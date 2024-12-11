3 แม่แบบแผนภาพความสัมพันธ์ (Affinity Diagram) ฟรี ใน Word, Excel และ ClickUp

ซอฟต์แวร์แผนผังความสัมพันธ์เปลี่ยนความวุ่นวายให้ชัดเจน แผนผังที่เชื่อถือได้เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเชิงภาพที่สามารถช่วยในการแก้ปัญหาการระดมความคิด และการจัดการโครงการของคุณได้ พวกเขาจะช่วยให้คุณนำข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างมาสร้างแนวคิด จัดระเบียบแนวคิด และเปลี่ยนให้เป็นกลุ่มที่มีความหมายและมีความสัมพันธ์ตามธรรมชาติ
ก่อนหน้านี้ คุณสามารถเขียนจุดต่าง ๆลงบนกระดาษโน้ตและติดไว้บนผนังหรือกระดานไวท์บอร์ดได้ จากนั้นทีมของคุณสามารถย้ายและจัดกลุ่มกระดาษโน้ตเหล่านั้นเข้าด้วยกันตามหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแผนภาพความสัมพันธ์
ในสำนักงานปัจจุบัน มีโอกาสสูงที่ทีมของคุณจะไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกัน แล้วคุณจะใช้วิธีแผนภาพความใกล้ชิด (Affinity Diagram) และการทำแผนที่ความใกล้ชิด (Affinity Mapping) ในที่ทำงานยุคใหม่ (ซึ่งมักทำงานทางไกล) ได้อย่างไร?
คำตอบคือการใช้เทมเพลตแผนภาพความสัมพันธ์ที่สามารถปรับแต่งได้ฟรี พร้อมตัวอย่างแผนภาพความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดของเราที่แสดงไว้ด้านล่าง
อะไรคือแม่แบบแผนผังความสัมพันธ์?
ตามที่คุณจะเห็นในตัวอย่างแผนภาพความสัมพันธ์ของเรา การทำแผนภาพความสัมพันธ์ด้วยเทมเพลตเหล่านี้ทำให้การสร้างแผนภาพความสัมพันธ์เป็นเรื่องง่าย ตัวอย่างและเทมเพลตแผนภาพความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดมักจะมีช่องว่างหรือส่วนที่คุณหรือแม้แต่สมาชิกในทีมหลายคนสามารถบันทึกแนวคิดและย้ายไปยังหมวดหมู่ที่มีความหมายได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อคุณสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์โดยใช้ตัวอย่างแผนภูมิความสัมพันธ์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการระดมความคิดของคุณ มันจะให้จุดเริ่มต้นในการจัดระเบียบความคิด ข้อมูล หรือข้อมูลต่างๆ ให้เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกัน ไม่จำเป็นต้องสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์จากศูนย์ แม่แบบแผนภูมิความสัมพันธ์ยังช่วยให้คุณข้ามความยุ่งยากในการจัดเรียงโน้ตสติ๊กเกอร์ด้วยตนเองและมุ่งเน้นไปที่การระดมความคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (หรือส่วนที่สนุก)
มีตัวอย่างและเทมเพลตแผนภาพความสัมพันธ์ (Affinity Diagram) ฟรีสำหรับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการหลากหลาย เช่น ClickUp, Excel และ Word เพื่อให้คุณสามารถค้นหาตัวอย่างแผนภาพความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับความต้องการและเทคโนโลยีที่คุณใช้ เพื่อช่วยขับเคลื่อนโครงการของคุณให้ก้าวหน้า
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนแผนภาพความเชื่อมโยงที่ดี?
แม่แบบที่ดีสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างความวุ่นวายกับการระดมความคิดที่เป็นระเบียบสวยงามได้ เมื่อคุณกำลังมองหาแผนผังความสัมพันธ์ (Affinity Diagram) ที่ดีทางออนไลน์ ให้มองหาแผนผังที่มีความคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- เค้าโครงที่ชัดเจนและใช้งานง่าย: เทมเพลตที่ดีควรแนะนำคุณในการสร้างแผนภาพความสัมพันธ์และทำให้การจับความคิด การระบุรูปแบบ และการได้รับข้อมูลเชิงลึกมีคุณค่าเป็นเรื่องง่าย ส่วนต่างๆ ควรสามารถระบุได้ง่ายและมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการระดมความคิดและการจัดกลุ่ม
- การปรับแต่งที่ง่ายดาย:กระบวนการสร้างแผนภาพความเชื่อมโยงของคุณอาจแตกต่างกันไป เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าจะมีประโยชน์เพียงใดขึ้นอยู่กับตัวเลือกในการปรับแต่งเท่านั้น มองหาเทมเพลตที่สามารถปรับให้เข้ากับขั้นตอนการทำงานของคุณและให้คุณใส่เอกลักษณ์ของคุณลงไป
- ผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีของคุณ: ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือสร้างแผนภูมิความใกล้ชิดออนไลน์หรือสิ่งที่ผสานรวมกับแอปที่คุณมีอยู่แล้ว ซอฟต์แวร์แผนภูมิความใกล้ชิดควรทำงานร่วมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณชื่นชอบได้ หากสามารถแชร์ได้ง่ายกับผู้อื่นบนแอปต่าง ๆ ได้ จะยิ่งดี เพื่อให้คุณสามารถเชิญชวนผู้คนเพิ่มเติมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการได้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ
เทมเพลตที่เหมาะสมสามารถช่วยให้ทีมแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมได้ มีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากมาย ดังนั้นค้นหาเทมเพลตที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณและปลดล็อกเทคนิคการระดมความคิดที่ดีขึ้น
3 แม่แบบแผนภาพความสัมพันธ์ (Affinity Diagram) ฟรีสำหรับใช้ในปี 2024
นี่คือสามเทมเพลตการออกแบบความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดของเราสำหรับเซสชั่นการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาของคุณในปี 2024
1. แม่แบบแผนผังความสัมพันธ์ ClickUp
ต้องการกระดานไวท์บอร์ดเสมือนสำหรับการทำงานร่วมกันทางไกลที่ดีขึ้นหรือไม่? ClickUp มีฟีเจอร์นี้ในตัวแล้ว ผสานกระดานไวท์บอร์ดของแพลตฟอร์มกับเทมเพลตแผนผังความสัมพันธ์ของ ClickUpเพื่อสร้างคู่หูที่ทรงพลัง ช่วยให้ทีมของคุณรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนและค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
ผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนผังความสัมพันธ์ของ ClickUp ที่ใช้ฟรี เป็นเสมือนสนามเด็กเล่นเสมือนจริงสำหรับการระดมความคิด ทีมงานของคุณสามารถปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์บนผืนผ้าใบดิจิทัล โดยใช้โน้ตเสมือนและพื้นที่สำหรับการระดมความคิดที่มีให้อย่างเพียงพอ เพื่อถ่ายทอดความคิดจากในหัวลงบนกระดาษ (อย่างน้อยก็ในแบบเสมือนจริง)
ด้วยพื้นที่ที่สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของคุณ ไม่มีขีดจำกัดสำหรับความคิดสร้างสรรค์ของคุณเช่นกัน คุณสามารถสร้างไอเดียได้สิบหรือหมื่นไอเดีย และยังมีพื้นที่เพียงพอให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายส่งเสริมให้แม้แต่สมาชิกทีมที่ไม่ถนัดเทคโนโลยีที่สุดก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ สร้างพื้นที่การทำงานร่วมกันที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ ด้วยการใช้โน้ตดิจิทัลแบบติดได้ จึงไม่มีความเสี่ยงที่ไอเดียดีๆ ของใครจะสูญหาย และไม่จำเป็นต้องเก็บกวาดโน้ตที่ทิ้งหลังการประชุม
อินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
การร่วมมือกันข้ามขอบเขตทางกายภาพช่วยให้สมาชิกทีมจากสถานที่ต่าง ๆ สามารถรวมตัวกันในพื้นที่เสมือนจริงเดียวเพื่อระดมความคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ร่วมกันได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความรู้สึกเป็นเจ้าของในประเด็นนั้น ๆ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดข้ามสายงาน
ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้พร้อมกันโดยไม่ขัดจังหวะการทำงานของตนเอง ทีมงานของคุณสามารถใช้โน้ตดิจิทัลแบบติดผนังเพื่อบันทึกไอเดียได้อย่างรวดเร็ว และย้ายไปยังกระดานไวท์บอร์ดเสมือนเพื่อให้ทุกคนเห็น อินเทอร์เฟซแบบคลิกและลากที่ใช้งานง่ายยังช่วยให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันในขั้นตอนการกลุ่มได้ พื้นที่ที่เป็นมิตรและใช้งานง่ายทำให้กระบวนการสร้างแผนผังความสัมพันธ์สนุกสนานยิ่งขึ้น
แผนผังของ ClickUp ช่วยให้กระบวนการระดมความคิดง่ายขึ้นด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่าย ทำให้ผู้ใช้งานใหม่สามารถเข้าใจได้ทันทีว่าจะสร้างแนวคิดของตนได้ที่ไหนและจะจัดกลุ่มแนวคิดเหล่านั้นอย่างไร
ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับความยืดหยุ่น
ทุกโครงการมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แม่แบบแผนผังความสัมพันธ์ของ ClickUp มอบความยืดหยุ่นสูงเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ คุณสามารถใช้แม่แบบนี้สำหรับการระดมความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประชุมกลยุทธ์การตลาด หรือแม้กระทั่งการแก้ไขปัญหาภายในองค์กร แม่แบบนี้เปรียบเสมือนโครงสร้างหลักสำหรับการสร้างสรรค์ไอเดียและสามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณ โดยเพิ่มหมวดหมู่ได้ตามต้องการ แม่แบบจะปรับให้เข้ากับโครงสร้างของแผนผัง เพื่อให้สามารถขยายตามแนวคิดของคุณได้อย่างอิสระ
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทีมของคุณสามารถเปลี่ยนเทมเพลตได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งโดยไม่ต้องกังวลกับรายละเอียดทางเทคนิค ทำให้ไอเดียไม่สะดุดเพราะต้องหยุดจัดรูปแบบ
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเทมเพลตแผนผังความสัมพันธ์ของ ClickUp คือมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ ClickUp ที่ใหญ่กว่า ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุม ดังนั้นจึงมีมากกว่าพื้นที่สำหรับการระดมความคิด คุณสามารถใช้กระดานไวท์บอร์ดเสมือนของคุณเพื่อสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่แตกต่างกันหรือใช้กระดานคัมบังเพื่อช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายของโครงการ
ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติมากมายของแพลตฟอร์มและนำไปใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ตั้งแต่แผนภูมิความเกี่ยวข้องไปจนถึงภารกิจที่สำเร็จ ClickUp สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารโครงการของคุณได้
2. แผนผังความสัมพันธ์โดยใช้ Microsoft Word จาก My Word Templates
Microsoft Wordเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับการสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ (Affinity Diagram) ที่ช่วยให้คุณสร้างโครงสร้างจากความสับสนวุ่นวายโดยใช้แพลตฟอร์มสำนักงานที่เป็นสากล จัดเก็บไว้บน My Word Templates แม่แบบแผนภาพความสัมพันธ์สำหรับ Word นี้สามารถใช้งานได้ฟรี และช่วยให้ผู้ใช้คุ้นเคยกับเครื่องมือที่พนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
เทมเพลตนี้มีโครงสร้างที่จัดวางอย่างเรียบร้อยมาก ทำหน้าที่แนะนำคุณผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างยอดเยี่ยม คุณจะพบการจัดระเบียบแบบบนลงล่างที่ชัดเจน โดยเริ่มต้นด้วยกล่อง "ความต้องการ" ระดับบนสุด
กล่องนี้ช่วยระบุวัตถุประสงค์หรือความต้องการของแผนภาพความสัมพันธ์ เช่น การปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดทางอีเมลของคุณ การวางเป้าหมายหลักของแผนภูมิไว้ในกล่องนี้จะช่วยกำหนดทิศทางสำหรับการค้นหาแนวคิดและแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
เมื่อเลื่อนลงไปตามลำดับชั้น คุณจะพบพื้นที่สำหรับระบุปัจจัยที่ขับเคลื่อนปัญหาหรือหัวข้อ ปัจจัยเหล่านี้คือองค์ประกอบที่มีอิทธิพลซึ่งกำหนดทิศทางของการระดมความคิดของคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณอาจกำลังพิจารณาถึงกลยุทธ์การตลาดทางอีเมลของคุณในปัจจุบัน เนื่องจากอัตราการเปิดและอัตราการคลิกผ่านของคุณต่ำกว่าเป้าหมาย หรือตัวเลขการขายที่ไม่น่าพอใจอาจทำให้คุณต้องการเพิ่มการตลาดทางอีเมลของคุณ คุณสามารถระบุปัญหาที่ผลักดันให้เกิดความต้องการในการหาทางแก้ไขในกล่องเหล่านี้ได้ เมื่อคุณระบุปัจจัยที่ผลักดัน คุณจะช่วยเพิ่มความชัดเจนและมุมมองให้กับเซสชั่นการคิดค้นไอเดีย และช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
เทมเพลตนี้ยังมีช่อง Critical-to-Quality (CTQ) ให้คุณด้วย ช่องเหล่านี้ช่วยให้คุณและทีมของคุณสามารถระบุปัจจัยสำคัญที่จำเป็นต่อความสำเร็จได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับแคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณ อาจมีปัจจัย CTQ หนึ่งอย่างคือการบรรลุอัตราการคลิกผ่าน 3% หรือคุณอาจต้องการจำนวนผู้ติดต่อใหม่ ๆ ที่แน่นอนในแต่ละสัปดาห์
นี่คือตัวชี้วัดหลักของคุณที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จ และสามารถช่วยให้แน่ใจว่าโซลูชันของคุณสอดคล้องกับความต้องการเริ่มต้นของคุณ
สุดท้ายนี้ แม่แบบจะให้พื้นที่แก่คุณในการระบุมาตรการที่เป็นไปได้ การระดมความคิดเริ่มต้นด้วยมาตรการที่เป็นไปได้ ใช้พื้นที่นี้เพื่อร่วมมือกับสมาชิกในทีมของคุณในการคิดหาวิธีแก้ปัญหาหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ บางทีคุณอาจต้องส่งอีเมลสองฉบับต่อสัปดาห์แทนที่จะเป็นหนึ่งฉบับ หรือคุณอาจต้องการสำรวจแนวคิดหน้าแลนดิ้งเพจใหม่ๆ
ส่งเสริมให้ทีมของคุณเพิ่มคำตอบที่สร้างสรรค์หรือพิจารณาหลากหลายมุมมอง และนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นมารวมกันในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถและทีมของคุณเปิดเทมเพลต Microsoft Word ไปที่แก้ไข และเลือกแก้ไขในเบราว์เซอร์เพื่อทำงานร่วมกันในเทมเพลตนี้แบบเรียลไทม์
3. แผนภูมิความสัมพันธ์ Excel โดย Visual Paradigm
Visual Paradigm นำเสนอเทมเพลตแผนผังความสัมพันธ์แบบไดนามิกสำหรับ Excel หลากหลายรูปแบบ เทมเพลตเหล่านี้มีโครงสร้างคล้ายกับสเปรดชีตของ Excel ทำให้ผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับโปรแกรมนี้สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย
แพลตฟอร์ม Visual Paradigm นำเสนอเทมเพลตแผนผังความสัมพันธ์ที่สามารถปรับแต่งได้และฟรีหลากหลายรูปแบบ รวมถึงเทมเพลตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง และการเสริมสร้างขวัญกำลังใจของพนักงาน ความหลากหลายของเทมเพลตแผนผังความสัมพันธ์ฟรีเหล่านี้จะช่วยให้คุณค้นหาเทมเพลตที่ตรงกับความต้องการของคุณได้ หากคุณไม่พบเทมเพลตที่ถูกใจ คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายในโปรแกรมแก้ไขออนไลน์ ด้วยความสามารถในการแก้ไขที่ง่ายดาย คุณสามารถสร้างเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกโครงการและความต้องการ
ตัวเลือกการปรับแต่งคือจุดแข็งที่แท้จริงของเทมเพลตแผนผังความสัมพันธ์ใน Excel เหล่านี้ คุณสามารถปรับแต่งทุกแง่มุมของเทมเพลตได้ ตั้งแต่การเพิ่มหรือลบส่วนต่าง ๆ ไปจนถึงการกำหนดรหัสสีหรือสร้างป้ายกำกับเพื่อช่วยนำทางกระบวนการระดมความคิด ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณได้รับเทมเพลตที่ตรงกับความต้องการ ไม่ว่าคุณจะใช้งานในบริบทใดของโครงการหรือเผชิญกับความท้าทายอะไรก็ตาม
โบนัส:แม่แบบแผนผังบริบท!
เทมเพลต Excel นำเสนอเค้าโครงที่เรียบง่ายและสะอาดตา ซึ่งช่วยให้การสร้างแผนภาพความสัมพันธ์เป็นเรื่องง่าย
แชร์หน้าจอของคุณกับทีมและแก้ไขเทมเพลตภายในแพลตฟอร์ม Visual Paradigm พร้อมบันทึกไอเดียและข้อเสนอแนะของพวกเขาไว้ด้วย คุณยังสามารถส่งออกเทมเพลตเป็นไฟล์ PDF หรือ JPG หรือคัดลอกเป็นรูปภาพไปยัง Excel เพื่อแก้ไขต่อได้อีกด้วย หากคุณเลือกทำงานร่วมกันใน Excel อย่าลืมแก้ไขไฟล์ออนไลน์เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในเทมเพลตได้พร้อมกัน วิธีนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาประวัติการแก้ไขที่ซับซ้อนจากการส่งไฟล์ Excel เดียวไปมา
ความยืดหยุ่นของตัวเลือกการส่งออกช่วยให้คุณสามารถทำงานในโปรแกรมใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ และปรับให้เหมาะกับความต้องการของทีมและโครงการต่าง ๆ ได้ ดังนั้นสิ่งที่เหมาะกับโครงการหนึ่ง ๆ ในครั้งนี้อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโครงการต่อไป การดาวน์โหลดเทมเพลตในรูปแบบต่าง ๆ ช่วยให้คุณสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่ยังคงมีเทมเพลตที่คุณรู้จักและชื่นชอบไว้ใช้
ใช้เทมเพลตเหล่านี้เพื่อเริ่มต้นการระดมความคิดใน Excel ของคุณอย่างรวดเร็ว เทมเพลตเหล่านี้สามารถให้กรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าแก่คุณเพื่อเริ่มสร้างแนวคิดของคุณ และวิธีในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของทีมคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุณจะได้เห็นว่าการใช้สเปรดชีตสามารถเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นโซลูชันที่มีโครงสร้างที่ดีได้อย่างไร
วิธีสร้างแผนผังความสัมพันธ์
ต้องการสร้างแม่แบบแผนภูมิความสัมพันธ์ด้วยตนเองหรือไม่? ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างแม่แบบที่เหมาะสมกับความต้องการของทีมคุณ:
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ
ชี้แจงให้ชัดเจนว่าคุณจะใช้แม่แบบแผนภูมิความสัมพันธ์เพื่ออะไร ไม่ว่าคุณต้องการให้เป็นเครื่องมือสำหรับการระดมความคิดแบบอเนกประสงค์หรือเป็นแม่แบบสำหรับรวบรวมข้อมูลเฉพาะในการแก้ปัญหา การเข้าสู่กระบวนการด้วยความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของแม่แบบจะช่วยให้คุณสร้างสิ่งที่ช่วยได้มากขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: เลือกแพลตฟอร์ม
คุณมีตัวเลือกมากมายที่นี่ ดังนั้นเริ่มต้นด้วยการคิดถึงแพลตฟอร์มที่ทีมของคุณใช้บ่อยที่สุดหรือพบว่ามีประโยชน์มากที่สุด พิจารณาเครื่องมือที่มีอยู่ในแอปที่คุณชื่นชอบเพื่อช่วยสร้างแผนภาพหรือดูว่ามีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าที่คุณสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้หรือไม่
ขั้นตอนที่ 3: สร้างเลย์เอาต์ของคุณ
คุณควรจัดวางเค้าโครงของแม่แบบแผนผังความสัมพันธ์ให้ชัดเจน โดยแบ่งเป็นส่วนๆ สำหรับบันทึกข้อมูลแต่ละจุด และพื้นที่สำหรับจัดกลุ่มข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ดูตัวอย่างแผนผังความสัมพันธ์จากผู้อื่นเพื่อดูว่าอะไรที่ได้ผลดี หลายแม่แบบแผนผังความสัมพันธ์ฟรีใช้ระบบตารางหรือการจัดกลุ่มเพื่อให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่ ควรเว้นพื้นที่ว่างในแต่ละส่วนให้เพียงพอ เพื่อให้สามารถทำงานและย้ายข้อมูลแต่ละจุดได้อย่างสะดวก
ขั้นตอนที่ 4: รักษาองค์ประกอบภาพให้ดูสะอาดตา
น้อยแต่มากเมื่อพูดถึงการออกแบบเทมเพลต อย่าทำให้พื้นที่ทำงานรกด้วยกราฟิกมากเกินไป ใช้โทนสีที่เป็นกลาง เป้าหมายของเทมเพลตคือการสร้างพื้นที่สำหรับการระดมความคิดและแก้ปัญหา ดังนั้นให้ข้อมูลเป็นตัวทำงานหนักและเว้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของเทมเพลตไว้ว่างเปล่า จะช่วยให้คุณมีพื้นที่มากขึ้นในการทำงานในภายหลัง
ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบและปรับปรุงเทมเพลต
ทำการทดลองกับกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อดูว่าเทมเพลตของคุณมีความเข้าใจง่ายและทำงานตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รับความคิดเห็นจากผู้ใช้เกี่ยวกับเทมเพลต และนำไปปรับปรุงการออกแบบของคุณให้ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมัน
แม่แบบที่ออกแบบมาอย่างดีจะเป็นการวางรากฐานสำหรับการระดมความคิดอย่างเป็นระบบและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล อย่างไรก็ตาม การออกแบบและปรับปรุงแม่แบบอาจใช้เวลามาก และอาจมีตัวเลือกที่สร้างไว้ล่วงหน้าที่ดีอยู่แล้ว
คุณสามารถข้ามการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเองและประหยัดเวลาของคุณได้โดยการค้นหาเทมเพลตแผนภูมิความสัมพันธ์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า การปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในเทมเพลตที่มีอยู่สามารถสร้างเทมเพลตที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณได้ในไม่กี่วินาที ทำให้คุณสามารถเริ่มทำงานร่วมกับทีมของคุณได้เร็วขึ้น
สร้างแผนภาพความสัมพันธ์ด้วย ClickUp!
ด้วยเทมเพลตเหล่านี้อยู่เคียงข้างคุณ คุณจะติดตามข้อมูลของคุณได้ดีกว่าที่เคยเป็นมา เทมเพลตแผนภาพความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถปรับแต่งได้ ทำให้คุณมีสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริงเพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ทั้งหมดนี้และมากกว่านั้นสามารถหาได้จากClickUp— ฟรีตลอดไป ?