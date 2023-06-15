15 ไอเดียการจัดโต๊ะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การจัดระเบียบโต๊ะทำงานเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเราหลายคน ไม่ว่าจะทำงานที่บ้านหรือในออฟฟิศ
ตัวอย่างเช่น เมื่อฉันเป็นนักข่าว ฉันจะกองหนังสือพิมพ์เก่า หน้าเอกสารที่พิมพ์ และแบบร่างเลย์เอาต์ไว้เต็มโต๊ะทำงานขนาดใหญ่และโต๊ะประชุม
วิธีที่ฉันชอบคือวางกระดาษ โบรชัวร์ และบันทึกเก่าทั้งหมดซ้อนกันในตู้เอกสารข้างโต๊ะทำงานของฉันแล้วไม่มองมันเลยเป็นเวลานานมาก
ขอให้โชคดีหากจะหาลิสต์งานที่ต้องทำของฉันหรือไฟล์ที่ต้องการในทันที
นี่คือข่าวดี: มีวิธีที่ดีกว่าในการจัดระเบียบโต๊ะทำงานของคุณ (15 วิธีเลยทีเดียว)!
นี่คือ 15 เคล็ดลับการจัดระเบียบโต๊ะทำงานของเราที่จะช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและค้นหาสิ่งของต่าง ๆ ได้ทันทีที่ต้องการ
⏰ สรุป 60 วินาที
- การจัดโต๊ะทำงานไม่เป็นระเบียบเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อประสิทธิภาพการทำงานและความชัดเจนทางความคิด ไม่ว่าจะทำงานจากที่บ้านหรือในสำนักงาน
- พื้นที่ทำงานที่จัดระเบียบอย่างดี ทั้งทางกายภาพและดิจิทัล มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสมาธิ ลดความเครียด และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
- การเก็บเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นบนโต๊ะทำงานและให้พื้นที่โล่งเพียงพอช่วยให้สามารถตรวจสอบเอกสารได้ทันทีและลดความรกรุงรัง
- การจัดไฟล์ด้วยสี การจัดกลุ่มรายการที่คล้ายกัน และการใช้เครื่องมือดิจิทัล เช่น ClickUp สำหรับการจัดการและจัดระเบียบงาน ช่วยทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- การจำกัดสิ่งของส่วนตัว, การควบคุมการแจ้งเตือน, และการหลีกเลี่ยงการใช้โน้ตติดผนังมากเกินไป ช่วยรักษาสมาธิและป้องกันความวุ่นวายทางจิตใจ
- การทำความสะอาดเป็นประจำและการประเมินระบบองค์กรใหม่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการสะสมของสิ่งที่ไม่จำเป็นและเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- การใช้ตู้เสื้อผ้าหรือพื้นที่เก็บของสำหรับสิ่งของที่ไม่จำเป็น และการซ่อนสายไฟฟ้าไว้ จะช่วยสร้างพื้นที่ทำงานที่ดูสะอาดตาและปลอดภัย
- การบาลานซ์การจัดระเบียบโต๊ะทำงานทางกายภาพกับเครื่องมือดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มผลผลิตโดยรวม สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
15 ไอเดียและเคล็ดลับการจัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบ
1. รักษาพื้นที่โต๊ะทำงานให้โล่ง
เก็บบริเวณใกล้คอมพิวเตอร์ของคุณให้ปราศจากสิ่งของที่เกะกะ. ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถตรวจสอบเอกสารหรือเอกสารได้ทันทีโดยไม่ต้องทำความสะอาดโต๊ะหรือพื้นที่สำนักงาน.
และอย่าเก็บของไว้ที่นี่นานเกินไป
ตรวจสอบ แก้ไข อนุมัติ และดำเนินการต่อไป
คล้ายกับระบบการทำงานแบบคัมบัง!
นี่คืออีกหนึ่งด้านที่แอปพลิเคชันจัดระเบียบและซอฟต์แวร์บริหารโครงการเป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมที่ควรมี ในเครื่องมือหลาย ๆ อย่าง เช่น ClickUp คุณสามารถตรวจสอบและแนบเอกสารได้โดยตรงในที่เดียวทำให้พื้นที่ดิจิทัลของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย
สนใจลองใช้ระบบการทำงานแบบ Kanban หรือไม่? ลองดูเทมเพลตกระดาน Kanban ง่ายๆ จาก ClickUp!
2. วางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไว้ข้างหน้าคุณ
การวางเดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อปไว้ ด้านหน้าของคุณ จะช่วยให้คุณมีสมาธิมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ควรมีความสบายด้วย ดังนั้นให้แน่ใจว่าจอภาพตั้งอยู่ในตำแหน่งที่คุณสามารถนั่งเผชิญหน้ากับมันได้โดยที่หลังตรง ให้ตัวเองมีพื้นที่เพียงพอ ประมาณ 1.5 ฟุตข้างหน้าคุณ
แล้วสายไฟคอมพิวเตอร์ล่ะ?
เก็บสิ่งของเหล่านั้นไว้หลังโต๊ะทำงานของคุณ และลองใช้สายรัดเคเบิลเพื่อจัดระเบียบสายไฟและที่ชาร์จให้เรียบร้อย
คุณสามารถติดตั้งที่จัดระเบียบบนโต๊ะทำงานได้เช่นกัน หากคุณต้องการ
3. วางสิ่งของที่คุณใช้บ่อยที่สุดไว้ใกล้มือข้างที่ถนัด
การมีสิ่งของที่ใช้บ่อยที่สุดอยู่ใกล้ตัวสามารถช่วยป้องกันการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่สบายหรือความเหนื่อยล้าได้ ตัวอย่างเช่น การเอื้อมหยิบสิ่งของข้ามโต๊ะซ้ำๆ อาจทำให้เกิดอาการปวดไหล่และคอเมื่อเวลาผ่านไป ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงและความไม่สบายตัว
เคล็ดลับด่วน: ใช้พื้นที่ผนังของคุณ หากคุณมีพื้นที่เก็บของไม่มากในบริเวณสำนักงานหรือมีโต๊ะขนาดเล็ก ทางออกอาจเป็นการใช้ชั้นวางของแบบลอยตัว อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่มีพื้นที่ผนังว่างเลย ให้ซื้อถาดวางของแบบซ้อนได้
4. เก็บไว้บนโต๊ะเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น
การเก็บเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการไว้บนโต๊ะทำงานเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรักษาความเป็นระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พื้นที่ทำงานที่รกรุงรังสามารถรบกวนสมาธิและทำให้ยากต่อการมุ่งเน้นกับงานที่อยู่ตรงหน้าได้ ด้วยการเก็บเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นไว้ในระยะที่เอื้อมถึง คุณจะสร้างพื้นที่ทำงานที่สะอาดและเป็นระเบียบมากขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมีสมาธิกับงานได้ดีขึ้น
5. ใช้รหัสสีสำหรับไฟล์ของคุณ
ใช่ เก็บสิ่งที่มีความเร่งด่วนและจำเป็นไว้
แต่คุณสามารถทำขั้นตอนเพิ่มเติมได้โดยการแยกพวกมันออกเป็นส่วนต่าง ๆ ด้วยตัวเก็บเอกสารสี, ตัวจัดระเบียบเอกสาร, หรือตัวคัดแยกเอกสาร 📂
สมมติว่า:
- สีแดงใช้สำหรับการตลาด
- สีเขียวคือส่วนลดหรือโปรโมชั่น
- สีน้ำเงินใช้สำหรับความคิดสร้างสรรค์/การออกแบบ
- สีเหลืองใช้สำหรับรายงาน และอื่นๆ
ด้วยวิธีนี้ คุณจะจดจำสีได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการหาสิ่งของที่ต้องการ
ใช้ระดับการประสานสีเดียวกันนี้กับ สำนักงานเสมือนจริง ของคุณด้วย ClickUp!ลองใช้แม่แบบ Priority Matrix ของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบงานของคุณด้วยสีและความสำคัญที่แตกต่างกัน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ถาม ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp เพื่อช่วยคุณจัดระเบียบงานด้วยการใช้รหัสสี 👇🏼
6. จัดกลุ่มสิ่งของที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน
เว้นแต่ว่าคุณเป็นศิลปินที่ใช้สีอะคริลิค, แปรง, และอุปกรณ์อื่น ๆ มากมาย, อุปกรณ์สำนักงานของคุณทั้งหมดน่าจะใส่ในลิ้นชักเดียวได้
เก็บลิ้นชักสำนักงานไว้เพียงหนึ่งลิ้นชักสำหรับอุปกรณ์สำนักงานที่มีประโยชน์หลายอย่าง
ไม่เป็นไรเลยถ้าจะใส่กรรไกรลงไปในนั้น พร้อมกับกระดาษโน้ตแบบมีกาวในตัว หมุดปัก และเทปวาชิที่คุณชื่นชอบ
ตอนนี้คุณสามารถใช้ลิ้นชักอื่น ๆ สำหรับสิ่งอื่น ๆ ได้แล้ว เช่น สายไฟที่คุณไม่เคยลืมทิ้ง หรืออาจจะเป็นลิ้นชักสำหรับของกินเล่นโดยเฉพาะ 😉
ในClickUp คุณสามารถรวมการจัดกลุ่มเข้ากับสำนักงานเสมือนจริงของคุณ ได้เช่นกัน!
ใช้ลำดับชั้นโครงการที่จัดระเบียบของเราเพื่อจัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องและวางสิ่งต่างๆ ให้อยู่ในที่ที่เหมาะสม
โบนัส:ซอฟต์แวร์วางแผนพื้นที่!
7. ทิ้งกระดาษโน้ตเหนียว
คุณคือคนที่ชอบแปะโน้ตติดหนึบเต็มหน้าจอ แล้วเรียกทุกอย่างว่า "สำคัญ" ใช่ไหม?
สำหรับไอเดียการจัดระเบียบสำนักงาน นั่นอาจไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดที่ควรเลือก
ไม่เพียงแต่โน้ตเหล่านั้นอาจหลุดและตกลงไปในถังขยะ การติดโน้ตไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์จำนวนมากยังดูไม่เรียบร้อยและรกสายตาอีกด้วย
คุณจะได้รับประโยชน์มากกว่าหากได้รับการแจ้งเตือนในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการหรือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ซึ่งจะทำให้ปลอดภัยจากอันตรายของเครื่องดูดฝุ่นในสำนักงาน
เก็บโน้ตกระดาษติดไว้สำหรับงานที่เร่งด่วนที่สุดเท่านั้น หรือไอเดียบ้าๆ ที่คุณไม่อยากลืมระหว่างมื้อกลางวัน
โปรดจำไว้ว่า สติ๊กเกอร์โน้ตมีไว้สำหรับเตือนความจำที่เร่งด่วนเท่านั้น ไม่ใช่รายการสิ่งที่ต้องทำ
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดระเบียบสำนักงาน ตัวเลือกหรือไม่? ตรวจสอบได้ที่ 30 เครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณได้ทันที.
8. จำกัดสิ่งของส่วนตัว
การจำกัดสิ่งของส่วนตัว เช่น รูปภาพและของกระจุกกระจิกบนโต๊ะทำงานของคุณสามารถช่วยได้มากในการรักษาความเป็นระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แม้ว่าคุณอาจรู้สึกอยากตกแต่งพื้นที่ทำงานด้วยสิ่งของส่วนตัว แต่ความรกมากเกินไปอาจกลายเป็นสิ่งรบกวนสมาธิได้อย่างรวดเร็ว และลดประสิทธิภาพการใช้งานของโต๊ะทำงานของคุณ
9. ควบคุมการแจ้งเตือนของคุณ
การแจ้งเตือนที่มากเกินไปเป็นเรื่องจริงแม้ว่าจะเกิดขึ้นเฉพาะในโลกดิจิทัล แต่ก็ยังสามารถส่งผลต่อความคิดของคุณขณะทำงานที่โต๊ะได้
หากคุณเก็บโทรศัพท์มือถือไว้ในลิ้นชักหรือวางไว้ข้างๆ ในที่วางโทรศัพท์ คุณจะไม่มีสมาธิหลุดบ่อยนัก
หรือเลือกใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp ที่ให้คุณปรับแต่งการแจ้งเตือนได้ตามต้องการ!
การแจ้งเตือนอัจฉริยะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าการกระทำประเภทใดที่จะกระตุ้นการแจ้งเตือน ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นใหม่ งานที่สร้างขึ้น การเปลี่ยนแปลงสถานะ ClickUp สามารถส่งการแจ้งเตือนสำหรับสิ่งที่คุณต้องการได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: พิจารณาการอัตโนมัติงานที่ทำเป็นประจำเพื่อเพิ่มเวลาว่างมากขึ้น ดูวิธีการได้ที่นี่ 👇🏼
10. เก็บเอกสารไว้บนโต๊ะเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องและเร่งด่วนเท่านั้น
จำได้ไหมว่าฉันเริ่มบทความนี้ด้วยการพูดถึงกระดาษทั้งหมดนั้น?
สิ่งนั้นจำเป็นมากแค่ไหน?
มีมากน้อยแค่ไหนที่เร่งด่วนอย่างยิ่ง?
ไม่ใช่ทั้งหมดแน่นอน
เมื่อฉันตรวจสอบเอกสารแล้ว ฉันควรทิ้งมันหรือเก็บไว้เพื่อการเก็บรักษาในระยะยาว
ฝันถึงสำนักงานไร้กระดาษอยู่หรือไม่? ลองดู 11 เคล็ดลับที่จะทำให้เป็นจริง.
11. ใช้หนังสือของคุณหรือนำกลับบ้าน
ที่หนึ่งที่ฉันเคยทำงาน เรามีชมรมหนังสือที่สมาชิกในทีมจะอ่านหนังสือต่าง ๆ กันในแต่ละเดือนแล้วนำมาแบ่งปันกัน
เรายังแลกเปลี่ยนหนังสือกันบ่อยมาก และฉันยังนำหนังสือจากบ้านมาด้วยสองสามเล่ม
นี่มันยอดเยี่ยมในทฤษฎีจนกระทั่งฉันเริ่มวางซ้อนพวกมันไว้บนชั้นสูง ๆ 📚
ฉันใช้พวกมันเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเป็นครั้งคราวเท่านั้น และไม่ได้ใช้บ่อยพอที่จะเก็บไว้
หากคุณไม่อยากแยกจากหนังสือของคุณ ให้หาชั้นวางหนังสือหรือชั้นวางของสำหรับพวกมันแทนที่จะกระจายไว้บนโต๊ะของคุณ
รู้สึกสร้างสรรค์ใช่ไหม? ลองทำที่คั่นหนังสือ DIY เพื่อจัดหนังสือให้อยู่ในที่ที่ควรจะเป็น
12. ทำความสะอาดก่อนออกไป
นิสัยที่ดีอย่างหนึ่งคือการทำความสะอาดพื้นที่ทำงานของคุณก่อนออกไป
พยายามทำความสะอาดทุกวัน เพื่อให้คุณเริ่มต้นใหม่ได้อย่างสดชื่นในวันถัดไป และจัดระเบียบพื้นที่ทำงานหรือโฮมออฟฟิศทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน
สำหรับพื้นที่โต๊ะทำงานเสมือนจริงของคุณใน ClickUp คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่แพ้กัน! อย่าลืมเคลียร์การแจ้งเตือนในกล่องขาเข้าของคุณก่อนออกจากระบบ
ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้เริ่มต้นใหม่ทุกวัน!
13. สร้างตารางเวลาเพื่อประเมินผลใหม่
จัดสรรเวลาในแต่ละวันเพื่อลอกโน้ตติดผนังที่ไร้ความหมายออกไป และคิดทบทวนอีกครั้งว่าคุณกำลังใช้ระบบของคุณอย่างไรจริงๆ
งานที่ทำซ้ำเพื่อเตือนคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งนี้!
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตตารางเวลาของ ClickUpเพื่อกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมของคุณและติดตามทุกอย่างได้
14. ย้ายของรกเข้าตู้เสื้อผ้าที่จัดระเบียบเรียบร้อย
พื้นที่ทำงานที่รกสามารถนำไปสู่การเสียสมาธิ ความเครียด และประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงได้ การย้ายสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากโต๊ะและเก็บไว้ในตู้หรือพื้นที่เก็บของ จะช่วยให้คุณมีพื้นที่ทำงานที่สะอาดและมุ่งเน้นมากขึ้น ซึ่งสามารถช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสร็จสิ้นมากขึ้น
คุณอาจพบว่าการมีพื้นที่เฉพาะสำหรับเก็บของช่วยให้รู้สึกไม่วุ่นวายกับสิ่งของที่กองสุมอยู่ นำไปสู่ความรู้สึกสงบและควบคุมได้มากขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ
15. ซ่อนสายไฟฟ้า
การซ่อนสายไฟฟ้าเป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์ในการจัดระเบียบโต๊ะทำงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สายไฟและสายเคเบิลที่เปิดเผยอาจทำให้พื้นที่ทำงานดูรกตา ส่งผลให้เกิดการเสียสมาธิและความรู้สึกไม่เป็นระเบียบ
นอกจากนี้ การมีสายไฟที่พันกันและเปิดเผยอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัย เนื่องจากเพิ่มโอกาสที่จะสะดุดหรือพันกัน
ดูวิธีการจัดโต๊ะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
คุณสามารถใช้แนวคิดการจัดระเบียบเหล่านี้เพื่อรักษาสมาธิ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และหลีกเลี่ยงโต๊ะทำงานและจิตใจที่รกรุงรัง
ยังไม่ต้องพูดถึง การจัดระเบียบโต๊ะทำงานของคุณยังส่งผลต่อความสามารถในการทำงานของคุณอีกด้วย สภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณมีผลกระทบต่อเนื่องไปถึงโครงการ งานต่างๆ และการทำงานร่วมกันในทีมของคุณ
เมื่อคุณปราศจากความวุ่นวาย คุณก็จะมีอิสระในการสร้างสรรค์
มันช่วยให้คุณเก็บสิ่งรบกวนออกไปและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการเขียน ทำงานกับไอเดียใหม่ ๆ หรือสร้างสิ่งใหม่ ๆ
การทำความสะอาดโต๊ะทำงานของคุณอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณเคยทำมา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนหรือมืออาชีพ ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อยกระดับ
ดังนั้นวันหนึ่ง เมื่อคุณรู้สึกเบื่อหน่ายที่ทำงาน อย่าลืมทำความสะอาดโต๊ะทำงานของคุณ!