การระดมความคิด: เทคนิคในการสร้างสรรค์และจัดลำดับความสำคัญของแนวคิด

เนื้อหาที่ดีคือกุญแจสำคัญในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ; หากคุณต้องการดึงดูดและรักษาความสนใจของพวกเขา กลยุทธ์ด้านเนื้อหาของคุณต้องตรงจุด
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์หรือทีมการตลาดที่มีความสามารถ คุณอาจพบว่าตัวเองกำลังดิ้นรนหาไอเดียดีๆ อยู่บ้างในบางครั้ง การรักษาความคิดสร้างสรรค์ให้ไหลลื่นอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นเรื่องยาก แต่ความต้องการเนื้อหาที่สดใหม่และน่าสนใจก็ยังคงมีอยู่เสมอ—ความท้าทายนี้เป็นเรื่องจริง
การระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยการนำมุมมองและแนวคิดที่หลากหลายมารวมกันเพื่อสร้างเนื้อหา เป็นความพยายามร่วมกันของทีมที่ทุกคนแบ่งปันความคิด จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และสร้างเนื้อหาที่มีนวัตกรรม
เราจะแสดงวิธีเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์เนื้อหาของคุณและเอาชนะอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์ได้เร็วกว่าที่คุณคิด นอกจากนี้ เรายังจะแนะนำเครื่องมือที่มีประโยชน์ซึ่งจะช่วยคุณในการระดมความคิดสร้างสรรค์สำหรับเนื้อหาอีกด้วย
ประโยชน์ของการระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหา
การระดมความคิดเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่ผู้คนมารวมตัวกันและแบ่งปันความคิดให้ได้มากที่สุดเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะอย่าง ในการระดมความคิดด้านเนื้อหา การฝึกฝนร่วมกันนี้จะทำขึ้นเพื่อสร้างแนวคิดสำหรับเนื้อหา จุดมุ่งหมายคือการสร้างความคิดให้ได้มากที่สุดโดยไม่ต้องปรับปรุงหรือขัดเกลาในขั้นตอนนี้
การประชุมระดมความคิดช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระภายในกรอบเวลาที่กำหนด ส่งเสริมการไหลเวียนของความคิดอย่างเสรี กระตุ้นการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาอย่างนวัตกรรม แม้ว่าการทำกิจกรรมนี้ในทีมจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แต่การระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาสามารถทำได้เป็นรายบุคคลเช่นกัน
การระดมความคิดเพื่อหาไอเดียเนื้อหาสามารถมีประโยชน์หลายประการ:
1. สร้างสรรค์ไอเดีย
การคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ คือหัวใจสำคัญของกิจกรรมการระดมสมองทุกประเภท การทำเช่นนี้ช่วยรวบรวมไอเดียที่ไม่เหมือนใครจากผู้ที่มีกระบวนการคิดที่แตกต่างกัน การประชุมเช่นนี้สามารถช่วยในการสร้างไอเดียได้ เพราะไม่มีไอเดียใดที่ถูกปฏิเสธในขั้นตอนนี้ และทุกสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้ การมีรายการไอเดียที่ยาวในระยะเวลาสั้น ๆ จะช่วยให้คุณสามารถคัดเลือกไอเดียที่ต้องการพัฒนาต่อไปได้ในภายหลัง
2. ร่วมมือกับทีมของคุณได้ดีขึ้น
การระดมความคิดกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะช่วยให้คุณได้รายการแนวคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เมื่อคนที่มีทักษะหลากหลาย เช่น เนื้อหา การออกแบบ หรือการตลาด ร่วมมือกัน พวกเขาสามารถนำเสนอแนวคิดที่น่าตื่นเต้นซึ่งคนเดียวอาจคิดไม่ถึง
3. สำรวจมุมมองที่แตกต่างกัน
ไม่มีใครสองคนที่คิดเหมือนกันเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การเปิดโอกาสให้มุมมองที่แตกต่าง (Points of View) ได้แสดงออก จะช่วยให้คุณดึงเอาความคิดที่ดีที่สุดจากทุกความคิดออกมาได้ ซึ่งนำไปสู่เนื้อหาที่มีความลึกซึ้งและหลากหลายมากขึ้น
4. ติดตามตลาด
ผลลัพธ์โดยตรงอย่างหนึ่งของการประชุมระดมความคิดเป็นกลุ่มคือคุณสามารถประเมินตลาดปัจจุบันสำหรับแนวคิดที่กำลังเป็นที่นิยมทั้งหมดและนำแนวคิดเหล่านั้นมาปรับใช้ในกลยุทธ์เนื้อหาของคุณได้
ด้วยวิธีนี้ คุณจะติดตามแนวโน้มของตลาดและการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ล่าสุดได้อย่างใกล้ชิด
5. ตัดสินใจได้ดีขึ้น
การตัดสินใจที่ทำขึ้นภายหลังการหารืออย่างรอบคอบนั้นดีกว่าการตัดสินใจที่ทำขึ้นโดยลำพัง
การระดมความคิดช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ จากทุกมุมมอง รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากหลากหลายมุมมอง เปรียบเสมือนการเข้าถึงแหล่งความรู้ที่กว้างขวาง เป็นการปูทางสู่การตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
การระดมความคิดกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างการตัดสินใจที่รอบด้าน มีความละเอียดอ่อน และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในที่สุด โดยการพิจารณาทุกแง่มุมที่เป็นไปได้
6. สร้างสรรค์มากขึ้น
การระดมความคิด—ไม่ว่าจะทำคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม—สามารถช่วยปลดล็อกกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณได้โดยการส่งเสริมให้มีการไหลเวียนของความคิดที่เป็นไปได้ทั้งหมดอย่างอิสระ คุณจะสร้างนวัตกรรมที่ก้าวล้ำมากขึ้นได้โดยการไม่จำกัดตัวเองไว้ที่ 'แค่ความคิดที่ดี' และให้อิสระกับตัวเอง (และผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ) ในการคิดนอกกรอบ
คุณทราบแล้วว่าการระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและสมาชิกแต่ละคนอย่างไร การระดมความคิดสามารถดึงความคิดที่ไม่ซ้ำใครและกำหนดทิศทางของเนื้อหาของคุณได้
จำไว้ว่าการวางกลยุทธ์มีความสำคัญเท่ากับการสร้างเนื้อหา หากไม่มากกว่า การสร้างแผนที่เนื้อหาจะช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาอย่างเป็นระบบ
วิธีการระดมความคิดสำหรับเนื้อหา
คุณดำเนินการกระบวนการระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ทำงานของคุณอย่างไร? มาดูแนวคิดและวิธีการระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่แตกต่างกันที่คุณสามารถลองใช้ได้:
1. ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ปัญญาประดิษฐ์สามารถอ่านและวิเคราะห์รูปแบบได้เร็วกว่ามนุษย์
หากคุณติดอยู่ในภาวะสร้างสรรค์ที่ซบเซา เครื่องมือ AIสามารถช่วยได้โดยการสร้างโครงร่างเนื้อหา จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ หรือแนะนำหัวข้อ หาก AI ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ ลองใช้คำสั่งที่แตกต่างกันจนกว่าคุณจะสามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้ เพิ่มสัมผัสสร้างสรรค์เฉพาะตัวของคุณลงไปในไอเดียที่ AI สร้างขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ClickUp AIเป็นเครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมซึ่งให้ผลลัพธ์สร้างสรรค์คุณภาพสูงสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย สามารถคิดกลยุทธ์เนื้อหาที่แปลกใหม่และช่วยให้คุณปรับปรุงข้อความปัจจุบันให้กระชับ ชัดเจน และน่าสนใจยิ่งขึ้น
ClickUp AI คือคู่หูที่ดีที่สุดสำหรับการระดมความคิดที่ช่วยในเรื่อง:
- กลยุทธ์แคมเปญ: สร้างกลยุทธ์แคมเปญภายในไม่กี่นาทีสำหรับการผลักดันการตลาดครั้งใหญ่ของคุณ
- การเขียนแบบสำรวจ: สร้างคำถามที่เข้าใจง่ายได้ในพริบตา เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น
- สโลแกนการตลาด: เสริมความคิดสร้างสรรค์ของคุณด้วยการสนับสนุนจากเครื่องมือสโลแกนการตลาดที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง
- หัวข้อเนื้อหา: การสร้างไอเดียสำหรับบล็อกและวิดีโอเพื่อให้คุณสามารถขยายการผลิตเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว
- โครงร่างบล็อก: นอกจากการสร้างไอเดียแล้ว ยังสามารถช่วยคุณจัดโครงสร้างโครงร่างแรกของบล็อกได้ ประหยัดเวลาอันมีค่า และพัฒนาฐานข้อมูลเนื้อหาขนาดใหญ่ในระยะเวลาอันสั้น
ด้วยพันธมิตรที่เชื่อถือได้นี้ คุณสามารถบรรลุผลได้มากขึ้นจากแผนเนื้อหาของคุณ
2. วาดแผนผังความคิด
ภาพพูดแทนคำพูดที่ล้มเหลว ใช้ภาพเพื่อช่วยพัฒนาไอเดียเนื้อหาใหม่และเชื่อมโยงจุดต่างๆ ได้ดีขึ้น
คุณสามารถใช้แผนภาพความคิดเพื่อเชื่อมโยงระหว่างความคิดที่ยังไม่สมบูรณ์ที่มีอยู่ และทำให้พวกมันใกล้เสร็จสมบูรณ์ได้ หนึ่งในวิธีที่คุณสามารถทำได้คือการใช้กระดาษแผ่นเดียวและวาดแผนภาพความคิด
อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเครื่องมือแผนผังความคิดเช่น ClickUp Mind Maps ซึ่งมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การลากและวางโหนดเพื่อแผนผังการทำงานของคุณหรือเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงจุดต่างๆ เข้าด้วยกันและคิดกลยุทธ์ที่ไร้ที่ติได้
คุณสามารถใช้โหมดว่างหรือโหมดงานตามความต้องการของคุณและฝึกสมองของคุณได้
นอกจากนี้ ลองใช้ClickUp Whiteboards ซึ่งเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำกิจกรรมเดียวกันนี้พร้อมกับการทำงานร่วมกับทีมของคุณ คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตไวท์บอร์ดที่มีอยู่แล้วหรือสร้างของคุณเองได้ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ ไฟล์ ฯลฯ ลงในไวท์บอร์ดโดยใช้ ClickUp Docsนี่คือตัวอย่างเทมเพลต ClickUpที่คุณสามารถใช้เพื่อวางแผนความคิดทั้งหมดของคุณและนำเสนอในรูปแบบภาพ:
3. ศึกษาคู่แข่งของคุณ
การวิจัยคู่แข่งของคุณช่วยให้คุณติดตามกลยุทธ์การตลาดของพวกเขาได้ทันท่วงที และอยู่ในกระแสของเทรนด์ตลาดล่าสุดอยู่เสมอ ใช้เครื่องมือวิจัยการแข่งขันเพื่อค้นหาทุกสิ่งตั้งแต่การตลาดทางอีเมลของคู่แข่งไปจนถึงกลยุทธ์ SEO
ClickUp ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากการวิจัยเชิงแข่งขันเพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์สู่ความสำเร็จและก้าวล้ำหน้าคู่แข่ง
เทมเพลตการวิเคราะห์การแข่งขันของ ClickUpช่วยคุณในเรื่อง:
- การวิเคราะห์คู่แข่ง: ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของคู่แข่ง และเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
- การเติบโตและการขยายตัว: ค้นหาพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการเติบโตและการขยายตัว
- มุมมองที่ไม่เหมือนใคร: ทำความเข้าใจวิธีการทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด
4. ใช้แบบแผนการคิดสร้างสรรค์
บางครั้ง เราต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยเพื่อเริ่มต้นกระบวนการระดมความคิด การกระตุ้นนั้นอาจมาในรูปแบบของแม่แบบการระดมความคิด การใช้แม่แบบการระดมความคิดก็เหมือนกับการใช้แบบพิมพ์เพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณให้ดียิ่งขึ้น
ClickUp มีเทมเพลตสำหรับการระดมความคิดหลากหลายรูปแบบเพื่อเติมเต็มปฏิทินเนื้อหาของคุณ เช่น:
- แบบฟอร์มระดมความคิด: นี่คือแบบฟอร์มง่าย ๆ ที่ช่วยให้คุณระดมความคิดและจัดทำรายการไอเดียเนื้อหาได้ร่วมกับทีมของคุณ
- แม่แบบสำหรับระดมความคิด: เน้นหลักการพื้นฐานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับที่ดีที่สุดสำหรับการระดมความคิดและการจัดระเบียบ
- การระดมความคิดทางธุรกิจ: ช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่การระดมความคิดออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่ สิ่งที่คุณรัก สิ่งที่คุณรู้ สิ่งที่โลกต้องการ และสิ่งที่ผู้คนยินดีจ่ายเงินเพื่อซื้อ
5. สร้างแฟ้มไอเดียที่สะดวก
การสร้างความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องอาจเป็นความท้าทายสำหรับทุกคน มีบางวันที่เราไม่รู้สึกสร้างสรรค์หรือเพียงแค่เหนื่อยล้าและไม่สามารถคิดอะไรใหม่ๆ ได้ ดังนั้นการพึ่งพาความคิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวอาจไม่ช่วยเสมอไป
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้จัดประชุมระดมความคิดกับทีมการตลาดเนื้อหาของคุณเป็นประจำ เก็บแฟ้มที่สะดวกไว้สำหรับคุณและทีมของคุณในการรวบรวมบทความบล็อกและแคมเปญที่มีผลกระทบหรือจดบันทึกไอเดียไว้ใช้ในภายหลัง เก็บทุกอย่างที่คุณคิดได้ไว้ในแฟ้มนี้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องในทันทีหรือไม่ก็ตาม
คุณสามารถใช้โฟลเดอร์นี้เป็นจุดอ้างอิงได้ทุกครั้งที่คุณต้องการสร้างสิ่งใหม่ ๆ และต้องการแรงบันดาลใจเล็กน้อย คุณอาจพิจารณาเพิ่มคำแนะนำจากลูกค้าและการมีส่วนร่วมของลูกค้าไว้ในไฟล์นี้ด้วย
6. ศึกษาความคิดเห็นของลูกค้า
เมื่อสร้างเนื้อหา เป้าหมายคือการเชื่อมต่อกับลูกค้าและส่งเสริมธุรกิจ และเนื่องจากมุมมองของลูกค้าเป็นส่วนสำคัญในการคิดค้นและจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหา ทำไมไม่รวมสิ่งที่พวกเขาต้องการพูดไว้ด้วยล่ะ?
ก่อนที่จะเริ่มคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ จุดเริ่มต้นที่ดีคือการค้นหาว่าลูกค้าของคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ ให้คุณสำรวจส่วนความคิดเห็นของโพสต์ที่มีอันดับสูง ๆ ท่องผ่านรีวิวออนไลน์ ค้นหาข้อมูลในตั๋วการสนับสนุนลูกค้า และทำแบบสอบถามกับลูกค้า
เมื่อสิ้นสุดการวิจัยนี้ คุณจะเข้าใจความต้องการของลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้ด้วยกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ นอกจากนี้ อย่าลืมสำรวจแพลตฟอร์มเช่น Quora และ Reddit เพื่อทำวิจัยคำค้นหา และค้นหาว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณคุยกันเกี่ยวกับอะไร
7. เพลิดเพลินกับการคิดไอเดียอย่างรวดเร็ว
บางครั้ง ความเป็นธรรมชาติอาจทำให้คุณผิดหวัง นั่นคือเหตุผลที่เทคนิคการคิดสร้างสรรค์อย่างรวดเร็วสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพในหลายกรณี
สิ่งที่คุณต้องทำคือเริ่มจับเวลาหรือจับเวลาและให้เวลาตัวเองหรือทีมของคุณในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น ห้านาที ในระหว่างนี้ ให้คิดไอเดียให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และจดบันทึกไว้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องขยายรายละเอียด คุณจะประหลาดใจกับสิ่งที่คุณทำได้จากการฝึกนี้
ในฐานะงานกลุ่ม กิจกรรมเดียวกันสามารถทำได้ในรูปแบบรอบๆ โดยทุกคนจะผลัดกันเสนอไอเดียอย่างรวดเร็วทีละคน สามารถทำตามลำดับตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา โดยให้แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างฉับพลัน และคุณจะได้รายการความคิดที่น่าตื่นเต้นยาวเหยียดพร้อมใช้ในเวลาไม่กี่นาที
8. สร้างสรรค์จากความคิดของกันและกัน
บางครั้ง สิ่งที่จำเป็นก็แค่เพียงมุมมองเล็กๆ จากคนอื่น เพื่อเติมเต็มความคิดอันยอดเยี่ยมที่คุณกำลังพยายามคิดให้เสร็จ คุณมีทุกอย่างแล้ว ยกเว้นเพียงสิ่งเล็กๆ ที่ขาดหายไป และมีคนอื่นเข้ามาช่วยคุณทำให้มันสมบูรณ์
ด้วยเทคนิคนี้ คุณต้องขอให้ทุกคนเขียนความคิดของตนลงบนกระดาษหรือเอกสาร Google Doc ที่แชร์ร่วมกัน ความคิดเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังบุคคลหนึ่งต่ออีกคนหนึ่ง โดยแต่ละคนจะเพิ่มสิ่งใหม่เพื่อต่อยอดจากความคิดเดิม
ทำต่อไปจนกว่าทุกคนในทีมจะเพิ่มข้อมูลลงในเอกสาร ผลลัพธ์ที่ได้คือ? เครือข่ายของความคิดและการมีส่วนร่วมที่ยากจะสร้างขึ้นได้หากทำเพียงคนเดียว
9. ตรวจสอบผลงานที่ผ่านมาของคุณ
วิธีที่ดีในการปรับปรุงประสิทธิภาพคืออะไร? โดยการเรียนรู้จากอดีต
ก่อนที่คุณจะเผยแพร่เนื้อหาใหม่ โปรดใช้เวลาสักครู่ทบทวนสิ่งที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายของคุณและสิ่งที่ยังไม่โดนใจพวกเขา
ค้นหาสาเหตุว่าทำไม. เป็นหัวข้อเฉพาะ, รูปแบบการเขียน, หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ดึงดูดความสนใจของพวกเขา? ข้อมูลเชิงลึกนี้จะช่วยนำทางแนวทางของคุณสำหรับโครงการใหม่นี้.
10. ถามผู้ชมของคุณ
เนื่องจากคุณกำลังสร้างสรรค์ผลงานเพื่อผู้ชมของคุณ อะไรจะดีไปกว่าการได้รับไอเดียเนื้อหาโดยตรงจากพวกเขา?
แม้ว่าการศึกษาความคิดเห็นและรีวิวจากลูกค้าจะเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่มีอะไรเทียบได้กับการสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าเพื่อหาข้อมูลเชิงลึก บางครั้งอาจไม่สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้โดยตรง แต่คุณสามารถติดต่อและสอบถามพวกเขาว่าต้องการเห็นอะไรต่อไป วิธีที่ดีในการทำเช่นนี้คือการขอคำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาในตอนท้ายของบล็อกโพสต์ วิดีโอ หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
อีกวิธีหนึ่งคือการค้นหาความคิดเห็นและคำถามจากผู้ชมในเนื้อหาที่คุณเผยแพร่ วิธีนี้รับประกันผลลัพธ์ที่ดีเนื่องจากคุณจะค้นพบข้อมูลป้อนกลับจากผู้ชมจริง
วิธีการจัดลำดับความสำคัญและให้คะแนนไอเดียเนื้อหา
คุณได้ทุ่มเททำงานหนักและระดมความคิดอย่างประสบความสำเร็จแล้ว ตอนนี้เมื่อคุณมีไอเดียทั้งหมดแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะจัดลำดับความสำคัญและให้คะแนนพวกมัน
โปรดจำไว้ว่า แม้ทุกความคิดอาจดูน่าสนใจ แต่คุณควรคัดเลือกเพียงความคิดที่เหมาะกับคุณอย่างสมบูรณ์แบบเท่านั้น ให้โอกาสแก่ความคิดที่ดีกว่า และตัดความคิดที่ไม่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณออกไป
จัดลำดับความสำคัญของความคิดของคุณโดยใช้ขั้นตอนเชิงรุกที่ง่ายเหล่านี้:
1. กำหนดเป้าหมายของคุณ
เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณ หาคำตอบว่าคุณต้องการบรรลุอะไรและกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณสามารถช่วยคุณได้อย่างไร
ขณะที่คุณทำสิ่งนี้ ให้กำหนดเกณฑ์ความสำเร็จเพื่อวัดว่าคุณบรรลุเป้าหมายหรือไม่ สิ่งนี้จะช่วยคัดกรองแนวคิดที่ไม่ดีซึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อคุณในทันที
2. ให้คะแนนความคิด
นี่คือวิธีการเลือกไอเดียที่สมบูรณ์แบบอย่างเป็นกลาง กำหนดเกณฑ์เพื่อประเมินคะแนนไอเดียที่ผ่านการคัดเลือกแต่ละข้อตามความเกี่ยวข้อง ความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ ศักยภาพ ความพยายาม ความคิดริเริ่ม ความเร่งด่วน และปัจจัยอื่นๆ
แบบฝึกหัดนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการตีความที่ซับซ้อนและคลุมเครือ โดยมอบรากฐานที่มั่นคงให้คุณในการวิเคราะห์ว่าแนวคิดใดควรค่าแก่การดำเนินการต่อ
3. วิเคราะห์ความต้องการและการแข่งขัน
เมื่อคุณมีรายการสั้นของไอเดียเนื้อหาที่คุณต้องการแล้ว ให้จัดลำดับความสำคัญตามผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อทำสิ่งนี้ให้ดี คุณควรวิเคราะห์:
- ปริมาณการค้นหาสำหรับหัวข้อที่ระบุและประเภทของเนื้อหาที่ติดอันดับสำหรับหัวข้อเหล่านั้น
- คู่แข่งกำลังทำอะไรเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้ และเนื้อหาของพวกเขาทำผลงานอย่างไร
- รูปแบบเนื้อหาใดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณมากที่สุด
- หัวข้อใดบ้างที่กำลังสร้างการเข้าชมจากการค้นหาแบบออร์แกนิกให้กับคุณอยู่แล้ว
- ความเกี่ยวข้องของแต่ละหัวข้อเนื้อหาสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- แนวโน้มหรือแนวคิดทางการตลาดอื่น ๆ ที่อาจมีบทบาท
รายการลำดับความสำคัญสุดท้ายของคุณจะขึ้นอยู่กับ KPI ของคุณด้วย — เนื้อหาของคุณจำเป็นต้องสร้างโอกาสในการขาย สร้างการมีส่วนร่วม หรือกระตุ้นการซื้อหรือไม่? คุณกำลังมุ่งเน้นที่การเพิ่มปริมาณการเข้าชมหรือการเปลี่ยนผู้เข้าชมให้เป็นลูกค้า?
4. ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้อง
เมื่อคุณได้จัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาที่จะทดสอบมัน คุณสามารถตรวจสอบแนวคิดของคุณได้ผ่านการสำรวจความคิดเห็น แคมเปญ ต้นแบบ ชิ้นงานเนื้อหา การสัมภาษณ์ และการทดลอง สิ่งเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับศักยภาพของแนวคิดก่อนที่จะลงทุนทรัพยากรที่มีค่าในการทำให้มันเป็นจริง—โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นชิ้นงานที่ใช้ทรัพยากรมาก เช่น ซีรีส์วิดีโอ
เมื่อพูดถึงเนื้อหาที่ใช้ความพยายามน้อยกว่า เช่น บล็อก โพสต์บนโซเชียลมีเดีย อีเมล ฯลฯ ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพของเนื้อหาเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเรียนรู้ว่าอะไรที่ได้ผลดี แล้วนำไปปรับใช้เพิ่มเติม
ใช้ ClickUp สำหรับการระดมความคิดครั้งต่อไปของคุณ
การระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาต้องใช้เวลาและความอดทน มันอาจทำให้เหนื่อยล้าทางจิตใจ แต่เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับทีม ซึ่งสามารถปลดล็อกความเป็นไปได้ทางความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่คาดคิดสำหรับธุรกิจของคุณ
ด้วยเทคนิคและเครื่องมือระดมความคิดที่เหมาะสม การพัฒนาแผนเนื้อหาไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไป
ลงทะเบียนกับ ClickUp วันนี้และปลดล็อกเครื่องมือที่จะจุดประกายแรงบันดาลใจ สร้างไอเดีย และเริ่มต้นกลยุทธ์เนื้อหาของคุณได้อย่างถูกต้อง