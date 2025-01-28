10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่แปลกใหม่และน่าสนใจในปี 2025

Whimsical เป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางภาพที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ช่วยให้ทีมที่ทำงานร่วมกันทั้งในสถานที่และทางไกลสามารถทำงานร่วมกันบนไวท์บอร์ดและระดมความคิดทางภาพได้แบบเรียลไทม์
มันเป็นที่นิยมด้วยเหตุผล แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะสมบูรณ์แบบ คุณอาจกำลังมองหาเครื่องมือพื้นที่ทำงานแบบภาพอื่น ๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อความต้องการของคุณเองหรือเพื่อทีมที่กระจายอยู่ของคุณ อาจเป็นเพราะความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัด ขาดความสามารถในการจัดการโครงการอย่างลึกซึ้ง มีความล่าช้าเมื่อต้องแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้น หรือคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ไม่สะดวก
เครื่องมือนี้ไม่เหมาะสำหรับทุกคน และบทความนี้สามารถช่วยคุณค้นหาทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Whimsical ได้
อะไรคือความเพ้อฝัน?
Whimsicalเป็นโซลูชันการสร้างแผนภาพและซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ช่วยให้ทีมระยะไกลทำงานร่วมกันในภารกิจต่างๆ เช่น การระดมความคิดอย่างอิสระหรือการสร้างต้นแบบเว็บไซต์ที่มีโครงสร้าง อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้ผู้ใช้สร้างแผนภาพและต้นแบบได้อย่างรวดเร็ว
ในฐานะโซลูชันบนคลาวด์ คุณสามารถทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของคุณได้ Whimsical อาศัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และไม่มีการปรับแต่งสำหรับแอปพลิเคชันมือถือ
อย่างไรก็ตาม มันมาพร้อมกับคุณสมบัติสำคัญบางประการที่ทางเลือกอื่นใดของ Whimsical จะต้องเทียบเท่า:
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับผู้ใช้หลายคนผ่านฟีเจอร์แชทและแสดงความคิดเห็นที่ผสานรวม
- การเชื่อมโยงระหว่างโครงการผ่านลิงก์ภายในแผนผังความคิดของคุณ
- ความสามารถในการสร้างแบบร่างและเทมเพลตเพื่อสร้างต้นแบบเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
- ฟีเจอร์แผนผังงานเพื่อช่วยคุณสร้างแผนผังองค์กรหรือแผนงานโครงการ
- มุมมองกระดานคัมบังเพื่อช่วยในการบริหารโครงการ
- ฟีเจอร์ Docs แบบบูรณาการสำหรับการจดบันทึก, บันทึกโครงการ, และเขียนความคิด
เมื่อพิจารณาทางเลือกอื่นแทน Whimsical คุณสมบัติเหล่านี้คือฐานขั้นต่ำ. ซอฟต์แวร์อื่น ๆ ควรมีคุณสมบัติที่ตรงกันหรือมีเครื่องมือที่ดีกว่าเพื่อช่วยในการสร้างแผนภาพ, การทำแผนที่ความคิด, การสื่อสาร, การจัดการโครงการ, และอื่น ๆ.
สิ่งที่ควรมองหาในทางเลือกที่แปลกใหม่และน่าหลงใหล?
ในการค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Whimsical ให้มุ่งเน้นที่คุณสมบัติหลักอย่างน้อยสองสามประการ ได้แก่:
- อินเตอร์เฟซแบบภาพที่ช่วยให้สามารถทำไวท์บอร์ดหรือแผนผังเครือข่ายได้ เช่น
- โอกาสในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับผู้ใช้หลายคน
- การบูรณาการโครงการเพื่อวางแผนโครงการและงานสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันภายนอก เช่น Google Drive
- ความสามารถในการแชร์ไฟล์และเอกสารระหว่างผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
- เครื่องมือลากและวางที่ช่วยให้ง่ายต่อการร่างความคิด สร้างรูปร่าง และใช้ส่วนประกอบที่มีอยู่
- ห้องสมุดของเทมเพลตสำหรับนักออกแบบและนักพัฒนาเพื่อสร้างไอเดียได้อย่างรวดเร็ว
- โซลูชันบนระบบคลาวด์ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่เพื่อสร้างและทำงานร่วมกัน
- แพลตฟอร์มที่เรียบง่ายและเป็นระเบียบซึ่งช่วยให้การมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันทางภาพเป็นเรื่องง่าย
ทางเลือกที่ดีสำหรับ Whimsical ควรมีคุณสมบัติทั้งหมดนี้ หากเครื่องมือมีฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม นั่นจะยิ่งเพิ่มประโยชน์ให้กับมัน
10 ทางเลือกสุดแฟนตาซีที่ไม่เหมือนใคร
ก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้ Whimsical คุณอาจต้องการดูตัวเลือกอื่น ๆ นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Whimsical สำหรับนักออกแบบ, นักพัฒนา, และผู้ใช้ประเภทอื่น ๆ ในปี 2024 และอนาคต
1.คลิกอัพ
ClickUp มีสิ่งมากมายที่จะนำเสนอในฐานะแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มันเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพ การจัดการโครงการ และการสร้างแผนผังในหนึ่งเดียว มีเหตุผลที่ ClickUp อยู่ในอันดับต้นๆ ของรายการนี้ และความจริงที่ว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุดที่คุณจะหาได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมันเท่านั้น คุณสมบัติต่างๆ เช่น แผนผังความคิดและเทมเพลตที่หลากหลายช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับมัน
ลองพิจารณาความสามารถในการบริหารโครงการเป็นตัวอย่าง ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณสามารถเปลี่ยนแผนผังความคิดให้เป็นงานและสร้างกระบวนการทำงานทั้งหมดสำหรับโครงการใหญ่ได้ คุณสามารถจัดระเบียบทุกอย่างในเครื่องมือเดียว เช่น แผนผังองค์กรหรือแผนภาพมืออาชีพ เพิ่มความสามารถของ AIเข้าไป และคุณก็จะได้โซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งสามารถทำให้โครงการทั้งหมดของคุณง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Whiteboardsเป็นพื้นที่ทำงานแบบภาพสำหรับทีมระยะไกลในการสร้างเวิร์กโฟลว์ แผนผัง และโครงร่าง
- ClickUp Mind Mapsช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงงานและโครงการต่างๆ เพื่อจัดระเบียบความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ClickUp Collaborationช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกัน, คิดสร้างสรรค์, และทำงานเป็นทีมได้อย่างง่ายดาย
- การผสานรวมอย่างกว้างขวาง เช่น Google Drive และ Zoom ช่วยให้สามารถประชุมทางวิดีโอได้โดยตรงจากงานในเครื่องมือ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ซับซ้อนในการเรียนรู้และเชี่ยวชาญ เนื่องจากซอฟต์แวร์มีความครอบคลุมมากกว่าเครื่องมือที่ใช้เพียงอย่างเดียว เช่น Whimsical
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์อาจทำได้ยากในเวอร์ชันฟรี ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้ซื้อในแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Figma
Figma เป็นเครื่องมือสร้างต้นแบบและพื้นที่ทำงานแบบภาพที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ออกแบบและนักพัฒนาสามารถทำงานร่วมกันได้ ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม โดยใช้แผนผังความคิดที่เรียบง่าย เทมเพลตการสร้างต้นแบบที่ซับซ้อน และกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma
- ประสบการณ์การใช้งานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ พร้อมด้วยรูปแบบที่สะอาดตา ทำให้การสร้างแผนผังและการทำงานในโครงการต่างๆ เป็นเรื่องง่าย
- คุณสมบัติการสร้างต้นแบบขั้นสูง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำลองการไหลของแอปพลิเคชันได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ชุดเทมเพลตกว่า 300 แบบ เช่น แบบร่างโครงร่าง แบบแผนงาน และเทมเพลตสำหรับการระดมความคิด
- คุณสมบัติเสริมแบบบูรณาการ เช่น ความสามารถในการแก้ไขรูปภาพที่ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้นและลดจำนวนเครื่องมือที่คุณต้องใช้
ข้อจำกัดของ Figma
- แผนธุรกิจมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการ ซึ่งอาจมีราคาแพงสำหรับผู้ใช้บางคน
- ความสามารถในการใช้งานบนมือถือมีจำกัด; แพลตฟอร์มทำงานได้ดีที่สุดบนอุปกรณ์เดสก์ท็อป
ราคาของ Figma
- ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: $12/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- องค์กร: $45/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- องค์กร: $75/เดือน ต่อบรรณาธิการ
คะแนนและรีวิว Figma
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
3. MindManager
ตามชื่อของมัน, MindManager เป็นเครื่องมือสำหรับการทำแผนผังความคิดโดยเฉพาะ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันในการสร้างภาพข้อมูลได้อย่างง่ายดาย เช่น ไทม์ไลน์ แผนผังงาน และแผนภาพแนวคิด เป็นโซลูชันบนคลาวด์ที่สามารถใช้งานได้กับทุกระบบปฏิบัติการ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานแบบกระจาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MindManager
- การจัดการโครงการอย่างง่าย พร้อมความสามารถในการสร้างงานที่สามารถผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มได้โดยตรง
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบลากและวาง รวมถึงรูปร่างพื้นฐานและกราฟิกขั้นสูงหรือกราฟิกที่นำเข้า
- ฟังก์ชันการส่งออกที่ครอบคลุม รวมถึงความสามารถในการส่งออกไฟล์และเอกสารไปยังซอฟต์แวร์แก้ไข เช่น Microsoft Word
- การอัปเดตบ่อยครั้ง ทำให้ข้อบกพร่องและปัญหาการกระตุกเกิดขึ้นได้ยากบนแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ MindManager
- คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัดเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการนี้
- การจดบันทึกแบบไม่รวมศูนย์ โดยบันทึกจะแนบเฉพาะกับแผนผังความคิดและแม่แบบของคุณโดยตรงเท่านั้น
ราคาของ MindManager
- สิ่งจำเป็น: $99 ต่อปี
- มืออาชีพ: $179 ต่อปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว MindManager
- G2: 4. 5/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
4. มิโร
เมื่ออยู่ในสภาพที่ดีที่สุดMiroคือผืนผ้าใบเปล่าที่สามารถนำไปสู่การคิดสร้างสรรค์อย่างง่าย ๆ แผนภาพที่ซับซ้อน แบบจำลอง และอื่น ๆ อีกมากมาย เมื่อเพิ่มเครื่องมือสำหรับการร่วมมือ คุณก็จะได้สนามเล่นที่พร้อมสำหรับการสำรวจและการร่วมมือ ท้ายที่สุดแล้ว มีเหตุผลที่คุณอาจพิจารณา Miro เมื่อคุณกำลังมองหาพื้นที่ทำงานทางภาพต่อไปของคุณ และกำลังพิจารณาทางเลือกแทน Whimsical
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- เทมเพลตที่หลากหลายทำให้แนวทางการใช้ผืนผ้าใบเปล่าของซอฟต์แวร์ดูไม่น่ากลัว
- การผสานวิดีโอสำหรับทีมที่กระจายตัวเพื่อทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- คุณสมบัติการนำเสนอที่ทำให้การจัดระเบียบความคิดและข้อมูลของคุณสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเป็นเรื่องง่าย
- Miro Cards, วิธีการใหม่ในการจัดการโครงการผ่านอินเตอร์เฟซแบบไวท์บอร์ดและแผนผัง
ข้อจำกัดของ Miro
- ตัวเลือกการแก้ไขที่จำกัด โดยเฉพาะเมื่อต้องการใช้งานนอกเหนือจากฟังก์ชันหลักและเทมเพลตของเครื่องมือ
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ค่อนข้างสูงเมื่อพิจารณาถึงความเรียบง่ายของเครื่องมือ
ราคาของ Miro
- ฟรี
- ค่าเริ่มต้น: $8/เดือนต่อสมาชิก
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อสมาชิก
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
5. MindMeister
MindMeister เป็นเครื่องมือที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งสามารถช่วยให้ทีมมองเห็นความคิดร่วมกันได้ ฟังก์ชันการทำงานของมันมุ่งเน้นไปที่ข้อเท็จจริงหลักนี้ ทำให้อาจเป็นทางเลือกที่ใกล้เคียงที่สุดกับ Whimsical ในรายการนี้ สร้างพื้นที่สำหรับการระดมความคิด วางแผนโครงการของคุณ ให้ทีมของคุณทำงานร่วมกัน และสร้างวิธีการสื่อสารที่เป็นภาพ
คุณสมบัติเด่นของ MindMeister
- การฝังสื่อที่ง่ายดายเพื่อสร้างแผนภาพและโครงการที่ครอบคลุมมากขึ้น
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถลากและวางองค์ประกอบ สร้างงาน และสร้างและแสดงภาพงานของคุณได้
- การเก็บข้อมูลและข้อมูลที่ปลอดภัยซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวระหว่างประเทศทุกข้อ
- ความยืดหยุ่นของซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างโปรเจ็กต์และไอเดียได้ตามสไตล์ของคุณเอง
ข้อจำกัดของ MindMeister
- ฟังก์ชันการส่งออกที่จำกัดและการเชื่อมต่อกับโซลูชันการจัดเก็บ เช่น Google Drive
- ไม่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคลได้ ซึ่งอาจทำให้การร่วมมือระหว่างผู้ใช้หลายคนซับซ้อนขึ้น
ราคาของ MindMeister
- พื้นฐาน: ฟรี
- ส่วนตัว: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ MindMeister
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (260+ รีวิว)
6. Lucidchart
Lucidchart เป็นแขกรับเชิญบ่อยครั้งในรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบภาพ เช่น SmartDraw อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดแนววิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของคุณได้ เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่ต้องการภาพ เช่น โครงร่างเว็บไซต์ แผนผัง และแผนผังขั้นตอน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- โซลูชันการสร้างแผนภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้หลายคนในการทำงานร่วมกันบนเอกสารและเชื่อมต่อข้อมูลแบบภาพ
- การผสานรวมกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่พบบ่อย เช่น Google Drive, Slack และ Microsoft Teams
- ฐานความรู้ฟรีที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใหม่สามารถเริ่มแสดงความคิดเห็นได้อย่างรวดเร็ว
- แม่แบบมากมายสำหรับข้อมูลและเอกสารทุกประเภท
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- ลักษณะการทำงานบนระบบคลาวด์ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ แต่จะกลายเป็นเรื่องยากเมื่อคุณทำงานกับโครงการออนไลน์บ่อยๆ
- คุณสมบัติขั้นสูงและเครื่องมือบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้าใจได้ง่ายมาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่สูงสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี
- บุคคล: $7. 95/เดือน
- ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 5/5 (4,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,900+ รีวิว)
7. สมาร์ทดรอว์
หลายคนมองว่า SmartDrawเป็นตัวเลือกซอฟต์แวร์แผนผังงานชั้นนำ เนื่องจากเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ซับซ้อน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้สามารถจัดระเบียบข้อมูลที่ซับซ้อนที่สุดให้กลายเป็นไฟล์ภาพที่เข้าใจง่าย ทำให้ทีมของคุณและผู้ใช้ภายนอกสามารถสร้างภาพรวม เช่น แผนผังองค์กรและกระบวนการผลิตได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw
- คุณสมบัติ CAD ที่ผสานรวมช่วยให้สามารถทำโครงการที่ซับซ้อนได้มากกว่าซอฟต์แวร์แผนผังส่วนใหญ่
- ส่วนขยายที่ติดตั้งมาในตัวสามารถดึงข้อมูลเข้าสู่เครื่องมือได้โดยตรงเพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น
- การจัดเรียงแผนภูมิอัตโนมัติช่วยให้ข้อมูลของคุณเข้าใจง่ายขึ้นเมื่อข้อมูลมีความซับซ้อนมากขึ้น
- การผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการหลายตัวช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติได้ในเวลาจริง
ข้อจำกัดของ SmartDraw
- ซับซ้อนในการเรียนรู้และเชี่ยวชาญ เนื่องจากมีคุณสมบัติขั้นสูงมากมาย
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
ราคาของ SmartDraw
- ผู้ใช้รายเดียว: $9.95/เดือน
- ผู้ใช้หลายคน: $8. 25/เดือน ต่อใบอนุญาต
คะแนนและรีวิว SmartDraw
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 230 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
8. Microsoft Visio
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกพื้นฐานสำหรับแผนภาพและแผนผังการทำงาน Visio สามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นได้ เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Office 365 บนคลาวด์ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณสร้างแผนภาพได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการเรียนรู้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visio
- การผสานรวมอย่างกว้างขวางกับเครื่องมือ Microsoft Office อื่น ๆ เช่น Word, Teams, Power BI และ OneDrive
- ซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่มีความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์ ซึ่งจะซิงค์แผนผังงานที่คุณสร้างไว้ทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- คุณสมบัติการเข้าถึง รวมถึงผู้บรรยาย, ตัวตรวจสอบการเข้าถึง, และการรองรับความคมชัดสูงสำหรับผู้ใช้ที่มีความพิการ
- เทมเพลตแผนภาพวิศวกรรมขั้นสูงมีให้บริการในแผนพรีเมียมที่ครอบคลุมมากขึ้น
ข้อจำกัดของ Visio
- ความสามารถในการนำเข้าข้อมูลหรือวัตถุเชิงภาพ เช่น วิดีโอและรูปภาพ มีข้อจำกัด
- ผู้ใช้ Mac สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ทางออนไลน์เท่านั้น เนื่องจากเวอร์ชันเดสก์ท็อปมีให้เฉพาะสำหรับ Windows
ราคาของ Visio
- Visio ใน Microsoft 365: รวมอยู่ในแผนธุรกิจของ Microsoft 365
- Visio Plan 1: $5/เดือน ต่อใบอนุญาต
- Visio Plan 2: $15/เดือน ต่อใบอนุญาต
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Visio
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 650+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
9. OmniGraffle
OmniGraffle เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการการนำเสนอภาพที่เหนือระดับ โดยมีฟีเจอร์ขั้นสูงที่สามารถรองรับงานวาดวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่สุดได้ คุณอาจไม่สามารถสร้างแผนผังอย่างรวดเร็วด้วยซอฟต์แวร์นี้ ดังนั้นจึงอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่เริ่มต้นและกำลังมองหาทางเลือกแทน Whimsical
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OmniGraffle
- อินเตอร์เฟซการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วช่วยให้คุณสามารถสร้างเทมเพลตที่สวยงามและสามารถแชร์ได้ได้อย่างรวดเร็ว
- การจัดกลุ่มอย่างชาญฉลาด, การติด, และการจัดตำแหน่งช่วยให้คุณสามารถจัดวางองค์ประกอบได้อย่างแม่นยำ
- ฟังก์ชันการทำงานแบบเอกสารแบบชั้นช่วยให้สามารถสร้างแผนผังที่ซับซ้อนได้มากกว่าหนึ่งมิติ
- คลังภาพขนาดใหญ่และการผสานวิดีโอบางส่วนเพื่อเพิ่มบริบทให้กับแผนผังและภาพวาดของคุณ
ข้อจำกัดของ OmniGraffle
- มีให้ใช้งานเฉพาะบน Mac เท่านั้น โดยซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบจะมีให้เฉพาะบนอุปกรณ์เดสก์ท็อปเท่านั้น
- คุณสมบัติการร่วมมือมีจำกัด ดังนั้นเหมาะสำหรับผู้ใช้คนเดียว
ราคา OmniGraffle
- การสมัครสมาชิก: $12. 49 ต่อเดือน
- ใบอนุญาตมาตรฐาน v7: $149.99 ชำระครั้งเดียว
- ใบอนุญาต v7 Pro: $249.99 ชำระครั้งเดียว
OmniGraffle รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
10. Taskade
Taskade คือทางเลือกที่แปลกใหม่และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ พร้อมตัวเลือกที่หลากหลายที่สุดในตลาด แผนการใช้งานมีตั้งแต่แบบฟรีไปจนถึงแผนสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงฟีเจอร์ AI ขั้นสูง การปรับแต่งอินเทอร์เฟซอย่างเต็มรูปแบบ การเชื่อมต่อข้อมูลขั้นสูง และภาพรวมโครงการในระดับสูง
คุณสมบัติเด่นของ Taskade
- ทางเลือกที่แปลกใหม่และหายากซึ่งมีความสามารถในการจัดการงานและการทำงานร่วมกันทางภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน
- อินเทอร์เฟซแบบเกมมิฟายที่ทำให้การสร้างงานที่ซับซ้อนที่สุดเป็นเรื่องสนุก
- เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ เช่น การสร้างโครงการอัตโนมัติและเครื่องมือ AI แบบสนทนาที่ผสานรวม
- ปรับแต่งทุกฟีเจอร์ให้ตรงตามความต้องการของคุณอย่างแท้จริง
ข้อจำกัดของ Taskade
- การผสานการทำงานที่จำกัด โดยเฉพาะกับ API สำหรับระบบอัตโนมัติ เช่น Zapier
- เครื่องมือ AI ที่ต้องใช้เครดิต; คุณสามารถใช้เครดิตเหล่านี้หมดได้อย่างรวดเร็วในเวอร์ชันที่มีค่าบริการต่ำ ซึ่งจำกัดการใช้งาน
ราคาของ Taskade
- ฟรี
- เริ่มต้น: $4/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน
- เพิ่มเติม: $8/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
- ข้อดี: $19/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- ธุรกิจ: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 25 คน
- อัลติเมท: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 50 คน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade
- G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
จัดการโครงการและสร้างพื้นที่ทำงานเชิงภาพของคุณด้วย ClickUp
หากคุณกำลังมองหาคุณสมบัติการร่วมมือที่ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นความคิดที่ซับซ้อนและดำเนินการตามนั้นได้ ทำไมไม่ค้นหาซอฟต์แวร์ที่สามารถทำได้ทุกอย่างล่ะ? ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Whimsical ด้วยเหตุผลที่ชัดเจน
ไม่เหมือนกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Whimsical คุณไม่ได้รับเพียงฟังก์ชันเดียว แต่คุณจะได้รับชุดเครื่องมือที่ครบครันเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้นทั้งในแบบบุคคลและแบบทีม
ที่ดีที่สุดคือ ด้วยแผนฟรีตลอดชีพ คุณสามารถทดลองใช้ ClickUp เพื่อดูว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณหรือไม่
พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง?สร้างบัญชี ClickUp ฟรีของคุณวันนี้!