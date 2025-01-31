10 ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์สร้างสรรค์สำหรับการจัดการโครงการในปี 2025

โครงการสร้างสรรค์ต้องการการประสานงานในทีมที่เหมาะสม นวัตกรรม และความยืดหยุ่น พร้อมทั้งต้องมั่นใจว่าไม่มีกำหนดเวลาส่งงานล่าช้า
โครงการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับผู้คนในหลากหลายบทบาท เช่น นักออกแบบ นักเขียนคำโฆษณา และอื่น ๆ ที่ปฏิบัติตามกระบวนการสร้างสรรค์แบบวนซ้ำ บางคนชอบที่จะมีรายการสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดอยู่ในรายการสิ่งที่ต้องทำ ในขณะที่บางคนชอบที่จะมองเห็นงานของตนบนกระดานคัมบังหรือดูสิ่งที่ต้องส่งมอบในมุมมองปฏิทินเพื่อวางแผนงานของตนตามความเหมาะสม
เพิ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่กี่คน (หรือหลายคน) เข้าไปในส่วนผสม และคุณจะได้สูตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับความวุ่นวายสร้างสรรค์
ด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเชิงสร้างสรรค์ คุณสามารถไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของทีมสร้างสรรค์ของคุณได้ แต่ยังวางแผนและติดตามโครงการทั้งหมดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสอดคล้องและได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ
เพื่อช่วยคุณเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุด เราได้รวบรวมรายการซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์สร้างสรรค์ยอดนิยม 10 อันดับแรกไว้แล้ว เราจะสำรวจคุณสมบัติหลัก โครงสร้างราคา และรีวิวจากผู้ใช้ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาโซลูชันการจัดการโครงการสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดสำหรับโครงการสร้างสรรค์ของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์สำหรับกระบวนการทำงานสร้างสรรค์?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสร้างสรรค์ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของทีมสร้างสรรค์ของคุณ รวมถึงการตลาด การสร้างเนื้อหา และการขาย หรือเอเจนซี่สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการสร้างสรรค์ที่ซับซ้อนในด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ การโฆษณา การเผยแพร่ ฯลฯ
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณนั้นขึ้นอยู่กับการเข้าใจความต้องการของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดต้องการซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหาที่ดีเพื่อช่วยพวกเขาสร้าง, กำหนดเวลา, และจัดการเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน
โดยรวมแล้ว มีคุณสมบัติบางอย่างที่ซอฟต์แวร์สำหรับกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์ทุกตัวควรมี เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้โดยไม่กระทบต่อการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้คือคุณสมบัติที่จำเป็น:
- การปรับแต่ง: มองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สร้างสรรค์ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของคุณได้ ซึ่งรวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ และมุมมองที่สะท้อนถึงกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- ความร่วมมือ: กุญแจสู่ความสำเร็จของโครงการคือการร่วมมือกันในทีม. ให้แน่ใจว่าคุณเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทำให้ทีมของคุณสามารถคิดค้นและร่วมมือกันได้ง่าย พร้อมคุณสมบัติการสื่อสารแบบเรียลไทม์ เช่น แชท, กระดานไวท์บอร์ด, เอกสารที่สามารถเข้าถึงได้แบบเรียลไทม์, และอื่น ๆ
- การจัดระเบียบทางสายตา: ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เชิงสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดจะส่งเสริมการคิดเชิงภาพ มองหาเครื่องมือจัดการโครงการที่มีตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลาย เช่น กระดานคัมบัง แผนผังความคิด และกระดานไวท์บอร์ด สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นภาพรวมของโครงการได้อย่างชัดเจน
- การติดตามความก้าวหน้า: เลือกใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่สร้างสรรค์ซึ่งให้ความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ผ่านแดชบอร์ดที่สรุปข้อมูลเพื่อให้ภาพรวมอย่างรวดเร็ว
- การผสานรวม: แพลตฟอร์มที่คุณเลือกควรสามารถผสานรวมกับโครงสร้างพื้นฐานและแอปพลิเคชันที่คุณมีอยู่แล้วได้ ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลที่คุณกำลังทำงานอยู่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และไม่จำเป็นต้องอัปเดตหรือถ่ายโอนข้อมูลจากแอปพลิเคชันหรือเครื่องมืออื่น ๆ เข้าสู่แพลตฟอร์มด้วยตนเอง
- ความสามารถในการขยายขนาด: แพลตฟอร์มการจัดการงานสร้างสรรค์ที่ดีควรมีฟีเจอร์ที่สามารถขยายขนาดได้ เพื่อรองรับโครงการที่ซับซ้อนที่สุดของคุณในอนาคต
เลือกใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ แล้วคุณจะประสบความสำเร็จในการวางแผนโครงการสร้างสรรค์
10 ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์สร้างสรรค์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
ตอนนี้ที่คุณรู้แล้วว่าต้องมองหาอะไร มาสำรวจซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์สร้างสรรค์ 10 อันดับแรกสำหรับปี 2024 กัน
1. ClickUp
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่สามารถช่วยคุณวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ เครื่องมือการจัดการโครงการนี้มีมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ เช่น รายการ กระดาน หรือปฏิทิน ซึ่งช่วยให้ทีมสร้างสรรค์ของคุณสามารถกำหนดเวลาและติดตามกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมสร้างสรรค์สามารถคิดค้นและดำเนินการแนวคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระดานไวท์บอร์ดและเอกสารแบบร่วมมือของ ClickUp และแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างปลอดภัยด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้สำหรับการติดตามกิจกรรมและเป้าหมายของทีม นักสร้างสรรค์สามารถมุ่งเน้นไปที่การทำงานมากขึ้นและลดการอัปเดตความคืบหน้าลง
ก้าวไปไกลกว่าการจัดการงานแบบธรรมดา ClickUp มอบเครื่องมือทรงพลังที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
ตัวอย่างเช่น ทีมสร้างสรรค์สามารถใช้ความสามารถในการตรวจสอบใน ClickUpเพื่อตรวจสอบแบบจำลองการออกแบบ วิดีโอ สัญญา รูปภาพ ฯลฯ และให้ข้อเสนอแนะผ่านความคิดเห็นในไฟล์ ซึ่งช่วยให้กระบวนการตรวจสอบงานสร้างสรรค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วย ClickUp คุณสามารถกำจัดไซโลและรวมเครื่องมือทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว การผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Figma, Vimeo และ Slack ช่วยให้งานทั้งหมดอยู่ในที่เดียว คุณสามารถทำให้งานและโครงการที่ซ้ำซ้อนง่ายขึ้นด้วยการอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ตามเหตุการณ์เฉพาะและการกระทำของผู้ใช้ ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการเวิร์กโฟลว์
คุณยังสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อประหยัดเวลาและแรงงานโดยใช้เครื่องมือ AI ของมันเพื่อสร้างโครงร่างบล็อกและสรุปเนื้อหา สร้างรายการดำเนินการ งาน และงานย่อยตามบันทึกการประชุมของคุณ แบ่งปันการอัปเดตโครงการโดยอัตโนมัติ เป็นต้น
ClickUp ยังช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณด้วยเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่พร้อมใช้งานซึ่งช่วยให้ทีมของคุณเริ่มต้นทำงานได้ทันที ตัวอย่างเช่นเทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานสร้างสรรค์และการออกแบบของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนและจัดระเบียบโครงการสร้างสรรค์ กำหนดและติดตามกำหนดเวลาและเป้าหมายสำคัญ รวมถึงทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมในภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้เทมเพลตแผนโครงการ ClickUpเพื่อกำหนดผลลัพธ์ที่ทีมต้องส่งมอบ แบ่งงานออกเป็นงานย่อย ถ่ายทอดเป้าหมาย และติดตามความคืบหน้าของทีมทั้งหมดในที่เดียว ช่วยให้มีแผนงานที่ชัดเจนสำหรับโครงการ และทำให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเข้าใจตรงกัน มาพร้อมกับมุมมองที่กำหนดเอง 4 แบบ รวมถึงไทม์ไลน์และกระดานโครงการ เพื่อการติดตามที่ง่ายดาย
เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการสร้างสรรค์ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับโครงการสร้างสรรค์ทุกประเภท เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- มองเห็นภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเสร็จสมบูรณ์
- ติดตามและจัดการความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่นสำหรับแต่ละขั้นตอน
- จัดระเบียบงาน ทรัพยากร และสมาชิกทีมด้วยป้ายกำกับความสำคัญ การแสดงความคิดเห็นแบบตอบกลับ และงานย่อยแบบซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เอกสารการทำงานร่วมกัน: สร้างและจัดเก็บเอกสารโครงการของคุณ เช่น บทสรุปความคิดสร้างสรรค์ แนวทางแบรนด์ SOPs เป็นต้น ด้วยClickUp Docsที่ทำงานร่วมกันบนคลาวด์
- การตั้งเป้าหมาย: ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงและมองเห็นภาพโครงการของคุณในที่เดียวด้วย ClickUp Goalsเพื่อให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
- การระดมความคิดร่วมกัน: ร่วมมือและระดมความคิดกับทีมสร้างสรรค์ของคุณโดยใช้กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงของ ClickUpเพื่อระดมความคิด สร้างแผนงานสร้างแผนผังการทำงาน ออกแบบต้นแบบ และเชื่อมโยงแนวคิดกับงานต่างๆ สิ่งนี้ช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและทำให้มั่นใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
- เพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI: ใช้พลัง AI ของ ClickUp Brain เพื่อช่วยคุณในงานสร้างสรรค์ เช่น การดึงข้อมูลจากงานและเอกสารของคุณ การเขียนบทสรุป การสร้างการอัปเดตโครงการ หรือการสร้างรายการดำเนินการและมอบหมายงานโดยใช้บันทึกการประชุมของคุณ
- ภาพรวมความคืบหน้า: ติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างชัดเจนด้วยแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่ปริมาณงานของทีมไปจนถึงการติดตามเวลาและอื่น ๆ
- การควบคุมเชิงบรรณาธิการ: ตรวจสอบ แก้ไข และอนุมัติแบบจำลอง วิดีโอ และการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติการตรวจพิสูจน์และการแชร์ที่ปลอดภัยของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจดูน่ากลัวเล็กน้อยในตอนแรกเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย แต่เป็นมิตรกับผู้ใช้
- แอปพลิเคชันมือถืออาจมีคุณสมบัติไม่มากเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. Bynder
Bynder เป็นระบบจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) ที่นำเสนอฟังก์ชันการจัดการโครงการควบคู่ไปกับเครื่องมือเวิร์กโฟลว์สร้างสรรค์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการสร้างและจัดระเบียบเนื้อหา การจัดการโครงการสร้างสรรค์ การใช้ทรัพยากรการเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ และอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Bynder
- จัดเก็บ, จัดระเบียบ, และเข้าถึงทุกสินทรัพย์สร้างสรรค์ของคุณ – จากเอกสารทางการตลาดไปจนถึงไฟล์การออกแบบ – ในที่เดียว
- รักษาความสอดคล้องของแบรนด์โดยการสร้างและแบ่งปันแนวทางแบรนด์และคู่มือสไตล์ภายใน Bynder
- ให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันด้วยเครื่องมือและฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เช่น การควบคุมเวอร์ชัน การตรวจสอบงานในแอป และการมอบหมายงาน
ข้อจำกัดของ Bynder
- โครงสร้างราคาที่ซับซ้อน โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มองหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสร้างสรรค์ที่เรียบง่าย
- อาจไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่เทียบเท่ากับซอฟต์แวร์โซลูชันเวิร์กโฟลว์เฉพาะทาง
ราคาของ Bynder
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Bynder
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
3. FigJam
FigJam คือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับทีมที่ขับเคลื่อนโดยผู้สร้าง Figma ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างและจัดการการออกแบบที่มีชื่อเสียง เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์นี้ช่วยให้คุณจัดการงานสร้างสรรค์หลายประเภทและบริหารโครงการออกแบบ รวมถึงการระดมความคิด การสร้างแผนผัง การสร้างกระบวนการทำงานแบบ Agile การวางแผนกลยุทธ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ FigJam
- จัดการโครงการออกแบบได้อย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตโครงการสำเร็จรูปกว่า 300 แบบ
- ทำงานร่วมกับทีมสร้างสรรค์ของคุณบนไฟล์ออกแบบเดียวกันพร้อมกัน ทำให้เกิดการปรับปรุงแบบรวดเร็วขึ้น
- สร้างต้นแบบเชิงโต้ตอบเพื่อทดสอบและปรับปรุงการออกแบบของคุณก่อนการพัฒนาโดยใช้คุณสมบัติการสร้างต้นแบบที่มีอยู่ในตัว
ข้อจำกัดของ FigJam
- ฟังก์ชันการจัดการโครงการที่จำกัดนอกเหนือจากงานออกแบบ
- แผนฟรีจำกัดคุณสมบัติและพื้นที่จัดเก็บไฟล์
ราคา FigJam
- เริ่มต้น: ฟรี
- มืออาชีพ: $3/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $5/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $5/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว FigJam
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. โรโบเฮด
Robohead เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่ออกแบบมาสำหรับเอเจนซี่ด้านความคิดสร้างสรรค์และการตลาด มันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะและความสำคัญของโครงการ ช่วยให้ทีมสร้างสรรค์สามารถติดตามเวลา จัดการโครงการและงาน จัดสรรทรัพยากร และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของโรโบเฮด
- ปรับปรุงการทำงานซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมืออัตโนมัติของ Robohead เพื่อส่งคำขอการอนุมัติจากลูกค้าหรือมอบหมายงานโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา
- จัดการปริมาณงานของทีมคุณและระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาการติดขัดได้ด้วยเครื่องมือการจัดการทรัพยากรของ Robohead
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการด้วยคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการ, ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง, และสาธิตผลตอบแทนจากการลงทุนให้ลูกค้า
ข้อจำกัดของหุ่นยนต์หัว
- อาจมีการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ
- อินเทอร์เฟซอาจดูรกสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของหุ่นยนต์หัว
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของหุ่นยนต์หัว
- G2: 4. 3/5 (77 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (149 รีวิว)
5. Krock. io
Krock. io เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และการรีวิววิดีโอที่มุ่งเน้นไปที่เอเจนซี่สร้างสรรค์ที่ทำงานในด้านการผลิตแอนิเมชันหรือวิดีโอเป็นหลัก เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันในโครงการวิดีโอและแอนิเมชันได้ โดยมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แม่แบบวิดีโอ ความคิดเห็น ประวัติเวอร์ชัน และการมอบหมายงาน ทั้งหมดในที่เดียว
คุณสมบัติเด่นของ Krockio
- จัดระเบียบและแบ่งปันไอเดียและแรงบันดาลใจด้วยมู้ดบอร์ดและคอลเลกชันภาพ
- เปิดใช้งานการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกันของทีมในวิดีโอและโปรเจกต์แอนิเมชันด้วยคำอธิบายประกอบและความคิดเห็น พร้อมความสามารถในการมอบหมายงาน
- เริ่มต้นโครงการสร้างสรรค์ของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน เช่น แคมเปญโซเชียลมีเดียหรือการเปิดตัวเว็บไซต์
ข้อจำกัดของ Krockio
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีความสามารถมากกว่า
- อาจไม่เหมาะสำหรับทีมสร้างสรรค์ขนาดใหญ่หรือความต้องการในการจัดการโครงการสร้างสรรค์ที่ซับซ้อน
ราคาของ Krockio
- แผนฟรี
- ข้อดี: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Krockio
- G2: 4. 8/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)
- Capterra: 5/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)
6. คำคม
Quip เป็นเครื่องมือจัดการเอกสารและสเปรดชีตที่รวมเอกสาร แผ่นงาน และการแชททั้งหมดขององค์กรของคุณไว้ในที่เดียวภายใน Salesforce ดังนั้น ทีมสร้างสรรค์ของคุณจึงสามารถทำงานร่วมกันในโครงการเฉพาะ ติดตามกระบวนการ และปรับปรุงโครงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติเด่นของ Quip
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมโดยการแก้ไขเอกสารและสเปรดชีตพร้อมกัน ส่งผลให้วงจรการทำงานซ้ำรวดเร็วขึ้น
- เชื่อมต่อแอปที่จำเป็นของคุณ เช่น Slack, Jira เป็นต้น กับ Quip เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- เข้าถึงและอัปเดตข้อมูล Salesforce ได้โดยตรงภายในเอกสาร Quip โดยไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม
- รักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนของคุณด้วยสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ การควบคุมความปลอดภัยของเนื้อหา และแนวทางการกู้คืนจากภัยพิบัติ
ข้อจำกัดของ Quip
- อาจขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์โซลูชันเวิร์กโฟลว์เฉพาะทาง
- เหมาะสำหรับผู้ใช้ Salesforce เท่านั้น
ราคาของ Quip
- Quip Starter: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Quip Plus: $25/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Quip Advanced: 100 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Quip
- G2: 4. 2/5 (1000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (199 รีวิว)
7. Kantata
Kantata เป็นซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตโครงการบนคลาวด์ที่เหมาะสำหรับทีมบริการมืออาชีพที่ต้องการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในโครงการต่างๆ มันมีคุณสมบัติทั้งหมดของการจัดการโครงการ การจัดการทางการเงินและทรัพยากร การทำงานร่วมกันในทีม และการสร้างเวิร์กโฟลว์ในเครื่องมือเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Kantata
- เพิ่มประสิทธิภาพตารางเวลาของทีมและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งด้วยเครื่องมือการจัดการทรัพยากรและการจัดตารางเวลาของ Kantata
- ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบการจัดการการจราจรและการทำงานแบบเวิร์กโฟลว์ที่ติดตั้งไว้ในตัว
- ติดตามงบประมาณโครงการ, ตรวจสอบความคืบหน้า, และสร้างรายงานเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการ
ข้อจำกัดของคันตาตา
- อาจไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับทีมที่ไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์การจัดการโครงการ
ราคาของคันตาตา
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Kantata
- G2: 4. 2/5 (1300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
8. แบรนด์โฟลเดอร์
Brandfolder เป็นซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้งานง่ายจาก Smartsheet ที่ช่วยให้นักการตลาดและนักสร้างสรรค์จัดการและแจกจ่ายสินทรัพย์ดิจิทัลของพวกเขา จุดมุ่งหมายหลักของเครื่องมือนี้คือการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบและทำให้การแชร์สินทรัพย์การออกแบบเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยด้วยการควบคุมความเป็นส่วนตัวขั้นสูง
มันมีคุณสมบัติทั้งหมดที่จำเป็นของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสร้างสรรค์ คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานแบบกำหนดเอง จัดการทีมสร้างสรรค์ และร่วมมือในโครงการและกิจกรรมเฉพาะได้
คุณสมบัติเด่นของ Brandfolder
- จัดระเบียบ, เก็บ, และแบ่งปันทุกสินทรัพย์ของแบรนด์ของคุณ—ตั้งแต่โลโก้, คู่มือแบรนด์, ไปจนถึงเอกสารการตลาด—ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
- รักษาความสอดคล้องของแบรนด์โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงและทำงานร่วมกันบนสินทรัพย์ได้อย่างราบรื่นด้วยระบบควบคุมเวอร์ชันและฟีเจอร์การอนุญาตผู้ใช้
- กระจายและจัดการสินทรัพย์แบรนด์ผ่านช่องทางต่าง ๆ พร้อมรักษาความสอดคล้องของแบรนด์ด้วยกระบวนการอนุมัติและเครื่องมือติดตามการใช้งานของ Brandfolder
ข้อจำกัดของ Brandfolder
- อาจขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์โซลูชันเวิร์กโฟลว์เฉพาะทาง
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจไม่คุ้นเคยสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับระบบ DAM
ราคาของแบรนด์โฟลเดอร์
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Brandfolder
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (442 รีวิว)
9. มาร์ค
Marq เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง ปรับแต่ง และแบ่งปันเนื้อหาที่มีแบรนด์ของคุณกับผู้ชมได้ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนการออกแบบใด ๆ ให้เป็นเทมเพลตที่มีแบรนด์สำหรับทีมของคุณ ทำให้พวกเขาสามารถปรับแต่งเนื้อหาตามแนวทางของแบรนด์และทำงานร่วมกันได้ทั่วทั้งองค์กร
แพลตฟอร์มยังมีคุณสมบัติที่คล้ายกับเครื่องมือจัดการโครงการสร้างสรรค์อื่น ๆ รวมถึงการจัดการทีม, การทำงานอัตโนมัติสำหรับงานสร้างสรรค์,การจัดการกระบวนการทำงานในการสร้างเนื้อหา, และการวางแผนทรัพยากร
คุณสมบัติเด่นของ Marq
- จัดระเบียบโครงการด้วยภาพโดยใช้บอร์ดอารมณ์, บอร์ดคัมบัง, และปฏิทินในพื้นที่ทำงานสร้างสรรค์ที่จัดไว้โดยเฉพาะ
- ออกแบบและสร้างเนื้อหาที่มีแบรนด์ได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับมาตรฐานของแบรนด์ของคุณได้ ด้วยคุณสมบัติเช่น การแก้ไขรูปภาพ การจัดรูปแบบข้อความ และการสร้างแบบจำลองได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
- รับความคิดเห็นและการอนุมัติจากลูกค้าอย่างไร้รอยต่อด้วยเครื่องมือการใส่คำอธิบายประกอบและคุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชัน
ข้อจำกัดของมาร์ค
- คุณสมบัติที่จำกัดสำหรับการจัดการโครงการสร้างสรรค์และการวางแผนโครงการ เนื่องจากจุดมุ่งเน้นหลักอยู่ที่การออกแบบมากกว่าการจัดการงานหรือการเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ
ราคาของ Marq
- แผนฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $12/เดือน ต่อ 2 ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Marq
- G2: 4. 4/5 (207 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (279 รีวิว)
10. การไหล
Flow เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์ที่ผสานงานของคุณ โครงการ กำหนดเวลา และการสนทนาทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ออกแบบมาสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์และทีมการตลาดโดยเฉพาะ โดยผสานฟีเจอร์การจัดการโครงการที่เป็นเอกลักษณ์เข้ากับกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์
คุณสามารถสร้างและติดตามโครงการ วางแผนงาน และระดมความคิดกับผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์บนแพลตฟอร์มเดียวกันได้
คุณสมบัติเด่นของ Flow
- ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งคำขอการอนุมัติหรือการมอบหมายงานตามกำหนดเวลาโดยใช้กระบวนการทำงานอัตโนมัติ
- สร้างภาพความคืบหน้าของโครงการและตัวชี้วัดสำคัญด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ซึ่งแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับทีมของคุณ
- ปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือแชทในตัวและเครื่องมือตรวจสอบงานแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดในการไหล
- ขาดคุณสมบัติการรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์เมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับทีมใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาไม่เคยใช้เครื่องมือจัดการโครงการแบบดั้งเดิมมาก่อน
การกำหนดราคาแบบไหล
- พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวการไหล
- G2: 4. 3/5 (54 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ใช้ ClickUp เพื่อการวางแผนโครงการสร้างสรรค์ของคุณ
ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เชิงสร้างสรรค์ควรช่วยให้คุณจัดการโครงการสร้างสรรค์ ติดตามความคืบหน้า และสนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรช่วยให้ทีมสร้างสรรค์ของคุณทำงานร่วมกับสมาชิกทีมคนอื่นได้อย่างราบรื่น และรองรับการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์สร้างสรรค์ที่พวกเขาชื่นชอบได้อย่างไร้รอยต่อ
การตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของทีมและงบประมาณ เมื่อตัดสินใจ ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความซับซ้อนของโครงการ ขนาดของทีม คุณสมบัติที่ต้องการ และงบประมาณ
หากคุณยังไม่ได้เลือกซอฟต์แวร์สำหรับกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์ ลองใช้ ClickUp ดูสิ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเชิงสร้างสรรค์นี้มอบคุณสมบัติทั้งหมดที่ช่วยทีมสร้างสรรค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งการส่งมอบโครงการ
ด้วยแพลตฟอร์ม ClickUp สำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ คุณสามารถทำทุกอย่างได้ตั้งแต่การสร้างระบบการทำงานอัตโนมัติไปจนถึงการติดตามผลการดำเนินงานทางการเงินในระบบการจัดการโครงการเดียว
ไม่ว่าจะเป็นการติดตามโครงการ การจัดการไทม์ไลน์ของโปรเจกต์สร้างสรรค์ หรือการวางแผนโครงการ ClickUp คือโซลูชันเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของเอเจนซี่สร้างสรรค์ของคุณ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการทำงานระดับสูงสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ของคุณ