กลยุทธ์และซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ที่ดีที่สุดสำหรับทีม

ความรู้อาจเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้สำหรับทีมของคุณ แต่ก็อาจเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของบริษัทคุณเลยทีเดียว ท้ายที่สุดแล้ว หากจีน่าเป็นคนเดียวที่สามารถดึงรายงานที่ซับซ้อนออกมาได้ ทีมของคุณจะทำอย่างไรหากเธอลาออกไปอย่างกะทันหัน? 🤷🏽♀️
การจัดการความรู้ที่ประสบความสำเร็จจะมอบกรอบการทำงานที่มั่นคงให้กับทีมของคุณในการนำข้อมูลเหล่านี้ออกจากสมองของทีม อีเมล และการสนทนา และแบ่งปันกับองค์กร อย่างไรก็ตาม วิธีการจัดการความรู้เหล่านี้คือสิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลว
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการความรู้หรือผู้นำทีมที่รับผิดชอบในการจัดการ บันทึก และเข้าถึงสินทรัพย์ความรู้ คุณจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพไว้คอยสนับสนุน ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายว่าทำไมกลยุทธ์เหล่านี้จึงมีความสำคัญ และแบ่งปัน 10 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนข้อมูลของทีมคุณ
การจัดการความรู้คืออะไร?
การจัดการความรู้ (KM) คือแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการรวบรวม จัดระเบียบ แบ่งปัน และใช้ความรู้ขององค์กรของคุณ คิดว่าเป็นฐานความรู้ภายในที่ทำให้ข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
การจัดการความรู้ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ที่ไม่มีใครอ่านอีกเท่านั้น วิธีการนี้เป็นการรวบรวมและแบ่งปันความรู้ไว้ในที่เดียวซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ช่วยให้การจัดระเบียบความรู้เป็นเรื่องง่าย เช่น:
- กระบวนการสนับสนุนลูกค้า
- ขั้นตอนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- เอกสารทางเทคนิคสำหรับไอที เช่น คู่มือผู้ใช้หรือคู่มือการแก้ไขปัญหา
- รายงานการประชุมและรายงาน
- บันทึกการสื่อสารกับลูกค้า
ที่ดีที่สุดคือ การจัดการความรู้ทำให้ข้อมูลนี้สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคนที่ต้องการใช้ แทนที่จะต้องส่งข้อความใน Slack ไปมาเพื่อขอไฟล์หรือขั้นตอนบางอย่าง ทีมงานของคุณสามารถค้นหาทุกสิ่งที่ต้องการได้ด้วยการค้นหาอย่างง่ายในเครื่องมือจัดการความรู้ของคุณ หากคุณเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไว้ คุณสามารถล็อกข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยสิทธิ์การเข้าถึงแบบหลายระดับ
ประเภทของความรู้ในธุรกิจของคุณ
คุณทราบหรือไม่ว่ามีประเภทของความรู้ในองค์กรที่แตกต่างกัน? คุณอาจไม่ทราบ แต่ทีมของคุณมีแหล่งความรู้มากมายที่สามารถนำมาใช้ได้. มันอาจต้องใช้ความพยายามเล็กน้อย แต่กระบวนการจัดการความรู้ของคุณควรรวบรวมข้อมูลสามประเภทต่อไปนี้:
- ความรู้ที่ชัดเจน: ข้อมูลนี้คือข้อมูลที่ง่ายที่สุดในการทำให้เป็นทางการและแบ่งปันกับทีมได้ ประกอบด้วยเอกสารข้อมูล, คู่มือ, SOP, สูตร, และเอกสารที่เขียนไว้ คุณอาจมีอยู่แล้วในเอกสารที่ชัดเจน
- ความรู้โดยปริยาย: ข้อมูลประเภทนี้หมายถึงทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคคล ซึ่งแตกต่างจากความรู้ที่ชัดเจนตรงที่คุณไม่สามารถหาข้อมูลนี้ได้จากคู่มือมาตรฐานการทำงาน (SOP) คุณต้องดึงข้อมูลเหล่านี้ออกมาจากพนักงานผ่านการสัมภาษณ์ การสังเกตการทำงาน และการทำแผนผังกระบวนการทำงาน
- ความรู้ที่ไม่ได้บันทึกไว้: นี่คือข้อมูลที่เป็นส่วนตัวและเกี่ยวข้องกับบริบทเฉพาะ มันเป็นเหมือน "ความรู้สึก" ที่พนักงานมีอยู่จากประสบการณ์ส่วนตัวหลายปี การบันทึกความรู้ประเภทนี้อาจทำได้ยาก เพราะพนักงานอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าพวกเขามีความรู้ที่ไม่ได้บันทึกไว้ คุณสามารถพยายามบันทึกความรู้ที่ไม่ได้บันทึกไว้ได้โดยการขอให้พนักงานอธิบายกระบวนการตัดสินใจของพวกเขา
ความรู้ที่ชัดเจนสามารถบันทึกได้ง่ายที่สุด แต่การบันทึกความรู้ที่ซ่อนอยู่และความรู้ที่ฝังอยู่ในระบบของคุณก็มีคุณค่าอย่างแท้จริงเช่นกัน โชคดีที่มีแพลตฟอร์มการจัดการความรู้ที่มั่นคงซึ่งจะนำคุณผ่านกระบวนการบันทึกความรู้ทั้งสามประเภท
ความสำคัญของการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
แทนที่จะทำผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า การจัดการความรู้ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากความรู้ร่วมกันและนำความรู้ใหม่มาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการ ตั้งแต่การลดความเข้าใจผิดไปจนถึงการเร่งการฝึกอบรมพนักงาน มีหลายสิ่งที่น่าชื่นชมเกี่ยวกับการจัดการความรู้
นำความรู้ด้านองค์กรของคุณมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ยิ่งพนักงานอยู่กับองค์กรนานเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้น พวกเขาได้สะสมความรู้ของบริษัทไว้ตลอดเวลา ซึ่งอาจไม่ได้ถูกบันทึกไว้ที่ใดเลย ซึ่งอาจทำให้คุณเสี่ยงต่อการสูญเสียความรู้เหล่านี้ได้
การจัดการความรู้ช่วยให้พนักงานมีกระบวนการที่เป็นระบบในการบันทึกประสบการณ์ของตนเองและแบ่งปันกับทีมได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะปล่อยให้ข้อมูลเหล่านี้สูญหายอยู่ในคู่มือมาตรฐาน (SOP) ที่เก็บไว้ในไดรฟ์ร่วมที่ไหนสักแห่ง โซลูชันการจัดการความรู้จะเชื่อมโยงข้อมูลนี้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณโดยตรง นี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการนำความรู้มาใช้ในงานประจำวันของคุณโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ยุ่งยากหรือกระบวนการเพิ่มเติม
เชื่อม ช่องว่างความรู้
ไม่มีใครรู้ทุกอย่าง แทนที่จะถามข้อมูลจากคนหกคน พนักงานสามารถค้นหาขั้นตอนการทำงานในฐานความรู้ของคุณได้อย่างรวดเร็ว วิธีนี้ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้เร็วขึ้นและลดอีเมลประเภท "คุณเห็นไฟล์นี้หรือยัง?" ลงได้ ถือเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริง
เอาชนะ ข้อมูลที่แยกส่วน
ข้อมูลที่แยกเป็นกลุ่มๆ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นเมื่อองค์กรของคุณเพิ่มแผนก ทีม และบุคลากรมากขึ้นเรื่อยๆ ก่อนที่คุณจะรู้ตัว ทุกคนในธุรกิจของคุณอาจใช้ภาษาที่แตกต่างกันไป กลยุทธ์การจัดการความรู้ช่วยให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลเดียวกันและเข้าใจตรงกัน
สร้างวัฒนธรรมแห่งความรู้
ทีมที่มีความรู้คือทีมที่มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามกลยุทธ์การจัดการความรู้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจะสร้างวัฒนธรรมที่สมาชิกในทีมยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลกัน เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและความไว้วางใจ นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่มากขึ้น 🧠
10 กลยุทธ์การจัดการความรู้ สำหรับทีมของคุณ
ความรู้เป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามหาศาล แต่การจัดการมันไม่ใช่เรื่องง่าย ทำตามกลยุทธ์ KM 10 ข้อนี้เพื่อค้นหา จัดระเบียบ จัดการ และนำความรู้ที่มีค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณมาใช้ในที่เดียว
1. สนับสนุนวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ยิ่งทีมของคุณเรียนรู้มากเท่าไร พวกเขาก็จะมีความรู้มากขึ้นเท่านั้น น่าเสียดายที่การลงทุนในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนั้นเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทีมของคุณมีกำหนดเวลาที่เข้มงวดมากมาย แม้กระนั้น การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ก็เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน เพิ่มขวัญกำลังใจและส่งเสริมการแบ่งปันความรู้
สิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหรือทำให้ทีมของคุณเสียสมาธิจากงานประจำของพวกเขา การฝึกอบรมรายเดือน การประชุมประจำปี หรือการรับประทานอาหารกลางวันพร้อมเรียนรู้ทุกสัปดาห์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแบ่งปันความรู้
2. ใช้ ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้
การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีฐานความรู้ที่รวมศูนย์ โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด: ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้จะทำงานทั้งหมดให้คุณ
ในความเป็นจริง เครื่องมือส่วนใหญ่จะช่วยให้การรวบรวมและเผยแพร่ความรู้เป็นไปโดยอัตโนมัติ โซลูชันที่เหมาะสมจะมีคุณสมบัติเช่น การค้นหาได้ เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และความสามารถในการผสานรวม ทำให้การเริ่มต้นใช้งานเพื่อแบ่งปันความรู้เป็นเรื่องง่าย
3. ดำเนินการ การตรวจสอบความรู้
ไม่ใช่ทุกความรู้จะมีคุณค่า ดังนั้นการทบทวนข้อมูลในฐานความรู้ของคุณจึงเป็นความคิดที่ดี การตรวจสอบความรู้จะระบุได้ว่าทีมของคุณมีความรู้อะไรบ้าง ขาดอะไรไป และอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป การตรวจสอบประจำปีจะช่วยให้กลยุทธ์การจัดการความรู้ของคุณได้รับการอัปเดตและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และทำให้โปรแกรมการจัดการความรู้ของคุณเป็นระเบียบและสามารถนำไปใช้ได้จริง นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่ดีในการปรับปรุงกระบวนการที่ล้าสมัยหรือไม่เป็นประโยชน์อีกด้วย
4. ส่งเสริมการทำงานที่เน้นความร่วมมือเป็นอันดับแรก
มีเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณในการทำงานแบบเดี่ยว แต่ความรู้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อได้แบ่งปัน เครื่องมือเช่น อินทราเน็ตวิกิ และเครือข่ายสังคมภายในองค์กร ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันโดยทำให้ง่ายต่อการถามคำถามและแบ่งปันข้อมูล การประชุมระดมความคิดเป็นกลุ่มก็ยอดเยี่ยมสำหรับการสังเคราะห์มุมมองที่แตกต่างกันเพื่อสร้างแนวคิดที่แข็งแกร่งและดียิ่งขึ้น
5. สร้างเอกสารที่ชัดเจนและแนวทางการจัดการเนื้อหา
ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้เป็นสิ่งจำเป็น แต่คุณยังคงต้องมีนโยบายอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนเครื่องมือนี้ หากไม่มีนโยบายที่ชัดเจน คุณอาจจัดการความรู้อย่างไม่สม่ำเสมอและพบว่าข้อมูลสำคัญหลุดรอดไป
ทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อสร้างเอกสารที่ใช้ร่วมกันและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเนื้อหา คุณอาจจำเป็นต้องมีนโยบายสำหรับ:
- การจัดการเอกสารและการสร้างเอกสาร
- การแบ่งปันสิทธิ์การเข้าถึง, รวมถึงใครมีสิทธิ์เข้าถึงอะไร และทำไม
- การจัดระเบียบไฟล์และการติดแท็ก
- การตรวจสอบความรู้
- การเก็บรักษาความรู้
เช่นเคย กรุณาบันทึกนโยบายเหล่านี้ไว้ในแพลตฟอร์มการจัดการความรู้ของคุณ เพื่อให้ทีมงานสามารถเข้าถึงได้
6. พัฒนากระบวนการ การปฐมนิเทศ ที่มีประสิทธิภาพ
การปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการ แต่ก็ยังเป็นกลยุทธ์การจัดการความรู้ที่ชาญฉลาดอีกด้วย กระบวนการปฐมนิเทศที่ดีช่วยให้พนักงานใหม่สามารถซึมซับความรู้ขององค์กรและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะบอกให้พนักงานใหม่ "ลองหาวิธีเอง" ควรจัดทำกระบวนการปฐมนิเทศให้เป็นแบบแผน เพื่อให้พนักงานใหม่ทุกคนได้รับข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน
7. ให้ความสำคัญกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (SMEs)
ความรู้ทั่วไปเล็กน้อยเป็นสิ่งที่ดี แต่ความเชี่ยวชาญนั้นมีค่ามาก ทุกคนในทีมของคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในบางสิ่งบางอย่าง ดังนั้นขอให้พวกเขาแบ่งปันความเชี่ยวชาญนั้นกับทั้งบริษัท!
ขอให้ฝ่ายไอทีสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือขอให้ทีมงานบริการลูกค้าที่ดีช่วยแนะนำสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการติดต่อกับลูกค้า
SMEs มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหล่านี้และมีความรู้จากประสบการณ์ตรงที่มีคุณค่าซึ่งส่วนอื่นของบริษัทอาจไม่ทราบ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าของคุณอาจชอบใช้คำบางคำเป็นพิเศษ—บันทึกข้อมูลนี้ไว้ในแพลตฟอร์มการจัดการความรู้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ซึ่ง SME เป็นผู้อำนวยความสะดวก 🤝
8. ผสานการจัดการความรู้เข้ากับ กระบวนการทางธุรกิจ
ความรู้ที่ไม่มีการนำไปใช้ไม่มีคุณค่ามากนัก ดังนั้นให้ผสานฐานความรู้ของคุณเข้ากับกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณ ตัวอย่างเช่น หากทีมขายของคุณรวบรวมบันทึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทของคุณ ให้คุณอ่านบันทึกนี้ก่อนการโทรหาลูกค้าครั้งต่อไปของคุณ หรือดีกว่านั้น ให้ผสานข้อมูลนี้เข้ากับกระบวนการทำงานการจัดการโครงการของคุณเพื่อให้ทีมตรวจสอบข้อมูลนี้ทุกครั้ง
9. กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการจัดการที่ชัดเจน
กลยุทธ์การจัดการความรู้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทีมโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทุกทีม กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับกลยุทธ์การจัดการความรู้ของคุณและสร้างตัวชี้วัดที่สนับสนุนเป้าหมายนั้น ไม่ว่าคุณจะพึ่งพาซอฟต์แวร์การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือรักษาความสมดุลในการทำงาน สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบตัวชี้วัดของคุณและดูว่าการจัดการความรู้กำลังช่วยหรือเป็นอุปสรรคต่อทีมของคุณ
ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ส่วนใหญ่มาพร้อมกับตัวชี้วัดที่ฝังอยู่ในแพลตฟอร์ม ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เหล่านี้อย่างต่อเนื่องเพื่อดูว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างไร:
- สถิติการใช้งาน
- อัตราการสร้างเนื้อหา
- ประสิทธิภาพในการค้นหา
- การรักษาพนักงานและความพึงพอใจ
- เวลาตอบสนอง
10. ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
Psst, เราจะให้รู้ความลับเล็กๆ: คุณไม่จำเป็นต้องเขียนหรือจัดระเบียบความรู้ทั้งหมดนี้ด้วยตนเอง. ปัญญาประดิษฐ์(AI) และการเรียนรู้ของเครื่องช่วยเสริมกลยุทธ์การจัดการความรู้ใด ๆ ได้เป็นอย่างดีช่วยในงานเช่น:
- การสร้างเนื้อหา
- การแก้ไข
- องค์กร
- การวิเคราะห์ตัวชี้วัดการใช้งาน
แม้ว่าแพลตฟอร์มความรู้ของคุณจะไม่มี AI ก็ตาม ให้มองหาการอัตโนมัติที่ทำงานตามเงื่อนไข (trigger-based automations) แทน การอัตโนมัติแบบลากและวางเหล่านี้จะทำให้การดำเนินการตามความรู้เป็นเรื่องง่ายมาก โดยไม่พลาดขั้นตอนใด ๆ
ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้
กลยุทธ์การจัดการความรู้เป็นรากฐานในทุกแง่มุมของกระบวนการจัดการความรู้ อย่างไรก็ตาม คุณยังคงต้องการวิธีการบูรณาการความรู้นี้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ซึ่งนี่คือจุดที่เครื่องมือ KM อย่าง ClickUp เข้ามามีบทบาท
แน่นอน เราคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่โปรดปรานของจักรวาล แต่เรายังเป็นระบบจัดการความรู้สำหรับการสร้างและจัดการเอกสาร ฐานข้อมูล และวิกิแบบกำหนดเองทุกประเภทอีกด้วย 🙌
ผสานโครงการเข้ากับความรู้ขององค์กร
การจัดการโครงการคือหัวใจหลักของเรา แต่นั่นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นผู้จัดการโครงการพึ่งพา ClickUpในการเพิ่มความคิดเห็นในภารกิจหรือเอกสารใด ๆ มอบหมายงานที่ต้องทำแบบเรียลไทม์ และแชร์ไฟล์แนบจากฐานความรู้ได้ ผู้จัดการโครงการสามารถระดมความคิดในแผนผังความคิด กระดานไวท์บอร์ด เอกสาร หรือวิกิ และเชื่อมต่อกับภารกิจและโครงการของคุณได้เพียงคลิกเดียว
ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์
ทำไมต้องขอให้สมาชิกทีมเพียงคนเดียวสร้างหน้าสำหรับวิกิภายในของคุณ ในเมื่อคุณสามารถขอให้ทั้งทีมช่วยกันทำงานได้?ClickUp Docsรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การติดแท็ก การแสดงความคิดเห็น และรายการที่ต้องดำเนินการ คุณยังสามารถแปลงข้อความให้เป็นงานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องยุ่งยาก
อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องสร้างเอกสารเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเช่นกันเลือกเทมเพลตจาก ClickUp เพิ่มข้อมูลของคุณ แล้วคุณก็พร้อมเริ่มต้นได้ทันที ตัวอย่างเช่นเทมเพลต ClickUp Wikiมาพร้อมกับทุกสิ่งที่คุณต้องการในการสร้างหน้าวิกิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมการจัดรูปแบบที่ดึงดูดสายตา
หากต้องการความช่วยเหลือแบบลงมือปฏิบัติมากขึ้น ลองใช้ClickUp AIดูสิ เร่งกลยุทธ์การจัดการความรู้ของคุณโดยให้แชทบอท AIสรุปบันทึกการประชุมหรือจัดรูปแบบตาราง
ติดตามตัวชี้วัดการใช้งานในแดชบอร์ดที่กำหนดเอง
คุณสงสัยไหมว่าทีมของคุณเข้าถึงสินทรัพย์และเอกสารบ่อยแค่ไหน?แดชบอร์ดของ ClickUpทำให้การดูเมตริก KM ทั้งหมดในระดับสูงเป็นเรื่องง่าย เพียงเลือกเมตริกที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ แล้วมันจะติดตามข้อมูลให้คุณโดยอัตโนมัติ ดูว่าวิกิใดได้รับการเข้าชมมากที่สุด พนักงานคนใดมีส่วนร่วมในฐานความรู้มากที่สุด และฐานความรู้ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ทุกอย่างสามารถปรับแต่งได้ 100% ดังนั้นคุณสามารถปรับแดชบอร์ดได้ตามต้องการ
ClickUp: ซอฟต์แวร์ฐานความรู้ครบวงจรสำหรับคุณ
ความรู้เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้แต่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับบริษัทของคุณ แทนที่จะปล่อยให้ความรู้ลอยหายไปในอากาศ ให้นำกลยุทธ์การจัดการความรู้เหล่านี้ไปใช้เพื่อควบคุมความรู้ภายในองค์กรของคุณ
กลยุทธ์การจัดการความรู้เป็นสิ่งจำเป็น แต่คุณยังคงต้องการซอฟต์แวร์ KM ที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนแผนใหญ่ของคุณ เลือกใช้ ClickUp เพื่อผสานการจัดการโครงการกับการจัดการความรู้ แพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรของเราช่วยประหยัดเวลาของทีมคุณจากการสลับแพลตฟอร์มด้วยการรวมทุกอย่าง—รวมถึงความรู้ของคุณ—ไว้ในที่เดียว ✨
ใช้ ClickUp เพื่อจัดเก็บความรู้ของทีมคุณสร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ฟรีของคุณตอนนี้!