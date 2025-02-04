บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์จัดระเบียบไฟล์ที่ดีที่สุดในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
4 กุมภาพันธ์ 2568

เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงค้นหาในคลังข้อมูลดิจิทัลของคุณ เพื่อตามหาไฟล์เดียวที่คุณจำได้อย่างชัดเจนว่าเคยบันทึกไว้หรือไม่?

เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยกว่าที่เราต้องการ เราไม่สามารถหาไฟล์ที่เราต้องการได้เลย และทีมของเราเริ่มเหนื่อยกับการรอเรา

ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป ซอฟต์แวร์จัดระเบียบไฟล์สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาไฟล์ที่หายไปได้อย่างน่าประหลาดใจ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณจัดการ บันทึก และค้นหาทรัพยากรดิจิทัลต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การตั้งชื่อและโครงสร้างการจัดระเบียบที่เฉพาะเจาะจง ทำให้ไฟล์ของคุณพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

มาดูซอฟต์แวร์จัดการไฟล์ที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 วิเคราะห์คุณสมบัติ ข้อดี และข้อเสียของแต่ละโปรแกรม และสำรวจว่าซอฟต์แวร์เหล่านี้สามารถช่วยให้คุณเป็นระเบียบมากขึ้นในการทำงานได้อย่างไร

คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์สำหรับจัดระเบียบไฟล์?

ซอฟต์แวร์จัดระเบียบไฟล์ดิจิทัลของคุณต้องเหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ นี่คือคุณสมบัติหลักที่คุณควรค้นหา:

  1. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกซอฟต์แวร์จัดการไฟล์ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนสามารถนำทางไฟล์ได้อย่างง่ายดาย
  2. คุณสมบัติการจัดระเบียบไฟล์: มองหาคุณสมบัติเช่นการสร้างโฟลเดอร์, การจัดหมวดหมู่ไฟล์, และการติดแท็กเพื่อรักษาโครงสร้างและระบบไฟล์ให้เป็นระเบียบ
  3. ฟังก์ชันการค้นหา: คุณสมบัติการค้นหาที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการค้นหาไฟล์อย่างรวดเร็ว. เครื่องมือควรรองรับการค้นหาด้วยคำค้นหา, ตัวกรอง, และตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง.
  4. การควบคุมเวอร์ชัน: เมื่อทำงานร่วมกันในเอกสาร คุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชันมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลง การย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้า และการหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูล
  5. มาตรการรักษาความปลอดภัย: ให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์ที่มีการเข้ารหัส การควบคุมการเข้าถึง และตัวเลือกการแชร์ที่ปลอดภัย เพื่อปกป้องไฟล์ที่มีความอ่อนไหวและรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
  6. ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม: เลือกโซลูชันซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นบนระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและการเข้าถึง
  7. การซิงโครไนซ์ไฟล์: คุณสมบัติการซิงค์ที่ง่ายดายช่วยให้ไฟล์ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดในทุกอุปกรณ์ ลดความเสี่ยงของข้อมูลไม่ตรงกัน
  8. เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: เลือกเครื่องมือที่มีเทมเพลตที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้ เช่นเทมเพลต SOPหรือเทมเพลตสำหรับสร้างแบรนด์ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและรับประกันความสม่ำเสมอในไฟล์รูปแบบต่างๆ

10 อันดับซอฟต์แวร์จัดระเบียบไฟล์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

มีซอฟต์แวร์จัดการไฟล์มากมายในตลาด แต่ไม่ใช่ทุกตัวที่สามารถจัดระเบียบไฟล์ได้ตามที่คุณต้องการ เราได้ทดลองใช้เครื่องมือหลายตัวและพบ 10 อันดับที่เราแนะนำ:

1. คลิกอัพ

ค้นหาและเข้าถึงไฟล์ได้อย่างง่ายดายใน ClickUp แอปที่เชื่อมต่อ หรือไดรฟ์ในเครื่องของคุณด้วย Universal Search
จัดการไฟล์ด้วย ClickUp
ค้นหาและเข้าถึงไฟล์ได้อย่างง่ายดายใน ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ หรือไดรฟ์ในเครื่องของคุณด้วย Universal Search

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดจัดระเบียบไฟล์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการอย่างเป็นระบบ ใช้คุณสมบัติการค้นหาแบบสากลของ ClickUpเพื่อค้นหาไฟล์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นใน ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ หรือไดรฟ์ท้องถิ่นของคุณ ด้วยคุณสมบัติการค้นหาแบบสากล คุณสามารถเพิ่มคำสั่งค้นหาแบบกำหนดเอง เช่น ทางลัดไปยังลิงก์, การจัดเก็บข้อความไว้ใช้ภายหลัง, และอื่น ๆ เพื่อค้นหาทุกสิ่งทุกอย่างในที่เดียว

การค้นหาแบบสากลสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ภายใน Workspace ของคุณ รวมถึง Command Center, Global Action Bar หรือเดสก์ท็อปของคุณ—ไฟล์ของคุณอยู่ห่างเพียงคลิกหรือกดแป้นพิมพ์เท่านั้น!

เพื่อความยืดหยุ่นและการจัดระเบียบที่ดีขึ้น คุณสามารถจัดกลุ่ม, จัดเรียง, และกรองไฟล์ภายนอกและไฟล์ ClickUp ของคุณโดยใช้มุมมองรายการ หรือจัดเรียงในรูปแบบกระดานด้วยมุมมองบอร์ด สำหรับภาพรวมของพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณ ใช้มุมมองทุกอย่าง

มุมมองรายการแบบกำหนดเองของ ClickUp
เก็บไฟล์ของคุณให้เข้าถึงได้ตลอดเวลาด้วยมุมมองรายการที่ปรับแต่งได้ตามต้องการของ ClickUp

ClickUp ก้าวไปอีกขั้นเพื่อลดภาระงานของทีมที่ยุ่งและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาด้วยการนำเสนอเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน

ตัวอย่างเช่นแม่แบบโครงสร้างโฟลเดอร์การจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าโครงสร้างที่เป็นมาตรฐานสำหรับทุกโครงการของคุณ จัดระเบียบไฟล์และบันทึกต่างๆ ในเวอร์ชันที่แตกต่างกัน และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้

รักษาโครงสร้างโฟลเดอร์ที่ครอบคลุม, เพิ่มความรับผิดชอบของทีม, และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตโครงสร้างโฟลเดอร์การจัดการโครงการของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลต
รักษาโครงสร้างโฟลเดอร์ที่ครอบคลุม เพิ่มความรับผิดชอบของทีม และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตโครงสร้างโฟลเดอร์การจัดการโครงการของ ClickUp

คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติที่กำหนดเองได้สูงสุดแปดรายการ เช่น วันที่ตรวจสอบ, แผนก, บันทึก, ความคืบหน้า, ประเภททรัพยากร และอื่น ๆ เพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงการและแสดงข้อมูลโครงการได้อย่างง่ายดาย

มันช่วยให้คุณติดตามโครงการได้ดีขึ้นและประหยัดเวลาในการค้นหาเอกสาร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์ด้วยแท็กและป้ายกำกับเพื่อเพิ่มความสามารถในการค้นหา
  • เลือกจากมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ เพื่อจัดระเบียบและแสดงไฟล์และโฟลเดอร์ของคุณในแบบที่คุณต้องการ
  • ซูมเข้าไปที่งานแต่ละชิ้นเพื่อค้นหาไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
  • ซูมออกเพื่อดูภาพรวมที่ครอบคลุมของความคืบหน้าของโครงการและจุดติดขัดด้วยแดชบอร์ดแบบอไจล์ของ ClickUp
  • สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ, วางแผนโครงการ, และออกแบบรายงานสถานะโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp
  • เพลิดเพลินกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับทีมที่มีระดับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่แตกต่างกัน
  • เขียน แก้ไข ทำงานร่วมกันในเอกสาร และตรวจสอบประวัติเวอร์ชันด้วยClickUp Docs ทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับGoogle Docs
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติและดึงข้อมูลเชิงลึกจากไฟล์และข้อมูลของคุณด้วยClickUp Brain

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้เริ่มต้นอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อย
  • บางคุณสมบัติยังไม่พร้อมใช้งานในแอปพลิเคชันมือถือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภท สำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)

2. วันไดร์ฟ

วันไดร์ฟ
ผ่านทางMicrosoft OneDrive

OneDrive เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์จัดระเบียบไฟล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Microsoft มันจัดระเบียบไฟล์ของคุณข้ามอุปกรณ์และแบบเรียลไทม์

OneDrive มอบแดชบอร์ดส่วนตัวให้คุณเพื่อแชร์ไฟล์, ทำงานร่วมกับผู้อื่น, และติดตามไฟล์ของคุณจากเครื่องมือของ Microsoft อื่น ๆ คุณสามารถจัดระเบียบไฟล์ของคุณได้ดีขึ้นโดยการใช้สีเพื่อแยกประเภท, สร้างทางลัด, และทำงานแบบออฟไลน์สำหรับไฟล์ที่อยู่ในอุปกรณ์

การสมัครสมาชิก OneDrive ใช้งานได้กับอุปกรณ์และเวอร์ชัน Windows ต่างๆ ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับส่วนติดต่อผู้ใช้หรือความพร้อมใช้งานของไฟล์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OneDrive

  • รักษาการซิงโครไนซ์ไฟล์ที่ราบรื่นระหว่างอุปกรณ์
  • ใช้ฟีเจอร์ประวัติเวอร์ชันเพื่อติดตามหรือกู้คืนไฟล์เก่า
  • ใช้ประโยชน์จากโหมดออฟไลน์เพื่อจัดระเบียบไฟล์ในเครื่อง

ข้อจำกัดของ OneDrive

  • ปัญหาการซิงค์ไฟล์เป็นครั้งคราว
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์การค้นหาไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อมีไฟล์จำนวนมาก

ราคาของ OneDrive

  • OneDrive for Business (แผน 1): 5 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • Microsoft 365 Business Basic: 6 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • Microsoft 365 Business Standard: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

การให้คะแนนและรีวิว OneDrive

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (11,000+ รีวิว)

3. Abelssoft

Abelssoft File Organizer
ผ่านAbelssoft File Organizer

ซอฟต์แวร์จัดการไฟล์ดิจิทัลของ Abelssoft ช่วยให้ไฟล์ทุกไฟล์อยู่ในที่ที่เหมาะสมและทำให้เดสก์ท็อปของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย

คุณสามารถตั้งกฎได้ไม่จำกัดเพื่อจัดเรียงไฟล์ PDF, รูปภาพ, ไฟล์เสียง, เอกสาร, วิดีโอ และสื่อประเภทอื่น ๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เมื่อคุณตั้งกฎแล้ว คุณสามารถจัดหมวดหมู่ไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่ถูกต้องได้โดยอัตโนมัติเพียงแค่คลิกเดียว นี่ก็ทำให้การค้นหาไฟล์ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมกลายเป็นเรื่องง่าย!

Abelssoft ทำงานบน Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 และ Windows 7

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Abelssoft

  • กำหนดกฎเพื่อตัดสินใจว่าไฟล์ใดควรย้ายไปที่ใด
  • ใช้ฟังก์ชันกรอและวางกรวยเพื่อจัดสรรไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่า
  • รับการอัปเดตฟรีอย่างน้อยหกเดือน
  • ค้นหาไฟล์ทุกประเภทที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Abelssoft

  • ใช้งานได้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์ Windows เท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการอื่น ๆ
  • ไม่รองรับการจัดระเบียบไฟล์ที่อยู่ในระบบคลาวด์

ราคาของ Abelssoft

  • เวอร์ชันทดสอบ: ฟรี
  • เวอร์ชันเต็ม: $29.95

คะแนนและรีวิวของ Abelssoft

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

4. แท็บเบิลส์

แท็บเบิลส์
ผ่านทางTabbles

Tabbles เป็นซอฟต์แวร์จัดการไฟล์และทำงานร่วมกันเอกสารที่เน้นการจัดโครงสร้างไฟล์ผ่านการติดแท็ก

มันช่วยให้คุณสามารถเพิ่มแท็กให้กับไฟล์ทุกประเภทได้ รวมถึงไฟล์รูปภาพและไฟล์เพลง ที่อยู่ในดิสก์ภายในเครื่อง ไดรฟ์เครือข่าย หรือในระบบคลาวด์ คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติการแท็กอัตโนมัติเพื่อแท็กไฟล์ของคุณโดยอัตโนมัติตามชื่อ เนื้อหา หรือเส้นทางของไฟล์ได้

Tabbles มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เพิ่มความคิดเห็นในไฟล์หรือบุ๊กมาร์กและสื่อสารกับทีมของคุณ นอกจากแท็กและเนื้อหาของไฟล์แล้ว ความคิดเห็นยังสามารถค้นหาได้ ทำให้การเรียกคืนไฟล์รวดเร็วและราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tabbles

  • จัดระเบียบไฟล์ด้วยการติดแท็กอัตโนมัติ
  • ค้นหาไฟล์ตามแท็ก, ความคิดเห็น, และเนื้อหาไฟล์ผ่านช่องค้นหาแบบรวม
  • ติดแท็กไฟล์ที่บันทึกไว้ในโฟลเดอร์คลาวด์ของ Google Drive หรือ Dropbox ที่มีการบริการซิงค์ไฟล์

ข้อจำกัดของ Tabbles

  • การขาด UI ที่ทันสมัย
  • มีเส้นโค้งการเรียนรู้เล็กน้อย

ราคาของ Tabbles

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: €3/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ข้อดี: €5/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: €6/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Tabbles

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

5. DocuWare

DocuWare
ผ่านทางDocuWare

DocuWare ถูกออกแบบมาเพื่อลดการใช้กระดาษโดยอัจฉริยะในการอัปโหลดและจัดระเบียบเอกสารจำนวนมากผ่านคลาวด์

มันมีฟังก์ชัน OCR (การรู้จำอักขระด้วยแสง) เพื่อช่วยคุณในการแปลงเอกสารเก่าให้เป็นดิจิทัลและเก็บไว้เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น ทีมสามารถติดตั้ง DocuWare บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เพื่อการร่วมมือและการติดตามไฟล์ที่ราบรื่นขึ้น นอกจากนี้ยังมอบความปลอดภัยระดับองค์กรและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อให้ไฟล์ของคุณปลอดภัย

ระบบการจัดทำดัชนีที่ทรงพลัง, การสแกนเอกสารบนอุปกรณ์, และการติดตามเวอร์ชันของ DocuWare ทำให้เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์จัดระเบียบไฟล์ที่ใช้งานง่ายที่สุดสำหรับธุรกิจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DocuWare

  • สแกนและจัดเรียงแฟ้มเอกสารทางกายภาพเพื่อลดความเสี่ยงและภาระเอกสาร
  • ประหยัดเวลาด้วยการค้นหาด้วยตัวกรองที่ละเอียด
  • นำโซลูชันคลาวด์มาใช้เพื่อความยืดหยุ่นและความคุ้มค่า
  • ผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อจำกัดของ DocuWare

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
  • แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติและฟังก์ชันทั้งหมด

ราคาของ DocuWare

  • DocuWare Cloud 4: ราคาที่กำหนดเอง
  • DocuWare Cloud 15: ราคาที่กำหนดเอง
  • DocuWare Cloud 40: ราคาพิเศษตามความต้องการ
  • DocuWare Cloud 100: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิว DocuWare:

  • G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

6. บายน์เดอร์

การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของ Bynder
ผ่านทางBynder Digital Asset Management

Bynder เป็นซอฟต์แวร์จัดการไฟล์และสินทรัพย์สำหรับองค์กร

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถค้นหาไฟล์ด้วยตัวกรองที่กำหนดเอง, ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง, และแชร์ไฟล์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหรือภายนอกองค์กรได้ คุณสามารถควบคุมไฟล์ได้แม้หลังจากแชร์ไปแล้วโดยการเพิ่มวันหมดอายุให้กับสิทธิ์การเข้าถึงและติดตามประวัติการแชร์

Bynder ใช้ AI เพื่อลบไฟล์ซ้ำและเพิ่มข้อมูลเมตาให้กับสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบเฉพาะช่องทางและตัดหรือแก้ไขไฟล์เหล่านั้นเพื่อรักษาความสม่ำเสมอในทุกจุดสัมผัส

คุณสมบัติเด่นของ Bynder

  • ค้นหาเอกสารสำคัญได้ในไม่กี่วินาทีด้วยโครงสร้างตัวกรองที่ใช้งานง่ายของ Bynder
  • แชร์ไฟล์โดยตรงจากระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) ของคุณ
  • ปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลโดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงและการใช้งานไฟล์ที่แชร์
  • ผสานรวม Bynder API กับซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ของคุณ

ข้อจำกัดของ Bynder

  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่สำคัญ
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้

การกำหนดราคาของ Bynder

  • การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM): ราคาตามความต้องการ
  • DAM + การขยายการดำเนินงานด้านเนื้อหาของคุณ: ราคาที่กำหนดเอง
  • DAM + ระบบนิเวศดิจิทัลแบบบูรณาการ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Bynder

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

7. โดคมี่

ดอกมี
ผ่านทางDokmee

ระบบจัดการเอกสาร Dokmee (Dokmee DMS) มอบโซลูชันที่ราบรื่นในการจับภาพ, จัดเก็บ, ค้นหา, เรียกคืน, และแบ่งปันไฟล์

เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบไฟล์ต่าง ๆ ลงในโฟลเดอร์ต่าง ๆ ได้ทั้งแบบแมนนวลหรือโดยใช้ระบบอัตโนมัติ มอบอำนาจให้คุณควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณได้อย่างเต็มที่—แชร์ไฟล์ได้ทุกประเภท ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม และใช้ประโยชน์สูงสุดจากการควบคุมเวอร์ชันสำหรับการแก้ไขเอกสาร

คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้. กล่องข้อความสำหรับกระบวนการทำงานสามารถใช้งานได้ทั้งเวอร์ชันเว็บและเวอร์ชันซอฟต์แวร์มือถือ ทำให้คุณสามารถอนุมัติและจัดการไฟล์ได้ตลอดเวลา.

คุณสมบัติเด่นของ Dokmee

  • ติดตามกิจกรรมของไฟล์ด้วยบันทึกการตรวจสอบในตัว
  • จัดเรียงไฟล์เข้าในโฟลเดอร์และระดับต่างๆ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ
  • เพิ่มคำอธิบายประกอบในไฟล์และแชร์กับทีมของคุณ
  • ตั้งค่ากฎที่กำหนดเองเพื่อให้การทำงานของคุณราบรื่นขึ้น

ข้อจำกัดของ Dokmee

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซผู้ใช้ใช้งานยาก
  • ฟังก์ชันการค้นหาจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ราคาของ Dokmee

  • ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Dokmee

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

8. Google ไดรฟ์

Google ไดรฟ์
ผ่านทางGoogle Drive

เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Google Workspace, Google Drive เป็นหนึ่งในโซลูชันการจัดระเบียบไฟล์บนคลาวด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด. Drive ช่วยให้คุณเข้าถึงเอกสาร, รูปภาพ, และไฟล์อื่น ๆ จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณได้.

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ จัดหมวดหมู่ไฟล์ และใช้ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังเพื่อทำให้การค้นหาง่ายขึ้น คุณสมบัติการทำงานร่วมกันช่วยให้สามารถแก้ไขและแชร์ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและเพิ่มผลผลิต

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Drive

  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือทรงพลังอื่น ๆ ในระบบนิเวศของ Google
  • ระบุไฟล์ที่สำคัญโดยการติดดาวหรือเพิ่มไปยังหน้าลำดับความสำคัญ
  • ใช้ประวัติเวอร์ชันเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยละเอียด
  • ควบคุมผู้ที่สามารถดู แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นในไฟล์ของคุณ และรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ข้อจำกัดของ Google Drive

  • ทำงานไม่ดีเมื่อใช้งานแบบออฟไลน์
  • ตัวเลือกการปรับแต่งไม่เพียงพอ

ราคาของ Google Drive

  • ธุรกิจเริ่มต้น: $7. 20/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐานธุรกิจ: $14.40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • บิสซิเนส พลัส: 21.60 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนรีวิวและรีวิวของ Google Drive

  • G2 (สำหรับ Google Workspace): 4. 6/5 (42,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (27,000+ รีวิว)

9. ดรอปบ็อกซ์

ดรอปบ็อกซ์
ผ่านDropbox

Dropbox เป็นซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์ที่มีระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่แข็งแกร่งและคุณสมบัติการจัดระเบียบไฟล์ เหมาะสำหรับบุคคลและทีมทุกขนาด

เครื่องมือนี้มีตัวกรองหลากหลายให้เลือกใช้เพื่อจัดการไฟล์หลายไฟล์ คุณสามารถจัดระเบียบเนื้อหาโดยใช้คำสำคัญ จัดกลุ่มไฟล์ตามกิจกรรมหรือช่วงเวลา หรือจัดหมวดหมู่ไฟล์ลงในโฟลเดอร์ย่อยที่มีอยู่แล้วตามคำแนะนำอัจฉริยะของ Dropbox

เพื่อร่วมมือกันในไฟล์ คุณสามารถแชร์โฟลเดอร์กับสมาชิกในทีมและควบคุมว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขได้ คุณสามารถปรับแต่งโครงสร้างของระบบการจัดเก็บไฟล์ของคุณเพื่อให้สมาชิกทีมที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงไฟล์ที่จำเป็นได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox

  • จัดระเบียบและแชร์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
  • แก้ไขไฟล์ได้โดยตรงบน Dropbox โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่เกิดขึ้นกับไฟล์
  • ควบคุมผู้ที่สามารถเข้าถึงไฟล์ของคุณได้ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การป้องกันด้วยรหัสผ่าน การอนุญาตให้ดาวน์โหลด และลิงก์ที่หมดอายุ

ข้อจำกัดของ Dropbox

  • การซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน
  • การสมัครสมาชิกที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ราคาของ Dropbox

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • เพิ่มเติม: $11.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: 22 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐาน: 24 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ขั้นสูง: $32/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Dropbox

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 23,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (21,000+ รีวิว)

10. วินซิป

วินซิป
ผ่านWinZip

เหมาะสำหรับการใช้ส่วนตัวและธุรกิจ, WinZip มอบวิธีการที่ไม่ยุ่งยากในการค้นหา, เปิด, แก้ไข, ย้าย, และแชร์ไฟล์จากคอมพิวเตอร์, เครือข่าย, หรือที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ.

เครื่องมือนี้สามารถแตกไฟล์บีบอัดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Zip, Zipx, RAR, VHD และอื่น ๆ ได้ และสร้างไฟล์ Zip หรือ Zipx ที่เข้ารหัสได้ คุณสามารถเปลี่ยนไฟล์เป็น PDF, เพิ่มลายน้ำ และแชร์ไฟล์ได้อย่างสะดวก ทั้งหมดนี้ผ่านแพลตฟอร์มเดียว

WinZip Enterprise มาพร้อมกับตัวเลือกการปรับแต่งที่แข็งแกร่ง. บริษัทต่างขนาดสามารถปรับแต่งคุณสมบัติและการผสานรวมตามความต้องการทางธุรกิจของตนได้.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WinZip

  • ซิป, แยกซิป, และจัดระเบียบสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงาน
  • ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น รหัสผ่านและข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสามารถในการเข้ารหัสของ WinZip
  • รับตัวเลือกความปลอดภัยและการออกใบอนุญาตขั้นสูงด้วย WinZip Enterprise
  • ใช้ประโยชน์จากการผสานรวม SharePoint และการผสานรวมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ในการตั้งค่าองค์กร

ข้อจำกัดของ WinZip

  • ราคาแพงเมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่มี
  • ขาดความประณีตและตัวเลือกความปลอดภัยขั้นสูงที่เครื่องมือสมัยใหม่อื่น ๆ มีให้

ราคาของ WinZip

  • WinZip Standard: $29.95
  • WinZip Pro Combo: $59. 95
  • บิ๊กซิปเปอร์: 84.95 บาท

คะแนนและรีวิว WinZip

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

จัดการไฟล์ของคุณให้เป็นระเบียบด้วยซอฟต์แวร์จัดระเบียบไฟล์ดิจิทัล

ระบบการจัดการไฟล์ช่วยให้สามารถเข้าถึงไฟล์ที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่เหมาะสม ประหยัดเวลา และทำให้ทีมทำงานได้ดีขึ้น. เลือกเครื่องมือเพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานของคุณและไฟล์ที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน.

แล้วอะไรจะดีไปกว่า ClickUp?

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีนี้จัดระเบียบไฟล์ในโครงสร้างลำดับชั้น ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นกระบวนการทำงานของคุณ หาไฟล์ และแชร์ไฟล์กับทีมได้อย่างราบรื่น ClickUp สามารถปรับแต่งได้สูง ดังนั้นคุณสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ ลาก่อนความยุ่งเหยิงและไม่ต้องกังวลกับการสูญหายของไฟล์อีกต่อไปสมัครใช้ ClickUp วันนี้