10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการงานวิจัยที่ดีที่สุดในปี 2025

กำลังวุ่นวายกับโครงการวิจัยหลายอย่างและพยายามติดตามทุกอย่างอยู่ใช่ไหม? ไม่ต้องกังวลไป ด้วยเครื่องมือจัดการงานวิจัยใหม่สุดทันสมัยที่พร้อมใช้งาน คุณจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน
แต่ถ้าคุณไม่มีเวลาที่จะค้นหาเครื่องมือและแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการงานวิจัยมากมายเพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดล่ะ? นั่นคือจุดที่เราเข้ามาช่วย!
เราได้คัดเลือกซอฟต์แวร์การจัดการงานวิจัยที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกสำหรับปี 2024 เพื่อให้คุณสามารถเลือกใช้งานจากตัวเลือกที่ดีที่สุดได้
ถึงเวลาที่จะยกระดับแล้ว! ?
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการการวิจัย?
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิจัยเดี่ยวหรือผู้นำทีมวิจัย เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการงานวิจัยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้น นี่คือคุณสมบัติบางประการที่เราให้ความสำคัญเมื่อเลือก 10 เครื่องมือในรายการของเรา:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เครื่องมือส่วนใหญ่จะมีช่วงการเรียนรู้ แต่การมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สามารถปรับแต่งได้จะทำให้คุณคุ้นเคยได้ง่ายขึ้น
- ความเข้ากันได้: เครื่องมือที่ดีที่สุดมีซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลด แอปมือถือ และแอปบนเว็บ เพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถทำงานบน Android, iOS, Mac, Windows, Linux และเว็บเบราว์เซอร์ที่พวกเขาชื่นชอบได้
- การผสานรวม: หากคุณและทีมของคุณใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ให้มองหาเครื่องมือการจัดการงานวิจัยที่สามารถผสานรวมกับทุกเครื่องมือที่คุณใช้
- ระบบอัตโนมัติ: ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจช่วยดูแลงานประจำวันทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ดีได้
- เทมเพลต: มองหาสิ่งที่สามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้นด้วยเทมเพลตที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับการจัดการทรัพยากร, การจัดการโครงการ,การวางแผนกระบวนการ,และการวางแผนการวิจัย
ซอฟต์แวร์การจัดการงานวิจัยที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
โอเค, หยุดเสียเวลาและมาดูสิ่งที่น่าสนใจกันดีกว่า นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับซอฟต์แวร์จัดการการวิจัยที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือทรงพลังบนระบบคลาวด์ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ซอฟต์แวร์สำหรับการวิจัยและการจัดการโครงการมากมาย เหมาะสำหรับโครงการวิจัยของคุณ ด้วยเหตุผลหลายประการ เราจึงเลือกให้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของเรา
ประการหนึ่ง เราได้ใช้เวลาอย่างมากมายในการปรับปรุงให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุด มันได้รับการจัดอันดับสูงและอยู่ในอันดับต้น ๆ ของหลายรายการรวมถึงผลิตภัณฑ์และเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดของ G2 ในปี 2024
ClickUp มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แผนภูมิแกนต์ฟรี เครื่องมือเขียนด้วย AIเครื่องมือเอกสารโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย มันสามารถทำเกือบทุกอย่างที่คุณขอได้ด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้และเทมเพลตที่มีประโยชน์มากมาย
ตัวอย่างเช่นแม่แบบแผนโครงการวิจัย ClickUpจะช่วยแบ่งงานที่ซับซ้อนให้เป็นงานย่อย จัดระเบียบทรัพยากรของคุณ และสื่อสารความคืบหน้าโดยใช้เครื่องมือแสดงข้อมูลแบบภาพ และClickUp Docsทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์วิกิที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสร้างเอกสารและวิกิที่สวยงามซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
เราเคยบอกหรือยังว่าของเหล่านี้จำนวนมากสามารถใช้งานได้ฟรีตลอดชีพในแผน Free Forever?
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ รวมถึง Google Docs, Google Scholar, Google Drive, Google Workspace, Microsoft Excel, Trello, Slack, Evernote, Dropbox, Chrome, GitHub และ Asana
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, การแจ้งเตือน, สเปรดชีต, แม่แบบ, การติดตามเวลา, ระบบอัตโนมัติ, และอื่น ๆ
- ผู้ช่วยเขียนAI ของ ClickUp สรุปเมตริกต่างๆ, เขียนอีเมล, สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ, ร่างข้อมูลเมตา, และสร้างโพสต์โซเชียลมีเดียได้ในไม่กี่วินาที
- แอปพลิเคชันมือถือ, แอปพลิเคชันบนเว็บ, และซอฟต์แวร์เดสก์ท็อป ทำงานบนทุกระบบปฏิบัติการ
- คุณสมบัติการจัดการงานจัดระเบียบและทำให้กระบวนการวิจัยของคุณเป็นอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะทำการวิจัยทางวิชาการสำหรับวิทยานิพนธ์ของคุณหรือจัดการข้อมูลการวิจัยของบริษัทของคุณ
- มุมมองและเครื่องมือหลากหลายช่วยให้คุณจัดระเบียบชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการแสดงผลที่ซับซ้อน เพื่อจัดการเอกสารอ้างอิง งานวิจัย และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ผู้ใช้ใหม่บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ (แก้ไขได้ด้วยบทเรียนออนไลน์ที่ง่ายและฟรี)
- ClickUp AI ไม่มีให้บริการในแผนฟรีตลอดชีพ (ลองใช้งานได้ฟรีด้วยการทดลองใช้ก่อน)
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. ทาบูลัว
Tableau เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนโดย Salesforce ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มการวิเคราะห์เดียว ซอฟต์แวร์การจัดการเอกสารอ้างอิงช่วยให้การจัดระเบียบข้อมูลการวิจัยที่ซับซ้อนง่ายขึ้นผ่านการใช้หน้าจอแบบลากและวางและแดชบอร์ดที่สามารถโต้ตอบได้
Tableau ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นด้วยการเข้าถึงตัวเลือกการวิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูลที่หลากหลาย และมันถูกออกแบบมาสำหรับทุกคนตั้งแต่ นักเรียนและครู ไปจนถึงนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและเจ้าของธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tableau:
- Tableau Cloud ให้บริการแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลบนระบบคลาวด์ที่ช่วยขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น และให้บริการการจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ
- Tableau Prep เป็นเครื่องมือสมัยใหม่ที่ช่วยให้การรวม แก้ไข และจัดระเบียบข้อมูลการวิจัยของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ
- การผสานรวมกับผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทเพื่อทำให้การทำงานร่วมกัน การเล่าเรื่องด้วยข้อมูล และการตัดสินใจง่ายขึ้น
- โมดูลการฝึกอบรมสำหรับการเริ่มต้นใช้งานของทีมคุณช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือการจัดการงานวิจัยมากมายของ Tableau
ข้อจำกัดของ Tableau:
- ผู้ใช้รายงานว่าไฟล์ขนาดใหญ่บางครั้งอาจใช้เวลาในการโหลดนาน และอาจทำให้เกิดการล่มได้
- บางรีวิวได้กล่าวถึงข้อบกพร่องในเวอร์ชันใหม่ของซอฟต์แวร์ Tableau
ราคาของ Tableau:
- Tableau Viewer: 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี
- Tableau Explorer: $42/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี
- ผู้สร้าง Tableau: $70/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี
คะแนนและรีวิวของ Tableau:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
3. GanttPRO
GanttPRO เป็นระบบการจัดการทรัพยากรที่ใช้แผนภูมิแกนต์สำหรับการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นซอฟต์แวร์จัดการงานวิจัยและอ้างอิงที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบริหารทีมและจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณ
นำเข้าสเปรดชีตและกราฟจาก Excel หรือใช้เทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อเริ่มต้นโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็ว ในบรรดาเครื่องมือจัดการงานวิจัยทั้งหมดในรายการนี้ GanttPRO ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการวิจัยวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ หน้าวิกิ บัญชีบรรณานุกรม และอื่นๆ อีกมากมาย ?️
คุณสมบัติเด่นของ GanttPRO:
- มุมมองหลายแบบช่วยให้คุณสามารถสร้างกระดาน คัมบัง และสครัมรวมถึงแผนภูมิแกนต์ เพื่อการวิจัยและการมองเห็นพื้นที่ทำงานที่ดีขึ้น
- การผสานการทำงานกับ Slack, OneDrive, Google Drive และ MS Teams รวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- บันทึกเวลาช่วยให้คุณติดตามว่าคุณใช้เวลาไปกับงานวิจัยแต่ละงานมากน้อยเพียงใด
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันช่วยให้ทีมวิจัยสามารถทำงานร่วมกันและสื่อสารได้แบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ GanttPRO:
- มุมมองบางอย่างมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- บทวิจารณ์กล่าวถึงความยากลำบากในการเคลื่อนย้ายและแปลงงาน
ราคาของ GanttPRO:
- พื้นฐาน: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $15.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ GanttPRO:
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
4. Klipfolio
Klipfolio เป็นเครื่องมือแดชบอร์ดธุรกิจที่ติดตามข้อมูลการวิจัยของคุณแบบเรียลไทม์ เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการวัดผลที่ช่วยให้ทุกคนตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการเมื่อต้องการ ✨
ผู้ใช้รายบุคคลและทีมข้อมูลสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังนี้เพื่อจัดทำบัญชีข้อมูลในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย ซึ่งให้การเข้าถึงข้อมูลการวิจัยด้วยตนเองได้ จัดทำรายงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับโครงการทีม จัดระเบียบการอ้างอิงสำหรับเอกสารวิจัย และสร้างแดชบอร์ดที่มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ปลายทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Klipfolio:
- การผสานรวมกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันอื่น ๆ กว่า 100 รายการ ตั้งแต่ Ahrefs ถึง Zapier พร้อมตัวเลือกมากมายระหว่างนั้น
- ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์มือถือ Android และ iOS และเว็บเบราว์เซอร์ยอดนิยมส่วนใหญ่
- Klip Annotations ช่วยให้คุณสร้าง อัปเดต และลบคำอธิบายประกอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
ข้อจำกัดของ Klipfolio:
- บางรีวิวกล่าวถึงการขาดการแจ้งเตือนและการเตือน
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการต้องรีสตาร์ทแอปพลิเคชันหลังจากเพิ่มองค์ประกอบลงในแดชบอร์ดของพวกเขา
ราคาของ Klipfolio:
- ไป: 125 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $300/เดือน
- ธุรกิจ: 800 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Klipfolio:
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
5. Whatagraph
Whatagraph เป็นเครื่องมือรายงานที่ช่วยจัดการและแสดงข้อมูลการวิจัยด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับโครงการการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ย้ายข้อมูล แชร์รายงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างรายงานที่น่าทึ่ง ?
Whatagraph แทนที่เครื่องมือหลายตัวและรวบรวมงานของทีมคุณไว้ในแพลตฟอร์มข้อมูลที่ใช้งานง่าย พร้อมแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงทีมวิจัยข้อมูลภายในองค์กรและทีมการตลาดเป็นหลัก
คุณสมบัติเด่นของ Whatagraph:
- การผสานรวมกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันกว่า 40 รายการ รวมถึง YouTube, Google BigQuery, LinkedIn และ BigCommerce
- ระบบอัตโนมัติการถ่ายโอนข้อมูลการวิจัยเพื่อประหยัดเวลาของสมาชิกในทีมคุณหลายชั่วโมงและทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น
- สร้างรายงานคุณภาพในเวลาที่น้อยลงโดยใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล
- วิเคราะห์และจัดการข้อมูลประสิทธิภาพของหน้าเว็บเพื่อให้ทีมการตลาดของคุณได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างผลลัพธ์
ข้อจำกัดของ Whatagraph:
- บางรีวิวกล่าวถึงการตอบกลับที่ล่าช้าจากฝ่ายบริการลูกค้า
- ผู้ใช้บางรายรายงานข้อบกพร่องที่ทำให้กระบวนการวิจัยของพวกเขาช้าลง
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการจริง
ราคา Whatagraph:
- มืออาชีพ: 223 ดอลลาร์/เดือน ชำระรายปี
- พรีเมียม: 335 ดอลลาร์/เดือน ชำระรายปี
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Whatagraph:
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
6. ผู้สังเกตการณ์
Looker (หรือที่รู้จักในชื่อ Google Looker Studio) เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ภาษาการจำลองแบบเฉพาะตัวเพื่อใช้ประโยชน์ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลการวิจัย ใช้สำหรับธุรกิจอัจฉริยะ (BI) ที่มีการควบคุมและบริการตนเอง และสร้างแอปที่ดีที่สุดสำหรับตัวชี้วัดขององค์กรของคุณ
ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลวิเคราะห์ที่เร็วที่สุดที่มีอยู่ สถาปัตยกรรมน้ำหนักเบาของ Looker ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างข้อมูลที่ยืดหยุ่นและแอปพลิเคชันสำหรับนักวิจัยได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Looker:
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
- การผสานรวมกับเครื่องมือหลายประเภท รวมถึงฐานข้อมูล BigQuery Standard SQL และ BigQuery Legacy SQL
- แผนภูมิ ตาราง และรายงานที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับทีม ห้องเรียน หรือทั่วโลก
- การตั้งค่ารายงานให้ผู้ใช้ฐานข้อมูลและผู้ชมมีตัวเลือกในการบันทึกการตั้งค่าที่มีอยู่เพื่อใช้ในอนาคต
ข้อจำกัดของ Looker:
- ผู้ใช้รายงานปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างราคาที่หลากหลายของ Google Cloud และการไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนที่กำหนดไว้
- บางรีวิวรายงานปัญหาเกี่ยวกับตารางแบบไดนามิกที่ไม่แสดงข้อความเต็มสำหรับหัวข้อ
- การมุ่งเน้นข้อมูลหมายถึงความสามารถของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่น้อย
การกำหนดราคาสำหรับผู้ใช้:
- Google Cloud ราคา: ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา
คะแนนและรีวิวจาก Looker:
- G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
7. Bit. ai
Bit.ai เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเอกสารที่ออกแบบมาเพื่อการบันทึกข้อมูลอย่างรวดเร็วและง่ายดาย การสร้างเอกสาร และการจัดการการวิจัย. มันสร้างฐานความรู้แบบไดนามิก โครงการ และเอกสารทางเทคนิค พร้อมตัวเลือกการแชร์และการจัดรูปแบบที่หลากหลาย.
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงตัวเลือกการออกแบบขั้นสูง, คุณสมบัติการค้นหาที่แข็งแกร่ง, การติดตามเอกสารที่ทรงพลัง, และเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์. และทีมสามารถทำงานร่วมกันผ่านเครื่องมือนี้ได้จากทั่วโลกผ่านหลายแพลตฟอร์มและอุปกรณ์.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bit.ai:
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเอกสาร, วิกิ, บันทึก, และหน้าเว็บ
- การผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ หลายสิบรายการ รวมถึง YouTube, Google Sheets, GitHub, Loom และ Typeform
- การออกแบบการทำงานร่วมกันและกระบวนการทำงานที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้ใหม่สามารถสร้างเอกสารได้อย่างง่ายดาย
- ระบบอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถทำโครงการวิจัยให้เสร็จได้เร็วขึ้นโดยจัดการกับงานเล็ก ๆ
ข้อจำกัดของ Bit. ai:
- ผู้ใช้บางรายกล่าวถึงปัญหาในการสร้างเอกสาร
- บางรีวิวรายงานปัญหาเกี่ยวกับอินเตอร์เฟซผู้ใช้ และต้องการประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
ราคาของ Bit.ai:
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Bit.ai:
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิว 5+ รายการ)
8. SciSpace (เดิมชื่อ Typeset. io)
SciSpace หรือที่รู้จักในชื่อ Typeset. io เป็นแอปสำหรับนักวิจัยที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลาของคุณด้วยพลังของ AI ค้นพบและทบทวนเครือข่ายของเอกสารที่เกี่ยวข้อง และรับคำตอบง่ายๆ จากแต่ละเอกสารโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการวิเคราะห์เนื้อหาอย่างลึกซึ้ง
ลดเวลาที่ใช้ไปกับงานที่ซ้ำซากและปล่อยให้ SciSpace ทำการวิจัยแทนคุณในขณะที่คุณค้นหาคำตอบ และคุณจะสามารถเข้าถึงเอกสารและไฟล์ PDF นับล้านเพื่อรับข้อมูลที่คุณต้องการ นอกจากนี้ยังใช้งานง่ายร่วมกับแอปพลิเคชันอย่าง Zotero และ Mendeley
คุณสมบัติเด่นของ SciSpace:
- การเข้าถึงข้อมูลเมตาของเอกสารมากกว่า 200 ล้านฉบับ และไฟล์ PDF เต็มรูปแบบแบบเปิดมากกว่า 50 ล้านฉบับ
- เวิร์กสเปซช่วยให้ผู้จัดพิมพ์ สถาบัน และนักวิจัยสามารถร่วมมือและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโครงการวิจัย
- ระบบอัตโนมัติช่วยลดเวลาที่สูญเสียไปกับงานที่ทำซ้ำๆ ทำให้คุณสามารถค้นพบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
- ตัวตรวจสอบการคัดลอกที่มีอยู่ในตัวช่วยให้คุณตรวจสอบเอกสารของคุณและระบุปัญหาที่อาจขัดขวางไม่ให้คุณได้รับการตีพิมพ์
ข้อจำกัดของ SciSpace:
- บางรีวิวได้กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับเทมเพลต LaTeX
- แผนฟรีไม่รวมคุณสมบัติหลักใด ๆ
- การขาดรีวิวบนแพลตฟอร์มหลัก
ราคา SciSpace:
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $9.99/เดือน
- ทีมและห้องปฏิบัติการ: $5.49/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ SciSpace:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. EndNote
ธุรกิจใช้ EndNote เพื่อสร้างบรรณานุกรมและเข้าถึงบทความวิจัย ซอฟต์แวร์การจัดการอ้างอิงและการวิจัยเฉพาะทางนี้ช่วยให้คุณจัดการและจัดรูปแบบการอ้างอิงได้ นอกจากนี้ยังปกป้องกระบวนการทำงานของคุณด้วยฟังก์ชันการกู้คืนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
ค้นหา, แบ่งปัน, และใช้การวิจัยภายในห้องสมุด EndNote ของคุณ และทำงานวิจัยของคุณได้จากทุกที่, บนอุปกรณ์ใด ๆ. เครื่องมือสร้างเอกสารที่ผสานรวมไว้จะช่วยให้การเขียนของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
คุณสมบัติเด่นของ Endnote:
- ใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมครั้งเดียวแทนการชำระรายเดือน
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Microsoft Word, Google Docs และ Open Office Writer
- ความเข้ากันได้กับเดสก์ท็อป, iPad และเว็บเบราว์เซอร์ยอดนิยมส่วนใหญ่
- เครื่องมือการจัดการองค์กรและการวิจัยที่มีประโยชน์ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถร่างและอ้างอิงวิทยานิพนธ์หรือเขียนบทความวิจัยเชิงลึกได้เสร็จเร็วขึ้น
ข้อจำกัดของเอกสารอ้างอิงท้ายงาน:
- บางรีวิวระบุถึงการผสานการทำงานที่จำกัดกับซอฟต์แวร์ประมวลผลคำนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และ Google
- คุณอาจจำเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดในการจัดรูปแบบการอ้างอิงเป็นครั้งคราวด้วยตนเอง
- ระบบเอกสารขาดความสามารถในการจัดการงานและโครงการ
ราคาต่อท้าย:
- ใบอนุญาตเต็มรูปแบบ: $274. 95 ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว
- ใบอนุญาตสำหรับนักเรียน: $149.95 ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว
การให้คะแนนและรีวิวท้ายบท:
- G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
10. Databox
Databox เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่เชื่อมต่อข้อมูลของคุณและติดตามจากอุปกรณ์ใดก็ได้ ตรวจสอบข้อมูลการวิจัยของคุณแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดเดียวเพื่อสร้างและแชร์รายงาน ค้นพบข้อมูลเชิงลึก และติดตามแนวโน้ม ?
รับการอัปเดตประสิทธิภาพรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนที่สามารถดูได้ทางอีเมลและ Slack พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงในตัวชี้วัดที่สำคัญ ทุกอย่างดำเนินการได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือใช้สเปรดชีต
คุณสมบัติเด่นของ Databox:
- การผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยมกว่า 100 รายการ รวมถึง HubSpot Marketing, Google Analytics, Facebook Ads และ Google Ads
- การตั้งค่าสามารถจัดการได้ง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคและทีมวิจัยข้อมูล
- การรายงานข้อมูลช่วยให้คุณสามารถก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณได้อย่างง่ายดาย และแบ่งปันข้อมูลการวิจัยกับลูกค้า
- เมตริกที่กำหนดเองและอัตราการแปลงถูกคำนวณอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Databox:
- บทวิจารณ์ระบุว่าผู้ใช้รายบุคคลอาจพบว่า ราคาที่เน้นธุรกิจนั้นสูงเกินไป
- ผู้ใช้กล่าวถึงการขาดการปรับแต่งและเครื่องมือทางภาพ
- เวอร์ชันฟรีไม่รวมการเข้าถึงคุณสมบัติและตัวชี้วัดส่วนใหญ่
ราคาของ Databox:
- ฟรี
- เริ่มต้น: $59/เดือน
- มืออาชีพ: 169 ดอลลาร์/เดือน
- การเติบโต: $399/เดือน
- พรีเมียม: 999 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Databox:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ปลดปล่อยพลังแห่งการวิจัยของคุณ
ด้วยตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการงานวิจัยที่หลากหลายตามที่ระบุไว้ข้างต้น คุณมั่นใจได้ว่าจะพบตัวเลือกที่ตรงกับความต้องการของคุณในราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณ ดังนั้น เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น และกลับมาหลงรักงานวิจัยอีกครั้ง ?
หากคุณต้องการเครื่องมือที่ทำได้ทุกอย่างในราคาที่ทุกคนสามารถจ่ายได้ ลองใช้ClickUp ดูสิ มันฟรี! คุณจะสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการจัดการงานวิจัย รวมถึงเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆอีกมากมายที่จะทำให้การทำงานและชีวิตของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น