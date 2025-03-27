บล็อก ClickUp

<strong>10 แม่แบบใบสั่งซื้อฟรีใน Excel, Word และ ClickUp</strong>

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
27 มีนาคม 2568

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือแม่แบบใบสั่งซื้อ?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "แบบฟอร์มคำสั่งซื้อเป็นเอกสารมาตรฐานที่ธุรกิจใช้เมื่อทำการซื้อสินค้าหรือบริการ มันระบุรายละเอียดสำคัญเช่น จำนวน ราคา และคำแนะนำในการจัดส่ง มันให้เส้นทางที่ชัดเจนของสิ่งที่ถูกสั่งซื้อ" } } ] }

ในโลกที่การทำธุรกรรมทางธุรกิจกำลังกลายเป็นดิจิทัลมากขึ้นทุกวัน แบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่มีโครงสร้างดีสามารถเป็นตัวช่วยชีวิตที่ทำให้การดำเนินการจัดซื้อของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังเติบโตหรือผู้ขายที่มีประสบการณ์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ การมีแบบฟอร์มใบสั่งซื้อที่เหมาะสมสามารถลดข้อผิดพลาดและประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมง ทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อะไรคือแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ?

แบบฟอร์มคำสั่งซื้อเป็นเอกสารมาตรฐานที่ธุรกิจใช้เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการ ระบุรายละเอียดสำคัญ เช่น จำนวน ราคา และคำแนะนำในการจัดส่ง ช่วยให้มีหลักฐานที่ชัดเจนของสิ่งที่สั่งซื้อ

แม่แบบเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดการการซื้อ, การติดตามค่าใช้จ่าย, และการรักษาการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างผู้ซื้อและผู้จัดหา

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่ดี?

แบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่ดีมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย และครอบคลุมทุกด้าน

เมื่อเลือกเทมเพลตใบสั่งซื้อที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ โปรดคำนึงถึงคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  • ความเรียบง่าย: แม่แบบควรเข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก ฟีเจอร์ที่ซับซ้อนมากเกินไปอาจทำให้กรอกข้อมูลได้ยากและอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาด
  • ความสามารถในการปรับแต่ง: ทุกธุรกิจมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นเทมเพลตควรมีความยืดหยุ่นให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ
  • ฟิลด์ที่รวมอยู่: เทมเพลตที่ดีควรมีฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมด เช่น ชื่อผู้จัดจำหน่าย วันที่จัดส่ง เงื่อนไขการชำระเงิน คำอธิบายสินค้า จำนวน ราคาต่อหน่วย และราคารวม อาจมีพื้นที่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เช่น คำแนะนำการจัดส่ง หรือหมายเลขคำขอ
  • รูปแบบ: รูปแบบควรเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ บางบริษัทอาจต้องการรูปแบบ Excel เนื่องจากความสามารถในการคำนวณ ในขณะที่บางบริษัทอาจต้องการ Word หรือ PDF เนื่องจากความเรียบง่าย
  • การปฏิบัติตามกฎหมาย: แม่แบบควรเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับใบสั่งซื้อในพื้นที่ของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงภาษาหรือข้อกำหนดเฉพาะ
การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับในเอกสาร ClickUp
ClickUp Docs อนุญาตให้ใช้การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ (/)เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

10 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ

มาเริ่มทำงานกันเลย! นี่คือ 10 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อฟรีคุณภาพเยี่ยมที่คุณควรพิจารณาเพิ่มเข้าไปในชุดเครื่องมือทางธุรกิจของคุณ!

1. แม่แบบใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUp

แบบฟอร์มคำสั่งซื้อและสินค้าคงคลังช่วยให้ธุรกิจของคุณติดตามทรัพยากรและจัดการสินค้าคงคลัง
ดาวน์โหลดเทมเพลต
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อและสินค้าคงคลังช่วยให้ธุรกิจของคุณติดตามทรัพยากรและจัดการสินค้าคงคลัง

แม่แบบใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUpเป็นของขวัญจากสวรรค์สำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อย แม่แบบใบสั่งซื้อฟรีนี้บันทึกใบสั่งซื้อของคุณและซิงค์กับสินค้าคงคลังของคุณได้อย่างราบรื่น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังของคุณ ให้สร้างบัตรที่มีข้อมูลติดต่อของผู้ขาย ที่อยู่จัดส่ง เงื่อนไขการจัดส่ง และเงื่อนไขการซื้อ จากนั้นคุณสามารถดูภาพรวมของใบสั่งซื้อในมุมมองรายการ หรือสลับไปยังมุมมองกระดานเพื่อดูการทำงานแบบคัมบังของคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ พร้อมตรวจสอบ และสั่งซื้อแล้ว

เมื่อใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์การจัดการแรงงานที่ดีและระบบจุดขายแล้วเทมเพลตใบสั่งซื้อและเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังฟรีนี้สามารถทำให้ระบบธุรกิจของคุณสมบูรณ์แบบได้

2. แม่แบบข้อตกลงการซื้อและขายของ ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงการซื้อและขายของ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเกี่ยวกับผู้ซื้อ ผู้ขาย และสินทรัพย์ที่จะซื้อ
ดาวน์โหลดเทมเพลต
เทมเพลตข้อตกลงการซื้อและขายของ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเกี่ยวกับผู้ซื้อ ผู้ขาย และสินทรัพย์ที่จะซื้อ

หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตที่รวมการดำเนินงานด้านการจัดซื้อและการขายไว้ด้วยกันClickUp Purchase and Sales Agreement Templateคือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ มันรวบรวมรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดของธุรกรรมและทำให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน

ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเอกสารที่สูญหายหรือการสื่อสารผิดพลาดเกี่ยวกับรายละเอียดการสั่งซื้ออีกต่อไป!แบบฟอร์มใบสั่งซื้อฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเกี่ยวกับผู้ขายและผู้ซื้อ รวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น

หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการทำธุรกรรมมีข้อกังวล คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตร่วมกันในเวลาเดียวกันเพื่อให้ได้รายละเอียดและภาษาที่ถูกต้องสำหรับทุกฝ่าย เช่นเดียวกับเทมเพลตข้อตกลงทางธุรกิจหลายสิบแบบของเรา

3. แม่แบบข้อตกลงการขายและการซื้อของ ClickUp

ข้อตกลงการขายและซื้อของ ClickUp
ใช้ ClickUp Sales and Purchase Agreementเพื่อสร้างสัญญาของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้น

เช่นเดียวกับญาติของมันด้านบน,เทมเพลตข้อตกลงการขายและการซื้อของ ClickUpจัดการทั้งสองด้านของธุรกรรมของคุณ

มันมีความหลากหลาย ใช้งานง่าย และช่วยลดความเครียดในการจัดการข้อตกลงการซื้อและขายหรือการทำธุรกรรมระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับทุกองค์กร!

ดาวน์โหลด, กรอกข้อมูลของคุณในส่วนที่เน้นไว้, และคุณก็พร้อมแล้ว. แบบฟอร์มคำสั่งซื้อถูกออกแบบมาเพื่อธุรกิจสินค้าเพื่อให้ทนายความใด ๆ พอใจ, แต่คุณสามารถส่งไปยังกล่องจดหมายของพวกเขาเพื่อตรวจสอบอีกครั้งได้เช่นเดียวกับเอกสาร ClickUp ใด ๆ อย่างปลอดภัย.

เมื่อคุณทำการขายเสร็จสิ้นแล้ว ธุรกิจของคุณต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบันทึกข่าวดีนี้ สำหรับเรื่องนี้ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเทมเพลตรายงานการขายที่เราชื่นชอบ!

4. แม่แบบใบแจ้งหนี้ ClickUp

รับเงินอย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือจากแม่แบบใบแจ้งหนี้ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลต
รับเงินอย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือจากแม่แบบใบแจ้งหนี้ ClickUp

คุณกำลังจ่ายเงินหรือได้รับเงิน?เทมเพลตใบแจ้งหนี้ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการได้อย่างครบถ้วน มันมอบวิธีการที่ง่ายและเป็นมืออาชีพในการชำระเงินและจัดการธุรกรรม และสามารถปรับแต่งให้เข้ากับธุรกิจหรือเงื่อนไขการชำระเงินใด ๆ ได้

แบบฟอร์มการสั่งซื้อนี้ประกอบด้วยข้อมูลการเรียกเก็บเงิน, ข้อมูลการจัดส่ง, รายการสินค้าหรือบริการที่ซื้อจากหลายรายการในสต็อกหรือโครงการ, คำสั่งเปลี่ยนแปลง, และเงื่อนไขการชำระเงิน ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถเชื่อมต่อเทมเพลตนี้กับกระบวนการทำงานทางบัญชีของคุณได้อย่างง่ายดาย ทำให้บัญชีของบริษัทคุณอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณได้รับการชำระเงิน

สิ่งที่คุณต้องทำคือแทนที่ข้อมูลของคุณ, ใส่โลโก้ของคุณ, และเริ่มทำธุรกรรมได้เลย! เทมเพลตนี้มอบกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ที่ง่ายดาย, เป็นระเบียบ, และโปร่งใสให้กับคุณ

โบนัส:แม่แบบการวางแผนบัญชี!

5. แม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับเหมา ClickUp

ติดตามค่าใช้จ่ายด้านบริการ แรงงาน และวัสดุได้อย่างง่ายดายในงานถัดไปของคุณด้วยเทมเพลตใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับเหมาของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลต
ติดตามค่าใช้จ่ายด้านบริการ แรงงาน และวัสดุได้อย่างง่ายดายในงานถัดไปของคุณด้วยเทมเพลตใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับเหมาของ ClickUp

แม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับเหมาของ ClickUpเป็นตัวช่วยที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้รับเหมาที่ทำงานกับธุรกิจ

แบบฟอร์มคำสั่งซื้อนี้ประกอบด้วยส่วนสำหรับระบุค่าปรึกษา ค่าแรง และค่าวัสดุ ให้ความสะดวกในการระบุรายละเอียดบริการที่มอบให้ คำนวณค่าใช้จ่ายรวม และติดตามการชำระเงิน ใช้ความสามารถของ ClickUp Docs ในการเพิ่มตาราง รูปภาพ และลิงก์ไปยังเอกสารอื่น ๆ ได้ ทำให้คุณสามารถติดตามทุกอย่างได้จากเทมเพลตเพียงฉบับเดียว

จากนั้น, ผสานรวมเทมเพลตนี้เข้ากับระบบการจัดการโครงการของคุณเพื่อให้การจัดการงบประมาณโครงการเป็นเรื่องง่าย

6. แม่แบบใบแจ้งหนี้ฟรีแลนซ์ ClickUp

เทมเพลตใบแจ้งหนี้สำหรับฟรีแลนซ์ของ ClickUp มอบเครื่องมือที่ราบรื่นสำหรับการขอชำระเงินในฐานะฟรีแลนซ์
ดาวน์โหลดเทมเพลต
เทมเพลตใบแจ้งหนี้สำหรับฟรีแลนซ์ของ ClickUp มอบเครื่องมือที่ราบรื่นสำหรับการขอชำระเงินในฐานะฟรีแลนซ์

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเดินทางดิจิทัลทั่วโลกและธุรกิจที่จ้างพวกเขา,เทมเพลตใบแจ้งหนี้ฟรีแลนซ์ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการชำระเงินเป็นไปอย่างราบรื่น

ไม่เพียงแต่เทมเพลตนี้จะช่วยให้การออกใบแจ้งหนี้เป็นระบบมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับชำระเงินสำหรับงานฟรีแลนซ์ทุกชิ้นที่ดำเนินการอย่างตรงเวลาอีกด้วย แบบฟอร์มการสั่งซื้อนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ จึงเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการระบุรายละเอียดโครงการ อัตราค่าบริการรายชั่วโมง และราคารวมของโครงการอย่างครบถ้วน

เริ่มใช้เทมเพลตนี้วันนี้เพื่อเพิ่มความโปร่งใสทางการเงินในการทำธุรกรรมฟรีแลนซ์!

7. แม่แบบใบสั่งซื้อของ ClickUp

ไม่มีวันขาดแคลนทรัพยากรสำคัญอีกต่อไปด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลต
ไม่มีวันขาดแคลนทรัพยากรสำคัญอีกต่อไปด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า ClickUp

ทุกธุรกิจเข้าใจถึงความสำคัญของการมีสินค้าคงคลังที่เพียงพอ.แบบฟอร์มคำสั่งซื้อสินค้าของ ClickUpมอบแนวทางเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ.

ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามเวลาการสั่งซื้อของลูกค้าและผู้ที่ร้องขอ, อนุมัติ, และได้รับคำสั่งซื้อ

รายละเอียดเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถบันทึกความต้องการด้านอุปทานได้อย่างถูกต้อง ติดตามข้อมูลผู้จัดจำหน่าย วันที่สั่งซื้อ รายละเอียดการจัดส่ง และราคาในลักษณะที่เป็นระเบียบ

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อฉบับนี้เป็นทางออกครบวงจรเพื่อให้แน่ใจว่าระดับสินค้าคงคลังของคุณอยู่ในสภาพที่ดีเสมอ และคุณจะไม่ขาดแคลนสินค้าจำเป็นอีกต่อไป

8. เทมเพลตการจัดการคำสั่งซื้อ ClickUp

ความคาดหวังของลูกค้าสูงมาก แต่เทมเพลตการจัดการคำสั่งซื้อของ ClickUp สามารถช่วยให้คุณมอบประสบการณ์ที่พวกเขาต้องการได้
ดาวน์โหลดเทมเพลต
ความคาดหวังของลูกค้าสูงมาก แต่เทมเพลตการจัดการคำสั่งซื้อของ ClickUp สามารถช่วยให้คุณมอบประสบการณ์ที่พวกเขาต้องการได้

ธุรกิจที่จัดการกับสินค้าทราบดีว่าการจัดการคำสั่งซื้อมีความสำคัญต่อประสบการณ์ของลูกค้าอย่างมาก.เทมเพลตการจัดการคำสั่งซื้อของ ClickUpมอบแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมเพื่อติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการคำสั่งซื้อ.

ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อ การประมวลผล การจัดส่ง ไปจนถึงการส่งมอบขั้นสุดท้าย แบบฟอร์มใบสั่งซื้อนี้ช่วยให้คุณควบคุมกระบวนการสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคำสั่งซื้อถูกต้องและจัดส่งตรงเวลา คุณสามารถดำเนินการทั้งหมดนี้ได้จากที่เดียวโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ

เนื่องจาก ClickUp Docs ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกแผนกของคุณกำลังดำเนินการด้วยข้อมูลเดียวกัน

📮ClickUp Insight: มีเพียง 8% เท่านั้นที่ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ

ตามการวิจัยโดย ClickUp พบว่าประมาณ 92% ของพนักงานมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญเนื่องจากข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกันไม่ได้หลายแห่ง เพื่อป้องกันการสลับแพลตฟอร์มและบริบทที่ไม่จำเป็น ลองใช้ ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์การทำงานทุกด้าน*

เทมเพลตนี้เปรียบเสมือนเครื่องมือแผนผังกระบวนการ ช่วยให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพและลูกค้าของคุณพึงพอใจ

9. แม่แบบใบสั่งซื้อ Microsoft Excel โดย Vertex42

แม่แบบใบสั่งซื้อ Excel
ผู้ที่ชื่นชอบ Microsoft จะต้องหลงรักแม่แบบใบสั่งซื้อใน Excel นี้

หากคุณรู้สึกสบายใจในการทำงานกับ Excel และต้องการสเปรดชีตใบสั่งซื้อที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ แม่แบบใบสั่งซื้อ Excel เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

สเปรดชีตใบสั่งซื้อฉบับนี้ช่วยให้คุณเก็บบันทึกการซื้อ ข้อมูลผู้จัดจำหน่าย รายละเอียดสินค้าแยกเป็นรายการ ราคา และคำแนะนำการจัดส่งได้อย่างละเอียด

นี่คือหนึ่งในเทมเพลต Excel ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างใบสั่งซื้อ เพื่อช่วยให้กระบวนการจัดซื้อของคุณง่ายขึ้นและรักษาบันทึกทางธุรกิจให้ชัดเจนและเป็นระเบียบ

10. แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ Microsoft Word โดย Office Templates Online

แม่แบบใบสั่งซื้อของ Microsoft Word
ทำให้การซื้อเป็นเรื่องง่ายด้วยแม่แบบใบสั่งซื้อของ Microsoft Word

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด, แบบฟอร์มคำสั่งซื้อของ Microsoft Word โดย Office Templates Online เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่ชอบใช้โซลูชันบน Word

เทมเพลตนี้ช่วยให้คำสั่งซื้อของคุณมีรายละเอียดครบถ้วนและบันทึกไว้อย่างชัดเจน พร้อมส่วนที่ชัดเจนสำหรับการจัดการผู้ขาย รายละเอียดการจัดส่ง ปริมาณสินค้า และราคา

มันมอบความสมดุลระหว่างความเรียบง่ายและการใช้งานได้จริง ช่วยให้คุณจัดการใบสั่งซื้อได้อย่างมืออาชีพ

การใช้ประโยชน์จากแม่แบบใบสั่งซื้อให้คุ้มค่าที่สุด

นี่คือ 10 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยให้การดำเนินงานทางธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

โปรดจำไว้ว่า ระบบการสั่งซื้อที่จัดระเบียบอย่างดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการเงินและการเก็บบันทึกเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างมาก ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ นั่นคือการเติบโตของธุรกิจของคุณ

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง? เลือกเทมเพลตที่เหมาะกับความต้องการของคุณและผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ สำหรับโซลูชันที่ครอบคลุม คุณอาจพิจารณาการใช้เครื่องมือจัดการโครงการเช่นClickUp ซึ่งมีเทมเพลตและเครื่องมือมากมายที่จะช่วยให้การดำเนินงานของธุรกิจคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

เชื่อเราเถอะ—คุณจะสงสัยว่าเคยอยู่โดยไม่มีมันได้อย่างไร!