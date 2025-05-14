10 ทางเลือก LibreOffice สำหรับการสร้างเอกสารในปี 2025

ในขณะที่ Microsoft Office ครองส่วนแบ่งตลาดโปรแกรมประมวลผลคำทั่วโลกได้อย่างน่าประทับใจ LibreOffice ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 2010 ในฐานะซอฟต์แวร์ทางเลือกฟรีและโอเพนซอร์สสำหรับ MS Office
แต่ถึงแม้ว่าชุดโปรแกรมสำนักงานฟรีนี้จะมีประโยชน์มากเพียงใด แต่ก็ไม่เหมาะสำหรับทุกคน LibreOffice ยอมรับว่ามีความเทอะทะเล็กน้อย ดังนั้นทีมของคุณอาจต้องการบางสิ่งที่คล่องตัวและแข็งแกร่งกว่า
หาก LibreOffice ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด คุณก็ยังคงต้องเลือกโปรแกรมประมวลผลคำที่มั่นคงสำหรับการสร้างเนื้อหา ไม่ว่าคุณจะทำงานด้านการตลาด การขาย การพัฒนา ทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่น ๆ การสร้างและจัดการเอกสารเป็นสิ่งจำเป็น ✍️
เพื่อช่วยให้คุณค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม เราได้สร้างคู่มือที่มีประโยชน์นี้เกี่ยวกับสิ่งที่ควรมองหาในทางเลือกของ LibreOffice พร้อมด้วยรายชื่อ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ LibreOffice
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกแทน LibreOffice?
แน่นอน LibreOffice เป็นชุดโปรแกรมสำนักงานฟรีและโอเพนซอร์ส แต่ถ้าคุณกำลังมองหาทางเลือกใหม่ คุณอาจควรหาโซลูชันที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณอย่างครบถ้วน ✅
ทางเลือก LibreOffice ของคุณควรมาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงานเหล่านี้:
- ความเข้ากันได้: คุณมีไฟล์ MS Office จำนวนมากใช่ไหม? ลองใช้ LibreOffice ซึ่งเป็นทางเลือกที่รองรับไฟล์ทุกรูปแบบและสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว
- การจัดการเอกสาร: การสร้างเนื้อหาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เอกสารสำนักงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคุณจึงต้องการเครื่องมือที่ช่วยจัดระเบียบและจัดการเอกสารด้วย
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: คุณต้องการส่ง RFP อย่างเร่งด่วนหรือไม่? อย่าส่งไฟล์ไปมาทางอีเมลกับทีมของคุณ—เลือกใช้โปรแกรมประมวลผลคำที่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ จะดียิ่งขึ้นหากเลือกโซลูชันที่มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงเอกสารได้จากทุกอุปกรณ์ ทุกเวลา
- ความเรียบง่าย: ฟีเจอร์มากมายอาจช่วยได้ แต่ไม่ใช่เมื่อมันกลายเป็นอุปสรรค ข้ามขั้นตอนการเรียนรู้ที่ซับซ้อน แล้วเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน LibreOffice ที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที
- เครื่องมือการจัดการโครงการ: ทำไมต้องแยกเอกสารของคุณออกจากกระบวนการทำงานจริง? มองหาเครื่องมือที่รวมการสร้างเอกสารกับการจัดการโครงการไว้ด้วยกัน นี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาประสิทธิภาพและทำงานได้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทางเลือก LibreOffice ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
LibreOffice ประกอบด้วย Writer สำหรับเอกสารสำนักงานและการประมวลผลคำ, Calc สำหรับสเปรดชีต, Impress สำหรับงานนำเสนอ, Draw สำหรับกราฟิก, Baseสำหรับฐานข้อมูล และ Math สำหรับสูตรคำนวณ นั่นคือคุณสมบัติมากมายสำหรับเครื่องมือฟรี
อย่างไรก็ตาม ยังมีทางเลือกที่ดีกว่า LibreOffice ที่ให้คุณค่ามากกว่า
หากถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงกระบวนการสร้างเอกสารของคุณใหม่ทั้งหมด ลองดูทางเลือกยอดนิยม 10 อันดับนี้แทน LibreOffice
1.คลิกอัพ
คุณเคยสร้างเอกสารแล้วคิดว่า "โอ้ ฉันอยากรวมสิ่งนี้กับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของฉันจัง" ไหม?
ข่าวดี—ClickUp ทำได้ทั้งหมดนั้นและมากกว่านั้น! ?
ClickUp Docsเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ โครงการ และการแชทของคุณเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรอย่างแท้จริง ใช้เวลาน้อยลงในการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ: เนื้อหาหลักของงานคุณ
สร้างเอกสารที่ปรับแต่งได้เองพร้อมหน้าเอกสารซ้อนกัน, บุ๊กมาร์ก, และตารางที่จัดรูปแบบอย่างสมบูรณ์แบบใน ClickUp. คุณมีการควบคุมสร้างสรรค์อย่างเต็มที่เพื่อสร้างเอกสารที่เหมาะกับแนวทางแบรนด์ของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ. ทุกเอกสารใน ClickUp ทำงานบนระบบคลาวด์เช่นกัน, ทำให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกัน, แก้ไข, และแสดงความคิดเห็นบนเอกสารได้พร้อมกันแบบเรียลไทม์.
แน่นอนว่ามีขีดจำกัดว่าทีมของคุณสามารถทำงานเดี่ยวได้มากแค่ไหน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น ให้ทีมของคุณทำงานด้วยClickUp AI นี่คือผู้ช่วย AI เพียงรายเดียวที่เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับบทบาทงานต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการ ตัวแทนฝ่ายขาย วิศวกร หรือผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ClickUp AI ก็มีฟีเจอร์ที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะสำหรับงานที่คุณทำบ่อยที่สุด
ใช้ ClickUp AI เพื่อกรอกรายละเอียดสำหรับเอกสารทั้งหมดของคุณ รวมถึง:
- การสร้างรายงานสถานะ
- การสร้างระเบียบวาระการประชุม
- ร่างสรุปโครงการ
- การสร้างแผนการทดสอบ
- การเขียนจดหมายข่าวทางอีเมล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สรุปรายงาน สร้างไอเดียเนื้อหา และจัดรูปแบบข้อความด้วยความเร็วเหนือแสงด้วยเครื่องมือเขียน AI ของ ClickUp
- ลองใช้เทมเพลตโครงสร้างการแบ่งงานสำหรับการจัดการเอกสารใน ClickUpเพื่อสร้างกรอบการทำงานสำหรับการจัดการเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
- จัดหมวดหมู่เอกสารและวิกิของบริษัทเพื่อการอ้างอิงทั่วทั้งองค์กรอย่างง่ายดาย
- สามารถส่งเอกสารให้กับลูกค้าหรือทีมภายนอกได้อย่างอิสระ ClickUp มอบการควบคุมความเป็นส่วนตัวและการแก้ไขที่ปรับแต่งได้ 100% ให้คุณเป็นผู้กำหนดว่าใครจะเห็นอะไร
- เปิดโหมดโฟกัสเพื่อลดสิ่งรบกวนและมุ่งเน้นกับงานของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- ClickUp มีฟีเจอร์มากมาย ดังนั้นผู้เริ่มต้นอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้แพลตฟอร์มนี้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,300+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. OfficeSuite
ผู้ใช้มากกว่า 300 ล้านคนไว้วางใจ OfficeSuite เป็นทางเลือกแทน LibreOffice โดยสามารถใช้งานร่วมกับไฟล์ Microsoft Office ได้อย่างสมบูรณ์ เช่น PowerPoint, Excel และ Word รวมถึง Google Docs, Google Sheets และ Google Slides
ที่ดีที่สุดคือ OfficeSuite ทำงานบนระบบคลาวด์และซิงค์ไฟล์ทั้งหมดของคุณผ่าน Google Drive, OneDrive, MobiDrive และโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์อื่นๆ อีกมากมาย หากคุณไม่แน่ใจว่า OfficeSuite เหมาะกับธุรกิจของคุณหรือไม่ ลองดาวน์โหลด Office Pack ฟรีเพื่อทดลองใช้ซอฟต์แวร์ก่อนตัดสินใจซื้อ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OfficeSuite
- เข้าถึง OfficeSuite บน Windows, Android หรือ iOS
- สร้างลายเซ็นดิจิทัลและการป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับไฟล์ PDF โดยใช้ Google Docs
- นอกจากเอกสาร, แผ่นงาน, สไลด์ และไฟล์ PDF แล้ว OfficeSuite ยังควบคุมอีเมลและปฏิทินจากหลายบัญชีได้อีกด้วย
- OfficeSuite สามารถใช้งานร่วมกับไฟล์รูปแบบของ Microsoft Office และ Google Drive ได้
ข้อจำกัดของ OfficeSuite
- OfficeSuite ไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการหรือการจัดการงาน
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกไม่พอใจที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับฟอนต์และฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม
ราคา OfficeSuite
- ครอบครัว: $59. 99/ปี สำหรับผู้ใช้หกคน
- ส่วนตัว: $39. 99/ปี สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- บ้านและธุรกิจ 2024: $99.99 สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน (ซื้อครั้งเดียว)
คะแนนและรีวิว OfficeSuite
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 35+ ครั้ง)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
3. WordPerfect Office
WordPerfect Online ประกาศตัวเองว่าเป็นซอฟต์แวร์ประมวลผลคำและชุดสำนักงานที่รวมไว้ในหนึ่งเดียว ซึ่งรวมถึงเอกสาร, ตารางคำนวณ, และการนำเสนอที่สามารถใช้งานร่วมกับ MS Office ได้
แม้ว่าอาจดูเหมือนซอฟต์แวร์สำนักงานทั่วไป แต่ WordPerfect มีคุณสมบัติพิเศษที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม โปรแกรม eBook Publisher เหมาะอย่างยิ่งหากคุณสร้างอีบุ๊กบ่อยๆ และโปรแกรมแก้ไขภาพ AfterShot มีประโยชน์สำหรับการปรับแต่งภาพอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WordPerfect Office
- WordPerfect Lightning รวบรวมข้อความและรูปภาพจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเร่งความเร็วในการค้นคว้า
- เลือกจากภาพคลิปอาร์ตกว่า 10,000 ภาพ, เทมเพลต 300 แบบ และฟอนต์ 900 แบบ
- ใช้กราฟิกสำหรับการนำเสนอเพื่อสร้างภาพวาดของคุณเอง
- รหัส Reveal ของ WordPerfect ให้คุณควบคุมการจัดรูปแบบและโครงสร้างได้มากขึ้น
ข้อจำกัดของ WordPerfect Office
- WordPerfect ไม่มีโปรแกรมอีเมลหรือเครื่องมือจัดการโครงการ
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าโซลูชัน Quattro Pro ของ WordPerfect ไม่สามารถเทียบได้กับ Microsoft Excel
ราคาของ WordPerfect Office
- 249.99 บาท ใบอนุญาตใช้ครั้งเดียว
คะแนนและรีวิว WordPerfect Office
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 180 รายการ)
4. โพลาริส ออฟฟิศ
Polaris Office เป็นทางเลือก LibreOffice ที่มีความแข็งแกร่งและราคาไม่แพงอย่างน่าประหลาดใจ ซึ่งสามารถใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยม มันสามารถทำงานร่วมกับเอกสารทุกรูปแบบ อนุญาตให้คุณแก้ไขและแปลงเอกสาร PDF ได้ และยังรวมถึงการรวมจดหมายอีกด้วย
Polaris Office มาพร้อมกับระบบจัดการเอกสารแบบรวมศูนย์ที่สามารถปรับแต่งได้ 100% ไม่ว่าคุณต้องการจะใส่คำอธิบายในไฟล์ PDF หรือแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ Polaris ก็สามารถทำได้ทั้งหมด และยังมีมากกว่านั้นอีกด้วย ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Polaris Office
- Polaris Office AI ผสานพลัง Open AI, CLOVA และ Stable AI เพื่อการสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อ
- ตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนแปลงภายในเอกสารทั้งหมด
- สร้างเทมเพลตการนำเสนอของคุณเองเพื่อประหยัดเวลา
- แปลงไฟล์ PDF เป็น Word, แผ่นงาน หรือสไลด์ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ข้อจำกัดของ Polaris Office
- เวอร์ชันฟรีมีโฆษณา
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแอปมือถือใช้งานยาก
ราคาของ Polaris Office
- ฟรี
- Polaris สำนักงานธุรกิจ: $7. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ระบบปฏิบัติการ Windows: ใบอนุญาตตลอดชีพ $79.99
- Mac OS: $79. 99 ใบอนุญาตตลอดชีพ
คะแนนและรีวิวของ Polaris Office
- G2: 4. 2/5 (20 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
5. Google Workspace
Google Workspace เป็นหนึ่งในทางเลือกชุดโปรแกรมสำนักงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับ Microsoft Word เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อกับบริการทั้งหมดของ Google และทำงานบนระบบคลาวด์
หากคุณเป็นองค์กรของ Google, Workspace คือตัวเลือกที่ไม่ต้องคิดมาก. มันทำงานบนทุกอุปกรณ์ และเชื่อมต่ออีเมล, ที่เก็บข้อมูลไฟล์, เอกสารสำนักงาน, การนำเสนอ, ตารางข้อมูล, การแชท, และอื่น ๆ อีกมากมายไว้ในแพลตฟอร์มเดียว. ?️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- ใช้เครื่องมือ AI ที่เพิ่งเปิดตัวของ Google เพื่อสร้างข้อความ
- แก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์และแท็กสมาชิกในทีมเพื่อดึงดูดความสนใจของพวกเขา
- คุณสามารถอัปโหลดและแก้ไขไฟล์ได้เกือบทุกประเภท
- Google ไม่จำกัดประวัติการแก้ไข—ดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- บางคนรายงานว่ามีความยากลำบากในการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
- ผู้ใช้รายอื่นต้องการให้ Google Sheets มีทางลัดที่คล้ายกับ Excel มากขึ้น
ราคาของ Google Workspace
- ธุรกิจเริ่มต้น: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, สัญญาแบบรายปี
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้, สัญญาผูกพันรายปี
- บิซิเนส พลัส: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, สัญญาแบบรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (40,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (15,100+ รีวิว)
6. Apache OpenOffice
โอเค เราทราบดีว่าแอปนี้ดูเก่าไปหน่อย แต่อย่าตัดสินแอปจากหน้าตาภายนอก Apache OpenOffice เป็นทางเลือกฟรี 100% สำหรับ LibreOffice
เป็นตัวเลือกที่มีคุณภาพสูงที่สุดและปลอดภัยที่สุดหรือไม่? อาจจะไม่ใช่
หากคุณดำเนินธุรกิจขนาดเล็กและต้องการโปรแกรมประมวลผลคำที่เรียบง่าย Apache เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้แทน LibreOffice มันมีตัวเลือกพื้นฐานสำหรับการประมวลผลคำ, สเปรดชีต, การนำเสนอ, และแม้กระทั่งกราฟิกและฐานข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apache OpenOffice
- Apache OpenOffice มีให้บริการในหลายภาษา
- OpenOffice มีชุมชนผู้ใช้ขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา
- สร้างภาพประกอบ 3 มิติด้วย OpenOffice Draw
- ใช้เครื่องมือคณิตศาสตร์เพื่อแสดงสูตรด้วยตัวแก้ไขสมการ
ข้อจำกัดของ Apache OpenOffice
- กราฟิกและไอคอนไม่ได้มีคุณภาพดีที่สุดเสมอไป
- ผู้ใช้รายงานว่าแอปฟรีนี้มีบั๊กค่อนข้างมาก
ราคาของ Apache OpenOffice
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Apache OpenOffice
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 4/5 (480+ รีวิว)
7. WPS Office
WPS Office สามารถใช้งานร่วมกับ Windows, Mac, Android, iOS และ Linux ได้ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ใช้เครื่องมือและระบบปฏิบัติการต่างกัน ?️
WPS Office มีเทมเพลตมากกว่า 100,000 แบบสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่แผนการสื่อสารแผนการสอน ไปจนถึงรายงานการทำงาน ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์และเพิ่มรูปภาพ GIF ตาราง อีโมจิ บล็อกโค้ด ตัวนับถอยหลัง และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WPS Office
- ใช้ WPS AI เพื่อเขียนข้อความด้วยความเร็วแสง
- แชร์ข้อมูลกับทีมของคุณอย่างรวดเร็วด้วย Screen Recorder
- กรอก, ลงนาม, และแปลงไฟล์ PDF
- โปรดดูที่คลังแม่แบบ WPS สำหรับแม่แบบที่ช่วยประหยัดเวลา
ข้อจำกัดของ WPS Office
- ผู้ใช้บางรายต้องการเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำที่แม่นยำยิ่งขึ้น
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าแพลตฟอร์มต้องการความปลอดภัยของเอกสารที่ดีกว่า
ราคาของ WPS Office
- ฟรี
- WPS Pro: $35.99/ปี
- WPS Business: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว WPS Office
- G2: 4. 4/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,380+ รีวิว)
8. หมายเลขแอปเปิล
หากคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Apple ตัวจริง Apple Numbers อาจเป็นตัวเลือกที่คุณชื่นชอบถัดไปสำหรับ LibreOffice ตัวนี้ เป็นโปรแกรม Excel ฟรีที่ออกแบบมาสำหรับ Mac, iPad และ iPhone ?
อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้มีไว้สำหรับการสร้างและแก้ไขเอกสารเพียงอย่างเดียว Apple Numbers เน้นไปที่ข้อมูลและตารางคำนวณมากกว่า แต่ถ้าคุณใช้เวลาทั้งวันอยู่กับตารางคำนวณ นี่อาจเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์คุณ มันค่อนข้างแข็งแกร่งสำหรับเครื่องมือฟรี ตราบใดที่คุณไม่ติดกับการไม่มีโปรแกรมประมวลผลคำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apple Numbers
- เลือกจากห้องสมุดที่มีรูปร่างและภาพข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่า 700 แบบ
- ระบุแนวโน้มด้วยตารางหมุน
- ทำงานข้ามอุปกรณ์หลายเครื่องด้วยบัญชี Numbers เดียว
- ผู้ใช้พีซีสามารถเข้าถึง Apple Numbers ผ่านเว็บเบราว์เซอร์
ข้อจำกัดของ Apple Numbers
- Apple Numbers มีเฉพาะสเปรดชีตเท่านั้น
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่า Numbers ไม่แข็งแกร่งเท่ากับ Excel
ราคาของ Apple Numbers
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Apple Numbers
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
9. Microsoft 365
Microsoft Office 365 คือเวอร์ชันปรับปรุงใหม่ของ Microsoft Office สำหรับการใช้งานบนคลาวด์ ประกอบด้วย Teams, Word, Excel และ PowerPoint เพื่อรวมงาน การแชท และเครื่องมือการทำงานร่วมกันทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
Microsoft 365 เป็นทางเลือก LibreOffice ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในหมู่ธุรกิจองค์กร เนื่องจากมีโปรโตคอลความปลอดภัยที่เข้มงวด หากคุณต้องการความสะดวกสบายจากแพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรและฟีเจอร์ความปลอดภัยขั้นสูง Microsoft 365 เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ✨
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft 365
- ไมโครซอฟต์ 365 ประกาศเปิดตัว Copilot, เครื่องมือ AI สำหรับสรุป, แก้ไข, และจัดลำดับความสำคัญของงาน
- กำหนดการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมหลายร้อยคน
- รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์หนึ่งเทราไบต์ต่อผู้ใช้ผ่าน OneDrive ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ
- สร้างไซต์ SharePoint เพื่อแบ่งปันข้อมูลและเนื้อหาให้กับทีมของคุณ
ข้อจำกัดของ Microsoft 365
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าพวกเขาต้องการการฝึกอบรมอย่างมากเพื่อใช้ Microsoft 365 อย่างถูกต้อง
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าพวกเขามีปัญหาด้านความเสถียรเมื่อใช้ Teams
ราคาของ Microsoft 365
- Microsoft 365 Business Basic: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
- Microsoft 365 Business Premium: $22/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- Microsoft 365 Apps สำหรับธุรกิจ: $8.25/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและความคิดเห็นของ Microsoft 365
- G2: 4. 6/5 (4,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13,300+ รีวิว)
10. คอลลาบอรา
Collabora เป็นทางเลือกแบบคลาวด์เนทีฟสำหรับ LibreOffice บน Windows, MacOS และ Linux ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานในองค์กร แต่ธุรกิจทุกขนาดก็สามารถใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันบนคลาวด์นี้ได้ ☁️
Collabora ประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับการเขียน, ตารางคำนวณ, การนำเสนอ, และแผนภาพ. ใช้ Collabora Office Writer เพื่อแก้ไขเอกสารสำนักงานแบบเรียลไทม์บนเดสก์ท็อป, อุปกรณ์แอนดรอยด์, หรือเมื่อใช้แอป Collabora บน iOS.
คุณสมบัติเด่นของ Collabora
- Collabora ผสานการทำงานร่วมกับ ownCloud, SharePoint, Alfresco และอื่นๆ
- แสดงไฟล์ทุกประเภทภายใน Collabora โดยไม่สูญเสียข้อมูลใดๆ
- บันทึกไฟล์เป็น PDF หรือรูปภาพ และแทรกไฟล์เหล่านั้นในเอกสารและงานนำเสนอ
- ตรวจสอบคอนโซลผู้ดูแลระบบเพื่อดูข้อมูลการวิเคราะห์ระดับการใช้งาน
ข้อจำกัดของ Collabora
- เนื่องจาก Collabora ทำงานผ่านคลาวด์ คุณจึงไม่สามารถเข้าถึงเอกสารของคุณได้หากคุณสูญเสียการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าพวกเขาประสบปัญหาในการเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือในตอนแรก
ราคาของ Collabora
- Collabora for Business: $22. 29/ปีต่อผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 99 คน
- Collabora สำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ Collabora
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานด้วย ClickUp
ด้วยรายการที่ครอบคลุมนี้ คุณจะพบทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ LibreOffice สำหรับทีมของคุณอย่างแน่นอน
ชุดโปรแกรมสำนักงานที่มั่นคงควรทำงานร่วมกับธุรกิจของคุณ ไม่ใช่ขัดแย้งกับมัน LibreOffice เป็นเครื่องมือฟรีที่ได้รับความนิยม แต่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ใช้งานง่ายที่สุด โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดใหญ่
ทำไมต้องเสียเวลาสลับไปมาระหว่างเครื่องมือสำนักงานต่างๆ? ClickUp คือทางเลือกเดียวของ LibreOffice ที่รวมชุดสำนักงาน การทำงานร่วมกันเป็นทีม แม่แบบ AI ตัวชี้วัด กระดานไวท์บอร์ด และการเชื่อมต่อเข้ากับแพลตฟอร์มเดียว ?
แต่เราทราบดีว่าการเห็นด้วยตาตัวเองคือความเชื่อ ลองใช้ ClickUp ตอนนี้เพื่อดูคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลาด้วยตัวคุณเองสร้างบัญชี ClickUp ฟรี—ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต!