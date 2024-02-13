บล็อก ClickUp
10 แม่แบบ Lean Canvas คุณค่าสูงสำหรับผู้ประกอบการที่ชาญฉลาด

13 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารแผนธุรกิจแบบดั้งเดิมสามารถมีขนาดใหญ่โตและมักจะจบลงด้วยการถูกเก็บฝุ่นบนชั้นวาง พวกมันมักจะมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์,การจัดการการดำเนินงาน, และวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่แทบไม่มีใครอ่าน และไม่ต้องพูดถึงการอัปเดตเลย

ความต้องการเอกสารแผนธุรกิจที่กระชับและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ได้นำไปสู่แนวคิดของ Lean Canvas ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยAsh Maurya นักเขียนและผู้ประกอบการ Lean Canvas เป็นแม่แบบที่ช่วยให้สามารถสร้าง มุมมองที่กลั่นกรองอย่างเข้มข้นของโมเดลธุรกิจแบบดั้งเดิมของคุณ ทำหน้าที่เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการค้นหา ปัญหาและวิธีแก้ไข

บอกลาแผนธุรกิจที่ยาวและน่าเบื่อ แล้วสวัสดีกับเอกสารหน้าเดียวที่ผู้คนจะอ่านจริงๆ 🥳

การสร้างเอกสาร lean canvas ที่ใช้งานได้จริงจากศูนย์นั้นใช้เวลามาก นั่นคือเหตุผลที่ผู้ประกอบการชั้นนำพึ่งพาแม่แบบในการสื่อสารวิสัยทัศน์ของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้ เราจะนำเสนอ 10 แม่แบบ lean canvas ที่มีความซับซ้อน เพื่อช่วยให้คุณสร้างโมเดลธุรกิจที่เน้นการแก้ปัญหา!

อะไรคือเทมเพลต Lean Canvas?

แม่แบบ Lean Canvas คือ พิมพ์เขียวโมเดลธุรกิจที่ชัดเจน ซึ่งสรุปและแสดงภาพแนวคิดสำคัญสำหรับการบรรลุเป้าหมายในทันที เป็นทางเลือกที่เรียบง่ายกว่าแผนธุรกิจแบบดั้งเดิมที่ยืดยาว เพราะช่วยให้สรุปตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อเปลี่ยนแนวคิดทางธุรกิจของคุณให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สร้างผลกำไร

เทมเพลต Lean Canvas ถูกออกแบบมาเพื่อให้สร้างได้อย่างรวดเร็ว โดยเน้นเฉพาะองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของข้อเสนอทางธุรกิจเท่านั้น สามารถประกอบด้วยส่วนต่างๆ สำหรับระบุพื้นที่หลัก เช่น:

สิ่งที่คุณต้องทำคือกรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อสื่อสารสมมติฐานและกลยุทธ์สำคัญของโมเดลธุรกิจให้กับทีม นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ทราบ

เทมเพลตนี้เป็น เครื่องมือที่มีชีวิตชีวา ที่ส่งเสริมการคิดแบบวนซ้ำ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถปรับและปรับปรุงรูปแบบธุรกิจของตนได้ง่ายขึ้นเมื่อพวกเขาเรียนรู้จากตัวแปรของตลาดและข้อเสนอแนะจากลูกค้า 🗣️

แม่แบบ Lean Canvas สามารถช่วยทีมของคุณได้อย่างไร?

แม่แบบ Lean Canvas สามารถให้ประโยชน์อย่างมากแก่ทีมของคุณโดยการจัดเตรียม กรอบการทำงานที่ใช้งานง่าย สำหรับการวางกลยุทธ์เกี่ยวกับแนวคิดทางธุรกิจ ข้อดีที่โดดเด่นบางประการได้แก่:

  1. การรักษาแนวทางที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง: ช่วยให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณสมบัติและการตลาดขนาดเล็ก
  2. การปรับปรุงความสอดคล้องของทีม: ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสมาชิกในทีมโดยการให้ภาพรวมที่ชัดเจนและอัปเดตเป็นประจำของรูปแบบธุรกิจ
  3. การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร: ส่งเสริมแนวทางที่เป็นระบบในการระบุความเสี่ยงด้านการส่งมอบหรือตลาด และทดสอบกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นให้น้อยที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยใช้ความมุ่งมั่นด้านเวลา เงินทุน และแรงงานมนุษย์ให้น้อยที่สุด
  4. เร่งการเปิดตัวสตาร์ทอัพ: ช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งมือใหม่และมีประสบการณ์ประหยัดเวลาอันมีค่าด้วยการเร่งกระบวนการสร้างและปรับแต่งโมเดลธุรกิจ
  5. การสร้างความรับผิดชอบ: การบันทึกสมมติฐานสำคัญ ความรับผิดชอบ และตัวชี้วัดภายในเทมเพลต ช่วยกำหนดความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการ
  6. การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม: ช่วยให้สามารถสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูงหรือมีความต้องการสูงได้อย่างง่ายดาย โดยการทำตามคำแนะนำของเทมเพลต

เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า: 10 แม่แบบ Lean Canvas ที่ดีที่สุดสำหรับ Excel & ClickUp

การค้นหาเทมเพลต Lean Canvas ที่เหมาะสมอาจดูเหมือนเป็นงานที่น่ากลัว แทนที่จะต้องค้นหาผ่านลิงก์มากมายหรือใช้วิธีลองผิดลองถูก เริ่มต้นการค้นหาของคุณด้วยเทมเพลต 10 แบบที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญจากClickUpและ Excel ⏬

1. แม่แบบ ClickUp Lean Canvas

เทมเพลต ClickUp Lean Canvas
การกรอกแบบฟอร์มในเทมเพลต Lean Canvas นี้ จะทำให้เกิดการสรุปรายการงานโดยอัตโนมัติ ไม่มีการลืมหรือพลาดงานใด ๆ

การจัดโครงสร้างความคิดของคุณและเปลี่ยนให้เป็นแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ อาจเป็นงานที่เหนื่อยล้า แต่ด้วยเทมเพลต ClickUp Lean Canvas ที่ออกแบบมาอย่างรอบคอบ คุณสามารถนำธุรกิจที่กำลังเติบโตของคุณไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้ในเวลาไม่นาน 💗

เทมเพลตนี้รวมรายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าเข้ากับ Workspace ของคุณ ทำหน้าที่เป็นแผนที่เพื่อระบุ องค์ประกอบมาตรฐานของ lean canvas เช่น:

  • กลุ่มเป้าหมายลูกค้า
  • คุณค่าที่มอบให้ทันที
  • ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับความต้องการในการดำเนินงาน
  • โซลูชันที่ชนะ
  • กระแสรายได้

ใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อแยกแยะ, มองเห็นภาพ, และจัดหมวดหมู่สมมติฐานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นตามกลุ่มลูกค้า, ต้นทุน, ตัวชี้วัด, ช่องทาง, หรือปัจจัยอื่น ๆ. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีการควบคุมอย่างมั่นคงในการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ.

มุมมองแบบฟอร์ม Lean Canvas ของเทมเพลตนี้ช่วยให้การจัดโครงสร้างแนวคิดเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ง่ายต่อการจับข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทุกแบบฟอร์ม ClickUpที่กรอกเสร็จสมบูรณ์จะสร้างงานโดยอัตโนมัติ—ติดตามงานผ่านสถานะต่างๆ เช่น เสร็จสมบูรณ์, กำลังดำเนินการ, และ ต้องทำ

คิดถึง มุมมองบอร์ด Lean List เป็นศูนย์กลางของคุณ มันแสดง ปัญหา lean canvas ที่คุณได้สรุปไว้ในรูปแบบของบัตรที่มีรายละเอียดบนอินเตอร์เฟซแบบลากและวาง ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้องและวิธีการที่เป็นไปได้ในการเข้าสู่ตลาดเหล่านั้น

สุดท้ายนี้ มุมมองแบบ Lean Table ช่วยให้คุณปรับแต่งคอลัมน์งานให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ทำให้การนำทาง การแก้ไขข้อมูลจำนวนมาก และการส่งออกข้อมูลเป็นเรื่องง่าย

2. แม่แบบแผนธุรกิจแบบลีนของ ClickUp

เทมเพลตแผนธุรกิจแบบลีนของ ClickUp
เทมเพลตแผนธุรกิจแบบลีนของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณวางแผนและดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องการออกแบบโมเดลธุรกิจที่ประหยัดทรัพยากรเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ หรือไม่? ลองดูเทมเพลตแผนธุรกิจแบบลีนของ ClickUp— ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณด้วยการช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้สรุปสถานะของโครงการตลอดเวลา

เช่นเดียวกับเทมเพลตก่อนหน้านี้ ตัวนี้มาพร้อมกับ Custom Fields ที่ช่วยให้คุณมองเห็นแผนธุรกิจของคุณได้ชัดเจนขึ้น คุณสามารถกำหนดคุณสมบัติผ่านเมนูแบบเลื่อนลง เพิ่มคำอธิบายข้อความ หรืออัปโหลดไฟล์เพื่อเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับฟิลด์ได้

สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่นคือประเภทมุมมองที่เน้นธุรกิจโดยเฉพาะและสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งรวมถึง:

  1. มุมมองสรุปแผน—สรุปองค์ประกอบสำคัญของโมเดลธุรกิจของคุณในรูปแบบรายการ ให้คำอธิบายโครงการ การระบุตัวผู้จัดการงาน และการอัปเดตสถานะงานแบบเรียลไทม์
  2. Business Model Canvasมุมมอง—มุมมองแบบบอร์ดที่จัดเรียงงานตามธีมของ Lean Canvas เช่น: ปัญหา ทางเลือกที่มีอยู่ โซลูชัน ตัวชี้วัดสำคัญ ข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม
  3. ปัญหา
  4. ทางเลือกที่มีอยู่
  5. คำตอบ
  6. ตัวชี้วัดหลัก
  7. ความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม
  8. โดยมุมมองรายการลำดับความสำคัญ—ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานตามความสำคัญเพื่อให้มีรูปแบบที่เป็นมิตรกับกำหนดส่งมากขึ้น 🚩
  1. ปัญหา
  2. ทางเลือกที่มีอยู่
  3. คำตอบ
  4. ตัวชี้วัดหลัก
  5. ความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม

หากสตาร์ทอัพของคุณมีข้อจำกัดด้านงบประมาณอย่างเข้มงวด เราขอแนะนำให้สร้างสเปรดชีตที่ครอบคลุมโดยใช้มุมมองตารางใน ClickUp คุณสามารถจัดสรรงบประมาณสำหรับการตลาด การโฆษณา และบุคลากรไว้ล่วงหน้า และหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในขณะที่คุณกำลังพัฒนารูปแบบธุรกิจที่เรียบง่าย

3. แม่แบบ Canvas โมเดลธุรกิจ ClickUp

เทมเพลตโมเดลธุรกิจ ClickUp Business Model Canvas
เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้เริ่มต้นด้วยส่วนที่ชัดเจนและมีการกำหนดสีไว้อย่างชัดเจนจำนวนเก้าส่วน ซึ่งให้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโมเดลธุรกิจของคุณ

หากคุณกำลังครุ่นคิดว่าจะเปลี่ยนแนวคิดที่ยังไม่ชัดเจนให้กลายเป็นแผนธุรกิจที่มีโครงสร้างดีได้อย่างไร ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว!เพียงใช้เทมเพลต ClickUp Business Model Canvas ที่จะช่วยเสริมศักยภาพทีมของคุณด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์บนกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ คุณสามารถนำไปใช้เพื่อ:

  • วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณโดยการจำกัดขอบเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง
  • วิเคราะห์เส้นทางการเดินทางของลูกค้าด้วยความช่วยเหลือจากทีมการตลาดและทีมขายของคุณ
  • ร่วมมือกันในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลสำหรับการกำหนดราคา การผลิต และการจัดจำหน่าย

เทมเพลตเริ่มต้นด้วย ส่วนที่แตกต่างกันเก้าส่วน ที่มีการกำหนดสีไว้อย่างชัดเจน ซึ่งทำหน้าที่เป็นรากฐานของกระดานโมเดลธุรกิจแบบลีนของคุณ:

  1. พันธมิตรหลัก
  2. กิจกรรมหลัก
  3. คุณค่าที่นำเสนอ
  4. ความสัมพันธ์กับลูกค้า
  5. กลุ่มลูกค้า
  6. ช่องทาง
  7. ทรัพยากรสำคัญ
  8. โครงสร้างต้นทุน
  9. กระแสรายได้

ให้คำแนะนำในเทมเพลตช่วยระบุรายละเอียดของบริษัท ชื่อของเพื่อนร่วมทีมที่เข้าร่วม และวันที่สร้าง นอกจากนี้ หากคุณมีรูปแบบธุรกิจหลายเวอร์ชัน คุณสามารถตั้งชื่อและหมายเลขเวอร์ชันได้ตามต้องการ

ส่วนที่ดีที่สุด?ClickUp Whiteboardsมีผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุดและแถบเครื่องมือที่ใช้งานง่ายพร้อมตัวเลือกในการเพิ่มโน้ตติด, รูปภาพ, และสื่ออื่นๆ คุณจะไม่มีวันหมดพื้นที่ในการสำรวจและพัฒนาความคิดของคุณ 🔄

4. แม่แบบไวท์บอร์ด Canvas สำหรับสตาร์ทอัพของ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ด Canvas สำหรับสตาร์ทอัพของ ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถสร้างภาพรวมที่กระชับของธุรกิจของคุณและเส้นทางสู่ความสำเร็จ

การเปิดตัวสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จคือการผสมผสานอย่างรอบคอบระหว่างการวางแผนที่ดีและการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสตาร์ทอัพของคุณจะเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่ง?นี่คือจุดที่เทมเพลตไวท์บอร์ด ClickUp Startup Canvasเข้ามาช่วยคุณได้ 🔝

เทมเพลตนี้เป็นคู่หูที่ดีที่สุดของคุณสำหรับการสร้างแบบจำลองธุรกิจแบบลีนและการทดสอบแนวคิดที่มีความผูกพันต่ำเพื่อกำหนดข้อเสนอคุณค่าและโมเดลรายได้ของคุณ โดยค่าเริ่มต้น คุณจะได้รับ 13 ส่วนที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน ครอบคลุมทุกแง่มุมของสตาร์ทอัพของคุณ

สมมติว่าคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการซื้ออุปกรณ์การเกษตรในราคาที่ต่ำ เริ่มต้นด้วยการระบุพันธมิตรหลักของคุณและอธิบายปัญหาที่ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของคุณแก้ไข (เช่น ลดแรงงานด้วยอัตราที่จ่ายได้) คุณอาจต้องการกำหนดตลาดเป้าหมายของคุณ ระบุคู่แข่งและสินค้าทดแทน กำหนดวัตถุประสงค์ (เช่น รักษาอัตรากำไรไว้ที่ 20%) และแม้กระทั่งประมาณการต้นทุนอุปกรณ์ 🌱

เทมเพลตไวท์บอร์ดหน้าเดียว นี้ใช้งานง่ายมาก ช่วยให้คุณสามารถสรุปภาพรวมธุรกิจของคุณได้อย่างกระชับ รวมถึงสิ่งที่คุณต้องการบรรลุและวิธีการที่คุณวางแผนจะประสบความสำเร็จ การจัดวางที่เป็นมืออาชีพของมัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำเสนอให้กับนักลงทุน แต่ยังสามารถใช้เป็นร่างคร่าวๆ ของแผนธุรกิจที่ครอบคลุมมากขึ้นเมื่อบริษัทของคุณเติบโตขึ้น

5. แม่แบบระดมความคิด ClickUp Squad

เทมเพลตระดมความคิดสำหรับทีม ClickUp
ทำงานเป็นทีมได้ดีด้วยเทมเพลตการระดมสมองสำหรับทีมจาก ClickUp

กำลังมองหาเครื่องมือที่มีชีวิตชีวาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในทีมของคุณอยู่หรือไม่?เทมเพลต ClickUp Squad Brainstormสามารถเป็นทางออกที่ใช่สำหรับคุณ! หากบรรยากาศในทีมของคุณเน้นการทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก—เทมเพลตนี้พร้อมช่วยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริง 💡

ตามชื่อที่บ่งบอกไว้, เทมเพลตนี้เป็นคู่มือการระดมสมองที่เรียบง่ายของคุณ, ช่วยคุณในการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ความคิดจากสมาชิกทีมแต่ละคน. ภายในไวท์บอร์ดที่มีปฏิสัมพันธ์และปรับแต่งได้สูงนี้, คุณจะได้รับ Team Work Canvas เพื่อจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของความคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้.

เทมเพลตนี้มี ส่วนการอภิปรายที่แบ่งตามสีเก้าส่วน ซึ่งช่วยให้แต่ละแง่มุมของพลวัตทีมมีความชัดเจนและสามารถระบุได้ง่าย ครอบคลุมหมวดหมู่ต่างๆ เช่น สุขภาพทีม, จังหวะทีม, และ ฉันทามติของทีม ทำให้คุณสามารถเข้าใจว่าแนวคิดเหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของทีมอย่างไร นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อตกลงเกี่ยวกับการประชุมและการอนุมัติขั้นตอนการทำงาน ทำให้การดำเนินงานที่มักวุ่นวายของสตาร์ทอัพใหม่เป็นระเบียบมากขึ้น

สมาชิกในทีมสามารถหยิบกระดาษโน้ต กดบันทึกไอเดียของตน และวางลงบนบอร์ดหัวข้อด้วยการลากและวาง ใช้สถานะเช่น เปิด และ เสร็จ เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละไอเดีย

6. เทมเพลตสร้างกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพใน ClickUp

คลิกอัพ สร้างกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลต
เทมเพลตกระบวนการสร้างอย่างมีประสิทธิภาพของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการโดยตรง โดยการกำจัดความสูญเปล่า

เทมเพลตกระบวนการสร้างอย่างมีประสิทธิภาพของ ClickUpมุ่งเน้นไปที่การกำจัดความสูญเปล่าในกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับทีมโครงการที่ต้องการความคล่องตัว แนวคิดหลักคือการมองเห็นภาพกระบวนการปัจจุบันของคุณในทุกแผนก ระบุจุดคอขวดด้านประสิทธิภาพ และกำจัดงานที่มีมูลค่าต่ำและใช้ทรัพยากรมากเกินไปซึ่งทำให้ทีมของคุณทำงานช้าลง 🛞

เทมเพลตนี้มีฟิลด์ที่กำหนดเองไว้ล่วงหน้าเพื่อเก็บข้อมูลงานผ่านคุณลักษณะต่างๆ เช่น ความซับซ้อนของงาน อัตราการเสร็จสิ้น บทบาท และระดับความพยายาม กรอกข้อมูลสำหรับกระบวนการที่คุณกำลังตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เท่าเทียมกันสำหรับการเปรียบเทียบ

แบบแผนที่มีมุมมองหลายแบบถูกออกแบบมาเพื่อแสดงกระบวนการจากมุมมองต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น มุมมองรายการ ภาพรวมของกระบวนการ ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดการงานสำหรับกระบวนการปัจจุบันหรือที่วางแผนไว้ได้

จากนั้น มีมุมมองแผนภูมิแกนต์ ซึ่งแสดงกิจกรรมของคุณบนไทม์ไลน์ โดยแสดงให้เห็นวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด ระยะเวลา และความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมอย่างชัดเจน มีประโยชน์อย่างยิ่งในการติดตามว่างานใดกำลังรอการดำเนินการจากงานอื่นและกำลังระงับทรัพยากรไว้

แผนภาพ SIPOC (ซัพพลายเออร์, อินพุต, กระบวนการ, เอาต์พุต และลูกค้า) ในมุมมองไวท์บอร์ดนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพราะช่วยให้คุณวางโครงร่างกระบวนการทำงานของธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบก่อนที่จะนำไปปฏิบัติจริง ในขณะเดียวกัน แผนผังกระบวนการ จะใช้แนวทางภาพที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้คุณสามารถวางแผนผังกระบวนการและสังเกตพื้นที่ที่ควรปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว

7. แม่แบบแผนที่ธุรกิจ ClickUp

เทมเพลตแผนที่เส้นทางธุรกิจ ClickUp
การดูแผนที่กลยุทธ์ของบริษัทคุณในมุมมอง Timeline ของ ClickUp

เทมเพลตแผนที่ธุรกิจ ClickUpไม่ใช่แค่การแสดงภาพโมเดลธุรกิจของคุณเท่านั้น—แต่ยังช่วยสนับสนุนการติดตามและจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิผล

ลองจินตนาการว่าคุณกำลังจัดการแคมเปญการตลาดอยู่ มุมมองรายการ ของ All Initiatives per Quarter ในเทมเพลตจะทำหน้าที่เป็นปฏิทินแคมเปญของคุณ โดยจัดเรียงงานตามไตรมาสและให้แผนที่ชัดเจนสำหรับแต่ละช่วงเวลา

คุณสามารถตั้งเป้าหมายเฉพาะสำหรับไตรมาสได้ เช่นการเพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และการมีส่วนร่วมทางสื่อสังคมออนไลน์มุมมองรายการเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ทำหน้าที่เป็นแผนแม่บทกลยุทธ์ของคุณ โดยจัดกลุ่มงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับ มุมมองแผนงานแบบแกนต์ ให้คิดว่าเป็นไทม์ไลน์ของโครงการของคุณ ซึ่งจะเน้นลำดับของกิจกรรมการตลาดและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม ทำให้แผนการตลาดของคุณมีโครงสร้างที่ดีและกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจน

มุมมองตาม ประเภทธุรกิจ ใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป ช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่ากิจกรรมโครงการใดจะใช้เวลามากที่สุด และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?

คุณสามารถเลื่อนหรือปรับระยะเวลาของแต่ละรายการได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง ทำให้การวางแผนของคุณยืดหยุ่นยิ่งขึ้น! 🤸

8. แม่แบบ Excel Business Model Canvas โดย BusinessModelAnalyst

แม่แบบ Excel Business Model Canvas โดย BusinessModelAnalyst
แม่แบบ Excel Business Model Canvas แบ่งแผนธุรกิจของคุณออกเป็นองค์ประกอบสำคัญ

แม่แบบ Excel Business Model Canvas โดย BusinessModelAnalyst ช่วยขจัดความจำเป็นในการอธิบายยืดยาว แทนที่จะเป็นเช่นนั้น มันจะนำความสนใจของคุณไปยังผืนผ้าใบเดียว

แม่แบบโมเดลธุรกิจแบบลีนแคนวาสนี้ทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวของคุณ โดยแบ่งกลยุทธ์ธุรกิจออกเป็น 9 ส่วนสำคัญ ซึ่งรวมถึง กลุ่มลูกค้า เพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายหลักของคุณ ข้อเสนอคุณค่า เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ และ ช่องทางการเข้าถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้าของคุณ

นี่คือความงดงามของมัน: แม่แบบนี้ให้มุมมองที่ละเอียดและครบถ้วนในหน้าจอเดียวเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณออกแบบโมเดลธุรกิจได้อย่างครอบคลุมและเข้าใจว่าแต่ละองค์ประกอบเชื่อมโยงกันอย่างไรในภาพรวม 🖼️

9. แม่แบบ Excel Business Model Canvas โดย Someka

เทมเพลต Excel Business Model Canvas โดย Someka
เทมเพลต Excel นี้ช่วยให้งานสรุป ออกแบบ และวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ของบริษัทคุณเป็นเรื่องง่าย

การได้ภาพรวมที่ชัดเจนขององค์ประกอบทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ และเทมเพลต Excel Business Model Canvas โดย Someka เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการบรรลุเป้าหมายนี้!

เทมเพลต Excel แบบลีนแคนวาสนี้มอบ โมเดลลีนแคนวาสแบบหน้าเดียว ที่ช่วยให้การสรุป ออกแบบ และวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ของบริษัทคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น มีสองตัวเลือกในการแสดงภาพองค์ประกอบทางธุรกิจ:

  1. ผืนผ้าใบแบบไดนามิก: รวมพื้นที่สำหรับทำโน้ตโพสต์-it ที่มีการจัดสีเพื่อแยกส่วนประกอบต่างๆ
  2. ผืนผ้าใบเปล่า: มอบอิสระให้คุณออกแบบผืนผ้าใบของคุณได้มากขึ้นด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวาง คุณสามารถปรับแต่งบันทึกของคุณได้อย่างยืดหยุ่นด้วยตัวเลือกต่าง ๆ เช่น สี, แบบอักษร, เส้นขอบ, และอื่น ๆ จากแท็บรูปแบบรูปร่าง

เทมเพลตนี้สามารถใช้งานร่วมกับ Excel 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า และมีให้ใช้งานในรูปแบบที่พร้อมใช้งานสำหรับทั้งแพลตฟอร์ม Mac และ Windows

10. แม่แบบ Excel Business Model Canvas และ Lean Canvas โดย NeosChronos

เทมเพลต Excel Business Model Canvas และ Lean Canvas โดย NeosChronos
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจที่ต้องการทำให้กระบวนการวางแผนและการตัดสินใจง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น

แม่แบบ Excel Business Model Canvas และ Lean Canvas โดย NeosChronos เป็นโซลูชันคู่สำหรับทีมซอฟต์แวร์ที่ต้องการมองเห็นภาพโมเดลธุรกิจของตนในขณะที่ปฏิบัติตามหลักการของวิธีการแบบลีน

เทมเพลต Excel นี้มีสองแผ่นงาน ได้แก่ แผนภาพโมเดลธุรกิจ และ การวางแผนแบบลีนแคนวาส แผ่นแรกจะแบ่งโมเดลธุรกิจของคุณออกเป็นองค์ประกอบสำคัญ เช่น กลุ่มลูกค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ และแหล่งรายได้ ส่วนแผ่นลีนแคนวาสจะช่วยให้คุณกำหนดปัญหาของสตาร์ทอัพ ทางแก้ไข และตัวชี้วัดหลักได้อย่างกระชับในหน้าเดียว 📑

รูปแบบที่ใช้ Excelช่วยให้การป้อนข้อมูลเป็นระเบียบและอัปเดตได้ง่าย อย่างไรก็ตาม เทมเพลตนี้อาจไม่เหมาะกับทุกคน เนื่องจากคุณต้องสลับระหว่างสองแผ่นงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ข้อมูลที่บันทึกมีความเป็นระเบียบ แต่การออกแบบยังคงมีความมั่นคงมาก!

ยกระดับธุรกิจของคุณให้ทะยานไปข้างหน้าด้วยแม่แบบ Lean Canvas ที่สมบูรณ์แบบ

Lean canvas ได้ถูกนำมาใช้โดยบริษัทหลายพันล้านหลายแห่งรวมถึง Apple และ Tesla คุณสามารถขยายเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณได้ด้วยเทมเพลตที่เราได้หารือไว้ พวกมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการวางแผนการเคลื่อนไหวของตนอย่างแม่นยำ

ClickUp มีเทมเพลตอื่น ๆ มากกว่า 1,000 แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและสนับสนุนกิจกรรมของสตาร์ทอัพ—เยี่ยมชมแกลเลอรีเพื่อดูเพิ่มเติม! 🕺