เราได้ทดลองใช้เครื่องมือ AI 10 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ในปี 2025

มีเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการจัดการความรู้มากมายให้เลือกใช้ และรายการนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เครื่องมือ AI เหล่านี้อาจช่วยคุณจัดระเบียบข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้ แต่หากเลือกใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสม ก็อาจทำให้ความก้าวหน้าของคุณต้องสะดุดลงได้เช่นกัน
คุณหาคู่ที่สมบูรณ์แบบได้อย่างไร?
ในคู่มือนี้ เราจะแบ่งปันสิ่งที่คุณควรค้นหาในเครื่องมือ AI ใหม่สำหรับการจัดการความรู้ของคุณอย่างละเอียด พร้อมด้วยเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่เราชื่นชอบในสาขานี้ ?️
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือจัดการความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์?
เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ทุกประเภทมีข้อดีและข้อเสียของมัน ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ ทีมบางทีมต้องการเครื่องมือระดับองค์กรที่มีระดับการอนุญาตที่เข้มงวดและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในขณะที่ทีมอื่นๆ เพียงแค่ต้องการบ้านดิจิทัลสำหรับข้อมูลทั้งหมดของบริษัทของพวกเขา ?
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคุณเปรียบเทียบเครื่องมือจัดการความรู้ที่ใช้ AI ต่างๆ:
- ฟังก์ชันการทำงาน: แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์ที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณต้องการหรือไม่? มีฟีเจอร์เพิ่มเติมอื่น ๆ อีกหรือไม่?
- ความร่วมมือ: คุณสมบัติการร่วมมือมีความเข้าใจง่ายและใช้งานสะดวกหรือไม่? คุณสามารถแชร์เอกสารกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายหรือไม่?
- ปัญญาประดิษฐ์: AI แบบสร้างเนื้อหาทำให้เครื่องมือมีประโยชน์มากขึ้นหรือขัดขวางการทำงานของมัน?
- ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายหรือไม่? คุณสามารถฝึกอบรมสมาชิกในทีมของคุณเกี่ยวกับเครื่องมือนี้ได้อย่างง่ายดายหรือไม่? เป็นระบบที่ให้บริการตนเองหรือไม่?
- ชื่อเสียง: เครื่องมือนี้มีชื่อเสียงที่ดีหรือไม่? เป็นเครื่องมือที่เพิ่งเข้ามาในตลาดหรือไม่?
- การปฏิบัติตามข้อกำหนด: เครื่องมือนี้ตรงตามข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อมูลพนักงานและลูกค้าของคุณหรือไม่?
- การกำหนดราคา: มีแผนฟรีหรือไม่? เครื่องมือนี้มีราคาที่เหมาะสมเมื่อขยายขนาดหรือไม่?
เช่นเดียวกับเครื่องมือซอฟต์แวร์ใด ๆ ให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ—คุณสมบัติหรือประโยชน์อื่น ๆ เป็นเพียงโบนัส ใช้คู่มือของเราเพื่อช่วยคุณค้นหาเครื่องมือฐานความรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
10 อันดับซอฟต์แวร์จัดการความรู้ด้วย AI ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ในคู่มือนี้ เราได้คัดสรรเครื่องมือการจัดการความรู้ที่มีอยู่ให้เหลือเพียงคำแนะนำที่ดีที่สุดของเราเพื่อให้คุณสามารถประหยัดเวลาและเริ่มทดสอบได้เร็วขึ้น
นี่คือเครื่องมือจัดการความรู้ที่ดีที่สุดของเราที่ขับเคลื่อนด้วย AI
1. ClickUp – เครื่องมือ AI ที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับการจัดการความรู้
1. ClickUp – เครื่องมือ AI ที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับการจัดการความรู้
ClickUpเป็นเครื่องมือจัดการความรู้บนคลาวด์และแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ทรงพลัง ซึ่งเหมาะสำหรับทีมทุกขนาดและทุกสาขา ด้วยเครื่องมือมากมายที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกัน ClickUp จึงเป็นโซลูชันชั้นนำสำหรับบริษัทที่ต้องการจัดระเบียบ (และรักษาความเป็นระเบียบ) ✔️
สำหรับทีมที่ต้องการสร้างฐานความรู้ภายในและวิกิClickUp Docsเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหา สมาชิกในทีมสามารถสร้างเอกสารได้คนเดียว ร่วมมือกันแก้ไข และแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นเพื่อสร้างแหล่งข้อมูลกลางเพียงแห่งเดียว
ใช้แม่แบบฐานความรู้ของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของบริษัทของคุณ และสร้างวิกิที่สามารถค้นหาได้สำหรับนโยบายและข้อมูลต่างๆ
ขอบคุณการอัปเดตล่าสุด ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากClickUp Brainได้อย่างเต็มที่ทั่วทั้งแพลตฟอร์ม รวมถึงในกระบวนการจัดการความรู้
ใช้ ClickUp AI เพื่อช่วยคุณเขียนและสรุปเนื้อหาสำหรับวิกิของบริษัทคุณ, เปลี่ยนบันทึกให้เป็นรายการที่ต้องทำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้, และสร้างไอเดียเพื่อใช้ภายในเอกสารภายในของคุณ.
ClickUp ไม่ได้เหมาะสำหรับการจัดการความรู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการอีกด้วย ทีมสามารถใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการและงานที่แข็งแกร่งของ ClickUp ได้เพื่อวางแผนโครงการ, ติดตามการเปลี่ยนแปลง, และรักษาความเป็นระเบียบตั้งแต่ต้นจนจบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณและพัฒนาทักษะการเขียนด้วยความรู้ด้าน AI และเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องด้วย ClickUp Brain
- เพลิดเพลินกับการแก้ไขและส่งข้อความแบบเรียลไทม์ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ติดตั้งไว้ในตัว
- เปลี่ยนบันทึกให้เป็นรายการที่ต้องทำเพื่อการจัดการโครงการและงานที่ง่ายขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริหารเวลาของคุณด้วยฐานความรู้
- จัดระเบียบเอกสารของคุณด้วยหมวดหมู่และแท็ก
- เพลิดเพลินกับตัวเลือกการปรับแต่งและการปรับแต่งส่วนตัวที่หลากหลาย รวมถึงสีและหมวดหมู่
- รักษาความเป็นระเบียบด้วยซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรี
- ปกป้องเอกสารส่วนตัวและแชร์กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติความเป็นส่วนตัวที่ติดตั้งมาในตัว
- เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตฐานความรู้ฟรีของเรา
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มีคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งมากมายจนอาจใช้เวลาสักพักในการตั้งค่าให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิก
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. Bit.ai – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารแบบร่วมมือ
Bit.ai เป็นระบบวิกิและการจัดการความรู้ที่ใช้ AI ซึ่งออกแบบมาโดยคำนึงถึงบุคคลและทีมเป็นหลัก ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ทีมสามารถจัดระเบียบและทำงานร่วมกันในเนื้อหาต่างๆ เช่น ฐานความรู้ วิกิ คู่มือการฝึกอบรม และพอร์ทัลลูกค้า—และขยายฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมด้วยการผสานรวมต่างๆ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bit.ai
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมและแขกรับเชิญแบบเรียลไทม์
- ใช้ AI Genius เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนเนื้อหาและเพิ่มผลผลิตด้วยพลังของการเรียนรู้ของเครื่อง
- แชร์ไฟล์ได้อย่างราบรื่นด้วยลิงก์ที่แชร์ได้, การฝังเว็บไซต์, และลิงก์ที่สามารถติดตามได้
ข้อจำกัดของ Bit. ai
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าตัวเลือกการปรับแต่งฟอนต์มีน้อยกว่าเครื่องมือสร้างเนื้อหาอื่น ๆ
- ประสบการณ์ของผู้ใช้จะดีขึ้นด้วย UI ที่ดีขึ้น ตามที่ผู้ใช้บางท่านได้ให้ความคิดเห็น
ราคาของ Bit.ai
- ฟรี
- ข้อดี: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Bit. ai
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. OneBar – เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการคำถามและคำตอบ
OneBar เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความรู้ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่จัดการได้ง่าย แพลตฟอร์มนี้ใช้รูปแบบคำถามและคำตอบ ผู้ใช้สามารถถามบอท AI เพื่อค้นหาคำตอบ ซึ่งสมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วมโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ OneBar
- แชร์คำถามที่พบบ่อย (FAQs) พร้อมคำตอบ
- ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม
- แสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากขึ้นด้วยการค้นหาเชิงความหมายสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดของ OneBar
- OneBar ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับ Slack ดังนั้นผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้แอปนี้อาจไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนของพวกเขา
- มีรีวิวออนไลน์สำหรับ OneBar จำกัด เมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
ราคาแบบ OneBar
- ฟรี
- เริ่มต้น: $200/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 200 คน
- การเติบโต: $400/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 1,000 คน
คะแนนและรีวิว OneBar
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. Confluence – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการแบ่งปันความรู้
Confluenceเป็นโซลูชันการจัดการความรู้ภายในองค์กรและเครื่องมือจัดทำเอกสารโครงการที่พัฒนาโดยทีมงานของ Atlassian ด้วย Confluence ทีมงานสามารถสร้างแหล่งข้อมูลกลางที่เป็นแหล่งความจริงเดียวสำหรับความรู้ขององค์กร ฟีเจอร์ AI ภายในเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียน การจดบันทึก และการค้นหาข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- วางแผนโครงการและระดมความคิดร่วมกัน จากนั้นใช้ AI เพื่อเขียนบันทึก
- ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมด้วยความคิดเห็นแบบอินไลน์และการแก้ไขแบบเรียลไทม์
- จัดระเบียบเนื้อหาของคุณในพื้นที่ทำงานเฉพาะ พร้อมการค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- ผู้ใช้บางรายแนะนำว่าความสามารถในการค้นหาควรได้รับการปรับปรุง
- การเปลี่ยนระดับสิทธิ์สำหรับหน้าต่างๆ อาจสร้างความสับสนได้ ตามที่ผู้ใช้บางรายกล่าว
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6.05/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $11.55/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,700+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,200 รายการ)
5. Process Street – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
Process Streetเป็นระบบการจัดการกระบวนการและระบบจัดการความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการมุ่งเน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการควบคุมคุณภาพ แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความโปร่งใสและการจัดการกระบวนการ และใช้ AI เพื่อช่วยให้ทีมรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด
คุณสมบัติเด่นของ Process Street
- ใช้โปรแกรมแก้ไขเอกสารเพื่อบันทึก จัดระเบียบ และแบ่งปันขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs)
- กำหนดระดับสิทธิ์และตัดสินใจว่าใครสามารถเข้าถึงเนื้อหาใดได้บ้าง
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงในเอกสารทั้งหมดเพื่อรักษาความโปร่งใสและการควบคุมการเข้าถึง
ข้อจำกัดของ Process Street
- ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับผู้ใช้บางราย โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กหรือเอเจนซี่ที่เพิ่งเริ่มต้น
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานและเนื้อหาค่อนข้างสับสน
ราคาของ Process Street
- เริ่มต้น: $100/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $415/เดือน สำหรับจำนวนผู้ใช้ที่กำหนดเอง
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $1,660/เดือน สำหรับจำนวนผู้ใช้ที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวของ Process Street
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (600+ รีวิว)
6. Tettra – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฐานความรู้ภายในองค์กร
Tettra เป็นซอฟต์แวร์แบ่งปันความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยเร่งกระบวนการเริ่มต้นงานและให้สมาชิกในทีมได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงที ทีมงานสามารถใช้เครื่องมือจัดการความรู้นี้ในการจัดเก็บและคัดสรรข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นปรากฏขึ้นในเวลาที่เหมาะสม ?
คุณสมบัติเด่นของ Tettra
- สร้างเนื้อหาใหม่หรือใช้เนื้อหาที่มีอยู่จาก Google Drive หรือ Notion เพื่อสร้างฐานความรู้ภายในองค์กรของคุณ
- ตอบคำถามของสมาชิกทีมได้ทันทีภายใน Slack หรือแอป Tettra
- ระบุช่องว่างของความรู้และร่วมมือในการอัปเดตเพื่อให้เนื้อหาทันสมัย
ข้อจำกัดของ Tettra
- ผู้ใช้บางท่านต้องการให้มีฟีเจอร์การแก้ไขข้อความและเนื้อหาเพิ่มเติม เช่น ฟอนต์และสีเพิ่มเติม
- ผู้ใช้รายงานว่าคุณไม่สามารถแสดงรายการเนื้อหาชิ้นหนึ่งในสองที่โดยไม่สร้างสำเนา ซึ่งทำให้เกิดการซ้ำซ้อนที่ไม่จำเป็น
การกำหนดราคาของ Tettra
- พื้นฐาน: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- การปรับขนาด: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Tettra
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (5+ รีวิว)
7. Document360 – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นลูกค้า
Document360เป็นเครื่องมือ AI สำหรับการจัดการความรู้ที่ออกแบบมาสำหรับทั้งทีมภายในและฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ทีมงานสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อสร้างฐานความรู้ คู่มือ SOP หรือวิกิที่รวบรวมเนื้อหาไว้ในที่เดียวและช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้และการเรียนรู้ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Document360
- สร้างฐานความรู้สาธารณะหรือส่วนตัวพร้อมหน้าแรกที่ปรับแต่งได้
- สร้างอภิธานศัพท์ทางธุรกิจเพื่อกำหนดคำศัพท์ที่ใช้บ่อยที่สุดทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- ดูการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เนื้อหาของคุณถูกดูและใช้งาน
ข้อจำกัดของ Document360
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของหน้าได้
- การวิเคราะห์มีให้เฉพาะในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเท่านั้นตามค่าเริ่มต้น ตามที่ผู้ใช้บางรายแจ้ง
ราคาของ Document360
- ฟรี
- มาตรฐาน: $149/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกินสามคน
- มืออาชีพ: $299/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน
- ธุรกิจ: $399/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน
- องค์กร: $599/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
เอกสาร360 คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
8. Scribe – เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสกัดข้อมูล
Scribeช่วยให้ทีมสามารถสร้างคู่มือขั้นตอนต่อขั้นตอนจากเนื้อหาใด ๆ ได้ ในการทำเช่นนี้ คุณเพียงแค่เปิดใช้งานส่วนขยายและทำตามกระบวนการของคุณ—จากนั้นมันจะกลายเป็นกระบวนการโดยมีความช่วยเหลือจาก AI ซึ่งมีประโยชน์สำหรับทีมที่ต้องการสร้างวิกิหรือฐานความรู้ภายใน สร้าง SOP หรือเอกสารการฝึกอบรม หรือออกแบบกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน
คุณสมบัติเด่นของ Scribe
- ใช้พลังของ AI เพื่อเปลี่ยนกระบวนการที่ต้องทำด้วยมือให้กลายเป็นคู่มือที่สามารถทำซ้ำได้
- แก้ไขคู่มือทีละขั้นตอนพร้อมภาพหน้าจอ คำอธิบายประกอบ และแบรนด์ของบริษัท
- ฝังคู่มือไว้ในฐานความรู้ของบริษัทคุณหรือแชร์ผ่านลิงก์
ข้อจำกัดของผู้บันทึก
- การลบเนื้อหาที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปจะดำเนินการเป็นขั้นตอน ซึ่งอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถปรับแต่งคู่มือของตนได้
ราคาของ Scribe
- ฟรี
- โปรส่วนตัว: 23 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมโปร: $12/เดือนต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำห้าผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากผู้เขียน
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (5+ รีวิว)
9. ความสามารถ – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานสนับสนุนและศูนย์บริการ
Capacity เป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการรักษาข้อมูลให้เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นสำหรับสมาชิกในทีมหรือลูกค้า ฟีเจอร์ฐานความรู้ของ Capacity มีการผสานรวม AI ที่ชาญฉลาดซึ่งทำให้การสร้าง การอัปเดต และการนำทางเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของความจุ
- จัดระเบียบความรู้ให้เป็นโฟลเดอร์, กล่องโต้ตอบ, และการแลกเปลี่ยน
- ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ตามบทบาท แผนก สถานที่ และอื่นๆ
- ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันค้นหาในตัว
ข้อจำกัดด้านความจุ
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีตัวเลือกเพิ่มเติมเมื่อต้องการรายงาน
- อาจมีการเรียนรู้ในช่วงแรกเมื่อสมาชิกในทีมเริ่มคุ้นเคยกับระบบใหม่
การกำหนดราคาตามกำลังการผลิต
- การเติบโต: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนความจุและการรีวิว
- G2: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
10. Notion – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในพื้นที่เดียว
Notionเป็นเครื่องมือจัดการความรู้ที่ได้รับความนิยมซึ่งตอนนี้มีฟังก์ชัน AI แล้ว ทีมที่ใช้ Notion ในการสร้างฐานข้อมูล วิกิภายใน และฐานความรู้สามารถใช้งานเครื่องมือเขียน AIและฟีเจอร์ในตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นยิ่งขึ้น ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างและปรับแต่งฐานความรู้ภายในองค์กรด้วยหน้าเว็บและฐานข้อมูล
- เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถนำเสนอได้ด้วยการกรอกข้อมูลลงในตารางโดยอัตโนมัติ
- ถามคำถามกับ AI ในตัวเพื่อค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและแบ่งปันความรู้จากภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ Notion
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าทริกเกอร์การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ในปัจจุบันมีข้อจำกัดมากกว่าเครื่องมือจัดการความรู้บางประเภท
- ไม่สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลสำหรับชุดข้อมูลย่อยได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อวิธีที่ผู้ใช้บางรายจัดระเบียบข้อมูลของตนภายในวิกิของบริษัท
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- Notion AI สามารถเพิ่มได้ในทุกแผนชำระเงินในราคา $8/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
ค้นหาเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการการจัดการความรู้ของบริษัทคุณ
สำหรับทีมที่ต้องการสร้างวิกิของบริษัทหรือฐานความรู้ภายในองค์กร ไม่มีขาดแคลนเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่พร้อมให้คุณสมัครใช้งานได้ทันที ใช้คู่มือนี้เพื่อตัดผ่านความสับสนและค้นหาเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
หากคุณต้องการแพลตฟอร์มที่มากกว่าการจัดการเอกสาร ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว ClickUp คือคำตอบ แพลตฟอร์มครบวงจรของเรา มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการโครงการ มอบหมายงาน ดูแลระบบ CRM และสร้างฐานความรู้ของคุณ พร้อมพลังเสริมจากปัญญาประดิษฐ์
ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อดูว่าการนำความรู้ทั้งหมดของคุณมารวมไว้ในที่เดียวนั้นง่ายเพียงใด ✨