บล็อก ClickUp
วางกลยุทธ์เพื่อชัยชนะ: 10 ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ SWOT ที่ดีที่สุดในปี 2025

วางกลยุทธ์เพื่อชัยชนะ: 10 ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ SWOT ที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
30 มกราคม 2568

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันและการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการคิดเชิงกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ผู้ประกอบการ หรือผู้นำทีมที่มุ่งมั่น

เครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการนี้คือซอฟต์แวร์วิเคราะห์ SWOT

เครื่องมือวิเคราะห์ SWOT ที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายและทำกำไรได้ กับแนวคิดที่แทบจะไม่ประสบความสำเร็จเลย

ในคู่มือนี้ เราจะเจาะลึกเกี่ยวกับซอฟต์แวร์วิเคราะห์ SWOT คุณสมบัติที่ควรพิจารณา และ 10 เครื่องมือวิเคราะห์ SWOT ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ SWOT คืออะไร?

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ SWOT ช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดเข้าใจตำแหน่งของบริษัทในปัจจุบันและทำการปรับเปลี่ยนตามข้อมูลที่เป็นรูปธรรมได้ SWOT เป็นตัวย่อของจุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และภัยคุกคาม (Threats) การวิเคราะห์ SWOT ประเมินสภาพปัจจุบันของบริษัทโดยการตรวจสอบปัจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) ร่วมกับปัจจัยภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม)

เครื่องมือวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการบริหารโครงการ ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนปฏิบัติการหรือแผนที่นำทางสำหรับการตัดสินใจได้ เครื่องมือนี้มอบภาพรวมแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะของบริษัท และพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มาบรรจบกันเพื่อกำหนดว่าปัญหาหรืออุปสรรคอยู่ที่ใด และวิธีที่คุณสามารถวางตำแหน่งตัวเองในตลาดได้

คุณลักษณะที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์วิเคราะห์ SWOT คืออะไร?

แม้ว่าการวิเคราะห์ SWOT อาจดูน่ากลัวในตอนแรกแต่ซอฟต์แวร์และเทมเพลตการวิเคราะห์ SWOTที่เหมาะสมสามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นอย่างมาก เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้การรวบรวมข้อมูลและการจัดทำรายงานเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นเรื่องง่าย

นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่ควรคำนึงถึงขณะเลือกซอฟต์แวร์วิเคราะห์ SWOT:

  • เทมเพลต และเฟรมเวิร์ก: เทมเพลตสามารถแนะนำคุณตลอดกระบวนการ ทำให้ง่ายต่อการครอบคลุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับการสร้างแผนธุรกิจและพิจารณาวิธีการนำแผนการดำเนินงานของคุณไปสู่การปฏิบัติ
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการทำงาน: การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายช่วยให้การป้อนข้อมูลและการแก้ไขเมื่อจำเป็นเป็นไปอย่างง่ายดาย ส่งผลให้กระบวนการวิเคราะห์ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
  • เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน: หากคุณทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมการประชุมระดมความคิดเป็นสิ่งสำคัญมาก มองหาซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้แสดงความคิดเห็น แก้ไข และความสามารถในการแชร์การวิเคราะห์กับสมาชิกในทีม
  • การนำเสนอข้อมูล: แผนภูมิ, กราฟ, และแผนภาพสามารถช่วยคุณเข้าใจและนำเสนอข้อมูลได้ ดังนั้นคุณควรค้นหาเครื่องมือวิเคราะห์ SWOT ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้
  • การผสานรวม และการส่งออกข้อมูล: พิจารณาว่าคุณต้องการให้ซอฟต์แวร์นี้สามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่มีอยู่หรือไม่ และสามารถแปลงข้อมูลเป็นรูปแบบ PDF, PowerPoint หรือ Excel เพื่อความสะดวกในการแบ่งปันได้หรือไม่

10 ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ SWOT ที่ดีที่สุด

มีซอฟต์แวร์วิเคราะห์ SWOT ให้เลือกมากมายหลายสิบตัว แต่ไม่ใช่ทุกตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน วิธีที่คุ้มค่าในการทดลองใช้ตัวเลือกของคุณคือการเริ่มต้นด้วยแผนฟรีก่อนที่จะตัดสินใจใช้เวอร์ชันพรีเมียม จากนั้นคุณจะมีมุมมองที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการ เช่น การผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ, ตัวช่วยภาพคุณภาพสูง,และเทมเพลตการวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะกับองค์กรของคุณมากที่สุด ✨

นี่คือรายชื่อซอฟต์แวร์วิเคราะห์ SWOT ที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณก้าวผ่านปี 2024 และต่อไปในอนาคต

1.คลิกอัพ

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ SWOT: ClickUp Whiteboards สำหรับการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพร่วมกับลูกค้า
ร่วมมือกับลูกค้าหรือทีมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงของ ClickUp เพื่อจุดประกายนวัตกรรม

กำลังมองหาความเชี่ยวชาญในการจัดการเวิร์กโฟลว์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์อยู่หรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า ClickUpเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรนี้ทำให้การวิเคราะห์SWOT เป็นไปอย่างละเอียดและง่ายดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยฟีเจอร์Whiteboards ของ ClickUp

การจัดการโครงการด้วยไวท์บอร์ดเป็นวิธีการจัดการและวางแผนโครงการที่สร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ด้วยไวท์บอร์ด ทีมงานของคุณสามารถระดมความคิด วางกลยุทธ์ และสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงทุกด้านขององค์กรของคุณ สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในพื้นที่ทำงานเสมือนจริง เห็นกิจกรรมของทุกคน เพิ่มบันทึก และรวมความคิดเข้าด้วยกัน ?

ยิ่งไปกว่านั้นแม่แบบการวิเคราะห์ SWOT ส่วนบุคคลของ ClickUpยังช่วยให้คุณพัฒนากลยุทธ์เพื่อเอาชนะจุดอ่อน เข้าใจองค์กรและเป้าหมายของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และคุณสามารถทำทั้งหมดนี้ได้ในขณะที่ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การปรับแต่งได้เกือบไม่จำกัดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแบบฟอร์มการวิเคราะห์ SWOT ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
  • การผสานรวมกับ Google Workspace, Microsoft Office และเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานข้ามแพลตฟอร์มอย่างไร้รอยต่อ
  • แผนภูมิและกราฟช่วยให้เห็นข้อมูลของคุณในรูปแบบที่พร้อมสำหรับการนำเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างง่ายดาย
  • ClickUp's AI ช่วยสร้างไอเดีย กรอบการทำงาน และกระบวนการต่าง ๆ ได้ทันที

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ด้วยรายการคุณสมบัติที่ครอบคลุม อาจมีช่วงการเรียนรู้เล็กน้อยสำหรับผู้ใช้บางคน
  • คุณสมบัติบางอย่าง เช่น ClickUp AI มีให้ใช้งานเฉพาะในแผนแบบชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคาได้
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. การจัดแนว

ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT จาก Alignment.io
ผ่านทางการจัดแนว

Alignment เป็นแพลตฟอร์มที่นำเสนอแผนภูมิ SWOT ที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา ใช้เพื่อระบุจุดที่สามารถปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมองเห็นภัยคุกคามภายในและภายนอก จุดแข็ง และจุดอ่อน รับมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยกันของทีมในองค์กรของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าใจตรงกันได้ในทันที ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการจัดแนว

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดไว้ในหน้าเดียวที่อ่านง่ายและครอบคลุม
  • ศูนย์กลางแบบรวมศูนย์ที่คุณสามารถนำทางระหว่างทีมต่างๆ ได้
  • การส่งข้อความแบบเรียลไทม์ช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันได้มากขึ้น การหารือที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน และการให้คำแนะนำจากทีมได้ทันที
  • ผู้ใช้ทุกคนจากทุกอุปกรณ์สามารถเข้าสู่ระบบเว็บแอปเพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่น

ข้อจำกัดในการจัดแนว

  • การกำหนดราคาอาจเกินกำลังสำหรับธุรกิจบางแห่ง ขึ้นอยู่กับระดับการสนับสนุนที่ต้องการ
  • ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เฉพาะการทำแผนผังความคิด

การกำหนดราคาแบบสอดคล้อง

  • ฟรี
  • โปรแพลน: เริ่มต้นที่ $5/เดือน
  • ความสำเร็จทางธุรกิจ: 1,500 ดอลลาร์/เดือน
  • ความสำเร็จขององค์กร: 10,000 ดอลลาร์/เดือน

การจัดอันดับและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแนว

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

3. วิชวล พาราไดม์

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ SWOT: การแก้ไขการวิเคราะห์ SWOT โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ของ Visual Paradigm
ผ่านทางVisual Paradigm

ด้วยฟังก์ชันการลากและวาง Visual Paradigm ทำให้การสร้างแผนผังเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือนี้ผสานการทำงานกับ MS Office ได้อย่างราบรื่น ดังนั้นคุณสามารถส่งออกและแชร์ได้อย่างง่ายดายหากคุณต้องการใส่สื่อภาพของคุณใน Word, Excel หรือ OneNote

เลือกจากเทมเพลตคุณภาพสูงนับพันเพื่อวางแผนกลยุทธ์และทำงานร่วมกัน ซอฟต์แวร์นี้มีตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT สำหรับองค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อให้คุณเห็นแนวทางในการนำหลักการเดียวกันไปประยุกต์ใช้กับทีมของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Visual Paradigm

  • แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายพร้อมการสื่อสารแบบเรียลไทม์
  • การผสานเครื่องมือที่ง่ายดายพร้อมการปรับแต่งและแผนผังขั้นตอนอย่างครบครัน
  • เหมาะสำหรับการวาดแผนภาพ UML

ข้อจำกัดของ Visual Paradigm

  • แผนฟรีมีข้อจำกัด
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาขัดข้องและเวลาในการโหลดที่ช้า
  • การปรับเปลี่ยนที่จำกัดทำให้ผู้ใช้บางคนไม่สามารถปรับแต่งแผนภาพให้ตรงกับความต้องการของตนได้

การกำหนดราคาของ Visual Paradigm

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $4/เดือน
  • ล่วงหน้า: เริ่มต้นที่ $9/เดือน
  • คอมโบ: เริ่มต้นที่ $15/เดือน

การให้คะแนนและรีวิว Visual Paradigm

  • G2: 4. 3 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2 (10+ รีวิว)

4. วัฒนธรรมความปลอดภัย

แดชบอร์ดของวัฒนธรรมความปลอดภัย
ผ่านทางวัฒนธรรมความปลอดภัย

เทมเพลตการวิเคราะห์การแข่งขันช่วยให้คุณเห็นได้ง่ายว่าคุณสามารถโดดเด่นจากคู่แข่งได้อย่างไร แต่คุณไม่สามารถทำเช่นนี้ได้หากไม่มีข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งของบริษัทคุณในเวลาจริง วัฒนธรรมความปลอดภัยเปลี่ยนกระบวนการทำงานประจำวันให้เป็นระบบการทำงานดิจิทัล ทำให้คุณสามารถสื่อสารข้ามทีมได้อย่างง่ายดาย และเห็นจุดที่องค์กรของคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างสอดคล้องและราบรื่น

คุณลักษณะที่ดีที่สุดของวัฒนธรรมความปลอดภัย

  • สร้างและปรับแต่งการตรวจสอบได้ง่าย
  • แม่แบบมีประโยชน์สำหรับการเน้นประเด็นปัญหา
  • องค์ประกอบสื่อสามารถเพิ่มได้ง่าย

ข้อจำกัดของวัฒนธรรมความปลอดภัย

  • การเชิญสมาชิกในทีมให้ร่วมมือกันนั้นไม่ตรงไปตรงมาเหมือนกับฟีเจอร์อื่น ๆ
  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่า การอัปเดตอาจทำให้เสียโอกาสในการปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานหลักของซอฟต์แวร์
  • ทีมอาจต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติมในระหว่างกระบวนการสร้าง

ราคาสำหรับวัฒนธรรมความปลอดภัย

  • ฟรี
  • พรีเมียม: 24 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย

  • G2: 4. 4 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6 (190+ รีวิว)

5. สมาร์ทดรอว์

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ SWOT: แผนภาพวิเคราะห์ SWOT ของ SmartDraw
ผ่านทางSmartDraw

หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ SWOT ที่ใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม เช่น Windows, Mac, Android และ iOS แล้วล่ะก็ SmartDraw อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ การมีตัวอย่างแผนผังหลากหลายรูปแบบช่วยให้คุณสามารถค้นหาแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถปรับแต่งแผนผัง SWOT ตามความต้องการได้อีกด้วย ที่ดียิ่งกว่านั้น SmartDraw ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณใช้งานอยู่แล้วในที่ทำงานได้อีกด้วย ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw

  • มีเทมเพลตมากมายให้เลือกใช้ ทำให้เริ่มต้นได้ง่าย
  • คุณสมบัติการสร้างแผนผังความคิดช่วยให้การสร้างงานในโครงการใหม่เป็นเรื่องง่าย
  • การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Trello, Jira, Confluence, และ Google Workspace
  • ตัวเลือกการส่งออกทำให้การแบ่งปันข้อมูลเป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดของ SmartDraw

  • ซอฟต์แวร์อาจไม่เสถียร โดยผู้ใช้บางรายรายงานว่าเกิดการหยุดทำงานซ้ำๆ
  • การนำทางอาจสร้างความสับสน
  • การปรับแต่งแผนภาพอาจใช้เวลานาน

ราคาของ SmartDraw

  • ผู้ใช้รายบุคคล: $9.95/เดือน
  • ผู้ใช้หลายคน: $8. 25/เดือน

คะแนนและรีวิว SmartDraw

  • G2: 4. 6 (230+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1 (110+ รีวิว)

6. Lucidchart

เครื่องมือแก้ไขการวิเคราะห์ SWOT ของ Lucidchart
ผ่านทางLucidchart

Lucidchart เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ SWOT ที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณสามารถมองเห็นผลงานของคุณได้ชัดเจนเกินกว่าการประชุม อีเมล และตารางคำนวณแบบธรรมดา ๆ แผนภาพและแผนภูมิช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจแนวคิดและสื่อสารได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลา ซอฟต์แวร์นี้ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ทุกแง่มุมของบริษัทของคุณได้ในขณะที่สามารถซูมออกเพื่อมองเห็นภาพรวมและวิธีที่ทุกส่วนทำงานร่วมกันได้ ⭐

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart

  • เครื่องมือการแสดงผลที่หลากหลาย เช่น แผนภาพและแผนภูมิอัตโนมัติ
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
  • การผสานรวมกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ เพื่อทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น
  • การสร้างแผนภาพมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้สูงและใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของ Lucidchart

  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดในแผนฟรี
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการปรับแต่งบางด้านมีความซับซ้อนเกินไป
  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันในการเชี่ยวชาญคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน

ราคาของ Lucidchart

  • ฟรี
  • บุคคล: $7. 95/เดือน
  • ทีม: เริ่มต้นที่ $9.00/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Lucidchart

  • G2: 4. 5 (4,720+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5 (1,983+ รีวิว)

7. MindManager

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ SWOT: แม่แบบว่างสำหรับการวิเคราะห์ SWOT ด้วย MindManager
ผ่านทางMindManager

MindManager ทำให้การสร้างแผนผังความคิดเป็นเรื่องง่าย ในกรณีที่คุณไม่คุ้นเคย แผนผังความคิดคือการเขียนหัวข้อหลักตรงกลางและเชื่อมโยงแนวคิดใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องออกไปรอบ ๆ ตรงกลาง

MindManager นำความคิดเหล่านั้นมาเปลี่ยนเป็นแผนผังความคิดที่ชัดเจนและปรับแต่งได้ แผนผังงาน และไทม์ไลน์สำหรับคุณและทีมของคุณ คุณยังสามารถสร้างแผนผังแนวคิด แผนผังองค์กร กระดานคัมบัง และอื่นๆ ได้อีกด้วย ใช้เครื่องมือนี้เพื่อเจาะลึกการวิเคราะห์ SWOT ของคุณและพัฒนากลยุทธ์เพื่อแก้ไขสิ่งที่คุณพบ ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MindManager

  • การแนบเอกสารหรือเขียนบันทึกอย่างละเอียดนั้นทำได้ง่ายโดยไม่ทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายดูรกตา
  • แผนที่ง่ายต่อการแบ่งปันกับผู้อื่น
  • บริษัทที่รองรับหลายแพลตฟอร์มสามารถอัปเดต MindManager ผ่าน Windows และอุปกรณ์มือถือได้

ข้อจำกัดของ MindManager

  • ราคาสูงกว่าเครื่องมืออื่น ๆ ในหมวดหมู่เดียวกัน
  • ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกว่ามีความยากลำบากในการเรียนรู้
  • การปรับแต่งแบบอักษรและสีอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้เริ่มต้น

ราคาของ MindManager

  • สิ่งจำเป็น: $99/ปี
  • มืออาชีพ: $179/ปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิว MindManager

  • G2: 4. 5 (180+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

8. Creately

เครื่องมือแก้ไขการวิเคราะห์ SWOT ของ Creately
ผ่านทางCreately

ด้วย Creately และคลังเทมเพลต SWOT ที่ครอบคลุม คุณสามารถดูปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรของคุณได้อย่างใกล้ชิด ยกระดับผลลัพธ์ทางธุรกิจในขณะที่ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนแบบเรียลไทม์ ระดมความคิดใหม่ๆ และใช้รหัสสีเพื่อแยกมุมมองใหม่ๆ ทั้งหมดนี้พร้อมเพิ่มรายละเอียดด้วยบันทึกที่ผสานรวมไว้ คุณสามารถเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่แผนปฏิบัติการได้ในขั้นตอนเดียว ?️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately

  • คอลเลกชันที่ครอบคลุมของแผนภาพและเทมเพลตให้ตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย
  • ภาพที่แชร์ได้ง่ายสามารถรวมเข้ากับการนำเสนอได้
  • คุ้มค่าสำหรับธุรกิจเริ่มต้น

ข้อจำกัดของ Creately

  • การผสานรวมที่จำกัดกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น แอปส่งข้อความ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานร่วมกัน
  • ผู้ใช้รายงานว่ามีการล่าช้าเป็นครั้งคราวและเวลาในการโหลดที่ช้า

ราคาของ Creately

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $5/เดือน
  • ธุรกิจ: $89/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Creately

  • G2: 4. 4 (1,020+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4 (160+ รีวิว)

9. MindMeister

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ SWOT: การวิเคราะห์ SWOT ของ Mindmeister ในรูปแบบแผนผังความคิด
ผ่านทางMindMeister

MindMeister ช่วยให้คุณสร้างแผนผังความคิดที่สวยงามทางสายตาสำหรับการวางแผนโครงการ การระดมความคิด การจัดการประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย กลั่นกรองความคิดและบรรลุความชัดเจนได้เร็วขึ้นในขณะที่จัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เครื่องมือแผนผังความคิดที่ผสานกับการวิเคราะห์แผนภูมิ SWOT ช่วยให้การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายขึ้น ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและละเอียดอ่อนเกี่ยวกับองค์กรนำไปสู่กลยุทธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

คุณสมบัติเด่นของ MindMeister

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างแผนผังความคิด
  • สมาชิกทีมหลายคนสามารถทำงานบนแผนผังความคิดเดียวกันได้พร้อมกัน ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกัน
  • ผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุดหมายถึงไม่มีขีดจำกัดในการออกแบบแผนภาพ

ข้อจำกัดของ MindMeister

  • ไม่อนุญาตให้สร้างแผนผังกระบวนการ/การไหลของข้อมูล
  • ผู้ใช้ประสบปัญหาความล่าช้าเมื่อใช้แผนผังความคิดที่มีรายละเอียดมากหรือมีจำนวนมาก
  • เวอร์ชันฟรีจำกัดการใช้งานแผนผังความคิดเพียงสามแผน

ราคาของ MindMeister

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ส่วนบุคคล: เริ่มต้นที่ $6/เดือน
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $10/เดือน
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $15/เดือน

การให้คะแนนและรีวิว MindMeister

  • G2: 4. 3 (รีวิว 30+ รายการ)
  • Capterra: 4. 6 (270+ รีวิว)

10. กลิฟฟี

เครื่องมือแก้ไขการวิเคราะห์ SWOT ของ Gliffy
ผ่านทางGliffy

ด้วย Gliffy คุณสามารถสร้างแผนภาพใน Confluence หรือ Jira สำหรับทีมวิศวกรรมซอฟต์แวร์, IT และผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับที่คุณทำสำหรับธุรกิจทั้งหมดของคุณ ด้วยฟังก์ชันการลากและวาง คุณสามารถสร้างแผนภาพการวิเคราะห์ SWOT ที่ง่ายซึ่งจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ด้วยวิธีนี้ ใครก็ตามที่ดูแผนภาพจะเห็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ

คุณสมบัติเด่นของ Gliffy

  • การปรับแต่งแผนภูมิ SWOT หลากหลายรูปแบบด้วยฟอนต์ สี และรูปร่าง
  • อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ไม่รกช่วยให้ผู้เริ่มต้นสามารถสร้างแผนผังและแผนภาพได้อย่างง่ายดาย
  • ผู้ใช้สามารถแชร์แผนภาพกับสมาชิกในทีมและรับข้อเสนอแนะได้ทันที
  • ห้องสมุดเต็มรูปแบบของเทมเพลตช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนผังการทำงาน, แผนผังองค์กร, ไวร์เฟรม, และแผนผังเครือข่ายได้

ข้อจำกัดของ Gliffy

  • การจัดวางข้อความบนองค์ประกอบของแผนภาพอาจทำให้ส่วนอื่น ๆ ของแผนภาพถูกตัดออก
  • ผู้ใช้รายงานว่ามีความลาดชันในการเรียนรู้ในบางแง่มุมของฟังก์ชันการทำงาน

ราคาของ Gliffy

  • มืออาชีพ: ผู้ใช้ 1-9 คน เริ่มต้นที่ $8/เดือน; ผู้ใช้ 10-50 คน เริ่มต้นที่ $6/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ Gliffy

  • G2: 4. 4 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

ค้นหาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ SWOT ที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ

การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของบริษัทคุณอาจฟังดูเหมือนเป็นงานที่น่ากลัว แต่ที่นั่นเองที่เครื่องมือวิเคราะห์ SWOT สามารถช่วยคุณได้

มองหาคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ เพื่อให้คุณสามารถอ่านปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการเติบโตของคุณได้อย่างแม่นยำ

แม้ว่าการมีซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับการวิเคราะห์ SWOT จะเป็นประโยชน์ แต่ทำไมไม่ลองรวมกระบวนการทั้งหมดของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยโซลูชันแบบครบวงจรล่ะ? ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ อีกต่อไป คุณสามารถใช้ไวท์บอร์ดและเทมเพลตการวิเคราะห์ SWOT ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับธุรกิจทุกขนาด (และทุกอุตสาหกรรม) ✨

จัดระเบียบงาน ติดตามเป้าหมาย และสื่อสารกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์สมัครใช้ ClickUpและลองใช้งานได้เลย—ฟรี