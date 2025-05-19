10 Best Affinity Diagram Software Tools for Organizing Ideas in 2025

สรุปสั้น
กำลังมองหาเครื่องมือที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบความคิดของทีมคุณอยู่หรือไม่? บล็อกของ ClickUp ได้รวบรวมซอฟต์แวร์แผนผังความสัมพันธ์ยอดนิยม 10 อันดับสำหรับปี 2025 ซึ่งรวมถึง ClickUp, Figma, Lucidchart และ Miro เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถจัดกลุ่มและแสดงความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการตัดสินใจ ค้นหาว่าแพลตฟอร์มใดที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด
- ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแผนผังความสัมพันธ์ให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้จริงภายในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์
- Figma– เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนที่ความชอบแบบเรียลไทม์ด้วยเครื่องมือที่เป็นมิตรกับการออกแบบ
- Lucidchart– เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังความสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ พร้อมลำดับขั้นตอนและลำดับชั้นอย่างเป็นทางการ
- Canva – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ที่สะอาดตาและดึงดูดสายตาได้อย่างง่ายดาย
- Creately – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังความชอบร่วมกันแบบร่วมมือ พร้อมการจัดกลุ่มอัจฉริยะและการเชื่อมโยงบริบท
- EdrawMax – เหมาะที่สุดสำหรับแผนภาพความสัมพันธ์เชิงเทคนิคด้วยแม่แบบและสัญลักษณ์ที่หลากหลาย
- Miro – เหมาะที่สุดสำหรับแผนผังความสัมพันธ์แบบไดนามิกด้วยโน้ตแบบสติ๊กกี้, การจัดกลุ่ม, และคุณสมบัติการโหวต
- Visual Paradigm – เหมาะที่สุดสำหรับแผนผังความสัมพันธ์ระดับองค์กรที่ผสานรวมเข้ากับแบบจำลองระบบ
- SmartDraw – เหมาะที่สุดสำหรับแผนผังความสัมพันธ์แบบเป็นทางการที่มีการจัดตำแหน่งและจัดรูปแบบอัตโนมัติ
- Diagrams. net – เหมาะที่สุดสำหรับแผนภาพความสัมพันธ์พื้นฐานและแบบอิสระ พร้อมการเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์
การเลือกเครื่องมือสร้างแผนภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับประกันการระดมความคิดที่มีประสิทธิภาพการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และกระบวนการแก้ปัญหาที่ตรงไปตรงมาภายในทีมหรือองค์กร
ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณจัดกลุ่มความคิดให้เป็นแผนภูมิความใกล้ชิดที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ ส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และปูทางไปสู่การแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์
แต่ด้วยตัวเลือกเครื่องมือสร้างแผนภูมิความใกล้ชิดที่มีอยู่มากมายในตลาด การเลือกสิ่งที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณอาจต้องใช้เวลาและความพยายาม ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายคุณสมบัติสำคัญที่คุณควรมองหาเมื่อตัดสินใจเลือกเครื่องมือสร้างแผนภูมิความใกล้ชิดที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือแผนภาพความสัมพันธ์?
ในการเลือกซอฟต์แวร์แผนภาพความสัมพันธ์ที่เหมาะสม ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น:
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับการสร้างแนวคิดพร้อมกันจากสมาชิกในทีม
- เทมเพลตแผนภาพความสัมพันธ์และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายเพื่อความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการทำงาน
- การผสานรวมกับเครื่องมือวางแผนโครงการอื่น ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ, ในขณะที่ความสามารถในการปรับขนาดรองรับการเติบโตของทีมคุณ
- ตัวเลือกการแชร์และส่งออกที่ง่ายสำหรับการเผยแพร่แผนภาพความสัมพันธ์ของคุณอย่างสะดวก
10 ซอฟต์แวร์แผนภาพความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์แผนผังความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม เนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง
ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้อีกด้วย ลองดูตัวอย่างแผนผังเหล่านี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ!
ClickUp โดดเด่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน การอัปเดตและความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันและแบ่งปันความคิดเห็นได้ทันทีบนแผนผังความสัมพันธ์ออนไลน์ ส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้ยังสามารถมอบหมายงานและจัดการปริมาณงานของทีมได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรนี้รองรับการผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ มากมาย เพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถปรับขนาดได้และรองรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจทุกขนาดในการจัดระเบียบแนวคิด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Whiteboardsเป็นพื้นที่ทำงานอเนกประสงค์ที่ให้คุณสามารถร่างภาพ ใส่รูปร่าง สร้างแผนผัง แผนภูมิ และกราฟ รวมถึงลากและวางองค์ประกอบต่างๆ เพื่อจัดระเบียบแผนผังของคุณใหม่ได้อย่างง่ายดาย
- แผนผังความคิดของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดวางขั้นตอนการทำงานสำหรับโครงการแผนผังความสัมพันธ์ที่กำลังจะมาถึงของคุณ หรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่างๆ ของคุณ ฟังก์ชันนี้ทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในโลกของซอฟต์แวร์แผนผังความคิด
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือซอฟต์แวร์แผนผังงานที่ดีที่สุดในตลาด
- ด้วยเทมเพลตแผนภาพความสัมพันธ์ที่มีอยู่มากมายเทมเพลตการระดมความคิด เทมเพลตแผนภาพปลา เทมเพลตแผนผังความคิด และเทมเพลตไวท์บอร์ด คุณสามารถเลือกประเภทแผนภาพใดก็ได้และเริ่มแก้ไขได้ทันทีลองใช้เทมเพลตแผนภาพความสัมพันธ์ของ ClickUpสำหรับโครงการถัดไปของคุณ!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และค้นหาการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- แอปพลิเคชันมือถือยังไม่มีฟีเจอร์ทั้งหมดที่มีในเวอร์ชันเว็บและเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรี ตลอดไป แผน
- แผนไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผน ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,750 รายการ)
2. Figma
Figma เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน แต่อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่เชี่ยวชาญที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์แผนผังความชอบ
แม้ว่าจะรองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์ แต่การเน้นที่การออกแบบอาจทำให้การสร้างและจัดระเบียบแผนภาพความสัมพันธ์รู้สึกไม่ตรงตามสัญชาตญาณเมื่อเทียบกับเครื่องมือเฉพาะทาง
แม้ว่าอินเทอร์เฟซแบบเวกเตอร์จะมีประสิทธิภาพสูง แต่ก็อาจทำให้ผู้ใช้ที่ต้องการวิธีการจัดกลุ่มแนวคิดที่เรียบง่ายและมีโครงสร้างมากขึ้นรู้สึกสับสนได้
นอกจากนี้ แม้ว่าจะมีการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ Dropbox แต่การผสานรวมเหล่านี้อาจไม่สามารถชดเชยการขาดคุณสมบัติพื้นฐานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ได้อย่างสมบูรณ์
การตั้งค่าบนระบบคลาวด์ของมันให้การเข้าถึงได้สะดวก แต่ผู้ใช้อาจพบว่าแพลตฟอร์มนี้ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นในการออกแบบมากกว่าการไหลของงานการสร้างแผนผังที่เรียบง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Figma
- เครื่องมือออกแบบแบบเวกเตอร์ของ Figma ช่วยให้สามารถสร้างและปรับเปลี่ยนองค์ประกอบภาพในแผนผังความสัมพันธ์ได้อย่างแม่นยำ
- ทีมสามารถทำงานบนโครงการแผนผังความสัมพันธ์พร้อมกันได้ ส่งเสริมการระดมความคิดอย่างมีประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์ร่วมกัน
- คุณสมบัติการแสดงความคิดเห็นของ Figma ช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะได้ทันทีบนแผนผังความสัมพันธ์ของคุณ ส่งเสริมการสื่อสารในทีมที่ดีขึ้นในขณะที่คุณกำลังทำแผนผังความสัมพันธ์
- เนื่องจากเป็นระบบคลาวด์ จึงมอบความสะดวกและการเข้าถึงสำหรับทีมที่ทำงานจากระยะไกลหรือข้ามเขตเวลาที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของ Figma
- สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบ ฟีเจอร์มากมายของ Figma อาจมาพร้อมกับเส้นโค้งการเรียนรู้
- ประสิทธิภาพอาจล่าช้าได้ในบางครั้งเมื่อใช้แผนที่ความชอบที่ซับซ้อนมากหรือเมื่อมีผู้ใช้หลายคนทำงานพร้อมกัน
- คุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเสมอเพื่อทำงานบนแผนที่ความผูกพันของคุณ
ราคาของ Figma
- ฟรี
- มืออาชีพ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Figma
- G2: 4. 7/5 (729 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (549 รีวิว)
3. Lucidchart
Lucidchart มีฟีเจอร์การแผนผังความสัมพันธ์ แต่สำหรับทีมที่มุ่งเน้นเฉพาะการระดมความคิดและการจัดกลุ่มแนวคิด อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ราบรื่นที่สุด
แม้ว่าจะมีฟังก์ชันการลากและวางและเทมเพลตให้ใช้ แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้จะเน้นไปที่การสร้างแผนผังอย่างเป็นทางการมากกว่าการทำงานร่วมกันแบบอิสระ ซึ่งอาจจำกัดความยืดหยุ่นในระหว่างการระดมความคิดที่รวดเร็ว
การผสานรวมกับแพลตฟอร์มเช่น Google Workspace และ Microsoft Office นั้นมีประโยชน์ แต่ไม่สามารถชดเชยการขาดการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ในรูปแบบของโน้ตติดหน้าจอที่พบในเครื่องมือที่เน้นการทำงานร่วมกันมากกว่าได้
การเชื่อมโยงข้อมูลเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น แต่สำหรับทีมที่ต้องการเพียงจัดกลุ่มและจัดหมวดหมู่ความคิดในเชิงภาพ อาจรู้สึกว่าเป็นชั้นความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- ด้วย Lucidchart คุณสามารถบันทึกคลังขององค์ประกอบที่คุณชื่นชอบ เช่น สติ๊กเกอร์โน้ต และสร้างเทมเพลตแผนภูมิความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ตามแผนผังที่คุณใช้บ่อยที่สุด
- เมื่อคุณไม่ได้สร้างเทมเพลตแบบกำหนดเอง Lucidchart มีไลบรารีเทมเพลตแผนผังความสัมพันธ์ในตัวเพื่อช่วยให้คุณเริ่มสร้างแผนผังได้อย่างรวดเร็ว
- ความสามารถในการเชื่อมโยงแผนภาพกับข้อมูลสดช่วยให้เกิดการแสดงผลแบบไดนามิก
- การผสานรวมกับ Google Workspace นั้นราบรื่นเป็นพิเศษ คุณสามารถจัดเก็บแผนผังของคุณไว้ใน Google Drive และเพิ่มเข้าไปในการประชุมใน Google Calendar ได้
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกว่าช่วงของฟีเจอร์และตัวเลือกมีมากเกินไปในช่วงแรก
- แม้ว่า Lucidchart จะมีแอปพลิเคชันบนมือถือ แต่พวกเขาไม่ได้ให้บริการฟีเจอร์ทั้งหมดที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การเชื่อมโยงข้อมูล ต้องการการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่คำนึงถึงงบประมาณ
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี
- บุคคล: $7. 95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อ Lucidchart เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 6/5 (2,450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,950+ รีวิว)
4. Canva
Canva เป็นที่รู้จักในด้านความเรียบง่ายและคลังออกแบบที่หลากหลาย แต่อาจไม่เพียงพอในฐานะเครื่องมือเฉพาะสำหรับแผนภาพความสัมพันธ์
แม้ว่าอินเทอร์เฟซแบบลากและวางจะใช้งานง่าย แต่ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการจัดกลุ่มและจัดระเบียบแนวคิด ทำให้การสร้างแผนผังความสัมพันธ์ต้องทำด้วยตนเองมากขึ้นและใช้เวลามากขึ้น แม้ว่าผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันได้ แต่ Canva ไม่ได้นำเสนอการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ในสไตล์โน้ตติดผนังที่พบได้ทั่วไปในเครื่องมืออื่นๆ
คอลเลกชันภาพและฟอนต์ที่มีอยู่มากมายมีประโยชน์สำหรับการออกแบบ แต่ฟีเจอร์เหล่านี้ไม่สามารถชดเชยการขาดฟังก์ชันการจับคู่ความเชื่อมโยงหลักที่จำเป็นสำหรับการระดมความคิดและการจัดกลุ่มแนวคิดอย่างมีประสิทธิภาพได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- ผู้ใช้สามารถเลือกเทมเพลตแผนภาพความสัมพันธ์ได้อย่างง่ายดายและเริ่มแก้ไข
- คุณไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการออกแบบเพื่อสร้างผลงานที่ดูเป็นมืออาชีพ
- มีบทเรียนที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องมือออกแบบเพื่อสร้างตัวอย่างแผนภาพความสัมพันธ์ที่หลากหลาย
- Canva เว็บไซต์บิลเดอร์ ให้คุณสามารถสร้างเว็บไซต์หน้าเดียวได้รวดเร็ว
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการออกแบบที่ตอบสนองทำให้ง่ายขึ้นสำหรับนักออกแบบมือสมัครเล่น
- ประสบการณ์การใช้งานซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย
- เพลิดเพลินกับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ
- เวอร์ชันโปรมาพร้อมกับระบบวิเคราะห์
ข้อจำกัดของ Canva
- เวอร์ชันฟรีมีลายน้ำที่ห้ามผู้ใช้ดาวน์โหลดหรือแก้ไขการออกแบบเพิ่มเติม
- ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
- องค์ประกอบการออกแบบและคุณสมบัติระดับพรีเมียมถูกล็อกไว้เบื้องหลังการสมัครสมาชิก
ราคาของ Canva
- ฟรี
- Canva Pro: $12.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Canva สำหรับทีม: $14.99 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (3,771 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 10,833 รีวิว)
5. Creately
Creately ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแผนภาพมืออาชีพด้วยความรวดเร็วและง่ายดาย ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับแผนภาพความสัมพันธ์ (Affinity Diagram) มีแม่แบบ รูปร่าง และเครื่องมือวาดภาพมากมายที่ช่วยให้การสร้างแผนภาพเป็นเรื่องง่าย แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้น
Creately ยังรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถสร้างแผนผัง ระดมความคิด และให้ข้อเสนอแนะได้ทันทีร่วมกับผู้อื่น
โหมดการนำเสนอของซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้สามารถสื่อสารแนวคิดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปลี่ยนไดอะแกรมให้กลายเป็นสไลด์โชว์แบบโต้ตอบได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- คุณสามารถเพิ่มลิงก์ ไฟล์ และข้อมูลอื่น ๆ ลงในองค์ประกอบภาพใด ๆ ในแผนภาพของคุณได้
- ด้วย Creately คุณสามารถอนุญาตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแก้ไข และให้สมาชิกทีมคนอื่น ๆ แสดงความคิดเห็นหรือดูได้เท่านั้น
- Creately สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ธุรกิจยอดนิยมมากมาย รวมถึงโปรแกรม Microsoft 365, Github และ Slack
ข้อจำกัดของ Creately
- การจัดวางองค์ประกอบให้เรียงกันอย่างสมบูรณ์แบบอาจเป็นเรื่องยาก
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่าง
ราคาของ Creately
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $89/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Creately
- G2: 4. 4/5 (825+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
6. EdrawMax
เครื่องมือแผนภาพความสัมพันธ์ถัดไปของเราคือ EdrawMax ซึ่งมีคุณสมบัติมากมายที่ทำให้เหมาะสำหรับการสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ที่ละเอียด
ความสามารถในการรองรับไฟล์ที่หลากหลายของมันช่วยให้สามารถส่งออกไดอะแกรมได้หลายรูปแบบ รวมถึง Visio, PDF และรูปแบบภาพต่างๆ ซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่น
EdrawMax ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานบนแผนผังพร้อมกันได้ การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงแผนผังของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
ซอฟต์แวร์รองรับการผสานรวมกับแพลตฟอร์มยอดนิยมเช่น Google Drive และ Dropbox ช่วยให้การแชร์ไฟล์และการจัดการไฟล์เป็นไปอย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EdrawMax
- สร้างประเภทแผนผังเครือข่ายเฉพาะทาง เช่นแผนผังบริบท ระบบไฟฟ้า แบบ P&ID และแผนผังพื้น รวมถึงแผนผังองค์กรแบบคลาสสิกและแผนผังความคิด
- ส่งออกและแชร์แผนภาพของคุณได้เกือบทุกประเภทไฟล์ที่คุณนึกถึง
- การเข้ารหัส SSL ปกป้องไฟล์แผนผังกระบวนการทั้งหมดและการถ่ายโอนไฟล์ของคุณ
ข้อจำกัดของ EdrawMax
- ผู้ใช้บางท่านไม่ชอบที่ไม่มีวิธีในการปรับขนาดข้อความหรือขนาดภาพสำหรับแผนภาพทั้งหมด—คุณจะต้องอัปเดตแต่ละองค์ประกอบทีละรายการ
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ใช้งานง่ายเหมือนกับคู่แข่งบางราย อาจทำให้ระยะเวลาในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
- ไม่มีแผนฟรีให้บริการ
ราคาของ EdrawMax
- แผนการสมัครสมาชิก: $99/ปี
- แผนตลอดชีพ: ซื้อครั้งเดียว $198
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (195+ รีวิว)
7. มิโร
จุดแข็งของ Miro อยู่ที่ความสามารถในการสร้างกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วนมันมีแม่แบบและเครื่องมือออกแบบหลากหลายที่ช่วยให้การสร้างและการจัดหมวดหมู่ไอเดียเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้เกิดการระดมความคิดอย่างมีพลวัต ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล
ด้วย Miro คุณสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Slack และ Google Workspace ได้อย่างราบรื่น
นอกจากนี้ แผ่นงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดของ Miro ยังช่วยให้คุณมีพื้นที่เพียงพอสำหรับความคิดของคุณเสมอ ไม่ว่าความคิดนั้นจะกว้างขวางเพียงใดก็ตาม ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยให้การส่งออกบอร์ดสำหรับการนำเสนอหรือการบันทึกข้อมูลเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- เพิ่มความคิดเห็น บันทึก และองค์ประกอบ หรือลากและวางองค์ประกอบที่มีอยู่เพื่อจัดเรียงเทมเพลตแผนผังความสัมพันธ์ของคุณใหม่แบบเรียลไทม์
- ห้องสมุด Miro ขององค์ประกอบประกอบด้วยรูปร่าง ไอคอน ตัวเชื่อมต่อ และผังงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- Miro สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือการจัดการโครงการของ Atlassian ได้—รวมถึง Jira และ Confluence—รวมถึงเครื่องมือการจัดการงานยอดนิยมอื่น ๆ เช่น ClickUp
ข้อจำกัดของ Miro
- ผู้ใช้หลายคนระบุว่าพวกเขามีปัญหาในการนำเข้าภาพกราฟิก และเมื่อนำเข้าแล้ว ภาพกราฟิกมักจะไม่ปรับขนาดอย่างถูกต้อง
- แม้ว่า Miro จะมีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน แต่เวอร์ชันนี้ขาดคุณสมบัติที่ดีที่สุดหลายอย่างของโปรแกรม ผู้ใช้บางรายบ่นว่าพวกเขาต้องจ่ายเงินในราคาสูงเมื่อใช้งานเพียงหนึ่งหรือสองคุณสมบัติขั้นสูงเท่านั้น
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นทำให้รู้สึกท่วมท้นหรือยากต่อการนำทาง
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อ Miro เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (4,850+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,250+ รีวิว)
8. วิชวล พาราไดม์
Visual Paradigm เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับคุณในการสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ มันมีคุณสมบัติการสร้างแผนภูมิที่หลากหลาย รวมถึงเทมเพลตมากมายและเครื่องมือวาดที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้กระบวนการแสดงแนวคิดที่ซับซ้อนในเชิงภาพเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ซอฟต์แวร์รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานบนแผนภาพและแบ่งปันความคิดเห็นได้พร้อมกัน
การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อของ Visual Paradigm กับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Microsoft Office, Google Workspace และอื่นๆ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ บริการคลาวด์ช่วยให้เข้าถึงแผนผังได้อย่างง่ายดายทุกที่ทุกเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Visual Paradigm
- สร้างแผนผังความคิดอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือสร้างแผนภาพออนไลน์ที่ใช้งานง่าย
- ใช้เทมเพลตอินโฟกราฟิกเฉพาะทางเพื่อสรุปข้อมูลในรายงานของคุณให้เหลือเพียงตัวเลขที่เข้าใจง่ายไม่กี่ตัว
- คุณสมบัติการลากและวางทำให้การสร้างแผนภาพง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Visual Paradigm
- การเชื่อมต่อแผนภาพอาจซับซ้อนสำหรับบางคนเมื่อสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้า
- ผู้ใช้บางรายพบว่าทางลัดของแอปบางครั้งไม่ทำงาน
- มันขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกันบางอย่างที่ผู้ใช้กำลังมองหา
การกำหนดราคาของ Visual Paradigm
- ผู้สร้างแบบจำลอง: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
Visual Paradigm คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (2+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
9. สมาร์ทดรอว์
SmartDrawช่วยลดความซับซ้อนที่มักเกี่ยวข้องกับการสร้างแผนภาพ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับแผนภาพความสัมพันธ์ มันมีแม่แบบและสัญลักษณ์ให้เลือกนับพันเพื่อสร้างแผนภาพที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว
SmartDraw ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยมีการแก้ไขและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือที่คุ้นเคย เช่น Word, PowerPoint, Excel และ Google Workspace เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
นอกจากนี้ ความสามารถในการส่งออกแผนภาพในรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและการแชร์ทำให้เป็นเครื่องมือที่หลากหลาย การสนับสนุนลูกค้าที่แข็งแกร่งเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่น ซึ่งทำให้ผู้ใช้ทราบถึงสถานการณ์อยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw
- ใช้คุณสมบัติการอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงแผนภาพที่มีอยู่เมื่อข้อมูลเปลี่ยนแปลง
- SmartDraw ยังมีกราฟแท่ง กราฟเส้น และกราฟวงกลมสำหรับแสดงข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ยอดขายรายไตรมาสหรืออัตราการตีกลับของเว็บไซต์ของคุณ
- โปรแกรมนี้ผสานการทำงานกับเครื่องมือที่ธุรกิจส่วนใหญ่ใช้งานอยู่แล้ว รวมถึง Google Workspace, Microsoft Office, OneDrive, Confluence, Jira และ Dropbox
ข้อจำกัดของ SmartDraw
- แม้ว่าตัวเลือกส่วนใหญ่ในรายการนี้จะเสนอเวอร์ชันฟรีที่อนุญาตให้คุณใช้คุณสมบัติการสร้างแผนผังพื้นฐานของโปรแกรมได้อย่างน้อย แต่ SmartDraw ไม่มี อย่างไรก็ตาม พวกเขามีระยะเวลาทดลองใช้ฟรี ดังนั้นคุณสามารถทดลองใช้คุณสมบัติของโปรแกรมได้ก่อนที่จะตัดสินใจใช้งานจริง
- ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าซอฟต์แวร์เกิดการขัดข้องและจำเป็นต้องรีสตาร์ทเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจทำให้คุณสูญเสียงานบางส่วนได้
ราคาของ SmartDraw
- ผู้ใช้รายเดียว: $9.95/เดือน
- ผู้ใช้หลายคน: $8. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ SmartDraw
- G2: 4. 6/5 (235+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (110+ รีวิว)
10. Diagrams. net
Diagrams.net (Draw.io) เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพที่หลากหลาย แต่อาจไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้แผนภาพความสัมพันธ์ได้อย่างครบถ้วน
ในขณะที่ลักษณะโอเพนซอร์สและอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายช่วยให้เข้าถึงได้ง่าย แต่ขาดคุณสมบัติเฉพาะทาง เช่น บันทึกที่ติดอยู่, การจัดกลุ่มอัตโนมัติ หรือการร่วมมือแบบเรียลไทม์ที่ช่วยในการทำแผนที่ความสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การเข้าถึงผ่านเว็บเบราว์เซอร์นั้นสะดวก แต่การออกแบบเครื่องมือที่เน้นการใช้งานทั่วไปอาจทำให้รู้สึกพื้นฐานและต้องทำงานด้วยตนเองเมื่อต้องจัดการแนวคิดที่ซับซ้อนหรือข้อมูลจำนวนมาก
Diagrams. net คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ฟรีและโอเพนซอร์ส — ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือข้อจำกัดด้านใบอนุญาต พร้อมรูปแบบการพัฒนาที่โปร่งใสอย่างเต็มที่และขับเคลื่อนโดยชุมชน
- การเข้าถึงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ — ใช้งานได้โดยตรงในเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้ง ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายบนอุปกรณ์ต่างๆ
- หลากหลายประเภทของแผนภาพ — รองรับแผนผังการไหล, แผนภาพเครือข่าย, UML, แผนผังความคิด, และแผนภาพความสัมพันธ์พื้นฐาน.
- การผสานรวมกับระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ — เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับ Google Drive, OneDrive และ Dropbox เพื่อการจัดการไฟล์และการทำงานร่วมกันที่ง่ายดาย
แผนภาพ ข้อจำกัดของเครือข่าย
- ขาดคุณสมบัติแผนภูมิความสัมพันธ์เฉพาะทาง — ไม่มีโน้ตแบบติดหน้าจอในตัว, การจัดกลุ่มอัตโนมัติ, หรือเครื่องมือโหวตสำหรับการจัดกลุ่มความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ
- การร่วมมือแบบเรียลไทม์ที่จำกัด — การร่วมมือสามารถทำได้ แต่ไม่ราบรื่นเท่าเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะซึ่งมีการแก้ไขแบบเรียลไทม์สำหรับผู้ใช้หลายคน
- การปรับแต่งภาพพื้นฐาน — มีตัวเลือกการปรับแต่งสไตล์และการออกแบบขั้นสูงน้อยกว่า ซึ่งอาจทำให้แผนภูมิดูเรียบง่ายหรือขาดความประณีต
Diagrams.net ราคา
- ฟรี — ฟรีอย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ใช้บุคคลทั่วไปและการใช้งานพื้นฐาน
- คลาวด์: เริ่มต้นที่ $15/เดือน สำหรับ 20 ผู้ใช้, ขยายได้ถึง $450/เดือน สำหรับ 2,000 ผู้ใช้.
- ศูนย์ข้อมูล: เริ่มต้นที่ $6,000/เดือน สำหรับ 500 ผู้ใช้ สูงสุดถึง $10,000/เดือน สำหรับ 2,000 ผู้ใช้
- เซิร์ฟเวอร์: ราคาพร้อมให้บริการตามคำขอ—ติดต่อ Draw. io สำหรับรายละเอียด
เปรียบเทียบDraw.io กับ Lucidchart!
เริ่มต้นจัดระเบียบความคิดด้วยซอฟต์แวร์แผนผังความสัมพันธ์
ClickUp โดดเด่นเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแผนผังความสัมพันธ์ ด้วยคุณสมบัติที่คล่องตัวและหลากหลาย จึงเป็นศูนย์รวมครบวงจรสำหรับแผนผังความสัมพันธ์และความต้องการด้านการจัดการโครงการที่หลากหลาย
คุณสมบัติกระดานไวท์บอร์ดที่แข็งแกร่งของมันช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นความคิดและจัดกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การใช้แผนผังความสัมพันธ์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ ฟีเจอร์แผนผังความคิดใน ClickUp ยังช่วยให้จัดระเบียบความคิดและงานต่าง ๆ ได้อย่างเป็นภาพ ทำให้ทีมสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงและสถานะความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว
ความสามารถที่ครอบคลุมของ ClickUp ทำให้เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ ช่วยให้ทีมสามารถเปลี่ยนการระดมความคิดให้กลายเป็นแผนการปฏิบัติได้จริง เปิดทางสู่การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์ม!