10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือเอกสารไอทีที่ดีที่สุดเพื่อประหยัดเวลาของคุณในปี 2025

เอกสารทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมคือกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เมื่อทีมของคุณรู้วิธีใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือซอฟต์แวร์ของพวกเขา รวมถึงรู้ว่าจะหาคำตอบสำหรับคำถามและปัญหาทั่วไปได้ที่ไหน พวกเขาจะใช้เวลาในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาหรือรอการสนับสนุนจากฝ่ายช่วยเหลือน้อยลง
อย่างไรก็ตาม การสร้างเอกสารภายในและภายนอกอาจเป็นกระบวนการที่น่าเบื่อหน่าย
ข่าวดีคือเครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์ไอทีช่วยเร่งและทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น ส่งมอบคำแนะนำที่ชัดเจนให้กับพนักงานและทีมของคุณเกี่ยวกับระบบ ขั้นตอน ซอฟต์แวร์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของบริษัทของคุณ
มาดู 10 ตัวเลือกแพลตฟอร์มการจัดการ IT ที่ดีที่สุดในปี 2024
ซอฟต์แวร์เอกสารไอทีคืออะไร?
ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีใช้ซอฟต์แวร์เอกสารไอทีเพื่อสร้าง จัดการ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานไอทีของพวกเขา ซึ่งรวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และขั้นตอนการทำงานขององค์กร
เอกสารนี้เป็นฐานความรู้สำหรับสมาชิกทุกคนในทีมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีภายในองค์กร มันกลายเป็นวิกิเทคโนโลยีขององค์กรที่สมาชิกทีมต่างๆ สามารถเรียนรู้วิธีการใช้ซอฟต์แวร์ แก้ไขปัญหาด้านไอที และเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้เครื่องมือเฉพาะในชุดเทคโนโลยีของคุณ
การใช้แพลตฟอร์มการจัดการความรู้ที่เหมาะสมสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจได้ มันให้แหล่งข้อมูลกลางที่ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างแผนกไอทีและทีมอื่นๆ
เนื่องจากทุกคนรู้ว่าจะหาข้อมูลที่ต้องการได้ที่ไหน จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ยังสามารถลดข้อผิดพลาดได้ด้วยการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและคุณสมบัติที่สำคัญ สุดท้ายนี้ ยังช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สำคัญของอุตสาหกรรมได้อีกด้วย
เกือบทุกองค์กรพึ่งพาระบบไอทีในโลกดิจิทัลปัจจุบัน ทำให้ซอฟต์แวร์เอกสารไอทีเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือเอกสารไอที?
เมื่อคุณกำลังมองหาเครื่องมือเอกสารไอทีที่ดีที่สุด ให้พิจารณาคุณสมบัติต่อไปนี้:
- เครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ง่าย: ค้นหาเครื่องมือเอกสารไอทีที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและแก้ไขเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น มาร์กดาวน์, HTML, และ XML นอกจากนี้ควรมีตัวเลือกสำหรับการจัดรูปแบบข้อความของคุณ รวมถึงตาราง, รูปภาพ, และบล็อกโค้ด
- การเข้าถึงการควบคุมเวอร์ชัน: เครื่องมือเอกสารไอทีควรอนุญาตให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขเนื้อหาเอกสาร และรักษาประวัติการแก้ไขไว้ได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าของเอกสารได้หากจำเป็น
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: สมาชิกในทีมหลายคนควรสามารถทำงานบนเอกสารได้พร้อมกันในเวลาจริง ซึ่งรวมถึงการแก้ไข การบันทึกการเปลี่ยนแปลง และการให้ข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์หากมีระบบจัดการงานในตัว เพื่อให้สามารถมอบหมายงานได้ภายในแพลตฟอร์มเอกสาร
- การจัดระเบียบและการค้นหาอัจฉริยะ: เอกสารทั้งหมดในโลกนี้ไร้ประโยชน์หากไม่มีใครสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ มองหาเครื่องมือจัดการเอกสารที่มีตัวเลือกการค้นหาและการกรองอัจฉริยะที่คุณสามารถจัดระเบียบตามหมวดหมู่ หัวข้อ และส่วนต่างๆ
- ตัวเลือกการส่งออกและการผสานรวมที่ดี: คุณสามารถเพิ่มการเข้าถึงของผู้ใช้ได้โดยการแบ่งปันเอกสารออนไลน์และทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ค้นหาตัวเลือกการส่งออก เช่น HTML, PDF, และมาร์กดาวน์ เพื่อสร้างเอกสารที่สามารถใช้ได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
นอกเหนือจากปัจจัยข้างต้นแล้ว คุณยังควรคำนึงถึงเรื่องราคาด้วย โซลูชันเอกสารหลายรายการในรายการของเรามีการทดลองใช้ฟรี ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอทดลองใช้เหล่านี้เพื่อทดสอบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีขององค์กรของคุณหรือไม่
10 ซอฟต์แวร์เอกสารไอทีที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีเครื่องมือเอกสารไอทีทรงพลังเพื่อสร้างเอกสารที่ครอบคลุมสำหรับองค์กรของคุณ ด้วยClickUp Docs คุณสามารถจัดระเบียบเอกสารเพื่อพัฒนาวิกิที่แข็งแกร่งและจัดการด้วยเครื่องมืออัจฉริยะ คุณสามารถเริ่มต้นโครงการของคุณด้วยเทมเพลต เช่นเทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ClickUp และเร่งการเขียนเอกสารซอฟต์แวร์โดยใช้ Clickup AI
หากคุณใช้ ClickUp อยู่แล้ว คุณจะชื่นชอบที่สามารถขยายการใช้งานและใช้ประโยชน์จากตัวเลือกการร่วมมือและการผสานรวมที่ยอดเยี่ยมของแพลตฟอร์มนี้ได้ และหากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ของ ClickUp คุณจะชื่นชอบที่สามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และใช้ประโยชน์จากเครื่องมือหลายร้อยตัวสำหรับการจัดทำเอกสารอย่างละเอียด
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- เครื่องมือเขียนด้วย AI ช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารภายในและภายนอกได้อย่างรวดเร็ว
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถสร้างคู่มือผู้ใช้ที่ละเอียดลึกซึ้งพร้อมหน้าย่อยและตัวเลือกการตกแต่งมากมาย
- ตัวเลือกการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณเชื่อมโยงเอกสารของคุณกับกระบวนการทำงานและระบบการจัดการงาน
- แม่แบบเอกสารจำนวนมากที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของทีมไอที ช่วยเริ่มต้นกระบวนการจัดทำเอกสารไอทีได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ตัวเลือกการแชร์อาจไม่เหมาะสมสำหรับองค์กรที่ต้องการตัวเลือกการแชร์เอกสารที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้น
- ประสบการณ์การใช้งานของแอปพลิเคชันมือถืออาจรู้สึกไม่สะดวก
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI: สามารถซื้อได้ในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. ฐานความรู้ ProProfs
ProProfs Knowledge Base เป็นซอฟต์แวร์เอกสารไอทีบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณจัดการฐานความรู้ด้านไอทีสำหรับลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร การสร้างและค้นหาข้อมูลทำได้ง่ายด้วยตัวเลือกการควบคุมเวอร์ชันที่แข็งแกร่งและการจัดระเบียบเอกสารที่เข้าใจง่าย แพลตฟอร์มนี้ยังมีฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลและป้องกันการแก้ไขที่ไม่พึงประสงค์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของฐานความรู้ ProProfs:
- โปรแกรมแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ช่วยให้คุณสามารถสร้างและแก้ไขเนื้อหาเอกสาร รวมถึงเพิ่มตาราง รูปภาพ และบล็อกโค้ดได้
- แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายหมายความว่าผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนกับซอฟต์แวร์เอกสารไอทีควรสามารถสร้างบทความฐานความรู้ที่ครอบคลุมได้
- มีตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าที่ดีพร้อมให้บริการ
ข้อจำกัดของฐานความรู้ ProProfs:
- ผู้ใช้บางรายอาจประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพกับฐานความรู้ขนาดใหญ่
ราคาของฐานความรู้ ProProfs:
- ฟรี: สำหรับบทความไม่เกิน 25 บทความ
- ธุรกิจ: $29.99 ต่อเดือน (สำหรับ 100 บทความต่อเดือน)
- โดเมนที่กำหนดเองและไวท์เลเบล: $30 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของฐานความรู้ ProProfs:
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 25+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 25+ รายการ)
3. Document360
Document360 เป็นแพลตฟอร์มฐานความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซอฟต์แวร์เอกสารไอทีนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารที่ครอบคลุมสำหรับพนักงานและลูกค้าของคุณ ซึ่งคุณสามารถแชร์ได้ทั้งแบบสาธารณะหรือแบบส่วนตัว คุณสามารถปรับขนาดให้เหมาะกับความต้องการเอกสารของคุณได้โดยใช้เครื่องมือสร้างเอกสารที่ใช้งานง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Document360:
- ตัวเลือกการค้นหาขั้นสูงช่วยให้ลูกค้าภายในและภายนอกสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
- เครื่องมือสร้างเนื้อหาให้ตัวเลือกการปรับแต่งอย่างกว้างขวางเพื่อให้คุณสามารถสร้างแบรนด์เอกสารของคุณ, ใช้เทมเพลต, และปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- มีตัวเลือกการผสานรวมมากมายให้คุณเชื่อมต่อฐานความรู้กับระบบช่วยเหลือ, แชทบอท, เครื่องมือวิเคราะห์, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Document360:
- ขณะนี้ยังไม่มีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการ ดังนั้นคุณจะต้องใช้งานบนเดสก์ท็อป
ราคาของ Document360:
- ฟรี
- มาตรฐาน: $199 ต่อโครงการ ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $399 ต่อโครงการต่อเดือน
- ธุรกิจ: $529 ต่อโครงการต่อเดือน
- องค์กร: $599 ต่อโครงการต่อเดือน
เอกสาร360 คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 360+)
- Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
4. การบรรจบกัน
Confluence มาจากทีม Atlassian และเป็นเครื่องมือเอกสารที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมที่ต้องการสร้าง, แบ่งปัน, และร่วมมือกันในฐานความรู้. แม้ว่ามันจะเป็นระบบการจัดการโครงการ แต่มันมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งบางอย่างที่ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเอกสารทางไอที.
คุณสมบัติเด่นของ Confluence:
- มันช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบการจัดการเนื้อหาที่มีโครงสร้างสำหรับโครงการต่างๆ ทีม แผนก หรือชุดซอฟต์แวร์
- คุณสามารถผสานรวมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Atlassian เช่น Jira และ Trello ได้เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้มากขึ้น
- ความสามารถในการอนุญาตที่ครอบคลุมช่วยให้คุณสามารถควบคุมได้ว่าใครสามารถดู แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นในเอกสาร IT ของคุณได้ในระดับที่ละเอียด
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน:
- ซอฟต์แวร์นี้ต้องการฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นคุณอาจจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรด้านไอทีจำนวนมากเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์:
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน และพื้นที่จัดเก็บไฟล์ 2 GB
- มาตรฐาน: $5.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $11 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: สอบถามราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของ Confluence:
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,600+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
5. Whatfix
Whatfix เป็นแพลตฟอร์มการนำระบบดิจิทัลมาใช้ที่สามารถเสริมประสิทธิภาพเอกสารด้านไอทีของคุณ ด้วย Whatfix คุณสามารถสร้างคำแนะนำบนหน้าจอและความช่วยเหลือแบบโต้ตอบเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใช้งานซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือระบบไอทีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้สามารถเพิ่มการนำไปใช้จริงโดยสนับสนุนให้ผู้ใช้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือในเทคโนโลยีของตนได้อย่างเต็มที่
คุณสมบัติเด่นของ Whatfix:
- คุณสามารถสร้างการสาธิตแบบโต้ตอบที่สอนผู้ใช้ถึงวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือในชุดเทคโนโลยีของพวกเขา
- คุณสามารถสร้างฐานความรู้แบบบริการตนเองภายในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของคุณได้ รวมถึงคำถามที่พบบ่อย คู่มือการแก้ไขปัญหา และวิดีโอแนะนำวิธีการใช้งาน
- มันให้การวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับคู่มือของคุณ ซึ่งสามารถช่วยให้แผนก IT ของคุณระบุได้ว่าผู้ใช้ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในส่วนใด
ข้อจำกัดของ Whatfix:
- Whatfix เหมาะที่สุดสำหรับการแนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์ แต่อาจไม่เหมาะสมสำหรับแผนก IT ที่ต้องการจัดทำเอกสารวิธีแก้ปัญหาสำหรับฮาร์ดแวร์และโครงสร้างพื้นฐาน IT อื่นๆ
ราคาของ Whatfix:
- ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของ Whatfix:
- G2: 4. 6/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (75+ รีวิว)
6. SuperOps. ai
SuperOps. ai เป็นซอฟต์แวร์เอกสารไอทีทางเลือกใหม่ล่าสุดที่ผสานเข้ากับระบบ PSA-RMM ที่มีอยู่ของคุณได้อย่างลงตัว อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายช่วยให้คุณสร้างเอกสารพร้อมตัวเลือกการควบคุมการเข้าถึงอัจฉริยะ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SuperOps. ai:
- มันผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ PSA-RMM ที่มีอยู่เพื่อมอบเครื่องมือเอกสารที่ทรงพลังให้กับคุณโดยไม่ต้องจัดการแอปพลิเคชันเพิ่มเติม
- การปฏิบัติตามกรอบความปลอดภัย SOC 2 ที่ยอดเยี่ยมปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- โครงสร้างเอกสารที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบเอกสารด้านไอทีของคุณตามขั้นตอนการทำงาน, ทีม, หรือกระบวนการของคุณ
ข้อจำกัดของ SuperOps. ai:
- บางคุณสมบัติยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ดังนั้นผู้ใช้อาจพบปัญหาในระบบ
SuperOps. ai ราคา:
- ตรวจ PSA แบบมาตรฐานเท่านั้น: 59 ดอลลาร์ต่อเดือน
- เฉพาะ RMM มาตรฐาน: $79 ต่อเดือน
- ข้อดี: $99 ต่อเดือน
- ซูเปอร์: $129 ต่อเดือน
SuperOps. ai คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 6/5 (75+ รีวิว)
7. นูคลิโน
Nuclino เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่ยังเป็นโซลูชันเอกสารที่มีประโยชน์อีกด้วย ทีมงานสามารถสร้าง จัดระเบียบและทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ เช่น ฐานความรู้ เอกสารไอที และวิกิได้ มีดีไซน์ที่เรียบง่าย ไม่รกตา เรียนรู้ได้ง่าย และใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Nuclino:
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ยอดเยี่ยมช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานบนเอกสารพร้อมกันได้ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแบ่งปันความรู้
- ประวัติเวอร์ชันช่วยให้คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง รวมถึงกิจกรรมการทำงานร่วมกัน และทราบได้ว่าใครเป็นผู้แก้ไขหรือแสดงความคิดเห็น
- ตัวเลือกการค้นหาที่น่าประทับใจช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการภายในฐานความรู้ของคุณได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Nuclino:
- ตัวเลือกการผสานรวมมีความน้อยกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์เอกสารอื่น ๆ
ราคาของ Nuclino:
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Nuclino:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
8. คลิกเพื่อขอความช่วยเหลือ
ClickHelp เป็นเครื่องมือเอกสารออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้าง จัดการ และจัดระเบียบเอกสารทางเทคนิค มีแพลตฟอร์มการเขียนเอกสารบนเว็บที่แข็งแกร่งซึ่งทีมสามารถทำงานร่วมกันในการสร้างเอกสาร รวมถึงเครื่องมือการย้ายข้อมูลที่ยอดเยี่ยมเพื่อนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่
คุณสมบัติเด่นของ ClickHelp:
- แพลตฟอร์มการเขียนแบบเว็บช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างและแก้ไขเอกสารด้านไอที
- ตัวเลือกการเผยแพร่จากแหล่งเดียวหมายความว่าคุณสามารถสร้างเอกสารออนไลน์ของคุณเพียงครั้งเดียว จากนั้นเผยแพร่โครงการหลายโครงการเป็นเว็บไซต์, PDF, หรือระบบช่วยเหลือออนไลน์
- ตัวเลือกการสร้างแบรนด์ช่วยให้เอกสารออนไลน์ของคุณสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของบริษัท
ข้อจำกัดของ ClickHelp:
- มีเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากมายภายในแพลตฟอร์มนี้ แต่ก็มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันในการทำความเข้าใจวิธีการใช้งานทั้งหมด
ราคาของ ClickHelp:
- เริ่มต้น: $175 ต่อเดือน
- การเติบโต: $285 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 580 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและความคิดเห็นของ ClickHelp:
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (15+ รีวิว)
9. Doxygen
Doxygen อาจไม่ใช่โซลูชันเอกสารแบบดั้งเดิม แต่เป็นเครื่องมือสำหรับจัดทำเอกสารจากซอร์สโค้ดที่ยอดเยี่ยม นอกเหนือจากการสร้างเอกสารในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้ว ยังสามารถช่วยในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ของโครงสร้างพื้นฐาน IT ของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Doxygen:
- มันสร้างเอกสารโดยอัตโนมัติสำหรับภาษาการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ เช่น C++ และ Java ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับอินเตอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (API)
- ด้วยความสามารถในการอ้างอิงข้าม คุณสามารถสร้างไฮเปอร์ลิงก์ภายในเอกสารของคุณเพื่อให้ทรัพยากรที่ครอบคลุมมากขึ้น
- นักพัฒนาสามารถใส่คำอธิบายและตัวอย่างการใช้งานในเอกสารประกอบเพื่อทำให้เอกสาร API ชัดเจนยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Doxygen:
- Doxygen เป็นเครื่องมือสำหรับจัดทำเอกสารโค้ดต้นฉบับ ดังนั้นอาจไม่เหมาะกับความต้องการเอกสารภายในอื่น ๆ
ราคาของ Doxygen:
- ฟรี
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Doxygen:
- ไม่มีให้บริการ
10. GitHub และ Jekyll
คุณอาจไม่คิดว่า GitHub เป็นระบบเอกสาร แต่เมื่อใช้ร่วมกับ Jekyll แล้ว มันสามารถเป็นเครื่องมือเอกสารไอทีที่ยอดเยี่ยมได้
GitHub เป็นแพลตฟอร์มบนเว็บที่นักพัฒนาใช้เป็นหลักสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันการติดตามการเปลี่ยนแปลง และการจัดเก็บโค้ด Jekyll เป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่สามารถเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นเว็บไซต์หรือบล็อกโดยใช้เทมเพลตและไฟล์มาร์กดาวน์ การใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันช่วยให้ทีมที่ทำงานภายใน GitHub สามารถสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายสำหรับเอกสารด้านไอทีได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub และ Jekyll:
- ทั้งสองแพลตฟอร์มรองรับมาร์กดาวน์ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อสร้างเอกสารทางเทคนิค
- เนื่องจาก GitHub Pages ให้บริการโฮสติ้งฟรี คุณสามารถเผยแพร่เอกสารด้านไอทีของคุณได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการโฮสติ้งเพิ่มเติม
- Jekyll ทำให้กระบวนการส่วนใหญ่เป็นอัตโนมัติ คุณจึงสามารถแปลงไฟล์ markdown เป็น HTML ได้ภายในไม่กี่นาที
ข้อจำกัดของ GitHub และ Jekyll:
- ผู้ใช้จะต้องมีความรู้ทางเทคนิคในระดับหนึ่งเพื่อแปลงกิจกรรมใน GitHub ให้เป็นเอกสารทาง IT ที่ใช้ประโยชน์ได้
ราคาของ GitHub และ Jekyll:
- ฟรี
- ทีม: $4 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $21 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว GitHub และ Jekyll:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (5,800+ รีวิว)
สร้างเอกสารไอทีอย่างง่ายดาย
การเลือกซอฟต์แวร์เอกสารไอทีที่เหมาะสมช่วยให้ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกมีข้อมูลสำคัญที่จำเป็นในการทำให้โครงสร้างพื้นฐานไอทีของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีตัวเลือกมากมายที่คุณสามารถสำรวจเพื่อค้นหาเครื่องมือเอกสารไอทีที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรที่ใช้งานได้หลากหลายและช่วยให้งานเอกสารด้านไอทีเป็นเรื่องง่ายขึ้น ถึงเวลาแล้วที่จะลองใช้ ClickUp ด้วย ClickUp คุณสามารถผสานระบบการจัดการเอกสารเข้ากับกระบวนการทำงานโครงการของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสร้าง จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านไอทีของคุณและสมัครบัญชี ClickUp ฟรีเพื่อสำรวจเทมเพลต พื้นที่ และเครื่องมือ AIที่จะทำให้งานเอกสารของคุณเป็นเรื่องง่าย