10 ซอฟต์แวร์จัดระเบียบไฟล์ที่ดีที่สุดในปี 2025

เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงค้นหาในคลังข้อมูลดิจิทัลของคุณ เพื่อตามหาไฟล์เดียวที่คุณจำได้อย่างชัดเจนว่าเคยบันทึกไว้หรือไม่?
เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยกว่าที่เราต้องการ เราไม่สามารถหาไฟล์ที่เราต้องการได้เลย และทีมของเราเริ่มเหนื่อยกับการรอเรา
ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป ซอฟต์แวร์จัดระเบียบไฟล์สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาไฟล์ที่หายไปได้อย่างน่าประหลาดใจ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณจัดการ บันทึก และค้นหาทรัพยากรดิจิทัลต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การตั้งชื่อและโครงสร้างการจัดระเบียบที่เฉพาะเจาะจง ทำให้ไฟล์ของคุณพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
มาดูซอฟต์แวร์จัดการไฟล์ที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 วิเคราะห์คุณสมบัติ ข้อดี และข้อเสียของแต่ละโปรแกรม และสำรวจว่าซอฟต์แวร์เหล่านี้สามารถช่วยให้คุณเป็นระเบียบมากขึ้นในการทำงานได้อย่างไร
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์สำหรับจัดระเบียบไฟล์?
ซอฟต์แวร์จัดระเบียบไฟล์ดิจิทัลของคุณต้องเหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ นี่คือคุณสมบัติหลักที่คุณควรค้นหา:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกซอฟต์แวร์จัดการไฟล์ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนสามารถนำทางไฟล์ได้อย่างง่ายดาย
- คุณสมบัติการจัดระเบียบไฟล์: มองหาคุณสมบัติเช่นการสร้างโฟลเดอร์, การจัดหมวดหมู่ไฟล์, และการติดแท็กเพื่อรักษาโครงสร้างและระบบไฟล์ให้เป็นระเบียบ
- ฟังก์ชันการค้นหา: คุณสมบัติการค้นหาที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการค้นหาไฟล์อย่างรวดเร็ว. เครื่องมือควรรองรับการค้นหาด้วยคำค้นหา, ตัวกรอง, และตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง.
- การควบคุมเวอร์ชัน: เมื่อทำงานร่วมกันในเอกสาร คุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชันมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลง การย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้า และการหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูล
- มาตรการรักษาความปลอดภัย: ให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์ที่มีการเข้ารหัส การควบคุมการเข้าถึง และตัวเลือกการแชร์ที่ปลอดภัย เพื่อปกป้องไฟล์ที่มีความอ่อนไหวและรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
- ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม: เลือกโซลูชันซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นบนระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและการเข้าถึง
- การซิงโครไนซ์ไฟล์: คุณสมบัติการซิงค์ที่ง่ายดายช่วยให้ไฟล์ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดในทุกอุปกรณ์ ลดความเสี่ยงของข้อมูลไม่ตรงกัน
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: เลือกเครื่องมือที่มีเทมเพลตที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้ เช่นเทมเพลต SOPหรือเทมเพลตสำหรับสร้างแบรนด์ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและรับประกันความสม่ำเสมอในไฟล์รูปแบบต่างๆ
10 อันดับซอฟต์แวร์จัดระเบียบไฟล์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
มีซอฟต์แวร์จัดการไฟล์มากมายในตลาด แต่ไม่ใช่ทุกตัวที่สามารถจัดระเบียบไฟล์ได้ตามที่คุณต้องการ เราได้ทดลองใช้เครื่องมือหลายตัวและพบ 10 อันดับที่เราแนะนำ:
1. คลิกอัพ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดจัดระเบียบไฟล์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการอย่างเป็นระบบ ใช้คุณสมบัติการค้นหาแบบสากลของ ClickUpเพื่อค้นหาไฟล์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นใน ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ หรือไดรฟ์ท้องถิ่นของคุณ ด้วยคุณสมบัติการค้นหาแบบสากล คุณสามารถเพิ่มคำสั่งค้นหาแบบกำหนดเอง เช่น ทางลัดไปยังลิงก์, การจัดเก็บข้อความไว้ใช้ภายหลัง, และอื่น ๆ เพื่อค้นหาทุกสิ่งทุกอย่างในที่เดียว
การค้นหาแบบสากลสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ภายใน Workspace ของคุณ รวมถึง Command Center, Global Action Bar หรือเดสก์ท็อปของคุณ—ไฟล์ของคุณอยู่ห่างเพียงคลิกหรือกดแป้นพิมพ์เท่านั้น!
เพื่อความยืดหยุ่นและการจัดระเบียบที่ดีขึ้น คุณสามารถจัดกลุ่ม, จัดเรียง, และกรองไฟล์ภายนอกและไฟล์ ClickUp ของคุณโดยใช้มุมมองรายการ หรือจัดเรียงในรูปแบบกระดานด้วยมุมมองบอร์ด สำหรับภาพรวมของพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณ ใช้มุมมองทุกอย่าง
ClickUp ก้าวไปอีกขั้นเพื่อลดภาระงานของทีมที่ยุ่งและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาด้วยการนำเสนอเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน
ตัวอย่างเช่นแม่แบบโครงสร้างโฟลเดอร์การจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าโครงสร้างที่เป็นมาตรฐานสำหรับทุกโครงการของคุณ จัดระเบียบไฟล์และบันทึกต่างๆ ในเวอร์ชันที่แตกต่างกัน และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้
คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติที่กำหนดเองได้สูงสุดแปดรายการ เช่น วันที่ตรวจสอบ, แผนก, บันทึก, ความคืบหน้า, ประเภททรัพยากร และอื่น ๆ เพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงการและแสดงข้อมูลโครงการได้อย่างง่ายดาย
มันช่วยให้คุณติดตามโครงการได้ดีขึ้นและประหยัดเวลาในการค้นหาเอกสาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์ด้วยแท็กและป้ายกำกับเพื่อเพิ่มความสามารถในการค้นหา
- เลือกจากมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ เพื่อจัดระเบียบและแสดงไฟล์และโฟลเดอร์ของคุณในแบบที่คุณต้องการ
- ซูมเข้าไปที่งานแต่ละชิ้นเพื่อค้นหาไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
- ซูมออกเพื่อดูภาพรวมที่ครอบคลุมของความคืบหน้าของโครงการและจุดติดขัดด้วยแดชบอร์ดแบบอไจล์ของ ClickUp
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ, วางแผนโครงการ, และออกแบบรายงานสถานะโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp
- เพลิดเพลินกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับทีมที่มีระดับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่แตกต่างกัน
- เขียน แก้ไข ทำงานร่วมกันในเอกสาร และตรวจสอบประวัติเวอร์ชันด้วยClickUp Docs ทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับGoogle Docs
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติและดึงข้อมูลเชิงลึกจากไฟล์และข้อมูลของคุณด้วยClickUp Brain
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้เริ่มต้นอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อย
- บางคุณสมบัติยังไม่พร้อมใช้งานในแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภท สำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. วันไดร์ฟ
OneDrive เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์จัดระเบียบไฟล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Microsoft มันจัดระเบียบไฟล์ของคุณข้ามอุปกรณ์และแบบเรียลไทม์
OneDrive มอบแดชบอร์ดส่วนตัวให้คุณเพื่อแชร์ไฟล์, ทำงานร่วมกับผู้อื่น, และติดตามไฟล์ของคุณจากเครื่องมือของ Microsoft อื่น ๆ คุณสามารถจัดระเบียบไฟล์ของคุณได้ดีขึ้นโดยการใช้สีเพื่อแยกประเภท, สร้างทางลัด, และทำงานแบบออฟไลน์สำหรับไฟล์ที่อยู่ในอุปกรณ์
การสมัครสมาชิก OneDrive ใช้งานได้กับอุปกรณ์และเวอร์ชัน Windows ต่างๆ ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับส่วนติดต่อผู้ใช้หรือความพร้อมใช้งานของไฟล์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OneDrive
- รักษาการซิงโครไนซ์ไฟล์ที่ราบรื่นระหว่างอุปกรณ์
- ใช้ฟีเจอร์ประวัติเวอร์ชันเพื่อติดตามหรือกู้คืนไฟล์เก่า
- ใช้ประโยชน์จากโหมดออฟไลน์เพื่อจัดระเบียบไฟล์ในเครื่อง
ข้อจำกัดของ OneDrive
- ปัญหาการซิงค์ไฟล์เป็นครั้งคราว
- ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์การค้นหาไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อมีไฟล์จำนวนมาก
ราคาของ OneDrive
- OneDrive for Business (แผน 1): 5 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Basic: 6 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิว OneDrive
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (11,000+ รีวิว)
3. Abelssoft
ซอฟต์แวร์จัดการไฟล์ดิจิทัลของ Abelssoft ช่วยให้ไฟล์ทุกไฟล์อยู่ในที่ที่เหมาะสมและทำให้เดสก์ท็อปของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย
คุณสามารถตั้งกฎได้ไม่จำกัดเพื่อจัดเรียงไฟล์ PDF, รูปภาพ, ไฟล์เสียง, เอกสาร, วิดีโอ และสื่อประเภทอื่น ๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เมื่อคุณตั้งกฎแล้ว คุณสามารถจัดหมวดหมู่ไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่ถูกต้องได้โดยอัตโนมัติเพียงแค่คลิกเดียว นี่ก็ทำให้การค้นหาไฟล์ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมกลายเป็นเรื่องง่าย!
Abelssoft ทำงานบน Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 และ Windows 7
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Abelssoft
- กำหนดกฎเพื่อตัดสินใจว่าไฟล์ใดควรย้ายไปที่ใด
- ใช้ฟังก์ชันกรอและวางกรวยเพื่อจัดสรรไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่า
- รับการอัปเดตฟรีอย่างน้อยหกเดือน
- ค้นหาไฟล์ทุกประเภทที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Abelssoft
- ใช้งานได้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์ Windows เท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการอื่น ๆ
- ไม่รองรับการจัดระเบียบไฟล์ที่อยู่ในระบบคลาวด์
ราคาของ Abelssoft
- เวอร์ชันทดสอบ: ฟรี
- เวอร์ชันเต็ม: $29.95
คะแนนและรีวิวของ Abelssoft
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. แท็บเบิลส์
Tabbles เป็นซอฟต์แวร์จัดการไฟล์และทำงานร่วมกันเอกสารที่เน้นการจัดโครงสร้างไฟล์ผ่านการติดแท็ก
มันช่วยให้คุณสามารถเพิ่มแท็กให้กับไฟล์ทุกประเภทได้ รวมถึงไฟล์รูปภาพและไฟล์เพลง ที่อยู่ในดิสก์ภายในเครื่อง ไดรฟ์เครือข่าย หรือในระบบคลาวด์ คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติการแท็กอัตโนมัติเพื่อแท็กไฟล์ของคุณโดยอัตโนมัติตามชื่อ เนื้อหา หรือเส้นทางของไฟล์ได้
Tabbles มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เพิ่มความคิดเห็นในไฟล์หรือบุ๊กมาร์กและสื่อสารกับทีมของคุณ นอกจากแท็กและเนื้อหาของไฟล์แล้ว ความคิดเห็นยังสามารถค้นหาได้ ทำให้การเรียกคืนไฟล์รวดเร็วและราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tabbles
- จัดระเบียบไฟล์ด้วยการติดแท็กอัตโนมัติ
- ค้นหาไฟล์ตามแท็ก, ความคิดเห็น, และเนื้อหาไฟล์ผ่านช่องค้นหาแบบรวม
- ติดแท็กไฟล์ที่บันทึกไว้ในโฟลเดอร์คลาวด์ของ Google Drive หรือ Dropbox ที่มีการบริการซิงค์ไฟล์
ข้อจำกัดของ Tabbles
- การขาด UI ที่ทันสมัย
- มีเส้นโค้งการเรียนรู้เล็กน้อย
ราคาของ Tabbles
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: €3/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อดี: €5/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: €6/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Tabbles
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
5. DocuWare
DocuWare ถูกออกแบบมาเพื่อลดการใช้กระดาษโดยอัจฉริยะในการอัปโหลดและจัดระเบียบเอกสารจำนวนมากผ่านคลาวด์
มันมีฟังก์ชัน OCR (การรู้จำอักขระด้วยแสง) เพื่อช่วยคุณในการแปลงเอกสารเก่าให้เป็นดิจิทัลและเก็บไว้เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น ทีมสามารถติดตั้ง DocuWare บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เพื่อการร่วมมือและการติดตามไฟล์ที่ราบรื่นขึ้น นอกจากนี้ยังมอบความปลอดภัยระดับองค์กรและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อให้ไฟล์ของคุณปลอดภัย
ระบบการจัดทำดัชนีที่ทรงพลัง, การสแกนเอกสารบนอุปกรณ์, และการติดตามเวอร์ชันของ DocuWare ทำให้เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์จัดระเบียบไฟล์ที่ใช้งานง่ายที่สุดสำหรับธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DocuWare
- สแกนและจัดเรียงแฟ้มเอกสารทางกายภาพเพื่อลดความเสี่ยงและภาระเอกสาร
- ประหยัดเวลาด้วยการค้นหาด้วยตัวกรองที่ละเอียด
- นำโซลูชันคลาวด์มาใช้เพื่อความยืดหยุ่นและความคุ้มค่า
- ผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของ DocuWare
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติและฟังก์ชันทั้งหมด
ราคาของ DocuWare
- DocuWare Cloud 4: ราคาที่กำหนดเอง
- DocuWare Cloud 15: ราคาที่กำหนดเอง
- DocuWare Cloud 40: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- DocuWare Cloud 100: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว DocuWare:
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
6. บายน์เดอร์
Bynder เป็นซอฟต์แวร์จัดการไฟล์และสินทรัพย์สำหรับองค์กร
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถค้นหาไฟล์ด้วยตัวกรองที่กำหนดเอง, ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง, และแชร์ไฟล์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหรือภายนอกองค์กรได้ คุณสามารถควบคุมไฟล์ได้แม้หลังจากแชร์ไปแล้วโดยการเพิ่มวันหมดอายุให้กับสิทธิ์การเข้าถึงและติดตามประวัติการแชร์
Bynder ใช้ AI เพื่อลบไฟล์ซ้ำและเพิ่มข้อมูลเมตาให้กับสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบเฉพาะช่องทางและตัดหรือแก้ไขไฟล์เหล่านั้นเพื่อรักษาความสม่ำเสมอในทุกจุดสัมผัส
คุณสมบัติเด่นของ Bynder
- ค้นหาเอกสารสำคัญได้ในไม่กี่วินาทีด้วยโครงสร้างตัวกรองที่ใช้งานง่ายของ Bynder
- แชร์ไฟล์โดยตรงจากระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) ของคุณ
- ปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลโดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงและการใช้งานไฟล์ที่แชร์
- ผสานรวม Bynder API กับซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ของคุณ
ข้อจำกัดของ Bynder
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่สำคัญ
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
การกำหนดราคาของ Bynder
- การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM): ราคาตามความต้องการ
- DAM + การขยายการดำเนินงานด้านเนื้อหาของคุณ: ราคาที่กำหนดเอง
- DAM + ระบบนิเวศดิจิทัลแบบบูรณาการ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Bynder
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
7. โดคมี่
ระบบจัดการเอกสาร Dokmee (Dokmee DMS) มอบโซลูชันที่ราบรื่นในการจับภาพ, จัดเก็บ, ค้นหา, เรียกคืน, และแบ่งปันไฟล์
เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบไฟล์ต่าง ๆ ลงในโฟลเดอร์ต่าง ๆ ได้ทั้งแบบแมนนวลหรือโดยใช้ระบบอัตโนมัติ มอบอำนาจให้คุณควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณได้อย่างเต็มที่—แชร์ไฟล์ได้ทุกประเภท ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม และใช้ประโยชน์สูงสุดจากการควบคุมเวอร์ชันสำหรับการแก้ไขเอกสาร
คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้. กล่องข้อความสำหรับกระบวนการทำงานสามารถใช้งานได้ทั้งเวอร์ชันเว็บและเวอร์ชันซอฟต์แวร์มือถือ ทำให้คุณสามารถอนุมัติและจัดการไฟล์ได้ตลอดเวลา.
คุณสมบัติเด่นของ Dokmee
- ติดตามกิจกรรมของไฟล์ด้วยบันทึกการตรวจสอบในตัว
- จัดเรียงไฟล์เข้าในโฟลเดอร์และระดับต่างๆ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ
- เพิ่มคำอธิบายประกอบในไฟล์และแชร์กับทีมของคุณ
- ตั้งค่ากฎที่กำหนดเองเพื่อให้การทำงานของคุณราบรื่นขึ้น
ข้อจำกัดของ Dokmee
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซผู้ใช้ใช้งานยาก
- ฟังก์ชันการค้นหาจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ราคาของ Dokmee
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Dokmee
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
8. Google ไดรฟ์
เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Google Workspace, Google Drive เป็นหนึ่งในโซลูชันการจัดระเบียบไฟล์บนคลาวด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด. Drive ช่วยให้คุณเข้าถึงเอกสาร, รูปภาพ, และไฟล์อื่น ๆ จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณได้.
คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ จัดหมวดหมู่ไฟล์ และใช้ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังเพื่อทำให้การค้นหาง่ายขึ้น คุณสมบัติการทำงานร่วมกันช่วยให้สามารถแก้ไขและแชร์ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและเพิ่มผลผลิต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Drive
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือทรงพลังอื่น ๆ ในระบบนิเวศของ Google
- ระบุไฟล์ที่สำคัญโดยการติดดาวหรือเพิ่มไปยังหน้าลำดับความสำคัญ
- ใช้ประวัติเวอร์ชันเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยละเอียด
- ควบคุมผู้ที่สามารถดู แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นในไฟล์ของคุณ และรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ข้อจำกัดของ Google Drive
- ทำงานไม่ดีเมื่อใช้งานแบบออฟไลน์
- ตัวเลือกการปรับแต่งไม่เพียงพอ
ราคาของ Google Drive
- ธุรกิจเริ่มต้น: $7. 20/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $14.40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- บิสซิเนส พลัส: 21.60 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Google Drive
- G2 (สำหรับ Google Workspace): 4. 6/5 (42,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (27,000+ รีวิว)
9. ดรอปบ็อกซ์
Dropbox เป็นซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์ที่มีระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่แข็งแกร่งและคุณสมบัติการจัดระเบียบไฟล์ เหมาะสำหรับบุคคลและทีมทุกขนาด
เครื่องมือนี้มีตัวกรองหลากหลายให้เลือกใช้เพื่อจัดการไฟล์หลายไฟล์ คุณสามารถจัดระเบียบเนื้อหาโดยใช้คำสำคัญ จัดกลุ่มไฟล์ตามกิจกรรมหรือช่วงเวลา หรือจัดหมวดหมู่ไฟล์ลงในโฟลเดอร์ย่อยที่มีอยู่แล้วตามคำแนะนำอัจฉริยะของ Dropbox
เพื่อร่วมมือกันในไฟล์ คุณสามารถแชร์โฟลเดอร์กับสมาชิกในทีมและควบคุมว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขได้ คุณสามารถปรับแต่งโครงสร้างของระบบการจัดเก็บไฟล์ของคุณเพื่อให้สมาชิกทีมที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงไฟล์ที่จำเป็นได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox
- จัดระเบียบและแชร์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
- แก้ไขไฟล์ได้โดยตรงบน Dropbox โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่เกิดขึ้นกับไฟล์
- ควบคุมผู้ที่สามารถเข้าถึงไฟล์ของคุณได้ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การป้องกันด้วยรหัสผ่าน การอนุญาตให้ดาวน์โหลด และลิงก์ที่หมดอายุ
ข้อจำกัดของ Dropbox
- การซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน
- การสมัครสมาชิกที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ราคาของ Dropbox
- พื้นฐาน: ฟรี
- เพิ่มเติม: $11.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 22 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: 24 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $32/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Dropbox
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 23,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (21,000+ รีวิว)
10. วินซิป
เหมาะสำหรับการใช้ส่วนตัวและธุรกิจ, WinZip มอบวิธีการที่ไม่ยุ่งยากในการค้นหา, เปิด, แก้ไข, ย้าย, และแชร์ไฟล์จากคอมพิวเตอร์, เครือข่าย, หรือที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ.
เครื่องมือนี้สามารถแตกไฟล์บีบอัดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Zip, Zipx, RAR, VHD และอื่น ๆ ได้ และสร้างไฟล์ Zip หรือ Zipx ที่เข้ารหัสได้ คุณสามารถเปลี่ยนไฟล์เป็น PDF, เพิ่มลายน้ำ และแชร์ไฟล์ได้อย่างสะดวก ทั้งหมดนี้ผ่านแพลตฟอร์มเดียว
WinZip Enterprise มาพร้อมกับตัวเลือกการปรับแต่งที่แข็งแกร่ง. บริษัทต่างขนาดสามารถปรับแต่งคุณสมบัติและการผสานรวมตามความต้องการทางธุรกิจของตนได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WinZip
- ซิป, แยกซิป, และจัดระเบียบสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงาน
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น รหัสผ่านและข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสามารถในการเข้ารหัสของ WinZip
- รับตัวเลือกความปลอดภัยและการออกใบอนุญาตขั้นสูงด้วย WinZip Enterprise
- ใช้ประโยชน์จากการผสานรวม SharePoint และการผสานรวมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ในการตั้งค่าองค์กร
ข้อจำกัดของ WinZip
- ราคาแพงเมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่มี
- ขาดความประณีตและตัวเลือกความปลอดภัยขั้นสูงที่เครื่องมือสมัยใหม่อื่น ๆ มีให้
ราคาของ WinZip
- WinZip Standard: $29.95
- WinZip Pro Combo: $59. 95
- บิ๊กซิปเปอร์: 84.95 บาท
คะแนนและรีวิว WinZip
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
จัดการไฟล์ของคุณให้เป็นระเบียบด้วยซอฟต์แวร์จัดระเบียบไฟล์ดิจิทัล
ระบบการจัดการไฟล์ช่วยให้สามารถเข้าถึงไฟล์ที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่เหมาะสม ประหยัดเวลา และทำให้ทีมทำงานได้ดีขึ้น. เลือกเครื่องมือเพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานของคุณและไฟล์ที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน.
แล้วอะไรจะดีไปกว่า ClickUp?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีนี้จัดระเบียบไฟล์ในโครงสร้างลำดับชั้น ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นกระบวนการทำงานของคุณ หาไฟล์ และแชร์ไฟล์กับทีมได้อย่างราบรื่น ClickUp สามารถปรับแต่งได้สูง ดังนั้นคุณสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ ลาก่อนความยุ่งเหยิงและไม่ต้องกังวลกับการสูญหายของไฟล์อีกต่อไปสมัครใช้ ClickUp วันนี้