10 ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์สร้างสรรค์สำหรับการจัดการโครงการในปี 2025

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
31 มกราคม 2568

โครงการสร้างสรรค์ต้องการการประสานงานในทีมที่เหมาะสม นวัตกรรม และความยืดหยุ่น พร้อมทั้งต้องมั่นใจว่าไม่มีกำหนดเวลาส่งงานล่าช้า

โครงการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับผู้คนในหลากหลายบทบาท เช่น นักออกแบบ นักเขียนคำโฆษณา และอื่น ๆ ที่ปฏิบัติตามกระบวนการสร้างสรรค์แบบวนซ้ำ บางคนชอบที่จะมีรายการสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดอยู่ในรายการสิ่งที่ต้องทำ ในขณะที่บางคนชอบที่จะมองเห็นงานของตนบนกระดานคัมบังหรือดูสิ่งที่ต้องส่งมอบในมุมมองปฏิทินเพื่อวางแผนงานของตนตามความเหมาะสม

เพิ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่กี่คน (หรือหลายคน) เข้าไปในส่วนผสม และคุณจะได้สูตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับความวุ่นวายสร้างสรรค์

ด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเชิงสร้างสรรค์ คุณสามารถไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของทีมสร้างสรรค์ของคุณได้ แต่ยังวางแผนและติดตามโครงการทั้งหมดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสอดคล้องและได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ

เพื่อช่วยคุณเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุด เราได้รวบรวมรายการซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์สร้างสรรค์ยอดนิยม 10 อันดับแรกไว้แล้ว เราจะสำรวจคุณสมบัติหลัก โครงสร้างราคา และรีวิวจากผู้ใช้ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาโซลูชันการจัดการโครงการสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดสำหรับโครงการสร้างสรรค์ของคุณ

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์สำหรับกระบวนการทำงานสร้างสรรค์?

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสร้างสรรค์ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของทีมสร้างสรรค์ของคุณ รวมถึงการตลาด การสร้างเนื้อหา และการขาย หรือเอเจนซี่สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการสร้างสรรค์ที่ซับซ้อนในด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ การโฆษณา การเผยแพร่ ฯลฯ

การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณนั้นขึ้นอยู่กับการเข้าใจความต้องการของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดต้องการซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหาที่ดีเพื่อช่วยพวกเขาสร้าง, กำหนดเวลา, และจัดการเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน

ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboardsแสดงภาพและแยกย่อยโครงการสร้างสรรค์ให้เป็นขั้นตอนการทำงานที่จัดการได้ง่าย

โดยรวมแล้ว มีคุณสมบัติบางอย่างที่ซอฟต์แวร์สำหรับกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์ทุกตัวควรมี เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้โดยไม่กระทบต่อการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้คือคุณสมบัติที่จำเป็น:

  • การปรับแต่ง: มองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สร้างสรรค์ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของคุณได้ ซึ่งรวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ และมุมมองที่สะท้อนถึงกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ความร่วมมือ: กุญแจสู่ความสำเร็จของโครงการคือการร่วมมือกันในทีม. ให้แน่ใจว่าคุณเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทำให้ทีมของคุณสามารถคิดค้นและร่วมมือกันได้ง่าย พร้อมคุณสมบัติการสื่อสารแบบเรียลไทม์ เช่น แชท, กระดานไวท์บอร์ด, เอกสารที่สามารถเข้าถึงได้แบบเรียลไทม์, และอื่น ๆ
  • การจัดระเบียบทางสายตา: ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เชิงสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดจะส่งเสริมการคิดเชิงภาพ มองหาเครื่องมือจัดการโครงการที่มีตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลาย เช่น กระดานคัมบัง แผนผังความคิด และกระดานไวท์บอร์ด สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นภาพรวมของโครงการได้อย่างชัดเจน
  • การติดตามความก้าวหน้า: เลือกใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่สร้างสรรค์ซึ่งให้ความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ผ่านแดชบอร์ดที่สรุปข้อมูลเพื่อให้ภาพรวมอย่างรวดเร็ว
  • การผสานรวม: แพลตฟอร์มที่คุณเลือกควรสามารถผสานรวมกับโครงสร้างพื้นฐานและแอปพลิเคชันที่คุณมีอยู่แล้วได้ ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลที่คุณกำลังทำงานอยู่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และไม่จำเป็นต้องอัปเดตหรือถ่ายโอนข้อมูลจากแอปพลิเคชันหรือเครื่องมืออื่น ๆ เข้าสู่แพลตฟอร์มด้วยตนเอง
  • ความสามารถในการขยายขนาด: แพลตฟอร์มการจัดการงานสร้างสรรค์ที่ดีควรมีฟีเจอร์ที่สามารถขยายขนาดได้ เพื่อรองรับโครงการที่ซับซ้อนที่สุดของคุณในอนาคต

เลือกใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ แล้วคุณจะประสบความสำเร็จในการวางแผนโครงการสร้างสรรค์

10 ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์สร้างสรรค์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024

ตอนนี้ที่คุณรู้แล้วว่าต้องมองหาอะไร มาสำรวจซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์สร้างสรรค์ 10 อันดับแรกสำหรับปี 2024 กัน

1. ClickUp

หน้าหลัก ClickUp 3.0 ที่ถูกทำให้เรียบง่าย
ClickUp ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสร้างสรรค์แบบครบวงจรช่วยให้คุณจัดการทีมสร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณบนแพลตฟอร์มเดียว

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่สามารถช่วยคุณวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ เครื่องมือการจัดการโครงการนี้มีมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ เช่น รายการ กระดาน หรือปฏิทิน ซึ่งช่วยให้ทีมสร้างสรรค์ของคุณสามารถกำหนดเวลาและติดตามกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมสร้างสรรค์สามารถคิดค้นและดำเนินการแนวคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระดานไวท์บอร์ดและเอกสารแบบร่วมมือของ ClickUp และแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างปลอดภัยด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้สำหรับการติดตามกิจกรรมและเป้าหมายของทีม นักสร้างสรรค์สามารถมุ่งเน้นไปที่การทำงานมากขึ้นและลดการอัปเดตความคืบหน้าลง

ก้าวไปไกลกว่าการจัดการงานแบบธรรมดา ClickUp มอบเครื่องมือทรงพลังที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

ClickUp 3.0 การตรวจสอบภาพและใส่คำอธิบายประกอบที่ง่ายดาย
ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดายและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับไฟล์ด้วยฟีเจอร์การใส่คำอธิบายประกอบ การตรวจทาน และความคิดเห็นใน ClickUp 3.0

ตัวอย่างเช่น ทีมสร้างสรรค์สามารถใช้ความสามารถในการตรวจสอบใน ClickUpเพื่อตรวจสอบแบบจำลองการออกแบบ วิดีโอ สัญญา รูปภาพ ฯลฯ และให้ข้อเสนอแนะผ่านความคิดเห็นในไฟล์ ซึ่งช่วยให้กระบวนการตรวจสอบงานสร้างสรรค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วย ClickUp คุณสามารถกำจัดไซโลและรวมเครื่องมือทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว การผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Figma, Vimeo และ Slack ช่วยให้งานทั้งหมดอยู่ในที่เดียว คุณสามารถทำให้งานและโครงการที่ซ้ำซ้อนง่ายขึ้นด้วยการอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ตามเหตุการณ์เฉพาะและการกระทำของผู้ใช้ ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการเวิร์กโฟลว์

ClickUp Brain
เขียนและปรับแต่งเนื้อหาเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นด้วย AI Writer for WorkTM จาก ClickUp Brain

คุณยังสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อประหยัดเวลาและแรงงานโดยใช้เครื่องมือ AI ของมันเพื่อสร้างโครงร่างบล็อกและสรุปเนื้อหา สร้างรายการดำเนินการ งาน และงานย่อยตามบันทึกการประชุมของคุณ แบ่งปันการอัปเดตโครงการโดยอัตโนมัติ เป็นต้น

สร้างกระบวนการทำงานที่สมบูรณ์สำหรับทีมสร้างสรรค์และทีมออกแบบของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp ที่มีประโยชน์นี้
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างกระบวนการทำงานที่สมบูรณ์สำหรับทีมสร้างสรรค์และทีมออกแบบของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp ที่มีประโยชน์นี้

ClickUp ยังช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณด้วยเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่พร้อมใช้งานซึ่งช่วยให้ทีมของคุณเริ่มต้นทำงานได้ทันที ตัวอย่างเช่นเทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานสร้างสรรค์และการออกแบบของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนและจัดระเบียบโครงการสร้างสรรค์ กำหนดและติดตามกำหนดเวลาและเป้าหมายสำคัญ รวมถึงทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมในภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้เทมเพลตแผนโครงการสร้างสรรค์ของ ClickUp เพื่อกำหนดโครงร่างงานสำหรับโครงการสร้างสรรค์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตแผนโครงการสร้างสรรค์ของ ClickUp เพื่อกำหนดโครงร่างงานสำหรับโครงการสร้างสรรค์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้เทมเพลตแผนโครงการ ClickUpเพื่อกำหนดผลลัพธ์ที่ทีมต้องส่งมอบ แบ่งงานออกเป็นงานย่อย ถ่ายทอดเป้าหมาย และติดตามความคืบหน้าของทีมทั้งหมดในที่เดียว ช่วยให้มีแผนงานที่ชัดเจนสำหรับโครงการ และทำให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเข้าใจตรงกัน มาพร้อมกับมุมมองที่กำหนดเอง 4 แบบ รวมถึงไทม์ไลน์และกระดานโครงการ เพื่อการติดตามที่ง่ายดาย

จัดระเบียบกระบวนการวางแผนเชิงสร้างสรรค์ใน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดระเบียบกระบวนการวางแผนเชิงสร้างสรรค์ใน ClickUp

เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการสร้างสรรค์ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับโครงการสร้างสรรค์ทุกประเภท เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • มองเห็นภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเสร็จสมบูรณ์
  • ติดตามและจัดการความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่นสำหรับแต่ละขั้นตอน
  • จัดระเบียบงาน ทรัพยากร และสมาชิกทีมด้วยป้ายกำกับความสำคัญ การแสดงความคิดเห็นแบบตอบกลับ และงานย่อยแบบซ้อน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เอกสารการทำงานร่วมกัน: สร้างและจัดเก็บเอกสารโครงการของคุณ เช่น บทสรุปความคิดสร้างสรรค์ แนวทางแบรนด์ SOPs เป็นต้น ด้วยClickUp Docsที่ทำงานร่วมกันบนคลาวด์
  • การตั้งเป้าหมาย: ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงและมองเห็นภาพโครงการของคุณในที่เดียวด้วย ClickUp Goalsเพื่อให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
  • การระดมความคิดร่วมกัน: ร่วมมือและระดมความคิดกับทีมสร้างสรรค์ของคุณโดยใช้กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงของ ClickUpเพื่อระดมความคิด สร้างแผนงานสร้างแผนผังการทำงาน ออกแบบต้นแบบ และเชื่อมโยงแนวคิดกับงานต่างๆ สิ่งนี้ช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและทำให้มั่นใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
  • เพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI: ใช้พลัง AI ของ ClickUp Brain เพื่อช่วยคุณในงานสร้างสรรค์ เช่น การดึงข้อมูลจากงานและเอกสารของคุณ การเขียนบทสรุป การสร้างการอัปเดตโครงการ หรือการสร้างรายการดำเนินการและมอบหมายงานโดยใช้บันทึกการประชุมของคุณ
  • ภาพรวมความคืบหน้า: ติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างชัดเจนด้วยแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่ปริมาณงานของทีมไปจนถึงการติดตามเวลาและอื่น ๆ
  • การควบคุมเชิงบรรณาธิการ: ตรวจสอบ แก้ไข และอนุมัติแบบจำลอง วิดีโอ และการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติการตรวจพิสูจน์และการแชร์ที่ปลอดภัยของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจดูน่ากลัวเล็กน้อยในตอนแรกเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย แต่เป็นมิตรกับผู้ใช้
  • แอปพลิเคชันมือถืออาจมีคุณสมบัติไม่มากเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)

2. Bynder

แดชบอร์ด Bynder
ผ่านทางBynder

Bynder เป็นระบบจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) ที่นำเสนอฟังก์ชันการจัดการโครงการควบคู่ไปกับเครื่องมือเวิร์กโฟลว์สร้างสรรค์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการสร้างและจัดระเบียบเนื้อหา การจัดการโครงการสร้างสรรค์ การใช้ทรัพยากรการเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ และอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ Bynder

  • จัดเก็บ, จัดระเบียบ, และเข้าถึงทุกสินทรัพย์สร้างสรรค์ของคุณ – จากเอกสารทางการตลาดไปจนถึงไฟล์การออกแบบ – ในที่เดียว
  • รักษาความสอดคล้องของแบรนด์โดยการสร้างและแบ่งปันแนวทางแบรนด์และคู่มือสไตล์ภายใน Bynder
  • ให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันด้วยเครื่องมือและฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เช่น การควบคุมเวอร์ชัน การตรวจสอบงานในแอป และการมอบหมายงาน

ข้อจำกัดของ Bynder

  • โครงสร้างราคาที่ซับซ้อน โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มองหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสร้างสรรค์ที่เรียบง่าย
  • อาจไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่เทียบเท่ากับซอฟต์แวร์โซลูชันเวิร์กโฟลว์เฉพาะทาง

ราคาของ Bynder

  • ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Bynder

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

3. FigJam

เทมเพลตการเริ่มต้นโครงการบน FigJam
ผ่านทางFigma

FigJam คือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับทีมที่ขับเคลื่อนโดยผู้สร้าง Figma ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างและจัดการการออกแบบที่มีชื่อเสียง เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์นี้ช่วยให้คุณจัดการงานสร้างสรรค์หลายประเภทและบริหารโครงการออกแบบ รวมถึงการระดมความคิด การสร้างแผนผัง การสร้างกระบวนการทำงานแบบ Agile การวางแผนกลยุทธ์ และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติเด่นของ FigJam

  • จัดการโครงการออกแบบได้อย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตโครงการสำเร็จรูปกว่า 300 แบบ
  • ทำงานร่วมกับทีมสร้างสรรค์ของคุณบนไฟล์ออกแบบเดียวกันพร้อมกัน ทำให้เกิดการปรับปรุงแบบรวดเร็วขึ้น
  • สร้างต้นแบบเชิงโต้ตอบเพื่อทดสอบและปรับปรุงการออกแบบของคุณก่อนการพัฒนาโดยใช้คุณสมบัติการสร้างต้นแบบที่มีอยู่ในตัว

ข้อจำกัดของ FigJam

  • ฟังก์ชันการจัดการโครงการที่จำกัดนอกเหนือจากงานออกแบบ
  • แผนฟรีจำกัดคุณสมบัติและพื้นที่จัดเก็บไฟล์

ราคา FigJam

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • มืออาชีพ: $3/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: $5/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: $5/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิว FigJam

  • G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

4. โรโบเฮด

แดชบอร์ดของโรโบเฮด
ผ่านทางRobohead

Robohead เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่ออกแบบมาสำหรับเอเจนซี่ด้านความคิดสร้างสรรค์และการตลาด มันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะและความสำคัญของโครงการ ช่วยให้ทีมสร้างสรรค์สามารถติดตามเวลา จัดการโครงการและงาน จัดสรรทรัพยากร และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติเด่นของโรโบเฮด

  • ปรับปรุงการทำงานซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมืออัตโนมัติของ Robohead เพื่อส่งคำขอการอนุมัติจากลูกค้าหรือมอบหมายงานโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา
  • จัดการปริมาณงานของทีมคุณและระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาการติดขัดได้ด้วยเครื่องมือการจัดการทรัพยากรของ Robohead
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการด้วยคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์
  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการ, ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง, และสาธิตผลตอบแทนจากการลงทุนให้ลูกค้า

ข้อจำกัดของหุ่นยนต์หัว

  • อาจมีการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ
  • อินเทอร์เฟซอาจดูรกสำหรับทีมขนาดเล็ก

ราคาของหุ่นยนต์หัว

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของหุ่นยนต์หัว

  • G2: 4. 3/5 (77 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (149 รีวิว)

5. Krock. io

มุมมองท่อส่งบน Krock.io
ผ่านทางKrock.io

Krock. io เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และการรีวิววิดีโอที่มุ่งเน้นไปที่เอเจนซี่สร้างสรรค์ที่ทำงานในด้านการผลิตแอนิเมชันหรือวิดีโอเป็นหลัก เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันในโครงการวิดีโอและแอนิเมชันได้ โดยมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แม่แบบวิดีโอ ความคิดเห็น ประวัติเวอร์ชัน และการมอบหมายงาน ทั้งหมดในที่เดียว

คุณสมบัติเด่นของ Krockio

  • จัดระเบียบและแบ่งปันไอเดียและแรงบันดาลใจด้วยมู้ดบอร์ดและคอลเลกชันภาพ
  • เปิดใช้งานการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกันของทีมในวิดีโอและโปรเจกต์แอนิเมชันด้วยคำอธิบายประกอบและความคิดเห็น พร้อมความสามารถในการมอบหมายงาน
  • เริ่มต้นโครงการสร้างสรรค์ของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน เช่น แคมเปญโซเชียลมีเดียหรือการเปิดตัวเว็บไซต์

ข้อจำกัดของ Krockio

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีความสามารถมากกว่า
  • อาจไม่เหมาะสำหรับทีมสร้างสรรค์ขนาดใหญ่หรือความต้องการในการจัดการโครงการสร้างสรรค์ที่ซับซ้อน

ราคาของ Krockio

  • แผนฟรี
  • ข้อดี: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $50/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Krockio

  • G2: 4. 8/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)
  • Capterra: 5/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)

6. คำคม

คำพูดติดตลก
ผ่านทางQuip

Quip เป็นเครื่องมือจัดการเอกสารและสเปรดชีตที่รวมเอกสาร แผ่นงาน และการแชททั้งหมดขององค์กรของคุณไว้ในที่เดียวภายใน Salesforce ดังนั้น ทีมสร้างสรรค์ของคุณจึงสามารถทำงานร่วมกันในโครงการเฉพาะ ติดตามกระบวนการ และปรับปรุงโครงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติเด่นของ Quip

  • ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมโดยการแก้ไขเอกสารและสเปรดชีตพร้อมกัน ส่งผลให้วงจรการทำงานซ้ำรวดเร็วขึ้น
  • เชื่อมต่อแอปที่จำเป็นของคุณ เช่น Slack, Jira เป็นต้น กับ Quip เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • เข้าถึงและอัปเดตข้อมูล Salesforce ได้โดยตรงภายในเอกสาร Quip โดยไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม
  • รักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนของคุณด้วยสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ การควบคุมความปลอดภัยของเนื้อหา และแนวทางการกู้คืนจากภัยพิบัติ

ข้อจำกัดของ Quip

  • อาจขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์โซลูชันเวิร์กโฟลว์เฉพาะทาง
  • เหมาะสำหรับผู้ใช้ Salesforce เท่านั้น

ราคาของ Quip

  • Quip Starter: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • Quip Plus: $25/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • Quip Advanced: 100 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Quip

  • G2: 4. 2/5 (1000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (199 รีวิว)

7. Kantata

ซอฟต์แวร์การจัดการ Kantata สำหรับบริการมืออาชีพ
ผ่านทางKantata

Kantata เป็นซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตโครงการบนคลาวด์ที่เหมาะสำหรับทีมบริการมืออาชีพที่ต้องการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในโครงการต่างๆ มันมีคุณสมบัติทั้งหมดของการจัดการโครงการ การจัดการทางการเงินและทรัพยากร การทำงานร่วมกันในทีม และการสร้างเวิร์กโฟลว์ในเครื่องมือเดียว

คุณสมบัติเด่นของ Kantata

  • เพิ่มประสิทธิภาพตารางเวลาของทีมและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งด้วยเครื่องมือการจัดการทรัพยากรและการจัดตารางเวลาของ Kantata
  • ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบการจัดการการจราจรและการทำงานแบบเวิร์กโฟลว์ที่ติดตั้งไว้ในตัว
  • ติดตามงบประมาณโครงการ, ตรวจสอบความคืบหน้า, และสร้างรายงานเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการ

ข้อจำกัดของคันตาตา

  • อาจไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับทีมที่ไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์การจัดการโครงการ

ราคาของคันตาตา

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Kantata

  • G2: 4. 2/5 (1300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

8. แบรนด์โฟลเดอร์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Brandfolder
ผ่านทางBrandfolder

Brandfolder เป็นซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้งานง่ายจาก Smartsheet ที่ช่วยให้นักการตลาดและนักสร้างสรรค์จัดการและแจกจ่ายสินทรัพย์ดิจิทัลของพวกเขา จุดมุ่งหมายหลักของเครื่องมือนี้คือการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบและทำให้การแชร์สินทรัพย์การออกแบบเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยด้วยการควบคุมความเป็นส่วนตัวขั้นสูง

มันมีคุณสมบัติทั้งหมดที่จำเป็นของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสร้างสรรค์ คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานแบบกำหนดเอง จัดการทีมสร้างสรรค์ และร่วมมือในโครงการและกิจกรรมเฉพาะได้

คุณสมบัติเด่นของ Brandfolder

  • จัดระเบียบ, เก็บ, และแบ่งปันทุกสินทรัพย์ของแบรนด์ของคุณ—ตั้งแต่โลโก้, คู่มือแบรนด์, ไปจนถึงเอกสารการตลาด—ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
  • รักษาความสอดคล้องของแบรนด์โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงและทำงานร่วมกันบนสินทรัพย์ได้อย่างราบรื่นด้วยระบบควบคุมเวอร์ชันและฟีเจอร์การอนุญาตผู้ใช้
  • กระจายและจัดการสินทรัพย์แบรนด์ผ่านช่องทางต่าง ๆ พร้อมรักษาความสอดคล้องของแบรนด์ด้วยกระบวนการอนุมัติและเครื่องมือติดตามการใช้งานของ Brandfolder

ข้อจำกัดของ Brandfolder

  • อาจขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์โซลูชันเวิร์กโฟลว์เฉพาะทาง
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจไม่คุ้นเคยสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับระบบ DAM

ราคาของแบรนด์โฟลเดอร์

  • พรีเมียม: ราคาตามตกลง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวของ Brandfolder

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (442 รีวิว)

9. มาร์ค

การจัดการโครงการบน Marq
ผ่านทางมาร์ค

Marq เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง ปรับแต่ง และแบ่งปันเนื้อหาที่มีแบรนด์ของคุณกับผู้ชมได้ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนการออกแบบใด ๆ ให้เป็นเทมเพลตที่มีแบรนด์สำหรับทีมของคุณ ทำให้พวกเขาสามารถปรับแต่งเนื้อหาตามแนวทางของแบรนด์และทำงานร่วมกันได้ทั่วทั้งองค์กร

แพลตฟอร์มยังมีคุณสมบัติที่คล้ายกับเครื่องมือจัดการโครงการสร้างสรรค์อื่น ๆ รวมถึงการจัดการทีม, การทำงานอัตโนมัติสำหรับงานสร้างสรรค์,การจัดการกระบวนการทำงานในการสร้างเนื้อหา, และการวางแผนทรัพยากร

คุณสมบัติเด่นของ Marq

  • จัดระเบียบโครงการด้วยภาพโดยใช้บอร์ดอารมณ์, บอร์ดคัมบัง, และปฏิทินในพื้นที่ทำงานสร้างสรรค์ที่จัดไว้โดยเฉพาะ
  • ออกแบบและสร้างเนื้อหาที่มีแบรนด์ได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับมาตรฐานของแบรนด์ของคุณได้ ด้วยคุณสมบัติเช่น การแก้ไขรูปภาพ การจัดรูปแบบข้อความ และการสร้างแบบจำลองได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
  • รับความคิดเห็นและการอนุมัติจากลูกค้าอย่างไร้รอยต่อด้วยเครื่องมือการใส่คำอธิบายประกอบและคุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชัน

ข้อจำกัดของมาร์ค

  • คุณสมบัติที่จำกัดสำหรับการจัดการโครงการสร้างสรรค์และการวางแผนโครงการ เนื่องจากจุดมุ่งเน้นหลักอยู่ที่การออกแบบมากกว่าการจัดการงานหรือการเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ

ราคาของ Marq

  • แผนฟรี
  • ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $12/เดือน ต่อ 2 ผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Marq

  • G2: 4. 4/5 (207 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (279 รีวิว)

10. การไหล

มุมมองไทม์ไลน์การไหล
ผ่านทางโฟลว์

Flow เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์ที่ผสานงานของคุณ โครงการ กำหนดเวลา และการสนทนาทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ออกแบบมาสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์และทีมการตลาดโดยเฉพาะ โดยผสานฟีเจอร์การจัดการโครงการที่เป็นเอกลักษณ์เข้ากับกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์

คุณสามารถสร้างและติดตามโครงการ วางแผนงาน และระดมความคิดกับผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์บนแพลตฟอร์มเดียวกันได้

คุณสมบัติเด่นของ Flow

  • ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งคำขอการอนุมัติหรือการมอบหมายงานตามกำหนดเวลาโดยใช้กระบวนการทำงานอัตโนมัติ
  • สร้างภาพความคืบหน้าของโครงการและตัวชี้วัดสำคัญด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ซึ่งแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับทีมของคุณ
  • ปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือแชทในตัวและเครื่องมือตรวจสอบงานแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดในการไหล

  • ขาดคุณสมบัติการรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์เมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
  • อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับทีมใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาไม่เคยใช้เครื่องมือจัดการโครงการแบบดั้งเดิมมาก่อน

การกำหนดราคาแบบไหล

  • พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $18/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวการไหล

  • G2: 4. 3/5 (54 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

ใช้ ClickUp เพื่อการวางแผนโครงการสร้างสรรค์ของคุณ

ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เชิงสร้างสรรค์ควรช่วยให้คุณจัดการโครงการสร้างสรรค์ ติดตามความคืบหน้า และสนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรช่วยให้ทีมสร้างสรรค์ของคุณทำงานร่วมกับสมาชิกทีมคนอื่นได้อย่างราบรื่น และรองรับการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์สร้างสรรค์ที่พวกเขาชื่นชอบได้อย่างไร้รอยต่อ

การตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของทีมและงบประมาณ เมื่อตัดสินใจ ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความซับซ้อนของโครงการ ขนาดของทีม คุณสมบัติที่ต้องการ และงบประมาณ

หากคุณยังไม่ได้เลือกซอฟต์แวร์สำหรับกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์ ลองใช้ ClickUp ดูสิ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเชิงสร้างสรรค์นี้มอบคุณสมบัติทั้งหมดที่ช่วยทีมสร้างสรรค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งการส่งมอบโครงการ

ด้วยแพลตฟอร์ม ClickUp สำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ คุณสามารถทำทุกอย่างได้ตั้งแต่การสร้างระบบการทำงานอัตโนมัติไปจนถึงการติดตามผลการดำเนินงานทางการเงินในระบบการจัดการโครงการเดียว

ไม่ว่าจะเป็นการติดตามโครงการ การจัดการไทม์ไลน์ของโปรเจกต์สร้างสรรค์ หรือการวางแผนโครงการ ClickUp คือโซลูชันเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของเอเจนซี่สร้างสรรค์ของคุณ

สมัครใช้ ClickUpวันนี้และปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการทำงานระดับสูงสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ของคุณ