6 ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ดีที่สุดในปี 2025

30 มกราคม 2568

มาเริ่มกันด้วยสถิติที่น่าทึ่งกันเถอะ?

ตลาดการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM) คาดว่าจะมีมูลค่าถึง14.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2025 เห็นได้ชัดว่าธุรกิจจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เลือกใช้ซอฟต์แวร์ BPM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ตัดสินใจได้ดีขึ้น

บริษัทที่มองไปข้างหน้าใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้, ทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้น, และโดยทั่วไปทำให้ที่ทำงานของพวกเขาทำงานเหมือนเครื่องจักรที่ทำกำไรได้ดี.

ตั้งแต่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ และซอฟต์แวร์การวางแผนงานอีเวนต์ไปจนถึงการจัดการงาน ตัวเลือกมีมากมายไม่สิ้นสุด

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจโลกของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจอย่างลึกซึ้ง สำรวจเครื่องมือ BPMที่ดีที่สุด 6 ตัว คุณสมบัติหลักของพวกมัน และวิธีที่คุณสามารถค้นหาซอฟต์แวร์อัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจที่เหมาะกับองค์กรของคุณอย่างดีที่สุด

ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดทั้งหมดนั้น ขอให้เราทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนว่า BPM คืออะไร

การจัดการกระบวนการทางธุรกิจคืออะไร?

การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คือการสร้าง, วิเคราะห์, ติดตาม, และเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจหลัก. โดยสรุป, BPM ระบุโอกาส, ความสำเร็จ, และปัญหาของธุรกิจผ่านการติดตามกระบวนการอย่างต่อเนื่อง.

กระบวนการทางธุรกิจช่วยให้บริษัทดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง และช่วยให้ทีมสามารถทำงานของตนได้ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้งานมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท แต่ตัวอย่างทั่วไปบางประการของการใช้ BPM ที่มีประสิทธิภาพมีดังนี้:

ต้องการเจาะลึกเกี่ยวกับกระบวนการจัดการธุรกิจหรือไม่?บทความที่ให้ข้อมูลนี้เกี่ยวกับ BPMอธิบายอย่างละเอียด รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน BPM

BPM มี 3 ประเภทอะไรบ้าง?

ประเภทของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจมีอยู่สามประเภทหลัก:

1. การจัดการกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

ตามชื่อที่บ่งบอกไว้ BPM ประเภทนี้ใช้สำหรับกระบวนการที่ดำเนินการโดยมนุษย์และมักต้องได้รับการอนุมัติจากพนักงาน BPM ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางเกี่ยวข้องกับการติดตามและการแจ้งเตือนที่เรียบง่ายในแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย

2. การจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่เน้นเอกสารเป็นศูนย์กลาง

BPM ที่เน้นเอกสารเป็นศูนย์กลาง คือเมื่อเอกสารเป็นแกนกลางของกระบวนการ BPM ประเภทนี้ช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ เช่น การจัดรูปแบบ การตรวจสอบ การจัดการโครงการการจัดการเอกสาร และการรับลายเซ็นในเอกสาร สามารถดำเนินการได้

3. การจัดการกระบวนการธุรกิจที่เน้นการบูรณาการ

BPM ที่เน้นการผสานรวมถูกใช้ระหว่างระบบซอฟต์แวร์ที่มีอยู่—ซึ่งอาจเป็นระบบ CRM และERP โดยทั่วไป BPM ประเภทนี้จะใช้โดยมีการแทรกแซงของมนุษย์น้อยที่สุด เนื่องจากระบบเหล่านี้มีการเข้าถึง API เพื่อทำให้กระบวนการทำงานได้เร็วขึ้น

ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจคืออะไร?

ซอฟต์แวร์ BPM วิเคราะห์, ติดตาม, และเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจ

ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจมักมีคุณสมบัติที่ให้การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, รายงานขั้นสูง, เครื่องมือสำหรับการร่วมมือ, และความสามารถในการผสานรวม.

เครื่องมือ BPM ใช้ทำอะไร?

ธุรกิจใช้เครื่องมือ BPM สำหรับ:

  • การทบทวนและวิเคราะห์กระบวนการโดยรวม
  • การจัดให้สอดคล้องระหว่างฟังก์ชันทางธุรกิจกับความต้องการของลูกค้า
  • การติดตามและวัดทรัพยากรทางธุรกิจ
  • การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ
  • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเพื่อให้การดำเนินงานประจำวันและกระบวนการที่จำเป็นมีประสิทธิภาพทางค่าใช้จ่าย

ต้องการตัวอย่างไหม? ได้สิ!

การใช้ระบบ BPM อาจแจ้งเตือนคุณว่างานที่ทำซ้ำๆ กำลังทำให้พนักงานของคุณต้องทำงานด้วยมือมากเกินไป หรืออาจเป็นไปได้ว่าเอกสารข้อเสนอของธุรกิจไม่สามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็วเพียงพอ แม้ว่าจะใช้เทมเพลตการตลาดทางอีเมลแล้วก็ตาม

เมื่อปัญหาได้รับการระบุแล้ว ธุรกิจสามารถดำเนินการแก้ไขได้จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เครื่องมือ BPM ดี?

เมื่อเลือกเครื่องมือ BPM ของคุณ มีคุณสมบัติที่สำคัญบางประการที่ควรพิจารณา:

  • ปรับแต่งได้: ระบบ BPM ที่มีประสิทธิภาพควรสามารถปรับแต่งได้ง่าย เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้
  • การผสานรวม: ระบบ BPM ของคุณจำเป็นต้องผสานรวมกับซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่บริษัทของคุณใช้งานอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกระบบที่มีการผสานรวมที่หลากหลาย
  • ใช้งานง่าย: คุณไม่ต้องการพึ่งพาทีมไอทีของคุณอยู่ตลอดเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างกระบวนการทำงานใหม่ ๆ มองหาซอฟต์แวร์ที่มีเทมเพลตและฟีเจอร์ลากและวางที่ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
  • เครื่องมือรายงาน:เพื่อวัดประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการของคุณ คุณจำเป็นต้องมีความสามารถในการรายงานที่มีประสิทธิภาพ
  • ความร่วมมือ: เช่นเดียวกับที่ธุรกิจองค์กรเลือกใช้ระบบโทรศัพท์ IPเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกที่ ระบบการจัดการกระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณควรมีตัวเลือกการเชื่อมต่อระหว่างเดสก์ท็อป, iOS และ Android เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
  • การสนับสนุน: เมื่อลงทุนในเครื่องมือ BPM ให้แน่ใจว่ามันมาพร้อมกับการสนับสนุนที่ครอบคลุมเพื่อให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาใด ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มีคุณสมบัติเพิ่มเติมอีกมากมายที่ควรพิจารณา สิ่งสำคัญคือคุณต้องระบุความต้องการของบริษัทและเป้าหมายที่ต้องการบรรลุด้วยเครื่องมือ BPM

6 ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ดีที่สุด

1.คลิกอัพ

คลิกอัพ ด็อก, แชท, และมุมมองรายการในคลิกอัพ
ติดตามการอัปเดตโครงการ, จัดการกับกระบวนการทำงาน, และร่วมมือกับทีม, ทั้งหมดจาก ClickUp Workspace ของคุณ

มาเริ่มสรุปซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ดีที่สุดในรอบนี้กับ ClickUp—เครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่สร้างขึ้นสำหรับทีมทุกขนาดในทุกอุตสาหกรรม

มันมอบแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ให้แก่ทีมและธุรกิจใด ๆ ที่ต้องการเครื่องมือขั้นสูงและความยืดหยุ่นที่จำเป็นในการสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเหมาะกับความต้องการทางธุรกิจและโครงการของพวกเขา ตลอดจนความชอบในกระบวนการทำงานของพวกเขา

สำหรับการสร้างระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือของ ClickUp สามารถช่วยเหลือธุรกิจได้ดังนี้:

  • อัตโนมัติการทำงาน: เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองด้วยการอัตโนมัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้
  • สนับสนุนการทำงานร่วมกันของทีม: เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมด้วยฟีเจอร์แชทในตัว,กระดานไวท์บอร์ด ClickUpสำหรับการวางแผนกระบวนการ,เอกสาร ClickUpสำหรับฐานความรู้และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) และอีกมากมาย
  • เข้าถึงรายงานแบบเรียลไทม์:สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อให้คุณสามารถเห็นการดำเนินงานและภาพรวมระดับสูงของงานของคุณได้ในทันที
ดึงข้อมูลสำคัญขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วบนหน้าจอเดียวด้วยแดชบอร์ดใน ClickUp
ดึงข้อมูลสำคัญขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วบนหน้าจอเดียวด้วยแดชบอร์ดใน ClickUp

เหนือสิ่งอื่นใด ClickUp ยังมีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ให้คุณเข้าถึงคลังเทมเพลตสำหรับทุกการใช้งาน รวมถึงเทมเพลตกระบวนการและขั้นตอนโดย ClickUpที่จะช่วยให้คุณวางแผนและดำเนินระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แม่แบบกระบวนการและขั้นตอนของ ClickUp
พร้อมที่จะสร้างกระบวนการในบริษัทของคุณหรือยัง? เทมเพลตกระบวนการและขั้นตอนการทำงานฟรีนี้โดย ClickUp เน้นงานที่คุณต้องทำเพื่อสร้างเอกสารกระบวนการที่มีชีวิตชีวา

คุณสมบัติเด่น

  • 15+ มุมมองที่กำหนดเอง: เลือกจาก 15 วิธีในการดูงานของคุณ (Gantt, กระดาน, มุมมองกล่อง และอื่นๆ)
  • กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล: วางแผนกลยุทธ์และกระบวนการของคุณใน ClickUp Whiteboards และเชื่อมโยงกับงานของคุณ
  • เอกสารร่วมกัน: สร้างฐานความรู้, วิกิ, SOPs และอื่น ๆ และแชร์กับทีมของคุณ
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง และ สถานะที่กำหนดเอง: เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ตามต้องการเพื่อให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณมีบริบทที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันและสร้างสถานะที่กำหนดเองเพื่อช่วยในการติดตามความคืบหน้า
  • แดชบอร์ดแบบกำหนดเอง: เลือกจากวิดเจ็ตกว่า 50 รายการและสร้างแดชบอร์ดในอุดมคติของคุณเพื่อรับรายงานและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ของงานของคุณ
  • การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: การอัตโนมัติที่ปรับแต่งตามความต้องการเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นและรักษาความสม่ำเสมอของกระบวนการ
  • ความสามารถในการผสานรวมที่ทรงพลัง: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือการทำงานมากกว่า 1,000 รายการ
  • แอปพลิเคชันมือถือ: พกพา ClickUp ไปได้ทุกที่และเข้าถึงได้จากทุกที่

ข้อดี

  • ฟังก์ชันการลากและวาง
  • แผนฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ
  • แพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
  • รายงานแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัด

  • เส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่
  • ยังไม่มีมุมมองตารางในแอปมือถือ

การกำหนดราคา

  • ฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,519 รายการ)

2. Process Street

รายการตรวจสอบ Process Street, กระบวนการทำงาน, ซอฟต์แวร์ SOP
ผ่านทาง Process Street

Process Streetช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงการจัดการโครงการและจัดการโครงการขนาดเล็กที่มีผู้ใช้ธุรกิจหลายคน

ซอฟต์แวร์ BPM ของบริษัทมีฟีเจอร์การสร้างเอกสารเชิงกระบวนการด้วยทางลัดคีย์บอร์ดที่ง่ายผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง

ใช้ระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจนี้เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ ดำเนินการตามกระบวนการ และแจกจ่ายให้กับทีมที่กว้างขึ้นของคุณ

คุณสมบัติเด่น

  • ไม่มีอินเทอร์เฟซโค้ด
  • ตรรกะแบบมีเงื่อนไข
  • การอนุมัติแบบครั้งเดียวหลายขั้นตอนและแบบลำดับ
  • การมอบหมายงาน
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 3,000 รายการ
  • อีเมลและแชทสนับสนุน

ข้อดี

  • แม่แบบหลายแบบ
  • ง่ายต่อการบันทึกและติดตามกระบวนการ
  • การมองข้ามข้อมูลในแดชบอร์ดสำหรับการติดตามกิจกรรมแบบเรียลไทม์
  • รายการตรวจสอบที่เรียบง่ายและสามารถปรับเปลี่ยนได้

ข้อจำกัด

  • การแก้ไขเทมเพลตเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
  • ไม่มีเครื่องมือรายงานขั้นสูง
  • การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขซับซ้อน

การกำหนดราคา

  • สตาร์ทอัพ: $100/เดือน
  • ข้อดี: $415/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $1,660/เดือน

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 6 จาก 5 (344+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7 (571+ รีวิว)

3. Kissflow

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ kissflow
ผ่านทาง Kissflow

ในฐานะโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจKissflowเหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาดซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์นี้รองรับBPM และการตรวจสอบประสิทธิภาพโดยการมาตรฐานกระบวนการและอัตโนมัติการแจ้งเตือน การมอบหมายงาน และการยกระดับปัญหา

ระบบบริหารจัดการกระบวนการทำงานบนคลาวด์ของ Kissflow ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงและทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายขึ้น รวมถึงการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานต่าง ๆ ได้ จนถึงตอนนี้ ทุกอย่างดูดี ในฐานะแพลตฟอร์ม เนื่องจากเครื่องมือแบบโลว์โค้ดของมัน ทำให้มีความยืดหยุ่นน้อยลงในการแก้ไขสถานการณ์และกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น

คุณสมบัติเด่น

  • การออกแบบกระบวนการเชิงภาพเพื่อการปรับโครงสร้างกระบวนการทางธุรกิจ อย่างไร้รอยต่อ
  • การกำหนดเส้นทางแบบไดนามิก
  • แบบฟอร์มเวิร์กโฟลว์ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด
  • การแบ่งปันเอกสารและการทำงานร่วมกันทางสังคม
  • ผู้จัดการ SLA

ข้อดี

  • สร้างกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • มีรายงานกระบวนการที่สามารถปรับแต่งได้
  • กำหนดผู้ใช้ไปยังขั้นตอนใด ๆ ของกระบวนการทางธุรกิจ
  • เชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์กับเครื่องมือของบุคคลที่สาม

ข้อจำกัด

  • การรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคเข้าร่วมใช้งานเป็นเรื่องที่ท้าทาย
  • แผนราคาที่แพง
  • ไม่สามารถมอบหมายงานให้กับผู้ใช้หลายคนได้โดยตรง

การกำหนดราคา

  • ธุรกิจขนาดเล็ก: $15 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: $20 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 5 จาก 5 (501+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 9 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 36 รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Kissflow เหล่านี้!

4. สมาร์ทชีต

ตัวอย่างการวางแผนแคมเปญใน Smartsheet
ผ่านทาง Smartsheet

Smartsheetนำเสนอเครื่องมือ BPM ที่ใช้สเปรดชีตเพื่อช่วยธุรกิจในการวางแผน จัดการ และติดตามโครงการ

เช่นเดียวกับที่คุณจะติดตั้งระบบVoIP สำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันในองค์กร Smartsheet ก็เป็นเครื่องมือที่โดดเด่นด้านการทำงานร่วมกันเช่นกัน

แดชบอร์ด, แผ่นงาน, และรายงานทั้งหมดผสานรวมกันอย่างราบรื่น กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับSmartsheetคือธุรกิจที่มีพนักงานที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีซึ่งสามารถเรียนรู้สูตรที่จำเป็นเพื่อใช้งานแผ่นงานได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่น

  • ระบบการทำงานอัตโนมัติ
  • การจัดการคำขออย่างปลอดภัย
  • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสาร
  • กุญแจการเข้ารหัสที่ลูกค้าจัดการเอง
  • บันทึกกิจกรรม

ข้อดี

  • กระบวนการทำงานที่เรียบง่ายและอัตโนมัติเพื่อทดแทนกระบวนการที่ต้องทำด้วยมือและซ้ำซาก
  • ระดับการอนุญาตที่แตกต่างกันสำหรับการดู แก้ไข และจัดการงาน
  • แม่แบบเอกสารสำหรับปัญหาธุรกิจที่พบบ่อย
  • มุมมองกานต์ต์ของหมุดหมายและข้อผูกพันของโครงการ

ข้อจำกัด

  • ไม่มีฟังก์ชันการติดตามเวลาในตัว
  • สเปรดชีตไม่ใช่วิธีการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่เข้าใจง่าย

การกำหนดราคา

  • ข้อดี: $7 ต่อผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: $25 ต่อผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 4 จาก 5 (9,201 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2 (2,658+ รีวิว)

5. แอปเปียน

ซอฟต์แวร์แอปเปียน
ผ่านทางคำแนะนำซอฟต์แวร์

Appianเป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทำงานเป็นระบบอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบและระบบ low-code สำหรับองค์กรเพื่อสร้างเครื่องมือ BPM Appian เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมในฐานะสภาพแวดล้อมการพัฒนาสำหรับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ขององค์กร

แม้ว่า Appian จะไม่ใช่โซลูชันการจัดการกระบวนการทางธุรกิจทั่วไปแต่แพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ถูกออกแบบมา โดยเฉพาะสำหรับนักพัฒนาเพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติเพื่อการจัดการประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติเด่น

  • ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์
  • การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ
  • การสร้างกระบวนการทำงานแบบภาพ
  • รายงานแบบไดนามิก
  • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ข้อดี

  • สร้างกระบวนการได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบลากและวาง
  • ผสานข้อมูลจากบริการคลาวด์, ระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (RDBMS), หรือระบบเก่า
  • เข้าถึงกระบวนการทำงานและขั้นตอนสำคัญได้จากทุกที่
  • แพลตฟอร์มอัตโนมัติแบบโลว์โค้ดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ

ข้อจำกัด

  • การปรับแต่งที่จำกัด
  • ความรู้ด้านการเขียนโค้ดที่จำเป็น
  • ไม่มีวิธีในการกำหนดความคิดเห็นให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ

การกำหนดราคา

  • ฟรี
  • การสมัคร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • แพลตฟอร์ม: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ไม่จำกัด: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 5 จาก 5 (274+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2 จาก 5 (รีวิว 72+ รายการ)

6. Signavio

ซอฟต์แวร์ Signavio
ผ่านทาง SAP Store

Signavioเป็นโซลูชัน BPM ที่นำเสนอเครื่องมือหลากหลายเพื่อเปลี่ยนแปลงและทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ ในฐานะแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้และมีความแข็งแกร่ง Signavio สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจและให้การวิเคราะห์ที่รวดเร็วและครอบคลุม

การสร้างแบบจำลองกระบวนการด้วยกระบวนการลากและวางขั้นสูงและการตรวจสอบประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วยการขุดกระบวนการทำให้ Signavio เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งในการปรับปรุงกระบวนการ

คุณสมบัติเด่น

  • การประมวลผลแบบโมเดลร่วมกัน
  • เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน SAP ERP ที่มีอยู่หรือซอฟต์แวร์ SAP S/4HANA
  • ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์
  • เครื่องมืออัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • ศูนย์กลางความร่วมมือในกระบวนการ

ข้อดี

  • การแมปข้อมูลที่ง่ายดาย
  • แม่แบบรายงานมืออาชีพ
  • การเชื่อมต่อที่ง่ายต่อการผสานรวม

ข้อจำกัด

  • ไม่มีฟีเจอร์เวิร์กโฟลว์
  • ข้อจำกัดของฟังก์ชันการรายงาน
  • ไม่สามารถรองรับกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนได้

การกำหนดราคา

  • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
  • ขอใบเสนอราคา

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 5 จาก 5 (16+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5 จาก 5 (รีวิว 24+ รายการ)

รับซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ทำได้ทุกอย่าง

หากคุณกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจของคุณและสามารถนำไปใช้ระบบ BPM ได้อย่างง่ายดาย ClickUp มีคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานมากมายให้คุณเลือกใช้อย่างครบครัน

ตั้งแต่การจัดการเวิร์กโฟลว์และเครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่ออัตโนมัติกระบวนการสำคัญ ClickUp คือพันธมิตรซอฟต์แวร์ของคุณสำหรับการปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ลองใช้ ClickUp ฟรีเพื่อดูว่ามันจะเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณได้อย่างไร!

ผู้เขียนรับเชิญ:

จอห์น อัลเลน เป็นผู้อำนวยการ SEO ที่ 8×8 มีประสบการณ์มากกว่า 14 ปี และมีพื้นฐานที่กว้างขวางในการสร้างและปรับปรุงโปรแกรมการตลาดดิจิทัลครอบคลุม SEM, SEO, สื่อโฆษณา, มือถือ, โซเชียล, และอีเมล พร้อมสายตาที่เฉียบแหลมในการหาลูกค้าใหม่และเพิ่มรายได้