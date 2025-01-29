บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์วิดีโอการฝึกอบรมที่ใช้งานง่ายสำหรับการศึกษา, การเพิ่มทักษะ, และการเปลี่ยนทักษะ

Engineering Team
29 มกราคม 2568

เคยสงสัยไหมว่าทำไมการเรียนรู้ด้วยภาพจึงกลายเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้รับการยกย่องของการศึกษาและการฝึกอบรมในองค์กรยุคใหม่? นั่นก็เพราะว่าคนทั่วไปสามารถจดจำเนื้อหาได้ถึง 95%เมื่อดูผ่านวิดีโอ เทียบกับการอ่านจากข้อความซึ่งจดจำได้เพียง 10% เท่านั้น!

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในโลกที่ความสนใจของผู้คนหดหายเร็วกว่าที่คุณจะพูดคำว่า "ความกระชับ" ได้ การฝึกอบรมผ่านวิดีโอได้กลายเป็นเคล็ดลับสำคัญในการดึงดูดใจและครองใจผู้คน แต่มีข้อแม้อยู่ว่า เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับทำวิดีโอฝึกอบรมไม่ได้ถูกสร้างมาเท่าเทียมกันทั้งหมด

ด้วยตัวเลือกซอฟต์แวร์ฝึกอบรมวิดีโอมากมายในตลาด คุณจะเลือกตัวที่ตอบโจทย์ของคุณได้อย่างไร? เราช่วยคุณได้!

หากคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนเอกสารการฝึกอบรมแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นเนื้อหาวิดีโอที่น่าสนใจ อยู่กับเราขณะที่เราสำรวจเครื่องมือที่จะเปลี่ยนแผนการต้อนรับพนักงานใหม่ของคุณให้กลายเป็นผลงานศิลปะทางสายตา! 📹

ซอฟต์แวร์วิดีโอฝึกอบรมคืออะไร?

ซอฟต์แวร์โซลูชันวิดีโอฝึกอบรมเป็นเครื่องมือเฉพาะทางที่ใช้ในการสร้าง แก้ไข และเผยแพร่วิดีโอเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและการฝึกอบรม ใช้เพื่อเปิดตัวเนื้อหาวิดีโอคุณภาพสูงเพื่อสอน ให้ข้อมูล และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เรียน 🧑‍🏫

ทีมการเรียนรู้และการพัฒนาธุรกิจ (L&D) และนักการศึกษาสามารถใช้เครื่องมือนี้สำหรับการศึกษาซอฟต์แวร์ การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฐมนิเทศพนักงาน และกรณีการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน โดยอิงจากชุดฟีเจอร์ที่มีอยู่ คุณสามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างวิดีโอการฝึกอบรมสำหรับผู้เรียนทุกประเภท

ซอฟต์แวร์วิดีโอฝึกอบรมส่วนใหญ่รองรับการเพิ่ม องค์ประกอบแบบโต้ตอบ เช่น แบบทดสอบป๊อปอัปและข้อเสนอแนะทันที เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นแก่ผู้ชม ในท้ายที่สุด ผู้ชมจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าใจแนวคิดต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น แทนที่จะเพียงแค่รับชมจากข้างสนาม

ประโยชน์อื่น ๆ ของซอฟต์แวร์ ได้แก่:

  • การเพิ่มประสิทธิภาพเวลาและทรัพยากรที่ใช้ในการฝึกอบรม
  • การปรับปรุงอัตราการเพิ่มทักษะและเปลี่ยนทักษะภายในแผนก
  • การสร้างฐานความรู้ด้วยทรัพยากรวิดีโอ

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์วิดีโอฝึกอบรม?

ไม่ว่าคุณจะเป็นครู ผู้ฝึกอบรมในองค์กร หรือผู้สร้างเนื้อหาทางการศึกษา คุณอาจต้องการเลือกซอฟต์แวร์ที่รองรับ:

  1. ฟังก์ชันการตัดต่อระดับสูง: คุณสามารถสร้างวิดีโอจากศูนย์ บันทึกวิดีโอสด บันทึกหน้าจอ นำเข้าเนื้อหาวิดีโอและเสียงที่มีอยู่ หรือเริ่มต้นจากเทมเพลตวิดีโอ มองหาซอฟต์แวร์และคุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอที่มีคุณภาพเพื่อตัด ตัดต่อ รวม และปรับปรุงคลิปวิดีโอ
  2. องค์ประกอบแบบโต้ตอบ: ตัวเลือกในการเพิ่มองค์ประกอบแบบโต้ตอบ เช่น แบบทดสอบ แบบสำรวจ และลิงก์ที่คลิกได้ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจ
  3. การวิเคราะห์ผู้ใช้: คุณควรมีการวิเคราะห์เพื่อติดตามวิธีที่ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับวิดีโอการฝึกอบรมของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพของเนื้อหาของคุณได้
  4. การบันทึกหน้าจอ: รวมความสามารถในการบันทึกหน้าจอเพื่อสร้างบทเรียนที่แสดงการดำเนินการและขั้นตอนการทำงานบนหน้าจอในวิดีโอการฝึกอบรม
  5. การเผยแพร่หลายแพลตฟอร์ม: บันทึกและส่งออกวิดีโอการฝึกอบรมของคุณในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเข้ากันได้กับอุปกรณ์มือถือคอมพิวเตอร์ Windows และMac หรือระบบการจัดการการเรียนรู้(LMS)
  6. การปรับแต่ง: ช่วยให้คุณปรับแต่งรูปลักษณ์ของวิดีโอการฝึกอบรมให้ตรงกับแบรนด์ของคุณหรือธีมการฝึกอบรมเฉพาะในโปรแกรมแก้ไขวิดีโอ
  7. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: คุณสมบัติเช่นการแก้ไขแบบเรียลไทม์และการแชร์อย่างราบรื่นช่วยให้ผู้ร่วมงานจากทีมที่กระจายอยู่สามารถทำงานร่วมกันในโครงการวิดีโอได้พร้อมกัน

10 ซอฟต์แวร์วิดีโอฝึกอบรมอเนกประสงค์สำหรับการปฐมนิเทศ

ในภูมิทัศน์อันกว้างใหญ่ของซอฟต์แวร์วิดีโอฝึกอบรม เราได้คัดสรรเครื่องมือ 10 อันดับแรกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ออนไลน์ของทีมคุณ 🛫

1.คลิกอัพ

คลิกอัพคลิปวิดีโอ
แชร์การบันทึกหน้าจอเพื่อสื่อสารข้อความของคุณอย่างแม่นยำ โดยไม่จำเป็นต้องใช้การส่งอีเมลหลายฉบับหรือการประชุมแบบพบหน้า

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดพร้อมความสามารถในการบันทึกหน้าจอที่ทรงพลัง หากเป้าหมายของคุณคือการสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับพนักงานใหม่หรือผู้ใช้อย่างรวดเร็ว นี่คือเครื่องมือที่คุณควรเลือก!

ClickUp มี เครื่องมือบันทึกหน้าจอฟรี ที่เรียกว่าClipโดยไม่มีลายน้ำหรือข้อจำกัดด้านเวลา—เพียงแค่ความอิสระในการสร้างการบันทึกที่ดูเป็นมืออาชีพและสมบูรณ์แบบ! 🤩

คลิปสามารถบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างได้ตั้งแต่การสอนลูกค้า การสาธิตงานของพนักงาน ไปจนถึงรายงานปัญหาทางไอที มันใช้งานง่ายมาก—บันทึกหน้าจอทั้งหมด หน้าต่างแอปพลิเคชันเฉพาะ หรือแท็บเบราว์เซอร์ (ใน Chrome หรือ Firefox) ดูการบันทึกได้ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลด! นอกจากนี้ คุณยังสามารถ ส่งการบันทึก ไปยังทีมหรือลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยลิงก์สาธารณะหรือลิงก์ส่วนตัวที่สามารถแชร์ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานร่วมกัน

ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่มเสียงของคุณลงในบันทึกเสียง ทำให้มีความโต้ตอบและสอดคล้องกับบริบท นี่เป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแบ่งปันคำแนะนำอย่างมีประสิทธิภาพหรือจดบันทึกการประชุม

ClickUp Clip การแชร์หน้าจอและการแชร์วิดีโอ
แชร์วิดีโอข้อความของคุณผ่านลิงก์เบราว์เซอร์โดยตรง ไม่ต้องดาวน์โหลด และสามารถรับชมได้ทันทีหลังการบันทึก

ClickUpมีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานด้านการผลิตวิดีโอของคุณ ตัวอย่างเช่นเทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUpเป็นคู่มือที่เหมาะสำหรับการวางแผนงานก่อนและหลังการผลิต จัดระเบียบทรัพยากร (เช่น อุปกรณ์) และจัดการความต้องการของทีมงาน

หากคุณกำลังมองหาการสร้าง ฐานความรู้ สำหรับการฝึกอบรม ให้ใช้ClickUp Docsเพื่อเก็บรวบรวมเอกสารการปฐมนิเทศทั้งหมด, บทบรรยายเสียง, คู่มือ, และเอกสารคำแนะนำไว้ในที่เดียว คุณสามารถทำได้ดังนี้:

  1. สร้างโปรเจ็กต์หรือโฟลเดอร์เฉพาะสำหรับเก็บวิดีโอการฝึกอบรมของคุณ
  2. ใช้ประโยชน์จากฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มข้อมูลเมตา เช่น วันที่สร้างและชื่อเรื่อง เพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้น
  3. เชื่อมโยงเอกสาร SOPของคุณกับงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย

ด้วยคุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUpคุณสามารถติดตามความคืบหน้าของการฝึกอบรม ตั้งวันครบกำหนด และมอบหมายความรับผิดชอบในการเรียนรู้ให้กับสมาชิกในทีมได้ใช้การทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดต (เช่น การเรียนจบหลักสูตร)

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เวอร์ชันมือถือและแท็บเล็ตยังไม่มีฟีเจอร์ครบถ้วน
  • การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. Camtasia

Camtasia
ผ่านทาง:TechSmith

Camtasia เป็นซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอที่มีหลายมิติ ซึ่งรวมเอาพลังของการตัดต่อวิดีโอ การบันทึกหน้าจอ และองค์ประกอบเชิงโต้ตอบเข้าด้วยกันสำหรับคลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์นี้มีชุดเครื่องมือการตัดต่อที่ครอบคลุม ตั้งแต่การตัดต่อฉากเขียวไปจนถึงเสียง เพลง และแอนิเมชัน

สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด? คุณไม่ถูกจำกัดด้วยเนื้อหาความละเอียดต่ำ—Camtasia ช่วยให้คุณ นำเข้าและส่งออกวิดีโอ ในความละเอียด 4K ที่คมชัดราวกับคริสตัล 🎬

ต่างจากโปรแกรมตัดต่อวิดีโออื่น ๆ ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมวิดีโอนี้มาพร้อมกับอวตารและสถานการณ์จำลองแบบโต้ตอบ ช่วยให้คุณสามารถผสานไฟล์ข้อความ ไฟล์ MP3 และ MP4 ภาพแบบพิกัดซ้อน และเฟรมโฟกัสลึกได้อย่างราบรื่นผ่านเครื่องมือสร้างเนื้อหาแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย

ใช้เอฟเฟกต์วิดีโอพิเศษและฟิลเตอร์ หรือใช้ประโยชน์จาก เทมเพลตวิดีโอที่สร้างไว้ล่วงหน้า ของ Camtasia เพื่อการสร้างวิดีโอ การรวมองค์ประกอบ และการแก้ไขที่ง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Camtasia

  • การเขียนเนื้อหาแบบลากและวางในตัวแก้ไขวิดีโอ
  • แก้ไขวิดีโอด้วยเอฟเฟกต์จอเขียว การปรับปรุงเสียง และแอนิเมชัน
  • รองรับความละเอียด 4K สำหรับภาพที่คมชัด
  • เพิ่มคุณค่าให้กับวิดีโอด้วยอวาตาร์ ข้อความ และองค์ประกอบแบบโต้ตอบ
  • แทรกแบบทดสอบหรือแบบสำรวจเมื่อสร้างวิดีโอการฝึกอบรม

ข้อจำกัดของ Camtasia

  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานคลังสินทรัพย์
  • ไม่มีค่าบริการรายเดือน

ราคาของ Camtasia

  • การสมัครสมาชิกแบบรายบุคคล: $195/ปี
  • ใบอนุญาตถาวร: $325/ซื้อครั้งเดียว

คะแนนและรีวิว Camtasia

  • G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

3. iSpring Suite

ไอสปริง สวีท
ผ่านทาง:iSpring Solutions

จินตนาการว่าคุณกำลังทำภารกิจเพื่อสร้างวิดีโอฝึกอบรมที่สามารถดึงดูด, ให้ความรู้, และทิ้งไว้ซึ่งผลกระทบที่ยาวนาน. ด้วย iSpring Suite, ภารกิจนี้กลายเป็นผจญภัยที่น่าตื่นเต้น!

ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอสามารถผสานการบันทึกหน้าจอกับภาพจากเว็บแคมและเสียงได้อย่างไร้รอยต่อ หมายความว่าคุณสามารถเป็นดาวเด่นในวิดีโอการฝึกอบรมของคุณเอง พร้อมมอบสัมผัสที่เป็นส่วนตัวซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้

iSpring เป็นหนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์วิดีโอการฝึกอบรมที่ดีที่สุด เนื่องจากมีตัวเลือกการแปลงข้อความเป็นเสียงที่สมจริง เมื่อเวลาหรือข้อจำกัดด้านงบประมาณเป็นปัญหา คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นเสียงบรรยายที่น่าสนใจได้ 🗣️

ต้องการเน้นประเด็น? เพิ่มหัวข้อและคำบรรยาย

ต้องการให้ดูสวยงามสะดุดตาใช่ไหม? เพิ่มอินโฟกราฟิกและรูปภาพ

ต้องการสร้างบรรยากาศ? เพียงสัมผัสเสียงดนตรีก็เปลี่ยนอารมณ์ได้อย่างน่าอัศจรรย์

หลังจากที่ผู้ชมของคุณได้ดูดซับวิดีโอการฝึกอบรมแล้ว ทดสอบความรู้ของพวกเขาด้วยแบบทดสอบที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยเสริมสร้างประเด็นสำคัญ!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ iSpring Suite

  • สร้างหลักสูตรออนไลน์และบทบาทสมมติที่ครอบคลุม
  • บันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์พร้อมกับภาพจากเว็บแคมและเสียง
  • แปลงข้อความให้เป็นเสียงพากย์เสมือนจริงสำหรับวิดีโอฝึกอบรม
  • สร้างแบบทดสอบโต้ตอบ

ข้อจำกัดของ iSpring Suite

  • ซอฟต์แวร์วิดีโอการฝึกอบรมอาจโหลดช้า ตามที่ผู้ใช้บางรายรายงาน
  • สามารถใช้เทมเพลตที่พร้อมใช้งานได้มากขึ้น

ราคา iSpring Suite

  • การศึกษา: $470/ปี ต่อผู้ใช้
  • ฟรีแลนซ์: $490/ปี ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $770/ปี ต่อผู้ใช้

iSpring Suite คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)

4. Panopto

พาโนปโต
ผ่านทาง:Panopto

Panopto เป็นซอฟต์แวร์ฝึกอบรมผ่านวิดีโอที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถสร้างแบ่งปัน และจัดเก็บวิดีโอการฝึกอบรมได้อย่างปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการจดจำความรู้

ฟีเจอร์ Smart Chapters ของมันสร้างสารบัญและดัชนีภาพให้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้พนักงานของคุณมีภาพรวมของเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว

ตัด, แยก, และรีมิกซ์วิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดาย พร้อมยกระดับเนื้อหาการฝึกอบรมของคุณด้วยการเพิ่มเอกสารประกอบอย่างราบรื่น เช่น สไลด์, วิดีโอ YouTube, และหน้าเว็บ. ผสานแบบทดสอบและโพลล์เข้ากับวิดีโอของคุณได้โดยตรง โดยไม่ต้องมีความยุ่งยากในการผสานระบบจากผู้ให้บริการภายนอก. 🌞

เมื่อเปิดใช้งาน การฝึกอบรมแบบสด คุณสามารถเข้าถึงพนักงานหลายพันคนพร้อมกันได้ ทำให้มั่นใจว่าพนักงานของคุณมีความทันสมัยและได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

คุณสมบัติเด่นของ Panopto

  • สร้างสารบัญและดัชนีภาพโดยอัตโนมัติ
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม, อัตราการสำเร็จ, และตัวชี้วัดอื่น ๆ
  • ความสามารถในการแก้ไขโดยยังคงรักษาเวอร์ชันบันทึกต้นฉบับไว้
  • รองรับการฝึกอบรมสดสำหรับซอฟต์แวร์วิดีโอฝึกอบรมของตน

ข้อจำกัดของ Panopto

  • แอปพลิเคชันมือถือมีแนวโน้มที่จะล่มบ่อย
  • ไม่มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์วิดีโอการฝึกอบรมอื่น ๆ

ราคาของ Panopto

  • ติดต่อบริษัท

คะแนนและรีวิว Panopto

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (70+ รีวิว)

5. ScreenPal

ScreenPal
ผ่านทาง:ScreenPal

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักตัดต่อวิดีโอที่มีประสบการณ์หรือมือใหม่ ScreenPal (เดิมชื่อ Screencast-O-Matic) เป็นหนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์วิดีโอฝึกอบรมที่ดีที่สุด เป็นเพื่อนคู่ใจที่เชื่อถือได้ในการเปลี่ยนไอเดียของคุณให้กลายเป็นสื่อที่น่าดึงดูด

ซอฟต์แวร์วิดีโอนี้มอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถ บันทึกเนื้อหาบนหน้าจอได้ทั้งแบบมีหรือไม่มีเว็บแคม พร้อมฟีเจอร์บรรยายในตัวที่ช่วยให้คุณเพิ่มเสียงของคุณลงในสิ่งที่บันทึก ทำให้ผลงานของคุณเป็นเอกลักษณ์อย่างแท้จริง 🎙️

นอกจากนี้ยังนำเสนอความเป็นไปได้ในการเล่าเรื่องที่สร้างสรรค์—เพิ่มการซ้อนทับ, รวมวิดีโอ, ข้อความ, รูปร่าง และภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสกรีนแคสต์ของคุณ ต้องการยกระดับขึ้นไปอีกขั้น? สำรวจแอนิเมชัน, เอฟเฟกต์จอเขียว และคำบรรยายอัตโนมัติเพื่อให้เนื้อหาของคุณโดดเด่น

สำหรับวิดีโอการสอน ให้ใช้ลูกศรและไฮไลต์เพื่อเน้นรายละเอียดที่สำคัญสำหรับผู้ชมของคุณ ScreenPal มี คลังภาพสต็อก ที่เต็มไปด้วยรูปภาพ วิดีโอ และแทร็กเพลง เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงคอลเลกชันทรัพยากรที่ดีได้!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ScreenPal

  • จับภาพหน้าจอพร้อมหรือไม่มีเว็บแคม
  • เพิ่มวิดีโอ ข้อความ รูปร่าง และรูปภาพในตัวแก้ไขวิดีโอ
  • ลิงก์ที่สามารถแชร์ได้เพื่อความสะดวกในการแบ่งปันเนื้อหา
  • คลังสื่อที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับวิดีโอการฝึกอบรม
  • ส่วนขยาย Chrome สำหรับการส่งข้อความวิดีโอ

ข้อจำกัดของ ScreenPal

  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาขัดข้องขณะสร้างวิดีโอ
  • อาจมีตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมในโปรแกรมแก้ไขวิดีโอ

ราคาของ ScreenPal

  • เวอร์ชันฟรี
  • ดีลักซ์: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $10/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ ScreenPal

  • G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

6. DemoCreator

ผู้สร้างเดโม
ผ่าน:DemoCreator

ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการสร้างวิดีโอด้วยพลังของ AIที่อยู่แค่ปลายนิ้วของคุณ ด้วย DemoCreator ที่ใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ รับรองว่าแม้แต่ผู้ที่มีประสบการณ์ในการตัดต่อวิดีโอเพียงเล็กน้อยก็สามารถเริ่มต้นได้ทันที!

คุณสมบัติการตัดต่อหน้าจอสีเขียวช่วยให้คุณสามารถแทนที่ฉากหลังด้วยภาพหรือวิดีโอใด ๆ ได้อย่างราบรื่น เพิ่มความลึกและความสร้างสรรค์ให้กับเนื้อหาของคุณ ปรับปรุงวิดีโอสอนด้วยคำอธิบายประกอบ เช่น คำบรรยาย ภาพซ้อนทับ และลูกศร ทำให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอรองรับหลายรูปแบบของวิดีโอ, มีระบบกันสั่นสำหรับการเล่นวิดีโอที่ราบรื่น, และมีระบบตัดเสียงรบกวนเพื่อให้เสียงชัดเจนเหมือนคริสตัล.

ด้วย DemoCreator คุณสามารถตั้งค่า อวตารเสมือนจริง AI ของคุณเอง ซึ่งสามารถขยับปากและเลียนแบบวิดีโอที่คุณบันทึกไว้ล่วงหน้า เพิ่มความเป็นส่วนตัวและสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับเนื้อหาของคุณได้อย่างมีเอกลักษณ์ ด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า AI คุณสามารถเสริมวิดีโอของคุณด้วยหน้ากากและเอฟเฟกต์สร้างสรรค์อื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย 🥸

คุณสมบัติเด่นของ DemoCreator

  • อวาตาร์เสมือนจริงด้วยปัญญาประดิษฐ์และการจดจำใบหน้า
  • เพิ่มคำอธิบายประกอบ เช่น คำบรรยาย ภาพซ้อนทับ และลูกศร
  • รองรับหลายรูปแบบวิดีโอ
  • คำอธิบายประกอบอัจฉริยะ

ข้อจำกัดของ DemoCreator

  • ต้องซื้อเวอร์ชันเต็มเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติที่จำเป็น
  • การตั้งค่าเริ่มต้นไม่เหมาะเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโออื่น ๆ

ราคาของ DemoCreator

  • เวอร์ชันฟรี
  • มาตรฐาน: $45/ปี
  • พรีเมียม: $65/ปี
  • ตลอดไป: $75/ซื้อครั้งเดียว

คะแนนและรีวิวของ DemoCreator

  • G2: 4. 7/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)

7. LearnWorlds

LearnWorlds
ผ่าน:LearnWorlds

LearnWorlds คือ แพลตฟอร์ม LMS แบบครบวงจร ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้าง, ทำการตลาด, และขายคอร์สออนไลน์แบบโต้ตอบได้อย่างง่ายดาย 🖱️

รักษาความสนใจของผู้เรียนด้วยการใช้วิดีโอโต้ตอบ การจดบันทึก การประเมินตนเอง และเครื่องมือการรับรอง เพิ่มคำถาม หัวข้อ ตัวชี้ ภาพซ้อนทับ ลิงก์ และอื่นๆ อีกมากมาย!

การวิเคราะห์ขั้นสูง ช่วยให้คุณวัดการโต้ตอบกับวิดีโอได้ ทำให้คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาของคุณเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นอกจากนี้ LearnWorlds ยังมีศูนย์กลางเครือข่ายที่มอบโปรไฟล์ส่วนตัวให้กับผู้เรียนเพื่อติดตามกิจกรรม ความสำเร็จ และหลักสูตรที่ลงทะเบียนไว้

LearnWorldsรองรับมาตรฐาน SCORM (Sharable Content Object Reference Model) ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบอีเลิร์นนิงอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LearnWorlds

  • แพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการสร้าง, การตลาด, และการขายคอร์สออนไลน์
  • องค์ประกอบวิดีโอแบบโต้ตอบ เช่น บทถอดความ คำบรรยาย และคำถาม
  • การวิเคราะห์เพื่อวัดการมีปฏิสัมพันธ์กับวิดีโอ
  • ผสานการทำงานกับ Vimeo และ Wistia
  • รองรับรูปแบบเนื้อหาต่างๆ รวมถึงไฟล์ PDF

ข้อจำกัดของ LearnWorlds

  • ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
  • ต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม

ราคาของ LearnWorlds

  • เริ่มต้น: $24/เดือน
  • โปรเทรนเนอร์: $79/เดือน
  • ศูนย์การเรียนรู้: $249/เดือน

คะแนนและรีวิวของ LearnWorlds

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

8. Animaker

Animaker
ผ่าน:Animaker

Animaker พร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนความฝันวิดีโอไลฟ์แอ็กชันของคุณให้เป็นจริง! ด้วยการปรับแต่งที่หลากหลาย คุณสามารถออกแบบตัวละครได้โดยตรงบนแพลตฟอร์ม บอกลาความกังวลหลังการผลิต เพราะ Animaker มีระบบซิงค์เสียงอัตโนมัติที่ผสานเสียงและภาพได้อย่างไร้รอยต่อ

ซอฟต์แวร์วิดีโอฝึกอบรมแบบแอนิเมชันนี้รองรับความคิดสร้างสรรค์ของคุณ พร้อมมอบคลังแม่แบบภายในองค์กรมากมาย การสร้างวิดีโอแอนิเมชันกลายเป็นเรื่องง่ายด้วย อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ของ Animaker นอกจากนี้ยังมีสไตล์แอนิเมชันที่หลากหลาย รวมถึงอินโฟกราฟิกและ 2.5D แอนิเมชันแบบทำมือและแอนิเมชันกระดานไวท์บอร์ด

สำรวจ ห้องสมุดในตัว ที่มีตัวละคร, แผนภูมิ, ไอคอน, เสียงเอฟเฟกต์, และองค์ประกอบภาพ ให้คุณมีความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดสำหรับวิดีโอของคุณ 🎨

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Animaker

  • การออกแบบตัวละครภายในแพลตฟอร์ม
  • รองรับการซิงค์ปากอัตโนมัติด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ
  • ลากและวางองค์ประกอบภาพเพื่อแก้ไขวิดีโอได้อย่างราบรื่น
  • คลังทรัพยากรในตัวเพื่อสร้างวิดีโอได้อย่างง่ายดาย
  • เทมเพลตวิดีโอการฝึกอบรมภายในองค์กร

ข้อจำกัดของ Animaker

  • ไม่มีฟีเจอร์สำหรับตัดเสียง
  • แผนฟรีมีข้อจำกัดมากเกินไป

ราคาของ Animaker

  • เวอร์ชันฟรี
  • พื้นฐาน: $12. 5/เดือน
  • เริ่มต้น: $25/เดือน
  • ข้อดี: $39/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Animaker

  • G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 200+ รายการ)

9. ฮิปโป วิดีโอ

ฮิปโป วิดีโอ
ผ่านทาง:Hippo Video

ยกระดับทักษะการขายของคุณไปอีกขั้นด้วย Hippo Video เครื่องมืออเนกประสงค์นี้ช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอ แก้ไขคลิป เพิ่มความสวยงามในการเปลี่ยนฉาก และแชร์ผลงานของคุณผ่านอีเมล ลิงก์ หรือโซเชียลมีเดียได้อย่างสะดวก สร้างสรรค์ผลงานของคุณด้วยการใส่ข้อความ รูปภาพ GIF หรือบันทึกเสียงด้วยไมโครโฟนได้อย่างง่ายดาย 🎤

Hippo Video ไม่เพียงแต่แก้ไขวิดีโอเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างพอร์ทัลวิดีโอการฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้เรียนของคุณได้ โดยรวบรวมทรัพยากรที่มีค่าทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย

สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือตัวเลือกสำหรับผู้เรียนในการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการนำเสนอผลงานต่อเพื่อน ซึ่งส่งเสริมแนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสาน นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับว่าใครกำลังมีส่วนร่วมกับวิดีโอการฝึกอบรมของคุณ อะไรที่พวกเขาแบ่งปัน และปฏิกิริยาของพวกเขา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hippo Video

  • แพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับผู้เรียนในการเข้าถึงทรัพยากรการฝึกอบรม
  • ไม่มีลายน้ำเมื่อคุณสร้างวิดีโอการฝึกอบรม
  • รองรับเสียงที่บันทึกจากไมโครโฟนในเครื่องมือตัดต่อวิดีโอ
  • แชร์วิดีโอผ่านอีเมล, ลิงก์, และแพลตฟอร์มสื่อสังคม
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม การแชร์ และปฏิกิริยาของผู้ชม

ข้อจำกัดของวิดีโอฮิปโป

  • อินเทอร์เฟซต้องการการปรับปรุง
  • มีราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ราคาของ Hippo Video

  • เวอร์ชันฟรี
  • ข้อดี: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $60/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $80/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Hippo Video

  • G2: 4. 5/5 (600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (70+ รีวิว)

10. Snagit

Snagit
ผ่านทาง:TechSmith

สำหรับผู้ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสื่อสารอย่างชัดเจนไร้ที่ติ Snagit คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจับภาพหน้าจอและการบันทึกวิดีโอที่ราบรื่นไร้รอยต่อ ช่วยให้คุณจับภาพหน้าจอหรือกล้องเว็บแคม พร้อมสร้างวิดีโอการฝึกอบรมแบบทันทีที่ตรงจุด 🎯

คุณจะพบว่าการสร้างวิดีโอเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปและเครื่องมือแปลงภาพเป็นวิดีโอ นอกจากนี้ยังมีคลังข้อมูลในตัวที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดชีพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินทรัพย์ของคุณถูกจัดระเบียบและเข้าถึงได้เสมอ

แต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นจริงๆ เกิดขึ้นเมื่อคุณถ่ายภาพ!

Snagit สามารถระบุองค์ประกอบต่างๆ ในภาพหน้าจอของคุณได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบหรือลบส่วนประกอบของ UI ได้ คุณยังสามารถแก้ไขข้อความภายในรูปภาพ ภาพหน้าจอ หรือเอกสารที่สแกนได้อีกด้วย ปรับขนาดตัวอักษร ขนาดข้อความ และสีได้อย่างง่ายดาย!

คุณสมบัติเด่นของ Snagit

  • จับภาพและสกรีนช็อตหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึงพื้นที่ที่เลื่อนได้
  • การสร้างวิดีโอด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป
  • สิทธิ์การเข้าถึงตลอดชีพสำหรับคลังเก็บสินทรัพย์
  • แก้ไขข้อความภายในรูปภาพ, ภาพหน้าจอ, หรือเอกสารที่สแกนแล้ว

ข้อจำกัดของ Snagit

  • ต้องซื้อการอัปเดตทุกปีเพื่อใช้เวอร์ชันปัจจุบัน
  • การตัดต่อวิดีโอต้องปรับปรุง

ราคาของ Snagit

  • แผน: $68/ซื้อครั้งเดียว

คะแนนและรีวิว Snagit

  • G2: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Snagit เหล่านี้!

เริ่มต้นการปฏิวัติการเรียนรู้ด้วยซอฟต์แวร์วิดีโอการฝึกอบรมที่ดีที่สุด

เครื่องมือวิดีโอการฝึกอบรมทั้งหมดที่เราได้กล่าวถึงนั้นเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว แต่หากคุณยังสับสนว่าจะเลือกอะไรลองใช้ ClickUp!

มันช่วยให้เข้าถึงโปรแกรมบันทึกหน้าจอแบบตรงไปตรงมา พร้อมฟีเจอร์การจัดการงานสำหรับทั้งทีม—แถมแผนฟรีที่แข็งแกร่งของมันจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง! 💞