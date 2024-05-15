ChatGPT กับ ClickUp: เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ตัวไหนดีที่สุด?

ในฐานะผู้จัดการ คุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณต้องการสมองเพิ่มเติมในทีมของคุณเพื่อสร้างเอกสารสรุปโครงการ ตอบคำถามของคุณ และอาจเขียนข้อความทางการตลาดและโฆษณาของคุณเมื่อคุณมีเวลาไม่เพียงพอ?
คุณอยากมีผู้ช่วย AI ที่จะมาเป็นคู่คิดในการระดมสมองกับคุณไหม?
ตอนนี้คุณทำได้แล้ว ด้วยเครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นคลื่นลูกใหม่ของปัญญาประดิษฐ์ที่พบการประยุกต์ใช้และกรณีการใช้งานในเกือบทุกอาชีพและอุตสาหกรรม
ลองนึกถึง ChatGPT, Google Gemini และผู้ช่วย AI สร้างสรรค์ของเราเอง—ClickUp Brain แต่ด้วยตัวเลือกมากมาย การเลือกสิ่งที่เหมาะสมอาจรู้สึกท่วมท้น
มาเปรียบเทียบ ChatGPT กับ ClickUp เพื่อค้นหาคู่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณ
ClickUp คืออะไร?
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับทีม ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลาย ได้แก่:
- ClickUp Brain (ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อจัดการโครงการ)
- การจัดการงาน (การสร้าง, การมอบหมาย, และการติดตามงาน)
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน (การแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์, การเขียนกระดาน, และการทำแผนที่ความคิด)
- เครื่องมือสื่อสาร (แชท, อีเมล, กระทู้ความคิดเห็น)
- การรายงานและการวิเคราะห์ (เป้าหมายและแดชบอร์ด)
ClickUp ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถจัดระเบียบงานได้ดีขึ้น, ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม, จัดการปริมาณงาน, และร่วมมือกับทีม, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถหลักของ ClickUp
1. ClickUp Brain: คู่หูการจัดการโครงการ AI ของคุณ
ClickUp Brain หรือ ClickUp AI คือเครือข่ายประสาทเทียมตัวแรกของโลกที่เชื่อมต่องานของทีมคุณ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานเหล่านั้น ผู้คนที่เกี่ยวข้อง และฐานความรู้ขององค์กรเข้าด้วยกันด้วยปัญญาประดิษฐ์
ClickUp Brain ประกอบด้วย ผู้จัดการความรู้ AI, ผู้จัดการโครงการ AI และนักเขียน AI สำหรับการทำงาน
มาดูรายละเอียดคุณสมบัติกัน:
- ผู้จัดการความรู้ด้วย AI: ถามคำถามใด ๆ เกี่ยวกับเอกสาร, โครงการ, และงานของคุณเพื่อรับคำตอบที่เกี่ยวข้องกับสถานะและข้อมูลเพิ่มเติม
- ผู้จัดการโครงการ AI: จัดการและทำให้งานของคุณเป็นอัตโนมัติ รวมถึงรายงานโครงการ งานแต่ละงานและความคืบหน้า และการอัปเดตทีม
- AI Writer สำหรับการทำงาน: ปรับปรุงงานเขียนของคุณให้สมบูรณ์แบบด้วยคำสั่งที่เหมาะสม สร้างอีเมล สรุป และเอกสารที่ชัดเจนและกระชับ
ผู้จัดการโครงการใช้ ClickUp Brain เพื่อ:
- สร้างงานโดยอัตโนมัติตามอีเมล ข้อความ หรือเอกสาร
- รับสรุปข้อมูลโครงการอย่างกระชับและสร้างรายงานตามความต้องการของทีมด้วยความสามารถของ AI จาก ClickUp
- เขียนเนื้อหา รวมถึงอีเมล รายงานการประชุม และเอกสารอื่น ๆ โดยใช้คำสั่ง ClickUp Brainเพื่อสร้างเนื้อหา
- ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้เร็วขึ้นภายในกระบวนการทำงานของพวกเขา
- ถอดความบันทึกการประชุม, เขียนรายงานประจำวัน, และส่งการอัปเดตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอัตโนมัติ
- รับคำแนะนำ 'ขั้นตอนถัดไป' ที่แนะนำตามสถานะของโครงการของพวกเขา
- ใช้ClickUp AI สำหรับการวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อสร้างรายงานที่ละเอียดและช่วยในการวิจัยเชิงลึก
มาดูกรณีการใช้งาน AIสำหรับการจัดการโครงการกัน สมมติว่าคุณกำลังสร้างเอกสารสรุป PMO ClickUp Brain จะกรอกรายละเอียดให้ รวมถึงวัตถุประสงค์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มไทม์ไลน์และผลลัพธ์ที่ต้องการ และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ
ยกระดับการบริหารโครงการของคุณไปอีกขั้นด้วย ClickUp Brain MAX
สำหรับผู้ที่ต้องการความสามารถด้าน AI ที่ล้ำหน้ายิ่งขึ้น ClickUp ขอแนะนำBrain MAX— แอปเดสก์ท็อปแบบสแตนด์อโลนที่ขยายขีดความสามารถของ ClickUp Brain ให้เหนือกว่าการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ Brain MAX ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลได้ทั่วทั้ง ClickUp แอปงานที่เชื่อมต่อ (เช่น Google Drive, Figma และ GitHub) รวมถึงเว็บ ทั้งหมดในที่เดียว
คุณสามารถใช้Talk to Textเพื่อพิมพ์ข้อความจากเสียงสำหรับบันทึกย่อ งาน หรืออัปเดตต่างๆ ได้โดยไม่ต้องใช้มือในทุกที่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และสร้างหรืออัปเดตงานและเอกสารได้โดยตรงจากเดสก์ท็อปของคุณ
ด้วย Brain MAX คุณสามารถสร้างสรุปโครงการ ระบุงานที่ติดขัด และเข้าถึงฟีเจอร์ AI ขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อรวมศูนย์การทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ ซึ่งทำให้ Brain MAX เป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยศูนย์กลางการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ชมวิดีโอนี้เพื่อค้นหาว่าทำไม ClickUp Brain MAX จึงทรงพลังกว่า ChatGPT ถึง 10 เท่า
2. ClickUp Docs: โปรแกรมแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ด้วย AI
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณต้องจัดการกับเอกสารจำนวนมากทุกวัน—สำหรับโครงการต่างๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอื่นๆ อีกมากมาย
ClickUp Docsเป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย ทั้งทีมของคุณสามารถแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานภายใน Docs ได้จากทุกที่และแบบเรียลไทม์
คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็น มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม แปลงข้อความให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ และเพิ่มองค์ประกอบต่างๆ เช่น หน้าเอกสารที่ซ้อนกัน สเปรดชีต ไฟล์ PDF และวิกิของบริษัทลงในเอกสารได้
เนื่องจากเอกสารได้ถูกผสานรวมกับ ClickUp Brain คุณสามารถสร้างและจัดการเนื้อหาในเอกสารได้เพียงไม่กี่คลิก
นี่คือวิธีที่ทีมต่างๆ ใช้ ClickUp Docs อย่างเต็มศักยภาพ:
- ร่างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการภายใน Docs และให้ ClickUp Brain ช่วยปรับแต่งให้สมบูรณ์แบบ
- ปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ให้ละเอียดขึ้นเพื่อขยายประเด็นสำคัญ สรุปเอกสารหรือหัวข้อสนทนาเพื่อสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ และเพิ่มบันทึกการประชุมให้ทุกคนสามารถดูการอภิปรายได้
- ตอบกลับความคิดเห็นโดยใช้ ClickUp Brain
- สร้างและทำงานร่วมกันโดยใช้การแก้ไขแบบเรียลไทม์ใน Docs
เคล็ดลับมืออาชีพ 💡:
- เมื่อเอกสารพร้อมแล้ว ให้เชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบและเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว ใช้ฟีเจอร์ความสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้องกัน
- ใช้ ClickUp Brain เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารสอดคล้องกับงาน โครงการ โทนการสื่อสาร และกระบวนการทำงานของทีม
3. ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ
ClickUp ไม่เพียงแต่จัดการงานขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังมอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมเพื่อปรับปรุงโครงการของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม
ClickUp สำหรับการจัดการโครงการมอบประโยชน์ดังต่อไปนี้:
- ประสิทธิภาพด้วยพลัง AI: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ, สรุปการสนทนา, และสร้างการอัปเดตด้วย ClickUp Brain. มุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์ในขณะที่ AI จัดการงานที่ทำซ้ำ
- การมองเห็นโครงการแบบรวมศูนย์: มองเห็นภาพรวมของทุกโครงการทั่วทั้งองค์กรหรือพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างชัดเจน จัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วน และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลด้วยข้อมูลเชิงลึกของโครงการแบบเรียลไทม์
- การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: ขจัดอุปสรรคและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างราบรื่นภายในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณด้วยฟีเจอร์แชทวิว การกล่าวถึง และเอกสารร่วมกันของ ClickUp ที่ช่วยให้ทุกคนเชื่อมต่อและเข้าใจข้อมูลเดียวกันอยู่เสมอ
- การดำเนินการที่รวดเร็วราวสายฟ้า: อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์และขจัดจุดติดขัดด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ ClickUp ฟังก์ชันลากและวาง การกรองที่ทรงพลัง และการจัดเรียงขั้นสูงช่วยให้คุณจัดการโครงการได้ด้วยความเร็วของความคิด
- ความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์: ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้า ระบุอุปสรรค และปรับกลยุทธ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย—ไม่ว่าจะซับซ้อนแค่ไหนก็ตาม
- การค้นหาที่ง่ายดาย: ค้นหาไฟล์ใดก็ได้—ใน ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ หรือไดรฟ์ในเครื่องของคุณ—ด้วยคำสั่งเดียวในUniversal Search จาก ClickUp คุณสามารถสร้างคำสั่งค้นหาแบบกำหนดเองหรือจัดเก็บข้อความไว้ใช้ภายหลังได้ และยิ่งคุณใช้งานมากเท่าไร ระบบก็จะยิ่งทำงานได้ดีขึ้นเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินเพิ่มเติม $5 ต่อสมาชิกต่อเดือนต่อพื้นที่ทำงาน
มาพูดคุยเกี่ยวกับ ChatGPT หนึ่งในผู้ช่วย AI สร้างสรรค์ที่ได้รับความนิยม
ChatGPT คืออะไร?
ChatGPT ไม่จำเป็นต้องมีการแนะนำ
พัฒนาโดย OpenAI, ChatGPT เป็นแชทบอท AI ที่ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) เพื่อตอบคำถามหรือคำขอตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา
ChatGPT ได้รับการฝึกฝนบนสถาปัตยกรรมทรานส์ฟอร์เมอร์ที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้าแบบสร้างขึ้นและโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้าง การสนทนาที่คล้ายมนุษย์ตามคำแนะนำของผู้ใช้ สามารถเขียนโค้ด ช่วยในการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล และทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาได้หลากหลาย
มาดูคุณสมบัติหลักของ ChatGPT กัน
ความสามารถหลักของ ChatGPT
1. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ChatGPT ตอบคำถามได้เหมือนมนุษย์เพราะความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ มันสามารถเข้าใจคำถามของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ (ส่วนใหญ่) และให้คำตอบที่ เป็นส่วนตัวและเหมือนมนุษย์
สมมติว่าคุณกำลังมองหางานวิจัยเพื่อสนับสนุนข้ออ้างของคุณ ChatGPT สามารถดึงข้อมูลที่คุณสามารถตรวจสอบได้และเพิ่มเข้าไปในเอกสารผลิตภัณฑ์ของคุณ
ตัวอย่างเช่น ทีมของคุณกำลังระดมความคิดว่าจะเพิ่มแชทสดหรือฐานความรู้ให้กับผลิตภัณฑ์ ในฐานะนักการตลาดผลิตภัณฑ์ คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของคุณว่าการเพิ่มแชทสดมีความเหมาะสมมากกว่า
หมายเหตุ: อย่าเชื่อคำพูดของ ChatGPT เป็นคำตัดสินสุดท้าย; มัน มีชื่อเสียงในการสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องได้เสมอ ควรเพิ่มการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการแก้ไขโดยมนุษย์เสมอ
นอกจากนี้ ChatGPT ยังเข้าใจบทสนทนาได้อีกด้วย มัน เรียนรู้รูปแบบจากการโต้ตอบในอดีต ปรับแต่งคำตอบให้มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น มันจดจำข้อความที่ผ่านมา ประโยค และแม้แต่บทสนทนาทั้งหมด เพื่อปรับคำตอบให้เหมาะสม
อ่านเพิ่มเติม: สถิติ AI ชั้นนำสำหรับปี 2024
2. GPT แบบกำหนดเอง
ChatGPT ช่วยให้คุณปรับแต่งเอนจิน GPT เพื่อสร้าง แชทบอท AI แบบกำหนดเอง ที่มีทักษะเฉพาะเจาะจงได้ นี่เป็นฟีเจอร์ของ ChatGPT ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
ตัวอย่างเช่น สำหรับผลิตภัณฑ์ SaaS ของคุณ คุณต้องการสร้างพันธมิตรในการเริ่มต้นใช้งานที่ทำหน้าที่เป็นบอทสนับสนุนสำหรับผู้ใช้ใหม่ สนทนากับพวกเขา และให้คำตอบสำหรับคำถามของพวกเขาจากฐานความรู้ของผลิตภัณฑ์ GPT สามารถทำสิ่งนี้ให้คุณได้
กรณีการใช้งานของ GPT ที่ปรับแต่งได้สำหรับธุรกิจนั้นไม่มีที่สิ้นสุด
3. ความเชี่ยวชาญทางภาษา
ChatGPT ได้รับการขับเคลื่อนโดยชุดข้อมูลขนาดใหญ่ถึง 570 GB ซึ่งได้มาจากอินเทอร์เน็ต
ด้วยข้อมูลทั้งหมดนี้ แชทบอท AI ของ ChatGPT มี คลังคำศัพท์ขนาดใหญ่ และสามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วถึง 200 ภาษา
นอกจากนี้ ยังสามารถอธิบายคำที่ไม่คุ้นเคยและคำทางเทคนิคได้ภายในไม่กี่วินาที ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือเขียนคำโฆษณาด้วย AI ที่ดีที่สุด
ราคาของ ChatGPT
ChatGPT มีสองรูปแบบ: ChatGPT 3.5 และ ChatGPT Plus
- ChatGPT 3.5: ฟรีตลอดไป
- ChatGPT Plus: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม ChatGPT: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน โดยมีข้อกำหนดขั้นต่ำสองที่นั่ง
- ChatGPT Enterprise: ราคาตามความต้องการ
ClickUp และ ChatGPT สามารถใช้เป็นเครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์ได้ ในขณะที่ ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่มีผู้ช่วย AI ในตัว ChatGPT เป็นแชทบอทสำหรับการสนทนา
ในการเปรียบเทียบระหว่าง ChatGPT กับ ClickUp ด้านล่างนี้ เราจะเจาะลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อค้นหาผู้ชนะที่แท้จริง
ChatGPT เทียบกับ ClickUp: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
|คุณสมบัติ
|คลิกอัพ เบรน
|แชทจีพีที
|เหมาะสำหรับ
|การจัดการโครงการ
|ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา
|ฟังก์ชันการทำงาน
|ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp
|ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์แบบสแตนด์อโลน
|ความสามารถในการทำงานร่วมกัน
|ใช่ (ด้วย ClickUp Docs,แผนผังความคิด และไวท์บอร์ด)
|ไม่
|การผสานการทำงานของเวิร์กโฟลว์
|ใช่
|ไม่มีการผสานการทำงานแบบเนทีฟ
|ความสะดวกในการใช้งาน
|ใช้งานง่าย, ถามคำถามเกี่ยวกับโครงการของคุณได้โดยตรง
|ต้องสร้างคำแนะนำเฉพาะสำหรับการสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ
|การจัดการโครงการ
|มีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่เฉพาะเจาะจง (รายงาน, ระบบอัตโนมัติ)
|ความสามารถในการบริหารโครงการที่จำกัด
|ฐานความรู้
|ผสานรวมกับโครงการ เอกสาร และฐานความรู้ของทีมคุณ
|อาศัยฐานความรู้ทั่วไปจากข้อมูลการฝึกอบรม
|ความถูกต้องของข้อมูล
|ข้อมูลโครงการที่ทันสมัยและเฉพาะเจาะจง
|อาจมีข้อมูลที่ล้าสมัย (ก่อนเดือนมกราคม 2022)
|ราคา
|ชำระเงินแล้ว
|ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย
|การค้นหาด้วยภาพและเสียง
|ไม่
|ใช่
1. การจัดการโครงการ AI เทียบกับ AI เชิงสนทนา
ClickUp เป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านการจัดการโครงการแบบครบวงจรด้วย AI คุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง ช่วยให้คุณจัดการโครงการที่มีความซับซ้อนใดๆ ได้ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมต่อกัน การจัดการงาน แดชบอร์ดแบบโต้ตอบ และกระบวนการอัตโนมัติที่ปรับให้เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณ
ผสานการทำงานกับผู้ช่วย AI ClickUp ช่วยให้คุณสรุปการสนทนา, กรอกข้อมูลลงในตาราง, เขียนบล็อก, ตอบกลับการสนทนา, แปลข้อความ, และมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมภายในเครื่องมือจัดการโครงการ
ทั้ง ClickUp Brain และ ChatGPT มีความสามารถด้าน NLP ที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ClickUp Brain สามารถสร้างเนื้อหาเชิงบริบทที่หลากหลายซึ่งเกี่ยวข้องกับงานบริหารโครงการประจำวันของคุณ (เช่น สรุปโครงการและรายงาน, อีเมล, การวิเคราะห์ข้อมูล, คำอธิบายงาน ฯลฯ)
ChatGPT, ในทางกลับกัน, เป็น แชทบอทสนทนา ที่มีความสามารถในการเรียนรู้และสร้างเนื้อหาได้เอง LLMs ของมันถูกฝึกฝนบนข้อมูลจำนวนมาก และความสามารถด้าน NLP ของมันช่วยให้สามารถให้คำตอบและคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ มันสามารถสร้างไอเดียสร้างสรรค์ได้แต่ไม่สามารถให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณได้ เว้นแต่คุณจะรวมมันเข้ากับผลิตภัณฑ์ของคุณโดยใช้ API
ผู้ชนะ 🏆: หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการ ClickUp คือโซลูชันที่เหมาะสำหรับคุณ มันรวมเอาพลังของการจัดการโครงการเข้ากับผู้ช่วยเขียน AI และการจัดการโครงการเพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้น—ทำให้เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการ AI ที่ดีที่สุด ในทางกลับกัน หากคุณกำลังมองหาคำตอบสำหรับคำถามของคุณเพื่อช่วยในการสร้างเนื้อหา ChatGPT คือโซลูชันที่คุณเลือก
รอบนี้ของการเปรียบเทียบ ChatGPT กับ ClickUp จึงจบลงด้วยการเสมอกัน
2. ความสามารถในการทำงานร่วมกัน
ClickUp มี ClickUp Docs สำหรับผู้จัดการโครงการและผู้ใช้ในการสร้างเอกสาร แก้ไขแบบเรียลไทม์ และเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานของพวกเขา
เอกสารที่ทำงานร่วมกัน เป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าสำหรับทุกโครงการ คุณสามารถแท็กบุคคลในความคิดเห็น มอบหมายงาน รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในเอกสารเดียว และทีมสามารถแชร์ ดู และแก้ไขได้แบบเรียลไทม์ คุณสมบัติการปรับแต่งเพิ่มเติม รวมถึงการจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์ด้วยตาราง หัวข้อ และการเน้นข้อความ
ผู้ช่วย AI แบบบูรณาการ ช่วยให้คุณเขียนได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น รวมถึงช่วยระดมความคิดเกี่ยวกับประเด็นการสนทนาหากคุณติดขัดในการหาไอเดีย
ChatGPT เป็นผู้ช่วย AI แบบสแตนด์อโลน แม้ว่ามันสามารถเขียนให้คุณได้ตามคำแนะนำที่คุณใช้ แต่ ไม่มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน ทีมไม่สามารถทำงานพร้อมกันในเอกสารเดียวกันได้ เนื่องจากมันเป็นเพียงอินเทอร์เฟซ คุณต้องดึงข้อมูลจาก ChatGPT ไปยัง Word หรือ Google Docs และเชิญสมาชิกในทีมของคุณมาทำงานต่อ
ผู้ชนะ 🏆: ClickUp คือผู้ชนะที่ชัดเจน ด้วย ClickUp Docs ที่ออกแบบมาเพื่อการร่วมมือสำหรับทีมภายในและแผนกต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกัน สามารถสร้างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการอย่างละเอียดได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ด้วยการเขียนคำอธิบายโดย AI การมอบหมายงาน และการเพิ่มเส้นเวลา
3. ฐานความรู้
การจัดการความรู้ด้วย AI ของ ClickUpใช้เครือข่ายประสาทเทียมเพื่อเชื่อมโยงเอกสาร วิกิ โครงการ และงานต่างๆ ขององค์กรของคุณเข้าด้วยกัน คุณจึงไม่ต้องค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง
ClickUp กลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลของคุณ—ไม่ต้องค้นหาข้อมูลโครงการอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอีกต่อไป. ถามคำถามได้โดยตรงภายใน ClickUp และ ClickUp Brain จะให้คำตอบแก่คุณซึ่งได้มาจากงาน, เอกสาร, และแม้กระทั่งความเชี่ยวชาญของสมาชิกในทีม.
แม้ว่าคุณสามารถออกแบบ GPT แบบกำหนดเองโดยใช้ ChatGPT ได้ แต่ผู้ช่วย AI นี้ยังคงดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของ ChatGPT และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่คุณป้อนเข้าไป ซึ่งหมายความว่า ChatGPT ไม่สามารถตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณโดยเฉพาะได้
ผู้ชนะ 🏆: ClickUp's generative AI, ClickUp Brain, ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับโปรเจ็กต์ของคุณขณะที่ผสานรวมกับโปรเจ็กต์, เอกสาร, และฐานความรู้ของทีมคุณ.
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตคำสั่ง AIของ ClickUp เพื่อทำให้งานของคุณง่ายขึ้นได้อีกด้วยคุณจะพบว่าเทมเพลตคำสั่ง ChatGPT สำหรับการจัดการโครงการนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการ
มันจะสร้างแนวคิดโครงการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของบริษัทคุณ สร้างงาน เพิ่มไทม์ไลน์ และพัฒนากลยุทธ์สำหรับการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
สมมติว่าคุณกำลังพยายามระบุความท้าทายในการจัดทำงบประมาณที่อาจเกิดขึ้นในโครงการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ให้ไปที่คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณและการควบคุมต้นทุน แล้วพิมพ์: 'อธิบายความท้าทายทั่วไปในต้นทุนโครงการสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่และแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้'
4. การบูรณาการกระบวนการทำงาน
ClickUp ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ลดข้อผิดพลาดในการถ่ายโอนข้อมูล นำชุดข้อมูลทั้งหมดมารวมไว้ในระบบเดียว และทำงานต่าง ๆ ได้ภายในอินเทอร์เฟซเดียวโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ
การผสานการทำงานยอดนิยมของ ClickUpได้แก่ Zoom, Slack, HubSpot, Google Calendar, Zendesk, Dropbox, Miro, Intercom และ Github เพิ่มแอปสำหรับการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และระบบอัตโนมัติของคุณลงใน ClickUp หากคุณต้องการเพิ่มการผสานการทำงานแบบกำหนดเอง คุณสามารถใช้ API สาธารณะของ ClickUp ได้
ChatGPT ไม่มีการผสานการทำงานแบบเนทีฟ อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างที่คุณต้องการใช้เครื่องมือนี้ เช่น Microsoft Office 365 หรือ Google Workspace มีแอปผสานการทำงานของตนเองที่อิงตามเวิร์กโฟลว์ นอกจากนี้ยังมี API ให้ใช้งาน หากคุณมีทรัพยากรทางเทคนิคในการพัฒนาด้วยตนเอง
ผู้ชนะ 🏆: ClickUp มีการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการเพื่อให้สามารถซิงค์ข้อมูลแบบสองทางระหว่าง ClickUp และเครื่องมือที่คุณเลือกใช้ได้
ClickUp เทียบกับ ChatGPT บน Reddit
เราค้นหาบน Reddit เพื่อดูว่าผู้ใช้คิดอย่างไรเกี่ยวกับการถกเถียงระหว่าง ChatGPT กับ ClickUp ในเรื่องการจัดการโครงการ
ผู้ใช้ Reddit หลายคนรู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับผู้ช่วย AI ของ ClickUp และศักยภาพของมัน ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวอย่างมีความหวังว่า
'ฉันสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของฉันสร้างและทำภารกิจให้เสร็จได้เร็วขึ้น'
อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ChatGPT ได้เน้นย้ำมุมมองที่แตกต่างออกไป
ผู้ใช้คนหนึ่งสังเกตว่า,
'แม้ว่าการกำหนดกระบวนการของโครงการจะมีความสำคัญ แต่การได้รับประโยชน์สูงสุดจาก ChatGPT นั้นจำเป็นต้องฝึกฝนการใช้คำสั่งและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันมีข้อมูลโครงการที่ถูกต้อง ในทางกลับกัน ClickUp AI ดูเหมือนจะใช้งานง่ายกว่าสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนโดยไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญในการใช้คำสั่ง'
สิ่งนี้บ่งชี้ว่า ChatGPT แม้จะเหมาะสำหรับการสนทนา แต่ก็มีข้อจำกัดในบริบทของการจัดการโครงการ ClickUp Brain เป็นตัวเลือกที่ใช้งานง่ายกว่าสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน
ClickUp vs. ChatGPT: เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ตัวไหนดีที่สุด?
ClickUp และ ChatGPT เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังทั้งคู่ แต่ พวกมันมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์ AI ออกแบบมาเพื่อสร้าง มอบหมาย ติดตาม และจัดการโครงการ งาน และเอกสารภายในพื้นที่ทำงานเดียวที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ใช้ AI เชิงสร้างสรรค์ภายในสภาพแวดล้อมการจัดการโครงการ ซึ่งแตกต่างจาก ChatGPT ที่ต้องการคำสั่งที่เจาะจงอย่างต่อเนื่องและขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการจัดการโครงการ ClickUp Brain ช่วยให้คุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับโครงการของคุณได้โดยตรงและรับความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องได้ทันที
ClickUp มอบประสบการณ์การจัดการโครงการที่ราบรื่นพร้อมพลังเสริมจาก AI ผ่าน ClickUp Brain ทำให้เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนสำหรับการจัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ ClickUp ฟรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการของคุณ