10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ SharePoint ที่ดีที่สุดในปี 2025

เป็นเจ้าของโดยไมโครซอฟต์, SharePoint ได้เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มผลผลิต, ทำงานร่วมกัน,และจัดการเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ. อย่างไรก็ตาม, ความนิยมไม่ได้หมายความว่าดีที่สุดเสมอไป.
ด้วยการเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีที่ดีขึ้นและความต้องการเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและนวัตกรรมมากขึ้น บริษัทต่างๆ กำลังสำรวจทางเลือกอื่นที่ตรงกับความต้องการของพวกเขามากขึ้น
เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด เราจะสำรวจทางเลือกและคู่แข่งของ Microsoft SharePoint ที่ดีที่สุด 10 อันดับ พร้อมเน้นคุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อเสีย ราคา และข้อมูลเพิ่มเติม
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ SharePoint?
การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ SharePoint อาจเป็นเรื่องยุ่งยากเมื่อคุณไม่ทราบคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ควรพิจารณาอย่างชัดเจน สิ่งสำคัญคือต้องมองหาโซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้การแชร์ข้อมูลการทำงานร่วมกันในทีม และการผสานรวมกับระบบที่คุณมีอยู่แล้วทำได้อย่างง่ายดาย
อีกหนึ่งฟังก์ชันที่สำคัญที่ต้องตรวจสอบคือความยืดหยุ่น โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่มีกระบวนการทำงานเฉพาะตัว—แพลตฟอร์มที่มีเทมเพลตและระบบอัตโนมัติที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างง่ายดาย
และแน่นอน เรื่องราคา! เลือกตัวเลือกที่โปร่งใสในเรื่องราคา—ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแอบแฝงสำหรับการแชร์ไฟล์หรือซอฟต์แวร์การจัดการความรู้และการทำงานร่วมกัน บางแพลตฟอร์มยังมีเวอร์ชันฟรีแบบพรีเมียมให้คุณทดลองใช้ก่อนอัปเกรดเป็นแผนชำระเงิน
10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ SharePoint
สำรวจรายการทางเลือก SharePoint 10 อันดับแรกของเรา เพื่อให้คุณสามารถเลือกโซลูชันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตในทีมข้ามสายงาน
1.คลิกอัพ
หนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ SharePoint คือ ClickUp เนื่องจากคุณสมบัติการร่วมมือที่สามารถปรับแต่งได้สูง ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ และความสามารถในการแชร์ไฟล์เพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนี่ยังไม่รวมถึงการรีวิวจากลูกค้าที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย!
ClickUpทำงานเป็นระบบ CRM, เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดแบบภาพ, หรือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการเพื่อจัดการงานและปริมาณงาน. คุณสมบัติมากมายของมันช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบ, ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ, และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่น—ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มผลผลิตที่ดีที่สุด.
การผสมผสานที่แข็งแกร่งของแอปนี้ซึ่งประกอบด้วยการปรับแต่ง, เอกสาร, ซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือ,และคุณสมบัติการจัดการงานทำให้แอปนี้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ SharePoint สำหรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Docs: จัดระเบียบความรู้ของทีมคุณไว้ในที่เดียว และให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มุมมองที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ ทีมงานสามารถสลับระหว่างมุมมองต่างๆ เช่น มุมมองรายการ มุมมองบอร์ด และมุมมองปฏิทิน ทั้งหมดภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
- การจัดการโครงการแบบ Agile: เพลิดเพลินกับเทมเพลตสำหรับการวางแผนสปรินต์, แผนภูมิการเผาผลาญ, และกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, ทำให้คุณจัดการโครงการด้วยวิธีการ Agile ได้อย่างง่ายดาย
- การติดตามเวลา: ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ตั้งค่าประมาณการ และดูรายงานเวลา
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: สื่อสารกับทีมของคุณผ่านเครื่องมือการทำงานร่วมกันต่าง ๆ เช่น ห้องแชท การกล่าวถึง และการมอบหมายงาน ทำให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย
- การผสานรวม: ClickUp สามารถผสานรวมกับโซลูชันอื่น ๆ ได้มากมาย รวมถึง Slack, Google Drive และ Trello ทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นข้ามแพลตฟอร์มต่าง ๆ
- เทมเพลต: ClickUp มีเทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การวางแผนงานอีเวนต์และการจัดการเนื้อหา
ข้อจำกัดของ ClickUp
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่มีฟังก์ชันการทำงานมากที่สุด แต่ซอฟต์แวร์นี้มีข้อจำกัดบางประการ — ตั้งแต่ความซับซ้อนไปจนถึงการเรียนรู้ที่ค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายและการใช้งานที่หลากหลายทำให้มันเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับผู้ใช้หลายคน
ราคาของ ClickUp
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,700+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
📮 ClickUp Insight:83% ของพนักงานสายงานความรู้พึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารกับทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานในแต่ละวันสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล ด้วยแอปครบวงจรสำหรับการทำงานอย่างClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชททั้งหมดจะถูกรวมไว้ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังให้การทำงานของคุณ!
2. SamePage
SamePageเป็นอีกหนึ่งคู่แข่งของ SharePoint เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการที่ช่วยจัดการ จัดระเบียบ และแบ่งปันไฟล์ แอปนี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมของคุณบรรลุผลลัพธ์ได้เร็วขึ้นPaylocity ได้เข้าซื้อกิจการ Samepageในปี 2020 และกำลังเปลี่ยนทิศทางเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการทำงานร่วมกันของทีม—โดยมีการอัปเดตฟีเจอร์สำคัญบางประการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SamePage
- การแชททีมและการส่งข้อความทันที
- การประชุมทางวิดีโอในตัว
- การจัดการงาน
- การแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกัน
ข้อจำกัดของ SamePage
- ขณะนี้ไม่เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่
- มีให้บริการเฉพาะบนเดสก์ท็อปและแอปมือถือเท่านั้น
ราคาแบบ SamePage
- เวอร์ชันฟรี
- แผนมาตรฐาน: $7.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปรแพลน: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า SamePage
- G2: 4. 5/5 (210+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 810 รายการ)
3. Google Workspace
Google Workspace ซึ่งเดิมเรียกว่า G Suite เป็นชุดเครื่องมือการทำงานบนคลาวด์สำหรับการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกัน แม้ว่าจะไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงของ SharePoint แต่เครื่องมือหลายอย่างใน Google Workspace ก็สามารถใช้เป็นทางเลือกแทน SharePoint ได้
แพลตฟอร์มเช่น Gmail, Google Meet, Google Drive, Google Calendar, Google Docs และอื่น ๆ สามารถใช้งานได้ภายใน Google Workspace — ช่วยให้การร่วมมือและการจัดการเนื้อหาเป็นไปอย่างราบรื่นโดยแทบไม่ต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- คลาวด์สตอเรจ
- การทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์ใน Google Docs
- การประชุมทางวิดีโอ
- ฟังก์ชันการทำงานของอีเมลเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติหลักที่สำคัญ
- ความปลอดภัยของข้อมูล
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- ไม่เป็นมิตรต่อการร่วมมือกับบุคคลที่สาม
- ขีดจำกัดการอัปโหลดและการจัดเก็บ (ตรวจสอบทางเลือกของ Google Workspace ได้ที่นี่!)
ราคาของ Google Workspace
Google Workspace มักจะมีแผนราคาให้เลือกสี่แบบ:
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (40,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 (14,600+ รีวิว)
4. รวมกลุ่ม
Huddle เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ SharePoint ที่มอบประสบการณ์การใช้งานที่เน้นเอกสารสำหรับทีมภายใน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนำเสนอแพลตฟอร์มที่มีเอกลักษณ์และปลอดภัย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบงาน แบ่งปันความรู้อย่างปลอดภัย และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือการทำงานร่วมกันนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้ในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดสามารถควบคุมเอกสารได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการได้อย่างสม่ำเสมอ
คุณสมบัติเด่นของ Huddle
- ความปลอดภัยระดับรัฐบาล
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ช่วยให้สามารถควบคุมและเข้าถึงเวอร์ชันของเอกสารได้อย่างราบรื่น
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของเอกสารภายนอก เช่น การแชร์ไฟล์และการขอไฟล์
- การติดตามกิจกรรมอัตโนมัติ
- รองรับไฟล์หลากหลายรูปแบบ
- พอร์ทัลลูกค้า
ข้อจำกัดของการรวมกลุ่ม
- บางครั้งเอกสารอาจค้าง
- การตั้งค่าซอฟต์แวร์ที่สับสน
- ความสามารถในการรายงานที่จำกัด
ราคาของ Huddle
Huddle มีแผนราคาให้เลือก สี่ แบบ:
- จำเป็น: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมเริ่มต้น: $150/เดือน
- พรีเมียร์: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Huddle
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
5. นูเซโอ
Nuxeo เป็นระบบจัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้ทีมและผู้จัดการสามารถจัดเก็บและจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้ ระบบทางเลือกของ SharePoint นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแอปพลิเคชันเนื้อหาที่ชาญฉลาดและใช้โค้ดน้อย ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้นและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
ไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มการจัดการเนื้อหาแบบดั้งเดิมที่มีความยืดหยุ่นและขยายตัวได้จำกัด Nuxeo ใช้พลังของ AI เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ มีประสิทธิภาพและได้รับคุณค่าสูงสุดจากเนื้อหาของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Nuxeo
- การจัดการโครงการด้วยปัญญาประดิษฐ์
- การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลและการทำงานร่วมกันด้านเอกสาร
- การจัดการข้อเรียกร้อง
- การค้นหาและวิเคราะห์เนื้อหา
- ระบบการจัดการและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
- REST API สำหรับการโต้ตอบเนื้อหาที่ซับซ้อน
- รองรับการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Nuxeo
- การตั้งค่าแบ็กเอนด์ที่ซับซ้อน
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ไม่เป็นมิตร
- ชุมชนและฟอรัมที่ไม่ดี
การกำหนดราคาของ Nuxeo
Nuxeo ให้บริการทดลองใช้ฟรี 30 วัน ในขณะที่การสมัครสมาชิกแบบชำระเงินต้องทำการจองเดโม
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Nuxeo
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
6. การบรรจบกัน
Confluence เป็นพื้นที่ทำงานสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลพัฒนาโดย Atlassian ช่วยให้บริษัทต่างๆ เข้าถึงแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่สามารถสร้าง แบ่งปัน และจัดระเบียบข้อมูลได้
ด้วยเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้มากมายและพร้อมใช้งาน Confluence จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างฐานความรู้ หรือวิกิของบริษัท อย่างไรก็ตาม ข้อเสียคือ การตั้งค่าซอฟต์แวร์ต้องใช้การเรียนรู้ค่อนข้างมาก
เปรียบเทียบSharePoint กับ Confluence!
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- แม่แบบทีมและโครงการมากมายเพื่อเร่งกระบวนการจัดทำเอกสาร
- คุณสมบัติการผสานที่เหนือกว่า
- ระบบเวอร์ชันเอกสารเพื่อการติดตามประวัติการเปลี่ยนแปลงของเอกสาร
- ฟังก์ชันการอนุญาตสำหรับการควบคุมการเข้าถึง
- รองรับการใช้งานบนมือถือ
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- พื้นที่จัดเก็บจำกัด
- ฟังก์ชันการค้นหาที่ไม่เป็นไปตามสัญชาตญาณ
- การซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่องต้องใช้เวลา
- ปัญหาการส่งออกไฟล์ PDF
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว (ลองดูทางเลือกของ Confluence เหล่านี้!)
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
Confluence มีสามแผนราคา และแพ็กเกจแบบกำหนดเองสำหรับทีมที่มีสมาชิกมากกว่า 100 คน:
- ฟรี: $0/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $5.75/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 11 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Confluence
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2900 รายการ)
เปรียบเทียบConfluence กับ Notion!
7. ผลักดัน
Jostle เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการมีส่วนร่วมของพนักงาน แอปนี้ช่วยให้บริษัทสามารถเผยแพร่ข่าวสารของบริษัท ประกาศเรื่องสำคัญ และจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
ด้วย Jostle คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทุกคนในองค์กรของคุณมีแพลตฟอร์มกลางเพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงปัญหา และแบ่งปันความสำเร็จ – ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรืออยู่ในเขตเวลาใดก็ตาม
คุณสมบัติเด่นของ Jostle
- คุณสมบัติการสำรวจความคิดเห็นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากทีมเกี่ยวกับการตัดสินใจที่สำคัญของบริษัท
- ฟีดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานทราบข้อมูลและอัปเดตอยู่เสมอ
- กระดานสนทนาเพื่อส่งเสริมการร่วมมือ, การจัดการโครงการ, และความโปร่งใส
- ห้องสมุดเอกสารสำหรับจัดเรียงไฟล์และช่วยให้ค้นหาเนื้อหาได้ง่าย
- การผสานรวมกับMicrosoft Officeและ Google Files ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Jostle
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี
- ไม่มีการสนทนาแบบมีหัวข้อ ดังนั้นการติดตามการสนทนาและหัวข้อต่าง ๆ อาจทำได้ยาก
- ไม่มีเวอร์ชันฟรีเมียมให้บริการ
- ฟังก์ชันการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ Jostle
Jostle มีแผนราคาสี่แบบ แต่การกำหนดราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดและความต้องการของบริษัท
- ทองแดง
- เงิน
- ทองคำ
- แพลทินัม
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าของ Jostle
- G2: 4. 5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
8. กล่อง
Box เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์สำหรับการจัดเก็บไฟล์อย่างปลอดภัย การจัดการเนื้อหา และการทำงานร่วมกันของทีม ช่วยให้องค์กรสามารถรวมเอกสารของทีมทั้งหมดไว้ในที่เดียวและสามารถนำไปใช้ในหลายกรณีการใช้งาน เช่น การตลาด การขาย ทรัพยากรบุคคล การเงิน วิศวกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย
ด้วย Box ผู้ใช้สามารถแชร์ลิงก์ไฟล์ที่ปลอดภัย เพิ่มผู้ร่วมงานเข้ากลุ่ม อนุมัติไฟล์ และรับเอกสารสำคัญให้ลงนามได้
คุณสมบัติเด่นของกล่อง
- การตรวจจับภัยคุกคามอัจฉริยะและการกำกับดูแลข้อมูลอย่างสมบูรณ์
- คุณสมบัติความปลอดภัยตามการจัดประเภท
- ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการลงนามในสัญญาและข้อตกลงที่ราบรื่น
- การผสานรวมแอปมากกว่า 1,500 รายการ
- การย้ายข้อมูลเนื้อหา
- การควบคุมการจัดการผู้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ
- การแชร์ไฟล์และการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
ข้อจำกัดของกล่อง
- ไม่มีคุณสมบัติการซิงค์แบบเนทีฟ
- การอัปโหลดไฟล์จำกัด
- ความไม่เข้ากันของซอฟต์แวร์
- ไม่เหมาะสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก
- ฟังก์ชันการค้นหาที่จำกัด
- ไม่มีแผนฟรี
การกำหนดราคาแบบกล่อง
Box มี สี่ แผนราคา:
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรขนาดใหญ่: แผนการชำระเงินแบบกำหนดเอง
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Box
- G2: 4. 2 (4,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4 (5,200+ รีวิว)
9. อัลฟรีสโก้
Alfrescoเป็นระบบจัดการเนื้อหาที่มอบโซลูชันให้กับองค์กรที่ต้องการเชื่อมต่อ ปกป้อง และจัดการข้อมูลสำคัญ ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของมันจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลาที่สูญเปล่าและเพิ่มผลผลิต
ไม่เหมือนกับทางเลือกอื่น ๆ ของ SharePoint ทีม Alfresco จัดกิจกรรมเสมือนจริงและสัมมนาออนไลน์ — และให้การสนับสนุนลูกค้าแบบลงมือปฏิบัติจริง
คุณสมบัติเด่นของ Alfresco
- บรรลุการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบด้วยการจัดการเอกสาร, เส้นทางการตรวจสอบ, นโยบายการเก็บรักษา, และการควบคุมการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจในการจัดการและการเก็บรักษาเนื้อหาอย่างถูกต้อง
- ระบบจัดการเอกสารที่ครอบคลุมช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บ จัดระเบียบ และจัดหมวดหมู่เอกสารไว้ในที่เก็บข้อมูลกลาง
- เพลิดเพลินกับการควบคุมเวอร์ชัน, ความสามารถในการเช็คอิน/เช็คเอาท์, การจัดการเมตาดาตา, การค้นหาข้อความเต็มรูปแบบ, และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อการจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- จับและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหา, พฤติกรรมผู้ใช้, และประสิทธิภาพของระบบ
- ออกแบบ สร้างแบบจำลอง และทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยกระบวนการจำลอง การมอบหมายงาน การกำหนดเส้นทางของงาน และการติดตามกรณี
ข้อจำกัดของ Alfresco
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ไม่เป็นมิตร
- ไม่มีฟังก์ชันการลากและวาง
- ปัญหาการอัปโหลดเอกสารเป็นครั้งคราว
- ความสามารถในการค้นหาที่จำกัด
ราคาของ Alfresco
Alfresco เสนอราคาที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการของทีมหรือบุคคล
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Alfresco
- G2: 3. 6 (40 รีวิว)
- Capterra: 4. 1 (20+ รีวิว)
10. Redbooth
ด้วยโซลูชันการจัดการเนื้อหาและโครงการที่ใช้งานง่ายRedboothช่วยให้องค์กรวางแผนงาน จัดระเบียบโครงการ และรักษาการสื่อสารของทีมให้สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
Redbooth มีความสามารถในการรายงานที่จำกัด ทำให้ผู้จัดการมีความยากลำบากในการสร้างรายงานผลการดำเนินงานของโครงการอย่างละเอียด
คุณสมบัติเด่นของ Redbooth
- แม่แบบการจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- กระดานคัมบังเพื่อการมองเห็นขั้นตอนการทำงานที่ง่ายดาย
- การจัดการงานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
- รองรับการใช้งานบนมือถือ
- การประชุมวิดีโอความละเอียดสูง
- รายงานประสิทธิภาพการทำงานเชิงลึก
- แผนงานโครงการแบบภาพ
ข้อจำกัดของ Redbooth
- ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนและใช้งานยาก
- การจัดเก็บและจัดระเบียบไฟล์ที่ซับซ้อน
- การสนับสนุนไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ไม่สามารถมอบหมายงานย่อยพร้อมวันที่ได้
- การตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบจำกัด
ราคาของ Redbooth
- Redbooth Pro: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- Redbooth Business: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Redbooth Enterprise: ปรับแต่งได้ตามความต้องการของทีมคุณ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Redbooth
- G2: 4. 4 (98 รีวิว)
- Capterra: 4. 4 (89 รีวิว)
ClickUp: ทางเลือก SharePoint ที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
หากคุณกำลังอ่านบทความนี้เพื่อค้นหาทางเลือกของ Microsoft SharePoint ที่มีคุณสมบัติการจัดการเนื้อหาและโครงการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณและทีมของคุณ คุณโชคดีแล้ว!
ทำไมต้องเสียเวลาต่อสู้กับเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานเมื่อมีวิธีแก้ไขที่ง่ายกว่า? ควบคุมเอกสารโครงการ การสื่อสารในทีม และการจัดการงานของคุณด้วย ClickUp — โซลูชันครบวงจรสำหรับทุกความต้องการด้านประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ลองใช้ ClickUp วันนี้และดูว่าทำไมมันถึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft SharePoint ในตลาด