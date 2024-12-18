วิธีสร้างวิกิสำหรับบริษัทของคุณ: รวบรวมและแบ่งปันความรู้

การสร้างวิกิเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับบริษัท (องค์กร) และสมาชิกในทีมของคุณ คุณกำลังวางรากฐานเพื่อรวบรวมข้อมูลของบริษัทให้เป็นศูนย์กลางและสร้างพื้นที่การทำงานร่วมกันที่จะเติบโตตามกาลเวลา
ความร่วมมือนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานของคุณผ่านการเข้าถึงข้อมูลที่ดีขึ้นและการแนะนำที่เหมาะสมในการนำทางกระบวนการภายใน อย่างไรก็ตาม การสร้างวิกิของคุณเองต้องใช้เวลาและกระบวนการที่จัดตั้งไว้เป็นอย่างดี
บล็อกนี้ครอบคลุมกระบวนการสร้างวิกิทีละขั้นตอนด้วยซอฟต์แวร์วิกิที่ดีที่สุดตัวหนึ่ง ก่อนที่เราจะเริ่มทำตามขั้นตอนเหล่านั้น เราได้พูดคุยเกี่ยวกับคำนิยามของวิกิ ประเภทต่างๆ ของวิกิ และเหตุผลที่คุณควรสร้างวิกิ
วิธีสร้างวิกิ: ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
วิกิคืออะไร?
หน้าวิกิคือศูนย์กลางชุมชนออนไลน์ที่บุคคลสามารถนำความเชี่ยวชาญ ความรู้ และข้อมูลของตนมาแบ่งปันได้ ในขณะที่แพลตฟอร์มวิกิบางแห่ง เช่น วิกิพีเดีย สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ องค์กรต่างๆ ใช้แพลตฟอร์มอื่นๆ เพื่อรวบรวมและจัดการข้อมูลภายในองค์กร ช่วยให้ทีมงานสามารถแบ่งปันความรู้และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในสภาพแวดล้อมขององค์กร หน้าวิกิเป็นสมองรวมที่ส่งเสริมการร่วมมือของพนักงานและการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน และรวบรวมความรู้ทั้งหมดไว้ในที่เดียวภายในบริษัท
คิดถึงมันเหมือนเครื่องมือจัดการงานที่ช่วยทำลายกำแพงข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกัน และให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของตนได้ ด้วยการกำจัดความวุ่นวายจากการสื่อสารซ้ำซ้อน ทีมงานของคุณจะสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญภายในระยะเวลาที่กำหนดได้มากขึ้น
สิ่งที่ควรเก็บไว้ในวิกิของบริษัท
นี่คือรายการสิ่งที่คุณสามารถเก็บไว้ในวิกิของบริษัท:
- นโยบายและขั้นตอนของบริษัท: จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน, คู่มือพนักงาน, ตารางวันหยุด, แนวทางการทำงานทางไกล, เป็นต้น
- วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร: คำแถลงพันธกิจและวิสัยทัศน์, โปรแกรมการยกย่องพนักงาน, โครงการส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วม (DEI), แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานและแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ, และอื่น ๆ
- เอกสารการอบรมเบื้องต้น: แผนผังองค์กร, ทรัพยากรการฝึกอบรมตามบทบาท, การแนะนำเครื่องมือและซอฟต์แวร์ของบริษัท, คำถามที่พบบ่อยสำหรับพนักงานใหม่, เทคโนโลยีที่ใช้และวิธีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
- เอกสารโครงการ: เป้าหมายและผลลัพธ์ของโครงการ, การอัปเดตสถานะ, รายงานความคืบหน้า, และอื่น ๆ
- ข้อมูลทีมและแผนก: กระบวนการทำงานและเครื่องมือเฉพาะแผนก รายชื่อผู้ติดต่อ บทบาทและความรับผิดชอบ
- ฐานความรู้ภายใน: เอกสารทางเทคนิค, คำศัพท์และตัวย่อภายใน, คู่มือการใช้งาน, รายงานการวิจัย, และการวิเคราะห์ตลาด
- ข้อมูลสินค้าหรือบริการ: บริการที่นำเสนอและคุณสมบัติหลัก, ข้อมูลจำเพาะของสินค้า, แผนการพัฒนา, การอัปเดตสินค้าในอนาคต, บันทึกการปล่อยเวอร์ชันภายใน, เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า, กรณีศึกษา, การวิเคราะห์การแข่งขัน, เป็นต้น
- การฝึกอบรมและการพัฒนา: เกณฑ์และแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน, เส้นทางพัฒนาทักษะ, ตารางการฝึกอบรม, ทรัพยากรการเรียนรู้, และอื่น ๆ
- การสื่อสารภายใน: ประกาศและอัปเดตทั่วทั้งบริษัท จดหมายข่าวภายใน รายงานการประชุม รายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน ปฏิทินกิจกรรมของบริษัท มารยาทในการสื่อสาร
- การสนับสนุนด้านไอทีและทรัพยากร: ขั้นตอนการเข้าถึงระบบ (VPN, การตั้งค่าอีเมล ฯลฯ), โปรโตคอลความปลอดภัยและนโยบายการปกป้องข้อมูล, คู่มือการแก้ไขปัญหา
- ข้อมูลลูกค้าและผู้ใช้บริการ: นโยบายและขั้นตอนการสนับสนุนลูกค้า, กระบวนการรับลูกค้าใหม่, ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs)
- ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน: กำหนดการและกระบวนการจ่ายเงินเดือน, การลงทะเบียนและเรียกร้องสิทธิประโยชน์, กระบวนการขออนุญาตและอนุมัติการลา
- กฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: กฎระเบียบของอุตสาหกรรมและข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนด, แนวทางทรัพย์สินทางปัญญา (IP), สัญญาและแบบฟอร์มทางกฎหมาย, ข้อตกลงการรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA)
- การวางแผนงานและทรัพยากร: คู่มือการวางแผนงาน, รายชื่อผู้ขายและข้อตกลง, ข้อเสนอแนะและผลลัพธ์จากงานที่ผ่านมา
ประเภทของวิกิ
มีวิกิอยู่สองประเภท คือ วิกิภายในและวิกิภายนอก มาดูความแตกต่างระหว่างทั้งสองประเภทนี้กัน เนื่องจากแต่ละประเภทมีบทบาทที่แตกต่างกันในแง่ของการใช้งาน
ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ ให้เลือกประเภทที่เหมาะสมสำหรับบริษัทของคุณ
วิกิภายใน
วิกิภายใน หรือที่เรียกว่าวิกิส่วนตัว เป็นเว็บไซต์ปิดสำหรับพนักงานของคุณที่ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อดูแลและอัปเดตข้อมูลภายในของบริษัท วิกิของบริษัทคุณกลายเป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับพนักงานเมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงเมื่อติดขัด และเพิ่มพูนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
วิกิภายในช่วยให้ทุกคนสามารถแบ่งปันบันทึกและข้อเสนอแนะ รวมถึงมีส่วนร่วมในการนำทรัพยากรมาใช้ได้ โดยเฉพาะสำหรับทีมเสมือนจริง
องค์กรต่างๆ เก็บข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทไว้ในหน้าวิกิภายในองค์กร คุณสามารถโฮสต์วิกิของทีมบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองหรือใช้บริการโฮสต์วิกิเพื่อให้มีการควบคุมข้อมูลและหน้าส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์
หากคุณกำลังมองหาความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ คุณจำเป็นต้องโฮสต์วิกิภายในบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง คุณจำเป็นต้องมีทีมไอทีเพื่อตรวจสอบการอัปเดตเป็นประจำและพื้นที่จัดเก็บบนวิกิซิงกซ์
วิกิภายนอก
วิกิภายนอกคือวิกิที่เปิดให้สาธารณชนเข้าถึงได้ โดยใครก็ตามที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถเข้าใช้งานได้ หน้าของวิกิพีเดียเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของวิกิภายนอกที่รับการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก
วิกิแฟนดอมเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของวิกิภายนอก; มันคือชุมชนของผู้คนที่มีความสนใจเหมือนกันและชอบเขียนเกี่ยวกับมันทางออนไลน์
วิกิภายนอกยังสามารถทำหน้าที่เป็นเว็บไซต์บริการตนเองเพื่อลดจำนวนคำถามจากลูกค้าและลดระยะเวลาในการตอบข้อกังวลของพวกเขา
แนวคิดคือการสร้างวิกิที่รวบรวมปัญหาที่พบบ่อยที่สุดที่ลูกค้ามักจะพบเจอ และทำให้สามารถเข้าถึงได้สาธารณะ
หากลูกค้าติดขัด พวกเขาสามารถเข้าถึงวิกิและลองแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง นี่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสำหรับลูกค้าเนื่องจากปัญหาของพวกเขาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และสำหรับบริษัทของคุณเนื่องจากทีมสนับสนุนของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น
วิกิภายในและภายนอกช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และองค์กรของคุณรวมศูนย์
เหตุผลในการสร้างหน้าวิกิ
แม้ว่าแนวคิดของวิกิจะมีมาเกือบเท่าๆ กับอินเทอร์เน็ต แต่การใช้หน้าวิกิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนั้นยังค่อนข้างใหม่ โดยทั่วไปแล้ว วิกิของบริษัทถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลักสองประการ:
- เพื่อค้นหาข้อมูลและเรียนรู้บางสิ่ง
- เพื่อแบ่งปันความรู้และสอนบางสิ่ง
มาเจาะลึกถึงประโยชน์ของการสร้างวิกิกันเถอะ
ประหยัดเวลา
Wiki หมายถึง 'เร็ว' ในภาษาฮาวาย นั่นคือที่มาของชื่อ Wikipedia—แหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วในหนึ่งเดียว
หน้าวิกิช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นโดยกลายเป็นแหล่งความรู้แบบครบวงจรที่ช่วยให้พวกเขาทำงานเสร็จได้เร็วขึ้น ตั้งแต่พนักงานที่มีประสบการณ์ไปจนถึงผู้มาใหม่ ทุกคนต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็วเพื่อทำหน้าที่ของตน ด้วยวิกิของทีม พวกเขาจะรู้ว่าข้อมูลอยู่ที่ไหนโดยไม่ต้องพึ่งพาทีมอื่น ๆ เช่น แผนกไอที
แต่คุณจำเป็นต้องสร้างวิกิเพื่อหยุดการส่งพวกเขาไปในเส้นทางที่ไม่มีประสิทธิภาพในเขาวงกตของข้อมูลซึ่งจะทำให้เสียเวลาทำงานที่มีประสิทธิภาพของพวกเขาไปอย่างมาก ผลลัพธ์คือประสิทธิภาพการทำงานต่ำและการหมดไฟของพนักงาน
ตัวอย่าง: เจนน่าเพิ่งเข้าร่วมทีมออกแบบของคุณ เมื่อเธอไม่ต้องการค้นหาแนวทางแบรนด์ โทนเสียง และมาตรฐานการออกแบบ เธอจะไปที่ส่วน 'คู่มือสไตล์' ในวิกิของคุณ เจนน่าสามารถเข้าถึงแนวทางและมาตรฐานได้ทันที สิ่งเดียวกันนี้ใช้ได้เมื่อเธอต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทและจรรยาบรรณในการทำงาน
ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
เว็บไซต์วิกิเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการส่งเสริมการร่วมมือระหว่างพนักงานในทีมต่าง ๆ องค์กรสร้างวิกิเป็นระบบความรู้ที่พึ่งพาการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วม และการช่วยเหลือจากผู้ใช้ต่าง ๆ
คิดถึงบทความวิกิเป็นแพลตฟอร์มสำหรับพนักงานในการแบ่งปันความคิดและมุมมองของพวกเขา เพิ่มหน้าและเนื้อหา อ้างอิงถึงแนวทางของชุมชน และปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานระยะไกลหรือแบบผสมผสาน เขตเวลาที่แตกต่างกันเป็นอุปสรรคต่อการไหลเวียนของข้อมูลระหว่างทีมที่ทำงานร่วมกันในโครงการ วิกิช่วยแก้ปัญหานี้โดยกลายเป็นแหล่งข้อมูลร่วมกันสำหรับรับข้อมูลอัปเดตล่าสุดทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการและหลีกเลี่ยงความล่าช้าไม่ว่าทีมจะตั้งอยู่ที่ใดก็ตาม
เมื่อพนักงานของคุณเริ่มเห็นประโยชน์ของเว็บไซต์วิกิ พวกเขาจะเข้าร่วมในการทำให้เว็บไซต์เหล่านี้เป็นแหล่งความรู้ขององค์กรที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยธรรมชาติ
สิ่งที่ดีที่สุดคือสิ่งนี้ไม่ได้สงวนไว้สำหรับพนักงานที่มีประสบการณ์เท่านั้น สมาชิกทีมใหม่ก็ได้รับโอกาสในการแบ่งปันและได้รับความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเช่นกัน
จัดระเบียบเนื้อหา
วิกิอาจทำให้คุณนึกถึงเครื่องมือที่คุณคุ้นเคย เช่น สเปรดชีต ท้ายที่สุดแล้ว สเปรดชีตเป็นที่รู้จักกันดีในการจัดการข้อมูลจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม มีสองด้านที่สเปรดชีตไม่สามารถเทียบเคียงกับเว็บไซต์วิกิได้อย่างมีนัยสำคัญ นั่นคือ การทำงานร่วมกันและการจัดระเบียบ เราได้อธิบายประเด็นแรกไปแล้ว ขอให้เราเน้นไปที่การจัดระเบียบ
วิกิอนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มแท็กให้กับเนื้อหาและสร้างหมวดหมู่ด้วยรูปแบบที่มีโครงสร้าง แท็กเป็นเครื่องมือของวิกิที่ช่วยให้ผู้ใช้ดึงข้อมูลได้เร็วขึ้น สมาชิกในทีมจะแท็กกันเองเพื่อชี้แหล่งที่มาและหลีกเลี่ยงความสับสน
การจัดระเบียบเนื้อหาในลักษณะนี้ยังเป็นประโยชน์เมื่อต้องแนะนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่ (เช่น ซัพพลายเออร์ ผู้ขาย เอเจนซี่ ฯลฯ)
ตามประเพณี การต้อนรับพนักงานใหม่มักเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนอีเมลจำนวนมากและเอกสารที่กระจัดกระจาย เว็บไซต์ Wiki ภายนอกช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่ของคุณสามารถเข้าถึงแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด โปรโตคอลการทำงานร่วมกันและกำหนดการโครงการได้อย่างง่ายดายภายใต้หมวดหมู่ต่างๆ ในแหล่งข้อมูลเดียว
เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของเว็บไซต์วิกิคือความสามารถในการเชื่อมโยง ลิงก์ที่ใช้โค้ด CSS เป็นไฮเปอร์ลิงก์ไปยังหน้าอื่นที่เกี่ยวข้องหรือหน้าเว็บภายนอก
คุณลักษณะการเชื่อมโยงภายในนี้ทำให้วิกิมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงรายละเอียดที่ละเอียดของโครงการหรือข้อมูลชิ้นหนึ่งได้โดยไม่ต้องออกจากเว็บไซต์วิกิ
การไหลเวียนของข้อมูลอย่างต่อเนื่องยังทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ง่ายสำหรับพนักงานใหม่ของคุณ อนุญาตให้พวกเขาสำรวจวิกิทั้งหมดตามจังหวะของตนเอง และพวกเขาไม่จำเป็นต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาความรู้ที่เกี่ยวข้องในหน้าและบทความอื่นๆ
นอกจากนี้ วิกิเป็นระบบจัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์สที่มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันและอนุญาตให้คุณสร้างบัญชีผู้ใช้แต่ละรายพร้อมการเข้าถึงตามบทบาท
การแก้ไขเนื้อหา
การมีวิกิของคุณเป็นความสำเร็จที่สำคัญ แต่มันเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น ผู้มีส่วนร่วมหลักจะทำการแก้ไขเนื้อหาในวิกิของทีมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการทางธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มวิกิที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแพลตฟอร์มหนึ่ง และพึ่งพาเครื่องมือประมวลผลคำเพื่อติดตามการแก้ไขออนไลน์ การกลับไปดูเนื้อหาวิกิต้นฉบับสามารถทำได้เฉพาะในกรณีที่ผู้แก้ไขได้เปิดปุ่มประวัติการแก้ไขไว้ขณะทำการแก้ไขเท่านั้น
ซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มวิกิจะบันทึกแต่ละเวอร์ชันที่แก้ไขของการเปลี่ยนแปลงไว้ และผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการตรวจสอบว่าอะไรจะถูกเพิ่มเข้าไปในวิกิและอะไรจะไม่ถูกเพิ่มเข้าไป กลไกที่มีอยู่ในตัวทำให้ง่ายต่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงและเวลาที่ผู้ใช้รายอื่นทำการเปลี่ยนแปลง
วิธีสร้างหน้าวิกิ
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างวิกิที่มีประสิทธิภาพสำหรับบริษัทของคุณ. ต่อมา เราจะแสดงให้คุณเห็นด้วยว่า ClickUp สามารถช่วยคุณได้.
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต
กำหนดเป้าหมายหลักของวิกิให้ชัดเจน วิกินี้มีไว้สำหรับเอกสารภายใน การแบ่งปันความรู้ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หรือทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น? การกำหนดเป้าหมายนี้จะช่วยกำหนดทิศทางของเนื้อหาและโครงสร้างโดยรวม
เมื่อคุณได้ชี้แจงวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนแล้ว ให้ตัดสินใจว่าคุณจะรวมข้อมูลประเภทใดไว้ในวิกิ
ขั้นตอนที่ 2: เลือกแพลตฟอร์มวิกิ
เลือกแพลตฟอร์มวิกิที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรของคุณ. ตัวเลือกที่ได้รับความนิยม ได้แก่:
- ClickUp: เหมาะสำหรับการสร้างวิกิที่ทำงานร่วมกันและเชื่อมโยงข้อมูล
- Confluence (โดย Atlassian): เหมาะสำหรับทีมที่ใช้ Jira และเครื่องมืออื่นๆ ของ Atlassian
- Google Sites: ง่ายและคุ้มค่าสำหรับวิกิพื้นฐาน
- SharePoint: เหมาะสำหรับทีมที่ใช้เครื่องมือ Microsoft Office อยู่แล้ว
- Gitbook: แพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับการเผยแพร่ความรู้ทางเทคนิค
- MediaWiki: แพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและโอเพนซอร์ส มักใช้สำหรับวิกิขนาดใหญ่
- Helpjuice: ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลการบริการลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์วิกิภายในองค์กรที่ดีที่สุด
ขั้นตอนที่ 3: วางแผนโครงสร้าง
กำหนดหมวดหมู่กว้าง ๆ สำหรับวิกิของคุณ และแยกแต่ละหมวดหมู่เป็นหมวดหมู่ย่อยหรือหน้าที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เชื่อมโยงทั้งหมดด้วยโครงสร้างเมนูที่จัดระเบียบอย่างดีเพื่อให้วิกิสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
ตัวอย่างเช่น ทีม HR อาจตัดสินใจแบ่งวิกิออกเป็นหมวดหมู่ เช่น 'นโยบาย', 'โครงการพิเศษ', 'โปรแกรมการปฐมนิเทศ' และอื่นๆ ภายใต้หมวดหมู่ 'นโยบาย' พวกเขาอาจมีหมวดหมู่ย่อย เช่น 'นโยบายการลา', 'สวัสดิการ', 'จรรยาบรรณ' เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงและความปลอดภัย
กำหนดว่าใครจะมีสิทธิ์เข้าถึงวิกิและควรมีระดับการเข้าถึงอย่างไร (เช่น ดู แก้ไข หรือจัดการ) ตัดสินใจว่าวิกิจะเปิดให้ทุกคนในบริษัทเข้าถึงได้หรือควรจำกัดบางหน้าไว้เฉพาะแผนกที่กำหนด (เช่น แผนกทรัพยากรบุคคลหรือแผนกไอที)
ณ จุดนี้ คุณควรกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้งานด้วย ระบุแนวทางปฏิบัติที่คุณต้องการให้พนักงานปฏิบัติตาม และกระบวนการสำหรับการปรับปรุงวิกิที่มีอยู่
ขั้นตอนที่ 5: เพิ่มเนื้อหาลงในวิกิ
เริ่มต้นด้วยการรวบรวมเอกสาร นโยบาย และความรู้ทั้งหมดที่คุณวางแผนจะเพิ่มลงในวิกิ ซึ่งอาจต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายแผนก
เริ่มสร้างหน้าสำหรับแต่ละหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อย ตั้งเป้าให้ข้อมูลในแต่ละหน้าสั้น กระชับ ชัดเจน และเกี่ยวข้องกัน หากเหมาะสม ให้เชื่อมโยงแต่ละหน้าเข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกในการนำทาง
ขั้นตอนที่ 6: เพิ่มฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
เลือกแพลตฟอร์มที่สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามเกี่ยวกับหน้าวิกิเฉพาะได้ สิ่งนี้จะส่งเสริมการทำงานร่วมกันและช่วยให้วิกิพัฒนาไปตามกาลเวลา
คุณยังสามารถติดตามการแก้ไขเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลและช่วยให้สามารถย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 7: แบ่งปันวิกิและฝึกอบรมสมาชิกในทีม
เมื่อโครงสร้างพื้นฐานและเนื้อหาของวิกิพร้อมแล้ว ให้เชิญพนักงานเข้าถึงวิกิและกระตุ้นให้พวกเขาเข้าร่วม หากจำเป็น ให้จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้วิกิอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างและใช้ Wiki
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากวิกิของคุณ โปรดคำนึงถึงคำแนะนำเหล่านี้:
- จัดให้ทีมและเพื่อนร่วมงานทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการใช้ wiki เป็นฐานความรู้ภายในองค์กรของคุณ
- สร้างแม่แบบ สำหรับประเภทของหน้าต่าง ๆ (เช่น เอกสารโครงการหรือคู่มือพนักงาน) และกำหนดกฎการจัดรูปแบบ สิ่งนี้จะช่วยให้ข้อมูลถูกนำเสนออย่างสม่ำเสมอ
- ปรับให้เหมาะสมสำหรับการค้นหา ใช้คำค้นหาที่เกี่ยวข้องและชื่อหน้าเว็บที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลในวิกิได้ง่าย จัดหน้าเว็บให้เป็นระบบเพื่อให้การท่องเว็บเป็นไปอย่างราบรื่น หากแพลตฟอร์มที่คุณเลือกใช้รองรับ ให้ติดแท็กหน้าเว็บด้วยคำที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา
- กำหนดทีมหรือบุคคลเพื่อ ตรวจสอบวิกิเป็นประจำ สำหรับข้อมูลที่ล้าสมัยและอัปเดตเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้อง
- จัดเตรียมกลไกสำหรับพนักงานในการส่ง ข้อเสนอแนะ หรือแนะนำการเปลี่ยนแปลงในหน้าวิกิ
- ใช้การวิเคราะห์ เพื่อติดตามความถี่ในการเข้าถึงวิกิและหน้าใดที่มีการเข้าชมมากที่สุด จากข้อมูลข้อเสนอแนะและข้อมูลการใช้งาน ปรับโครงสร้าง เนื้อหา หรือสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของวิกิ
สร้างวิกิได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp
ตอนนี้ที่คุณรู้วิธีสร้างวิกิแล้ว มาดูกันว่า ClickUp ทำให้งานนี้ง่ายขึ้นได้อย่างไร
นี่คือสามคุณสมบัติที่จะช่วยคุณสร้าง, เขียน, และออกแบบหน้าเว็บวิกิของคุณโดยไม่ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นภาระหนัก.
ClickUp Docs – ซอฟต์แวร์วิกิภายในบริษัทที่ดีที่สุด
ClickUp Docsคือจุดเริ่มต้นสำหรับการสร้างวิกิ คุณสามารถสร้างและเพิ่มเนื้อหา รวมถึงแก้ไขเอกสารใหม่ทั้งหมดได้ตั้งแต่ต้น เพื่อให้ข้อมูลของคุณเป็นระเบียบและเหมาะสม ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลายในเอกสาร เช่น บุ๊กมาร์ก ตาราง และสัญลักษณ์หัวข้อย่อย
ซอฟต์แวร์วิกิ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้แบบเรียลไทม์ ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบทันทีและแบบสดช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาในขณะที่พวกเขากำลังทำอยู่ และเพิ่มความคิดเห็นของคุณเพื่อแบ่งปันความคิดได้ทันที สิ่งนี้ช่วยให้ผู้แก้ไขสามารถตรวจสอบและแก้ไขการแก้ไขก่อนเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง
หากการแก้ไขต้องการการหารือภายใน ให้ติดแท็กสมาชิกทีมและมอบหมายงานจากวิกิเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างรวดเร็ว หรือเพียงแค่เริ่มการส่งข้อความทันทีโดยใช้ClickUp Chat
สามารถเพิ่มไฟล์มีเดียที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ เช่น วิดีโอสอนวิธีการหรือคำแนะนำต่าง ๆ ลงในเอกสารได้ตามต้องการ เพิ่มแผนผังขั้นตอน แผนภาพ และองค์ประกอบเชิงโต้ตอบอื่น ๆ เพื่อทำให้วิกิของคุณดูน่าสนใจและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
หากคุณกำลังบันทึกขั้นตอนหรือแบ่งปันวิธีการทำสิ่งใด ให้บันทึกหน้าจออย่างรวดเร็วด้วยClickUp Clipsแล้วฝังวิดีโอลงในวิกิของคุณ
นอกจากนี้ ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อหน้าวิกิกับเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ของคุณได้ เชื่อมโยงกลับไปยังเอกสารที่มีอยู่แล้ว เพิ่มวิดเจ็ตภายในเอกสารเพื่อมอบหมายงาน และอัปเดตสถานะโครงการเพื่อให้ทุกคนทราบความคืบหน้า วิธีนี้ ข้อมูลและรายการที่ต้องดำเนินการจะถูกรวมไว้ในที่เดียวกัน
ClickUp AI – ผู้สร้างวิกิด้วยปัญญาประดิษฐ์
แม้แต่ผู้เขียนที่มีประสบการณ์มากที่สุดก็อาจพบว่าการสร้างหน้าใหม่จากศูนย์ภายในวิกิเป็นเรื่องท้าทายแม่แบบการเขียนเนื้อหาของClickUp ช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมหลักจัดโครงสร้างเนื้อหาของพวกเขาได้ สิ่งที่เสริมที่ดีที่สุดคือผู้ช่วยเขียน AIของ ClickUp Brain
ClickUp's AI Writer เป็น หนึ่งในเครื่องมือเขียน AIที่ดีที่สุดสำหรับการเขียน แก้ไข และจัดรูปแบบเนื้อหาสำหรับหน้าวิกิของคุณ หากคุณขาดไอเดีย เพียงป้อนข้อความคำสั่งและเตรียมร่างแรกของคุณภายในไม่กี่วินาที ตัวแก้ไขภายในจะช่วยให้คุณปรับแต่งเนื้อหาให้คมชัดและน่าสนใจยิ่งขึ้น
ต้องการแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ใช่ไหม? ClickUp Brain คือคู่หูในการระดมความคิดที่จะช่วยปลุกไอเดียสร้างสรรค์ของคุณให้ไหลลื่น ทำให้เนื้อหาของคุณสนุกและตรงประเด็น
ใช้หัวข้อที่จัดโครงสร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดรูปแบบเนื้อหาของคุณและประหยัดเวลา สรุปบันทึกการประชุมและการอัปเดตงานของคุณ และเพิ่มลงในวิกิของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าการสนทนาที่สำคัญจะไม่ถูกข้ามใน ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ของคุณ
เทมเพลต ClickUp
เทมเพลตวิกิ ClickUpช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้นมากในการปรับปรุงกระบวนการจัดระเบียบและแบ่งปันความรู้กับทีมของคุณ
เทมเพลตฐานความรู้เช่นนี้มาพร้อมกับสไตล์สำเร็จรูปสำหรับการสร้างคลังข้อมูล การออกแบบที่ตอบสนองนี้ดูสะอาดตาบนทุกอุปกรณ์ และเทมเพลตสามารถเข้าถึงได้บนแอปพลิเคชันต่างๆ
ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อสร้างงานและติดตามความคืบหน้าของหน้าวิกิ ในทำนองเดียวกัน เพิ่มแอตทริบิวต์เพื่อจัดการแพลตฟอร์มและหน้าวิกิของคุณ และรับข้อมูลที่แม่นยำยิ่งขึ้น
การสร้างวิกิเป็นเรื่องที่ท้าทายและใช้เวลามาก อย่างไรก็ตาม การสร้างหน้าวิกิและหน้าเว็บของบริษัทคุณนั้นเป็นเรื่องง่าย ๆ ด้วยซอฟต์แวร์วิกิที่เหมาะสม เช่น ClickUp
ClickUp เป็นเครื่องมือที่สะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการทำงานและโครงการของคุณต้องใช้เอกสารจำนวนมากเทมเพลตวิกิที่สร้างไว้ล่วงหน้าของClickUp ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) แนวทางปฏิบัติ และคำแนะนำที่ละเอียดสำหรับทีมของคุณได้ ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจและข้อมูลของคุณ
ตัวอย่างเช่นให้มีแบบแผนการสื่อสารไว้ในหน้าวิกิของคุณสำหรับการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ระบุกลุ่มเป้าหมาย วิธีการสื่อสาร ความถี่ในการสื่อสาร และโครงสร้างข้อความของแบบแผน
สร้างวิกิแรกของคุณวันนี้ด้วย ClickUp
ด้วยเอกสารแบบร่วมมือ, AI ที่ผสานรวม, เทมเพลตวิกิ,และไวท์บอร์ดเสมือนจริง, ClickUp คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างวิกิของบริษัทและส่วนตัว. แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้. ด้วย ClickUp, คุณยังสามารถเชื่อมต่อวิกิกับงานโครงการ, จัดระเบียบส่วนต่าง ๆ ขององค์กรทั่วทั้งบริษัท, และให้ทุกคนสามารถร่วมมือกันได้.
สำหรับการไหลของข้อมูลแบบเรียลไทม์ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการงานอื่น ๆ ได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณและความถูกต้องของข้อมูล
ต้องการทำให้วิกิแรกของคุณประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่หรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp