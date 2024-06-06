เชี่ยวชาญ AI Canvas: ตัวอย่างคำสั่ง Midjourney ที่จำเป็นสำหรับศิลปินและนักออกแบบ

การสร้างภาพที่น่าทึ่งไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน ด้วยเครื่องมือสร้างศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์อย่าง Midjourney แทบทุกคนสามารถสร้างงานศิลปะดิจิทัลที่สวยงามได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ในฐานะศิลปิน คุณอาจสังเกตเห็นศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยเสริมสร้างผลงานของคุณเช่นกัน
แต่เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากศักยภาพของเครื่องมือ AI เหล่านี้ คุณจำเป็นต้องเชี่ยวชาญศิลปะอีกแขนงหนึ่ง นั่นคือการสร้างคำสั่งที่สมบูรณ์แบบ
Midjourney (และโปรแกรมสร้างศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์อื่น ๆ) ทำงานผ่านคำสั่งหรือคำกระตุ้น (prompts) ซึ่งเป็นข้อความสั้น ๆ ที่ชี้นำให้ปัญญาประดิษฐ์สร้างภาพตามที่ต้องการ คำกระตุ้นของ Midjourney ทำหน้าที่เป็นคำสั่ง คอยป้อนข้อมูลจากฐานข้อมูลภาพขนาดใหญ่ของปัญญาประดิษฐ์เพื่อแปลคำพูดของคุณให้กลายเป็นภาพวาดที่มีรายละเอียดครบถ้วน
ด้วยการเชี่ยวชาญศิลปะในการสร้างคำสั่งภาพ คุณสามารถสร้างภาพที่หลากหลายได้อย่างมากมาย ตั้งแต่ทิวทัศน์ที่สมจริงอย่างละเอียดไปจนถึงสิ่งมีชีวิตแฟนตาซีที่สมจริงอย่างยิ่ง
คู่มือนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นสร้างงานศิลปะดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์ด้วยคำสั่ง Midjourney ที่ดีที่สุด
พื้นฐานของคำสั่ง Midjourney
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อน Midjourney มีความสามารถโดดเด่นในการสร้างเนื้อหาใหม่ ๆ จากข้อมูลที่มีอยู่ เมื่อคุณป้อนข้อความหรือคำกระตุ้น (prompt) ระบบ AI จะวิเคราะห์องค์ประกอบแต่ละคำในข้อความนั้น คัดกรองจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยรูปแบบศิลปะ รูปร่าง สีสัน และพื้นผิวที่หลากหลาย จากนั้นจึงนำองค์ประกอบเหล่านี้มาประกอบกันเป็นภาพที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของคุณ
ยิ่งคำสั่งของคุณชัดเจนมากเท่าไร การค้นหาของ AI ก็จะยิ่งมีจุดมุ่งหมายมากขึ้นเท่านั้น ส่งผลให้ได้ภาพสุดท้ายที่สะท้อนเจตนาทางศิลปะของคุณอย่างแท้จริง
คุณสร้างคำแนะนำคุณภาพสูงได้อย่างไร? รายการตัวอย่างคำแนะนำ 35 ข้อของเราสามารถเป็นแรงบันดาลใจได้
35 ตัวอย่างคำสั่ง Midjourney
คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนและปรับปรุงคำสั่ง Midjourney ด้วยตัวอย่างที่หลากหลายซึ่งจัดหมวดหมู่ตามสไตล์ศิลปะ มาสำรวจกัน:
คิวบิสม์: การสำรวจรูปทรงเรขาคณิต
คิวบิสม์ เป็นรูปแบบศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะด้วยรูปทรงนามธรรมและรูปทรงที่แตกเป็นชิ้นส่วน
แนวทางปฏิวัติใหม่นี้ถูกนำเสนอโดยศิลปินอย่างปาโบล ปิกัสโซ และฌอร์ฌ์ บราค ระหว่างปี ค.ศ. 1907-1908 และได้รับการถ่ายทอดอย่างชัดเจนที่สุดในผลงานของพวกเขา ได้แก่ Les Demoiselles d'Avignon, Girl with a Mandolin, Bottle and Fishes, และ Man with a Guitar.
ตัวอย่างคำสั่ง Midjourney ต่อไปนี้สามารถช่วยให้คุณสร้างงานศิลปะดิจิทัลแบบคิวบิสม์ของคุณเองได้:
- ห้องนั่งเล่นสมัยใหม่ที่ถูกออกแบบในสไตล์คิวบิสม์แบบแยกส่วน พร้อมด้วยรูปทรงเรขาคณิตและระนาบที่ซ้อนทับกันในสีสันสดใส
- ภาพวาดนิ่งแบบคิวบิสม์สีเดียวที่มีชามผลไม้เป็นองค์ประกอบหลัก โดยเน้นที่มุมมองที่บิดเบี้ยวและรายละเอียดเส้นตรงที่แม่นยำ
- ภาพทิวทัศน์เมืองอันงดงามที่ถ่ายทอดในสไตล์คิวบิสม์ ถ่ายทอดความมีชีวิตชีวาของชีวิตในเมืองท่ามกลางบรรยากาศหมอกมัวและอารมณ์ลึกซึ้ง
- วาดภาพเหมือนสไตล์คิวบิสต์ของผู้หญิงในแสงที่ดราม่า ได้แรงบันดาลใจจากผลงานของจอร์จส์ บราค
- ภาพวาดสีน้ำมันแบบไฮเปอร์เรียลลิสต์ของเครื่องดนตรีที่แยกออกเป็นรูปทรงเรขาคณิตด้วยสีสันสดใส ทำให้นึกถึงศิลปะแบบสังเคราะห์คิวบิสม์
อาร์ตเดโค: จับภาพความหรูหราของอดีต
ตรงกันข้ามกับรูปแบบที่แตกเป็นชิ้นส่วนของลัทธิคิวบิสม์ ศิลปะอาร์ตเดโคได้นำเสนอมุมมองที่หรูหราและเรียบง่ายอย่างมีสไตล์ สไตล์ศิลปะที่มีอิทธิพลนี้เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1920 เจริญรุ่งเรืองตลอดทศวรรษ 1930 และเฉลิมฉลองความทันสมัย
ศิลปะอาร์ตเดโคไม่กลัวความหรูหราและยอมรับพื้นผิวที่หรูหราและลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมโบราณเช่นอียิปต์และลวดลายซิกแซกจากยุคเครื่องจักร มันเป็นการเคลื่อนไหวในสไตล์ศิลปะตกแต่งและแนวคิดทางสถาปัตยกรรมในยุโรปและสหรัฐอเมริกา
นี่คือตัวอย่างคำสั่งสำหรับ AIในการสร้างงานศิลปะดิจิทัลที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพวาดสไตล์อาร์ตเดโค:
- โปสเตอร์อาร์ตเดโคสุดหรูหราสำหรับละครบรอดเวย์ในจินตนาการ โดดเด่นด้วยหญิงสาวสวยในชุดราตรีพลิ้วไหวที่ปกคลุมร่างกายราวกับม่านผ้าหรูหรา
- ภาพวาดสไตล์อาร์ตเดโคที่เหมือนจริงราวกับภาพถ่ายของตึกระฟ้าที่อาบไปด้วยแสงสีทองของพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมด้วยลวดลายเรขาคณิตและรายละเอียดที่ซับซ้อน
- ห้องสไตล์อาร์ตเดโคสีขาวหรูหราแบบมินิมอล พร้อมเฟอร์นิเจอร์ที่เรียบหรู โทนสีโครเมียม และพรมลายเรขาคณิตที่เหมือนจริง
- สร้างภาพวาดแฟชั่นของผู้หญิงในชุดเดรสสไตล์อาร์ตเดโคที่พลิ้วไหว ประดับด้วยลวดลายเรขาคณิตที่โดดเด่นและรายละเอียดที่ประณีตในแสงที่ดูน่าทึ่ง
3. เกมย้อนยุค: เล่นกับพิกเซล
เกมย้อนยุค แตกต่างจากกราฟิกที่ล้ำสมัยของอวกาศในยุคปัจจุบัน มีความเสน่ห์เฉพาะตัวในความเรียบง่ายของพิกเซล พวกมันปลุกความทรงจำในอดีตโดยเตือนให้เรานึกถึงยุคทองของตู้เกมอาร์เคดและเครื่องเล่นเกมคอนโซลในบ้านของยุค 80 และยุค 16 บิต
การออกแบบและสไตล์ศิลปะมีลักษณะเด่นด้วยฉากหลังที่มีสีสัน ตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์เช่นมาริโอ, เพลงประกอบที่เรียบง่ายแต่ติดหู, และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ชวนให้นึกถึงอดีต พวกมันมีคุณค่าทางจิตใจของความทรงจำในวัยเด็กและเป็นตัวแทนของช่วงเวลาที่เรียบง่ายในวงการเกม
ในการสร้างภาพในสไตล์ศิลปะนี้ ลองเล่นกับคำสั่งของ Midjourney เช่น:
- ฉากเกมแพลตฟอร์มแบบพิกเซลอาร์ตที่นำเสนอฮีโร่ผู้กล้าหาญกำลังต่อสู้กับมังกรพ่นไฟ
- เกมแข่งรถสไตล์ย้อนยุคที่มีรถพิกเซลวิ่งผ่านเมืองที่สว่างไสวด้วยแสงนีออน
- ภาพเหมือนพิกเซลอาร์ตสีสันสดใสของตัวละครเกมคลาสสิกในชุดเกราะที่มีรายละเอียดประณีต
- ภาพเหมือนแบบพิกเซลของตัวละครเกมย้อนยุคที่เป็นสัญลักษณ์ เช่น มาริโอหรือแพ็คแมนในรายละเอียดที่น่าทึ่ง
- โปสเตอร์เกมกีฬาแนวย้อนยุคที่มีนักกีฬาพิกเซลในท่าทางที่เคลื่อนไหวบนพื้นหินและทราย
- ภาพจำลองแบบ 8 บิตของสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียง เช่น หอไอเฟล หรือกำแพงเมืองจีน พร้อมด้วยผีเสื้อสีรุ้งบินลอยไป
ไซเบอร์พังค์: การจินตนาการถึงอนาคตที่ถูกครอบงำโดยเทคโนโลยี
ไซเบอร์พังค์ เป็นประเภทย่อยของนิยายวิทยาศาสตร์ที่ดำดิ่งสู่อนาคตที่มืดมนซึ่งถูกแต่งแต้มด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและการเสื่อมถอยของสังคม
มันเป็นแนววรรณกรรมที่อุดมไปด้วยธีมต่างๆ มันสำรวจต้นทุนของมนุษย์จากความก้าวหน้า การต่อสู้เพื่อค้นหาตัวตนในโลกที่หมกมุ่นกับการเปลี่ยนแปลง และการต่อสู้เพื่อรักษาเศษเสี้ยวของความเป็นมนุษย์ในสังคมที่กำลังอยู่บนขอบเหว
ลองนึกภาพเส้นแบ่งที่เลือนรางระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรเมื่อสร้างคำสั่งสำหรับ Midjourney ในหัวข้อนี้:
- ตลาดกลางคืนไซเบอร์พังค์ที่คึกคักสว่างไสวด้วยโฆษณาโฮโลแกรมและป้ายไฟนีออนที่กะพริบ
- นักรบไซบอร์กผู้โดดเดี่ยวเฝ้ามองทัศนียภาพเมืองไซเบอร์พังค์อันกว้างใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยหมอกควันและแสงไฟเทียมในสภาพแวดล้อมที่ละเอียดและซับซ้อน
- ภาพเหมือนไฮเทคของแฮกเกอร์ไซเบอร์พังค์ที่มีอิมแพลนต์เรืองแสงและอินเตอร์เฟซดิจิทัลฉายอยู่ในดวงตา กำลังเฝ้ามองผีเสื้อสีรุ้งบินอยู่
- พ่อค้าแม่ค้าข้างถนนที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยไซเบอร์เนติกส์ ขายอาหารและเครื่องดื่มเรืองแสงที่แกะสลักลวดลายโลหะอย่างประณีตละเอียดอ่อน แสดงให้เห็นในแสงธรรมชาติ
- ตึกระฟ้าเรขาคณิตที่มีรายละเอียดสูงในสไตล์ของอาคารไครสเลอร์ พร้อมการพ่นสีอะคริลิคอย่างประณีตบนพื้นผิวโครเมียมและโลหะ
เหนือจริง: การท้าทายความเป็นจริงด้วยภาพฝัน
ลัทธิเหนือจริง (Surrealism) เป็นขบวนการทางศิลปะและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากซากปรักหักพังของสงครามโลกครั้งที่ 1 ศิลปินเหนือจริงแตกต่างจากศิลปินคิวบิสม์ที่แยกแยะความเป็นจริงออกเป็นส่วนๆ โดยพวกเขาพยายามปลดปล่อยพลังของจิตใต้สำนึก
ลองจินตนาการถึงนาฬิกาที่กำลังละลายทอดตัวอยู่บนภูมิประเทศอันแห้งแล้ง ดังที่ซัลวาดอร์ ดาลีถ่ายทอดไว้ หรือร่างในหมวกทรงสูงที่ปกปิดใบหน้าที่เต็มไปด้วยปริศนา ผลงานของเรเน มาグリット
ผลงานของพวกเขาผสมผสานสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลกับสิ่งที่คุ้นเคย มักจะวางวัตถุในชีวิตประจำวันในฉากที่เหนือจินตนาการ ลองนึกถึงเปียโนขนาดใหญ่ที่มีขนปีกงอกออกมา หรือกุ้งมังกรที่นั่งอยู่บนโทรศัพท์—การวางสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยกันท้าทายการรับรู้ความเป็นจริงของเรา กระตุ้นจินตนาการ
ใช้คำสั่ง Midjourney เหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างสรรค์ไอเดีย:
- นาฬิกาที่กำลังละลายห้อยอยู่บนกิ่งไม้แห้งแล้ง ท่ามกลางท้องฟ้าสีฟ้าใส มีผีเสื้อแฟนตาซีอันงดงามโบยบินอยู่ไกลสุดขอบฟ้า ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและลวดลายอันซับซ้อน
- กระดานหมากรุกที่หมากแต่ละตัวเป็นสิ่งมีชีวิตแฟนตาซีซึ่งกำลังต่อสู้อย่างดุเดือดกับดอกไม้แก้วที่สมจริงเกินจริง ในพื้นที่ที่ทันสมัยและเรียบหรู
- เปียโนแกรนด์ที่มีรายละเอียดอย่างละเอียดที่สุด พร้อมคีย์ที่ถูกแทนที่ด้วยน้ำตกที่ไหลลงสู่ทะเลกว้างใหญ่ในโลกเล็ก ๆ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ
- สร้างฉากที่ได้แรงบันดาลใจจาก René Magritte โดยมีตัวละครสวมหมวกทรงกลมที่มีใบหน้าซ่อนอยู่ยืนอยู่หน้าอาคารที่มีด้านหน้าโค้ง
- ในสไตล์ของซัลวาดอร์ ดาลี จงวาดภาพฝันที่มีนาฬิกาละลายทอดตัวอยู่บนภูมิทัศน์ที่แห้งแล้ง พร้อมรายละเอียดที่ซับซ้อนอย่างละเอียดถี่ถ้วน
สตีมพังค์: การจินตนาการถึงโลกแห่งเฟืองและพลังงานไอน้ำ
แนววรรณกรรมย่อยของนิยายวิทยาศาสตร์นี้ไม่ใช่ภาพอนาคตแบบที่คุณคุ้นเคย สตีมพังค์เป็นการจินตนาการใหม่ของอดีต โดยเฉพาะยุควิกตอเรียและยุคคาวบอยตะวันตกของอเมริกา แต่เพิ่มความแฟนตาซีเข้าไป ผสมผสานความสวยงามแบบย้อนยุคอนาคตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักรไอน้ำในยุคอุตสาหกรรมศตวรรษที่ 19
สตีมพังก์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามเท่านั้น แต่เป็นโลกที่เต็มไปด้วยการผจญภัยและนวัตกรรม ที่ซึ่งอดีตและอนาคตมาบรรจบกันในความอลังการอันงดงามของทองเหลือง ไอน้ำ และจินตนาการอันไร้ขีดจำกัด
คำสั่ง Midjourney ของคุณสำหรับงานศิลปะดิจิทัลสไตล์สตีมพังก์สามารถเลียนแบบได้ดังนี้:
- เรือเหาะสตีมพังก์อันงดงามลอยล่องผ่านหมู่เมฆ ขับเคลื่อนด้วยลูกสูบทองแดงและเครื่องยนต์ไอน้ำที่ประณีตในรายละเอียดแบบเส้นตรงที่แม่นยำ
- ตลาดสตีมพังค์ที่คึกคักเต็มไปด้วยเครื่องจักรกลและสิ่งประดิษฐ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเฟืองและไอน้ำ
- ภาพเหมือนที่เคร่งขรึมของนักประดิษฐ์สตีมพังค์ที่มีแขนกลและแว่นตา กำลังจ้องมองผลงานล่าสุดของตน
- จินตนาการถึงรถรางไอน้ำขนาดมหึมาแล่นผ่านทิวทัศน์เมืองยุควิกตอเรียที่เต็มไปด้วยหมอกควัน
- ออกแบบฉากถนนสไตล์สตีมพังก์ที่คึกคัก มีหุ่นยนต์จักรกลนาฬิกา รถม้าไร้ม้า และแสงสว่างจากตะเกียงแก๊ส
- สร้างฉากถ่ายภาพทิวทัศน์ของชายผู้เป็นนักสำรวจในหมวกทรงสูงและแว่นตากันลม กำลังผจญภัยเข้าสู่เมืองที่สาบสูญในเครื่องเดินเครื่องไอน้ำขนาดยักษ์
กระดาษหลายชั้น: การทดลองกับพื้นผิว
ศิลปะกระดาษแบบชั้นเป็นเทคนิคสร้างสรรค์ที่น่าหลงใหลซึ่งทำให้การออกแบบสองมิติมีชีวิตชีวาขึ้นมา มันสร้างความลึกและความมีมิติ เปลี่ยนกระดาษแบนราบให้กลายเป็นผลงานศิลปะที่น่าดึงดูดใจ
โดยการตัดรูปทรงออกอย่างมีกลยุทธ์และจัดวางซ้อนกันในลักษณะที่เยื้องกันเล็กน้อย ศิลปินสามารถสร้างเอฟเฟกต์ที่น่าทึ่งของแสงและเงาได้ ลองนึกถึงผีเสื้อที่บอบบางซึ่งดูเหมือนกำลังกระพือปีกในสายลม ซึ่งทำได้โดยการซ้อนชิ้นส่วนที่ตัดออกให้มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ
ได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์ศิลปะและงานฝีมือที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น คุณสามารถให้คำแนะนำกับ Midjourney เพื่อสร้างภาพดิจิทัล เช่น:
- ภาพเหมือนที่มีชีวิตชีวา ประกอบด้วยชิ้นงานกระดาษตัดซ้อนกันหลายชั้นในสีและพื้นผิวที่ตัดกัน บนผนังอาคารรูปทรงโค้ง
- ทิวทัศน์ที่แปลกตาสร้างขึ้นจากชิ้นกระดาษที่มีพื้นผิวต่างกัน มีเนินเขาที่ทอดยาวและแม่น้ำที่ไหลเอื่อย
- งานศิลปะกระดาษแบบซ้อนชั้นรูปดอกไม้ โดยกลีบแต่ละกลีบมีเฉดสีแดงที่แตกต่างกัน วางอยู่ในบ้านสไตล์งานไม้
- เทือกเขาอันยิ่งใหญ่ที่ใช้กระดาษที่มีพื้นผิวเพื่อแสดงหินหยาบและหิมะเรียบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่สมัยใหม่
การสร้างคำสั่งที่มีประสิทธิภาพสำหรับ Midjourney
กุญแจสำคัญในการสร้างคำสั่ง Midjourney ที่มีประสิทธิภาพอยู่ที่การใช้ความสามารถขั้นสูงของมัน:
URL อ้างอิง
คุณสามารถใส่ URL ภายในคำสั่งของคุณเพื่ออ้างอิงถึงภาพเฉพาะสำหรับแรงบันดาลใจได้ ซึ่งจะช่วยชี้นำ AI ไปสู่สไตล์ การจัดองค์ประกอบ หรือเนื้อหาเฉพาะที่ต้องการ
สมมติว่าคุณต้องการภาพที่มีคุณภาพเหมือนฝันของภาพวาดของซัลวาดอร์ ดาลี ในคำสั่งของคุณ คุณสามารถใส่ URL ของผลงานชิ้นเอกของดาลีได้
Midjourney จะวิเคราะห์สี รูปร่าง และบรรยากาศเหนือจริงโดยรวมของผลงานของดาลี จากนั้นจะใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นพื้นฐานสำหรับสร้างภาพของคุณ
พารามิเตอร์
พารามิเตอร์ช่วยให้คุณปรับแต่งรายละเอียดต่าง ๆ เช่น รูปแบบ โทนสี และองค์ประกอบในภาพของคุณได้อย่างละเอียด
เพิ่มเครื่องหมาย "–" ที่ท้ายของคำสั่งของคุณ พารามิเตอร์จะช่วยให้คุณระบุลักษณะต่าง ๆ เช่น อัตราส่วนภาพ (เช่น "–ar 16:9" สำหรับจอกว้าง) หรือสไตล์ศิลปะ (เช่น "–style anime")
สไตล์: พารามิเตอร์นี้ช่วยให้คุณระบุสไตล์ศิลปะที่ต้องการได้โดยตรงตามชื่อ เช่น –style baroque จะสั่งให้ Midjourney สร้างภาพในสไตล์บาโรก คุณสามารถดูรายการสไตล์ศิลปะที่รองรับได้ที่นี่
อัตราส่วนภาพ: พารามิเตอร์ –ar หรือ –aspect ช่วยให้คุณสามารถควบคุมสัดส่วนของภาพได้ ค่า 1:1 จะให้ภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ในขณะที่ค่า 2:1 จะสร้างภาพแนวนอน
กุญแจสำคัญในการสร้างคำสั่ง Midjourney ที่มีประสิทธิภาพอยู่ที่การใช้ภาษาที่แม่นยำ ยิ่งคุณระบุรายละเอียดเฉพาะเจาะจงมากเท่าไร ระบบ AI ก็จะยิ่งเข้าใจและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของคุณออกมาเป็นภาพได้ดีขึ้นเท่านั้น
เลือกใช้คำคุณศัพท์และรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเพื่อชี้นำ AI ไปในทิศทางที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้คำว่า "แมว" ให้ใช้คำว่า "แมวสีส้มขนฟูขดตัวอยู่บนขอบหน้าต่าง"
แบบจำลองการแพร่กระจาย
Midjourney ยังใช้แบบจำลองการกระจาย (diffusion model) ซึ่งเป็นเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังที่ใช้ในการสร้างข้อมูลใหม่ มักอยู่ในรูปแบบของภาพหรือข้อความ ที่มีความคล้ายคลึงกับข้อมูลในโลกจริงอย่างมาก
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของวิธีการทำงาน:
ลองนึกภาพว่าคุณมีภาพที่ชัดเจนอยู่หนึ่งภาพ โมเดลการแพร่กระจาย (diffusion model) จะทำงานโดยการเพิ่มสัญญาณรบกวนเข้าไปในภาพนั้นทีละน้อยจนกระทั่งภาพนั้นดูคล้ายกับภาพนิ่งที่ไม่มีรายละเอียด จากนั้นโมเดลจะเรียนรู้วิธีย้อนกระบวนการนี้ โดยนำภาพที่มีสัญญาณรบกวนกลับมาเป็นภาพที่ชัดเจนอีกครั้งทีละขั้นตอน
คุณสามารถทดลองใช้คำและรายละเอียดต่างๆ เพื่อชี้นำโมเดลการกระจายข้อมูลไปสู่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการได้
เริ่มต้นด้วยแนวคิดที่กว้าง จากนั้นแนะนำรายละเอียดเฉพาะในคำแนะนำถัดไป
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเริ่มต้นด้วย "ภาพวาดสีน้ำทิวทัศน์" แล้วตามด้วยคำแนะนำเช่น "มีภูเขาหิมะปกคลุมเป็นฉากหลัง" และ "แม่น้ำคดเคี้ยวไหลผ่านหุบเขาเขียวชอุ่มในบรรยากาศหมอกมัว"
ข้อเสนอแนะและการปรับปรุง
- อย่าพอใจกับผลลัพธ์แรกที่ได้ ปรับแต่งคำสั่งของคุณตามภาพที่สร้างขึ้น เพื่อชี้นำโมเดลให้เข้าใกล้กับวิสัยทัศน์ของคุณมากขึ้น Midjourney อนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนคำสั่งได้หลากหลาย ดังนั้นลองทดลองและสนุกไปกับมัน
- ในระหว่างกระบวนการสร้างผลงาน ให้ใช้ปุ่มของ Midjourney เพื่อระบุว่าคุณชอบหรือไม่ชอบรูปแบบใด สิ่งนี้จะช่วยนำทางโมเดลไปสู่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ
เครื่องมือ AI ส่งผลต่อการออกแบบอย่างไร
คำสั่งของ Midjourney ช่วยให้นักออกแบบสามารถสำรวจเส้นทางสร้างสรรค์ได้มากมาย สร้างการออกแบบซ้ำได้อย่างรวดเร็ว และเอาชนะอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์
ความหลากหลายและประสิทธิภาพของคำสั่ง Midjourney นั้นน่าทึ่งอย่างแท้จริง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบที่มีประสบการณ์หรือมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น Midjourney ก็มอบแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใครให้คุณได้เล่นกับความคิดสร้างสรรค์ของคุณ และทำให้ความคิดทางภาพของคุณกลายเป็นจริง
นอกเหนือจาก Midjourney แล้วเครื่องมือออกแบบ AI เช่น ClickUp Brainยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการออกแบบของคุณและช่วยให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นที่ด้านกลยุทธ์ของกระบวนการสร้างสรรค์ได้มากขึ้น
นี่คือเคล็ดลับบางประการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการออกแบบกราฟิกของคุณด้วยClickUp:
- ใช้ ClickUp Brain เป็นผู้ช่วยออกแบบส่วนตัวของคุณ ต้องการตรวจสอบการสะกดคำอย่างรวดเร็วในบันทึกการออกแบบของคุณหรือไม่? มันพร้อมช่วยคุณแล้ว ต้องการสร้างอีเมลที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกค้าหรือไม่? ระบบตอบกลับด่วนที่ใช้ AI ของมันจะร่างข้อความที่ตรงกับน้ำเสียงที่เหมาะสมทุกครั้ง
- แทนที่คู่มือสไตล์ที่น่าเบื่อและเอกสารประกอบส่วนประกอบ ด้วย ClickUp Brain ที่วิเคราะห์สินทรัพย์การออกแบบและสร้างเอกสารที่ครอบคลุมได้ในพริบตา รักษาความสอดคล้องของการออกแบบในทุกโครงการและทำงานร่วมกับนักพัฒนาได้อย่างราบรื่น
- รับแรงบันดาลใจในการออกแบบอย่างรวดเร็ว โดยการกระตุ้นให้ AIช่วยระดมความคิดสร้างสรรค์ คุณยังสามารถลองใช้เทมเพลตรูปแบบการระดมความคิดเพื่อทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นอีกด้วย
- จัดการโครงการออกแบบของคุณบนแพลตฟอร์มเดียว—ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการออกแบบของ ClickUp. จัดให้โครงการออกแบบของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของทีม. ติดตามความคืบหน้าและเฉลิมฉลองความสำเร็จเพื่อให้ทุกคนมีแรงจูงใจ
- กำจัดความแออัดของแอปพลิเคชันและ แทนที่อีเมลยาวเหยียดด้วยข้อเสนอแนะที่รวดเร็ว ในเวลาจริง ใช้ ClickUp Whiteboardsเพื่อวางแผนงานออกแบบร่วมกัน ใส่คำอธิบายโดยตรงบนกระดาน ปรับปรุงข้อเสนอแนะให้มีประสิทธิภาพ และทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ยังทำให้การแก้ไขงานออกแบบเป็นเรื่องง่าย
- มอบหมายงาน, แชร์ไฟล์, และแท็กสมาชิกทีมได้อย่างง่ายดาย. การอัปเดตแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทุกคนอยู่ในความรับรู้, สร้างวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบร่วมกัน
- จัดการโครงการในแบบของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบทำรายการอย่างละเอียดหรือคนที่ชอบคิดแบบภาพที่ต้องการกระดานคัมบัง ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการของคุณได้
- ใช้เทมเพลตบอร์ดอารมณ์ เพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณและเร่งกระบวนการสร้างสรรค์
การเชี่ยวชาญศิลปะของการให้คำแนะนำ
ด้วยการเชี่ยวชาญศิลปะแห่งการสร้างคำสั่ง คุณสามารถก้าวเข้าสู่โลกแห่งการสำรวจทางศิลปะ และเปลี่ยนโครงการออกแบบของคุณจากดีเป็นยอดเยี่ยม
จำไว้ว่า การทดลองคือกุญแจสำคัญ!
อย่ากลัวที่จะลองเล่นกับตัวอย่างคำสั่ง, พารามิเตอร์, และภาพอ้างอิงของ Midjourney ที่แตกต่างกัน ด้วยการฝึกฝน คุณจะพัฒนาสไตล์การให้คำสั่งที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง ทำให้คุณสามารถใช้ AI เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการนำวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของคุณมาสู่ชีวิต
ลองใช้ ClickUpวันนี้และยกระดับงานศิลปะและการออกแบบของคุณด้วยความช่วยเหลือจาก AI