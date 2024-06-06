เชี่ยวชาญ AI Canvas: ตัวอย่างคำสั่ง Midjourney ที่จำเป็นสำหรับศิลปินและนักออกแบบ

บล็อก ClickUp

การสร้างภาพที่น่าทึ่งไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน ด้วยเครื่องมือสร้างศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์อย่าง Midjourney แทบทุกคนสามารถสร้างงานศิลปะดิจิทัลที่สวยงามได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ในฐานะศิลปิน คุณอาจสังเกตเห็นศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยเสริมสร้างผลงานของคุณเช่นกัน

แต่เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากศักยภาพของเครื่องมือ AI เหล่านี้ คุณจำเป็นต้องเชี่ยวชาญศิลปะอีกแขนงหนึ่ง นั่นคือการสร้างคำสั่งที่สมบูรณ์แบบ

Midjourney (และโปรแกรมสร้างศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์อื่น ๆ) ทำงานผ่านคำสั่งหรือคำกระตุ้น (prompts) ซึ่งเป็นข้อความสั้น ๆ ที่ชี้นำให้ปัญญาประดิษฐ์สร้างภาพตามที่ต้องการ คำกระตุ้นของ Midjourney ทำหน้าที่เป็นคำสั่ง คอยป้อนข้อมูลจากฐานข้อมูลภาพขนาดใหญ่ของปัญญาประดิษฐ์เพื่อแปลคำพูดของคุณให้กลายเป็นภาพวาดที่มีรายละเอียดครบถ้วน

ด้วยการเชี่ยวชาญศิลปะในการสร้างคำสั่งภาพ คุณสามารถสร้างภาพที่หลากหลายได้อย่างมากมาย ตั้งแต่ทิวทัศน์ที่สมจริงอย่างละเอียดไปจนถึงสิ่งมีชีวิตแฟนตาซีที่สมจริงอย่างยิ่ง

คู่มือนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นสร้างงานศิลปะดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์ด้วยคำสั่ง Midjourney ที่ดีที่สุด

พื้นฐานของคำสั่ง Midjourney

ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อน Midjourney มีความสามารถโดดเด่นในการสร้างเนื้อหาใหม่ ๆ จากข้อมูลที่มีอยู่ เมื่อคุณป้อนข้อความหรือคำกระตุ้น (prompt) ระบบ AI จะวิเคราะห์องค์ประกอบแต่ละคำในข้อความนั้น คัดกรองจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยรูปแบบศิลปะ รูปร่าง สีสัน และพื้นผิวที่หลากหลาย จากนั้นจึงนำองค์ประกอบเหล่านี้มาประกอบกันเป็นภาพที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของคุณ

ยิ่งคำสั่งของคุณชัดเจนมากเท่าไร การค้นหาของ AI ก็จะยิ่งมีจุดมุ่งหมายมากขึ้นเท่านั้น ส่งผลให้ได้ภาพสุดท้ายที่สะท้อนเจตนาทางศิลปะของคุณอย่างแท้จริง

คุณสร้างคำแนะนำคุณภาพสูงได้อย่างไร? รายการตัวอย่างคำแนะนำ 35 ข้อของเราสามารถเป็นแรงบันดาลใจได้

35 ตัวอย่างคำสั่ง Midjourney

มิดเจอร์นีย์
ผ่านทางMidjourney

คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนและปรับปรุงคำสั่ง Midjourney ด้วยตัวอย่างที่หลากหลายซึ่งจัดหมวดหมู่ตามสไตล์ศิลปะ มาสำรวจกัน:

คิวบิสม์: การสำรวจรูปทรงเรขาคณิต

คิวบิสม์ เป็นรูปแบบศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะด้วยรูปทรงนามธรรมและรูปทรงที่แตกเป็นชิ้นส่วน

เด็กหญิงกับแมนโดลิน, ปาโบล ปิกัสโซ
ผ่านทางเด็กหญิงกับมานโดลิน, ปาโบล ปิกัสโซ, 1910

แนวทางปฏิวัติใหม่นี้ถูกนำเสนอโดยศิลปินอย่างปาโบล ปิกัสโซ และฌอร์ฌ์ บราค ระหว่างปี ค.ศ. 1907-1908 และได้รับการถ่ายทอดอย่างชัดเจนที่สุดในผลงานของพวกเขา ได้แก่ Les Demoiselles d'Avignon, Girl with a Mandolin, Bottle and Fishes, และ Man with a Guitar.

ชายกับกีตาร์, จอร์จส์ บราค
ผ่านทางชายกับกีตาร์, จอร์จส์ บราค, 1911

ตัวอย่างคำสั่ง Midjourney ต่อไปนี้สามารถช่วยให้คุณสร้างงานศิลปะดิจิทัลแบบคิวบิสม์ของคุณเองได้:

  1. ห้องนั่งเล่นสมัยใหม่ที่ถูกออกแบบในสไตล์คิวบิสม์แบบแยกส่วน พร้อมด้วยรูปทรงเรขาคณิตและระนาบที่ซ้อนทับกันในสีสันสดใส
  2. ภาพวาดนิ่งแบบคิวบิสม์สีเดียวที่มีชามผลไม้เป็นองค์ประกอบหลัก โดยเน้นที่มุมมองที่บิดเบี้ยวและรายละเอียดเส้นตรงที่แม่นยำ
  3. ภาพทิวทัศน์เมืองอันงดงามที่ถ่ายทอดในสไตล์คิวบิสม์ ถ่ายทอดความมีชีวิตชีวาของชีวิตในเมืองท่ามกลางบรรยากาศหมอกมัวและอารมณ์ลึกซึ้ง
ทัศนียภาพเมืองที่งดงามตระการตา
ผ่านทางMidjourney
  1. วาดภาพเหมือนสไตล์คิวบิสต์ของผู้หญิงในแสงที่ดราม่า ได้แรงบันดาลใจจากผลงานของจอร์จส์ บราค
  2. ภาพวาดสีน้ำมันแบบไฮเปอร์เรียลลิสต์ของเครื่องดนตรีที่แยกออกเป็นรูปทรงเรขาคณิตด้วยสีสันสดใส ทำให้นึกถึงศิลปะแบบสังเคราะห์คิวบิสม์

อาร์ตเดโค: จับภาพความหรูหราของอดีต

ตรงกันข้ามกับรูปแบบที่แตกเป็นชิ้นส่วนของลัทธิคิวบิสม์ ศิลปะอาร์ตเดโคได้นำเสนอมุมมองที่หรูหราและเรียบง่ายอย่างมีสไตล์ สไตล์ศิลปะที่มีอิทธิพลนี้เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1920 เจริญรุ่งเรืองตลอดทศวรรษ 1930 และเฉลิมฉลองความทันสมัย

ศิลปะอาร์ตเดโคไม่กลัวความหรูหราและยอมรับพื้นผิวที่หรูหราและลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมโบราณเช่นอียิปต์และลวดลายซิกแซกจากยุคเครื่องจักร มันเป็นการเคลื่อนไหวในสไตล์ศิลปะตกแต่งและแนวคิดทางสถาปัตยกรรมในยุโรปและสหรัฐอเมริกา

นี่คือตัวอย่างคำสั่งสำหรับ AIในการสร้างงานศิลปะดิจิทัลที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพวาดสไตล์อาร์ตเดโค:

  1. โปสเตอร์อาร์ตเดโคสุดหรูหราสำหรับละครบรอดเวย์ในจินตนาการ โดดเด่นด้วยหญิงสาวสวยในชุดราตรีพลิ้วไหวที่ปกคลุมร่างกายราวกับม่านผ้าหรูหรา
โปสเตอร์อาร์ตเดโค
ผ่านทางMidjourney
  1. ภาพวาดสไตล์อาร์ตเดโคที่เหมือนจริงราวกับภาพถ่ายของตึกระฟ้าที่อาบไปด้วยแสงสีทองของพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมด้วยลวดลายเรขาคณิตและรายละเอียดที่ซับซ้อน
ภาพวาดสไตล์อาร์ตเดโคของตึกระฟ้า
ผ่านทางMidjourney
  1. ห้องสไตล์อาร์ตเดโคสีขาวหรูหราแบบมินิมอล พร้อมเฟอร์นิเจอร์ที่เรียบหรู โทนสีโครเมียม และพรมลายเรขาคณิตที่เหมือนจริง
  2. สร้างภาพวาดแฟชั่นของผู้หญิงในชุดเดรสสไตล์อาร์ตเดโคที่พลิ้วไหว ประดับด้วยลวดลายเรขาคณิตที่โดดเด่นและรายละเอียดที่ประณีตในแสงที่ดูน่าทึ่ง

3. เกมย้อนยุค: เล่นกับพิกเซล

เกมย้อนยุค แตกต่างจากกราฟิกที่ล้ำสมัยของอวกาศในยุคปัจจุบัน มีความเสน่ห์เฉพาะตัวในความเรียบง่ายของพิกเซล พวกมันปลุกความทรงจำในอดีตโดยเตือนให้เรานึกถึงยุคทองของตู้เกมอาร์เคดและเครื่องเล่นเกมคอนโซลในบ้านของยุค 80 และยุค 16 บิต

การออกแบบและสไตล์ศิลปะมีลักษณะเด่นด้วยฉากหลังที่มีสีสัน ตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์เช่นมาริโอ, เพลงประกอบที่เรียบง่ายแต่ติดหู, และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ชวนให้นึกถึงอดีต พวกมันมีคุณค่าทางจิตใจของความทรงจำในวัยเด็กและเป็นตัวแทนของช่วงเวลาที่เรียบง่ายในวงการเกม

ในการสร้างภาพในสไตล์ศิลปะนี้ ลองเล่นกับคำสั่งของ Midjourney เช่น:

  1. ฉากเกมแพลตฟอร์มแบบพิกเซลอาร์ตที่นำเสนอฮีโร่ผู้กล้าหาญกำลังต่อสู้กับมังกรพ่นไฟ
  2. เกมแข่งรถสไตล์ย้อนยุคที่มีรถพิกเซลวิ่งผ่านเมืองที่สว่างไสวด้วยแสงนีออน
รถแข่งสไตล์ย้อนยุค
ผ่านทางMidjourney
  1. ภาพเหมือนพิกเซลอาร์ตสีสันสดใสของตัวละครเกมคลาสสิกในชุดเกราะที่มีรายละเอียดประณีต
  2. ภาพเหมือนแบบพิกเซลของตัวละครเกมย้อนยุคที่เป็นสัญลักษณ์ เช่น มาริโอหรือแพ็คแมนในรายละเอียดที่น่าทึ่ง
  3. โปสเตอร์เกมกีฬาแนวย้อนยุคที่มีนักกีฬาพิกเซลในท่าทางที่เคลื่อนไหวบนพื้นหินและทราย
โปสเตอร์เกมกีฬาแนวย้อนยุค
ผ่านทางMidjourney
  1. ภาพจำลองแบบ 8 บิตของสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียง เช่น หอไอเฟล หรือกำแพงเมืองจีน พร้อมด้วยผีเสื้อสีรุ้งบินลอยไป

ไซเบอร์พังค์: การจินตนาการถึงอนาคตที่ถูกครอบงำโดยเทคโนโลยี

ไซเบอร์พังค์ เป็นประเภทย่อยของนิยายวิทยาศาสตร์ที่ดำดิ่งสู่อนาคตที่มืดมนซึ่งถูกแต่งแต้มด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและการเสื่อมถอยของสังคม

มันเป็นแนววรรณกรรมที่อุดมไปด้วยธีมต่างๆ มันสำรวจต้นทุนของมนุษย์จากความก้าวหน้า การต่อสู้เพื่อค้นหาตัวตนในโลกที่หมกมุ่นกับการเปลี่ยนแปลง และการต่อสู้เพื่อรักษาเศษเสี้ยวของความเป็นมนุษย์ในสังคมที่กำลังอยู่บนขอบเหว

ลองนึกภาพเส้นแบ่งที่เลือนรางระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรเมื่อสร้างคำสั่งสำหรับ Midjourney ในหัวข้อนี้:

  1. ตลาดกลางคืนไซเบอร์พังค์ที่คึกคักสว่างไสวด้วยโฆษณาโฮโลแกรมและป้ายไฟนีออนที่กะพริบ
  2. นักรบไซบอร์กผู้โดดเดี่ยวเฝ้ามองทัศนียภาพเมืองไซเบอร์พังค์อันกว้างใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยหมอกควันและแสงไฟเทียมในสภาพแวดล้อมที่ละเอียดและซับซ้อน
  3. ภาพเหมือนไฮเทคของแฮกเกอร์ไซเบอร์พังค์ที่มีอิมแพลนต์เรืองแสงและอินเตอร์เฟซดิจิทัลฉายอยู่ในดวงตา กำลังเฝ้ามองผีเสื้อสีรุ้งบินอยู่
  4. พ่อค้าแม่ค้าข้างถนนที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยไซเบอร์เนติกส์ ขายอาหารและเครื่องดื่มเรืองแสงที่แกะสลักลวดลายโลหะอย่างประณีตละเอียดอ่อน แสดงให้เห็นในแสงธรรมชาติ
พ่อค้าแม่ค้าข้างถนนที่ใช้ระบบไซเบอร์เนติกส์
ผ่านทางMidjourney
  1. ตึกระฟ้าเรขาคณิตที่มีรายละเอียดสูงในสไตล์ของอาคารไครสเลอร์ พร้อมการพ่นสีอะคริลิคอย่างประณีตบนพื้นผิวโครเมียมและโลหะ

เหนือจริง: การท้าทายความเป็นจริงด้วยภาพฝัน

ลัทธิเหนือจริง (Surrealism) เป็นขบวนการทางศิลปะและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากซากปรักหักพังของสงครามโลกครั้งที่ 1 ศิลปินเหนือจริงแตกต่างจากศิลปินคิวบิสม์ที่แยกแยะความเป็นจริงออกเป็นส่วนๆ โดยพวกเขาพยายามปลดปล่อยพลังของจิตใต้สำนึก

ลองจินตนาการถึงนาฬิกาที่กำลังละลายทอดตัวอยู่บนภูมิประเทศอันแห้งแล้ง ดังที่ซัลวาดอร์ ดาลีถ่ายทอดไว้ หรือร่างในหมวกทรงสูงที่ปกปิดใบหน้าที่เต็มไปด้วยปริศนา ผลงานของเรเน มาグリット

ความคงอยู่ของความทรงจำ, ซัลวาดอร์ ดาลี
ผ่านผลงาน"ความคงอยู่ของความทรงจำ" โดย ซัลวาดอร์ ดาลี, 1931

ผลงานของพวกเขาผสมผสานสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลกับสิ่งที่คุ้นเคย มักจะวางวัตถุในชีวิตประจำวันในฉากที่เหนือจินตนาการ ลองนึกถึงเปียโนขนาดใหญ่ที่มีขนปีกงอกออกมา หรือกุ้งมังกรที่นั่งอยู่บนโทรศัพท์—การวางสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยกันท้าทายการรับรู้ความเป็นจริงของเรา กระตุ้นจินตนาการ

ใช้คำสั่ง Midjourney เหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างสรรค์ไอเดีย:

  1. นาฬิกาที่กำลังละลายห้อยอยู่บนกิ่งไม้แห้งแล้ง ท่ามกลางท้องฟ้าสีฟ้าใส มีผีเสื้อแฟนตาซีอันงดงามโบยบินอยู่ไกลสุดขอบฟ้า ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและลวดลายอันซับซ้อน
  2. กระดานหมากรุกที่หมากแต่ละตัวเป็นสิ่งมีชีวิตแฟนตาซีซึ่งกำลังต่อสู้อย่างดุเดือดกับดอกไม้แก้วที่สมจริงเกินจริง ในพื้นที่ที่ทันสมัยและเรียบหรู
  3. เปียโนแกรนด์ที่มีรายละเอียดอย่างละเอียดที่สุด พร้อมคีย์ที่ถูกแทนที่ด้วยน้ำตกที่ไหลลงสู่ทะเลกว้างใหญ่ในโลกเล็ก ๆ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ
  4. สร้างฉากที่ได้แรงบันดาลใจจาก René Magritte โดยมีตัวละครสวมหมวกทรงกลมที่มีใบหน้าซ่อนอยู่ยืนอยู่หน้าอาคารที่มีด้านหน้าโค้ง
  5. ในสไตล์ของซัลวาดอร์ ดาลี จงวาดภาพฝันที่มีนาฬิกาละลายทอดตัวอยู่บนภูมิทัศน์ที่แห้งแล้ง พร้อมรายละเอียดที่ซับซ้อนอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ภาพฝันที่มีนาฬิกาละลาย
ผ่านทางMidjourney

สตีมพังค์: การจินตนาการถึงโลกแห่งเฟืองและพลังงานไอน้ำ

แนววรรณกรรมย่อยของนิยายวิทยาศาสตร์นี้ไม่ใช่ภาพอนาคตแบบที่คุณคุ้นเคย สตีมพังค์เป็นการจินตนาการใหม่ของอดีต โดยเฉพาะยุควิกตอเรียและยุคคาวบอยตะวันตกของอเมริกา แต่เพิ่มความแฟนตาซีเข้าไป ผสมผสานความสวยงามแบบย้อนยุคอนาคตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักรไอน้ำในยุคอุตสาหกรรมศตวรรษที่ 19

สตีมพังก์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามเท่านั้น แต่เป็นโลกที่เต็มไปด้วยการผจญภัยและนวัตกรรม ที่ซึ่งอดีตและอนาคตมาบรรจบกันในความอลังการอันงดงามของทองเหลือง ไอน้ำ และจินตนาการอันไร้ขีดจำกัด

คำสั่ง Midjourney ของคุณสำหรับงานศิลปะดิจิทัลสไตล์สตีมพังก์สามารถเลียนแบบได้ดังนี้:

  1. เรือเหาะสตีมพังก์อันงดงามลอยล่องผ่านหมู่เมฆ ขับเคลื่อนด้วยลูกสูบทองแดงและเครื่องยนต์ไอน้ำที่ประณีตในรายละเอียดแบบเส้นตรงที่แม่นยำ
  2. ตลาดสตีมพังค์ที่คึกคักเต็มไปด้วยเครื่องจักรกลและสิ่งประดิษฐ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเฟืองและไอน้ำ
  3. ภาพเหมือนที่เคร่งขรึมของนักประดิษฐ์สตีมพังค์ที่มีแขนกลและแว่นตา กำลังจ้องมองผลงานล่าสุดของตน
ภาพเหมือนของนักประดิษฐ์สตีมพังค์
ผ่านทางMidjourney
  1. จินตนาการถึงรถรางไอน้ำขนาดมหึมาแล่นผ่านทิวทัศน์เมืองยุควิกตอเรียที่เต็มไปด้วยหมอกควัน
  2. ออกแบบฉากถนนสไตล์สตีมพังก์ที่คึกคัก มีหุ่นยนต์จักรกลนาฬิกา รถม้าไร้ม้า และแสงสว่างจากตะเกียงแก๊ส
  3. สร้างฉากถ่ายภาพทิวทัศน์ของชายผู้เป็นนักสำรวจในหมวกทรงสูงและแว่นตากันลม กำลังผจญภัยเข้าสู่เมืองที่สาบสูญในเครื่องเดินเครื่องไอน้ำขนาดยักษ์

กระดาษหลายชั้น: การทดลองกับพื้นผิว

ศิลปะกระดาษแบบชั้นเป็นเทคนิคสร้างสรรค์ที่น่าหลงใหลซึ่งทำให้การออกแบบสองมิติมีชีวิตชีวาขึ้นมา มันสร้างความลึกและความมีมิติ เปลี่ยนกระดาษแบนราบให้กลายเป็นผลงานศิลปะที่น่าดึงดูดใจ

โดยการตัดรูปทรงออกอย่างมีกลยุทธ์และจัดวางซ้อนกันในลักษณะที่เยื้องกันเล็กน้อย ศิลปินสามารถสร้างเอฟเฟกต์ที่น่าทึ่งของแสงและเงาได้ ลองนึกถึงผีเสื้อที่บอบบางซึ่งดูเหมือนกำลังกระพือปีกในสายลม ซึ่งทำได้โดยการซ้อนชิ้นส่วนที่ตัดออกให้มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ

ได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์ศิลปะและงานฝีมือที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น คุณสามารถให้คำแนะนำกับ Midjourney เพื่อสร้างภาพดิจิทัล เช่น:

  1. ภาพเหมือนที่มีชีวิตชีวา ประกอบด้วยชิ้นงานกระดาษตัดซ้อนกันหลายชั้นในสีและพื้นผิวที่ตัดกัน บนผนังอาคารรูปทรงโค้ง
  2. ทิวทัศน์ที่แปลกตาสร้างขึ้นจากชิ้นกระดาษที่มีพื้นผิวต่างกัน มีเนินเขาที่ทอดยาวและแม่น้ำที่ไหลเอื่อย
ภูมิทัศน์ที่แสนพิสดาร
ผ่านทางMidjourney
  1. งานศิลปะกระดาษแบบซ้อนชั้นรูปดอกไม้ โดยกลีบแต่ละกลีบมีเฉดสีแดงที่แตกต่างกัน วางอยู่ในบ้านสไตล์งานไม้
  2. เทือกเขาอันยิ่งใหญ่ที่ใช้กระดาษที่มีพื้นผิวเพื่อแสดงหินหยาบและหิมะเรียบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่สมัยใหม่

การสร้างคำสั่งที่มีประสิทธิภาพสำหรับ Midjourney

กุญแจสำคัญในการสร้างคำสั่ง Midjourney ที่มีประสิทธิภาพอยู่ที่การใช้ความสามารถขั้นสูงของมัน:

URL อ้างอิง

คุณสามารถใส่ URL ภายในคำสั่งของคุณเพื่ออ้างอิงถึงภาพเฉพาะสำหรับแรงบันดาลใจได้ ซึ่งจะช่วยชี้นำ AI ไปสู่สไตล์ การจัดองค์ประกอบ หรือเนื้อหาเฉพาะที่ต้องการ

สมมติว่าคุณต้องการภาพที่มีคุณภาพเหมือนฝันของภาพวาดของซัลวาดอร์ ดาลี ในคำสั่งของคุณ คุณสามารถใส่ URL ของผลงานชิ้นเอกของดาลีได้

Midjourney จะวิเคราะห์สี รูปร่าง และบรรยากาศเหนือจริงโดยรวมของผลงานของดาลี จากนั้นจะใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นพื้นฐานสำหรับสร้างภาพของคุณ

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ช่วยให้คุณปรับแต่งรายละเอียดต่าง ๆ เช่น รูปแบบ โทนสี และองค์ประกอบในภาพของคุณได้อย่างละเอียด

เพิ่มเครื่องหมาย "–" ที่ท้ายของคำสั่งของคุณ พารามิเตอร์จะช่วยให้คุณระบุลักษณะต่าง ๆ เช่น อัตราส่วนภาพ (เช่น "–ar 16:9" สำหรับจอกว้าง) หรือสไตล์ศิลปะ (เช่น "–style anime")

สไตล์: พารามิเตอร์นี้ช่วยให้คุณระบุสไตล์ศิลปะที่ต้องการได้โดยตรงตามชื่อ เช่น –style baroque จะสั่งให้ Midjourney สร้างภาพในสไตล์บาโรก คุณสามารถดูรายการสไตล์ศิลปะที่รองรับได้ที่นี่

อัตราส่วนภาพ: พารามิเตอร์ –ar หรือ –aspect ช่วยให้คุณสามารถควบคุมสัดส่วนของภาพได้ ค่า 1:1 จะให้ภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ในขณะที่ค่า 2:1 จะสร้างภาพแนวนอน

ภาพเหมือนของซามูไรนักรบผู้ครุ่นคิด
ผ่านทางMidjourney

กุญแจสำคัญในการสร้างคำสั่ง Midjourney ที่มีประสิทธิภาพอยู่ที่การใช้ภาษาที่แม่นยำ ยิ่งคุณระบุรายละเอียดเฉพาะเจาะจงมากเท่าไร ระบบ AI ก็จะยิ่งเข้าใจและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของคุณออกมาเป็นภาพได้ดีขึ้นเท่านั้น

เลือกใช้คำคุณศัพท์และรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเพื่อชี้นำ AI ไปในทิศทางที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้คำว่า "แมว" ให้ใช้คำว่า "แมวสีส้มขนฟูขดตัวอยู่บนขอบหน้าต่าง"

แมว
ผ่านทางMidjourney
แมวขิงขนฟู
ผ่านทางMidjourney

แบบจำลองการแพร่กระจาย

Midjourney ยังใช้แบบจำลองการกระจาย (diffusion model) ซึ่งเป็นเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังที่ใช้ในการสร้างข้อมูลใหม่ มักอยู่ในรูปแบบของภาพหรือข้อความ ที่มีความคล้ายคลึงกับข้อมูลในโลกจริงอย่างมาก

นี่คือสรุปสั้น ๆ ของวิธีการทำงาน:

ลองนึกภาพว่าคุณมีภาพที่ชัดเจนอยู่หนึ่งภาพ โมเดลการแพร่กระจาย (diffusion model) จะทำงานโดยการเพิ่มสัญญาณรบกวนเข้าไปในภาพนั้นทีละน้อยจนกระทั่งภาพนั้นดูคล้ายกับภาพนิ่งที่ไม่มีรายละเอียด จากนั้นโมเดลจะเรียนรู้วิธีย้อนกระบวนการนี้ โดยนำภาพที่มีสัญญาณรบกวนกลับมาเป็นภาพที่ชัดเจนอีกครั้งทีละขั้นตอน

คุณสามารถทดลองใช้คำและรายละเอียดต่างๆ เพื่อชี้นำโมเดลการกระจายข้อมูลไปสู่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการได้

เริ่มต้นด้วยแนวคิดที่กว้าง จากนั้นแนะนำรายละเอียดเฉพาะในคำแนะนำถัดไป

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเริ่มต้นด้วย "ภาพวาดสีน้ำทิวทัศน์" แล้วตามด้วยคำแนะนำเช่น "มีภูเขาหิมะปกคลุมเป็นฉากหลัง" และ "แม่น้ำคดเคี้ยวไหลผ่านหุบเขาเขียวชอุ่มในบรรยากาศหมอกมัว"

ข้อเสนอแนะและการปรับปรุง

  • อย่าพอใจกับผลลัพธ์แรกที่ได้ ปรับแต่งคำสั่งของคุณตามภาพที่สร้างขึ้น เพื่อชี้นำโมเดลให้เข้าใกล้กับวิสัยทัศน์ของคุณมากขึ้น Midjourney อนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนคำสั่งได้หลากหลาย ดังนั้นลองทดลองและสนุกไปกับมัน
  • ในระหว่างกระบวนการสร้างผลงาน ให้ใช้ปุ่มของ Midjourney เพื่อระบุว่าคุณชอบหรือไม่ชอบรูปแบบใด สิ่งนี้จะช่วยนำทางโมเดลไปสู่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

เครื่องมือ AI ส่งผลต่อการออกแบบอย่างไร

คำสั่งของ Midjourney ช่วยให้นักออกแบบสามารถสำรวจเส้นทางสร้างสรรค์ได้มากมาย สร้างการออกแบบซ้ำได้อย่างรวดเร็ว และเอาชนะอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์

ความหลากหลายและประสิทธิภาพของคำสั่ง Midjourney นั้นน่าทึ่งอย่างแท้จริง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบที่มีประสบการณ์หรือมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น Midjourney ก็มอบแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใครให้คุณได้เล่นกับความคิดสร้างสรรค์ของคุณ และทำให้ความคิดทางภาพของคุณกลายเป็นจริง

การเชี่ยวชาญศิลปะของการให้คำแนะนำ

ด้วยการเชี่ยวชาญศิลปะแห่งการสร้างคำสั่ง คุณสามารถก้าวเข้าสู่โลกแห่งการสำรวจทางศิลปะ และเปลี่ยนโครงการออกแบบของคุณจากดีเป็นยอดเยี่ยม

จำไว้ว่า การทดลองคือกุญแจสำคัญ!

อย่ากลัวที่จะลองเล่นกับตัวอย่างคำสั่ง, พารามิเตอร์, และภาพอ้างอิงของ Midjourney ที่แตกต่างกัน ด้วยการฝึกฝน คุณจะพัฒนาสไตล์การให้คำสั่งที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง ทำให้คุณสามารถใช้ AI เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการนำวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของคุณมาสู่ชีวิต

