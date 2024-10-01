คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการจัดทำเอกสารกระบวนการทำงานสำหรับธุรกิจ

พนักงานความรู้ในสหรัฐอเมริกาเสียเวลา 5.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไปกับการรอคอยข้อมูลหรือการสร้างความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันขึ้นมาใหม่ ไม่เพียงแต่เป็นการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานทุกคนเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่ความล่าช้าในโครงการ การส่งมอบที่ต่ำกว่ามาตรฐาน และที่สำคัญที่สุดคือการขาดความผูกพันของพนักงาน
ในสภาพแวดล้อมที่ห่างไกล การขาดการเข้าถึงข้อมูล/ความรู้ขององค์กรนี้อาจส่งผลเสียอย่างมาก ซึ่งมักนำไปสู่การลาออกเงียบ
คุณสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้ด้วยระบบที่ง่าย ทำซ้ำได้ และสม่ำเสมอ เพื่อแสดงให้พนักงานเห็นวิธีการทำงานให้สำเร็จและตัดสินใจในที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ด้วยระบบการทำงานที่เป็นขั้นตอน
เวิร์กโฟลว์โดยทั่วไปคือลำดับขั้นตอนที่โครงการหรืองานต้องดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ซึ่งอาจมีความซับซ้อนตั้งแต่การปรับใช้ไมโครเซอร์วิสที่กำหนดเองไปยังคลาวด์ ไปจนถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่เรียบง่าย
ยังมีแบบที่ไม่เรียงลำดับ เช่น กระบวนการทำงานของเครื่องสถานะ—ซึ่งสามารถย้อนกลับไปกลับมาได้—หรือกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยกฎเกณฑ์
ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม กระบวนการทำงานที่ดีจะทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทางในการทำงานให้สำเร็จ โดยให้ทิศทางที่ถูกต้องและวางขอบเขตที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม ระบบการทำงานจะมีประสิทธิภาพเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบที่มีอยู่เท่านั้น หากไม่มีเอกสารที่ชัดเจน กระชับ และครบถ้วน ระบบการทำงานของคุณก็อาจถูกลืมหรือถูกมองข้ามไป และคุณก็ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดูว่าทำไมคุณจึงต้องการเอกสารกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ วิธีการสร้างเอกสารดังกล่าว และเครื่องมือที่คุณสามารถใช้เพื่อทำให้งานนี้ง่ายขึ้น
เอกสารกระบวนการทำงานคืออะไร?
เอกสารกระบวนการทำงานคือกระบวนการบันทึกความรู้ขององค์กรและทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคนที่ต้องการใช้ โดยทั่วไปจะเป็นชุดของเอกสารที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเตอร์เฟซที่ปลอดภัย ซึ่งอธิบายวิธีการดำเนินการทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติหลักของเอกสารการจัดการงานที่ดีคือ:
ละเอียดเป็นขั้นตอน: เอกสารกระบวนการทำงานที่ดีควรระบุขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในกระบวนการโดยไม่มีข้อสมมติ หากคุณกำลังสร้างเอกสารกระบวนการทำงานสำหรับการอนุมัติค่าใช้จ่าย คุณจำเป็นต้องครอบคลุมรูปแบบของคำขอเบิกเงินคืน แพลตฟอร์มที่ใช้ในการส่งคำขอ ชื่อ/ตำแหน่งของผู้อนุมัติ SLA สำหรับการตอบกลับ แผนผังการยกระดับปัญหา บุคคลติดต่อ เป็นต้น
เข้าถึงได้: เอกสารกระบวนการทำงานที่ไม่สามารถค้นหาได้นั้นไม่มีค่า ดังนั้น เอกสารกระบวนการทำงานที่ดีจะต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยควรจะสามารถค้นหาได้ผ่านเครื่องมือค้นหา บนแพลตฟอร์มกลาง เช่น ไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน อินทราเน็ตภายใน หรือลิงก์ที่ปลอดภัย
ชัดเจนและกระชับ: ไม่มีใครชอบอ่านเอกสารยาวเหยียดเพื่อทำงานที่ง่ายที่สุด ดังนั้นควรทำให้เอกสารสั้น พร้อมคำแนะนำที่ชัดเจน ใช้เครื่องมือเชิงภาพ เช่น แผนผังขั้นตอน ส่วนที่สามารถดำเนินการได้/รายการตรวจสอบ ไฮไลต์สิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำด้วยอีโมจิ เป็นต้น
อัปเดต: ในองค์กรที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบกระบวนการทำงานของคุณเป็นประจำ ตั้งระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ทุกไตรมาส หรือช่วงเวลาที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ หากเป็นโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ให้อัปเดตเอกสารในเวลาจริง
หากรู้สึกว่าเอกสารจำนวนมากนี้มากเกินไปสำหรับสิ่งที่ทีมของคุณทำได้อย่างง่ายดายทุกวัน ให้เราแสดงให้คุณเห็นว่าการจัดทำเอกสารกระบวนการทำงานสามารถประหยัดเวลาได้เกือบหกชั่วโมงต่อคนและประหยัดเงินหลายล้านดอลลาร์ในระยะยาว
ประโยชน์ของการจัดทำเอกสารกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บ่อยครั้ง เมื่อเราพูดถึงเวิร์กโฟลว์ เรามักมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของกระบวนการ การเพิ่มผลผลิต การประหยัดเวลา เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การจัดทำเอกสารกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพยังเป็นประโยชน์ต่อพนักงานด้วยเช่นกัน เอกสารดังกล่าวทำหน้าที่เป็นคู่มือช่วยเหลือตนเองสำหรับพนักงานทุกคนในการปฏิบัติงานของตนเอง ดังนี้
การแบ่งปันความรู้ขององค์กร: การมีขั้นตอนการทำงานที่บันทึกไว้อย่างชัดเจนช่วยให้ทุกคนในทีมทราบถึงสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องรู้เพื่อทำงานได้ดี
พนักงานใหม่จะสามารถเข้าถึงความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้พวกเขาทำผิดพลาดซ้ำเดิม สิ่งนี้จะช่วยเร่งกระบวนการปฐมนิเทศพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเข้ากับองค์กรหรือโครงการใหม่
การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น: เวิร์กโฟลว์จะระบุขั้นตอนทุกขั้นตอนในกระบวนการ ทำให้สมาชิกทุกคนในทีมทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนและหลังการเสร็จสิ้นงานของพวกเขา
สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งต่อให้กับบุคคลถัดไป
ความเร็วในการส่งมอบ: เมื่อทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไรและทำอย่างไร พวกเขาสามารถทำงานของตนให้เสร็จสิ้นได้โดยไม่มีการรบกวน
เอกสารการบันทึกขั้นตอนการทำงานที่ดียังระบุถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้และแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการ
การประสานงานของทีม: เมื่อทั้งทีมปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานเดียวกัน จะช่วยลดข้อผิดพลาดและส่งมอบผลงานที่สม่ำเสมอในทุกครั้ง
สิ่งนี้ยังทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยเสริมสร้างการรับรู้ของแบรนด์ และนำไปสู่การขายที่เพิ่มขึ้น กำไรที่สูงขึ้น และการเติบโตที่รวดเร็วขึ้น
ความรับผิดชอบ: การทำงานที่มีประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนในกระบวนการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องด้วย
มันระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกทีมแต่ละคน ทำให้พวกเขาต้องรับผิดชอบในการส่งมอบงานที่ตรงตามมาตรฐานขององค์กรของคุณ
ความปลอดภัย: ตามรายงานของเวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ ฟอรัม 95% ของปัญหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สามารถสืบย้อนไปถึงความผิดพลาดของมนุษย์ได้ ซึ่งอาจเกิดจากการหลงเชื่อการหลอกลวงทางอีเมล (ฟิชชิง) หรือการตรวจสอบความลับไว้ในโค้ดโดยไม่ตั้งใจ
กระบวนการทำงานที่มีการบันทึกไว้อย่างดีจะระบุสิ่งที่ไม่ควรทำ พร้อมทั้งเตือนพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็น
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: การบันทึกขั้นตอนการทำงานช่วยให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละงานดำเนินการอย่างไร
สิ่งนี้ช่วยให้องค์กรสามารถทบทวนกระบวนการของตนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้องค์กรมีความตระหนักในแนวปฏิบัติของตนเองและปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ
โดยสรุปแล้ว กระบวนการทำงานคือ 'วิธีการ' ในการดำเนินธุรกิจ เปรียบเสมือนสูตรเฉพาะของคุณ—วิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ในการส่งมอบโครงการต่าง ๆ
พวกเขาคือทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ การจัดทำเอกสารที่เหมาะสมเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณจะช่วยให้ทั้งองค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของคุณได้อย่างเต็มที่ นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้
กระบวนการทำงานของเอกสาร vs. เอกสารบันทึกกระบวนการทำงาน – เหมือนกันหรือไม่?
กระบวนการเอกสาร และ เอกสารกระบวนการ หมายถึงแง่มุมที่แตกต่างกันของการจัดการกระบวนการ แม้ว่าจะฟังดูคล้ายกันก็ตาม ต่อไปนี้คือคำอธิบายของแต่ละคำ:
1. เอกสารกระบวนการทำงาน
- คำนิยาม: หมายถึง ลำดับของกระบวนการหรือขั้นตอนที่เอกสารผ่านไปในระหว่างวงจรชีวิตของเอกสาร ตั้งแต่การสร้างจนถึงการเสร็จสิ้นหรือการจัดเก็บถาวร
- วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงการเคลื่อนย้าย การอนุมัติ และการจัดการเอกสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามข้อกำหนด
- ตัวอย่าง:กระบวนการอนุมัติเอกสารที่ร่างเอกสารผ่านการตรวจสอบและแก้ไขโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายก่อนที่จะได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้าย การอนุมัติใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ ซึ่งเอกสารจะเคลื่อนย้ายจากแผนกบัญชีไปยังฝ่ายบริหารเพื่อลงนามอนุมัติ
- กระบวนการอนุมัติเอกสารที่ร่างเอกสารจะผ่านการตรวจสอบและแก้ไขโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายก่อนที่จะได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้าย การอนุมัติใบแจ้งหนี้แบบอัตโนมัติ ซึ่งเอกสารจะเคลื่อนย้ายจากแผนกบัญชีไปยังฝ่ายบริหารเพื่อขออนุมัติลงนาม
- กระบวนการอนุมัติเอกสารที่ร่างเอกสารจะผ่านการตรวจสอบและแก้ไขโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายก่อนที่จะได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้าย การอนุมัติใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ ซึ่งเอกสารจะเคลื่อนย้ายจากแผนกบัญชีไปยังฝ่ายบริหารเพื่อขออนุมัติลงนาม
- การจัดส่งเอกสารไปยังบุคคลหรือแผนกที่ถูกต้อง
- การกำหนดลำดับชั้นการอนุมัติ
- ติดตามสถานะเอกสาร (เช่น รออนุมัติ, อนุมัติแล้ว, ปฏิเสธแล้ว)
- การรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบและเส้นทางการตรวจสอบ
- การตรวจสอบสัญญาทางกฎหมาย
- กระบวนการเผยแพร่เนื้อหา
- การจัดการเอกสารทรัพยากรบุคคล (เช่น บันทึกพนักงาน, แบบฟอร์มการเข้าทำงาน)
2. เอกสารกระบวนการทำงาน
- คำนิยาม: การบันทึกกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงาน โดยอธิบายวิธีการที่งาน โครงการ หรือชุดของงานเฉพาะถูกดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์
- วัตถุประสงค์: ช่วยในการทำให้กระบวนการเป็นทางการและมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอ ชัดเจน และมีการฝึกอบรมสำหรับพนักงาน
- ตัวอย่าง:การสร้างคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการต้อนรับพนักงานใหม่ การบันทึกขั้นตอนสำหรับการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าในทีมสนับสนุน
- การสร้างคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการรับพนักงานใหม่ การเขียนขั้นตอนสำหรับการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าในทีมสนับสนุน
- การสร้างคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการรับพนักงานใหม่ การเขียนขั้นตอนสำหรับการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าในทีมสนับสนุน
องค์ประกอบสำคัญ
- คำแนะนำที่ชัดเจนเป็นขั้นตอน
- ระบุบทบาทและความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
- การกำหนดเครื่องมือ ระบบ หรือเอกสารที่ใช้
- การระบุจุดตัดสินใจและแผนสำรอง
- กรณีการใช้งาน:
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน:
- คู่มือการฝึกอบรมพนักงาน
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs)
- เอกสารกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
ความแตกต่างที่สำคัญ:
|ลักษณะ
|กระบวนการทำงานของเอกสาร
|เอกสารกระบวนการทำงาน
|จุดมุ่งเน้น
|การไหลและการทำงานอัตโนมัติของเอกสารผ่านกระบวนการต่างๆ
|การบันทึกและทำให้เป็นทางการเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน
|วัตถุประสงค์
|จัดการและย้ายเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
|ให้แน่ใจว่ามีความเข้าใจและปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
|ตัวอย่าง
|กระบวนการอนุมัติเอกสาร
|คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ที่เขียนไว้เกี่ยวกับวิธีการอนุมัติเอกสาร
|ระบบอัตโนมัติ
|มักเกี่ยวข้องกับเครื่องมือสำหรับทำให้การจัดการเอกสารเป็นอัตโนมัติ
|โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการสร้างคู่มือในรูปแบบลายลักษณ์อักษรหรือดิจิทัล
|การใช้งาน
|ใช้หลักในการจัดการเอกสารในองค์กร
|ใช้สำหรับสร้างคู่มือ, คู่มือการใช้งาน, และเอกสารสอน
โดยสรุป กระบวนการทำงานของเอกสาร เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายและการจัดการเอกสาร ในขณะที่ การบันทึกกระบวนการทำงาน เกี่ยวข้องกับการระบุรายละเอียดว่ากระบวนการทำงานดำเนินการอย่างไร ซึ่งอาจรวมถึงกระบวนการทำงานของเอกสารเป็นองค์ประกอบย่อย
วิธีสร้างกระบวนการจัดทำเอกสารเวิร์กโฟลว์
คุณอาจกำลังคิดว่า เรายังไม่มีขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ แล้วฉันควรบันทึกอะไร?
ทุกคนมีขั้นตอนการทำงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่พวกเขาทำตามอย่างตั้งใจหรือโดยไม่รู้ตัว การบันทึกขั้นตอนการทำงานเป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิง มาดูกันว่าเราจะทำสิ่งนั้นให้ดีได้อย่างไร
1. รวบรวมขั้นตอนการทำงานที่มีการบันทึกไว้แล้ว
กระบวนการจัดทำเอกสารขั้นตอนการทำงานที่ดีจะรวบรวมแนวคิดที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งองค์กรมาไว้ในระบบที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยเสริมศักยภาพให้กับทุกคน
ค้นหาเอกสารหรือแผนผังกระบวนการที่มีอยู่ อย่าลืมว่าไม่จำเป็นต้องอยู่ในซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์หรือเป็นเอกสาร
พวกเขาสามารถอยู่ในอีเมลที่ผู้จัดการส่งถึงสมาชิกในทีม แผนผังที่วาดบนกระดานไวท์บอร์ด หรือเอกสารนำเสนอที่สร้างขึ้นสำหรับการปฐมนิเทศ/การฝึกอบรม
เปิดใจให้กว้างเกี่ยวกับรูปแบบที่เอกสารกระบวนการทำงานปัจจุบันมีอยู่ รวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน จัดระเบียบทีละขั้นตอน
2. พูดคุยกับทีม
ในทุกองค์กร มีความรู้ที่ไม่ได้บันทึกไว้ซึ่งอยู่ในหมู่สมาชิกทีม—ความรู้ที่พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขามีอยู่ การพูดคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของพวกเขาช่วยให้เห็นสิ่งที่อาจไม่ปรากฏในเอกสารกระบวนการทำงาน
3. สัมภาษณ์สมาชิกทีมแต่ละคน
แม้ว่าการประชุมกลุ่มจะช่วยในการทำความเข้าใจพลวัตต่างๆ แต่การสัมภาษณ์รายบุคคลก็ให้ข้อมูลเชิงลึกได้มากขึ้น นี่คือคำถามบางข้อที่จะช่วยนำทางในการสนทนาเหล่านี้
- ขั้นตอนที่คุณทำตามเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณคืออะไร?
- ขั้นตอนเหล่านี้ดำเนินไปอย่างไร?
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละขั้นตอนคือใครบ้าง?
- คุณเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้างในแต่ละขั้นตอน และคุณเอาชนะมันได้อย่างไร?
- จุดที่ขาดหายไปในกระบวนการทำงานของคุณคืออะไร? คุณกำลังเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นอย่างไรในขณะนี้?
- คุณมีผลงานอะไรบ้าง?
- ผลลัพธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของคุณคืออะไร?
4. บันทึกขั้นตอนการทำงาน
บันทึกข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้รวบรวมไว้จนถึงตอนนี้อย่างครบถ้วน. จัดโครงสร้างให้เป็นกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ต้นจนจบ ขั้นตอนต่อขั้นตอน.
โปรดระบุรายละเอียดให้มากที่สุดในแต่ละขั้นตอน ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงขณะบันทึกขั้นตอนการทำงาน ได้แก่:
- การติดตามเป้าหมาย: สิ่งที่กระบวนการนี้มุ่งหวังที่จะบรรลุและวิธีการวัดผล
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ใครเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน, แผนการส่งต่อปัญหาเป็นอย่างไร, และใครคือผู้ติดต่อในกรณีที่มีปัญหาหรือคำถาม
- การพึ่งพา: ผลลัพธ์ของแต่ละขั้นตอนขึ้นอยู่กับการกระทำหรือการอนุมัติของบุคคลใดหรือไม่
- การเข้าถึง: ต้องให้สิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือ, สภาพแวดล้อม, ทรัพย์สิน, และทรัพยากรใดบ้างเพื่อให้สามารถทำกระบวนการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
- ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: ผลลัพธ์ที่คาดหวังเมื่อสิ้นสุดแต่ละขั้นตอน รวมถึงตัวชี้วัดสำหรับแต่ละขั้นตอน
- เหตุการณ์สำคัญ: ขั้นตอนเฉพาะในกระบวนการทำงานที่ต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์
- กรอบเวลา: SLA และระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละขั้นตอนในกระบวนการทำงาน
- การทบทวน: ใช้ Cadence สำหรับการทบทวน/การประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า
- คำศัพท์: ความหมายและแนวทางการใช้สำหรับคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของโครงการ
5. ออกแบบเอกสารกระบวนการทำงาน
ในขณะที่ขั้นตอนที่ 3 อธิบายรายละเอียดเชิงลึกของกระบวนการทำงาน อาจไม่สะดวกในการใช้งานมากที่สุดหากเป็นเพียงข้อความยาวต่อเนื่องกัน
ดังนั้น การออกแบบเอกสารกระบวนการทำงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถใช้งานและอ้างอิงได้ในภายหลังได้อย่างง่ายดาย. วิธีง่าย ๆ ที่คุณสามารถออกแบบกระบวนการทำงานของคุณได้คือ:
- แผนผังการไหลเพื่อแสดงกระบวนการ
- รายการตรวจสอบเพื่อกำหนดงานและงานย่อย
- แผนภูมิแกนต์เพื่อดูไทม์ไลน์และงานที่ทับซ้อนกัน
- หัวข้อและหัวข้อย่อยเพื่อเน้นขั้นตอนสำคัญ
- กล่องแจ้งเตือนเพื่อเน้นปัจจัยสำคัญ
6. ใช้ซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการทำงาน
ซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการทำงานที่แข็งแกร่งจะช่วยคุณในสามสิ่งหลัก ๆ:
- การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ: ให้โครงสร้างแก่กระบวนการทำงาน ทำให้ง่ายต่อการอ่านและปฏิบัติตาม
- การเชื่อมต่อ: เชื่อมโยงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อสร้างแผนภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- การโต้ตอบ: ทำให้การสร้างขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้น เช่น การสร้างงานหรือการส่งการแจ้งเตือน
คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ทั่วไป เช่น สเปรดชีต งานนำเสนอหรือซอฟต์แวร์แผนผังกระบวนการ อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการทำงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะจะมีประสิทธิภาพมากกว่ามาก
ClickUp Mind Mapsมอบวิธีการออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่เรียบง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน คุณสามารถใช้เทมเพลตที่มีอยู่เพื่อออกแบบแผนภาพเวิร์กโฟลว์ได้ทันที หรือลากและวางการเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอนเพื่อแนะนำการพึ่งพา คุณสามารถใช้โหนดเพื่อสร้างจุดอ้างอิงที่ให้ทรัพยากรสำหรับขั้นตอนใดก็ได้
ClickUp Docsมอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการบันทึก, แชร์,และร่วมมือกันในเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน ด้วยหน้าเอกสารที่ซ้อนกัน, บุ๊กมาร์ก, และเอกสารที่เชื่อมต่อ, คุณสามารถใช้ ClickUp Docs เพื่อสร้างเอกสารสำหรับกระบวนการที่ซับซ้อนได้
คุณสามารถแชร์เอกสารได้อย่างปลอดภัย ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แก้ไขได้แบบไดนามิก และเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์เพื่อเปลี่ยนสถานะของโครงการได้ นอกจากนี้ ClickUp Docs ยังมีตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลายเพื่อทำให้เอกสารเวิร์กโฟลว์ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น
ClickUp Tasksช่วยให้คุณสามารถนำเวิร์กโฟลว์จาก Mind Maps หรือ Docs ของคุณไปเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้ภายในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ
หากคุณใช้ ClickUp สำหรับงานอยู่แล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Mind Maps เพื่อวางแผนงานได้ หากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้ ClickUp คุณก็สามารถสร้างงานได้จากเครื่องมือ Mind Maps ที่ใช้โครงสร้างแบบโหนดเช่นกัน
7. ทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
เอกสารกระบวนการทำงานของคุณจำเป็นต้องเป็นเอกสารที่มีชีวิต ซึ่งได้รับการอัปเดตและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเมื่อกระบวนการมีการเปลี่ยนแปลง ในแต่ละการทบทวน ควรให้ทีมมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของพวกเขา และปรับให้เหมาะสมตามความจำเป็น
8. ใช้ ClickUp Brain
ClickUp AI เป็นฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งผสานรวมอยู่ในแพลตฟอร์ม ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยอัตโนมัติในงานต่าง ๆ ช่วยสร้างเนื้อหา และให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้ใช้ ฟีเจอร์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร และสนับสนุนการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่เชื่อถือได้ ต่อไปนี้คือคุณสมบัติหลักของ ClickUp AI:
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp Brain:
การอัตโนมัติของงาน
ClickUp AI สามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงาน การกำหนดวันที่ครบกำหนด หรือการอัปเดตสถานะตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญกว่าได้
การสร้างเนื้อหา
ClickUp AI สามารถช่วยในการเขียนและแก้ไขเนื้อหาโดยการสร้างสรุป ร่างอีเมล เขียนรายงาน หรือแนะนำการปรับปรุงข้อความที่มีอยู่ มีประโยชน์สำหรับทีมการตลาด ผู้สร้างเนื้อหา และทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือในการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษร
คำแนะนำที่ชาญฉลาด
ระบบ AI สามารถให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดตามบริบทของงานหรือการสนทนาได้ ตัวอย่างเช่น ระบบอาจแนะนำขั้นตอนต่อไป ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของงาน หรือแนะนำเอกสารและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ใช้
การค้นหาที่ได้รับการปรับปรุง
ด้วยความสามารถในการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นงานเฉพาะ เอกสาร หรือการสนทนา AI เข้าใจบริบทและสามารถดึงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)
ClickUp AI ใช้ NLP เพื่อทำความเข้าใจกับคำถามที่เป็นภาษาธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับแพลตฟอร์มได้โดยการถามคำถามหรือให้คำแนะนำในภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายขึ้น
การร่วมมือและการสื่อสาร
ClickUp Brain ยังสามารถช่วยในการร่างบันทึกการประชุม สรุปการสนทนา หรือแม้กระทั่งแนะนำการดำเนินการตามการสนทนาภายในแชทหรือความคิดเห็นของงานใน ClickUp ได้อีกด้วย มันช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันโดยอัตโนมัติบางส่วนของกระบวนการสื่อสาร
กรณีการใช้งาน ClickUp Brain:
- การจัดการโครงการ: อัตโนมัติการอัปเดตสถานะ, การมอบหมายงาน, และการจัดการกำหนดเวลา
- การสร้างเนื้อหา: สร้างบทความบล็อก รายงาน หรือร่างเอกสาร
- การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: รับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลโครงการเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจและผลลัพธ์ของโครงการ
- การร่วมมือในทีม: สรุปการประชุมและให้คำแนะนำขั้นตอนต่อไปเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวอย่างและเทมเพลตเอกสารกระบวนการทำงาน
กระบวนการทำงานในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ในทุกกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและครอบคลุมมากที่สุด หากคุณต้องการเขียนขั้นตอนการทำงานสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ คุณอาจพบขั้นตอนต่อไปนี้ที่เป็นประโยชน์
เราได้เก็บตัวอย่างนี้ไว้ในรูปแบบที่เรียบง่ายเพื่อให้คุณมีโอกาสปรับแต่ง/ขยายได้ตามต้องการ
รักษาความสนใจของพวกเขาไว้จนกว่าพวกเขาจะเข้าร่วม: โดยปกติแล้วจะมีระยะเวลาหลายสัปดาห์ระหว่างที่บุคคลหนึ่งตอบรับข้อเสนอและเข้าร่วมองค์กร
- ในช่วงเวลานี้ กรุณาติดต่อกันทางอีเมลสัปดาห์ละครั้ง
ความรับผิดชอบ: ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล | ระยะเวลา: ตั้งแต่การตอบรับข้อเสนองานจนถึงการเข้าร่วมงาน | สิ่งที่ต้องพึ่งพา: ไม่มี*
ในวันแรก: กรุณาดำเนินการงานด้านบริหารต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์
- หารือเกี่ยวกับสัญญาจ้างงานและให้ลงนาม
- มอบชุดต้อนรับ
- สินทรัพย์สำหรับการให้บริการ—สถานีทำงาน, อีเมล, Slack, ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล, นามบัตร, ที่จอดรถ, เป็นต้น
- รวบรวมรายละเอียดบัญชีเงินเดือน
- ติดต่อเพื่อน/พี่เลี้ยง
- แชร์กำหนดการปฐมนิเทศ
- พาพวกเขาไปทานอาหารกลางวันหรือดื่มกาแฟออนไลน์
ความรับผิดชอบ: ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล | ระยะเวลา: หนึ่งวัน | สิ่งที่ต้องพึ่งพา: ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายเงินเดือน, ฝ่ายไอที, เพื่อนร่วมงาน*
การปฐมนิเทศ: เตรียมความพร้อมให้พวกเขาประสบความสำเร็จในบทบาทนี้ด้วยสิ่งต่อไปนี้
- ให้แน่ใจว่าพวกเขาลงทะเบียนเข้าร่วมการปฐมนิเทศ/การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับบทบาทของพวกเขา
- หากพวกเขาจำเป็นต้องเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมแบบพบหน้า ให้จัดการที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย
- เชื่อมต่อพวกเขาเข้ากับทีมแนะแนวสำหรับคำถามใด ๆ
- แนะนำพวกเขาให้รู้จักกับพนักงานใหม่คนอื่น ๆ ที่อาจจะเข้าร่วมการปฐมนิเทศด้วย
ความรับผิดชอบ: ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล | ระยะเวลา: สามวัน | สิ่งที่ต้องพึ่งพา: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ผู้ฝึกอบรม*
กำหนดการประชุมที่เกี่ยวข้อง
- การประชุมผู้จัดการรายงานเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ บทบาทและความรับผิดชอบ เป้าหมาย 30/60/90 วัน การสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ มาตรวัดความสำเร็จ กลไกการให้ข้อเสนอแนะ งานที่ได้รับมอบหมายทันที
- บทบาทและความรับผิดชอบ
- เป้าหมาย 30/60/90 วัน
- การสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ
- มาตรการวัดความสำเร็จ
- กลไกการให้ข้อเสนอแนะ
- งานที่ได้รับมอบหมายทันที
- กำหนดการประชุมกับทีมที่พนักงานใหม่จะทำงานด้วย โดยมีเป้าหมายเฉพาะสำหรับแต่ละการสนทนา
- บทบาทและความรับผิดชอบ
- เป้าหมาย 30/60/90 วัน
- การสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ
- มาตรการวัดความสำเร็จ
- กลไกการให้ข้อเสนอแนะ
- งานที่ได้รับมอบหมายทันที
ความรับผิดชอบ: ผู้จัดการฝ่ายรายงาน | ระยะเวลา: สองสัปดาห์ | สิ่งที่ต้องพึ่งพา: ความพร้อมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง*
เทมเพลตกระบวนการทำงานเอกสารโครงการ ClickUp
ทุกโครงการต้องมีวิกิ—เอกสารที่สรุปความรู้ทั้งหมดขององค์กรเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ รวมถึงเป้าหมาย, งาน, ความสัมพันธ์, และความรับผิดชอบ.แบบฟอร์มการจัดการเอกสารโครงการนี้จากClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อความสำเร็จ. มันใช้:
- เอกสารสำหรับภาพรวมโครงการ
- เป้าหมายสำหรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายย่อย
- งานสำหรับแต่ละขั้นตอน
- กำหนดเวลาสำหรับแต่ละงาน
- มุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงภาพความคืบหน้า
เทมเพลตกระบวนการและขั้นตอนของ ClickUp
ไม่ว่าจะเป็นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การอนุมัติค่าใช้จ่าย การเผยแพร่เนื้อหา การเจรจาขาย หรือการติดตั้งซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการทางธุรกิจสามารถช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมั่นใจ
นี่คือเทมเพลตกระบวนการของ ClickUpที่คุณสามารถปรับแต่งได้ เทมเพลตนี้ใช้สถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองบอร์ด/ตาราง, และคุณสมบัติการจัดการโครงการเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการใด ๆ ที่คุณต้องการ
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดสำหรับกระบวนการ ClickUp
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดสำหรับกระบวนการทำงานช่วยให้คุณนำเสนอขั้นตอนที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายและชัดเจนต่อทีมของคุณ โดยช่วยลดความกดดันจากการเริ่มต้นบนหน้าจอเปล่า ด้วยแผนผังกระบวนการที่พร้อมให้คุณใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบขั้นตอนการทำงาน
คุณสามารถแปลงขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการทำงานของคุณให้เป็นงานได้อย่างง่ายดาย พร้อมกำหนดเส้นตายและมอบหมายให้สมาชิกในทีมรับผิดชอบได้
ปรับปรุงเอกสารกระบวนการทำงานด้วย ClickUp
เอกสารการจัดการงานที่ดีคือรากฐานของประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร การจัดการโครงการและการจัดทำเอกสารเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกใน ClickUp
เขียนเอกสารกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น
แยกข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยและเพิ่มตัวช่วยทางสายตาด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบ เพื่อให้เอกสารของคุณถูกนำไปใช้และไม่ถูกมองข้าม
เริ่มบันทึกขั้นตอนการทำงานด้วย ClickUp Docs จัดรูปแบบให้เน้นสิ่งที่สำคัญ และเพิ่มปุ่ม, แบนเนอร์ หรือแม้แต่บล็อกโค้ดเพื่อเน้นจุดสำคัญ
ทำให้กระบวนการทำงานสามารถดำเนินการได้
สร้างแผนผังความคิดสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วย ClickUp Mind Maps สร้างงานได้โดยตรงจากเวิร์กโฟลว์และแปลงเป็นโครงการ ใช้งานย่อยแบบซ้อนและรายการตรวจสอบเพื่อเข้าถึงรายละเอียดในระดับที่คุณต้องการ
ติดแท็กพนักงานที่รับผิดชอบแต่ละงาน เพื่อให้พวกเขามีมุมมองที่ชัดเจน เพียงทำซ้ำขั้นตอนการทำงานทุกครั้งที่คุณต้องการ
ตรวจสอบและแก้ไขขั้นตอนการทำงาน
ใช้มุมมองที่ทรงพลังกว่า 15 แบบเพื่อทำความเข้าใจสถานะของแต่ละเวิร์กโฟลว์ของคุณ
- มุมมองบอร์ดเพื่อดูสถานะของเวิร์กโฟลว์ของคุณ
- มุมมองกล่องเพื่อดูภาพรวมในระดับสูง
- มุมมองปฏิทินสำหรับงานที่ค้าง, งานปัจจุบัน, และงานในอนาคต
- มุมมองกิจกรรมเพื่อติดตามการอัปเดต/การสนทนา
- มุมมองปริมาณงานเพื่อดูประสิทธิภาพของสมาชิกในทีม
ใช้มุมมองที่คุณรู้สึกสบายใจที่สุดในการระบุอุปสรรคและเข้าแทรกแซงตามความจำเป็น
ร่วมมือกับทีม
หากกระบวนการทำงานเกี่ยวข้องกับทีม เอกสารประกอบก็ควรเกี่ยวข้องเช่นกัน แบ่งปันเอกสารกระบวนการทำงานกับทีมของคุณ เชิญชวนให้แสดงความคิดเห็น และอนุญาตให้พวกเขาแก้ไข/แสดงความคิดเห็น
ให้ ClickUp Brain ทำงานแทนคุณ
ใช้ ClickUp AI เพื่อสรุปขั้นตอนการทำงานที่มีเอกสารยาว, สร้างรายการที่ต้องทำ, แก้ไข/จัดรูปแบบข้อความ, อัตโนมัติภารกิจ/งานย่อย, และอื่น ๆ อีกมากมาย.
เอกสารการจัดการกระบวนการทำงานเป็นรากฐานของกระบวนการที่ดี. นักบินระยะไกลถึงพยาบาลห้องICUใช้เอกสารการจัดการกระบวนการทำงานเพื่อทำหน้าที่ของพวกเขาอย่างถูกต้อง.
ตัวอย่างเช่น ด้วยรายการตรวจสอบที่แข็งแกร่งและการสนับสนุนด้านการบริหารบางส่วน ปีเตอร์ โพรโนวอสต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่โรงพยาบาลจอห์นส์ ฮอปกินส์ช่วยป้องกันการติดเชื้อได้43 ราย ช่วยชีวิตได้ 8 ราย และประหยัดเงินได้ 2 ล้านดอลลาร์
องค์กรที่มีความเป็นผู้ใหญ่สามารถประหยัดเงินหลายล้านดอลลาร์และเพิ่มประสิทธิภาพหลายเท่าด้วยเอกสารกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและเข้าถึงได้
คุณสามารถทำได้เช่นกัน ด้วย ClickUp เข้าถึงเอกสาร งาน แผนผังความคิด กระดานไวท์บอร์ด เทมเพลตเอกสารกระบวนการทำงานมากมาย AI และอื่นๆ อีกมากมายได้ฟรีตลอดไปบน ClickUp! 🦄ˀ