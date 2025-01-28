แพลตฟอร์มความร่วมมือด้านเนื้อหาชั้นนำในปี 2025

จำได้ไหมกับแคมเปญ 'Dream Crazy' ของ Nike? แคมเปญนี้เน้นไปที่โฆษณาทรงพลังที่บรรยายโดย Colin Kaepernick และมีนักกีฬาชื่อดังอย่าง Serena Williams และ LeBron James โฆษณานี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอันน่าทึ่งของพวกเขาและกระตุ้นให้ผู้ชมต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ แคมเปญนี้เป็นที่พูดถึงอย่างมากในโซเชียลมีเดียตามที่คาดไว้
แต่คุณนึกภาพออกไหมว่าเบื้องหลังการทำงานนั้นเป็นอย่างไร? การประสานงานเกี่ยวกับบทสคริปต์ วิดีโอ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย ข่าวประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ อีกมากมาย คงต้องอาศัยทักษะการทำงานร่วมกันและการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม
แม้ว่าคุณจะไม่ได้ผลิตโฆษณาที่มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ร่วมกับนักกีฬาชื่อดังระดับโลก คุณก็เข้าใจดีถึงรูปแบบของการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่จำเป็นสำหรับการสร้างเอกสารสำคัญและข้อความที่มีความโดดเด่นสูง
ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันด้านเนื้อหาได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยตรง โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับเนื้อหาทั้งหมดของคุณ ช่วยปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย แทนที่จะต้องจัดการกับอีเมลที่สับสนและเอกสารที่กระจัดกระจาย คุณจะได้รับมุมมองที่ชัดเจนและเป็นระเบียบของโครงการของคุณ
ฉันได้ใช้เวลาอย่างมากในการสำรวจแพลตฟอร์มการร่วมมือด้านเนื้อหาต่าง ๆ ตามประสบการณ์การใช้งานจริงของฉัน และการวิจัยที่ทำโดยทีม ClickUp ฉันได้รวบรวมรายการเครื่องมือการร่วมมือด้านเนื้อหาที่ดีที่สุด 15 รายการไว้แล้ว
มาเริ่มกันเลย!
คุณควรค้นหาอะไรในแพลตฟอร์มการร่วมมือด้านเนื้อหา?
เนื่องจากมีตัวเลือกมากมายในตลาดในปัจจุบัน การเลือกแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันด้านเนื้อหาที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องยาก คุณต้องการค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับกระบวนการทำงานและเป้าหมายของทีมคุณ
เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีที่สุด ให้ถามตัวเองว่า:
- มันจัดการกับการควบคุมเวอร์ชันอย่างไร? คิดถึงความสำคัญของการติดตามการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตสำหรับโครงการของคุณ มองหาคุณสมบัติที่ให้คุณดู, ย้อนกลับ, และจัดการเวอร์ชันของเอกสารได้ หากทีมของคุณตรวจสอบและอัปเดตเนื้อหาเป็นประจำ แพลตฟอร์มที่มีการควบคุมเวอร์ชันที่แข็งแกร่งจะช่วยป้องกันข้อผิดพลาดและทำให้แน่ใจว่าทุกคนกำลังทำงานบนเวอร์ชันล่าสุด
- คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้หรือไม่? ตรวจสอบว่าทีมของคุณจำเป็นต้องทำงานร่วมกันในโครงการแบบเรียลไทม์หรือไม่ ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มรองรับการแก้ไขพร้อมกันและการอัปเดตแบบเรียลไทม์หรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการคิดค้นไอเดียหรือทำการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เครื่องมือที่มีคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ที่มั่นคงจะช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและลดความสับสน
- มันสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วได้หรือไม่? ประเมินว่าแพลตฟอร์มนี้สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้ดีเพียงใด ให้คุณทำรายการซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อยู่แล้ว และค้นหาแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์เหล่านี้ หากทีมของคุณใช้ Slack สำหรับการสื่อสาร แพลตฟอร์มที่สามารถผสานการทำงานกับ Slack จะช่วยให้การสื่อสารและการจัดการเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่น
- ใช้งานง่ายหรือไม่? เริ่มต้นด้วยการประเมินว่าแพลตฟอร์มนั้นใช้งานง่ายสำหรับทีมของคุณเพียงใด มองหาคุณสมบัติที่สอดคล้องกับงานประจำวันของคุณ ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณคุ้นเคยกับการแชร์ไฟล์อย่างง่าย แพลตฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซซับซ้อนอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลงแทนที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
- สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์มือถือหรือไม่? คิดถึงว่าทีมของคุณต้องการเข้าถึงแพลตฟอร์มจากอุปกรณ์มือถือบ่อยแค่ไหน หากทีมของคุณทำงานจากระยะไกลหรือเดินทางบ่อย ควรเลือกเครื่องมือที่มีการสนับสนุนมือถือที่แข็งแกร่ง ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณต้องการทำการอัปเดตขณะเดินทาง แพลตฟอร์มที่มีแอปพลิเคชันมือถือที่ยอดเยี่ยมจะช่วยให้การทำงานของคุณไม่สะดุด
เมื่อคุณสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้แล้ว คุณสามารถระบุช่องว่างในกระบวนการทำงานร่วมกันด้านเนื้อหาปัจจุบันของคุณได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณจำกัดความต้องการเฉพาะที่คุณจำเป็นต้องมีระบบหรือแพลตฟอร์มใหม่
15 แพลตฟอร์มความร่วมมือด้านเนื้อหาที่ดีที่สุด
เราได้ระบุแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันด้านเนื้อหาที่ดีที่สุด 15 แพลตฟอร์มที่ควรพิจารณาในวันนี้—แต่ละแพลตฟอร์มมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม, ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น, และขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหา, การจัดการ, และการร่วมมือ)
หากคุณเป็นเหมือนฉัน ที่ต้องจัดการโครงการเนื้อหาหลายอย่างพร้อมกันClickUpจะกลายเป็นแพลตฟอร์มที่คุณเลือกใช้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การคิดไอเดียเนื้อหาไปจนถึงการอนุมัติขั้นสุดท้าย ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการสร้างเนื้อหา
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถสร้าง, แชร์, และร่วมมือกันในเอกสารได้แบบเรียลไทม์. ผมพบว่ามันมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับการร่างบทความบล็อก, การวางแผนปฏิทินเนื้อหา, และการร่วมมือกับบรรณาธิการ.
คุณสามารถผสานรวมเอกสารเหล่านี้กับกระบวนการทำงานของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารเชื่อมโยงกับงานที่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน Docs Hub ช่วยจัดระเบียบและค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในขณะที่การควบคุมความเป็นส่วนตัวช่วยรักษาความปลอดภัยของเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน
นี่คือคำแนะนำบางประการจากประสบการณ์ของฉันเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้:
- เพิ่มประสิทธิภาพเอกสารของคุณด้วยการฝังวิดีโอและรูปภาพเพื่อให้เนื้อหาที่สมบูรณ์และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งดึงดูดความสนใจของทีมคุณ
- กำหนดระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกัน (ดู, แสดงความคิดเห็น, แก้ไข) สำหรับสมาชิกทีมแต่ละคนเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่เหมาะสมมีระดับการควบคุมที่เหมาะสม
- เชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้องกันโดยใช้ความสัมพันธ์ใน ClickUpเพื่อสร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุมหรือชุดเอกสารโครงการ
ClickUp Brainเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่น เครื่องมือ AI อันทรงพลังนี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับบทบาทงานและความต้องการที่หลากหลาย ช่วยสร้าง จัดการ และปรับปรุงเนื้อหาภายในทีม
ClickUp Brain สามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงตามข้อมูลที่คุณป้อน ช่วยเริ่มต้นกระบวนการเขียนได้อย่างรวดเร็ว ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์สำหรับทีมที่ทำงานภายใต้กำหนดเวลาที่เร่งด่วนหรือเมื่อเกิดภาวะตันทางความคิด ช่วยให้สร้างเนื้อหาได้เร็วขึ้นโดยใช้ความพยายามในการทำงานด้วยตนเองน้อยลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUpร่วมกับ ClickUp Brain เพื่อมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า การผสานการทำงานนี้ช่วยให้มั่นใจว่าโครงการเนื้อหาสอดคล้องกับเป้าหมายและกำหนดเวลาของทีมโดยรวม
- ใช้คำแนะนำจาก AI เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและปรับแต่งการเขียนให้สมบูรณ์ เพื่อให้ผลงานสุดท้ายมีความน่าสนใจและปราศจากข้อผิดพลาด
- จัดการงาน, กำหนดเวลา, และปฏิทินเนื้อหาในที่เดียว
- ใช้ClickUp Checklistsสำหรับทีมเทคโนโลยีของคุณเพื่อให้พวกเขาไม่พลาดรายละเอียดใด ๆ
- จดบันทึกไอเดียที่คุณต้องการนำเสนอในการประชุมการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ครั้งต่อไปอย่างรวดเร็ว หรือใช้Notepad ของ ClickUpเพื่อติดตามบันทึกการประชุม
- ใช้ClickUp Collaboration Detectionสำหรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ เช่น เมื่อคนอื่นกำลังพิมพ์ เพิ่มความคิดเห็น หรือกำลังดูงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่มีมุมมองตารางในแอปมือถือ (ยัง)
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,700 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่Sid Babla ผู้ประสานงานโปรแกรมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของศูนย์สุขภาพนักศึกษาวิทยาลัยดาร์ตมัธ กล่าวเกี่ยวกับ ClickUp:
เราใช้ ClickUp ในการจัดการและติดตามกระบวนการสร้างเนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์และดิจิทัลของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถเห็นสถานะของแต่ละชิ้นงาน (กำลังดำเนินการ, ต้องการแก้ไข, กำหนดเวลาแล้ว, ฯลฯ) พร้อมกับทราบว่าใครคือผู้ออกแบบหลัก นอกจากนี้ยังช่วยลดการสื่อสารทางอีเมลที่ไม่จำเป็น เนื่องจากสามารถใช้ส่วนความคิดเห็นของแต่ละงานในการหารือและมอบหมายงาน/ขั้นตอนต่อไปได้ (ตอบสนองความต้องการในการติดตามและตรวจสอบกระบวนการสร้างเนื้อหาของเรา) ClickUp ได้ลดความจำเป็นในการสื่อสารผ่านอีเมลและทำให้การทำงานร่วมกันของทีมสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราสามารถดำเนินการตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงร่างแรกได้เร็วขึ้นถึง 2-3 เท่า
เราใช้ ClickUp ในการจัดการและติดตามกระบวนการสร้างเนื้อหาโซเชียลและดิจิทัลของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถเห็นสถานะของแต่ละชิ้นงาน (กำลังดำเนินการ, ต้องการแก้ไข, กำหนดเวลาแล้ว, ฯลฯ) พร้อมกับทราบว่าใครคือผู้ออกแบบหลัก นอกจากนี้ยังช่วยลดการสื่อสารทางอีเมลที่ไม่จำเป็น เนื่องจากสามารถใช้งานส่วนความคิดเห็นของแต่ละงานเพื่อหารือและมอบหมายงาน/ขั้นตอนต่อไปได้ (ตอบสนองความต้องการในการติดตามและตรวจสอบกระบวนการสร้างเนื้อหาของเรา) ClickUp ได้ลดความจำเป็นในการสื่อสารทางอีเมลและปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับทีมสร้างเนื้อหาของเรา ตอนนี้เราสามารถดำเนินการตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงร่างแรกได้เร็วขึ้นถึง 2-3 เท่า
2. Bitrix24 (ดีที่สุดสำหรับ CRM)
Bitrix24 เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันด้านเนื้อหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเครื่องมือสำหรับการจัดการโครงการและการตลาดเนื้อหา CRM และการสื่อสาร ถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณกำลังมองหาโซลูชันเดียวในการจัดการหลายแง่มุมของธุรกิจของคุณ
ฉันชื่นชมฟีเจอร์อินทราเน็ตสังคมของ Bitrix24 ซึ่งส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- สร้างและแก้ไขเอกสารออนไลน์ ร่วมกันจัดการและแชร์ไฟล์ของคุณในระบบคลาวด์ที่ปลอดภัย
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและไฟล์ได้อย่างรวดเร็วผ่านการแชทและการโทรผ่านวิดีโอ
- กำหนดตารางกิจกรรมและจัดการประชุมภายในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- จำกัดสำหรับผู้ใช้ทั่วไป เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูงสุดเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางอย่างได้
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกยุ่งเหยิงและท่วมท้น
ราคา Bitrix24
- ฟรี
- พื้นฐาน: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- มาตรฐาน: $99/เดือน สำหรับ 50 ผู้ใช้
- มืออาชีพ: $199/เดือน สำหรับ 100 ผู้ใช้
- Enterprise250: $399/เดือน สำหรับ 250 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Bitrix24
- G2: 4. 1/5 (530+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (850+ รีวิว)
3. Citrix Sharefile (เหมาะที่สุดสำหรับการลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์)
Citrix ShareFile เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันด้านเนื้อหาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการข้อมูลที่มีความอ่อนไหว การเข้ารหัสในระดับเดียวกับธนาคารช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องอยู่เสมอ ผมขอแนะนำแพลตฟอร์มนี้หากคุณต้องลงนามในสัญญาดิจิทัลจำนวนมากหรือต้องการลายเซ็นจากลูกค้าบ่อยครั้ง
ShareFile เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแลกเปลี่ยนเอกสารลับกับลูกค้า. ระบบการจัดเก็บและการแบ่งปันที่ปลอดภัยของมันอยู่ในระดับยอดเยี่ยม.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Citrix Sharefile
- จัดเก็บรายการคำขอเอกสารทั้งหมด ไฟล์ งาน และความคิดเห็นไว้ในที่เดียวเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ
- แทรกไฟล์, อัปโหลดและส่งไฟล์ใหม่, และขอไฟล์โดยตรงจากข้อความใน Microsoft Outlook หรือ Gmail
- ค้นหาการสนทนา ไฟล์ งาน และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้อย่างง่ายดายเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างสอดคล้องกัน
- ดูและลงนามในเอกสารในเครื่องมือที่ปลอดภัยเดียวกัน โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ สแกน หรือส่งอีเมล
ข้อจำกัดของ Citrix Sharefile
- ผู้ใช้บางรายรายงานข้อผิดพลาดและปัญหาขัดข้องบ่อยครั้งในฟีเจอร์การอัปโหลดไฟล์
- ความล่าช้าในการซิงโครไนซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไฟล์ขนาดใหญ่
ราคาของ Citrix Sharefile
- ขั้นสูง: $17. 60/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $27.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อได้เปรียบทางอุตสาหกรรม: $45.83/เดือน ต่อผู้ใช้
- ห้องข้อมูลเสมือนจริง: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Citrix Sharefile
- G2: 4. 2/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
4. Dropbox (ดีที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์)
Dropbox เป็นคำพ้องความหมายกับการแชร์ไฟล์ และมีเหตุผลที่ดี มันเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายที่สุด ทำให้การแชร์ไฟล์ การทำงานร่วมกันในเอกสาร และการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถใช้ Dropbox เพื่อแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่กับลูกค้าและทำงานร่วมกันในร่างเนื้อหาต่างๆ กับสมาชิกในทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox
- ทำงานร่วมกัน แก้ไข และแบ่งปันเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย
- ทำงานเอกสารพร้อมกันกับสมาชิกทีมหลายคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ใช้การเชื่อมต่อแอปพลิเคชันสำหรับ Slack และ Zoom ได้จากภายในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Dropbox
- การซิงค์อาจล่าช้าเล็กน้อย ทำให้คุณต้องรอเมื่อคุณรีบ
- การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่จำเป็นสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ
ราคาของ Dropbox
- บวก: $11.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- สิ่งจำเป็น: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Dropbox
- G2: 4. 4/5 (27,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (21,000+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: 10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Dropbox Paper ปี 2024
5. Box (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาองค์กร)
Boxเป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการเนื้อหาและการทำงานร่วมกันขององค์กรขนาดใหญ่โดยเฉพาะ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการในการทำงานร่วมกันในโครงการที่มีเนื้อหาซับซ้อน Box เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการเนื้อหาจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการมาตรการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวด
คุณสมบัติเด่นของกล่อง
- รับคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับการจัดการเนื้อหา
- แก้ไขเอกสารและแสดงความคิดเห็นให้กับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,500 แอป รวมถึง Google Workspace และ Microsoft Office
ข้อจำกัดของกล่อง
- ความหน่วงสูงในการแชร์หรืออัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่
- บางครั้งอาจเกิดความล่าช้าในการซิงค์ไฟล์ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหา
การกำหนดราคาแบบกล่อง
- ธุรกิจ: $18. 42/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $31. 41/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $43. 34/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวกล่อง
- G2: 4. 2/5 (4,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (5,400+ รีวิว)
6. Amazon WorkDocs (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับระบบนิเวศของ AWS)
Amazon WorkDocs เป็นแพลตฟอร์มการร่วมมือด้านเนื้อหาที่ปลอดภัย ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับระบบนิเวศของ AWS ได้อย่างราบรื่น หากองค์กรของคุณมีการลงทุนอย่างมากใน Amazon Web Services แล้ว WorkDocs ก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ผมได้ใช้ WorkDocs ร่วมกับบริการอื่น ๆ ของ AWS และการผสานรวมนั้นราบรื่นมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Amazon WorkDocs
- เข้ารหัสเนื้อหาของคุณอย่างปลอดภัยทั้งในระหว่างการส่งผ่านและขณะจัดเก็บในโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ระดับโลกของ AWS
- เชื่อมต่อกับทีมภายในและผู้ใช้ภายนอกด้วยการจัดเก็บและแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัย
- ผสานรวม WorkDocs กับแอปพลิเคชันและกระบวนการที่มีอยู่เพื่อจัดการเนื้อหาตามวิธีและสถานที่ที่คุณต้องการ
ข้อจำกัดของ Amazon WorkDocs
- ไม่สามารถแก้ไขเอกสารได้พร้อมกันมากกว่าหนึ่งคน
- เกิดปัญหาขัดข้องบ่อยครั้งในการบันทึกและอัปโหลดไฟล์
ราคาของ Amazon WorkDocs
มันให้บริการโครงสร้างราคาแบบจ่ายตามการใช้งานจริง หมายความว่าคุณจะจ่ายเฉพาะผู้ใช้และพื้นที่จัดเก็บที่คุณใช้เท่านั้น ในส่วนใหญ่ภูมิภาค ค่าใช้จ่ายคือ $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน ซึ่งรวมถึงพื้นที่จัดเก็บ 1 TB สำหรับผู้ใช้แต่ละคน ผู้ใช้ใหม่สามารถใช้การทดลองใช้ฟรี 30 วันเพื่อทดสอบ WorkDocs ได้ถึง 50 ผู้ใช้ และพื้นที่จัดเก็บ 1 TB ต่อผู้ใช้
Amazon WorkDocs คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
7. M-Files (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารและการปฏิบัติตามข้อกำหนด)
M-Files เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันด้านเนื้อหาที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ต้องจัดการเอกสารตามข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวด ฉันพบว่า M-Files มีประโยชน์อย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเช่นกฎหมายและการเงิน ซึ่งการจัดการเอกสารและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นสิ่งสำคัญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ M-Files
- จัดระเบียบและค้นหาเอกสารตามข้อมูลเมตา
- ร่วมเขียน, อนุมัติ, หรือลงนามในไฟล์ที่เป็นเอกภาพ, 'แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง' ร่วมกับลูกค้าของคุณ
- ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของฝ่าย IT ด้วยการสร้างกระบวนการทำงานแบบฝังตัวที่มีการควบคุมแบบเรียลไทม์ กฎเกณฑ์ และการกำหนดเส้นทางที่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตทุกคนสามารถเข้าถึงได้
ข้อจำกัดของ M-Files
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
- ความเร็วในการประมวลผลบนคลาวด์ช้า
ราคาของ M-Files
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว M-Files
- G2: 4. 3/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 180 รายการ)
8. BoostHQ (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้)
BoostHQ เป็นแพลตฟอร์มการแบ่งปันความรู้ที่พัฒนาโดย Skyprep มาพร้อมกับคลังทรัพยากรที่รวมศูนย์และเครื่องมือในการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประโยชน์อย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการทำงานระยะไกล
ฉันชอบที่มันมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้แทนที่จะจำกัดตัวเองอยู่แค่การสร้างและแบ่งปันเนื้อหา มันสร้างรายงานเป็นประจำเพื่อช่วยคุณระบุความต้องการของระบบการฝึกอบรมของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Boost HQ
- อนุญาตให้พนักงานแบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์ของพวกเขา พร้อมทั้งบันทึกและเก็บรักษาความรู้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็นและการถามตอบ
- จัดระเบียบเนื้อหาของคุณเป็นกลุ่ม หมวดหมู่ และแท็ก เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเมื่อต้องการ
- แบ่งปันเนื้อหาการเรียนรู้ เช่น ตัวช่วยในการทำงาน แนวทางปฏิบัติ หรือบทแนะนำ จากที่ใดก็ได้เสมือนจริง
ข้อจำกัดของ Boost HQ
- การลงทะเบียนกลุ่มคนจำนวนมากจำเป็นต้องทำเป็นกลุ่มละ 500 คน ซึ่งอาจจำกัดสำหรับองค์กรขนาดเล็ก
เพิ่มราคาที่สำนักงานใหญ่
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
เพิ่มคะแนนและรีวิวของสำนักงานใหญ่
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (150+ รีวิว)
9. Microsoft OneDrive (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft Office)
Microsoft OneDrive for Business คือแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันด้านเนื้อหาที่ได้รับความนิยมสำหรับองค์กรที่ใช้ Microsoft Office อยู่แล้ว โดยผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ อย่าง Word, Excel และ PowerPoint ได้อย่างลงตัว ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันบนเอกสารแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย ผมได้ใช้งาน OneDrive for Business มาอย่างกว้างขวาง และการผสานรวมกับ Microsoft Office นั้นยอดเยี่ยมเหนือใคร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneDrive
- ผสานการทำงานกับแอป Microsoft Office ได้อย่างราบรื่น
- ทำงานร่วมกันบนเอกสาร Office แบบเรียลไทม์
- แชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณ
ข้อจำกัดของ Microsoft OneDrive
- คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัดสำหรับเอกสารที่ไม่ใช่ MS Office
- ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
ราคาของ Microsoft OneDrive
- OneDrive for Business: $4. 95/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft Business 365 Basic: $1. 73/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft Business 365 Standard: $9. 18 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft OneDrive
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (11,000+ รีวิว)
10. Confluence (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้และการทำงานร่วมกัน)
Atlassian's Confluence เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันด้านเนื้อหาเพื่อการจัดการความรู้และการทำงานร่วมกันของทีม ได้รับการออกแบบมาสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ก็มีประโยชน์ไม่แพ้กันสำหรับการจัดการโครงการเนื้อหาและการทำงานร่วมกันด้านเอกสาร
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- สร้างเนื้อหาด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น กระดานไวท์บอร์ด ข้อความวิดีโอ และฟีเจอร์เอกสาร
- เชิญทีมของคุณมาแบ่งปันและร่วมมือกันผ่านการแก้ไขแบบเรียลไทม์และแสดงความคิดเห็นในตัวเอกสาร
- ฝังและแก้ไขเนื้อหาจากเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น ไฟล์ออกแบบ, ที่เก็บโค้ด, ตารางข้อมูล, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- การส่งออกเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ อาจเป็นเรื่องยาก
- ฟีเจอร์การค้นหาอาจดูซับซ้อนสำหรับผู้ใช้บางคน
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
- ฟรี
- มาตรฐาน: $4. 89/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $8. 97/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก Confluence
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
11. Notion (เครื่องมือพื้นที่ทำงานที่ดีที่สุด)
Notion เป็นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่รวมการจดบันทึก การจัดการงาน และการทำงานร่วมกันในเนื้อหาไว้ในที่เดียว เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นในการจัดการโครงการเนื้อหาและทำงานร่วมกันในเอกสาร สามารถเป็นประโยชน์เมื่อจัดระเบียบแนวคิดเนื้อหา ทำงานร่วมกันในร่าง และจัดการปฏิทินเนื้อหา และเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับทุกทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ตรวจสอบสถานะของโครงการหลายโครงการในขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- รับภาพรวมในระดับสูงและจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณอย่างชัดเจนด้วยปฏิทินและกระดานคัมบัง
- สร้างแม่แบบที่กำหนดเองสำหรับกระบวนการทำงานของเนื้อหา
ข้อจำกัดของ Notion
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามันช้ามากหากคุณใช้มันเพื่อเก็บข้อมูลจำนวนมาก เช่น 2000 หน้าขึ้นไป
- อินเทอร์เฟซมีความยุ่งเหยิงและทำให้ผู้ใช้หลายคนรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 5,700 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,200+ รีวิว)
12. Google Drive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และการทำงานร่วมกัน)
Google Drive เป็นบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และแชร์ไฟล์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ช่วยให้สามารถจัดเก็บ เข้าถึง และแชร์ไฟล์จากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แพลตฟอร์มนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสามารถผสานการทำงานกับบริการอื่นๆ ของ Google เช่น Gmail, Docs และ Sheets ได้อย่างลงตัว จึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการใช้งานทั้งส่วนตัวและในเชิงธุรกิจ
การแก้ไขร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นคุณสมบัติเด่นของ Google Drive ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของเนื้อหาได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Drive
- ผสานการทำงานกับเอกสาร, ตาราง, และสไลด์เพื่อสร้างเนื้อหาและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลาจริง
- ขจัดความจำเป็นในการควบคุมเวอร์ชันและลดความเสี่ยงจากการแก้ไขที่ขัดแย้งกัน ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
- จัดเก็บ, แชร์, และร่วมมือกันในไฟล์และโฟลเดอร์จากอุปกรณ์มือถือ, แท็บเล็ต, หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Google Drive
- ผู้ใช้บางรายรายงานข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบเอกสาร
- การเชื่อมโยงไปยังโฟลเดอร์ภายในทำให้เกิดความสับสน
- การซิงค์วิดีโอและไฟล์บนคลาวด์กับเวอร์ชันเดสก์ท็อปช้า
ราคาของ Google Drive
- ส่วนตัว: ไม่มีค่าใช้จ่าย
- ผู้เริ่มต้นธุรกิจ: $1.63/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $8. 78/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $16.46/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Google Drive
- Gartner: 4. 6/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (27,000+ รีวิว)
13. Wordable (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ WordPress อย่างไร้รอยต่อ)
Wordable เป็นแอปพลิเคชันออนไลน์สำหรับผู้จัดการเนื้อหาและบรรณาธิการ สำหรับใครก็ตามที่ทำงานกับ WordPress Wordable เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ มันสามารถทำให้การส่งออก Google Docs ไปยัง WordPress, HubSpot และ Medium เป็นเรื่องง่าย ช่วยประหยัดเวลาและความยุ่งยากให้ฉันได้มาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordable
- ส่งออกเนื้อหาของคุณจาก Google Docs ไปยัง WordPress ได้เพียงคลิกเดียว
- ดาวน์โหลด, บีบอัด, และจัดรูปแบบรูปภาพของคุณลงในบล็อกโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ
- ลดเวลาและความพยายามที่ใช้ในการคัดลอกและวาง รวมถึงการจัดรูปแบบด้วยระบบรักษาการจัดรูปแบบเนื้อหาอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Wordable
- เครื่องมือนี้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ WordPress ดังนั้นหากคุณใช้ CMS อื่น Wordable จะไม่ช่วยได้มากนัก
- คุณจะต้องตั้งค่า Google Docs ให้พร้อมใช้งานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก Wordable ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับบางทีม
ราคาที่สามารถปรับแต่งได้
- นักสะสมงานอดิเรก: ฟรี
- พื้นฐาน: $29/ปี
- ข้อดี: $149/ปี
- พรีเมียม: $349/ปี
คะแนนและรีวิวที่สามารถคัดลอกได้
- G2: 3. 5/5 (12+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
14. Bit.ai (เหมาะที่สุดสำหรับเอกสารเชิงโต้ตอบ)
Bit.ai เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่ดึงดูดความสนใจของฉันเพราะการทำให้การทำงานร่วมกันเอกสารทันสมัยขึ้น หากทีมของคุณต้องการสร้างเอกสารที่มีปฏิสัมพันธ์พร้อมมีเดียที่หลากหลาย Bit.ai เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุด ฉันพบว่ามันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการนำเสนอและข้อเสนอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bit.ai
- ฝังวิดีโอ, ตาราง, และสื่ออื่น ๆ ทำให้เอกสารของคุณน่าสนใจมากขึ้น
- ค้นหาทรัพยากรดิจิทัลในห้องสมุดเนื้อหาของคุณโดยใช้คำค้นหา, ชื่อเรื่อง, และคำอธิบาย
- เร่งการสร้างเนื้อหาด้วย AIและเทมเพลตเอกสารในหลากหลายหมวดหมู่ เช่น บริการลูกค้า การออกแบบ การศึกษา ทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Bit. ai
- ในขณะที่ Bit.ai เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างเอกสารแบบโต้ตอบ แต่มันไม่ได้แข็งแกร่งเท่าเครื่องมืออื่น ๆ ในการแก้ไขเอกสารข้อความแบบดั้งเดิม
- แพลตฟอร์มอาจรู้สึกท่วมท้นเล็กน้อยในตอนแรกเนื่องจากจำนวนคุณสมบัติที่มีอยู่ ดังนั้นจึงมีเส้นทางการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
ราคาของ Bit.ai
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือนต่อสมาชิก
- ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อสมาชิก
คะแนนและรีวิว Bit. ai
- G2: 4. 0/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
15. ProofHub (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและงาน)
ProofHub เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่จัดการโครงการเนื้อหาตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub
- ร่วมมือกันในสินทรัพย์สร้างสรรค์, ตรวจสอบและแบ่งปันคำแนะนำพร้อมคำอธิบายบนไฟล์ในเวลาจริง
- เชิญผู้ร่วมงานภายนอกได้ทันทีและติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยการบันทึกหลายเวอร์ชันของไฟล์
- กำหนดเวลาและลงทะเบียนผู้คนเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโครงการต่างๆ และแชร์ไปยังไทม์ไลน์ของทีมโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ ProofHub
- UI อาจทำงานไม่สม่ำเสมอเล็กน้อย
- การแจ้งเตือนอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น, ทำให้เสียสมาธิ, และยากต่อการจัดการ
ราคาของ ProofHub
- จำเป็น: $45/เดือน
- การควบคุมสูงสุด: $89/เดือน
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
เลือกซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันด้านเนื้อหาที่ดีที่สุด
แพลตฟอร์มที่ฉันได้ทดสอบและคัดเลือกไว้ทำงานได้ดี ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างเนื้อหาและการทำงานร่วมกันของทีมอย่างราบรื่น
แต่ส่วนตัวแล้ว ฉันชอบเครื่องมือที่ช่วยให้การสร้างเนื้อหา การทำงานร่วมกัน และการจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มในขณะที่ทำงาน ด้วยความสามารถที่หลากหลายและการผสานรวม ClickUp โดดเด่นกว่าใคร ไม่เหมือนกับปฏิทินเนื้อหาพื้นฐานหรือแพลตฟอร์มแชร์เอกสาร ClickUp นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งตอบสนองความต้องการของทีมทุกขนาด
การจัดการโครงการแบบรวมศูนย์ช่วยให้คุณสามารถเก็บโครงการเนื้อหาทั้งหมดไว้ในที่เดียว คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับกระบวนการเฉพาะของทีมคุณ ไม่ว่าคุณจะปฏิบัติตามปฏิทินบรรณาธิการแบบดั้งเดิมหรือแนวทางแบบคล่องตัว ClickUp มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับตัวได้
ลองใช้ ClickUpวันนี้! คุณจะไม่เสียใจ