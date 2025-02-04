บล็อก ClickUp

10 โปรแกรมประมวลผลคำที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
4 กุมภาพันธ์ 2568

เมื่อคุณเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ หรือเมื่อเจ้านายของคุณเริ่มแชร์เคล็ดลับการทำงานโปรดของพวกเขา คุณจะทำอะไร? คุณเปิดเอกสารดิจิทัลและจดบันทึก

...น่าจะเป็นด้วยโปรแกรมประมวลผลคำเดิมที่คุณใช้มาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โปรแกรมประมวลผลคำไม่ได้เป็นอย่างที่เคยเป็น—มันดีขึ้นกว่าเดิม

เครื่องมือเหล่านี้ได้พัฒนาไปไกลเกินกว่าหน้าจอว่างเปล่าที่น่าเบื่อที่เราเคยรู้สึกว่าถูกบังคับให้ใช้ ตอนนี้ การประมวลผลคำสามารถสนุกได้จริง ๆ!

การแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์, การจัดรูปแบบแบบไดนามิก,การช่วยเหลือการเขียนที่เข้าใจง่าย, และคุณสมบัติการร่วมมือกัน เป็นประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมบางประการของการใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำชั้นนำ. แต่สิ่งที่ดีที่สุดคืออะไร? มันยังราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วย.

ติดตามเราไปสำรวจทุกคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลคำ และซอฟต์แวร์ประมวลผลคำที่ดีที่สุด 10 ตัวสำหรับทุกทีม, รูปแบบการเขียน, และกรณีการใช้งาน! พร้อมการเปรียบเทียบคุณสมบัติอย่างละเอียด, ข้อดีและข้อเสีย, ราคา, คะแนน, และอื่น ๆ อีกมากมาย!

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือ 10 ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำที่ดีที่สุดสำหรับทุกทีม:

  • ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและโครงการ)
  • Microsoft Word (เหมาะที่สุดสำหรับเอกสารทางธุรกิจ)
  • Google Docs (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันออนไลน์แบบเรียลไทม์)
  • Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบไวยากรณ์และสไตล์)
  • WPS Office (เหมาะที่สุดสำหรับชุดสำนักงานที่ประหยัดงบประมาณ)
  • Dropbox Paper (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารอย่างง่าย)
  • Notion (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานและบันทึกแบบครบวงจร)
  • Coda (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเอกสารและฐานข้อมูล)
  • Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการจัดระเบียบ)
  • LibreOffice (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขฟรีและโอเพนซอร์ส)

โปรแกรมประมวลผลคำคืออะไร?

ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการบันทึก จัดรูปแบบ และแก้ไขงานเขียนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความคิดทั่วไป บันทึกการประชุม SOP หรือร่างอีเมล จิตใจของคุณอาจนึกถึงเครื่องพิมพ์ดีดทันที แต่ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ประมวลผลคำนั้นมีมากกว่านั้นมาก

ด้วยการพัฒนาที่ทันสมัยของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และการออกแบบที่ใช้งานง่าย ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำสามารถทำได้มากกว่าที่คุณเคยคิด! คุณสามารถแก้ไขเอกสารหนึ่งฉบับร่วมกับเพื่อนร่วมงานจัดเรียงเอกสารตามหมวดหมู่ แบ่งปันผ่านลิงก์ง่ายๆ และแสดงความคิดสร้างสรรค์ของคุณด้วยการจัดรูปแบบที่หลากหลาย และทุกวันนี้ นั่นเป็นเพียงสิ่งพื้นฐานเท่านั้น!

ประเด็นคือ ทุกวันนี้มีซอฟต์แวร์ประมวลผลคำให้เลือกมากมาย

จริงๆ แล้ว เราขอเดิมพันด้วยเงินก้อนสุดท้ายของเราว่าคุณสามารถนึกออกได้หลายข้อทันทีที่เรากำลังพูดอยู่! คุณอาจจะนึกออกถึงสามข้อแรกได้เลยด้วยซ้ำ!

แต่ด้วยจำนวนฟีเจอร์ใหม่ที่ยืดหยุ่นและน่าตื่นเต้นที่เพิ่มขึ้นในเครื่องมือประมวลผลคำทุกวัน การรู้ว่าควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์ที่คุณใช้เป็นประจำจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของคุณได้ดีที่สุดและคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป

คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมประมวลผลคำ?

การพูดถึงคุณสมบัติขั้นสูงทั้งหมดนี้ทำให้คุณสงสัย—แล้วฟังก์ชันการทำงานนี้จริง ๆ แล้วมีหน้าตาเป็นอย่างไร?

คุณไม่จำเป็นต้องยอมรับฟีเจอร์พื้นฐานที่เราเคยใช้อย่างยากลำบากในอดีต และคุณก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อเข้าถึงซอฟต์แวร์ทรงพลังที่สามารถยกระดับเอกสารของคุณไปอีกขั้น!

สมาชิกทีมหลายคนกำลังแก้ไขเอกสารพร้อมกันใน ClickUp Docs
ร่วมมือกับ ClickUp Docs
สมาชิกทีมหลายคนกำลังแก้ไขเอกสารพร้อมกันใน ClickUp Docs

นี่คือรายการคุณสมบัติที่เราชื่นชอบและจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรมีในซอฟต์แวร์ประมวลผลคำตัวถัดไปของคุณ:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของคุณเรียนรู้ได้ง่าย สามารถแบ่งปันกับผู้อื่นได้ และรองรับฟังก์ชันที่คุณใช้บ่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ระบบบนคลาวด์และโหมดออฟไลน์ที่เชื่อถือได้: อะไรก็เกิดขึ้นได้! คุณอาจสูญเสียการเชื่อมต่อ wifi, ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์, หรือถูกขอให้แชร์เอกสารของคุณในทันที ซอฟต์แวร์บนคลาวด์และฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ไม่เป็นปัญหาใหญ่
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้คุณสามารถแก้ไขและพัฒนาเอกสารได้แบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ! ด้วยความชัดเจนและไม่มีงานซ้อนทับกัน และหากคุณสามารถแท็กทีมของคุณหรือแสดงความคิดเห็นในข้อความของคุณได้ด้วย ถือเป็นโบนัสเพิ่มเติม
  • สิทธิ์และการแบ่งปันที่กำหนดเอง: โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมักทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า หรือแผนกอื่น ๆ การมีความสามารถในการเลือกว่าใครสามารถแก้ไข ดู หรือให้สิทธิ์เข้าถึงงานของคุณได้นั้นเป็นสิ่งสำคัญ
  • ประวัติเวอร์ชัน: นี่คือวิธีของคุณในการเก็บบันทึกดิจิทัลไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้ หากคุณทำผิดพลาด คุณจะมีอำนาจในการย้อนกลับไปและกู้คืนข้อความของคุณ
  • การผสานการทำงาน: ยิ่งมีการผสานการทำงานมากเท่าไร คุณก็สามารถดึงข้อมูลเข้าสู่เอกสารของคุณได้มากขึ้นเท่านั้น! นอกจากนี้ ยังสามารถทำได้ทั้งสองทาง การผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ประมวลผลคำที่คุณเลือกหลายตัว หมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงเอกสารของคุณได้จากแทบทุกที่และจากเครื่องมืออื่นๆ ได้อีกด้วย

10 ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำที่ดีที่สุด

ไม่มีเหตุผลใดที่ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำของคุณจะไม่น่าตื่นเต้น ไม่มีความเคลื่อนไหว หรือไม่สามารถทำงานร่วมกันได้

บรรณาธิการดิจิทัลและการแบ่งปันเอกสารได้พัฒนาไปไกลมากในทศวรรษที่ผ่านมา และเรามีซอฟต์แวร์มากมายที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตนั้น! ความท้าทายจึงกลายเป็นการค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณและสอดคล้องกับสไตล์การทำงานของคุณ

แล้วคุณจะทำอย่างไร? คุณก็กลับมาดูรายการนี้อีกครั้ง!

เราได้ทำการวิจัยและทดสอบซอฟต์แวร์ประมวลผลคำที่ดีที่สุดเพื่อนำเสนอ 10 โปรแกรมที่เราชื่นชอบที่สุดให้กับคุณ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเด่น ข้อจำกัด ราคา การจัดอันดับ และอื่นๆ อีกมากมาย!

1.ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและโครงการ)

ClickUp-เอกสาร
ลองใช้ ClickUp Docs
สร้างเอกสารที่ใช้ร่วมกันซึ่งเชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานของคุณโดยใช้ ClickUp Docs

ClickUp คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับทีมในทุกอุตสาหกรรมในการรวมงานทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถทำงานร่วมกันได้ ClickUp เป็นที่รู้จักในด้านฟีเจอร์ที่หลากหลายและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ รวมถึงตัวแก้ไขเอกสารในตัวที่สามารถสร้างทุกอย่างตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ ไปจนถึงวิกิที่มีรายละเอียดครบถ้วน จากนั้นเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้โดยตรง

ด้วยความสามารถในการแปลงข้อความให้เป็นงานที่ดำเนินการได้, ฝังข้อมูลจากเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ แทบทุกชนิด, และทำงานร่วมกันบนเอกสารแบบเรียลไทม์,ClickUp Docsคือเครื่องมือประมวลผลคำที่เหมาะสำหรับทีม, นักเรียน, และบริษัทองค์กรใหญ่ ๆ อย่างเท่าเทียมกัน.

ClickUp Brain: ผู้ช่วยสร้างสรรค์ของคุณ

ต้องการแรงบันดาลใจในการเขียนของคุณหรือไม่?ClickUp Brainช่วยให้คุณคิดค้นไอเดีย, เขียนเนื้อหาที่น่าสนใจ, แก้ไข, ตรวจทาน, และสรุปบันทึกของคุณได้. ผสานการทำงานกับ ClickUp Docs, มันมอบคำแนะนำที่ปรับแต่งตามบุคคลเพื่อปรับปรุงความชัดเจนและความมีอิทธิพลของเนื้อหาของคุณ. ไม่ว่าคุณกำลังร่างหรือคิดค้นไอเดีย, ClickUp Brain คือเครื่องมือที่คุณต้องใช้เพื่อการเขียนที่ฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

ฟีเจอร์ผู้ช่วยเขียนเฉพาะบทบาททางสมองใน ClickUp
ลองใช้ ClickUp Brain ฟรี
ClickUp Brain คือผู้ช่วยเขียนของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ClickUp Brainช่วยในการเขียนข้อความที่น่าสนใจ, คิดค้นไอเดีย, แก้ไข, ตรวจสอบ, สรุปบันทึก และอื่น ๆ!
  • คุณสมบัติการประมวลผลคำขั้นสูงและการจัดการงานในทุกแผนราคา แม้แต่แผนฟรีตลอดไป
  • ฝังสื่อ ตาราง บุ๊กมาร์ก และแม้กระทั่งเอกสารอื่น ๆ ลงใน ClickUp Docs เพื่อเพิ่มบริบทและคุณค่าให้กับแผนงานและฐานความรู้ของคุณ
  • การตรวจจับแบบเรียลไทม์ใน ClickUp Docs ช่วยให้ทีมสามารถแก้ไข, ร่วมกันทำงาน, และแสดงความคิดเห็นในเอกสารเดียวกันได้แบบเรียลไทม์
  • เชื่อมโยงเอกสารกับงานและเพิ่มวิดเจ็ตเพื่ออัปเดตเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติจากตัวแก้ไขเอกสารของคุณ
  • เปลี่ยนข้อความที่ไฮไลต์ให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการและมอบหมายให้กับทีมด้วยความคิดเห็นแบบมีหัวข้อและการกล่าวถึง (@mentions)
  • เทมเพลตหลายร้อยแบบสำหรับทุกกรณีการใช้งาน รวมถึงหลายแบบที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ ClickUp Docs
  • การแชร์ที่ง่ายและปลอดภัยผ่าน URL สำหรับแขก ผู้ร่วมงาน หรือแม้กระทั่งการเข้าถึงสาธารณะ
  • การผสานรวมกว่า 1,000 รายการเพื่อฝังงานลงใน ClickUp Docs จากแทบทุกที่
  • หน้าซ้อนและตัวเลือกการจัดสไตล์เพื่อสร้างลำดับชั้นทางสายตาภายในเอกสารทุกฉบับ

ข้อเสียของ ClickUp

  • อาจต้องใช้เวลาปรับตัวสักเล็กน้อยในการเรียนรู้ฟีเจอร์ขั้นสูงทั้งหมดของ ClickUp
  • บางมุมมองยังไม่พร้อมให้บริการบนแอปพลิเคชันมือถือ

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (5,680+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,540 รายการ)

📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 รายการถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงจะรักษาเทคโนโลยีให้เรียบง่าย ทำไมไม่ก้าวไปอีกขั้น? ด้วย ClickUp คุณจะได้การจัดการโครงการ การแก้ไขเอกสาร การแชททีม และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งหมดในที่เดียว

2. Microsoft Word (เหมาะที่สุดสำหรับเอกสารทางธุรกิจ)

เอกสาร MS Word
ผ่านทางMicrosoft Word

Microsoft Wordเป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่ทรงพลังสำหรับทุกคนในการสร้างเอกสาร Word, สเปรดชีต, อีเมล และอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นส่วนหนึ่งของMicrosoft OfficeSuite ซึ่งทำให้ง่ายต่อการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft เช่น Excel และ PowerPoint

Word มีคุณสมบัติต่าง ๆ มากมายเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบเอกสารได้ดีขึ้น เช่น ตัวเลือกเทมเพลตสำหรับเอกสารทางการต่าง ๆ และเครื่องมือแก้ไขขั้นสูง คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ ลิงก์ และสื่ออื่น ๆ ได้เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับเอกสาร MS Word ของคุณ โปรแกรมยังมีคุณสมบัติมากมายที่ช่วยให้การสร้างเอกสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ตัวตรวจสอบการสะกดคำ ตัวแก้ไขอัตโนมัติ และคำศัพท์เพิ่มเติม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Word

  • พื้นที่เก็บข้อมูล OneDrive เพื่อบันทึกและเข้าถึงเอกสารได้จากทุกที่
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อแบ่งปันและแก้ไขกับผู้อื่น
  • ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์
  • แอปพลิเคชันมือถือ

ข้อจำกัดของ Microsoft Word

  • ฟังก์ชันบนแถบเครื่องมือจะแตกต่างกันไปในแต่ละเวอร์ชัน
  • คุณสมบัติหลายอย่างของแบบฟอร์ม Word ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และทำให้การจัดรูปแบบเสียหายเมื่อพิมพ์เอกสาร

ราคาของ Microsoft Word

  • Microsoft Word มีจำหน่ายเป็นเวอร์ชันเดี่ยวในราคา $159.99 หรือพร้อมกับการสมัครสมาชิก Microsoft 365

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Word

  • Capterra: 4. 7/5 (1,600+ รีวิว)
  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)

3. Google Docs (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันออนไลน์แบบเรียลไทม์)

เทมเพลตปรับแต่งได้ของ Google Docs
ผ่านทางGoogle Docs

Google Docsเป็นโปรแกรมประมวลผลคำออนไลน์ที่ช่วยให้การสร้างและแก้ไขเอกสารอย่างมืออาชีพเป็นเรื่องง่าย ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์Google Docs มอบแพลตฟอร์มสำหรับกลุ่มคนในการทำงานร่วมกันในโครงการเดียว ทำให้ทุกคนสามารถติดตามความคืบหน้าของเอกสารได้ตลอดเวลา คุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดรูปแบบด้วยเทมเพลตและการจัดรูปแบบอัตโนมัติก็มีให้ใช้งานเพื่อให้เอกสารของคุณดูเป็นมืออาชีพ

ด้วย Google Docs ผู้ใช้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในขณะที่ทำการแก้ไขและปรับปรุงเอกสารได้ เอกสารทั้งหมดที่คุณสร้างใน Google Docs จะถูกบันทึกไว้ในคลาวด์โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่บนเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือ คุณก็สามารถทำงานต่อไปได้!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Docs

  • การกล่าวถึง (@Mentions) เพื่อดึงบุคคล, ไฟล์, และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • ฟีเจอร์ Smart Compose ช่วยให้คุณเขียนได้เร็วขึ้นและลดข้อผิดพลาด
  • แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่มีเครื่องมือจัดการโครงการ
  • ความคิดเห็นตอบกลับจาก Gmail

ข้อจำกัดของ Google Docs

  • ข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดของเอกสาร
  • ไม่เหมาะเป็นระบบฐานความรู้ที่สามารถขยายได้

ราคาของ Google Docs

  • Google Docs ฟรีเมื่อมีบัญชี Google

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Docs

  • Capterra: 4. 7/5 (27,000+ รีวิว)
  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง

4. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบไวยากรณ์และสไตล์)

โปรแกรมประมวลผลคำของ Grammarly
ผ่านทางGrammarly

Grammarly เป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยคุณระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ การสะกดคำ เครื่องหมายวรรคตอน และข้อผิดพลาดในการเขียนอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว Grammarly ให้คำแนะนำขณะที่คุณใช้แอปเดสก์ท็อปหรือเว็บไซต์ รวมถึง Gmail, ClickUp, LinkedIn, Google Docs และอื่นๆ อีกมากมาย!

ด้วย Grammarly คุณจะได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเขียนของคุณแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงได้ทันที นอกจากนี้ ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหัวข้อไวยากรณ์และภาษาศาสตร์ คุณจึงมั่นใจได้ว่ารายงานหรือโปรเจกต์ถัดไปของคุณจะดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ Grammarly ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ—การสร้างเนื้อหาที่แข็งแกร่งและน่าสนใจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly

  • คู่มือสไตล์เพื่อจับเสียงและสไตล์สำหรับเอกสารที่สอดคล้องกัน
  • ข้อความสั้น ๆ สำหรับแทรกประโยคและย่อหน้าในทุกขั้นตอนการทำงาน
  • ตัวตรวจจับโทนเสียงเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • ตัวแก้ไขในแอปเพื่ออัปโหลดเอกสาร

ข้อจำกัดของ Grammarly

  • ไม่สามารถใช้งานได้กับทุกแอปและเว็บไซต์
  • การสมัครสมาชิกรายเดือนที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ราคาของ Grammarly

  • แผนฟรี
  • พรีเมียม: $12/เดือน
  • ธุรกิจ: $15/สมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Grammarly

  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)

5. WPS Office (เหมาะที่สุดสำหรับชุดสำนักงานที่ประหยัดงบประมาณ)

โปรแกรมประมวลผลคำ WPS Office
ผ่านWPS Office

WPS Office เป็นชุดโปรแกรมสำนักงานที่ครอบคลุมซึ่งมอบเครื่องมือและคุณสมบัติที่จำเป็นในการจัดการเอกสาร ไฟล์ และการนำเสนอทั้งหมดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับรูปแบบไฟล์ยอดนิยมและใช้งานได้กับพีซีและอุปกรณ์มือถือ ด้วย WPS Office ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขเอกสารข้อความ สเปรดชีต และการนำเสนอในรูปแบบสไลด์โชว์ได้ในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือจัดการเอกสารที่ทรงพลัง เช่น ธีมสีสันสดใส การใส่คำอธิบายประกอบ การแยกเอกสาร PDF และการแปลงรูปแบบไฟล์ ซอฟต์แวร์นี้ยังมีความสามารถในการทำงานร่วมกันขั้นสูงที่ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานบนไฟล์เดียวกันได้พร้อมกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WPS Office

  • 100,000+ แม่แบบที่จัดหมวดหมู่เรียบร้อย
  • รองรับหลายภาษา
  • การสกัดข้อความ
  • การสร้างลายน้ำ

ข้อจำกัดของ WPS Office

ราคาของ WPS Office

  • มาตรฐาน WPS: ฟรี
  • WPS Pro: $23.99 สำหรับ 6 เดือน หรือ $35.99 สำหรับ 1 ปี

คะแนนและรีวิว WPS Office

  • Capterra: 4. 5/5 (1,200+ รีวิว)
  • G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)

6. Dropbox Paper (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารอย่างง่าย)

โปรแกรมประมวลผลคำ Dropbox Paper
ผ่านDropbox Paper

Dropbox Paperมอบวิธีง่ายๆ ในการเริ่มต้นโครงการ ฟีเจอร์ลากและวางช่วยให้ผู้ใช้สามารถแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายด้วยการเชิญเพื่อนร่วมทีมมาทำงานร่วมกันในโครงการ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของกันและกัน และระดมความคิดแบบเรียลไทม์

ฟีเจอร์ Master Doc ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างศูนย์กลางสำหรับเอกสารอื่น ๆ ได้ สำหรับโครงการที่ซับซ้อนหรือระยะยาว การจัดระเบียบเอกสารตั้งแต่เริ่มต้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก ฟีเจอร์นี้มอบวิธีการเข้าถึงและจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างลิงก์ไปยังเอกสารเหล่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาค้นหาไฟล์อีกต่อไป เพียงค้นหาหรือนำทางภายในเอกสารหลัก!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox Paper

  • แถบค้นหาเพื่อค้นหาเอกสารที่สามารถดูได้โดยสาธารณะซึ่งเกี่ยวข้องกับที่อยู่อีเมลของสมาชิกในทีม
  • คีย์ลัดเพื่อเน้นข้อความเฉพาะ
  • แม่แบบที่กำหนดเองสำหรับแบบฟอร์มมาตรฐาน
  • สารบัญที่สร้างโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Dropbox Paper

  • ข้อจำกัดขนาดไฟล์ที่สามารถอัปโหลดในบัญชี Dropbox
  • ผู้ใช้ขั้นพื้นฐานสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้เพียงสามอุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน

ราคา Dropbox Paper

  • บวก: $9.99/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน
  • ครอบครัว: $16. 99/ครอบครัวต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 6 คน
  • มืออาชีพ: $16.58/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน
  • มาตรฐาน: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คนขึ้นไป
  • ขั้นสูง: $24/ผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คนขึ้นไป
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อ Dropbox เพื่อสอบถามราคา

การให้คะแนนและรีวิว Dropbox Paper

  • Capterra: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • G2: 4. 1/5 (4,400+ รีวิว)

7. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานและบันทึกแบบครบวงจร)

โปรแกรมประมวลผลคำแบบไม่มีข้อจำกัด
ผ่านทางNotion

Notionเป็นพื้นที่ทำงานแบบเอกสารสำหรับบันทึก โน้ต งาน เอกสาร และฐานข้อมูลของคุณ เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็นโปรแกรมประมวลผลคำเพื่อติดตามข้อมูลใด ๆ ตั้งแต่เป้าหมายของโครงการและการแจ้งเตือนงาน ไปจนถึงแผนการเดินทางและไอเดียส่วนตัว

ระบบปฏิบัติการของ Notion ทำให้การจัดระเบียบสิ่งที่คุณต้องการติดตามเป็นเรื่องง่าย ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย คุณสามารถตั้งค่าพื้นที่ทำงานที่กำหนดเองได้อย่างรวดเร็วตามประเภทของโครงการหรือเป้าหมาย นอกจากนี้ Notion ยังช่วยให้คุณเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลและบันทึกต่างๆ สร้างรายการตรวจสอบ แทรกสื่อ และอื่นๆ ได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

ข้อจำกัดของ Notion

  • แผนพรีเมียมราคาสูงเมื่อเทียบกับโปรแกรมประมวลผลคำอื่น ๆ ในรายการนี้
  • คุณสมบัติการจัดการโครงการและงานที่จำกัด

ราคาของ Notion

  • แผนฟรี
  • บวก: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ Notion เพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • Capterra: 4. 7/5 (1,100+ รีวิว)
  • G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)

8. โคด้า (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานเอกสารอัตโนมัติและฐานข้อมูล)

โปรแกรมประมวลผลคำ Coda
ผ่านทางโคด้า

Coda เป็นโปรแกรมแก้ไขเอกสารที่ทรงพลังสำหรับการสร้างและจัดการเนื้อหา ด้วย Coda คุณสามารถสร้างเอกสารจากศูนย์ แก้ไขเอกสารที่มีอยู่ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบเรียลไทม์ และแชร์ได้อย่างปลอดภัย โปรแกรมแก้ไขนี้มีเครื่องมือหลากหลายเพื่อช่วยให้คุณเขียนได้อย่างลื่นไหลและรวดเร็ว รวมถึงการจัดรูปแบบข้อความ การแก้ไขรูปภาพ ตาราง และไฮเปอร์ลิงก์

Coda ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติการทำงานร่วมกันในตัว คุณสามารถเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมในโครงการและหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือที่เข้าใจง่ายCoda จึงเป็นโซลูชันโปรแกรมประมวลผลคำสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างเอกสารระดับมืออาชีพ!

คุณสมบัติเด่นของ Coda

  • บล็อกพื้นฐานเพื่อยกระดับเอกสารให้เป็นบอร์ด
  • แดชบอร์ดสำหรับดูข้อมูลที่เชื่อมต่อ
  • การผสานรวมกับ Google Calendar และ Slack
  • ลากและวางเทมเพลตพื้นฐาน

ข้อจำกัดของโคดา

  • ไม่สามารถปรับขนาดได้เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลเอกสารเมื่อเทียบกับโปรแกรมประมวลผลคำอื่น ๆ
  • การผสานรวมกับแอปอื่น ๆ อย่างจำกัด

ราคาโคด้า

  • แผนฟรี
  • ข้อดี: $10/เดือนต่อผู้สร้างเอกสาร, คิดค่าบริการรายปี
  • ทีม: $30/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อ Coda เพื่อสอบถามราคา

คะแนนและบทวิจารณ์ของ Coda

  • Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)

9. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการจัดระเบียบ)

โปรแกรมประมวลผลคำเอเวอร์โน้ต
ผ่านทางEvernote

Evernote เป็นแอปพลิเคชันจดบันทึกออนไลน์ที่ช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพและจัดระเบียบมากขึ้น ด้วย Evernote คุณสามารถจัดเก็บทุกอย่างตั้งแต่บันทึกข้อความ ภาพถ่าย วิดีโอ ไปจนถึงการบันทึกเสียง คุณยังสามารถเพิ่มการแจ้งเตือนและอ่านหน้าเว็บแบบออฟไลน์ได้อีกด้วย Evernote มีให้บริการบนหลากหลายแพลตฟอร์ม รวมถึงอุปกรณ์พกพา นอกจากนี้ยังมีส่วนขยายเบราว์เซอร์ Web Clipper อีกด้วย!

ไม่ว่าคุณกำลังทำงานกับโปรเจ็กต์ประเภทใด Evernote ก็ช่วยให้การจัดการรายละเอียดง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ สำหรับเนื้อหา หรือการวางแผนการประชุมทางธุรกิจ Evernote ก็มอบอิสระให้คุณในการบันทึก จัดระเบียบ และซิงค์ข้อมูลทั้งหมดของคุณ ด้วยคุณสมบัติเช่นแท็กและหมวดหมู่ที่สามารถค้นหาได้ คุณจะมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้เมื่อต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • มุมมองปฏิทินเพื่อเชื่อมต่อตารางเวลาและบันทึก
  • เครื่องสแกนเอกสารเพื่อลดการใช้กระดาษ
  • ฟังก์ชันกำหนดวันครบกำหนดและการแจ้งเตือน
  • การผสานรวมกับ Google Calendar

ข้อจำกัดของ Evernote

  • จำนวนเทมเพลตที่บันทึกไว้มีจำกัดในทุกแผน
  • แผนฟรีแบบจำกัดอนุญาตให้ผู้ใช้บันทึกได้เพียง 50 รายการต่อผู้ใช้

ราคาของ Evernote

  • แผนฟรี
  • ส่วนบุคคล: $10. 84/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • มืออาชีพ: $14. 17/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ทีม: $20. 83/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote

  • Capterra: 4. 4/5 (7,700+ รีวิว)
  • G2: 4. 4/5 (1,900+ รีวิว)

10. LibreOffice (ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขฟรีและโอเพนซอร์ส)

โปรแกรมประมวลผลคำฟรี LibreOffice
ผ่านทางLibreOffice

LibreOffice เป็นชุดโปรแกรมสำนักงานแบบโอเพนซอร์สฟรีที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การทำงานประจำวันง่ายขึ้น เป็นผลิตภัณฑ์โอเพนซอร์ส ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้งานได้ฟรีและเปิดให้ผู้ใช้ทุกคนใช้งานได้ LibreOffice ประกอบด้วยโปรแกรมสำหรับการประมวลผลคำ การสร้างงานนำเสนอ การแก้ไขสเปรดชีต การจัดการฐานข้อมูล การแก้ไขสูตร การวาดภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย

เครื่องมือเหล่านี้ร่วมกันมอบประสบการณ์การใช้งานที่เข้าใจง่ายและช่วยให้แต่ละบุคคลสร้างผลงานที่ดีที่สุดของตนเอง ด้วย LibreOffice คุณสามารถพัฒนาเอกสารรายงานทางการเงิน สเปรดชีต งานนำเสนอ และอื่น ๆ ได้อีกมากมาย หากคุณต้องการฟังก์ชันเพิ่มเติม ยังมีส่วนขยายให้เลือกใช้งานผ่านคลังส่วนขยายของ LibreOffice

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LibreOffice

  • ตัวแก้ไขสูตรเพื่อแทรกสูตรทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • API ของ LanguageTool สำหรับการตรวจสอบไวยากรณ์
  • ส่วนขยายรูปแบบ OpenDocument (ODF)
  • แม่แบบที่กำหนดเอง

ข้อจำกัดของ LibreOffice

  • อินเตอร์เฟซล้าสมัยเมื่อเทียบกับโปรแกรมประมวลผลคำฟรีอื่น ๆ
  • ไม่สามารถปรับขนาดได้เป็นฐานข้อมูลเอกสารระยะยาว

ราคาของ LibreOffice

  • LibreOffice ฟรี

คะแนนและรีวิวของ LibreOffice

  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

ค้นหาโปรแกรมประมวลผลคำที่ดีที่สุดสำหรับงานของคุณ

ถึงเวลาที่จะขอความสามารถเพิ่มเติมจากโปรแกรมประมวลผลคำของคุณแล้ว ClickUp Docs จะแสดงให้คุณเห็น

แก้ไขร่วมกับทีม เปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ และเชื่อมต่อเอกสารของคุณเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้โดยตรง ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากตัวแก้ไขของคุณเลย! ไม่มีโปรแกรมประมวลผลคำใดที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับเอกสารของคุณได้เหมือนกับ ClickUp แต่สิ่งที่ดีที่สุดคืออะไร? ClickUp ทำทุกอย่างให้คุณได้ฟรี

เข้าถึง ClickUp Docs, งานไม่จำกัด, เทมเพลตและทรัพยากรมากมาย, การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ,และอีกมากมายเมื่อคุณสมัครใช้ ClickUp วันนี้