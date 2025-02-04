10 โปรแกรมประมวลผลคำที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

เมื่อคุณเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ หรือเมื่อเจ้านายของคุณเริ่มแชร์เคล็ดลับการทำงานโปรดของพวกเขา คุณจะทำอะไร? คุณเปิดเอกสารดิจิทัลและจดบันทึก
...น่าจะเป็นด้วยโปรแกรมประมวลผลคำเดิมที่คุณใช้มาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โปรแกรมประมวลผลคำไม่ได้เป็นอย่างที่เคยเป็น—มันดีขึ้นกว่าเดิม
เครื่องมือเหล่านี้ได้พัฒนาไปไกลเกินกว่าหน้าจอว่างเปล่าที่น่าเบื่อที่เราเคยรู้สึกว่าถูกบังคับให้ใช้ ตอนนี้ การประมวลผลคำสามารถสนุกได้จริง ๆ!
การแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์, การจัดรูปแบบแบบไดนามิก,การช่วยเหลือการเขียนที่เข้าใจง่าย, และคุณสมบัติการร่วมมือกัน เป็นประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมบางประการของการใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำชั้นนำ. แต่สิ่งที่ดีที่สุดคืออะไร? มันยังราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วย.
ติดตามเราไปสำรวจทุกคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลคำ และซอฟต์แวร์ประมวลผลคำที่ดีที่สุด 10 ตัวสำหรับทุกทีม, รูปแบบการเขียน, และกรณีการใช้งาน! พร้อมการเปรียบเทียบคุณสมบัติอย่างละเอียด, ข้อดีและข้อเสีย, ราคา, คะแนน, และอื่น ๆ อีกมากมาย!
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำที่ดีที่สุดสำหรับทุกทีม:
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและโครงการ)
- Microsoft Word (เหมาะที่สุดสำหรับเอกสารทางธุรกิจ)
- Google Docs (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันออนไลน์แบบเรียลไทม์)
- Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบไวยากรณ์และสไตล์)
- WPS Office (เหมาะที่สุดสำหรับชุดสำนักงานที่ประหยัดงบประมาณ)
- Dropbox Paper (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารอย่างง่าย)
- Notion (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานและบันทึกแบบครบวงจร)
- Coda (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเอกสารและฐานข้อมูล)
- Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการจัดระเบียบ)
- LibreOffice (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขฟรีและโอเพนซอร์ส)
โปรแกรมประมวลผลคำคืออะไร?
ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการบันทึก จัดรูปแบบ และแก้ไขงานเขียนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความคิดทั่วไป บันทึกการประชุม SOP หรือร่างอีเมล จิตใจของคุณอาจนึกถึงเครื่องพิมพ์ดีดทันที แต่ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ประมวลผลคำนั้นมีมากกว่านั้นมาก
ด้วยการพัฒนาที่ทันสมัยของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และการออกแบบที่ใช้งานง่าย ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำสามารถทำได้มากกว่าที่คุณเคยคิด! คุณสามารถแก้ไขเอกสารหนึ่งฉบับร่วมกับเพื่อนร่วมงานจัดเรียงเอกสารตามหมวดหมู่ แบ่งปันผ่านลิงก์ง่ายๆ และแสดงความคิดสร้างสรรค์ของคุณด้วยการจัดรูปแบบที่หลากหลาย และทุกวันนี้ นั่นเป็นเพียงสิ่งพื้นฐานเท่านั้น!
ประเด็นคือ ทุกวันนี้มีซอฟต์แวร์ประมวลผลคำให้เลือกมากมาย
จริงๆ แล้ว เราขอเดิมพันด้วยเงินก้อนสุดท้ายของเราว่าคุณสามารถนึกออกได้หลายข้อทันทีที่เรากำลังพูดอยู่! คุณอาจจะนึกออกถึงสามข้อแรกได้เลยด้วยซ้ำ!
แต่ด้วยจำนวนฟีเจอร์ใหม่ที่ยืดหยุ่นและน่าตื่นเต้นที่เพิ่มขึ้นในเครื่องมือประมวลผลคำทุกวัน การรู้ว่าควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์ที่คุณใช้เป็นประจำจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของคุณได้ดีที่สุดและคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมประมวลผลคำ?
การพูดถึงคุณสมบัติขั้นสูงทั้งหมดนี้ทำให้คุณสงสัย—แล้วฟังก์ชันการทำงานนี้จริง ๆ แล้วมีหน้าตาเป็นอย่างไร?
คุณไม่จำเป็นต้องยอมรับฟีเจอร์พื้นฐานที่เราเคยใช้อย่างยากลำบากในอดีต และคุณก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อเข้าถึงซอฟต์แวร์ทรงพลังที่สามารถยกระดับเอกสารของคุณไปอีกขั้น!
นี่คือรายการคุณสมบัติที่เราชื่นชอบและจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรมีในซอฟต์แวร์ประมวลผลคำตัวถัดไปของคุณ:
- ความสะดวกในการใช้งาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของคุณเรียนรู้ได้ง่าย สามารถแบ่งปันกับผู้อื่นได้ และรองรับฟังก์ชันที่คุณใช้บ่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบบนคลาวด์และโหมดออฟไลน์ที่เชื่อถือได้: อะไรก็เกิดขึ้นได้! คุณอาจสูญเสียการเชื่อมต่อ wifi, ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์, หรือถูกขอให้แชร์เอกสารของคุณในทันที ซอฟต์แวร์บนคลาวด์และฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ไม่เป็นปัญหาใหญ่
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้คุณสามารถแก้ไขและพัฒนาเอกสารได้แบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ! ด้วยความชัดเจนและไม่มีงานซ้อนทับกัน และหากคุณสามารถแท็กทีมของคุณหรือแสดงความคิดเห็นในข้อความของคุณได้ด้วย ถือเป็นโบนัสเพิ่มเติม
- สิทธิ์และการแบ่งปันที่กำหนดเอง: โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมักทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า หรือแผนกอื่น ๆ การมีความสามารถในการเลือกว่าใครสามารถแก้ไข ดู หรือให้สิทธิ์เข้าถึงงานของคุณได้นั้นเป็นสิ่งสำคัญ
- ประวัติเวอร์ชัน: นี่คือวิธีของคุณในการเก็บบันทึกดิจิทัลไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้ หากคุณทำผิดพลาด คุณจะมีอำนาจในการย้อนกลับไปและกู้คืนข้อความของคุณ
- การผสานการทำงาน: ยิ่งมีการผสานการทำงานมากเท่าไร คุณก็สามารถดึงข้อมูลเข้าสู่เอกสารของคุณได้มากขึ้นเท่านั้น! นอกจากนี้ ยังสามารถทำได้ทั้งสองทาง การผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ประมวลผลคำที่คุณเลือกหลายตัว หมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงเอกสารของคุณได้จากแทบทุกที่และจากเครื่องมืออื่นๆ ได้อีกด้วย
10 ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำที่ดีที่สุด
ไม่มีเหตุผลใดที่ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำของคุณจะไม่น่าตื่นเต้น ไม่มีความเคลื่อนไหว หรือไม่สามารถทำงานร่วมกันได้
บรรณาธิการดิจิทัลและการแบ่งปันเอกสารได้พัฒนาไปไกลมากในทศวรรษที่ผ่านมา และเรามีซอฟต์แวร์มากมายที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตนั้น! ความท้าทายจึงกลายเป็นการค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณและสอดคล้องกับสไตล์การทำงานของคุณ
แล้วคุณจะทำอย่างไร? คุณก็กลับมาดูรายการนี้อีกครั้ง!
เราได้ทำการวิจัยและทดสอบซอฟต์แวร์ประมวลผลคำที่ดีที่สุดเพื่อนำเสนอ 10 โปรแกรมที่เราชื่นชอบที่สุดให้กับคุณ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเด่น ข้อจำกัด ราคา การจัดอันดับ และอื่นๆ อีกมากมาย!
1.ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและโครงการ)
ClickUp คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับทีมในทุกอุตสาหกรรมในการรวมงานทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถทำงานร่วมกันได้ ClickUp เป็นที่รู้จักในด้านฟีเจอร์ที่หลากหลายและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ รวมถึงตัวแก้ไขเอกสารในตัวที่สามารถสร้างทุกอย่างตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ ไปจนถึงวิกิที่มีรายละเอียดครบถ้วน จากนั้นเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้โดยตรง
ด้วยความสามารถในการแปลงข้อความให้เป็นงานที่ดำเนินการได้, ฝังข้อมูลจากเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ แทบทุกชนิด, และทำงานร่วมกันบนเอกสารแบบเรียลไทม์,ClickUp Docsคือเครื่องมือประมวลผลคำที่เหมาะสำหรับทีม, นักเรียน, และบริษัทองค์กรใหญ่ ๆ อย่างเท่าเทียมกัน.
ClickUp Brain: ผู้ช่วยสร้างสรรค์ของคุณ
ต้องการแรงบันดาลใจในการเขียนของคุณหรือไม่?ClickUp Brainช่วยให้คุณคิดค้นไอเดีย, เขียนเนื้อหาที่น่าสนใจ, แก้ไข, ตรวจทาน, และสรุปบันทึกของคุณได้. ผสานการทำงานกับ ClickUp Docs, มันมอบคำแนะนำที่ปรับแต่งตามบุคคลเพื่อปรับปรุงความชัดเจนและความมีอิทธิพลของเนื้อหาของคุณ. ไม่ว่าคุณกำลังร่างหรือคิดค้นไอเดีย, ClickUp Brain คือเครื่องมือที่คุณต้องใช้เพื่อการเขียนที่ฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Brainช่วยในการเขียนข้อความที่น่าสนใจ, คิดค้นไอเดีย, แก้ไข, ตรวจสอบ, สรุปบันทึก และอื่น ๆ!
- คุณสมบัติการประมวลผลคำขั้นสูงและการจัดการงานในทุกแผนราคา แม้แต่แผนฟรีตลอดไป
- ฝังสื่อ ตาราง บุ๊กมาร์ก และแม้กระทั่งเอกสารอื่น ๆ ลงใน ClickUp Docs เพื่อเพิ่มบริบทและคุณค่าให้กับแผนงานและฐานความรู้ของคุณ
- การตรวจจับแบบเรียลไทม์ใน ClickUp Docs ช่วยให้ทีมสามารถแก้ไข, ร่วมกันทำงาน, และแสดงความคิดเห็นในเอกสารเดียวกันได้แบบเรียลไทม์
- เชื่อมโยงเอกสารกับงานและเพิ่มวิดเจ็ตเพื่ออัปเดตเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติจากตัวแก้ไขเอกสารของคุณ
- เปลี่ยนข้อความที่ไฮไลต์ให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการและมอบหมายให้กับทีมด้วยความคิดเห็นแบบมีหัวข้อและการกล่าวถึง (@mentions)
- เทมเพลตหลายร้อยแบบสำหรับทุกกรณีการใช้งาน รวมถึงหลายแบบที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ ClickUp Docs
- การแชร์ที่ง่ายและปลอดภัยผ่าน URL สำหรับแขก ผู้ร่วมงาน หรือแม้กระทั่งการเข้าถึงสาธารณะ
- การผสานรวมกว่า 1,000 รายการเพื่อฝังงานลงใน ClickUp Docs จากแทบทุกที่
- หน้าซ้อนและตัวเลือกการจัดสไตล์เพื่อสร้างลำดับชั้นทางสายตาภายในเอกสารทุกฉบับ
ข้อเสียของ ClickUp
- อาจต้องใช้เวลาปรับตัวสักเล็กน้อยในการเรียนรู้ฟีเจอร์ขั้นสูงทั้งหมดของ ClickUp
- บางมุมมองยังไม่พร้อมให้บริการบนแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (5,680+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,540 รายการ)
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 รายการถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงจะรักษาเทคโนโลยีให้เรียบง่าย ทำไมไม่ก้าวไปอีกขั้น? ด้วย ClickUp คุณจะได้การจัดการโครงการ การแก้ไขเอกสาร การแชททีม และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งหมดในที่เดียว
2. Microsoft Word (เหมาะที่สุดสำหรับเอกสารทางธุรกิจ)
Microsoft Wordเป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่ทรงพลังสำหรับทุกคนในการสร้างเอกสาร Word, สเปรดชีต, อีเมล และอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นส่วนหนึ่งของMicrosoft OfficeSuite ซึ่งทำให้ง่ายต่อการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft เช่น Excel และ PowerPoint
Word มีคุณสมบัติต่าง ๆ มากมายเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบเอกสารได้ดีขึ้น เช่น ตัวเลือกเทมเพลตสำหรับเอกสารทางการต่าง ๆ และเครื่องมือแก้ไขขั้นสูง คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ ลิงก์ และสื่ออื่น ๆ ได้เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับเอกสาร MS Word ของคุณ โปรแกรมยังมีคุณสมบัติมากมายที่ช่วยให้การสร้างเอกสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ตัวตรวจสอบการสะกดคำ ตัวแก้ไขอัตโนมัติ และคำศัพท์เพิ่มเติม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Word
- พื้นที่เก็บข้อมูล OneDrive เพื่อบันทึกและเข้าถึงเอกสารได้จากทุกที่
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อแบ่งปันและแก้ไขกับผู้อื่น
- ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์
- แอปพลิเคชันมือถือ
ข้อจำกัดของ Microsoft Word
- ฟังก์ชันบนแถบเครื่องมือจะแตกต่างกันไปในแต่ละเวอร์ชัน
- คุณสมบัติหลายอย่างของแบบฟอร์ม Word ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และทำให้การจัดรูปแบบเสียหายเมื่อพิมพ์เอกสาร
ราคาของ Microsoft Word
- Microsoft Word มีจำหน่ายเป็นเวอร์ชันเดี่ยวในราคา $159.99 หรือพร้อมกับการสมัครสมาชิก Microsoft 365
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Word
- Capterra: 4. 7/5 (1,600+ รีวิว)
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
3. Google Docs (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันออนไลน์แบบเรียลไทม์)
Google Docsเป็นโปรแกรมประมวลผลคำออนไลน์ที่ช่วยให้การสร้างและแก้ไขเอกสารอย่างมืออาชีพเป็นเรื่องง่าย ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์Google Docs มอบแพลตฟอร์มสำหรับกลุ่มคนในการทำงานร่วมกันในโครงการเดียว ทำให้ทุกคนสามารถติดตามความคืบหน้าของเอกสารได้ตลอดเวลา คุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดรูปแบบด้วยเทมเพลตและการจัดรูปแบบอัตโนมัติก็มีให้ใช้งานเพื่อให้เอกสารของคุณดูเป็นมืออาชีพ
ด้วย Google Docs ผู้ใช้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในขณะที่ทำการแก้ไขและปรับปรุงเอกสารได้ เอกสารทั้งหมดที่คุณสร้างใน Google Docs จะถูกบันทึกไว้ในคลาวด์โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่บนเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือ คุณก็สามารถทำงานต่อไปได้!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Docs
- การกล่าวถึง (@Mentions) เพื่อดึงบุคคล, ไฟล์, และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
- ฟีเจอร์ Smart Compose ช่วยให้คุณเขียนได้เร็วขึ้นและลดข้อผิดพลาด
- แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่มีเครื่องมือจัดการโครงการ
- ความคิดเห็นตอบกลับจาก Gmail
ข้อจำกัดของ Google Docs
- ข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดของเอกสาร
- ไม่เหมาะเป็นระบบฐานความรู้ที่สามารถขยายได้
ราคาของ Google Docs
- Google Docs ฟรีเมื่อมีบัญชี Google
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Docs
- Capterra: 4. 7/5 (27,000+ รีวิว)
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
4. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบไวยากรณ์และสไตล์)
Grammarly เป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยคุณระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ การสะกดคำ เครื่องหมายวรรคตอน และข้อผิดพลาดในการเขียนอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว Grammarly ให้คำแนะนำขณะที่คุณใช้แอปเดสก์ท็อปหรือเว็บไซต์ รวมถึง Gmail, ClickUp, LinkedIn, Google Docs และอื่นๆ อีกมากมาย!
ด้วย Grammarly คุณจะได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเขียนของคุณแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงได้ทันที นอกจากนี้ ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหัวข้อไวยากรณ์และภาษาศาสตร์ คุณจึงมั่นใจได้ว่ารายงานหรือโปรเจกต์ถัดไปของคุณจะดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ Grammarly ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ—การสร้างเนื้อหาที่แข็งแกร่งและน่าสนใจ
ค้นพบซอฟต์แวร์ความร่วมมือด้านเนื้อหาที่ดีที่สุด!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- คู่มือสไตล์เพื่อจับเสียงและสไตล์สำหรับเอกสารที่สอดคล้องกัน
- ข้อความสั้น ๆ สำหรับแทรกประโยคและย่อหน้าในทุกขั้นตอนการทำงาน
- ตัวตรวจจับโทนเสียงเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- ตัวแก้ไขในแอปเพื่ออัปโหลดเอกสาร
ข้อจำกัดของ Grammarly
- ไม่สามารถใช้งานได้กับทุกแอปและเว็บไซต์
- การสมัครสมาชิกรายเดือนที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ราคาของ Grammarly
- แผนฟรี
- พรีเมียม: $12/เดือน
- ธุรกิจ: $15/สมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
ลองดูทางเลือกของ Grammarly เหล่านี้!
5. WPS Office (เหมาะที่สุดสำหรับชุดสำนักงานที่ประหยัดงบประมาณ)
WPS Office เป็นชุดโปรแกรมสำนักงานที่ครอบคลุมซึ่งมอบเครื่องมือและคุณสมบัติที่จำเป็นในการจัดการเอกสาร ไฟล์ และการนำเสนอทั้งหมดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับรูปแบบไฟล์ยอดนิยมและใช้งานได้กับพีซีและอุปกรณ์มือถือ ด้วย WPS Office ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขเอกสารข้อความ สเปรดชีต และการนำเสนอในรูปแบบสไลด์โชว์ได้ในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือจัดการเอกสารที่ทรงพลัง เช่น ธีมสีสันสดใส การใส่คำอธิบายประกอบ การแยกเอกสาร PDF และการแปลงรูปแบบไฟล์ ซอฟต์แวร์นี้ยังมีความสามารถในการทำงานร่วมกันขั้นสูงที่ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานบนไฟล์เดียวกันได้พร้อมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WPS Office
- 100,000+ แม่แบบที่จัดหมวดหมู่เรียบร้อย
- รองรับหลายภาษา
- การสกัดข้อความ
- การสร้างลายน้ำ
ข้อจำกัดของ WPS Office
- ความสามารถที่จำกัดในการจัดการกับรูปแบบการทำงานและความชอบที่แตกต่างกัน
- ไม่มีแผนให้บริการฟรี
ราคาของ WPS Office
- มาตรฐาน WPS: ฟรี
- WPS Pro: $23.99 สำหรับ 6 เดือน หรือ $35.99 สำหรับ 1 ปี
คะแนนและรีวิว WPS Office
- Capterra: 4. 5/5 (1,200+ รีวิว)
- G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
6. Dropbox Paper (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารอย่างง่าย)
Dropbox Paperมอบวิธีง่ายๆ ในการเริ่มต้นโครงการ ฟีเจอร์ลากและวางช่วยให้ผู้ใช้สามารถแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายด้วยการเชิญเพื่อนร่วมทีมมาทำงานร่วมกันในโครงการ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของกันและกัน และระดมความคิดแบบเรียลไทม์
ฟีเจอร์ Master Doc ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างศูนย์กลางสำหรับเอกสารอื่น ๆ ได้ สำหรับโครงการที่ซับซ้อนหรือระยะยาว การจัดระเบียบเอกสารตั้งแต่เริ่มต้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก ฟีเจอร์นี้มอบวิธีการเข้าถึงและจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างลิงก์ไปยังเอกสารเหล่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาค้นหาไฟล์อีกต่อไป เพียงค้นหาหรือนำทางภายในเอกสารหลัก!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox Paper
- แถบค้นหาเพื่อค้นหาเอกสารที่สามารถดูได้โดยสาธารณะซึ่งเกี่ยวข้องกับที่อยู่อีเมลของสมาชิกในทีม
- คีย์ลัดเพื่อเน้นข้อความเฉพาะ
- แม่แบบที่กำหนดเองสำหรับแบบฟอร์มมาตรฐาน
- สารบัญที่สร้างโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Dropbox Paper
- ข้อจำกัดขนาดไฟล์ที่สามารถอัปโหลดในบัญชี Dropbox
- ผู้ใช้ขั้นพื้นฐานสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้เพียงสามอุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน
ราคา Dropbox Paper
- บวก: $9.99/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน
- ครอบครัว: $16. 99/ครอบครัวต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 6 คน
- มืออาชีพ: $16.58/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน
- มาตรฐาน: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คนขึ้นไป
- ขั้นสูง: $24/ผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คนขึ้นไป
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อ Dropbox เพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิว Dropbox Paper
- Capterra: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- G2: 4. 1/5 (4,400+ รีวิว)
7. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานและบันทึกแบบครบวงจร)
Notionเป็นพื้นที่ทำงานแบบเอกสารสำหรับบันทึก โน้ต งาน เอกสาร และฐานข้อมูลของคุณ เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็นโปรแกรมประมวลผลคำเพื่อติดตามข้อมูลใด ๆ ตั้งแต่เป้าหมายของโครงการและการแจ้งเตือนงาน ไปจนถึงแผนการเดินทางและไอเดียส่วนตัว
ระบบปฏิบัติการของ Notion ทำให้การจัดระเบียบสิ่งที่คุณต้องการติดตามเป็นเรื่องง่าย ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย คุณสามารถตั้งค่าพื้นที่ทำงานที่กำหนดเองได้อย่างรวดเร็วตามประเภทของโครงการหรือเป้าหมาย นอกจากนี้ Notion ยังช่วยให้คุณเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลและบันทึกต่างๆ สร้างรายการตรวจสอบ แทรกสื่อ และอื่นๆ ได้อีกด้วย
ดูทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notionได้ที่นี่!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- iOS, Windows, เว็บเบราว์เซอร์, แพลตฟอร์ม MacOS
- ปฏิทิน, กระดานคัมบัง, รายการ, และมุมมองแกลเลอรี
- Notion AI สำหรับการช่วยเหลือการเขียน
- การเชื่อมโยงสองทิศทาง
ข้อจำกัดของ Notion
- แผนพรีเมียมราคาสูงเมื่อเทียบกับโปรแกรมประมวลผลคำอื่น ๆ ในรายการนี้
- คุณสมบัติการจัดการโครงการและงานที่จำกัด
ราคาของ Notion
- แผนฟรี
- บวก: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Notion เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Notion
- Capterra: 4. 7/5 (1,100+ รีวิว)
- G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
8. โคด้า (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานเอกสารอัตโนมัติและฐานข้อมูล)
Coda เป็นโปรแกรมแก้ไขเอกสารที่ทรงพลังสำหรับการสร้างและจัดการเนื้อหา ด้วย Coda คุณสามารถสร้างเอกสารจากศูนย์ แก้ไขเอกสารที่มีอยู่ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบเรียลไทม์ และแชร์ได้อย่างปลอดภัย โปรแกรมแก้ไขนี้มีเครื่องมือหลากหลายเพื่อช่วยให้คุณเขียนได้อย่างลื่นไหลและรวดเร็ว รวมถึงการจัดรูปแบบข้อความ การแก้ไขรูปภาพ ตาราง และไฮเปอร์ลิงก์
Coda ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติการทำงานร่วมกันในตัว คุณสามารถเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมในโครงการและหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือที่เข้าใจง่ายCoda จึงเป็นโซลูชันโปรแกรมประมวลผลคำสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างเอกสารระดับมืออาชีพ!
คุณสมบัติเด่นของ Coda
- บล็อกพื้นฐานเพื่อยกระดับเอกสารให้เป็นบอร์ด
- แดชบอร์ดสำหรับดูข้อมูลที่เชื่อมต่อ
- การผสานรวมกับ Google Calendar และ Slack
- ลากและวางเทมเพลตพื้นฐาน
ข้อจำกัดของโคดา
- ไม่สามารถปรับขนาดได้เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลเอกสารเมื่อเทียบกับโปรแกรมประมวลผลคำอื่น ๆ
- การผสานรวมกับแอปอื่น ๆ อย่างจำกัด
ราคาโคด้า
- แผนฟรี
- ข้อดี: $10/เดือนต่อผู้สร้างเอกสาร, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อ Coda เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและบทวิจารณ์ของ Coda
- Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
โบนัส:เปรียบเทียบ Coda กับ Airtable
9. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการจัดระเบียบ)
Evernote เป็นแอปพลิเคชันจดบันทึกออนไลน์ที่ช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพและจัดระเบียบมากขึ้น ด้วย Evernote คุณสามารถจัดเก็บทุกอย่างตั้งแต่บันทึกข้อความ ภาพถ่าย วิดีโอ ไปจนถึงการบันทึกเสียง คุณยังสามารถเพิ่มการแจ้งเตือนและอ่านหน้าเว็บแบบออฟไลน์ได้อีกด้วย Evernote มีให้บริการบนหลากหลายแพลตฟอร์ม รวมถึงอุปกรณ์พกพา นอกจากนี้ยังมีส่วนขยายเบราว์เซอร์ Web Clipper อีกด้วย!
ไม่ว่าคุณกำลังทำงานกับโปรเจ็กต์ประเภทใด Evernote ก็ช่วยให้การจัดการรายละเอียดง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ สำหรับเนื้อหา หรือการวางแผนการประชุมทางธุรกิจ Evernote ก็มอบอิสระให้คุณในการบันทึก จัดระเบียบ และซิงค์ข้อมูลทั้งหมดของคุณ ด้วยคุณสมบัติเช่นแท็กและหมวดหมู่ที่สามารถค้นหาได้ คุณจะมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้เมื่อต้องการ
เชื่อมต่อ Evernote และ ClickUp เพื่อจัดการบันทึกของคุณในที่เดียว!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- มุมมองปฏิทินเพื่อเชื่อมต่อตารางเวลาและบันทึก
- เครื่องสแกนเอกสารเพื่อลดการใช้กระดาษ
- ฟังก์ชันกำหนดวันครบกำหนดและการแจ้งเตือน
- การผสานรวมกับ Google Calendar
ข้อจำกัดของ Evernote
- จำนวนเทมเพลตที่บันทึกไว้มีจำกัดในทุกแผน
- แผนฟรีแบบจำกัดอนุญาตให้ผู้ใช้บันทึกได้เพียง 50 รายการต่อผู้ใช้
ราคาของ Evernote
- แผนฟรี
- ส่วนบุคคล: $10. 84/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- มืออาชีพ: $14. 17/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม: $20. 83/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- Capterra: 4. 4/5 (7,700+ รีวิว)
- G2: 4. 4/5 (1,900+ รีวิว)
10. LibreOffice (ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขฟรีและโอเพนซอร์ส)
LibreOffice เป็นชุดโปรแกรมสำนักงานแบบโอเพนซอร์สฟรีที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การทำงานประจำวันง่ายขึ้น เป็นผลิตภัณฑ์โอเพนซอร์ส ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้งานได้ฟรีและเปิดให้ผู้ใช้ทุกคนใช้งานได้ LibreOffice ประกอบด้วยโปรแกรมสำหรับการประมวลผลคำ การสร้างงานนำเสนอ การแก้ไขสเปรดชีต การจัดการฐานข้อมูล การแก้ไขสูตร การวาดภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย
เครื่องมือเหล่านี้ร่วมกันมอบประสบการณ์การใช้งานที่เข้าใจง่ายและช่วยให้แต่ละบุคคลสร้างผลงานที่ดีที่สุดของตนเอง ด้วย LibreOffice คุณสามารถพัฒนาเอกสารรายงานทางการเงิน สเปรดชีต งานนำเสนอ และอื่น ๆ ได้อีกมากมาย หากคุณต้องการฟังก์ชันเพิ่มเติม ยังมีส่วนขยายให้เลือกใช้งานผ่านคลังส่วนขยายของ LibreOffice
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LibreOffice
- ตัวแก้ไขสูตรเพื่อแทรกสูตรทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- API ของ LanguageTool สำหรับการตรวจสอบไวยากรณ์
- ส่วนขยายรูปแบบ OpenDocument (ODF)
- แม่แบบที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ LibreOffice
- อินเตอร์เฟซล้าสมัยเมื่อเทียบกับโปรแกรมประมวลผลคำฟรีอื่น ๆ
- ไม่สามารถปรับขนาดได้เป็นฐานข้อมูลเอกสารระยะยาว
ราคาของ LibreOffice
- LibreOffice ฟรี
คะแนนและรีวิวของ LibreOffice
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ LibreOffice เหล่านี้!
ค้นหาโปรแกรมประมวลผลคำที่ดีที่สุดสำหรับงานของคุณ
ถึงเวลาที่จะขอความสามารถเพิ่มเติมจากโปรแกรมประมวลผลคำของคุณแล้ว ClickUp Docs จะแสดงให้คุณเห็น
แก้ไขร่วมกับทีม เปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ และเชื่อมต่อเอกสารของคุณเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้โดยตรง ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากตัวแก้ไขของคุณเลย! ไม่มีโปรแกรมประมวลผลคำใดที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับเอกสารของคุณได้เหมือนกับ ClickUp แต่สิ่งที่ดีที่สุดคืออะไร? ClickUp ทำทุกอย่างให้คุณได้ฟรี
เข้าถึง ClickUp Docs, งานไม่จำกัด, เทมเพลตและทรัพยากรมากมาย, การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ,และอีกมากมายเมื่อคุณสมัครใช้ ClickUp วันนี้