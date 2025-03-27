<strong>10 แม่แบบใบสั่งซื้อฟรีใน Excel, Word และ ClickUp</strong>

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือแม่แบบใบสั่งซื้อ?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "แบบฟอร์มคำสั่งซื้อเป็นเอกสารมาตรฐานที่ธุรกิจใช้เมื่อทำการซื้อสินค้าหรือบริการ มันระบุรายละเอียดสำคัญเช่น จำนวน ราคา และคำแนะนำในการจัดส่ง มันให้เส้นทางที่ชัดเจนของสิ่งที่ถูกสั่งซื้อ" } } ] }
ในโลกที่การทำธุรกรรมทางธุรกิจกำลังกลายเป็นดิจิทัลมากขึ้นทุกวัน แบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่มีโครงสร้างดีสามารถเป็นตัวช่วยชีวิตที่ทำให้การดำเนินการจัดซื้อของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังเติบโตหรือผู้ขายที่มีประสบการณ์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ การมีแบบฟอร์มใบสั่งซื้อที่เหมาะสมสามารถลดข้อผิดพลาดและประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมง ทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อะไรคือแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ?
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อเป็นเอกสารมาตรฐานที่ธุรกิจใช้เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการ ระบุรายละเอียดสำคัญ เช่น จำนวน ราคา และคำแนะนำในการจัดส่ง ช่วยให้มีหลักฐานที่ชัดเจนของสิ่งที่สั่งซื้อ
แม่แบบเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดการการซื้อ, การติดตามค่าใช้จ่าย, และการรักษาการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างผู้ซื้อและผู้จัดหา
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่ดี?
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่ดีมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย และครอบคลุมทุกด้าน
เมื่อเลือกเทมเพลตใบสั่งซื้อที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ โปรดคำนึงถึงคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- ความเรียบง่าย: แม่แบบควรเข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก ฟีเจอร์ที่ซับซ้อนมากเกินไปอาจทำให้กรอกข้อมูลได้ยากและอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาด
- ความสามารถในการปรับแต่ง: ทุกธุรกิจมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นเทมเพลตควรมีความยืดหยุ่นให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ
- ฟิลด์ที่รวมอยู่: เทมเพลตที่ดีควรมีฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมด เช่น ชื่อผู้จัดจำหน่าย วันที่จัดส่ง เงื่อนไขการชำระเงิน คำอธิบายสินค้า จำนวน ราคาต่อหน่วย และราคารวม อาจมีพื้นที่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เช่น คำแนะนำการจัดส่ง หรือหมายเลขคำขอ
- รูปแบบ: รูปแบบควรเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ บางบริษัทอาจต้องการรูปแบบ Excel เนื่องจากความสามารถในการคำนวณ ในขณะที่บางบริษัทอาจต้องการ Word หรือ PDF เนื่องจากความเรียบง่าย
- การปฏิบัติตามกฎหมาย: แม่แบบควรเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับใบสั่งซื้อในพื้นที่ของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงภาษาหรือข้อกำหนดเฉพาะ
10 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
มาเริ่มทำงานกันเลย! นี่คือ 10 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อฟรีคุณภาพเยี่ยมที่คุณควรพิจารณาเพิ่มเข้าไปในชุดเครื่องมือทางธุรกิจของคุณ!
1. แม่แบบใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUp
แม่แบบใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUpเป็นของขวัญจากสวรรค์สำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อย แม่แบบใบสั่งซื้อฟรีนี้บันทึกใบสั่งซื้อของคุณและซิงค์กับสินค้าคงคลังของคุณได้อย่างราบรื่น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังของคุณ ให้สร้างบัตรที่มีข้อมูลติดต่อของผู้ขาย ที่อยู่จัดส่ง เงื่อนไขการจัดส่ง และเงื่อนไขการซื้อ จากนั้นคุณสามารถดูภาพรวมของใบสั่งซื้อในมุมมองรายการ หรือสลับไปยังมุมมองกระดานเพื่อดูการทำงานแบบคัมบังของคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ พร้อมตรวจสอบ และสั่งซื้อแล้ว
เมื่อใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์การจัดการแรงงานที่ดีและระบบจุดขายแล้วเทมเพลตใบสั่งซื้อและเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังฟรีนี้สามารถทำให้ระบบธุรกิจของคุณสมบูรณ์แบบได้
2. แม่แบบข้อตกลงการซื้อและขายของ ClickUp
หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตที่รวมการดำเนินงานด้านการจัดซื้อและการขายไว้ด้วยกันClickUp Purchase and Sales Agreement Templateคือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ มันรวบรวมรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดของธุรกรรมและทำให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน
ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเอกสารที่สูญหายหรือการสื่อสารผิดพลาดเกี่ยวกับรายละเอียดการสั่งซื้ออีกต่อไป!แบบฟอร์มใบสั่งซื้อฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเกี่ยวกับผู้ขายและผู้ซื้อ รวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น
หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการทำธุรกรรมมีข้อกังวล คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตร่วมกันในเวลาเดียวกันเพื่อให้ได้รายละเอียดและภาษาที่ถูกต้องสำหรับทุกฝ่าย เช่นเดียวกับเทมเพลตข้อตกลงทางธุรกิจหลายสิบแบบของเรา
3. แม่แบบข้อตกลงการขายและการซื้อของ ClickUp
เช่นเดียวกับญาติของมันด้านบน,เทมเพลตข้อตกลงการขายและการซื้อของ ClickUpจัดการทั้งสองด้านของธุรกรรมของคุณ
มันมีความหลากหลาย ใช้งานง่าย และช่วยลดความเครียดในการจัดการข้อตกลงการซื้อและขายหรือการทำธุรกรรมระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับทุกองค์กร!
ดาวน์โหลด, กรอกข้อมูลของคุณในส่วนที่เน้นไว้, และคุณก็พร้อมแล้ว. แบบฟอร์มคำสั่งซื้อถูกออกแบบมาเพื่อธุรกิจสินค้าเพื่อให้ทนายความใด ๆ พอใจ, แต่คุณสามารถส่งไปยังกล่องจดหมายของพวกเขาเพื่อตรวจสอบอีกครั้งได้เช่นเดียวกับเอกสาร ClickUp ใด ๆ อย่างปลอดภัย.
เมื่อคุณทำการขายเสร็จสิ้นแล้ว ธุรกิจของคุณต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบันทึกข่าวดีนี้ สำหรับเรื่องนี้ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเทมเพลตรายงานการขายที่เราชื่นชอบ!
4. แม่แบบใบแจ้งหนี้ ClickUp
คุณกำลังจ่ายเงินหรือได้รับเงิน?เทมเพลตใบแจ้งหนี้ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการได้อย่างครบถ้วน มันมอบวิธีการที่ง่ายและเป็นมืออาชีพในการชำระเงินและจัดการธุรกรรม และสามารถปรับแต่งให้เข้ากับธุรกิจหรือเงื่อนไขการชำระเงินใด ๆ ได้
แบบฟอร์มการสั่งซื้อนี้ประกอบด้วยข้อมูลการเรียกเก็บเงิน, ข้อมูลการจัดส่ง, รายการสินค้าหรือบริการที่ซื้อจากหลายรายการในสต็อกหรือโครงการ, คำสั่งเปลี่ยนแปลง, และเงื่อนไขการชำระเงิน ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถเชื่อมต่อเทมเพลตนี้กับกระบวนการทำงานทางบัญชีของคุณได้อย่างง่ายดาย ทำให้บัญชีของบริษัทคุณอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณได้รับการชำระเงิน
สิ่งที่คุณต้องทำคือแทนที่ข้อมูลของคุณ, ใส่โลโก้ของคุณ, และเริ่มทำธุรกรรมได้เลย! เทมเพลตนี้มอบกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ที่ง่ายดาย, เป็นระเบียบ, และโปร่งใสให้กับคุณ
โบนัส:แม่แบบการวางแผนบัญชี!
5. แม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับเหมา ClickUp
แม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับเหมาของ ClickUpเป็นตัวช่วยที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้รับเหมาที่ทำงานกับธุรกิจ
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อนี้ประกอบด้วยส่วนสำหรับระบุค่าปรึกษา ค่าแรง และค่าวัสดุ ให้ความสะดวกในการระบุรายละเอียดบริการที่มอบให้ คำนวณค่าใช้จ่ายรวม และติดตามการชำระเงิน ใช้ความสามารถของ ClickUp Docs ในการเพิ่มตาราง รูปภาพ และลิงก์ไปยังเอกสารอื่น ๆ ได้ ทำให้คุณสามารถติดตามทุกอย่างได้จากเทมเพลตเพียงฉบับเดียว
จากนั้น, ผสานรวมเทมเพลตนี้เข้ากับระบบการจัดการโครงการของคุณเพื่อให้การจัดการงบประมาณโครงการเป็นเรื่องง่าย
6. แม่แบบใบแจ้งหนี้ฟรีแลนซ์ ClickUp
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเดินทางดิจิทัลทั่วโลกและธุรกิจที่จ้างพวกเขา,เทมเพลตใบแจ้งหนี้ฟรีแลนซ์ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการชำระเงินเป็นไปอย่างราบรื่น
ไม่เพียงแต่เทมเพลตนี้จะช่วยให้การออกใบแจ้งหนี้เป็นระบบมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับชำระเงินสำหรับงานฟรีแลนซ์ทุกชิ้นที่ดำเนินการอย่างตรงเวลาอีกด้วย แบบฟอร์มการสั่งซื้อนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ จึงเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการระบุรายละเอียดโครงการ อัตราค่าบริการรายชั่วโมง และราคารวมของโครงการอย่างครบถ้วน
เริ่มใช้เทมเพลตนี้วันนี้เพื่อเพิ่มความโปร่งใสทางการเงินในการทำธุรกรรมฟรีแลนซ์!
7. แม่แบบใบสั่งซื้อของ ClickUp
ทุกธุรกิจเข้าใจถึงความสำคัญของการมีสินค้าคงคลังที่เพียงพอ.แบบฟอร์มคำสั่งซื้อสินค้าของ ClickUpมอบแนวทางเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ.
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามเวลาการสั่งซื้อของลูกค้าและผู้ที่ร้องขอ, อนุมัติ, และได้รับคำสั่งซื้อ
รายละเอียดเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถบันทึกความต้องการด้านอุปทานได้อย่างถูกต้อง ติดตามข้อมูลผู้จัดจำหน่าย วันที่สั่งซื้อ รายละเอียดการจัดส่ง และราคาในลักษณะที่เป็นระเบียบ
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อฉบับนี้เป็นทางออกครบวงจรเพื่อให้แน่ใจว่าระดับสินค้าคงคลังของคุณอยู่ในสภาพที่ดีเสมอ และคุณจะไม่ขาดแคลนสินค้าจำเป็นอีกต่อไป
8. เทมเพลตการจัดการคำสั่งซื้อ ClickUp
ธุรกิจที่จัดการกับสินค้าทราบดีว่าการจัดการคำสั่งซื้อมีความสำคัญต่อประสบการณ์ของลูกค้าอย่างมาก.เทมเพลตการจัดการคำสั่งซื้อของ ClickUpมอบแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมเพื่อติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการคำสั่งซื้อ.
ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อ การประมวลผล การจัดส่ง ไปจนถึงการส่งมอบขั้นสุดท้าย แบบฟอร์มใบสั่งซื้อนี้ช่วยให้คุณควบคุมกระบวนการสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคำสั่งซื้อถูกต้องและจัดส่งตรงเวลา คุณสามารถดำเนินการทั้งหมดนี้ได้จากที่เดียวโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ
เนื่องจาก ClickUp Docs ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกแผนกของคุณกำลังดำเนินการด้วยข้อมูลเดียวกัน
📮ClickUp Insight: มีเพียง 8% เท่านั้นที่ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ
ตามการวิจัยโดย ClickUp พบว่าประมาณ 92% ของพนักงานมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญเนื่องจากข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกันไม่ได้หลายแห่ง เพื่อป้องกันการสลับแพลตฟอร์มและบริบทที่ไม่จำเป็น ลองใช้ ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์การทำงานทุกด้าน*
เทมเพลตนี้เปรียบเสมือนเครื่องมือแผนผังกระบวนการ ช่วยให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพและลูกค้าของคุณพึงพอใจ
9. แม่แบบใบสั่งซื้อ Microsoft Excel โดย Vertex42
หากคุณรู้สึกสบายใจในการทำงานกับ Excel และต้องการสเปรดชีตใบสั่งซื้อที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ แม่แบบใบสั่งซื้อ Excel เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
สเปรดชีตใบสั่งซื้อฉบับนี้ช่วยให้คุณเก็บบันทึกการซื้อ ข้อมูลผู้จัดจำหน่าย รายละเอียดสินค้าแยกเป็นรายการ ราคา และคำแนะนำการจัดส่งได้อย่างละเอียด
นี่คือหนึ่งในเทมเพลต Excel ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างใบสั่งซื้อ เพื่อช่วยให้กระบวนการจัดซื้อของคุณง่ายขึ้นและรักษาบันทึกทางธุรกิจให้ชัดเจนและเป็นระเบียบ
10. แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ Microsoft Word โดย Office Templates Online
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด, แบบฟอร์มคำสั่งซื้อของ Microsoft Word โดย Office Templates Online เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่ชอบใช้โซลูชันบน Word
เทมเพลตนี้ช่วยให้คำสั่งซื้อของคุณมีรายละเอียดครบถ้วนและบันทึกไว้อย่างชัดเจน พร้อมส่วนที่ชัดเจนสำหรับการจัดการผู้ขาย รายละเอียดการจัดส่ง ปริมาณสินค้า และราคา
มันมอบความสมดุลระหว่างความเรียบง่ายและการใช้งานได้จริง ช่วยให้คุณจัดการใบสั่งซื้อได้อย่างมืออาชีพ
การใช้ประโยชน์จากแม่แบบใบสั่งซื้อให้คุ้มค่าที่สุด
นี่คือ 10 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยให้การดำเนินงานทางธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
โปรดจำไว้ว่า ระบบการสั่งซื้อที่จัดระเบียบอย่างดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการเงินและการเก็บบันทึกเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างมาก ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ นั่นคือการเติบโตของธุรกิจของคุณ
พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง? เลือกเทมเพลตที่เหมาะกับความต้องการของคุณและผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ สำหรับโซลูชันที่ครอบคลุม คุณอาจพิจารณาการใช้เครื่องมือจัดการโครงการเช่นClickUp ซึ่งมีเทมเพลตและเครื่องมือมากมายที่จะช่วยให้การดำเนินงานของธุรกิจคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
เชื่อเราเถอะ—คุณจะสงสัยว่าเคยอยู่โดยไม่มีมันได้อย่างไร!