25 ไอเดียคำสั่งสร้างงานศิลปะด้วย AI ที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของคุณ

AI มีคำขวัญง่ายๆ: ข้อมูลนำเข้าที่ดีกว่า จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า 🎯
ในคำศัพท์ของปัญญาประดิษฐ์ (AI)ข้อมูลนำเข้าคือคำสั่งหรือคำกระตุ้น (prompt) และผลลัพธ์ที่ได้คือผลลัพธ์ที่ถูกสร้างขึ้น (generated result) ในปัจจุบัน นักศิลปะและนักออกแบบทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นกำลังใช้คำสั่งศิลปะของปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างงานศิลปะที่สวยงามตระการตา
เครื่องมือสร้างงานศิลปะที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ได้เปิดโอกาสใหม่ในการแสดงออกทางศิลปะ ด้วยงานศิลปะที่สร้างโดย AI ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลก ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเข้าร่วมกระแสนี้
เครื่องมือเช่น Midjourney,Stable Diffusion, และ DALL-E 2 ทำให้ทุกคนสามารถทดลองใช้เครื่องมือสร้างศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างง่ายดาย. พวกมันสร้างผลงานที่น่าทึ่งได้—และรวดเร็วกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่สำหรับนักศิลปะมาก.
แต่ทั้งหมดเริ่มต้นจากการรู้วิธีเขียนคำแนะนำที่สมบูรณ์แบบ 🎨
อะไรคือคำสั่งสร้างงานศิลปะด้วย AI?
คำสั่งสำหรับสร้างงานศิลปะด้วย AI คือคำแนะนำที่ป้อนเข้าสู่เครื่องมือสร้างงานศิลปะที่ใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างงานศิลปะและภาพได้ ลองนึกภาพว่าคุณกำลังให้คำแนะนำกับศิลปิน เพียงแต่ในกรณีนี้ ศิลปินคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน
คำสั่งสำหรับสร้างงานศิลปะด้วย AI ที่ดีควรมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง ละเอียด และที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความสร้างสรรค์ ! 🤖
ทำไมคุณจึงต้องการคำสั่ง AI ที่ดี?
การสร้างเนื้อหา—ไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือภาพ—เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI จะอาศัยความเข้าใจในคำสั่งที่ได้รับ จากนั้นจะเปรียบเทียบรายละเอียดในคำสั่งกับชุดข้อมูลที่ได้ใช้ในการฝึกฝน ดังนั้น ข้อมูลนำเข้าหรือคำสั่งจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการนี้
แน่นอน ไม่มีขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการเขียนคำสั่งที่ดี คุณอาจต้องลองทำสองสามครั้งก่อนที่โมเดลจะสร้างภาพที่ตรงกับสิ่งที่คุณคิดไว้ในใจอย่างสมบูรณ์ กระบวนการลองผิดลองถูกนี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ในคำสั่งมีอิทธิพลต่อผลงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นอย่างไร
25 ตัวอย่างคำสั่ง AI เพื่อสร้างงานศิลปะภาพที่ดีที่สุด
เราได้คัดสรรชุดของคำแนะนำที่จะสร้างภาพที่น่าหลงใหลบนเครื่องมือสร้างงานศิลปะที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกือบทุกประเภท
1. ทิวทัศน์เมืองแห่งอนาคต
"สร้างภาพทิวทัศน์เมืองที่เต็มไปด้วยความคึกคักของมหานครแห่งอนาคตที่มีตึกระฟ้าสูงตระหง่านพร้อมดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และซับซ้อน ถ่ายทอดบรรยากาศเมืองที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยด้วยป้ายโฆษณาโฮโลกราฟิกที่ส่องแสงสว่างบนเส้นขอบฟ้าของเมืองและถนนเบื้องล่าง"
2. สีสันสดใสและไล่เฉดสี
"สร้างภาพที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสและไล่เฉดสีที่โดดเด่น ประกอบกันเป็นองค์ประกอบนามธรรมที่ดึงดูดสายตา สีต่างๆ ควรผสมผสานกันอย่างกลมกลืน สื่อถึงความเคลื่อนไหวและพลังงาน"
3. ทิวทัศน์เหนือจริง
"สร้างภาพทิวทัศน์เหนือจริงที่มีเกาะลอยตัว ภูเขาคว่ำ และพืชพรรณที่ไม่ธรรมดา รวมคุณภาพที่เหมือนฝัน ขยายขอบเขตของความเป็นจริง สร้างฉากที่มีองค์ประกอบที่จินตนาการและเหนือธรรมชาติ"
4. ภาพเหมือน
"สร้างภาพพอร์ตเทรตที่แสดงให้เห็นถึงสีหน้า ลักษณะ และอารมณ์ของบุคคลในภาพระยะใกล้ โดยให้พื้นหลังเป็นสีกลาง เน้นให้เห็นถึงตัวตนของบุคคลนั้นอย่างชัดเจน นำความลึกและบุคลิกของบุคคลออกมาให้โดดเด่น สร้างภาพพอร์ตเทรตที่น่าดึงดูดและจัดวางองค์ประกอบได้ดี"
5. ดวงดาว
"สร้างภาพที่มีวัตถุท้องฟ้าในความกว้างใหญ่ของอวกาศ รวมถึงดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ และกาแล็กซี เพื่อสร้างฉากจักรวาลที่น่าหลงใหล"
6. ป่าทึบและมืดลึก
สร้างภาพของป่าลึกที่มืดมิด มีต้นไม้โบราณสูงตระหง่าน ถ่ายทอดบรรยากาศลึกลับด้วยกิ่งไม้ที่บิดเบี้ยวทอดเงาประหลาดลงบนพื้นป่า สร้างความรู้สึกโดดเดี่ยวและน่าค้นหา
7. ลักษณะทางภูมิศาสตร์
"สร้างภาพที่แสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย รวมถึงภูเขาสูงตระหง่าน แม่น้ำคดเคี้ยว ทะเลทรายกว้างใหญ่ และหุบเขาเขียวชอุ่ม พื้นที่ที่สร้างภาพควรมีความหลากหลาย แสดงให้เห็นถึงความงดงามตามธรรมชาติของโลกในรูปแบบต่างๆ"
8. ทิวทัศน์ใต้ทะเล
"สร้างภาพทิวทัศน์ใต้ทะเลที่จับความงดงามของห้วงมหาสมุทรได้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมถึงแนวปะการัง ปลาแปลกตา และพืชน้ำ พร้อมแสงแดดที่ส่องผ่านผืนน้ำเพื่อสร้างแสงที่โดดเด่นและการเล่นของสีสัน"
9. การแข่งขันกีฬา
"สร้างภาพที่จับบรรยากาศของงานกีฬาในสนามกีฬาที่แออัด แสดงให้เห็นถึงพลังงาน ความตื่นเต้น และการแข่งขันขณะที่นักกีฬาแต่ละคนกำลังแข่งขันในกีฬาของตน ฉากนี้เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหว แสดงให้เห็นถึงแก่นแท้ของงานกีฬาที่น่าตื่นเต้น"
10. ธุรกิจและการพาณิชย์
"สร้างภาพที่แสดงถึงบรรยากาศธุรกิจและการค้าของเมืองสมัยใหม่ แสดงให้เห็นตึกระฟ้าสูงตระหง่าน ถนนที่คึกคักเต็มไปด้วยมืออาชีพ และกิจกรรมที่มีชีวิตชีวาของย่านธุรกิจที่เฟื่องฟู แสดงให้เห็นผู้คนกำลังประชุมกัน เดินผ่านย่านการเงิน และป้ายอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงข้อมูลตลาดหุ้น"
11. เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
"สร้างภาพที่จับภาพการลงจอดบนดวงจันทร์ โดยมีนักบินอวกาศเพียงคนเดียวที่ยืนอยู่บนพื้นผิวดวงจันทร์ แสดงโมดูล Eagle ของยาน Apollo 11 ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ"
12. จินตนาการถึงโน้ตดนตรี
"สร้างภาพที่แสดงโน้ตดนตรีในรูปแบบนามธรรมและพลวัต ปล่อยให้โน้ตดนตรีเต้นรำในอากาศ สร้างสรรค์ซิมโฟนีของรูปทรงและสัญลักษณ์ที่สื่อถึงแก่นแท้ของเสียง แสดงให้เห็นโน้ตที่ลอยและพันกันในอากาศ สร้างสรรค์องค์ประกอบที่กลมกลืนทางสายตา"
13. ประเทศและสถานที่สำคัญ
"สร้างภาพที่สะท้อนแก่นแท้ของอุซเบกิสถาน แสดงให้เห็นสถาปัตยกรรมอันซับซ้อนของเมืองประวัติศาสตร์ เช่น ซามาร์คานด์และบูคารา โดยเน้นความหลากหลายทางวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้ กำหนดฉากหลังของภาพให้เป็นทะเลทรายคีซิลคุมอันแห้งแล้งแต่สวยงาม"
14. ดอกไม้และสวน
"สร้างภาพสวนที่สวยงามราวกับภาพวาด ประดับประดาด้วยดอกไม้หลากหลายชนิดที่บานสะพรั่งสดใส ถ่ายทอดความสงบของฉากนี้ พร้อมแปลงดอกไม้ที่จัดเรียงอย่างประณีตและทางเดินที่คดเคี้ยวไปมา ฉากนี้ควรสื่อถึงความเงียบสงบ: การผสมผสานระหว่างแปลงดอกไม้ที่จัดเรียงอย่างพิถีพิถันและทางเดินที่คดเคี้ยว"
15. สวนนามธรรมเชิงกลไก
"สร้างภาพเหนือจริงของสวนนามธรรมและเชิงกล ที่ซึ่งดอกไม้โลหะประดับด้วยเฟืองทำหน้าที่เป็นกลีบดอกไม้ และเถาวัลย์หุ่นยนต์ปีนป่ายขึ้นไปตามโครงสร้างในจินตนาการ"
16. ทิวทัศน์ที่เงียบสงบ
"สร้างภาพที่จับภาพทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาแอลป์ แสดงยอดเขาสูงตระหง่านปกคลุมด้วยหิมะ ทุ่งหญ้าเขียวขจี และทะเลสาบใสราวคริสตัล รวมถึงหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา"
17. เหตุการณ์ระดับโลก
"สร้างภาพที่แสดงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ โดยมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อหารือและแก้ไขปัญหาโลกที่เร่งด่วน ถ่ายทอดความหลากหลายของวัฒนธรรม ภาษา และมุมมองในห้องประชุม ซึ่งเป็นการแสดงถึงความพยายามร่วมกันในการส่งเสริมสันติภาพ ความร่วมมือ และความเข้าใจในระดับโลก"
18. ภาพถ่ายที่สมจริง
"สร้างชุดภาพถ่ายที่สมจริงซึ่งจับภาพช่วงเวลาในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงและเข้าถึงได้ จินตนาการถึงฉากของผู้คนที่ดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเขา, สีหน้าท่าทางที่เป็นธรรมชาติ, และความงามที่พบในรายละเอียดธรรมดา"
19. ตัวละครจริงหรือตัวละครในประวัติศาสตร์
"สร้างภาพถ่ายที่สมจริงของมัลคอล์ม เอ็กซ์ ผู้นำด้านสิทธิพลเมืองที่มีอิทธิพล จับภาพเสน่ห์ ความมุ่งมั่น และความทุ่มเทของเขาต่อความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน จินตนาการถึงช่วงเวลาที่สะท้อนถึงเสน่ห์ ความมุ่งมั่น และความทุ่มเทของเขาในการสนับสนุนความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน"
20. สร้างสรรค์งานศิลปะ
สร้างภาพวาดสีน้ำมันสไตล์อิมเพรสชันนิสต์ของสระน้ำที่เงียบสงบ ใช้การวาดแปรงเพื่อผสมสี จับการเล่นของแสงและสี และใส่แสงสว่างอบอุ่นของแสงแดดที่ส่องผ่านใบไม้
21. ฤดูกาล
"จับภาพความงดงามของฤดูหนาวไว้ในฉากเดียว โดยลองใช้สิ่งของตามฤดูกาลและเฉดสีเพื่อสื่อถึงความกลมกลืนของวงจรธรรมชาติ"
22. แผนภาพเส้น
สร้างกราฟเส้นที่แสดงการเติบโตของการใช้พลังงานสะอาดในช่วงห้าปีที่ผ่านมา โดยให้แน่ใจว่าได้สร้างแกนสองแกนและจุดข้อมูลที่มีป้ายกำกับเพื่อแสดงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานสะอาด
23. สไลด์สำหรับการนำเสนอ
"สร้างสไลด์นำเสนอเกี่ยวกับโอกาสทางการขายในภูมิภาคเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วยแผนที่ที่เน้นย้ำภูมิภาคสำคัญ และจุดสำคัญในรูปแบบของข้อความสั้น ๆ ที่ระบุถึงศักยภาพของตลาด กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโต"
24. แสดงอารมณ์ให้เห็นภาพ
"สร้างภาพที่แสดงถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ ใช้สีสดใส เช่น สีเหลืองและสีส้ม รวมกันเป็นรูปทรงที่มีชีวิตชีวาเพื่อสื่อถึงความสุขและการเฉลิมฉลอง พยายามถ่ายทอดความสุขผ่านสีและรูปทรง"
25. สร้างโลโก้และตราสัญลักษณ์
"สร้างตัวเลือกของสัญลักษณ์สำหรับวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง โดยมีสัญลักษณ์เช่น โล่, หนังสือเปิด, และปากกา จัดเรียงองค์ประกอบเหล่านี้ในโทนสีที่ดี สร้างความรู้สึกของความรู้, ประเพณี, และการรู้แจ้ง"
การใช้คำสั่งสำหรับศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์
มีประโยชน์หลักสองประการของการใช้คำสั่งศิลปะด้วย AI: การใช้ AI ในการสร้างภาพช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ข้อได้เปรียบใหญ่อีกประการคือมันไม่มีข้อจำกัดที่มนุษย์มี เช่น ชุดทักษะเฉพาะและความรู้ที่จำกัดเกี่ยวกับสไตล์ศิลปะต่างๆ 💫
นี่คือประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมของการใช้คำสั่ง AI
- ประสิทธิภาพด้านเวลา
ด้วยคำแนะนำที่ดี คุณสามารถสร้างภาพได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสร้างภาพต้นฉบับด้วยตนเอง การปรับแต่งคำแนะนำเพื่อปรับแต่งผลลัพธ์อาจใช้เวลาเพิ่มอีกไม่กี่นาทีเท่านั้น
- ความคุ้มค่าด้านต้นทุน
เวลาคือเงิน และด้วยเครื่องมือ AI ที่ไม่แพงและไม่ต้องเขียนโค้ด ธุรกิจสามารถเพิ่มการผลิตเนื้อหาได้อย่างมีนัยสำคัญในขณะที่ลดต้นทุนการผลิต คำสั่งเริ่มต้นช่วยให้ศิลปินมีจุดเริ่มต้นด้วยแนวคิดและทิศทางเบื้องต้น แทนที่จะต้องทดลองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยประหยัดเงินจากวัสดุที่สูญเปล่าและเวลา
- ความสม่ำเสมอ
การใช้คำสั่งสำหรับผู้สร้างภาพด้วย AIช่วยให้คุณสามารถสร้างความสม่ำเสมอได้ เนื่องจากผู้สร้างภาพใช้คำแนะนำทางข้อความและการเรียนรู้ของเครื่อง คุณสามารถสร้างการออกแบบต้นฉบับได้มากมายโดยไม่กระทบต่อแนวทางแบรนด์หรือสไตล์ที่ต้องการ
- การเข้าถึง
ผู้เชี่ยวชาญยังอ้างว่าเครื่องมือ AIเช่น Midjourney, Dall-E และ Stable Diffusionได้ทำให้การสร้างเนื้อหาเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น คำสั่งหรือ Prompt สามารถเข้าถึงได้ทุกคน ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะหรือปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างภาพที่น่าดึงดูด 👍🏼
- ความหลากหลาย
การใช้คำสั่งสำหรับศิลปะ AI ยังมอบความหลากหลายที่ไม่มีใครเทียบได้ให้กับคุณ—AI มีความสามารถยอดเยี่ยมในการเข้าใจและเลียนแบบสไตล์ศิลปะต่าง ๆ ซึ่งสามารถส่งเสริมให้ศิลปินทดลองกับสไตล์และเทคนิคที่หลากหลาย
- นวัตกรรม
เครื่องมือสร้างภาพยังส่งเสริมให้ศิลปินคิดนอกกรอบ คุณสามารถสำรวจดินแดนที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนและสร้างผลงานศิลปะที่น่าทึ่งซึ่งไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนโดยใช้แนวคิดและการผสมผสานที่ไม่ธรรมดา เครื่องมือศิลปะ AI ยังช่วยสร้างคำแนะนำเพื่อช่วยให้คุณระดมความคิดและสร้างผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์อีกด้วย
ในที่สุด เครื่องสร้างข้อความสำหรับศิลปะด้วย AI สามารถท้าทายศิลปินให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองได้ เมื่อศิลปินมีปฏิสัมพันธ์กับข้อความใหม่และท้าทาย พวกเขาจะปรับปรุงเทคนิคของตนและขยายทักษะของตน
ความท้าทายและอุปสรรคทั่วไปในการใช้คำสั่ง AI สำหรับงานศิลปะ
การเกิดขึ้นของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสร้างเนื้อหาได้จุดประกายการอภิปรายและการถกเถียงในหมู่นักศิลปะและนักออกแบบ นอกเหนือจากความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ การเป็นเจ้าของ และการขุดข้อมูลแล้ว การลดคุณค่าของศิลปะมนุษย์ยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวลสำหรับศิลปินที่มีประสบการณ์
ข้อเสียที่พบบ่อยของการใช้คำสั่ง AI คือมันมีข้อจำกัด เนื่องจากเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI ทำงานโดยอาศัยคำสั่งเหล่านี้เพียงอย่างเดียว จึงไม่มีพื้นที่สำหรับการทดลองกับองค์ประกอบและสไตล์ที่อยู่นอกเหนือจากคำสั่ง ดังนั้น เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI อาจไม่สามารถจับความละเอียดอ่อนและลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของงานศิลปะที่ดีได้ นอกจากนี้ งานศิลปะที่สร้างด้วย AI มักจะมีลักษณะเป็นสูตรสำเร็จ ขาดความสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนบุคคล
การพึ่งพาคำแนะนำที่สร้างโดย AI มากเกินไปเป็นอีกหนึ่งความท้าทาย ศิลปินอาจพบว่าตนเองกำลังดิ้นรนเพื่อรักษาสมดุลระหว่างปริมาณการผลิตกับคุณภาพที่ดี
การรักษาเสียงสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองให้อยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นในขณะที่พึ่งพาคำแนะนำจาก AI นั้นเป็นอุปสรรคอีกประการหนึ่ง แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ เครื่องสร้างภาพก็กำลังค่อยๆ กลายเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างเนื้อหา
เหลือเพียงอุปสรรคสุดท้าย: การสร้างคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง น่าสนใจ และมีประโยชน์ได้ 💡
มาดูกันว่าทำอย่างไร
วิธีเขียนคำสั่งสำหรับสร้างงานศิลปะด้วย AI เพื่อการสร้างภาพ
ในการเขียนคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รวมรายละเอียดเหล่านี้ไว้: รูปแบบของภาพ, หัวข้อหลัก, รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ, ลักษณะทางสไตล์หรือการอ้างอิง, และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทั้งหมด
นี่คือคำอธิบายอย่างละเอียดทีละขั้นตอน
เริ่มต้นด้วยการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของศิลปะที่คุณต้องการ ตัดสินใจว่าต้องการเป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพสเก็ตช์ ภาพสีน้ำมัน หรือการเรนเดอร์แบบสามมิติ จากนั้นกำหนดจุดเด่นหลักของผลงานให้ชัดเจน อาจเป็นบุคคล สัตว์ สิ่งของ หรือแนวคิดเชิงนามธรรม
ถัดไป ให้อธิบายรายละเอียดเฉพาะขององค์ประกอบหลักในภาพของคุณ รวมข้อมูลเกี่ยวกับสี รูปร่าง ขนาด และพื้นผิว เพื่อช่วยให้เครื่องมือสร้างรายละเอียดที่ถูกต้อง ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบศิลปะและสไตล์ที่คุณนึกถึงโดยใช้คำสำคัญ เช่น "นามธรรม" "มินิมอล" "เอ็กซ์เพรสชันนิสม์" หรือ "เหนือจริง" เพื่ออธิบายความสวยงาม
สุดท้าย กำหนดองค์ประกอบให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ ระบุสำนักศิลปะ รูปแบบแสง อัตราส่วนภาพ อัตราส่วน และมุมกล้อง มิฉะนั้น คุณสามารถเน้นที่พื้นหลังและบริบทได้
สมมติว่าคุณต้องการภาพของชาวไวกิ้งที่วางอยู่ต่อหลังฉากสมัยใหม่ มาดูขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการเขียนคำสั่งที่เหมาะสมสำหรับตัวอย่างนี้:
- ระบุรูปแบบ: สร้างภาพถ่าย...
- อธิบายหัวข้อ: สร้างภาพถ่ายของขุนศึกไวกิ้ง...
- เพิ่มรายละเอียด: สร้างภาพถ่ายของขุนศึกไวกิ้งที่ถือขวาน...
- อธิบายสไตล์: สร้างภาพถ่ายสไตล์ป็อปอาร์ตของขุนศึกไวกิ้งที่ถือขวานในภาพระยะไกลแบบโมโนโครม...
- เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม: สร้างภาพถ่ายสไตล์ป๊อปอาร์ตของขุนศึกไวกิ้งที่ถือขวานในท่าทางชูขึ้นในภาพระยะไกลแบบขาวดำ ยืนอยู่หน้าไทม์สแควร์ นิวยอร์ก
คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดและความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนได้ เช่น คำอธิบายที่ละเอียด เพื่อสร้างงานศิลปะและแนวคิดการออกแบบ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ เช่น สไตล์ศิลปะเฉพาะ เช่น ศิลปะป๊อป โรงเรียนหรือแนวเพลง อ้างอิงถึงไอคอนวัฒนธรรมป๊อป หรือองค์ประกอบทางข้อความ
ยิ่งคุณระบุคำสั่งของคุณอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากเท่าไร ภาพที่ได้ก็จะยิ่งละเอียดและซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้น
ใช้ ClickUp เพื่อสร้างข้อความกระตุ้น AI ที่สร้างสรรค์
ถ้าเราบอกคุณว่าคุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้นด้วย AI โดยใช้...เอ่อ AI เองล่ะ?
การเรียนรู้ที่จะเขียนคำสั่งสำหรับสร้างงานศิลปะด้วย AI ต้องใช้เวลาและการฝึกฝน แต่ด้วยเครื่องมือสร้างคำสั่งศิลปะของ ClickUp คุณจะได้รับโมเดล AI ที่ทรงพลังซึ่งสามารถตีความคำสั่งของคุณและสร้างคำสั่งสำหรับเครื่องมือสร้างงานศิลปะ AI ฟรีเกือบทุกประเภท
ClickUp ยังมีห้องสมุดของเทมเพลตคำสั่งเพื่อช่วยให้การสร้างคำสั่งเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น มีคำสั่งที่พร้อมใช้งานไว้ให้ด้วย 👏🏼
คุณสามารถพิมพ์แนวคิดและความต้องการของคุณได้ และClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp จะแนะนำธีม แนวคิด และองค์ประกอบที่สอดคล้องกับแนวคิดเหล่านั้น คุณสามารถสร้างคำสั่งที่สมบูรณ์เพื่อป้อนเข้าสู่ตัวสร้างภาพ AI ของคุณด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
อะไรเพิ่มเติม? คุณสามารถสร้างภาพ AI ได้โดยตรงใน ClickUp Brain.
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างงานศิลปะด้วย AI โดยไม่ต้องพิมพ์ข้อความเลย! ใช่แล้ว คุณอ่านไม่ผิด ทำไมต้องพิมพ์เมื่อคุณสามารถ บอกเล่า ข้อความที่ต้องการได้ด้วยฟีเจอร์ Talk to Text ในClickUp Brain MAX? เร็วกว่าการพิมพ์ถึง 4 เท่า และช่วยลดเวลาในการถ่ายทอดไอเดียของคุณลงบนผืนผ้าใบ!
แล้วการนำไอเดียมาสู่ชีวิตจริงในระหว่างการประชุมระดมสมองของคุณล่ะ?
ขณะที่คุณวางแผนความคิด ไอเดีย และกลยุทธ์ของคุณบนClickUp Whiteboardsคุณยังสามารถพิมพ์ข้อความในภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างภาพที่แสดงถึงสิ่งเหล่านั้นในเชิงภาพได้อีกด้วย!
ดำดิ่งสู่โลกแห่งธีม สไตล์ และหัวข้อที่หลากหลาย ตั้งแต่ความมหัศจรรย์แบบนามธรรมไปจนถึงภาพเหมือนที่สมจริงอย่างเหนือชั้น มีบางสิ่งสำหรับทุกคน คำสั่งแต่ละข้อช่วยให้คุณสร้างงานศิลปะด้วย AI ขณะที่คุณสำรวจดินแดนใหม่ในด้านการแสดงออกทางศิลปะของคุณ
เข้าร่วมชุมชนที่มีชีวิตชีวาของนักศิลปะ, นักออกแบบ, และครูผู้สอนที่ได้ใช้ ClickUp เพื่อรักษาแรงบันดาลใจและเพิ่มผลผลิตของพวกเขา.ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้! ✨