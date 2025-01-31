10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Process Street ในปี 2025 (รีวิวและราคา)

การรักษาความสอดคล้องของกระบวนการทำงานในขณะที่ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องยาก
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือมีเครื่องมือใหม่เข้ามา การทำให้ทุกอย่างยังคงสอดคล้องกันอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย การทำให้ทุกทีมปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านหรือมีการอัปเดต จำเป็นต้องมีการสื่อสารอย่างละเอียด การจัดทำเอกสารที่ครบถ้วน การฝึกอบรม และการสนับสนุนอย่างเพียงพอ
มันเหมือนกับการปรับปรุงบ้านใหม่ในขณะที่ต้องมั่นใจว่าทุกห้องใช้งานได้ดีโดยไม่รบกวนกิจวัตรประจำวันของคุณ—เป็นงานที่ใช้เวลาและต้องวางแผนอย่างรอบคอบ
Process Street เป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพในการปรับปรุงกิจกรรมการจัดการกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุด แต่ถ้าคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจาก Process Street คุณมาถูกที่แล้ว ?
มาเริ่มกันเลย!
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Process Street?
มองหาคุณสมบัติต่อไปนี้เมื่อตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการ:
- เครื่องมือสร้างขั้นตอนการทำงานที่มองเห็นได้และยืดหยุ่น: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณด้วยคุณสมบัติที่พร้อมใช้งาน
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมฟังก์ชันการทำงานแบบ Low-code: คุณควรสามารถปลดล็อกโอกาสแบบไม่ต้องเขียนโค้ดได้มากพอ เพื่อปรับปรุง กำหนดรูปแบบ และติดตามกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินเตอร์เฟซใช้งานง่ายสำหรับคุณหรือทีมของคุณ
- การผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- การร่วมมือ: ตรวจสอบว่าฟีเจอร์การร่วมมือ เช่น การประชุม, การแชท, และการแสดงความคิดเห็น สามารถใช้งานได้
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Process Street ที่ควรใช้ในปี 2024
1. ClickUp
ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณปรับปรุงและทำให้กระบวนการทำงานทางธุรกิจทั้งหมดเป็นไปอย่างอัตโนมัติ คุณทราบหรือไม่ว่า ClickUp ให้บริการมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบฟรี และอย่างน้อยสิบแบบรวมอยู่ในแผนราคา Free Forever!
ใช้ ClickUp AIเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ เพียงป้อนคำสั่งที่ดีและดูมันสร้างไอเดียสร้างสรรค์เครื่องมือ AIนี้ยังสามารถสร้างงานจากเนื้อหาในเอกสารของคุณและสรุปงานของคุณได้อีกด้วย
ClickUp Task คือซอฟต์แวร์จัดการงานที่คุณเลือกใช้เมื่อถึงเวลาสำหรับงานใหม่ คุณสามารถจัดระเบียบ วางแผน ตั้งการแจ้งเตือน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่มากกว่า 35 แบบ
ทำให้งานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automationและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
ทำให้การนำ SOP ไปใช้เป็นระบบอัตโนมัติสำหรับสมาชิกในทีมของคุณ—มอบหมายงาน, โพสต์ความคิดเห็น, ย้ายสถานะ, และอื่น ๆ ได้ด้วยเครื่องมือสร้างกระบวนการเพียงหนึ่งเดียว พร้อมความเป็นไปได้นับร้อย
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ClickUp AI: สร้างไอเดียและทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น ด้วย AI ผลงานของคุณจะดูดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฟังก์ชันการระดมความคิด
- ClickUp Whiteboard: ทำงานร่วมกับทีมของคุณบนกระดานดิจิทัลนี้เพื่อระดมความคิดและวางแผนโครงการ. ทิ้งความคิดเห็นบนเอกสาร, มอบหมายงาน, และกล่าวถึงผู้คน
- เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ของ ClickUp: ปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ของคุณตามความต้องการ กำหนดสถานะงานและเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองให้กับงาน เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองช่วยให้เวิร์กโฟลว์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- ClickUp Forms: สร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้เพื่อรวบรวมข้อมูลเฉพาะจากสมาชิกทีม ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ ปรับแต่งและรวบรวมข้อมูลหลากหลายประเภท เช่น ข้อเสนอแนะ ข้อกำหนดของโครงการ การอัปเดตงาน หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานของคุณโดยใช้ตรรกะเงื่อนไข
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ClickUp อาจไม่ทำงานเร็วบนโทรศัพท์มือถือบางรุ่น (ในตอนนี้)
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace
รีวิวและคะแนนของ ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. Kissflow
Kissflow เป็นซอฟต์แวร์การจัดการที่รู้จักกันดีในด้านความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ ทำการวิเคราะห์เชิงลึกในแต่ละกระบวนการทำงานของคุณ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับตัวชี้วัดของกระบวนการและรายงานที่กำหนดเอง
การสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ล้ำหน้าที่สุดบน Kissflow ต้องการประสบการณ์การเขียนโค้ดเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อทำความเข้าใจในการใช้งานฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่าง
คุณสมบัติเด่นของ Kissflow:
- ตรรกะเงื่อนไข: สร้างกฎที่กระตุ้นให้เกิดลำดับขั้นตอนและงานที่แตกต่างกัน
- สิทธิ์การร่วมมือที่ยืดหยุ่น: ควบคุมว่าใครสามารถเริ่มกระบวนการได้ และข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถดูหรือแก้ไขได้ในแต่ละขั้นตอน
- การผสานการทำงาน: ผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับเครื่องมือการจัดการมากกว่าสามสิบตัว และมีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการทำงานอยู่ในปลายนิ้วของคุณ
- ผู้สร้างแบบฟอร์ม: ออกแบบและสร้างแบบฟอร์มอัตโนมัติด้วยเครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- นักออกแบบเวิร์กโฟลว์: สร้างลำดับการดำเนินการที่สมบูรณ์แบบด้วยสาขาคู่ขนาน ขั้นตอนตามเงื่อนไข และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Kissflow:
- ซอฟต์แวร์มีข้อบกพร่องมากเกินไปซึ่งอาจทำให้การทำงานและความสามารถในการผลิตของคุณช้าลง
- แผนพื้นฐานมีราคาสูง และธุรกิจขนาดเล็กอาจไม่สามารถจ่ายได้
ราคาของ Kissflow:
- พื้นฐาน: 1,500 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
รีวิวและให้คะแนน Kissflow:
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (39 รีวิว)
3. วันจันทร์
วันจันทร์เป็นเครื่องมือการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพอีกตัวหนึ่งสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แผงควบคุมของมันทำให้การมอบหมายงาน การติดตามความคืบหน้า และการผสานรวมเครื่องมือต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย
วันจันทร์ช่วยให้การทำงานร่วมกันในทีมของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยคุณสมบัติที่ใช้สถานะสีต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างชัดเจนด้วยภาพ อินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และการทำงานอัตโนมัติของงานทำให้วันจันทร์เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับ Process Street
สิ่งที่ดีที่สุดในวันจันทร์:
- แดชบอร์ด: ตรวจสอบความคืบหน้าของงานของคุณได้ที่นี่ เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในขณะที่ตั้งค่าการทำงาน
- การผสานการทำงาน: ผสานการทำงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและเครื่องมือจัดการกระบวนการทางธุรกิจมากกว่า 200 รายการ
- ระบบอัตโนมัติ: กำหนดการแจ้งเตือน, อัตโนมัติอีเมล, และตั้งค่าการประชุมได้อย่างง่ายดาย. คุณยังจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อแต่ละงานเสร็จสมบูรณ์
- เวิร์กด็อกซ์: ปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกันและดำเนินการไอเดียและขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดในวันจันทร์:
- แอปพลิเคชันมือถือไม่สามารถใช้งานได้; คุณสามารถเข้าถึงได้เพียงผ่านเว็บ
ราคาวันจันทร์:
- ฟรี
- พื้นฐาน: 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 16 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
รีวิวและคะแนนประจำวันจันทร์:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
4. ProcessMaker
ProcessMaker เป็นเครื่องมืออัตโนมัติเต็มรูปแบบสำหรับธุรกิจที่ต้องการซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ(BPM) ที่ครอบคลุม
ผสานรวมการตรวจสอบกระบวนการแบบเรียลไทม์ การกำหนดเส้นทางกระบวนการ หรือการรวมข้อมูล ขณะทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม
ProcessMaker ทำงานได้ดีสำหรับการปรับแต่งคลังกระบวนการและแบบจำลองกระบวนการ คุณสามารถสร้างเอกสารต่างๆ เช่น ใบแจ้งหนี้เพื่อขออนุมัติ ใบเสร็จรับเงิน และสัญญาได้ ซอฟต์แวร์นี้ทำงานได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
คุณสมบัติเด่นของ ProcessMaker:
- ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง: สร้างเอกสารใดก็ได้ในสไตล์ใดก็ได้ ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อออกแบบกระบวนการของคุณในโหมดใดก็ได้ หากคุณไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ ตัวเลือก low-code และ no-code จะช่วยให้คุณปรับแต่งได้ตามต้องการ หากคุณมีทักษะการเขียนโปรแกรม จะได้รับรางวัลที่มากขึ้นจากการปรับแต่งขั้นสูง
- การจัดการกระบวนการและงาน: ภาพรวม การวิเคราะห์ และการตรวจสอบกระบวนการแบบเรียลไทม์ทำได้ง่ายขึ้น
- ความร่วมมือ: รวมศูนย์การเข้าถึงเอกสารและเปิดใช้งานการกำหนดเส้นทางกระบวนการเพื่อความร่วมมือที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ProcessMaker:
- ข้อกำหนดการเขียนโค้ด: ซอฟต์แวร์นี้ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคด้านการเขียนโค้ดในระดับหนึ่งเพื่อให้สามารถใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
ราคาของ ProcessMaker:
- แพลตฟอร์ม: 1,475 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเอง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การรีวิวและให้คะแนน ProcessMaker:
- G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (198 รีวิว)
5. SweetProcess
SweetProcess เป็นระบบบริหารจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการเอกสาร ขั้นตอน และงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้เพื่อเสริมสร้างการมุ่งเน้นลำดับความสำคัญในการจัดการงาน
อินเตอร์เฟซที่ไม่เหมือนใครมีอิทธิพลต่อวิธีที่คุณสร้าง, ร่วมมือ, และปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในทีมของคุณ. มันช่วยให้การสร้าง, แก้ไข, จัดการ, และแก้ไขกระบวนการทำงานทางธุรกิจเพื่อเพิ่มผลผลิต.
คุณจะพบคู่มือผู้ใช้ใหม่—คู่มือการใช้งานที่ปฏิบัติได้จริงสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ต้องการสำรวจแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติเด่นของ SweetProcess:
- การติดตามเวลา: มอบหมายงานให้กับทีมของคุณและติดตามกิจกรรมและเวลาโดยอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มงานจนเสร็จสิ้น
- ข้อเสนอแนะ: กรุณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาและงานที่ได้รับมอบหมาย
ข้อจำกัดของ SweetProcess:
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ มีน้อยมาก
ราคาของ SweetProcess:
- พื้นฐาน: 99 ดอลลาร์ต่อเดือน
รีวิวและให้คะแนน SweetProcess:
- G2: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
6. Pipefy
Pipefy เป็นซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณลดความซับซ้อนของงานโครงการ คุณมีข้อจำกัดน้อยมากหรือไม่มีเลยในการปรับแต่งวิธีการทำงานของกระบวนการของคุณ—โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
ระบบอัตโนมัติในการจัดการโครงการของมันมีประสิทธิภาพสูงมาก คุณสามารถสร้างกระบวนการที่ซับซ้อนได้ภายในไม่กี่นาที เลือกจากเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลายร้อยแบบเพื่อปรับแต่งงานของคุณและเริ่มต้นได้ทันที
คุณสมบัติเด่นของ Pipefy:
- การจัดการ SLA: ติดตามกำหนดเวลาอย่างใกล้ชิดด้วยฟังก์ชันแจ้งเตือน SLA ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าบัตรสามารถอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการทำงานได้นานเท่าใด หรือจะผ่านกระบวนการทั้งหมดได้ ตั้งวันครบกำหนดหรือติดตามวันที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นของแต่ละงาน
- ระบบอัตโนมัติขั้นสูง: ดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ฐานข้อมูลที่ปลอดภัย: ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลขององค์กรของคุณขณะที่คุณสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพ
- ไม่ต้องเขียนโค้ด: ผู้ใช้ใหม่จะสามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทางธุรกิจได้โดยใช้เครื่องมือแบบลากและวาง
- การจัดการการสรรหาบุคลากร: จัดการการจ้างงานพนักงานใหม่, การปฐมนิเทศ, การลาออก, และการติดตามคำขอของพวกเขา
ข้อจำกัดของ Pipefy:
- ผู้ใช้หลายคนบ่นเกี่ยวกับความล่าช้าของซอฟต์แวร์
ราคาของ Pipefy:
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 34 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
Pipefy รีวิวและคะแนน:
- G2: 4. 6/5 (216 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (304 รีวิว)
7. อาสนะ
อาสนะเป็นเครื่องมือจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพพร้อมการผสานรวมมากกว่า 200 รายการ เพื่อสร้าง มอบหมาย และแบ่งปันโครงการได้อย่างง่ายดาย เพื่อประหยัดเวลา วางแผนโครงการกลุ่มและกำหนดหมุดหมายเพื่อแยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ:
- การเชื่อมต่อหลายช่องทาง: ทุกการอัปเดตที่ทำกับงานที่อยู่ในหลายโครงการจะสะท้อนให้เห็นในทุกโครงการ
- การปรับแต่ง: มีความยืดหยุ่นสูงเมื่อคุณต้องการปรับแต่งฟิลด์ กฎ และแบบฟอร์ม
- การติดตามและการแสดงผลที่มีประสิทธิภาพ: มุมมองไทม์ไลน์ของ Asana ช่วยให้การติดตามตารางเวลา ความเชื่อมโยงของงาน และกำหนดส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- แชทงาน: ส่งข้อความและเริ่มการสนทนากับสมาชิกในทีมเกี่ยวกับงานหรือข้อสังเกตต่างๆ ข้อความ/การสนทนาทั้งหมดที่ส่งถึงคุณจะถูกแสดงในกล่องข้อความเข้าของคุณด้วย
ข้อจำกัดของอาสนะ:
- ขออภัย คุณไม่สามารถกำหนดสมาชิกทีมหลายคนให้ทำงานเดียวกันได้ Asana อนุญาตให้กำหนดได้เพียงหนึ่งคนต่อหนึ่งงานเท่านั้น
- Asana ไม่ติดตามเวลาของคุณ. ให้ความสนใจน้อยลงกับการรายงานงาน.
ราคาของ Asana:
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: 10.99 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
การรีวิวและให้คะแนนของอาสนะ:
- G2: 4. 5/ 5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 4 /5 (12000+ รีวิว)
8. อัลลอย ออโตเมชั่น
Alloy Automation เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกระบวนการทำงานของข้อมูลที่ซับซ้อน หากคุณต้องการสร้างการผสานข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่อิงตามสิทธิ์การเข้าถึงภายในทีมของคุณ Alloy จะช่วยให้คุณรักษาความปลอดภัยของโมเดลข้อมูลเฉพาะตัวเพื่อดำเนินธุรกิจของคุณได้อย่างราบรื่น
มันทำงานได้อย่างราบรื่นเพื่อสร้าง, ดำเนินการ, และติดตามกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน. หากคุณต้องการการปรับแต่งกระบวนการทำงานในระดับสูง, Alloy ก็สามารถทำได้ตามที่คุณต้องการสำหรับกระบวนการทำงานและการผสานรวมของคุณ.
คุณสมบัติเด่นของ Alloy Automation:
- การผสานรวมระดับสูง: ซอฟต์แวร์รองรับการผสานรวมมากกว่า 220 รายการ เพื่อให้คุณสามารถดึงข้อมูลดิบจาก API ที่รองรับนับพันรายการได้
- ผู้จัดการการติดตั้ง: ใช้แดชบอร์ดเดียวเพื่อติดตามการติดตั้งที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดและกำหนดค่าเวอร์ชันตามผู้ใช้แต่ละราย
- การปรับแต่งแบรนด์และการปรับแต่ง: ปรับแต่งทุกอย่างให้ตรงกับรสนิยมของแบรนด์คุณ และปรับอินเตอร์เฟซโมดัลของ Alloy ให้เข้ากับสีของแบรนด์คุณ
ข้อจำกัดของระบบอัตโนมัติอัลลอย:
- มีรายละเอียดทางเทคนิคมากเกินไป ซึ่งทำให้การผสานรวมเฉพาะเจาะจงค่อนข้างยุ่งยากหากคุณไม่ใช่โปรแกรมเมอร์
ราคาของระบบอัตโนมัติอัลลอย:
- ฟรี
- ทีม: 50 ดอลลาร์ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
การรีวิวและให้คะแนนของ Alloy Automation:
- G2: 4. 2/5 (23 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
9. Nintex
Nintex เป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนและจัดการกระบวนการที่ช่วยให้การทำงานของทีมเป็นระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน. มันช่วยคุณสร้างแผนผังกระบวนการที่ซับซ้อน, แผนภูมิ Visio, และเอกสารขั้นตอนการทำงาน.
การเป็นเจ้าของกระบวนการและความร่วมมือมีความสำคัญในการจัดการเวิร์กโฟลว์ และ Nintex มีเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับเรื่องนี้ เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะในซอฟต์แวร์ยังเหมาะอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความร่วมมือและความรับผิดชอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nintex:
- การสร้างแบบจำลองกระบวนการ: เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับสมาชิกทีมเทคนิคที่ต้องการบันทึกกระบวนการที่ซับซ้อนด้วย BPMN
- ระบบอัตโนมัติ: สร้างกระบวนการทำงานขั้นสูงได้ในไม่กี่นาทีด้วยคำแนะนำเพียงไม่กี่ข้อ ดำเนินการงานต่างๆ โดยอัตโนมัติ แม้มีทักษะการเขียนโปรแกรมเพียงเล็กน้อย
- การสร้างเอกสาร: สร้างสัญญา, คำสั่งซื้อ, ใบแจ้งหนี้, และรูปแบบเอกสารอื่น ๆ ที่กำหนดเองและสอดคล้องตามข้อกำหนดเมื่อคุณผสานรวมแหล่งข้อมูล
ข้อจำกัดของ Nintex:
- ธุรกิจขนาดเล็กอาจพบว่ามันมีค่าใช้จ่ายสูง
ราคาของ Nintex:
- พรีเมียม: 50,000 ดอลลาร์ต่อปี
- ข้อดี: 25,000 ดอลลาร์ต่อปี
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
บทวิจารณ์และคะแนนของ Nintex:
- G2: 4. 2/5 (910 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (82 รีวิว)
10. เทรนเนียล
Trainual เป็นแพลตฟอร์มการฝึกอบรมเป็นหลักมากกว่าเครื่องมือจัดการกระบวนการ
Trainual ช่วยจัดระเบียบและส่งมอบการฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน แพลตฟอร์มนี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการช่วยให้พนักงานใหม่เข้าใจงานได้อย่างรวดเร็ว
การฝึกอบรมถูกนำเสนอในรูปแบบของภาพและวิดีโอที่น่าจดจำเพื่อดึงดูดผู้ใช้ วิธีการนี้ทำให้การเริ่มต้นใช้งานสนุกยิ่งขึ้นและช่วยเพิ่มการจดจำ—Trainual ช่วยปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการแบบดั้งเดิมหรือทำด้วยตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ Trainual:
- แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกและรวมศูนย์ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) และกระบวนการต่างๆ ได้ สร้างฐานความรู้ที่สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงได้
- คุณสมบัติของอุปกรณ์เคลื่อนที่: เข้าถึงการฝึกอบรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
ข้อจำกัดของ Trainual:
- ราคาอาจไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก
- การค้นหาและอ้างอิงกลับไปยัง Trainuals ในอดีตอาจเป็นเรื่องยาก เว้นแต่คุณจะจำไว้ให้ 'เพิ่มเป็นรายการโปรด' ก่อนที่จะเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
ราคาของ Trainual:
- ธุรกิจขนาดเล็ก: $250 ต่อเดือน
- ธุรกิจที่กำลังเติบโต: $417 ต่อเดือน
- ไม่จำกัด: ราคาตามตกลง
การรีวิวและให้คะแนน Trainual:
- G2: 4. 7/5 (500 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (428 รีวิว)
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Process Street ในการทำงานอัตโนมัติธุรกิจของคุณ
ในขณะที่ดำเนินธุรกิจ ความท้าทายอย่างต่อเนื่องคือการหาวิธีใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงสิ่งต่างๆ ในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ คุณควรทำให้เป็นระบบอัตโนมัติมากแค่ไหน และอะไรที่คุณควรให้มนุษย์ดูแล?
การส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ความคิดใหม่ ๆ และการปรับปรุงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง และต้องติดตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ นี่คือลักษณะเด่นของธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
ทางเลือกของ Process Streetให้ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการที่ช่วยให้คุณติดตามโครงการและบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ในขณะเดียวกันก็ทำให้กระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่หากคุณยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Process Street, ClickUp เป็นที่นิยมใช้โดยธุรกิจหลายพันแห่งที่สร้าง, จัดการ, และปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให้ราบรื่นขึ้น
