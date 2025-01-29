10 ซอฟต์แวร์วิดีโอการฝึกอบรมที่ใช้งานง่ายสำหรับการศึกษา, การเพิ่มทักษะ, และการเปลี่ยนทักษะ

เคยสงสัยไหมว่าทำไมการเรียนรู้ด้วยภาพจึงกลายเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้รับการยกย่องของการศึกษาและการฝึกอบรมในองค์กรยุคใหม่? นั่นก็เพราะว่าคนทั่วไปสามารถจดจำเนื้อหาได้ถึง 95%เมื่อดูผ่านวิดีโอ เทียบกับการอ่านจากข้อความซึ่งจดจำได้เพียง 10% เท่านั้น!
ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในโลกที่ความสนใจของผู้คนหดหายเร็วกว่าที่คุณจะพูดคำว่า "ความกระชับ" ได้ การฝึกอบรมผ่านวิดีโอได้กลายเป็นเคล็ดลับสำคัญในการดึงดูดใจและครองใจผู้คน แต่มีข้อแม้อยู่ว่า เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับทำวิดีโอฝึกอบรมไม่ได้ถูกสร้างมาเท่าเทียมกันทั้งหมด
ด้วยตัวเลือกซอฟต์แวร์ฝึกอบรมวิดีโอมากมายในตลาด คุณจะเลือกตัวที่ตอบโจทย์ของคุณได้อย่างไร? เราช่วยคุณได้!
หากคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนเอกสารการฝึกอบรมแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นเนื้อหาวิดีโอที่น่าสนใจ อยู่กับเราขณะที่เราสำรวจเครื่องมือที่จะเปลี่ยนแผนการต้อนรับพนักงานใหม่ของคุณให้กลายเป็นผลงานศิลปะทางสายตา! 📹
ซอฟต์แวร์วิดีโอฝึกอบรมคืออะไร?
ซอฟต์แวร์โซลูชันวิดีโอฝึกอบรมเป็นเครื่องมือเฉพาะทางที่ใช้ในการสร้าง แก้ไข และเผยแพร่วิดีโอเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและการฝึกอบรม ใช้เพื่อเปิดตัวเนื้อหาวิดีโอคุณภาพสูงเพื่อสอน ให้ข้อมูล และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เรียน 🧑🏫
ทีมการเรียนรู้และการพัฒนาธุรกิจ (L&D) และนักการศึกษาสามารถใช้เครื่องมือนี้สำหรับการศึกษาซอฟต์แวร์ การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฐมนิเทศพนักงาน และกรณีการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน โดยอิงจากชุดฟีเจอร์ที่มีอยู่ คุณสามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างวิดีโอการฝึกอบรมสำหรับผู้เรียนทุกประเภท
ซอฟต์แวร์วิดีโอฝึกอบรมส่วนใหญ่รองรับการเพิ่ม องค์ประกอบแบบโต้ตอบ เช่น แบบทดสอบป๊อปอัปและข้อเสนอแนะทันที เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นแก่ผู้ชม ในท้ายที่สุด ผู้ชมจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าใจแนวคิดต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น แทนที่จะเพียงแค่รับชมจากข้างสนาม
ประโยชน์อื่น ๆ ของซอฟต์แวร์ ได้แก่:
- การเพิ่มประสิทธิภาพเวลาและทรัพยากรที่ใช้ในการฝึกอบรม
- การปรับปรุงอัตราการเพิ่มทักษะและเปลี่ยนทักษะภายในแผนก
- การสร้างฐานความรู้ด้วยทรัพยากรวิดีโอ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์วิดีโอฝึกอบรม?
ไม่ว่าคุณจะเป็นครู ผู้ฝึกอบรมในองค์กร หรือผู้สร้างเนื้อหาทางการศึกษา คุณอาจต้องการเลือกซอฟต์แวร์ที่รองรับ:
- ฟังก์ชันการตัดต่อระดับสูง: คุณสามารถสร้างวิดีโอจากศูนย์ บันทึกวิดีโอสด บันทึกหน้าจอ นำเข้าเนื้อหาวิดีโอและเสียงที่มีอยู่ หรือเริ่มต้นจากเทมเพลตวิดีโอ มองหาซอฟต์แวร์และคุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอที่มีคุณภาพเพื่อตัด ตัดต่อ รวม และปรับปรุงคลิปวิดีโอ
- องค์ประกอบแบบโต้ตอบ: ตัวเลือกในการเพิ่มองค์ประกอบแบบโต้ตอบ เช่น แบบทดสอบ แบบสำรวจ และลิงก์ที่คลิกได้ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจ
- การวิเคราะห์ผู้ใช้: คุณควรมีการวิเคราะห์เพื่อติดตามวิธีที่ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับวิดีโอการฝึกอบรมของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพของเนื้อหาของคุณได้
- การบันทึกหน้าจอ: รวมความสามารถในการบันทึกหน้าจอเพื่อสร้างบทเรียนที่แสดงการดำเนินการและขั้นตอนการทำงานบนหน้าจอในวิดีโอการฝึกอบรม
- การเผยแพร่หลายแพลตฟอร์ม: บันทึกและส่งออกวิดีโอการฝึกอบรมของคุณในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเข้ากันได้กับอุปกรณ์มือถือคอมพิวเตอร์ Windows และMac หรือระบบการจัดการการเรียนรู้(LMS)
- การปรับแต่ง: ช่วยให้คุณปรับแต่งรูปลักษณ์ของวิดีโอการฝึกอบรมให้ตรงกับแบรนด์ของคุณหรือธีมการฝึกอบรมเฉพาะในโปรแกรมแก้ไขวิดีโอ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: คุณสมบัติเช่นการแก้ไขแบบเรียลไทม์และการแชร์อย่างราบรื่นช่วยให้ผู้ร่วมงานจากทีมที่กระจายอยู่สามารถทำงานร่วมกันในโครงการวิดีโอได้พร้อมกัน
10 ซอฟต์แวร์วิดีโอฝึกอบรมอเนกประสงค์สำหรับการปฐมนิเทศ
ในภูมิทัศน์อันกว้างใหญ่ของซอฟต์แวร์วิดีโอฝึกอบรม เราได้คัดสรรเครื่องมือ 10 อันดับแรกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ออนไลน์ของทีมคุณ 🛫
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดพร้อมความสามารถในการบันทึกหน้าจอที่ทรงพลัง หากเป้าหมายของคุณคือการสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับพนักงานใหม่หรือผู้ใช้อย่างรวดเร็ว นี่คือเครื่องมือที่คุณควรเลือก!
ClickUp มี เครื่องมือบันทึกหน้าจอฟรี ที่เรียกว่าClipโดยไม่มีลายน้ำหรือข้อจำกัดด้านเวลา—เพียงแค่ความอิสระในการสร้างการบันทึกที่ดูเป็นมืออาชีพและสมบูรณ์แบบ! 🤩
คลิปสามารถบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างได้ตั้งแต่การสอนลูกค้า การสาธิตงานของพนักงาน ไปจนถึงรายงานปัญหาทางไอที มันใช้งานง่ายมาก—บันทึกหน้าจอทั้งหมด หน้าต่างแอปพลิเคชันเฉพาะ หรือแท็บเบราว์เซอร์ (ใน Chrome หรือ Firefox) ดูการบันทึกได้ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลด! นอกจากนี้ คุณยังสามารถ ส่งการบันทึก ไปยังทีมหรือลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยลิงก์สาธารณะหรือลิงก์ส่วนตัวที่สามารถแชร์ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานร่วมกัน
ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่มเสียงของคุณลงในบันทึกเสียง ทำให้มีความโต้ตอบและสอดคล้องกับบริบท นี่เป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแบ่งปันคำแนะนำอย่างมีประสิทธิภาพหรือจดบันทึกการประชุม
ClickUpมีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานด้านการผลิตวิดีโอของคุณ ตัวอย่างเช่นเทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUpเป็นคู่มือที่เหมาะสำหรับการวางแผนงานก่อนและหลังการผลิต จัดระเบียบทรัพยากร (เช่น อุปกรณ์) และจัดการความต้องการของทีมงาน
หากคุณกำลังมองหาการสร้าง ฐานความรู้ สำหรับการฝึกอบรม ให้ใช้ClickUp Docsเพื่อเก็บรวบรวมเอกสารการปฐมนิเทศทั้งหมด, บทบรรยายเสียง, คู่มือ, และเอกสารคำแนะนำไว้ในที่เดียว คุณสามารถทำได้ดังนี้:
- สร้างโปรเจ็กต์หรือโฟลเดอร์เฉพาะสำหรับเก็บวิดีโอการฝึกอบรมของคุณ
- ใช้ประโยชน์จากฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มข้อมูลเมตา เช่น วันที่สร้างและชื่อเรื่อง เพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้น
- เชื่อมโยงเอกสาร SOPของคุณกับงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
ด้วยคุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUpคุณสามารถติดตามความคืบหน้าของการฝึกอบรม ตั้งวันครบกำหนด และมอบหมายความรับผิดชอบในการเรียนรู้ให้กับสมาชิกในทีมได้ใช้การทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดต (เช่น การเรียนจบหลักสูตร)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องบันทึกหน้าจอและเสียงแบบไม่มีลายน้ำและไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา
- บันทึกหน้าจอทั้งหมดหรือแท็บเฉพาะ
- กระดานไวท์บอร์ดสำหรับระดมความคิดเรื่องเล่าผ่านวิดีโอ
- ส่วนขยาย Chrome ที่สะดวกสำหรับตัดหน้าเว็บไซต์และจับภาพหน้าจอ
- ความสามารถในการแก้ไขวิดีโอแบบร่วมมือและโต้ตอบ
- แดชบอร์ดสำหรับการจัดการงานวิดีโอ
- การมอบหมายความคิดเห็นและเครื่องมือ ตรวจสอบเพื่อเร่งกระบวนการอนุมัติวิดีโอ
- วิดีโอที่ฝังได้
- การจัดการทรัพยากรแบบรวมศูนย์พร้อมการควบคุมเวอร์ชัน
- อัตโนมัติการแจ้งเตือนเพื่อติดตามความคืบหน้าของการเข้าร่วม
- บันทึกการสร้างวิดีโอที่แม่นยำพร้อมการติดตามเวลา
- ตัวเลือกการผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ (รวมถึงZoom,Gmail และHubspot)
- การติดป้ายกำกับลำดับความสำคัญสำหรับงานวิดีโอที่สำคัญ
- บันทึกที่สามารถแชร์ได้ (ผ่านอีเมล ลิงก์สาธารณะ หรือลิงก์ส่วนตัว)
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เวอร์ชันมือถือและแท็บเล็ตยังไม่มีฟีเจอร์ครบถ้วน
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. Camtasia
Camtasia เป็นซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอที่มีหลายมิติ ซึ่งรวมเอาพลังของการตัดต่อวิดีโอ การบันทึกหน้าจอ และองค์ประกอบเชิงโต้ตอบเข้าด้วยกันสำหรับคลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์นี้มีชุดเครื่องมือการตัดต่อที่ครอบคลุม ตั้งแต่การตัดต่อฉากเขียวไปจนถึงเสียง เพลง และแอนิเมชัน
สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด? คุณไม่ถูกจำกัดด้วยเนื้อหาความละเอียดต่ำ—Camtasia ช่วยให้คุณ นำเข้าและส่งออกวิดีโอ ในความละเอียด 4K ที่คมชัดราวกับคริสตัล 🎬
ต่างจากโปรแกรมตัดต่อวิดีโออื่น ๆ ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมวิดีโอนี้มาพร้อมกับอวตารและสถานการณ์จำลองแบบโต้ตอบ ช่วยให้คุณสามารถผสานไฟล์ข้อความ ไฟล์ MP3 และ MP4 ภาพแบบพิกัดซ้อน และเฟรมโฟกัสลึกได้อย่างราบรื่นผ่านเครื่องมือสร้างเนื้อหาแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
ใช้เอฟเฟกต์วิดีโอพิเศษและฟิลเตอร์ หรือใช้ประโยชน์จาก เทมเพลตวิดีโอที่สร้างไว้ล่วงหน้า ของ Camtasia เพื่อการสร้างวิดีโอ การรวมองค์ประกอบ และการแก้ไขที่ง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Camtasia
- การเขียนเนื้อหาแบบลากและวางในตัวแก้ไขวิดีโอ
- แก้ไขวิดีโอด้วยเอฟเฟกต์จอเขียว การปรับปรุงเสียง และแอนิเมชัน
- รองรับความละเอียด 4K สำหรับภาพที่คมชัด
- เพิ่มคุณค่าให้กับวิดีโอด้วยอวาตาร์ ข้อความ และองค์ประกอบแบบโต้ตอบ
- แทรกแบบทดสอบหรือแบบสำรวจเมื่อสร้างวิดีโอการฝึกอบรม
ข้อจำกัดของ Camtasia
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานคลังสินทรัพย์
- ไม่มีค่าบริการรายเดือน
ราคาของ Camtasia
- การสมัครสมาชิกแบบรายบุคคล: $195/ปี
- ใบอนุญาตถาวร: $325/ซื้อครั้งเดียว
คะแนนและรีวิว Camtasia
- G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
3. iSpring Suite
จินตนาการว่าคุณกำลังทำภารกิจเพื่อสร้างวิดีโอฝึกอบรมที่สามารถดึงดูด, ให้ความรู้, และทิ้งไว้ซึ่งผลกระทบที่ยาวนาน. ด้วย iSpring Suite, ภารกิจนี้กลายเป็นผจญภัยที่น่าตื่นเต้น!
ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอสามารถผสานการบันทึกหน้าจอกับภาพจากเว็บแคมและเสียงได้อย่างไร้รอยต่อ หมายความว่าคุณสามารถเป็นดาวเด่นในวิดีโอการฝึกอบรมของคุณเอง พร้อมมอบสัมผัสที่เป็นส่วนตัวซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้
iSpring เป็นหนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์วิดีโอการฝึกอบรมที่ดีที่สุด เนื่องจากมีตัวเลือกการแปลงข้อความเป็นเสียงที่สมจริง เมื่อเวลาหรือข้อจำกัดด้านงบประมาณเป็นปัญหา คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นเสียงบรรยายที่น่าสนใจได้ 🗣️
ต้องการเน้นประเด็น? เพิ่มหัวข้อและคำบรรยาย
ต้องการให้ดูสวยงามสะดุดตาใช่ไหม? เพิ่มอินโฟกราฟิกและรูปภาพ
ต้องการสร้างบรรยากาศ? เพียงสัมผัสเสียงดนตรีก็เปลี่ยนอารมณ์ได้อย่างน่าอัศจรรย์
หลังจากที่ผู้ชมของคุณได้ดูดซับวิดีโอการฝึกอบรมแล้ว ทดสอบความรู้ของพวกเขาด้วยแบบทดสอบที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยเสริมสร้างประเด็นสำคัญ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ iSpring Suite
- สร้างหลักสูตรออนไลน์และบทบาทสมมติที่ครอบคลุม
- บันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์พร้อมกับภาพจากเว็บแคมและเสียง
- แปลงข้อความให้เป็นเสียงพากย์เสมือนจริงสำหรับวิดีโอฝึกอบรม
- สร้างแบบทดสอบโต้ตอบ
ข้อจำกัดของ iSpring Suite
- ซอฟต์แวร์วิดีโอการฝึกอบรมอาจโหลดช้า ตามที่ผู้ใช้บางรายรายงาน
- สามารถใช้เทมเพลตที่พร้อมใช้งานได้มากขึ้น
ราคา iSpring Suite
- การศึกษา: $470/ปี ต่อผู้ใช้
- ฟรีแลนซ์: $490/ปี ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $770/ปี ต่อผู้ใช้
iSpring Suite คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
4. Panopto
Panopto เป็นซอฟต์แวร์ฝึกอบรมผ่านวิดีโอที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถสร้างแบ่งปัน และจัดเก็บวิดีโอการฝึกอบรมได้อย่างปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการจดจำความรู้
ฟีเจอร์ Smart Chapters ของมันสร้างสารบัญและดัชนีภาพให้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้พนักงานของคุณมีภาพรวมของเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว
ตัด, แยก, และรีมิกซ์วิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดาย พร้อมยกระดับเนื้อหาการฝึกอบรมของคุณด้วยการเพิ่มเอกสารประกอบอย่างราบรื่น เช่น สไลด์, วิดีโอ YouTube, และหน้าเว็บ. ผสานแบบทดสอบและโพลล์เข้ากับวิดีโอของคุณได้โดยตรง โดยไม่ต้องมีความยุ่งยากในการผสานระบบจากผู้ให้บริการภายนอก. 🌞
เมื่อเปิดใช้งาน การฝึกอบรมแบบสด คุณสามารถเข้าถึงพนักงานหลายพันคนพร้อมกันได้ ทำให้มั่นใจว่าพนักงานของคุณมีความทันสมัยและได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
คุณสมบัติเด่นของ Panopto
- สร้างสารบัญและดัชนีภาพโดยอัตโนมัติ
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม, อัตราการสำเร็จ, และตัวชี้วัดอื่น ๆ
- ความสามารถในการแก้ไขโดยยังคงรักษาเวอร์ชันบันทึกต้นฉบับไว้
- รองรับการฝึกอบรมสดสำหรับซอฟต์แวร์วิดีโอฝึกอบรมของตน
ข้อจำกัดของ Panopto
- แอปพลิเคชันมือถือมีแนวโน้มที่จะล่มบ่อย
- ไม่มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์วิดีโอการฝึกอบรมอื่น ๆ
ราคาของ Panopto
- ติดต่อบริษัท
คะแนนและรีวิว Panopto
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
5. ScreenPal
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักตัดต่อวิดีโอที่มีประสบการณ์หรือมือใหม่ ScreenPal (เดิมชื่อ Screencast-O-Matic) เป็นหนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์วิดีโอฝึกอบรมที่ดีที่สุด เป็นเพื่อนคู่ใจที่เชื่อถือได้ในการเปลี่ยนไอเดียของคุณให้กลายเป็นสื่อที่น่าดึงดูด
ซอฟต์แวร์วิดีโอนี้มอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถ บันทึกเนื้อหาบนหน้าจอได้ทั้งแบบมีหรือไม่มีเว็บแคม พร้อมฟีเจอร์บรรยายในตัวที่ช่วยให้คุณเพิ่มเสียงของคุณลงในสิ่งที่บันทึก ทำให้ผลงานของคุณเป็นเอกลักษณ์อย่างแท้จริง 🎙️
นอกจากนี้ยังนำเสนอความเป็นไปได้ในการเล่าเรื่องที่สร้างสรรค์—เพิ่มการซ้อนทับ, รวมวิดีโอ, ข้อความ, รูปร่าง และภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสกรีนแคสต์ของคุณ ต้องการยกระดับขึ้นไปอีกขั้น? สำรวจแอนิเมชัน, เอฟเฟกต์จอเขียว และคำบรรยายอัตโนมัติเพื่อให้เนื้อหาของคุณโดดเด่น
สำหรับวิดีโอการสอน ให้ใช้ลูกศรและไฮไลต์เพื่อเน้นรายละเอียดที่สำคัญสำหรับผู้ชมของคุณ ScreenPal มี คลังภาพสต็อก ที่เต็มไปด้วยรูปภาพ วิดีโอ และแทร็กเพลง เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงคอลเลกชันทรัพยากรที่ดีได้!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ScreenPal
- จับภาพหน้าจอพร้อมหรือไม่มีเว็บแคม
- เพิ่มวิดีโอ ข้อความ รูปร่าง และรูปภาพในตัวแก้ไขวิดีโอ
- ลิงก์ที่สามารถแชร์ได้เพื่อความสะดวกในการแบ่งปันเนื้อหา
- คลังสื่อที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับวิดีโอการฝึกอบรม
- ส่วนขยาย Chrome สำหรับการส่งข้อความวิดีโอ
ข้อจำกัดของ ScreenPal
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาขัดข้องขณะสร้างวิดีโอ
- อาจมีตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมในโปรแกรมแก้ไขวิดีโอ
ราคาของ ScreenPal
- เวอร์ชันฟรี
- ดีลักซ์: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ ScreenPal
- G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
6. DemoCreator
ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการสร้างวิดีโอด้วยพลังของ AIที่อยู่แค่ปลายนิ้วของคุณ ด้วย DemoCreator ที่ใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ รับรองว่าแม้แต่ผู้ที่มีประสบการณ์ในการตัดต่อวิดีโอเพียงเล็กน้อยก็สามารถเริ่มต้นได้ทันที!
คุณสมบัติการตัดต่อหน้าจอสีเขียวช่วยให้คุณสามารถแทนที่ฉากหลังด้วยภาพหรือวิดีโอใด ๆ ได้อย่างราบรื่น เพิ่มความลึกและความสร้างสรรค์ให้กับเนื้อหาของคุณ ปรับปรุงวิดีโอสอนด้วยคำอธิบายประกอบ เช่น คำบรรยาย ภาพซ้อนทับ และลูกศร ทำให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอรองรับหลายรูปแบบของวิดีโอ, มีระบบกันสั่นสำหรับการเล่นวิดีโอที่ราบรื่น, และมีระบบตัดเสียงรบกวนเพื่อให้เสียงชัดเจนเหมือนคริสตัล.
ด้วย DemoCreator คุณสามารถตั้งค่า อวตารเสมือนจริง AI ของคุณเอง ซึ่งสามารถขยับปากและเลียนแบบวิดีโอที่คุณบันทึกไว้ล่วงหน้า เพิ่มความเป็นส่วนตัวและสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับเนื้อหาของคุณได้อย่างมีเอกลักษณ์ ด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า AI คุณสามารถเสริมวิดีโอของคุณด้วยหน้ากากและเอฟเฟกต์สร้างสรรค์อื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย 🥸
คุณสมบัติเด่นของ DemoCreator
- อวาตาร์เสมือนจริงด้วยปัญญาประดิษฐ์และการจดจำใบหน้า
- เพิ่มคำอธิบายประกอบ เช่น คำบรรยาย ภาพซ้อนทับ และลูกศร
- รองรับหลายรูปแบบวิดีโอ
- คำอธิบายประกอบอัจฉริยะ
ข้อจำกัดของ DemoCreator
- ต้องซื้อเวอร์ชันเต็มเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติที่จำเป็น
- การตั้งค่าเริ่มต้นไม่เหมาะเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโออื่น ๆ
ราคาของ DemoCreator
- เวอร์ชันฟรี
- มาตรฐาน: $45/ปี
- พรีเมียม: $65/ปี
- ตลอดไป: $75/ซื้อครั้งเดียว
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ DemoCreator
- G2: 4. 7/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
7. LearnWorlds
LearnWorlds คือ แพลตฟอร์ม LMS แบบครบวงจร ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้าง, ทำการตลาด, และขายคอร์สออนไลน์แบบโต้ตอบได้อย่างง่ายดาย 🖱️
รักษาความสนใจของผู้เรียนด้วยการใช้วิดีโอโต้ตอบ การจดบันทึก การประเมินตนเอง และเครื่องมือการรับรอง เพิ่มคำถาม หัวข้อ ตัวชี้ ภาพซ้อนทับ ลิงก์ และอื่นๆ อีกมากมาย!
การวิเคราะห์ขั้นสูง ช่วยให้คุณวัดการโต้ตอบกับวิดีโอได้ ทำให้คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาของคุณเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นอกจากนี้ LearnWorlds ยังมีศูนย์กลางเครือข่ายที่มอบโปรไฟล์ส่วนตัวให้กับผู้เรียนเพื่อติดตามกิจกรรม ความสำเร็จ และหลักสูตรที่ลงทะเบียนไว้
LearnWorldsรองรับมาตรฐาน SCORM (Sharable Content Object Reference Model) ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบอีเลิร์นนิงอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LearnWorlds
- แพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการสร้าง, การตลาด, และการขายคอร์สออนไลน์
- องค์ประกอบวิดีโอแบบโต้ตอบ เช่น บทถอดความ คำบรรยาย และคำถาม
- การวิเคราะห์เพื่อวัดการมีปฏิสัมพันธ์กับวิดีโอ
- ผสานการทำงานกับ Vimeo และ Wistia
- รองรับรูปแบบเนื้อหาต่างๆ รวมถึงไฟล์ PDF
ข้อจำกัดของ LearnWorlds
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- ต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม
ราคาของ LearnWorlds
- เริ่มต้น: $24/เดือน
- โปรเทรนเนอร์: $79/เดือน
- ศูนย์การเรียนรู้: $249/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ LearnWorlds
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
8. Animaker
Animaker พร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนความฝันวิดีโอไลฟ์แอ็กชันของคุณให้เป็นจริง! ด้วยการปรับแต่งที่หลากหลาย คุณสามารถออกแบบตัวละครได้โดยตรงบนแพลตฟอร์ม บอกลาความกังวลหลังการผลิต เพราะ Animaker มีระบบซิงค์เสียงอัตโนมัติที่ผสานเสียงและภาพได้อย่างไร้รอยต่อ
ซอฟต์แวร์วิดีโอฝึกอบรมแบบแอนิเมชันนี้รองรับความคิดสร้างสรรค์ของคุณ พร้อมมอบคลังแม่แบบภายในองค์กรมากมาย การสร้างวิดีโอแอนิเมชันกลายเป็นเรื่องง่ายด้วย อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ของ Animaker นอกจากนี้ยังมีสไตล์แอนิเมชันที่หลากหลาย รวมถึงอินโฟกราฟิกและ 2.5D แอนิเมชันแบบทำมือและแอนิเมชันกระดานไวท์บอร์ด
สำรวจ ห้องสมุดในตัว ที่มีตัวละคร, แผนภูมิ, ไอคอน, เสียงเอฟเฟกต์, และองค์ประกอบภาพ ให้คุณมีความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดสำหรับวิดีโอของคุณ 🎨
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Animaker
- การออกแบบตัวละครภายในแพลตฟอร์ม
- รองรับการซิงค์ปากอัตโนมัติด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ
- ลากและวางองค์ประกอบภาพเพื่อแก้ไขวิดีโอได้อย่างราบรื่น
- คลังทรัพยากรในตัวเพื่อสร้างวิดีโอได้อย่างง่ายดาย
- เทมเพลตวิดีโอการฝึกอบรมภายในองค์กร
ข้อจำกัดของ Animaker
- ไม่มีฟีเจอร์สำหรับตัดเสียง
- แผนฟรีมีข้อจำกัดมากเกินไป
ราคาของ Animaker
- เวอร์ชันฟรี
- พื้นฐาน: $12. 5/เดือน
- เริ่มต้น: $25/เดือน
- ข้อดี: $39/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Animaker
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 200+ รายการ)
9. ฮิปโป วิดีโอ
ยกระดับทักษะการขายของคุณไปอีกขั้นด้วย Hippo Video เครื่องมืออเนกประสงค์นี้ช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอ แก้ไขคลิป เพิ่มความสวยงามในการเปลี่ยนฉาก และแชร์ผลงานของคุณผ่านอีเมล ลิงก์ หรือโซเชียลมีเดียได้อย่างสะดวก สร้างสรรค์ผลงานของคุณด้วยการใส่ข้อความ รูปภาพ GIF หรือบันทึกเสียงด้วยไมโครโฟนได้อย่างง่ายดาย 🎤
Hippo Video ไม่เพียงแต่แก้ไขวิดีโอเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างพอร์ทัลวิดีโอการฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้เรียนของคุณได้ โดยรวบรวมทรัพยากรที่มีค่าทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือตัวเลือกสำหรับผู้เรียนในการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการนำเสนอผลงานต่อเพื่อน ซึ่งส่งเสริมแนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสาน นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับว่าใครกำลังมีส่วนร่วมกับวิดีโอการฝึกอบรมของคุณ อะไรที่พวกเขาแบ่งปัน และปฏิกิริยาของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hippo Video
- แพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับผู้เรียนในการเข้าถึงทรัพยากรการฝึกอบรม
- ไม่มีลายน้ำเมื่อคุณสร้างวิดีโอการฝึกอบรม
- รองรับเสียงที่บันทึกจากไมโครโฟนในเครื่องมือตัดต่อวิดีโอ
- แชร์วิดีโอผ่านอีเมล, ลิงก์, และแพลตฟอร์มสื่อสังคม
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม การแชร์ และปฏิกิริยาของผู้ชม
ข้อจำกัดของวิดีโอฮิปโป
- อินเทอร์เฟซต้องการการปรับปรุง
- มีราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Hippo Video
- เวอร์ชันฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $60/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $80/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Hippo Video
- G2: 4. 5/5 (600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
10. Snagit
สำหรับผู้ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสื่อสารอย่างชัดเจนไร้ที่ติ Snagit คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจับภาพหน้าจอและการบันทึกวิดีโอที่ราบรื่นไร้รอยต่อ ช่วยให้คุณจับภาพหน้าจอหรือกล้องเว็บแคม พร้อมสร้างวิดีโอการฝึกอบรมแบบทันทีที่ตรงจุด 🎯
คุณจะพบว่าการสร้างวิดีโอเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปและเครื่องมือแปลงภาพเป็นวิดีโอ นอกจากนี้ยังมีคลังข้อมูลในตัวที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดชีพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินทรัพย์ของคุณถูกจัดระเบียบและเข้าถึงได้เสมอ
แต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นจริงๆ เกิดขึ้นเมื่อคุณถ่ายภาพ!
Snagit สามารถระบุองค์ประกอบต่างๆ ในภาพหน้าจอของคุณได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบหรือลบส่วนประกอบของ UI ได้ คุณยังสามารถแก้ไขข้อความภายในรูปภาพ ภาพหน้าจอ หรือเอกสารที่สแกนได้อีกด้วย ปรับขนาดตัวอักษร ขนาดข้อความ และสีได้อย่างง่ายดาย!
คุณสมบัติเด่นของ Snagit
- จับภาพและสกรีนช็อตหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึงพื้นที่ที่เลื่อนได้
- การสร้างวิดีโอด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป
- สิทธิ์การเข้าถึงตลอดชีพสำหรับคลังเก็บสินทรัพย์
- แก้ไขข้อความภายในรูปภาพ, ภาพหน้าจอ, หรือเอกสารที่สแกนแล้ว
ข้อจำกัดของ Snagit
- ต้องซื้อการอัปเดตทุกปีเพื่อใช้เวอร์ชันปัจจุบัน
- การตัดต่อวิดีโอต้องปรับปรุง
ราคาของ Snagit
- แผน: $68/ซื้อครั้งเดียว
คะแนนและรีวิว Snagit
- G2: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Snagit เหล่านี้!
เริ่มต้นการปฏิวัติการเรียนรู้ด้วยซอฟต์แวร์วิดีโอการฝึกอบรมที่ดีที่สุด
เครื่องมือวิดีโอการฝึกอบรมทั้งหมดที่เราได้กล่าวถึงนั้นเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว แต่หากคุณยังสับสนว่าจะเลือกอะไรลองใช้ ClickUp!
มันช่วยให้เข้าถึงโปรแกรมบันทึกหน้าจอแบบตรงไปตรงมา พร้อมฟีเจอร์การจัดการงานสำหรับทั้งทีม—แถมแผนฟรีที่แข็งแกร่งของมันจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง! 💞