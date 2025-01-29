8 เครื่องมือ BPM ชั้นนำในปี 2025 (ข้อดี ข้อเสีย ราคา)

กำลังมองหา ซอฟต์แวร์ BPM ที่ดีที่สุดอยู่หรือไม่?
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกบริษัท มันช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
อย่างไรก็ตาม BPM เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน คุณไม่สามารถใช้เครื่องมือใดก็ได้สำหรับมันได้ ใช่ไหม?
สิ่งที่คุณต้องการคือ เครื่องมือ BPM ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
นี่คือแพลตฟอร์มที่มุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการทำงานและขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณเป็นอัตโนมัติ
ในบทความนี้เราจะพูดถึงว่าซอฟต์แวร์ BPMคืออะไร และจะเน้นย้ำถึงเครื่องมือ BPM ที่ได้รับความนิยม 8 ตัวในปัจจุบัน เราจะตรวจสอบคุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อเสีย ราคา และการให้คะแนนจากผู้ใช้เพื่อช่วยคุณเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุด!
มาเริ่มกันเลย!
8 อันดับเครื่องมือ BPM ที่ดีที่สุดในปี 2023
นี่คือรายการเครื่องมือการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ดีที่สุด 8 อันดับแรกที่จะช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานใด ๆ ในปี 2023:
1. คลิกอัพ
ClickUpคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอันดับ 1 ของโลก และยัง เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจอีกด้วย!
ไม่ว่าจะเป็นการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ การติดตามความก้าวหน้าหรือการจัดการทรัพยากร ClickUp ก็สามารถจัดการ ทุกอย่าง ที่คุณโยนมาให้ได้อย่างแน่นอน!
ClickUp ช่วยในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจอย่างไร:
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ด้วยคำสั่งการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า 50+ คำสั่ง คุณสามารถทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติได้ในพริบตา หรือแม้กระทั่งปรับแต่งและสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติของคุณเองเพื่อการจัดการกระบวนการทำงาน
- สถานะงานที่กำหนดเอง: สร้างสถานะงานที่เกี่ยวข้องและปรับแต่งได้สำหรับโครงการทุกประเภท
- รายการตรวจสอบงาน: ใช้รายการสิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียดเพื่อแบ่งงานของคุณออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่จัดการได้ง่าย
- ClickUp Docs: สร้าง, แชร์, และเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือบริษัทได้อย่างง่ายดายกับทีมเสมือนหรือทีมภายในของคุณ
- แดชบอร์ด และ การรายงาน: ใช้แดชบอร์ดแบบ Agile ของ ClickUp เพื่อแสดงภาพและวัดความคืบหน้าของโครงการและประสิทธิภาพของทีมด้วยแผนภูมิต่างๆ เช่นVelocity,Burnup,Burndown และแผนภาพการไหลสะสม
- ผู้รับมอบหมายหลายคน: มอบหมายสมาชิกทีมหลายคนหรือแม้แต่ทั้งทีมให้กับโครงการหรืองานที่ต้องการการทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
- การผสานการทำงานที่ทรงพลัง: ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสื่อสาร, วิดีโอคอล, หรือติดตามเวลา, ClickUp มีการผสานการทำงานกับแอปมากมายตั้งแต่SlackและZoomไปจนถึง Toggl และ Google Drive
ข้อดีของ ClickUp
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- มีเวอร์ชันฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ
- การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ง่ายดายด้วยฟังก์ชันลากและวาง
- สร้างกระบวนการอัตโนมัติเพื่อการจัดการงานที่ง่ายดาย
- สามารถปรับให้เข้ากับสไตล์โครงการใด ๆ ได้ด้วยมุมมองหลากหลาย
- สามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมใดก็ได้อย่างรวดเร็ว
- วางแผนกระบวนการที่ซับซ้อนหรือวาดแผนภาพกระบวนการด้วยแผนผังความคิด
- สามารถติดตามไทม์ไลน์ของโครงการได้ด้วยแผนภูมิแกนต์
- สามารถเน้นความสำคัญของงานเป็น ต่ำ ปานกลาง สูง และเร่งด่วน
- สร้างการพึ่งพาของงานเพื่อให้มั่นใจว่างานต่างๆ จะถูกดำเนินการตามลำดับที่ถูกต้อง
- รองรับการติดตามเวลาแบบเนทีฟเพื่อให้ทราบระยะเวลาที่ใช้ในการทำโครงการและงานในกระบวนการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
- พร้อมใช้งานในรูปแบบแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปทรงพลัง, เว็บเบราว์เซอร์ และมือถือ
ข้อเสียของ ClickUp
- ไม่มีบริการแบบไม่มีแบรนด์
- ไม่สามารถส่งออกแดชบอร์ดได้
ราคาของ ClickUp
ClickUp มีเวอร์ชันฟรีที่ทรงพลังพร้อมฟีเจอร์มากมายที่มีประโยชน์ อย่างไรก็ตาม สำหรับฟังก์ชันเพิ่มเติม แผนการชำระเงินเริ่มต้นเพียง $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (1300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Process Street
Process Street เป็นโซลูชัน BPM ที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้องค์กรจัดการกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำได้
แต่คุณกำลังใช้ผิดวิธีหรือไม่หากคุณใช้มันเพื่อจัดการ กระบวนการทางธุรกิจ ของคุณ?
มาดูกัน!
คุณสมบัติเด่นของ Process Street
- สามารถสร้างและกำหนดขั้นตอนการทำงานของรายการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
- แดชบอร์ดสำหรับติดตามกิจกรรมงานแบบเรียลไทม์
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่สามารถกระตุ้นการกระทำในแอปพลิเคชันเช่น Salesforce, Jira, Slack, และอื่น ๆ
- การอนุมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการ BPM ที่ได้รับอนุญาตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- รายการตรวจสอบตามกำหนดเวลาและโมดูลอัตโนมัติของกระบวนการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการ
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย
- สามารถสร้างเอกสารกระบวนการที่มีโครงสร้างได้อย่างง่ายดาย
- สามารถเพิ่มไฟล์เสียงและวิดีโอลงในเอกสารได้
- ติดตามกิจกรรมประจำวันได้อย่างง่ายดายด้วยฟีดกิจกรรม
ข้อเสียของ Process Street
- ไม่มีเวอร์ชันออฟไลน์ให้บริการ
- ไม่มีแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อป
- แผนราคาพื้นฐานขาดการสนับสนุนแบบเร่งด่วน
ราคาของ Process Street
ให้บริการแผนฟรีตลอดชีพสำหรับสมาชิก 1 คน แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Process Street
- G2: 4. 7/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (480+ รีวิว)
3. Kissflow
Kissflow เป็นซอฟต์แวร์ BPM บนคลาวด์สำหรับธุรกิจทุกขนาด ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์นี้รองรับการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจและคุณสมบัติการตรวจสอบประสิทธิภาพ
แล้วคุณสามารถใช้มันเพื่อ "บอกลา" ปัญหา BPM ของคุณได้หรือไม่?
มาดูกัน
คุณสมบัติหลักของ Kissflow
- มอบหมายและติดตามบัตรบริการเพื่อการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
- แดชบอร์ดเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับกระบวนการ
- สามารถทำงานอัตโนมัติได้แก่ การมอบหมายงาน การแจ้งเตือน และการส่งเรื่องต่อ
- สามารถปรับขนาดได้เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่และความซับซ้อน
- การลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียวสำหรับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น G Suite และ Office365
ข้อดีของ Kissflow
- ปรับกระบวนการทำงานเพื่อให้ง่ายต่อการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- สามารถมอบหมายผู้ใช้ให้อยู่ในขั้นตอนใดก็ได้ของกระบวนการทางธุรกิจ
- มีรายงานที่สามารถปรับแต่งได้
- สามารถเชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์กับเครื่องมือของบุคคลที่สามได้
ข้อเสียของ Kissflow
- อาจมีความยากลำบากในการให้ผู้ใช้ธุรกิจมือใหม่เริ่มใช้งาน
- ไม่สามารถมอบหมายงานให้กับผู้ใช้หลายคนได้โดยไม่ต้องสร้างกลุ่ม
- แผนราคาแพง
ราคาของ Kissflow
แผนการชำระเงินสำหรับซอฟต์แวร์ BPM โซลูชันนี้เริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Kissflow
- G2: 4. 3/5 (460+ รีวิว)
- Capterra: 3. 8/5 (20+ รีวิว)
4. แอปเปียน
Appian เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่เน้นกระบวนการได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการแบบดั้งเดิม แต่ก็สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ของคุณได้
คุณสมบัติหลักของแอปเปียน
- ความสามารถในการลากและวางเพื่อสร้างกระบวนการได้อย่างรวดเร็ว
- ความสามารถในการดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานและกระบวนการแบบเรียลไทม์
- ผสานข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (RDBMS), บริการคลาวด์ หรือระบบเดิม
- คลังข้อมูลกระบวนการเพื่อจัดเก็บเวิร์กโฟลว์ที่ออกแบบไว้ก่อนหน้านี้
- แพลตฟอร์มอัตโนมัติแบบโค้ดต่ำสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ
ข้อดีของ Appian
- ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ด้วยตัวเอง
- สามารถกำหนดนโยบายและขั้นตอนทางธุรกิจที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย
- สร้างแบบฟอร์มงานและแดชบอร์ดได้อย่างรวดเร็ว
- สามารถเข้าถึงเวิร์กโฟลว์และกระบวนการทำงานได้จากทุกที่
ข้อเสียของแอปเปียน
- ความยืดหยุ่นที่จำกัดเมื่อต้องปรับแต่ง
- ต้องการความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโค้ด
- ไม่สามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกทีมเฉพาะได้
ราคาของแอปเปียน
แผนฟรีมีให้บริการสำหรับผู้ใช้สูงสุด 15 คน แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Appian
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
5. บิทริกซ์24
Bitrix24เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ใช้โดยทีมต่างๆ เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และการจัดการโครงการ
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่เรียบง่ายซึ่งคุณสามารถใช้งานได้ "24/7" คุณอาจต้องมองหาที่อื่น
คุณสมบัติหลักของ Bitrix24
- มอบหมายงานพร้อมเทมเพลต รายการตรวจสอบ และงานย่อย
- โปรแกรมส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรอย่างรวดเร็ว
- ระบบอัตโนมัติด้วยกระบวนการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- สามารถจัดเก็บและแบ่งปันเอกสารได้อย่างง่ายดายในไดรฟ์สามประเภท
- ปฏิทินเพื่อการจัดการพนักงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อดีของ Bitrix24
- อินเทอร์เฟซ CRM ที่สะดวกและใช้งานง่าย
- สามารถช่วยคุณติดตามการขายของคุณได้อย่างง่ายดาย
- สามารถใช้เป็นระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)
- มีแอปทั้งระบบ Android และ iOS
ข้อเสียของ Bitrix24
- การเริ่มต้นใช้งานที่ยากลำบาก
- สถานะงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าอย่างจำกัด
- ขาดคุณสมบัติการจัดการแบบ Agile เช่น แผนภูมิ Agile
ราคา Bitrix24
Bitrix24 มีแผนฟรีสำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือนสำหรับผู้ใช้ทุกคน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Bitrix24
- G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 340 รายการ)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 420 รายการ)
6. สมาร์ทชีต
Smartsheet เป็นเครื่องมือจัดการกระบวนการทำงานทางธุรกิจที่ใช้สเปรดชีตเป็นพื้นฐานซึ่งช่วยในการวางแผน บริหารจัดการ และติดตามโครงการต่าง ๆ
หากคุณเป็นแฟนของสเปรดชีต คุณจะชอบมัน อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ได้อยู่ในยุค 90s โปรแกรมซอฟต์แวร์ BPM นี้อาจดูล้าสมัยไปบ้าง
คุณสมบัติหลักของ Smartsheet
- สามารถสร้างและใช้แบบฟอร์มเว็บเพื่อรวบรวมข้อมูล
- มุมมองแกนต์เพื่อดูไทม์ไลน์ของความสัมพันธ์ระหว่างงานและเหตุการณ์สำคัญในโครงการ
- การสนทนาเกี่ยวกับแถว, การ์ด, และแผ่นงานเพื่อหารือรายละเอียดโครงการได้อย่างง่ายดาย
- ระดับสิทธิ์ในการกำหนดว่าบุคคลสามารถดู แก้ไข หรือเป็นผู้ดูแลระบบได้
- แม่แบบเอกสารเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว
ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาร์ทชีต
- สามารถสร้างขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติที่เรียบง่ายสำหรับกระบวนการที่ต้องทำซ้ำและใช้แรงงานคน
- สามารถอัปโหลดไฟล์แนบในบทสนทนาและแผ่นงานได้
- การผสานรวมแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามกับแอปต่างๆ เช่น Salesforce และ Jira
- มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับทั้งอุปกรณ์ Android และ iOS
ข้อเสียของ Smartsheet
- สเปรดชีตไม่ใช่วิธีที่ใช้งานง่ายในการจัดการกระบวนการ
- ขาดสตรีมกิจกรรมเฉพาะ
- ไม่มีฟังก์ชันการติดตามเวลาในตัว
ราคาของ Smartsheet
แผนการชำระเงินสำหรับแพลตฟอร์ม BPM นี้เริ่มต้นที่ $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Smartsheet
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
7. Nintex
Nintex เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณสร้าง, อัตโนมัติ, และปรับปรุงกระบวนการทำงานทางธุรกิจของคุณให้ดีขึ้น. อย่างไรก็ตาม, มันไม่ใช่โซลูชัน BPM ที่ประหยัดที่สุดสำหรับทีมส่วนใหญ่.
คุณสมบัติหลักของ Nintex
- สามารถวางแผนและจัดทำแผนผังการดำเนินงานหรือกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างมีวิสัยทัศน์
- ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติกระบวนการด้วยหุ่นยนต์
- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้วย AI จากบุคคลที่สาม, การเรียนรู้ของเครื่อง และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
- นำเสนอขั้นตอนการทำงานสำหรับการอนุมัติกระบวนการและเอกสาร
ผู้เชี่ยวชาญ Nintex
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- แดชบอร์ดส่วนบุคคลและการทำแผนที่กระบวนการ
- เครื่องมือออกแบบแบบลากและวางสำหรับการสร้างขั้นตอนการทำงานที่ง่ายดาย
- สามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันทางธุรกิจ เช่น SharePointได้อย่างง่ายดาย
ข้อเสียของ Nintex
- ยากต่อการสร้างและจัดการกระบวนการที่ซับซ้อน
- การผสานรวมแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอาจเป็นเรื่องยาก
- แผนราคาแพง
ราคาของ Nintex
แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25,000/ปี สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน, กระบวนการทำงานไม่จำกัด, และการสร้างเอกสาร 2,000 ฉบับ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Nintex
- G2: 4. 2/5 (650+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (70+ รีวิว)
8. Bizagi Modeler
Bizagi Modeler ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Bizagi BPM Suite เป็นซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ได้รับความนิยมอีกตัวหนึ่ง เครื่องมือสร้างแบบจำลองกระบวนการนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
คุณสมบัติหลักของ Bizagi
- สร้างแผนผังขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียดเพื่อการดูภาพรวมอย่างรวดเร็ว
- สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายในทุกโมเดลกระบวนการทางธุรกิจ
- การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และสตรีมกิจกรรมเพื่อการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง
- กระบวนการสามารถเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น Word, PDF และ Excel
ข้อดีของ Bizagi Modeler
- ใช้งานง่าย
- สามารถจำลองกระบวนการทางธุรกิจเพื่อทดสอบสิ่งต่าง ๆ ได้
- มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน
- สามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้
ข้อเสียของ Bizagi Modeler
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่มีจำกัดมากสำหรับแผนพื้นฐาน
- มีให้ใช้งานเฉพาะบนอุปกรณ์ Windows เท่านั้น
- ไม่มีฟังก์ชันแผนภูมิแกนต์
ราคาของ Bizagi Modeler
Bizagi Modeler มีแผนฟรีพร้อมฟีเจอร์จำกัด หากทีมของคุณมีผู้ใช้มากกว่า 100 คน กรุณาติดต่อทีมขายเพื่อขอใบเสนอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Bizagi Modeler
- G2: 4. 6/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
วิธีเลือกเครื่องมือการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ดีที่สุด
การปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณให้เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็น และการค้นหาเครื่องมือการจัดการกระบวนการทำงานของธุรกิจที่เหมาะสมนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง
เครื่องมือซอฟต์แวร์ BPM ที่ยอดเยี่ยมจะช่วยให้คุณอัตโนมัติกระบวนการ ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันเพื่อเร่งความเร็วในการดำเนินงาน
สิ่งที่คุณต้องทำคือตรวจสอบรายการเครื่องมือที่เราได้กล่าวถึงไว้ที่นี่เพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับกลยุทธ์ BPM ของคุณ
แต่เพื่อประหยัดเวลา (และเงิน) ทำไมไม่ลองใช้ ClickUp ฟรีดูล่ะ?
นี่คือเครื่องมือ BPM ที่ดีที่สุดอย่างชัดเจน พร้อมคุณสมบัติสำหรับการทำงานอัตโนมัติ, การร่วมมือในทีม, การผสานระบบแอป, และทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจของคุณ!