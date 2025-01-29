บล็อก ClickUp
8 เครื่องมือ BPM ชั้นนำในปี 2025 (ข้อดี ข้อเสีย ราคา)

29 มกราคม 2568

กำลังมองหา ซอฟต์แวร์ BPM ที่ดีที่สุดอยู่หรือไม่?

การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกบริษัท มันช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

อย่างไรก็ตาม BPM เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน คุณไม่สามารถใช้เครื่องมือใดก็ได้สำหรับมันได้ ใช่ไหม?

สิ่งที่คุณต้องการคือ เครื่องมือ BPM ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

นี่คือแพลตฟอร์มที่มุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการทำงานและขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณเป็นอัตโนมัติ

ในบทความนี้เราจะพูดถึงว่าซอฟต์แวร์ BPMคืออะไร และจะเน้นย้ำถึงเครื่องมือ BPM ที่ได้รับความนิยม 8 ตัวในปัจจุบัน เราจะตรวจสอบคุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อเสีย ราคา และการให้คะแนนจากผู้ใช้เพื่อช่วยคุณเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุด!

มาเริ่มกันเลย!

8 อันดับเครื่องมือ BPM ที่ดีที่สุดในปี 2023

นี่คือรายการเครื่องมือการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ดีที่สุด 8 อันดับแรกที่จะช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานใด ๆ ในปี 2023:

1. คลิกอัพ

คลิกอัพดีไวซ์ 2021

ClickUpคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอันดับ 1 ของโลก และยัง เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจอีกด้วย!

ไม่ว่าจะเป็นการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ การติดตามความก้าวหน้าหรือการจัดการทรัพยากร ClickUp ก็สามารถจัดการ ทุกอย่าง ที่คุณโยนมาให้ได้อย่างแน่นอน!

ClickUp ช่วยในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจอย่างไร:

  • การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ด้วยคำสั่งการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า 50+ คำสั่ง คุณสามารถทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติได้ในพริบตา หรือแม้กระทั่งปรับแต่งและสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติของคุณเองเพื่อการจัดการกระบวนการทำงาน
  • สถานะงานที่กำหนดเอง: สร้างสถานะงานที่เกี่ยวข้องและปรับแต่งได้สำหรับโครงการทุกประเภท
  • รายการตรวจสอบงาน: ใช้รายการสิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียดเพื่อแบ่งงานของคุณออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่จัดการได้ง่าย
  • ClickUp Docs: สร้าง, แชร์, และเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือบริษัทได้อย่างง่ายดายกับทีมเสมือนหรือทีมภายในของคุณ
  • แดชบอร์ด และ การรายงาน: ใช้แดชบอร์ดแบบ Agile ของ ClickUp เพื่อแสดงภาพและวัดความคืบหน้าของโครงการและประสิทธิภาพของทีมด้วยแผนภูมิต่างๆ เช่นVelocity,Burnup,Burndown และแผนภาพการไหลสะสม
  • ผู้รับมอบหมายหลายคน: มอบหมายสมาชิกทีมหลายคนหรือแม้แต่ทั้งทีมให้กับโครงการหรืองานที่ต้องการการทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
  • การผสานการทำงานที่ทรงพลัง: ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสื่อสาร, วิดีโอคอล, หรือติดตามเวลา, ClickUp มีการผสานการทำงานกับแอปมากมายตั้งแต่SlackและZoomไปจนถึง Toggl และ Google Drive

ข้อดีของ ClickUp

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • มีเวอร์ชันฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ
  • การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ง่ายดายด้วยฟังก์ชันลากและวาง
  • สร้างกระบวนการอัตโนมัติเพื่อการจัดการงานที่ง่ายดาย
  • สามารถปรับให้เข้ากับสไตล์โครงการใด ๆ ได้ด้วยมุมมองหลากหลาย
  • สามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมใดก็ได้อย่างรวดเร็ว
  • วางแผนกระบวนการที่ซับซ้อนหรือวาดแผนภาพกระบวนการด้วยแผนผังความคิด
  • สามารถติดตามไทม์ไลน์ของโครงการได้ด้วยแผนภูมิแกนต์
  • สามารถเน้นความสำคัญของงานเป็น ต่ำ ปานกลาง สูง และเร่งด่วน
  • สร้างการพึ่งพาของงานเพื่อให้มั่นใจว่างานต่างๆ จะถูกดำเนินการตามลำดับที่ถูกต้อง
  • รองรับการติดตามเวลาแบบเนทีฟเพื่อให้ทราบระยะเวลาที่ใช้ในการทำโครงการและงานในกระบวนการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
  • พร้อมใช้งานในรูปแบบแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปทรงพลัง, เว็บเบราว์เซอร์ และมือถือ

ข้อเสียของ ClickUp

  • ไม่มีบริการแบบไม่มีแบรนด์
  • ไม่สามารถส่งออกแดชบอร์ดได้

ราคาของ ClickUp

ClickUp มีเวอร์ชันฟรีที่ทรงพลังพร้อมฟีเจอร์มากมายที่มีประโยชน์ อย่างไรก็ตาม สำหรับฟังก์ชันเพิ่มเติม แผนการชำระเงินเริ่มต้นเพียง $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (1300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. Process Street

ถนนกระบวนการ
ผ่านทางProcess Street

Process Street เป็นโซลูชัน BPM ที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้องค์กรจัดการกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำได้

แต่คุณกำลังใช้ผิดวิธีหรือไม่หากคุณใช้มันเพื่อจัดการ กระบวนการทางธุรกิจ ของคุณ?

มาดูกัน!

คุณสมบัติเด่นของ Process Street

  • สามารถสร้างและกำหนดขั้นตอนการทำงานของรายการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
  • แดชบอร์ดสำหรับติดตามกิจกรรมงานแบบเรียลไทม์
  • ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่สามารถกระตุ้นการกระทำในแอปพลิเคชันเช่น Salesforce, Jira, Slack, และอื่น ๆ
  • การอนุมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการ BPM ที่ได้รับอนุญาตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • รายการตรวจสอบตามกำหนดเวลาและโมดูลอัตโนมัติของกระบวนการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการ

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย
  • สามารถสร้างเอกสารกระบวนการที่มีโครงสร้างได้อย่างง่ายดาย
  • สามารถเพิ่มไฟล์เสียงและวิดีโอลงในเอกสารได้
  • ติดตามกิจกรรมประจำวันได้อย่างง่ายดายด้วยฟีดกิจกรรม

ข้อเสียของ Process Street

  • ไม่มีเวอร์ชันออฟไลน์ให้บริการ
  • ไม่มีแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อป
  • แผนราคาพื้นฐานขาดการสนับสนุนแบบเร่งด่วน

ราคาของ Process Street

ให้บริการแผนฟรีตลอดชีพสำหรับสมาชิก 1 คน แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Process Street

  • G2: 4. 7/5 (110+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (480+ รีวิว)

3. Kissflow

ซอฟต์แวร์ kissflow
ผ่านทางKissflow

Kissflow เป็นซอฟต์แวร์ BPM บนคลาวด์สำหรับธุรกิจทุกขนาด ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์นี้รองรับการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจและคุณสมบัติการตรวจสอบประสิทธิภาพ

แล้วคุณสามารถใช้มันเพื่อ "บอกลา" ปัญหา BPM ของคุณได้หรือไม่?

มาดูกัน

คุณสมบัติหลักของ Kissflow

  • มอบหมายและติดตามบัตรบริการเพื่อการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
  • แดชบอร์ดเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับกระบวนการ
  • สามารถทำงานอัตโนมัติได้แก่ การมอบหมายงาน การแจ้งเตือน และการส่งเรื่องต่อ
  • สามารถปรับขนาดได้เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่และความซับซ้อน
  • การลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียวสำหรับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น G Suite และ Office365

ข้อดีของ Kissflow

  • ปรับกระบวนการทำงานเพื่อให้ง่ายต่อการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • สามารถมอบหมายผู้ใช้ให้อยู่ในขั้นตอนใดก็ได้ของกระบวนการทางธุรกิจ
  • มีรายงานที่สามารถปรับแต่งได้
  • สามารถเชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์กับเครื่องมือของบุคคลที่สามได้

ข้อเสียของ Kissflow

  • อาจมีความยากลำบากในการให้ผู้ใช้ธุรกิจมือใหม่เริ่มใช้งาน
  • ไม่สามารถมอบหมายงานให้กับผู้ใช้หลายคนได้โดยไม่ต้องสร้างกลุ่ม
  • แผนราคาแพง

ราคาของ Kissflow

แผนการชำระเงินสำหรับซอฟต์แวร์ BPM โซลูชันนี้เริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Kissflow

  • G2: 4. 3/5 (460+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 8/5 (20+ รีวิว)

4. แอปเปียน

ซอฟต์แวร์แอปเปียน
ผ่านทางแอปเปียน

Appian เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่เน้นกระบวนการได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการแบบดั้งเดิม แต่ก็สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ของคุณได้

คุณสมบัติหลักของแอปเปียน

  • ความสามารถในการลากและวางเพื่อสร้างกระบวนการได้อย่างรวดเร็ว
  • ความสามารถในการดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานและกระบวนการแบบเรียลไทม์
  • ผสานข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (RDBMS), บริการคลาวด์ หรือระบบเดิม
  • คลังข้อมูลกระบวนการเพื่อจัดเก็บเวิร์กโฟลว์ที่ออกแบบไว้ก่อนหน้านี้
  • แพลตฟอร์มอัตโนมัติแบบโค้ดต่ำสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ

ข้อดีของ Appian

  • ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ด้วยตัวเอง
  • สามารถกำหนดนโยบายและขั้นตอนทางธุรกิจที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย
  • สร้างแบบฟอร์มงานและแดชบอร์ดได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถเข้าถึงเวิร์กโฟลว์และกระบวนการทำงานได้จากทุกที่

ข้อเสียของแอปเปียน

  • ความยืดหยุ่นที่จำกัดเมื่อต้องปรับแต่ง
  • ต้องการความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโค้ด
  • ไม่สามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกทีมเฉพาะได้

ราคาของแอปเปียน

แผนฟรีมีให้บริการสำหรับผู้ใช้สูงสุด 15 คน แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Appian

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

5. บิทริกซ์24

ซอฟต์แวร์ bitrix24
ผ่านทางBitrix24

Bitrix24เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ใช้โดยทีมต่างๆ เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และการจัดการโครงการ

อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่เรียบง่ายซึ่งคุณสามารถใช้งานได้ "24/7" คุณอาจต้องมองหาที่อื่น

คุณสมบัติหลักของ Bitrix24

  • มอบหมายงานพร้อมเทมเพลต รายการตรวจสอบ และงานย่อย
  • โปรแกรมส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรอย่างรวดเร็ว
  • ระบบอัตโนมัติด้วยกระบวนการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
  • สามารถจัดเก็บและแบ่งปันเอกสารได้อย่างง่ายดายในไดรฟ์สามประเภท
  • ปฏิทินเพื่อการจัดการพนักงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อดีของ Bitrix24

  • อินเทอร์เฟซ CRM ที่สะดวกและใช้งานง่าย
  • สามารถช่วยคุณติดตามการขายของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • สามารถใช้เป็นระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)
  • มีแอปทั้งระบบ Android และ iOS

ข้อเสียของ Bitrix24

  • การเริ่มต้นใช้งานที่ยากลำบาก
  • สถานะงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าอย่างจำกัด
  • ขาดคุณสมบัติการจัดการแบบ Agile เช่น แผนภูมิ Agile

ราคา Bitrix24

Bitrix24 มีแผนฟรีสำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือนสำหรับผู้ใช้ทุกคน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Bitrix24

  • G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 340 รายการ)
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 420 รายการ)

6. สมาร์ทชีต

ซอฟต์แวร์สมาร์ทชีต
ผ่านทางSmartsheet

Smartsheet เป็นเครื่องมือจัดการกระบวนการทำงานทางธุรกิจที่ใช้สเปรดชีตเป็นพื้นฐานซึ่งช่วยในการวางแผน บริหารจัดการ และติดตามโครงการต่าง ๆ

หากคุณเป็นแฟนของสเปรดชีต คุณจะชอบมัน อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ได้อยู่ในยุค 90s โปรแกรมซอฟต์แวร์ BPM นี้อาจดูล้าสมัยไปบ้าง

คุณสมบัติหลักของ Smartsheet

  • สามารถสร้างและใช้แบบฟอร์มเว็บเพื่อรวบรวมข้อมูล
  • มุมมองแกนต์เพื่อดูไทม์ไลน์ของความสัมพันธ์ระหว่างงานและเหตุการณ์สำคัญในโครงการ
  • การสนทนาเกี่ยวกับแถว, การ์ด, และแผ่นงานเพื่อหารือรายละเอียดโครงการได้อย่างง่ายดาย
  • ระดับสิทธิ์ในการกำหนดว่าบุคคลสามารถดู แก้ไข หรือเป็นผู้ดูแลระบบได้
  • แม่แบบเอกสารเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว

ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาร์ทชีต

  • สามารถสร้างขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติที่เรียบง่ายสำหรับกระบวนการที่ต้องทำซ้ำและใช้แรงงานคน
  • สามารถอัปโหลดไฟล์แนบในบทสนทนาและแผ่นงานได้
  • การผสานรวมแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามกับแอปต่างๆ เช่น Salesforce และ Jira
  • มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับทั้งอุปกรณ์ Android และ iOS

ข้อเสียของ Smartsheet

  • สเปรดชีตไม่ใช่วิธีที่ใช้งานง่ายในการจัดการกระบวนการ
  • ขาดสตรีมกิจกรรมเฉพาะ
  • ไม่มีฟังก์ชันการติดตามเวลาในตัว

ราคาของ Smartsheet

แผนการชำระเงินสำหรับแพลตฟอร์ม BPM นี้เริ่มต้นที่ $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Smartsheet

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)

7. Nintex

ซอฟต์แวร์ nintex
ผ่านทางNintex

Nintex เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณสร้าง, อัตโนมัติ, และปรับปรุงกระบวนการทำงานทางธุรกิจของคุณให้ดีขึ้น. อย่างไรก็ตาม, มันไม่ใช่โซลูชัน BPM ที่ประหยัดที่สุดสำหรับทีมส่วนใหญ่.

คุณสมบัติหลักของ Nintex

  • สามารถวางแผนและจัดทำแผนผังการดำเนินงานหรือกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างมีวิสัยทัศน์
  • ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติกระบวนการด้วยหุ่นยนต์
  • เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้วย AI จากบุคคลที่สาม, การเรียนรู้ของเครื่อง และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
  • นำเสนอขั้นตอนการทำงานสำหรับการอนุมัติกระบวนการและเอกสาร

ผู้เชี่ยวชาญ Nintex

ข้อเสียของ Nintex

  • ยากต่อการสร้างและจัดการกระบวนการที่ซับซ้อน
  • การผสานรวมแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอาจเป็นเรื่องยาก
  • แผนราคาแพง

ราคาของ Nintex

แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25,000/ปี สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน, กระบวนการทำงานไม่จำกัด, และการสร้างเอกสาร 2,000 ฉบับ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Nintex

  • G2: 4. 2/5 (650+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (70+ รีวิว)

8. Bizagi Modeler

นักออกแบบบิซากิ
ผ่านBizagi Modeler

Bizagi Modeler ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Bizagi BPM Suite เป็นซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ได้รับความนิยมอีกตัวหนึ่ง เครื่องมือสร้างแบบจำลองกระบวนการนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ

คุณสมบัติหลักของ Bizagi

  • สร้างแผนผังขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียดเพื่อการดูภาพรวมอย่างรวดเร็ว
  • สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายในทุกโมเดลกระบวนการทางธุรกิจ
  • การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และสตรีมกิจกรรมเพื่อการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง
  • กระบวนการสามารถเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น Word, PDF และ Excel

ข้อดีของ Bizagi Modeler

  • ใช้งานง่าย
  • สามารถจำลองกระบวนการทางธุรกิจเพื่อทดสอบสิ่งต่าง ๆ ได้
  • มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน
  • สามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้

ข้อเสียของ Bizagi Modeler

  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่มีจำกัดมากสำหรับแผนพื้นฐาน
  • มีให้ใช้งานเฉพาะบนอุปกรณ์ Windows เท่านั้น
  • ไม่มีฟังก์ชันแผนภูมิแกนต์

ราคาของ Bizagi Modeler

Bizagi Modeler มีแผนฟรีพร้อมฟีเจอร์จำกัด หากทีมของคุณมีผู้ใช้มากกว่า 100 คน กรุณาติดต่อทีมขายเพื่อขอใบเสนอราคา

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Bizagi Modeler

  • G2: 4. 6/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

วิธีเลือกเครื่องมือการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ดีที่สุด

การปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณให้เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็น และการค้นหาเครื่องมือการจัดการกระบวนการทำงานของธุรกิจที่เหมาะสมนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง

เครื่องมือซอฟต์แวร์ BPM ที่ยอดเยี่ยมจะช่วยให้คุณอัตโนมัติกระบวนการ ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันเพื่อเร่งความเร็วในการดำเนินงาน

สิ่งที่คุณต้องทำคือตรวจสอบรายการเครื่องมือที่เราได้กล่าวถึงไว้ที่นี่เพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับกลยุทธ์ BPM ของคุณ

แต่เพื่อประหยัดเวลา (และเงิน) ทำไมไม่ลองใช้ ClickUp ฟรีดูล่ะ?

นี่คือเครื่องมือ BPM ที่ดีที่สุดอย่างชัดเจน พร้อมคุณสมบัติสำหรับการทำงานอัตโนมัติ, การร่วมมือในทีม, การผสานระบบแอป, และทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจของคุณ!