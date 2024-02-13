10 แม่แบบ Lean Canvas คุณค่าสูงสำหรับผู้ประกอบการที่ชาญฉลาด

เอกสารแผนธุรกิจแบบดั้งเดิมสามารถมีขนาดใหญ่โตและมักจะจบลงด้วยการถูกเก็บฝุ่นบนชั้นวาง พวกมันมักจะมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์,การจัดการการดำเนินงาน, และวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่แทบไม่มีใครอ่าน และไม่ต้องพูดถึงการอัปเดตเลย
ความต้องการเอกสารแผนธุรกิจที่กระชับและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ได้นำไปสู่แนวคิดของ Lean Canvas ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยAsh Maurya นักเขียนและผู้ประกอบการ Lean Canvas เป็นแม่แบบที่ช่วยให้สามารถสร้าง มุมมองที่กลั่นกรองอย่างเข้มข้นของโมเดลธุรกิจแบบดั้งเดิมของคุณ ทำหน้าที่เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการค้นหา ปัญหาและวิธีแก้ไข
บอกลาแผนธุรกิจที่ยาวและน่าเบื่อ แล้วสวัสดีกับเอกสารหน้าเดียวที่ผู้คนจะอ่านจริงๆ 🥳
การสร้างเอกสาร lean canvas ที่ใช้งานได้จริงจากศูนย์นั้นใช้เวลามาก นั่นคือเหตุผลที่ผู้ประกอบการชั้นนำพึ่งพาแม่แบบในการสื่อสารวิสัยทัศน์ของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้ เราจะนำเสนอ 10 แม่แบบ lean canvas ที่มีความซับซ้อน เพื่อช่วยให้คุณสร้างโมเดลธุรกิจที่เน้นการแก้ปัญหา!
อะไรคือเทมเพลต Lean Canvas?
แม่แบบ Lean Canvas คือ พิมพ์เขียวโมเดลธุรกิจที่ชัดเจน ซึ่งสรุปและแสดงภาพแนวคิดสำคัญสำหรับการบรรลุเป้าหมายในทันที เป็นทางเลือกที่เรียบง่ายกว่าแผนธุรกิจแบบดั้งเดิมที่ยืดยาว เพราะช่วยให้สรุปตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อเปลี่ยนแนวคิดทางธุรกิจของคุณให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สร้างผลกำไร
เทมเพลต Lean Canvas ถูกออกแบบมาเพื่อให้สร้างได้อย่างรวดเร็ว โดยเน้นเฉพาะองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของข้อเสนอทางธุรกิจเท่านั้น สามารถประกอบด้วยส่วนต่างๆ สำหรับระบุพื้นที่หลัก เช่น:
- จุดเจ็บปวดของลูกค้าที่เหมาะสม
- ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาผ่านสินค้าหรือบริการ
- กลุ่มเป้าหมายลูกค้า
- คุณค่าที่โดดเด่นเฉพาะตัว(UVP)
- ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า
- กระแสรายได้
- โครงสร้างต้นทุน
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
สิ่งที่คุณต้องทำคือกรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อสื่อสารสมมติฐานและกลยุทธ์สำคัญของโมเดลธุรกิจให้กับทีม นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ทราบ
เทมเพลตนี้เป็น เครื่องมือที่มีชีวิตชีวา ที่ส่งเสริมการคิดแบบวนซ้ำ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถปรับและปรับปรุงรูปแบบธุรกิจของตนได้ง่ายขึ้นเมื่อพวกเขาเรียนรู้จากตัวแปรของตลาดและข้อเสนอแนะจากลูกค้า 🗣️
แม่แบบ Lean Canvas สามารถช่วยทีมของคุณได้อย่างไร?
แม่แบบ Lean Canvas สามารถให้ประโยชน์อย่างมากแก่ทีมของคุณโดยการจัดเตรียม กรอบการทำงานที่ใช้งานง่าย สำหรับการวางกลยุทธ์เกี่ยวกับแนวคิดทางธุรกิจ ข้อดีที่โดดเด่นบางประการได้แก่:
- การรักษาแนวทางที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง: ช่วยให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณสมบัติและการตลาดขนาดเล็ก
- การปรับปรุงความสอดคล้องของทีม: ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสมาชิกในทีมโดยการให้ภาพรวมที่ชัดเจนและอัปเดตเป็นประจำของรูปแบบธุรกิจ
- การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร: ส่งเสริมแนวทางที่เป็นระบบในการระบุความเสี่ยงด้านการส่งมอบหรือตลาด และทดสอบกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นให้น้อยที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยใช้ความมุ่งมั่นด้านเวลา เงินทุน และแรงงานมนุษย์ให้น้อยที่สุด
- เร่งการเปิดตัวสตาร์ทอัพ: ช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งมือใหม่และมีประสบการณ์ประหยัดเวลาอันมีค่าด้วยการเร่งกระบวนการสร้างและปรับแต่งโมเดลธุรกิจ
- การสร้างความรับผิดชอบ: การบันทึกสมมติฐานสำคัญ ความรับผิดชอบ และตัวชี้วัดภายในเทมเพลต ช่วยกำหนดความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการ
- การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม: ช่วยให้สามารถสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูงหรือมีความต้องการสูงได้อย่างง่ายดาย โดยการทำตามคำแนะนำของเทมเพลต
เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า: 10 แม่แบบ Lean Canvas ที่ดีที่สุดสำหรับ Excel & ClickUp
การค้นหาเทมเพลต Lean Canvas ที่เหมาะสมอาจดูเหมือนเป็นงานที่น่ากลัว แทนที่จะต้องค้นหาผ่านลิงก์มากมายหรือใช้วิธีลองผิดลองถูก เริ่มต้นการค้นหาของคุณด้วยเทมเพลต 10 แบบที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญจากClickUpและ Excel ⏬
1. แม่แบบ ClickUp Lean Canvas
การจัดโครงสร้างความคิดของคุณและเปลี่ยนให้เป็นแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ อาจเป็นงานที่เหนื่อยล้า แต่ด้วยเทมเพลต ClickUp Lean Canvas ที่ออกแบบมาอย่างรอบคอบ คุณสามารถนำธุรกิจที่กำลังเติบโตของคุณไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้ในเวลาไม่นาน 💗
เทมเพลตนี้รวมรายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าเข้ากับ Workspace ของคุณ ทำหน้าที่เป็นแผนที่เพื่อระบุ องค์ประกอบมาตรฐานของ lean canvas เช่น:
- กลุ่มเป้าหมายลูกค้า
- คุณค่าที่มอบให้ทันที
- ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับความต้องการในการดำเนินงาน
- โซลูชันที่ชนะ
- กระแสรายได้
ใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อแยกแยะ, มองเห็นภาพ, และจัดหมวดหมู่สมมติฐานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นตามกลุ่มลูกค้า, ต้นทุน, ตัวชี้วัด, ช่องทาง, หรือปัจจัยอื่น ๆ. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีการควบคุมอย่างมั่นคงในการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ.
มุมมองแบบฟอร์ม Lean Canvas ของเทมเพลตนี้ช่วยให้การจัดโครงสร้างแนวคิดเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ง่ายต่อการจับข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทุกแบบฟอร์ม ClickUpที่กรอกเสร็จสมบูรณ์จะสร้างงานโดยอัตโนมัติ—ติดตามงานผ่านสถานะต่างๆ เช่น เสร็จสมบูรณ์, กำลังดำเนินการ, และ ต้องทำ
คิดถึง มุมมองบอร์ด Lean List เป็นศูนย์กลางของคุณ มันแสดง ปัญหา lean canvas ที่คุณได้สรุปไว้ในรูปแบบของบัตรที่มีรายละเอียดบนอินเตอร์เฟซแบบลากและวาง ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้องและวิธีการที่เป็นไปได้ในการเข้าสู่ตลาดเหล่านั้น
สุดท้ายนี้ มุมมองแบบ Lean Table ช่วยให้คุณปรับแต่งคอลัมน์งานให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ทำให้การนำทาง การแก้ไขข้อมูลจำนวนมาก และการส่งออกข้อมูลเป็นเรื่องง่าย
2. แม่แบบแผนธุรกิจแบบลีนของ ClickUp
ต้องการออกแบบโมเดลธุรกิจที่ประหยัดทรัพยากรเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ หรือไม่? ลองดูเทมเพลตแผนธุรกิจแบบลีนของ ClickUp— ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณด้วยการช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้สรุปสถานะของโครงการตลอดเวลา
เช่นเดียวกับเทมเพลตก่อนหน้านี้ ตัวนี้มาพร้อมกับ Custom Fields ที่ช่วยให้คุณมองเห็นแผนธุรกิจของคุณได้ชัดเจนขึ้น คุณสามารถกำหนดคุณสมบัติผ่านเมนูแบบเลื่อนลง เพิ่มคำอธิบายข้อความ หรืออัปโหลดไฟล์เพื่อเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับฟิลด์ได้
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่นคือประเภทมุมมองที่เน้นธุรกิจโดยเฉพาะและสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งรวมถึง:
- มุมมองสรุปแผน—สรุปองค์ประกอบสำคัญของโมเดลธุรกิจของคุณในรูปแบบรายการ ให้คำอธิบายโครงการ การระบุตัวผู้จัดการงาน และการอัปเดตสถานะงานแบบเรียลไทม์
- Business Model Canvasมุมมอง—มุมมองแบบบอร์ดที่จัดเรียงงานตามธีมของ Lean Canvas เช่น: ปัญหา ทางเลือกที่มีอยู่ โซลูชัน ตัวชี้วัดสำคัญ ข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม
- ปัญหา
- ทางเลือกที่มีอยู่
- คำตอบ
- ตัวชี้วัดหลัก
- ความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม
- โดยมุมมองรายการลำดับความสำคัญ—ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานตามความสำคัญเพื่อให้มีรูปแบบที่เป็นมิตรกับกำหนดส่งมากขึ้น 🚩
- ปัญหา
- ทางเลือกที่มีอยู่
- คำตอบ
- ตัวชี้วัดหลัก
- ความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม
หากสตาร์ทอัพของคุณมีข้อจำกัดด้านงบประมาณอย่างเข้มงวด เราขอแนะนำให้สร้างสเปรดชีตที่ครอบคลุมโดยใช้มุมมองตารางใน ClickUp คุณสามารถจัดสรรงบประมาณสำหรับการตลาด การโฆษณา และบุคลากรไว้ล่วงหน้า และหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในขณะที่คุณกำลังพัฒนารูปแบบธุรกิจที่เรียบง่าย
3. แม่แบบ Canvas โมเดลธุรกิจ ClickUp
หากคุณกำลังครุ่นคิดว่าจะเปลี่ยนแนวคิดที่ยังไม่ชัดเจนให้กลายเป็นแผนธุรกิจที่มีโครงสร้างดีได้อย่างไร ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว!เพียงใช้เทมเพลต ClickUp Business Model Canvas ที่จะช่วยเสริมศักยภาพทีมของคุณด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์บนกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ คุณสามารถนำไปใช้เพื่อ:
- วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณโดยการจำกัดขอบเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง
- วิเคราะห์เส้นทางการเดินทางของลูกค้าด้วยความช่วยเหลือจากทีมการตลาดและทีมขายของคุณ
- ร่วมมือกันในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลสำหรับการกำหนดราคา การผลิต และการจัดจำหน่าย
เทมเพลตเริ่มต้นด้วย ส่วนที่แตกต่างกันเก้าส่วน ที่มีการกำหนดสีไว้อย่างชัดเจน ซึ่งทำหน้าที่เป็นรากฐานของกระดานโมเดลธุรกิจแบบลีนของคุณ:
- พันธมิตรหลัก
- กิจกรรมหลัก
- คุณค่าที่นำเสนอ
- ความสัมพันธ์กับลูกค้า
- กลุ่มลูกค้า
- ช่องทาง
- ทรัพยากรสำคัญ
- โครงสร้างต้นทุน
- กระแสรายได้
ให้คำแนะนำในเทมเพลตช่วยระบุรายละเอียดของบริษัท ชื่อของเพื่อนร่วมทีมที่เข้าร่วม และวันที่สร้าง นอกจากนี้ หากคุณมีรูปแบบธุรกิจหลายเวอร์ชัน คุณสามารถตั้งชื่อและหมายเลขเวอร์ชันได้ตามต้องการ
ส่วนที่ดีที่สุด?ClickUp Whiteboardsมีผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุดและแถบเครื่องมือที่ใช้งานง่ายพร้อมตัวเลือกในการเพิ่มโน้ตติด, รูปภาพ, และสื่ออื่นๆ คุณจะไม่มีวันหมดพื้นที่ในการสำรวจและพัฒนาความคิดของคุณ 🔄
4. แม่แบบไวท์บอร์ด Canvas สำหรับสตาร์ทอัพของ ClickUp
การเปิดตัวสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จคือการผสมผสานอย่างรอบคอบระหว่างการวางแผนที่ดีและการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสตาร์ทอัพของคุณจะเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่ง?นี่คือจุดที่เทมเพลตไวท์บอร์ด ClickUp Startup Canvasเข้ามาช่วยคุณได้ 🔝
เทมเพลตนี้เป็นคู่หูที่ดีที่สุดของคุณสำหรับการสร้างแบบจำลองธุรกิจแบบลีนและการทดสอบแนวคิดที่มีความผูกพันต่ำเพื่อกำหนดข้อเสนอคุณค่าและโมเดลรายได้ของคุณ โดยค่าเริ่มต้น คุณจะได้รับ 13 ส่วนที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน ครอบคลุมทุกแง่มุมของสตาร์ทอัพของคุณ
สมมติว่าคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการซื้ออุปกรณ์การเกษตรในราคาที่ต่ำ เริ่มต้นด้วยการระบุพันธมิตรหลักของคุณและอธิบายปัญหาที่ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของคุณแก้ไข (เช่น ลดแรงงานด้วยอัตราที่จ่ายได้) คุณอาจต้องการกำหนดตลาดเป้าหมายของคุณ ระบุคู่แข่งและสินค้าทดแทน กำหนดวัตถุประสงค์ (เช่น รักษาอัตรากำไรไว้ที่ 20%) และแม้กระทั่งประมาณการต้นทุนอุปกรณ์ 🌱
เทมเพลตไวท์บอร์ดหน้าเดียว นี้ใช้งานง่ายมาก ช่วยให้คุณสามารถสรุปภาพรวมธุรกิจของคุณได้อย่างกระชับ รวมถึงสิ่งที่คุณต้องการบรรลุและวิธีการที่คุณวางแผนจะประสบความสำเร็จ การจัดวางที่เป็นมืออาชีพของมัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำเสนอให้กับนักลงทุน แต่ยังสามารถใช้เป็นร่างคร่าวๆ ของแผนธุรกิจที่ครอบคลุมมากขึ้นเมื่อบริษัทของคุณเติบโตขึ้น
5. แม่แบบระดมความคิด ClickUp Squad
กำลังมองหาเครื่องมือที่มีชีวิตชีวาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในทีมของคุณอยู่หรือไม่?เทมเพลต ClickUp Squad Brainstormสามารถเป็นทางออกที่ใช่สำหรับคุณ! หากบรรยากาศในทีมของคุณเน้นการทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก—เทมเพลตนี้พร้อมช่วยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริง 💡
ตามชื่อที่บ่งบอกไว้, เทมเพลตนี้เป็นคู่มือการระดมสมองที่เรียบง่ายของคุณ, ช่วยคุณในการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ความคิดจากสมาชิกทีมแต่ละคน. ภายในไวท์บอร์ดที่มีปฏิสัมพันธ์และปรับแต่งได้สูงนี้, คุณจะได้รับ Team Work Canvas เพื่อจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของความคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้.
เทมเพลตนี้มี ส่วนการอภิปรายที่แบ่งตามสีเก้าส่วน ซึ่งช่วยให้แต่ละแง่มุมของพลวัตทีมมีความชัดเจนและสามารถระบุได้ง่าย ครอบคลุมหมวดหมู่ต่างๆ เช่น สุขภาพทีม, จังหวะทีม, และ ฉันทามติของทีม ทำให้คุณสามารถเข้าใจว่าแนวคิดเหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของทีมอย่างไร นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อตกลงเกี่ยวกับการประชุมและการอนุมัติขั้นตอนการทำงาน ทำให้การดำเนินงานที่มักวุ่นวายของสตาร์ทอัพใหม่เป็นระเบียบมากขึ้น
สมาชิกในทีมสามารถหยิบกระดาษโน้ต กดบันทึกไอเดียของตน และวางลงบนบอร์ดหัวข้อด้วยการลากและวาง ใช้สถานะเช่น เปิด และ เสร็จ เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละไอเดีย
6. เทมเพลตสร้างกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพใน ClickUp
เทมเพลตกระบวนการสร้างอย่างมีประสิทธิภาพของ ClickUpมุ่งเน้นไปที่การกำจัดความสูญเปล่าในกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับทีมโครงการที่ต้องการความคล่องตัว แนวคิดหลักคือการมองเห็นภาพกระบวนการปัจจุบันของคุณในทุกแผนก ระบุจุดคอขวดด้านประสิทธิภาพ และกำจัดงานที่มีมูลค่าต่ำและใช้ทรัพยากรมากเกินไปซึ่งทำให้ทีมของคุณทำงานช้าลง 🛞
เทมเพลตนี้มีฟิลด์ที่กำหนดเองไว้ล่วงหน้าเพื่อเก็บข้อมูลงานผ่านคุณลักษณะต่างๆ เช่น ความซับซ้อนของงาน อัตราการเสร็จสิ้น บทบาท และระดับความพยายาม กรอกข้อมูลสำหรับกระบวนการที่คุณกำลังตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เท่าเทียมกันสำหรับการเปรียบเทียบ
แบบแผนที่มีมุมมองหลายแบบถูกออกแบบมาเพื่อแสดงกระบวนการจากมุมมองต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น มุมมองรายการ ภาพรวมของกระบวนการ ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดการงานสำหรับกระบวนการปัจจุบันหรือที่วางแผนไว้ได้
จากนั้น มีมุมมองแผนภูมิแกนต์ ซึ่งแสดงกิจกรรมของคุณบนไทม์ไลน์ โดยแสดงให้เห็นวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด ระยะเวลา และความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมอย่างชัดเจน มีประโยชน์อย่างยิ่งในการติดตามว่างานใดกำลังรอการดำเนินการจากงานอื่นและกำลังระงับทรัพยากรไว้
แผนภาพ SIPOC (ซัพพลายเออร์, อินพุต, กระบวนการ, เอาต์พุต และลูกค้า) ในมุมมองไวท์บอร์ดนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพราะช่วยให้คุณวางโครงร่างกระบวนการทำงานของธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบก่อนที่จะนำไปปฏิบัติจริง ในขณะเดียวกัน แผนผังกระบวนการ จะใช้แนวทางภาพที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้คุณสามารถวางแผนผังกระบวนการและสังเกตพื้นที่ที่ควรปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว
7. แม่แบบแผนที่ธุรกิจ ClickUp
เทมเพลตแผนที่ธุรกิจ ClickUpไม่ใช่แค่การแสดงภาพโมเดลธุรกิจของคุณเท่านั้น—แต่ยังช่วยสนับสนุนการติดตามและจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิผล
ลองจินตนาการว่าคุณกำลังจัดการแคมเปญการตลาดอยู่ มุมมองรายการ ของ All Initiatives per Quarter ในเทมเพลตจะทำหน้าที่เป็นปฏิทินแคมเปญของคุณ โดยจัดเรียงงานตามไตรมาสและให้แผนที่ชัดเจนสำหรับแต่ละช่วงเวลา
คุณสามารถตั้งเป้าหมายเฉพาะสำหรับไตรมาสได้ เช่นการเพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และการมีส่วนร่วมทางสื่อสังคมออนไลน์มุมมองรายการเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ทำหน้าที่เป็นแผนแม่บทกลยุทธ์ของคุณ โดยจัดกลุ่มงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับ มุมมองแผนงานแบบแกนต์ ให้คิดว่าเป็นไทม์ไลน์ของโครงการของคุณ ซึ่งจะเน้นลำดับของกิจกรรมการตลาดและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม ทำให้แผนการตลาดของคุณมีโครงสร้างที่ดีและกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจน
มุมมองตาม ประเภทธุรกิจ ใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป ช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่ากิจกรรมโครงการใดจะใช้เวลามากที่สุด และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?
คุณสามารถเลื่อนหรือปรับระยะเวลาของแต่ละรายการได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง ทำให้การวางแผนของคุณยืดหยุ่นยิ่งขึ้น! 🤸
8. แม่แบบ Excel Business Model Canvas โดย BusinessModelAnalyst
แม่แบบ Excel Business Model Canvas โดย BusinessModelAnalyst ช่วยขจัดความจำเป็นในการอธิบายยืดยาว แทนที่จะเป็นเช่นนั้น มันจะนำความสนใจของคุณไปยังผืนผ้าใบเดียว
แม่แบบโมเดลธุรกิจแบบลีนแคนวาสนี้ทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวของคุณ โดยแบ่งกลยุทธ์ธุรกิจออกเป็น 9 ส่วนสำคัญ ซึ่งรวมถึง กลุ่มลูกค้า เพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายหลักของคุณ ข้อเสนอคุณค่า เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ และ ช่องทางการเข้าถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้าของคุณ
นี่คือความงดงามของมัน: แม่แบบนี้ให้มุมมองที่ละเอียดและครบถ้วนในหน้าจอเดียวเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณออกแบบโมเดลธุรกิจได้อย่างครอบคลุมและเข้าใจว่าแต่ละองค์ประกอบเชื่อมโยงกันอย่างไรในภาพรวม 🖼️
9. แม่แบบ Excel Business Model Canvas โดย Someka
การได้ภาพรวมที่ชัดเจนขององค์ประกอบทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ และเทมเพลต Excel Business Model Canvas โดย Someka เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการบรรลุเป้าหมายนี้!
เทมเพลต Excel แบบลีนแคนวาสนี้มอบ โมเดลลีนแคนวาสแบบหน้าเดียว ที่ช่วยให้การสรุป ออกแบบ และวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ของบริษัทคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น มีสองตัวเลือกในการแสดงภาพองค์ประกอบทางธุรกิจ:
- ผืนผ้าใบแบบไดนามิก: รวมพื้นที่สำหรับทำโน้ตโพสต์-it ที่มีการจัดสีเพื่อแยกส่วนประกอบต่างๆ
- ผืนผ้าใบเปล่า: มอบอิสระให้คุณออกแบบผืนผ้าใบของคุณได้มากขึ้นด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวาง คุณสามารถปรับแต่งบันทึกของคุณได้อย่างยืดหยุ่นด้วยตัวเลือกต่าง ๆ เช่น สี, แบบอักษร, เส้นขอบ, และอื่น ๆ จากแท็บรูปแบบรูปร่าง
เทมเพลตนี้สามารถใช้งานร่วมกับ Excel 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า และมีให้ใช้งานในรูปแบบที่พร้อมใช้งานสำหรับทั้งแพลตฟอร์ม Mac และ Windows
10. แม่แบบ Excel Business Model Canvas และ Lean Canvas โดย NeosChronos
แม่แบบ Excel Business Model Canvas และ Lean Canvas โดย NeosChronos เป็นโซลูชันคู่สำหรับทีมซอฟต์แวร์ที่ต้องการมองเห็นภาพโมเดลธุรกิจของตนในขณะที่ปฏิบัติตามหลักการของวิธีการแบบลีน
เทมเพลต Excel นี้มีสองแผ่นงาน ได้แก่ แผนภาพโมเดลธุรกิจ และ การวางแผนแบบลีนแคนวาส แผ่นแรกจะแบ่งโมเดลธุรกิจของคุณออกเป็นองค์ประกอบสำคัญ เช่น กลุ่มลูกค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ และแหล่งรายได้ ส่วนแผ่นลีนแคนวาสจะช่วยให้คุณกำหนดปัญหาของสตาร์ทอัพ ทางแก้ไข และตัวชี้วัดหลักได้อย่างกระชับในหน้าเดียว 📑
รูปแบบที่ใช้ Excelช่วยให้การป้อนข้อมูลเป็นระเบียบและอัปเดตได้ง่าย อย่างไรก็ตาม เทมเพลตนี้อาจไม่เหมาะกับทุกคน เนื่องจากคุณต้องสลับระหว่างสองแผ่นงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ข้อมูลที่บันทึกมีความเป็นระเบียบ แต่การออกแบบยังคงมีความมั่นคงมาก!
ยกระดับธุรกิจของคุณให้ทะยานไปข้างหน้าด้วยแม่แบบ Lean Canvas ที่สมบูรณ์แบบ
Lean canvas ได้ถูกนำมาใช้โดยบริษัทหลายพันล้านหลายแห่งรวมถึง Apple และ Tesla คุณสามารถขยายเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณได้ด้วยเทมเพลตที่เราได้หารือไว้ พวกมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการวางแผนการเคลื่อนไหวของตนอย่างแม่นยำ
ClickUp มีเทมเพลตอื่น ๆ มากกว่า 1,000 แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและสนับสนุนกิจกรรมของสตาร์ทอัพ—เยี่ยมชมแกลเลอรีเพื่อดูเพิ่มเติม! 🕺