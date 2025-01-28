10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Scribe ปี 2025

ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างคู่มือการเริ่มต้นใช้งานสำหรับพนักงานใหม่ หรืออธิบายวิธีการที่ลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มของคุณ คู่มือแนะนำวิธีการใช้งานถือเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตอย่างแท้จริง
นี่คือจุดเด่นของ Scribe Scribe จะ 'ติดตามคุณไปตลอด' ขณะที่คุณทำงานและสร้างเอกสารกระบวนการทีละขั้นตอนที่คุณสามารถแชร์กับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าได้
การสร้างคู่มือภาพและคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนสามารถช่วยประหยัดเวลา หลีกเลี่ยงการสอบถามซ้ำ และขยายกระบวนการทำงานสำหรับทีมระยะไกลได้
อย่างไรก็ตาม ยังมีทางเลือกอื่น ๆ สำหรับ Scribe ที่สามารถช่วยคุณบันทึก แก้ไข และแบ่งปันคู่มือวิธีการได้อย่างง่ายดายไม่แพ้กัน
ในคู่มือนี้ เราจะพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ ของ Scribe ที่คุณสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างคู่มืออย่างรวดเร็วเพื่อชัยชนะ!
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทน Scribe?
ขณะประเมินทางเลือกของ Scribe ให้มองหาความสามารถดังต่อไปนี้:
- การใช้งานบนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย—ตั้งแต่ Chrome และ Microsoft Edge ไปจนถึงแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปสำหรับ Mac และ Windows
- การเพิ่มวิดีโอและรูปภาพภายในคู่มือ
- เข้าถึงส่วนขยายที่สามารถเพิ่มลงในเบราว์เซอร์ที่คุณเลือกเพื่อสร้างคู่มือด้วยการคลิกที่น้อยลง
- การสร้างคู่มือแบบทีละขั้นตอนโดยอัตโนมัติ
- การแก้ไขและปรับแต่งเอกสารโดยใช้การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล เช่น โลโก้บริษัท สีที่กำหนดเอง และอื่น ๆ
- การแชร์เอกสารกระบวนการทำงานได้ทันทีผ่านอีเมลหรือฝังไว้ในวิกิหรือระบบ LMS ของคุณ
- ส่งออกเอกสารเป็น PDF
- การใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อสร้าง SOPs ที่มีประโยชน์, คู่มือการฝึกอบรม, เป็นต้น, สำหรับกระบวนการใด ๆ
Scribe ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน—ผู้ใช้บางรายระบุว่าฟีเจอร์การรายงานของ Scribe มีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด และเมื่อส่งออกคู่มือในรูปแบบ PDF ขนาดของปุ่มวิทยุอาจไม่สม่ำเสมอเสมอไป
ดังนั้น ในขณะที่คุณประเมินคุณสมบัติข้างต้น โปรดคำนึงถึงข้อจำกัดของ Scribe และเลือกซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณมากที่สุด
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Scribe ที่ควรใช้ในปี 2024
มาดู 10 ทางเลือกของ Scribe ที่ดีที่สุดในการสร้างคู่มือแบบทีละขั้นตอนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ:
1. ClickUp
ClickUp ถือเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ แต่ยังมีพลังและคุณค่าที่อัดแน่นเพื่อปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานหลายกรณี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) ต่างๆ ได้
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ทางเลือกสำหรับSOPที่มีความสามารถเทียบเท่ากับ Scribe โดยมีสองคุณสมบัติหลัก
1. คลิป ClickUp
ฟีเจอร์ Clip ของ Clickup ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอการฝึกอบรมและ SOP ได้อย่างรวดเร็ว:
แชร์การบันทึกหน้าจอ (ซึ่งรวมถึงหน้าจอของคุณ, หน้าต่างแอป, หรือแท็บเบราว์เซอร์) เพื่อจับภาพข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดโดยไม่ให้ข้อมูลบริบทสูญหาย
นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกการบันทึกเหล่านี้และแชร์กับผู้อื่นได้โดยใช้ลิงก์สาธารณะที่เล่นโดยตรงจากเบราว์เซอร์ คุณยังสามารถสร้างงานจากการบันทึกของคุณ เพิ่มคำอธิบาย และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการได้ทันที
2. คลิกอัพ ด็อกส์
คุณยังสามารถสร้างการฝึกอบรมหรือเอกสาร SOP ที่เน้นคุณค่าสำหรับพนักงานใหม่ได้ด้วยฟีเจอร์ ClickUp Docs:
ClickUp Doc ช่วยคุณสร้างเอกสารที่สมบูรณ์แบบพร้อมสื่อ, รูปแบบ, และโครงสร้างเพื่อสนับสนุนความต้องการของคุณ.
แม่แบบเอกสารมาพร้อมกับองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณต้องการโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ตัวอย่างขององค์ประกอบเหล่านี้ได้แก่ สถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองที่กำหนดเอง, การจัดการโครงการ เป็นต้น
คุณสามารถแท็กหรือกล่าวถึงผู้ติดต่อหลัก (POCs) และสร้างหน้าย่อยแบบซ้อนเพื่ออธิบายรายละเอียดกระบวนการฝึกอบรมและแนวทางปฏิบัติของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถควบคุมเวอร์ชันสำหรับเอกสารทั้งแบบคงที่และแบบไดนามิกได้อีกด้วย
คุณสมบัติ ClickUp Docs มอบคลังเอกสารที่พร้อมใช้งานสำหรับเทมเพลต SOPและเทมเพลตการปฐมนิเทศ:
นี่คือตัวอย่างของเทมเพลต SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดย ClickUp:
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อกำหนดกระบวนการสำหรับพนักงานใหม่และแบ่งปันข้อมูลระหว่างแผนกต่างๆ ได้เพียงคลิกเดียว กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงของ ClickUp ช่วยจัดระเบียบหน้าที่งาน HR ของคุณ ตั้งแต่การสรรหาไปจนถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- เข้าถึงไลบรารีที่ครอบคลุมของเทมเพลต SOP สำหรับการแผนผังกระบวนการ, คำชี้แจงงาน, เป็นต้น ได้เพียงคลิกเดียว
- จัดระเบียบแต่ละกระบวนการให้เป็นลำดับขั้นตอนที่มีเหตุผลโดยใช้มุมมองคณะกรรมการใน ClickUp
- ทำให้กระบวนการสร้างคู่มือแบบขั้นตอน, รายการตรวจสอบ, และคำอธิบายกระบวนการอย่างละเอียดง่ายขึ้น
- ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันที่สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนา ปรับปรุง และอัปเดต SOPs
- จัดลำดับความสำคัญของงานและกำหนดเส้นตายด้วยแผนภูมิแกนต์ใน ClickUp
- แบ่งกลุ่มและกำหนดบทบาทของผู้ใช้ภายในซอฟต์แวร์ SOP
- จัดระเบียบเอกสาร SOP และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องด้วยมุมมองตารางใน ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- แผนฟรีอาจมีข้อจำกัดในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลและการเข้าถึงคุณสมบัติซอฟต์แวร์ SOP ขั้นสูง
- คุณสมบัติที่หลากหลายของแพลตฟอร์มอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. UserGuiding
UserGuiding เป็นแพลตฟอร์มการแนะนำผู้ใช้ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ง่าย รวดเร็ว และหลากหลายได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย
ความแตกต่างหลักระหว่าง UserGuiding และ Scribe คือ UserGuiding ช่วยสร้างการแนะนำผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง ในขณะที่ Scribe เหมาะสำหรับการแนะนำผลิตภัณฑ์แบบทีละขั้นตอนมากกว่า
คุณสมบัติเด่นของ UserGuiding:
- ไม่มีเส้นโค้งการเรียนรู้
- แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์, รายการตรวจสอบ, และคำแนะนำแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ
- คุ้มค่าที่สุด
ข้อจำกัดของ UserGuiding:
- ราคาแพงหากคุณมีงบประมาณจำกัด
- การวิเคราะห์สามารถมีรายละเอียดมากขึ้น และอาจต้องการการผสานรวมแอปพลิเคชันที่ดีขึ้น
ราคาของ UserGuiding:
- แผนพื้นฐาน: $89/เดือน, ชำระรายปี
- แผนมืออาชีพ: $389/เดือน, ชำระรายปี
- แผนสำหรับองค์กร: $689+/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและความคิดเห็นของ UserGuiding:
- G2: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
3. โฮม
Loom เป็นแอปส่งข้อความวิดีโอที่ใช้ AI ช่วยคุณบันทึกหน้าจอของคุณ คล้ายกับ Scribe คุณสามารถบันทึกหน้าจอของคุณผ่านเว็บอินเตอร์เฟซ และ/หรือบันทึกใบหน้าของคุณผ่านกล้องหน้า
Loom มีตัวเลือกให้บันทึกเฉพาะหน้าจอหรือเฉพาะใบหน้าของคุณ และยังมีตัวเลือกให้บันทึกทั้งสองอย่างพร้อมกัน
Loom ช่วยให้การสื่อสารรวดเร็วขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องมีการประชุมสำหรับทุกเรื่อง
มีข้อเสนอแนะสั้นๆ 2 นาทีที่ต้องการแบ่งปันหรือไม่? บันทึกข้อความวิดีโอของคุณและแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณโดยไม่สูญเสียบริบทใดๆ สิ่งนี้ทำให้เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมระยะไกล
เครื่องมือนี้ใช้งานง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานแบบอะซิงโครนัส เพิ่มปุ่มกระตุ้นการตัดสินใจ (CTAs), ความคิดเห็น, งานที่ต้องทำ, และอีโมจิลงในวิดีโอของคุณเพื่อให้มีบริบทมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Loom:
- มีให้บริการในรูปแบบส่วนขยาย Chrome และแอปเดสก์ท็อป/มือถือ
- เสนอการผสานการทำงานแบบคลิกเดียวกับ Google Workspace, Slack และอื่นๆ
- ให้บริการถอดความและคำบรรยายในกว่า 50 ภาษา
- นำเสนอเทมเพลตข้อความวิดีโอสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การขาย วิศวกรรม การสนับสนุนลูกค้า การออกแบบ และอื่นๆ
- ความสามารถของ AI ประกอบด้วย การสร้างชื่อเรื่องอัตโนมัติ, สรุปเนื้อหา, งาน, บท, และการลบความเงียบเพื่อกำจัดช่องว่างที่ไม่เหมาะสมภายในวิดีโอ
ข้อจำกัดของเครื่องทอ:
- ผู้ใช้แนะนำว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ดูรก ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้ที่ซับซ้อนกว่า Scribe
ราคาเครื่องทอผ้า:
- ผู้เริ่มต้น (สำหรับบุคคล): แผนฟรี
- ธุรกิจ (สำหรับทีม): $12. 5/ผู้สร้าง/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร (สำหรับทีมที่กำลังขยาย): ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า:
- G2: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
4. เทรนเนียล
Trainual สามารถเขียนเนื้อหาให้คุณได้ ทำได้อย่างไร? ด้วย AI แน่นอน นอกจากนี้ Trainual ยังมีเทมเพลตเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ นับร้อยรายการ เพื่อช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงาน ขั้นตอนมาตรฐาน (SOP) วิกิ และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Trainual เป็นซอฟต์แวร์ครบวงจรที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเอกสารการฝึกอบรมและการปฐมนิเทศ, SOPs, ฐานความรู้ และอื่น ๆ ได้จากศูนย์กลาง คุณสามารถบันทึกหน้าจอและฝังเนื้อหา (รวมถึงตัวเลือกการอัปโหลดไฟล์วิดีโอ, PDFs, GIFs และอื่น ๆ) จากกว่า 700 แหล่ง!
คุณสมบัติเด่นของ Trainual:
- ผสานระบบ HR และระบบเงินเดือนของคุณกับแอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบ เช่น Slack, Dropbox เป็นต้น
- การเข้าถึงชุมชนของนักเขียนกระบวนการและผู้เชี่ยวชาญด้าน SOP กว่า 1,000 คน
- เสนอการประมาณเวลาที่ชาญฉลาดสำหรับทุกกระบวนการ เพื่อให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของการฝึกอบรมเหนือสิ่งที่ต้องทำ
ข้อจำกัดของ Trainual:
- ไม่สามารถสร้างคู่มือวิธีการใช้งานได้โดยอัตโนมัติเหมือนที่ Scribe ทำ
- ระดับราคาที่สูงขึ้น
ราคาของ Trainual:
- ธุรกิจขนาดเล็ก: $250/เดือน (พนักงาน 1-50 คน)
- ธุรกิจที่กำลังเติบโต: $417/เดือน (พนักงาน 51-100 คน)
- ไม่จำกัด: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Trainual:
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
5. InVision
InVision เป็นแพลตฟอร์มการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ช่วยให้คุณสร้างต้นแบบแบบโต้ตอบได้ กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของแพลตฟอร์มนี้ที่ชื่อว่าFreehand เป็นฟีเจอร์ที่โดดเด่นซึ่งนำเสนอเทมเพลตที่ทรงพลังจาก AWS, Atlassian, Xbox และอื่นๆ
สร้างโมเดลจำลองที่สมจริงและนำเสนอสิ่งที่คุณกำลังพัฒนาอยู่ คุณสามารถใช้ InVision สำหรับการทดสอบผู้ใช้ การนำเสนอให้ลูกค้า และการตรวจสอบการออกแบบได้เช่นกัน
คุณสมบัติเด่นของ InVision:
- ทดลองใช้ฟรีเพื่อทดสอบการสร้างกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
- เทมเพลตหลายร้อยแบบสำหรับหมวดหมู่และบทบาทที่แตกต่างกัน
- หมวดหมู่ประกอบด้วย การระดมความคิด, กลยุทธ์และการวางแผน,การสร้างแบบร่างและแผนผัง, และอื่น ๆ
- การออกแบบที่สามารถคลิกได้และมีปฏิสัมพันธ์ทำให้ใช้งานได้ง่าย
ข้อจำกัดของ InVision:
- การฝังสินทรัพย์ลงในซอฟต์แวร์อื่นเป็นความท้าทาย
- เมื่อคลิกผ่านโฟลว์ ไม่มีวิธีง่าย ๆ ในการนำทางไปยังหน้าจออื่น ๆ โดยไม่ต้องย้อนกลับไปยังเมนูหลัก
- ต้องการซอฟต์แวร์แยกต่างหากสำหรับการออกแบบ เช่น Figma หรือ Sketch
ราคาของ InVision:
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ InVision:
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (700+ รีวิว)
6. Shepherd. js
Shepherd. js เป็นเครื่องมือโอเพนซอร์สที่มีประโยชน์เมื่อต้องการสร้างการนำชมผลิตภัณฑ์ เครื่องมือนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีความรู้ทางเทคนิค (นักพัฒนา นักวิเคราะห์ ฯลฯ) คุณสามารถใช้ไลบรารีที่ครอบคลุมของ Shepherd. js เพื่อสร้างขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานที่ขับเคลื่อนด้วย AI
Shepherd. js คุณสมบัติที่ดีที่สุด:
- สร้างทัวร์เว็บไซต์เพื่อแนะนำผู้ใช้ผ่านแอป/เว็บไซต์ของคุณ
- 11.5k ดาว บน GitHub และ 620 forks
- ผสานการทำงานกับ Vue. js, Ember. js, JavaScript, React และ AngularJS
ข้อจำกัดของ Shepherd.js:
- ตามที่ผู้ใช้รายงาน บางครั้งองค์ประกอบของ Shepherd ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง รวมถึงปุ่มต่างๆ
- ผู้ใช้รายงานว่าการนำทางนั้นท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเลื่อนดู
- การไม่รองรับการใช้งานหลายเบราว์เซอร์
Shepherd. js ราคา:
- มีให้ใช้ฟรีบน GitHub
Shepherd. js คะแนนและรีวิว:
- G2: 5/5 (2 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
7. UiPath
UiPath เป็นแพลตฟอร์มการประมวลผลเอกสารอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายเอกสาร งาน และอื่นๆ ให้กับ AI ได้ รวมถึง:
- การทำความเข้าใจเอกสาร
- การสกัด, การตีความ, และการประมวลผลข้อมูล
- การเรียกดูรูปภาพ, PDF, ข้อความที่เขียนด้วยลายมือ, ลายเซ็น, และเอกสารที่สแกน และการประมวลผลพวกมัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UiPath:
- กิจกรรมการเข้าใจเอกสารด้วยการลากและวาง และอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ให้การสร้างตัวช่วยสอนแบบเพิ่มเติมเพื่อการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานทันที
- ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดหรือสคริปต์
ข้อจำกัดของ UiPath:
- ผู้ใช้รายงานว่าเวอร์ชันใหม่ทำงานช้า
- ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตต่อผู้ใช้สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ UiPath:
- ฟรี: $0
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $420 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ UiPath:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
ตอนที่ 8
รายการทางเลือกของ Scribe จะไม่สมบูรณ์หากไม่กล่าวถึง Folge แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้าง แบ่งปัน และจัดการความรู้กระบวนการของคุณได้ภายในไม่กี่คลิก
ทุกคนต้องการสร้างคู่มือแบบขั้นตอนและบทสอนที่ดูเป็นมืออาชีพและดึงดูดสายตาได้ในเวลาเพียงหนึ่งในสี่ของเดิม และนี่คือจุดที่เครื่องมือที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายอย่าง Folg สามารถช่วยคุณได้
สร้างคำอธิบายประกอบ ปรับแต่งภาพหน้าจอ และนำทางผ่านแอป การฝึกอบรม ผลิตภัณฑ์ งานต่างๆ ฯลฯ ด้วยเครื่องมือนี้
คุณสมบัติเด่นของ Folg:
- ทำให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไม่ชัดเจนเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในคู่มือ/เอกสาร
- แก้ไขและปรับแต่งทุกขั้นตอน เช่น เพิ่มคำอธิบาย ลบขั้นตอน เพิ่มลูกศร และอื่นๆ
- ตัวเลือกการส่งออกในเจ็ดรูปแบบ พร้อมการเข้าถึงเค้าโครงที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดในการปฏิบัติตาม:
- บางครั้ง ภาพหน้าจอสามารถจับภาพแท็บได้ด้วย
- ผู้ใช้พบความล่าช้าเล็กน้อยเมื่อคลิก
- ไม่สามารถสำรองข้อมูล/กู้คืนจากโซลูชันคลาวด์ภายในซอฟต์แวร์ได้
การกำหนดราคาแบบตามรอย:
- ฟรี: $0 (ผู้ใช้ 5 คน)
- ใบอนุญาตส่วนบุคคล: $75 พร้อมส่วนลดสำหรับนักศึกษา
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ: 140 ดอลลาร์
คะแนนและรีวิวของFolge:
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
9. Zight (เดิมชื่อ CloudApp)
อีกหนึ่งทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Scribe ที่คุณไม่ควรละเลยคือ Zight (เดิมชื่อ CloudApp)
Zight เป็นแพลตฟอร์มการแชร์ภาพแบบครบวงจรที่แชร์ บันทึก และโฮสต์ภาพต่างๆ เช่น วิดีโอ GIF ภาพหน้าจอ และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถแก้ไข ปรับความเบลอ ครอบตัดวิดีโอ เพิ่มเสียงพากย์ ข้อความ ฯลฯ ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อยกระดับการถ่ายภาพหน้าจอและ GIF ของคุณไปอีกขั้น
คุณสมบัติเด่นของ Zight:
- พร้อมใช้งานสำหรับ Mac, Windows, Chrome และ iOS
- ลากและวางรายการลงในอีเมลและแอปแชท
- ผสานการทำงานกับ Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, JIRA และอื่นๆ
- ความสามารถในการสร้างและบันทึกไฟล์ GIF ของทุกสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอ
ข้อจำกัดในการมองเห็น:
- ในขณะที่ Zight ช่วยให้คุณแชร์การบันทึกหน้าจอได้ ความสามารถในการสร้างคู่มือแบบทีละขั้นตอนเหมือน Scribe ยังสามารถปรับปรุงได้
- อินเทอร์เฟซมีเส้นโค้งการเรียนรู้
- แผนฟรีจำกัดการบันทึกไว้ที่ 90 วินาที
- ไม่มีฟอรัมสนับสนุนที่ผู้ใช้สามารถขอความช่วยเหลือได้
ราคาของ Zight:
- ฟรี: $0 (สูงสุด 25)
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $9.95
- ทีม: เริ่มต้นที่ $8 ต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสองผู้ใช้)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zight:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
10. FlowShare
FlowShare เป็นเครื่องมือเอกสารกระบวนการแบบครบวงจรที่คุณสามารถใช้งานในพื้นหลังได้ เครื่องมือนี้จะเข้ามาช่วยบันทึกขั้นตอนการทำงานและงานต่างๆ ของคุณ พร้อมทั้งสร้างคู่มือแบบทีละขั้นตอนให้คุณโดยอัตโนมัติในกระบวนการ
ไม่ว่าคุณจะใช้ซอฟต์แวร์ใด FlowShare ก็สามารถบันทึกทุกขั้นตอนและส่งมอบคู่มือกระบวนการที่มีตราสินค้าของคุณเอง ซึ่งคุณสามารถแชร์กับทีมของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ FlowShare:
- รับประกันการสร้างแบรนด์ที่สอดคล้องกัน เนื่องจากมีเทมเพลตแบรนด์ที่จะจัดรูปแบบคู่มือของคุณให้เข้ากับแบรนด์ของคุณทันทีที่คุณกดปุ่มส่งออก
- ทำให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไม่ชัดเจนและประหยัดเวลาอันมีค่าได้หลายชั่วโมง
- คำอธิบายสั้น ๆ ที่สร้างโดยอัตโนมัติเพื่อเร่งกระบวนการสร้าง SOPs เป็นต้น
- ตัวเลือกการส่งออกหลายรูปแบบ (PDF, PPTX, การสาธิตแบบโต้ตอบ, PNG, DOCX, HTML และอื่นๆ)
ข้อจำกัดของ FlowShare:
- ขณะนี้ให้บริการเฉพาะบน Windows เท่านั้น
- การสร้างคู่มือช้ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ Scribe
ราคาของ FlowShare:
- ด่วน: $21/เดือนต่อพื้นที่ทำงาน, เรียกเก็บเงินรายปี
- แบบมืออาชีพ: $40/เดือน ต่อพื้นที่ทำงาน (แบบเดี่ยว), $32/เดือน ต่อพื้นที่ทำงาน (ทีม 3 คนขึ้นไป), ราคาพิเศษสำหรับสมาชิกทีม 10 คนขึ้นไป
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ FlowShare:
- G2: 4. 8/5 (2 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (33 รีวิว)
คู่มือมาตรฐานคุณภาพ (SOP) อยู่ในมือคุณแล้วด้วย ClickUp
การสร้าง SOPs และเอกสารที่ครอบคลุมเป็นเส้นชีวิตสำหรับทีมระยะไกล
อย่างไรก็ตาม การสร้างเอกสารกระบวนการวิธีการใช้งานอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับสมาชิกในทีมที่มีเวลาจำกัดอยู่แล้ว คุณต้องการเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย หรือในอุดมคติคือบางสิ่งที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว
นี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่นในฐานะเครื่องมือที่หลากหลายด้าน ClickUp ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเท่านั้น มันมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย เช่น ClickUp Docs, ClickUp Clips เป็นต้น เพื่อช่วยให้คุณเร่งกระบวนการเอกสารการทำงานของคุณ
หากคุณต้องการทำงานให้เร็วขึ้นและสร้าง SOP ที่มีคุณภาพ ClickUp คือคำตอบของคุณ พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง?สมัครเลย!