10 แอปปฏิทินครอบครัวที่ดีที่สุดในปี 2025

ชีวิตครอบครัวสามารถเป็นเหมือนพายุหมุนของกิจกรรมต่างๆ ด้วยกิจกรรมโรงเรียน การแสดงดนตรี การแข่งขันกีฬา การพบปะสังสรรค์ และโอกาสและกิจกรรมครอบครัวอื่นๆ อีกมากมายที่ต้องติดตามในแต่ละเดือน ปฏิทินครอบครัวจึงเต็มไปด้วยกิจกรรมอย่างรวดเร็ว เมื่อเพิ่มงานที่ไม่คาดคิด เช่น การไปพบแพทย์ และสิ่งที่ต้องทำ เช่น การไปรับลูกจากโรงเรียน ใครๆ ก็อาจพบว่าตัวเองยุ่งเหยิงและรู้สึกหนักใจได้
ปฏิทินออนไลน์ฟังดูเหมือนเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการวางแผนทุกอย่าง แต่บ่อยครั้งความเป็นจริงกลับแตกต่างออกไป คุณดาวน์โหลดแอปปฏิทินมา แต่กลับพบว่ามันไม่พอดีกับหน้าจอของคุณ การจัดการยุ่งยาก หรือมีโฆษณามากเกินไป
ชีวิตวุ่นวายมากจนคุณต้องการแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันเพื่อตามให้ทัน—โซลูชันมือถือสำหรับการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็ว จัดการตารางเวลาของคุณ และทำให้การวางแผนสนุกและมีประสิทธิภาพ!
ดังนั้น คุณควรค้นหาอะไรในแอปปฏิทินสำหรับครอบครัว? เพื่อช่วยให้คุณจัดการตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงานของฉันและฉันที่ ClickUp ได้รวบรวมรายชื่อแอปปฏิทินครอบครัวที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว
⏰ สรุป 60 วินาที
ในโลกที่วุ่นวายมากขึ้น การค้นหาแอปปฏิทินครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสามารถทำให้การจัดการตารางเวลา, นัดหมาย, และกิจกรรมเป็นเรื่องง่าย. นี่คือ 10 อันดับที่แนะนำ.
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการปฏิทินด้วยพลังของ AI
- Cozi Family Organizer: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางครอบครัว
- FamCal: เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานในครอบครัว
- Google Calendar: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานภายในองค์กร
- FamilyWall: เหมาะที่สุดสำหรับเครือข่ายครอบครัวส่วนตัว
- Any.do: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและปฏิทิน
- FabFam: เหมาะที่สุดสำหรับปฏิทินครอบครัวที่ใช้ร่วมกัน
- OurCal: เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ปฏิทินอย่างปลอดภัย
- TimeTree: เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ปฏิทินออนไลน์และการสื่อสาร
- BusyKid: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานบ้านและเงินค่าขนม
คุณควรค้นหาอะไรในแอปปฏิทินครอบครัว?
การเลือกแอปปฏิทินที่ดีที่สุดซึ่งจะดึงดูดใจทุกคนในครอบครัว—ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักทำงาน หรือผู้ปกครองที่อยู่บ้าน—ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีการประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในขณะที่ยังคงเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทุกคน เราเน้นที่แอปที่โดดเด่นในด้านสำคัญเหล่านี้:
- ตัวเลือกการปรับแต่งส่วนตัว: เลือกแอปที่มีความสามารถในการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง ช่วยให้คุณปรับแต่งรูปลักษณ์ของแอป เลือกมุมมองปฏิทินที่ชื่นชอบ และปรับการตั้งค่าให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- การสร้างกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ: เลือกโซลูชันที่มีวิธีการป้อนข้อมูลที่หลากหลาย เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ คำสั่งเสียง และฟีเจอร์เพิ่มอย่างรวดเร็ว เพื่อการจัดตารางนัดหมายและงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- การซิงโครไนซ์ข้ามแพลตฟอร์มอย่างไร้รอยต่อ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปสามารถซิงโครไนซ์กับแพลตฟอร์มปฏิทินยอดนิยมที่เป็นของแพลตฟอร์มนั้นๆ เช่น Google Calendar, Outlook และ iCloud
- การผสานการทำงานกับมือถืออย่างลึกซึ้ง: ตรวจสอบว่าปฏิทินครอบครัวที่สามารถแชร์ได้ผสานการทำงานกับแอปในระบบอื่น ๆ บนมือถือของคุณหรือไม่ และมีคุณสมบัติที่สะดวกเช่น วิดเจ็ตบนหน้าจอหลัก, การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ, และทางลัดที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อเพิ่ม, ลบ, และแก้ไขนัดหมายหรือภารกิจ
- เทมเพลต: เลือกเครื่องมือที่มีเทมเพลตตารางเวลาหลากหลายรูปแบบ รวมถึงเทมเพลตสำหรับ Google Calendar เพื่อช่วยให้กระบวนการวางแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาตารางเวลาให้เป็นระเบียบ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ให้ความสำคัญกับแอปที่ช่วยให้สามารถแชร์ปฏิทิน สร้างกิจกรรมร่วมกัน และอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่างสมาชิกในครอบครัว
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: มองหาแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันได้ซึ่งมีรูปแบบที่สะอาดตา เมนูที่เรียบง่าย และฟังก์ชันการใช้งานที่ง่ายต่อการนำทาง เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น
ด้วยคุณสมบัติหลักเหล่านี้ในใจ มาสำรวจแอปปฏิทินครอบครัว 10 อันดับแรกของเรา ซึ่งแต่ละแอปได้รับการคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของครอบครัวได้อย่างยอดเยี่ยม
10 แอปปฏิทินครอบครัวที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ตัวเลือกปฏิทินครอบครัว 10 แบบนี้ได้รับการคัดเลือกเข้ามาในรายการของเราเพราะโดดเด่นในการช่วยจัดการตารางเวลาของครอบครัวให้เป็นระเบียบ ไม่ว่าคุณจะชอบแอปแบบเรียบง่ายหรือแบบก้าวหน้า ในรายการนี้ก็มีตัวเลือกที่เหมาะกับทุกคนอย่างแน่นอน! 📅
มาเริ่มกันที่แอปที่เราชอบใช้ภายในองค์กร—ClickUp!
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการปฏิทินด้วย AI)
จินตนาการถึงสถานที่เดียวที่ครอบครัวของคุณสามารถจัดการตารางเวลาของพวกเขา, ร่วมมือกันในภารกิจ, และอยู่ในระเบียบได้. แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรของ ClickUp คือสถานที่นั้น.
เริ่มต้นด้วยการสร้างพื้นที่ร่วมกันสำหรับครอบครัวของคุณ ที่คุณสามารถจัดระเบียบทุกอย่างตั้งแต่โปรเจกต์โรงเรียนไปจนถึงการออกไปเที่ยวกับครอบครัว นี่คือที่ที่คุณสามารถสร้างงาน ClickUpต่างๆและมอบหมายให้กับสมาชิกในครอบครัวโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
สมมติว่าคุณกำลังวางแผนงานรวมตัวกันในช่วงคริสต์มาสและมอบหมายให้พี่ชายของคุณ เจคอบ ทำการจองอาหารเย็น คุณสามารถเพิ่มสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆเป็นผู้ติดตามเพื่อให้พวกเขาได้รับการแจ้งเตือนเมื่อสถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUpเปลี่ยนจาก "ต้องทำ" เป็น "เสร็จแล้ว"
โปรดระบุรายละเอียดของร้านอาหาร เวลา การแต่งกาย และข้อมูลอื่นๆ ภายในความคิดเห็นที่ตอบกลับในหัวข้อเดียวกันเพื่อรักษาความเข้าใจที่ตรงกันและหลีกเลี่ยงการสื่อสารซ้ำซ้อน
คุณยังสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อเพิ่มกิจกรรมลงในปฏิทินที่ใช้ร่วมกันใน ClickUpเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนแปลงได้อีกด้วย ClickUp สามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังสมาชิกครอบครัวทุกคนที่เพิ่มไว้เมื่อใกล้ถึงวันนัดทานอาหารเย็นได้อีกด้วย
ส่วนที่ดีที่สุด? เลือกจากตัวเลือกต่าง ๆ เพื่อดูทุกการนัดหมาย, งาน, และกิจกรรมบนปฏิทินของคุณ: วัน, สัปดาห์, เดือน, หรือรายการ. แก้งานได้ง่าย ๆ, ลากและวางเพื่อจัดตารางใหม่, และจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่สำคัญโดยใช้ระบบลำดับความสำคัญของงานของ ClickUp.
การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่ทรงพลังของ ClickUp แนะนำช่วงเวลาโฟกัสสำหรับงานสำคัญของคุณ และแม้กระทั่งแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนัดพบครอบครัวของคุณตามความสะดวกของทั้งสองฝ่าย โดยจะแสดงเวลาที่ทั้งคุณและผู้เข้าร่วมที่เลือกว่างอยู่ เพียงอย่าลืมเพิ่มสมาชิกครอบครัวของคุณเข้าไปในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณด้วย เพื่อที่คุณจะได้ดูปฏิทินของกันและกันได้!
คุณสามารถปรับแต่ง ClickUp ได้เกือบไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการที่เป็นเอกลักษณ์ของครอบครัวคุณ สร้างมุมมองที่ปรับแต่งได้เพื่อให้ความสนใจกับส่วนต่าง ๆ ของชีวิตครอบครัวของคุณ เช่น โรงเรียน, ส่วนตัว, หรือการทำงาน ใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาภารกิจหรือเหตุการณ์ตามคำค้นหา, ผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, และอื่น ๆ
เพื่อให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้วเช่น Google Calendar, Outlook หรือ Zoom ได้อย่างราบรื่น ซิงค์ตารางเวลาของครอบครัวกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อการเข้าถึงและการอัปเดตที่ง่ายดาย
นอกเหนือจากคุณสมบัติเหล่านี้แล้ว ClickUp ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปที่ทรงพลัง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนของคุณได้อย่างมาก
ตัวอย่างเช่นแม่แบบแผนผังปฏิทิน ClickUpรวบรวมงาน การประชุม และกิจกรรมทั้งหมดไว้ในมุมมองเดียวที่เรียบง่าย การใช้แม่แบบนี้สามารถมีประสิทธิภาพสูงในการรักษาความเป็นระเบียบและจัดการตารางเวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือประโยชน์หลักบางประการของการใช้เทมเพลตนี้:
- ติดตามงานประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
- ติดตามกำหนดเวลาและวันที่สำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงในการพลาดข้อผูกพันที่สำคัญ
- ปรับตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดายตามต้องการ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย
- มองเห็นภาพรวมที่ชัดเจน ของกระบวนการทำงานและความคืบหน้าทั้งหมดของคุณ ช่วยให้วางแผนและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ทำให้กระบวนการวางแผนง่ายขึ้น ด้วยเทมเพลตที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณสร้างและจัดการปฏิทินที่ครอบคลุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การมีระเบียบเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายและทำให้งานสำเร็จลุล่วง แต่การจัดการงานหลายอย่างพร้อมกันอาจเป็นเรื่องท้าทาย นั่นคือจุดที่เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทินของ ClickUp เข้ามาช่วยคุณจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบ!
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณจะสามารถ:
- รับภาพรวมที่ชัดเจน ของวัตถุประสงค์และวันที่สำคัญของคุณ
- จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ เพื่อให้คุณใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
- ติดตามความก้าวหน้าของคุณ เพื่อรักษาแรงจูงใจให้สูงอยู่เสมอ
- ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระยะเวลาของงาน เพื่อวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทินของ ClickUp ช่วยให้การจัดการเวลาเป็นเรื่องง่าย ทำให้คุณสามารถจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย
ข่าวดีเพิ่มเติม? ClickUp มีราคาที่ทุกครอบครัวสามารถจ่ายได้ ด้วยแผนการใช้งานทั้งแบบฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บริหารเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและจัดการงานส่วนตัวของคุณได้อย่างราบรื่นด้วยฟีเจอร์การจัดการเวลาของ ClickUp
- กำหนดเส้นตาย กำหนดการสำคัญ และวันครบกำหนดได้อย่างแม่นยำด้วยฟีเจอร์วันที่และเวลาของ ClickUp
- ตั้งค่างานที่ทำซ้ำเพื่อการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้เทมเพลตการจัดสรรเวลาที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ ClickUp เพื่อช่วยคุณจัดสรรและกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
- เข้าใจการพึ่งพาของงานและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นผ่านการนำเสนอในรูปแบบภาพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้เนื่องจากคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
การใช้ปฏิทินเพื่อทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดเส้นตายเป็นสิ่งสำคัญเสมอ ด้วย ClickUp นี่เป็นเรื่องง่ายมากเพราะกำหนดเส้นตายของคุณจะแสดงบนปฏิทินพร้อมกับงานต่างๆ ทำให้การวางแผนวัน/สัปดาห์ของคุณเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมาก
การใช้ปฏิทินเพื่อทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดเส้นตายเป็นสิ่งสำคัญเสมอ ด้วย ClickUp นี่เป็นเรื่องง่ายมาก เนื่องจากกำหนดเส้นตายของคุณจะแสดงบนปฏิทินพร้อมกับงานต่างๆ ทำให้การวางแผนวัน/สัปดาห์ของคุณเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมาก
อ่านเพิ่มเติม: 15 แอปวางแผนประจำวันที่ดีที่สุด
2. Cozi Family Organizer (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางครอบครัว)
ทางเลือกปฏิทิน Googleนี้ช่วยให้ทุกคนในทีมรับรู้ข้อมูลวันหยุดและกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงได้ตรงกัน ลดความวุ่นวายจากการพยายามติดตามสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
Cozi ช่วยให้คุณกำหนดรหัสสีเฉพาะให้กับสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว ทำให้ง่ายต่อการติดตามกิจกรรมของทุกคนจากจุดเดียว คุณยังสามารถแชร์ลิงก์รายการสำหรับของชำและสูตรอาหารได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Cozi Family Organizer
- สร้างบันทึกครอบครัวร่วมกันเพื่อเก็บความทรงจำและเหตุการณ์สำคัญ
- ตรวจสอบให้ปฏิทินครอบครัวของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วยการแจ้งเตือนและกำหนดการอัตโนมัติ
- เข้าถึงแอปได้บนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ใด ๆ
ข้อจำกัดของ Cozi Family Organizer
- ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในระดับมืออาชีพ
- เวอร์ชันฟรีมีโฆษณา
ราคา Cozi Family Organizer
- ฟรี
- ทอง: $39/ปี
คะแนนและรีวิว Cozi Family Organizer
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
3. FamCal (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานในครอบครัว)
FamCal เป็นแอปปฏิทินครอบครัวที่ยอดเยี่ยมและฟรีสำหรับ ผู้ปกครองที่มีชีวิตยุ่งและต้องการจัดการตารางครอบครัว, แผนมื้ออาหาร, รายการช้อปปิ้ง, และงานบ้าน
คุณสามารถติดตั้งแอปได้จาก Google Play หรือ App Store ฟรี. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ไปที่ส่วนปฏิทิน ที่คุณสามารถสร้างกิจกรรมได้อย่างง่ายดาย, กำหนดรหัสสี, และแชร์ตารางกับครอบครัวของคุณ.
สิ่งที่ทำให้ FamCal โดดเด่นคือความยืดหยุ่น: ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้แต่ละคนมีอีเมลของตนเอง แอปนี้ช่วยให้คุณติดตามวันเกิด วันครบรอบ และรายชื่อผู้ติดต่อที่แชร์ร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ FamCal
- สร้างและจัดระเบียบรายการงาน รายการของใช้ และรายการซื้อของเพื่อการจัดการบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
- เก็บบันทึกสำคัญ, บันทึกข้อความ, และสูตรอาหารไว้ในที่เดียวที่สะดวกเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
- แบ่งปันข้อมูลติดต่อระหว่างสมาชิกในครอบครัวเพื่อให้ทุกคนติดต่อกันได้
ข้อจำกัดของ FamCal
- ไม่มีมุมมองปฏิทินรายชั่วโมง รายวัน หรือรายสัปดาห์
- ไม่มีเครื่องมือสื่อสารแบบเรียลไทม์
ราคา FamCal
- ติดตั้งฟรีจาก Google Play และ App Store (มีการซื้อในแอป)
คะแนนและรีวิว FamCal
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
4. Google Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานภายใน)
GCal โดดเด่นด้วยการ ผสานรวมอย่างราบรื่นกับบริการอื่นๆ ของ Google ช่วยให้สร้างกิจกรรมได้เพียงคลิกเดียวจาก Gmail และจัดตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Meet
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, มุมมองที่ปรับแต่งได้, และฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง ทำให้การจัดการตารางเวลาของคุณเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเช่น การบล็อกเวลา, กิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ, และการรองรับปฏิทินหลายแบบ ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ทำให้คุณจัดการกับภาระผูกพันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าจะเป็นการประชุมงานสำคัญ งานรวมญาติ หรือเหตุการณ์สำคัญส่วนตัว Google Calendar ก็ช่วยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar
- ใช้ประโยชน์จากการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้สำหรับการเตือนความจำ
- ใช้การนัดหมายสำหรับการจองอย่างมืออาชีพ
- แชร์ปฏิทินของคุณกับผู้อื่นเพื่อให้พวกเขาสามารถดูเหตุการณ์ที่คุณได้กำหนดไว้
ข้อจำกัดของ Google Calendar
- การมองเห็นภาพอาจเป็นเรื่องยากเมื่อต้องจัดตารางหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน
ราคาของ Google Calendar
- ฟรีเป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace
- ธุรกิจเริ่มต้น: 6 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- บิซิเนส พลัส: $18/ผู้ใช้ ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Calendar
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: 4. 8/5 (3,000+ รีวิว)
5. FamilyWall (เหมาะที่สุดสำหรับเครือข่ายครอบครัวส่วนตัว)
Family Wall ไม่เพียงแต่ให้บริการพื้นฐานเช่นปฏิทินร่วม, รายการที่ต้องทำ, และรายการช้อปปิ้ง. หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ ความสามารถในการแชร์ตำแหน่ง ซึ่งช่วยให้สมาชิกในครอบครัวสามารถติดตามตำแหน่งของกันและกันได้ และมั่นใจได้ว่าทุกคนปลอดภัย.
ฟังก์ชันการส่งข้อความช่วยให้การสื่อสารภายในครอบครัวเป็นไปอย่างราบรื่นในสภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนตัวและปลอดภัย
คุณสมบัติเด่นของ FamilyWall
- จัดการการเงินของครอบครัวและแบ่งปันค่าใช้จ่ายด้วยตัวติดตามงบประมาณ
- ใช้เป็นบันทึกประจำวันของครอบครัวเพื่อแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอกับครอบครัว
- วางแผนมื้ออาหารและจัดการการซื้อของชำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์วางแผนมื้ออาหารและสูตรอาหาร
ข้อจำกัดของ FamilyWall
- ไม่มีแอปพลิเคชันเว็บ
- มีคุณสมบัติการทำงานที่จำกัด
ราคาของ FamilyWall
- ฟรี
- พรีเมียม: $4. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ FamilyWall
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
6. Any. do (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและปฏิทิน)
แม้ว่า Any.do จะเน้นไปที่การจัดการงานเป็นหลัก แต่ก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับแอปปฏิทินและตัวจัดระเบียบสำหรับครอบครัวที่เรียบง่ายเช่นกัน
มันผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปปฏิทินต่างๆ รวมถึง Microsoft Outlook, Apple Calendar และ Google Calendar ทำให้คุณสามารถดึงกิจกรรมและการนัดหมายเข้ามาใน Any.do เพื่อการจัดการแบบศูนย์กลาง คุณยังสามารถดูกิจกรรมที่ซิงค์ไว้สำหรับวันนี้หรือเจ็ดวันถัดไปได้ เพื่อให้คุณไม่พลาดแผนการต่างๆ
ต้องการจัดระเบียบให้ดีขึ้นหรือไม่? สร้างรายการที่จัดหมวดหมู่สำหรับงานและความรับผิดชอบของคุณ หากครอบครัวของคุณให้ความสำคัญกับการประสานงานงานควบคู่ไปกับการจัดตารางเวลา Any.do คือตัวช่วยที่สมบูรณ์แบบสำหรับความพยายามของคุณ
Any. ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- เพิ่มงานได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้ภาษาธรรมชาติ เพียงพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการทำ
- ตั้งการแจ้งเตือนที่ปรากฏขึ้นในเวลาหรือสถานที่เฉพาะ
- ทำเครื่องหมายงานว่าเร่งด่วน สำคัญ หรือความสำคัญต่ำ เพื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
ข้อจำกัดใดๆ
- ผู้ตรวจสอบรายงานว่าข้อมูลสูญหายเนื่องจากการเชื่อมต่อถูกขัดจังหวะ
- ไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์
Any. การกำหนดราคา
- ส่วนตัว: ฟรี
- พรีเมียม: $5.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $7. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ครอบครัว: $9. 99/เดือน สำหรับสมาชิก 4 คน
Any. รีวิวและให้คะแนน
- G2: 4. 2/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (170+ รีวิว)
7. FabFam (เหมาะที่สุดสำหรับปฏิทินครอบครัวที่ใช้ร่วมกัน)
FabFam เป็นแอปจัดการครอบครัวแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตครอบครัวง่ายขึ้นด้วยการจัดตารางและประสานงานต่างๆ อย่างสะดวก คุณยังสามารถตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานบ้านต่างๆ ได้อีกด้วย เช่น การวางแผนมื้ออาหาร การทิ้งขยะ หรือการคืนหนังสือห้องสมุด เพื่อให้บ้านของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
FabFam ก็ฟรีเช่นกัน มอบคุณสมบัติที่มีค่าทั้งหมดโดยไม่ต้องอัปเกรดเป็นพรีเมียม การซิงค์ปฏิทินของมันทำให้กิจกรรมและความรับผิดชอบของครอบครัวคุณอยู่ในที่เดียว
แม้ว่าจะออกแบบมาโดยคำนึงถึงครอบครัวเป็นหลัก แต่ FabFam ก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเพื่อนร่วมห้องหรือเพื่อนที่แบ่งปันหน้าที่การช้อปปิ้ง
คุณสมบัติเด่นของ FabFam
- แชร์ข้อมูลผ่านอีเมล ข้อความ แอปส่งข้อความ หรือแอปอื่น ๆ
- เก็บบัตรสมาชิกและบัตรสะสมแต้มไว้ในที่เดียวเพื่อให้ครอบครัวเข้าถึงได้ง่าย
- จัดระเบียบสูตรอาหารด้วยพื้นที่เฉพาะสำหรับเก็บรักษา
ข้อจำกัดของ FabFam
- ไม่มีการส่งข้อความภายในแอป
ราคาของ FabFam
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ FabFam
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
8. OurCal (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ปฏิทินอย่างปลอดภัย)
แอปปฏิทินครอบครัวที่ใช้ร่วมกัน OurCal โดดเด่นเหนือคู่แข่งด้วยการให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
ข้อมูลของคุณในระบบ OurCal ได้รับการคุ้มครองด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางที่ได้รับการรับรอง ไม่มีโฆษณาหรือการติดตามใด ๆ นอกจากนี้ การควบคุมการแชร์ขั้นสูงยังมอบอำนาจให้คุณอย่างสมบูรณ์ ในการกำหนดว่าใครสามารถเห็นอะไรได้บ้าง
OurCal ยังช่วยให้คุณสามารถรับการอัปเดตทันที เมื่อมีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม โดยมีการแจ้งเตือนที่ถูกรวมเข้าโดยตรงในแชทกลุ่มของคุณ ทั้งหมดนี้ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
คุณสามารถเชิญผู้อื่นผ่านลิงก์ส่วนตัว, และพวกเขาสามารถเข้าร่วมและเริ่มแชร์ปฏิทินกับคุณได้ภายในไม่กี่วินาที
คุณสมบัติเด่นของ OurCal
- เลือกจากเวอร์ชันแอปที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับครอบครัว คู่รัก และกลุ่ม
- สร้างช่องแชทแยกสำหรับแต่ละกลุ่มเพื่อให้การสนทนาเป็นระเบียบ
- เข้าถึงปฏิทินที่แชร์ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือ
ข้อจำกัดของ OurCal
- นี่คือแอปปฏิทินที่เรียบง่ายโดยไม่มีฟังก์ชันเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ราคาของ OurCal
- ติดตั้งฟรีจาก Google Play และ App Store (มีซื้อในแอป)
คะแนนและรีวิว OurCal
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบการแบ่งเวลา (รายสัปดาห์, รายวัน, และรายเดือน)
9. ไทม์ทรี (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ปฏิทินออนไลน์และการสื่อสาร)
TimeTree เป็นแอปปฏิทินที่สมดุลอย่างดีซึ่งช่วยให้คุณสามารถแนบไฟล์หลากหลายประเภทกับกิจกรรมของคุณได้ รวมถึงไฟล์ PDF เอกสาร Word และรูปภาพจากโทรศัพท์ของคุณ ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบไฟล์สำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยตรงจากปฏิทินของคุณ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการตารางเวลาที่ละเอียด
สำหรับผู้ที่ตารางแน่น ฟังก์ชันการจัดลำดับใหม่ของ TimeTree เป็นตัวช่วยชีวิต มันช่วยให้คุณปักหมุดเหตุการณ์สำคัญไว้ด้านบน เพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะมองเห็นได้ชัดเจนและง่ายต่อการสังเกต
แอปยังแสดงกิจกรรมได้ถึงสามวันข้างเคียงในรูปแบบแนวตั้ง (รายชั่วโมง) ให้คุณเห็นภาพรวมของเวลาว่างของคุณได้ชัดเจน และปรับตารางเวลาของคุณได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ TimeTree
- แจ้งให้ผู้อื่นทราบเมื่อมีการสร้างกิจกรรมใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่มีอยู่
- เพิ่มความคิดเห็นและบันทึกย่อให้กับกิจกรรมเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้น
- แยกแยะเหตุการณ์และสมาชิกด้วยปฏิทินและป้ายกำกับที่มีรหัสสี
ข้อจำกัดของ TimeTree
- บัญชีหนึ่งสามารถมีปฏิทินได้สูงสุด 20 ปฏิทิน แต่ไม่รวมปฏิทินภายนอก
ราคา TimeTree
- ติดตั้งฟรีจาก Google Play และ App Store
- พรีเมียม: $4. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว TimeTree
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. BusyKid (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานบ้านและเงินค่าขนม)
BusyKid ไม่ใช่แค่แอปปฏิทินครอบครัว—มันถูกออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบปฏิทินหลายรายการ ตารางเวลา สอนเด็กๆ ให้มีความรับผิดชอบทางการเงิน และให้คุณค่ากับการทำงานหนัก
ด้วย BusyKid ผู้ปกครองสามารถมอบหมายงานบ้านให้ลูกๆ ได้อย่างง่ายดาย ตั้งวันครบกำหนด และติดตามการเสร็จสิ้นงานได้
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ BusyKid คือ การผสานรวมด้านการเงิน เมื่อเด็กๆ ทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น พวกเขาจะได้รับเงินจริงที่สามารถจัดการได้โดยตรงภายในแอป พวกเขาสามารถออม ใช้จ่าย หรือแม้แต่ลงทุนรายได้ของพวกเขา ทั้งหมดนี้ในขณะที่เรียนรู้คุณค่าของการบริหารจัดการเงิน
BusyKid ยังมี การควบคุมโดยผู้ปกครองที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยให้ผู้ปกครองสามารถอนุมัติหรือปรับเงินค่าขนมและงานบ้านได้ การแจ้งเตือนช่วยให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุด ทำให้ไม่มีงานบ้านใดถูกมองข้ามและไม่มีการจ่ายเงินที่พลาดไป
คุณสมบัติเด่นของ BusyKid
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การจับคู่ผู้ปกครองเพื่อเพิ่มการออมและส่งเสริมวินัยทางการเงิน
- เงินช่วยเหลือที่โอนเข้าบัญชีเด็กโดยตรงตามกำหนดเวลา
- ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและคำแนะนำเกี่ยวกับการรู้เท่าทันทางการเงินสำหรับทั้งเด็กและผู้ปกครอง
ข้อจำกัดของ BusyKid
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาขัดข้องขณะเชื่อมต่อบัญชีธนาคารของตน
ราคา BusyKid
- ราคาที่ง่าย: $4/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ BusyKid
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม:10 แอปวางแผนและปฏิทิน AI ที่ดีที่สุด
บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแอปปฏิทินครอบครัวที่ดีที่สุด
การจัดการตารางเวลาของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตที่ยุ่งเหยิงและทำให้ทุกคนดำเนินชีวิตไปตามแผน
ด้วยแอปปฏิทินครอบครัวที่ใช้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม คุณสามารถวางแผนกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ และแจ้งข่าวสารให้ทุกคนทราบได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะต้องเลื่อนนัดประชุม แบ่งปันข้อมูลอัปเดต หรือเพียงแค่ติดตามตารางกิจกรรมของแต่ละคน รายการแอปปฏิทินครอบครัวที่ดีที่สุดของเราพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาโซลูชันปฏิทิน AIแบบครบวงจรที่เหนือกว่าการจัดการตารางครอบครัว ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุด มันช่วยให้คุณจัดการงาน ติดตามโครงการ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างราบรื่น—ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงาน
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และดูว่าทำไมมันถึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ!