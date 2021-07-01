บล็อก ClickUp
คู่มือการจัดการโครงการด้วย Smartsheet (รายงาน, แดชบอร์ด, แผนภูมิแกนต์)

Leila Cruz
Leila CruzContent Partnership Specialist
1 กรกฎาคม 2564

การจัดการโครงการด้วย Smartsheet เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจที่มองว่าการทำงานร่วมกันคือการทำงานบนสเปรดชีต 😛

แต่นั่นเป็นไปได้จริงหรือ?

และ การจัดการโครงการด้วย Smartsheet เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณหรือไม่?

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่า Smartsheet คืออะไรคุณสมบัติหลัก ข้อดีและข้อจำกัดของมัน นอกจากนี้เราจะกล่าวถึงโซลูชันที่ชาญฉลาด สำหรับปัญหาเหล่านั้นด้วย

Smartsheet ฉลาดแค่ไหน? มาดูกัน!

สมาร์ตชีตคืออะไร?

Smartsheet เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ใช้สเปรดชีตเป็นพื้นฐาน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการ ติดตาม และวางแผนโครงการหลายโครงการได้แบบเรียลไทม์

หน้าแรก Smartsheet

สมชื่อจริง ๆ มัน พยายาม ทำให้สเปรดชีต 'ฉลาด' ด้วยฟีเจอร์สำหรับ:

และเราต้องยอมรับว่า Smartsheet สามารถจัดการกับโครงการที่ง่ายได้ดี

มุมมองแบบเรียลไทม์ของงานทั้งหมดในโครงการทำให้ทุกอย่างโปร่งใสมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่บางบริษัทเลือกใช้ Smartsheet เป็นเครื่องมือจัดการโครงการของพวกเขา

ชายคนหนึ่งพูดว่า ฉันเห็นทุกสิ่ง

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่น ๆ โปรดอ่านบล็อกของเราเกี่ยวกับ ทางเลือกของ Smartsheet.

5 คุณสมบัติหลักของ Smartsheet

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีการใช้ Smartsheet สำหรับการจัดการโครงการ:

1. การร่วมมือ

การร่วมมือ เป็นหัวใจสำคัญของเครื่องมือการจัดการโครงการใด ๆ

และไม่ใช่ เรากำลังไม่พูดถึงการพูดคุยเกี่ยวกับเทคนิคหรือสูตรในสเปรดชีตกับเพื่อนร่วมงานของคุณ 😝

Smartsheet พร้อมมอบตัวเลือกการร่วมมือในทีมเพิ่มเติมให้กับสมองที่รักการใช้สเปรดชีตของคุณ:

  • ระดับสิทธิ์: กำหนดว่าบุคคลสามารถดู แก้ไข หรือเป็นผู้ดูแลระบบได้หรือไม่
  • แบบฟอร์ม: สร้างและแชร์แบบฟอร์มกับสมาชิกในทีมของคุณ
  • พื้นที่ทำงาน: แชร์รายการ Smartsheet หลายรายการหรือพื้นที่ทำงานทั้งหมด
  • การตรวจทาน: ร่วมมือกันในการตรวจสอบและอนุมัติเนื้อหาหลากหลายประเภท
  • การสนทนา: สื่อสารไปพร้อมกับการทำงานของคุณ, ระบุบุคคล, และมีการสนทนาในระดับแผ่นงานหรือระดับแถว

ดังนั้น แม้ว่า Smartsheet ยังคงเป็นเครื่องมือที่ใช้สเปรดชีตเป็นหลัก คุณก็จะไม่มีปัญหาในการทำงานร่วมกับทีมของคุณมากนัก

2. การจัดทำงบประมาณ

เราทุกคนทราบดีว่าสเปรดชีตมีความสะดวกมากเพียงใดสำหรับการคำนวณและสูตรต่าง ๆ และนี่เองที่ทำให้ Smartsheet เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการ วางแผนงบประมาณ

แต่เครื่องมือการจัดการโครงการนี้ช่วยเพิ่มการจัดการงบประมาณไปอีกขั้น โดยช่วยให้คุณเชื่อมโยงค่าใช้จ่ายที่คำนวณไว้ วางแผนไว้ และค่าใช้จ่ายจริงกับกิจกรรมของทีม

การจัดทำงบประมาณใน Smartsheet

ผู้ใช้ Smartsheet ยังสามารถใช้เทมเพลตงบประมาณโครงการเพื่อปรับปรุงการติดตามงบประมาณและเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงได้อีกด้วย ด้วยวิธีนี้ ค่าใช้จ่ายใด ๆ จะไม่หลุดรอดไปได้

3. การรายงาน

ฟีเจอร์การรายงาน ของ Smartsheet มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการแชร์ข้อมูลประสิทธิภาพในระดับโครงการและพอร์ตโฟลิโอกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการของคุณ

คุณยังได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์จากหลายแผ่นงาน ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณมุมมองที่อิงตามวิดเจ็ต

การรายงานใน Smartsheet

แชร์รายงาน Smartsheet กับใครก็ได้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงชีตพื้นฐานซึ่งใช้ข้อมูลในรายงาน! คุณยังสามารถตั้งเวลาส่งรายงานเป็นประจำได้อีกด้วย รายงานจะถูกส่งโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา

แดชบอร์ดของ Smartsheet ช่วยให้สามารถปรับแต่งได้มากยิ่งขึ้น โดยสมาชิกในทีมสามารถตรวจสอบสถานะของโครงการ สื่อสารกับผู้อื่น และตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ เก็บข้อมูลและข้อมูลที่สำคัญไว้ในแดชบอร์ด Smartsheet กลางเพียงแห่งเดียว และเพิ่มวิดเจ็ตต่างๆ เพื่อดึงรายงานประเภทต่างๆ เข้ามาได้

4. แม่แบบ

Smartsheet มอบให้คุณ ชุดเทมเพลต ที่เต็มไปด้วยชีต, แดชบอร์ด, แบบฟอร์ม, และรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า

และสิ่งที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้หมายถึงเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น… ประหยัดเวลาได้มากมาย! ⌚

ตัวอย่างเช่น ชุดแม่แบบการติดตามและสรุปโครงการเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการเริ่มต้นโครงการใด ๆ นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางที่เร็วที่สุดในการรายงานความเสี่ยงและเหตุการณ์สำคัญให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ

Smartsheet ยังมีแกลเลอรีเทมเพลตให้คุณด้วย ที่คุณจะพบเทมเพลตสำหรับ:

เทมเพลตใน Smartsheet

และหากคุณไม่พบสิ่งที่คุณต้องการ คุณสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองได้เสมอ

การปรับแต่งขั้นพื้นฐาน!

5. การผสานรวม

การผสานรวม ก็เหมือนกับของหวาน 🎂

มันไม่เคยเพียงพอ และมักจะมีที่ว่างสำหรับมากกว่านี้เสมอ

Smartsheet สามารถทำงานร่วมกับแอปและบริการอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย คุณได้รับการผสานการทำงานที่ไร้ปัญหาอย่างสมบูรณ์กับ Google Drive, Box, Jira, Salesforce, Quip และอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการงานของคุณ

แต่เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ การผสานระบบไม่เคยเพียงพอ

และบางครั้งคุณก็ไม่สามารถหาแอปที่คุณต้องการได้

นั่นคือเวลาที่คุณสามารถใช้ Zapier เพื่อเชื่อมต่อ Smartsheet กับแอปอื่น ๆ เช่น Zoho Projects,Asana, เป็นต้น หรือทำงานกับ API ที่เปิดให้ใช้เพื่อเพิ่มการผสานระบบของคุณเองเข้ากับซอฟต์แวร์

เปรียบเทียบ Asana กับ Smartsheet!

4 ข้อดีของการจัดการโครงการด้วย Smartsheet

นี่คือข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของการใช้ Smartsheet สำหรับการจัดการโครงการ:

1. การควบคุมและความปลอดภัยเพื่อความสบายใจ

การจัดการโครงการองค์กรให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับข้อมูลที่ปลอดภัย. Smartsheet ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยประจำปีและการประเมินโดยผู้รับเหมาภายนอก. คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องโดยเทคโนโลยีความปลอดภัยชั้นการขนส่ง (TLS) จากผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือที่สุด.

นอกจากนี้ Smartsheet ยังจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสและโปรโตคอลการสแกนไบโอเมตริกซ์ และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาตจากทีมปฏิบัติการทางเทคนิคเท่านั้น

ว้าว นั่นมันขั้นเทพเลย

นี่คือหนึ่งในจุดเด่นที่ใหญ่ที่สุดของ Smartsheet และเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้บริษัทใน Fortune 500 เกือบ 80% เลือกใช้

2. ระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลา

ด้วย ระบบอัตโนมัติ ของเวิร์กโฟลว์ใน Smartsheet คุณสามารถกำหนดได้ว่าการกระทำใดจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ใด ซึ่งจะช่วยให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ ประหยัดทั้งเวลาและแรงงานของคุณ

นอกจากนี้ การสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติก็ทำได้ง่ายเมื่อคุณมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเห็นคำสั่ง 'if' และ 'then' ทั้งหมด

3. แอปพลิเคชันมือถือเพื่อพกพาตารางคำนวณของคุณไปได้ทุกที่

Smartsheet มีแอปมือถือสำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android 📱

เนื่องจากสเปรดชีตไม่ใช่สิ่งที่ง่ายที่สุดในการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ, Smartsheet ได้ปรับแต่งแอปพลิเคชันมือถือเพื่อให้ได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด.

อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันมือถือทำงานได้ดีเพียงสำหรับการตรวจสอบไฟล์หรือการสนทนาทีมของคุณ

กำลังสร้างกำหนดการโครงการอยู่หรือเปล่า? ไม่ค่อยเท่าไหร่

4. ง่าย, หน้าจอผู้ใช้แบบสเปรดชีต

หากคุณชอบใช้สเปรดชีต คุณจะหลงรัก Smartsheet

อินเทอร์เฟซสเปรดชีตที่ใช้งานง่ายช่วยให้การนำเข้าไฟล์จากMicrosoft Excel,Microsoft Project,Google Sheets และTrello เป็นเรื่องง่าย

Smartsheet มีเพียงสี่มุมมองที่จำเป็นต่อการจัดการโครงการ: ตาราง, การ์ด (เวอร์ชันของ Kanban ของ Smartsheet), แผนภูมิแกนต์, และปฏิทิน

ตัวอย่างเช่น ด้วยแผนภูมิแกนต์ของ Smartsheet คุณสามารถเพิ่มการพึ่งพาและ เส้นทางวิกฤต รวมถึงใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขได้

เราคิดว่านั่นคือ...

อาเรียนา กรานเด ปัญหาหนึ่งน้อยลง

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่า Smartsheet สามารถเป็นประโยชน์ได้อย่างไร ก็เป็นเรื่องยุติธรรมที่จะบอกคุณว่า Smartsheet มีข้อเสียอย่างไรบ้าง

5 ข้อจำกัดของการจัดการโครงการด้วย Smartsheet (พร้อมวิธีแก้ไข)

เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเป็นไปไม่ได้

แต่ Smartsheet ใกล้เคียงหรือไม่?

ไม่เอา! 🙅

นี่คือเหตุผล:

1. สเปรดชีตไม่เหมาะสมสำหรับการบริหารโครงการสมัยใหม่

ทำไมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการถึงมีอยู่ในปัจจุบัน?

เพื่อให้ทีมไม่หมดแรงจากการทำงานกับสเปรดชีตตลอดทั้งวัน!

สเปรดชีตมักจะมีผลกระทบเช่นนั้น

ท้ายที่สุดแล้ว การมองดูเซลล์แล้วเซลล์เล่าที่เต็มไปด้วยข้อมูลก็เป็นเรื่องที่เครียดไม่น้อย 😩

แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอีก

นี่คือเหตุผลอื่น ๆ ที่ทำให้สเปรดชีตไม่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการ:

  • คุณไม่สามารถอ่านข้อมูลอย่างรวดเร็วได้
  • คุณจะต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่
  • ยากที่จะติดตามการอัปเดต
  • การประสานงานกับผู้อื่นผ่านสเปรดชีตไม่ใช่เรื่องง่ายที่สุด
  • ไม่สามารถส่งอีเมลจากสเปรดชีตได้
  • ไม่สามารถจดบันทึกหรือจัดทำเอกสารบนสเปรดชีตได้

เราทราบว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่: เมื่อไหร่รายการนี้จะจบ?

ผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่ามันยาวนานมากและยังคงดำเนินต่อไป

ดังนั้น เว้นแต่ว่าคุณต้องการทนกับข้อจำกัดของสเปรดชีตตลอดไป Smartsheet ไม่ใช่โซลูชันการจัดการโครงการที่คุณต้องการ

แม้ว่า Smartsheet จะมีมุมมองที่ไม่ใช่สเปรดชีตอยู่บ้าง แต่ก็ขาดความยืดหยุ่นที่คุณคาดหวังได้จากเครื่องมือโครงการสมัยใหม่

แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนจากมุมมองตารางเป็นปฏิทินหรือมุมมองแกนต์ งานส่วนใหญ่ของคุณจะยังคงขึ้นอยู่กับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขภายในแผ่นงานเฉพาะ

แล้วตอนนี้จะทำอย่างไร?

ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับClickUp

อุปกรณ์ ClickUp ปี 2021

นี่คือหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงที่สุดในโลก โดยใช้โดยหลายทีมในองค์กรขนาดเล็กและใหญ่

ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลายที่เหนือกว่า Smartsheet อย่างมาก ทำให้เป็น ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Smartsheet 💪

นี่คือวิธีที่ ClickUp ฉลาดกว่า Smartsheet อย่างมาก:

โซลูชัน ClickUp #1:มุมมอง

ต่างจาก Smartsheet, ClickUp มี มุมมองที่ยืดหยุ่นหลายแบบ ให้เลือกใช้

บางส่วนของพวกเขารวมถึง:

ตัวเลือกมุมมองงานใน ClickUp
และต่างจาก Smarthseet คุณไม่ต้องรับมือกับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขหรือปัญหาอื่น ๆ ของสเปรดชีตใน ClickUp เราใส่ใจทุกมุมมอง ทุกมุมมอง 😉

โซลูชัน ClickUp #2:อีเมล ClickApp

ClickUp มีจดหมาย! 📬

ส่งและรับอีเมลทั้งหมดของคุณ ได้ทันที จาก ClickUp พร้อมรองรับผู้ให้บริการอีเมลที่คุณชื่นชอบ รวมถึงGmail,Outlook, Office 365 และอื่นๆ

คุณไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม และนั่นจะช่วยประหยัดเวลาได้มาก

ฮะ! ลองทำแบบนั้นกับ สเปรดชีต ดูสิ

อีเมลใน ClickUp
โซลูชัน ClickUp #3:โน้ตแพด

เรารักไอเดีย และที่สำคัญกว่านั้นคือวิธีสะดวกในการจดบันทึกไอเดียเหล่านั้น

และนั่นคือเหตุผลที่ ClickUp มี สมุดบันทึก อเนกประสงค์สำหรับคุณ

เดี๋ยวนะ, ใช้งานได้หลายอย่าง?

ใช่! คุณสามารถจดบันทึกได้ตามปกติ แต่คุณยังสามารถนำบันทึกของคุณไปใช้ประโยชน์ได้โดยการแปลงให้เป็นงานที่ต้องทำ

น่าทึ่งใช่ไหมล่ะ? 🤯

แปลงบันทึกเป็นงานใน ClickUp
โซลูชัน ClickUp #4:เอกสาร

คุณกำลังเรียงแท็บเบราว์เซอร์ทั้งเจ็ดอย่างบ้าคลั่งเพื่อแชร์หน้าจอเพียงไม่กี่นาทีก่อนการประชุมวิดีโอของคุณหรือไม่? 🤯

ด้วย ClickUp, ใช้ความสัมพันธ์เพื่อดูงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง... และนำเสนอภายในหน้าต่างเดียวกัน!

เอกสารคลิกอัพ
สร้างเอกสารระดับมืออาชีพได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์เหล่านี้:

  • เปิดใช้งานการตั้งค่า ผู้แต่ง เพื่อแสดงผู้สร้างเอกสารและผู้มีส่วนร่วม
  • เลือก ภาพหน้าปก แบบกำหนดเองจากแกลเลอรี เดสก์ท็อป ลิงก์ หรือคลังภาพ Unsplash
  • ปรับ ขนาดตัวอักษร (เล็ก ปกติ ใหญ่) เพื่อให้อ่านง่าย
  • สลับ วิดเจ็ตหน้าย่อย ที่ด้านบนของหน้าเพื่อเข้าถึงหน้าย่อยทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว
  • ขยาย สถิติ เพื่อดูจำนวนคำ ตัวอักษร และเวลาในการอ่าน
  • เพิ่ม คำบรรยาย เพื่อเพิ่มบริบทให้กับผู้ชมของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย!

การจัดระเบียบเอกสารช่วยให้ความวุ่นวายของงานโครงการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสงบลง คุณสามารถปรับปรุงกิจกรรมประจำวันของคุณได้ด้วยข้อมูลโครงการทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงได้ในที่เดียว

จากโครงการขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ค้นหาและจัดการทุกอย่างได้จากเอกสารเดียว! 💫

2. มุมมองปฏิทินแบบจำกัด

มุมมองปฏิทิน ของ Smartsheet มีฟังก์ชันการจัดตารางเวลาอยู่บ้าง แต่ยังไม่เพียงพอ

สิ่งใดก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวันที่ถือเป็นข้อจำกัด

ตัวอย่างเช่น มุมมองปฏิทินไม่มีฟีเจอร์การจัดการทรัพยากรและคุณไม่สามารถกำหนดเวลาให้งานเกิดขึ้นในเวลาที่เฉพาะเจาะจงได้

โซลูชัน ClickUp #1:มุมมองปฏิทิน

ที่ ClickUpการจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญ และไม่มีทางที่เราจะหยุดคุณจากการกำหนดเวลาและวันที่สำหรับงานต่างๆ เมื่อเรามี มุมมองปฏิทิน ที่ทรงพลัง

ควบคุมสิ่งที่คุณต้องการให้เห็นบนปฏิทินของคุณ ไม่ว่าจะเป็นวันเดียว สี่วัน หนึ่งสัปดาห์ หรือทั้งเดือนเพื่อมุมมองแบบภาพรวม

คุณยังสามารถจัดการทรัพยากรของคุณได้โดยตรงในมุมมองปฏิทิน ช่วยประหยัดเวลาแทนการสลับมุมมอง

คุณเห็นไหม ปฏิทินของเราสามารถทำได้มากกว่าแค่การกำหนดตารางงาน 😎

ตัวเลือกการดูในมุมมองปฏิทินของ ClickUp
โซลูชัน ClickUp #2:มุมมองไทม์ไลน์

มุมมองไทม์ไลน์ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการดูภาพรวมของโครงการของคุณในรูปแบบเชิงเส้น

ลากและวางงานของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อกำหนดเวลา จัดเรียงใหม่ ฯลฯ

ลากและวางงานในมุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUp

ต้องการปรับแต่งไทม์ไลน์ให้เฉพาะตัวหรือไม่?

สมบูรณ์แบบ เพราะเราทุกคนชอบการปรับแต่ง!

คุณสามารถ:

นี่คือไทม์ไลน์ของคุณ และเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณสร้างสิ่งที่คุณจินตนาการไว้

3. คุณสมบัติการรายงานของทีมที่จำกัด

Smartsheet มีฟีเจอร์รายงานทีม แต่ไม่ใช้งานง่าย

คุณต้อง กรอกข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการโดยใช้แผนภูมิแกนต์แบบละเอียด

นอกจากนี้ คุณไม่สามารถจำกัดการรายงานของคุณไว้เพียงแผนภูมิแกนต์เท่านั้น

นี่อะไร? ยุค 90 เหรอ? 🤦‍♂️

ผู้จัดการโครงการต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เช่นความเร็ว (velocity), แผนภูมิการใช้เวลา (burnup chart), และแผนภูมิการลดภาระงาน (burndownchart) เพื่อดูว่าโครงการของพวกเขาดำเนินไปอย่างไร

โซลูชัน ClickUp:แดชบอร์ด

แดชบอร์ด ใน ClickUp ช่วย รวมศูนย์ทุกเหตุการณ์ของโครงการไว้ในที่เดียว

คุณสามารถสร้างรายงานและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงาน ความคืบหน้า บุคลากรสปรินต์ ฯลฯ โดยใช้ 50+ วิดเจ็ต

การสร้างแดชบอร์ดใน ClickUp
พูดถึงการสปรินต์ คุณสามารถใช้วิดเจ็ตสปรินต์เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกทุกประเภทรวมถึงการไหลสะสม, การเผาไหม้, ความเร็ว, ระยะเวลาล่วงหน้า, และแผนภูมิการเผาไหม้

แผนภูมิการเผาไหม้ใน ClickUp
และเราไม่ได้ถอนตัวจากการเสนอ ตัวเลือกการปรับแต่ง ในแดชบอร์ดของเราเช่นกัน

สร้างแดชบอร์ดของคุณด้วยวิดเจ็ตแบบกำหนดเอง เพื่อแสดงผลการทำงานของคุณในแบบที่คุณต้องการ

คุณสามารถใช้วิดเจ็ตสำหรับ:

  • แผนภูมิเส้น
  • แผนภูมิแท่ง
  • พอร์ตโฟลิโอ
  • แผนภูมิแบตเตอรี่
  • การคำนวณ
  • และอื่นๆ

ตื่นเต้นที่จะสร้างแดชบอร์ดทรงพลังของคุณเองหรือไม่?

ดูคู่มือฉบับละเอียดของเราเกี่ยวกับ วิธีสร้าง แดชบอร์ดการจัดการโครงการ เพื่อเริ่มต้นได้ทันที!

4. การบันทึกเวลาด้วยตนเอง

ซอฟต์แวร์ Smartsheet ช่วยให้คุณติดตามเวลาได้หลายวิธี รวมถึง 'ครึ่งวัน', 'ชั่วโมงและนาที', และ 'ชั่วโมงและนาทีแบบแยกรายการ'

อย่างไรก็ตาม คุณจะต้อง อนุมัติ เวลาโดยประมาณด้วยตนเอง หรือป้อนระยะเวลาเองเพื่อใช้งานนี้

คุณยังสามารถติดตามกิจกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งได้โดยคลิกที่ปุ่มเริ่มจับเวลา

แต่เดาอะไรได้ไหม?

คุณยังคงต้องเพิ่มเวลาที่ติดตามเข้าไปในแบบฟอร์มเวลาทำงานด้วยตนเองอยู่ดี เหมือนกับการจัดการสเปรดชีตยังไม่ใช้ความพยายามมากพอแล้ว! 😫

โซลูชัน ClickUp #1:การติดตามเวลาแบบเนทีฟ

ให้ ClickUp ติดตามเวลาของคุณในขณะที่คุณมุ่งเน้นกับงานของคุณ

เพียงกดเริ่มเพื่อเริ่มติดตามเวลาสำหรับงานเฉพาะ

ต้องการทำงาน งาน อื่นหรือไม่

กระโดดเข้าไปเลยและเริ่มจับเวลาสำหรับงานนั้น

ตัวติดตามเวลาใน ClickUp
เริ่มและหยุดตัวจับเวลาได้ตามต้องการ เราจะคำนวณและสร้างรายงานการใช้เวลาโดยละเอียดเพื่อให้คุณสบายใจได้

คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถสลับอุปกรณ์และติดตามเวลาสำหรับงานเดียวกันได้ต่อเนื่อง?

นั่นคือความงดงามของตัวจับเวลาทั่วโลกของเรา!

โซลูชัน ClickUp #2:การผสานการทำงานสำหรับการติดตามเวลา

เรามั่นใจว่า ClickUp สามารถรองรับทุกความต้องการของคุณได้

แต่ก็ยังมีพื้นที่สำหรับการ ผสานรวม อยู่เสมอ ใช่ไหม?

และนั่นคือเหตุผลที่ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามเวลาด้วยแอปติดตามเวลาที่คุณชื่นชอบ เช่นEverhour,Time Doctor,Toggl หรือHarvest

การผสานการทำงานกับการเก็บเกี่ยวกับ ClickUp
5. การกำหนดราคา

Smartsheet ไม่ต้องการข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ และ ยังมีบริการทดลองใช้ฟรี 30 วันอีกด้วย

ฟังดูดีใช่ไหม?

เอาล่ะ...

แผน รายบุคคล พื้นฐานมีค่าใช้จ่าย $14/เดือน ในขณะที่แผน ธุรกิจ เริ่มต้นที่ $25/ผู้ใช้ ต่อเดือน หลังจากนั้น ราคาจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเหมือนตึกระฟ้า

ดังนั้น ราคาของ Smartsheet จึงค่อนข้างสูงสำหรับทั้งบุคคลทั่วไปและองค์กรขนาดใหญ่

ไม่ใช่ความเท่าเทียมแบบที่เราต้องการ!

แต่ข่าวดีก็คือ:

โซลูชัน ClickUp:แผนการใช้งานฟรีตลอดชีพ

เราหมายความตามนั้นจริง ๆ เมื่อเราบอกว่าเราเหมาะสำหรับทีมเล็ก องค์กรใหญ่ หรือแม้แต่คุณจะเป็นฟรีแลนซ์หรือบุคคลทั่วไปก็ตาม

ทุกคนจะได้รับสิทธิ์เข้าถึง แผนฟรีตลอดชีพ ที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ของ ClickUp ซึ่งรองรับงานและผู้ใช้ไม่จำกัด

และตลอดไป หมายถึงตลอดไปจริงๆ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น!

แผนชำระเงินเป็นอย่างไรบ้าง? คำเดียว: ราคาไม่แพง!

ดูด้วยตัวคุณเอง:

  • ไม่จำกัด ($5/ผู้ใช้ต่อเดือน): ไม่จำกัดการเชื่อมต่อ ไม่จำกัดแดชบอร์ด ไม่จำกัดมุมมองที่กำหนดเอง และอื่นๆ
  • ธุรกิจ ($9/ผู้ใช้ต่อเดือน): เวลาในสถานะ คะแนนสปรินท์ รหัสงานที่กำหนดเอง และอื่นๆ
  • Business Plus (19 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน): งานย่อยในหลายรายการ การสร้างบทบาทที่กำหนดเอง การฝึกอบรมผู้ดูแลระบบแบบเฉพาะบุคคล และอื่นๆ
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด

คุณไม่จำเป็นต้องบอกลาฟังก์ชันของสเปรดชีตไปเสียทีเดียว เพราะเรายังมีมุมมองแบบตารางให้คุณใช้งานด้วย ที่นี่คุณสามารถคำนวณเพื่อหาผลรวม ค่าเฉลี่ย ฯลฯ ของแต่ละฟิลด์ และยังสามารถเพิ่มรูปภาพได้อีกด้วย

แต่เรายังไม่เสร็จ

การจัดรูปแบบตารางในมุมมองตารางของ ClickUp
นี่คือตัวอย่างเล็กๆ ของสิ่งที่ ClickUp สามารถทำได้เพิ่มเติม:

Smartsheet คือทางเลือกที่ชาญฉลาดหรือไม่?

แอป Smartsheet พยายามอย่างมากที่จะทำให้สเปรดชีตสนุกและซับซ้อนน้อยกว่าExcel อย่างไรก็ตาม เพียงเพราะมันดีกว่า Excel ไม่ได้หมายความว่ามันเหมาะสมที่สุด

โดยเฉพาะเมื่อคุณมี ClickUp!

ClickUp เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับทุกประเภทขององค์กรและบุคคลที่ไม่ต้องการให้คุณดูสเปรดชีต (เว้นแต่คุณต้องการ, ถ้าอย่างนั้นให้เลือกใช้ มุมมองตาราง ของเรา).

และต่างจาก Smartsheet, ClickUp สามารถเป็นได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการให้มันเป็น

ผู้จัดการงาน,ผู้จัดสรรทรัพยากร,ผู้ติดตามเวลา,ผู้บันทึกข้อมูล,ผู้จัดการเอกสาร

ดังนั้น หากคุณต้องการเครื่องมือที่ 'ฉลาด' อย่างแท้จริงดาวน์โหลด ClickUp ฟรีวันนี้! 👋

