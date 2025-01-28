บล็อก ClickUp

10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Scribe ปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
28 มกราคม 2568

ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างคู่มือการเริ่มต้นใช้งานสำหรับพนักงานใหม่ หรืออธิบายวิธีการที่ลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มของคุณ คู่มือแนะนำวิธีการใช้งานถือเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตอย่างแท้จริง

นี่คือจุดเด่นของ Scribe Scribe จะ 'ติดตามคุณไปตลอด' ขณะที่คุณทำงานและสร้างเอกสารกระบวนการทีละขั้นตอนที่คุณสามารถแชร์กับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าได้

การสร้างคู่มือภาพและคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนสามารถช่วยประหยัดเวลา หลีกเลี่ยงการสอบถามซ้ำ และขยายกระบวนการทำงานสำหรับทีมระยะไกลได้

อย่างไรก็ตาม ยังมีทางเลือกอื่น ๆ สำหรับ Scribe ที่สามารถช่วยคุณบันทึก แก้ไข และแบ่งปันคู่มือวิธีการได้อย่างง่ายดายไม่แพ้กัน

ในคู่มือนี้ เราจะพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ ของ Scribe ที่คุณสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างคู่มืออย่างรวดเร็วเพื่อชัยชนะ!

คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทน Scribe?

ขณะประเมินทางเลือกของ Scribe ให้มองหาความสามารถดังต่อไปนี้:

  • การใช้งานบนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย—ตั้งแต่ Chrome และ Microsoft Edge ไปจนถึงแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปสำหรับ Mac และ Windows
  • การเพิ่มวิดีโอและรูปภาพภายในคู่มือ
  • เข้าถึงส่วนขยายที่สามารถเพิ่มลงในเบราว์เซอร์ที่คุณเลือกเพื่อสร้างคู่มือด้วยการคลิกที่น้อยลง
  • การสร้างคู่มือแบบทีละขั้นตอนโดยอัตโนมัติ
  • การแก้ไขและปรับแต่งเอกสารโดยใช้การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล เช่น โลโก้บริษัท สีที่กำหนดเอง และอื่น ๆ
  • การแชร์เอกสารกระบวนการทำงานได้ทันทีผ่านอีเมลหรือฝังไว้ในวิกิหรือระบบ LMS ของคุณ
  • ส่งออกเอกสารเป็น PDF
  • การใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อสร้าง SOPs ที่มีประโยชน์, คู่มือการฝึกอบรม, เป็นต้น, สำหรับกระบวนการใด ๆ

Scribe ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน—ผู้ใช้บางรายระบุว่าฟีเจอร์การรายงานของ Scribe มีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด และเมื่อส่งออกคู่มือในรูปแบบ PDF ขนาดของปุ่มวิทยุอาจไม่สม่ำเสมอเสมอไป

ดังนั้น ในขณะที่คุณประเมินคุณสมบัติข้างต้น โปรดคำนึงถึงข้อจำกัดของ Scribe และเลือกซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณมากที่สุด

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Scribe ที่ควรใช้ในปี 2024

มาดู 10 ทางเลือกของ Scribe ที่ดีที่สุดในการสร้างคู่มือแบบทีละขั้นตอนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ:

1. ClickUp

การสร้าง SOP ใน ClickUp Docs
สร้างคู่มือวิธีการหรือ SOP จากทุกที่ใน Workspace ของคุณบน ClickUp และเพิ่มหน้าย่อยแบบซ้อน ตาราง และตัวเลือกการจัดรูปแบบเพื่อสร้างโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบ

ClickUp ถือเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ แต่ยังมีพลังและคุณค่าที่อัดแน่นเพื่อปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานหลายกรณี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) ต่างๆ ได้

ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ทางเลือกสำหรับSOPที่มีความสามารถเทียบเท่ากับ Scribe โดยมีสองคุณสมบัติหลัก

1. คลิป ClickUp

ฟีเจอร์ Clip ของ Clickup ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอการฝึกอบรมและ SOP ได้อย่างรวดเร็ว:

ClickUp Clip การแชร์หน้าจอและการแชร์วิดีโอ
แชร์วิดีโอข้อความของคุณผ่านลิงก์เบราว์เซอร์โดยตรง ไม่ต้องดาวน์โหลด และสามารถรับชมได้ทันทีหลังจากบันทึก

แชร์การบันทึกหน้าจอ (ซึ่งรวมถึงหน้าจอของคุณ, หน้าต่างแอป, หรือแท็บเบราว์เซอร์) เพื่อจับภาพข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดโดยไม่ให้ข้อมูลบริบทสูญหาย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกการบันทึกเหล่านี้และแชร์กับผู้อื่นได้โดยใช้ลิงก์สาธารณะที่เล่นโดยตรงจากเบราว์เซอร์ คุณยังสามารถสร้างงานจากการบันทึกของคุณ เพิ่มคำอธิบาย และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการได้ทันที

2. คลิกอัพ ด็อกส์

คุณยังสามารถสร้างการฝึกอบรมหรือเอกสาร SOP ที่เน้นคุณค่าสำหรับพนักงานใหม่ได้ด้วยฟีเจอร์ ClickUp Docs:

ClickUp Docs GIF
ใช้ Docs ของ ClickUp เพื่อสร้างและเชื่อมต่อเอกสารที่สวยงาม วิกิ และอื่นๆ อีกมากมายสำหรับการดำเนินการตามแนวคิดอย่างราบรื่นกับทีมของคุณ

ClickUp Doc ช่วยคุณสร้างเอกสารที่สมบูรณ์แบบพร้อมสื่อ, รูปแบบ, และโครงสร้างเพื่อสนับสนุนความต้องการของคุณ.

แม่แบบเอกสารมาพร้อมกับองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณต้องการโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ตัวอย่างขององค์ประกอบเหล่านี้ได้แก่ สถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองที่กำหนดเอง, การจัดการโครงการ เป็นต้น

คุณสามารถแท็กหรือกล่าวถึงผู้ติดต่อหลัก (POCs) และสร้างหน้าย่อยแบบซ้อนเพื่ออธิบายรายละเอียดกระบวนการฝึกอบรมและแนวทางปฏิบัติของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถควบคุมเวอร์ชันสำหรับเอกสารทั้งแบบคงที่และแบบไดนามิกได้อีกด้วย

คุณสมบัติ ClickUp Docs มอบคลังเอกสารที่พร้อมใช้งานสำหรับเทมเพลต SOPและเทมเพลตการปฐมนิเทศ:

ภาพหน้าจอของเทมเพลตการต้อนรับลูกค้าของ ClickUp
สร้างประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าอย่างไร้รอยต่อด้วยเทมเพลตการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าของ ClickUp

นี่คือตัวอย่างของเทมเพลต SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดย ClickUp:

แม่แบบ SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ClickUp
เทมเพลต SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และติดตามกระบวนการและขั้นตอนของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อกำหนดกระบวนการสำหรับพนักงานใหม่และแบ่งปันข้อมูลระหว่างแผนกต่างๆ ได้เพียงคลิกเดียว กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงของ ClickUp ช่วยจัดระเบียบหน้าที่งาน HR ของคุณ ตั้งแต่การสรรหาไปจนถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • เข้าถึงไลบรารีที่ครอบคลุมของเทมเพลต SOP สำหรับการแผนผังกระบวนการ, คำชี้แจงงาน, เป็นต้น ได้เพียงคลิกเดียว
  • จัดระเบียบแต่ละกระบวนการให้เป็นลำดับขั้นตอนที่มีเหตุผลโดยใช้มุมมองคณะกรรมการใน ClickUp
  • ทำให้กระบวนการสร้างคู่มือแบบขั้นตอน, รายการตรวจสอบ, และคำอธิบายกระบวนการอย่างละเอียดง่ายขึ้น
  • ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันที่สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนา ปรับปรุง และอัปเดต SOPs
  • จัดลำดับความสำคัญของงานและกำหนดเส้นตายด้วยแผนภูมิแกนต์ใน ClickUp
  • แบ่งกลุ่มและกำหนดบทบาทของผู้ใช้ภายในซอฟต์แวร์ SOP
  • จัดระเบียบเอกสาร SOP และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องด้วยมุมมองตารางใน ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • แผนฟรีอาจมีข้อจำกัดในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลและการเข้าถึงคุณสมบัติซอฟต์แวร์ SOP ขั้นสูง
  • คุณสมบัติที่หลากหลายของแพลตฟอร์มอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. UserGuiding

การปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นและการฝึกอบรมผู้ใช้ให้ราบรื่นด้วย UserGuiding
ผ่านทางUserGuiding

UserGuiding เป็นแพลตฟอร์มการแนะนำผู้ใช้ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ง่าย รวดเร็ว และหลากหลายได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย

ความแตกต่างหลักระหว่าง UserGuiding และ Scribe คือ UserGuiding ช่วยสร้างการแนะนำผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง ในขณะที่ Scribe เหมาะสำหรับการแนะนำผลิตภัณฑ์แบบทีละขั้นตอนมากกว่า

คุณสมบัติเด่นของ UserGuiding:

  • ไม่มีเส้นโค้งการเรียนรู้
  • แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์, รายการตรวจสอบ, และคำแนะนำแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ
  • คุ้มค่าที่สุด

ข้อจำกัดของ UserGuiding:

  • ราคาแพงหากคุณมีงบประมาณจำกัด
  • การวิเคราะห์สามารถมีรายละเอียดมากขึ้น และอาจต้องการการผสานรวมแอปพลิเคชันที่ดีขึ้น

ราคาของ UserGuiding:

  • แผนพื้นฐาน: $89/เดือน, ชำระรายปี
  • แผนมืออาชีพ: $389/เดือน, ชำระรายปี
  • แผนสำหรับองค์กร: $689+/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและความคิดเห็นของ UserGuiding:

  • G2: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (50+ รีวิว)

3. โฮม

แดชบอร์ด Loom
ผ่านทางLoom

Loom เป็นแอปส่งข้อความวิดีโอที่ใช้ AI ช่วยคุณบันทึกหน้าจอของคุณ คล้ายกับ Scribe คุณสามารถบันทึกหน้าจอของคุณผ่านเว็บอินเตอร์เฟซ และ/หรือบันทึกใบหน้าของคุณผ่านกล้องหน้า

Loom มีตัวเลือกให้บันทึกเฉพาะหน้าจอหรือเฉพาะใบหน้าของคุณ และยังมีตัวเลือกให้บันทึกทั้งสองอย่างพร้อมกัน

Loom ช่วยให้การสื่อสารรวดเร็วขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องมีการประชุมสำหรับทุกเรื่อง

มีข้อเสนอแนะสั้นๆ 2 นาทีที่ต้องการแบ่งปันหรือไม่? บันทึกข้อความวิดีโอของคุณและแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณโดยไม่สูญเสียบริบทใดๆ สิ่งนี้ทำให้เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมระยะไกล

เครื่องมือนี้ใช้งานง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานแบบอะซิงโครนัส เพิ่มปุ่มกระตุ้นการตัดสินใจ (CTAs), ความคิดเห็น, งานที่ต้องทำ, และอีโมจิลงในวิดีโอของคุณเพื่อให้มีบริบทมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Loom:

  • มีให้บริการในรูปแบบส่วนขยาย Chrome และแอปเดสก์ท็อป/มือถือ
  • เสนอการผสานการทำงานแบบคลิกเดียวกับ Google Workspace, Slack และอื่นๆ
  • ให้บริการถอดความและคำบรรยายในกว่า 50 ภาษา
  • นำเสนอเทมเพลตข้อความวิดีโอสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การขาย วิศวกรรม การสนับสนุนลูกค้า การออกแบบ และอื่นๆ
  • ความสามารถของ AI ประกอบด้วย การสร้างชื่อเรื่องอัตโนมัติ, สรุปเนื้อหา, งาน, บท, และการลบความเงียบเพื่อกำจัดช่องว่างที่ไม่เหมาะสมภายในวิดีโอ

ข้อจำกัดของเครื่องทอ:

  • ผู้ใช้แนะนำว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ดูรก ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้ที่ซับซ้อนกว่า Scribe

ราคาเครื่องทอผ้า:

  • ผู้เริ่มต้น (สำหรับบุคคล): แผนฟรี
  • ธุรกิจ (สำหรับทีม): $12. 5/ผู้สร้าง/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร (สำหรับทีมที่กำลังขยาย): ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า:

  • G2: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

4. เทรนเนียล

ภาพหน้าจอแอป trainual
ผ่านทางTrainual

Trainual สามารถเขียนเนื้อหาให้คุณได้ ทำได้อย่างไร? ด้วย AI แน่นอน นอกจากนี้ Trainual ยังมีเทมเพลตเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ นับร้อยรายการ เพื่อช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงาน ขั้นตอนมาตรฐาน (SOP) วิกิ และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

Trainual เป็นซอฟต์แวร์ครบวงจรที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเอกสารการฝึกอบรมและการปฐมนิเทศ, SOPs, ฐานความรู้ และอื่น ๆ ได้จากศูนย์กลาง คุณสามารถบันทึกหน้าจอและฝังเนื้อหา (รวมถึงตัวเลือกการอัปโหลดไฟล์วิดีโอ, PDFs, GIFs และอื่น ๆ) จากกว่า 700 แหล่ง!

คุณสมบัติเด่นของ Trainual:

  • ผสานระบบ HR และระบบเงินเดือนของคุณกับแอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบ เช่น Slack, Dropbox เป็นต้น
  • การเข้าถึงชุมชนของนักเขียนกระบวนการและผู้เชี่ยวชาญด้าน SOP กว่า 1,000 คน
  • เสนอการประมาณเวลาที่ชาญฉลาดสำหรับทุกกระบวนการ เพื่อให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของการฝึกอบรมเหนือสิ่งที่ต้องทำ

ข้อจำกัดของ Trainual:

  • ไม่สามารถสร้างคู่มือวิธีการใช้งานได้โดยอัตโนมัติเหมือนที่ Scribe ทำ
  • ระดับราคาที่สูงขึ้น

ราคาของ Trainual:

  • ธุรกิจขนาดเล็ก: $250/เดือน (พนักงาน 1-50 คน)
  • ธุรกิจที่กำลังเติบโต: $417/เดือน (พนักงาน 51-100 คน)
  • ไม่จำกัด: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Trainual:

  • G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)

5. InVision

เครื่องมือบริการตนเองของ InVision สำหรับการคิดเชิงออกแบบ
ผ่านทางInVision

InVision เป็นแพลตฟอร์มการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ช่วยให้คุณสร้างต้นแบบแบบโต้ตอบได้ กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของแพลตฟอร์มนี้ที่ชื่อว่าFreehand เป็นฟีเจอร์ที่โดดเด่นซึ่งนำเสนอเทมเพลตที่ทรงพลังจาก AWS, Atlassian, Xbox และอื่นๆ

สร้างโมเดลจำลองที่สมจริงและนำเสนอสิ่งที่คุณกำลังพัฒนาอยู่ คุณสามารถใช้ InVision สำหรับการทดสอบผู้ใช้ การนำเสนอให้ลูกค้า และการตรวจสอบการออกแบบได้เช่นกัน

คุณสมบัติเด่นของ InVision:

  • ทดลองใช้ฟรีเพื่อทดสอบการสร้างกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
  • เทมเพลตหลายร้อยแบบสำหรับหมวดหมู่และบทบาทที่แตกต่างกัน
  • หมวดหมู่ประกอบด้วย การระดมความคิด, กลยุทธ์และการวางแผน,การสร้างแบบร่างและแผนผัง, และอื่น ๆ
  • การออกแบบที่สามารถคลิกได้และมีปฏิสัมพันธ์ทำให้ใช้งานได้ง่าย

ข้อจำกัดของ InVision:

  • การฝังสินทรัพย์ลงในซอฟต์แวร์อื่นเป็นความท้าทาย
  • เมื่อคลิกผ่านโฟลว์ ไม่มีวิธีง่าย ๆ ในการนำทางไปยังหน้าจออื่น ๆ โดยไม่ต้องย้อนกลับไปยังเมนูหลัก
  • ต้องการซอฟต์แวร์แยกต่างหากสำหรับการออกแบบ เช่น Figma หรือ Sketch

ราคาของ InVision:

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ InVision:

  • G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (700+ รีวิว)

6. Shepherd. js

ผ่านทาง Shepherd.js
ผ่านทางShepherd.js

Shepherd. js เป็นเครื่องมือโอเพนซอร์สที่มีประโยชน์เมื่อต้องการสร้างการนำชมผลิตภัณฑ์ เครื่องมือนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีความรู้ทางเทคนิค (นักพัฒนา นักวิเคราะห์ ฯลฯ) คุณสามารถใช้ไลบรารีที่ครอบคลุมของ Shepherd. js เพื่อสร้างขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานที่ขับเคลื่อนด้วย AI

Shepherd. js คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

  • สร้างทัวร์เว็บไซต์เพื่อแนะนำผู้ใช้ผ่านแอป/เว็บไซต์ของคุณ
  • 11.5k ดาว บน GitHub และ 620 forks
  • ผสานการทำงานกับ Vue. js, Ember. js, JavaScript, React และ AngularJS

ข้อจำกัดของ Shepherd.js:

  • ตามที่ผู้ใช้รายงาน บางครั้งองค์ประกอบของ Shepherd ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง รวมถึงปุ่มต่างๆ
  • ผู้ใช้รายงานว่าการนำทางนั้นท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเลื่อนดู
  • การไม่รองรับการใช้งานหลายเบราว์เซอร์

Shepherd. js ราคา:

  • มีให้ใช้ฟรีบน GitHub

Shepherd. js คะแนนและรีวิว:

  • G2: 5/5 (2 รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

7. UiPath

เทมเพลตของ UiPath
ผ่านทางUiPath

UiPath เป็นแพลตฟอร์มการประมวลผลเอกสารอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายเอกสาร งาน และอื่นๆ ให้กับ AI ได้ รวมถึง:

  • การทำความเข้าใจเอกสาร
  • การสกัด, การตีความ, และการประมวลผลข้อมูล
  • การเรียกดูรูปภาพ, PDF, ข้อความที่เขียนด้วยลายมือ, ลายเซ็น, และเอกสารที่สแกน และการประมวลผลพวกมัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UiPath:

  • กิจกรรมการเข้าใจเอกสารด้วยการลากและวาง และอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • ให้การสร้างตัวช่วยสอนแบบเพิ่มเติมเพื่อการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานทันที
  • ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดหรือสคริปต์

ข้อจำกัดของ UiPath:

  • ผู้ใช้รายงานว่าเวอร์ชันใหม่ทำงานช้า
  • ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตต่อผู้ใช้สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

ราคาของ UiPath:

  • ฟรี: $0
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $420 ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ UiPath:

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

ตอนที่ 8

ผ่านทาง (Folge)
ผ่านทาง (Folge)

รายการทางเลือกของ Scribe จะไม่สมบูรณ์หากไม่กล่าวถึง Folge แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้าง แบ่งปัน และจัดการความรู้กระบวนการของคุณได้ภายในไม่กี่คลิก

ทุกคนต้องการสร้างคู่มือแบบขั้นตอนและบทสอนที่ดูเป็นมืออาชีพและดึงดูดสายตาได้ในเวลาเพียงหนึ่งในสี่ของเดิม และนี่คือจุดที่เครื่องมือที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายอย่าง Folg สามารถช่วยคุณได้

สร้างคำอธิบายประกอบ ปรับแต่งภาพหน้าจอ และนำทางผ่านแอป การฝึกอบรม ผลิตภัณฑ์ งานต่างๆ ฯลฯ ด้วยเครื่องมือนี้

คุณสมบัติเด่นของ Folg:

  • ทำให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไม่ชัดเจนเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในคู่มือ/เอกสาร
  • แก้ไขและปรับแต่งทุกขั้นตอน เช่น เพิ่มคำอธิบาย ลบขั้นตอน เพิ่มลูกศร และอื่นๆ
  • ตัวเลือกการส่งออกในเจ็ดรูปแบบ พร้อมการเข้าถึงเค้าโครงที่ปรับแต่งได้

ข้อจำกัดในการปฏิบัติตาม:

  • บางครั้ง ภาพหน้าจอสามารถจับภาพแท็บได้ด้วย
  • ผู้ใช้พบความล่าช้าเล็กน้อยเมื่อคลิก
  • ไม่สามารถสำรองข้อมูล/กู้คืนจากโซลูชันคลาวด์ภายในซอฟต์แวร์ได้

การกำหนดราคาแบบตามรอย:

  • ฟรี: $0 (ผู้ใช้ 5 คน)
  • ใบอนุญาตส่วนบุคคล: $75 พร้อมส่วนลดสำหรับนักศึกษา
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ: 140 ดอลลาร์

คะแนนและรีวิวของFolge:

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)

9. Zight (เดิมชื่อ CloudApp)

แดชบอร์ด Zight
ผ่านทางZight

อีกหนึ่งทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Scribe ที่คุณไม่ควรละเลยคือ Zight (เดิมชื่อ CloudApp)

Zight เป็นแพลตฟอร์มการแชร์ภาพแบบครบวงจรที่แชร์ บันทึก และโฮสต์ภาพต่างๆ เช่น วิดีโอ GIF ภาพหน้าจอ และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถแก้ไข ปรับความเบลอ ครอบตัดวิดีโอ เพิ่มเสียงพากย์ ข้อความ ฯลฯ ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อยกระดับการถ่ายภาพหน้าจอและ GIF ของคุณไปอีกขั้น

คุณสมบัติเด่นของ Zight:

  • พร้อมใช้งานสำหรับ Mac, Windows, Chrome และ iOS
  • ลากและวางรายการลงในอีเมลและแอปแชท
  • ผสานการทำงานกับ Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, JIRA และอื่นๆ
  • ความสามารถในการสร้างและบันทึกไฟล์ GIF ของทุกสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอ

ข้อจำกัดในการมองเห็น:

  • ในขณะที่ Zight ช่วยให้คุณแชร์การบันทึกหน้าจอได้ ความสามารถในการสร้างคู่มือแบบทีละขั้นตอนเหมือน Scribe ยังสามารถปรับปรุงได้
  • อินเทอร์เฟซมีเส้นโค้งการเรียนรู้
  • แผนฟรีจำกัดการบันทึกไว้ที่ 90 วินาที
  • ไม่มีฟอรัมสนับสนุนที่ผู้ใช้สามารถขอความช่วยเหลือได้

ราคาของ Zight:

  • ฟรี: $0 (สูงสุด 25)
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $9.95
  • ทีม: เริ่มต้นที่ $8 ต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสองผู้ใช้)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Zight:

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

10. FlowShare

ภาพหน้าจอแอป Flowshare
ผ่านทางFlowshare

FlowShare เป็นเครื่องมือเอกสารกระบวนการแบบครบวงจรที่คุณสามารถใช้งานในพื้นหลังได้ เครื่องมือนี้จะเข้ามาช่วยบันทึกขั้นตอนการทำงานและงานต่างๆ ของคุณ พร้อมทั้งสร้างคู่มือแบบทีละขั้นตอนให้คุณโดยอัตโนมัติในกระบวนการ

ไม่ว่าคุณจะใช้ซอฟต์แวร์ใด FlowShare ก็สามารถบันทึกทุกขั้นตอนและส่งมอบคู่มือกระบวนการที่มีตราสินค้าของคุณเอง ซึ่งคุณสามารถแชร์กับทีมของคุณได้

คุณสมบัติเด่นของ FlowShare:

  • รับประกันการสร้างแบรนด์ที่สอดคล้องกัน เนื่องจากมีเทมเพลตแบรนด์ที่จะจัดรูปแบบคู่มือของคุณให้เข้ากับแบรนด์ของคุณทันทีที่คุณกดปุ่มส่งออก
  • ทำให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไม่ชัดเจนและประหยัดเวลาอันมีค่าได้หลายชั่วโมง
  • คำอธิบายสั้น ๆ ที่สร้างโดยอัตโนมัติเพื่อเร่งกระบวนการสร้าง SOPs เป็นต้น
  • ตัวเลือกการส่งออกหลายรูปแบบ (PDF, PPTX, การสาธิตแบบโต้ตอบ, PNG, DOCX, HTML และอื่นๆ)

ข้อจำกัดของ FlowShare:

  • ขณะนี้ให้บริการเฉพาะบน Windows เท่านั้น
  • การสร้างคู่มือช้ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ Scribe

ราคาของ FlowShare:

  • ด่วน: $21/เดือนต่อพื้นที่ทำงาน, เรียกเก็บเงินรายปี
  • แบบมืออาชีพ: $40/เดือน ต่อพื้นที่ทำงาน (แบบเดี่ยว), $32/เดือน ต่อพื้นที่ทำงาน (ทีม 3 คนขึ้นไป), ราคาพิเศษสำหรับสมาชิกทีม 10 คนขึ้นไป
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ FlowShare:

  • G2: 4. 8/5 (2 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (33 รีวิว)

คู่มือมาตรฐานคุณภาพ (SOP) อยู่ในมือคุณแล้วด้วย ClickUp

การสร้าง SOPs และเอกสารที่ครอบคลุมเป็นเส้นชีวิตสำหรับทีมระยะไกล

อย่างไรก็ตาม การสร้างเอกสารกระบวนการวิธีการใช้งานอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับสมาชิกในทีมที่มีเวลาจำกัดอยู่แล้ว คุณต้องการเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย หรือในอุดมคติคือบางสิ่งที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว

นี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่นในฐานะเครื่องมือที่หลากหลายด้าน ClickUp ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเท่านั้น มันมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย เช่น ClickUp Docs, ClickUp Clips เป็นต้น เพื่อช่วยให้คุณเร่งกระบวนการเอกสารการทำงานของคุณ

หากคุณต้องการทำงานให้เร็วขึ้นและสร้าง SOP ที่มีคุณภาพ ClickUp คือคำตอบของคุณ พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง?สมัครเลย!