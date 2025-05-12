10 ตัวเลือกและคู่แข่งของ Draw.io/Diagrams.net ปี 2025

ลองนึกภาพว่าคุณนั่งอยู่ที่โต๊ะพร้อมกับจิ๊กซอว์พันชิ้นที่กระจัดกระจายอยู่ตรงหน้าคุณ ตอนนี้ลองคิดถึงการแก้ปริศนานั้นโดยไม่มีภาพบนกล่องเป็นแนวทาง
ซอฟต์แวร์สร้างแผนผังอย่างDraw.ioทำงานเหมือนกับกรอบแนวคิดเชิงภาพหรือคู่มือภาพสำหรับปริศนาที่ซับซ้อนของการจัดการโครงการเชิงภาพ แต่จะเป็นอย่างไรหากมีคู่มือภาพประเภทอื่นหรือเครื่องมือที่เหมาะกับสไตล์ของคุณมากกว่า?
เข้าร่วมกับเราในการรวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดของ Draw. io ซึ่งแต่ละตัวมีวิธีที่เป็นเอกลักษณ์ในการช่วยคุณเปลี่ยนความวุ่นวายของโครงการให้กลายเป็นผลงานชิ้นเอกที่สมบูรณ์แบบ
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Draw.io?
ในฐานะผู้จัดการโครงการ อาจมีจุดอ่อนบางประการของ Draw.io ที่อาจสร้างความหงุดหงิดได้ แม้ว่า Draw.io จะเป็นโซลูชันการสร้างแผนภาพที่ยอดเยี่ยม แต่อาจไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับความต้องการในการจัดการโครงการ พิจารณาคุณสมบัติต่อไปนี้สำหรับทางเลือกอื่นของ Draw.io:
- เครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม: มองหาเครื่องมือสร้างแผนภาพที่มีฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์,การจัดสรรทรัพยากร, การติดตามความคืบหน้า, และความสามารถในการสร้างไทม์ไลน์หรือแผนภูมิแกนต์
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม: เลือกแพลตฟอร์มที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการ, การสื่อสาร, และการแชร์ไฟล์ที่ทีมของคุณอาจใช้งานอยู่แล้ว
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่แข็งแกร่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์รองรับการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น รวมถึงฟีเจอร์การทำงานร่วมกันขั้นสูง เช่น การส่งข้อความในแอป การแชร์ไฟล์ การใส่คำอธิบายประกอบ การควบคุมการเข้าถึง และความสามารถในการสร้างไวท์บอร์ดร่วมกัน
- การควบคุมเวอร์ชัน: เลือกเครื่องมือสร้างแผนภาพที่มีการควบคุมเวอร์ชัน เพื่อให้คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้เมื่อจำเป็น
- ความสามารถในการปรับแต่งและการขยายขนาด: ค้นหาโซลูชันที่สามารถปรับแต่งและขยายขนาดได้ตามความต้องการของโครงการและขนาดทีมของคุณ
- การรายงานและการวิเคราะห์: มองหาโซลูชันการสร้างแผนภาพที่มีฟีเจอร์การรายงานและการวิเคราะห์ในตัว เพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการ ระบุจุดติดขัด และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในอุตสาหกรรม เพื่อปกป้องข้อมูลโครงการของคุณ
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Draw.io
เราได้รวบรวมรายการทางเลือกที่ดีที่สุดของ Draw io เพื่อเพิ่มเข้าไปในชุดเทคโนโลยีการจัดการโครงการของคุณ
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์แผนภาพในตัวเพื่อสร้างแผนผังงานหรือแผนภูมิแกนต์ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างแผนภาพหรือแผนผังงานอย่างง่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและแสดงภาพที่ซับซ้อนผ่านเครื่องมือWhiteboard
จินตนาการของคุณคือขีดจำกัดเดียวสำหรับตัวอย่างแผนภาพที่คุณสามารถสร้างขึ้นเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการจัดการโครงการของคุณ ClickUp ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างแนวคิดเชิงภาพและเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดในรายการนี้เท่านั้น แต่ยังมอบพื้นที่กลางสำหรับการทำงานร่วมกันให้กับทีมอีกด้วย สิ่งนี้ช่วยให้ทีมสามารถทำให้กระบวนการตัดสินใจง่ายขึ้นและทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ไวท์บอร์ด: ใช้ผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อบันทึกความคิด, สร้างแผนผังการทำงาน, สร้างแผนผังการไหล, และร่วมมือกับทีมผ่านการแก้ไขแบบเรียลไทม์
- แผนผังความคิด: จัดระเบียบการระดมความคิดและโครงการให้เป็นโครงร่างภาพที่มีเหตุผลด้วยเครื่องมือสร้างแผนผังนี้ แปลงโหนดเป็นงานและเชื่อมโยงงานโดยตรงกับแผนผังความคิดเพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่น
- มุมมองแผนภูมิแกนต์: ง่ายต่อการจัดตารางเวลา, การจัดการการพึ่งพา,และการจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยไทม์ไลน์ที่ยืดหยุ่นได้ ไทม์ไลน์ที่ปรับได้ช่วยในการปฏิบัติตามกำหนดเวลา, หลีกเลี่ยงการติดขัด, และสร้างการพึ่งพา เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า,การแสดงเส้นทางวิกฤต, และตัวเลือกการใช้สีช่วยให้เห็นสถานะของโครงการในระดับสูง
- ห้องสมุดเทมเพลตฟรี:ทำงานจากเทมเพลตการระดมสมองหลายร้อยแบบในไวท์บอร์ด, แผนผังความคิด, แผนภูมิแกนต์,เอกสาร, และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีความชันในการเรียนรู้ที่สูงกว่าทางเลือกอื่นบางตัวในการวาด. io
- ผู้ใช้บางคนไม่ชอบการแจ้งเตือนทั้งหมด
- เวอร์ชันฟรีไม่รวมเครื่องมือแผนผังความคิด
ราคาของ Clickup
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (6,670+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,640 รายการ)
2. ลูซิดชาร์ต
Lucidchartเป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพออนไลน์และแพลตฟอร์มการแสดงผลข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งทำให้มันอยู่ในรายชื่อทางเลือกของ Draw.io เพราะมันช่วยให้ทีมสามารถสร้างและแบ่งปันการแสดงผลภาพที่น่าสนใจของแนวคิดของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย
สร้างแผนผังการไหลที่ซับซ้อน แผนผังองค์กร แผนภาพเวนน์ หรือแผนผังเส้นทางได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีความสามารถทางศิลปะหรือความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ด ความเรียบง่ายนี้เป็นหนึ่งในจุดเด่นของซอฟต์แวร์สร้างแผนภาพนี้เนื่องจากช่วยให้ทีมสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน ส่งเสริมการทำงานที่มีระเบียบเรียบร้อย พร้อมเพิ่มความชัดเจนและจุดประสงค์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
Lucidchart สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น เช่น Jira, Confluence และ Google Apps ซึ่งช่วยให้การใช้งานง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการใช้เครื่องมืออย่าง Lucidchart ทีมงานสามารถเร่งการสร้างแผนผังและโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- เทมเพลตแผนผัง: หมวดหมู่ตั้งแต่ "ระดมความคิด" ไปจนถึง "เพิ่มประสิทธิภาพการขาย" เพื่อช่วยให้คุณใช้เวลาในการจัดวางเลย์เอาต์น้อยลงและเน้นการวาดแผนผังมากขึ้น
- นำเข้าข้อมูล: สามารถนำเข้าข้อมูลจาก Gliffy, Draw. io, Microsoft Visio และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้ และสามารถส่งออกแผนภาพเป็นไฟล์ Excel, PDF, JPG หรือไฟล์ประเภทอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- ฟังก์ชันการลากและวาง: ย้ายองค์ประกอบได้อย่างง่ายดายและเลือกจากสัญลักษณ์ที่หลากหลาย เช่น ลูกศรและเส้นในโปรแกรมสร้างแผนผังงาน
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- แม้ว่าผู้ใช้หลายคนจะบอกว่ามันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม แต่บางคนก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจำกัด
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าต้องการแท็บที่สามารถแก้ไขได้มากขึ้น รูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น และการผสานรวมที่ครอบคลุมมากขึ้น
- อินเทอร์เฟซอาจดูไม่ราบรื่นนักในหลายระดับ
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี
- แผนรายบุคคล: $7.95/ผู้ใช้
- แผนทีม: $9/ผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: กรุณาติดต่อ Lucidchart เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 6/5 (2,150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,890+ รีวิว)
เปรียบเทียบDraw.io กับ Lucidchart!
3. มิโร
Miroเป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับการทำงานร่วมกัน เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการสร้างแผนผังและทำงานร่วมกันในแผนภาพต่างๆ เครื่องมือวาดภาพที่น่าสนใจนี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการระดมความคิด การคิดเชิงออกแบบ และการวางแผนแบบคล่องตัว ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่สร้างสรรค์และเป็นหนึ่งเดียวในทีม
Miro เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีกว่า Draw.io เพราะสามารถแยกแยะระบบที่ซับซ้อนและส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมภายในทีมของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- การมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์: บล็อกโค้ด, แม่แบบ, และแผนภาพช่วยให้เพื่อนร่วมทีมสามารถมีส่วนร่วมในโครงการได้อย่างง่ายดาย
- เปลี่ยนโหมดได้ง่าย: สลับระหว่างโหมดนำเสนอและโหมดทำงานได้อย่างสะดวก ช่วยให้การประชุมมีปฏิสัมพันธ์และมีชีวิตชีวา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้พุ่งพล่าน
ข้อจำกัดของ Miro
- รองรับทั้ง Windows และ Mac แต่ไม่รองรับ Linux
- ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาที่มีประสิทธิภาพจริง
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: $8/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/ผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อ Miro เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (4,590+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
4. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
Mural เป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อการร่วมมือทางภาพ ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างแผนภาพและจัดระเบียบความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยชุดเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย Mural ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ Mural เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการจุดประกายนวัตกรรม ปรับแนววิสัยทัศน์ของทีมให้สอดคล้องกัน และปรับปรุงการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ
จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- ไวท์บอร์ด: ให้ทีมสามารถขีดเขียน วาดภาพ หรือแสดงความคิดในรูปแบบใดก็ได้ที่สอดคล้องกับสไตล์การเรียนรู้ของพวกเขา
- คุณสมบัติการแชท: แชทข้อความและวิดีโอกับทีมของคุณเกี่ยวกับโปรเจกต์ของคุณ
- ตัวจับเวลา: ติดตามและทำให้การระดมความคิดดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
- เครื่องมือการลงคะแนน: ได้รับความเห็นพ้องต้องกันอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป
ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- บางคนเชื่อว่ามันเหมาะสำหรับการวางแผนมากกว่าการลงมือทำ
- การจัดการไฟล์ พื้นที่ทำงาน และทีมอาจสร้างความสับสนได้
- ตัวเลือกมือถือที่จำกัด
ราคาจิตรกรรมฝาผนัง
- ฟรี
- ทีม: $9. 99/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $17.99/ผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อ Mural เพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- G2: 4. 7/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 1,320 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 ดาว (110+ รีวิว)
5. Visio
Visio ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภาพที่ดูเป็นมืออาชีพและดึงดูดสายตาได้อย่างง่ายดาย Visio ทำให้การวาดแผนผังงาน แผนผังองค์กร แผนผังเครือข่าย และอื่นๆ เป็นเรื่องง่าย การผสานรวมกับMicrosoft OfficeSuite อย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ทำให้การสื่อสารและการทำงานมีประสิทธิภาพ Visio ยังคงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีกว่า Draw.io เนื่องจากเครื่องมือนี้สามารถยกระดับความน่าสนใจและความชัดเจนของโครงการของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visio
- คุณสมบัติของแผนผังงานระดับมืออาชีพ: สร้างแผนภาพที่มองเห็นได้ในเครื่องมือได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันการลากและวาง
- เทมเพลตในตัว: มอบความช่วยเหลือที่มีคุณค่าขณะสร้างแผนผังขั้นตอน
- การผสานรวม: ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันของ Microsoft อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบหลายผู้ใช้ช่วยให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ช่วยให้บุคคลที่มีประสบการณ์จำกัดในการสร้างแผนผังสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Visio
- มีรายงานว่ามีการปรับแต่งได้จำกัด
- หากคุณต้องการซอฟต์แวร์สร้างแผนผังหรือแผนภูมิแกนต์สำหรับ Mac แบบฟรี คุณจะต้องมองหาทางเลือกอื่น
ราคาของ Visio
- แผน 1: $5/ผู้ใช้
- แผน 2: $15/ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Visio
- G2: 4. 2/5 (640+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,010 รายการ)
6. สมาร์ทดรอว์
SmartDraw เป็นซอฟต์แวร์สร้างแผนผังที่ทรงพลังซึ่งช่วยเร่งการสร้างทุกอย่างตั้งแต่แผนผังงานง่าย ๆ, ตารางสังคมสำหรับกิจกรรม, แผนผังความคิด, หรือแผนผังองค์กร
การจัดรูปแบบอย่างชาญฉลาด, เทมเพลตที่หลากหลาย, และการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง ทำให้ SmartDraw เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการความมีประสิทธิภาพและความแม่นยำ. ใช้ SmartDraw ในการสื่อสารความคิด, ปรับปรุงการร่วมมือ, และขับเคลื่อนความสำเร็จของโครงการ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw
- บริการลูกค้าที่แข็งแกร่ง: บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมโดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมการก่อสร้างและการออกแบบบ้าน
- ตัวเลือกแม่แบบหลากหลาย: เริ่มต้นจากแผนผังและดีไซน์ที่หลากหลาย
- การบันทึกไฟล์: ผู้ใช้สามารถบันทึกไฟล์ไว้ในเครื่องหรือใช้การเชื่อมต่อกับ Dropbox, Google Drive, Box และ OneDrive
ข้อจำกัดของ SmartDraw
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับความเสถียร
- ซอฟต์แวร์ใช้หน่วยความจำจำนวนมากและอาจเกิดการขัดข้องโดยไม่คาดคิด
- เครื่องมือคำอธิบายไม่ชัดเจน
- ไม่มีตัวเลือกฟรีจริงสำหรับเครื่องมือนี้ (ทางเลือกของ SmartDraw)
ราคาของ SmartDraw
- บุคคล: $9.95/ผู้ใช้
- ทีม: $9. 95/ผู้ใช้
- ไซต์: $2,995/ปี
คะแนนและรีวิว SmartDraw
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 1/5 (110+ รีวิว)
7. จัมโบร์ด
Jamboardเป็นกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบที่ใช้ระบบคลาวด์ พัฒนาโดย Google มอบแพลตฟอร์มที่มีชีวิตชีวาสำหรับผู้จัดการโครงการในการสร้างและทำงานร่วมกันบนแผนภาพ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย Jamboard ส่งเสริมการระดมความคิด การแก้ปัญหา และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
ผสาน Jamboard เข้ากับชุดเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นทีมที่กลมเกลียวด้วยซอฟต์แวร์แผนผังงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jamboard
- การระดมความคิด: เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการระดมความคิดเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซที่สะอาดได้อย่างรวดเร็ว
- เต็มไปด้วยคุณสมบัติพื้นฐาน: ใช้ปากกา, ยางลบ, โน้ตติด, รูปทรง, และสัญลักษณ์, กล่องข้อความ, หรืออัปโหลดรูปภาพ
- ตัวเลือกฟรี:ซอฟต์แวร์สร้างแผนผังงานสำหรับ Macที่ทรงพลังและใช้งานได้ฟรีในระดับบุคคล
ข้อจำกัดของ Jamboard
- ประสบการณ์ออนไลน์เท่านั้น ซึ่งจำกัดสถานที่และเวลาที่คุณสามารถใช้ได้
- ขาดเครื่องมือผู้ดูแลระบบขั้นพื้นฐานบางรายการ
- มีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดของบอร์ดและจำนวนสไลด์ต่อบอร์ด
ราคาของ Jamboard
- เครื่องมือฟรีสำหรับผู้ใช้รายบุคคล
- ติดต่อ Google สำหรับราคาสำหรับทีม
คะแนนและรีวิวของ Jamboard
- G2: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
เปรียบเทียบMiro กับ Jamboard!
8. วาดแบบร่าง
Sketch ได้กลายเป็นเครื่องมือที่นักออกแบบเลือกใช้เนื่องจากความง่ายในการใช้งาน ประสิทธิภาพ และฟังก์ชันการทำงานแบบเวกเตอร์ มันใช้การแก้ไขแบบเวกเตอร์ ซึ่งหมายความว่างานออกแบบจะไม่ขึ้นอยู่กับความละเอียด และสามารถปรับขนาดได้โดยไม่สูญเสียคุณภาพ สิ่งนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบไอคอนและองค์ประกอบกราฟิกอื่นๆ ที่ต้องแสดงผลบนหน้าจอขนาดต่างๆ นักออกแบบใช้ Sketch เพื่อสร้างโมเดลจำลองที่สวยงามและมีความสมจริงสูง
ร่างคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ความสามารถบนมือถือ: ทางเลือกที่ทรงพลังแทน Draw.io โดยเน้นที่การออกแบบแอปพลิเคชันบนมือถือ
- ประสบการณ์การออกแบบที่ไร้รอยต่อ: การอัปเดตอย่างต่อเนื่องจากนักพัฒนาและการผสานรวมกับเครื่องมือมากมาย เช่น Autolayout, Magic Mirror, Git และ Sketch
- กราฟิกเวกเตอร์ที่ใช้งานง่าย: เลือกจากกราฟิกมากมายและทำงานร่วมกับชุมชนผู้ใช้ที่มีชีวิตชีวาซึ่งมีทรัพยากรสำหรับการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหา
ข้อจำกัดของสเก็ตช์
- ไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์
- เอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับ Mac
- ไม่สามารถรองรับผู้ใช้หลายคนพร้อมกันได้
- ไม่มีเวอร์ชันฟรีจริงสำหรับการสร้างแผนผังงาน
ราคาเบื้องต้น
- มาตรฐาน: $9/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/ผู้ใช้
ร่างคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (1,180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (760+ รีวิว)
9. Creately
Creately เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการสื่อสารด้วยภาพที่นำเสนอการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการให้ทีมทำงานร่วมกันตามวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้วยคลังเทมเพลตและรูปร่างที่หลากหลาย Creately ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภาพมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย เลือกใช้ Creately เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม ชี้แจงแนวคิด และขับเคลื่อนความสำเร็จของโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- เครื่องมือเชิงภาพ: Creately โดดเด่นในการให้บริการเครื่องมือสำหรับการแสดงภาพกระบวนการ, การระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของทีม, และการวางแผนขั้นตอนของโครงการ
- ตัวเลือกฟรี: ซอฟต์แวร์แผนภาพและแผนผังกระบวนการมีเวอร์ชันฟรีให้บริการ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ช่วยให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นแม้จะอยู่คนละเขตเวลา
ข้อจำกัดของ Creately
- อาจมีบั๊กเล็กน้อยและช้าในบางครั้ง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาในการใช้งานแอป
ราคาของ Creately
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $89/ผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อ Creately เพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Creately
- G2: 4. 3/5 (520+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
10. Cacoo
Cacoo เป็นซอฟต์แวร์สร้างแผนภาพบนเว็บที่ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถสร้าง แชร์ และทำงานร่วมกันในการสร้างภาพแสดงข้อมูลได้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น พิจารณาใช้ Cacoo เพื่อปรับปรุงการสื่อสารในโครงการ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และบรรลุเป้าหมายของโครงการ
คุณสมบัติเด่นของ Cacoo
- การแก้ไขพร้อมกัน: คุณสมบัติการแก้ไขร่วมกันและการทำงานร่วมกัน
- คลังไอคอน: มีคลังไอคอนขนาดใหญ่สำหรับการสร้างแผนผังที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Cacoo
- มีรายงานปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อวัตถุ การจัดกลุ่มรูปภาพ และการค้นหาทรงรูป
- ขาดสถาปัตยกรรมแมชชีนเลิร์นนิงหรือการผสานกับ LATEX
- ไม่มีเวอร์ชันฟรีจริงๆ
ราคาของ Cacoo
- เพิ่มเติม: $6/ผู้ใช้
- ทีม: $6/ผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Cacoo
- G2: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
ClickUp: ชิ้นส่วนสุดท้ายของจิ๊กซอว์การจัดการโครงการของคุณ
และนั่นแหละ—เหมือนกับจิ๊กซอว์ ทุกเครื่องมือในการสร้างแผนภาพจะเข้ากันได้อย่างลงตัวเพื่อสร้างภาพที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกันของเส้นทางโครงการของคุณ การหาทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Draw. io น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นในตอนนี้
ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการผลิต พวกเขาแนะนำทุกขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดสูญหายในกระบวนการแปลความหมาย แต่ไม่ใช่แค่เข้าใจว่าเครื่องมือเหล่านี้ทำงานอย่างไร—คุณต้องสัมผัสประสบการณ์ด้วยตนเอง ยกระดับการบริหารโครงการของคุณไปอีกขั้นด้วย ClickUp ใช้เครื่องมือที่ล้ำสมัยและเริ่มต้นใช้งาน ClickUpได้ฟรี