน พร้อมเครดิต 150 เครดิต
- เริ่มต้น: $99/เดือน พร้อมเครดิต 1,000 เครดิต
- องค์กรธุรกิจ: $900/เดือน พร้อม 10,000 เครดิต
ChartAI คะแนนและรีวิว
- ยังไม่มีคะแนนให้
10. การขายที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการโทรจากลูกค้าจะพบว่า Smarter Sales มีประโยชน์มาก! 🤝
สำหรับทุกบทสนทนาของลูกค้า Smarter Sales จะให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับโครงการสนับสนุนลูกค้า ด้วยคำแนะนำที่ให้มา ผู้จัดการสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงสำหรับตัวแทนและตัดสินใจในการโค้ชโดยอิงจากข้อมูล
เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ผู้จัดการสามารถสนทนาผ่าน AI ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล และสร้างแผนภูมิที่ปรับแต่งตามความต้องการเพื่อแสดงข้อมูลการโทรขายได้ นอกจากนี้ พวกเขายังได้รับประโยชน์จากการบันทึกข้อมูล CRM แบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smarter Sales
- คำแนะนำที่สร้างโดยระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับแต่ละสาย
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม
- แชท AI ส่วนบุคคล
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Google Meet และ Zoom
ข้อจำกัดการขายที่ชาญฉลาด
- ผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใหม่
- สามารถให้ข้อมูลได้เฉพาะสำหรับบันทึกการสนทนาฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเท่านั้น
การกำหนดราคาการขายที่ชาญฉลาด
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวการขายที่ชาญฉลาด
- ยังไม่มีรีวิว
ใช้ ClickUp เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่มั่นคง
ตามที่คุณอาจสังเกตเห็นแล้ว เครื่องมือหลายตัวในรายการของเรามีการสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทันทีและการแสดงผลข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการตัดสินใจยังคงเป็นแนวคิดใหม่ ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์หลายตัวที่นำเสนออยู่ในขั้นตอนการพัฒนา
หากคุณต้องการเครื่องมือ AI ที่เสถียรและได้รับการจัดอันดับสูงสุดสำหรับการช่วยในการตัดสินใจลองใช้ ClickUp มันช่วยให้คุณใช้ประโยชน์ไม่เพียงแค่ AI แต่ยังรวมถึงเครื่องมือและเทมเพลตการจัดการโครงการหลากหลายประเภทสำหรับการแก้ปัญหาทุกประเภท! 😻