10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการงานวิจัยที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
4 กุมภาพันธ์ 2568

กำลังวุ่นวายกับโครงการวิจัยหลายอย่างและพยายามติดตามทุกอย่างอยู่ใช่ไหม? ไม่ต้องกังวลไป ด้วยเครื่องมือจัดการงานวิจัยใหม่สุดทันสมัยที่พร้อมใช้งาน คุณจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน

แต่ถ้าคุณไม่มีเวลาที่จะค้นหาเครื่องมือและแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการงานวิจัยมากมายเพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดล่ะ? นั่นคือจุดที่เราเข้ามาช่วย!

เราได้คัดเลือกซอฟต์แวร์การจัดการงานวิจัยที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกสำหรับปี 2024 เพื่อให้คุณสามารถเลือกใช้งานจากตัวเลือกที่ดีที่สุดได้

ถึงเวลาที่จะยกระดับแล้ว! ?

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการการวิจัย?

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิจัยเดี่ยวหรือผู้นำทีมวิจัย เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการงานวิจัยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้น นี่คือคุณสมบัติบางประการที่เราให้ความสำคัญเมื่อเลือก 10 เครื่องมือในรายการของเรา:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เครื่องมือส่วนใหญ่จะมีช่วงการเรียนรู้ แต่การมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สามารถปรับแต่งได้จะทำให้คุณคุ้นเคยได้ง่ายขึ้น
  • ความเข้ากันได้: เครื่องมือที่ดีที่สุดมีซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลด แอปมือถือ และแอปบนเว็บ เพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถทำงานบน Android, iOS, Mac, Windows, Linux และเว็บเบราว์เซอร์ที่พวกเขาชื่นชอบได้
  • การผสานรวม: หากคุณและทีมของคุณใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ให้มองหาเครื่องมือการจัดการงานวิจัยที่สามารถผสานรวมกับทุกเครื่องมือที่คุณใช้
  • ระบบอัตโนมัติ: ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจช่วยดูแลงานประจำวันทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ดีได้
  • เทมเพลต: มองหาสิ่งที่สามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้นด้วยเทมเพลตที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับการจัดการทรัพยากร, การจัดการโครงการ,การวางแผนกระบวนการ,และการวางแผนการวิจัย

ซอฟต์แวร์การจัดการงานวิจัยที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

โอเค, หยุดเสียเวลาและมาดูสิ่งที่น่าสนใจกันดีกว่า นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับซอฟต์แวร์จัดการการวิจัยที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024

1.คลิกอัพ

ซอฟต์แวร์การจัดการงานวิจัย: ClickUp
สร้างแผนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพและทำให้โครงการของคุณราบรื่นตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเสร็จสิ้นด้วย ClickUp

ClickUp เป็นเครื่องมือทรงพลังบนระบบคลาวด์ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ซอฟต์แวร์สำหรับการวิจัยและการจัดการโครงการมากมาย เหมาะสำหรับโครงการวิจัยของคุณ ด้วยเหตุผลหลายประการ เราจึงเลือกให้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของเรา

ประการหนึ่ง เราได้ใช้เวลาอย่างมากมายในการปรับปรุงให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุด มันได้รับการจัดอันดับสูงและอยู่ในอันดับต้น ๆ ของหลายรายการรวมถึงผลิตภัณฑ์และเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดของ G2 ในปี 2024

ClickUp มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แผนภูมิแกนต์ฟรี เครื่องมือเขียนด้วย AIเครื่องมือเอกสารโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย มันสามารถทำเกือบทุกอย่างที่คุณขอได้ด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้และเทมเพลตที่มีประโยชน์มากมาย

ตัวอย่างเช่นแม่แบบแผนโครงการวิจัย ClickUpจะช่วยแบ่งงานที่ซับซ้อนให้เป็นงานย่อย จัดระเบียบทรัพยากรของคุณ และสื่อสารความคืบหน้าโดยใช้เครื่องมือแสดงข้อมูลแบบภาพ และClickUp Docsทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์วิกิที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสร้างเอกสารและวิกิที่สวยงามซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย

เราเคยบอกหรือยังว่าของเหล่านี้จำนวนมากสามารถใช้งานได้ฟรีตลอดชีพในแผน Free Forever?

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ รวมถึง Google Docs, Google Scholar, Google Drive, Google Workspace, Microsoft Excel, Trello, Slack, Evernote, Dropbox, Chrome, GitHub และ Asana
  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, การแจ้งเตือน, สเปรดชีต, แม่แบบ, การติดตามเวลา, ระบบอัตโนมัติ, และอื่น ๆ
  • ผู้ช่วยเขียนAI ของ ClickUp สรุปเมตริกต่างๆ, เขียนอีเมล, สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ, ร่างข้อมูลเมตา, และสร้างโพสต์โซเชียลมีเดียได้ในไม่กี่วินาที
  • แอปพลิเคชันมือถือ, แอปพลิเคชันบนเว็บ, และซอฟต์แวร์เดสก์ท็อป ทำงานบนทุกระบบปฏิบัติการ
  • คุณสมบัติการจัดการงานจัดระเบียบและทำให้กระบวนการวิจัยของคุณเป็นอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะทำการวิจัยทางวิชาการสำหรับวิทยานิพนธ์ของคุณหรือจัดการข้อมูลการวิจัยของบริษัทของคุณ
  • มุมมองและเครื่องมือหลากหลายช่วยให้คุณจัดระเบียบชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการแสดงผลที่ซับซ้อน เพื่อจัดการเอกสารอ้างอิง งานวิจัย และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • ผู้ใช้ใหม่บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ (แก้ไขได้ด้วยบทเรียนออนไลน์ที่ง่ายและฟรี)
  • ClickUp AI ไม่มีให้บริการในแผนฟรีตลอดชีพ (ลองใช้งานได้ฟรีด้วยการทดลองใช้ก่อน)

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. ทาบูลัว

ซอฟต์แวร์การจัดการงานวิจัย: ตัวอย่างมุมมองข้อมูล Tableau
ผ่านทางTableau

Tableau เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนโดย Salesforce ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มการวิเคราะห์เดียว ซอฟต์แวร์การจัดการเอกสารอ้างอิงช่วยให้การจัดระเบียบข้อมูลการวิจัยที่ซับซ้อนง่ายขึ้นผ่านการใช้หน้าจอแบบลากและวางและแดชบอร์ดที่สามารถโต้ตอบได้

Tableau ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นด้วยการเข้าถึงตัวเลือกการวิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูลที่หลากหลาย และมันถูกออกแบบมาสำหรับทุกคนตั้งแต่ นักเรียนและครู ไปจนถึงนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและเจ้าของธุรกิจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tableau:

  • Tableau Cloud ให้บริการแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลบนระบบคลาวด์ที่ช่วยขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น และให้บริการการจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ
  • Tableau Prep เป็นเครื่องมือสมัยใหม่ที่ช่วยให้การรวม แก้ไข และจัดระเบียบข้อมูลการวิจัยของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ
  • การผสานรวมกับผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทเพื่อทำให้การทำงานร่วมกัน การเล่าเรื่องด้วยข้อมูล และการตัดสินใจง่ายขึ้น
  • โมดูลการฝึกอบรมสำหรับการเริ่มต้นใช้งานของทีมคุณช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือการจัดการงานวิจัยมากมายของ Tableau

ข้อจำกัดของ Tableau:

  • ผู้ใช้รายงานว่าไฟล์ขนาดใหญ่บางครั้งอาจใช้เวลาในการโหลดนาน และอาจทำให้เกิดการล่มได้
  • บางรีวิวได้กล่าวถึงข้อบกพร่องในเวอร์ชันใหม่ของซอฟต์แวร์ Tableau

ราคาของ Tableau:

  • Tableau Viewer: 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี
  • Tableau Explorer: $42/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี
  • ผู้สร้าง Tableau: $70/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี

คะแนนและรีวิวของ Tableau:

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

3. GanttPRO

ซอฟต์แวร์การจัดการงานวิจัย: Gantt Pro
ผ่านทางGanttPRO

GanttPRO เป็นระบบการจัดการทรัพยากรที่ใช้แผนภูมิแกนต์สำหรับการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นซอฟต์แวร์จัดการงานวิจัยและอ้างอิงที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบริหารทีมและจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณ

นำเข้าสเปรดชีตและกราฟจาก Excel หรือใช้เทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อเริ่มต้นโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็ว ในบรรดาเครื่องมือจัดการงานวิจัยทั้งหมดในรายการนี้ GanttPRO ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการวิจัยวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ หน้าวิกิ บัญชีบรรณานุกรม และอื่นๆ อีกมากมาย ?️

คุณสมบัติเด่นของ GanttPRO:

  • มุมมองหลายแบบช่วยให้คุณสามารถสร้างกระดาน คัมบัง และสครัมรวมถึงแผนภูมิแกนต์ เพื่อการวิจัยและการมองเห็นพื้นที่ทำงานที่ดีขึ้น
  • การผสานการทำงานกับ Slack, OneDrive, Google Drive และ MS Teams รวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
  • บันทึกเวลาช่วยให้คุณติดตามว่าคุณใช้เวลาไปกับงานวิจัยแต่ละงานมากน้อยเพียงใด
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันช่วยให้ทีมวิจัยสามารถทำงานร่วมกันและสื่อสารได้แบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ GanttPRO:

  • มุมมองบางอย่างมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
  • บทวิจารณ์กล่าวถึงความยากลำบากในการเคลื่อนย้ายและแปลงงาน

ราคาของ GanttPRO:

  • พื้นฐาน: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $15.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 24.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ GanttPRO:

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)

4. Klipfolio

ซอฟต์แวร์การจัดการงานวิจัย: ตัวอย่างแดชบอร์ด Klipfolio
ผ่านทางKlipfolio

Klipfolio เป็นเครื่องมือแดชบอร์ดธุรกิจที่ติดตามข้อมูลการวิจัยของคุณแบบเรียลไทม์ เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการวัดผลที่ช่วยให้ทุกคนตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการเมื่อต้องการ ✨

ผู้ใช้รายบุคคลและทีมข้อมูลสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังนี้เพื่อจัดทำบัญชีข้อมูลในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย ซึ่งให้การเข้าถึงข้อมูลการวิจัยด้วยตนเองได้ จัดทำรายงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับโครงการทีม จัดระเบียบการอ้างอิงสำหรับเอกสารวิจัย และสร้างแดชบอร์ดที่มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ปลายทาง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Klipfolio:

  • การผสานรวมกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันอื่น ๆ กว่า 100 รายการ ตั้งแต่ Ahrefs ถึง Zapier พร้อมตัวเลือกมากมายระหว่างนั้น
  • ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์มือถือ Android และ iOS และเว็บเบราว์เซอร์ยอดนิยมส่วนใหญ่
  • Klip Annotations ช่วยให้คุณสร้าง อัปเดต และลบคำอธิบายประกอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่

ข้อจำกัดของ Klipfolio:

  • บางรีวิวกล่าวถึงการขาดการแจ้งเตือนและการเตือน
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการต้องรีสตาร์ทแอปพลิเคชันหลังจากเพิ่มองค์ประกอบลงในแดชบอร์ดของพวกเขา

ราคาของ Klipfolio:

  • ไป: 125 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: $300/เดือน
  • ธุรกิจ: 800 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Klipfolio:

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

5. Whatagraph

ซอฟต์แวร์การจัดการงานวิจัย: ภาพรวมแดชบอร์ดบัญชี Whatagraph ตัวอย่าง
ผ่านทางWhatagraph

Whatagraph เป็นเครื่องมือรายงานที่ช่วยจัดการและแสดงข้อมูลการวิจัยด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับโครงการการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ย้ายข้อมูล แชร์รายงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างรายงานที่น่าทึ่ง ?

Whatagraph แทนที่เครื่องมือหลายตัวและรวบรวมงานของทีมคุณไว้ในแพลตฟอร์มข้อมูลที่ใช้งานง่าย พร้อมแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงทีมวิจัยข้อมูลภายในองค์กรและทีมการตลาดเป็นหลัก

คุณสมบัติเด่นของ Whatagraph:

  • การผสานรวมกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันกว่า 40 รายการ รวมถึง YouTube, Google BigQuery, LinkedIn และ BigCommerce
  • ระบบอัตโนมัติการถ่ายโอนข้อมูลการวิจัยเพื่อประหยัดเวลาของสมาชิกในทีมคุณหลายชั่วโมงและทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น
  • สร้างรายงานคุณภาพในเวลาที่น้อยลงโดยใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล
  • วิเคราะห์และจัดการข้อมูลประสิทธิภาพของหน้าเว็บเพื่อให้ทีมการตลาดของคุณได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างผลลัพธ์

ข้อจำกัดของ Whatagraph:

  • บางรีวิวกล่าวถึงการตอบกลับที่ล่าช้าจากฝ่ายบริการลูกค้า
  • ผู้ใช้บางรายรายงานข้อบกพร่องที่ทำให้กระบวนการวิจัยของพวกเขาช้าลง
  • ไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการจริง

ราคา Whatagraph:

  • มืออาชีพ: 223 ดอลลาร์/เดือน ชำระรายปี
  • พรีเมียม: 335 ดอลลาร์/เดือน ชำระรายปี
  • กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Whatagraph:

  • G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

6. ผู้สังเกตการณ์

ผู้สังเกตการณ์
ผ่านทางGoogle

Looker (หรือที่รู้จักในชื่อ Google Looker Studio) เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ภาษาการจำลองแบบเฉพาะตัวเพื่อใช้ประโยชน์ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลการวิจัย ใช้สำหรับธุรกิจอัจฉริยะ (BI) ที่มีการควบคุมและบริการตนเอง และสร้างแอปที่ดีที่สุดสำหรับตัวชี้วัดขององค์กรของคุณ

ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลวิเคราะห์ที่เร็วที่สุดที่มีอยู่ สถาปัตยกรรมน้ำหนักเบาของ Looker ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างข้อมูลที่ยืดหยุ่นและแอปพลิเคชันสำหรับนักวิจัยได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ Looker:

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
  • การผสานรวมกับเครื่องมือหลายประเภท รวมถึงฐานข้อมูล BigQuery Standard SQL และ BigQuery Legacy SQL
  • แผนภูมิ ตาราง และรายงานที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับทีม ห้องเรียน หรือทั่วโลก
  • การตั้งค่ารายงานให้ผู้ใช้ฐานข้อมูลและผู้ชมมีตัวเลือกในการบันทึกการตั้งค่าที่มีอยู่เพื่อใช้ในอนาคต

ข้อจำกัดของ Looker:

  • ผู้ใช้รายงานปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างราคาที่หลากหลายของ Google Cloud และการไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนที่กำหนดไว้
  • บางรีวิวรายงานปัญหาเกี่ยวกับตารางแบบไดนามิกที่ไม่แสดงข้อความเต็มสำหรับหัวข้อ
  • การมุ่งเน้นข้อมูลหมายถึงความสามารถของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่น้อย

การกำหนดราคาสำหรับผู้ใช้:

  • Google Cloud ราคา: ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา

คะแนนและรีวิวจาก Looker:

  • G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

7. Bit. ai

บิต.ai
ผ่านทางBit.ai

Bit.ai เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเอกสารที่ออกแบบมาเพื่อการบันทึกข้อมูลอย่างรวดเร็วและง่ายดาย การสร้างเอกสาร และการจัดการการวิจัย. มันสร้างฐานความรู้แบบไดนามิก โครงการ และเอกสารทางเทคนิค พร้อมตัวเลือกการแชร์และการจัดรูปแบบที่หลากหลาย.

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงตัวเลือกการออกแบบขั้นสูง, คุณสมบัติการค้นหาที่แข็งแกร่ง, การติดตามเอกสารที่ทรงพลัง, และเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์. และทีมสามารถทำงานร่วมกันผ่านเครื่องมือนี้ได้จากทั่วโลกผ่านหลายแพลตฟอร์มและอุปกรณ์.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bit.ai:

  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเอกสาร, วิกิ, บันทึก, และหน้าเว็บ
  • การผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ หลายสิบรายการ รวมถึง YouTube, Google Sheets, GitHub, Loom และ Typeform
  • การออกแบบการทำงานร่วมกันและกระบวนการทำงานที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้ใหม่สามารถสร้างเอกสารได้อย่างง่ายดาย
  • ระบบอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถทำโครงการวิจัยให้เสร็จได้เร็วขึ้นโดยจัดการกับงานเล็ก ๆ

ข้อจำกัดของ Bit. ai:

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวถึงปัญหาในการสร้างเอกสาร
  • บางรีวิวรายงานปัญหาเกี่ยวกับอินเตอร์เฟซผู้ใช้ และต้องการประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น

ราคาของ Bit.ai:

  • ฟรี
  • ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Bit.ai:

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
  • Capterra: 5/5 (รีวิว 5+ รายการ)

8. SciSpace (เดิมชื่อ Typeset. io)

SciSpace (เดิมชื่อ Typeset.io)
ผ่านทางSciSpace

SciSpace หรือที่รู้จักในชื่อ Typeset. io เป็นแอปสำหรับนักวิจัยที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลาของคุณด้วยพลังของ AI ค้นพบและทบทวนเครือข่ายของเอกสารที่เกี่ยวข้อง และรับคำตอบง่ายๆ จากแต่ละเอกสารโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการวิเคราะห์เนื้อหาอย่างลึกซึ้ง

ลดเวลาที่ใช้ไปกับงานที่ซ้ำซากและปล่อยให้ SciSpace ทำการวิจัยแทนคุณในขณะที่คุณค้นหาคำตอบ และคุณจะสามารถเข้าถึงเอกสารและไฟล์ PDF นับล้านเพื่อรับข้อมูลที่คุณต้องการ นอกจากนี้ยังใช้งานง่ายร่วมกับแอปพลิเคชันอย่าง Zotero และ Mendeley

คุณสมบัติเด่นของ SciSpace:

  • การเข้าถึงข้อมูลเมตาของเอกสารมากกว่า 200 ล้านฉบับ และไฟล์ PDF เต็มรูปแบบแบบเปิดมากกว่า 50 ล้านฉบับ
  • เวิร์กสเปซช่วยให้ผู้จัดพิมพ์ สถาบัน และนักวิจัยสามารถร่วมมือและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโครงการวิจัย
  • ระบบอัตโนมัติช่วยลดเวลาที่สูญเสียไปกับงานที่ทำซ้ำๆ ทำให้คุณสามารถค้นพบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  • ตัวตรวจสอบการคัดลอกที่มีอยู่ในตัวช่วยให้คุณตรวจสอบเอกสารของคุณและระบุปัญหาที่อาจขัดขวางไม่ให้คุณได้รับการตีพิมพ์

ข้อจำกัดของ SciSpace:

  • บางรีวิวได้กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับเทมเพลต LaTeX
  • แผนฟรีไม่รวมคุณสมบัติหลักใด ๆ
  • การขาดรีวิวบนแพลตฟอร์มหลัก

ราคา SciSpace:

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • พรีเมียม: $9.99/เดือน
  • ทีมและห้องปฏิบัติการ: $5.49/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ SciSpace:

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

9. EndNote

EndNote
ผ่านทางEndNote

ธุรกิจใช้ EndNote เพื่อสร้างบรรณานุกรมและเข้าถึงบทความวิจัย ซอฟต์แวร์การจัดการอ้างอิงและการวิจัยเฉพาะทางนี้ช่วยให้คุณจัดการและจัดรูปแบบการอ้างอิงได้ นอกจากนี้ยังปกป้องกระบวนการทำงานของคุณด้วยฟังก์ชันการกู้คืนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

ค้นหา, แบ่งปัน, และใช้การวิจัยภายในห้องสมุด EndNote ของคุณ และทำงานวิจัยของคุณได้จากทุกที่, บนอุปกรณ์ใด ๆ. เครื่องมือสร้างเอกสารที่ผสานรวมไว้จะช่วยให้การเขียนของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

คุณสมบัติเด่นของ Endnote:

  • ใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมครั้งเดียวแทนการชำระรายเดือน
  • การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Microsoft Word, Google Docs และ Open Office Writer
  • ความเข้ากันได้กับเดสก์ท็อป, iPad และเว็บเบราว์เซอร์ยอดนิยมส่วนใหญ่
  • เครื่องมือการจัดการองค์กรและการวิจัยที่มีประโยชน์ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถร่างและอ้างอิงวิทยานิพนธ์หรือเขียนบทความวิจัยเชิงลึกได้เสร็จเร็วขึ้น

ข้อจำกัดของเอกสารอ้างอิงท้ายงาน:

  • บางรีวิวระบุถึงการผสานการทำงานที่จำกัดกับซอฟต์แวร์ประมวลผลคำนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และ Google
  • คุณอาจจำเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดในการจัดรูปแบบการอ้างอิงเป็นครั้งคราวด้วยตนเอง
  • ระบบเอกสารขาดความสามารถในการจัดการงานและโครงการ

ราคาต่อท้าย:

  • ใบอนุญาตเต็มรูปแบบ: $274. 95 ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว
  • ใบอนุญาตสำหรับนักเรียน: $149.95 ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว

การให้คะแนนและรีวิวท้ายบท:

  • G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

10. Databox

ตัวอย่างแดชบอร์ด DataBox
ผ่านทางDatabox

Databox เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่เชื่อมต่อข้อมูลของคุณและติดตามจากอุปกรณ์ใดก็ได้ ตรวจสอบข้อมูลการวิจัยของคุณแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดเดียวเพื่อสร้างและแชร์รายงาน ค้นพบข้อมูลเชิงลึก และติดตามแนวโน้ม ?

รับการอัปเดตประสิทธิภาพรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนที่สามารถดูได้ทางอีเมลและ Slack พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงในตัวชี้วัดที่สำคัญ ทุกอย่างดำเนินการได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือใช้สเปรดชีต

คุณสมบัติเด่นของ Databox:

  • การผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยมกว่า 100 รายการ รวมถึง HubSpot Marketing, Google Analytics, Facebook Ads และ Google Ads
  • การตั้งค่าสามารถจัดการได้ง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคและทีมวิจัยข้อมูล
  • การรายงานข้อมูลช่วยให้คุณสามารถก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณได้อย่างง่ายดาย และแบ่งปันข้อมูลการวิจัยกับลูกค้า
  • เมตริกที่กำหนดเองและอัตราการแปลงถูกคำนวณอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Databox:

  • บทวิจารณ์ระบุว่าผู้ใช้รายบุคคลอาจพบว่า ราคาที่เน้นธุรกิจนั้นสูงเกินไป
  • ผู้ใช้กล่าวถึงการขาดการปรับแต่งและเครื่องมือทางภาพ
  • เวอร์ชันฟรีไม่รวมการเข้าถึงคุณสมบัติและตัวชี้วัดส่วนใหญ่

ราคาของ Databox:

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $59/เดือน
  • มืออาชีพ: 169 ดอลลาร์/เดือน
  • การเติบโต: $399/เดือน
  • พรีเมียม: 999 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Databox:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

ปลดปล่อยพลังแห่งการวิจัยของคุณ

ด้วยตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการงานวิจัยที่หลากหลายตามที่ระบุไว้ข้างต้น คุณมั่นใจได้ว่าจะพบตัวเลือกที่ตรงกับความต้องการของคุณในราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณ ดังนั้น เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น และกลับมาหลงรักงานวิจัยอีกครั้ง ?

หากคุณต้องการเครื่องมือที่ทำได้ทุกอย่างในราคาที่ทุกคนสามารถจ่ายได้ ลองใช้ClickUp ดูสิ มันฟรี! คุณจะสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการจัดการงานวิจัย รวมถึงเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆอีกมากมายที่จะทำให้การทำงานและชีวิตของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น