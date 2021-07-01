คู่มือการจัดการโครงการด้วย Smartsheet (รายงาน, แดชบอร์ด, แผนภูมิแกนต์)

การจัดการโครงการด้วย Smartsheet เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจที่มองว่าการทำงานร่วมกันคือการทำงานบนสเปรดชีต 😛
แต่นั่นเป็นไปได้จริงหรือ?
และ การจัดการโครงการด้วย Smartsheet เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณหรือไม่?
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่า Smartsheet คืออะไรคุณสมบัติหลัก ข้อดีและข้อจำกัดของมัน นอกจากนี้เราจะกล่าวถึงโซลูชันที่ชาญฉลาด สำหรับปัญหาเหล่านั้นด้วย
Smartsheet ฉลาดแค่ไหน? มาดูกัน!
สมาร์ตชีตคืออะไร?
Smartsheet เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ใช้สเปรดชีตเป็นพื้นฐาน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการ ติดตาม และวางแผนโครงการหลายโครงการได้แบบเรียลไทม์
สมชื่อจริง ๆ มัน พยายาม ทำให้สเปรดชีต 'ฉลาด' ด้วยฟีเจอร์สำหรับ:
- รายงานสถานะโครงการ
- การติดตามไทม์ไลน์
- การจัดการงาน
- การจัดการพอร์ตโฟลิโอกลุ่มโครงการ
- ระบบการทำงานอัตโนมัติ
และเราต้องยอมรับว่า Smartsheet สามารถจัดการกับโครงการที่ง่ายได้ดี
มุมมองแบบเรียลไทม์ของงานทั้งหมดในโครงการทำให้ทุกอย่างโปร่งใสมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่บางบริษัทเลือกใช้ Smartsheet เป็นเครื่องมือจัดการโครงการของพวกเขา
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่น ๆ โปรดอ่านบล็อกของเราเกี่ยวกับ ทางเลือกของ Smartsheet.
5 คุณสมบัติหลักของ Smartsheet
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีการใช้ Smartsheet สำหรับการจัดการโครงการ:
1. การร่วมมือ
การร่วมมือ เป็นหัวใจสำคัญของเครื่องมือการจัดการโครงการใด ๆ
และไม่ใช่ เรากำลังไม่พูดถึงการพูดคุยเกี่ยวกับเทคนิคหรือสูตรในสเปรดชีตกับเพื่อนร่วมงานของคุณ 😝
Smartsheet พร้อมมอบตัวเลือกการร่วมมือในทีมเพิ่มเติมให้กับสมองที่รักการใช้สเปรดชีตของคุณ:
- ระดับสิทธิ์: กำหนดว่าบุคคลสามารถดู แก้ไข หรือเป็นผู้ดูแลระบบได้หรือไม่
- แบบฟอร์ม: สร้างและแชร์แบบฟอร์มกับสมาชิกในทีมของคุณ
- พื้นที่ทำงาน: แชร์รายการ Smartsheet หลายรายการหรือพื้นที่ทำงานทั้งหมด
- การตรวจทาน: ร่วมมือกันในการตรวจสอบและอนุมัติเนื้อหาหลากหลายประเภท
- การสนทนา: สื่อสารไปพร้อมกับการทำงานของคุณ, ระบุบุคคล, และมีการสนทนาในระดับแผ่นงานหรือระดับแถว
ดังนั้น แม้ว่า Smartsheet ยังคงเป็นเครื่องมือที่ใช้สเปรดชีตเป็นหลัก คุณก็จะไม่มีปัญหาในการทำงานร่วมกับทีมของคุณมากนัก
2. การจัดทำงบประมาณ
เราทุกคนทราบดีว่าสเปรดชีตมีความสะดวกมากเพียงใดสำหรับการคำนวณและสูตรต่าง ๆ และนี่เองที่ทำให้ Smartsheet เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการ วางแผนงบประมาณ
แต่เครื่องมือการจัดการโครงการนี้ช่วยเพิ่มการจัดการงบประมาณไปอีกขั้น โดยช่วยให้คุณเชื่อมโยงค่าใช้จ่ายที่คำนวณไว้ วางแผนไว้ และค่าใช้จ่ายจริงกับกิจกรรมของทีม
ผู้ใช้ Smartsheet ยังสามารถใช้เทมเพลตงบประมาณโครงการเพื่อปรับปรุงการติดตามงบประมาณและเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงได้อีกด้วย ด้วยวิธีนี้ ค่าใช้จ่ายใด ๆ จะไม่หลุดรอดไปได้
3. การรายงาน
ฟีเจอร์การรายงาน ของ Smartsheet มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการแชร์ข้อมูลประสิทธิภาพในระดับโครงการและพอร์ตโฟลิโอกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการของคุณ
คุณยังได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์จากหลายแผ่นงาน ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณมุมมองที่อิงตามวิดเจ็ต
แชร์รายงาน Smartsheet กับใครก็ได้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงชีตพื้นฐานซึ่งใช้ข้อมูลในรายงาน! คุณยังสามารถตั้งเวลาส่งรายงานเป็นประจำได้อีกด้วย รายงานจะถูกส่งโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา
แดชบอร์ดของ Smartsheet ช่วยให้สามารถปรับแต่งได้มากยิ่งขึ้น โดยสมาชิกในทีมสามารถตรวจสอบสถานะของโครงการ สื่อสารกับผู้อื่น และตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ เก็บข้อมูลและข้อมูลที่สำคัญไว้ในแดชบอร์ด Smartsheet กลางเพียงแห่งเดียว และเพิ่มวิดเจ็ตต่างๆ เพื่อดึงรายงานประเภทต่างๆ เข้ามาได้
4. แม่แบบ
Smartsheet มอบให้คุณ ชุดเทมเพลต ที่เต็มไปด้วยชีต, แดชบอร์ด, แบบฟอร์ม, และรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า
และสิ่งที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้หมายถึงเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น… ประหยัดเวลาได้มากมาย! ⌚
ตัวอย่างเช่น ชุดแม่แบบการติดตามและสรุปโครงการเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการเริ่มต้นโครงการใด ๆ นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางที่เร็วที่สุดในการรายงานความเสี่ยงและเหตุการณ์สำคัญให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ
Smartsheet ยังมีแกลเลอรีเทมเพลตให้คุณด้วย ที่คุณจะพบเทมเพลตสำหรับ:
- รายการงานโครงการ
- งบประมาณการตลาด
- โครงการก่อสร้าง
- การจัดการโครงการแบบアジล
- และอื่นๆ
และหากคุณไม่พบสิ่งที่คุณต้องการ คุณสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองได้เสมอ
การปรับแต่งขั้นพื้นฐาน!
5. การผสานรวม
การผสานรวม ก็เหมือนกับของหวาน 🎂
มันไม่เคยเพียงพอ และมักจะมีที่ว่างสำหรับมากกว่านี้เสมอ
Smartsheet สามารถทำงานร่วมกับแอปและบริการอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย คุณได้รับการผสานการทำงานที่ไร้ปัญหาอย่างสมบูรณ์กับ Google Drive, Box, Jira, Salesforce, Quip และอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการงานของคุณ
แต่เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ การผสานระบบไม่เคยเพียงพอ
และบางครั้งคุณก็ไม่สามารถหาแอปที่คุณต้องการได้
นั่นคือเวลาที่คุณสามารถใช้ Zapier เพื่อเชื่อมต่อ Smartsheet กับแอปอื่น ๆ เช่น Zoho Projects,Asana, เป็นต้น หรือทำงานกับ API ที่เปิดให้ใช้เพื่อเพิ่มการผสานระบบของคุณเองเข้ากับซอฟต์แวร์
เปรียบเทียบ Asana กับ Smartsheet!
4 ข้อดีของการจัดการโครงการด้วย Smartsheet
นี่คือข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของการใช้ Smartsheet สำหรับการจัดการโครงการ:
1. การควบคุมและความปลอดภัยเพื่อความสบายใจ
การจัดการโครงการองค์กรให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับข้อมูลที่ปลอดภัย. Smartsheet ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยประจำปีและการประเมินโดยผู้รับเหมาภายนอก. คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องโดยเทคโนโลยีความปลอดภัยชั้นการขนส่ง (TLS) จากผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือที่สุด.
นอกจากนี้ Smartsheet ยังจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสและโปรโตคอลการสแกนไบโอเมตริกซ์ และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาตจากทีมปฏิบัติการทางเทคนิคเท่านั้น
ว้าว นั่นมันขั้นเทพเลย
นี่คือหนึ่งในจุดเด่นที่ใหญ่ที่สุดของ Smartsheet และเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้บริษัทใน Fortune 500 เกือบ 80% เลือกใช้
2. ระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลา
ด้วย ระบบอัตโนมัติ ของเวิร์กโฟลว์ใน Smartsheet คุณสามารถกำหนดได้ว่าการกระทำใดจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ใด ซึ่งจะช่วยให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ ประหยัดทั้งเวลาและแรงงานของคุณ
นอกจากนี้ การสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติก็ทำได้ง่ายเมื่อคุณมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเห็นคำสั่ง 'if' และ 'then' ทั้งหมด
3. แอปพลิเคชันมือถือเพื่อพกพาตารางคำนวณของคุณไปได้ทุกที่
Smartsheet มีแอปมือถือสำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android 📱
เนื่องจากสเปรดชีตไม่ใช่สิ่งที่ง่ายที่สุดในการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ, Smartsheet ได้ปรับแต่งแอปพลิเคชันมือถือเพื่อให้ได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด.
อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันมือถือทำงานได้ดีเพียงสำหรับการตรวจสอบไฟล์หรือการสนทนาทีมของคุณ
กำลังสร้างกำหนดการโครงการอยู่หรือเปล่า? ไม่ค่อยเท่าไหร่
4. ง่าย, หน้าจอผู้ใช้แบบสเปรดชีต
หากคุณชอบใช้สเปรดชีต คุณจะหลงรัก Smartsheet
อินเทอร์เฟซสเปรดชีตที่ใช้งานง่ายช่วยให้การนำเข้าไฟล์จากMicrosoft Excel,Microsoft Project,Google Sheets และTrello เป็นเรื่องง่าย
Smartsheet มีเพียงสี่มุมมองที่จำเป็นต่อการจัดการโครงการ: ตาราง, การ์ด (เวอร์ชันของ Kanban ของ Smartsheet), แผนภูมิแกนต์, และปฏิทิน
ตัวอย่างเช่น ด้วยแผนภูมิแกนต์ของ Smartsheet คุณสามารถเพิ่มการพึ่งพาและ เส้นทางวิกฤต รวมถึงใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขได้
เราคิดว่านั่นคือ...
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่า Smartsheet สามารถเป็นประโยชน์ได้อย่างไร ก็เป็นเรื่องยุติธรรมที่จะบอกคุณว่า Smartsheet มีข้อเสียอย่างไรบ้าง
5 ข้อจำกัดของการจัดการโครงการด้วย Smartsheet (พร้อมวิธีแก้ไข)
เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเป็นไปไม่ได้
แต่ Smartsheet ใกล้เคียงหรือไม่?
ไม่เอา! 🙅
นี่คือเหตุผล:
1. สเปรดชีตไม่เหมาะสมสำหรับการบริหารโครงการสมัยใหม่
ทำไมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการถึงมีอยู่ในปัจจุบัน?
เพื่อให้ทีมไม่หมดแรงจากการทำงานกับสเปรดชีตตลอดทั้งวัน!
สเปรดชีตมักจะมีผลกระทบเช่นนั้น
ท้ายที่สุดแล้ว การมองดูเซลล์แล้วเซลล์เล่าที่เต็มไปด้วยข้อมูลก็เป็นเรื่องที่เครียดไม่น้อย 😩
แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอีก
นี่คือเหตุผลอื่น ๆ ที่ทำให้สเปรดชีตไม่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการ:
- คุณไม่สามารถอ่านข้อมูลอย่างรวดเร็วได้
- คุณจะต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่
- ยากที่จะติดตามการอัปเดต
- การประสานงานกับผู้อื่นผ่านสเปรดชีตไม่ใช่เรื่องง่ายที่สุด
- ไม่สามารถส่งอีเมลจากสเปรดชีตได้
- ไม่สามารถจดบันทึกหรือจัดทำเอกสารบนสเปรดชีตได้
เราทราบว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่: เมื่อไหร่รายการนี้จะจบ?
ดังนั้น เว้นแต่ว่าคุณต้องการทนกับข้อจำกัดของสเปรดชีตตลอดไป Smartsheet ไม่ใช่โซลูชันการจัดการโครงการที่คุณต้องการ
แม้ว่า Smartsheet จะมีมุมมองที่ไม่ใช่สเปรดชีตอยู่บ้าง แต่ก็ขาดความยืดหยุ่นที่คุณคาดหวังได้จากเครื่องมือโครงการสมัยใหม่
แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนจากมุมมองตารางเป็นปฏิทินหรือมุมมองแกนต์ งานส่วนใหญ่ของคุณจะยังคงขึ้นอยู่กับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขภายในแผ่นงานเฉพาะ
แล้วตอนนี้จะทำอย่างไร?
ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับClickUp
นี่คือหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงที่สุดในโลก โดยใช้โดยหลายทีมในองค์กรขนาดเล็กและใหญ่
ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลายที่เหนือกว่า Smartsheet อย่างมาก ทำให้เป็น ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Smartsheet 💪
นี่คือวิธีที่ ClickUp ฉลาดกว่า Smartsheet อย่างมาก:
โซลูชัน ClickUp #1:มุมมอง
ต่างจาก Smartsheet, ClickUp มี มุมมองที่ยืดหยุ่นหลายแบบ ให้เลือกใช้
บางส่วนของพวกเขารวมถึง:
- มุมมองกล่อง: ดูความคืบหน้าของงานโครงการพร้อมปริมาณงานของแต่ละสมาชิกในทีม
- แผนผังความคิด: วาดแผนโครงการของคุณบนผืนผ้าใบเปล่า
- แผนภูมิแกนต์มุมมอง: แสดงแผนงานโครงการ, ระยะเวลา,และความสัมพันธ์ระหว่างงานให้เห็นภาพชัดเจน คุณยังสามารถคำนวณเส้นทางวิกฤตเพื่อระบุทางลัดในการเสร็จสิ้นโครงการได้อีกด้วย
- มุมมองบอร์ด: จัดการงานของคุณเหมือนบนกระดานคัมบัง
- มุมมองรายการ: ดูงานของคุณในรูปแบบรายการ
ตัวเลือกมุมมองงานใน ClickUp
และต่างจาก Smarthseet คุณไม่ต้องรับมือกับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขหรือปัญหาอื่น ๆ ของสเปรดชีตใน ClickUp เราใส่ใจทุกมุมมอง ทุกมุมมอง 😉
โซลูชัน ClickUp #2:อีเมล ClickApp
ClickUp มีจดหมาย! 📬
ส่งและรับอีเมลทั้งหมดของคุณ ได้ทันที จาก ClickUp พร้อมรองรับผู้ให้บริการอีเมลที่คุณชื่นชอบ รวมถึงGmail,Outlook, Office 365 และอื่นๆ
คุณไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม และนั่นจะช่วยประหยัดเวลาได้มาก
ฮะ! ลองทำแบบนั้นกับ สเปรดชีต ดูสิ
ส่งและรับอีเมลใน ClickUp
โซลูชัน ClickUp #3:โน้ตแพด
เรารักไอเดีย และที่สำคัญกว่านั้นคือวิธีสะดวกในการจดบันทึกไอเดียเหล่านั้น
และนั่นคือเหตุผลที่ ClickUp มี สมุดบันทึก อเนกประสงค์สำหรับคุณ
เดี๋ยวนะ, ใช้งานได้หลายอย่าง?
ใช่! คุณสามารถจดบันทึกได้ตามปกติ แต่คุณยังสามารถนำบันทึกของคุณไปใช้ประโยชน์ได้โดยการแปลงให้เป็นงานที่ต้องทำ
น่าทึ่งใช่ไหมล่ะ? 🤯
แปลงบันทึกเป็นงานใน ClickUp
โซลูชัน ClickUp #4:เอกสาร
คุณกำลังเรียงแท็บเบราว์เซอร์ทั้งเจ็ดอย่างบ้าคลั่งเพื่อแชร์หน้าจอเพียงไม่กี่นาทีก่อนการประชุมวิดีโอของคุณหรือไม่? 🤯
ด้วย ClickUp, ใช้ความสัมพันธ์เพื่อดูงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง... และนำเสนอภายในหน้าต่างเดียวกัน!
เข้าถึงลิงก์หน้าภายใต้ความสัมพันธ์ที่ด้านบนของเอกสาร ClickUp
สร้างเอกสารระดับมืออาชีพได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์เหล่านี้:
- เปิดใช้งานการตั้งค่า ผู้แต่ง เพื่อแสดงผู้สร้างเอกสารและผู้มีส่วนร่วม
- เลือก ภาพหน้าปก แบบกำหนดเองจากแกลเลอรี เดสก์ท็อป ลิงก์ หรือคลังภาพ Unsplash
- ปรับ ขนาดตัวอักษร (เล็ก ปกติ ใหญ่) เพื่อให้อ่านง่าย
- สลับ วิดเจ็ตหน้าย่อย ที่ด้านบนของหน้าเพื่อเข้าถึงหน้าย่อยทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว
- ขยาย สถิติ เพื่อดูจำนวนคำ ตัวอักษร และเวลาในการอ่าน
- เพิ่ม คำบรรยาย เพื่อเพิ่มบริบทให้กับผู้ชมของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย!
การจัดระเบียบเอกสารช่วยให้ความวุ่นวายของงานโครงการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสงบลง คุณสามารถปรับปรุงกิจกรรมประจำวันของคุณได้ด้วยข้อมูลโครงการทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงได้ในที่เดียว
จากโครงการขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ค้นหาและจัดการทุกอย่างได้จากเอกสารเดียว! 💫
2. มุมมองปฏิทินแบบจำกัด
มุมมองปฏิทิน ของ Smartsheet มีฟังก์ชันการจัดตารางเวลาอยู่บ้าง แต่ยังไม่เพียงพอ
สิ่งใดก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวันที่ถือเป็นข้อจำกัด
ตัวอย่างเช่น มุมมองปฏิทินไม่มีฟีเจอร์การจัดการทรัพยากรและคุณไม่สามารถกำหนดเวลาให้งานเกิดขึ้นในเวลาที่เฉพาะเจาะจงได้
โซลูชัน ClickUp #1:มุมมองปฏิทิน
ที่ ClickUpการจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญ และไม่มีทางที่เราจะหยุดคุณจากการกำหนดเวลาและวันที่สำหรับงานต่างๆ เมื่อเรามี มุมมองปฏิทิน ที่ทรงพลัง
ควบคุมสิ่งที่คุณต้องการให้เห็นบนปฏิทินของคุณ ไม่ว่าจะเป็นวันเดียว สี่วัน หนึ่งสัปดาห์ หรือทั้งเดือนเพื่อมุมมองแบบภาพรวม
คุณยังสามารถจัดการทรัพยากรของคุณได้โดยตรงในมุมมองปฏิทิน ช่วยประหยัดเวลาแทนการสลับมุมมอง
คุณเห็นไหม ปฏิทินของเราสามารถทำได้มากกว่าแค่การกำหนดตารางงาน 😎
ตัวเลือกการดูในมุมมองปฏิทินของ ClickUp
โซลูชัน ClickUp #2:มุมมองไทม์ไลน์
มุมมองไทม์ไลน์ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการดูภาพรวมของโครงการของคุณในรูปแบบเชิงเส้น
ลากและวางงานของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อกำหนดเวลา จัดเรียงใหม่ ฯลฯ
ลากและวางงานในมุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUp
ต้องการปรับแต่งไทม์ไลน์ให้เฉพาะตัวหรือไม่?
สมบูรณ์แบบ เพราะเราทุกคนชอบการปรับแต่ง!
คุณสามารถ:
- ซ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์
- แสดงงานย่อย
- ขยายชื่องาน
- จัดสีงานตามรายการ สถานะ และฟิลด์ที่กำหนดเอง
- และอีกมากมาย!
นี่คือไทม์ไลน์ของคุณ และเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณสร้างสิ่งที่คุณจินตนาการไว้
3. คุณสมบัติการรายงานของทีมที่จำกัด
Smartsheet มีฟีเจอร์รายงานทีม แต่ไม่ใช้งานง่าย
คุณต้อง กรอกข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการโดยใช้แผนภูมิแกนต์แบบละเอียด
นอกจากนี้ คุณไม่สามารถจำกัดการรายงานของคุณไว้เพียงแผนภูมิแกนต์เท่านั้น
นี่อะไร? ยุค 90 เหรอ? 🤦♂️
ผู้จัดการโครงการต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เช่นความเร็ว (velocity), แผนภูมิการใช้เวลา (burnup chart), และแผนภูมิการลดภาระงาน (burndownchart) เพื่อดูว่าโครงการของพวกเขาดำเนินไปอย่างไร
โซลูชัน ClickUp:แดชบอร์ด
แดชบอร์ด ใน ClickUp ช่วย รวมศูนย์ทุกเหตุการณ์ของโครงการไว้ในที่เดียว
คุณสามารถสร้างรายงานและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงาน ความคืบหน้า บุคลากรสปรินต์ ฯลฯ โดยใช้ 50+ วิดเจ็ต
การสร้างแดชบอร์ดใน ClickUp
พูดถึงการสปรินต์ คุณสามารถใช้วิดเจ็ตสปรินต์เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกทุกประเภทรวมถึงการไหลสะสม, การเผาไหม้, ความเร็ว, ระยะเวลาล่วงหน้า, และแผนภูมิการเผาไหม้
แผนภูมิการเผาไหม้ใน ClickUp
และเราไม่ได้ถอนตัวจากการเสนอ ตัวเลือกการปรับแต่ง ในแดชบอร์ดของเราเช่นกัน
สร้างแดชบอร์ดของคุณด้วยวิดเจ็ตแบบกำหนดเอง เพื่อแสดงผลการทำงานของคุณในแบบที่คุณต้องการ
คุณสามารถใช้วิดเจ็ตสำหรับ:
- แผนภูมิเส้น
- แผนภูมิแท่ง
- พอร์ตโฟลิโอ
- แผนภูมิแบตเตอรี่
- การคำนวณ
- และอื่นๆ
ตื่นเต้นที่จะสร้างแดชบอร์ดทรงพลังของคุณเองหรือไม่?
ดูคู่มือฉบับละเอียดของเราเกี่ยวกับ วิธีสร้าง แดชบอร์ดการจัดการโครงการ เพื่อเริ่มต้นได้ทันที!
4. การบันทึกเวลาด้วยตนเอง
ซอฟต์แวร์ Smartsheet ช่วยให้คุณติดตามเวลาได้หลายวิธี รวมถึง 'ครึ่งวัน', 'ชั่วโมงและนาที', และ 'ชั่วโมงและนาทีแบบแยกรายการ'
อย่างไรก็ตาม คุณจะต้อง อนุมัติ เวลาโดยประมาณด้วยตนเอง หรือป้อนระยะเวลาเองเพื่อใช้งานนี้
คุณยังสามารถติดตามกิจกรรมสำหรับวันใดวันหนึ่งได้โดยคลิกที่ปุ่มเริ่มจับเวลา
แต่เดาอะไรได้ไหม?
คุณยังคงต้องเพิ่มเวลาที่ติดตามเข้าไปในแบบฟอร์มเวลาทำงานด้วยตนเองอยู่ดี เหมือนกับการจัดการสเปรดชีตยังไม่ใช้ความพยายามมากพอแล้ว! 😫
โซลูชัน ClickUp #1:การติดตามเวลาแบบเนทีฟ
ให้ ClickUp ติดตามเวลาของคุณในขณะที่คุณมุ่งเน้นกับงานของคุณ
เพียงกดเริ่มเพื่อเริ่มติดตามเวลาสำหรับงานเฉพาะ
ต้องการทำงาน งาน อื่นหรือไม่
กระโดดเข้าไปเลยและเริ่มจับเวลาสำหรับงานนั้น
การติดตามเวลาใน ClickUp
เริ่มและหยุดตัวจับเวลาได้ตามต้องการ เราจะคำนวณและสร้างรายงานการใช้เวลาโดยละเอียดเพื่อให้คุณสบายใจได้
คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถสลับอุปกรณ์และติดตามเวลาสำหรับงานเดียวกันได้ต่อเนื่อง?
นั่นคือความงดงามของตัวจับเวลาทั่วโลกของเรา!
โซลูชัน ClickUp #2:การผสานการทำงานสำหรับการติดตามเวลา
เรามั่นใจว่า ClickUp สามารถรองรับทุกความต้องการของคุณได้
แต่ก็ยังมีพื้นที่สำหรับการ ผสานรวม อยู่เสมอ ใช่ไหม?
และนั่นคือเหตุผลที่ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามเวลาด้วยแอปติดตามเวลาที่คุณชื่นชอบ เช่นEverhour,Time Doctor,Toggl หรือHarvest
การผสานรวมการติดตามเวลาการเก็บเกี่ยวกับ ClickUp
5. การกำหนดราคา
Smartsheet ไม่ต้องการข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ และ ยังมีบริการทดลองใช้ฟรี 30 วันอีกด้วย
ฟังดูดีใช่ไหม?
เอาล่ะ...
แผน รายบุคคล พื้นฐานมีค่าใช้จ่าย $14/เดือน ในขณะที่แผน ธุรกิจ เริ่มต้นที่ $25/ผู้ใช้ ต่อเดือน หลังจากนั้น ราคาจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเหมือนตึกระฟ้า
ดังนั้น ราคาของ Smartsheet จึงค่อนข้างสูงสำหรับทั้งบุคคลทั่วไปและองค์กรขนาดใหญ่
ไม่ใช่ความเท่าเทียมแบบที่เราต้องการ!
แต่ข่าวดีก็คือ:
โซลูชัน ClickUp:แผนการใช้งานฟรีตลอดชีพ
เราหมายความตามนั้นจริง ๆ เมื่อเราบอกว่าเราเหมาะสำหรับทีมเล็ก องค์กรใหญ่ หรือแม้แต่คุณจะเป็นฟรีแลนซ์หรือบุคคลทั่วไปก็ตาม
ทุกคนจะได้รับสิทธิ์เข้าถึง แผนฟรีตลอดชีพ ที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ของ ClickUp ซึ่งรองรับงานและผู้ใช้ไม่จำกัด
และตลอดไป หมายถึงตลอดไปจริงๆ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น!
แผนชำระเงินเป็นอย่างไรบ้าง? คำเดียว: ราคาไม่แพง!
ดูด้วยตัวคุณเอง:
- ไม่จำกัด ($5/ผู้ใช้ต่อเดือน): ไม่จำกัดการเชื่อมต่อ ไม่จำกัดแดชบอร์ด ไม่จำกัดมุมมองที่กำหนดเอง และอื่นๆ
- การผสานระบบไม่จำกัด
- แดชบอร์ดไม่จำกัด
- มุมมองแบบกำหนดเองไม่จำกัด
- และอื่นๆ
- การผสานระบบไม่จำกัด
- แดชบอร์ดไม่จำกัด
- มุมมองแบบกำหนดเองไม่จำกัด
- และอื่นๆ
- ธุรกิจ ($9/ผู้ใช้ต่อเดือน): เวลาในสถานะ คะแนนสปรินท์ รหัสงานที่กำหนดเอง และอื่นๆ
- ระยะเวลาในสถานะ
- คะแนนสปรินต์
- รหัสงานที่กำหนดเอง
- และอื่นๆ
- ระยะเวลาในสถานะ
- คะแนนสปรินต์
- รหัสงานที่กำหนดเอง
- และอื่นๆ
- Business Plus (19 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน): งานย่อยในหลายรายการ การสร้างบทบาทที่กำหนดเอง การฝึกอบรมผู้ดูแลระบบแบบเฉพาะบุคคล และอื่นๆ
- งานย่อยในหลายรายการ
- การสร้างบทบาทที่กำหนดเอง
- การฝึกอบรมผู้ดูแลระบบแบบเฉพาะบุคคล
- และอื่นๆ
- งานย่อยในหลายรายการ
- การสร้างบทบาทที่กำหนดเอง
- การฝึกอบรมผู้ดูแลระบบแบบเฉพาะบุคคล
- และอื่นๆ
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด
คุณไม่จำเป็นต้องบอกลาฟังก์ชันของสเปรดชีตไปเสียทีเดียว เพราะเรายังมีมุมมองแบบตารางให้คุณใช้งานด้วย ที่นี่คุณสามารถคำนวณเพื่อหาผลรวม ค่าเฉลี่ย ฯลฯ ของแต่ละฟิลด์ และยังสามารถเพิ่มรูปภาพได้อีกด้วย
แต่เรายังไม่เสร็จ
การจัดรูปแบบตารางในมุมมองตารางของ ClickUp
นี่คือตัวอย่างเล็กๆ ของสิ่งที่ ClickUp สามารถทำได้เพิ่มเติม:
- มอบหมายงานเดียวให้กับผู้รับมอบหมายหลายคน
- เข้าถึง ClickUp เมื่อไม่มีสัญญาณ Wi-Fi โดยใช้โหมดออฟไลน์
- กำหนดความเร่งด่วนของงานโดยใช้ระดับความสำคัญ
- การกำหนดเวลาประมาณการ
- นำเข้าโดยอัตโนมัติจาก ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ
- ตัดสินใจว่าอะไรควรเป็นตัวกระตุ้นการแจ้งเตือนและเมื่อใดด้วยการแจ้งเตือนที่กำหนดเอง
Smartsheet คือทางเลือกที่ชาญฉลาดหรือไม่?
แอป Smartsheet พยายามอย่างมากที่จะทำให้สเปรดชีตสนุกและซับซ้อนน้อยกว่าExcel อย่างไรก็ตาม เพียงเพราะมันดีกว่า Excel ไม่ได้หมายความว่ามันเหมาะสมที่สุด
โดยเฉพาะเมื่อคุณมี ClickUp!
ClickUp เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับทุกประเภทขององค์กรและบุคคลที่ไม่ต้องการให้คุณดูสเปรดชีต (เว้นแต่คุณต้องการ, ถ้าอย่างนั้นให้เลือกใช้ มุมมองตาราง ของเรา).
และต่างจาก Smartsheet, ClickUp สามารถเป็นได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการให้มันเป็น
ผู้จัดการงาน,ผู้จัดสรรทรัพยากร,ผู้ติดตามเวลา,ผู้บันทึกข้อมูล,ผู้จัดการเอกสาร…
ดังนั้น หากคุณต้องการเครื่องมือที่ 'ฉลาด' อย่างแท้จริงดาวน์โหลด ClickUp ฟรีวันนี้! 👋