10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่แปลกใหม่และน่าสนใจในปี 2025

Engineering Team
28 มกราคม 2568

Whimsical เป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางภาพที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ช่วยให้ทีมที่ทำงานร่วมกันทั้งในสถานที่และทางไกลสามารถทำงานร่วมกันบนไวท์บอร์ดและระดมความคิดทางภาพได้แบบเรียลไทม์

มันเป็นที่นิยมด้วยเหตุผล แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะสมบูรณ์แบบ คุณอาจกำลังมองหาเครื่องมือพื้นที่ทำงานแบบภาพอื่น ๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อความต้องการของคุณเองหรือเพื่อทีมที่กระจายอยู่ของคุณ อาจเป็นเพราะความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัด ขาดความสามารถในการจัดการโครงการอย่างลึกซึ้ง มีความล่าช้าเมื่อต้องแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้น หรือคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ไม่สะดวก

เครื่องมือนี้ไม่เหมาะสำหรับทุกคน และบทความนี้สามารถช่วยคุณค้นหาทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Whimsical ได้

อะไรคือความเพ้อฝัน?

Whimsicalเป็นโซลูชันการสร้างแผนภาพและซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ช่วยให้ทีมระยะไกลทำงานร่วมกันในภารกิจต่างๆ เช่น การระดมความคิดอย่างอิสระหรือการสร้างต้นแบบเว็บไซต์ที่มีโครงสร้าง อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้ผู้ใช้สร้างแผนภาพและต้นแบบได้อย่างรวดเร็ว

ในฐานะโซลูชันบนคลาวด์ คุณสามารถทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของคุณได้ Whimsical อาศัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และไม่มีการปรับแต่งสำหรับแอปพลิเคชันมือถือ

อย่างไรก็ตาม มันมาพร้อมกับคุณสมบัติสำคัญบางประการที่ทางเลือกอื่นใดของ Whimsical จะต้องเทียบเท่า:

  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับผู้ใช้หลายคนผ่านฟีเจอร์แชทและแสดงความคิดเห็นที่ผสานรวม
  • การเชื่อมโยงระหว่างโครงการผ่านลิงก์ภายในแผนผังความคิดของคุณ
  • ความสามารถในการสร้างแบบร่างและเทมเพลตเพื่อสร้างต้นแบบเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
  • ฟีเจอร์แผนผังงานเพื่อช่วยคุณสร้างแผนผังองค์กรหรือแผนงานโครงการ
  • มุมมองกระดานคัมบังเพื่อช่วยในการบริหารโครงการ
  • ฟีเจอร์ Docs แบบบูรณาการสำหรับการจดบันทึก, บันทึกโครงการ, และเขียนความคิด

เมื่อพิจารณาทางเลือกอื่นแทน Whimsical คุณสมบัติเหล่านี้คือฐานขั้นต่ำ. ซอฟต์แวร์อื่น ๆ ควรมีคุณสมบัติที่ตรงกันหรือมีเครื่องมือที่ดีกว่าเพื่อช่วยในการสร้างแผนภาพ, การทำแผนที่ความคิด, การสื่อสาร, การจัดการโครงการ, และอื่น ๆ.

สิ่งที่ควรมองหาในทางเลือกที่แปลกใหม่และน่าหลงใหล?

ในการค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Whimsical ให้มุ่งเน้นที่คุณสมบัติหลักอย่างน้อยสองสามประการ ได้แก่:

  • อินเตอร์เฟซแบบภาพที่ช่วยให้สามารถทำไวท์บอร์ดหรือแผนผังเครือข่ายได้ เช่น
  • โอกาสในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับผู้ใช้หลายคน
  • การบูรณาการโครงการเพื่อวางแผนโครงการและงานสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม
  • การผสานรวมกับซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันภายนอก เช่น Google Drive
  • ความสามารถในการแชร์ไฟล์และเอกสารระหว่างผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
  • เครื่องมือลากและวางที่ช่วยให้ง่ายต่อการร่างความคิด สร้างรูปร่าง และใช้ส่วนประกอบที่มีอยู่
  • ห้องสมุดของเทมเพลตสำหรับนักออกแบบและนักพัฒนาเพื่อสร้างไอเดียได้อย่างรวดเร็ว
  • โซลูชันบนระบบคลาวด์ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่เพื่อสร้างและทำงานร่วมกัน
  • แพลตฟอร์มที่เรียบง่ายและเป็นระเบียบซึ่งช่วยให้การมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันทางภาพเป็นเรื่องง่าย

ทางเลือกที่ดีสำหรับ Whimsical ควรมีคุณสมบัติทั้งหมดนี้ หากเครื่องมือมีฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม นั่นจะยิ่งเพิ่มประโยชน์ให้กับมัน

10 ทางเลือกสุดแฟนตาซีที่ไม่เหมือนใคร

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้ Whimsical คุณอาจต้องการดูตัวเลือกอื่น ๆ นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Whimsical สำหรับนักออกแบบ, นักพัฒนา, และผู้ใช้ประเภทอื่น ๆ ในปี 2024 และอนาคต

1.คลิกอัพ

มุมมองใน ClickUp
วางแผนและจัดระเบียบโครงการ, ความคิด, หรือภารกิจที่มีอยู่แล้วใน ClickUp เพื่อสร้างโครงร่างที่ชัดเจนที่สุด

ClickUp มีสิ่งมากมายที่จะนำเสนอในฐานะแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มันเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพ การจัดการโครงการ และการสร้างแผนผังในหนึ่งเดียว มีเหตุผลที่ ClickUp อยู่ในอันดับต้นๆ ของรายการนี้ และความจริงที่ว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุดที่คุณจะหาได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมันเท่านั้น คุณสมบัติต่างๆ เช่น แผนผังความคิดและเทมเพลตที่หลากหลายช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับมัน

ลองพิจารณาความสามารถในการบริหารโครงการเป็นตัวอย่าง ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณสามารถเปลี่ยนแผนผังความคิดให้เป็นงานและสร้างกระบวนการทำงานทั้งหมดสำหรับโครงการใหญ่ได้ คุณสามารถจัดระเบียบทุกอย่างในเครื่องมือเดียว เช่น แผนผังองค์กรหรือแผนภาพมืออาชีพ เพิ่มความสามารถของ AIเข้าไป และคุณก็จะได้โซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งสามารถทำให้โครงการทั้งหมดของคุณง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ClickUp Whiteboardsเป็นพื้นที่ทำงานแบบภาพสำหรับทีมระยะไกลในการสร้างเวิร์กโฟลว์ แผนผัง และโครงร่าง
  • ClickUp Mind Mapsช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงงานและโครงการต่างๆ เพื่อจัดระเบียบความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ClickUp Collaborationช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกัน, คิดสร้างสรรค์, และทำงานเป็นทีมได้อย่างง่ายดาย
  • การผสานรวมอย่างกว้างขวาง เช่น Google Drive และ Zoom ช่วยให้สามารถประชุมทางวิดีโอได้โดยตรงจากงานในเครื่องมือ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ซับซ้อนในการเรียนรู้และเชี่ยวชาญ เนื่องจากซอฟต์แวร์มีความครอบคลุมมากกว่าเครื่องมือที่ใช้เพียงอย่างเดียว เช่น Whimsical
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์อาจทำได้ยากในเวอร์ชันฟรี ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI มีให้ซื้อในแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. Figma

ผู้ใช้กำลังสร้างการออกแบบโลโก้ใหม่ใน Figma
ผ่านทางFigma

Figma เป็นเครื่องมือสร้างต้นแบบและพื้นที่ทำงานแบบภาพที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ออกแบบและนักพัฒนาสามารถทำงานร่วมกันได้ ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม โดยใช้แผนผังความคิดที่เรียบง่าย เทมเพลตการสร้างต้นแบบที่ซับซ้อน และกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma

  • ประสบการณ์การใช้งานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ พร้อมด้วยรูปแบบที่สะอาดตา ทำให้การสร้างแผนผังและการทำงานในโครงการต่างๆ เป็นเรื่องง่าย
  • คุณสมบัติการสร้างต้นแบบขั้นสูง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำลองการไหลของแอปพลิเคชันได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • ชุดเทมเพลตกว่า 300 แบบ เช่น แบบร่างโครงร่าง แบบแผนงาน และเทมเพลตสำหรับการระดมความคิด
  • คุณสมบัติเสริมแบบบูรณาการ เช่น ความสามารถในการแก้ไขรูปภาพที่ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้นและลดจำนวนเครื่องมือที่คุณต้องใช้

ข้อจำกัดของ Figma

  • แผนธุรกิจมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการ ซึ่งอาจมีราคาแพงสำหรับผู้ใช้บางคน
  • ความสามารถในการใช้งานบนมือถือมีจำกัด; แพลตฟอร์มทำงานได้ดีที่สุดบนอุปกรณ์เดสก์ท็อป

ราคาของ Figma

  • ฟรีตลอดไป
  • มืออาชีพ: $12/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • องค์กร: $45/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • องค์กร: $75/เดือน ต่อบรรณาธิการ

คะแนนและรีวิว Figma

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

3. MindManager

MindManager ในฐานะทางเลือกที่แปลกใหม่
ผ่านทางMindManager

ตามชื่อของมัน, MindManager เป็นเครื่องมือสำหรับการทำแผนผังความคิดโดยเฉพาะ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันในการสร้างภาพข้อมูลได้อย่างง่ายดาย เช่น ไทม์ไลน์ แผนผังงาน และแผนภาพแนวคิด เป็นโซลูชันบนคลาวด์ที่สามารถใช้งานได้กับทุกระบบปฏิบัติการ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานแบบกระจาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MindManager

  • การจัดการโครงการอย่างง่าย พร้อมความสามารถในการสร้างงานที่สามารถผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มได้โดยตรง
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบลากและวาง รวมถึงรูปร่างพื้นฐานและกราฟิกขั้นสูงหรือกราฟิกที่นำเข้า
  • ฟังก์ชันการส่งออกที่ครอบคลุม รวมถึงความสามารถในการส่งออกไฟล์และเอกสารไปยังซอฟต์แวร์แก้ไข เช่น Microsoft Word
  • การอัปเดตบ่อยครั้ง ทำให้ข้อบกพร่องและปัญหาการกระตุกเกิดขึ้นได้ยากบนแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดของ MindManager

  • คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัดเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการนี้
  • การจดบันทึกแบบไม่รวมศูนย์ โดยบันทึกจะแนบเฉพาะกับแผนผังความคิดและแม่แบบของคุณโดยตรงเท่านั้น

ราคาของ MindManager

  • สิ่งจำเป็น: $99 ต่อปี
  • มืออาชีพ: $179 ต่อปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิว MindManager

  • G2: 4. 5/5 (180+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

4. มิโร

มิโรในฐานะทางเลือกที่แปลกใหม่
ผ่านทางMiro

เมื่ออยู่ในสภาพที่ดีที่สุดMiroคือผืนผ้าใบเปล่าที่สามารถนำไปสู่การคิดสร้างสรรค์อย่างง่าย ๆ แผนภาพที่ซับซ้อน แบบจำลอง และอื่น ๆ อีกมากมาย เมื่อเพิ่มเครื่องมือสำหรับการร่วมมือ คุณก็จะได้สนามเล่นที่พร้อมสำหรับการสำรวจและการร่วมมือ ท้ายที่สุดแล้ว มีเหตุผลที่คุณอาจพิจารณา Miro เมื่อคุณกำลังมองหาพื้นที่ทำงานทางภาพต่อไปของคุณ และกำลังพิจารณาทางเลือกแทน Whimsical

คุณสมบัติเด่นของ Miro

  • เทมเพลตที่หลากหลายทำให้แนวทางการใช้ผืนผ้าใบเปล่าของซอฟต์แวร์ดูไม่น่ากลัว
  • การผสานวิดีโอสำหรับทีมที่กระจายตัวเพื่อทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • คุณสมบัติการนำเสนอที่ทำให้การจัดระเบียบความคิดและข้อมูลของคุณสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเป็นเรื่องง่าย
  • Miro Cards, วิธีการใหม่ในการจัดการโครงการผ่านอินเตอร์เฟซแบบไวท์บอร์ดและแผนผัง

ข้อจำกัดของ Miro

  • ตัวเลือกการแก้ไขที่จำกัด โดยเฉพาะเมื่อต้องการใช้งานนอกเหนือจากฟังก์ชันหลักและเทมเพลตของเครื่องมือ
  • เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ค่อนข้างสูงเมื่อพิจารณาถึงความเรียบง่ายของเครื่องมือ

ราคาของ Miro

  • ฟรี
  • ค่าเริ่มต้น: $8/เดือนต่อสมาชิก
  • ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อสมาชิก
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของมิโร

  • G2: 4. 8/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)

5. MindMeister

การสร้างแผนที่ความคิดสำหรับการเดินทางใน MindMeister
ผ่านทางMindMeister

MindMeister เป็นเครื่องมือที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งสามารถช่วยให้ทีมมองเห็นความคิดร่วมกันได้ ฟังก์ชันการทำงานของมันมุ่งเน้นไปที่ข้อเท็จจริงหลักนี้ ทำให้อาจเป็นทางเลือกที่ใกล้เคียงที่สุดกับ Whimsical ในรายการนี้ สร้างพื้นที่สำหรับการระดมความคิด วางแผนโครงการของคุณ ให้ทีมของคุณทำงานร่วมกัน และสร้างวิธีการสื่อสารที่เป็นภาพ

คุณสมบัติเด่นของ MindMeister

  • การฝังสื่อที่ง่ายดายเพื่อสร้างแผนภาพและโครงการที่ครอบคลุมมากขึ้น
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถลากและวางองค์ประกอบ สร้างงาน และสร้างและแสดงภาพงานของคุณได้
  • การเก็บข้อมูลและข้อมูลที่ปลอดภัยซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวระหว่างประเทศทุกข้อ
  • ความยืดหยุ่นของซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างโปรเจ็กต์และไอเดียได้ตามสไตล์ของคุณเอง

ข้อจำกัดของ MindMeister

  • ฟังก์ชันการส่งออกที่จำกัดและการเชื่อมต่อกับโซลูชันการจัดเก็บ เช่น Google Drive
  • ไม่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคลได้ ซึ่งอาจทำให้การร่วมมือระหว่างผู้ใช้หลายคนซับซ้อนขึ้น

ราคาของ MindMeister

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ส่วนตัว: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ MindMeister

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (260+ รีวิว)

6. Lucidchart

Lucidchart เป็นทางเลือกที่แปลกใหม่
ผ่านทางLucidchart

Lucidchart เป็นแขกรับเชิญบ่อยครั้งในรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบภาพ เช่น SmartDraw อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดแนววิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของคุณได้ เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่ต้องการภาพ เช่น โครงร่างเว็บไซต์ แผนผัง และแผนผังขั้นตอน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart

  • โซลูชันการสร้างแผนภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้หลายคนในการทำงานร่วมกันบนเอกสารและเชื่อมต่อข้อมูลแบบภาพ
  • การผสานรวมกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่พบบ่อย เช่น Google Drive, Slack และ Microsoft Teams
  • ฐานความรู้ฟรีที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใหม่สามารถเริ่มแสดงความคิดเห็นได้อย่างรวดเร็ว
  • แม่แบบมากมายสำหรับข้อมูลและเอกสารทุกประเภท

ข้อจำกัดของ Lucidchart

  • ลักษณะการทำงานบนระบบคลาวด์ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ แต่จะกลายเป็นเรื่องยากเมื่อคุณทำงานกับโครงการออนไลน์บ่อยๆ
  • คุณสมบัติขั้นสูงและเครื่องมือบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้าใจได้ง่ายมาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่สูงสำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ Lucidchart

  • ฟรี
  • บุคคล: $7. 95/เดือน
  • ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Lucidchart

  • G2: 4. 5/5 (4,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,900+ รีวิว)

7. สมาร์ทดรอว์

SmartDraw เป็นทางเลือกที่แปลกใหม่
ผ่านทางSmartDraw

หลายคนมองว่า SmartDrawเป็นตัวเลือกซอฟต์แวร์แผนผังงานชั้นนำ เนื่องจากเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ซับซ้อน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้สามารถจัดระเบียบข้อมูลที่ซับซ้อนที่สุดให้กลายเป็นไฟล์ภาพที่เข้าใจง่าย ทำให้ทีมของคุณและผู้ใช้ภายนอกสามารถสร้างภาพรวม เช่น แผนผังองค์กรและกระบวนการผลิตได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw

  • คุณสมบัติ CAD ที่ผสานรวมช่วยให้สามารถทำโครงการที่ซับซ้อนได้มากกว่าซอฟต์แวร์แผนผังส่วนใหญ่
  • ส่วนขยายที่ติดตั้งมาในตัวสามารถดึงข้อมูลเข้าสู่เครื่องมือได้โดยตรงเพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น
  • การจัดเรียงแผนภูมิอัตโนมัติช่วยให้ข้อมูลของคุณเข้าใจง่ายขึ้นเมื่อข้อมูลมีความซับซ้อนมากขึ้น
  • การผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการหลายตัวช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติได้ในเวลาจริง

ข้อจำกัดของ SmartDraw

  • ซับซ้อนในการเรียนรู้และเชี่ยวชาญ เนื่องจากมีคุณสมบัติขั้นสูงมากมาย
  • ไม่มีเวอร์ชันฟรี

ราคาของ SmartDraw

  • ผู้ใช้รายเดียว: $9.95/เดือน
  • ผู้ใช้หลายคน: $8. 25/เดือน ต่อใบอนุญาต

คะแนนและรีวิว SmartDraw

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 230 รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)

8. Microsoft Visio

Microsoft Visio ในฐานะทางเลือกที่แปลกใหม่
ผ่านทางไมโครซอฟต์

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกพื้นฐานสำหรับแผนภาพและแผนผังการทำงาน Visio สามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นได้ เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Office 365 บนคลาวด์ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณสร้างแผนภาพได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการเรียนรู้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visio

  • การผสานรวมอย่างกว้างขวางกับเครื่องมือ Microsoft Office อื่น ๆ เช่น Word, Teams, Power BI และ OneDrive
  • ซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่มีความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์ ซึ่งจะซิงค์แผนผังงานที่คุณสร้างไว้ทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • คุณสมบัติการเข้าถึง รวมถึงผู้บรรยาย, ตัวตรวจสอบการเข้าถึง, และการรองรับความคมชัดสูงสำหรับผู้ใช้ที่มีความพิการ
  • เทมเพลตแผนภาพวิศวกรรมขั้นสูงมีให้บริการในแผนพรีเมียมที่ครอบคลุมมากขึ้น

ข้อจำกัดของ Visio

  • ความสามารถในการนำเข้าข้อมูลหรือวัตถุเชิงภาพ เช่น วิดีโอและรูปภาพ มีข้อจำกัด
  • ผู้ใช้ Mac สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ทางออนไลน์เท่านั้น เนื่องจากเวอร์ชันเดสก์ท็อปมีให้เฉพาะสำหรับ Windows

ราคาของ Visio

  • Visio ใน Microsoft 365: รวมอยู่ในแผนธุรกิจของ Microsoft 365
  • Visio Plan 1: $5/เดือน ต่อใบอนุญาต
  • Visio Plan 2: $15/เดือน ต่อใบอนุญาต
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Visio

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 650+)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

9. OmniGraffle

ภาพหน้าจอแดชบอร์ด OmniGraffle - แนวคิดทางเลือกที่แปลกใหม่
ผ่านทางOmniGroup

OmniGraffle เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการการนำเสนอภาพที่เหนือระดับ โดยมีฟีเจอร์ขั้นสูงที่สามารถรองรับงานวาดวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่สุดได้ คุณอาจไม่สามารถสร้างแผนผังอย่างรวดเร็วด้วยซอฟต์แวร์นี้ ดังนั้นจึงอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่เริ่มต้นและกำลังมองหาทางเลือกแทน Whimsical

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OmniGraffle

  • อินเตอร์เฟซการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วช่วยให้คุณสามารถสร้างเทมเพลตที่สวยงามและสามารถแชร์ได้ได้อย่างรวดเร็ว
  • การจัดกลุ่มอย่างชาญฉลาด, การติด, และการจัดตำแหน่งช่วยให้คุณสามารถจัดวางองค์ประกอบได้อย่างแม่นยำ
  • ฟังก์ชันการทำงานแบบเอกสารแบบชั้นช่วยให้สามารถสร้างแผนผังที่ซับซ้อนได้มากกว่าหนึ่งมิติ
  • คลังภาพขนาดใหญ่และการผสานวิดีโอบางส่วนเพื่อเพิ่มบริบทให้กับแผนผังและภาพวาดของคุณ

ข้อจำกัดของ OmniGraffle

  • มีให้ใช้งานเฉพาะบน Mac เท่านั้น โดยซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบจะมีให้เฉพาะบนอุปกรณ์เดสก์ท็อปเท่านั้น
  • คุณสมบัติการร่วมมือมีจำกัด ดังนั้นเหมาะสำหรับผู้ใช้คนเดียว

ราคา OmniGraffle

  • การสมัครสมาชิก: $12. 49 ต่อเดือน
  • ใบอนุญาตมาตรฐาน v7: $149.99 ชำระครั้งเดียว
  • ใบอนุญาต v7 Pro: $249.99 ชำระครั้งเดียว

OmniGraffle รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)

10. Taskade

Taskade เป็นทางเลือกที่แปลกใหม่
ผ่านทางTaskade

Taskade คือทางเลือกที่แปลกใหม่และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ พร้อมตัวเลือกที่หลากหลายที่สุดในตลาด แผนการใช้งานมีตั้งแต่แบบฟรีไปจนถึงแผนสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงฟีเจอร์ AI ขั้นสูง การปรับแต่งอินเทอร์เฟซอย่างเต็มรูปแบบ การเชื่อมต่อข้อมูลขั้นสูง และภาพรวมโครงการในระดับสูง

คุณสมบัติเด่นของ Taskade

  • ทางเลือกที่แปลกใหม่และหายากซึ่งมีความสามารถในการจัดการงานและการทำงานร่วมกันทางภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน
  • อินเทอร์เฟซแบบเกมมิฟายที่ทำให้การสร้างงานที่ซับซ้อนที่สุดเป็นเรื่องสนุก
  • เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ เช่น การสร้างโครงการอัตโนมัติและเครื่องมือ AI แบบสนทนาที่ผสานรวม
  • ปรับแต่งทุกฟีเจอร์ให้ตรงตามความต้องการของคุณอย่างแท้จริง

ข้อจำกัดของ Taskade

  • การผสานการทำงานที่จำกัด โดยเฉพาะกับ API สำหรับระบบอัตโนมัติ เช่น Zapier
  • เครื่องมือ AI ที่ต้องใช้เครดิต; คุณสามารถใช้เครดิตเหล่านี้หมดได้อย่างรวดเร็วในเวอร์ชันที่มีค่าบริการต่ำ ซึ่งจำกัดการใช้งาน

ราคาของ Taskade

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $4/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน
  • เพิ่มเติม: $8/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
  • ข้อดี: $19/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
  • ธุรกิจ: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 25 คน
  • อัลติเมท: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 50 คน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade

  • G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

