10 เครื่องมือ ERD ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างภาพและออกแบบโมเดลฐานข้อมูลที่ซับซ้อน

ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานประจำวันของทุกองค์กร ระบบนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบ ค้นหา และเปรียบเทียบข้อมูลทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามสินค้าคงคลัง การบันทึกข้อมูลลูกค้า หรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ
การสร้างและจัดการคลังข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงจำเป็นต้องมีแผนแม่บท อย่างไรก็ตาม แผนผังความสัมพันธ์ของเอนทิตีในฐานข้อมูลช่วยให้คุณพัฒนาโครงร่างเบื้องต้นได้โดยการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและความสัมพันธ์ระหว่างกันภายในระเบียนข้อมูล
แบบแผนนี้ได้รับการเสนอโดย ดร. ปีเตอร์ เฉิน นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวไต้หวัน-อเมริกัน ซึ่งส่งเสริมความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้างฐานข้อมูลสำหรับผู้ใช้ทั้งทางเทคนิคและไม่ทางเทคนิค
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือคุณภาพเยี่ยมเพื่อสร้าง ERD ที่สมบูรณ์แบบ คุณมาถูกที่แล้ว! เราจะสำรวจ 10 เครื่องมือ ERD ที่ใช้งานได้จริง ซึ่งให้ความชัดเจนทางภาพเพื่อสร้างโมเดลฐานข้อมูลที่สอดคล้องกัน ?
แผนผัง ER คืออะไร?
แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี (ERD) เป็นประเภทหนึ่งของแผนผังที่ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล แผนภาพนี้แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ภายในฐานข้อมูลผ่านองค์ประกอบสามส่วน:
- เอนทิตี: หมายถึง วัตถุหรือแนวคิดในฐานข้อมูล
- คุณสมบัติ: กำหนดคุณสมบัติของเอนทิตี ในแบบจำลอง ERD ทั่วไป คุณจะพบกับประเภทของคุณสมบัติสี่ประเภท: คุณสมบัติหลัก ใช้สำหรับการระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำกัน คุณสมบัติเชิงประกอบ แบ่งย่อยออกเป็นคุณสมบัติย่อย คุณสมบัติหลายค่า เก็บค่าได้หลายค่า คุณสมบัติที่ได้มา คำนวณจากคุณสมบัติอื่น
- คุณลักษณะสำคัญ ใช้สำหรับการระบุเอกลักษณ์เฉพาะ
- คุณลักษณะเชิงประกอบ ถูกแบ่งย่อยออกเป็นคุณลักษณะย่อยที่เล็กกว่า
- คุณลักษณะหลายค่า ประกอบด้วยค่าหลายค่า
- คุณลักษณะที่ได้มา คำนวณจากคุณลักษณะอื่น
- ความสัมพันธ์: สร้างการเชื่อมโยงหรือการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน ซึ่งอาจเป็น: หนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) หนึ่งต่อหลาย (1:N) หลายต่อหนึ่ง (N:1) หลายต่อหลาย (N:N)
- หนึ่งต่อหนึ่ง (1:1)
- หนึ่งต่อหลาย (1:N)
- หลาย-ต่อ-หนึ่ง (N:1)
- หลายต่อหลาย (N:N)
- คุณลักษณะสำคัญ ใช้สำหรับการระบุเอกลักษณ์เฉพาะ
- คุณลักษณะเชิงประกอบ ถูกแบ่งย่อยออกเป็นคุณลักษณะย่อยที่เล็กกว่า
- คุณลักษณะหลายค่า ประกอบด้วยค่าหลายค่า
- คุณลักษณะที่ได้มา คำนวณจากคุณลักษณะอื่น
- หนึ่งต่อหนึ่ง (1:1)
- หนึ่งต่อหลาย (1:N)
- หลาย-ต่อ-หนึ่ง (N:1)
- หลายต่อหลาย (N:N)
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติและความสัมพันธ์นี้เผยให้เห็นวิธีที่ชัดเจนและกระชับในการแสดงการจัดระเบียบข้อมูลภายในระบบที่ซับซ้อนใดๆ สมมติว่าคุณกำลังสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตีสำหรับโรงเรียน แผนภาพ ER จะช่วยให้คุณวางแผนการเชื่อมต่อระหว่างนักเรียน หลักสูตร และสมาชิกคณาจารย์อย่างมีเหตุผล ??
สิ่งที่ควรพิจารณาในเครื่องมือ ERD
ในขณะที่เครื่องมือ ERD ต้องตอบสนองความต้องการและความชอบเฉพาะของคุณ นี่คือปัจจัยทั่วไปที่ควรพิจารณา:
- ไลบรารีในตัว: ค้นหาแม่แบบ ERD และไลบรารีสัญลักษณ์ภายในเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างไดอะแกรม
- ความสะดวกในการใช้งาน: ควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมอย่างละเอียดสำหรับผู้ใช้
- ความสามารถในการสร้างแผนภาพ: ค้นหาคุณสมบัติการสร้างแผนภาพที่ครอบคลุมและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย เครื่องมือที่ต้องการควรมีกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลและแผนผังความคิดเพื่อช่วยให้คุณสร้างแผนภาพ ER ที่ดึงดูดสายตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความเข้ากันได้ของฐานข้อมูล: คุณอาจต้องการให้ซอฟต์แวร์รองรับหรือสามารถผสานรวมกับระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ที่คุณเลือกใช้
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: หากคุณทำงานเป็นทีม คุณจะต้องมีคุณสมบัติสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เช่น การตรวจสอบงานและการควบคุมเวอร์ชันเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- ตัวเลือกการนำเข้าและส่งออก: ความสามารถในการนำเข้าโครงสร้างฐานข้อมูลที่มีอยู่และส่งออกแผนผัง ER ไปยังรูปแบบต่างๆ (เช่น PDF, PNG, SVG) อาจเป็นสิ่งจำเป็น
10 เครื่องมือ ERD ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังฐานข้อมูล
เมื่อได้ครอบคลุมพื้นฐานของเครื่องมือ ERD แล้ว มาเจาะลึกตัวเลือก 10 อันดับแรกสำหรับความต้องการแผนผังฐานข้อมูลของคุณกันเถอะ ?
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นมากกว่าเครื่องมือสร้างแผนผัง—มันคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมซึ่งผสานงาน การสนทนา และเอกสารเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ
ยกระดับการประชุมวางแผนและจัดทำแผนผังแนวคิดแบบร่วมมือกันให้เหนือระดับด้วยClickUp Whiteboards แผ่นกระดานวาดภาพแบบอิสระสำหรับการระดมความคิดและวางแผนโครงการ ซึ่งรองรับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน ผ่านการวาดภาพ ข้อความ รูปภาพ รูปร่าง เส้นเชื่อมต่อ โน้ตติดผนัง และสื่ออื่นๆ อีกมากมาย
ไม่อยากสร้าง ERD จากศูนย์ใช่ไหม? ใช้ประโยชน์จากไลบรารีเทมเพลตมากมายของ ClickUp สำหรับการสร้างแผนผังและแผนที่! วางแผน ERD ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตแผนผังความสัมพันธ์ของเอนทิตี ClickUp—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดวางโครงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนโค้ด
เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้ช่วยให้คุณ สร้างคีย์หลักและคีย์ต่างประเทศ ได้อย่างง่ายดายด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใน ERD ของคุณได้อย่างรวดเร็ว จัดการเชื่อมต่อภายในไม่กี่วินาทีด้วยการลากและวางโหนด ใช้ระดับการซูมเพื่อสร้างแบบจำลองข้อมูลของคุณในทุกขนาด เราแนะนำให้ใช้ClickUp Automationsที่เรียบง่ายเพื่อกำหนดข้อจำกัดให้กับโมเดล ER ของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้มีความสม่ำเสมอและปราศจากข้อผิดพลาด ?
ClickUp Mind Mapsเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์การสร้างแผนภาพที่คุณสามารถสำรวจได้ มันช่วยให้คุณจัดระเบียบโครงการ ความคิด และงานต่างๆ โดยการแสดงความสัมพันธ์และลำดับชั้น
โดยรวมแล้ว ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่มีความเป็นภาพสูง ด้วย แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้สูง, ตัวเลือกการผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ, และมุมมองมากกว่า 15 แบบ คุณสามารถแสดง, ตรวจสอบ, และเชื่อมโยงองค์ประกอบโครงสร้างฐานข้อมูลอย่างมีเหตุผลได้ในเวลาไม่นาน!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การระดมความคิดและการวางแผนโครงการแบบเรียลไทม์ด้วยไวท์บอร์ดและแผนผังความคิด
- แม่แบบพร้อมแถบเครื่องมือสร้างแผนผังงานอัจฉริยะและรูปทรง ERD
- มุมมองมากกว่า 15 ครั้ง เช่น มุมมองกระดานและมุมมองตาราง สำหรับการตรวจสอบและวางแผนความสัมพันธ์ของหน่วยงาน
- การส่งออกและนำเข้าข้อมูลและแผนผังได้อย่างง่ายดาย
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางสำหรับการแมปแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- ระดับการเข้าถึงข้อมูลที่ปรับแต่งได้ ด้วยลำดับชั้นของ ClickUp
- คลิกอัพ ด็อกส์เพื่อรวมศูนย์ฐานความรู้ ERD ของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้คุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย
- แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติน้อยกว่าเวอร์ชันเว็บ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. ลูซิดชาร์ต
Lucidchartเช่นเดียวกับคู่แข่งชั้นนำ เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการสร้างแผนผัง ER และแนวคิดการออกแบบระดับมืออาชีพ แม้แต่กับชุดข้อมูลที่ซับซ้อนที่สุด ช่วยให้แก้ไขแบบเรียลไทม์บนคลาวด์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและกระจายตัว
มันช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภาพจากศูนย์หรือใช้เทมเพลต, สัญลักษณ์, และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์มากมายเพื่อเร่งกระบวนการให้รวดเร็วขึ้น
สร้างแผนภูมิเปล่าและเข้าถึง ไลบรารีรูปทรง ERD ของ Lucidchart โดยคลิกปุ่ม + รูปทรง จากเมนูทางด้านซ้ายของหน้าจอ เมื่อเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถลากและวางรูปทรง ERD ลงบนผืนผ้าใบได้อย่างง่ายดาย ทำให้คุณเริ่มต้นได้อย่างราบรื่น
การเชื่อมต่อรูปร่างเหล่านี้ก็ทำได้ง่ายไม่แพ้กัน คุณสามารถเชื่อมต่อได้โดยการลากจากจุดสีแดงที่ขอบของรูปร่าง และปรับแต่งปลายเส้นตามต้องการโดยใช้แถบเครื่องมือที่อยู่เหนือผืนผ้าใบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมทั่วโลก
- แม่แบบ สัญลักษณ์ และตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย
- สะอาด, ใช้งานง่าย
- รองรับการนำเข้าและส่งออก Visio
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- เวลาในการโหลดที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
- การปรับแต่งองค์ประกอบภาพอาจมีความซับซ้อน
ราคาของ Lucidchart
- ฟรีตลอดไป
- บุคคล: เริ่มต้นที่ $7.95 ต่อเดือน
- ทีม: เริ่มต้นที่ $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
3. QuickDBD
QuickDBD เป็นเครื่องมือสร้างแผนผัง ER ฟรีที่เหมาะสำหรับคุณหากคุณให้ความสำคัญกับความแม่นยำและประสิทธิภาพในการใช้แป้นพิมพ์ มันช่วยให้คุณ ร่างโครงร่างฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่พิมพ์—สิ่งที่คุณต้องทำคือป้อนข้อมูลเกี่ยวกับเอนทิตี และกล่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะปรากฏบนหน้าจอ! ⌨️
แต่มันไม่ได้หยุดแค่นั้น!
QuickDBD ยังโดดเด่นในด้านความร่วมมืออีกด้วย ฟีเจอร์แชร์ลิงก์ ที่สะดวกช่วยให้การทำงานกับทีมของคุณในโครงสร้างที่ดำเนินอยู่เป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังรองรับการนำเข้าสคีมาจากฐานข้อมูลเช่น MySQL, MariaDB, Oracle และ SQL Server ช่วยให้คุณสร้าง ERD ได้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติเด่นของ QuickDBD
- การป้อนคำสั่งผ่านแป้นพิมพ์อย่างง่าย
- การแบ่งปันข้อมูลการฟื้นฟูทรัพยากร (ERD) ส่วนตัวหรือสาธารณะ
- นำเข้าสคีมาจาก MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server
- รองรับการส่งออกในรูปแบบ PDF/RTF
ข้อจำกัดของ QuickDBD
- ผู้ใช้แผนฟรีถูกจำกัดไว้ที่ 10 ตารางต่อแผนภาพ
- พื้นที่จัดเก็บส่วนตัวมีให้เฉพาะผู้ใช้ระดับโปรเท่านั้น
ราคาของ QuickDBD
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $14/เดือน หรือ $95.00/ปี
คะแนนและรีวิว QuickDBD
- G2: 4. 8/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (รีวิว 5+ รายการ)
4. Creately
Creately ช่วยลดความซับซ้อนในการสร้างแผนผังด้วยการนำเสนอแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย ซึ่งสามารถเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็น ERD ที่สมบูรณ์แบบได้อย่างมืออาชีพ
ด้วย อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่โต้ตอบได้ และแถบเครื่องมือที่สะดวก คุณมีอิสระในการสร้างโครงสร้างข้อมูลเชิงแนวคิด เชิงตรรกะ หรือเชิงกายภาพ ปรับแต่งได้ตามต้องการด้วยการปรับสี แบบอักษร และคุณลักษณะต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนการออกแบบของคุณ คุณสามารถทำการ ค้นหาข้อความในแผนผัง เพื่อค้นหาโหนดเฉพาะในเครือข่ายขนาดใหญ่ได้
Creately มอบเคอร์เซอร์แบบเรียลไทม์ไม่จำกัดจำนวน ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณยังสามารถใช้ความคิดเห็นสำหรับการสนทนาแบบอะซิงโครนัสและการติดตามผลได้อีกด้วย เช่นเดียวกับ ClickUp เครื่องมือนี้ยังให้คุณกำหนดระดับการเข้าถึงและบทบาทหลายระดับเพื่อจัดการการตรวจสอบและการอนุมัติแผนผัง ER ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- ฟังก์ชันการลากและวางที่ใช้งานง่าย
- การปรับแต่งส่วนบุคคลด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- เคอร์เซอร์แบบเรียลไทม์สำหรับการทำงานร่วมกัน
- ระดับการเข้าถึงที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Creately
- บางครั้งอาจโหลดช้า
- เวอร์ชันฟรีสามารถดีขึ้นได้
ราคาของ Creately
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: อัตราเหมาจ่าย 89 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Creately
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
5. DBDiagram
DBDiagram เป็นตัวเลือกอันดับต้นสำหรับนักพัฒนาและนักวิเคราะห์ที่กำลังมองหาเครื่องมือสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตีบนเว็บที่คุ้มค่า มันให้ความสำคัญกับความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ ทำให้มืออาชีพสามารถเปลี่ยนความคิดของพวกเขาให้เป็นแผนภาพที่ชัดเจนด้วยโค้ดน้อยที่สุด
แต่ส่วนที่น่าตื่นเต้นคือ: DBDiagram ไปไกลกว่านั้นด้วยการให้คุณได้รับ แผนผัง ER ได้โดยตรงจากไฟล์ SQL dump มันยังสามารถสร้างคำสั่ง SQL เพื่อสร้างโครงสร้างฐานข้อมูลได้อีกด้วย เครื่องมือนี้เน้นความสะดวกสบายเพราะคุณสามารถผสานรวมกับเฟรมเวิร์กเว็บยอดนิยมอย่าง Rails หรือ Django และอัปโหลดไฟล์ schema.rb หรือ models.py ได้ในพริบตา!
เมื่อแผนผัง ER ของคุณพร้อมแล้ว ให้แปลงเป็นไฟล์ PDF อย่างรวดเร็วและแชร์กับทีมของคุณหรือส่งต่อภายในองค์กรด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ?️
คุณสมบัติเด่นของ DBDiagram
- การสร้างแผนภาพด้วยโค้ดน้อยที่สุด
- นำเข้าแผนภาพ ER จากไฟล์ SQL dump
- การผสานรวมเฟรมเวิร์กเว็บ
- เปิดใช้งานการแปลงและแชร์ไฟล์ PDF
ข้อจำกัดของ DBDiagram
- การจัดการคีย์ต่างประเทศสามารถปรับปรุงได้
- การปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ DBDiagram
- บุคลิกภาพ: ฟรีตลอดไป
- โปรส่วนตัว: $7. 5/เดือน
- ทีม: $35/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
DBDiagram คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
- Product Hunt: 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
6. สมาร์ทดรอว์
SmartDraw สมชื่อของมันอย่างแท้จริง ด้วยการนำเสนอวิธีการสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีที่ปราศจากความยุ่งยาก สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือความสามารถในการสร้าง ERD โดยอัตโนมัติจากฐานข้อมูลที่คุณมีอยู่ ให้ร่างแรกที่คุณสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ตามต้องการ
ชุดแม่แบบที่หลากหลายพร้อมรูปทรง ERD ที่ปรับแต่งได้ทั้งสี่เหลี่ยมผืนผ้า วงรี และเพชร ช่วยให้กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสมบูรณ์เป็นไปอย่างราบรื่น หากแม่แบบที่มีอยู่ยังไม่ตรงกับความต้องการ คุณสามารถเลือกทรงที่ต้องการและป้อนข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อให้ผลลัพธ์สุดท้ายตรงตามวิสัยทัศน์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ ?️?️
เพิ่มแผนภาพที่สร้างขึ้นได้อย่างง่ายดายไปยังแอป Microsoft Office หรือ Google Workspace SmartDraw ผสานการทำงานกับระบบจัดเก็บไฟล์ทั่วไป ทำให้คุณสามารถจัดเก็บแผนภาพโดยไม่ต้องสร้างโฟลเดอร์และสิทธิ์การเข้าถึงที่ซ้ำซ้อน
ลองดูทางเลือก SmartDraw ที่ดีที่สุดเพื่อขยายการค้นหาของคุณ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw
- เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
- สร้าง ERD โดยอัตโนมัติจากฐานข้อมูลที่คุณมีอยู่
- การผสานรวมที่มีประโยชน์
- โทร, แชท, และอีเมลล์เพื่อขอความช่วยเหลือ
ข้อจำกัดของ SmartDraw
- ตัวเลือกของสัญลักษณ์ที่จำกัด
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการลบข้อความเริ่มต้นในเทมเพลตนั้นใช้เวลามาก
ราคาของ SmartDraw
- ผู้ใช้รายเดียว: $9.95/เดือน
- ผู้ใช้หลายคน: เริ่มต้นที่ $8.25/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสามผู้ใช้)
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิว SmartDraw
- G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
7. มิโร
เช่นเดียวกับ Lucidchartและ ClickUp,Miroพร้อมช่วยเหลือคุณด้วยเทมเพลตมากมายที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ห่วงโซ่คุณค่าไปจนถึงขอบเขตของโครงการ. เทมเพลต ERD ของพวกเขามาพร้อมกับแผนที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างแบบจำลองข้อมูลของคุณ. ขั้นตอนทั่วไปประกอบด้วย:
- การระบุและตั้งชื่อหน่วยงาน
- ใช้เส้นเชื่อม (บนแถบเครื่องมือหรือด้วยปุ่มลัด L) เพื่อสร้างความสัมพันธ์
- การปรับแต่งและสรุปแผนผัง
Miro เพิ่มความมหัศจรรย์ด้วย ฟีเจอร์โต้ตอบขั้นสูง ที่ยกระดับประสบการณ์การสร้างแผนผังร่วมกันของคุณ คิดถึงมันเหมือนกับการระดมความคิดบนกระดานไวท์บอร์ดจริง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสำนักงานหรือทำงานจากที่บ้าน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น โน้ตโพสต์อิทดิจิทัลและการวาดด้วยมือ ?️
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- การทำงานเป็นทีมแบบเรียลไทม์และการแก้ไขเอกสาร
- ให้การเข้าถึงไฟล์หลายรูปแบบ
- มีแม่แบบมากมายนอกเหนือจาก ERD
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Miro
- ความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์จำกัด
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคาของ Miro
- ฟรีตลอดไป
- ผู้เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อสมาชิก
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อสมาชิก
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
8. Canva
เครื่องมือสร้างแผนภาพ ER ของ Canva ไม่เพียงแต่สะดวกเท่านั้น แต่ยังใช้งานง่ายอีกด้วย มันสร้างความประทับใจด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อแสดงการเชื่อมต่อที่ซับซ้อนภายในชุดข้อมูลของคุณ ช่วยให้คุณสามารถตรวจจับข้อบกพร่องทางตรรกะหรือข้อผิดพลาดในการออกแบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ?
Canva ให้คุณเลือกจาก 20 ประเภทกราฟ เพื่อแสดงโมเดล ER ในสถานการณ์ที่หลากหลาย ทำให้แผนภาพของคุณครอบคลุมและดึงดูดสายตา นอกจากนี้ยังสามารถสร้างกราฟที่อ่านง่ายด้วยการเผยแพร่ความละเอียดสูง
สิ่งที่ทำให้ Canva โดดเด่นคือ ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย คุณสามารถแสดงเอนทิตี, คุณลักษณะ, และความสัมพันธ์ด้วยองค์ประกอบการออกแบบมากมาย รวมถึงรูปภาพและกราฟิก เพื่อแชร์และฝังแผนภาพของคุณ เพียงใช้ปุ่มดาวน์โหลดและส่งออกที่รวมอยู่ในซอฟต์แวร์แผนภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- 20+ ประเภทกราฟ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สะดวก
- ตัวเลือกการดาวน์โหลดและการส่งออกที่สะดวก
- คอลเลกชันขนาดใหญ่ของชุดสีและชุดตัวอักษร
ข้อจำกัดของ Canva
- คุณสมบัติการแก้ไขระดับมืออาชีพที่จำกัด
- อาจมีความล่าช้าในการทำงานร่วมกับบางระบบที่เชื่อมต่อ
ราคาของ Canva
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $14.99/เดือน สำหรับหนึ่งคน
- ทีม: $29.99/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคนแรก
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 11,000 รายการ)
9. EdrawMax
EdrawMax คือเครื่องมือที่คุณไว้วางใจในการสร้างกราฟและแผนภูมิที่สวยงามอย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับการออกแบบแผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตีด้วยเครื่องมือออกแบบที่ปรับแต่งได้และดึงดูดสายตา ?
ในการสร้าง ERD ใหม่ ให้เปิดบัญชี EdrawMax ของคุณและไปที่ส่วน การจำลองฐานข้อมูล (ทางด้านซ้ายของหน้าจอ) เลือกจากหนึ่งในเทมเพลตเพื่อเริ่มต้น หรือใช้พื้นที่ว่างเปล่าก็ได้
EdrawMax ช่วยให้การกำหนดความสัมพันธ์ของเอนทิตีที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายด้วยตัวเชื่อมต่อและเส้น และแปลงเป็นสคีมาเชิงสัมพันธ์ แผนผังที่ได้อาจช่วยให้คุณตระหนักถึงปัญหาได้ล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการจำกัดข้อผิดพลาดในการใช้งาน
เมื่อคุณเข้าสู่โหมดแก้ปัญหา คุณสามารถปรับแต่งแผนภาพของคุณได้โดยการเพิ่มหรือลบองค์ประกอบต่าง ๆ ออกไป บันทึกไฟล์ของคุณไว้บนคลาวด์อย่างปลอดภัย หรือส่งออกไฟล์ในรูปแบบที่ได้รับความนิยม เช่น PDF, Visio, HTML, และ SVG
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EdrawMax
- การใช้งานออนไลน์และออฟไลน์
- คุณสมบัติการเชื่อมต่อรูปร่างด้วยการกดและติดกาว
- ส่งออกไฟล์ในรูปแบบต่างๆ
- มีให้บริการบน Windows, Mac และ Linux
ข้อจำกัดของ EdrawMax
- อาจมีราคาแพงสำหรับผู้ใช้บางราย
- การปรับขนาดและจัดตำแหน่งคุณสมบัติต้องปรับปรุง
ราคาของ EdrawMax
- สำหรับบุคคล แผนการสมัครสมาชิก: $99/ปี แผนตลอดชีพ: $198 (ชำระครั้งเดียว) แพ็กเกจตลอดชีพ: $245 (ชำระครั้งเดียว) แพ็กเกจรายปี: $126. 4/ปี
- แผนการสมัครสมาชิก: $99/ปี
- แผนตลอดชีพ: $198 (ชำระครั้งเดียว)
- แพ็กเกจแบบตลอดชีพ: $245 (ชำระครั้งเดียว)
- แผนบันเดิลรายปี: $126. 4/ปี
- สำหรับทีม: $505. 75/ปี (สำหรับผู้ใช้ห้าคน)
- สำหรับธุรกิจ: สามารถติดต่อได้
- แผนการสมัครสมาชิก: $99/ปี
- แผนตลอดชีพ: $198 (ชำระครั้งเดียว)
- แพ็กเกจแบบตลอดชีพ: $245 (ชำระครั้งเดียว)
- แผนบันเดิลรายปี: $126. 4/ปี
EdrawMax คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
10. วิชวล พาราไดม์
Visual Paradigm เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่มีตัวแก้ไขที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างแบบจำลอง ERD อินเทอร์เฟซปราศจากโฆษณา ช่วยให้ประสบการณ์ของคุณปราศจากสิ่งรบกวนจากการขาย
สร้างเอนทิตี ERD พร้อมชุดข้อมูลตัวอย่าง หรือใช้ Model Transitor เพื่อคัดลอกไดอะแกรมและการเปลี่ยนผ่านที่มีอยู่ ใช้ตัวแก้ไข Table Record และ Database View เพื่อสร้างแบบจำลองโครงสร้างข้อมูลของคุณอย่างเป็นระบบ และเพิ่มตาราง คอลัมน์ และความสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อการแสดงภาพที่แม่นยำ คุณสามารถสร้างคำสั่ง SQL แบบเฉพาะกิจสำหรับตารางข้อมูลของคุณได้โดยตรง
ด้วยตัวเลือกการสร้างแผนภาพไม่จำกัดและการส่งออกภาพโดยไม่มีลายน้ำ แพลตฟอร์มนี้จึงเป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับทั้งบุคคลและทีม
คุณสมบัติเด่นของ Visual Paradigm
- ตัวแก้ไข ERD ที่ใช้งานง่าย
- แผนภูมิไม่จำกัดสำหรับสมาชิกที่มีสิทธิ์
- เปิดใช้งานบันทึก ข้อความ และรูปภาพ
- อนุญาตให้ทำซ้ำแบบจำลอง
ข้อจำกัดของ Visual Paradigm
- การผสานรวมกับระบบอื่น ๆ ที่ไม่ดีพอ
- เครื่องมือ ERD ไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้สมัครแผน Modeler
การกำหนดราคาของ Visual Paradigm
- ผู้สร้างแบบจำลอง: $6/เดือน
- มาตรฐาน: $19/เดือน
- มืออาชีพ: $35/เดือน (แบบเรียกเก็บเงินรายไตรมาส)
- องค์กร: $89/เดือน (รูปแบบการเรียกเก็บเงินรายครึ่งปี)
การให้คะแนนและรีวิว Visual Paradigm
- G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
เชี่ยวชาญศิลปะการสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตี
ในการค้นหาเครื่องมือชั้นยอดสำหรับการสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตี การเลือกเครื่องมือที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของคุณเป็นสิ่งสำคัญเสมอ ผลิตภัณฑ์ที่เราได้กล่าวถึงในวันนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีหลายช่วงราคาดังนั้นกระบวนการตัดสินใจของคุณควรจะราบรื่น
หากคุณกำลังมองหาตัวเลือกที่โดดเด่นคุณอาจพิจารณา ClickUp— ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้จัดการฐานข้อมูลสามารถสร้างแผนภาพได้ง่ายขึ้น แต่ยังมอบคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากมายให้คุณอีกด้วย ?