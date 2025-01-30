6 ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ดีที่สุดในปี 2025

มาเริ่มกันด้วยสถิติที่น่าทึ่งกันเถอะ?
ตลาดการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM) คาดว่าจะมีมูลค่าถึง14.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2025 เห็นได้ชัดว่าธุรกิจจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เลือกใช้ซอฟต์แวร์ BPM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ตัดสินใจได้ดีขึ้น
บริษัทที่มองไปข้างหน้าใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้, ทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้น, และโดยทั่วไปทำให้ที่ทำงานของพวกเขาทำงานเหมือนเครื่องจักรที่ทำกำไรได้ดี.
ตั้งแต่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ และซอฟต์แวร์การวางแผนงานอีเวนต์ไปจนถึงการจัดการงาน ตัวเลือกมีมากมายไม่สิ้นสุด
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจโลกของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจอย่างลึกซึ้ง สำรวจเครื่องมือ BPMที่ดีที่สุด 6 ตัว คุณสมบัติหลักของพวกมัน และวิธีที่คุณสามารถค้นหาซอฟต์แวร์อัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจที่เหมาะกับองค์กรของคุณอย่างดีที่สุด
ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดทั้งหมดนั้น ขอให้เราทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนว่า BPM คืออะไร
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจคืออะไร?
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คือการสร้าง, วิเคราะห์, ติดตาม, และเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจหลัก. โดยสรุป, BPM ระบุโอกาส, ความสำเร็จ, และปัญหาของธุรกิจผ่านการติดตามกระบวนการอย่างต่อเนื่อง.
กระบวนการทางธุรกิจช่วยให้บริษัทดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง และช่วยให้ทีมสามารถทำงานของตนได้ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การใช้งานมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท แต่ตัวอย่างทั่วไปบางประการของการใช้ BPM ที่มีประสิทธิภาพมีดังนี้:
- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่: BPM สามารถทำให้กระบวนการปฐมนิเทศบางส่วนเป็นอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการกรอกเอกสาร นอกจากนี้ยังช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น เนื่องจากกระบวนการและนโยบายขององค์กรได้รับการบันทึกไว้อย่างชัดเจน ส่งผลให้การส่งต่องานเป็นไปอย่างง่ายดาย
- การตลาดเนื้อหา: ซอฟต์แวร์ BPM สามารถช่วยให้บริษัทพัฒนาขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการปฏิบัติตามสำหรับการตลาดเนื้อหาซึ่งรวมถึงการเขียน การแก้ไข การปรับให้เหมาะสม และการเผยแพร่ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยจัดการเนื้อหาที่มีอยู่และการจัดตารางเวลาและการสร้างเนื้อหาใหม่เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้
- ใบสั่งซื้อ:การจัดการกระบวนการสามารถช่วยปรับปรุงการสร้างและดำเนินการใบสั่งซื้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พวกเขามอบความโปร่งใสและความรับผิดชอบเพื่อลดข้อผิดพลาดและทำให้มั่นใจว่ากำหนดเวลาจะได้รับการปฏิบัติตาม
ต้องการเจาะลึกเกี่ยวกับกระบวนการจัดการธุรกิจหรือไม่?บทความที่ให้ข้อมูลนี้เกี่ยวกับ BPMอธิบายอย่างละเอียด รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน BPM
BPM มี 3 ประเภทอะไรบ้าง?
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจมีอยู่สามประเภทหลัก:
1. การจัดการกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
ตามชื่อที่บ่งบอกไว้ BPM ประเภทนี้ใช้สำหรับกระบวนการที่ดำเนินการโดยมนุษย์และมักต้องได้รับการอนุมัติจากพนักงาน BPM ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางเกี่ยวข้องกับการติดตามและการแจ้งเตือนที่เรียบง่ายในแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
2. การจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่เน้นเอกสารเป็นศูนย์กลาง
BPM ที่เน้นเอกสารเป็นศูนย์กลาง คือเมื่อเอกสารเป็นแกนกลางของกระบวนการ BPM ประเภทนี้ช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ เช่น การจัดรูปแบบ การตรวจสอบ การจัดการโครงการการจัดการเอกสาร และการรับลายเซ็นในเอกสาร สามารถดำเนินการได้
3. การจัดการกระบวนการธุรกิจที่เน้นการบูรณาการ
BPM ที่เน้นการผสานรวมถูกใช้ระหว่างระบบซอฟต์แวร์ที่มีอยู่—ซึ่งอาจเป็นระบบ CRM และERP โดยทั่วไป BPM ประเภทนี้จะใช้โดยมีการแทรกแซงของมนุษย์น้อยที่สุด เนื่องจากระบบเหล่านี้มีการเข้าถึง API เพื่อทำให้กระบวนการทำงานได้เร็วขึ้น
ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจคืออะไร?
ซอฟต์แวร์ BPM วิเคราะห์, ติดตาม, และเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจ
ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจมักมีคุณสมบัติที่ให้การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, รายงานขั้นสูง, เครื่องมือสำหรับการร่วมมือ, และความสามารถในการผสานรวม.
เครื่องมือ BPM ใช้ทำอะไร?
ธุรกิจใช้เครื่องมือ BPM สำหรับ:
- การทบทวนและวิเคราะห์กระบวนการโดยรวม
- การจัดให้สอดคล้องระหว่างฟังก์ชันทางธุรกิจกับความต้องการของลูกค้า
- การติดตามและวัดทรัพยากรทางธุรกิจ
- การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ
- ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเพื่อให้การดำเนินงานประจำวันและกระบวนการที่จำเป็นมีประสิทธิภาพทางค่าใช้จ่าย
ต้องการตัวอย่างไหม? ได้สิ!
การใช้ระบบ BPM อาจแจ้งเตือนคุณว่างานที่ทำซ้ำๆ กำลังทำให้พนักงานของคุณต้องทำงานด้วยมือมากเกินไป หรืออาจเป็นไปได้ว่าเอกสารข้อเสนอของธุรกิจไม่สามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็วเพียงพอ แม้ว่าจะใช้เทมเพลตการตลาดทางอีเมลแล้วก็ตาม
เมื่อปัญหาได้รับการระบุแล้ว ธุรกิจสามารถดำเนินการแก้ไขได้จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เครื่องมือ BPM ดี?
เมื่อเลือกเครื่องมือ BPM ของคุณ มีคุณสมบัติที่สำคัญบางประการที่ควรพิจารณา:
- ปรับแต่งได้: ระบบ BPM ที่มีประสิทธิภาพควรสามารถปรับแต่งได้ง่าย เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้
- การผสานรวม: ระบบ BPM ของคุณจำเป็นต้องผสานรวมกับซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่บริษัทของคุณใช้งานอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกระบบที่มีการผสานรวมที่หลากหลาย
- ใช้งานง่าย: คุณไม่ต้องการพึ่งพาทีมไอทีของคุณอยู่ตลอดเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างกระบวนการทำงานใหม่ ๆ มองหาซอฟต์แวร์ที่มีเทมเพลตและฟีเจอร์ลากและวางที่ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
- เครื่องมือรายงาน:เพื่อวัดประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการของคุณ คุณจำเป็นต้องมีความสามารถในการรายงานที่มีประสิทธิภาพ
- ความร่วมมือ: เช่นเดียวกับที่ธุรกิจองค์กรเลือกใช้ระบบโทรศัพท์ IPเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกที่ ระบบการจัดการกระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณควรมีตัวเลือกการเชื่อมต่อระหว่างเดสก์ท็อป, iOS และ Android เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
- การสนับสนุน: เมื่อลงทุนในเครื่องมือ BPM ให้แน่ใจว่ามันมาพร้อมกับการสนับสนุนที่ครอบคลุมเพื่อให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาใด ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มีคุณสมบัติเพิ่มเติมอีกมากมายที่ควรพิจารณา สิ่งสำคัญคือคุณต้องระบุความต้องการของบริษัทและเป้าหมายที่ต้องการบรรลุด้วยเครื่องมือ BPM
6 ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ดีที่สุด
1.คลิกอัพ
มาเริ่มสรุปซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ดีที่สุดในรอบนี้กับ ClickUp—เครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่สร้างขึ้นสำหรับทีมทุกขนาดในทุกอุตสาหกรรม
มันมอบแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ให้แก่ทีมและธุรกิจใด ๆ ที่ต้องการเครื่องมือขั้นสูงและความยืดหยุ่นที่จำเป็นในการสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเหมาะกับความต้องการทางธุรกิจและโครงการของพวกเขา ตลอดจนความชอบในกระบวนการทำงานของพวกเขา
สำหรับการสร้างระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือของ ClickUp สามารถช่วยเหลือธุรกิจได้ดังนี้:
- อัตโนมัติการทำงาน: เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองด้วยการอัตโนมัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้
- สนับสนุนการทำงานร่วมกันของทีม: เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมด้วยฟีเจอร์แชทในตัว,กระดานไวท์บอร์ด ClickUpสำหรับการวางแผนกระบวนการ,เอกสาร ClickUpสำหรับฐานความรู้และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) และอีกมากมาย
- เข้าถึงรายงานแบบเรียลไทม์:สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อให้คุณสามารถเห็นการดำเนินงานและภาพรวมระดับสูงของงานของคุณได้ในทันที
เหนือสิ่งอื่นใด ClickUp ยังมีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ให้คุณเข้าถึงคลังเทมเพลตสำหรับทุกการใช้งาน รวมถึงเทมเพลตกระบวนการและขั้นตอนโดย ClickUpที่จะช่วยให้คุณวางแผนและดำเนินระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่น
- 15+ มุมมองที่กำหนดเอง: เลือกจาก 15 วิธีในการดูงานของคุณ (Gantt, กระดาน, มุมมองกล่อง และอื่นๆ)
- กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล: วางแผนกลยุทธ์และกระบวนการของคุณใน ClickUp Whiteboards และเชื่อมโยงกับงานของคุณ
- เอกสารร่วมกัน: สร้างฐานความรู้, วิกิ, SOPs และอื่น ๆ และแชร์กับทีมของคุณ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง และ สถานะที่กำหนดเอง: เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ตามต้องการเพื่อให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณมีบริบทที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันและสร้างสถานะที่กำหนดเองเพื่อช่วยในการติดตามความคืบหน้า
- แดชบอร์ดแบบกำหนดเอง: เลือกจากวิดเจ็ตกว่า 50 รายการและสร้างแดชบอร์ดในอุดมคติของคุณเพื่อรับรายงานและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ของงานของคุณ
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: การอัตโนมัติที่ปรับแต่งตามความต้องการเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นและรักษาความสม่ำเสมอของกระบวนการ
- ความสามารถในการผสานรวมที่ทรงพลัง: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือการทำงานมากกว่า 1,000 รายการ
- แอปพลิเคชันมือถือ: พกพา ClickUp ไปได้ทุกที่และเข้าถึงได้จากทุกที่
ข้อดี
- ฟังก์ชันการลากและวาง
- แผนฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ
- แพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- รายงานแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัด
- เส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่
- ยังไม่มีมุมมองตารางในแอปมือถือ
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,519 รายการ)
2. Process Street
Process Streetช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงการจัดการโครงการและจัดการโครงการขนาดเล็กที่มีผู้ใช้ธุรกิจหลายคน
ซอฟต์แวร์ BPM ของบริษัทมีฟีเจอร์การสร้างเอกสารเชิงกระบวนการด้วยทางลัดคีย์บอร์ดที่ง่ายผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
ใช้ระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจนี้เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ ดำเนินการตามกระบวนการ และแจกจ่ายให้กับทีมที่กว้างขึ้นของคุณ
คุณสมบัติเด่น
- ไม่มีอินเทอร์เฟซโค้ด
- ตรรกะแบบมีเงื่อนไข
- การอนุมัติแบบครั้งเดียวหลายขั้นตอนและแบบลำดับ
- การมอบหมายงาน
- การเชื่อมต่อมากกว่า 3,000 รายการ
- อีเมลและแชทสนับสนุน
ข้อดี
- แม่แบบหลายแบบ
- ง่ายต่อการบันทึกและติดตามกระบวนการ
- การมองข้ามข้อมูลในแดชบอร์ดสำหรับการติดตามกิจกรรมแบบเรียลไทม์
- รายการตรวจสอบที่เรียบง่ายและสามารถปรับเปลี่ยนได้
ข้อจำกัด
- การแก้ไขเทมเพลตเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- ไม่มีเครื่องมือรายงานขั้นสูง
- การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขซับซ้อน
การกำหนดราคา
- สตาร์ทอัพ: $100/เดือน
- ข้อดี: $415/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $1,660/เดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 6 จาก 5 (344+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 (571+ รีวิว)
3. Kissflow
ในฐานะโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจKissflowเหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาดซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์นี้รองรับBPM และการตรวจสอบประสิทธิภาพโดยการมาตรฐานกระบวนการและอัตโนมัติการแจ้งเตือน การมอบหมายงาน และการยกระดับปัญหา
ระบบบริหารจัดการกระบวนการทำงานบนคลาวด์ของ Kissflow ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงและทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายขึ้น รวมถึงการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานต่าง ๆ ได้ จนถึงตอนนี้ ทุกอย่างดูดี ในฐานะแพลตฟอร์ม เนื่องจากเครื่องมือแบบโลว์โค้ดของมัน ทำให้มีความยืดหยุ่นน้อยลงในการแก้ไขสถานการณ์และกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
คุณสมบัติเด่น
- การออกแบบกระบวนการเชิงภาพเพื่อการปรับโครงสร้างกระบวนการทางธุรกิจ อย่างไร้รอยต่อ
- การกำหนดเส้นทางแบบไดนามิก
- แบบฟอร์มเวิร์กโฟลว์ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด
- การแบ่งปันเอกสารและการทำงานร่วมกันทางสังคม
- ผู้จัดการ SLA
ข้อดี
- สร้างกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- มีรายงานกระบวนการที่สามารถปรับแต่งได้
- กำหนดผู้ใช้ไปยังขั้นตอนใด ๆ ของกระบวนการทางธุรกิจ
- เชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์กับเครื่องมือของบุคคลที่สาม
ข้อจำกัด
- การรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคเข้าร่วมใช้งานเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- แผนราคาที่แพง
- ไม่สามารถมอบหมายงานให้กับผู้ใช้หลายคนได้โดยตรง
การกำหนดราคา
- ธุรกิจขนาดเล็ก: $15 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $20 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (501+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 36 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Kissflow เหล่านี้!
4. สมาร์ทชีต
Smartsheetนำเสนอเครื่องมือ BPM ที่ใช้สเปรดชีตเพื่อช่วยธุรกิจในการวางแผน จัดการ และติดตามโครงการ
เช่นเดียวกับที่คุณจะติดตั้งระบบVoIP สำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันในองค์กร Smartsheet ก็เป็นเครื่องมือที่โดดเด่นด้านการทำงานร่วมกันเช่นกัน
แดชบอร์ด, แผ่นงาน, และรายงานทั้งหมดผสานรวมกันอย่างราบรื่น กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับSmartsheetคือธุรกิจที่มีพนักงานที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีซึ่งสามารถเรียนรู้สูตรที่จำเป็นเพื่อใช้งานแผ่นงานได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่น
- ระบบการทำงานอัตโนมัติ
- การจัดการคำขออย่างปลอดภัย
- ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสาร
- กุญแจการเข้ารหัสที่ลูกค้าจัดการเอง
- บันทึกกิจกรรม
ข้อดี
- กระบวนการทำงานที่เรียบง่ายและอัตโนมัติเพื่อทดแทนกระบวนการที่ต้องทำด้วยมือและซ้ำซาก
- ระดับการอนุญาตที่แตกต่างกันสำหรับการดู แก้ไข และจัดการงาน
- แม่แบบเอกสารสำหรับปัญหาธุรกิจที่พบบ่อย
- มุมมองกานต์ต์ของหมุดหมายและข้อผูกพันของโครงการ
ข้อจำกัด
- ไม่มีฟังก์ชันการติดตามเวลาในตัว
- สเปรดชีตไม่ใช่วิธีการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่เข้าใจง่าย
การกำหนดราคา
- ข้อดี: $7 ต่อผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $25 ต่อผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 4 จาก 5 (9,201 รีวิว)
- Capterra: 4. 2 (2,658+ รีวิว)
5. แอปเปียน
Appianเป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทำงานเป็นระบบอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบและระบบ low-code สำหรับองค์กรเพื่อสร้างเครื่องมือ BPM Appian เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมในฐานะสภาพแวดล้อมการพัฒนาสำหรับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ขององค์กร
แม้ว่า Appian จะไม่ใช่โซลูชันการจัดการกระบวนการทางธุรกิจทั่วไปแต่แพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ถูกออกแบบมา โดยเฉพาะสำหรับนักพัฒนาเพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติเพื่อการจัดการประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติเด่น
- ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์
- การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ
- การสร้างกระบวนการทำงานแบบภาพ
- รายงานแบบไดนามิก
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ข้อดี
- สร้างกระบวนการได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบลากและวาง
- ผสานข้อมูลจากบริการคลาวด์, ระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (RDBMS), หรือระบบเก่า
- เข้าถึงกระบวนการทำงานและขั้นตอนสำคัญได้จากทุกที่
- แพลตฟอร์มอัตโนมัติแบบโลว์โค้ดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ
ข้อจำกัด
- การปรับแต่งที่จำกัด
- ความรู้ด้านการเขียนโค้ดที่จำเป็น
- ไม่มีวิธีในการกำหนดความคิดเห็นให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ
การกำหนดราคา
- ฟรี
- การสมัคร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- แพลตฟอร์ม: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ไม่จำกัด: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (274+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2 จาก 5 (รีวิว 72+ รายการ)
6. Signavio
Signavioเป็นโซลูชัน BPM ที่นำเสนอเครื่องมือหลากหลายเพื่อเปลี่ยนแปลงและทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ ในฐานะแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้และมีความแข็งแกร่ง Signavio สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจและให้การวิเคราะห์ที่รวดเร็วและครอบคลุม
การสร้างแบบจำลองกระบวนการด้วยกระบวนการลากและวางขั้นสูงและการตรวจสอบประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วยการขุดกระบวนการทำให้ Signavio เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งในการปรับปรุงกระบวนการ
คุณสมบัติเด่น
- การประมวลผลแบบโมเดลร่วมกัน
- เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน SAP ERP ที่มีอยู่หรือซอฟต์แวร์ SAP S/4HANA
- ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์
- เครื่องมืออัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ศูนย์กลางความร่วมมือในกระบวนการ
ข้อดี
- การแมปข้อมูลที่ง่ายดาย
- แม่แบบรายงานมืออาชีพ
- การเชื่อมต่อที่ง่ายต่อการผสานรวม
ข้อจำกัด
- ไม่มีฟีเจอร์เวิร์กโฟลว์
- ข้อจำกัดของฟังก์ชันการรายงาน
- ไม่สามารถรองรับกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนได้
การกำหนดราคา
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- ขอใบเสนอราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (16+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (รีวิว 24+ รายการ)
รับซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ทำได้ทุกอย่าง
หากคุณกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจของคุณและสามารถนำไปใช้ระบบ BPM ได้อย่างง่ายดาย ClickUp มีคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานมากมายให้คุณเลือกใช้อย่างครบครัน
ตั้งแต่การจัดการเวิร์กโฟลว์และเครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่ออัตโนมัติกระบวนการสำคัญ ClickUp คือพันธมิตรซอฟต์แวร์ของคุณสำหรับการปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ลองใช้ ClickUp ฟรีเพื่อดูว่ามันจะเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณได้อย่างไร!
ผู้เขียนรับเชิญ:
จอห์น อัลเลน เป็นผู้อำนวยการ SEO ที่ 8×8 มีประสบการณ์มากกว่า 14 ปี และมีพื้นฐานที่กว้างขวางในการสร้างและปรับปรุงโปรแกรมการตลาดดิจิทัลครอบคลุม SEM, SEO, สื่อโฆษณา, มือถือ, โซเชียล, และอีเมล พร้อมสายตาที่เฉียบแหลมในการหาลูกค้าใหม่และเพิ่มรายได้