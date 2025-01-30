10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ SharePoint ที่ดีที่สุดในปี 2025

บล็อก ClickUp

30 มกราคม 2568

เป็นเจ้าของโดยไมโครซอฟต์, SharePoint ได้เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มผลผลิต, ทำงานร่วมกัน,และจัดการเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ. อย่างไรก็ตาม, ความนิยมไม่ได้หมายความว่าดีที่สุดเสมอไป.

ด้วยการเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีที่ดีขึ้นและความต้องการเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและนวัตกรรมมากขึ้น บริษัทต่างๆ กำลังสำรวจทางเลือกอื่นที่ตรงกับความต้องการของพวกเขามากขึ้น

เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด เราจะสำรวจทางเลือกและคู่แข่งของ Microsoft SharePoint ที่ดีที่สุด 10 อันดับ พร้อมเน้นคุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อเสีย ราคา และข้อมูลเพิ่มเติม

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ SharePoint?

การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ SharePoint อาจเป็นเรื่องยุ่งยากเมื่อคุณไม่ทราบคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ควรพิจารณาอย่างชัดเจน สิ่งสำคัญคือต้องมองหาโซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้การแชร์ข้อมูลการทำงานร่วมกันในทีม และการผสานรวมกับระบบที่คุณมีอยู่แล้วทำได้อย่างง่ายดาย

อีกหนึ่งฟังก์ชันที่สำคัญที่ต้องตรวจสอบคือความยืดหยุ่น โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่มีกระบวนการทำงานเฉพาะตัว—แพลตฟอร์มที่มีเทมเพลตและระบบอัตโนมัติที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างง่ายดาย

และแน่นอน เรื่องราคา! เลือกตัวเลือกที่โปร่งใสในเรื่องราคา—ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแอบแฝงสำหรับการแชร์ไฟล์หรือซอฟต์แวร์การจัดการความรู้และการทำงานร่วมกัน บางแพลตฟอร์มยังมีเวอร์ชันฟรีแบบพรีเมียมให้คุณทดลองใช้ก่อนอัปเกรดเป็นแผนชำระเงิน

10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ SharePoint

สำรวจรายการทางเลือก SharePoint 10 อันดับแรกของเรา เพื่อให้คุณสามารถเลือกโซลูชันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตในทีมข้ามสายงาน

1.คลิกอัพ

ตัวอย่างของมุมมองต่างๆ ทั้งหมดใน ClickUp
ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบ มอบโซลูชันครบวงจรให้กับองค์กรสำหรับทุกทีม

หนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ SharePoint คือ ClickUp เนื่องจากคุณสมบัติการร่วมมือที่สามารถปรับแต่งได้สูง ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ และความสามารถในการแชร์ไฟล์เพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนี่ยังไม่รวมถึงการรีวิวจากลูกค้าที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย!

ClickUpทำงานเป็นระบบ CRM, เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดแบบภาพ, หรือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการเพื่อจัดการงานและปริมาณงาน. คุณสมบัติมากมายของมันช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบ, ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ, และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่น—ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มผลผลิตที่ดีที่สุด.

การผสมผสานที่แข็งแกร่งของแอปนี้ซึ่งประกอบด้วยการปรับแต่ง, เอกสาร, ซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือ,และคุณสมบัติการจัดการงานทำให้แอปนี้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ SharePoint สำหรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ClickUp Docs: จัดระเบียบความรู้ของทีมคุณไว้ในที่เดียว และให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มุมมองที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ ทีมงานสามารถสลับระหว่างมุมมองต่างๆ เช่น มุมมองรายการ มุมมองบอร์ด และมุมมองปฏิทิน ทั้งหมดภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
  • การจัดการโครงการแบบ Agile: เพลิดเพลินกับเทมเพลตสำหรับการวางแผนสปรินต์, แผนภูมิการเผาผลาญ, และกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, ทำให้คุณจัดการโครงการด้วยวิธีการ Agile ได้อย่างง่ายดาย
  • การติดตามเวลา: ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ตั้งค่าประมาณการ และดูรายงานเวลา
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: สื่อสารกับทีมของคุณผ่านเครื่องมือการทำงานร่วมกันต่าง ๆ เช่น ห้องแชท การกล่าวถึง และการมอบหมายงาน ทำให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย
  • การผสานรวม: ClickUp สามารถผสานรวมกับโซลูชันอื่น ๆ ได้มากมาย รวมถึง Slack, Google Drive และ Trello ทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นข้ามแพลตฟอร์มต่าง ๆ
  • เทมเพลต: ClickUp มีเทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การวางแผนงานอีเวนต์และการจัดการเนื้อหา

ข้อจำกัดของ ClickUp

ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่มีฟังก์ชันการทำงานมากที่สุด แต่ซอฟต์แวร์นี้มีข้อจำกัดบางประการ — ตั้งแต่ความซับซ้อนไปจนถึงการเรียนรู้ที่ค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายและการใช้งานที่หลากหลายทำให้มันเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับผู้ใช้หลายคน

ราคาของ ClickUp

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,700+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)

📮 ClickUp Insight:83% ของพนักงานสายงานความรู้พึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารกับทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานในแต่ละวันสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล ด้วยแอปครบวงจรสำหรับการทำงานอย่างClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชททั้งหมดจะถูกรวมไว้ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังให้การทำงานของคุณ!

2. SamePage

รูปภาพผลิตภัณฑ์ SamePage
ผ่านทาง SamePage

SamePageเป็นอีกหนึ่งคู่แข่งของ SharePoint เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการที่ช่วยจัดการ จัดระเบียบ และแบ่งปันไฟล์ แอปนี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมของคุณบรรลุผลลัพธ์ได้เร็วขึ้นPaylocity ได้เข้าซื้อกิจการ Samepageในปี 2020 และกำลังเปลี่ยนทิศทางเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการทำงานร่วมกันของทีม—โดยมีการอัปเดตฟีเจอร์สำคัญบางประการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SamePage

  • การแชททีมและการส่งข้อความทันที
  • การประชุมทางวิดีโอในตัว
  • การจัดการงาน
  • การแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกัน

ข้อจำกัดของ SamePage

  • ขณะนี้ไม่เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่
  • มีให้บริการเฉพาะบนเดสก์ท็อปและแอปมือถือเท่านั้น

ราคาแบบ SamePage

  • เวอร์ชันฟรี
  • แผนมาตรฐาน: $7.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โปรแพลน: $9/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า SamePage

  • G2: 4. 5/5 (210+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 810 รายการ)

3. Google Workspace

Google Workspace รูปภาพผลิตภัณฑ์
ผ่านทางGoogle

Google Workspace ซึ่งเดิมเรียกว่า G Suite เป็นชุดเครื่องมือการทำงานบนคลาวด์สำหรับการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกัน แม้ว่าจะไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงของ SharePoint แต่เครื่องมือหลายอย่างใน Google Workspace ก็สามารถใช้เป็นทางเลือกแทน SharePoint ได้

แพลตฟอร์มเช่น Gmail, Google Meet, Google Drive, Google Calendar, Google Docs และอื่น ๆ สามารถใช้งานได้ภายใน Google Workspace — ช่วยให้การร่วมมือและการจัดการเนื้อหาเป็นไปอย่างราบรื่นโดยแทบไม่ต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace

  • คลาวด์สตอเรจ
  • การทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์ใน Google Docs
  • การประชุมทางวิดีโอ
  • ฟังก์ชันการทำงานของอีเมลเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติหลักที่สำคัญ
  • ความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อจำกัดของ Google Workspace

ราคาของ Google Workspace

Google Workspace มักจะมีแผนราคาให้เลือกสี่แบบ:

  • ธุรกิจเริ่มต้น: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บิสิเนส พลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Google Workspace

  • G2: 4. 6/5 (40,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7 (14,600+ รีวิว)

4. รวมกลุ่ม

ภาพผลิตภัณฑ์ Ideagen Huddle
ผ่านทางIdeagen

Huddle เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ SharePoint ที่มอบประสบการณ์การใช้งานที่เน้นเอกสารสำหรับทีมภายใน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนำเสนอแพลตฟอร์มที่มีเอกลักษณ์และปลอดภัย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบงาน แบ่งปันความรู้อย่างปลอดภัย และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือการทำงานร่วมกันนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้ในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดสามารถควบคุมเอกสารได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการได้อย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติเด่นของ Huddle

  • ความปลอดภัยระดับรัฐบาล
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • ช่วยให้สามารถควบคุมและเข้าถึงเวอร์ชันของเอกสารได้อย่างราบรื่น
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของเอกสารภายนอก เช่น การแชร์ไฟล์และการขอไฟล์
  • การติดตามกิจกรรมอัตโนมัติ
  • รองรับไฟล์หลากหลายรูปแบบ
  • พอร์ทัลลูกค้า

ข้อจำกัดของการรวมกลุ่ม

  • บางครั้งเอกสารอาจค้าง
  • การตั้งค่าซอฟต์แวร์ที่สับสน
  • ความสามารถในการรายงานที่จำกัด

ราคาของ Huddle

Huddle มีแผนราคาให้เลือก สี่ แบบ:

  • จำเป็น: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บวก: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีมเริ่มต้น: $150/เดือน
  • พรีเมียร์: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Huddle

  • G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

5. นูเซโอ

ภาพผลิตภัณฑ์ Nuxeo
ผ่านทางNuxeo

Nuxeo เป็นระบบจัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้ทีมและผู้จัดการสามารถจัดเก็บและจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้ ระบบทางเลือกของ SharePoint นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแอปพลิเคชันเนื้อหาที่ชาญฉลาดและใช้โค้ดน้อย ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้นและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

ไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มการจัดการเนื้อหาแบบดั้งเดิมที่มีความยืดหยุ่นและขยายตัวได้จำกัด Nuxeo ใช้พลังของ AI เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ มีประสิทธิภาพและได้รับคุณค่าสูงสุดจากเนื้อหาของพวกเขา

คุณสมบัติเด่นของ Nuxeo

  • การจัดการโครงการด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลและการทำงานร่วมกันด้านเอกสาร
  • การจัดการข้อเรียกร้อง
  • การค้นหาและวิเคราะห์เนื้อหา
  • ระบบการจัดการและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
  • REST API สำหรับการโต้ตอบเนื้อหาที่ซับซ้อน
  • รองรับการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Nuxeo

  • การตั้งค่าแบ็กเอนด์ที่ซับซ้อน
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ไม่เป็นมิตร
  • ชุมชนและฟอรัมที่ไม่ดี

การกำหนดราคาของ Nuxeo

Nuxeo ให้บริการทดลองใช้ฟรี 30 วัน ในขณะที่การสมัครสมาชิกแบบชำระเงินต้องทำการจองเดโม

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Nuxeo

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

6. การบรรจบกัน

ตัวอย่างฐานความรู้คอนฟลูเอนซ์
ผ่านทางAtlassian

Confluence เป็นพื้นที่ทำงานสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลพัฒนาโดย Atlassian ช่วยให้บริษัทต่างๆ เข้าถึงแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่สามารถสร้าง แบ่งปัน และจัดระเบียบข้อมูลได้

ด้วยเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้มากมายและพร้อมใช้งาน Confluence จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างฐานความรู้ หรือวิกิของบริษัท อย่างไรก็ตาม ข้อเสียคือ การตั้งค่าซอฟต์แวร์ต้องใช้การเรียนรู้ค่อนข้างมาก

เปรียบเทียบSharePoint กับ Confluence!

คุณสมบัติเด่นของ Confluence

  • แม่แบบทีมและโครงการมากมายเพื่อเร่งกระบวนการจัดทำเอกสาร
  • คุณสมบัติการผสานที่เหนือกว่า
  • ระบบเวอร์ชันเอกสารเพื่อการติดตามประวัติการเปลี่ยนแปลงของเอกสาร
  • ฟังก์ชันการอนุญาตสำหรับการควบคุมการเข้าถึง
  • รองรับการใช้งานบนมือถือ

ข้อจำกัดของการบรรจบกัน

  • พื้นที่จัดเก็บจำกัด
  • ฟังก์ชันการค้นหาที่ไม่เป็นไปตามสัญชาตญาณ
  • การซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่องต้องใช้เวลา
  • ปัญหาการส่งออกไฟล์ PDF
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว (ลองดูทางเลือกของ Confluence เหล่านี้!)

การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์

Confluence มีสามแผนราคา และแพ็กเกจแบบกำหนดเองสำหรับทีมที่มีสมาชิกมากกว่า 100 คน:

  • ฟรี: $0/เดือนต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $5.75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: 11 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Confluence

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2900 รายการ)

เปรียบเทียบConfluence กับ Notion!

7. ผลักดัน

ภาพผลิตภัณฑ์ Jostle
ผ่านทางJostle

Jostle เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการมีส่วนร่วมของพนักงาน แอปนี้ช่วยให้บริษัทสามารถเผยแพร่ข่าวสารของบริษัท ประกาศเรื่องสำคัญ และจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม

ด้วย Jostle คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทุกคนในองค์กรของคุณมีแพลตฟอร์มกลางเพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงปัญหา และแบ่งปันความสำเร็จ – ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรืออยู่ในเขตเวลาใดก็ตาม

คุณสมบัติเด่นของ Jostle

  • คุณสมบัติการสำรวจความคิดเห็นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากทีมเกี่ยวกับการตัดสินใจที่สำคัญของบริษัท
  • ฟีดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานทราบข้อมูลและอัปเดตอยู่เสมอ
  • กระดานสนทนาเพื่อส่งเสริมการร่วมมือ, การจัดการโครงการ, และความโปร่งใส
  • ห้องสมุดเอกสารสำหรับจัดเรียงไฟล์และช่วยให้ค้นหาเนื้อหาได้ง่าย
  • การผสานรวมกับMicrosoft Officeและ Google Files ได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Jostle

  • ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี
  • ไม่มีการสนทนาแบบมีหัวข้อ ดังนั้นการติดตามการสนทนาและหัวข้อต่าง ๆ อาจทำได้ยาก
  • ไม่มีเวอร์ชันฟรีเมียมให้บริการ
  • ฟังก์ชันการปรับแต่งที่จำกัด

ราคาของ Jostle

Jostle มีแผนราคาสี่แบบ แต่การกำหนดราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดและความต้องการของบริษัท

  • ทองแดง
  • เงิน
  • ทองคำ
  • แพลทินัม

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าของ Jostle

  • G2: 4. 5 (190+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

8. กล่อง

ภาพผลิตภัณฑ์กล่อง
ผ่านกล่อง

Box เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์สำหรับการจัดเก็บไฟล์อย่างปลอดภัย การจัดการเนื้อหา และการทำงานร่วมกันของทีม ช่วยให้องค์กรสามารถรวมเอกสารของทีมทั้งหมดไว้ในที่เดียวและสามารถนำไปใช้ในหลายกรณีการใช้งาน เช่น การตลาด การขาย ทรัพยากรบุคคล การเงิน วิศวกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย

ด้วย Box ผู้ใช้สามารถแชร์ลิงก์ไฟล์ที่ปลอดภัย เพิ่มผู้ร่วมงานเข้ากลุ่ม อนุมัติไฟล์ และรับเอกสารสำคัญให้ลงนามได้

คุณสมบัติเด่นของกล่อง

  • การตรวจจับภัยคุกคามอัจฉริยะและการกำกับดูแลข้อมูลอย่างสมบูรณ์
  • คุณสมบัติความปลอดภัยตามการจัดประเภท
  • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการลงนามในสัญญาและข้อตกลงที่ราบรื่น
  • การผสานรวมแอปมากกว่า 1,500 รายการ
  • การย้ายข้อมูลเนื้อหา
  • การควบคุมการจัดการผู้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ
  • การแชร์ไฟล์และการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์

ข้อจำกัดของกล่อง

  • ไม่มีคุณสมบัติการซิงค์แบบเนทีฟ
  • การอัปโหลดไฟล์จำกัด
  • ความไม่เข้ากันของซอฟต์แวร์
  • ไม่เหมาะสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก
  • ฟังก์ชันการค้นหาที่จำกัด
  • ไม่มีแผนฟรี

การกำหนดราคาแบบกล่อง

Box มี สี่ แผนราคา:

  • ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพลัส: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรขนาดใหญ่: แผนการชำระเงินแบบกำหนดเอง

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Box

  • G2: 4. 2 (4,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4 (5,200+ รีวิว)

9. อัลฟรีสโก้

ภาพผลิตภัณฑ์ Alfresco
ผ่านทางอัลเฟรสโก้

Alfrescoเป็นระบบจัดการเนื้อหาที่มอบโซลูชันให้กับองค์กรที่ต้องการเชื่อมต่อ ปกป้อง และจัดการข้อมูลสำคัญ ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของมันจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลาที่สูญเปล่าและเพิ่มผลผลิต

ไม่เหมือนกับทางเลือกอื่น ๆ ของ SharePoint ทีม Alfresco จัดกิจกรรมเสมือนจริงและสัมมนาออนไลน์ — และให้การสนับสนุนลูกค้าแบบลงมือปฏิบัติจริง

คุณสมบัติเด่นของ Alfresco

  • บรรลุการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบด้วยการจัดการเอกสาร, เส้นทางการตรวจสอบ, นโยบายการเก็บรักษา, และการควบคุมการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจในการจัดการและการเก็บรักษาเนื้อหาอย่างถูกต้อง
  • ระบบจัดการเอกสารที่ครอบคลุมช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บ จัดระเบียบ และจัดหมวดหมู่เอกสารไว้ในที่เก็บข้อมูลกลาง
  • เพลิดเพลินกับการควบคุมเวอร์ชัน, ความสามารถในการเช็คอิน/เช็คเอาท์, การจัดการเมตาดาตา, การค้นหาข้อความเต็มรูปแบบ, และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อการจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • จับและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหา, พฤติกรรมผู้ใช้, และประสิทธิภาพของระบบ
  • ออกแบบ สร้างแบบจำลอง และทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยกระบวนการจำลอง การมอบหมายงาน การกำหนดเส้นทางของงาน และการติดตามกรณี

ข้อจำกัดของ Alfresco

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ไม่เป็นมิตร
  • ไม่มีฟังก์ชันการลากและวาง
  • ปัญหาการอัปโหลดเอกสารเป็นครั้งคราว
  • ความสามารถในการค้นหาที่จำกัด

ราคาของ Alfresco

Alfresco เสนอราคาที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการของทีมหรือบุคคล

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Alfresco

  • G2: 3. 6 (40 รีวิว)
  • Capterra: 4. 1 (20+ รีวิว)

10. Redbooth

รูปภาพผลิตภัณฑ์ Redbooth
ผ่านทางRedbooth

ด้วยโซลูชันการจัดการเนื้อหาและโครงการที่ใช้งานง่ายRedboothช่วยให้องค์กรวางแผนงาน จัดระเบียบโครงการ และรักษาการสื่อสารของทีมให้สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Redbooth มีความสามารถในการรายงานที่จำกัด ทำให้ผู้จัดการมีความยากลำบากในการสร้างรายงานผลการดำเนินงานของโครงการอย่างละเอียด

คุณสมบัติเด่นของ Redbooth

  • แม่แบบการจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • กระดานคัมบังเพื่อการมองเห็นขั้นตอนการทำงานที่ง่ายดาย
  • การจัดการงานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
  • รองรับการใช้งานบนมือถือ
  • การประชุมวิดีโอความละเอียดสูง
  • รายงานประสิทธิภาพการทำงานเชิงลึก
  • แผนงานโครงการแบบภาพ

ข้อจำกัดของ Redbooth

  • ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนและใช้งานยาก
  • การจัดเก็บและจัดระเบียบไฟล์ที่ซับซ้อน
  • การสนับสนุนไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ไม่สามารถมอบหมายงานย่อยพร้อมวันที่ได้
  • การตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบจำกัด

ราคาของ Redbooth

  • Redbooth Pro: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Redbooth Business: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Redbooth Enterprise: ปรับแต่งได้ตามความต้องการของทีมคุณ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Redbooth

  • G2: 4. 4 (98 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4 (89 รีวิว)

ClickUp: ทางเลือก SharePoint ที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ

หากคุณกำลังอ่านบทความนี้เพื่อค้นหาทางเลือกของ Microsoft SharePoint ที่มีคุณสมบัติการจัดการเนื้อหาและโครงการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณและทีมของคุณ คุณโชคดีแล้ว!

ทำไมต้องเสียเวลาต่อสู้กับเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานเมื่อมีวิธีแก้ไขที่ง่ายกว่า? ควบคุมเอกสารโครงการ การสื่อสารในทีม และการจัดการงานของคุณด้วย ClickUp — โซลูชันครบวงจรสำหรับทุกความต้องการด้านประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

ลองใช้ ClickUp วันนี้และดูว่าทำไมมันถึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft SharePoint ในตลาด